佛說佛名經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第六

「南無西南方成就義如來為上首 南無成就義發行佛 南無成就炎佛 南無常發行佛 南無善住佛 南無無量發行佛 南無無相修行佛 南無無邊修行佛 南無普修行佛 南無然燈光明作佛 南無普藏佛 南無普山佛 南無無邊形佛 南無無邊精進佛 南無羅網光佛 南無曼陀羅佛 南無光明輪佛 南無善見佛 南無不空說名佛 南無破一切怖畏佛 南無無量功德王光明步佛 南無無邊華佛 南無無邊吼聲佛 南無樂積光明功德佛 南無不二輪佛 南無無量光明佛華光佛 南無無量聲佛 南無高明佛 南無堅固自在王佛 南無日面佛 南無善眼佛 南無勝功德佛 南無寶華佛 南無寶成就佛 南無月華佛 南無一切眾生修行佛 南無轉一切世間佛 南無無量光明無形佛 南無無畏佛 南無一切樂念順行佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無西南方成就義如來為上首 南無成就義發行佛 南無成就炎佛 南無常發行佛 南無善住佛 南無無量發行佛 南無無相修行佛 南無無邊修行佛 南無普修行佛 南無然燈光明作佛 南無普藏佛 南無普山佛 南無無邊形佛 南無無邊精進佛 南無羅網光佛 南無曼陀羅佛 南無光明輪佛 南無善見佛 南無不空說名佛 南無破一切怖畏佛 南無無量功德王光明步佛 南無無邊華佛 南無無邊吼聲佛 南無樂積光明功德佛 南無不二輪佛 南無無量光明佛華光佛 南無無量聲佛 南無高明佛 南無堅固自在王佛 南無日面佛 南無善眼佛 南無勝功德佛 南無寶華佛 南無寶成就佛 南無月華佛 南無一切眾生修行佛 南無轉一切世間佛 南無無量光明無形佛 南無無畏佛 南無一切樂念順行佛

「南無西北方普香光明如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無西北方普香光明如來為上首。

「南無發初香光明佛 南無香山佛 南無香象佛 南無香勝佛 南無香身佛 南無香輪佛 南無光明王佛 南無妙波頭摩王佛 南無佛境界佛 南無無量境界佛 南無安樂佛 南無快勝佛 南無放光明華佛 南無華蓋行佛 南無華帳佛 南無金華佛 南無香華佛 南無高王佛 南無善導師佛 南無勝一切眾生佛 南無轉一切念佛 南無無量行華佛 南無無量香佛 南無普照放光明佛 南無普香光明佛 南無普放光明佛 南無放成就勝華佛 南無寶羅網像佛 南無妙光佛 南無一蓋國土佛 南無星宿王佛 南無合聚佛 南無不住王佛 南無香風佛 南無無邊智境界佛 南無不空行佛 南無不空見佛 南無無障礙眼佛 南無初發心佛 南無無量眼佛 南無然燈上佛 南無普光明佛 南無照光明佛 南無一切佛國土一切眾生不斷樂說佛 南無阿樓那奮迅佛 南無無迹奮迅佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無發初香光明佛 南無香山佛 南無香象佛 南無香勝佛 南無香身佛 南無香輪佛 南無光明王佛 南無妙波頭摩王佛 南無佛境界佛 南無無量境界佛 南無安樂佛 南無快勝佛 南無放光明華佛 南無華蓋行佛 南無華帳佛 南無金華佛 南無香華佛 南無高王佛 南無善導師佛 南無勝一切眾生佛 南無轉一切念佛 南無無量行華佛 南無無量香佛 南無普照放光明佛 南無普香光明佛 南無普放光明佛 南無放成就勝華佛 南無寶羅網像佛 南無妙光佛 南無一蓋國土佛 南無星宿王佛 南無合聚佛 南無不住王佛 南無香風佛 南無無邊智境界佛 南無不空行佛 南無不空見佛 南無無障礙眼佛 南無初發心佛 南無無量眼佛 南無然燈上佛 南無普光明佛 南無照光明佛 南無一切佛國土一切眾生不斷樂說佛 南無阿樓那奮迅佛 南無無迹奮迅佛

「南無東北方斷一切憂惱如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東北方斷一切憂惱如來為上首。

「南無離憂佛 南無樂成就功德佛 南無無畏王佛 南無勝彌留佛 南無香山佛 南無拘隣佛 南無大體勝佛 南無寶蓮華勝佛 南無華成就佛 南無吼眼佛 南無勝眾佛 南無無邊光明佛 南無月勝光明稱佛 南無星宿王眾僧上佛 南無無邊光明佛 南無香高山佛 南無無畏王佛 南無成就勝無畏佛 南無無邊光照光明佛 南無香彌留佛 南無離驚怖成就勝佛 南無無量功德月成就佛 南無一切功德莊嚴佛 南無不可勝幢佛 南無增上護光明佛 南無華勝王佛 南無無邊成就行佛 南無一切勝佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無量吼聲佛 南無無量吼妙聲佛 南無寶勝功德佛 南無淨勝佛 南無無礙香象佛 南無高光明佛 南無大稱佛 南無稱親佛 南無堅固自在王佛 南無莎羅王佛 南無無量照佛 南無安隱王佛 南無普功德增上雲聲燈佛 南無大積佛 南無高積佛 南無功德王光明佛 南無堅積聚佛 南無寶勝光明佛 南無憂鉢羅光明作佛 南無月王佛 南無栴檀佛 南無月勝佛 南無修梵行佛 南無行淨佛 南無一切勝佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無無量聲佛 南無樹提佛 南無龍天佛 南無日天佛 南無師子佛 南無無垢明佛 南無世間天佛 南無勝積佛 南無人自在恭敬佛 南無華勝佛 南無發精進佛 南無火妙香光明勝佛 南無無垢香火勝佛 南無普見佛 南無不動佛 南無寶幢佛 南無無量明佛 南無妙寶聲佛 南無遍照佛 南無智光明王佛 南無摩尼光明勝佛 南無無量花光明善勝慧佛 南無盧舍那佛 南無智慧自在佛 南無水聚日佛 南無火然燈佛 南無月光明佛 南無無障礙智佛 南無華香佛 南無寶光明佛 南無曼陀羅香喜佛 南無拘隣智炎佛 南無大明香佛 南無華幢佛 南無無著智佛 南無如是等無量億毘婆羅佛 南無寶作佛 南無無憂勝佛 南無寶山佛 南無人王佛 南無力勝佛 南無香勝佛 南無普滿華佛 南無無垢光明佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月幢佛 南無俱蘇摩光明作佛 南無火行佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無遠離驚怖毛竪等喜稱佛 南無師子奮迅力佛 南無金光明威德王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無離憂佛 南無樂成就功德佛 南無無畏王佛 南無勝彌留佛 南無香山佛 南無拘隣佛 南無大體勝佛 南無寶蓮華勝佛 南無華成就佛 南無吼眼佛 南無勝眾佛 南無無邊光明佛 南無月勝光明稱佛 南無星宿王眾僧上佛 南無無邊光明佛 南無香高山佛 南無無畏王佛 南無成就勝無畏佛 南無無邊光照光明佛 南無香彌留佛 南無離驚怖成就勝佛 南無無量功德月成就佛 南無一切功德莊嚴佛 南無不可勝幢佛 南無增上護光明佛 南無華勝王佛 南無無邊成就行佛 南無一切勝佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無量吼聲佛 南無無量吼妙聲佛 南無寶勝功德佛 南無淨勝佛 南無無礙香象佛 南無高光明佛 南無大稱佛 南無稱親佛 南無堅固自在王佛 南無莎羅王佛 南無無量照佛 南無安隱王佛 南無普功德增上雲聲燈佛 南無大積佛 南無高積佛 南無功德王光明佛 南無堅積聚佛 南無寶勝光明佛 南無憂鉢羅光明作佛 南無月王佛 南無栴檀佛 南無月勝佛 南無修梵行佛 南無行淨佛 南無一切勝佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無無量聲佛 南無樹提佛 南無龍天佛 南無日天佛 南無師子佛 南無無垢明佛 南無世間天佛 南無勝積佛 南無人自在恭敬佛 南無華勝佛 南無發精進佛 南無火妙香光明勝佛 南無無垢香火勝佛 南無普見佛 南無不動佛 南無寶幢佛 南無無量明佛 南無妙寶聲佛 南無遍照佛 南無智光明王佛 南無摩尼光明勝佛 南無無量花光明善勝慧佛 南無盧舍那佛 南無智慧自在佛 南無水聚日佛 南無火然燈佛 南無月光明佛 南無無障礙智佛 南無華香佛 南無寶光明佛 南無曼陀羅香喜佛 南無拘隣智炎佛 南無大明香佛 南無華幢佛 南無無著智佛 南無如是等無量億毘婆羅佛 南無寶作佛 南無無憂勝佛 南無寶山佛 南無人王佛 南無力勝佛 南無香勝佛 南無普滿華佛 南無無垢光明佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月幢佛 南無俱蘇摩光明作佛 南無火行佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無遠離驚怖毛竪等喜稱佛 南無師子奮迅力佛 南無金光明威德王佛

「若善男子、善女人，十日禮拜讀誦是諸佛名，遠離一切諸難，滅一切罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，十日禮拜讀誦是諸佛名，遠離一切諸難，滅一切罪。

「南無善說增上名勝佛 南無普光明佛 南無過種種敵對頻迅佛 南無自在幢王佛 南無無量功德光明勝佛 南無無障礙佛 南無寶波頭摩奮迅勝佛 南無寶華善住山自在王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無善說增上名勝佛 南無普光明佛 南無過種種敵對頻迅佛 南無自在幢王佛 南無無量功德光明勝佛 南無無障礙佛 南無寶波頭摩奮迅勝佛 南無寶華善住山自在王佛

「若善男子、善女人，受持讀誦是諸佛名，一阿僧祇劫超越世間不入惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，受持讀誦是諸佛名，一阿僧祇劫超越世間不入惡道。

「南無智燈佛 南無光明佛 南無難降伏佛 南無普照十方世界佛 南無大海佛 南無寶藏佛 南無銀幢佛 南無幢日王佛 南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無十力自在佛 南無平等作佛 南無初發心思惟遠離諸怖畏煩惱無礙妙勝佛 南無金剛足步佛 南無寶像光明足奮迅佛 南無降伏諸魔疑奮迅佛 南無栴檀勝佛 南無初發心不退轉成就勝佛 南無寶蓋上光明佛 南無教化菩薩佛 南無初發心斷一切疑煩惱佛 南無光明勝破闇三昧勝上王佛 南無樂說莊嚴雲聲歡喜佛 南無清淨香決定光明威德王佛 南無拘留孫佛 南無金聲佛 南無人王佛 南無迦葉佛 南無彌勒佛 南無師子佛 南無然炬佛 南無明王佛 南無須彌聚佛 南無聖佛 南無華幢佛 南無善星宿佛 南無大臂佛 南無大主佛 南無大力佛 南無星宿王佛 南無藥王佛 南無稱幢佛 南無大光明佛 南無火聚佛 南無日藏佛 南無月炎佛 南無月照佛 南無善明佛 南無無憂佛 南無照佛 南無一沙佛 南無大明佛 南無住持鬘佛 南無功德明佛 南無見義佛 南無然燈佛 南無妙歌佛 南無藥王佛 南無安隱佛 南無頂堅勝威德佛 南無難勝佛 南無功德幢佛 南無羅睺佛 南無勝眾佛 南無梵聲佛 南無堅固意佛 南無光明作佛 南無大高山佛 南無金剛仙佛 南無寶波頭摩眼力仙佛 南無無畏佛 南無華光明人愛佛 南無大威德佛 南無日淨王佛 南無無量命佛 南無龍德佛 南無堅步佛 南無不空見佛 南無精進德佛 南無力護佛 南無歡喜佛 南無德勝佛 南無師子幢佛 南無勝法佛 南無歡喜王上首佛 南無愛作佛 南無功德智佛 南無香象佛 南無善觀佛 南無雲聲佛 南無善思惟佛 南無善識佛 南無無垢佛 南無月上佛 南無大稱佛 南無摩尼寶佛 南無勝王佛 南無師子步佛 南無樹王佛 南無光明勝佛 南無星宿佛 南無大覺佛 南無積智慧佛 南無善住佛 南無堅意佛 南無甘露慧佛 南無善見佛 南無智光明佛 南無堅行佛 南無善吉佛 南無寶幢佛 南無波頭摩佛 南無那羅延佛 南無樂說佛 南無智作佛 南無功德佛 南無供養佛 南無淨德佛 南無寶作佛 南無華天佛 南無善思惟義佛 南無法上佛 南無自在佛 南無稱慧佛 南無意稱佛 南無金剛幢佛 南無十力佛 南無頻迅佛 南無離闇佛 南無羅睺天佛 南無彌留幢佛 南無眾上首佛 南無寶藏佛 南無上修佛 南無星宿佛 南無大覺佛 南無三界尊佛 南無功德稱佛 南無日月光明師子幢佛 南無毘羅波王佛 南無勝藏佛 南無示現有佛 南無月光佛 南無金山佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無智燈佛 南無光明佛 南無難降伏佛 南無普照十方世界佛 南無大海佛 南無寶藏佛 南無銀幢佛 南無幢日王佛 南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無十力自在佛 南無平等作佛 南無初發心思惟遠離諸怖畏煩惱無礙妙勝佛 南無金剛足步佛 南無寶像光明足奮迅佛 南無降伏諸魔疑奮迅佛 南無栴檀勝佛 南無初發心不退轉成就勝佛 南無寶蓋上光明佛 南無教化菩薩佛 南無初發心斷一切疑煩惱佛 南無光明勝破闇三昧勝上王佛 南無樂說莊嚴雲聲歡喜佛 南無清淨香決定光明威德王佛 南無拘留孫佛 南無金聲佛 南無人王佛 南無迦葉佛 南無彌勒佛 南無師子佛 南無然炬佛 南無明王佛 南無須彌聚佛 南無聖佛 南無華幢佛 南無善星宿佛 南無大臂佛 南無大主佛 南無大力佛 南無星宿王佛 南無藥王佛 南無稱幢佛 南無大光明佛 南無火聚佛 南無日藏佛 南無月炎佛 南無月照佛 南無善明佛 南無無憂佛 南無照佛 南無一沙佛 南無大明佛 南無住持鬘佛 南無功德明佛 南無見義佛 南無然燈佛 南無妙歌佛 南無藥王佛 南無安隱佛 南無頂堅勝威德佛 南無難勝佛 南無功德幢佛 南無羅睺佛 南無勝眾佛 南無梵聲佛 南無堅固意佛 南無光明作佛 南無大高山佛 南無金剛仙佛 南無寶波頭摩眼力仙佛 南無無畏佛 南無華光明人愛佛 南無大威德佛 南無日淨王佛 南無無量命佛 南無龍德佛 南無堅步佛 南無不空見佛 南無精進德佛 南無力護佛 南無歡喜佛 南無德勝佛 南無師子幢佛 南無勝法佛 南無歡喜王上首佛 南無愛作佛 南無功德智佛 南無香象佛 南無善觀佛 南無雲聲佛 南無善思惟佛 南無善識佛 南無無垢佛 南無月上佛 南無大稱佛 南無摩尼寶佛 南無勝王佛 南無師子步佛 南無樹王佛 南無光明勝佛 南無星宿佛 南無大覺佛 南無積智慧佛 南無善住佛 南無堅意佛 南無甘露慧佛 南無善見佛 南無智光明佛 南無堅行佛 南無善吉佛 南無寶幢佛 南無波頭摩佛 南無那羅延佛 南無樂說佛 南無智作佛 南無功德佛 南無供養佛 南無淨德佛 南無寶作佛 南無華天佛 南無善思惟義佛 南無法上佛 南無自在佛 南無稱慧佛 南無意稱佛 南無金剛幢佛 南無十力佛 南無頻迅佛 南無離闇佛 南無羅睺天佛 南無彌留幢佛 南無眾上首佛 南無寶藏佛 南無上修佛 南無星宿佛 南無大覺佛 南無三界尊佛 南無功德稱佛 南無日月光明師子幢佛 南無毘羅波王佛 南無勝藏佛 南無示現有佛 南無月光佛 南無金山佛

南無師子德佛 南無不可勝幢佛 南無光明佛 南無稱願佛 南無堅精進佛 南無譬喻稱佛 南無離畏佛 南無應天佛 南無大然燈佛 南無多世間佛 南無妙香佛 南無住持功德佛 南無離闇佛 南無無比佛 南無師子佛 南無自然佛 南無善行佛 南無寶稱佛 南無離諸過佛 南無住持甘露佛 南無人月佛 南無日面佛 南無莊嚴佛 南無摩尼光佛 南無山積佛 南無高幢佛 南無法作佛 南無思惟義佛 南無深心佛 南無寶聚佛 南無眾上首佛 南無劫簸佛 南無奮迅佛 南無住智佛 南無分明佛 南無心分明佛 南無勝佛 南無不起佛 南無功德勝佛 南無師子吼佛 南無奮迅佛 南無人信佛 南無龍王佛 南無華山佛 南無龍喜佛 南無香自在佛 南無妙稱佛 南無天力佛 南無功德鬘佛 南無龍功德佛 南無莊嚴眼佛 南無善行智佛 南無智勝佛 南無慧照佛 南無實語佛 南無日光明佛 南無決定智佛 南無寶上色佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無師子德佛 南無不可勝幢佛 南無光明佛 南無稱願佛 南無堅精進佛 南無譬喻稱佛 南無離畏佛 南無應天佛 南無大然燈佛 南無多世間佛 南無妙香佛 南無住持功德佛 南無離闇佛 南無無比佛 南無師子佛 南無自然佛 南無善行佛 南無寶稱佛 南無離諸過佛 南無住持甘露佛 南無人月佛 南無日面佛 南無莊嚴佛 南無摩尼光佛 南無山積佛 南無高幢佛 南無法作佛 南無思惟義佛 南無深心佛 南無寶聚佛 南無眾上首佛 南無劫簸佛 南無奮迅佛 南無住智佛 南無分明佛 南無心分明佛 南無勝佛 南無不起佛 南無功德勝佛 南無師子吼佛 南無奮迅佛 南無人信佛 南無龍王佛 南無華山佛 南無龍喜佛 南無香自在佛 南無妙稱佛 南無天力佛 南無功德鬘佛 南無龍功德佛 南無莊嚴眼佛 南無善行智佛 南無智勝佛 南無慧照佛 南無實語佛 南無日光明佛 南無決定智佛 南無寶上色佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無安般守意經 南無般泥洹經 南無當來變經 南無過去佛分衛經 南無㮈女耆域經 南無淨飯王般涅槃經 南無八師經 南無大迦葉本經 南無四願經 南無婦人遇辜經 南無辨意長者子所問經 南無胞胎經 南無四自侵經 南無五百弟子自說本起經 南無七女本經 南無阿難四事經 南無所欲致患經 南無法受塵經 南無禪行法想經 南無四天王經 南無佛垂般涅槃略說教戒經 南無別譯雜阿含經 南無優婆夷淨行經 南無難提釋經 南無無垢優婆夷問經 南無造立形像福報經 南無法常住經 南無懈怠耕者經 南無優填王經 南無阿難七夢經 南無佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經 南無迦葉赴佛涅槃經 南無佛滅度後棺斂葬送經 南無灌佛經 南無羅雲忍辱經 南無出家緣經 南無三品弟子經 南無四輩經 南無見正經 南無呵鵰阿那含經 南無五無返復經 南無阿含正行經 南無五恐怖世經 南無大魚事經 南無頻多和多耆經 南無梵摩難國王經 南無摩訶迦葉度貧母經 南無中心經 南無龍王兄弟經、 南無降龍王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無安般守意經 南無般泥洹經 南無當來變經 南無過去佛分衛經 南無㮈女耆域經 南無淨飯王般涅槃經 南無八師經 南無大迦葉本經 南無四願經 南無婦人遇辜經 南無辨意長者子所問經 南無胞胎經 南無四自侵經 南無五百弟子自說本起經 南無七女本經 南無阿難四事經 南無所欲致患經 南無法受塵經 南無禪行法想經 南無四天王經 南無佛垂般涅槃略說教戒經 南無別譯雜阿含經 南無優婆夷淨行經 南無難提釋經 南無無垢優婆夷問經 南無造立形像福報經 南無法常住經 南無懈怠耕者經 南無優填王經 南無阿難七夢經 南無佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經 南無迦葉赴佛涅槃經 南無佛滅度後棺斂葬送經 南無灌佛經 南無羅雲忍辱經 南無出家緣經 南無三品弟子經 南無四輩經 南無見正經 南無呵鵰阿那含經 南無五無返復經 南無阿含正行經 南無五恐怖世經 南無大魚事經 南無頻多和多耆經 南無梵摩難國王經 南無摩訶迦葉度貧母經 南無中心經 南無龍王兄弟經、 南無降龍王經

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無光明意菩薩 南無善見菩薩 南無不取諸法菩薩 南無轉女根菩薩 南無思惟大悲菩薩 南無寶蓋山菩薩 南無雲山吼聲菩薩 南無羅網莊嚴菩薩 南無寶藏菩薩 南無法雞兜菩薩 南無日雞兜菩薩 南無無邊雞兜菩薩 南無無垢藏菩薩 南無山峯菩薩 南無山峯住持菩薩 南無須彌山燈王菩薩 南無須彌幢菩薩 南無須彌山聲菩薩 南無彌留王菩薩 南無寶杖菩薩 南無寶尸棄菩薩 南無寶來菩薩 南無寶天菩薩 南無法樂莊嚴菩薩 南無莊嚴王菩薩 南無山相莊嚴菩薩 南無金莊嚴光明菩薩 南無清淨聲光菩薩 南無寶髻菩薩 南無天吉菩薩 南無百光菩薩 南無火光菩薩 南無星宿味菩薩 南無常悲泣菩薩 南無光明勝菩薩 南無一切法自在菩薩 南無寶輪菩薩 南無寶炬菩薩 南無不空奮迅菩薩 南無雲光明菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無光明意菩薩 南無善見菩薩 南無不取諸法菩薩 南無轉女根菩薩 南無思惟大悲菩薩 南無寶蓋山菩薩 南無雲山吼聲菩薩 南無羅網莊嚴菩薩 南無寶藏菩薩 南無法雞兜菩薩 南無日雞兜菩薩 南無無邊雞兜菩薩 南無無垢藏菩薩 南無山峯菩薩 南無山峯住持菩薩 南無須彌山燈王菩薩 南無須彌幢菩薩 南無須彌山聲菩薩 南無彌留王菩薩 南無寶杖菩薩 南無寶尸棄菩薩 南無寶來菩薩 南無寶天菩薩 南無法樂莊嚴菩薩 南無莊嚴王菩薩 南無山相莊嚴菩薩 南無金莊嚴光明菩薩 南無清淨聲光菩薩 南無寶髻菩薩 南無天吉菩薩 南無百光菩薩 南無火光菩薩 南無星宿味菩薩 南無常悲泣菩薩 南無光明勝菩薩 南無一切法自在菩薩 南無寶輪菩薩 南無寶炬菩薩 南無不空奮迅菩薩 南無雲光明菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無吉沙辟支佛 南無憂婆吉沙辟支佛 南無斷有辟支佛 南無憂婆支羅辟支佛 南無斷愛辟支佛 南無施波羅辟支佛 南無轉覺辟支佛 南無去垢辟支佛 南無高去辟支佛 南無阿悉多辟支佛 南無無漏辟支佛 南無憍慢辟支佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無吉沙辟支佛 南無憂婆吉沙辟支佛 南無斷有辟支佛 南無憂婆支羅辟支佛 南無斷愛辟支佛 南無施波羅辟支佛 南無轉覺辟支佛 南無去垢辟支佛 南無高去辟支佛 南無阿悉多辟支佛 南無無漏辟支佛 南無憍慢辟支佛

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！次懺劫盜之業，經中說言：『若物屬他他所守護，於此物中一草一葉不與不取，何況盜竊？但自眾生唯見現在利故，以種種不道而取，致使未來受此殃累。』是故，經言：『劫盜之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受牛馬驢騾駱駝等形，以其所有身力血肉償他宿債。若生人中為他奴婢，衣不蔽形食不充命，貧寒困苦人理殆盡。』劫盜既有如是苦報，是故，弟子！今日至到稽首歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！次懺劫盜之業，經中說言：『若物屬他他所守護，於此物中一草一葉不與不取，何況盜竊？但自眾生唯見現在利故，以種種不道而取，致使未來受此殃累。』是故，經言：『劫盜之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受牛馬驢騾駱駝等形，以其所有身力血肉償他宿債。若生人中為他奴婢，衣不蔽形食不充命，貧寒困苦人理殆盡。』劫盜既有如是苦報，是故，弟子！今日至到稽首歸依佛。

「南無東方壞諸煩惱佛 南無南方妙音自在佛 南無西方大雲光佛 南無北方雲自在王佛 南無東南方無緣莊嚴佛 南無西南方過諸魔界佛 南無西北方見無恐懼佛 南無東北方一切德嚴佛 南無上方蓮華藏光佛 南無下方妙善住王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方壞諸煩惱佛 南無南方妙音自在佛 南無西方大雲光佛 南無北方雲自在王佛 南無東南方無緣莊嚴佛 南無西南方過諸魔界佛 南無西北方見無恐懼佛 南無東北方一切德嚴佛 南無上方蓮華藏光佛 南無下方妙善住王佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，或盜他財寶興刃強奪，或自恃身逼迫而取，或恃公威或假勢力，高桁大械枉壓良善，吞納姦貨拷直為曲。為此因緣身羅憲網，或任邪治領他財物，侵公益私侵私益公，損彼利此利彼損此，割他自饒口與心悋，或竊沒租估偷度關稅，匿公課輸藏隱使沒。如是等罪無量無邊，今日慚愧歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，或盜他財寶興刃強奪，或自恃身逼迫而取，或恃公威或假勢力，高桁大械枉壓良善，吞納姦貨拷直為曲。為此因緣身羅憲網，或任邪治領他財物，侵公益私侵私益公，損彼利此利彼損此，割他自饒口與心悋，或竊沒租估偷度關稅，匿公課輸藏隱使沒。如是等罪無量無邊，今日慚愧歸命懺悔。

「或是佛法僧物不與而取，或經像物或治塔寺物，或供養常住僧物，或擬招提僧物，或盜取誤用，恃勢不還，或自借貨人，或復換貸漏妄，或三寶物混亂雜用，或以眾僧物，穀米樵薪薑豉醬酢，菜茹菓實錢帛竹木，繒綵幡蓋香華油燭，隨情逐意，或許施三寶物，誑欺不與，或自用或與人，或摘佛華菓用僧鬘物，因三寶財私自利己。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或是佛法僧物不與而取，或經像物或治塔寺物，或供養常住僧物，或擬招提僧物，或盜取誤用，恃勢不還，或自借貨人，或復換貸漏妄，或三寶物混亂雜用，或以眾僧物，穀米樵薪薑豉醬酢，菜茹菓實錢帛竹木，繒綵幡蓋香華油燭，隨情逐意，或許施三寶物，誑欺不與，或自用或與人，或摘佛華菓用僧鬘物，因三寶財私自利己。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或作周旋朋友師僧同學，父母兄弟六親眷屬，共住同止，百一所須更相欺誑，或於鄉隣比近移籬拓牆，侵奪地宅改㯹易相。虜掠田園因公託私，奪他邸店及以屯野。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或作周旋朋友師僧同學，父母兄弟六親眷屬，共住同止，百一所須更相欺誑，或於鄉隣比近移籬拓牆，侵奪地宅改㯹易相。虜掠田園因公託私，奪他邸店及以屯野。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或攻城破邑燒村壞柵，偷賣良民誘他奴婢，或復枉壓無罪之人，使其形𭭞血刃身被徒鎖，家業破散骨肉生離，分張異城生死隔絕。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或攻城破邑燒村壞柵，偷賣良民誘他奴婢，或復枉壓無罪之人，使其形𭭞血刃身被徒鎖，家業破散骨肉生離，分張異城生死隔絕。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或商侶博貨邸店市易，輕秤小斗減割尺寸，盜竊分銖欺罔圭合，以麁易好以短換長，巧欺百端希望毫利。如是等罪無量無邊，今日慚愧歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或商侶博貨邸店市易，輕秤小斗減割尺寸，盜竊分銖欺罔圭合，以麁易好以短換長，巧欺百端希望毫利。如是等罪無量無邊，今日慚愧歸命懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，穿踰牆壁斷道抄掠，抵捍債息負債違要面欺心口，或非道陵奪鬼神禽獸四生之物，或假託卜相取人財寶，如是乃至以利求利，惡求多求無厭無足。如是等罪無量無邊不可說盡，今日至到向十方佛尊法聖眾前歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，穿踰牆壁斷道抄掠，抵捍債息負債違要面欺心口，或非道陵奪鬼神禽獸四生之物，或假託卜相取人財寶，如是乃至以利求利，惡求多求無厭無足。如是等罪無量無邊不可說盡，今日至到向十方佛尊法聖眾前歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔劫盜等罪所生功德，願生生世世得如意寶，常雨七珍上妙衣服，百味甘露種種湯藥，隨意所須應念則至。一切眾生無偷奪相，一切皆能少欲知足，不耽不染，常樂惠施行急濟道，頭目髓腦如棄涕涶，迴向滿足檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔劫盜等罪所生功德，願生生世世得如意寶，常雨七珍上妙衣服，百味甘露種種湯藥，隨意所須應念則至。一切眾生無偷奪相，一切皆能少欲知足，不耽不染，常樂惠施行急濟道，頭目髓腦如棄涕涶，迴向滿足檀波羅蜜。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入鐵床地獄。云何名鐵床地獄？此地獄縱廣五十由旬，鐵城周匝上有鐵網羅覆其上，猛火炎赫周遍獄中，𨪏𮣮鐵鏘遍布其地，烟火洞然四方俱熾，中有鐵床上安銐刀銐如鋒釯，火從中出絕焰俱熾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前更入鐵床地獄。云何名鐵床地獄？此地獄縱廣五十由旬，鐵城周匝上有鐵網羅覆其上，猛火炎赫周遍獄中，𨪏𮣮鐵鏘遍布其地，烟火洞然四方俱熾，中有鐵床上安銐刀銐如鋒釯，火從中出絕焰俱熾。

東門之中有七百沙門，指手呼天唱言：「苦哉！我今何罪來詣其中？」跳踉宛轉高聲大喚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東門之中有七百沙門，指手呼天唱言：「苦哉！我今何罪來詣其中？」跳踉宛轉高聲大喚。

馬頭羅剎手捉三股鐵叉望腰而撞䐡中而出，擎著鐵床之上，銐刀仰刺腹背俱徹，千生千死萬生萬死，一日一夜受罪無量，從地獄出生於人中諸根不具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎手捉三股鐵叉望腰而撞䐡中而出，擎著鐵床之上，銐刀仰刺腹背俱徹，千生千死萬生萬死，一日一夜受罪無量，從地獄出生於人中諸根不具。

寶達問馬頭羅剎曰：「此沙門作何業行，受罪如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此沙門作何業行，受罪如是？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒，不求未來無上佛道，但取現在名聞利養，身犯四禁八萬威儀。貪求信施如火得草不知滿足，坐人床座亦不如法，與白衣共宿如俗人法，坐佛床上登躡師坐，臥師形像陰涼之下，以是因緣墮此地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒，不求未來無上佛道，但取現在名聞利養，身犯四禁八萬威儀。貪求信施如火得草不知滿足，坐人床座亦不如法，與白衣共宿如俗人法，坐佛床上登躡師坐，臥師形像陰涼之下，以是因緣墮此地獄。」

寶達聞之悲泣而言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之悲泣而言：

「奇哉！怪希有！ 解脫而不脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉！怪希有！ 解脫而不脫？

奇哉！怪希有！ 慧日墜大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奇哉！怪希有！ 慧日墜大海，

已得解脫門， 還復被繫縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得解脫門， 還復被繫縛。」