佛說佛名經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第五

「南無無畏世界普勝如來 南無十方名稱世界智稱如來 南無地世界山王如來 南無地功德世界波頭摩輪境界勝王如來 南無然燈輪世界善住如來 南無普莊嚴世界大莊嚴佛境界如來 南無倚世界作一切功德如來 南無歡喜世界畢竟成就佛寶功德如來 南無星宿行世界智上勝如來 南無蓋行莊嚴世界智起光明威德王勝如來 南無波頭摩世界波頭摩生王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無畏世界普勝如來 南無十方名稱世界智稱如來 南無地世界山王如來 南無地功德世界波頭摩輪境界勝王如來 南無然燈輪世界善住如來 南無普莊嚴世界大莊嚴佛境界如來 南無倚世界作一切功德如來 南無歡喜世界畢竟成就佛寶功德如來 南無星宿行世界智上勝如來 南無蓋行莊嚴世界智起光明威德王勝如來 南無波頭摩世界波頭摩生王如來

「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無法境界自在佛(胡本云自下皆有世界，略不明應、知) 南無月中光明佛 南無香象佛 南無阿彌陀光明佛 南無波頭摩山佛 南無波頭摩生勝佛 南無旃檀勝佛 南無寶積佛、 南無智慧佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法境界自在佛(胡本云自下皆有世界，略不明應、知) 南無月中光明佛 南無香象佛 南無阿彌陀光明佛 南無波頭摩山佛 南無波頭摩生勝佛 南無旃檀勝佛 南無寶積佛、 南無智慧佛

「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無無畏作王佛 南無功德成就勝佛 南無光明幢佛 南無無量功德作佛 南無功德成就勝佛 南無一切功德成就勝佛 南無波頭摩成就勝佛 南無炬住持佛 南無寶上勝佛、 南無金色華佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無畏作王佛 南無功德成就勝佛 南無光明幢佛 南無無量功德作佛 南無功德成就勝佛 南無一切功德成就勝佛 南無波頭摩成就勝佛 南無炬住持佛 南無寶上勝佛、 南無金色華佛

「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無上王佛 南無星宿王佛 南無無量彌留佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無量聲佛 南無寶山佛 南無種種寶俱蘇摩花佛 南無勝眾佛 南無無塵離塵放發佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無上王佛 南無星宿王佛 南無無量彌留佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無量聲佛 南無寶山佛 南無種種寶俱蘇摩花佛 南無勝眾佛 南無無塵離塵放發佛

「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無不宿發修行佛 南無金色華佛 南無寶舍佛 南無種種華成就佛 南無放光明佛 南無俱蘇摩成就佛 南無放蓋佛 南無稱力王佛 南無淨聲佛、 南無淨勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無不宿發修行佛 南無金色華佛 南無寶舍佛 南無種種華成就佛 南無放光明佛 南無俱蘇摩成就佛 南無放蓋佛 南無稱力王佛 南無淨聲佛、 南無淨勝佛

「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無無量眾佛 南無上首佛 南無無障礙眼佛 南無破散一切諸趣佛 南無斷一切疑佛 南無無相聲佛 南無畢竟得無邊功德佛 南無寶成就勝佛 南無波頭摩上勝佛、 南無寶上佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無量眾佛 南無上首佛 南無無障礙眼佛 南無破散一切諸趣佛 南無斷一切疑佛 南無無相聲佛 南無畢竟得無邊功德佛 南無寶成就勝佛 南無波頭摩上勝佛、 南無寶上佛

「歸命過去未來如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命過去未來如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無無障礙發修佛 南無無邊佛 南無寶彌留佛 南無日然燈上勝佛 南無智成就勝佛 南無憂鉢羅然燈佛 南無十方然燈佛 南無賢勝佛 南無莎羅自在王佛 南無師子佛 南無寶彌留佛 南無大毘婆尸佛 南無妙勝光明佛 南無功德王光明佛 南無華王佛、 南無無量明佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無障礙發修佛 南無無邊佛 南無寶彌留佛 南無日然燈上勝佛 南無智成就勝佛 南無憂鉢羅然燈佛 南無十方然燈佛 南無賢勝佛 南無莎羅自在王佛 南無師子佛 南無寶彌留佛 南無大毘婆尸佛 南無妙勝光明佛 南無功德王光明佛 南無華王佛、 南無無量明佛

「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無功德一味佛 南無十方然燈佛 南無賢勝佛 南無娑羅自在王佛 南無師子佛 南無寶彌留堅佛 南無毘婆尸佛 南無明王佛 南無上首佛、 南無無上首佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無功德一味佛 南無十方然燈佛 南無賢勝佛 南無娑羅自在王佛 南無師子佛 南無寶彌留堅佛 南無毘婆尸佛 南無明王佛 南無上首佛、 南無無上首佛

「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無大龍佛 南無香上勝佛 南無香勝幢佛 南無栴檀屋佛 南無香幢佛 南無栴檀香佛 南無無邊精進佛 南無月上王佛 南無十上光明佛 南無波頭摩上佛 南無驚怖波頭摩華成就上王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大龍佛 南無香上勝佛 南無香勝幢佛 南無栴檀屋佛 南無香幢佛 南無栴檀香佛 南無無邊精進佛 南無月上王佛 南無十上光明佛 南無波頭摩上佛 南無驚怖波頭摩華成就上王佛

「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無寶網佛 南無善住王佛 南無香象王佛 南無與一切樂佛 南無示一切念佛 南無不空說佛 南無能滅一切怖畏佛 南無不住王佛 南無寶光明佛 南無與一切眾生安隱樂佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶網佛 南無善住王佛 南無香象王佛 南無與一切樂佛 南無示一切念佛 南無不空說佛 南無能滅一切怖畏佛 南無不住王佛 南無寶光明佛 南無與一切眾生安隱樂佛

「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無觀無量境界佛 南無虛空莊嚴勝佛 南無無邊莊嚴佛 南無修行幢佛 南無成就驚怖勝花佛 南無賢勝佛 南無清淨眼佛 南無大將軍佛 南無上勝高佛 南無不可勝幢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無觀無量境界佛 南無虛空莊嚴勝佛 南無無邊莊嚴佛 南無修行幢佛 南無成就驚怖勝花佛 南無賢勝佛 南無清淨眼佛 南無大將軍佛 南無上勝高佛 南無不可勝幢佛

「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無可依佛 南無無量無邊佛 南無香彌留佛 南無月輪聞王佛 南無妙彌留寶成就勝佛 南無聞彌留善勝佛 南無淨勝佛 南無無障礙眼佛 南無無邊功德作佛 南無威德王佛 南無願善思惟成就佛 南無清淨輪王佛 南無智上佛 南無精進仙佛 南無智山佛 南無方作佛 南無大會上首佛 南無最上首佛 南無智護佛 南無上勝佛 南無現示眾生境界無障見佛 南無不成境界佛 南無無障礙光明佛 南無發光明無礙佛 南無佛波頭摩上成就勝佛 南無觀一切佛境界現形佛 南無說堅佛 南無化聲佛 南無波頭摩勝佛 南無寶成就勝佛 南無海彌留佛 南無無垢慧佛 南無智華成就佛 南無積勝上威德寂靜佛 南無離貪境界佛 南無離一切取佛 南無不可思議功德成就勝佛 南無現成就勝佛 南無無畏去佛 南無香風佛 南無無等香光佛 南無雲妙鼓聲佛 南無功德成就勝佛 南無無量頻迅境界彌留聚佛 南無香勝彌留佛 南無無量彌留佛 南無無量光明佛 南無普見佛 南無無畏佛 南無得無畏佛 南無月然燈佛 南無火然燈佛 南無勝修佛 南無勝眾佛 南無金剛成佛 南無智自在王佛 南無智力稱佛 南無無畏勝佛 南無功德王光明佛 南無善眼佛 南無堅自在王佛 南無彌留王佛 南無虛空彌留寶勝佛 南無賢上勝佛 南無梵吼聲佛 南無寶華佛 南無波頭摩成就勝佛 南無栴檀香佛 南無須彌劫佛 南無勝莊嚴佛 南無寶蓋佛 南無香象佛 南無無邊勝佛 南無不空說名佛 南無不可思議功德王光明佛 南無無畏王佛 南無波頭摩上勝佛 南無常得精進佛 南無藥王佛 南無安隱佛 南無無邊意行佛 南無無邊境界佛 南無無邊光明佛 南無無邊眼佛 南無金色境界佛 南無無邊虛空境界佛 南無星宿王佛 南無香上勝佛 南無虛空勝佛 南無妙勝佛 南無方作佛 南無妙彌留佛 南無無障礙眼佛 南無金剛佛 南無然炬佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無可依佛 南無無量無邊佛 南無香彌留佛 南無月輪聞王佛 南無妙彌留寶成就勝佛 南無聞彌留善勝佛 南無淨勝佛 南無無障礙眼佛 南無無邊功德作佛 南無威德王佛 南無願善思惟成就佛 南無清淨輪王佛 南無智上佛 南無精進仙佛 南無智山佛 南無方作佛 南無大會上首佛 南無最上首佛 南無智護佛 南無上勝佛 南無現示眾生境界無障見佛 南無不成境界佛 南無無障礙光明佛 南無發光明無礙佛 南無佛波頭摩上成就勝佛 南無觀一切佛境界現形佛 南無說堅佛 南無化聲佛 南無波頭摩勝佛 南無寶成就勝佛 南無海彌留佛 南無無垢慧佛 南無智華成就佛 南無積勝上威德寂靜佛 南無離貪境界佛 南無離一切取佛 南無不可思議功德成就勝佛 南無現成就勝佛 南無無畏去佛 南無香風佛 南無無等香光佛 南無雲妙鼓聲佛 南無功德成就勝佛 南無無量頻迅境界彌留聚佛 南無香勝彌留佛 南無無量彌留佛 南無無量光明佛 南無普見佛 南無無畏佛 南無得無畏佛 南無月然燈佛 南無火然燈佛 南無勝修佛 南無勝眾佛 南無金剛成佛 南無智自在王佛 南無智力稱佛 南無無畏勝佛 南無功德王光明佛 南無善眼佛 南無堅自在王佛 南無彌留王佛 南無虛空彌留寶勝佛 南無賢上勝佛 南無梵吼聲佛 南無寶華佛 南無波頭摩成就勝佛 南無栴檀香佛 南無須彌劫佛 南無勝莊嚴佛 南無寶蓋佛 南無香象佛 南無無邊勝佛 南無不空說名佛 南無不可思議功德王光明佛 南無無畏王佛 南無波頭摩上勝佛 南無常得精進佛 南無藥王佛 南無安隱佛 南無無邊意行佛 南無無邊境界佛 南無無邊光明佛 南無無邊眼佛 南無金色境界佛 南無無邊虛空境界佛 南無星宿王佛 南無香上勝佛 南無虛空勝佛 南無妙勝佛 南無方作佛 南無妙彌留佛 南無無障礙眼佛 南無金剛佛 南無然炬佛

「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無火幢佛 南無賢無垢威德光佛 南無智積佛 南無稱力王佛 南無功德王光明佛 南無見智佛 南無波頭摩妙勝佛 南無成就勝佛 南無寶光明佛 南無寶蓮華勝佛 南無遠離疑成就佛 南無眾上首佛 南無拘留孫佛 南無幢王佛 南無波頭摩功德佛 南無放光明佛 南無彌勒佛 南無光明波頭摩光佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無火幢佛 南無賢無垢威德光佛 南無智積佛 南無稱力王佛 南無功德王光明佛 南無見智佛 南無波頭摩妙勝佛 南無成就勝佛 南無寶光明佛 南無寶蓮華勝佛 南無遠離疑成就佛 南無眾上首佛 南無拘留孫佛 南無幢王佛 南無波頭摩功德佛 南無放光明佛 南無彌勒佛 南無光明波頭摩光佛

「南無勝王佛 南無法幢佛 南無無量奮迅佛 南無海須彌佛 南無妙見佛 南無釋迦牟尼佛 南無不空見佛 南無無障礙吼聲佛 南無無量功德勝名光明佛 南無無分別修行佛 南無無邊光明佛 南無善眼佛 南無南方寶普藏佛 南無無垢遠離垢解脫佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無勝王佛 南無法幢佛 南無無量奮迅佛 南無海須彌佛 南無妙見佛 南無釋迦牟尼佛 南無不空見佛 南無無障礙吼聲佛 南無無量功德勝名光明佛 南無無分別修行佛 南無無邊光明佛 南無善眼佛 南無南方寶普藏佛 南無無垢遠離垢解脫佛

「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊諸佛、應、知。

「南無西方無量華佛 南無無量照佛 南無無量光明佛 南無無量明佛 南無無量境界佛 南無無量自在佛 南無無量奮迅佛 南無無普蓋佛 南無蓋行佛 南無寶蓋佛 南無星宿王佛 南無善星宿佛 南無光明輪佛 南無光明王佛 南無光明上勝佛 南無無邊見佛 南無無勝佛 南無無邊境界奮迅佛 南無無障礙吼聲佛 南無大雲光明佛 南無羅網王佛 南無善得平等光明佛 南無波頭摩勝華佛 南無山王佛 南無月眾增上佛 南無高光明佛 南無合聚佛 南無不空光明佛 南無頂勝王佛 南無北方不空然燈佛 南無不空奮迅佛 南無不空境界佛 南無不空光明佛 南無無邊精進佛 南無莎羅自在王佛 南無寶莎羅王佛 南無普蓋王佛 南無蓋莊嚴王佛 南無寶積佛 南無栴檀屋佛 南無栴檀香佛 南無無量光明佛 南無光明輪莊嚴留佛 南無無障礙眼佛 南無無量眼佛 南無寶成就佛 南無一切功德佛 南無佛華成就功德佛 南無善住慧佛 南無無量步佛 南無不空勝佛 南無寶步佛 南無無邊修行佛 南無無邊莊嚴勝佛 南無虛空輪光明佛 南無無量聲佛 南無藥王佛 南無無畏佛 南無遠離驚怖毛竪佛 南無功德王光明佛 南無觀智慧起華佛 南無虛空寂佛 南無虛空聲佛 南無虛空莊嚴成就佛 南無下方大自在佛 南無妙勝佛 南無有佛 南無華勝佛 南無善生佛 南無師子勝佛 南無成就義佛 南無師子護佛 南無師子鉀佛 南無善住山王佛 南無淨彌留佛 南無清淨眼佛 南無不空足步佛 南無虛空像佛 南無香勝佛 南無香山佛 南無無量眼佛 南無香積佛 南無寶眾佛 南無寶高佛 南無善住佛 南無善住王佛 南無淨彌留佛 南無堅王佛 南無光明輪佛 南無火然燈佛 南無不空過佛 南無善思惟發行佛 南無師子佛 南無堅固眾生佛 南無行勝住王佛 南無上方無量境界佛 南無勝王佛 南無精進勝佛 南無斷疑佛 南無善星宿王佛 南無然燈佛 南無光明佛 南無光明彌留佛 南無光明輪佛 南無稱光明佛 南無高蓋佛 南無香蓋佛 南無寶蓋佛 南無栴檀香佛 南無栴檀勝佛 南無須彌聚佛 南無寶光明佛 南無堅固王佛 南無淨功德佛 南無清淨眼佛 南無無畏佛 南無遠離諸畏佛 南無成就積佛 南無寶勝佛 南無山王佛 南無轉女根佛 南無無量行佛 南無最勝光明佛 南無羅網光明幢佛 南無因王佛 南無日月淨明德佛 南無東南方觀一切佛形鏡如來以為上首佛 南無華覺奮迅佛 南無羅網光明佛 南無無量光明華佛 南無寶堅固佛 南無初發心轉法輪佛 南無華積佛 南無千上光明佛 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無西方無量華佛 南無無量照佛 南無無量光明佛 南無無量明佛 南無無量境界佛 南無無量自在佛 南無無量奮迅佛 南無無普蓋佛 南無蓋行佛 南無寶蓋佛 南無星宿王佛 南無善星宿佛 南無光明輪佛 南無光明王佛 南無光明上勝佛 南無無邊見佛 南無無勝佛 南無無邊境界奮迅佛 南無無障礙吼聲佛 南無大雲光明佛 南無羅網王佛 南無善得平等光明佛 南無波頭摩勝華佛 南無山王佛 南無月眾增上佛 南無高光明佛 南無合聚佛 南無不空光明佛 南無頂勝王佛 南無北方不空然燈佛 南無不空奮迅佛 南無不空境界佛 南無不空光明佛 南無無邊精進佛 南無莎羅自在王佛 南無寶莎羅王佛 南無普蓋王佛 南無蓋莊嚴王佛 南無寶積佛 南無栴檀屋佛 南無栴檀香佛 南無無量光明佛 南無光明輪莊嚴留佛 南無無障礙眼佛 南無無量眼佛 南無寶成就佛 南無一切功德佛 南無佛華成就功德佛 南無善住慧佛 南無無量步佛 南無不空勝佛 南無寶步佛 南無無邊修行佛 南無無邊莊嚴勝佛 南無虛空輪光明佛 南無無量聲佛 南無藥王佛 南無無畏佛 南無遠離驚怖毛竪佛 南無功德王光明佛 南無觀智慧起華佛 南無虛空寂佛 南無虛空聲佛 南無虛空莊嚴成就佛 南無下方大自在佛 南無妙勝佛 南無有佛 南無華勝佛 南無善生佛 南無師子勝佛 南無成就義佛 南無師子護佛 南無師子鉀佛 南無善住山王佛 南無淨彌留佛 南無清淨眼佛 南無不空足步佛 南無虛空像佛 南無香勝佛 南無香山佛 南無無量眼佛 南無香積佛 南無寶眾佛 南無寶高佛 南無善住佛 南無善住王佛 南無淨彌留佛 南無堅王佛 南無光明輪佛 南無火然燈佛 南無不空過佛 南無善思惟發行佛 南無師子佛 南無堅固眾生佛 南無行勝住王佛 南無上方無量境界佛 南無勝王佛 南無精進勝佛 南無斷疑佛 南無善星宿王佛 南無然燈佛 南無光明佛 南無光明彌留佛 南無光明輪佛 南無稱光明佛 南無高蓋佛 南無香蓋佛 南無寶蓋佛 南無栴檀香佛 南無栴檀勝佛 南無須彌聚佛 南無寶光明佛 南無堅固王佛 南無淨功德佛 南無清淨眼佛 南無無畏佛 南無遠離諸畏佛 南無成就積佛 南無寶勝佛 南無山王佛 南無轉女根佛 南無無量行佛 南無最勝光明佛 南無羅網光明幢佛 南無因王佛 南無日月淨明德佛 南無東南方觀一切佛形鏡如來以為上首佛 南無華覺奮迅佛 南無羅網光明佛 南無無量光明華佛 南無寶堅固佛 南無初發心轉法輪佛 南無華積佛 南無千上光明佛 南

無不動步佛 南無無量跡步佛 南無無量願生佛 南無無邊願佛 南無無邊境界佛 南無不定願佛 南無轉胎佛 南無轉諸難佛 南無不行念佛 南無成就一切念佛 南無虛空佛 南無有勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無不動步佛 南無無量跡步佛 南無無量願生佛 南無無邊願佛 南無無邊境界佛 南無不定願佛 南無轉胎佛 南無轉諸難佛 南無不行念佛 南無成就一切念佛 南無虛空佛 南無有勝佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無正法念處經 南無增一阿含經 南無中阿含經 南無長阿含經 南無雜阿含經 南無賢愚經 南無起世經 南無雜寶藏經 南無普曜經 南無生經 南無修行道地經 南無陰持入經 南無中本起經 南無興起行經 南無達摩多羅禪經 南無義足經 南無毘耶娑問經 南無大安般經 南無轉法輪經論 南無寶髻菩薩四法經論 南無無量壽經論 南無文殊師利問菩提經論 南無大莊嚴論 南無佛性論 南無大丈夫論 南無中邊論 南無迴諍論 南無佛阿毘曇論 南無業成就論 南無中論 南無順中論 南無百論 南無起信論 南無三無性論 南無入大乘論 南無成實論 南無十二門行論 南無十八空論 南無寶性論 南無方便心論 南無思塵論 南無解捲論 南無緣生論 南無十二因緣論 南無一輪盧迦論 南無百字論 南無破外道四宗論 南無破外道涅槃論 南無發菩提心論 南無辟支佛因緣論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無正法念處經 南無增一阿含經 南無中阿含經 南無長阿含經 南無雜阿含經 南無賢愚經 南無起世經 南無雜寶藏經 南無普曜經 南無生經 南無修行道地經 南無陰持入經 南無中本起經 南無興起行經 南無達摩多羅禪經 南無義足經 南無毘耶娑問經 南無大安般經 南無轉法輪經論 南無寶髻菩薩四法經論 南無無量壽經論 南無文殊師利問菩提經論 南無大莊嚴論 南無佛性論 南無大丈夫論 南無中邊論 南無迴諍論 南無佛阿毘曇論 南無業成就論 南無中論 南無順中論 南無百論 南無起信論 南無三無性論 南無入大乘論 南無成實論 南無十二門行論 南無十八空論 南無寶性論 南無方便心論 南無思塵論 南無解捲論 南無緣生論 南無十二因緣論 南無一輪盧迦論 南無百字論 南無破外道四宗論 南無破外道涅槃論 南無發菩提心論 南無辟支佛因緣論

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無莊嚴王菩薩 南無國土莊嚴菩薩 南無因陀羅網菩薩 南無天山菩薩 南無善眼菩薩 南無住持世間手菩薩 南無大將菩薩 南無寂意菩薩 南無速行菩薩 南無善臂菩薩 南無山峯菩薩 南無曇無竭菩薩 南無勝願菩薩 南無莊嚴相星宿山王菩薩 南無樂說無滯菩薩 南無無垢智菩薩 南無娑伽羅菩薩 南無斷一切憂菩薩 南無地藏菩薩 南無普現菩薩 南無法行成就菩薩 南無深行菩薩 南無清淨三輪菩薩 南無寂靜心菩薩 南無無邊功德菩薩 南無虛空平等智菩薩 南無波頭摩眼菩薩 南無金剛幢菩薩 南無波頭摩華嚴菩薩 南無寶莊嚴菩薩 南無寶路菩薩 南無功德王慧菩薩 南無莊嚴王菩薩 南無斷諸嚴王菩薩 南無清淨光明莊嚴菩薩 南無深聲菩薩 南無妙鼓聲菩薩 南無尼民陀羅菩薩 南無大自在菩薩 南無諸功德身菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無莊嚴王菩薩 南無國土莊嚴菩薩 南無因陀羅網菩薩 南無天山菩薩 南無善眼菩薩 南無住持世間手菩薩 南無大將菩薩 南無寂意菩薩 南無速行菩薩 南無善臂菩薩 南無山峯菩薩 南無曇無竭菩薩 南無勝願菩薩 南無莊嚴相星宿山王菩薩 南無樂說無滯菩薩 南無無垢智菩薩 南無娑伽羅菩薩 南無斷一切憂菩薩 南無地藏菩薩 南無普現菩薩 南無法行成就菩薩 南無深行菩薩 南無清淨三輪菩薩 南無寂靜心菩薩 南無無邊功德菩薩 南無虛空平等智菩薩 南無波頭摩眼菩薩 南無金剛幢菩薩 南無波頭摩華嚴菩薩 南無寶莊嚴菩薩 南無寶路菩薩 南無功德王慧菩薩 南無莊嚴王菩薩 南無斷諸嚴王菩薩 南無清淨光明莊嚴菩薩 南無深聲菩薩 南無妙鼓聲菩薩 南無尼民陀羅菩薩 南無大自在菩薩 南無諸功德身菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無隨喜辟支佛 南無十二波羅墮辟支佛 南無十同名婆羅辟支佛 南無火身辟支佛 南無同菩提辟支佛 南無摩訶男辟支佛 南無心上辟支佛 南無髮淨辟支佛 南無善快辟支佛 南無違陀辟支佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無隨喜辟支佛 南無十二波羅墮辟支佛 南無十同名婆羅辟支佛 南無火身辟支佛 南無同菩提辟支佛 南無摩訶男辟支佛 南無心上辟支佛 南無髮淨辟支佛 南無善快辟支佛 南無違陀辟支佛

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！今以總相懺悔一切諸業，今當次第更復一一別相懺悔。若總若別若麁若細，若輕若重若說不說，品類相從願皆消滅。別相懺悔者，先懺身三次懺口四，其餘諸障次第稽顙。身三業者，第一殺害，如經所明，恕己可為喻，勿殺勿行杖，雖復禽獸之殊，保命畏死其事是一。若尋此眾生無始已來，或是我父母兄弟六親眷屬，以業因緣，輪迴六道出生入死，改形易報不復相識，而今興害食噉其肉斷大慈種。是故，佛言：『設得餘食，當如飢世食子肉想，何況食噉此魚肉耶？』又言：『為利殺眾生，以錢納眾生肉。二俱是惡業，死墮叫喚地獄。』故知殺害及以食噉，罪深河海過重丘岳。然弟子等，從無始已來，不遇善友皆為此業。是故經言殺害之罪，能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生，則受虎狗豺狼鷹鷂等身，或受毒蛇蝮蝎等身常懷惡心，或受麞鹿熊羆等身常懷恐怖。若生人中得二種果報：一者多病；二者斷命。殺害食噉既有如是無量種種諸惡果報。是故，弟子！今日至到稽顙至誠歸依於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！今以總相懺悔一切諸業，今當次第更復一一別相懺悔。若總若別若麁若細，若輕若重若說不說，品類相從願皆消滅。別相懺悔者，先懺身三次懺口四，其餘諸障次第稽顙。身三業者，第一殺害，如經所明，恕己可為喻，勿殺勿行杖，雖復禽獸之殊，保命畏死其事是一。若尋此眾生無始已來，或是我父母兄弟六親眷屬，以業因緣，輪迴六道出生入死，改形易報不復相識，而今興害食噉其肉斷大慈種。是故，佛言：『設得餘食，當如飢世食子肉想，何況食噉此魚肉耶？』又言：『為利殺眾生，以錢納眾生肉。二俱是惡業，死墮叫喚地獄。』故知殺害及以食噉，罪深河海過重丘岳。然弟子等，從無始已來，不遇善友皆為此業。是故經言殺害之罪，能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生，則受虎狗豺狼鷹鷂等身，或受毒蛇蝮蝎等身常懷惡心，或受麞鹿熊羆等身常懷恐怖。若生人中得二種果報：一者多病；二者斷命。殺害食噉既有如是無量種種諸惡果報。是故，弟子！今日至到稽顙至誠歸依於佛。

「南無東方滅諸怖畏佛 南無南方日月燈明佛 南無西方覺花光佛 南無北方發功德佛 南無東南方除眾惑冥佛 南無西南方無生自在佛 南無西北方大神通王佛 南無東北方空離垢心佛 南無下方同像空無佛 南無上方瑠璃藏勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方滅諸怖畏佛 南無南方日月燈明佛 南無西方覺花光佛 南無北方發功德佛 南無東南方除眾惑冥佛 南無西南方無生自在佛 南無西北方大神通王佛 南無東北方空離垢心佛 南無下方同像空無佛 南無上方瑠璃藏勝佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日有此心識，常懷磣毒無慈愍心，或因貪起殺，因瞋因癡及以慢殺，或興惡方便，誓殺願殺及以呪殺，或破決湖池，焚燒山野田獵捕魚，或因風放火飛鷹放犬，惱害一切六道眾生，如是等罪無量無邊，今日至心歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日有此心識，常懷磣毒無慈愍心，或因貪起殺，因瞋因癡及以慢殺，或興惡方便，誓殺願殺及以呪殺，或破決湖池，焚燒山野田獵捕魚，或因風放火飛鷹放犬，惱害一切六道眾生，如是等罪無量無邊，今日至心歸命懺悔。

「或以㩜摾抗撥枚戟弓弩，彈射飛鳥走獸之類，或以𦋆網罾釣，撈漉水性魚鼈黿鼉蝦蜆蠃蜯濕居之屬，使水陸之與空行藏竄無地，或畜養鷄猪牛羊犬豕鵝鴨之屬，自供庖𢊍或貨他宰殺，使其哀聲未盡毛羽脫落鱗甲傷毀，身首分離骨肉銷碎，剝裂屠割炮燒煮炙，楚毒酸切橫加無辜。但取一時之快口，得味甚寡，不過三寸舌根而已，然其罪報殃累永劫。如是等罪今日至誠，歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或以㩜摾抗撥枚戟弓弩，彈射飛鳥走獸之類，或以𦋆網罾釣，撈漉水性魚鼈黿鼉蝦蜆蠃蜯濕居之屬，使水陸之與空行藏竄無地，或畜養鷄猪牛羊犬豕鵝鴨之屬，自供庖𢊍或貨他宰殺，使其哀聲未盡毛羽脫落鱗甲傷毀，身首分離骨肉銷碎，剝裂屠割炮燒煮炙，楚毒酸切橫加無辜。但取一時之快口，得味甚寡，不過三寸舌根而已，然其罪報殃累永劫。如是等罪今日至誠，歸命懺悔。

「又復無始已來至于今日，或復興師相伐彊場交諍，兩陣相向更相殺害，或自殺他教殺、聞殺歡喜，或習屠鱠債為刑戮，烹宰他命行於不忍，或恣忿怒揮戈撫刃，或斬或刺或推著坑塹，或以水沈溺，或塞穴壞巢土石磓𥑐，或以車馬躙轢踐蹋一切眾生。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復無始已來至于今日，或復興師相伐彊場交諍，兩陣相向更相殺害，或自殺他教殺、聞殺歡喜，或習屠鱠債為刑戮，烹宰他命行於不忍，或恣忿怒揮戈撫刃，或斬或刺或推著坑塹，或以水沈溺，或塞穴壞巢土石磓𥑐，或以車馬躙轢踐蹋一切眾生。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。

「又復，無始已來，或溉灌陸田墮胎落子破卵壞巢，毒藥蠱道傷殺眾生，墾土掘地種植田園養蠶煮繭，養猫搦鼠傷殺滋甚，或打撲蚊虻螥蠅蜂蝎，掐抯蚤虱，或燒除糞掃，開決溝渠枉害一切，或噉菓實或用穀米，或水或菜橫殺眾生，或然樵薪或露燈燭焚諸蟲類，或食醬酢不看搖動，或瀉湯水澆殺蟲蟻，如是乃至行住坐臥四威儀中，恒常傷殺飛空著地細微眾生。弟子！以凡夫識暗不覺不知，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，無始已來，或溉灌陸田墮胎落子破卵壞巢，毒藥蠱道傷殺眾生，墾土掘地種植田園養蠶煮繭，養猫搦鼠傷殺滋甚，或打撲蚊虻螥蠅蜂蝎，掐抯蚤虱，或燒除糞掃，開決溝渠枉害一切，或噉菓實或用穀米，或水或菜橫殺眾生，或然樵薪或露燈燭焚諸蟲類，或食醬酢不看搖動，或瀉湯水澆殺蟲蟻，如是乃至行住坐臥四威儀中，恒常傷殺飛空著地細微眾生。弟子！以凡夫識暗不覺不知，今日發露歸命懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或以鞭杖枷鎖桁械，壓立拷掠打擲，手脚蹴蹋纏縛籠繫斷絕水穀，如是種種諸惡方便苦惱眾生。今日至誠向十方佛尊法聖眾，歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或以鞭杖枷鎖桁械，壓立拷掠打擲，手脚蹴蹋纏縛籠繫斷絕水穀，如是種種諸惡方便苦惱眾生。今日至誠向十方佛尊法聖眾，歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔殺害等罪所生功德，願生生世世得金剛身壽命無窮，永離怨憎無殺害想，於諸眾生得一子地，若見危難急厄之者，不惜身命方便救解令得解脫，然後為說微妙正法，使諸眾生覩形見影皆蒙安樂，聞名聽聲恐怖悉除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔殺害等罪所生功德，願生生世世得金剛身壽命無窮，永離怨憎無殺害想，於諸眾生得一子地，若見危難急厄之者，不惜身命方便救解令得解脫，然後為說微妙正法，使諸眾生覩形見影皆蒙安樂，聞名聽聲恐怖悉除。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入流火地獄。云何名曰流火地獄？其地獄縱廣二百由旬，周匝鐵城鐵網覆上，猛火絕熾烟焰洞然，𨪏𮣮鐵鏘遍布於地，獄中火流烟焰俱起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前更入流火地獄。云何名曰流火地獄？其地獄縱廣二百由旬，周匝鐵城鐵網覆上，猛火絕熾烟焰洞然，𨪏𮣮鐵鏘遍布於地，獄中火流烟焰俱起。

西門之中有六百罪人唱聲大喚，遍身火然絕炎猛熾，此罪沙門唱如是言：「我今何罪來入此處？」跳踉宛轉而不肯前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西門之中有六百罪人唱聲大喚，遍身火然絕炎猛熾，此罪沙門唱如是言：「我今何罪來入此處？」跳踉宛轉而不肯前。

馬頭羅剎以手拍耳口眼火出，手捉利刃望頭而斫，復有餓狗來食其肉，復有餓鬼來飲其血，復有飛鳥來餐其髓。馬頭羅剎捉臂而牽，手下火然，應時則燋火流灌身周遍燋爛，一日一夜受罪無量，千死千生萬死萬生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎以手拍耳口眼火出，手捉利刃望頭而斫，復有餓狗來食其肉，復有餓鬼來飲其血，復有飛鳥來餐其髓。馬頭羅剎捉臂而牽，手下火然，應時則燋火流灌身周遍燋爛，一日一夜受罪無量，千死千生萬死萬生。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門以何因緣，受如是罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門以何因緣，受如是罪？」

馬頭羅剎答寶達曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，受人信施楊枝澡漱香湯沐浴，遊行世間受持應器而行乞食，似沙門形中不慚愧，以是因緣墮此地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答寶達曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，受人信施楊枝澡漱香湯沐浴，遊行世間受持應器而行乞食，似沙門形中不慚愧，以是因緣墮此地獄。」

寶達聞之悲泣流淚，則說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之悲泣流淚，則說偈言：

「云何無繫縛， 還入囹圄中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無繫縛， 還入囹圄中？

云何出生死， 還入三惡道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何出生死， 還入三惡道？

云何遇浮木， 覩明還歸闇？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何遇浮木， 覩明還歸闇？

云何吹火滅， 忽然還熾盛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何吹火滅， 忽然還熾盛？

淨行解脫人， 今受大苦痛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨行解脫人， 今受大苦痛。」

寶達菩薩說偈而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達菩薩說偈而去。