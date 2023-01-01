佛說佛名經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第三

「南無大海佛 南無大樂說佛 南無大藥王佛 南無大功德佛 南無無量香佛 南無無量精進佛 南無無量行佛 南無無量功德佛 南無寶生佛 南無無邊功德寶作佛 南無法作佛 南無金色作佛 南無勝作佛 南無自在作佛 南無日作佛 南無光作佛 南無火作佛 南無無畏作佛 南無樂作佛 南無燈作佛 南無賢作佛 南無覺作佛 南無華作佛 南無華勝藏佛 南無俱蘇摩勝藏佛 南無憂波羅勝藏佛 南無波頭摩勝藏佛 南無功德勝藏佛 南無快勝藏佛 南無福德勝藏佛 南無天勝藏佛 南無香勝藏佛 南無大香勝藏佛 南無大雲藏佛 南無那羅延藏佛 南無如來藏佛 南無功德藏佛 南無根藏佛 南無如意藏佛 南無金剛藏佛 南無德藏佛 南無勢羅藏佛 南無山藏佛 南無波頭摩藏佛 南無俱蘇摩藏佛 南無香藏佛 南無摩尼藏佛 南無賢藏佛 南無寶藏佛 南無月無垢藏佛 南無日藏佛 南無照藏佛 南無光明幢佛 南無月幢佛 南無功德幢佛 南無離世間幢佛 南無華幢佛 南無寶幢佛 南無法幢佛 南無自在幢佛 南無寶幢佛 南無無垢幢佛 南無大幢佛 南無月無垢幢佛 南無普照幢佛 南無彌留幢佛 南無護妙法幢佛 南無放光明幢佛 南無善清淨無垢照幢佛 南無善清淨光明幢佛 南無善清淨光照幢佛 南無香光明佛 南無虛空光明佛 南無大光明佛 南無寶光明佛 南無火光明佛 南無日光明佛 南無月光明佛 南無日月光明佛 南無無垢光明佛 南無火輪光明佛 南無寶照明佛 南無寶光明佛 南無勝威德香光明佛 南無種種多威德王勝光明佛 南無虛空清淨金色莊嚴威德光明佛 南無一切法幻奮迅威德光明佛 南無清淨光明佛 南無功德寶光明佛 南無金光明光佛 南無高光明佛 南無放光光明佛 南無俱蘇摩光明佛 南無香光明佛 南無甘露光明佛 南無無量寶化光明佛 南無水月光明佛 南無寶月光明佛 南無彌留光明佛 南無聚集日輪佛 南無雲光明佛 南無槃頭耆婆伽華佛 南無無畏光明佛 南無法力光明佛 南無無垢光明佛 南無清淨光明佛 南無日光明佛 南無月光明佛 南無樹提光明佛 南無然火光明佛 南無焚燒光明佛 南無羅網光明佛 南無大光明佛 南無稱光明佛 南無普光明佛 南無無邊光明佛 南無色光明聲佛 南無虛空聲佛 南無妙鼓聲佛 南無師子聲佛 南無雲聲佛 南無天聲佛 南無妙聲佛 南無梵聲佛 南無雲妙鼓聲佛 南無法鼓聲佛 南無法鼓出聲佛 南無聲滿法界聲佛 南無地吼聲佛 南無普遍聲佛 南無師子吼聲佛 南無無量吼聲佛 南無無分別吼聲佛 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大海佛 南無大樂說佛 南無大藥王佛 南無大功德佛 南無無量香佛 南無無量精進佛 南無無量行佛 南無無量功德佛 南無寶生佛 南無無邊功德寶作佛 南無法作佛 南無金色作佛 南無勝作佛 南無自在作佛 南無日作佛 南無光作佛 南無火作佛 南無無畏作佛 南無樂作佛 南無燈作佛 南無賢作佛 南無覺作佛 南無華作佛 南無華勝藏佛 南無俱蘇摩勝藏佛 南無憂波羅勝藏佛 南無波頭摩勝藏佛 南無功德勝藏佛 南無快勝藏佛 南無福德勝藏佛 南無天勝藏佛 南無香勝藏佛 南無大香勝藏佛 南無大雲藏佛 南無那羅延藏佛 南無如來藏佛 南無功德藏佛 南無根藏佛 南無如意藏佛 南無金剛藏佛 南無德藏佛 南無勢羅藏佛 南無山藏佛 南無波頭摩藏佛 南無俱蘇摩藏佛 南無香藏佛 南無摩尼藏佛 南無賢藏佛 南無寶藏佛 南無月無垢藏佛 南無日藏佛 南無照藏佛 南無光明幢佛 南無月幢佛 南無功德幢佛 南無離世間幢佛 南無華幢佛 南無寶幢佛 南無法幢佛 南無自在幢佛 南無寶幢佛 南無無垢幢佛 南無大幢佛 南無月無垢幢佛 南無普照幢佛 南無彌留幢佛 南無護妙法幢佛 南無放光明幢佛 南無善清淨無垢照幢佛 南無善清淨光明幢佛 南無善清淨光照幢佛 南無香光明佛 南無虛空光明佛 南無大光明佛 南無寶光明佛 南無火光明佛 南無日光明佛 南無月光明佛 南無日月光明佛 南無無垢光明佛 南無火輪光明佛 南無寶照明佛 南無寶光明佛 南無勝威德香光明佛 南無種種多威德王勝光明佛 南無虛空清淨金色莊嚴威德光明佛 南無一切法幻奮迅威德光明佛 南無清淨光明佛 南無功德寶光明佛 南無金光明光佛 南無高光明佛 南無放光光明佛 南無俱蘇摩光明佛 南無香光明佛 南無甘露光明佛 南無無量寶化光明佛 南無水月光明佛 南無寶月光明佛 南無彌留光明佛 南無聚集日輪佛 南無雲光明佛 南無槃頭耆婆伽華佛 南無無畏光明佛 南無法力光明佛 南無無垢光明佛 南無清淨光明佛 南無日光明佛 南無月光明佛 南無樹提光明佛 南無然火光明佛 南無焚燒光明佛 南無羅網光明佛 南無大光明佛 南無稱光明佛 南無普光明佛 南無無邊光明佛 南無色光明聲佛 南無虛空聲佛 南無妙鼓聲佛 南無師子聲佛 南無雲聲佛 南無天聲佛 南無妙聲佛 南無梵聲佛 南無雲妙鼓聲佛 南無法鼓聲佛 南無法鼓出聲佛 南無聲滿法界聲佛 南無地吼聲佛 南無普遍聲佛 南無師子吼聲佛 南無無量吼聲佛 南無無分別吼聲佛 南

無驚怖一切魔輪聲佛 南無降伏一切聲佛 南無無障礙月慧佛 南無法無垢月佛 南無普照月佛 南無放光明月佛 南無盧舍那月佛 南無解脫月佛 南無稱月佛 南無功德月佛 南無寶月佛 南無滿月佛 南無大月佛 南無月輪清淨佛 南無日月佛 南無月慧佛 南無無垢慧佛 南無深慧佛 南無戒慧佛 南無難勝慧佛 南無阿僧祇劫修習慧佛 南無無量樂功德莊嚴行慧佛 南無無量功德莊嚴佛 南無離劫佛 南無勝功德王莊嚴威德王劫佛 南無自在滅劫佛 南無彌留劫佛 南無須彌留劫佛 南無不可說劫佛 南無金光明色光上佛 南無龍寂上佛 南無愛上佛 南無度上佛 南無法上佛 南無金剛上佛 南無威德上佛 南無無垢上佛 南無龍寂上佛 南無寶上佛 南無勝寶上佛 南無莎梨羅上佛 南無天上佛 南無波頭摩上佛 南無香上佛 南無放香佛 南無樂香佛 南無香奮迅佛 南無香象奮迅佛 南無香象佛 南無大香象佛 南無多羅跋香佛 南無戒香佛 南無無邊香佛 南無普遍香佛 南無薰香佛 南無多伽羅香佛 南無栴檀香佛 南無蔓陀羅香佛 南無波頭摩香佛 南無波頭摩手佛 南無波頭摩眼佛 南無波頭摩莊嚴佛 南無波頭摩起佛 南無身勝佛 南無驚怖勝佛 南無波頭摩勝佛 南無月勝佛 南無鬘勝雲佛 南無功德成就雲佛 南無寶雲佛 南無功德雲佛 南無雲護佛 南無普護佛 南無聖護佛 南無功德護佛 南無普遍護佛 南無精進護佛 南無精進喜佛 南無上喜佛 南無寶喜佛 南無師子喜佛 南無龍喜佛 南無寶喜佛 南無寶智佛 南無喜去佛 南無善知寂靜法佛 南無大勢佛 南無龍喜見佛 南無寶喜明佛 南無善知寂明王佛 南無大勢力佛 南無甘露勢佛 南無金剛杵勢佛 南無無垢處勢佛 南無不動處勢佛 南無過三界處勢佛 南無三昧處勢佛 南無定處勢佛 南無不動處勢佛 南無高去佛 南無寂滅去佛 南無師子奮迅去佛 南無善步去佛 南無無盡慧佛 南無海慧佛 南無往慧佛 南無勝慧佛 南無滅諸惡慧佛 南無寂靜慧佛 南無修行慧佛 南無密慧佛 南無堅慧佛 南無善清淨慧佛 南無大慧佛 南無普慧佛 南無無邊慧佛 南無威德慧佛 南無世慧佛 南無上慧佛 南無妙慧佛 南無快慧佛 南無無觀慧佛 南無稱慧佛 南無廣慧佛 南無栴檀滿慧佛 南無金剛慧佛 南無清淨慧佛 南無覺慧佛 南無法慧佛 南無師子慧佛 南無虎慧佛 南無善慧佛 南無寶慧佛 南無勝慧佛 南無勝積慧佛 南無勇猛積佛 南無般若積佛 南無樂說積佛 南無香積佛 南無寶積佛 南無寶髻佛 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無驚怖一切魔輪聲佛 南無降伏一切聲佛 南無無障礙月慧佛 南無法無垢月佛 南無普照月佛 南無放光明月佛 南無盧舍那月佛 南無解脫月佛 南無稱月佛 南無功德月佛 南無寶月佛 南無滿月佛 南無大月佛 南無月輪清淨佛 南無日月佛 南無月慧佛 南無無垢慧佛 南無深慧佛 南無戒慧佛 南無難勝慧佛 南無阿僧祇劫修習慧佛 南無無量樂功德莊嚴行慧佛 南無無量功德莊嚴佛 南無離劫佛 南無勝功德王莊嚴威德王劫佛 南無自在滅劫佛 南無彌留劫佛 南無須彌留劫佛 南無不可說劫佛 南無金光明色光上佛 南無龍寂上佛 南無愛上佛 南無度上佛 南無法上佛 南無金剛上佛 南無威德上佛 南無無垢上佛 南無龍寂上佛 南無寶上佛 南無勝寶上佛 南無莎梨羅上佛 南無天上佛 南無波頭摩上佛 南無香上佛 南無放香佛 南無樂香佛 南無香奮迅佛 南無香象奮迅佛 南無香象佛 南無大香象佛 南無多羅跋香佛 南無戒香佛 南無無邊香佛 南無普遍香佛 南無薰香佛 南無多伽羅香佛 南無栴檀香佛 南無蔓陀羅香佛 南無波頭摩香佛 南無波頭摩手佛 南無波頭摩眼佛 南無波頭摩莊嚴佛 南無波頭摩起佛 南無身勝佛 南無驚怖勝佛 南無波頭摩勝佛 南無月勝佛 南無鬘勝雲佛 南無功德成就雲佛 南無寶雲佛 南無功德雲佛 南無雲護佛 南無普護佛 南無聖護佛 南無功德護佛 南無普遍護佛 南無精進護佛 南無精進喜佛 南無上喜佛 南無寶喜佛 南無師子喜佛 南無龍喜佛 南無寶喜佛 南無寶智佛 南無喜去佛 南無善知寂靜法佛 南無大勢佛 南無龍喜見佛 南無寶喜明佛 南無善知寂明王佛 南無大勢力佛 南無甘露勢佛 南無金剛杵勢佛 南無無垢處勢佛 南無不動處勢佛 南無過三界處勢佛 南無三昧處勢佛 南無定處勢佛 南無不動處勢佛 南無高去佛 南無寂滅去佛 南無師子奮迅去佛 南無善步去佛 南無無盡慧佛 南無海慧佛 南無往慧佛 南無勝慧佛 南無滅諸惡慧佛 南無寂靜慧佛 南無修行慧佛 南無密慧佛 南無堅慧佛 南無善清淨慧佛 南無大慧佛 南無普慧佛 南無無邊慧佛 南無威德慧佛 南無世慧佛 南無上慧佛 南無妙慧佛 南無快慧佛 南無無觀慧佛 南無稱慧佛 南無廣慧佛 南無栴檀滿慧佛 南無金剛慧佛 南無清淨慧佛 南無覺慧佛 南無法慧佛 南無師子慧佛 南無虎慧佛 南無善慧佛 南無寶慧佛 南無勝慧佛 南無勝積慧佛 南無勇猛積佛 南無般若積佛 南無樂說積佛 南無香積佛 南無寶積佛 南無寶髻佛 南

無功德髻佛 南無天髻佛 南無龍髻佛 南無大髻佛 南無彌留聚佛 南無大聚佛 南無大焰聚佛 南無寶聚佛 南無寶手佛 南無寶手柔濡佛 南無寶印手佛 南無寶光明奮迅思惟佛 南無寶火圍繞佛 南無寶天佛 南無寶勝佛 南無寶高佛 南無寶堅佛 南無寶波頭摩佛 南無寶念佛 南無寶力佛 南無寶山佛 南無寶炎佛 南無寶火圍繞佛 南無寶照佛 南無放照佛 南無迭共華佛 南無妙說佛 南無月說佛 南無金剛說佛 南無寶說佛 南無寶杖佛 南無無量寶杖佛 南無無垢杖佛 南無無邊杖佛 南無法杖佛 南無寶蓋佛 南無均寶蓋佛 南無摩尼蓋佛 南無金蓋佛 南無奮迅王佛 南無增上大成就王佛 南無增上勇猛佛 南無勇施佛 南無智施佛 南無然燈佛 南無然燈火佛 南無清淨然燈佛 南無功德然燈佛 南無福德然燈佛 南無寶然燈佛 南無寶火然燈佛 南無無邊然燈佛 南無大然燈佛 南無普然燈佛 南無日然燈佛 南無月燃燈佛 南無日月然燈佛 南無雲聲然燈佛 南無大海然燈佛 南無忍辱輪然燈佛 南無世然燈佛 南無光明遍照十方然燈佛 南無照諸惡趣然燈佛 南無破諸闇然燈佛 南無一切成就然燈佛 南無俱蘇摩見佛 南無不散佛 南無散華佛 南無不散華佛 南無放光明佛 南無千光明佛 南無六十光佛 南無觀光明佛 南無無障礙光明佛 南無放光明佛 南無無邊光明佛 南無波頭摩光明佛 南無福德光明佛 南無智光明佛 南無月光明佛 南無日光明佛 南無無礙光明佛 南無奮迅恭敬稱佛 南無無比佛 南無功德稱佛 南無寶稱佛 南無無垢稱佛 南無無垢德佛 南無堅德佛 南無無憂德佛 南無勇猛德佛 南無華德佛 南無歡喜德佛 南無龍德佛 南無功德海佛 南無淨德佛 南無淨天佛 南無供養佛 南無淨聲佛 南無淨妙聲佛 南無出淨聲佛 南無普智輪光聲佛 南無大聲佛 南無雲勝聲佛 南無安隱聲佛 南無樂聲佛 南無妙鼓聲佛 南無天聲佛 南無日聲佛 南無月聲佛 南無師子聲佛 南無波頭摩聲佛 南無福德聲佛 南無金剛聲佛 南無自在聲佛 南無慧聲佛 南無妙聲佛 南無選擇聲佛 南無甘露聲佛 南無淨幢佛 南無金剛幢佛 南無法幢佛 南無住持法佛 南無樂法佛 南無護法佛 南無曇無竭佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功德髻佛 南無天髻佛 南無龍髻佛 南無大髻佛 南無彌留聚佛 南無大聚佛 南無大焰聚佛 南無寶聚佛 南無寶手佛 南無寶手柔濡佛 南無寶印手佛 南無寶光明奮迅思惟佛 南無寶火圍繞佛 南無寶天佛 南無寶勝佛 南無寶高佛 南無寶堅佛 南無寶波頭摩佛 南無寶念佛 南無寶力佛 南無寶山佛 南無寶炎佛 南無寶火圍繞佛 南無寶照佛 南無放照佛 南無迭共華佛 南無妙說佛 南無月說佛 南無金剛說佛 南無寶說佛 南無寶杖佛 南無無量寶杖佛 南無無垢杖佛 南無無邊杖佛 南無法杖佛 南無寶蓋佛 南無均寶蓋佛 南無摩尼蓋佛 南無金蓋佛 南無奮迅王佛 南無增上大成就王佛 南無增上勇猛佛 南無勇施佛 南無智施佛 南無然燈佛 南無然燈火佛 南無清淨然燈佛 南無功德然燈佛 南無福德然燈佛 南無寶然燈佛 南無寶火然燈佛 南無無邊然燈佛 南無大然燈佛 南無普然燈佛 南無日然燈佛 南無月燃燈佛 南無日月然燈佛 南無雲聲然燈佛 南無大海然燈佛 南無忍辱輪然燈佛 南無世然燈佛 南無光明遍照十方然燈佛 南無照諸惡趣然燈佛 南無破諸闇然燈佛 南無一切成就然燈佛 南無俱蘇摩見佛 南無不散佛 南無散華佛 南無不散華佛 南無放光明佛 南無千光明佛 南無六十光佛 南無觀光明佛 南無無障礙光明佛 南無放光明佛 南無無邊光明佛 南無波頭摩光明佛 南無福德光明佛 南無智光明佛 南無月光明佛 南無日光明佛 南無無礙光明佛 南無奮迅恭敬稱佛 南無無比佛 南無功德稱佛 南無寶稱佛 南無無垢稱佛 南無無垢德佛 南無堅德佛 南無無憂德佛 南無勇猛德佛 南無華德佛 南無歡喜德佛 南無龍德佛 南無功德海佛 南無淨德佛 南無淨天佛 南無供養佛 南無淨聲佛 南無淨妙聲佛 南無出淨聲佛 南無普智輪光聲佛 南無大聲佛 南無雲勝聲佛 南無安隱聲佛 南無樂聲佛 南無妙鼓聲佛 南無天聲佛 南無日聲佛 南無月聲佛 南無師子聲佛 南無波頭摩聲佛 南無福德聲佛 南無金剛聲佛 南無自在聲佛 南無慧聲佛 南無妙聲佛 南無選擇聲佛 南無甘露聲佛 南無淨幢佛 南無金剛幢佛 南無法幢佛 南無住持法佛 南無樂法佛 南無護法佛 南無曇無竭佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無不必定入定入印經 南無十二佛名神呪經 南無魔逆經 南無濟諸方等學經 南無菩薩行五十緣身經 南無內藏百寶經 南無大方廣惣持經 南無彌勒菩薩所問本願經 南無文殊師利說般若波羅蜜經 南無牢固女經 南無演道俗業經 南無菩薩生地經 南無菩薩道樹經 南無寶網經 南無百佛名經 南無無量義經 南無觀彌勒上生兜率天經 南無無量壽觀經 南無觀普賢菩薩行法經 南無不空羂索經 南無觀藥王藥上二菩薩經 南無請觀世音消伏毒害陀羅尼經 南無十一面觀世音經 南無觀世音菩薩受記經 南無鹿母經 南無鹿子經 南無除恐災患經 南無溫室洗浴眾僧經 南無四不可得經 南無諸德福田經 南無出家功德經 南無大方廣十輪經 南無大方便報恩經 南無七佛神呪經 南無大方廣如來性起佛 南無菩薩本行經 南無不思議功德經 南無大吉義呪佛 南無菩薩夢經 南無文殊問佛 南無仁王般若經 南無法界體性無分別經 南無密迹力士經 南無虛空藏菩薩問持幾福經 南無大方廣如來祕密藏經 南無善解菩薩所問經 南無菩薩修行經 南無菩薩投身飼餓虎起塔因緣經 南無一切施王所行檀波羅蜜經 南無頻婆娑羅王詣佛供養經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無不必定入定入印經 南無十二佛名神呪經 南無魔逆經 南無濟諸方等學經 南無菩薩行五十緣身經 南無內藏百寶經 南無大方廣惣持經 南無彌勒菩薩所問本願經 南無文殊師利說般若波羅蜜經 南無牢固女經 南無演道俗業經 南無菩薩生地經 南無菩薩道樹經 南無寶網經 南無百佛名經 南無無量義經 南無觀彌勒上生兜率天經 南無無量壽觀經 南無觀普賢菩薩行法經 南無不空羂索經 南無觀藥王藥上二菩薩經 南無請觀世音消伏毒害陀羅尼經 南無十一面觀世音經 南無觀世音菩薩受記經 南無鹿母經 南無鹿子經 南無除恐災患經 南無溫室洗浴眾僧經 南無四不可得經 南無諸德福田經 南無出家功德經 南無大方廣十輪經 南無大方便報恩經 南無七佛神呪經 南無大方廣如來性起佛 南無菩薩本行經 南無不思議功德經 南無大吉義呪佛 南無菩薩夢經 南無文殊問佛 南無仁王般若經 南無法界體性無分別經 南無密迹力士經 南無虛空藏菩薩問持幾福經 南無大方廣如來祕密藏經 南無善解菩薩所問經 南無菩薩修行經 南無菩薩投身飼餓虎起塔因緣經 南無一切施王所行檀波羅蜜經 南無頻婆娑羅王詣佛供養經

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無無垢菩薩 南無勇猛德菩薩 南無淨心菩薩 南無寶勝菩薩 南無羅網光菩薩 南無斷諸蓋菩薩 南無能捨一切事菩薩 南無華莊嚴菩薩 南無月光明菩薩 南無最勝意菩薩 南無堅意菩薩 南無自在天菩薩 南無勝意菩薩 南無淨意菩薩 南無金剛意菩薩 南無增長意菩薩 南無善住菩薩 南無善導師菩薩 南無波頭摩藏菩薩 南無陀羅尼自在王菩薩 南無普行菩薩 南無覺菩提菩薩 南無堅勝菩薩 南無斷諸惡道菩薩 南無不疲倦意菩薩 南無須彌山菩薩 南無大須彌山菩薩 南無心勇猛菩薩 南無師子奮迅行菩薩 南無不可思議菩薩 南無善勝菩薩 南無善意菩薩 南無實語菩薩 南無愛見菩薩 南無無障礙菩薩 南無斷諸疑菩薩 南無實作菩薩 南無廣德菩薩 南無護賢劫菩薩 南無寶月菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無垢菩薩 南無勇猛德菩薩 南無淨心菩薩 南無寶勝菩薩 南無羅網光菩薩 南無斷諸蓋菩薩 南無能捨一切事菩薩 南無華莊嚴菩薩 南無月光明菩薩 南無最勝意菩薩 南無堅意菩薩 南無自在天菩薩 南無勝意菩薩 南無淨意菩薩 南無金剛意菩薩 南無增長意菩薩 南無善住菩薩 南無善導師菩薩 南無波頭摩藏菩薩 南無陀羅尼自在王菩薩 南無普行菩薩 南無覺菩提菩薩 南無堅勝菩薩 南無斷諸惡道菩薩 南無不疲倦意菩薩 南無須彌山菩薩 南無大須彌山菩薩 南無心勇猛菩薩 南無師子奮迅行菩薩 南無不可思議菩薩 南無善勝菩薩 南無善意菩薩 南無實語菩薩 南無愛見菩薩 南無無障礙菩薩 南無斷諸疑菩薩 南無實作菩薩 南無廣德菩薩 南無護賢劫菩薩 南無寶月菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無直福德辟支佛 南無識辟支佛 南無香辟支佛 南無有香辟支佛 南無見人飛騰辟支佛 南無可波羅辟支佛 南無秦摩利辟支佛 南無月淨辟支佛 南無善智辟支佛 南無修陀羅辟支佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無直福德辟支佛 南無識辟支佛 南無香辟支佛 南無有香辟支佛 南無見人飛騰辟支佛 南無可波羅辟支佛 南無秦摩利辟支佛 南無月淨辟支佛 南無善智辟支佛 南無修陀羅辟支佛

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「眾等相與即今身心寂靜，無諂無障正是生善滅惡之時，復應各起四種觀行以為滅罪作前方便。何等為四？一者、觀於因緣；二者、觀於果報；三者、觀我自身；四者、觀如來身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾等相與即今身心寂靜，無諂無障正是生善滅惡之時，復應各起四種觀行以為滅罪作前方便。何等為四？一者、觀於因緣；二者、觀於果報；三者、觀我自身；四者、觀如來身。

「第一觀因緣者，知我此罪籍以無明不善思惟，無正觀力不識其過，遠離善友諸佛菩薩，隨逐魔道行邪嶮徑，如魚吞鉤不知其患，如蠶作繭自縈自縛，如蛾赴火自燒自爛。以是因緣不能自出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一觀因緣者，知我此罪籍以無明不善思惟，無正觀力不識其過，遠離善友諸佛菩薩，隨逐魔道行邪嶮徑，如魚吞鉤不知其患，如蠶作繭自縈自縛，如蛾赴火自燒自爛。以是因緣不能自出。

「第二觀於果報者，所有諸惡不善之業，三世流轉苦果無窮，沈溺無邊巨夜大海，為諸煩惱羅剎所食。未來生死冥然無涯，設使報得轉輪聖王，王四天下飛行自在七寶具足，命終之後不免死墮惡趣。四空果報三界尊極，福盡還作牛頭中蟲，況復其餘無福德者，而復懈怠不勤懺悔？此亦譬如抱石沈淵求出良難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二觀於果報者，所有諸惡不善之業，三世流轉苦果無窮，沈溺無邊巨夜大海，為諸煩惱羅剎所食。未來生死冥然無涯，設使報得轉輪聖王，王四天下飛行自在七寶具足，命終之後不免死墮惡趣。四空果報三界尊極，福盡還作牛頭中蟲，況復其餘無福德者，而復懈怠不勤懺悔？此亦譬如抱石沈淵求出良難。

「第三觀我自身，雖有正因靈覺之性，而為煩惱黑暗叢林之所覆蔽，無了因力不能得顯。我今應當發起勝心，破裂無明顛倒重障，斷滅生死虛偽苦因，顯發如來大明覺慧，建立無上涅槃妙果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三觀我自身，雖有正因靈覺之性，而為煩惱黑暗叢林之所覆蔽，無了因力不能得顯。我今應當發起勝心，破裂無明顛倒重障，斷滅生死虛偽苦因，顯發如來大明覺慧，建立無上涅槃妙果。

「第四觀如來身，無為寂照離四句絕百非，眾德具足湛然常住。雖復方便入於滅度，慈悲救接未曾暫捨。生如是心，可謂滅罪之良津除障之要行。是故，弟子！今日至心稽首歸命於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四觀如來身，無為寂照離四句絕百非，眾德具足湛然常住。雖復方便入於滅度，慈悲救接未曾暫捨。生如是心，可謂滅罪之良津除障之要行。是故，弟子！今日至心稽首歸命於佛。

「南無東方勝藏珠光佛 南無南方寶積示現佛 南無西方法界智燈佛 南無北方最勝降伏佛 南無東南方龍自在王佛 南無西南方轉一切生死佛 南無西北方無邊智自在王佛 南無東北方無邊功德月佛 南無下方海智神通佛 南無上方一切勝王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方勝藏珠光佛 南無南方寶積示現佛 南無西方法界智燈佛 南無北方最勝降伏佛 南無東南方龍自在王佛 南無西南方轉一切生死佛 南無西北方無邊智自在王佛 南無東北方無邊功德月佛 南無下方海智神通佛 南無上方一切勝王佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！從無始已來至于今日，長養煩惱日深日厚日滋日茂，覆蓋慧眼令無所見，斷除眾善不得相續，起障不得見佛、不聞正法、不值聖僧。煩惱起障，不見過去未來一切世中善惡業行之煩惱障，受人天尊貴果報之煩惱障，生色無色界禪定福樂之煩惱障，不得自在神通飛騰隱顯遍至十方諸佛淨土聽法之煩惱障，學安那般那數息不淨觀諸煩惱障，學慈悲喜捨因緣煩惱障，學七方便三觀義煩惱障，學四念處煖頂忍煩惱障，學聞思修第一法煩惱障，學空平等中道解煩惱障，學八正道示相之煩惱障，學七覺支不示相煩惱障，學於道品因緣觀煩惱障，學八解脫九空之煩惱障，學於十智三昧煩惱障，學三明六通四無礙煩惱障，學六度四等煩惱障。學四攝法廣化之煩惱障，學大乘心四弘誓願煩惱障，學十明十行之煩惱障，學十迴向十願之煩惱障。初地二地三地四地明解之煩惱障，五地六地七地諸知見煩惱障，學八地九地十地雙照之煩惱障，如是乃至障學佛果百萬阿僧祇諸行上煩惱障，如是行障無量無邊。弟子！今日至到稽懇向十方佛尊法聖眾，慚愧懺悔願皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始已來至于今日，長養煩惱日深日厚日滋日茂，覆蓋慧眼令無所見，斷除眾善不得相續，起障不得見佛、不聞正法、不值聖僧。煩惱起障，不見過去未來一切世中善惡業行之煩惱障，受人天尊貴果報之煩惱障，生色無色界禪定福樂之煩惱障，不得自在神通飛騰隱顯遍至十方諸佛淨土聽法之煩惱障，學安那般那數息不淨觀諸煩惱障，學慈悲喜捨因緣煩惱障，學七方便三觀義煩惱障，學四念處煖頂忍煩惱障，學聞思修第一法煩惱障，學空平等中道解煩惱障，學八正道示相之煩惱障，學七覺支不示相煩惱障，學於道品因緣觀煩惱障，學八解脫九空之煩惱障，學於十智三昧煩惱障，學三明六通四無礙煩惱障，學六度四等煩惱障。學四攝法廣化之煩惱障，學大乘心四弘誓願煩惱障，學十明十行之煩惱障，學十迴向十願之煩惱障。初地二地三地四地明解之煩惱障，五地六地七地諸知見煩惱障，學八地九地十地雙照之煩惱障，如是乃至障學佛果百萬阿僧祇諸行上煩惱障，如是行障無量無邊。弟子！今日至到稽懇向十方佛尊法聖眾，慚愧懺悔願皆消滅。

「願籍此懺悔，障於諸行一切煩惱障永盡無餘。願弟子，在在處處自在受生，不為結業之所迴轉，以如意通於一念頃遍至十方淨諸佛土攝化眾生，於諸禪定甚深境界及諸知見通達無礙，心能普周一切諸法，樂說無窮而不染著。得心自在得法自在，智慧自在方便自在，令此煩惱及無知結習，畢竟永斷不復相續，無漏聖道朗然如日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願籍此懺悔，障於諸行一切煩惱障永盡無餘。願弟子，在在處處自在受生，不為結業之所迴轉，以如意通於一念頃遍至十方淨諸佛土攝化眾生，於諸禪定甚深境界及諸知見通達無礙，心能普周一切諸法，樂說無窮而不染著。得心自在得法自在，智慧自在方便自在，令此煩惱及無知結習，畢竟永斷不復相續，無漏聖道朗然如日。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

爾時，寶達菩薩更入地獄，名為鐵衣地獄。其地獄縱廣方圓十六由旬，其地獄中有鐵𨪏𮣮，銐如鋒釯遍布其地，烟焰烔然鐵衣火然，火燒炎赫遊行獄中。東門之中有八百沙門，仰頭呼天椎胸大叫，唱如是言：「我今何罪來入此中？」宛轉倒地不能復前。馬頭羅剎手捉三股鐵叉，望背而撞胸前而出，遍身火然。馬頭羅剎手捉鐵鉤，望骸而鎝，鐵鉤若著火焰俱起。罪人宛轉而不肯來，馬頭羅剎手捉鐵捧望頭而鎚。復有鐵狗來食其肉，復有餓鬼來飲其血，其地獄中鐵衣撩亂來著罪人，或有着頭，或有着脚遍身火然，一日一夜受罪無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶達菩薩更入地獄，名為鐵衣地獄。其地獄縱廣方圓十六由旬，其地獄中有鐵𨪏𮣮，銐如鋒釯遍布其地，烟焰烔然鐵衣火然，火燒炎赫遊行獄中。東門之中有八百沙門，仰頭呼天椎胸大叫，唱如是言：「我今何罪來入此中？」宛轉倒地不能復前。馬頭羅剎手捉三股鐵叉，望背而撞胸前而出，遍身火然。馬頭羅剎手捉鐵鉤，望骸而鎝，鐵鉤若著火焰俱起。罪人宛轉而不肯來，馬頭羅剎手捉鐵捧望頭而鎚。復有鐵狗來食其肉，復有餓鬼來飲其血，其地獄中鐵衣撩亂來著罪人，或有着頭，或有着脚遍身火然，一日一夜受罪無量。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸罪人沙門，云何受如是罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸罪人沙門，云何受如是罪？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門罪人，受佛淨戒不護威儀，捨正法服便着俗衣不如法衣，違佛淨禁惡因緣故墮此地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門罪人，受佛淨戒不護威儀，捨正法服便着俗衣不如法衣，違佛淨禁惡因緣故墮此地獄。」

寶達聞之悲泣而言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之悲泣而言：

「云何沙門子， 名出三界人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何沙門子， 名出三界人；

云何不自慎， 墮此惡道中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不自慎， 墮此惡道中？

云何不自慎， 受此大苦痛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不自慎， 受此大苦痛？

云何得安隱？ 名為解脫人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得安隱？ 名為解脫人。」

寶達說偈而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達說偈而去。