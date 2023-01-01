佛說佛名經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第二

「南無栴檀香佛 南無無垢慧深聲王佛 南無斷一切障佛 南無無量光明佛 南無作功德佛 南無普香上佛 南無不可勝頻迅聲王佛 南無降伏憍慢佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無成就一切義佛 南無能作無畏佛 南無寂靜王佛 南無阿閦佛 南無盧至佛 南無阿彌多佛 南無尼彌佛 南無住法佛 南無寶炎佛 南無彌留佛 南無金剛佛 南無持法佛 南無勇猛法佛 南無妙法光明佛 南無法月面佛 南無住法佛 南無法幢佛 南無法威德佛 南無法自在佛 南無善住法佛 南無法寂靜佛 南無善智力佛 南無彌勒等無量佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無天光照佛 南無勝色佛 南無樂意佛 南無大導師佛 南無大聖天佛 南無那羅延佛 南無樹提佛 南無慈他佛 南無毘盧遮那佛 南無栴檀佛 南無具足佛 南無化現佛 南無善化佛 南無世自在佛 南無人自在佛 南無摩醯那自在佛 南無勝自在佛 南無十力自在佛 南無毘頭羅佛 南無離諸畏佛 南無離諸憂佛 南無能破諸邪佛 南無散諸邪佛 南無破異意佛 南無智慧嶽佛 南無寶嶽佛 南無彌留嶽佛 南無降魔佛 南無善才佛 南無堅才佛 南無堅頻迅佛 南無堅精進佛 南無堅莎羅佛 南無堅心佛 南無堅勇猛破陣佛 南無破諍佛 南無實體佛 南無曇無竭佛 南無尼尸陀佛 南無波羅羅堅佛 南無普光佛 南無普賢佛 南無勝海佛 南無功德海佛 南無法海佛 南無虛空寂佛 南無虛空功德佛 南無虛空庫藏佛 南無虛空心佛 南無虛空多羅佛 南無無垢心佛 南無功德林佛 南無放光世界中現在說法虛空勝離塵無垢塵平等眼清淨功德幢光明華波頭摩瑠璃光寶香象身勝妙羅網莊嚴頂無量日月光明照莊嚴願上莊嚴法界善化無障礙王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無栴檀香佛 南無無垢慧深聲王佛 南無斷一切障佛 南無無量光明佛 南無作功德佛 南無普香上佛 南無不可勝頻迅聲王佛 南無降伏憍慢佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無成就一切義佛 南無能作無畏佛 南無寂靜王佛 南無阿閦佛 南無盧至佛 南無阿彌多佛 南無尼彌佛 南無住法佛 南無寶炎佛 南無彌留佛 南無金剛佛 南無持法佛 南無勇猛法佛 南無妙法光明佛 南無法月面佛 南無住法佛 南無法幢佛 南無法威德佛 南無法自在佛 南無善住法佛 南無法寂靜佛 南無善智力佛 南無彌勒等無量佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無天光照佛 南無勝色佛 南無樂意佛 南無大導師佛 南無大聖天佛 南無那羅延佛 南無樹提佛 南無慈他佛 南無毘盧遮那佛 南無栴檀佛 南無具足佛 南無化現佛 南無善化佛 南無世自在佛 南無人自在佛 南無摩醯那自在佛 南無勝自在佛 南無十力自在佛 南無毘頭羅佛 南無離諸畏佛 南無離諸憂佛 南無能破諸邪佛 南無散諸邪佛 南無破異意佛 南無智慧嶽佛 南無寶嶽佛 南無彌留嶽佛 南無降魔佛 南無善才佛 南無堅才佛 南無堅頻迅佛 南無堅精進佛 南無堅莎羅佛 南無堅心佛 南無堅勇猛破陣佛 南無破諍佛 南無實體佛 南無曇無竭佛 南無尼尸陀佛 南無波羅羅堅佛 南無普光佛 南無普賢佛 南無勝海佛 南無功德海佛 南無法海佛 南無虛空寂佛 南無虛空功德佛 南無虛空庫藏佛 南無虛空心佛 南無虛空多羅佛 南無無垢心佛 南無功德林佛 南無放光世界中現在說法虛空勝離塵無垢塵平等眼清淨功德幢光明華波頭摩瑠璃光寶香象身勝妙羅網莊嚴頂無量日月光明照莊嚴願上莊嚴法界善化無障礙王佛

「南無彼佛世界中有菩薩名無比，彼佛授記不久得阿耨多羅三藐三菩提，佛號種種光華寶波頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照十方世界幢王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無彼佛世界中有菩薩名無比，彼佛授記不久得阿耨多羅三藐三菩提，佛號種種光華寶波頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照十方世界幢王佛。

「若有善男子、善女人，信心受持讀誦彼佛及菩薩名，是善男子、善女人超越閻浮提微塵數劫，得陀羅尼，一切諸惡病不及其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人，信心受持讀誦彼佛及菩薩名，是善男子、善女人超越閻浮提微塵數劫，得陀羅尼，一切諸惡病不及其身。

「南無無量功德寶集樂示現金光明師子頻迅王佛 南無師子頻迅心雲聲王佛 南無無垢清淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛 南無寶光月莊嚴智功德聲自在王佛 南無寶波頭摩智清淨上王佛 南無摩善住山王佛 南無光花種種頻迅王佛 南無拘蘇摩奮迅王佛 南無波頭摩華上彌留幢王佛 南無法幢空俱蘇摩王佛 南無莎羅華上光王佛 南無無垢眼上光王佛 南無無垢意山上王佛 南無種種樂說莊嚴王佛 南無無礙藥王成就勝王佛 南無千雲雷聲王佛 南無金光明師子頻迅王佛 南無善寂智慧月聲自在王佛 南無善住摩尼山王佛 南無歡喜藏勝山王佛 南無普光上勝功德山王佛 南無功德藏增上山王佛 南無動山嶽王佛 南無善住諸禪藏王佛 南無法海潮功德王佛 南無稱功德山王佛 南無一切華香自在王佛 南無銀幢蓋王佛 南無雷燈幢王佛 南無月摩尼光王佛 南無波頭摩上星宿王佛 南無無量香上王佛 南無覺王佛 南無上彌留幢王佛 南無莎羅華上王佛 南無因陀羅幢王佛 南無師子頻迅王佛 南無俱蘇摩生王佛 南無微細華佛 南無說義佛 南無無量精進佛 南無無邊彌留佛 南無離垢佛 南無無量眼佛 南無無量發行佛 南無發行難勝佛 南無無所發行佛 南無無量發行佛 南無斷諸難佛 南無不定願佛 南無善住諸願佛 南無無念示現諸行佛 南無無量善根成就諸行佛 南無無垢頻迅佛 南無不住住頻迅佛 南無妙色佛 南無無相聲佛 南無虛空星宿增上王佛 南無栴檀室佛 南無樂意佛 南無善行佛 南無境界自在佛 南無樂行佛 南無樂解脫佛 南無遠離怖畏毛竪佛 南無清淨眼佛 南無進寂靜佛 南無世間可樂佛 南無隨世間意佛 南無隨世間眼佛 南無寶王佛 南無寶愛佛 南無羅睺羅佛 南無羅睺羅天佛 南無羅睺羅淨佛 南無寶慧佛 南無寶鬘佛 南無寶形佛 南無羅網手佛 南無摩尼輪佛 南無解脫威德佛 南無善行佛 南無大愛佛 南無人面佛 南無吉佛 南無蔓陀羅佛 南無淨聖佛 南無淨宿佛 南無離胎佛 南無虛空莊嚴佛 南無集功德佛 南無師子步佛 南無功德海佛 南無摩尼功德佛 南無廣功德佛 南無稱成佛 南無大如意輪佛 南無無畏上王佛 南無俱蘇摩國土佛 南無功德幢佛 南無威德佛 南無華眼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無量功德寶集樂示現金光明師子頻迅王佛 南無師子頻迅心雲聲王佛 南無無垢清淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛 南無寶光月莊嚴智功德聲自在王佛 南無寶波頭摩智清淨上王佛 南無摩善住山王佛 南無光花種種頻迅王佛 南無拘蘇摩奮迅王佛 南無波頭摩華上彌留幢王佛 南無法幢空俱蘇摩王佛 南無莎羅華上光王佛 南無無垢眼上光王佛 南無無垢意山上王佛 南無種種樂說莊嚴王佛 南無無礙藥王成就勝王佛 南無千雲雷聲王佛 南無金光明師子頻迅王佛 南無善寂智慧月聲自在王佛 南無善住摩尼山王佛 南無歡喜藏勝山王佛 南無普光上勝功德山王佛 南無功德藏增上山王佛 南無動山嶽王佛 南無善住諸禪藏王佛 南無法海潮功德王佛 南無稱功德山王佛 南無一切華香自在王佛 南無銀幢蓋王佛 南無雷燈幢王佛 南無月摩尼光王佛 南無波頭摩上星宿王佛 南無無量香上王佛 南無覺王佛 南無上彌留幢王佛 南無莎羅華上王佛 南無因陀羅幢王佛 南無師子頻迅王佛 南無俱蘇摩生王佛 南無微細華佛 南無說義佛 南無無量精進佛 南無無邊彌留佛 南無離垢佛 南無無量眼佛 南無無量發行佛 南無發行難勝佛 南無無所發行佛 南無無量發行佛 南無斷諸難佛 南無不定願佛 南無善住諸願佛 南無無念示現諸行佛 南無無量善根成就諸行佛 南無無垢頻迅佛 南無不住住頻迅佛 南無妙色佛 南無無相聲佛 南無虛空星宿增上王佛 南無栴檀室佛 南無樂意佛 南無善行佛 南無境界自在佛 南無樂行佛 南無樂解脫佛 南無遠離怖畏毛竪佛 南無清淨眼佛 南無進寂靜佛 南無世間可樂佛 南無隨世間意佛 南無隨世間眼佛 南無寶王佛 南無寶愛佛 南無羅睺羅佛 南無羅睺羅天佛 南無羅睺羅淨佛 南無寶慧佛 南無寶鬘佛 南無寶形佛 南無羅網手佛 南無摩尼輪佛 南無解脫威德佛 南無善行佛 南無大愛佛 南無人面佛 南無吉佛 南無蔓陀羅佛 南無淨聖佛 南無淨宿佛 南無離胎佛 南無虛空莊嚴佛 南無集功德佛 南無師子步佛 南無功德海佛 南無摩尼功德佛 南無廣功德佛 南無稱成佛 南無大如意輪佛 南無無畏上王佛 南無俱蘇摩國土佛 南無功德幢佛 南無威德佛 南無華眼佛。

「南無喜身佛 南無慧國土佛 南無喜威德佛 南無波頭陀智慧頻迅佛 南無功德聚佛 南無寂滅慧佛 南無降魔佛 南無無上光佛 南無法自在佛 南無得世間功德佛 南無實諦稱佛 南無智勝佛 南無智愛佛 南無得智佛 南無智幢佛 南無羅網光幢佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無喜身佛 南無慧國土佛 南無喜威德佛 南無波頭陀智慧頻迅佛 南無功德聚佛 南無寂滅慧佛 南無降魔佛 南無無上光佛 南無法自在佛 南無得世間功德佛 南無實諦稱佛 南無智勝佛 南無智愛佛 南無得智佛 南無智幢佛 南無羅網光幢佛。

「善男子、善女人與一切眾生安隱樂如諸佛者，當讀誦是諸佛名，復作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子、善女人與一切眾生安隱樂如諸佛者，當讀誦是諸佛名，復作是言：

「南無離諸無智曀佛 南無虛空平等心佛 南無清淨無垢佛 南無善無垢藏佛 南無火炎積佛 南無堅固行佛 南無精進聲佛 南無不離一切眾生門佛 南無斷諸過佛 南無成就觀佛 南無平等須彌面佛 南無無障礙精進堅佛 南無莎羅華華王佛 南無無量功德王佛 南無彌留燈王佛 南無藥王聲聲王佛 南無梵聲王佛 南無妙鼓聲王佛 南無雲聲王佛 南無龍自在王佛 南無世間自在王佛 南無陀羅尼自在王佛 南無深王佛 南無治諸病王佛 南無藥王佛 南無象王佛 南無燈王佛 南無樹提王佛 南無喜王佛 南無星宿王佛 南無雲王佛 南無雷王佛 南無莎羅王佛 南無鴈王佛 南無堅固自在王佛 南無功德聚佛 南無華聚佛 南無寶聚佛 南無寶住持庭燎佛 南無住持功德佛 南無住持無障力佛 南無住持地力進去佛 南無住持妙無垢位佛 南無一切寶莊嚴色住持佛 南無自在轉一切法佛 南無轉法輪佛 南無勝威德佛 南無淨威德佛 南無聖威德佛 南無莎羅威德佛 南無師子威德佛 南無大威德佛 南無悲威德佛 南無無垢威德佛 南無地威德佛 南無無垢瑠璃佛 南無無垢臂佛 南無無垢眼佛 南無無垢面佛 南無波頭摩面佛 南無月面佛 南無日面佛 南無日威德莊嚴佛 南無金色佛 南無金色形佛 南無可樂色佛 南無金色蓮華佛 南無瞻婆伽色佛 南無能與樂佛 南無能與眼佛 南無難勝佛 南無難降伏佛 南無斷諸惡佛 南無難量佛 南無難成佛 南無俱蘇摩成佛 南無甘露成佛 南無寶成就佛 南無功德成就佛 南無日成就佛 南無華成就佛 南無成就樂有佛 南無成就功德佛 南無大勝佛 南無上妙王佛 南無無垢佛 南無離諸障佛 南無婆樓那佛 南無婆樓那天佛 南無勇猛仙佛 南無精進仙佛 南無無垢仙佛 南無金剛仙佛 南無觀眼佛 南無無障礙佛 南無住虛空佛 南無住清淨佛 南無善住清淨功德寶佛 南無善跡佛 南無善思議佛 南無善化佛 南無善愛佛 南無善眼佛 南無善親佛 南無善行佛 南無善生佛 南無善華佛 南無善香佛 南無善聲佛 南無善臂佛 南無善光佛 南無善山佛 南無寶山佛 南無功德山佛 南無智山佛 南無勝山佛 南無上山佛 南無光明莊嚴佛 南無大光明莊嚴佛 南無清淨莊嚴佛 南無波頭摩莊嚴佛 南無實中佛 南無金剛合佛 南無金剛齊佛 南無碎金剛佛 南無碎金剛堅佛 南無降伏魔佛 南無不空見佛 南無愛見佛 南無現見佛 南無善見佛 南無大善見佛 南無普見佛 南無無垢見佛 南無見平等不平等佛 南無見一切義佛 南無斷一切障礙佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無離諸無智曀佛 南無虛空平等心佛 南無清淨無垢佛 南無善無垢藏佛 南無火炎積佛 南無堅固行佛 南無精進聲佛 南無不離一切眾生門佛 南無斷諸過佛 南無成就觀佛 南無平等須彌面佛 南無無障礙精進堅佛 南無莎羅華華王佛 南無無量功德王佛 南無彌留燈王佛 南無藥王聲聲王佛 南無梵聲王佛 南無妙鼓聲王佛 南無雲聲王佛 南無龍自在王佛 南無世間自在王佛 南無陀羅尼自在王佛 南無深王佛 南無治諸病王佛 南無藥王佛 南無象王佛 南無燈王佛 南無樹提王佛 南無喜王佛 南無星宿王佛 南無雲王佛 南無雷王佛 南無莎羅王佛 南無鴈王佛 南無堅固自在王佛 南無功德聚佛 南無華聚佛 南無寶聚佛 南無寶住持庭燎佛 南無住持功德佛 南無住持無障力佛 南無住持地力進去佛 南無住持妙無垢位佛 南無一切寶莊嚴色住持佛 南無自在轉一切法佛 南無轉法輪佛 南無勝威德佛 南無淨威德佛 南無聖威德佛 南無莎羅威德佛 南無師子威德佛 南無大威德佛 南無悲威德佛 南無無垢威德佛 南無地威德佛 南無無垢瑠璃佛 南無無垢臂佛 南無無垢眼佛 南無無垢面佛 南無波頭摩面佛 南無月面佛 南無日面佛 南無日威德莊嚴佛 南無金色佛 南無金色形佛 南無可樂色佛 南無金色蓮華佛 南無瞻婆伽色佛 南無能與樂佛 南無能與眼佛 南無難勝佛 南無難降伏佛 南無斷諸惡佛 南無難量佛 南無難成佛 南無俱蘇摩成佛 南無甘露成佛 南無寶成就佛 南無功德成就佛 南無日成就佛 南無華成就佛 南無成就樂有佛 南無成就功德佛 南無大勝佛 南無上妙王佛 南無無垢佛 南無離諸障佛 南無婆樓那佛 南無婆樓那天佛 南無勇猛仙佛 南無精進仙佛 南無無垢仙佛 南無金剛仙佛 南無觀眼佛 南無無障礙佛 南無住虛空佛 南無住清淨佛 南無善住清淨功德寶佛 南無善跡佛 南無善思議佛 南無善化佛 南無善愛佛 南無善眼佛 南無善親佛 南無善行佛 南無善生佛 南無善華佛 南無善香佛 南無善聲佛 南無善臂佛 南無善光佛 南無善山佛 南無寶山佛 南無功德山佛 南無智山佛 南無勝山佛 南無上山佛 南無光明莊嚴佛 南無大光明莊嚴佛 南無清淨莊嚴佛 南無波頭摩莊嚴佛 南無實中佛 南無金剛合佛 南無金剛齊佛 南無碎金剛佛 南無碎金剛堅佛 南無降伏魔佛 南無不空見佛 南無愛見佛 南無現見佛 南無善見佛 南無大善見佛 南無普見佛 南無無垢見佛 南無見平等不平等佛 南無見一切義佛 南無斷一切障礙佛

南無斷一切眾生病佛 南無一切世間愛見佛 南無上妙佛 南無大莊嚴佛 南無一切三昧佛 南無度一切疑佛 南無度一切法佛 南無不取諸法佛 南無一切清淨佛 南無一切義成就佛 南無一切通佛 南無華通佛 南無波頭摩樹提頻迅通佛 南無俱蘇摩通佛 南無海住持勝智慧頻迅通佛 南無多摩羅華栴檀香通佛 南無常觀佛 南無常圍繞佛 南無常不輕佛 南無常憂佛 南無常喜佛 南無常笑歡喜根佛 南無常滿足手佛 南無常舉手佛 南無常黠慧佛 南無常修行佛 南無常精進佛 南無尼拘律佛 南無阿叔迦佛 南無金色律佛 南無華開佛 南無善決定佛 南無波頭摩光佛 南無華身佛 南無手脚柔濡觸身佛 南無日輪佛 南無聞滿足佛 南無相身身佛 南無勝威德佛 南無無垢身佛 南無波頭摩花身佛 南無得無礙佛 南無願得滿足佛 南無得普照清淨佛 南無得大無畏佛 南無至大佛 南無至大精進究竟佛 南無大境界佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無斷一切眾生病佛 南無一切世間愛見佛 南無上妙佛 南無大莊嚴佛 南無一切三昧佛 南無度一切疑佛 南無度一切法佛 南無不取諸法佛 南無一切清淨佛 南無一切義成就佛 南無一切通佛 南無華通佛 南無波頭摩樹提頻迅通佛 南無俱蘇摩通佛 南無海住持勝智慧頻迅通佛 南無多摩羅華栴檀香通佛 南無常觀佛 南無常圍繞佛 南無常不輕佛 南無常憂佛 南無常喜佛 南無常笑歡喜根佛 南無常滿足手佛 南無常舉手佛 南無常黠慧佛 南無常修行佛 南無常精進佛 南無尼拘律佛 南無阿叔迦佛 南無金色律佛 南無華開佛 南無善決定佛 南無波頭摩光佛 南無華身佛 南無手脚柔濡觸身佛 南無日輪佛 南無聞滿足佛 南無相身身佛 南無勝威德佛 南無無垢身佛 南無波頭摩花身佛 南無得無礙佛 南無願得滿足佛 南無得普照清淨佛 南無得大無畏佛 南無至大佛 南無至大精進究竟佛 南無大境界佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無文殊師利佛土嚴淨經 南無濡首菩薩無上清淨分衛經 南無大乘同性經 南無大乘集譬喻經 南無諸法無行經 南無阿閦佛國經 南無般舟三昧經 南無蓮華面經 南無東方最勝燈王如來經 南無迦葉經 南無諸法最上王經 南無孔雀王陀羅尼經 南無發覺淨心經 南無無上依經 南無惟識經 南無未曾有因緣經 南無緣生經 南無成具光明定意經 南無太子須太拏經 南無太子慕魄經 南無須賴經 南無金色王經 南無獨證自誓三昧經 南無摩訶摩邪經 南無大方等如來藏經 南無如來方便善巧呪經 南無勝鬘師子吼一乘大方便經 南無須摩提菩薩經 南無希有挍量功德經 南無梵女首意經 南無差摩波帝受記經 南無月明菩薩經 南無滅十方冥經 南無出生菩提心經 南無普門品經 南無菩薩十住經 南無商主天子經 南無心明女經 南無月燈三昧經 南無不思議光菩薩所說經 南無文殊師利菩薩問署經 南無德光太子經 南無施燈功德經 南無菩薩呵色欲經 南無人本欲生經 南無不增不減經 南無佛語經 南無無字寶篋經 南無如來師子吼經 南無十法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無文殊師利佛土嚴淨經 南無濡首菩薩無上清淨分衛經 南無大乘同性經 南無大乘集譬喻經 南無諸法無行經 南無阿閦佛國經 南無般舟三昧經 南無蓮華面經 南無東方最勝燈王如來經 南無迦葉經 南無諸法最上王經 南無孔雀王陀羅尼經 南無發覺淨心經 南無無上依經 南無惟識經 南無未曾有因緣經 南無緣生經 南無成具光明定意經 南無太子須太拏經 南無太子慕魄經 南無須賴經 南無金色王經 南無獨證自誓三昧經 南無摩訶摩邪經 南無大方等如來藏經 南無如來方便善巧呪經 南無勝鬘師子吼一乘大方便經 南無須摩提菩薩經 南無希有挍量功德經 南無梵女首意經 南無差摩波帝受記經 南無月明菩薩經 南無滅十方冥經 南無出生菩提心經 南無普門品經 南無菩薩十住經 南無商主天子經 南無心明女經 南無月燈三昧經 南無不思議光菩薩所說經 南無文殊師利菩薩問署經 南無德光太子經 南無施燈功德經 南無菩薩呵色欲經 南無人本欲生經 南無不增不減經 南無佛語經 南無無字寶篋經 南無如來師子吼經 南無十法經

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無發心則轉法輪菩薩 南無一切聲差別樂說菩薩 南無山樂說菩薩 南無大海意菩薩 南無大山菩薩 南無愛見菩薩 南無歡喜王菩薩 南無無邊觀菩薩 南無無邊觀行菩薩 南無破耶見魔菩薩 南無無憂德菩薩 南無成就一切義菩薩 南無師子菩薩 南無善住意菩薩 南無無比心菩薩 南無那羅德菩薩 南無因陀羅德菩薩 南無海天菩薩 南無跋陀波羅菩薩 南無藥王菩薩 南無盧舍那菩薩 南無月光菩薩 南無波頭摩勝菩薩 南無智山菩薩 南無聖藏菩薩 南無不捨行菩薩 南無不空見菩薩 南無妙聲菩薩 南無妙聲吼菩薩 南無常微笑寂根菩薩 南無波頭摩道勝菩薩 南無廣思惟菩薩 南無憂波羅眼菩薩 南無可供養菩薩 南無常憶菩薩 南無住一切悲見菩薩 南無斷一切惡法菩薩 南無住一切聲菩薩 南無住一切有菩薩 南無住佛聲菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無發心則轉法輪菩薩 南無一切聲差別樂說菩薩 南無山樂說菩薩 南無大海意菩薩 南無大山菩薩 南無愛見菩薩 南無歡喜王菩薩 南無無邊觀菩薩 南無無邊觀行菩薩 南無破耶見魔菩薩 南無無憂德菩薩 南無成就一切義菩薩 南無師子菩薩 南無善住意菩薩 南無無比心菩薩 南無那羅德菩薩 南無因陀羅德菩薩 南無海天菩薩 南無跋陀波羅菩薩 南無藥王菩薩 南無盧舍那菩薩 南無月光菩薩 南無波頭摩勝菩薩 南無智山菩薩 南無聖藏菩薩 南無不捨行菩薩 南無不空見菩薩 南無妙聲菩薩 南無妙聲吼菩薩 南無常微笑寂根菩薩 南無波頭摩道勝菩薩 南無廣思惟菩薩 南無憂波羅眼菩薩 南無可供養菩薩 南無常憶菩薩 南無住一切悲見菩薩 南無斷一切惡法菩薩 南無住一切聲菩薩 南無住一切有菩薩 南無住佛聲菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無聞辟支佛 南無智身辟支佛 南無毘邪離辟支佛 南無俱菩薩羅辟支佛 南無波藪陀羅辟支佛 南無無毒淨心辟支佛 南無實無垢辟支佛 南無福德辟支佛 南無黑辟支佛 南無唯黑辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無聞辟支佛 南無智身辟支佛 南無毘邪離辟支佛 南無俱菩薩羅辟支佛 南無波藪陀羅辟支佛 南無無毒淨心辟支佛 南無實無垢辟支佛 南無福德辟支佛 南無黑辟支佛 南無唯黑辟支佛。

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「夫論懺悔者，本是改往修來滅惡興善。人生居世，誰能無過？學人失念尚起煩惱，羅漢結習動身口業，豈況凡夫而當無過？但智者先覺便能改悔，愚者覆藏遂使滋蔓，所以積習長夜曉悟無期。若能慚愧發露懺悔者，豈唯正是滅罪而已，亦復增長無量功德，樹立如來涅槃妙果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫論懺悔者，本是改往修來滅惡興善。人生居世，誰能無過？學人失念尚起煩惱，羅漢結習動身口業，豈況凡夫而當無過？但智者先覺便能改悔，愚者覆藏遂使滋蔓，所以積習長夜曉悟無期。若能慚愧發露懺悔者，豈唯正是滅罪而已，亦復增長無量功德，樹立如來涅槃妙果。

「若欲行此法者，先當外肅形儀瞻奉尊像，內起敬意緣於想法，慊切至到生二種心。何等為二？一者、自念我此形命難可常保，一朝散壞不知此身何時可復，若復不值諸佛賢聖，忽遭逢惡友造眾罪業，復應墮落深坑險趣；二者、自念我此生中，雖得值遇如來正法為佛弟子，弟子之法紹繼聖種，淨身口意善法自居，而今我等公自作惡而復覆藏，言他不知謂彼不見，隱匿在心傲然無愧，此實天下愚惑之甚。則今現有十方諸佛、諸大地菩薩、諸天神仙，何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡，又復幽顯靈祇，注記罪福纖毫無差？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲行此法者，先當外肅形儀瞻奉尊像，內起敬意緣於想法，慊切至到生二種心。何等為二？一者、自念我此形命難可常保，一朝散壞不知此身何時可復，若復不值諸佛賢聖，忽遭逢惡友造眾罪業，復應墮落深坑險趣；二者、自念我此生中，雖得值遇如來正法為佛弟子，弟子之法紹繼聖種，淨身口意善法自居，而今我等公自作惡而復覆藏，言他不知謂彼不見，隱匿在心傲然無愧，此實天下愚惑之甚。則今現有十方諸佛、諸大地菩薩、諸天神仙，何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡，又復幽顯靈祇，注記罪福纖毫無差？

「夫論作罪之人命終之後，牛頭獄卒錄其精神，在閻羅王所辯窮是非。當爾之時一切怨對皆來證據，各言汝先屠戮我身炮煮蒸炙，或言汝先剝奪於我一切財寶、離我眷屬。我於今者始得汝便。於時現前證據何得敢諱，唯應甘心分受宿殃。如經所明，地獄之中不枉治人。若其生平之日，素所作眾罪心自失者，是其生時造惡之處，一切諸相皆現在前，各言：『汝昔在於我邊作如是罪，今何得諱？』是為作罪無藏隱處。於是閻魔羅王切齒呵嘖將付地獄，歷劫窮年求出莫由，此事不遠不關他人，正是我身自作自受。雖父子至親，一旦對至無代受者，眾等相與及其形休體無眾疾，各自努力與性命競生大怖畏，死欲至時悔無所及，是故弟子至心，歸命十方諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫論作罪之人命終之後，牛頭獄卒錄其精神，在閻羅王所辯窮是非。當爾之時一切怨對皆來證據，各言汝先屠戮我身炮煮蒸炙，或言汝先剝奪於我一切財寶、離我眷屬。我於今者始得汝便。於時現前證據何得敢諱，唯應甘心分受宿殃。如經所明，地獄之中不枉治人。若其生平之日，素所作眾罪心自失者，是其生時造惡之處，一切諸相皆現在前，各言：『汝昔在於我邊作如是罪，今何得諱？』是為作罪無藏隱處。於是閻魔羅王切齒呵嘖將付地獄，歷劫窮年求出莫由，此事不遠不關他人，正是我身自作自受。雖父子至親，一旦對至無代受者，眾等相與及其形休體無眾疾，各自努力與性命競生大怖畏，死欲至時悔無所及，是故弟子至心，歸命十方諸佛。

「南無東方破疑淨光佛 南無南方無憂功德佛 南無西方華嚴神通佛 南無北方月殿清淨佛 南無東南方破一切闇佛 南無西南方大哀觀眾生佛 南無西北方香氣放光明佛 南無東北方無量功德海佛 南無下方斷一切疑佛 南無上方離一切憂佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方破疑淨光佛 南無南方無憂功德佛 南無西方華嚴神通佛 南無北方月殿清淨佛 南無東南方破一切闇佛 南無西南方大哀觀眾生佛 南無西北方香氣放光明佛 南無東北方無量功德海佛 南無下方斷一切疑佛 南無上方離一切憂佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！從無始已來至于今日，積聚無明障蔽心目，隨煩惱性造三世罪業，或耽染愛着起於貪欲煩惱，或瞋恚忿怒懷害煩惱，或惛憒矒瞪不了煩惱，或我慢自高輕傲煩惱，疑惑正道猶預煩惱，謗無因果邪見煩惱，不識緣假着我煩惱，迷於三世執斷常煩惱，朋狎惡法起見取煩惱，僻稟邪師造戒取煩惱，乃至一等四執撗計煩惱，今日至誠歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始已來至于今日，積聚無明障蔽心目，隨煩惱性造三世罪業，或耽染愛着起於貪欲煩惱，或瞋恚忿怒懷害煩惱，或惛憒矒瞪不了煩惱，或我慢自高輕傲煩惱，疑惑正道猶預煩惱，謗無因果邪見煩惱，不識緣假着我煩惱，迷於三世執斷常煩惱，朋狎惡法起見取煩惱，僻稟邪師造戒取煩惱，乃至一等四執撗計煩惱，今日至誠歸命懺悔。

「又復，弟子等從無始以來至於今日，守惜堅著起慳悋煩惱，不攝六情奢誕煩惱，心行弊惡不忍煩惱，懶惰緩縱不勤煩惱，情慮𮜒動覺觀煩惱，觸境迷惑無知解煩惱，隨世八風生彼我煩惱，諂曲面譽不直心煩惱，撗強難觸不調和煩惱，易忿難悅多含恨煩惱，嫉妬繫㓨佷戾煩惱，凶險暴害諂毒煩惱，乖背二諦執相煩惱，於苦集滅道生顛倒煩惱，隨從生死十二因緣流轉煩惱，乃至無始無明住地恒沙煩惱，起四住地搆於三界苦果煩惱，如是等諸煩惱無量無邊，惱亂賢聖六道四生，今日發露向十方佛尊法聖眾，歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等從無始以來至於今日，守惜堅著起慳悋煩惱，不攝六情奢誕煩惱，心行弊惡不忍煩惱，懶惰緩縱不勤煩惱，情慮𮜒動覺觀煩惱，觸境迷惑無知解煩惱，隨世八風生彼我煩惱，諂曲面譽不直心煩惱，撗強難觸不調和煩惱，易忿難悅多含恨煩惱，嫉妬繫㓨佷戾煩惱，凶險暴害諂毒煩惱，乖背二諦執相煩惱，於苦集滅道生顛倒煩惱，隨從生死十二因緣流轉煩惱，乃至無始無明住地恒沙煩惱，起四住地搆於三界苦果煩惱，如是等諸煩惱無量無邊，惱亂賢聖六道四生，今日發露向十方佛尊法聖眾，歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔貪瞋癡等一切諸煩惱所生功德，願生生世世折憍慢幢，竭愛欲水滅瞋恚火，破愚癡暗拔斷疑根裂諸見網，深識三界猶如牢獄，四大毒蛇五陰怨賊，六入空聚愛詐親善，修八聖道斷無明源，正向涅槃不休不息，三十七品心心相應，十波羅蜜常現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔貪瞋癡等一切諸煩惱所生功德，願生生世世折憍慢幢，竭愛欲水滅瞋恚火，破愚癡暗拔斷疑根裂諸見網，深識三界猶如牢獄，四大毒蛇五陰怨賊，六入空聚愛詐親善，修八聖道斷無明源，正向涅槃不休不息，三十七品心心相應，十波羅蜜常現在前。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達即便入地獄中，上高樓頭四顧望視，見罪人等，各從四門號叫而入寶達前。入鐵車、鐵牛、鐵驢、鐵馬，此四小地獄前為一地獄。云何名曰鐵車、鐵馬、鐵牛、鐵驢地獄？此地獄方圓縱廣十五由旬，其中鐵城高一由旬，猛火輝赫燒其鐵車炎赫熾然，中有鐵牛其身亦然，頭角毛尾皆如鋒釯，毛中火然烟焰俱出；其鐵馬者身毛𩭤尾，銐如刀鋒毛尾火然烟焰俱出；其鐵驢者亦復如是。其地獄中有鐵𨪏𮣮，銐如鋒釯鐵鏘撩亂遍布其地，其鏘火然猛熾於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達即便入地獄中，上高樓頭四顧望視，見罪人等，各從四門號叫而入寶達前。入鐵車、鐵牛、鐵驢、鐵馬，此四小地獄前為一地獄。云何名曰鐵車、鐵馬、鐵牛、鐵驢地獄？此地獄方圓縱廣十五由旬，其中鐵城高一由旬，猛火輝赫燒其鐵車炎赫熾然，中有鐵牛其身亦然，頭角毛尾皆如鋒釯，毛中火然烟焰俱出；其鐵馬者身毛𩭤尾，銐如刀鋒毛尾火然烟焰俱出；其鐵驢者亦復如是。其地獄中有鐵𨪏𮣮，銐如鋒釯鐵鏘撩亂遍布其地，其鏘火然猛熾於前。

爾時，北門之中有五百沙門，咩聲號叫口眼火出，唱如是言：「云何我今受如此苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，北門之中有五百沙門，咩聲號叫口眼火出，唱如是言：「云何我今受如此苦？」

獄卒、夜叉、馬頭羅剎，手捉三鈷鐵叉，望背而撞胸前而出。復有鐵索來纏其臂，其索火然燒罪人臂。復有鐵枷枷罪人咽，其枷八方銐如鋒釯，烟火猛熾燒罪人頸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獄卒、夜叉、馬頭羅剎，手捉三鈷鐵叉，望背而撞胸前而出。復有鐵索來纏其臂，其索火然燒罪人臂。復有鐵枷枷罪人咽，其枷八方銐如鋒釯，烟火猛熾燒罪人頸。

爾時，罪人宛轉倒地而不肯前，馬頭羅剎手捉鐵棒，望頭而打，罪人身體碎如微塵。復有餓鬼來食其肉，復有餓狗來飲其血，馬頭羅剎蹴地言活，罪人即活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，罪人宛轉倒地而不肯前，馬頭羅剎手捉鐵棒，望頭而打，罪人身體碎如微塵。復有餓鬼來食其肉，復有餓狗來飲其血，馬頭羅剎蹴地言活，罪人即活。

爾時，鐵牛吼喚跑地，其牛吼喚來向罪人，罪人迫迮宛轉倒地。馬頭羅剎手捉鐵叉，叉著車上。罪人跳踉，復墮牛上，牛毛仰㓨從腹而入背上而出。牛復跳踉復墮馬上，馬毛仰㓨亦如鋒釯，馬尾掉之身即碎爛，須臾還活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，鐵牛吼喚跑地，其牛吼喚來向罪人，罪人迫迮宛轉倒地。馬頭羅剎手捉鐵叉，叉著車上。罪人跳踉，復墮牛上，牛毛仰㓨從腹而入背上而出。牛復跳踉復墮馬上，馬毛仰㓨亦如鋒釯，馬尾掉之身即碎爛，須臾還活。

爾時，鐵馬舉脚連蹴身碎如塵，須臾還活。復騎鐵驢，驢即跳踉，罪人墮地驢便大瞋，舉脚連踏須臾便死，須臾還活。一日一夜受罪無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，鐵馬舉脚連蹴身碎如塵，須臾還活。復騎鐵驢，驢即跳踉，罪人墮地驢便大瞋，舉脚連踏須臾便死，須臾還活。一日一夜受罪無量。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門云何如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門云何如是？」

羅剎答曰：「此諸沙門受佛禁戒，不惜將來但取現在，違犯淨戒，故作惡業畜不淨物，乘車騎馬走驢治生，心無慈善，不護威儀受人信施；惡因緣故，墮此地獄百千萬劫。設得為人身不具足，聾盲瘖瘂，不見三寶，不聞正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎答曰：「此諸沙門受佛禁戒，不惜將來但取現在，違犯淨戒，故作惡業畜不淨物，乘車騎馬走驢治生，心無慈善，不護威儀受人信施；惡因緣故，墮此地獄百千萬劫。設得為人身不具足，聾盲瘖瘂，不見三寶，不聞正法。」

寶達聞之悲泣歎曰：「云何沙門應出三界？云何惡業受如是罪？」寶達即去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之悲泣歎曰：「云何沙門應出三界？云何惡業受如是罪？」寶達即去。