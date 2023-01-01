佛說佛名經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍婆提城祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍婆提城祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。

爾時世尊，四眾圍繞，及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，四眾圍繞，及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等。

爾時，世尊告諸大眾：「汝當諦聽！我為汝說過去、未來、現在諸佛名字。若善男子、善女人受持讀誦諸佛名者，是人現世安隱，遠離諸難及消滅諸罪，未來當得阿耨多羅三藐三菩提。若善男子、善女人欲消滅諸罪，當淨洗浴著新淨衣，長跪合掌，而作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸大眾：「汝當諦聽！我為汝說過去、未來、現在諸佛名字。若善男子、善女人受持讀誦諸佛名者，是人現世安隱，遠離諸難及消滅諸罪，未來當得阿耨多羅三藐三菩提。若善男子、善女人欲消滅諸罪，當淨洗浴著新淨衣，長跪合掌，而作是言：

「南無東方阿閦佛 南無八十六初元成王佛 南無火光佛 南無靈目佛 南無無畏佛 南無不可思議佛 南無燈王佛 南無放光佛 南無光明莊嚴佛 南無大勝佛 南無成就大事佛 南無實見佛 南無堅王華佛 南無大慈救苦佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方阿閦佛 南無八十六初元成王佛 南無火光佛 南無靈目佛 南無無畏佛 南無不可思議佛 南無燈王佛 南無放光佛 南無光明莊嚴佛 南無大勝佛 南無成就大事佛 南無實見佛 南無堅王華佛 南無大慈救苦佛

「歸命東方如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命東方如是等無量無邊諸佛。

「南無南方普滿佛 南無威王佛 南無住持疾行佛 南無黠慧佛 南無稱聲佛 南無不厭見身佛 南無師子聲佛 南無不空見佛 南無起行佛 南無一切行清淨佛 南無莊嚴王佛 南無大山王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無南方普滿佛 南無威王佛 南無住持疾行佛 南無黠慧佛 南無稱聲佛 南無不厭見身佛 南無師子聲佛 南無不空見佛 南無起行佛 南無一切行清淨佛 南無莊嚴王佛 南無大山王佛

「歸命南方如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命南方如是等無量無邊諸佛。

「南無西方無量壽佛 南無師子佛 南無香積王佛 南無香手佛 南無頻迅佛 南無虛空藏佛 南無寶幢佛 南無清淨眼佛 南無樂莊嚴佛 南無寶山佛 南無光王佛 南無月出光佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無西方無量壽佛 南無師子佛 南無香積王佛 南無香手佛 南無頻迅佛 南無虛空藏佛 南無寶幢佛 南無清淨眼佛 南無樂莊嚴佛 南無寶山佛 南無光王佛 南無月出光佛

「歸命西方如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命西方如是等無量無邊諸佛。

「南無北方難勝佛 南無月光佛 南無旃檀佛 南無自在佛 南無金色王佛 南無月色旃檀佛 南無普眼見佛 南無普照眼見佛 南無輪手佛 南無無垢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無北方難勝佛 南無月光佛 南無旃檀佛 南無自在佛 南無金色王佛 南無月色旃檀佛 南無普眼見佛 南無普照眼見佛 南無輪手佛 南無無垢佛

「歸命北方如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命北方如是等無量無邊諸佛。

「南無東南方治地佛 南無自在佛 南無法自在佛 南無法慧佛 南無法思佛 南無常法慧佛 南無常樂佛 南無善思惟佛 南無善住佛 南無善臂佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東南方治地佛 南無自在佛 南無法自在佛 南無法慧佛 南無法思佛 南無常法慧佛 南無常樂佛 南無善思惟佛 南無善住佛 南無善臂佛

「歸命東南方如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命東南方如是等無量無邊諸佛。

「南無西南方那羅延佛 南無龍王德佛 南無寶聲佛 南無地自在佛 南無人王佛 南無妙聲佛 南無黠慧佛 南無妙香華佛 南無天王佛 南無常清淨眼佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無西南方那羅延佛 南無龍王德佛 南無寶聲佛 南無地自在佛 南無人王佛 南無妙聲佛 南無黠慧佛 南無妙香華佛 南無天王佛 南無常清淨眼佛

「歸命西南方如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命西南方如是等無量無邊諸佛。

「南無西北方月光面佛 南無月光佛 南無月幢佛 南無勇猛佛 南無日光面佛 南無日藏佛 南無日光莊嚴佛 南無華身佛 南無波頭摩藏佛 南無波頭摩鬚佛 南無師子聲王佛 南無善住心意佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無西北方月光面佛 南無月光佛 南無月幢佛 南無勇猛佛 南無日光面佛 南無日藏佛 南無日光莊嚴佛 南無華身佛 南無波頭摩藏佛 南無波頭摩鬚佛 南無師子聲王佛 南無善住心意佛

「歸命西北方如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命西北方如是等無量無邊諸佛。

「南無東北方寂諸根佛 南無寂滅佛 南無大將佛 南無淨勝佛 南無淨妙聲佛 南無淨天供養佛 南無善化佛 南無化佛 南無善意佛 南無善意住持佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東北方寂諸根佛 南無寂滅佛 南無大將佛 南無淨勝佛 南無淨妙聲佛 南無淨天供養佛 南無善化佛 南無化佛 南無善意佛 南無善意住持佛

「歸命東北方如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命東北方如是等無量無邊諸佛。

「南無下方實行佛 南無疾行佛 南無黠慧佛 南無堅固王佛 南無金剛齊佛 南無師子佛 南無頻迅佛 南無如實住佛 南無成功德佛 南無功德得佛 南無善安樂佛 南無天金剛佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無下方實行佛 南無疾行佛 南無黠慧佛 南無堅固王佛 南無金剛齊佛 南無師子佛 南無頻迅佛 南無如實住佛 南無成功德佛 南無功德得佛 南無善安樂佛 南無天金剛佛

「歸命下方如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命下方如是等無量無邊諸佛。

「南無上方無量勝佛 南無雲王佛 南無雲功德佛 南無無量稱名佛 南無聞身王佛 南無大功德佛 南無大須彌佛 南無降伏魔王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無上方無量勝佛 南無雲王佛 南無雲功德佛 南無無量稱名佛 南無聞身王佛 南無大功德佛 南無大須彌佛 南無降伏魔王佛

「歸命上方如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命上方如是等無量無邊諸佛。

「南無未來普賢佛 南無彌勒佛 南無觀世音自在佛 南無得大勢至佛 南無虛空藏佛 南無無垢稱佛 南無成就義佛 南無實聲佛 南無大海佛 南無無盡意佛 南無無盡藏佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無未來普賢佛 南無彌勒佛 南無觀世音自在佛 南無得大勢至佛 南無虛空藏佛 南無無垢稱佛 南無成就義佛 南無實聲佛 南無大海佛 南無無盡意佛 南無無盡藏佛

「歸命未來如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命未來如是等無量無邊諸佛。

「善男子！若人受持讀誦是諸佛名，現世安隱，遠離諸難及消滅諸罪，未來畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若人受持讀誦是諸佛名，現世安隱，遠離諸難及消滅諸罪，未來畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。

「南無無垢光佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月幢稱佛 南無華光佛 南無大光佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無遠離諸畏驚怖佛 南無師子頻迅力佛 南無光明王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無垢光佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月幢稱佛 南無華光佛 南無大光佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無遠離諸畏驚怖佛 南無師子頻迅力佛 南無光明王佛

「若善男子、善女人，十日讀誦思惟是佛名者，必遠離一切業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，十日讀誦思惟是佛名者，必遠離一切業障。

「南無一切同名謂所佛 南無日龍頻迅王佛 南無一切同名日龍頻迅佛 南無六十功德寶佛 南無一切同名功德寶佛 南無六十二毘留羅佛 南無一切同名毘留羅佛 南無八萬四千名自在幢佛 南無一切同名自在幢佛 南無三百大幢佛 南無一切同名大幢佛 南無五百淨聲王佛 南無一切同名淨聲王佛 南無五百波頭摩王佛 南無一切同名波頭摩王佛 南無五百日聲佛 南無一切同名日聲佛 南無五百樂自在聲佛 南無一切同名樂自在聲佛 南無五百日佛 南無一切同名日佛 南無五百普光佛 南無一切同名普光佛 南無五百波頭摩上王佛 南無一切同名波頭摩上王佛 南無七百法光莊嚴佛 南無一切同名法光莊嚴佛 南無千法莊嚴王佛 南無一切同名法莊嚴王佛 南無千八百稱聲王佛 南無一切同名稱聲王佛 南無三萬散華佛 南無一切同名散華佛 南無三萬三百稱聲王佛 南無一切同名稱聲王佛 南無八萬四千阿難陀佛 南無一切同名阿難陀佛 南無千八百寂滅佛 南無一切同名寂滅佛 南無五百歡喜佛 南無一切同名歡喜佛 南無五百日聲佛 南無一切同名日聲佛 南無五百威德佛 南無一切同名威德佛 南無五百上威德佛 南無一切同名上威德佛 南無五百日王佛 南無一切同名日王佛 南無千雲雷聲王佛 南無一切同名雲雷聲王佛 南無千日熾自在聲佛 南無一切同名日熾自在聲佛 南無千離垢聲自在王佛 南無一切同名離垢聲自在王佛 南無千勢自在聲佛 南無一切同名勢自在聲佛 南無千功德蓋幢安隱自在王佛 南無一切同名功德蓋幢安隱自在王佛 南無千閻浮檀佛 南無一切同名閻浮檀佛 南無千無垢聲自在王佛 南無一切同名無垢聲自在王佛 南無一萬八千莎羅自在王佛 南無一切同名莎羅自在王佛 南無千遠離諸怖聲自在佛 南無一切同名遠離諸怖聲自在佛 南無二千駒隣佛 南無一切同名駒隣佛 南無二千寶幢佛 南無一切同名寶幢佛 南無八千堅精進佛 南無一切同名堅精進佛 南無八千威德佛 南無一切同名威德佛 南無八千燃燈佛 南無一切同名燃燈佛 南無十千迦葉佛 南無一切同名迦葉佛 南無十千清淨面蓮華香積佛 南無一切同名清淨面蓮華香積佛 南無十千莊嚴王佛 南無一切同名莊嚴王佛 南無十千星宿佛 南無一切同名星宿佛 南無一萬八千莎羅王佛 南無一切同名沙羅王佛 南無一萬八千莎羅自在王佛 南無一切同名莎羅自在王佛 南無一萬八千普護佛 南無一切同名普護佛 南無四萬願莊嚴佛 南無一切同名願莊嚴佛 南無三千毘盧舍那佛 南無一切同名毘盧舍那佛 南無三千放 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無一切同名謂所佛 南無日龍頻迅王佛 南無一切同名日龍頻迅佛 南無六十功德寶佛 南無一切同名功德寶佛 南無六十二毘留羅佛 南無一切同名毘留羅佛 南無八萬四千名自在幢佛 南無一切同名自在幢佛 南無三百大幢佛 南無一切同名大幢佛 南無五百淨聲王佛 南無一切同名淨聲王佛 南無五百波頭摩王佛 南無一切同名波頭摩王佛 南無五百日聲佛 南無一切同名日聲佛 南無五百樂自在聲佛 南無一切同名樂自在聲佛 南無五百日佛 南無一切同名日佛 南無五百普光佛 南無一切同名普光佛 南無五百波頭摩上王佛 南無一切同名波頭摩上王佛 南無七百法光莊嚴佛 南無一切同名法光莊嚴佛 南無千法莊嚴王佛 南無一切同名法莊嚴王佛 南無千八百稱聲王佛 南無一切同名稱聲王佛 南無三萬散華佛 南無一切同名散華佛 南無三萬三百稱聲王佛 南無一切同名稱聲王佛 南無八萬四千阿難陀佛 南無一切同名阿難陀佛 南無千八百寂滅佛 南無一切同名寂滅佛 南無五百歡喜佛 南無一切同名歡喜佛 南無五百日聲佛 南無一切同名日聲佛 南無五百威德佛 南無一切同名威德佛 南無五百上威德佛 南無一切同名上威德佛 南無五百日王佛 南無一切同名日王佛 南無千雲雷聲王佛 南無一切同名雲雷聲王佛 南無千日熾自在聲佛 南無一切同名日熾自在聲佛 南無千離垢聲自在王佛 南無一切同名離垢聲自在王佛 南無千勢自在聲佛 南無一切同名勢自在聲佛 南無千功德蓋幢安隱自在王佛 南無一切同名功德蓋幢安隱自在王佛 南無千閻浮檀佛 南無一切同名閻浮檀佛 南無千無垢聲自在王佛 南無一切同名無垢聲自在王佛 南無一萬八千莎羅自在王佛 南無一切同名莎羅自在王佛 南無千遠離諸怖聲自在佛 南無一切同名遠離諸怖聲自在佛 南無二千駒隣佛 南無一切同名駒隣佛 南無二千寶幢佛 南無一切同名寶幢佛 南無八千堅精進佛 南無一切同名堅精進佛 南無八千威德佛 南無一切同名威德佛 南無八千燃燈佛 南無一切同名燃燈佛 南無十千迦葉佛 南無一切同名迦葉佛 南無十千清淨面蓮華香積佛 南無一切同名清淨面蓮華香積佛 南無十千莊嚴王佛 南無一切同名莊嚴王佛 南無十千星宿佛 南無一切同名星宿佛 南無一萬八千莎羅王佛 南無一切同名沙羅王佛 南無一萬八千莎羅自在王佛 南無一切同名莎羅自在王佛 南無一萬八千普護佛 南無一切同名普護佛 南無四萬願莊嚴佛 南無一切同名願莊嚴佛 南無三千毘盧舍那佛 南無一切同名毘盧舍那佛 南無三千放

光佛 南無一切同名放光佛 南無三千釋迦牟尼佛 南無一切同名釋迦牟尼佛 南無三萬日月太白佛 南無一切同名日月太白佛 南無六萬婆頭摩上王佛 南無一切同名波頭摩上王佛 南無六萬能令眾生離諸見佛 南無一切同名能令眾生離諸見佛 南無六十百千萬成就義見佛 南無一切同名成就義見佛 南無無量百千萬名不可勝佛 南無一切同名不可勝佛 南無二億拘隣佛 南無一切同名拘隣佛 南無三億弗沙佛 南無一切同名弗沙佛 南無六十億大莊嚴佛 南無一切同名大莊嚴佛 南無八十億實體法決定佛 南無一切同名實體法決定佛 南無六十億莎羅自在王佛 南無一切同名莎羅自在王佛 南無十八億實體法決定佛 南無一切同名實體法決定佛 南無十八億日月燈明佛 南無一切同名日月燈明佛 南無百億決定光明佛 南無一切同名決定光明佛 南無二十億日月燈明佛 南無一切同名日月燈明佛 南無二十億妙聲王佛 南無一切同名妙聲王佛 南無二十百億雲自在王佛 南無一切同名雲自在王佛 南無三十億釋迦牟尼佛 南無一切同名釋迦牟尼佛 南無二十億千怖畏聲王佛 南無一切同名怖畏聲王佛 南無四十億那由他妙聲佛 南無一切同名妙聲佛 南無億千樂莊嚴佛 南無一切同名樂莊嚴佛 南無億那由他百千覺花佛 南無一切同名覺華佛 南無六十頻波羅遠離諸怖畏佛 南無一切同名遠離諸怖畏佛 南無須彌山微塵數一切功德山王勝名佛 南無一切同名功德山王勝名佛 南無千佛國土不可說億那由他微塵數普賢佛 南無一切同名普賢佛 南無過去未來現在諸佛 南無旃檀遠離諸煩惱藏佛 南無功德頻迅佛 南無勝頻迅佛 南無修寂靜佛 南無上寂靜佛 南無住虛空佛 南無降伏諸魔怨佛 南無百寶佛 南無難勝光佛 南無自在作佛 南無日作佛 南無無垢光佛 南無自在觀佛 南無金光明師子頻迅佛 南無無垢威德佛 南無觀自在佛 南無金明師子頻迅佛 南無無量光佛 南無釋迦牟尼佛 南無靜去佛 南無寂靜上佛 南無普光明積上功德王佛 南無普現見佛 南無金剛功德佛 南無金光普耀佛 南無不動佛 南無普賢佛 南無普照佛 南無寶法上決定佛 南無無畏王佛 南無無垢光佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月幢稱佛 南無拘蘇摩莊嚴光明作佛 南無出火佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無師子頻迅力佛 南無遠離怖畏毛竪稱佛 南無金剛牟尼佛 南無飲甘露佛 南無金剛光王佛 南無善見佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無難勝佛 南無阿閦佛 南無盧舍那佛 南無阿彌陀佛 南無尼彌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光佛 南無一切同名放光佛 南無三千釋迦牟尼佛 南無一切同名釋迦牟尼佛 南無三萬日月太白佛 南無一切同名日月太白佛 南無六萬婆頭摩上王佛 南無一切同名波頭摩上王佛 南無六萬能令眾生離諸見佛 南無一切同名能令眾生離諸見佛 南無六十百千萬成就義見佛 南無一切同名成就義見佛 南無無量百千萬名不可勝佛 南無一切同名不可勝佛 南無二億拘隣佛 南無一切同名拘隣佛 南無三億弗沙佛 南無一切同名弗沙佛 南無六十億大莊嚴佛 南無一切同名大莊嚴佛 南無八十億實體法決定佛 南無一切同名實體法決定佛 南無六十億莎羅自在王佛 南無一切同名莎羅自在王佛 南無十八億實體法決定佛 南無一切同名實體法決定佛 南無十八億日月燈明佛 南無一切同名日月燈明佛 南無百億決定光明佛 南無一切同名決定光明佛 南無二十億日月燈明佛 南無一切同名日月燈明佛 南無二十億妙聲王佛 南無一切同名妙聲王佛 南無二十百億雲自在王佛 南無一切同名雲自在王佛 南無三十億釋迦牟尼佛 南無一切同名釋迦牟尼佛 南無二十億千怖畏聲王佛 南無一切同名怖畏聲王佛 南無四十億那由他妙聲佛 南無一切同名妙聲佛 南無億千樂莊嚴佛 南無一切同名樂莊嚴佛 南無億那由他百千覺花佛 南無一切同名覺華佛 南無六十頻波羅遠離諸怖畏佛 南無一切同名遠離諸怖畏佛 南無須彌山微塵數一切功德山王勝名佛 南無一切同名功德山王勝名佛 南無千佛國土不可說億那由他微塵數普賢佛 南無一切同名普賢佛 南無過去未來現在諸佛 南無旃檀遠離諸煩惱藏佛 南無功德頻迅佛 南無勝頻迅佛 南無修寂靜佛 南無上寂靜佛 南無住虛空佛 南無降伏諸魔怨佛 南無百寶佛 南無難勝光佛 南無自在作佛 南無日作佛 南無無垢光佛 南無自在觀佛 南無金光明師子頻迅佛 南無無垢威德佛 南無觀自在佛 南無金明師子頻迅佛 南無無量光佛 南無釋迦牟尼佛 南無靜去佛 南無寂靜上佛 南無普光明積上功德王佛 南無普現見佛 南無金剛功德佛 南無金光普耀佛 南無不動佛 南無普賢佛 南無普照佛 南無寶法上決定佛 南無無畏王佛 南無無垢光佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月幢稱佛 南無拘蘇摩莊嚴光明作佛 南無出火佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無師子頻迅力佛 南無遠離怖畏毛竪稱佛 南無金剛牟尼佛 南無飲甘露佛 南無金剛光王佛 南無善見佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無難勝佛 南無阿閦佛 南無盧舍那佛 南無阿彌陀佛 南無尼彌

佛 南無寶光炎佛 南無彌留佛 南無自在佛 南無寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛 南無遠離一切諸畏煩惱上功德佛 南無初發心念斷疑發解斷煩惱佛 南無斷諸煩惱闇三昧上王佛 南無金剛堅強消伏壞散佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無寶光炎佛 南無彌留佛 南無自在佛 南無寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛 南無遠離一切諸畏煩惱上功德佛 南無初發心念斷疑發解斷煩惱佛 南無斷諸煩惱闇三昧上王佛 南無金剛堅強消伏壞散佛

「若有眾生欲求佛道者，不聞此佛名終不得成佛，若有眾生得聞此佛名者即得成佛，除滅阿鼻地獄十萬億劫無間重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生欲求佛道者，不聞此佛名終不得成佛，若有眾生得聞此佛名者即得成佛，除滅阿鼻地獄十萬億劫無間重罪。

「南無寶炎佛 南無大炎積佛 南無栴檀佛 南無手上王佛 南無寶上佛 南無善住智慧王無障佛 南無火光慧滅昏闇佛 南無象增上佛 南無截金剛佛 南無天王佛 南無一切義上王佛 南無三昧喻佛 南無念王佛 南無光明觀佛 南無一切所依王佛 南無善護幢王佛 南無發趣速自在王佛 南無寶焰佛 南無積大焰佛 南無旃檀香佛 南無手上王佛 南無寶上佛 南無善住慧王無障佛 南無大智意佛 南無寶藏佛 南無放焰佛 南無迦葉佛 南無多羅住佛 南無智來佛 南無能聖佛 南無過一切憂惱王佛 南無一切功德莊嚴佛 南無成就一切義佛 南無無畏王佛 南無一切眾生導師佛 南無薩婆毘浮佛 南無不動光觀自在無量命尼彌寶焰彌留金剛佛 南無火頻迅通佛 南無善寂慧月聲自在王佛 南無清淨月輪佛 南無住阿僧祇精進功德佛 南無無盡意佛 南無寶幢佛 南無光明無垢藏佛 南無火頻迅通佛 南無雲普護佛 南無師子頻迅通佛 南無彌留上王佛 南無智慧來佛 南無護妙法幢佛 南無金光明師子頻迅王佛 南無普照積上功德王佛 南無善住功德如意積王佛 南無普現佛 南無釋迦牟尼佛 南無無量光佛 南無放焰佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶炎佛 南無大炎積佛 南無栴檀佛 南無手上王佛 南無寶上佛 南無善住智慧王無障佛 南無火光慧滅昏闇佛 南無象增上佛 南無截金剛佛 南無天王佛 南無一切義上王佛 南無三昧喻佛 南無念王佛 南無光明觀佛 南無一切所依王佛 南無善護幢王佛 南無發趣速自在王佛 南無寶焰佛 南無積大焰佛 南無旃檀香佛 南無手上王佛 南無寶上佛 南無善住慧王無障佛 南無大智意佛 南無寶藏佛 南無放焰佛 南無迦葉佛 南無多羅住佛 南無智來佛 南無能聖佛 南無過一切憂惱王佛 南無一切功德莊嚴佛 南無成就一切義佛 南無無畏王佛 南無一切眾生導師佛 南無薩婆毘浮佛 南無不動光觀自在無量命尼彌寶焰彌留金剛佛 南無火頻迅通佛 南無善寂慧月聲自在王佛 南無清淨月輪佛 南無住阿僧祇精進功德佛 南無無盡意佛 南無寶幢佛 南無光明無垢藏佛 南無火頻迅通佛 南無雲普護佛 南無師子頻迅通佛 南無彌留上王佛 南無智慧來佛 南無護妙法幢佛 南無金光明師子頻迅王佛 南無普照積上功德王佛 南無善住功德如意積王佛 南無普現佛 南無釋迦牟尼佛 南無無量光佛 南無放焰佛

「敬禮舍利形像浮圖廟塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮舍利形像浮圖廟塔。

「次禮十二部尊經大藏法輪。凡閻浮界內一切經合有八萬四千卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。凡閻浮界內一切經合有八萬四千卷。

「南無大方廣佛華嚴經 南無大般涅槃經 南無摩訶般若波羅蜜經 南無大方等大集經 南無大方等日藏經 南無大方等月藏經 南無大威德陀羅尼經 南無法炬陀羅尼經 南無菩薩瓔珞經 南無菩薩見實三昧經 南無佛名經 南無月燈三昧經 南無賢劫經 南無華手經 南無十住斷結經 南無大灌頂經 南無觀佛三昧經 南無五千五百佛名經 南無勝天王般若波羅蜜經 南無金光明經 南無寶雲經 南無法集經 南無菩薩處胎經 南無大悲經 南無深密解脫經 南無大集賢護菩薩經 南無大方等無相經 南無密迹金剛力士經 南無大方等陀羅尼經 南無海龍王經 南無央掘魔羅經 南無無所有菩薩經 南無僧伽吒經 南無觀察諸法經 南無稱揚諸佛功德經 南無等目菩薩所問三昧經 南無菩薩藏經 南無力莊嚴三昧經 南無明度五十挍計經 南無須真天子經 南無菩薩瓔珞本業經 南無護國菩薩經 南無超日明三昧經 南無月上女經 南無中陰經 南無須彌藏經 南無佛華嚴入如來不思議境界經 南無首楞嚴三昧經 南無大法鼓經 南無諸佛要集經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大方廣佛華嚴經 南無大般涅槃經 南無摩訶般若波羅蜜經 南無大方等大集經 南無大方等日藏經 南無大方等月藏經 南無大威德陀羅尼經 南無法炬陀羅尼經 南無菩薩瓔珞經 南無菩薩見實三昧經 南無佛名經 南無月燈三昧經 南無賢劫經 南無華手經 南無十住斷結經 南無大灌頂經 南無觀佛三昧經 南無五千五百佛名經 南無勝天王般若波羅蜜經 南無金光明經 南無寶雲經 南無法集經 南無菩薩處胎經 南無大悲經 南無深密解脫經 南無大集賢護菩薩經 南無大方等無相經 南無密迹金剛力士經 南無大方等陀羅尼經 南無海龍王經 南無央掘魔羅經 南無無所有菩薩經 南無僧伽吒經 南無觀察諸法經 南無稱揚諸佛功德經 南無等目菩薩所問三昧經 南無菩薩藏經 南無力莊嚴三昧經 南無明度五十挍計經 南無須真天子經 南無菩薩瓔珞本業經 南無護國菩薩經 南無超日明三昧經 南無月上女經 南無中陰經 南無須彌藏經 南無佛華嚴入如來不思議境界經 南無首楞嚴三昧經 南無大法鼓經 南無諸佛要集經

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無普賢菩薩 南無文殊師利菩薩 南無無垢稱菩薩 南無地藏菩薩 南無虛空藏菩薩 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 南無香象菩薩 南無大香象菩薩 南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南無金剛藏菩薩 南無解脫月菩薩 南無彌勒菩薩 南無珠髮菩薩 南無頻迅菩薩 南無無所發菩薩 南無陀羅尼自在王菩薩 南無無盡意菩薩 南無堅意菩薩 南無東方九十億百千萬同名梵勝菩薩 南無南方九十億百千萬同名不隣陀羅菩薩 南無西方九十億百千萬同名大功德菩薩 南無北方九十億百千萬同名大藥王菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普賢菩薩 南無文殊師利菩薩 南無無垢稱菩薩 南無地藏菩薩 南無虛空藏菩薩 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 南無香象菩薩 南無大香象菩薩 南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南無金剛藏菩薩 南無解脫月菩薩 南無彌勒菩薩 南無珠髮菩薩 南無頻迅菩薩 南無無所發菩薩 南無陀羅尼自在王菩薩 南無無盡意菩薩 南無堅意菩薩 南無東方九十億百千萬同名梵勝菩薩 南無南方九十億百千萬同名不隣陀羅菩薩 南無西方九十億百千萬同名大功德菩薩 南無北方九十億百千萬同名大藥王菩薩

「舍利弗！應當敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！應當敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無文殊師利菩薩摩訶薩 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 南無普賢菩薩 南無龍勝菩薩 南無龍德菩薩 南無勝成就菩薩 南無波頭摩勝菩薩 南無成就有菩薩 南無持地菩薩 南無寶掌菩薩 南無寶印手菩薩 南無師子意菩薩 南無勝藏菩薩 南無虛空藏菩薩 南無師子頻迅吼聲菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無文殊師利菩薩摩訶薩 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 南無普賢菩薩 南無龍勝菩薩 南無龍德菩薩 南無勝成就菩薩 南無波頭摩勝菩薩 南無成就有菩薩 南無持地菩薩 南無寶掌菩薩 南無寶印手菩薩 南無師子意菩薩 南無勝藏菩薩 南無虛空藏菩薩 南無師子頻迅吼聲菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無阿利多辟支佛 南無婆梨多辟支佛 南無多伽樓辟支佛 南無稱辟支佛 南無見辟支佛 南無愛見辟支佛 南無覺辟支佛 南無乾陀羅辟支佛 南無無妻辟支佛 南無梨沙婆辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無阿利多辟支佛 南無婆梨多辟支佛 南無多伽樓辟支佛 南無稱辟支佛 南無見辟支佛 南無愛見辟支佛 南無覺辟支佛 南無乾陀羅辟支佛 南無無妻辟支佛 南無梨沙婆辟支佛。

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「夫欲禮懺悔，必須先敬三寶。所以然者，三寶則是一切眾生良友福田。若能歸向者，則滅無量罪長無量福，能令行者離生死苦得解脫樂。是故，弟子某甲等！歸依十方盡虛空界一切諸佛，歸依十方盡虛空界一切尊法，歸依十方盡虛空界一切諸大菩薩，歸依十方盡虛空界一切聖僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫欲禮懺悔，必須先敬三寶。所以然者，三寶則是一切眾生良友福田。若能歸向者，則滅無量罪長無量福，能令行者離生死苦得解脫樂。是故，弟子某甲等！歸依十方盡虛空界一切諸佛，歸依十方盡虛空界一切尊法，歸依十方盡虛空界一切諸大菩薩，歸依十方盡虛空界一切聖僧。

「弟子！今日所以懺悔者，正言無始已來在凡夫地，莫問貴賤罪自無量，或因三業而生罪，或從六根而起過，或以內心自邪思惟，或籍外境起於染著，如是乃至十惡增長，八萬四千諸塵勞門。然其罪相雖復無量，大而為語不出有三。何等為三？一者、煩惱障；二者、是業障；三者、是果報障；此三種法能障聖道，及以人天勝妙好事。是故經中目為三障，所以諸佛菩薩教作方便懺悔，除滅此三障者，則六根十惡乃至八萬四千諸塵勞門皆悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子！今日所以懺悔者，正言無始已來在凡夫地，莫問貴賤罪自無量，或因三業而生罪，或從六根而起過，或以內心自邪思惟，或籍外境起於染著，如是乃至十惡增長，八萬四千諸塵勞門。然其罪相雖復無量，大而為語不出有三。何等為三？一者、煩惱障；二者、是業障；三者、是果報障；此三種法能障聖道，及以人天勝妙好事。是故經中目為三障，所以諸佛菩薩教作方便懺悔，除滅此三障者，則六根十惡乃至八萬四千諸塵勞門皆悉清淨。

「是故，弟子！今日運此增上勝心懺悔三障。欲滅此三障罪者，當用何等心可令此罪滅除？先當興七種心以為方便，然後此罪乃可得滅。何等為七？一者、慚愧；二者、恐怖；三者、厭離；四者、發菩提心；五者、怨親平等；六者、念報佛恩；七者、觀罪性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，弟子！今日運此增上勝心懺悔三障。欲滅此三障罪者，當用何等心可令此罪滅除？先當興七種心以為方便，然後此罪乃可得滅。何等為七？一者、慚愧；二者、恐怖；三者、厭離；四者、發菩提心；五者、怨親平等；六者、念報佛恩；七者、觀罪性空。

「第一慚愧者，自惟我與釋迦如來同為凡夫，而今世尊成道以來，以經爾所塵沙劫數，而我等相與耽染六塵，流浪生死永無出期，此實天下可慚可愧可羞可恥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一慚愧者，自惟我與釋迦如來同為凡夫，而今世尊成道以來，以經爾所塵沙劫數，而我等相與耽染六塵，流浪生死永無出期，此實天下可慚可愧可羞可恥。

「第二恐怖者，既是凡夫，身口意業常與罪相應，以是因緣命終之後，應墮地獄、畜生、餓鬼受無量苦，如此實為可驚可恐可怖可懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二恐怖者，既是凡夫，身口意業常與罪相應，以是因緣命終之後，應墮地獄、畜生、餓鬼受無量苦，如此實為可驚可恐可怖可懼。

「第三厭離者，相與當觀生死之中，唯有無常苦空無我不淨，虛假如水上泡速起速滅，往來流轉猶若車輪，生老病死八苦交煎無時暫息。眾等相與，但觀自身從頭至足其中但有三十六物，髮毛爪齒膿囊涕涶，生熟二藏大腸小腸，脾腎心肺肝膽𦙽胃肪膏𦝰膜筋脈骨髓，大小便利九孔常流。是故，經言：『此身眾苦所集，一切皆不淨物，何有智慧者而當樂此臭肉身也？』生死既有如此種種惡法，甚可患厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三厭離者，相與當觀生死之中，唯有無常苦空無我不淨，虛假如水上泡速起速滅，往來流轉猶若車輪，生老病死八苦交煎無時暫息。眾等相與，但觀自身從頭至足其中但有三十六物，髮毛爪齒膿囊涕涶，生熟二藏大腸小腸，脾腎心肺肝膽𦙽胃肪膏𦝰膜筋脈骨髓，大小便利九孔常流。是故，經言：『此身眾苦所集，一切皆不淨物，何有智慧者而當樂此臭肉身也？』生死既有如此種種惡法，甚可患厭。

「第四發菩提心者，經言：『當樂佛身，佛身者即法身也。從無量功德智慧生，從六波羅蜜生，從慈悲喜捨生，從三十七助菩提法生，從如是等種種功德智慧生如來身。』欲得此身者，當發菩提心，求一切種智常樂我淨薩婆若果，淨佛國土成就眾生，於身命財無所悋惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四發菩提心者，經言：『當樂佛身，佛身者即法身也。從無量功德智慧生，從六波羅蜜生，從慈悲喜捨生，從三十七助菩提法生，從如是等種種功德智慧生如來身。』欲得此身者，當發菩提心，求一切種智常樂我淨薩婆若果，淨佛國土成就眾生，於身命財無所悋惜。

「第五怨親平等者，於一切眾生起慈悲心無彼我想。何以故爾？若見怨異親則是分別，以分別故起諸想著，想著因緣生諸煩惱，煩惱因緣造諸惡業，惡業因緣故得苦果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五怨親平等者，於一切眾生起慈悲心無彼我想。何以故爾？若見怨異親則是分別，以分別故起諸想著，想著因緣生諸煩惱，煩惱因緣造諸惡業，惡業因緣故得苦果。

「第六念報佛恩者，如來往昔無量劫中，捨頭目、髓腦、支節手足、國城、妻子、象馬、七珍，為我等故修諸苦行、此恩此德實難酬報。是故，經言：『若以頂戴兩肩荷負，於恒沙劫亦不能報。』我等欲報如來恩者，當於此世勇猛精進捍勞忍苦，不惜身命建立三寶，弘通大乘廣化眾生同入正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六念報佛恩者，如來往昔無量劫中，捨頭目、髓腦、支節手足、國城、妻子、象馬、七珍，為我等故修諸苦行、此恩此德實難酬報。是故，經言：『若以頂戴兩肩荷負，於恒沙劫亦不能報。』我等欲報如來恩者，當於此世勇猛精進捍勞忍苦，不惜身命建立三寶，弘通大乘廣化眾生同入正道。

「第七觀罪性空者，無有實相從因緣生，顛倒而有，既從因緣而生，則可從因緣而滅。從因緣而生者，押近惡友造作無端；從因緣而滅者，即是今日洗心懺悔。是故，經言：『此罪相不在內不在外不在中間，故知此罪從本是空。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七觀罪性空者，無有實相從因緣生，顛倒而有，既從因緣而生，則可從因緣而滅。從因緣而生者，押近惡友造作無端；從因緣而滅者，即是今日洗心懺悔。是故，經言：『此罪相不在內不在外不在中間，故知此罪從本是空。』

「生如是等七種心，以緣想十方諸佛賢聖，擎拳合掌披陳至到，慚愧改革舒瀝心肝洗蕩腸胃，如此懺悔亦何罪而不滅？亦何障而不消？若復正爾悠悠緩縱情慮，徒自勞形於事何益？且復人命無常喻如轉燭，一息不還便向灰壤，三塗苦報則身應受，不可以錢財寶貨囑託求脫，窈窈冥冥恩赦無期，獨嬰此苦無代受者。莫言我今生中無有此罪，所以不能懇到懺悔。經中噵言：『凡夫之人舉足動步無非是罪。』又復過去生中皆悉成就無量惡業，追逐行者如影隨形。今日若不懺悔，罪惡日深，故包藏瘕疵佛教不許，說懺悔先罪淨名所尚，故知長淪苦海寔由隱覆。是故，弟子！今日發露懺悔不敢覆藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生如是等七種心，以緣想十方諸佛賢聖，擎拳合掌披陳至到，慚愧改革舒瀝心肝洗蕩腸胃，如此懺悔亦何罪而不滅？亦何障而不消？若復正爾悠悠緩縱情慮，徒自勞形於事何益？且復人命無常喻如轉燭，一息不還便向灰壤，三塗苦報則身應受，不可以錢財寶貨囑託求脫，窈窈冥冥恩赦無期，獨嬰此苦無代受者。莫言我今生中無有此罪，所以不能懇到懺悔。經中噵言：『凡夫之人舉足動步無非是罪。』又復過去生中皆悉成就無量惡業，追逐行者如影隨形。今日若不懺悔，罪惡日深，故包藏瘕疵佛教不許，說懺悔先罪淨名所尚，故知長淪苦海寔由隱覆。是故，弟子！今日發露懺悔不敢覆藏。

「所言三障者：一曰煩惱障；二名為業障；三是果報障。此三種法更相由籍，因煩惱故所以起惡業，惡業因緣故得苦果。是故，弟子！今日至心，第一先應懺悔煩惱障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所言三障者：一曰煩惱障；二名為業障；三是果報障。此三種法更相由籍，因煩惱故所以起惡業，惡業因緣故得苦果。是故，弟子！今日至心，第一先應懺悔煩惱障。

「又此煩惱，諸佛菩薩入理聖人種種呵嘖，亦詺此煩惱以為怨家。何以故？能斷眾生慧命根故：亦詺此煩惱以之為賊，能劫眾生諸善法故；亦詺此煩惱以為暴河，能㵱眾生入於生死大苦海故；亦詺此煩惱以為羈鎖，能繫眾生於生死獄不能得出故；亦詺此煩惱猶如蟒蟲，食啖眾生真如佛性故。所以六道牽連四生不絕，惡業無窮苦果不息，當知皆是煩惱過患。是故，弟子！今日運此增上善心歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此煩惱，諸佛菩薩入理聖人種種呵嘖，亦詺此煩惱以為怨家。何以故？能斷眾生慧命根故：亦詺此煩惱以之為賊，能劫眾生諸善法故；亦詺此煩惱以為暴河，能㵱眾生入於生死大苦海故；亦詺此煩惱以為羈鎖，能繫眾生於生死獄不能得出故；亦詺此煩惱猶如蟒蟲，食啖眾生真如佛性故。所以六道牽連四生不絕，惡業無窮苦果不息，當知皆是煩惱過患。是故，弟子！今日運此增上善心歸依佛。

「南無東方善德佛 南無南方寶相佛 南無西方普光佛 南無北方相德佛 南無東南方網明佛 南無西南方上智佛 南無西北方華德佛 南無東北方明智佛 南無下方明德佛 南無上方香積佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方善德佛 南無南方寶相佛 南無西方普光佛 南無北方相德佛 南無東南方網明佛 南無西南方上智佛 南無西北方華德佛 南無東北方明智佛 南無下方明德佛 南無上方香積佛

「歸命如是等，十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等，十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！從無始已來至于今日，或在人天六道受報，有此心識常懷愚惑繁滿胸襟。或因三毒根造一切罪，或因三漏造一切罪，或因三覺造一切罪，或因三受造一切罪，或因三苦造一切罪，或緣三假造一切罪，或貪三有造一切罪，如是等罪無量無邊，惱亂一切六道四生，今日慚愧歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始已來至于今日，或在人天六道受報，有此心識常懷愚惑繁滿胸襟。或因三毒根造一切罪，或因三漏造一切罪，或因三覺造一切罪，或因三受造一切罪，或因三苦造一切罪，或緣三假造一切罪，或貪三有造一切罪，如是等罪無量無邊，惱亂一切六道四生，今日慚愧歸命懺悔。

「又復，弟子！無始以來至于今日，或因四識住造一切罪，或因四流造一切罪，或因四取造一切罪，或因四執造一切罪，或因四緣造一切罪，或因四大造一切罪，或因四縛造一切罪，或因四食造一切罪，或因四生造一切罪，如是等罪無量無邊，惱亂六道一切眾生，今日慚愧歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子！無始以來至于今日，或因四識住造一切罪，或因四流造一切罪，或因四取造一切罪，或因四執造一切罪，或因四緣造一切罪，或因四大造一切罪，或因四縛造一切罪，或因四食造一切罪，或因四生造一切罪，如是等罪無量無邊，惱亂六道一切眾生，今日慚愧歸命懺悔。

「又復，弟子！無始以來至于今日，或因五住地煩惱造一切罪，或因五受根造一切罪，或因五蓋造一切罪，或因五慳造一切罪，或因五見造一切罪，或因五心造一切罪，如是等煩惱無量無邊，惱亂六道一切四生，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子！無始以來至于今日，或因五住地煩惱造一切罪，或因五受根造一切罪，或因五蓋造一切罪，或因五慳造一切罪，或因五見造一切罪，或因五心造一切罪，如是等煩惱無量無邊，惱亂六道一切四生，今日發露歸命懺悔。

「又復，弟子！無始已來至于今日，或因六情根造一切罪，或因六識造一切罪，或因六想造一切罪，或因六受造一切罪，或因六行造一切罪，或因六愛造一切罪，或因六疑造一切罪，如是等煩惱無量無邊，惱亂六道，一切四生，今日慚愧歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子！無始已來至于今日，或因六情根造一切罪，或因六識造一切罪，或因六想造一切罪，或因六受造一切罪，或因六行造一切罪，或因六愛造一切罪，或因六疑造一切罪，如是等煩惱無量無邊，惱亂六道，一切四生，今日慚愧歸命懺悔。

「又復，弟子！無始以來至于今日，或因七漏造一切罪，或因七使造一切罪，或因八倒造一切罪，或因八垢造一切罪，或因八苦造一切罪，如是等煩惱無量無邊，惱亂六道一切四生，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子！無始以來至于今日，或因七漏造一切罪，或因七使造一切罪，或因八倒造一切罪，或因八垢造一切罪，或因八苦造一切罪，如是等煩惱無量無邊，惱亂六道一切四生，今日發露歸命懺悔。

「又復，弟子！無始已來至于今日，或因九惱造一切罪，或因九結造一切罪，或因九上緣造一切罪，或因十煩惱造一切罪，或因十纏造一切罪，或因十一遍使造一切罪，或因十二入造一切罪，或因十六知見造一切罪，或因十八界造一切罪，或因二十五我造一切罪，或因六十二見造一切罪，或因見諦思惟九十八使，百八煩惱晝夜熾然，開諸漏門造一切罪。如是等煩惱無量無邊，惱亂賢聖及以四生，遍滿三界彌亘六道，無處可藏無處可避，今日至到向十方佛尊法聖眾，慚愧發露，皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子！無始已來至于今日，或因九惱造一切罪，或因九結造一切罪，或因九上緣造一切罪，或因十煩惱造一切罪，或因十纏造一切罪，或因十一遍使造一切罪，或因十二入造一切罪，或因十六知見造一切罪，或因十八界造一切罪，或因二十五我造一切罪，或因六十二見造一切罪，或因見諦思惟九十八使，百八煩惱晝夜熾然，開諸漏門造一切罪。如是等煩惱無量無邊，惱亂賢聖及以四生，遍滿三界彌亘六道，無處可藏無處可避，今日至到向十方佛尊法聖眾，慚愧發露，皆悉懺悔。

「願弟子等，承是懺悔三毒等一切諸煩惱所生功德，願生生世世三慧明、三達朗、三苦滅、三願滿。願弟子等，承是懺悔四識等一切諸煩惱所生功德，願生生世世廣四等心、立四信業、四惡趣滅、得四無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔三毒等一切諸煩惱所生功德，願生生世世三慧明、三達朗、三苦滅、三願滿。願弟子等，承是懺悔四識等一切諸煩惱所生功德，願生生世世廣四等心、立四信業、四惡趣滅、得四無畏。

「願弟子等，承是懺悔五蓋等諸煩惱所生功德，願生生世世度五道、樹五根、淨五眼、成五分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔五蓋等諸煩惱所生功德，願生生世世度五道、樹五根、淨五眼、成五分。

「願弟子等，承是懺悔六愛等諸煩惱所生功德，願生生世世具足六神通、滿足六度業，不為六塵惑，常行六妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔六愛等諸煩惱所生功德，願生生世世具足六神通、滿足六度業，不為六塵惑，常行六妙行。

「願弟子等，承是懺悔七漏、八垢、九結、十纏等一切諸煩惱所生功德，願生生世世坐七淨華、洗塵八水、具九斷智、成十地行願，以懺悔十一遍使及十二入、十八界等一切諸煩惱所生功德，願生生世世十一空解常用洗心，自在能轉十二行輪，具足十八不共之法，無量功德一切圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔七漏、八垢、九結、十纏等一切諸煩惱所生功德，願生生世世坐七淨華、洗塵八水、具九斷智、成十地行願，以懺悔十一遍使及十二入、十八界等一切諸煩惱所生功德，願生生世世十一空解常用洗心，自在能轉十二行輪，具足十八不共之法，無量功德一切圓滿。」

三部合卷罪報應經，此經有二十八品，略此一品流行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三部合卷罪報應經，此經有二十八品，略此一品流行。

大乘蓮華寶達問答報應沙門品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門品第一

爾時，摩竭道場菩提樹光明不現，其華枯悴墮落佛前，一切大眾皆悉驚疑，各相謂言：「今此菩提道場樹華，何故墮落？」大眾菩薩皆生疑惑不自安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩竭道場菩提樹光明不現，其華枯悴墮落佛前，一切大眾皆悉驚疑，各相謂言：「今此菩提道場樹華，何故墮落？」大眾菩薩皆生疑惑不自安隱。

爾時，寶達菩薩前白佛言：「云何菩提樹華悉皆墮落？其華光色不如於常，一切大眾皆生疑惑，唯願天尊為我解說，令此眾中諸坐大士疑惑悉除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶達菩薩前白佛言：「云何菩提樹華悉皆墮落？其華光色不如於常，一切大眾皆生疑惑，唯願天尊為我解說，令此眾中諸坐大士疑惑悉除。」

爾時，世尊從三昧起，光顏魏魏，舉身毛孔皆悉出光，語寶達菩薩言：「汝等善聽！今為汝說。所以菩提樹華墮落失光者何？如上所說，沙門行惡墮落苦處受罪無殃，是故菩提樹華失光墮落。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從三昧起，光顏魏魏，舉身毛孔皆悉出光，語寶達菩薩言：「汝等善聽！今為汝說。所以菩提樹華墮落失光者何？如上所說，沙門行惡墮落苦處受罪無殃，是故菩提樹華失光墮落。」

寶達前白佛言：「唯願，世尊！為我說此惡行沙門果報之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達前白佛言：「唯願，世尊！為我說此惡行沙門果報之處。」

佛告寶達菩薩：「東方乃有鐵圍大山，其山中間幽冥之處，日月光明及以火光所不能照，名曰地獄。其獄之中有惡沙門受如是罪，汝可往詣問諸罪人，云何因緣來生此處？修何等行受如是罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶達菩薩：「東方乃有鐵圍大山，其山中間幽冥之處，日月光明及以火光所不能照，名曰地獄。其獄之中有惡沙門受如是罪，汝可往詣問諸罪人，云何因緣來生此處？修何等行受如是罪？」

寶達白佛言：「世尊！我無威神何能往詣。願佛大悲垂神顧念，乃使我等得見東方阿鼻地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達白佛言：「世尊！我無威神何能往詣。願佛大悲垂神顧念，乃使我等得見東方阿鼻地獄。」

佛言：「善哉！善哉！汝今但往，令汝得見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！汝今但往，令汝得見。」

寶達菩薩禮佛而去，龍飛虛空徘徊自在。當爾之時大地震動，於虛空中雨寶蓮華飛流而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達菩薩禮佛而去，龍飛虛空徘徊自在。當爾之時大地震動，於虛空中雨寶蓮華飛流而下。

爾時，寶達一念之頃往詣東方鐵圍山間，其山崦𭗮幽冥高峻，其山四方了無草木，日月威光都不能照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶達一念之頃往詣東方鐵圍山間，其山崦𭗮幽冥高峻，其山四方了無草木，日月威光都不能照。

寶達須前挾道兩邊有三十六王，典主地獄，其王名曰恒伽噤王、波吉頭王、廣目都王、安頭羅王、虎目見王、陽聲吉王、大諍誦王、吸血鬼王、安得羅王、陀達王、達多羅王、吉梨善王、安侯羅王、寶首王、金樹吉王、大惡聲王、鳥頭王、等虎眼王、等象牙王、等震聲王、等歸首王、衣首王、見首王、廣安王、廣定王、王頭王、立正王、立見王、摩尼羅王、都曹王、部見王、惡目王、善王、龍口王、鬼王、南安王等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達須前挾道兩邊有三十六王，典主地獄，其王名曰恒伽噤王、波吉頭王、廣目都王、安頭羅王、虎目見王、陽聲吉王、大諍誦王、吸血鬼王、安得羅王、陀達王、達多羅王、吉梨善王、安侯羅王、寶首王、金樹吉王、大惡聲王、鳥頭王、等虎眼王、等象牙王、等震聲王、等歸首王、衣首王、見首王、廣安王、廣定王、王頭王、立正王、立見王、摩尼羅王、都曹王、部見王、惡目王、善王、龍口王、鬼王、南安王等。

三十六王遙見寶達菩薩，悉皆叉手合掌，前行作禮白言：「大智尊王！云何因緣入此苦處？亦如栴檀在伊蘭而生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十六王遙見寶達菩薩，悉皆叉手合掌，前行作禮白言：「大智尊王！云何因緣入此苦處？亦如栴檀在伊蘭而生。」

寶達答言：「我聞如來三界人尊說言：『東方有鐵圍山，其山幽冥，日月之光所不能照。』我故聞之，故來詣汝諸王，前入地獄行諸罪人。汝等諸王誰能共我往詣大王前，見罪人受苦之者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達答言：「我聞如來三界人尊說言：『東方有鐵圍山，其山幽冥，日月之光所不能照。』我故聞之，故來詣汝諸王，前入地獄行諸罪人。汝等諸王誰能共我往詣大王前，見罪人受苦之者？」

爾時，恒伽噤王則便與寶達菩薩往詣大王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，恒伽噤王則便與寶達菩薩往詣大王。

爾時，大鬼王遙見寶達菩薩從門而來，光顏從容，則便下座，往前禮敬，白言：「大士！今此惡處云何怪哉？伊蘭林中忽生栴檀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大鬼王遙見寶達菩薩從門而來，光顏從容，則便下座，往前禮敬，白言：「大士！今此惡處云何怪哉？伊蘭林中忽生栴檀？」

爾時寶達便前就座，問鬼王曰：「今此東方地獄可有幾獄？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶達便前就座，問鬼王曰：「今此東方地獄可有幾獄？」

鬼王答言：「此山之中有無量地獄，今此一方有三十二沙門地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼王答言：「此山之中有無量地獄，今此一方有三十二沙門地獄。」

寶達問曰：「三十二地獄，其名云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問曰：「三十二地獄，其名云何？」

鬼王答曰：「鐵車、鐵馬、鐵牛、鐵驢地獄，鐵衣地獄，鐵銖地獄，洋銅灌口地獄，流火地獄，鐵床地獄，耕田地獄，斫首地獄，燒脚地獄，鐵鏘地獄，飲鐵銖地獄，飛刀地獄，火箭地獄，𦞙肉地獄，身然地獄，火丸仰口地獄，諍論地獄，雨火地獄，流火地獄，糞屎地獄，鈎陰地獄，火象地獄，咩聲叫喚地獄，鐵𨪏𮣮地獄，崩埋地獄，然手脚地獄，銅狗鈎牙地獄，剝皮飲血地獄，解身地獄，鐵屋地獄，鐵山地獄，飛火叫喚分頭地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼王答曰：「鐵車、鐵馬、鐵牛、鐵驢地獄，鐵衣地獄，鐵銖地獄，洋銅灌口地獄，流火地獄，鐵床地獄，耕田地獄，斫首地獄，燒脚地獄，鐵鏘地獄，飲鐵銖地獄，飛刀地獄，火箭地獄，𦞙肉地獄，身然地獄，火丸仰口地獄，諍論地獄，雨火地獄，流火地獄，糞屎地獄，鈎陰地獄，火象地獄，咩聲叫喚地獄，鐵𨪏𮣮地獄，崩埋地獄，然手脚地獄，銅狗鈎牙地獄，剝皮飲血地獄，解身地獄，鐵屋地獄，鐵山地獄，飛火叫喚分頭地獄。」

爾時，鬼王答寶達曰：「地獄受罪其名如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，鬼王答寶達曰：「地獄受罪其名如是。」

佛說佛名經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第一

按《開元錄．偽妄亂真》中云：「右一經，時俗號為馬頭羅剎佛名經，似是近代所集，乃取流支所譯十二卷者，錯綜而成。於中取諸經名目後，取辟支佛及菩薩阿羅漢名，以為三寶次第，總有三十二件。禮三寶後皆有懺悔，懺悔之下仍引馬頭羅剎偽經，置之於後，乃以凡俗鄙語雜於聖言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 按《開元錄．偽妄亂真》中云：「右一經，時俗號為馬頭羅剎佛名經，似是近代所集，乃取流支所譯十二卷者，錯綜而成。於中取諸經名目後，取辟支佛及菩薩阿羅漢名，以為三寶次第，總有三十二件。禮三寶後皆有懺悔，懺悔之下仍引馬頭羅剎偽經，置之於後，乃以凡俗鄙語雜於聖言。

「尋其所集之者，全是庸愚，只如第四卷云：『南無法顯傳經』，在法寶中列此傳，乃是東晉沙門法顯，往遊天竺自記行跡，元非是經，置法寶中誤謬之甚。又如第九卷云：『南無富樓那，南無彌陀羅尼子。』此是一人之名，分為二唱。次云：『南無阿難、羅睺羅。』此乃二人之名，合之為一。如斯謬妄其類寔繁，群愚倣習邪儻共傳，若不指明恐穢真教，故此述之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尋其所集之者，全是庸愚，只如第四卷云：『南無法顯傳經』，在法寶中列此傳，乃是東晉沙門法顯，往遊天竺自記行跡，元非是經，置法寶中誤謬之甚。又如第九卷云：『南無富樓那，南無彌陀羅尼子。』此是一人之名，分為二唱。次云：『南無阿難、羅睺羅。』此乃二人之名，合之為一。如斯謬妄其類寔繁，群愚倣習邪儻共傳，若不指明恐穢真教，故此述之。」

《貞元錄》云：「此經乃以凡俗鄙語雜於聖言，本經雖真，以有偽雜，作此挍量編於〈偽妄亂真錄〉中，不得入藏。由斯可否已數百年，貞元十五年十月二十三日，乃頒製曰大佛名經，左右監門衛將軍知內侍省事馬承債奏：前件經未入藏目錄，勅旨宜令所司附入目錄。今於謬妄之處，分者請合，合者請分，諸如此類伏請改正，下順人望上副天心，編入《貞元新定釋教目錄》，傳出梁朝附於梁代。校曰：今撿國本大藏，彼迴、漢凾中，亦有此經十八卷者。以此三十卷本對彼校之，卷數雖異，文義全同；但一樣懺文，此經再疊彼乃三疊；又寶達偽經此有彼無，為少異耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《貞元錄》云：「此經乃以凡俗鄙語雜於聖言，本經雖真，以有偽雜，作此挍量編於〈偽妄亂真錄〉中，不得入藏。由斯可否已數百年，貞元十五年十月二十三日，乃頒製曰大佛名經，左右監門衛將軍知內侍省事馬承債奏：前件經未入藏目錄，勅旨宜令所司附入目錄。今於謬妄之處，分者請合，合者請分，諸如此類伏請改正，下順人望上副天心，編入《貞元新定釋教目錄》，傳出梁朝附於梁代。校曰：今撿國本大藏，彼迴、漢凾中，亦有此經十八卷者。以此三十卷本對彼校之，卷數雖異，文義全同；但一樣懺文，此經再疊彼乃三疊；又寶達偽經此有彼無，為少異耳。

「此一偽經古有二名：一名『大乘蓮華馬頭羅剎經』，古十六卷本，用此名合之；一名『寶達菩薩問報應沙門經』，而無答字。今此三十卷本用此名合之，而妄加答字。隋開皇十四年，勅沙門法經等所撰《眾經目錄》，暨皇唐諸家目錄，並以此《寶達經》列為偽妄。今《佛名經》，前諸錄家真偽不錄，《開元錄》中收為偽妄，而合此寶達偽經，則妄中加妄也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此一偽經古有二名：一名『大乘蓮華馬頭羅剎經』，古十六卷本，用此名合之；一名『寶達菩薩問報應沙門經』，而無答字。今此三十卷本用此名合之，而妄加答字。隋開皇十四年，勅沙門法經等所撰《眾經目錄》，暨皇唐諸家目錄，並以此《寶達經》列為偽妄。今《佛名經》，前諸錄家真偽不錄，《開元錄》中收為偽妄，而合此寶達偽經，則妄中加妄也。」

《開元錄》云：「經至晉土其年未遠，而憙事者以沙揉金，而無括正何以別真偽乎？農者禾草俱存，后稷為之歎息；金匱玉石同緘，卞和為之懷恥；涇渭淆雜龍蛇並進，豈不恥之。今列意謂非佛經者，以示將來學士共知鄙倍焉，遂摽此經而為其首。錄家懇囑如是，國本如何二重重載，彼十八卷經，乃似是《貞元錄》中奉 制所收入者，其分卷小異耳。後人見此三十卷本，認為異經，故加入耳。今欲刪正，則彼十八卷者乃無寶達偽經，稍正可存。然此三十卷經，本朝盛行，行來日久，國俗多有倚此而作福者，今忽刪之彼必眾怒，若俱存之理亦未可，且順人情存此而刪彼，因書古人之意，以告雅正君子，但其誤分錯合之處，今隨改之。如第十二卷云：『南無拘絺羅難陀。』此是二聖之名，經錯合之，今分為二。第十三卷云：『南無賓頭盧、南無頗羅墮。』此是一聖之名，經誤分之，今合為一。此類不少不能具敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《開元錄》云：「經至晉土其年未遠，而憙事者以沙揉金，而無括正何以別真偽乎？農者禾草俱存，后稷為之歎息；金匱玉石同緘，卞和為之懷恥；涇渭淆雜龍蛇並進，豈不恥之。今列意謂非佛經者，以示將來學士共知鄙倍焉，遂摽此經而為其首。錄家懇囑如是，國本如何二重重載，彼十八卷經，乃似是《貞元錄》中奉 制所收入者，其分卷小異耳。後人見此三十卷本，認為異經，故加入耳。今欲刪正，則彼十八卷者乃無寶達偽經，稍正可存。然此三十卷經，本朝盛行，行來日久，國俗多有倚此而作福者，今忽刪之彼必眾怒，若俱存之理亦未可，且順人情存此而刪彼，因書古人之意，以告雅正君子，但其誤分錯合之處，今隨改之。如第十二卷云：『南無拘絺羅難陀。』此是二聖之名，經錯合之，今分為二。第十三卷云：『南無賓頭盧、南無頗羅墮。』此是一聖之名，經誤分之，今合為一。此類不少不能具敘。

「嗚呼！阿難大聖也，距佛不遠也，經藏所集也，而欲正一僧水鶴之偈，僧竟不從，況我凡夫乎？佛世已遠乎？經法遙傳乎？而於舉國盛行久遠之典，忽獨起以刪之，而欲眾情之不怒己。如螗螂之怒其臂以當車，欲其不輾己也，猶不足以譬其非分也。心知偽妄力不能正，末法之弊一至於此。傷哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嗚呼！阿難大聖也，距佛不遠也，經藏所集也，而欲正一僧水鶴之偈，僧竟不從，況我凡夫乎？佛世已遠乎？經法遙傳乎？而於舉國盛行久遠之典，忽獨起以刪之，而欲眾情之不怒己。如螗螂之怒其臂以當車，欲其不輾己也，猶不足以譬其非分也。心知偽妄力不能正，末法之弊一至於此。傷哉！

「但有一理，既所患在於偽妄亂真。若於諸經之名，諸羅漢號，懺悔文等，分明知是人所撰集有所錯處，各依聖教本文而正之，刪去寶達偽經，而名之曰『夾懺佛名經』，使人看其名分其主客，如諸家夾注解經，則其行於世，亦庶幾乎可矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但有一理，既所患在於偽妄亂真。若於諸經之名，諸羅漢號，懺悔文等，分明知是人所撰集有所錯處，各依聖教本文而正之，刪去寶達偽經，而名之曰『夾懺佛名經』，使人看其名分其主客，如諸家夾注解經，則其行於世，亦庶幾乎可矣！」