佛說佛名經卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十二

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

「『南無大威德佛 南無月光佛 南無旃檀香佛 南無須彌劫佛 南無山積佛 南無無垢色佛 南無無染佛 南無龍勝佛 南無金色佛 南無山吼自在王佛 南無金藏佛 南無火光佛 南無火自在佛 南無琉璃華佛 南無月勝佛 南無月聲佛 南無散華莊嚴光佛 南無大香去照明佛 南無離一切染意佛 南無聚集寶佛 南無德山佛 南無勇猛山佛 南無梵聲龍奮迅佛 南無世間勝上佛 南無師子奮迅吼佛 南無華勝佛 南無山勝佛 南無成就娑羅自在王佛 南無吼聲佛 南無普光明佛 南無等蓋佛 南無無憂佛 南無智王佛 南無智山佛 南無月光佛 南無普光佛 南無聲德佛 南無無勿成就佛 南無火幢佛 南無智自在佛 南無大自在佛 南無梵聲佛 南無眾自在佛 南無月面佛 南無日面佛 南無聲勝佛 南無梵面佛 南無梵天佛 南無因陀羅雞兜幢佛 南無善思惟月勝成就王佛 南無智光明佛 南無無垢稱王佛 南無樂說莊嚴雲德佛 南無妙聲佛 南無清淨面無垢月勝王佛 南無平等意佛 南無樂說聲佛 南無無垢月佛 南無無垢清淨金色決定光明威德王佛 南無寶光明輪王佛 南無智通佛 南無不可數發精進決定佛 南無山積佛 南無因陀羅雞兜幢王佛 南無善住娑羅王佛 南無波頭摩勝佛 南無善住堅固王佛 南無日月光佛 南無波頭摩光佛 南無波頭摩勝步佛 南無大通佛 南無大通智勝佛 南無無邊智佛 南無多寶佛 南無吼聲降伏一切佛 南無日月無垢光明佛 南無蓮華無垢星宿王花佛 南無雲妙鼓聲王佛 南無住持水聲善星宿王華嚴通佛 南無無垢身佛 南無那伽鉤羅勝佛 南無智照佛 南無現一切功德光明奮迅王佛 南無照光明莊嚴奮迅王佛 南無月明佛 南無光明普照佛 南無寶莊嚴佛 南無普(丹鄉散)華佛 南無普然燈佛 南無普華佛 南無普光明勝山王佛 南無善住功德摩尼山王佛 南無光明王佛 南無不可降伏幢佛 南無勝功德佛 南無世間自在佛 南無普華佛 南無舌根佛 南無虛空輪清淨王佛 南無勝光明波頭摩敷身佛 南無須彌山波頭摩勝王佛 南無一切寶摩尼王佛 南無寶光明日月輪智佛 南無威德頻頭聲王佛 南無大導師佛 南無(丹鄉有普)光明奮迅王光明佛 南無善行佛 南無樂說山佛 南無住佛 南無師子鳥(丹鄉象)奮迅佛 南無功德王光明佛 南無功德幢佛 南無功德作佛 南無聖天佛 南無寶幢佛 南無金剛合佛 南無一切勝佛 南無安隱色佛 南無妙行佛 南無波婆羅娑伽羅佛 南無弗波雞兜佛 南無妙色佛 南無修盧遮那佛 南無梨師掘多佛 南無破煩惱佛 南無妙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無大威德佛 南無月光佛 南無旃檀香佛 南無須彌劫佛 南無山積佛 南無無垢色佛 南無無染佛 南無龍勝佛 南無金色佛 南無山吼自在王佛 南無金藏佛 南無火光佛 南無火自在佛 南無琉璃華佛 南無月勝佛 南無月聲佛 南無散華莊嚴光佛 南無大香去照明佛 南無離一切染意佛 南無聚集寶佛 南無德山佛 南無勇猛山佛 南無梵聲龍奮迅佛 南無世間勝上佛 南無師子奮迅吼佛 南無華勝佛 南無山勝佛 南無成就娑羅自在王佛 南無吼聲佛 南無普光明佛 南無等蓋佛 南無無憂佛 南無智王佛 南無智山佛 南無月光佛 南無普光佛 南無聲德佛 南無無勿成就佛 南無火幢佛 南無智自在佛 南無大自在佛 南無梵聲佛 南無眾自在佛 南無月面佛 南無日面佛 南無聲勝佛 南無梵面佛 南無梵天佛 南無因陀羅雞兜幢佛 南無善思惟月勝成就王佛 南無智光明佛 南無無垢稱王佛 南無樂說莊嚴雲德佛 南無妙聲佛 南無清淨面無垢月勝王佛 南無平等意佛 南無樂說聲佛 南無無垢月佛 南無無垢清淨金色決定光明威德王佛 南無寶光明輪王佛 南無智通佛 南無不可數發精進決定佛 南無山積佛 南無因陀羅雞兜幢王佛 南無善住娑羅王佛 南無波頭摩勝佛 南無善住堅固王佛 南無日月光佛 南無波頭摩光佛 南無波頭摩勝步佛 南無大通佛 南無大通智勝佛 南無無邊智佛 南無多寶佛 南無吼聲降伏一切佛 南無日月無垢光明佛 南無蓮華無垢星宿王花佛 南無雲妙鼓聲王佛 南無住持水聲善星宿王華嚴通佛 南無無垢身佛 南無那伽鉤羅勝佛 南無智照佛 南無現一切功德光明奮迅王佛 南無照光明莊嚴奮迅王佛 南無月明佛 南無光明普照佛 南無寶莊嚴佛 南無普(丹鄉散)華佛 南無普然燈佛 南無普華佛 南無普光明勝山王佛 南無善住功德摩尼山王佛 南無光明王佛 南無不可降伏幢佛 南無勝功德佛 南無世間自在佛 南無普華佛 南無舌根佛 南無虛空輪清淨王佛 南無勝光明波頭摩敷身佛 南無須彌山波頭摩勝王佛 南無一切寶摩尼王佛 南無寶光明日月輪智佛 南無威德頻頭聲王佛 南無大導師佛 南無(丹鄉有普)光明奮迅王光明佛 南無善行佛 南無樂說山佛 南無住佛 南無師子鳥(丹鄉象)奮迅佛 南無功德王光明佛 南無功德幢佛 南無功德作佛 南無聖天佛 南無寶幢佛 南無金剛合佛 南無一切勝佛 南無安隱色佛 南無妙行佛 南無波婆羅娑伽羅佛 南無弗波雞兜佛 南無妙色佛 南無修盧遮那佛 南無梨師掘多佛 南無破煩惱佛 南無妙

佛 南無敷華佛 南無弗加羅佛 南無善光佛 南無吉佛 南無師子威德佛 南無住智德佛 南無婆那多香佛 南無實法廣稱佛 南無諦沙佛 南無世間喜佛 南無廣光明佛 南無寶稱佛 南無寶威德佛 南無梵威德佛 南無善聲佛 南無善華佛 南無真聲佛 南無善行色佛 南無微笑眼佛 南無功德山佛 南無雲聲佛 南無妙色佛 南無命威德佛 南無勝步行佛 南無世間求佛 南無降伏怨佛 南無供養佛 南無喜莊嚴佛 南無舍尸雞兜佛 南無弗若功德光佛 南無大威德佛 南無等寶蓋佛 南無那羅延佛 南無成就行佛 南無離憂佛 南無無垢喜佛 南無無垢光明佛 南無厚堅固佛 南無無垢雲王佛 南無無垢臂佛 南無義成就佛 南無勝護佛 南無梵功德天王佛 南無虛空步佛 南無妙智佛 南無法寶佛 南無不空見佛 南無難降伏光佛 南無月光佛 南無月(丹有淨)佛 南無普光明佛 南無寶勝佛 南無普觀佛 南無不可數見佛 南無通(丹有障)佛 南無清淨光明寶佛 南無善洗清淨無垢成就無邊功德勝王佛 南無寶勝無垢王劫佛 南無第一然燈佛 南無功德寶勝佛 南無無垢光明佛 南無樂說莊嚴佛 南無無垢月雞兜稱佛 南無鈎蘇摩莊嚴佛 南無火步佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無師子奮迅佛 南無離怖畏佛 南無善見佛 南無不怯弱離驚怖佛 南無金剛威德佛 南無梵勝天王佛 南無善月佛 南無光明王佛 南無雞兜稱佛 南無閻浮光明佛 南無多摩羅跋旃檀香佛 南無不動佛 南無彌留山佛 南無師子聲佛 南無師子幢佛 南無住虛空佛 南無常入涅槃佛 南無因陀羅幢佛 南無甘露(丹有幢)佛 南無降伏一切世間怨佛 南無得度佛 南無彌留劫佛 南無多摩羅跋旃檀香佛 南無雲自在王佛 南無能破一切世驚怖畏佛 南無普光明佛 南無法光明佛 南無海住持奮迅通佛 南無法虛空勝王佛 南無七寶波頭摩步佛 南無寶雞兜佛 南無寶一蓋佛 南無一切眾生愛見佛 南無滿足百千光明幢佛 南無娑羅自在王佛 南無法(丹有花)莊嚴王佛 南無普一寶蓋佛 南無星宿佛 南無普光明奮迅王佛 南無法莊嚴王佛 南無山燈佛 南無堅精進佛 南無法照光佛 南無住清淨光(丹眼)佛 南無善住淨境界佛 南無月山佛 南無畢竟莊嚴無邊功德王佛 南無離諸煩惱佛 南無不空見佛 南無成就無垢無邊清淨功德勝王佛 南無智上光明佛 南無寶勝智威德莊嚴自在王佛 南無清淨光佛 南無敷花娑羅自在王佛 南無火(鄉大)華敷王佛 南無月輪清淨佛 南無寂靜月聲王佛 南無無邊堅精進住勝佛 南無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無敷華佛 南無弗加羅佛 南無善光佛 南無吉佛 南無師子威德佛 南無住智德佛 南無婆那多香佛 南無實法廣稱佛 南無諦沙佛 南無世間喜佛 南無廣光明佛 南無寶稱佛 南無寶威德佛 南無梵威德佛 南無善聲佛 南無善華佛 南無真聲佛 南無善行色佛 南無微笑眼佛 南無功德山佛 南無雲聲佛 南無妙色佛 南無命威德佛 南無勝步行佛 南無世間求佛 南無降伏怨佛 南無供養佛 南無喜莊嚴佛 南無舍尸雞兜佛 南無弗若功德光佛 南無大威德佛 南無等寶蓋佛 南無那羅延佛 南無成就行佛 南無離憂佛 南無無垢喜佛 南無無垢光明佛 南無厚堅固佛 南無無垢雲王佛 南無無垢臂佛 南無義成就佛 南無勝護佛 南無梵功德天王佛 南無虛空步佛 南無妙智佛 南無法寶佛 南無不空見佛 南無難降伏光佛 南無月光佛 南無月(丹有淨)佛 南無普光明佛 南無寶勝佛 南無普觀佛 南無不可數見佛 南無通(丹有障)佛 南無清淨光明寶佛 南無善洗清淨無垢成就無邊功德勝王佛 南無寶勝無垢王劫佛 南無第一然燈佛 南無功德寶勝佛 南無無垢光明佛 南無樂說莊嚴佛 南無無垢月雞兜稱佛 南無鈎蘇摩莊嚴佛 南無火步佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無師子奮迅佛 南無離怖畏佛 南無善見佛 南無不怯弱離驚怖佛 南無金剛威德佛 南無梵勝天王佛 南無善月佛 南無光明王佛 南無雞兜稱佛 南無閻浮光明佛 南無多摩羅跋旃檀香佛 南無不動佛 南無彌留山佛 南無師子聲佛 南無師子幢佛 南無住虛空佛 南無常入涅槃佛 南無因陀羅幢佛 南無甘露(丹有幢)佛 南無降伏一切世間怨佛 南無得度佛 南無彌留劫佛 南無多摩羅跋旃檀香佛 南無雲自在王佛 南無能破一切世驚怖畏佛 南無普光明佛 南無法光明佛 南無海住持奮迅通佛 南無法虛空勝王佛 南無七寶波頭摩步佛 南無寶雞兜佛 南無寶一蓋佛 南無一切眾生愛見佛 南無滿足百千光明幢佛 南無娑羅自在王佛 南無法(丹有花)莊嚴王佛 南無普一寶蓋佛 南無星宿佛 南無普光明奮迅王佛 南無法莊嚴王佛 南無山燈佛 南無堅精進佛 南無法照光佛 南無住清淨光(丹眼)佛 南無善住淨境界佛 南無月山佛 南無畢竟莊嚴無邊功德王佛 南無離諸煩惱佛 南無不空見佛 南無成就無垢無邊清淨功德勝王佛 南無智上光明佛 南無寶勝智威德莊嚴自在王佛 南無清淨光佛 南無敷花娑羅自在王佛 南無火(鄉大)華敷王佛 南無月輪清淨佛 南無寂靜月聲王佛 南無無邊堅精進住勝佛 南無

波頭摩勝佛 南無法雞兜佛 南無然燈佛 南無功德雞兜佛 南無功德成佛 南無聖天佛 南無寶山佛 南無金剛合佛 南無一切勝佛 南無普香佛 南無善華佛 南無善勝佛 南無功德山佛 南無勝成就佛 南無拘隣佛 南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無善生佛 南無梵勝佛 南無寂靜佛 南無梵德佛 南無因陀羅幢佛 南無月色佛 南無無垢色佛 南無無染佛 南無勝龍佛 南無龍天佛 南無金光明佛 南無勝聲因陀羅王佛 南無善須彌山佛 南無善色藏佛 南無火光佛 南無威德因陀羅佛 南無地迦佛 南無琉璃華佛 南無勝琉璃金光明佛 南無月勝佛 南無日吼佛 南無散華莊嚴光明佛 南無娑伽羅勝智奮迅通佛 南無水光明佛 南無大香行光明佛 南無離一切瞋恨意佛 南無寶勝佛 南無勝積佛 南無勝仙佛 南無住持多功德通法佛 南無日月琉璃光佛 南無心菩提華勝佛 南無日月佛 南無日(丹有月)光佛 南無華鬘色王佛 南無鉤修彌多通佛 南無水月光明佛 南無破無明闇佛 南無普蓋寶佛 南無增長法樂佛 南無種種師子聲增長吼佛 南無梵自在龍吼佛 南無世間自在佛 南無世間自在王佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無甘露聲佛 南無勝光佛 南無龍天佛 南無增上力佛 南無無垢光佛 南無師子佛 南無世間增上佛 南無德山佛 南無人王佛 南無花勝佛 南無德無畏佛 南無能平等作佛 南無初發心離諸畏一切煩惱勝德佛 南無普光明奮迅佛 南無金剛步佛 南無寶光明步象佛 南無離諸魔疑佛 南無初發心成就不退轉勝佛 南無寶蓋勝光明佛 南無能教化諸菩薩佛 南無初發心念斷一切煩惱染佛 南無降伏煩惱佛 南無勝光明王佛 南無三昧手勝佛 南無波頭摩上勝佛 南無日輪光明佛 南無均寶蓋佛 南無日輪光明勝佛 南無增上三昧奮迅佛 南無寶花普照勝佛 南無最妙波頭摩步佛 南無寶輪光明勝德佛 南無寶藏佛 南無寶勝佛 南無寶燈王佛 南無堅精進思惟成就義佛 南無普光明觀稱佛 南無慈莊嚴功德稱佛 南無稱一切眾生念勝功德佛 南無吉稱功德佛 南無畢竟慚愧稱勝佛 南無廣光明佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月雞兜稱佛 南無鉤修摩莊嚴光明作佛 南無寶稱佛 南無無畏觀佛 南無師子力奮迅佛 南無伽那歌王光明佛 南無賢作佛 南無無垢光明佛 南無功德寶光明佛 南無精進力成就佛 南無善清淨光佛 南無得脫一切縛佛 南無無垢波頭摩藏勝佛 南無得無障礙力解勝(丹本脫)佛 南無十方稱名無畏佛 南無金剛勢佛 南無大寶聚佛 南無無邊功德莊嚴威德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波頭摩勝佛 南無法雞兜佛 南無然燈佛 南無功德雞兜佛 南無功德成佛 南無聖天佛 南無寶山佛 南無金剛合佛 南無一切勝佛 南無普香佛 南無善華佛 南無善勝佛 南無功德山佛 南無勝成就佛 南無拘隣佛 南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無善生佛 南無梵勝佛 南無寂靜佛 南無梵德佛 南無因陀羅幢佛 南無月色佛 南無無垢色佛 南無無染佛 南無勝龍佛 南無龍天佛 南無金光明佛 南無勝聲因陀羅王佛 南無善須彌山佛 南無善色藏佛 南無火光佛 南無威德因陀羅佛 南無地迦佛 南無琉璃華佛 南無勝琉璃金光明佛 南無月勝佛 南無日吼佛 南無散華莊嚴光明佛 南無娑伽羅勝智奮迅通佛 南無水光明佛 南無大香行光明佛 南無離一切瞋恨意佛 南無寶勝佛 南無勝積佛 南無勝仙佛 南無住持多功德通法佛 南無日月琉璃光佛 南無心菩提華勝佛 南無日月佛 南無日(丹有月)光佛 南無華鬘色王佛 南無鉤修彌多通佛 南無水月光明佛 南無破無明闇佛 南無普蓋寶佛 南無增長法樂佛 南無種種師子聲增長吼佛 南無梵自在龍吼佛 南無世間自在佛 南無世間自在王佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無甘露聲佛 南無勝光佛 南無龍天佛 南無增上力佛 南無無垢光佛 南無師子佛 南無世間增上佛 南無德山佛 南無人王佛 南無花勝佛 南無德無畏佛 南無能平等作佛 南無初發心離諸畏一切煩惱勝德佛 南無普光明奮迅佛 南無金剛步佛 南無寶光明步象佛 南無離諸魔疑佛 南無初發心成就不退轉勝佛 南無寶蓋勝光明佛 南無能教化諸菩薩佛 南無初發心念斷一切煩惱染佛 南無降伏煩惱佛 南無勝光明王佛 南無三昧手勝佛 南無波頭摩上勝佛 南無日輪光明佛 南無均寶蓋佛 南無日輪光明勝佛 南無增上三昧奮迅佛 南無寶花普照勝佛 南無最妙波頭摩步佛 南無寶輪光明勝德佛 南無寶藏佛 南無寶勝佛 南無寶燈王佛 南無堅精進思惟成就義佛 南無普光明觀稱佛 南無慈莊嚴功德稱佛 南無稱一切眾生念勝功德佛 南無吉稱功德佛 南無畢竟慚愧稱勝佛 南無廣光明佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月雞兜稱佛 南無鉤修摩莊嚴光明作佛 南無寶稱佛 南無無畏觀佛 南無師子力奮迅佛 南無伽那歌王光明佛 南無賢作佛 南無無垢光明佛 南無功德寶光明佛 南無精進力成就佛 南無善清淨光佛 南無得脫一切縛佛 南無無垢波頭摩藏勝佛 南無得無障礙力解勝(丹本脫)佛 南無十方稱名無畏佛 南無金剛勢佛 南無大寶聚佛 南無無邊功德莊嚴威德

王劫佛 南無功德寶山佛 南無說一切莊嚴勝佛 南無無邊樂說莊嚴成就智佛 南無無千雲吼聲王佛(千上丹無一無) 南無妙金色光明威德勝照佛 南無種種威德王劫佛 南無阿僧祇億劫成就智佛 南無清淨金虛空吼光明佛 南無普光明佛 南無法莊嚴王佛 南無功德多寶海王佛 南無不空功德佛 南無照一切處佛 南無妙鼓聲佛 南無法自在佛 南無普見佛 南無大炎聚佛 南無光明幢佛 南無智雞兜佛 南無娑羅胎佛 南無寶尸棄佛 南無波頭摩藏佛 南無一切勝佛 南無娑伽羅佛 南無波頭摩藏佛 南無娑羅自在王佛 南無花佛 南無勝稱佛 南無見實佛 南無智彌留佛 南無龍德佛 南無勝行佛 南無星宿佛 南無大莊嚴佛 南無光明王佛 南無能人佛 南無自在山(丹王)佛 南無日面佛 南無善意佛 南無龍勝佛 南無弗沙佛 南無藥王佛 南無師子山佛 南無住持勝功德佛 南無飲甘露佛 南無放炎佛 南無(丹有妙)山佛 南無護世間供養佛 南無多伽羅尸棄佛 南無難勝佛 南無大燈佛 南無波頭摩上佛 南無法幢佛 南無能然燈佛 南無難勝(丹有智)佛 南無難可意佛 南無真聲佛 南無妙聲佛 南無娑羅步佛 南無寶炎佛 南無愛見佛 南無須彌劫佛 南無旃陀光佛 南無日光佛 南無藥樹勝佛 南無(丹有淨)覺佛 南無記(丹有別)佛 南無愛作佛 南無作無畏佛 南無波頭摩寶香佛 南無勝德佛 南無無垢佛 南無(丹有淨)照佛 南無無煩惱佛 南無善來佛 南無善光佛 南無金色佛 南無能作光明佛 南無清淨佛 南無得脫佛 南無迦陵頻伽聲佛 南無能與法佛 南無善護諸門佛 南無得意佛 南無離愛佛 南無未生寶佛 南無善護諸根佛 南無梵聲佛 南無勝聲佛 南無妙聲佛 南無大慧佛 南無無諸濁佛 南無不可動佛 南無樂解脫佛 南無勝二足佛 南無具足一切功德莊嚴佛 南無相莊嚴佛 南無拘牟陀語佛 南無不可降伏語佛 南無常相應語佛 南無梵聲安隱眾生佛 南無娑羅花佛 南無金枝花佛 南無拘牟陀相佛 南無妙頂佛 南無大牟尼佛 南無一切法到彼岸佛 南無無染佛 南無不散心佛 南無荷吒伽色佛 南無善寂成就佛 南無賒頭羅步佛 南無清淨手佛 南無常來佛 南無畢竟成就大悲佛 南無成就堅佛 南無常行成(丹本有就)佛 南無離諍濁佛 南無清淨功德相佛 南無不泣牟尼羅佛 南無勝藏佛 南無般若齊佛 南無般若寶畢竟佛 南無滿足意佛 南無世間自在王佛 南無無量命佛 南無大炎積佛 南無無邊寶佛 南無淨勝天佛 南無內外淨佛 南無寂諸根佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王劫佛 南無功德寶山佛 南無說一切莊嚴勝佛 南無無邊樂說莊嚴成就智佛 南無無千雲吼聲王佛(千上丹無一無) 南無妙金色光明威德勝照佛 南無種種威德王劫佛 南無阿僧祇億劫成就智佛 南無清淨金虛空吼光明佛 南無普光明佛 南無法莊嚴王佛 南無功德多寶海王佛 南無不空功德佛 南無照一切處佛 南無妙鼓聲佛 南無法自在佛 南無普見佛 南無大炎聚佛 南無光明幢佛 南無智雞兜佛 南無娑羅胎佛 南無寶尸棄佛 南無波頭摩藏佛 南無一切勝佛 南無娑伽羅佛 南無波頭摩藏佛 南無娑羅自在王佛 南無花佛 南無勝稱佛 南無見實佛 南無智彌留佛 南無龍德佛 南無勝行佛 南無星宿佛 南無大莊嚴佛 南無光明王佛 南無能人佛 南無自在山(丹王)佛 南無日面佛 南無善意佛 南無龍勝佛 南無弗沙佛 南無藥王佛 南無師子山佛 南無住持勝功德佛 南無飲甘露佛 南無放炎佛 南無(丹有妙)山佛 南無護世間供養佛 南無多伽羅尸棄佛 南無難勝佛 南無大燈佛 南無波頭摩上佛 南無法幢佛 南無能然燈佛 南無難勝(丹有智)佛 南無難可意佛 南無真聲佛 南無妙聲佛 南無娑羅步佛 南無寶炎佛 南無愛見佛 南無須彌劫佛 南無旃陀光佛 南無日光佛 南無藥樹勝佛 南無(丹有淨)覺佛 南無記(丹有別)佛 南無愛作佛 南無作無畏佛 南無波頭摩寶香佛 南無勝德佛 南無無垢佛 南無(丹有淨)照佛 南無無煩惱佛 南無善來佛 南無善光佛 南無金色佛 南無能作光明佛 南無清淨佛 南無得脫佛 南無迦陵頻伽聲佛 南無能與法佛 南無善護諸門佛 南無得意佛 南無離愛佛 南無未生寶佛 南無善護諸根佛 南無梵聲佛 南無勝聲佛 南無妙聲佛 南無大慧佛 南無無諸濁佛 南無不可動佛 南無樂解脫佛 南無勝二足佛 南無具足一切功德莊嚴佛 南無相莊嚴佛 南無拘牟陀語佛 南無不可降伏語佛 南無常相應語佛 南無梵聲安隱眾生佛 南無娑羅花佛 南無金枝花佛 南無拘牟陀相佛 南無妙頂佛 南無大牟尼佛 南無一切法到彼岸佛 南無無染佛 南無不散心佛 南無荷吒伽色佛 南無善寂成就佛 南無賒頭羅步佛 南無清淨手佛 南無常來佛 南無畢竟成就大悲佛 南無成就堅佛 南無常行成(丹本有就)佛 南無離諍濁佛 南無清淨功德相佛 南無不泣牟尼羅佛 南無勝藏佛 南無般若齊佛 南無般若寶畢竟佛 南無滿足意佛 南無世間自在王佛 南無無量命佛 南無大炎積佛 南無無邊寶佛 南無淨勝天佛 南無內外淨佛 南無寂諸根佛

南無最燈佛 南無成就不思惟願娑羅王佛 南無師子意佛 南無降伏力佛 南無住持速行佛 南無放光明王佛 南無毘頭奚吼佛 南無無念覺法王佛 南無國土莊嚴身佛 南無智根本華幢佛 南無化稱佛 南無一切色摩尼藏佛 南無法藏自在佛 南無法獻波婆羅佛 南無無邊寶功德藏佛 南無淨花聲佛 南無(丹本有大)法王鉤修摩勝佛 南無一切無盡藏佛 南無功德山藏佛 南無星宿山藏佛 南無虛空智山佛 南無智力天王佛 南無無障礙海隨順智佛 南無無邊覺海藏佛 南無智王無盡稱佛 南無心意奮迅王佛 南無自性清淨智佛 南無智自在法王佛 南無差別去佛 南無自在見佛 南無隨順香見法滿佛 南無龍月佛 南無因陀羅波羅無障礙王佛 南無智雞兜佛 南無智燈佛 南無大光明照佛 南無不可勝佛 南無照(丹有境)佛 南無銀雞兜幢蓋佛 南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無寶藏佛 南無大娑伽羅佛 南無十力差(丹有別)佛 南無降伏魔佛 南無降伏貪佛 南無降伏瞋佛 南無降伏癡佛 南無降伏憍慢佛 南無降伏瞋恨垢佛 南無法清淨佛 南無業勝得名佛 南無如意得名清淨佛 南無得施起名佛 南無得名清淨戒名佛 (得下丹無名)南無起忍辱成就佛 南無得起精進名佛 南無得起禪名佛 南無得起般若名佛 南無成就施不可思議名佛 南無成就戒不可思議佛 南無成就忍辱不可思議佛 南無成就精進不可思議佛 南無成就禪那不可思議佛 南無成就般若不可思議佛 南無行成就得名佛 南無成就陀羅尼清淨得名佛 南無陀羅尼色清淨得名佛 南無陀羅尼施清淨得名佛 南無空無我自在得名佛 南無眼陀羅尼自在佛 南無耳陀羅尼自在佛 南無鼻陀羅尼自在佛 南無舌陀羅尼自在佛 南無身陀羅尼自在佛 南無意陀羅尼自在佛 南無色陀羅尼自在佛 南無聲陀羅尼自在佛 南無香陀羅尼自在佛 南無味陀羅尼自在佛 南無觸陀羅尼自在佛 南無法陀羅尼自在佛 南無地陀羅尼自在佛 南無水陀羅尼自在佛 南無火陀羅尼自在佛 南無風陀羅尼自在佛 南無苦自在佛 南無集自在佛 南無滅自在佛 南無道自在佛 南無陰自在佛 南無界自在佛 南無入自在佛 南無三世自在佛 南無陀羅尼花自在佛 南無吉光明佛 南無香燈衣自在光明佛 南無法幢佛 南無師子聲佛 南無照藏佛 南無法明敷身佛 南無一切通光佛 南無月智佛 南無妙勝佛 南無賢勝佛 南無普滿佛 南無普賢佛 南無那羅延王佛 南無成就一切義佛 南無住持威德佛 南無無畏觀佛 南無如是等現在過去未來無量無邊佛 南無十千同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無最燈佛 南無成就不思惟願娑羅王佛 南無師子意佛 南無降伏力佛 南無住持速行佛 南無放光明王佛 南無毘頭奚吼佛 南無無念覺法王佛 南無國土莊嚴身佛 南無智根本華幢佛 南無化稱佛 南無一切色摩尼藏佛 南無法藏自在佛 南無法獻波婆羅佛 南無無邊寶功德藏佛 南無淨花聲佛 南無(丹本有大)法王鉤修摩勝佛 南無一切無盡藏佛 南無功德山藏佛 南無星宿山藏佛 南無虛空智山佛 南無智力天王佛 南無無障礙海隨順智佛 南無無邊覺海藏佛 南無智王無盡稱佛 南無心意奮迅王佛 南無自性清淨智佛 南無智自在法王佛 南無差別去佛 南無自在見佛 南無隨順香見法滿佛 南無龍月佛 南無因陀羅波羅無障礙王佛 南無智雞兜佛 南無智燈佛 南無大光明照佛 南無不可勝佛 南無照(丹有境)佛 南無銀雞兜幢蓋佛 南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無寶藏佛 南無大娑伽羅佛 南無十力差(丹有別)佛 南無降伏魔佛 南無降伏貪佛 南無降伏瞋佛 南無降伏癡佛 南無降伏憍慢佛 南無降伏瞋恨垢佛 南無法清淨佛 南無業勝得名佛 南無如意得名清淨佛 南無得施起名佛 南無得名清淨戒名佛 (得下丹無名)南無起忍辱成就佛 南無得起精進名佛 南無得起禪名佛 南無得起般若名佛 南無成就施不可思議名佛 南無成就戒不可思議佛 南無成就忍辱不可思議佛 南無成就精進不可思議佛 南無成就禪那不可思議佛 南無成就般若不可思議佛 南無行成就得名佛 南無成就陀羅尼清淨得名佛 南無陀羅尼色清淨得名佛 南無陀羅尼施清淨得名佛 南無空無我自在得名佛 南無眼陀羅尼自在佛 南無耳陀羅尼自在佛 南無鼻陀羅尼自在佛 南無舌陀羅尼自在佛 南無身陀羅尼自在佛 南無意陀羅尼自在佛 南無色陀羅尼自在佛 南無聲陀羅尼自在佛 南無香陀羅尼自在佛 南無味陀羅尼自在佛 南無觸陀羅尼自在佛 南無法陀羅尼自在佛 南無地陀羅尼自在佛 南無水陀羅尼自在佛 南無火陀羅尼自在佛 南無風陀羅尼自在佛 南無苦自在佛 南無集自在佛 南無滅自在佛 南無道自在佛 南無陰自在佛 南無界自在佛 南無入自在佛 南無三世自在佛 南無陀羅尼花自在佛 南無吉光明佛 南無香燈衣自在光明佛 南無法幢佛 南無師子聲佛 南無照藏佛 南無法明敷身佛 南無一切通光佛 南無月智佛 南無妙勝佛 南無賢勝佛 南無普滿佛 南無普賢佛 南無那羅延王佛 南無成就一切義佛 南無住持威德佛 南無無畏觀佛 南無如是等現在過去未來無量無邊佛 南無十千同

名滿足佛 南無三萬同名能聖佛 南無二千同名拘隣佛 南無十八億同名寶體法式佛 南無十八億同名日月燈佛 南無千五百同名大威德佛 南無一萬五千同名歡喜佛 南無八萬四千(丹本有九百)同名龍王佛 南無一萬五千同名日佛 南無一萬八千同名娑羅王佛 南無一萬八千同名因陀羅幢佛 南無八千同名善光佛 南無八百同名寂滅佛 南無三十六億十一萬九千五百同名淨王佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名滿足佛 南無三萬同名能聖佛 南無二千同名拘隣佛 南無十八億同名寶體法式佛 南無十八億同名日月燈佛 南無千五百同名大威德佛 南無一萬五千同名歡喜佛 南無八萬四千(丹本有九百)同名龍王佛 南無一萬五千同名日佛 南無一萬八千同名娑羅王佛 南無一萬八千同名因陀羅幢佛 南無八千同名善光佛 南無八百同名寂滅佛 南無三十六億十一萬九千五百同名淨王佛』

「此諸佛名，百千萬劫不可得聞，如優曇鉢花。若人受持、讀誦此諸佛名，畢竟遠離諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸佛名，百千萬劫不可得聞，如優曇鉢花。若人受持、讀誦此諸佛名，畢竟遠離諸煩惱。

「舍利弗！應當敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！應當敬禮。

「『波頭摩勝如來佛 南無寂王佛 南無燈作佛 南無天光佛 南無德山佛 南無勝上佛 南無娑羅王佛 南無淨王佛 南無大慧梁佛 南無須彌佛 南無大智慧須彌佛 南無寶作佛 南無寶藏佛 南無破金剛佛 南無賢智不動佛 南無香普佛 南無甘露命佛 南無難勝佛 南無月光佛 南無日照佛 南無智雞兜佛 南無大師子佛 南無彌留山佛 南無香光佛 南無德山佛 南無大通佛 南無阿摩羅藏佛 南無寶圍佛 南無金剛藏佛 南無憂波羅藏佛 南無大日佛 南無橋梁載佛 南無月勝佛 南無樂堅固佛 南無不可思議法身佛 南無勝藏佛 南無不空王佛 南無金剛無礙智佛 南無寶炎佛 南無賒放(丹施)燈佛 南無降伏一切怨佛 南無自在佛 南無大智真聲佛 南無般若香象佛 南無天王佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波頭摩勝如來佛 南無寂王佛 南無燈作佛 南無天光佛 南無德山佛 南無勝上佛 南無娑羅王佛 南無淨王佛 南無大慧梁佛 南無須彌佛 南無大智慧須彌佛 南無寶作佛 南無寶藏佛 南無破金剛佛 南無賢智不動佛 南無香普佛 南無甘露命佛 南無難勝佛 南無月光佛 南無日照佛 南無智雞兜佛 南無大師子佛 南無彌留山佛 南無香光佛 南無德山佛 南無大通佛 南無阿摩羅藏佛 南無寶圍佛 南無金剛藏佛 南無憂波羅藏佛 南無大日佛 南無橋梁載佛 南無月勝佛 南無樂堅固佛 南無不可思議法身佛 南無勝藏佛 南無不空王佛 南無金剛無礙智佛 南無寶炎佛 南無賒放(丹施)燈佛 南無降伏一切怨佛 南無自在佛 南無大智真聲佛 南無般若香象佛 南無天王佛』

「舍利弗！若善男子、善女人，聞此諸佛名，受持讀誦，不生疑者，是人八千億劫不入地獄，不入畜生，不入鬼道，不生邊地，不生貧窮家，不生下賤家，常生天人豪貴之處，常得歡喜適樂無礙，常得一切世間尊重供養，乃至得大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若善男子、善女人，聞此諸佛名，受持讀誦，不生疑者，是人八千億劫不入地獄，不入畜生，不入鬼道，不生邊地，不生貧窮家，不生下賤家，常生天人豪貴之處，常得歡喜適樂無礙，常得一切世間尊重供養，乃至得大涅槃。

「舍利弗！汝等應當敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝等應當敬禮。

「『不可嫌身佛 南無稱聲佛 南無稱威德佛 南無稱名佛 南無葉陀佛 南無聲炎佛 南無聲分勇猛佛 南無智勝佛 南無智善知佛 南無智聚佛 南無智勇猛佛 南無梵勝佛 南無淨婆藪佛 南無淨(丹有心)佛 南無淨天佛 南無淨聲佛 南無梵自在佛 南無威德佛 南無毘摩勝佛 南無毘摩意佛 南無毘摩面佛 南無毘摩上佛 南無無邊聲佛 南無實見佛 南無善眼月佛 南無深聲佛 南無放聲佛 南無驚怖魔力聲佛 南無淨眼佛 南無無邊眼佛 南無普眼佛 南無勝眼佛 南無不可行佛 南無寂勝佛 南無善寂心佛 南無善寂根佛 南無善寂意佛 南無善寂德佛 南無善住佛 南無眾自在王佛 南無大眾自在佛 南無眾解脫佛 南無法幢佛 南無法山佛 南無法勝佛 南無法體佛 南無法力佛 南無法勇猛佛 南無法體決定佛 南無第二劫八千億同名法體決定佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『不可嫌身佛 南無稱聲佛 南無稱威德佛 南無稱名佛 南無葉陀佛 南無聲炎佛 南無聲分勇猛佛 南無智勝佛 南無智善知佛 南無智聚佛 南無智勇猛佛 南無梵勝佛 南無淨婆藪佛 南無淨(丹有心)佛 南無淨天佛 南無淨聲佛 南無梵自在佛 南無威德佛 南無毘摩勝佛 南無毘摩意佛 南無毘摩面佛 南無毘摩上佛 南無無邊聲佛 南無實見佛 南無善眼月佛 南無深聲佛 南無放聲佛 南無驚怖魔力聲佛 南無淨眼佛 南無無邊眼佛 南無普眼佛 南無勝眼佛 南無不可行佛 南無寂勝佛 南無善寂心佛 南無善寂根佛 南無善寂意佛 南無善寂德佛 南無善住佛 南無眾自在王佛 南無大眾自在佛 南無眾解脫佛 南無法幢佛 南無法山佛 南無法勝佛 南無法體佛 南無法力佛 南無法勇猛佛 南無法體決定佛 南無第二劫八千億同名法體決定佛』

「舍利弗！若善男子、善女人，受持是佛名，畢竟不入地獄，速得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若善男子、善女人，受持是佛名，畢竟不入地獄，速得三昧。

「舍利弗！過是佛名無量無邊阿僧祇劫，有佛名人自在聲，汝當歸命。彼人自在聲佛，壽命七十千萬劫住世，初會三億聲聞眾集，八十那由他千萬菩薩眾集，皆得諸神通，具四無礙，通達一切空到彼岸。我若無量劫住世，說彼佛大會國土莊嚴，如大海水中一渧之分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！過是佛名無量無邊阿僧祇劫，有佛名人自在聲，汝當歸命。彼人自在聲佛，壽命七十千萬劫住世，初會三億聲聞眾集，八十那由他千萬菩薩眾集，皆得諸神通，具四無礙，通達一切空到彼岸。我若無量劫住世，說彼佛大會國土莊嚴，如大海水中一渧之分。

「舍利弗！應當敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！應當敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「『南無文殊師利菩薩摩訶薩 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 南無普賢菩薩 南無龍勝菩薩 南無龍德菩薩 南無勝成就菩薩 南無勝藏菩薩 南無波頭摩勝菩薩 南無成就有菩薩 南無地持菩薩 南無寶掌菩薩 南無寶印手菩薩 南無師子意菩薩 南無師子奮迅吼聲菩薩 南無虛空藏菩薩 南無發心即轉法輪菩薩 南無一切聲差別樂說菩薩 南無山樂說菩薩 南無大海意菩薩 南無大山菩薩 南無愛見菩薩 南無歡喜王菩薩 南無無邊觀菩薩 南無無邊觀行菩薩 南無破邪見魔菩薩 南無無憂德菩薩 南無成就一切義菩薩 南無師子菩薩 南無善住意菩薩 南無無比心菩薩 南無那羅德菩薩 南無因陀羅德菩薩 南無海天菩薩 南無拔陀波羅菩薩 南無藥王菩薩 南無盧舍那菩薩 南無月光菩薩 南無波頭摩勝(丹本有藏)菩薩 南無智山菩薩 南無聖藏菩薩 南無不捨行菩薩 南無不空見菩薩 南無妙聲菩薩 南無妙聲吼菩薩 南無常微笑寂根菩薩 南無波頭摩道勝菩薩 南無廣思菩薩 南無憂波羅眼菩薩 南無可供養菩薩 南無常憶菩薩 南無住一切悲見菩薩 南無斷一切惡法菩薩 南無住一切聲菩薩 南無住一切有菩薩 南無住佛聲菩薩 南無無垢菩薩 南無勇猛德菩薩 南無(丹本有大)淨菩薩 南無寶勝菩薩 南無羅網光菩薩 南無斷諸蓋菩薩 南無能捨一切事菩薩 南無華莊嚴菩薩 南無月光光(丹無一光字)明菩薩 南無最勝意菩薩 南無堅意菩薩 南無自在天菩薩 南無勝意菩薩 南無淨意菩薩 南無金剛意菩薩 南無增長意菩薩 南無善住菩薩 南無善導師菩薩 南無波頭摩藏菩薩 南無陀羅尼自在王菩薩 南無普行菩薩 南無覺菩提菩薩 南無堅勝菩薩 南無斷諸惡道菩薩 南無不疲惓意菩薩 南無須彌山菩薩 南無大須彌山菩薩 南無心勇猛菩薩 南無師子奮迅行菩薩 南無不可思議菩薩 南無善勝菩薩 南無善意菩薩 南無實語菩薩 南無愛見菩薩 南無無障礙菩薩 南無斷諸疑菩薩 南無寶作菩薩 南無廣德菩薩 南無護賢劫菩薩 南無寶月菩薩 南無漫陀婆香菩薩 南無樂作菩薩 南無無垢稱菩薩 南無思益菩薩 南無普華菩薩 南無月勝菩薩 南無月山菩薩 南無智山菩薩 南無勝山菩薩 南無光山菩薩 南無賢首菩薩 南無功德山菩薩 南無勝護菩薩 南無那羅延菩薩 南無龍德菩薩 南無龍勝菩薩 南無住持色菩薩 南無摩留天菩薩 南無入功德菩薩 南無然燈首菩薩 南無常舉手菩薩 南無光明常照手菩薩 南無寶手菩薩 南無普光菩薩 南無星宿王菩薩 南無金剛步菩薩 南無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無文殊師利菩薩摩訶薩 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 南無普賢菩薩 南無龍勝菩薩 南無龍德菩薩 南無勝成就菩薩 南無勝藏菩薩 南無波頭摩勝菩薩 南無成就有菩薩 南無地持菩薩 南無寶掌菩薩 南無寶印手菩薩 南無師子意菩薩 南無師子奮迅吼聲菩薩 南無虛空藏菩薩 南無發心即轉法輪菩薩 南無一切聲差別樂說菩薩 南無山樂說菩薩 南無大海意菩薩 南無大山菩薩 南無愛見菩薩 南無歡喜王菩薩 南無無邊觀菩薩 南無無邊觀行菩薩 南無破邪見魔菩薩 南無無憂德菩薩 南無成就一切義菩薩 南無師子菩薩 南無善住意菩薩 南無無比心菩薩 南無那羅德菩薩 南無因陀羅德菩薩 南無海天菩薩 南無拔陀波羅菩薩 南無藥王菩薩 南無盧舍那菩薩 南無月光菩薩 南無波頭摩勝(丹本有藏)菩薩 南無智山菩薩 南無聖藏菩薩 南無不捨行菩薩 南無不空見菩薩 南無妙聲菩薩 南無妙聲吼菩薩 南無常微笑寂根菩薩 南無波頭摩道勝菩薩 南無廣思菩薩 南無憂波羅眼菩薩 南無可供養菩薩 南無常憶菩薩 南無住一切悲見菩薩 南無斷一切惡法菩薩 南無住一切聲菩薩 南無住一切有菩薩 南無住佛聲菩薩 南無無垢菩薩 南無勇猛德菩薩 南無(丹本有大)淨菩薩 南無寶勝菩薩 南無羅網光菩薩 南無斷諸蓋菩薩 南無能捨一切事菩薩 南無華莊嚴菩薩 南無月光光(丹無一光字)明菩薩 南無最勝意菩薩 南無堅意菩薩 南無自在天菩薩 南無勝意菩薩 南無淨意菩薩 南無金剛意菩薩 南無增長意菩薩 南無善住菩薩 南無善導師菩薩 南無波頭摩藏菩薩 南無陀羅尼自在王菩薩 南無普行菩薩 南無覺菩提菩薩 南無堅勝菩薩 南無斷諸惡道菩薩 南無不疲惓意菩薩 南無須彌山菩薩 南無大須彌山菩薩 南無心勇猛菩薩 南無師子奮迅行菩薩 南無不可思議菩薩 南無善勝菩薩 南無善意菩薩 南無實語菩薩 南無愛見菩薩 南無無障礙菩薩 南無斷諸疑菩薩 南無寶作菩薩 南無廣德菩薩 南無護賢劫菩薩 南無寶月菩薩 南無漫陀婆香菩薩 南無樂作菩薩 南無無垢稱菩薩 南無思益菩薩 南無普華菩薩 南無月勝菩薩 南無月山菩薩 南無智山菩薩 南無勝山菩薩 南無光山菩薩 南無賢首菩薩 南無功德山菩薩 南無勝護菩薩 南無那羅延菩薩 南無龍德菩薩 南無龍勝菩薩 南無住持色菩薩 南無摩留天菩薩 南無入功德菩薩 南無然燈首菩薩 南無常舉手菩薩 南無光明常照手菩薩 南無寶手菩薩 南無普光菩薩 南無星宿王菩薩 南無金剛步菩薩 南無

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無無垢眼山王菩薩 南無住持寂靜菩薩 南無離闇菩薩 南無無邊幢菩薩 南無火光菩薩 南無三界尊菩薩 南無世間炬菩薩 南無無障眼菩薩 南無不可嫌稱菩薩 南無無邊見菩薩 南無無礙見菩薩 南無甘露聲菩薩 南無寂行菩薩 南無法雲吼菩薩 南無得脫一切縛菩薩 南無法雲王滿足菩薩 南無甘露點王菩薩 南無尼拘律王菩薩 南無無畏菩薩 南無淨勝菩薩 南無勝眼菩薩 南無藥王菩薩 南無無障礙受記菩薩 南無甘露光菩薩 南無無邊光菩薩 南無斷諸魔菩薩 南無過一切道菩薩』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無無垢眼山王菩薩 南無住持寂靜菩薩 南無離闇菩薩 南無無邊幢菩薩 南無火光菩薩 南無三界尊菩薩 南無世間炬菩薩 南無無障眼菩薩 南無不可嫌稱菩薩 南無無邊見菩薩 南無無礙見菩薩 南無甘露聲菩薩 南無寂行菩薩 南無法雲吼菩薩 南無得脫一切縛菩薩 南無法雲王滿足菩薩 南無甘露點王菩薩 南無尼拘律王菩薩 南無無畏菩薩 南無淨勝菩薩 南無勝眼菩薩 南無藥王菩薩 南無無障礙受記菩薩 南無甘露光菩薩 南無無邊光菩薩 南無斷諸魔菩薩 南無過一切道菩薩』」

佛告舍利弗：「若有善男子、善女人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，能受持、讀誦此諸佛菩薩名者，終不墮惡道；生天人中，常值佛菩薩、善知識，遠離諸煩惱，乃至得大菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若有善男子、善女人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，能受持、讀誦此諸佛菩薩名者，終不墮惡道；生天人中，常值佛菩薩、善知識，遠離諸煩惱，乃至得大菩提。」

佛說此佛名經已，慧命舍利弗及摩訶男比丘，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人，及諸菩薩摩訶薩，皆大歡喜，頂受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此佛名經已，慧命舍利弗及摩訶男比丘，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人，及諸菩薩摩訶薩，皆大歡喜，頂受奉行。