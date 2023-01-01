佛說佛名經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十一

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

「『南無希聲佛 南無功德德佛 南無舌去佛 南無無障智佛 南無得威德佛 南無月藏佛 南無梵光明佛 南無樂光明佛 南無勝光明佛 南無寂光明佛 南無離異意佛 南無無邊智佛 南無成就功德佛 南無嚴身佛 南無無畏愛佛 南無到光明佛 南無大聲佛 南無知智佛 南無大思惟佛 南無樂眼佛 南無無諸勢(丹熱)智佛 南無不怯弱智佛 南無普清淨佛 南無舍施威德佛 南無天城佛 南無無怯聲佛 南無華日佛 南無善住心佛 南無雞兜清淨佛 南無俱蘇摩光佛 南無法弗沙佛 南無月希佛 南無寂照佛 南無不錯行佛 南無大精進佛 南無人聲佛 南無普聲佛 南無菩提願佛 南無天色思惟佛 南無慧力佛 南無三漫多盧遮那佛 南無梵供養佛 南無聖弗沙佛 南無虛空智佛 南無能降伏放逸佛 南無不可比慧佛 南無勝軍陀羅佛 南無降阿梨佛 南無應愛佛 南無戒供養佛 南無平等心明佛 南無心不怯弱佛 南無精進清淨佛 南無間(丹聞)智佛 南無無障礙思惟佛 南無無畏光明佛 南無甘露聲佛 南無名去佛 南無捨諍佛 南無護根佛 南無禪解脫佛 南無大殊提佛 南無旃檀香佛 南無可觀佛 南無無量智佛 南無千日威德佛 南無捨重擔佛 南無稱清淨佛 南無提賒間(丹聞)佛 南無自在王佛 南無無邊智佛 南無廣光佛 南無信甘露佛 南無妙根(丹眼)佛 南無解脫行佛 南無妙見佛 南無勝光佛 南無大聲佛 南無大威德聚佛 南無光明實雞兜佛 南無應供養佛 南無求那提闍積佛 南無信相佛 南無大炎佛 南無阿羅訶信佛 南無善住思惟佛 南無善橋梁佛 南無智作佛 南無普寶佛 南無日光佛 南無說橋梁佛 南無婆薩婆俱他佛 南無心荷身佛 南無勝親光佛 南無清淨聲佛 南無隨意布施佛 南無寶威德佛 南無善威德供養佛 南無世間光明佛 南無世間可敬佛 南無行清淨佛 南無應眼佛 南無大步佛 南無無邊色佛 南無住持般若佛 南無眾橋梁佛 南無彌留波婆佛 南無安隱愛佛 南無提婆摩醯多佛 南無毘闍荷佛 南無羅多那闍荷佛 南無橋梁佛 南無厚奮迅佛 南無光明威德佛 南無慈力佛 南無月勝佛 南無寂光佛 南無愛眼佛 南無天色佛 南無樂法佛 南無大月佛 南無無障礙聲佛 南無人弗沙佛 南無平等見佛 南無大旃陀佛 南無弗沙羅莎佛 南無十光佛 南無種種光佛 南無雲聲佛 南無龍德佛 南無功德步佛 南無心功德佛 南無大聲佛 南無了聲佛 南無斷惡道佛 南無天弗沙佛 南無水眼佛 南無大燈佛 南無離闇佛 南無堅固眼佛 南無不可思議 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無希聲佛 南無功德德佛 南無舌去佛 南無無障智佛 南無得威德佛 南無月藏佛 南無梵光明佛 南無樂光明佛 南無勝光明佛 南無寂光明佛 南無離異意佛 南無無邊智佛 南無成就功德佛 南無嚴身佛 南無無畏愛佛 南無到光明佛 南無大聲佛 南無知智佛 南無大思惟佛 南無樂眼佛 南無無諸勢(丹熱)智佛 南無不怯弱智佛 南無普清淨佛 南無舍施威德佛 南無天城佛 南無無怯聲佛 南無華日佛 南無善住心佛 南無雞兜清淨佛 南無俱蘇摩光佛 南無法弗沙佛 南無月希佛 南無寂照佛 南無不錯行佛 南無大精進佛 南無人聲佛 南無普聲佛 南無菩提願佛 南無天色思惟佛 南無慧力佛 南無三漫多盧遮那佛 南無梵供養佛 南無聖弗沙佛 南無虛空智佛 南無能降伏放逸佛 南無不可比慧佛 南無勝軍陀羅佛 南無降阿梨佛 南無應愛佛 南無戒供養佛 南無平等心明佛 南無心不怯弱佛 南無精進清淨佛 南無間(丹聞)智佛 南無無障礙思惟佛 南無無畏光明佛 南無甘露聲佛 南無名去佛 南無捨諍佛 南無護根佛 南無禪解脫佛 南無大殊提佛 南無旃檀香佛 南無可觀佛 南無無量智佛 南無千日威德佛 南無捨重擔佛 南無稱清淨佛 南無提賒間(丹聞)佛 南無自在王佛 南無無邊智佛 南無廣光佛 南無信甘露佛 南無妙根(丹眼)佛 南無解脫行佛 南無妙見佛 南無勝光佛 南無大聲佛 南無大威德聚佛 南無光明實雞兜佛 南無應供養佛 南無求那提闍積佛 南無信相佛 南無大炎佛 南無阿羅訶信佛 南無善住思惟佛 南無善橋梁佛 南無智作佛 南無普寶佛 南無日光佛 南無說橋梁佛 南無婆薩婆俱他佛 南無心荷身佛 南無勝親光佛 南無清淨聲佛 南無隨意布施佛 南無寶威德佛 南無善威德供養佛 南無世間光明佛 南無世間可敬佛 南無行清淨佛 南無應眼佛 南無大步佛 南無無邊色佛 南無住持般若佛 南無眾橋梁佛 南無彌留波婆佛 南無安隱愛佛 南無提婆摩醯多佛 南無毘闍荷佛 南無羅多那闍荷佛 南無橋梁佛 南無厚奮迅佛 南無光明威德佛 南無慈力佛 南無月勝佛 南無寂光佛 南無愛眼佛 南無天色佛 南無樂法佛 南無大月佛 南無無障礙聲佛 南無人弗沙佛 南無平等見佛 南無大旃陀佛 南無弗沙羅莎佛 南無十光佛 南無種種光佛 南無雲聲佛 南無龍德佛 南無功德步佛 南無心功德佛 南無大聲佛 南無了聲佛 南無斷惡道佛 南無天弗沙佛 南無水眼佛 南無大燈佛 南無離闇佛 南無堅固眼佛 南無不可思議

光明佛 南無普光明佛 南無普賢佛 南無勝月佛 南無意德佛 南無莊嚴聲佛 南無妙意佛 南無賢光佛 南無堅固華佛 南無功德成佛 南無意成佛 南無解脫乘佛 南無降伏怨佛 南無過舌佛 南無過諸煩惱佛 南無無量光佛 南無無垢心佛 南無和合聲佛 南無不可量眼佛 南無勢力佛 南無妙光明佛 南無集功德佛 南無可聞聲佛 南無大思惟佛 南無信天佛 南無思惟甘露佛 南無了意佛 南無勝燈佛 南無堅意佛 南無力勢佛 南無華眼佛 南無菩提光明佛 南無最勝聲佛 南無六通聲佛 南無威德力佛 南無人稱佛 南無勝華集佛 南無大髻佛 南無不隨他佛 南無不畏行佛 南無離一切憂闇佛 南無月光明佛 南無心勇猛佛 南無解脫慧佛 南無離惡道佛 南無閻浮燈佛 南無勝供養佛 南無善思惟佛 南無勝威德色佛 南無信眾生佛 南無快恭敬佛 南無波頭摩清淨佛 南無勝供養佛 南無種種色華佛 南無人波頭摩佛 南無善香佛 南無勝功德佛 南無虛空劫佛 南無月賢佛 南無堅固佛 南無妙力佛 南無勝因陀羅智佛 南無勝親佛 南無愛思惟佛 南無勝香佛 南無無諍行佛 南無功德舍佛 南無大精進思惟佛 南無大光明佛 南無攝受施佛 南無修行深思惟佛 南無香希佛 南無香象佛 南無種種智佛 南無思惟妙智佛 南無功德莊嚴佛 南無增上行佛 南無智行佛 南無功德山佛 南無聲滿十方佛 南無攝受擇佛 南無信妙佛 南無月見佛 南無功德聚佛 南無法力佛 南無過一切疑佛 南無稱王佛 南無護諸根佛 南無勝意佛 南無甘露光佛 南無思惟甘露佛 南無一切眾生(丹上)首佛 南無愛髻佛 南無不可降伏色佛 南無普信佛 南無莊嚴王佛 南無金剛步佛 南無賢作佛 南無功德報光明佛 南無精進力起佛 南無善清淨光明佛 南無得脫一切縛佛 南無無垢波頭摩藏勝佛 南無得無礙解脫佛 南無十方稱聲無畏佛 南無破一切闇趣佛 南無光明王佛 南無大炎積佛 南無無邊行功德寶光明佛 南無法光明佛 南無大炎積佛 南無歡喜王佛 南無能作一切眾生光明破闇勝佛 南無起普光明修行無邊願稱王佛 南無普願滿足不怯弱佛 南無一切見光明佛 南無無垢光莊嚴王佛 南無功德藏山破金剛佛 南無龍王自在王佛 南無寶精進日月摩尼莊嚴威德聲王佛 南無吼聲妙聲佛 南無善住持地佛 南無世間自在王佛 南無無障礙藥王樹勝佛 南無彌留幢佛 南無大山佛 南無彌留光明佛 南無妙聲佛 南無曰月住佛 南無稱光明佛 南無無量光佛 南無不可量幢佛 南無大光明佛 南無寶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明佛 南無普光明佛 南無普賢佛 南無勝月佛 南無意德佛 南無莊嚴聲佛 南無妙意佛 南無賢光佛 南無堅固華佛 南無功德成佛 南無意成佛 南無解脫乘佛 南無降伏怨佛 南無過舌佛 南無過諸煩惱佛 南無無量光佛 南無無垢心佛 南無和合聲佛 南無不可量眼佛 南無勢力佛 南無妙光明佛 南無集功德佛 南無可聞聲佛 南無大思惟佛 南無信天佛 南無思惟甘露佛 南無了意佛 南無勝燈佛 南無堅意佛 南無力勢佛 南無華眼佛 南無菩提光明佛 南無最勝聲佛 南無六通聲佛 南無威德力佛 南無人稱佛 南無勝華集佛 南無大髻佛 南無不隨他佛 南無不畏行佛 南無離一切憂闇佛 南無月光明佛 南無心勇猛佛 南無解脫慧佛 南無離惡道佛 南無閻浮燈佛 南無勝供養佛 南無善思惟佛 南無勝威德色佛 南無信眾生佛 南無快恭敬佛 南無波頭摩清淨佛 南無勝供養佛 南無種種色華佛 南無人波頭摩佛 南無善香佛 南無勝功德佛 南無虛空劫佛 南無月賢佛 南無堅固佛 南無妙力佛 南無勝因陀羅智佛 南無勝親佛 南無愛思惟佛 南無勝香佛 南無無諍行佛 南無功德舍佛 南無大精進思惟佛 南無大光明佛 南無攝受施佛 南無修行深思惟佛 南無香希佛 南無香象佛 南無種種智佛 南無思惟妙智佛 南無功德莊嚴佛 南無增上行佛 南無智行佛 南無功德山佛 南無聲滿十方佛 南無攝受擇佛 南無信妙佛 南無月見佛 南無功德聚佛 南無法力佛 南無過一切疑佛 南無稱王佛 南無護諸根佛 南無勝意佛 南無甘露光佛 南無思惟甘露佛 南無一切眾生(丹上)首佛 南無愛髻佛 南無不可降伏色佛 南無普信佛 南無莊嚴王佛 南無金剛步佛 南無賢作佛 南無功德報光明佛 南無精進力起佛 南無善清淨光明佛 南無得脫一切縛佛 南無無垢波頭摩藏勝佛 南無得無礙解脫佛 南無十方稱聲無畏佛 南無破一切闇趣佛 南無光明王佛 南無大炎積佛 南無無邊行功德寶光明佛 南無法光明佛 南無大炎積佛 南無歡喜王佛 南無能作一切眾生光明破闇勝佛 南無起普光明修行無邊願稱王佛 南無普願滿足不怯弱佛 南無一切見光明佛 南無無垢光莊嚴王佛 南無功德藏山破金剛佛 南無龍王自在王佛 南無寶精進日月摩尼莊嚴威德聲王佛 南無吼聲妙聲佛 南無善住持地佛 南無世間自在王佛 南無無障礙藥王樹勝佛 南無彌留幢佛 南無大山佛 南無彌留光明佛 南無妙聲佛 南無曰月住佛 南無稱光明佛 南無無量光佛 南無不可量幢佛 南無大光明佛 南無寶

雞兜佛 南無淨王佛 南無大炎聚佛 南無一切王聲佛 南無難勝佛 南無日生佛 南無羅網光明佛 南無照光明佛 南無師子佛 南無稱佛 南無稱光明佛 南無法佛 南無法住持佛 南無法幢佛 南無梵聲佛 南無星宿王佛 南無香勝佛 南無香光佛 南無大積佛 南無寶種種華敷身佛 南無莎羅自在王佛 南無寶蓮華勝佛 南無見一切義佛 南無須彌劫佛 南無智燈佛 南無大光明照佛 南無難伏佛 南無照佛 南無勤雞兜幢佛 南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無寶藏佛 南無大海佛 南無十力增上自在佛 南無唯寶莊嚴佛 南無無邊寶莊嚴佛 南無無相聲佛 南無過境界步佛 南無須彌山聚佛 南無虛空眼佛 南無虛空寂佛 南無稱力王佛 南無放光明佛 南無離諸染佛 南無種種華成就勝佛 南無遠離諸畏驚怖毛竪佛 南無智稱(丹積)佛 南無旃檀香佛 南無伏眼佛 南無寶來佛 南無香首佛 南無勝眾佛 南無唯蓋佛 南無無障眼佛 南無栴檀去佛 南無智華寶光明勝佛 南無賢勝光明佛 南無能一切畏佛 南無無畏佛 南無彌留藏佛 南無法作佛 南無十上光明佛 南無千上光明佛 南無智光明佛 南無寶勝光明佛 南無無邊光明佛 南無無礙聲佛 南無羅網光明佛 南無種種寶智佛 南無無邊莊嚴佛 南無憂波羅勝佛 南無住智勝佛 南無勝能聖佛 南無智稱佛 南無莎羅自在王佛 南無寶沙羅佛 南無大將佛 南無寶鬘佛 南無不空名稱佛 南無勝成就功德佛 南無稱王佛 南無不空步佛 南無香光明佛 南無無障礙聲佛 南無稱力王佛 南無須彌增長勝王佛 南無寶勝功德佛 南無波頭摩勝佛 南無寶起佛 南無香光明佛 南無十方稱發起佛 南無普護增上雲聲王佛 南無無邊光明佛 南無無邊智成佛 南無無邊輪奮迅佛 南無眾上首佛 南無花勝王佛 南無寶像佛 南無不空名稱佛 南無發起無邊精進功德佛 南無發心莊嚴一切眾生佛 南無蓋行佛 南無光明輪威德王佛 南無功德王光明佛 南無一切功德到彼岸佛 南無然燈作佛 南無能作光明佛 南無得功德佛 南無波頭摩上勝佛 南無寶作佛 南無無邊願佛 南無無邊功德王住佛 南無寶聚佛 南無娑羅自在王佛 南無寶光明佛 南無寶積佛 南無最上佛 南無修行無邊功德佛 南無觀聲佛 南無須彌山光明佛 南無無邊境界佛 南無妙去佛 南無寶華成就勝佛 南無無邊奮迅佛 南無發起一切眾生信佛 南無寶蓋起佛 南無勝功德佛 南無不可花佛 南無寶境界光明佛 南無寶勝功德佛 南無發心即轉法輪佛 南無十方稱名佛 南無迦陵伽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雞兜佛 南無淨王佛 南無大炎聚佛 南無一切王聲佛 南無難勝佛 南無日生佛 南無羅網光明佛 南無照光明佛 南無師子佛 南無稱佛 南無稱光明佛 南無法佛 南無法住持佛 南無法幢佛 南無梵聲佛 南無星宿王佛 南無香勝佛 南無香光佛 南無大積佛 南無寶種種華敷身佛 南無莎羅自在王佛 南無寶蓮華勝佛 南無見一切義佛 南無須彌劫佛 南無智燈佛 南無大光明照佛 南無難伏佛 南無照佛 南無勤雞兜幢佛 南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無寶藏佛 南無大海佛 南無十力增上自在佛 南無唯寶莊嚴佛 南無無邊寶莊嚴佛 南無無相聲佛 南無過境界步佛 南無須彌山聚佛 南無虛空眼佛 南無虛空寂佛 南無稱力王佛 南無放光明佛 南無離諸染佛 南無種種華成就勝佛 南無遠離諸畏驚怖毛竪佛 南無智稱(丹積)佛 南無旃檀香佛 南無伏眼佛 南無寶來佛 南無香首佛 南無勝眾佛 南無唯蓋佛 南無無障眼佛 南無栴檀去佛 南無智華寶光明勝佛 南無賢勝光明佛 南無能一切畏佛 南無無畏佛 南無彌留藏佛 南無法作佛 南無十上光明佛 南無千上光明佛 南無智光明佛 南無寶勝光明佛 南無無邊光明佛 南無無礙聲佛 南無羅網光明佛 南無種種寶智佛 南無無邊莊嚴佛 南無憂波羅勝佛 南無住智勝佛 南無勝能聖佛 南無智稱佛 南無莎羅自在王佛 南無寶沙羅佛 南無大將佛 南無寶鬘佛 南無不空名稱佛 南無勝成就功德佛 南無稱王佛 南無不空步佛 南無香光明佛 南無無障礙聲佛 南無稱力王佛 南無須彌增長勝王佛 南無寶勝功德佛 南無波頭摩勝佛 南無寶起佛 南無香光明佛 南無十方稱發起佛 南無普護增上雲聲王佛 南無無邊光明佛 南無無邊智成佛 南無無邊輪奮迅佛 南無眾上首佛 南無花勝王佛 南無寶像佛 南無不空名稱佛 南無發起無邊精進功德佛 南無發心莊嚴一切眾生佛 南無蓋行佛 南無光明輪威德王佛 南無功德王光明佛 南無一切功德到彼岸佛 南無然燈作佛 南無能作光明佛 南無得功德佛 南無波頭摩上勝佛 南無寶作佛 南無無邊願佛 南無無邊功德王住佛 南無寶聚佛 南無娑羅自在王佛 南無寶光明佛 南無寶積佛 南無最上佛 南無修行無邊功德佛 南無觀聲佛 南無須彌山光明佛 南無無邊境界佛 南無妙去佛 南無寶華成就勝佛 南無無邊奮迅佛 南無發起一切眾生信佛 南無寶蓋起佛 南無勝功德佛 南無不可花佛 南無寶境界光明佛 南無寶勝功德佛 南無發心即轉法輪佛 南無十方稱名佛 南無迦陵伽

王佛 南無日輪然燈佛 南無寶上佛 南無智成就勝佛 南無功德王住佛 南無無障礙眼佛 南無無畏佛 南無智積佛 南無發起無譬喻相佛 南無積光明輪威德佛 南無因意佛 南無那羅延佛 南無無垢雞兜佛 南無月積佛 南無清淨意佛 南無安隱佛 南無發起善思惟佛 南無能破諸怨佛 南無憂波羅功德佛 南無積(丹稱)力王佛 南無無邊光明雲香彌留佛 南無種種色華佛 南無無邊光佛 南無能轉能住佛 南無勝香佛 南無寶勝佛 南無香山佛 南無信一切眾生心智見佛 南無無相聲佛 南無智功德積佛 南無無障聲佛 南無一蓋藏佛 南無不動勢佛 南無迦葉佛 南無觀見一切境界佛 南無上首佛 南無成義佛 南無成勝佛 南無稱佛 南無離一切疑佛 南無智德佛 南無功德乘佛 南無星宿王佛 南無不可量雞兜佛 南無旃檀佛 南無羅網光佛 南無梵聲佛 南無不可量實體勝佛 南無一切法無觀佛 南無發一切眾生不斷絕修行佛 南無無邊奮迅佛 南無見一切法佛 南無見一切法平等佛 南無成就無邊功德佛 南無智高光明佛 南無波頭摩上佛 南無十方上佛 南無華成功德佛 南無堅固眾生佛 南無智光明佛 南無智眾佛 南無離藏佛 南無明王佛 南無不分別修行佛 南無無邊智稱佛 南無旃檀屋勝佛 南無無比智花成佛 南無善住娑羅王佛 南無勝月光明佛 南無須彌聚佛 南無稱名佛 南無過十方稱佛 南無稱名親佛 南無稱堅固佛 南無離憂惱佛 南無波頭摩勝王功德佛 南無散華雞兜佛 南無普放香光明佛 南無波那陀眼佛 南無放炎佛 南無十方稱名佛 南無光明彌留佛 南無寶光明佛 南無然尸棄佛 南無三界境界勢力佛 南無光明輪佛 南無虛空寂境界佛 南無盡境界佛 南無妙寶聲佛 南無普境界佛 南無智稱佛 南無光明輪境界勝王佛 南無善住佛 南無成就佛寶功德佛 南無起智功德佛 南無一切功德佛 南無佛境界清淨佛 南無起智光明威德積聚佛 南無成就波頭摩王佛 南無第一境界法佛 南無半月光明佛 南無香像佛 南無成就波頭摩功德佛 南無旃檀功德佛 南無寶山佛 南無黠慧行佛 南無能作無畏佛 南無無邊功德勝佛 南無光明雞兜佛 南無作無邊功德佛 南無成就一切勝功德佛 南無住持炬佛 南無勝敵對佛 南無勝王佛 南無星宿王佛 南無無邊山佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無邊聲佛 南無無邊光明佛 南無寶彌留佛 南無種種寶佛 南無拘修摩𪌑佛 南無上首佛 南無無垢離垢發修行光明佛 南無金色華佛 南無寶窟佛 南無種種華成就佛 南無放光明佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王佛 南無日輪然燈佛 南無寶上佛 南無智成就勝佛 南無功德王住佛 南無無障礙眼佛 南無無畏佛 南無智積佛 南無發起無譬喻相佛 南無積光明輪威德佛 南無因意佛 南無那羅延佛 南無無垢雞兜佛 南無月積佛 南無清淨意佛 南無安隱佛 南無發起善思惟佛 南無能破諸怨佛 南無憂波羅功德佛 南無積(丹稱)力王佛 南無無邊光明雲香彌留佛 南無種種色華佛 南無無邊光佛 南無能轉能住佛 南無勝香佛 南無寶勝佛 南無香山佛 南無信一切眾生心智見佛 南無無相聲佛 南無智功德積佛 南無無障聲佛 南無一蓋藏佛 南無不動勢佛 南無迦葉佛 南無觀見一切境界佛 南無上首佛 南無成義佛 南無成勝佛 南無稱佛 南無離一切疑佛 南無智德佛 南無功德乘佛 南無星宿王佛 南無不可量雞兜佛 南無旃檀佛 南無羅網光佛 南無梵聲佛 南無不可量實體勝佛 南無一切法無觀佛 南無發一切眾生不斷絕修行佛 南無無邊奮迅佛 南無見一切法佛 南無見一切法平等佛 南無成就無邊功德佛 南無智高光明佛 南無波頭摩上佛 南無十方上佛 南無華成功德佛 南無堅固眾生佛 南無智光明佛 南無智眾佛 南無離藏佛 南無明王佛 南無不分別修行佛 南無無邊智稱佛 南無旃檀屋勝佛 南無無比智花成佛 南無善住娑羅王佛 南無勝月光明佛 南無須彌聚佛 南無稱名佛 南無過十方稱佛 南無稱名親佛 南無稱堅固佛 南無離憂惱佛 南無波頭摩勝王功德佛 南無散華雞兜佛 南無普放香光明佛 南無波那陀眼佛 南無放炎佛 南無十方稱名佛 南無光明彌留佛 南無寶光明佛 南無然尸棄佛 南無三界境界勢力佛 南無光明輪佛 南無虛空寂境界佛 南無盡境界佛 南無妙寶聲佛 南無普境界佛 南無智稱佛 南無光明輪境界勝王佛 南無善住佛 南無成就佛寶功德佛 南無起智功德佛 南無一切功德佛 南無佛境界清淨佛 南無起智光明威德積聚佛 南無成就波頭摩王佛 南無第一境界法佛 南無半月光明佛 南無香像佛 南無成就波頭摩功德佛 南無旃檀功德佛 南無寶山佛 南無黠慧行佛 南無能作無畏佛 南無無邊功德勝佛 南無光明雞兜佛 南無作無邊功德佛 南無成就一切勝功德佛 南無住持炬佛 南無勝敵對佛 南無勝王佛 南無星宿王佛 南無無邊山佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無邊聲佛 南無無邊光明佛 南無寶彌留佛 南無種種寶佛 南無拘修摩𪌑佛 南無上首佛 南無無垢離垢發修行光明佛 南無金色華佛 南無寶窟佛 南無種種華成就佛 南無放光明佛

南無成就華佛 南無華蓋佛 南無不空發修行佛 南無勝力王佛 南無淨聲王佛 南無無邊上首佛 南無無障眼佛 南無破諸趣佛 南無離疑佛 南無無相聲佛 南無畢竟成就無邊功德佛 南無寶成就勝佛 南無波頭摩得勝功德佛 南無寶妙佛 南無三世無礙發修行佛 南無無邊照佛 南無寶彌留佛 南無然燈勝王佛 南無成就智德佛 南無炬然燈佛 南無無上光明佛 南無功德王光明佛 南無弗沙佛 南無梵聲佛 南無功德論佛 南無十方燈佛 南無佛華成就德佛 南無娑羅自在王佛 南無華鬚佛 南無寶積佛 南無見種種佛 南無藥王佛 南無最上佛 南無賢勝佛 南無香妙佛 南無香勝雞兜佛 南無旃檀屋佛 南無香雞兜佛 南無無邊精進佛 南無過十光佛 南無佛波頭摩妙佛 南無無邊境界佛 南無驚怖波頭摩成就勝王佛 南無寶羅網佛 南無善住王佛 南無最勝香王佛 南無能與一切樂佛 南無能現一切念佛 南無不空名稱佛 南無寶光明佛 南無安隱與一切眾生樂佛 南無無邊虛空莊嚴勝佛 南無善莊嚴佛 南無虛空雞兜佛 南無普華成就勝佛 南無可樂勝佛 南無無邊境界來佛 南無淨眼佛 南無高山佛 南無不可降伏幢佛 南無可詣佛 南無無邊無際諸山佛 南無月輪莊嚴王佛 南無最勝彌留佛 南無樂成就德佛 南無清淨諸彌留佛 南無安樂德佛 南無梵德佛 南無無礙日(丹無礙自在)佛 南無作無邊功德佛 南無威德王佛 南無梵勝佛 南無善思惟成就諸願佛 南無清淨輪王佛 南無智高佛 南無勇猛仙佛 南無智積佛 南無作方佛 南無能忍佛 南無離諸有佛 南無智護佛 南無妙功德佛 南無隨眾生心現境界佛 南無鏡佛 南無無邊寶佛 南無離一切受境界無畏佛 南無無礙寶光明佛 南無無礙照佛 南無念一切佛境界佛 南無能現一切佛像佛 南無無相體佛 南無化聲佛 南無化聲善聲佛 南無寶成就勝功德佛 南無海彌留佛 南無無垢意佛 南無智華成就佛 南無高威德山佛 南無寂靜佛 南無離恨佛 南無斷一切諸道佛 南無成就不可量功德佛 南無樂成就勝境界佛 南無求無畏香佛 南無無障礙香光明佛 南無雲妙鼓聲佛 南無成就勝功德佛 南無無邊勢力步佛 南無須彌山堅佛 南無勝香須彌佛 南無無邊光佛 南無普見佛 南無得無畏佛 南無月燈佛 南無火燈佛 南無勢燈佛 南無高修佛 南無金剛生佛 南無智自在王佛 南無智力稱佛 南無無畏上佛 南無功德王佛 南無波婆娑佛 南無善眼佛 南無妙莊嚴佛 南無寶蓋佛 南無香象佛 南無無邊境界不空稱佛 南無不可思議功 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無成就華佛 南無華蓋佛 南無不空發修行佛 南無勝力王佛 南無淨聲王佛 南無無邊上首佛 南無無障眼佛 南無破諸趣佛 南無離疑佛 南無無相聲佛 南無畢竟成就無邊功德佛 南無寶成就勝佛 南無波頭摩得勝功德佛 南無寶妙佛 南無三世無礙發修行佛 南無無邊照佛 南無寶彌留佛 南無然燈勝王佛 南無成就智德佛 南無炬然燈佛 南無無上光明佛 南無功德王光明佛 南無弗沙佛 南無梵聲佛 南無功德論佛 南無十方燈佛 南無佛華成就德佛 南無娑羅自在王佛 南無華鬚佛 南無寶積佛 南無見種種佛 南無藥王佛 南無最上佛 南無賢勝佛 南無香妙佛 南無香勝雞兜佛 南無旃檀屋佛 南無香雞兜佛 南無無邊精進佛 南無過十光佛 南無佛波頭摩妙佛 南無無邊境界佛 南無驚怖波頭摩成就勝王佛 南無寶羅網佛 南無善住王佛 南無最勝香王佛 南無能與一切樂佛 南無能現一切念佛 南無不空名稱佛 南無寶光明佛 南無安隱與一切眾生樂佛 南無無邊虛空莊嚴勝佛 南無善莊嚴佛 南無虛空雞兜佛 南無普華成就勝佛 南無可樂勝佛 南無無邊境界來佛 南無淨眼佛 南無高山佛 南無不可降伏幢佛 南無可詣佛 南無無邊無際諸山佛 南無月輪莊嚴王佛 南無最勝彌留佛 南無樂成就德佛 南無清淨諸彌留佛 南無安樂德佛 南無梵德佛 南無無礙日(丹無礙自在)佛 南無作無邊功德佛 南無威德王佛 南無梵勝佛 南無善思惟成就諸願佛 南無清淨輪王佛 南無智高佛 南無勇猛仙佛 南無智積佛 南無作方佛 南無能忍佛 南無離諸有佛 南無智護佛 南無妙功德佛 南無隨眾生心現境界佛 南無鏡佛 南無無邊寶佛 南無離一切受境界無畏佛 南無無礙寶光明佛 南無無礙照佛 南無念一切佛境界佛 南無能現一切佛像佛 南無無相體佛 南無化聲佛 南無化聲善聲佛 南無寶成就勝功德佛 南無海彌留佛 南無無垢意佛 南無智華成就佛 南無高威德山佛 南無寂靜佛 南無離恨佛 南無斷一切諸道佛 南無成就不可量功德佛 南無樂成就勝境界佛 南無求無畏香佛 南無無障礙香光明佛 南無雲妙鼓聲佛 南無成就勝功德佛 南無無邊勢力步佛 南無須彌山堅佛 南無勝香須彌佛 南無無邊光佛 南無普見佛 南無得無畏佛 南無月燈佛 南無火燈佛 南無勢燈佛 南無高修佛 南無金剛生佛 南無智自在王佛 南無智力稱佛 南無無畏上佛 南無功德王佛 南無波婆娑佛 南無善眼佛 南無妙莊嚴佛 南無寶蓋佛 南無香象佛 南無無邊境界不空稱佛 南無不可思議功

德王光明佛 南無種種華佛 南無無畏王佛 南無常厭香佛 南無妙藥樹王佛 南無常求安樂佛 南無無邊意行佛 南無無邊境界佛 南無無邊光佛 南無無邊目佛 南無無邊虛空境界佛 南無聲色境界佛 南無星宿王佛 南無香上勝佛 南無虛空勝佛 南無勝功德佛 南無現諸方佛 南無妙彌留佛 南無無障礙佛 南無娑伽羅佛 南無庭燎佛 南無然雞兜佛 南無無垢月威德光佛 南無智山佛 南無稱力王佛 南無功德王光明佛 南無智見佛 南無波頭勝成就佛 南無寶火佛 南無寶蓮華勝佛 南無斷諸疑佛 南無領勝眾佛 南無雞兜王佛 南無華勝佛 南無放光明佛 南無照波頭摩光明佛 南無方王法雞兜佛 南無無邊步佛 南無娑伽羅山佛 南無阿謨荷見佛 南無無障礙吼聲佛 南無無邊功德稱光明佛 南無世間涅槃無差別修行佛 南無無邊照佛 南無善眼佛 南無一蓋藏佛 南無放光明佛 南無過去未來現在發修行佛 南無無邊華佛 南無無邊淨佛 南無無邊光佛 南無無邊明佛 南無無邊照佛 南無妙明佛 南無無邊境界佛 南無無邊步佛 南無等蓋行佛 南無寶蓋佛 南無星宿王佛 南無蓋(丹善)星宿佛 南無光明輪佛 南無光明王佛 南無勝光明功德佛 南無不可量光佛 南無勝佛 南無不可量境界步佛 南無無礙聲吼佛 南無大雲光佛 南無闍梨尼山佛 南無佛華光明佛 南無波頭摩勝花山王佛 南無星宿上首佛 南無放光明佛 南無三周單那堅佛 南無不空見佛 南無頂勝功德佛 南無波頭頂勝功德佛 南無無癡佛 南無能度佛 南無無迷步佛 南無離愚境界佛 南無無闇光明佛 南無無邊精進佛 南無娑羅自在王佛 南無寶娑羅佛 南無一蓋佛 南無蓋莊嚴佛 南無寶聚佛 南無栴檀聚香佛 南無旃檀屋佛 南無無邊光明佛 南無光輪佛 南無山莊嚴佛 南無無障礙明(丹眼)佛 南無善眼佛 南無寶成佛 南無一切功德勝佛 南無成就佛華功德佛 南無善住意佛 南無無邊方便佛 南無不空功德佛 南無寶勢佛 南無無邊修行佛 南無莊嚴無邊功德佛 南無虛空輪光佛 南無無相聲佛 南無藥王佛 南無不怯弱佛 南無離諸畏毛竪佛 南無功德王光明佛 南無觀智起花佛 南無虛空寂佛 南無虛空聲佛 南無虛空莊嚴佛 南無大眼(丹明)佛 南無勝功德佛 南無成佛 南無佛波頭摩德佛 南無成功德佛 南無師子勝佛 南無成就義佛 南無師子護佛 南無善住王佛 南無梵山佛 南無淨目佛 南無不空跡步佛 南無香象佛 南無香德佛 南無香彌留佛 南無無邊眼佛 南無財屋佛 南無香山佛 南無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德王光明佛 南無種種華佛 南無無畏王佛 南無常厭香佛 南無妙藥樹王佛 南無常求安樂佛 南無無邊意行佛 南無無邊境界佛 南無無邊光佛 南無無邊目佛 南無無邊虛空境界佛 南無聲色境界佛 南無星宿王佛 南無香上勝佛 南無虛空勝佛 南無勝功德佛 南無現諸方佛 南無妙彌留佛 南無無障礙佛 南無娑伽羅佛 南無庭燎佛 南無然雞兜佛 南無無垢月威德光佛 南無智山佛 南無稱力王佛 南無功德王光明佛 南無智見佛 南無波頭勝成就佛 南無寶火佛 南無寶蓮華勝佛 南無斷諸疑佛 南無領勝眾佛 南無雞兜王佛 南無華勝佛 南無放光明佛 南無照波頭摩光明佛 南無方王法雞兜佛 南無無邊步佛 南無娑伽羅山佛 南無阿謨荷見佛 南無無障礙吼聲佛 南無無邊功德稱光明佛 南無世間涅槃無差別修行佛 南無無邊照佛 南無善眼佛 南無一蓋藏佛 南無放光明佛 南無過去未來現在發修行佛 南無無邊華佛 南無無邊淨佛 南無無邊光佛 南無無邊明佛 南無無邊照佛 南無妙明佛 南無無邊境界佛 南無無邊步佛 南無等蓋行佛 南無寶蓋佛 南無星宿王佛 南無蓋(丹善)星宿佛 南無光明輪佛 南無光明王佛 南無勝光明功德佛 南無不可量光佛 南無勝佛 南無不可量境界步佛 南無無礙聲吼佛 南無大雲光佛 南無闍梨尼山佛 南無佛華光明佛 南無波頭摩勝花山王佛 南無星宿上首佛 南無放光明佛 南無三周單那堅佛 南無不空見佛 南無頂勝功德佛 南無波頭頂勝功德佛 南無無癡佛 南無能度佛 南無無迷步佛 南無離愚境界佛 南無無闇光明佛 南無無邊精進佛 南無娑羅自在王佛 南無寶娑羅佛 南無一蓋佛 南無蓋莊嚴佛 南無寶聚佛 南無栴檀聚香佛 南無旃檀屋佛 南無無邊光明佛 南無光輪佛 南無山莊嚴佛 南無無障礙明(丹眼)佛 南無善眼佛 南無寶成佛 南無一切功德勝佛 南無成就佛華功德佛 南無善住意佛 南無無邊方便佛 南無不空功德佛 南無寶勢佛 南無無邊修行佛 南無莊嚴無邊功德佛 南無虛空輪光佛 南無無相聲佛 南無藥王佛 南無不怯弱佛 南無離諸畏毛竪佛 南無功德王光明佛 南無觀智起花佛 南無虛空寂佛 南無虛空聲佛 南無虛空莊嚴佛 南無大眼(丹明)佛 南無勝功德佛 南無成佛 南無佛波頭摩德佛 南無成功德佛 南無師子勝佛 南無成就義佛 南無師子護佛 南無善住王佛 南無梵山佛 南無淨目佛 南無不空跡步佛 南無香象佛 南無香德佛 南無香彌留佛 南無無邊眼佛 南無財屋佛 南無香山佛 南無

寶師子佛 南無堅固眾生佛 南無妙勝住王佛 南無無邊境界勝王佛 南無勝精進王佛 南無無疑佛 南無善星宿王佛 南無然燈佛 南無能作光明佛 南無光明山佛 南無光明輪佛 南無妙蓋佛 南無香蓋佛 南無寶蓋佛 南無香去(鄉雲)蓋佛 南無旃檀勝佛 南無須彌山積聚佛 南無種種寶光明佛 南無堅固自在王佛 南無淨勝佛 南無淨眼佛 南無不弱佛 南無寶勝佛 南無施羅王佛 南無發修行轉女根佛 南無發無邊修行佛 南無最妙光佛 南無闍梨尼光明山佛 南無因王佛 南無梵勝佛 南無稱身佛 南無華山佛 南無轉胎佛 南無轉難佛 南無斷諸念佛 南無發起諸念佛 南無常修行佛 南無善住佛 南無一藏佛 南無一山佛 南無無邊身佛 南無無邊精進佛 南無光明輪佛 南無無邊功德王光佛 南無降伏一切諸怨佛 南無過一切魔境界佛 南無不可量華佛 南無不可量香佛 南無不可量聲佛 南無光明頂佛 南無光明勝佛 南無不離二佛 南無輪佛 南無不可量佛華光明佛 南無不可量聲佛 南無光明山佛 南無娑羅自在王佛 南無日面佛 南無善目佛 南無虛空佛 南無寶華佛 南無寶成佛 南無月華佛 南無發諸行佛 南無斷諸世間佛 南無無邊樂說佛 南無離諸競畏佛 南無樂說一切境界佛 南無普香光明佛 南無香光佛 南無香彌留佛 南無香勝佛 南無香象佛 南無香林佛 南無香王佛 南無波頭摩勝王佛 南無佛境界佛 南無最妙佛 南無妙勝佛 南無散華佛 南無花蓋鬘佛 南無華屋佛 南無金色花佛 南無香華佛 南無彌留王佛 南無導師佛 南無勝諸眾生佛 南無斷阿叉那佛 南無發善行佛 南無善華佛 南無無邊香佛 南無普散香光明佛 南無普散香佛 南無普散光佛 南無普散波頭摩勝佛 南無寶闍梨尼手佛 南無起王佛 南無普佛國土一蓋佛 南無善住王佛 南無妙香佛 南無無邊智境界佛 南無不空發佛 南無不空見佛 南無無障目佛 南無不動佛 南無發生菩提心佛 南無無量眼佛 南無有燈佛 南無普照佛 南無光明佛 南無一切佛國土佛 南無不斷慈一切眾生樂說佛 南無無垢步佛 南無無跡步佛 南無離一切憂佛 南無能離一切眾生有佛 南無樂修行勝佛 南無無畏王佛 南無勝山(丹生)佛 南無香面佛 南無俱隣佛 南無大力勝佛 南無寶憂波羅勝佛 南無拘牟頭成佛 南無高聲眼佛 南無上首佛 南無華成佛 南無無邊光明佛 南無月出光佛 南無十方稱佛 南無多羅歌王增上佛 南無無邊光明佛 南無最勝香山佛 南無無畏佛 南無成就無畏德佛 南無成就無邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶師子佛 南無堅固眾生佛 南無妙勝住王佛 南無無邊境界勝王佛 南無勝精進王佛 南無無疑佛 南無善星宿王佛 南無然燈佛 南無能作光明佛 南無光明山佛 南無光明輪佛 南無妙蓋佛 南無香蓋佛 南無寶蓋佛 南無香去(鄉雲)蓋佛 南無旃檀勝佛 南無須彌山積聚佛 南無種種寶光明佛 南無堅固自在王佛 南無淨勝佛 南無淨眼佛 南無不弱佛 南無寶勝佛 南無施羅王佛 南無發修行轉女根佛 南無發無邊修行佛 南無最妙光佛 南無闍梨尼光明山佛 南無因王佛 南無梵勝佛 南無稱身佛 南無華山佛 南無轉胎佛 南無轉難佛 南無斷諸念佛 南無發起諸念佛 南無常修行佛 南無善住佛 南無一藏佛 南無一山佛 南無無邊身佛 南無無邊精進佛 南無光明輪佛 南無無邊功德王光佛 南無降伏一切諸怨佛 南無過一切魔境界佛 南無不可量華佛 南無不可量香佛 南無不可量聲佛 南無光明頂佛 南無光明勝佛 南無不離二佛 南無輪佛 南無不可量佛華光明佛 南無不可量聲佛 南無光明山佛 南無娑羅自在王佛 南無日面佛 南無善目佛 南無虛空佛 南無寶華佛 南無寶成佛 南無月華佛 南無發諸行佛 南無斷諸世間佛 南無無邊樂說佛 南無離諸競畏佛 南無樂說一切境界佛 南無普香光明佛 南無香光佛 南無香彌留佛 南無香勝佛 南無香象佛 南無香林佛 南無香王佛 南無波頭摩勝王佛 南無佛境界佛 南無最妙佛 南無妙勝佛 南無散華佛 南無花蓋鬘佛 南無華屋佛 南無金色花佛 南無香華佛 南無彌留王佛 南無導師佛 南無勝諸眾生佛 南無斷阿叉那佛 南無發善行佛 南無善華佛 南無無邊香佛 南無普散香光明佛 南無普散香佛 南無普散光佛 南無普散波頭摩勝佛 南無寶闍梨尼手佛 南無起王佛 南無普佛國土一蓋佛 南無善住王佛 南無妙香佛 南無無邊智境界佛 南無不空發佛 南無不空見佛 南無無障目佛 南無不動佛 南無發生菩提心佛 南無無量眼佛 南無有燈佛 南無普照佛 南無光明佛 南無一切佛國土佛 南無不斷慈一切眾生樂說佛 南無無垢步佛 南無無跡步佛 南無離一切憂佛 南無能離一切眾生有佛 南無樂修行勝佛 南無無畏王佛 南無勝山(丹生)佛 南無香面佛 南無俱隣佛 南無大力勝佛 南無寶憂波羅勝佛 南無拘牟頭成佛 南無高聲眼佛 南無上首佛 南無華成佛 南無無邊光明佛 南無月出光佛 南無十方稱佛 南無多羅歌王增上佛 南無無邊光明佛 南無最勝香山佛 南無無畏佛 南無成就無畏德佛 南無成就無邊

願功德佛 南無一切功德莊嚴佛 南無花王佛 南無不可降伏幢佛 南無增上護光佛 南無驚怖波頭摩勝王佛 南無不異心成就勝佛 南無一切上佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無相聲吼佛 南無寶起功德佛 南無梵勝佛 南無無障礙香手佛 南無彌留山光明佛 南無波頭摩勝光佛 南無能作稱名佛 南無稱親佛 南無堅固自在王佛 南無過去如是等無量無邊佛 南無現在積聚無畏佛 南無寶功德光明佛 南無普護佛 南無寶光照佛 南無月莊嚴寶光明智威德聲王佛 南無拘蘇摩樹提不謬王通佛 南無清淨月輪佛 南無寂靜月聲佛 南無阿僧祇住功德精進勝佛 南無善名稱勝佛 南無因陀羅雞兜幢星宿王佛 南無普光明莊嚴勝佛 南無降伏敵對步佛 南無普功德光明莊嚴勝佛 南無無礙藥王樹勝佛 南無波頭摩步佛 南無寶波頭摩善住娑羅王佛 南無師子佛 南無白(丹鄉日)光佛 南無火光佛 南無無邊光佛 南無波頭摩王佛 南無阿偶多羅佛 南無波頭摩勝佛 南無善華佛 南無寶心佛 南無無礙光佛 南無山幢佛 南無寶幢佛 南無寶炎佛 南無大炎聚佛 南無旃檀香佛 南無善利光佛 南無波頭摩敷身佛 南無依止無邊功德佛 南無寶體法決定聲王佛 南無阿僧祇精進聚集勝佛 南無智通佛 南無彌留山積佛 南無然燈佛 南無大威德力佛 南無日月佛 南無旃檀(丹有德)佛 南無須彌劫佛 南無月色佛 南無不染佛 南無降伏龍佛 南無龍天佛 南無金色鏡像佛 南無山聲自在王佛 南無山積佛 南無須彌藏佛 南無供養光佛 南無勝覺佛 南無地山佛 南無(丹有妙)琉璃花佛 南無妙琉璃金形像佛 南無降伏月佛 南無日聲佛 南無散華莊嚴佛 南無海山智奮迅通佛 南無水光佛 南無大香鏡像佛 南無不動山佛 南無寶集佛 南無勝山佛 南無勇猛山佛 南無多功德法住持得通佛 南無日月琉璃光佛 南無勝琉璃光佛 南無心間智多拘蘇摩勝佛 南無月光佛 南無日光佛 南無散華王拘蘇摩通佛 南無栴檀月光佛 南無破無明闇佛 南無普蓋波婆羅佛 南無星宿佛 南無弗沙佛 南無法慧增長佛 南無師子鵝王山吼佛 南無梵聲龍奮迅佛 南無世間因陀羅佛 南無世間自在王佛 南無可得報佛 南無甘露聲佛 南無樹提光佛 南無那羅延首龍佛 南無力天佛 南無師子佛 南無毘羅闍光佛 南無世間最上佛 南無山嶽佛 南無人自在王佛 南無華勝佛 南無得四無畏佛 南無寶勝威德王劫佛 南無不可嫌身佛 南無稱護佛 南無稱威德佛 南無稱名聲佛 南無稱聲供養佛 南無勇猛稱佛 南無聲分清淨佛 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願功德佛 南無一切功德莊嚴佛 南無花王佛 南無不可降伏幢佛 南無增上護光佛 南無驚怖波頭摩勝王佛 南無不異心成就勝佛 南無一切上佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無相聲吼佛 南無寶起功德佛 南無梵勝佛 南無無障礙香手佛 南無彌留山光明佛 南無波頭摩勝光佛 南無能作稱名佛 南無稱親佛 南無堅固自在王佛 南無過去如是等無量無邊佛 南無現在積聚無畏佛 南無寶功德光明佛 南無普護佛 南無寶光照佛 南無月莊嚴寶光明智威德聲王佛 南無拘蘇摩樹提不謬王通佛 南無清淨月輪佛 南無寂靜月聲佛 南無阿僧祇住功德精進勝佛 南無善名稱勝佛 南無因陀羅雞兜幢星宿王佛 南無普光明莊嚴勝佛 南無降伏敵對步佛 南無普功德光明莊嚴勝佛 南無無礙藥王樹勝佛 南無波頭摩步佛 南無寶波頭摩善住娑羅王佛 南無師子佛 南無白(丹鄉日)光佛 南無火光佛 南無無邊光佛 南無波頭摩王佛 南無阿偶多羅佛 南無波頭摩勝佛 南無善華佛 南無寶心佛 南無無礙光佛 南無山幢佛 南無寶幢佛 南無寶炎佛 南無大炎聚佛 南無旃檀香佛 南無善利光佛 南無波頭摩敷身佛 南無依止無邊功德佛 南無寶體法決定聲王佛 南無阿僧祇精進聚集勝佛 南無智通佛 南無彌留山積佛 南無然燈佛 南無大威德力佛 南無日月佛 南無旃檀(丹有德)佛 南無須彌劫佛 南無月色佛 南無不染佛 南無降伏龍佛 南無龍天佛 南無金色鏡像佛 南無山聲自在王佛 南無山積佛 南無須彌藏佛 南無供養光佛 南無勝覺佛 南無地山佛 南無(丹有妙)琉璃花佛 南無妙琉璃金形像佛 南無降伏月佛 南無日聲佛 南無散華莊嚴佛 南無海山智奮迅通佛 南無水光佛 南無大香鏡像佛 南無不動山佛 南無寶集佛 南無勝山佛 南無勇猛山佛 南無多功德法住持得通佛 南無日月琉璃光佛 南無勝琉璃光佛 南無心間智多拘蘇摩勝佛 南無月光佛 南無日光佛 南無散華王拘蘇摩通佛 南無栴檀月光佛 南無破無明闇佛 南無普蓋波婆羅佛 南無星宿佛 南無弗沙佛 南無法慧增長佛 南無師子鵝王山吼佛 南無梵聲龍奮迅佛 南無世間因陀羅佛 南無世間自在王佛 南無可得報佛 南無甘露聲佛 南無樹提光佛 南無那羅延首龍佛 南無力天佛 南無師子佛 南無毘羅闍光佛 南無世間最上佛 南無山嶽佛 南無人自在王佛 南無華勝佛 南無得四無畏佛 南無寶勝威德王劫佛 南無不可嫌身佛 南無稱護佛 南無稱威德佛 南無稱名聲佛 南無稱聲供養佛 南無勇猛稱佛 南無聲分清淨佛 南

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