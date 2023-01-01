佛說佛名經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

「『南無不減莊嚴佛 南無不動尼他佛 南無百功德莊嚴佛 南無自在諸相好稱佛 南無自在因陀羅月佛 南無法華山佛 南無法界莊嚴佛 南無滿足願佛 南無大師莊嚴佛 南無師子平等精進佛 南無修行自在堅固佛 南無樂法修行佛 南無勝慧佛 南無海步佛 南無大如修行佛 南無高光明佛 南無無諍智佛 南無師子聲佛 南無善報佛 南無善住佛 南無日光佛 南無甘露增上佛 南無道上首佛 南無勝自在親佛 南無善見佛 南無無濁義佛 南無勝意佛 南無人月佛 南無威德光佛 南無普明佛 南無大莊嚴佛 南無師子奮迅去佛 南無摩樓多愛佛 南無寂心佛 南無大步佛 南無可聞聲佛 南無積功德佛 南無摩尼向佛 南無愛照佛 南無名稱佛 南無信功德佛 南無清淨智佛 南無寶功德佛 南無妙信香佛 南無熱固(餘本熱園)佛 南無勝仙(餘本山)佛 南無寶(餘本實)智佛 南無甘露威德佛 南無藏信(餘本信藏)佛 南無月上勝佛 南無龍步佛 南無信黠慧佛 南無愛實語佛 南無憂波羅香佛 南無栴檀自在佛 南無敵勝佛 南無普行佛 南無功德勝佛 南無大威德佛 南無種種色日佛 南無過諸過佛 南無無量眼佛 南無慚愧智佛 南無功德供養佛 南無種種聲佛 南無功德可樂佛 南無住清淨佛 南無妙香佛 南無月光佛 南無戒分佛 南無花智佛 南無憂多摩意佛 南無不闇意佛 南無山自在積佛 南無寂王佛 南無解脫王佛 南無阿蹉彌留王佛 南無如意力釋(餘本擇)去佛 南無姓阿提遮佛 南無勝園佛 南無不讚歎世間勝佛 南無法染佛 南無寶星宿解脫王佛 南無白寶勝佛 南無法行自在佛 南無陀羅尼自在佛 南無阿難陀聲佛 南無智步王佛 南無彌留平等奮迅王佛 南無智奮迅佛 南無法華通樹提佛 南無多波尼體佛 南無阿尼伽陀路摩勝佛 南無憂多羅勝法佛 南無大智念縛佛 南無闍伽提自在一切世間擔佛 南無見無畏佛 南無自在作佛 南無自在量佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無不減莊嚴佛 南無不動尼他佛 南無百功德莊嚴佛 南無自在諸相好稱佛 南無自在因陀羅月佛 南無法華山佛 南無法界莊嚴佛 南無滿足願佛 南無大師莊嚴佛 南無師子平等精進佛 南無修行自在堅固佛 南無樂法修行佛 南無勝慧佛 南無海步佛 南無大如修行佛 南無高光明佛 南無無諍智佛 南無師子聲佛 南無善報佛 南無善住佛 南無日光佛 南無甘露增上佛 南無道上首佛 南無勝自在親佛 南無善見佛 南無無濁義佛 南無勝意佛 南無人月佛 南無威德光佛 南無普明佛 南無大莊嚴佛 南無師子奮迅去佛 南無摩樓多愛佛 南無寂心佛 南無大步佛 南無可聞聲佛 南無積功德佛 南無摩尼向佛 南無愛照佛 南無名稱佛 南無信功德佛 南無清淨智佛 南無寶功德佛 南無妙信香佛 南無熱固(餘本熱園)佛 南無勝仙(餘本山)佛 南無寶(餘本實)智佛 南無甘露威德佛 南無藏信(餘本信藏)佛 南無月上勝佛 南無龍步佛 南無信黠慧佛 南無愛實語佛 南無憂波羅香佛 南無栴檀自在佛 南無敵勝佛 南無普行佛 南無功德勝佛 南無大威德佛 南無種種色日佛 南無過諸過佛 南無無量眼佛 南無慚愧智佛 南無功德供養佛 南無種種聲佛 南無功德可樂佛 南無住清淨佛 南無妙香佛 南無月光佛 南無戒分佛 南無花智佛 南無憂多摩意佛 南無不闇意佛 南無山自在積佛 南無寂王佛 南無解脫王佛 南無阿蹉彌留王佛 南無如意力釋(餘本擇)去佛 南無姓阿提遮佛 南無勝園佛 南無不讚歎世間勝佛 南無法染佛 南無寶星宿解脫王佛 南無白寶勝佛 南無法行自在佛 南無陀羅尼自在佛 南無阿難陀聲佛 南無智步王佛 南無彌留平等奮迅王佛 南無智奮迅佛 南無法華通樹提佛 南無多波尼體佛 南無阿尼伽陀路摩勝佛 南無憂多羅勝法佛 南無大智念縛佛 南無闍伽提自在一切世間擔佛 南無見無畏佛 南無自在作佛 南無自在量佛』

「舍利弗！我見南方如是等無量佛，種種名、種種姓、種種佛國土。汝等應當至心一心歸命。舍利弗！應當歸命西方無量佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我見南方如是等無量佛，種種名、種種姓、種種佛國土。汝等應當至心一心歸命。舍利弗！應當歸命西方無量佛。

「『南無阿婆羅炎婆師華佛 南無摩㝹沙口聲去佛 南無智勝增長稱佛 南無莎漫多波尸佛 南無歌羅毘羅炎華光佛 南無法行燈佛 南無無等勝佛 南無智奮迅名稱王佛 南無梵聲奮迅妙鼓聲佛 南無波頭摩尸利藏眼佛 南無阿僧伽意炎佛 南無千月光明藏佛 南無樂法行佛 南無摩尼婆陀光佛 南無師子廣眼佛 南無十力生勝佛 南無智作佛 南無無邊精進降伏一切諸怨佛 南無大勝起法佛 南無阿無荷見佛 南無無邊命佛 南無觀法智佛 南無無礙精進日善思惟奮迅王佛 南無不利他意佛 南無無邊見佛 南無智見法佛 南無一切善根種子佛 南無憂多智勝發行功德佛 南無智香勝佛 南無智上尸棄王佛 南無福德勝智去佛 南無不可思議法華吼王佛 南無法清淨勝佛 南無不可思議彌留勝佛 南無能開法門佛 南無毘盧遮那法海香王佛 南無力王善住法王佛 南無勝力散一切惡王佛 南無見無邊樂佛 南無善化功德炎花王佛 南無見彼岸佛 南無善化莊嚴佛 南無見樂處佛 南無尼拘律王勝佛 南無妙勝佛 南無大力智慧奮迅王佛 南無法樹提佛 南無堅固蓋成就佛 南無一切種智資生勝佛 南無入勝智自在山佛 南無一切世間得自在有橋梁勝佛 南無盡合勝佛 南無清淨戒功德王佛 南無波頭摩散漫(餘本有楞)智多莊嚴佛 南無一王佛 南無大多人安隱佛 南無二勝聲功德佛 南無圓堅佛 南無力士佛 南無寶珠摩尼火佛 南無大海彌留佛 南無勝王佛 南無不住佛 南無不空功德佛 南無初遠離不濁王佛 南無虛空行佛 南無無礙稱佛 南無聲山佛 南無不可思議起三昧稱佛 南無諸天梵王雞兜佛 南無示無義王佛 南無護垢王佛 南無照功德佛 南無自在眼佛 南無智寂成就性佛 南無無障智成就佛 南無說決定義佛 南無莊嚴法燈妙稱佛 南無二寶法燈佛 南無大炎藏佛 南無自師子上身莊嚴佛 南無智寶因緣莊嚴佛 南無服諸根清淨眼佛 南無善香隨香波頭摩佛 南無法(丹本有月)佛 南無廣(丹本有救)佛 南無戒功德佛 南無常鏡佛 南無隨順稱佛 南無法自在佛 南無如意莊嚴佛 南無(丹本有金)藏佛 南無慎(餘本責)貪佛 南無思妙義堅固願佛 南無一切德輪光佛 南無法吼智明佛 南無甘露光佛 南無無邊莊嚴佛 南無勝福田佛 南無善決定諸(丹本有佛)法莊嚴佛 南無善決定佛 南無法莊嚴佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無阿婆羅炎婆師華佛 南無摩㝹沙口聲去佛 南無智勝增長稱佛 南無莎漫多波尸佛 南無歌羅毘羅炎華光佛 南無法行燈佛 南無無等勝佛 南無智奮迅名稱王佛 南無梵聲奮迅妙鼓聲佛 南無波頭摩尸利藏眼佛 南無阿僧伽意炎佛 南無千月光明藏佛 南無樂法行佛 南無摩尼婆陀光佛 南無師子廣眼佛 南無十力生勝佛 南無智作佛 南無無邊精進降伏一切諸怨佛 南無大勝起法佛 南無阿無荷見佛 南無無邊命佛 南無觀法智佛 南無無礙精進日善思惟奮迅王佛 南無不利他意佛 南無無邊見佛 南無智見法佛 南無一切善根種子佛 南無憂多智勝發行功德佛 南無智香勝佛 南無智上尸棄王佛 南無福德勝智去佛 南無不可思議法華吼王佛 南無法清淨勝佛 南無不可思議彌留勝佛 南無能開法門佛 南無毘盧遮那法海香王佛 南無力王善住法王佛 南無勝力散一切惡王佛 南無見無邊樂佛 南無善化功德炎花王佛 南無見彼岸佛 南無善化莊嚴佛 南無見樂處佛 南無尼拘律王勝佛 南無妙勝佛 南無大力智慧奮迅王佛 南無法樹提佛 南無堅固蓋成就佛 南無一切種智資生勝佛 南無入勝智自在山佛 南無一切世間得自在有橋梁勝佛 南無盡合勝佛 南無清淨戒功德王佛 南無波頭摩散漫(餘本有楞)智多莊嚴佛 南無一王佛 南無大多人安隱佛 南無二勝聲功德佛 南無圓堅佛 南無力士佛 南無寶珠摩尼火佛 南無大海彌留佛 南無勝王佛 南無不住佛 南無不空功德佛 南無初遠離不濁王佛 南無虛空行佛 南無無礙稱佛 南無聲山佛 南無不可思議起三昧稱佛 南無諸天梵王雞兜佛 南無示無義王佛 南無護垢王佛 南無照功德佛 南無自在眼佛 南無智寂成就性佛 南無無障智成就佛 南無說決定義佛 南無莊嚴法燈妙稱佛 南無二寶法燈佛 南無大炎藏佛 南無自師子上身莊嚴佛 南無智寶因緣莊嚴佛 南無服諸根清淨眼佛 南無善香隨香波頭摩佛 南無法(丹本有月)佛 南無廣(丹本有救)佛 南無戒功德佛 南無常鏡佛 南無隨順稱佛 南無法自在佛 南無如意莊嚴佛 南無(丹本有金)藏佛 南無慎(餘本責)貪佛 南無思妙義堅固願佛 南無一切德輪光佛 南無法吼智明佛 南無甘露光佛 南無無邊莊嚴佛 南無勝福田佛 南無善決定諸(丹本有佛)法莊嚴佛 南無善決定佛 南無法莊嚴佛』

「舍利弗！西方如是等無量無邊佛，汝當至心歸命。舍利弗！汝當至心歸命北方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！西方如是等無量無邊佛，汝當至心歸命。舍利弗！汝當至心歸命北方佛。

「『南無勝藏佛 南無自在藏佛 南無無邊華龍一俱蘇摩生(丹王)佛 南無降伏諸魔勇猛佛 南無定諸魔佛 南無法像佛 南無功德勝佛 南無山峯光佛 南無法王佛 南無普恭敬燈佛 南無地勝佛 南無成就如來寂佛 南無一切寶成就寂佛 南無陀羅尼文句決定義佛 南無忍自在王佛 南無成就一切稱佛 南無三世智轉自在佛 南無勝歸依功德善住佛 南無種種摩尼光佛 南無勝功德佛 南無一切寶成就寂佛 南無佛功德勝佛 南無無餘證佛 南無得佛眼佛 南無隨過去佛佛 南無大慈成就悲勝佛 南無住持師子智佛 南無無眾生住實際王佛 南無自家法不得成就佛 南無大智莊嚴身佛 南無智稱佛 南無佛法首佛 南無一切眾生德佛 南無過一切法間(丹門)佛 南無自在因陀羅佛 南無滿足意佛 南無大琉璃佛 南無菩提光明佛 南無不可思議法智光明佛 南無真(丹栴)檀不空王佛 南無不染波頭摩幢佛 南無法財聲王佛 南無釋(丹擇)法善知(丹智)稱佛 南無智鬘劫佛 南無佛眼清淨分陀利佛 南無智自在稱佛 南無斷無邊疑佛 南無眾生方便自在王佛 南無無邊覺奮迅無礙思惟佛 南無法行地行善住佛(地下丹無行) 南無普眾生界廣佛 南無降伏諸魔力堅意佛 南無天王自在寶合王佛 南無如實修行藏佛 南無能生一切歡喜月見佛 南無大迅覺迅佛 南無種種摩尼聲王吼佛 南無無觀王佛 南無不退了勇猛佛 南無佛國土莊嚴身佛 南無智根本華幢佛 南無化身無礙稱佛 南無一切龍摩尼藏佛 南無法聲自在佛 南無法甘露莎梨羅佛 南無無邊寶福德藏佛 南無清淨華行佛 南無大法王華勝佛 南無一切盡無盡藏佛 南無華山藏佛 南無智虛空山佛 南無智力不可破壞佛 南無無礙堅固隨順智佛 南無無邊大海藏佛 南無智王無盡稱佛 南無奮迅心意王佛 南無自性清淨智佛 南無智自在法王佛 南無勝行佛 南無金剛見佛 南無法滿足隨香見佛 南無龍月佛 南無因陀羅圍佛 南無無礙王佛 南無寶因陀羅輪王佛 南無能生一切眾生敬稱佛 南無大威德光明輪王佛 南無能斷一切眾生疑佛 南無智寶法見佛 南無無障礙波羅佛 南無無垢髻佛 南無放光明佛 南無山力月藏佛 南無心自在王佛 南無堅固無畏上首佛 南無堅固勇猛寶佛 南無堅固心善住王佛 南無能破闇曀王佛 南無勝丈夫分陀利佛 南無百聖藏佛 南無妙蓮華藏佛 南無見平等法身佛 南無眾生月佛 南無師子去佛 南無大威德佛 南無妙聲佛 南無無邊光佛 南無見愛佛 南無大首佛 南無勝首佛 南無樂聲佛 南無見寶(丹實)佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無勝藏佛 南無自在藏佛 南無無邊華龍一俱蘇摩生(丹王)佛 南無降伏諸魔勇猛佛 南無定諸魔佛 南無法像佛 南無功德勝佛 南無山峯光佛 南無法王佛 南無普恭敬燈佛 南無地勝佛 南無成就如來寂佛 南無一切寶成就寂佛 南無陀羅尼文句決定義佛 南無忍自在王佛 南無成就一切稱佛 南無三世智轉自在佛 南無勝歸依功德善住佛 南無種種摩尼光佛 南無勝功德佛 南無一切寶成就寂佛 南無佛功德勝佛 南無無餘證佛 南無得佛眼佛 南無隨過去佛佛 南無大慈成就悲勝佛 南無住持師子智佛 南無無眾生住實際王佛 南無自家法不得成就佛 南無大智莊嚴身佛 南無智稱佛 南無佛法首佛 南無一切眾生德佛 南無過一切法間(丹門)佛 南無自在因陀羅佛 南無滿足意佛 南無大琉璃佛 南無菩提光明佛 南無不可思議法智光明佛 南無真(丹栴)檀不空王佛 南無不染波頭摩幢佛 南無法財聲王佛 南無釋(丹擇)法善知(丹智)稱佛 南無智鬘劫佛 南無佛眼清淨分陀利佛 南無智自在稱佛 南無斷無邊疑佛 南無眾生方便自在王佛 南無無邊覺奮迅無礙思惟佛 南無法行地行善住佛(地下丹無行) 南無普眾生界廣佛 南無降伏諸魔力堅意佛 南無天王自在寶合王佛 南無如實修行藏佛 南無能生一切歡喜月見佛 南無大迅覺迅佛 南無種種摩尼聲王吼佛 南無無觀王佛 南無不退了勇猛佛 南無佛國土莊嚴身佛 南無智根本華幢佛 南無化身無礙稱佛 南無一切龍摩尼藏佛 南無法聲自在佛 南無法甘露莎梨羅佛 南無無邊寶福德藏佛 南無清淨華行佛 南無大法王華勝佛 南無一切盡無盡藏佛 南無華山藏佛 南無智虛空山佛 南無智力不可破壞佛 南無無礙堅固隨順智佛 南無無邊大海藏佛 南無智王無盡稱佛 南無奮迅心意王佛 南無自性清淨智佛 南無智自在法王佛 南無勝行佛 南無金剛見佛 南無法滿足隨香見佛 南無龍月佛 南無因陀羅圍佛 南無無礙王佛 南無寶因陀羅輪王佛 南無能生一切眾生敬稱佛 南無大威德光明輪王佛 南無能斷一切眾生疑佛 南無智寶法見佛 南無無障礙波羅佛 南無無垢髻佛 南無放光明佛 南無山力月藏佛 南無心自在王佛 南無堅固無畏上首佛 南無堅固勇猛寶佛 南無堅固心善住王佛 南無能破闇曀王佛 南無勝丈夫分陀利佛 南無百聖藏佛 南無妙蓮華藏佛 南無見平等法身佛 南無眾生月佛 南無師子去佛 南無大威德佛 南無妙聲佛 南無無邊光佛 南無見愛佛 南無大首佛 南無勝首佛 南無樂聲佛 南無見寶(丹實)佛

南無清淨(丹稱)佛 南無師子慧佛 南無德聲佛 南無修樓毘香佛 南無電燈佛 南無波頭摩光佛 南無大光佛 南無梵聲佛 南無無疑佛 南無無邊勢力佛 南無月面佛 南無無邊光佛 南無愛威德佛 南無散疑佛 南無功德燈佛 南無不藏威德佛 南無無邊藏佛 南無光明奮迅王佛 南無廣稱佛 南無遠離幢佛 南無增長聖佛 南無普見佛 南無不可勝佛 南無威德聚佛 南無堅固步佛 南無摩㝹賒稱佛 南無無邊色佛 南無大光明佛 南無妙聲佛 南無不動步佛 南無無邊莊嚴佛 南無大清淨佛 南無威德聚光明佛 南無住智佛 南無(丹本有金)堅佛 南無愛解脫佛 南無愛無畏佛 南無甘露藏佛 南無普觀察佛 南無大修行佛 南無細威德佛 南無十方恭敬佛 南無光明勝佛 南無重說佛 南無光明莊嚴佛 南無師子奮迅佛 南無善見佛 南無甘露步佛 南無月光明佛 南無功德稱佛 南無去根佛 南無清淨聲佛 南無無礙輪佛 南無甘露聲佛 南無眾生可敬佛 南無如意威德佛 南無無邊色佛 南無大力佛 南無快莊嚴佛 南無普照觀佛 南無奮迅德佛 南無妙色佛 南無稱意佛 南無寶莊嚴佛 南無高光明佛 南無解脫步佛 南無功德莊嚴佛 南無畢竟智佛 南無生雞兜佛 南無不動智佛 南無行意佛 南無妙色佛 南無實色佛 南無火聲佛 南無善思惟佛 南無功德華佛 南無思惟世間佛 南無大高光(丹有明)佛 南無無譬喻奮迅佛 南無清淨覺佛 南無月重佛 南無月燈佛 南無無邊光佛 南無種種日佛 南無天城佛 南無心清淨佛 南無波頭摩藏佛 南無常擇智佛 南無師子聲佛 南無無邊光佛 南無勝聲佛 南無可樂意智光佛 南無功德光佛 南無自在光佛 南無淨嚴身(丹有光)佛 南無無濁義佛 南無應威德佛 南無成就義智佛 南無得大聲佛 南無婆藪陀聲佛 南無欝哆光佛 南無決定思惟佛 南無薩遮婆㝹佛 南無嗚闍光明佛 南無毘弗波威德佛 南無憂多羅魔吒佛 南無夜合(丹舍)雞兜佛 南無功德清淨佛 南無法燈佛 南無勝功德佛 南無仙荷波提愛面佛 南無心荷步去佛 南無思惟眾生佛 南無莎伽羅智佛 南無波頭摩藏佛 南無蓋仙佛 南無莎羅王佛 南無修利耶光佛 南無菩提味佛 南無寂諸根佛 南無婆㝹光佛 南無芬陀利光佛 南無彌留光佛 南無旃陀面佛 南無莎利荼去佛 南無諸方眼佛 南無法光明佛 南無尸羅波散那佛 南無阿難陀智佛 南無阿難陀色佛 南無地荼毘梨耶佛 南無提婆彌多佛 南無莎漫多智佛 南無寂靜光佛 南無摩㝹舍威德佛 南無善分若提他 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無清淨(丹稱)佛 南無師子慧佛 南無德聲佛 南無修樓毘香佛 南無電燈佛 南無波頭摩光佛 南無大光佛 南無梵聲佛 南無無疑佛 南無無邊勢力佛 南無月面佛 南無無邊光佛 南無愛威德佛 南無散疑佛 南無功德燈佛 南無不藏威德佛 南無無邊藏佛 南無光明奮迅王佛 南無廣稱佛 南無遠離幢佛 南無增長聖佛 南無普見佛 南無不可勝佛 南無威德聚佛 南無堅固步佛 南無摩㝹賒稱佛 南無無邊色佛 南無大光明佛 南無妙聲佛 南無不動步佛 南無無邊莊嚴佛 南無大清淨佛 南無威德聚光明佛 南無住智佛 南無(丹本有金)堅佛 南無愛解脫佛 南無愛無畏佛 南無甘露藏佛 南無普觀察佛 南無大修行佛 南無細威德佛 南無十方恭敬佛 南無光明勝佛 南無重說佛 南無光明莊嚴佛 南無師子奮迅佛 南無善見佛 南無甘露步佛 南無月光明佛 南無功德稱佛 南無去根佛 南無清淨聲佛 南無無礙輪佛 南無甘露聲佛 南無眾生可敬佛 南無如意威德佛 南無無邊色佛 南無大力佛 南無快莊嚴佛 南無普照觀佛 南無奮迅德佛 南無妙色佛 南無稱意佛 南無寶莊嚴佛 南無高光明佛 南無解脫步佛 南無功德莊嚴佛 南無畢竟智佛 南無生雞兜佛 南無不動智佛 南無行意佛 南無妙色佛 南無實色佛 南無火聲佛 南無善思惟佛 南無功德華佛 南無思惟世間佛 南無大高光(丹有明)佛 南無無譬喻奮迅佛 南無清淨覺佛 南無月重佛 南無月燈佛 南無無邊光佛 南無種種日佛 南無天城佛 南無心清淨佛 南無波頭摩藏佛 南無常擇智佛 南無師子聲佛 南無無邊光佛 南無勝聲佛 南無可樂意智光佛 南無功德光佛 南無自在光佛 南無淨嚴身(丹有光)佛 南無無濁義佛 南無應威德佛 南無成就義智佛 南無得大聲佛 南無婆藪陀聲佛 南無欝哆光佛 南無決定思惟佛 南無薩遮婆㝹佛 南無嗚闍光明佛 南無毘弗波威德佛 南無憂多羅魔吒佛 南無夜合(丹舍)雞兜佛 南無功德清淨佛 南無法燈佛 南無勝功德佛 南無仙荷波提愛面佛 南無心荷步去佛 南無思惟眾生佛 南無莎伽羅智佛 南無波頭摩藏佛 南無蓋仙佛 南無莎羅王佛 南無修利耶光佛 南無菩提味佛 南無寂諸根佛 南無婆㝹光佛 南無芬陀利光佛 南無彌留光佛 南無旃陀面佛 南無莎利荼去佛 南無諸方眼佛 南無法光明佛 南無尸羅波散那佛 南無阿難陀智佛 南無阿難陀色佛 南無地荼毘梨耶佛 南無提婆彌多佛 南無莎漫多智佛 南無寂靜光佛 南無摩㝹舍威德佛 南無善分若提他

佛 南無稱聖佛 南無稱幢佛 南無輪面佛 南無普清淨佛 南無摩訶提闍佛 南無阿羅訶應佛 南無憂多那勝佛 南無悉達他思惟佛 南無愛供養佛 南無三漫多護佛 南無尼彌佛 南無信菩提佛 南無破意佛 南無出智佛 南無勝聲佛 南無質多羅婆㝹佛 南無彌荷聲佛 南無大炎騫陀佛 南無勝拘吒佛 南無阿舒加愛佛 南無天國土佛 南無師子難提拘沙佛 南無阿難陀波頗佛 南無見愛佛 南無波提波王佛 南無勝雞兜佛 南無方聞聲佛 南無愛眼佛 南無旃陀雞兜佛 南無阿婆夜達多佛 南無那剎多王佛 南無蘇摩提婆佛 南無日光明佛 南無大稱佛 南無真聲佛 南無說愛佛 南無稱憂多羅佛 南無摩頭羅光明佛 南無修佉(丹法)聲佛 南無質多意佛 南無婆藪陀清淨佛 南無寂瞋佛 南無破意佛 南無宿王佛 南無毘伽陀畏佛 南無勝憂多摩佛 南無波薩那智佛 南無慈勝種種光佛 南無普見佛 南無見月佛 南無降伏諸魔威德佛 南無摩訶羅他佛 南無心荷步去佛 南無樂光佛 南無普護佛 南無清淨意佛 南無成就義佛 南無香山佛 南無摩尼清淨佛 南無功德光佛 南無日光佛 南無成就光佛 南無見愛佛 南無善思惟佛 南無莎漫多見佛 南無師子幢佛 南無普行佛 南無大步佛 南無阿羅頻頭波頭摩眼佛 南無日光佛 南無阿彌多清淨佛 南無阿難多樓波佛 南無蓋天佛 南無羅多那光佛 南無莎羅梯羅多佛 南無善見佛 南無親味佛 南無婆耆羅莎佛 南無修利耶那那佛 南無無障礙眼佛 南無莎荷去佛 南無大然燈佛 南無盧荷伽佛 南無清淨功德佛 南無功德藏佛 南無法(丹本有明)佛 南無摩樓多愛佛 南無阿婆耶愛佛 南無慧幢佛 南無威德光佛 南無月德佛 南無求那婆藪佛 南無無邊光佛 南無安樂佛 南無稱雞兜佛 南無光明吼佛 南無普功德佛 南無勝雞兜佛 南無那羅延佛 南無寶清淨佛 南無普心佛 南無善心意佛 南無善意佛 南無不可量威德佛 南無師子臂佛 南無光明意佛 南無那羅延天佛 南無薩遮雞兜佛 南無善住意佛 南無阿彌多天佛 南無大慧德佛 南無大幢佛 南無光明日佛 南無法(丹本有水)佛 南無善法佛 南無旃陀婆㝹佛 南無菴摩羅勝佛 南無解脫觀佛 南無羅多那光佛 南無無羅聲佛 南無普心擇佛 南無成就光佛 南無甘露眼佛 南無稱愛佛 南無善護佛 南無天信佛 南無善量步佛 南無提婆羅多佛 南無深智佛 南無斯那步佛 南無旃陀跋陀佛 南無提闍積佛 南無大勝佛 南無大步佛 南無闍耶天佛 南無悉達他意佛 南無質多愛佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無稱聖佛 南無稱幢佛 南無輪面佛 南無普清淨佛 南無摩訶提闍佛 南無阿羅訶應佛 南無憂多那勝佛 南無悉達他思惟佛 南無愛供養佛 南無三漫多護佛 南無尼彌佛 南無信菩提佛 南無破意佛 南無出智佛 南無勝聲佛 南無質多羅婆㝹佛 南無彌荷聲佛 南無大炎騫陀佛 南無勝拘吒佛 南無阿舒加愛佛 南無天國土佛 南無師子難提拘沙佛 南無阿難陀波頗佛 南無見愛佛 南無波提波王佛 南無勝雞兜佛 南無方聞聲佛 南無愛眼佛 南無旃陀雞兜佛 南無阿婆夜達多佛 南無那剎多王佛 南無蘇摩提婆佛 南無日光明佛 南無大稱佛 南無真聲佛 南無說愛佛 南無稱憂多羅佛 南無摩頭羅光明佛 南無修佉(丹法)聲佛 南無質多意佛 南無婆藪陀清淨佛 南無寂瞋佛 南無破意佛 南無宿王佛 南無毘伽陀畏佛 南無勝憂多摩佛 南無波薩那智佛 南無慈勝種種光佛 南無普見佛 南無見月佛 南無降伏諸魔威德佛 南無摩訶羅他佛 南無心荷步去佛 南無樂光佛 南無普護佛 南無清淨意佛 南無成就義佛 南無香山佛 南無摩尼清淨佛 南無功德光佛 南無日光佛 南無成就光佛 南無見愛佛 南無善思惟佛 南無莎漫多見佛 南無師子幢佛 南無普行佛 南無大步佛 南無阿羅頻頭波頭摩眼佛 南無日光佛 南無阿彌多清淨佛 南無阿難多樓波佛 南無蓋天佛 南無羅多那光佛 南無莎羅梯羅多佛 南無善見佛 南無親味佛 南無婆耆羅莎佛 南無修利耶那那佛 南無無障礙眼佛 南無莎荷去佛 南無大然燈佛 南無盧荷伽佛 南無清淨功德佛 南無功德藏佛 南無法(丹本有明)佛 南無摩樓多愛佛 南無阿婆耶愛佛 南無慧幢佛 南無威德光佛 南無月德佛 南無求那婆藪佛 南無無邊光佛 南無安樂佛 南無稱雞兜佛 南無光明吼佛 南無普功德佛 南無勝雞兜佛 南無那羅延佛 南無寶清淨佛 南無普心佛 南無善心意佛 南無善意佛 南無不可量威德佛 南無師子臂佛 南無光明意佛 南無那羅延天佛 南無薩遮雞兜佛 南無善住意佛 南無阿彌多天佛 南無大慧德佛 南無大幢佛 南無光明日佛 南無法(丹本有水)佛 南無善法佛 南無旃陀婆㝹佛 南無菴摩羅勝佛 南無解脫觀佛 南無羅多那光佛 南無無羅聲佛 南無普心擇佛 南無成就光佛 南無甘露眼佛 南無稱愛佛 南無善護佛 南無天信佛 南無善量步佛 南無提婆羅多佛 南無深智佛 南無斯那步佛 南無旃陀跋陀佛 南無提闍積佛 南無大勝佛 南無大步佛 南無闍耶天佛 南無悉達他意佛 南無質多愛佛

南無師子聲佛 南無信提舍那佛 南無智光佛 南無拘蘇摩提闍佛 南無提闍羅尸佛 南無如意光佛 南無無邊威德佛 南無無邊光佛 南無勝藏佛 南無盧遮那稱佛 南無寶雞兜佛 南無郁伽提闍佛 南無日雞兜佛 南無摩訶彌留佛 南無摩訶馥荷佛 南無世間得名佛 南無郁伽德佛 南無憂多摩稱佛 南無成就義步佛 南無提婆摩醯多佛 南無實(丹本有智)佛 南無阿那毘浮多稱佛 南無金光佛 南無大然燈佛 南無行意佛 南無毘迦摩佛 南無無礙光佛 南無毘摩提闍訶佛 南無摩訶跋多佛 南無天聲佛 南無不著步佛 南無天道佛 南無詢陀羅難陀佛 南無華光佛 南無能現佛 南無天愛佛 南無解脫光佛 南無普光佛 南無求那迦羅佛 南無智(丹有說)佛 南無菩提光佛 南無莎伽羅佛 南無菩提難提佛 南無摩訶提婆佛 南無深智佛 南無法自在佛 南無大波那那佛 南無心意佛 南無智光明佛 南無不錯思惟佛 南無勝功德佛 南無坐稱佛 南無大莊嚴佛 南無月光佛 南無天光佛 南無清淨行佛 南無愛功德佛 南無師子意佛 南無信婆藪那羅佛 南無寶光明佛 南無快光明佛 南無種種婆㝹佛 南無月愛佛 南無蘇摩刈(丹剎)多佛 南無普觀佛 南無不染佛 南無稱光勝佛 南無月面佛 南無那伽天佛 南無功德聚佛 南無功德智佛 南無華勝佛 南無愛世間佛 南無甘露光佛 南無地光佛 南無作功德佛 南無花勝佛 南無求那婆睺佛 南無法然燈佛 南無普光佛 南無淨聲佛 南無大莊嚴佛 南無解脫日佛 南無堅精進佛 南無智光明佛 南無功德稱佛 南無善智佛 南無不可量莊嚴佛 南無師子陀那佛 南無功德奮迅佛 南無妙天佛 南無觀行佛 南無天提吒佛 南無電光明佛 南無勝愛佛 南無山幢佛 南無華光佛 南無勝意佛 南無山香佛 南無福德奮迅佛 南無勝意佛 南無信聖佛 南無寶洲佛 南無妙威德佛 南無最後見佛 南無愛行佛 南無妙莊嚴佛 南無功德藏勝佛 南無清淨見佛 南無威德力佛 南無清淨眼佛 南無智行佛 南無不謬步佛 南無聖眼佛 南無樂解脫佛 南無大聲佛 南無勝王佛 南無成就光明佛 南無自業佛 南無照稱光明佛 南無光明行佛 南無愛自在佛 南無月賢佛 南無勝吼佛 南無勝功德佛 南無撰擇攝取佛 南無相王佛 南無離熱佛 南無聖德佛 南無法高佛 南無甘露功德佛 南無無礙稱佛 南無甘露香佛 南無捨光明佛 南無吼聲佛 南無無畏日佛 南無得無畏佛 南無愛黠慧佛 南無智慧不謬佛 南無虛空光佛 南無增上天佛 南無信如意佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無師子聲佛 南無信提舍那佛 南無智光佛 南無拘蘇摩提闍佛 南無提闍羅尸佛 南無如意光佛 南無無邊威德佛 南無無邊光佛 南無勝藏佛 南無盧遮那稱佛 南無寶雞兜佛 南無郁伽提闍佛 南無日雞兜佛 南無摩訶彌留佛 南無摩訶馥荷佛 南無世間得名佛 南無郁伽德佛 南無憂多摩稱佛 南無成就義步佛 南無提婆摩醯多佛 南無實(丹本有智)佛 南無阿那毘浮多稱佛 南無金光佛 南無大然燈佛 南無行意佛 南無毘迦摩佛 南無無礙光佛 南無毘摩提闍訶佛 南無摩訶跋多佛 南無天聲佛 南無不著步佛 南無天道佛 南無詢陀羅難陀佛 南無華光佛 南無能現佛 南無天愛佛 南無解脫光佛 南無普光佛 南無求那迦羅佛 南無智(丹有說)佛 南無菩提光佛 南無莎伽羅佛 南無菩提難提佛 南無摩訶提婆佛 南無深智佛 南無法自在佛 南無大波那那佛 南無心意佛 南無智光明佛 南無不錯思惟佛 南無勝功德佛 南無坐稱佛 南無大莊嚴佛 南無月光佛 南無天光佛 南無清淨行佛 南無愛功德佛 南無師子意佛 南無信婆藪那羅佛 南無寶光明佛 南無快光明佛 南無種種婆㝹佛 南無月愛佛 南無蘇摩刈(丹剎)多佛 南無普觀佛 南無不染佛 南無稱光勝佛 南無月面佛 南無那伽天佛 南無功德聚佛 南無功德智佛 南無華勝佛 南無愛世間佛 南無甘露光佛 南無地光佛 南無作功德佛 南無花勝佛 南無求那婆睺佛 南無法然燈佛 南無普光佛 南無淨聲佛 南無大莊嚴佛 南無解脫日佛 南無堅精進佛 南無智光明佛 南無功德稱佛 南無善智佛 南無不可量莊嚴佛 南無師子陀那佛 南無功德奮迅佛 南無妙天佛 南無觀行佛 南無天提吒佛 南無電光明佛 南無勝愛佛 南無山幢佛 南無華光佛 南無勝意佛 南無山香佛 南無福德奮迅佛 南無勝意佛 南無信聖佛 南無寶洲佛 南無妙威德佛 南無最後見佛 南無愛行佛 南無妙莊嚴佛 南無功德藏勝佛 南無清淨見佛 南無威德力佛 南無清淨眼佛 南無智行佛 南無不謬步佛 南無聖眼佛 南無樂解脫佛 南無大聲佛 南無勝王佛 南無成就光明佛 南無自業佛 南無照稱光明佛 南無光明行佛 南無愛自在佛 南無月賢佛 南無勝吼佛 南無勝功德佛 南無撰擇攝取佛 南無相王佛 南無離熱佛 南無聖德佛 南無法高佛 南無甘露功德佛 南無無礙稱佛 南無甘露香佛 南無捨光明佛 南無吼聲佛 南無無畏日佛 南無得無畏佛 南無愛黠慧佛 南無智慧不謬佛 南無虛空光佛 南無增上天佛 南無信如意佛

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