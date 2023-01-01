佛說佛名經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第九

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

「『南無復有尸棄佛 南無善見佛 南無最後釋迦牟尼佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無復有尸棄佛 南無善見佛 南無最後釋迦牟尼佛。』

「第三大阿僧祇劫中，有如是等七十一億佛，應當一心敬禮。舍利弗！如是等過去無量佛，汝等應當一心歸命敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三大阿僧祇劫中，有如是等七十一億佛，應當一心敬禮。舍利弗！如是等過去無量佛，汝等應當一心歸命敬禮。

「『南無歡喜增長佛 南無人自在王佛 南無不動佛 南無大聖佛 南無歡喜佛 南無自在佛 南無滿足佛 南無普光明佛 南無大精進佛 南無拘隣佛 南無安隱佛 南無智慧佛 南無大稱佛 南無阿㝹律佛 南無妙勝佛 南無不厭足佛 南無大光炎聚佛 南無月光佛 南無大威德佛 南無普寶蓋佛 南無那羅延光明佛 南無師子乘光明佛 南無離一切憂惱光明佛 南無堅固光明佛 南無雲王光明佛 南無無垢臂光明佛 南無成就義光明佛 南無勝護光明佛 南無梵勝天王光明佛 南無如是等同名不可說不可說佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無歡喜增長佛 南無人自在王佛 南無不動佛 南無大聖佛 南無歡喜佛 南無自在佛 南無滿足佛 南無普光明佛 南無大精進佛 南無拘隣佛 南無安隱佛 南無智慧佛 南無大稱佛 南無阿㝹律佛 南無妙勝佛 南無不厭足佛 南無大光炎聚佛 南無月光佛 南無大威德佛 南無普寶蓋佛 南無那羅延光明佛 南無師子乘光明佛 南無離一切憂惱光明佛 南無堅固光明佛 南無雲王光明佛 南無無垢臂光明佛 南無成就義光明佛 南無勝護光明佛 南無梵勝天王光明佛 南無如是等同名不可說不可說佛』

「舍利弗！汝應當歸命無量壽佛國安樂世界，觀世音菩薩、得大勢菩薩以為上首，及無量無邊菩薩，如是等至心歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝應當歸命無量壽佛國安樂世界，觀世音菩薩、得大勢菩薩以為上首，及無量無邊菩薩，如是等至心歸命。

「『南無摩犁支世界難勝佛國土，光明幢菩薩、光明勝菩薩以為上首，及無量無邊阿僧祇菩薩眾。南無可樂世界阿閦佛國土，香象菩薩、妙香象菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。南無盧舍那世界日月佛國土，師子菩薩、師子慧菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。南無不瞬世界善月佛國土，莎羅胎菩薩、一切法得自在菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。南無光明世界普照佛國土，月輪菩薩、寶炬菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。南無樂成世界寶炎如來佛國土，不空奮迅菩薩、不空見菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。南無觀世界普觀如來佛國土，雲王菩薩、法王菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。南無見愛世界觀世音王如來國土，降伏魔菩薩、山王菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。如是十方世界，一切佛國土，一切菩薩悉皆歸命。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無摩犁支世界難勝佛國土，光明幢菩薩、光明勝菩薩以為上首，及無量無邊阿僧祇菩薩眾。南無可樂世界阿閦佛國土，香象菩薩、妙香象菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。南無盧舍那世界日月佛國土，師子菩薩、師子慧菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。南無不瞬世界善月佛國土，莎羅胎菩薩、一切法得自在菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。南無光明世界普照佛國土，月輪菩薩、寶炬菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。南無樂成世界寶炎如來佛國土，不空奮迅菩薩、不空見菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。南無觀世界普觀如來佛國土，雲王菩薩、法王菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。南無見愛世界觀世音王如來國土，降伏魔菩薩、山王菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。如是十方世界，一切佛國土，一切菩薩悉皆歸命。』

「舍利弗！『歸命 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！『歸命

「『善清淨無垢佛 南無寶功德集勝王佛 南無普照佛 南無因陀羅幢佛 南無清淨光明王佛 南無金色光明師子奮迅王佛 南無普勝山功德佛 南無金剛勝佛 南無善住功德摩尼山王佛 南無普見王佛 南無普賢佛 南無普照佛 南無實法勝決定佛 南無無畏王佛 南無無量意功德王佛 南無地自在王佛 南無無盡光佛 南無離塵功德佛 南無難知佛 南無金剛妙佛 南無無垢勝佛 南無月勝佛 南無一味勝佛 南無槃頭華佛 南無鬘香勝佛 南無多摩羅跋香勝佛 南無月藏佛 南無沈水香佛 南無樹提光明佛 南無海香佛 南無龍藏佛 南無寶光明佛 南無大雲藏佛 南無智德佛 南無金剛藏佛 南無住持地佛 南無虛空平等佛 南無勝藏佛 南無軟語佛 南無有德佛 南無山藏佛 南無妙鼓佛 南無愛勝佛 南無鼓增上佛 南無歡喜藏佛 南無因藏佛 南無行勝佛 南無實語佛 南無智勝佛 南無妙聲佛 南無自在勝佛 南無勝妙勝佛 南無佛寶幢佛 南無隨順戒佛 南無寶勝佛 南無無垢琉璃佛 南無滿足金剛住持佛 南無甘露幢佛 南無成就功德佛 南無香山佛 南無根本勝藏佛 南無不可知佛 南無無邊知佛 南無無量佛 南無無量自在佛 南無火(丹大)光明佛 南無德藏佛 南無根本莊嚴奮迅佛 南無根本光佛 南無一切眾生見愛奮迅莊嚴王佛 南無忍王佛 南無離一切煩惱佛 南無寶色勝佛 南無香勝王佛 南無億藏佛 南無見一切佛 南無見愛佛 南無不可見佛 南無甘露功德稱佛 南無師子吼佛 南無一切畏差別能斷疑佛 南無散華佛 南無大勝(丹本有王)佛 南無無礙智作佛 南無一切作樂佛 南無尊勝佛 南無吉王佛 南無一切世間道自在王佛 南無須彌劫佛 南無勝須彌佛 南無解脫佛 南無世間聲佛 南無堅奮迅佛 南無堅自在佛 南無栴檀勝佛 南無不差別佛 南無息功用佛 南無善思惟佛 南無能斷一切業佛 南無離想佛 南無寶勝佛 南無寶輪佛 南無大寶佛 南無無垢光明佛 南無樂說莊嚴稱佛 南無無垢月幢稱佛 南無華莊嚴光明佛 南無出火佛 南無無畏觀佛 南無師子奮迅力佛 南無寶精進日月光明佛 南無莊嚴功德智聲王佛 南無初發心念斷一切疑煩惱佛 南無破一切闇勝佛 南無寶焰佛 南無栴檀香佛 南無大寶焰佛 南無華幢佛 南無普勝帝沙佛 南無滿賢佛 南無最力精進奮迅佛 南無香勝佛 南無勝稱佛 南無淨鏡佛 南無華勝佛 南無離塵佛 南無不動佛 南無得功德佛 南無栴檀佛 南無因陀羅財佛 南無樂山佛 南無能化佛 南無因陀羅幢佛 南無無畏作佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善清淨無垢佛 南無寶功德集勝王佛 南無普照佛 南無因陀羅幢佛 南無清淨光明王佛 南無金色光明師子奮迅王佛 南無普勝山功德佛 南無金剛勝佛 南無善住功德摩尼山王佛 南無普見王佛 南無普賢佛 南無普照佛 南無實法勝決定佛 南無無畏王佛 南無無量意功德王佛 南無地自在王佛 南無無盡光佛 南無離塵功德佛 南無難知佛 南無金剛妙佛 南無無垢勝佛 南無月勝佛 南無一味勝佛 南無槃頭華佛 南無鬘香勝佛 南無多摩羅跋香勝佛 南無月藏佛 南無沈水香佛 南無樹提光明佛 南無海香佛 南無龍藏佛 南無寶光明佛 南無大雲藏佛 南無智德佛 南無金剛藏佛 南無住持地佛 南無虛空平等佛 南無勝藏佛 南無軟語佛 南無有德佛 南無山藏佛 南無妙鼓佛 南無愛勝佛 南無鼓增上佛 南無歡喜藏佛 南無因藏佛 南無行勝佛 南無實語佛 南無智勝佛 南無妙聲佛 南無自在勝佛 南無勝妙勝佛 南無佛寶幢佛 南無隨順戒佛 南無寶勝佛 南無無垢琉璃佛 南無滿足金剛住持佛 南無甘露幢佛 南無成就功德佛 南無香山佛 南無根本勝藏佛 南無不可知佛 南無無邊知佛 南無無量佛 南無無量自在佛 南無火(丹大)光明佛 南無德藏佛 南無根本莊嚴奮迅佛 南無根本光佛 南無一切眾生見愛奮迅莊嚴王佛 南無忍王佛 南無離一切煩惱佛 南無寶色勝佛 南無香勝王佛 南無億藏佛 南無見一切佛 南無見愛佛 南無不可見佛 南無甘露功德稱佛 南無師子吼佛 南無一切畏差別能斷疑佛 南無散華佛 南無大勝(丹本有王)佛 南無無礙智作佛 南無一切作樂佛 南無尊勝佛 南無吉王佛 南無一切世間道自在王佛 南無須彌劫佛 南無勝須彌佛 南無解脫佛 南無世間聲佛 南無堅奮迅佛 南無堅自在佛 南無栴檀勝佛 南無不差別佛 南無息功用佛 南無善思惟佛 南無能斷一切業佛 南無離想佛 南無寶勝佛 南無寶輪佛 南無大寶佛 南無無垢光明佛 南無樂說莊嚴稱佛 南無無垢月幢稱佛 南無華莊嚴光明佛 南無出火佛 南無無畏觀佛 南無師子奮迅力佛 南無寶精進日月光明佛 南無莊嚴功德智聲王佛 南無初發心念斷一切疑煩惱佛 南無破一切闇勝佛 南無寶焰佛 南無栴檀香佛 南無大寶焰佛 南無華幢佛 南無普勝帝沙佛 南無滿賢佛 南無最力精進奮迅佛 南無香勝佛 南無勝稱佛 南無淨鏡佛 南無華勝佛 南無離塵佛 南無不動佛 南無得功德佛 南無栴檀佛 南無因陀羅財佛 南無樂山佛 南無能化佛 南無因陀羅幢佛 南無無畏作佛

南無富樓那佛 南無弗沙佛 南無法水清淨虛空界王佛 南無普智光明勝王佛 南無香光明功德寶莊嚴王佛 南無普智聲王佛 南無清淨明無垢然燈佛 南無一切四無畏然燈佛 南無普喜速勝王佛 南無善光火光佛 南無普門智照聲佛 南無無量功德海藏光明佛 南無法界電光無障礙功德佛 南無清淨眼無垢然燈佛 南無師子光明勝光佛 南無廣光明智勝幢佛 南無金光明無邊力精進成佛 南無香光明歡喜力海佛 南無成就王佛 南無自在高佛 南無歡喜大海速行佛 南無稱自在光佛 南無廣稱智佛 南無智成就海王幢佛 南無相顯文殊月佛 南無一切法海勝王佛 南無智功德法住佛 南無梵自在勝佛 南無過法界勝聲佛 南無不可嫌力普(丹本有照)光明幢佛 南無無垢功德日眼(丹明)佛 南無無礙智普照光明佛 南無無量勝雞兜幢佛 南無法界虛空普邊光明佛 南無福德相雲勝威德佛 南無照勝頂光明佛 南無法風大海意佛 南無相法化普光明佛 南無善成就眷屬普照佛 南無法盡疾速歡喜慧佛 南無無垢清淨普光明佛 南無清淨眼華勝佛 南無善智力成就佛 南無虛空清淨眼月佛 南無然金色須彌燈佛 南無智勝寶法光明佛 南無然寶燈佛 南無普光明高山佛 南無火勝佛 南無波頭摩奮迅佛 南無善天照佛 南無無盡功德佛 南無華威德佛 南無甘露力佛 南無聲邊佛 南無妙法勝威德成就佛 南無普光明聲虛空照佛 南無普門見勝光佛 南無無邊功德照佛 南無普光功德然燈鏡像佛 南無喜樂現華火佛 南無寶須彌然燈王佛 南無善法化(丹善化法界)金光明電聲佛 南無可降伏力願佛 南無虛空城慧吼聲佛 南無十方廣遍稱智然燈佛 南無師子光明滿足功德海佛 南無智敷華光明佛 南無月幢佛 南無普眼滿足法(丹有界)雞兜幢佛 南無勝慧善導師佛 南無光明作佛 南無東方善護四天下名金剛良如來為上首 南無南方難勝四天下因陀羅如來為上首 南無西方親意四天下婆樓那如來為上首 南無北方師子意四天下摩訶牟尼如來為上首 南無東北方善擇四天下降伏諸魔如來為上首 南無東南方樂四天下毘沙門如來為上首 南無西南方堅固四天下不動如來為上首 南無西北方善地四天下普門如來為上首 南無下方炎四天下善集如來為上首 南無上方妙四天下得智者意如來為上首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無富樓那佛 南無弗沙佛 南無法水清淨虛空界王佛 南無普智光明勝王佛 南無香光明功德寶莊嚴王佛 南無普智聲王佛 南無清淨明無垢然燈佛 南無一切四無畏然燈佛 南無普喜速勝王佛 南無善光火光佛 南無普門智照聲佛 南無無量功德海藏光明佛 南無法界電光無障礙功德佛 南無清淨眼無垢然燈佛 南無師子光明勝光佛 南無廣光明智勝幢佛 南無金光明無邊力精進成佛 南無香光明歡喜力海佛 南無成就王佛 南無自在高佛 南無歡喜大海速行佛 南無稱自在光佛 南無廣稱智佛 南無智成就海王幢佛 南無相顯文殊月佛 南無一切法海勝王佛 南無智功德法住佛 南無梵自在勝佛 南無過法界勝聲佛 南無不可嫌力普(丹本有照)光明幢佛 南無無垢功德日眼(丹明)佛 南無無礙智普照光明佛 南無無量勝雞兜幢佛 南無法界虛空普邊光明佛 南無福德相雲勝威德佛 南無照勝頂光明佛 南無法風大海意佛 南無相法化普光明佛 南無善成就眷屬普照佛 南無法盡疾速歡喜慧佛 南無無垢清淨普光明佛 南無清淨眼華勝佛 南無善智力成就佛 南無虛空清淨眼月佛 南無然金色須彌燈佛 南無智勝寶法光明佛 南無然寶燈佛 南無普光明高山佛 南無火勝佛 南無波頭摩奮迅佛 南無善天照佛 南無無盡功德佛 南無華威德佛 南無甘露力佛 南無聲邊佛 南無妙法勝威德成就佛 南無普光明聲虛空照佛 南無普門見勝光佛 南無無邊功德照佛 南無普光功德然燈鏡像佛 南無喜樂現華火佛 南無寶須彌然燈王佛 南無善法化(丹善化法界)金光明電聲佛 南無可降伏力願佛 南無虛空城慧吼聲佛 南無十方廣遍稱智然燈佛 南無師子光明滿足功德海佛 南無智敷華光明佛 南無月幢佛 南無普眼滿足法(丹有界)雞兜幢佛 南無勝慧善導師佛 南無光明作佛 南無東方善護四天下名金剛良如來為上首 南無南方難勝四天下因陀羅如來為上首 南無西方親意四天下婆樓那如來為上首 南無北方師子意四天下摩訶牟尼如來為上首 南無東北方善擇四天下降伏諸魔如來為上首 南無東南方樂四天下毘沙門如來為上首 南無西南方堅固四天下不動如來為上首 南無西北方善地四天下普門如來為上首 南無下方炎四天下善集如來為上首 南無上方妙四天下得智者意如來為上首

「『歸命如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命如是等無量無邊諸佛。

「『南無盧舍那勝威德王佛 南無法界佛 南無普光明勝藏王佛 南無智燈佛 南無法界虛空智幢照佛 南無阿彌濫波眼佛 南無龍自在王佛 南無法月普智光王佛 南無普照勝彌留王佛 南無無障虛空智雞兜幢王佛 南無普輪到聲佛 南無無量宿自在王佛 南無香普遍佛 南無彌留然燈王佛 南無阿那羅眼境界佛 南無香毘頭羅佛 南無旃陀雞兜佛 南無一切佛寶勝王佛 南無無邊世間智輪雞兜佛 南無阿僧伽智雞兜佛 南無師子佛 南無不可思議命佛 南無不可用佛 南無月智佛 南無大照佛 南無日燈佛 南無波頭勝藏佛 南無盧舍那佛 南無無垢佛 南無山勝佛 南無普眼佛 南無梵命佛 南無婆藪天佛 南無無邊光明平等法界莊嚴王佛 南無力光明佛 南無高行佛 南無栴檀圍佛 南無金色意佛 南無妙飲佛 南無高聲佛 南無最勝佛 南無高見佛 南無吉沙佛 南無弗沙佛 南無高稱佛 南無妙波頭摩佛 南無普功德佛 南無作燈佛 南無善目佛 南無一切法佛吼王佛 南無山幢身眼勝佛 南無功德幢佛 南無寶勝然燈功德幢佛 南無普智寶炎勝功德佛 南無勝輪佛 南無因陀羅幢勝雞兜佛 南無金剛那羅延雞兜佛 南無大悲雲幢佛 南無無障礙勝安隱滿足佛 南無火炎(丹本有山)勝莊嚴佛 南無一切法海勝王佛 南無寶髻炎滿足燈佛 南無深法海光佛 南無一切十億國土微塵數同名金剛藏佛 南無十億國土微塵數同名金剛雞兜佛 南無十百千國土微塵數同名金剛幢佛 南無十百千國土微塵數同名善法佛 南無十百千國土微塵數同名稱心佛 南無一國土微塵數同名普功德佛 南無不可說佛國土微塵數同名不可勝佛 南無不可說佛國土微塵數同名毘婆尸佛 南無十佛國土微塵數同名普幢佛 南無八十億佛國土微塵數不可數百千萬億那由他同名普賢佛 南無一佛國土微塵數同名覺勝佛 南無十佛國土微塵數百千萬億那由他不可說同名普稱自在佛 南無賢勝佛 南無功德海光明勝照藏佛 南無法界虛空滿足不退佛 南無法界吼佛 南無不退轉輪法界聲佛 南無法樹山威德佛 南無法雲吼王佛 南無一切法堅固吼王佛 南無智炬王佛 南無寶光然燈幢王佛 南無功德山光明威德王佛 南無法電幢王勝佛 南無法燈智師力山威德王佛 南無一切法印吼威德王佛 南無無垢法山威德燈佛 南無法輪光明頂佛 南無法光明勝雲佛 南無法海說聲王佛 南無法華高幢雲佛 南無法炎山雞兜王佛 南無法日智輪然燈佛 南無常智作化佛 南無法智普光明藏佛 南無法行深勝月佛 南無山王勝藏王佛 南無普門賢彌留法精進幢佛 南無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無盧舍那勝威德王佛 南無法界佛 南無普光明勝藏王佛 南無智燈佛 南無法界虛空智幢照佛 南無阿彌濫波眼佛 南無龍自在王佛 南無法月普智光王佛 南無普照勝彌留王佛 南無無障虛空智雞兜幢王佛 南無普輪到聲佛 南無無量宿自在王佛 南無香普遍佛 南無彌留然燈王佛 南無阿那羅眼境界佛 南無香毘頭羅佛 南無旃陀雞兜佛 南無一切佛寶勝王佛 南無無邊世間智輪雞兜佛 南無阿僧伽智雞兜佛 南無師子佛 南無不可思議命佛 南無不可用佛 南無月智佛 南無大照佛 南無日燈佛 南無波頭勝藏佛 南無盧舍那佛 南無無垢佛 南無山勝佛 南無普眼佛 南無梵命佛 南無婆藪天佛 南無無邊光明平等法界莊嚴王佛 南無力光明佛 南無高行佛 南無栴檀圍佛 南無金色意佛 南無妙飲佛 南無高聲佛 南無最勝佛 南無高見佛 南無吉沙佛 南無弗沙佛 南無高稱佛 南無妙波頭摩佛 南無普功德佛 南無作燈佛 南無善目佛 南無一切法佛吼王佛 南無山幢身眼勝佛 南無功德幢佛 南無寶勝然燈功德幢佛 南無普智寶炎勝功德佛 南無勝輪佛 南無因陀羅幢勝雞兜佛 南無金剛那羅延雞兜佛 南無大悲雲幢佛 南無無障礙勝安隱滿足佛 南無火炎(丹本有山)勝莊嚴佛 南無一切法海勝王佛 南無寶髻炎滿足燈佛 南無深法海光佛 南無一切十億國土微塵數同名金剛藏佛 南無十億國土微塵數同名金剛雞兜佛 南無十百千國土微塵數同名金剛幢佛 南無十百千國土微塵數同名善法佛 南無十百千國土微塵數同名稱心佛 南無一國土微塵數同名普功德佛 南無不可說佛國土微塵數同名不可勝佛 南無不可說佛國土微塵數同名毘婆尸佛 南無十佛國土微塵數同名普幢佛 南無八十億佛國土微塵數不可數百千萬億那由他同名普賢佛 南無一佛國土微塵數同名覺勝佛 南無十佛國土微塵數百千萬億那由他不可說同名普稱自在佛 南無賢勝佛 南無功德海光明勝照藏佛 南無法界虛空滿足不退佛 南無法界吼佛 南無不退轉輪法界聲佛 南無法樹山威德佛 南無法雲吼王佛 南無一切法堅固吼王佛 南無智炬王佛 南無寶光然燈幢王佛 南無功德山光明威德王佛 南無法電幢王勝佛 南無法燈智師力山威德王佛 南無一切法印吼威德王佛 南無無垢法山威德燈佛 南無法輪光明頂佛 南無法光明勝雲佛 南無法海說聲王佛 南無法華高幢雲佛 南無法炎山雞兜王佛 南無法日智輪然燈佛 南無常智作化佛 南無法智普光明藏佛 南無法行深勝月佛 南無山王勝藏王佛 南無普門賢彌留法精進幢佛 南無

(丹有一切)法寶俱蘇摩勝雲佛 南無寂靜光明身髻佛 南無法光明慈鏡像月佛 南無炎勝海佛 南無智日普照佛 南無普輪佛 南無智照頂王佛 南無智山法界十方光明威德王佛 南無功德光俱蘇摩燈佛 南無智炬商雞兜幢王佛 南無日照光明王佛 南無相山佛 南無莊嚴山佛 南無日步普照佛 南無法王網勝功德佛 南無四無畏金剛那羅延師子佛 南無普智幢勇猛佛 南無法波頭摩敷身佛 南無功德俱蘇摩身重擔佛 南無道場覺勝月佛 南無然法炬勝月佛 南無普賢光明頂佛 南無法幢金剛堅幢佛 南無稱山勝雲佛 南無旃檀勝月佛 南無照一切王佛 南無普勝俱蘇摩威德菩提佛 南無波頭摩勝藏佛 南無香炎照王佛 南無因波頭摩佛 南無相山照佛 南無普稱功德王佛 南無勝相佛 南無普門光明須彌山佛 南無法城光明勝功德山威德王佛 南無法力勇猛幢佛 南無轉法輪光明吼聲佛 南無光明功德山智慧王佛 南無轉法輪月勝波頭摩照佛 南無佛幢自在功德不可勝幢佛 南無寶波頭摩光明藏佛 南無光明峯雲燈佛 南無普覺俱蘇摩佛 南無種種光明勝山藏佛 南無明輪峯王佛 南無功德雲蓋佛 南無法峯雲幢佛 南無法日雲燈王佛 南無功德山威德佛 南無法雲十方稱王佛 南無法輪蓋雲佛 南無覺智智幢佛 南無智威德佛 南無法輪清淨勝月佛 南無法力勝山佛 南無金山威德賢佛 南無賢勝山威德佛 南無普慧雲聲佛 南無香炎勝王佛 南無伽那迦摩尼山威德佛 南無須彌藏一切法光輪佛 南無然法輪威德佛 南無山峯勝威德佛 南無三昧海廣頂冠光佛 南無日勝妙佛 南無普精進炬佛 南無寶妙勝王佛 南無法炬寶帳聲佛 南無相莊嚴幢月佛 南無法虛空無邊光師子佛 南無光明山雷電雲佛 南無妙智敷身佛 南無法虛空無礙光佛 南無法三昧光佛 南無世間因陀羅妙光明雲佛 南無法善莊嚴藏佛 南無法然燈炎堅固聲佛 南無法輪峯光明佛 南無三世相鏡像威德佛 南無法界師子光明佛 南無盧舍那勝須彌山三昧堅固師子佛 南無普光明城燈佛 南無寶俱蘇摩藏佛 南無轉妙法聲佛 南無虛空劫燈佛 南無法幢佛 南無安隱世間月佛 南無摩訶伽羅那師子佛 南無安隱佛 南無可樂聲佛 南無增上信威德佛 南無法虛空上勝王佛 南無醫王佛 南無轉法輪光明吼王佛 南無天藏佛 南無地峯王佛 南無智虛空樂王佛 南無一切吼王佛 南無不可降伏佛 南無十方(丹力)雞兜佛 南無具足堅聚佛 南無轉法輪化普光明聲佛 南無相勝山佛 南無無垢婆蹉佛 南無住持疾行佛 南無遍相佛 南無無垢婆侯佛 南無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (丹有一切)法寶俱蘇摩勝雲佛 南無寂靜光明身髻佛 南無法光明慈鏡像月佛 南無炎勝海佛 南無智日普照佛 南無普輪佛 南無智照頂王佛 南無智山法界十方光明威德王佛 南無功德光俱蘇摩燈佛 南無智炬商雞兜幢王佛 南無日照光明王佛 南無相山佛 南無莊嚴山佛 南無日步普照佛 南無法王網勝功德佛 南無四無畏金剛那羅延師子佛 南無普智幢勇猛佛 南無法波頭摩敷身佛 南無功德俱蘇摩身重擔佛 南無道場覺勝月佛 南無然法炬勝月佛 南無普賢光明頂佛 南無法幢金剛堅幢佛 南無稱山勝雲佛 南無旃檀勝月佛 南無照一切王佛 南無普勝俱蘇摩威德菩提佛 南無波頭摩勝藏佛 南無香炎照王佛 南無因波頭摩佛 南無相山照佛 南無普稱功德王佛 南無勝相佛 南無普門光明須彌山佛 南無法城光明勝功德山威德王佛 南無法力勇猛幢佛 南無轉法輪光明吼聲佛 南無光明功德山智慧王佛 南無轉法輪月勝波頭摩照佛 南無佛幢自在功德不可勝幢佛 南無寶波頭摩光明藏佛 南無光明峯雲燈佛 南無普覺俱蘇摩佛 南無種種光明勝山藏佛 南無明輪峯王佛 南無功德雲蓋佛 南無法峯雲幢佛 南無法日雲燈王佛 南無功德山威德佛 南無法雲十方稱王佛 南無法輪蓋雲佛 南無覺智智幢佛 南無智威德佛 南無法輪清淨勝月佛 南無法力勝山佛 南無金山威德賢佛 南無賢勝山威德佛 南無普慧雲聲佛 南無香炎勝王佛 南無伽那迦摩尼山威德佛 南無須彌藏一切法光輪佛 南無然法輪威德佛 南無山峯勝威德佛 南無三昧海廣頂冠光佛 南無日勝妙佛 南無普精進炬佛 南無寶妙勝王佛 南無法炬寶帳聲佛 南無相莊嚴幢月佛 南無法虛空無邊光師子佛 南無光明山雷電雲佛 南無妙智敷身佛 南無法虛空無礙光佛 南無法三昧光佛 南無世間因陀羅妙光明雲佛 南無法善莊嚴藏佛 南無法然燈炎堅固聲佛 南無法輪峯光明佛 南無三世相鏡像威德佛 南無法界師子光明佛 南無盧舍那勝須彌山三昧堅固師子佛 南無普光明城燈佛 南無寶俱蘇摩藏佛 南無轉妙法聲佛 南無虛空劫燈佛 南無法幢佛 南無安隱世間月佛 南無摩訶伽羅那師子佛 南無安隱佛 南無可樂聲佛 南無增上信威德佛 南無法虛空上勝王佛 南無醫王佛 南無轉法輪光明吼王佛 南無天藏佛 南無地峯王佛 南無智虛空樂王佛 南無一切吼王佛 南無不可降伏佛 南無十方(丹力)雞兜佛 南無具足堅聚佛 南無轉法輪化普光明聲佛 南無相勝山佛 南無無垢婆蹉佛 南無住持疾行佛 南無遍相佛 南無無垢婆侯佛 南無

師子步修佛 南無天自在頂佛 南無法起稱佛 南無火(丹大)無憂茶佛 南無虛空燈佛 南無無垢幢佛 南無恒河沙同名賢行佛 南無恒河沙同名無邊命佛 南無恒河沙同名不動佛 南無恒河沙同名月智佛 南無恒河沙同名金剛幢佛 南無恒河沙同名日藏佛 南無恒河沙同名善光佛 南無恒河沙同名金剛佛 南無五百同名大慈悲佛 南無普智炎功德幢王佛 南無善逝法幢勝佛 南無須彌佛 南無功德鬘佛 南無自在佛 南無寂王佛 南無無量愛佛 南無本稱功德佛 南無須彌山佛 南無日月面佛 南無如是等無量佛 南無虛空行佛 南無普照佛 南無方城任(丹住)佛 南無勝光佛 南無雲勝佛 南無法炎山佛 南無波頭摩生佛 南無法界華佛 南無海燈佛 南無寂滅佛 南無如是等無量無邊佛 南無寶雞兜王佛 南無智意佛 南無思議佛 南無因陀羅勝佛 南無天(丹大)智佛 南無雲王畏佛 南無智勝佛 南無光明王雞兜佛 南無勝奮迅威德去(丹王)佛 南無行廣見佛 南無法界波頭摩佛 南無寶炎山佛 南無如是等無量無邊佛 南無勝光佛 南無寶功德佛 南無海勝佛 南無法光明佛 南無波頭摩佛 南無藏勝佛 南無世間眼佛 南無如是等無量無邊佛 南無香光佛 南無須彌勝佛 南無嶽王佛 南無深勝佛 南無勝摩尼佛 南無藏王佛 南無勝威德畏佛 南無寂色去佛 南無如是等無量無邊佛 南無廣智佛 南無寶光明佛 南無虛空雲勝佛 南無妙相佛 南無勝相佛 南無莊嚴佛 南無行輪佛 南無光勝佛 南無光明勝佛 南無如是等無量無邊佛 南無那羅延行佛 南無須彌勝佛 南無功德輪佛 南無勝王佛 南無不可降伏佛 南無山王樹佛 南無如是等無量無邊佛 南無莎羅自在王佛 南無勝藏佛 南無世間自在身佛 南無鏡像光明佛 南無地出佛 南無光明功德佛 南無金剛色佛 南無住持威德勝佛 南無如是等無量無邊佛 南無深法光明身佛 南無法海吼聲佛 南無彌留幢勝光明意佛 南無梵光佛 南無寶光明勝佛 南無虛空聲佛 南無法界鏡像勝佛 南無輪光明佛 南無智光高雞兜意佛 南無伽伽那燈佛 南無樂勝照佛 南無功德光明勝佛 南無寂勝佛 南無大悲速疾佛 南無地力光明意佛 南無一切修面色佛 南無勝身光明佛 南無法勝宿佛 南無阿尼羅速行佛 南無清淨幢蓋勝佛 南無三世鏡像佛 南無願海樂說勝佛 南無慚愧須彌山勝佛 南無法意佛 南無念雞兜王勝佛 南無慧燈佛 南無光明雞兜勝佛 南無廣智上佛 南無法界行智意佛 南無法海意智勝佛 南無法寶勝佛 南無功德輪佛 南無勝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子步修佛 南無天自在頂佛 南無法起稱佛 南無火(丹大)無憂茶佛 南無虛空燈佛 南無無垢幢佛 南無恒河沙同名賢行佛 南無恒河沙同名無邊命佛 南無恒河沙同名不動佛 南無恒河沙同名月智佛 南無恒河沙同名金剛幢佛 南無恒河沙同名日藏佛 南無恒河沙同名善光佛 南無恒河沙同名金剛佛 南無五百同名大慈悲佛 南無普智炎功德幢王佛 南無善逝法幢勝佛 南無須彌佛 南無功德鬘佛 南無自在佛 南無寂王佛 南無無量愛佛 南無本稱功德佛 南無須彌山佛 南無日月面佛 南無如是等無量佛 南無虛空行佛 南無普照佛 南無方城任(丹住)佛 南無勝光佛 南無雲勝佛 南無法炎山佛 南無波頭摩生佛 南無法界華佛 南無海燈佛 南無寂滅佛 南無如是等無量無邊佛 南無寶雞兜王佛 南無智意佛 南無思議佛 南無因陀羅勝佛 南無天(丹大)智佛 南無雲王畏佛 南無智勝佛 南無光明王雞兜佛 南無勝奮迅威德去(丹王)佛 南無行廣見佛 南無法界波頭摩佛 南無寶炎山佛 南無如是等無量無邊佛 南無勝光佛 南無寶功德佛 南無海勝佛 南無法光明佛 南無波頭摩佛 南無藏勝佛 南無世間眼佛 南無如是等無量無邊佛 南無香光佛 南無須彌勝佛 南無嶽王佛 南無深勝佛 南無勝摩尼佛 南無藏王佛 南無勝威德畏佛 南無寂色去佛 南無如是等無量無邊佛 南無廣智佛 南無寶光明佛 南無虛空雲勝佛 南無妙相佛 南無勝相佛 南無莊嚴佛 南無行輪佛 南無光勝佛 南無光明勝佛 南無如是等無量無邊佛 南無那羅延行佛 南無須彌勝佛 南無功德輪佛 南無勝王佛 南無不可降伏佛 南無山王樹佛 南無如是等無量無邊佛 南無莎羅自在王佛 南無勝藏佛 南無世間自在身佛 南無鏡像光明佛 南無地出佛 南無光明功德佛 南無金剛色佛 南無住持威德勝佛 南無如是等無量無邊佛 南無深法光明身佛 南無法海吼聲佛 南無彌留幢勝光明意佛 南無梵光佛 南無寶光明勝佛 南無虛空聲佛 南無法界鏡像勝佛 南無輪光明佛 南無智光高雞兜意佛 南無伽伽那燈佛 南無樂勝照佛 南無功德光明勝佛 南無寂勝佛 南無大悲速疾佛 南無地力光明意佛 南無一切修面色佛 南無勝身光明佛 南無法勝宿佛 南無阿尼羅速行佛 南無清淨幢蓋勝佛 南無三世鏡像佛 南無願海樂說勝佛 南無慚愧須彌山勝佛 南無法意佛 南無念雞兜王勝佛 南無慧燈佛 南無光明雞兜勝佛 南無廣智上佛 南無法界行智意佛 南無法海意智勝佛 南無法寶勝佛 南無功德輪佛 南無勝

雲佛 南無忍辱燈佛 南無勝威德意佛 南無世間燈佛 南無速光明賒摩他聲佛 南無寂幢佛 南無大願勝佛 南無不可降伏幢佛 南無智炎勝功德佛 南無法自在佛 南無無礙意佛 南無具足意佛 南無世間言語堅固吼光佛 南無一切聲分吼勝精進自在佛 南無諸方天佛 南無現面世間佛 南無知眾生心平等身佛 南無行佛行佛 南無最勝佛 南無行等佛 南無清淨身佛 南無勝賢佛 南無如是等上首不可說不可說無量無邊佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲佛 南無忍辱燈佛 南無勝威德意佛 南無世間燈佛 南無速光明賒摩他聲佛 南無寂幢佛 南無大願勝佛 南無不可降伏幢佛 南無智炎勝功德佛 南無法自在佛 南無無礙意佛 南無具足意佛 南無世間言語堅固吼光佛 南無一切聲分吼勝精進自在佛 南無諸方天佛 南無現面世間佛 南無知眾生心平等身佛 南無行佛行佛 南無最勝佛 南無行等佛 南無清淨身佛 南無勝賢佛 南無如是等上首不可說不可說無量無邊佛

「『南無彼妙法身佛，南無彼諸佛所說妙法，南無彼佛三十二相、八十種好，無量無邊功德。南無彼佛種種道場菩提樹、種種形像、種種妙塔、去來坐臥妙處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無彼妙法身佛，南無彼諸佛所說妙法，南無彼佛三十二相、八十種好，無量無邊功德。南無彼佛種種道場菩提樹、種種形像、種種妙塔、去來坐臥妙處。

「『南無彼諸佛不退法輪菩薩大僧、不退聲聞僧，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，種種狀貌。信如來法輪，轉如來法輪，不可思議菩薩摩訶薩，悉皆歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無彼諸佛不退法輪菩薩大僧、不退聲聞僧，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，種種狀貌。信如來法輪，轉如來法輪，不可思議菩薩摩訶薩，悉皆歸命。

「『南無彼佛十力、四無所畏、四無礙智、戒定慧、解脫、解脫知見，如是等無量無邊功德。如是功德迴施一切眾生，願得阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無彼佛十力、四無所畏、四無礙智、戒定慧、解脫、解脫知見，如是等無量無邊功德。如是功德迴施一切眾生，願得阿耨多羅三藐三菩提。』

「舍利弗！『歸命 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！『歸命

「『善眼劫中七十那由他佛出世。南無善見劫中七十二億佛出世。南無梵讚歎劫中一萬八千佛出世。南無過去劫中三十三千佛出世。南無莊嚴劫中八萬四千佛出世。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善眼劫中七十那由他佛出世。南無善見劫中七十二億佛出世。南無梵讚歎劫中一萬八千佛出世。南無過去劫中三十三千佛出世。南無莊嚴劫中八萬四千佛出世。』

「應當歸命如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應當歸命如是等無量無邊諸佛。

「善男子、善女人，欲滅一切罪，應當淨洗浴，著新淨衣，稱如是等佛名，禮拜，應作是言：『我無始世界來，身、口、意業作不善行，乃至謗方等經，五逆罪等，願皆消滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子、善女人，欲滅一切罪，應當淨洗浴，著新淨衣，稱如是等佛名，禮拜，應作是言：『我無始世界來，身、口、意業作不善行，乃至謗方等經，五逆罪等，願皆消滅。』

「舍利弗！善男子、善女人，欲滿足波羅蜜行，欲迴向無上菩提，欲滿足一切菩薩諸波羅蜜，應作是言：『我學過去、未來、現在菩薩摩訶薩，修行大捨。破胸出心，施於眾生，如智勝菩薩及迦尸王等。捨妻子等，布施貧乏，如不退菩薩及阿翅羅那王須達拏及莊嚴王等。入於地獄，救苦眾生，如大悲菩薩及善眼天子等。救惡行眾生，如善行菩薩及勝行王等。捨頂上寶天冠，并剝頭皮而與，如勝上身菩薩及寶髻天子等。捨眼布施，如愛作菩薩及月光王等。捨耳鼻，如無怨菩薩及勝去天子等。捨齒布施，如花齒菩薩及六牙象王等。捨舌布施，如不退菩薩及善面王等。捨手布施，如常精進菩薩及堅意王等。捨血無悔，如法作菩薩及月思天子等。捨肉及髓，如安隱菩薩及一切施王等。捨大腸、小腸、肝肺、脾腎，如善德菩薩及自遠離諸惡王等。捨身支節一切大小，如法自在菩薩及光勝天子等。捨身皮膚，如清淨藏菩薩及金色天子金色鹿王等。捨手足指，如堅精進菩薩及金色王等。捨手足甲，如不可盡菩薩及求善法天子等。為求法故，入大火坑，如精進菩薩及求妙法王精進等。為求法故，賣身刳心，破骨出髓，如薩陀波崙菩薩及金堅王等。受一切苦惱，如求妙法菩薩及速行大王等。捨四天下大地及一切莊嚴，如得大勢至菩薩及勝功德月天子等。捨身，如摩訶薩埵菩薩及摩訶婆羅王等。捨身，與一切貧窮苦惱眾生，作給使侍者，如尸毘王等。舉要言之，過去未來現在諸菩薩一切波羅蜜行願，我亦如是成就。十方世界諸妙香華鬘，諸妙伎樂，我隨喜供養佛法僧。復迴此福德施一切眾生，願因此福德，諸眾生等莫墮惡道，因此福德滿足八萬四千諸波羅蜜行，速得授阿耨多羅三藐三菩提記，速得不退轉大地，速成無上菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！善男子、善女人，欲滿足波羅蜜行，欲迴向無上菩提，欲滿足一切菩薩諸波羅蜜，應作是言：『我學過去、未來、現在菩薩摩訶薩，修行大捨。破胸出心，施於眾生，如智勝菩薩及迦尸王等。捨妻子等，布施貧乏，如不退菩薩及阿翅羅那王須達拏及莊嚴王等。入於地獄，救苦眾生，如大悲菩薩及善眼天子等。救惡行眾生，如善行菩薩及勝行王等。捨頂上寶天冠，并剝頭皮而與，如勝上身菩薩及寶髻天子等。捨眼布施，如愛作菩薩及月光王等。捨耳鼻，如無怨菩薩及勝去天子等。捨齒布施，如花齒菩薩及六牙象王等。捨舌布施，如不退菩薩及善面王等。捨手布施，如常精進菩薩及堅意王等。捨血無悔，如法作菩薩及月思天子等。捨肉及髓，如安隱菩薩及一切施王等。捨大腸、小腸、肝肺、脾腎，如善德菩薩及自遠離諸惡王等。捨身支節一切大小，如法自在菩薩及光勝天子等。捨身皮膚，如清淨藏菩薩及金色天子金色鹿王等。捨手足指，如堅精進菩薩及金色王等。捨手足甲，如不可盡菩薩及求善法天子等。為求法故，入大火坑，如精進菩薩及求妙法王精進等。為求法故，賣身刳心，破骨出髓，如薩陀波崙菩薩及金堅王等。受一切苦惱，如求妙法菩薩及速行大王等。捨四天下大地及一切莊嚴，如得大勢至菩薩及勝功德月天子等。捨身，如摩訶薩埵菩薩及摩訶婆羅王等。捨身，與一切貧窮苦惱眾生，作給使侍者，如尸毘王等。舉要言之，過去未來現在諸菩薩一切波羅蜜行願，我亦如是成就。十方世界諸妙香華鬘，諸妙伎樂，我隨喜供養佛法僧。復迴此福德施一切眾生，願因此福德，諸眾生等莫墮惡道，因此福德滿足八萬四千諸波羅蜜行，速得授阿耨多羅三藐三菩提記，速得不退轉大地，速成無上菩提。』

「舍利弗！應當敬禮十方諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！應當敬禮十方諸佛。

「『南無不動佛 南無盡聖佛 南無日光佛 南無龍奮迅佛 南無自在光明稱佛 南無十光佛 南無普寶佛 南無稱自在佛 南無勝藏稱佛 南無炎意佛 南無寶幢佛 南無智山佛 南無因光佛 南無生勝佛 南無彌留藏佛 南無智海佛 南無大精進佛 南無彌留功德佛 南無勝藏佛 南無智德佛 南無能與無畏佛 南無大精進趣王佛 南無智成就佛 南無無滯佛 南無地力住持精進佛 南無力命佛 南無善眼佛 南無滅魔佛 南無不害法王佛 南無不可思議精進佛 南無觀功德佛 南無智頻婆佛 南無心自在佛 南無阿僧伽力精進佛 南無枲荷難陀佛 南無戒光佛 南無賢上王佛 南無無邊光王佛 南無觀功德佛 南無智頻婆佛 南無無盡智藏佛 南無寶雨頭佛 南無智波婆羅佛 南無毘尼稱佛 南無無邊功德王佛 南無法華婆師佛 南無光焰佛 南無妙山王佛 南無轉法輪勝王佛 南無無垢目佛 南無住持大般若佛 南無不住力精進王佛 南無自在識佛 南無現念佛 南無福德力精進佛 南無智袈裟王佛 南無智自在佛 南無安隱眾生無障佛 南無智集佛 南無摩訶彌留力藏佛 南無虛空光明佛 南無阿伽樓功德精進佛 南無離癡功德聲王佛 南無法施莊嚴佛 南無聲自在王佛 南無護門佛 南無自在力精進王佛 南無寶光明勝王佛 南無勝一切須彌山王佛 南無羅多那彌留佛 南無不可得動法佛 南無羅多那彌留陀王佛 南無陀羅尼自在王佛 南無普功德王佛 南無法莎羅王彌留佛 南無善華王佛 南無智集功德聚佛 南無智炎華樹王佛 南無一切世間自在佛 南無住法分稱佛 南無金千遮那王佛 南無法幢奮迅王佛 南無栴檀波羅圍遶佛 南無堅心意精進佛 南無照一切世間燈佛 南無隨眾生心奮迅佛 南無功德炎華佛 南無無邊稱娑羅幢佛 南無知(丹智)行佛 南無過去稱法雨佛 南無樂威德燈佛 南無離諸障無畏佛 南無智照聲佛 南無二成就佛 南無集妙行佛 南無樂莊嚴王佛 南無阿僧祇莊嚴王佛 南無師子座善住佛 南無放栴檀華王佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無不動佛 南無盡聖佛 南無日光佛 南無龍奮迅佛 南無自在光明稱佛 南無十光佛 南無普寶佛 南無稱自在佛 南無勝藏稱佛 南無炎意佛 南無寶幢佛 南無智山佛 南無因光佛 南無生勝佛 南無彌留藏佛 南無智海佛 南無大精進佛 南無彌留功德佛 南無勝藏佛 南無智德佛 南無能與無畏佛 南無大精進趣王佛 南無智成就佛 南無無滯佛 南無地力住持精進佛 南無力命佛 南無善眼佛 南無滅魔佛 南無不害法王佛 南無不可思議精進佛 南無觀功德佛 南無智頻婆佛 南無心自在佛 南無阿僧伽力精進佛 南無枲荷難陀佛 南無戒光佛 南無賢上王佛 南無無邊光王佛 南無觀功德佛 南無智頻婆佛 南無無盡智藏佛 南無寶雨頭佛 南無智波婆羅佛 南無毘尼稱佛 南無無邊功德王佛 南無法華婆師佛 南無光焰佛 南無妙山王佛 南無轉法輪勝王佛 南無無垢目佛 南無住持大般若佛 南無不住力精進王佛 南無自在識佛 南無現念佛 南無福德力精進佛 南無智袈裟王佛 南無智自在佛 南無安隱眾生無障佛 南無智集佛 南無摩訶彌留力藏佛 南無虛空光明佛 南無阿伽樓功德精進佛 南無離癡功德聲王佛 南無法施莊嚴佛 南無聲自在王佛 南無護門佛 南無自在力精進王佛 南無寶光明勝王佛 南無勝一切須彌山王佛 南無羅多那彌留佛 南無不可得動法佛 南無羅多那彌留陀王佛 南無陀羅尼自在王佛 南無普功德王佛 南無法莎羅王彌留佛 南無善華王佛 南無智集功德聚佛 南無智炎華樹王佛 南無一切世間自在佛 南無住法分稱佛 南無金千遮那王佛 南無法幢奮迅王佛 南無栴檀波羅圍遶佛 南無堅心意精進佛 南無照一切世間燈佛 南無隨眾生心奮迅佛 南無功德炎華佛 南無無邊稱娑羅幢佛 南無知(丹智)行佛 南無過去稱法雨佛 南無樂威德燈佛 南無離諸障無畏佛 南無智照聲佛 南無二成就佛 南無集妙行佛 南無樂莊嚴王佛 南無阿僧祇莊嚴王佛 南無師子座善住佛 南無放栴檀華王佛』

「舍利弗！我於此坐，以清淨無障礙過人天眼，見東方多百佛、多千佛、多百千佛、多百千萬佛、多百千億佛、多百千萬億那由他佛、無量阿僧祇佛、不可思議佛、不可思佛，種種名、種種姓、種種世界、種種佛國土，種種比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷圍遶，種種天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等，圍遶供養，我悉現見，如觀掌中菴摩勒果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我於此坐，以清淨無障礙過人天眼，見東方多百佛、多千佛、多百千佛、多百千萬佛、多百千億佛、多百千萬億那由他佛、無量阿僧祇佛、不可思議佛、不可思佛，種種名、種種姓、種種世界、種種佛國土，種種比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷圍遶，種種天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等，圍遶供養，我悉現見，如觀掌中菴摩勒果。

「舍利弗！若有眾生，信我語，受持讀誦是諸佛名，當淨洗浴，著新淨衣，於晝日初分時、中分時、後分時，夜亦三時，從坐起，偏袒右肩，右膝著地，一心稱是佛名，供養禮拜，作如是言：『如來所知十方諸佛，我今敬禮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有眾生，信我語，受持讀誦是諸佛名，當淨洗浴，著新淨衣，於晝日初分時、中分時、後分時，夜亦三時，從坐起，偏袒右肩，右膝著地，一心稱是佛名，供養禮拜，作如是言：『如來所知十方諸佛，我今敬禮。』

「舍利弗！是眾生如是供養、禮拜，得無量福德。若欲得聲聞地，欲得辟支佛地，欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當禮十方諸佛，一切皆得。復作是言：『是諸福德聚，諸佛如來所知，我悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是眾生如是供養、禮拜，得無量福德。若欲得聲聞地，欲得辟支佛地，欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當禮十方諸佛，一切皆得。復作是言：『是諸福德聚，諸佛如來所知，我悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「『南無東方一切諸佛 南無法自在奮迅佛 南無修行堅固自在佛 南無法山勝佛 南無師子奮迅王佛 南無力士自在王佛 南無自在陀羅集佛 南無寶山佛 南無樹提藏佛 南無無量宿稱佛 南無功德力堅固王佛 南無三世法界佛 南無人聲自在增長佛 南無妙聲吼佛 南無勝一切世間佛 南無寶地龍王佛 南無法疾吼聲佛 南無多供養佛 南無香波頭摩擇自在寶城佛 南無光輪佛 南無寶連佛 南無功德華佛 南無無邊功德王佛 南無增長喜佛 南無師子龍奮迅佛 南無莎羅藏師子步行佛 南無觀諸法佛 南無法華智佛 南無時法清淨佛 南無堅固精進言語佛 南無聲精進佛 南無炎摩尼佛 南無山光明佛 南無清淨無垢藏佛 南無無垢月佛 南無清淨根佛 南無多智佛 南無能作智佛 南無廣智佛 南無力意佛 南無勝意佛 南無法堅固歡喜佛 南無等須彌面佛 南無觀成就佛 南無清淨藏佛 南無堅固行自在佛 南無象自在佛 南無現魔業淨業佛 南無智自在佛 南無智精進奮迅佛 南無無礙精進佛 南無世間自在佛 南無法行廣意佛 南無福德成就佛 南無不怯弱成就佛 南無勝成就佛 南無龍觀佛 南無須彌旃檀佛 南無作戒王佛 南無聚集寶佛 南無龍王聲佛 南無大智精進佛 南無孤獨精進佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無東方一切諸佛 南無法自在奮迅佛 南無修行堅固自在佛 南無法山勝佛 南無師子奮迅王佛 南無力士自在王佛 南無自在陀羅集佛 南無寶山佛 南無樹提藏佛 南無無量宿稱佛 南無功德力堅固王佛 南無三世法界佛 南無人聲自在增長佛 南無妙聲吼佛 南無勝一切世間佛 南無寶地龍王佛 南無法疾吼聲佛 南無多供養佛 南無香波頭摩擇自在寶城佛 南無光輪佛 南無寶連佛 南無功德華佛 南無無邊功德王佛 南無增長喜佛 南無師子龍奮迅佛 南無莎羅藏師子步行佛 南無觀諸法佛 南無法華智佛 南無時法清淨佛 南無堅固精進言語佛 南無聲精進佛 南無炎摩尼佛 南無山光明佛 南無清淨無垢藏佛 南無無垢月佛 南無清淨根佛 南無多智佛 南無能作智佛 南無廣智佛 南無力意佛 南無勝意佛 南無法堅固歡喜佛 南無等須彌面佛 南無觀成就佛 南無清淨藏佛 南無堅固行自在佛 南無象自在佛 南無現魔業淨業佛 南無智自在佛 南無智精進奮迅佛 南無無礙精進佛 南無世間自在佛 南無法行廣意佛 南無福德成就佛 南無不怯弱成就佛 南無勝成就佛 南無龍觀佛 南無須彌旃檀佛 南無作戒王佛 南無聚集寶佛 南無龍王聲佛 南無大智精進佛 南無孤獨精進佛

「『歸命如是等無量無邊諸佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命如是等無量無邊諸佛。』」

佛說佛名經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第九