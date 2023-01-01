佛說佛名經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第七

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

爾時，諸比丘白佛言：「世尊！世尊！如是諸佛如來，所有壽命長短等不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸比丘白佛言：「世尊！世尊！如是諸佛如來，所有壽命長短等不？」

佛告諸比丘：「汝等諦聽，當為汝說。比丘！我此娑婆世界賢劫釋迦牟尼佛國土一劫，於安樂世界為一日一夜。若安樂世界阿彌陀佛國土一劫，於袈裟幢世界為一日一夜。若袈裟幢世界碎金剛佛國土一劫，於不退輪吼世界善快光明波頭摩敷身如來國土為一日一夜。若不退輪吼世界一劫，於無垢世界法幢如來國土為一日一夜。若無垢世界一劫，於善然燈世界師子如來國土為一日一夜。若善然燈世界一劫，於善光明世界盧舍那藏如來國土為一日一夜。若善光明世界一劫，於難過世界法光明波頭摩敷身如來國土為一日一夜。若難過世界一劫，於莊嚴慧世界一切通光如來國土為一日一夜。若莊嚴慧世界一劫，於鏡輪光世界月智如來國土為一日一夜。比丘！入如是數，滿足過十阿僧祇百千萬世界，最後波頭摩勝世界，於賢勝如來佛國土為一日一夜。比丘！如是等世界，無量無邊，長短不等，諸佛如來壽命、住世亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「汝等諦聽，當為汝說。比丘！我此娑婆世界賢劫釋迦牟尼佛國土一劫，於安樂世界為一日一夜。若安樂世界阿彌陀佛國土一劫，於袈裟幢世界為一日一夜。若袈裟幢世界碎金剛佛國土一劫，於不退輪吼世界善快光明波頭摩敷身如來國土為一日一夜。若不退輪吼世界一劫，於無垢世界法幢如來國土為一日一夜。若無垢世界一劫，於善然燈世界師子如來國土為一日一夜。若善然燈世界一劫，於善光明世界盧舍那藏如來國土為一日一夜。若善光明世界一劫，於難過世界法光明波頭摩敷身如來國土為一日一夜。若難過世界一劫，於莊嚴慧世界一切通光如來國土為一日一夜。若莊嚴慧世界一劫，於鏡輪光世界月智如來國土為一日一夜。比丘！入如是數，滿足過十阿僧祇百千萬世界，最後波頭摩勝世界，於賢勝如來佛國土為一日一夜。比丘！如是等世界，無量無邊，長短不等，諸佛如來壽命、住世亦復如是。

「諸比丘！汝等應當稱此諸佛名，作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！汝等應當稱此諸佛名，作如是言：

「『南無如是等諸佛如來 南無釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無碎金剛佛 南無善快光明波頭摩敷身佛 南無法幢佛 南無師子佛 南無盧舍那藏佛 南無法光明波頭摩敷身佛 南無一切通光佛 南無月智佛 南無賢勝佛 南無不動智佛 南無阿尼羅智佛 南無阿私陀智佛 南無行智佛 南無阿樓那智佛 南無常智佛 南無妙智佛 南無樂自在天佛 南無梵天佛 南無勝智天佛 南無菴摩羅月佛 南無不退月佛 南無不動月佛 南無阿尼羅月佛 南無婆留那月佛 南無阿私月佛 南無勝月佛 南無阿樓那月佛 南無無垢月佛 南無勝智月佛 南無不退眼佛 南無第一眼佛 南無阿尼羅眼佛 南無不動眼佛 南無阿私陀眼佛 南無行眼佛 南無婆留那眼佛 南無勝眼佛 南無微妙清淨眼佛 南無不退幢佛 南無阿尼羅幢佛 南無阿私陀幢佛 南無行幢佛 南無阿樓那幢佛 南無常幢佛 南無妙幢佛 南無自在幢佛 南無梵幢佛 南無勝幢佛 南無彌留勝佛 南無波頭摩勝藏佛 南無普眼佛 南無梵命佛 南無金剛齊佛 南無婆藪天佛 南無一切法決定王佛 南無彌留幢寂眼勝佛 南無致沙佛 南無弗沙佛 南無波頭摩勝佛 南無火光明佛 南無法意佛 南無善法佛 南無稱勝佛 南無寶慧佛 南無微妙眼佛 南無燈佛 南無擇義佛 南無自在佛 南無婆藪天佛 南無不去佛 南無擇勝佛 南無妙行佛 南無無礙月佛 南無無邊智上首佛 南無普眼佛 南無厚波婆羅佛 南無妙勝佛 南無日光佛 南無無邊光佛 南無法幢佛 南無無邊智然燈佛 南無普功德觀然燈佛 南無功德佛 南無金剛幢佛 南無因陀羅幢勝幢佛 南無普智寶炎勝功德幢佛 南無普智寶炎勝功德鷄都佛 南無無垢輪大悲雲幢佛 南無金剛那羅延幢佛 南無無礙勝行佛 南無火炎佛 南無山勝莊嚴佛 南無一切法海上莊嚴速住佛 南無深法海妙光佛 南無寶炎圍然燈佛 南無功德海光明輪勝佛 南無盧遮那勝藏佛 南無滿虛空法界尸佉羅勝然燈佛 南無不退然燈佛 南無法界吼佛 南無妙法樹山王威德佛 南無一切法海吼王佛 南無寶光明然燈幢佛 南無須彌功德光威德佛 南無法雲吼王佛 南無智炬然燈王佛 南無法電速幢勝佛 南無法然燈奮迅師子佛 南無不退法界吼佛 南無智力威德山王佛 南無電光明劫善照世界初放栴檀香光明照佛 南無善決定清淨劫無垢世界初盧舍那佛 南無甘露莊嚴劫善清淨世界初栴檀然燈王佛 南無善住劫妙香世界初須彌光明勝王佛 南無善見劫莊嚴世界初無邊功德種種寶莊嚴王佛 南無焰清淨劫清淨世界初金剛奮迅佛 南無不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無如是等諸佛如來 南無釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無碎金剛佛 南無善快光明波頭摩敷身佛 南無法幢佛 南無師子佛 南無盧舍那藏佛 南無法光明波頭摩敷身佛 南無一切通光佛 南無月智佛 南無賢勝佛 南無不動智佛 南無阿尼羅智佛 南無阿私陀智佛 南無行智佛 南無阿樓那智佛 南無常智佛 南無妙智佛 南無樂自在天佛 南無梵天佛 南無勝智天佛 南無菴摩羅月佛 南無不退月佛 南無不動月佛 南無阿尼羅月佛 南無婆留那月佛 南無阿私月佛 南無勝月佛 南無阿樓那月佛 南無無垢月佛 南無勝智月佛 南無不退眼佛 南無第一眼佛 南無阿尼羅眼佛 南無不動眼佛 南無阿私陀眼佛 南無行眼佛 南無婆留那眼佛 南無勝眼佛 南無微妙清淨眼佛 南無不退幢佛 南無阿尼羅幢佛 南無阿私陀幢佛 南無行幢佛 南無阿樓那幢佛 南無常幢佛 南無妙幢佛 南無自在幢佛 南無梵幢佛 南無勝幢佛 南無彌留勝佛 南無波頭摩勝藏佛 南無普眼佛 南無梵命佛 南無金剛齊佛 南無婆藪天佛 南無一切法決定王佛 南無彌留幢寂眼勝佛 南無致沙佛 南無弗沙佛 南無波頭摩勝佛 南無火光明佛 南無法意佛 南無善法佛 南無稱勝佛 南無寶慧佛 南無微妙眼佛 南無燈佛 南無擇義佛 南無自在佛 南無婆藪天佛 南無不去佛 南無擇勝佛 南無妙行佛 南無無礙月佛 南無無邊智上首佛 南無普眼佛 南無厚波婆羅佛 南無妙勝佛 南無日光佛 南無無邊光佛 南無法幢佛 南無無邊智然燈佛 南無普功德觀然燈佛 南無功德佛 南無金剛幢佛 南無因陀羅幢勝幢佛 南無普智寶炎勝功德幢佛 南無普智寶炎勝功德鷄都佛 南無無垢輪大悲雲幢佛 南無金剛那羅延幢佛 南無無礙勝行佛 南無火炎佛 南無山勝莊嚴佛 南無一切法海上莊嚴速住佛 南無深法海妙光佛 南無寶炎圍然燈佛 南無功德海光明輪勝佛 南無盧遮那勝藏佛 南無滿虛空法界尸佉羅勝然燈佛 南無不退然燈佛 南無法界吼佛 南無妙法樹山王威德佛 南無一切法海吼王佛 南無寶光明然燈幢佛 南無須彌功德光威德佛 南無法雲吼王佛 南無智炬然燈王佛 南無法電速幢勝佛 南無法然燈奮迅師子佛 南無不退法界吼佛 南無智力威德山王佛 南無電光明劫善照世界初放栴檀香光明照佛 南無善決定清淨劫無垢世界初盧舍那佛 南無甘露莊嚴劫善清淨世界初栴檀然燈王佛 南無善住劫妙香世界初須彌光明勝王佛 南無善見劫莊嚴世界初無邊功德種種寶莊嚴王佛 南無焰清淨劫清淨世界初金剛奮迅佛 南無不

可嫌劫不可嫌世界初毘沙門佛 南無不可嫌劫不可嫌稱世界初寶月佛 南無不可訶劫稱財世界初不可思議光明佛 南無清淨莊嚴劫樂清淨世界初觀世王佛 南無真塵劫光明塵世界初火光明佛 南無梵讚歎劫清淨世界初力莊嚴王佛 南無德光明莊嚴劫月幢世界初善眼佛 南無栴檀香行平等勝成就佛 南無法海吼光明王佛 南無無垢轉法輪佛 南無寂靜威德王佛 南無虛空劫然燈佛 南無天自在藏佛 南無日羅幢雞都王佛 南無信威德佛 南無寶華藏佛 南無妙日身佛 南無一切身智光明月佛 南無不濁身佛 南無閻浮檀威德王佛 南無相莊嚴身佛 南無種種光明火月佛 南無善觀智雞都佛 南無無垢智光明王佛 南無金剛那羅延精進佛 南無不可降伏智處佛 南無師子智佛 南無普無垢智通佛 南無無垢眼勝雲佛 南無金剛菩提光佛 南無光燈火髻佛 南無智日雞都佛 南無得功德佛 南無智光明雲光佛 南無普照月佛 南無寶波頭摩敷身佛 南無無障蓋吼佛 南無普光明奮迅師子佛 南無法界境界慧月佛 南無一切虛空樂說覺佛 南無初香善名佛 南無普聲寂靜吼佛 南無甘露山威德佛 南無法海吼聲佛 南無善堅羅網堅佛 南無光明月微塵佛 南無虛空鏡像頭髻佛 南無善智滿月面佛 南無清淨智華光明佛 南無寶炎山勝王佛 南無無垢功德火光明佛 南無寶月幢佛 南無寶勝光明威德王佛 南無普智行佛 南無炎海然燈佛 南無法無垢吼王佛 南無不可比功德稱幢佛 南無三昧輪身佛 南無長臂本願無垢月佛 南無相智義然燈佛 南無法起寶齊聲佛 南無勝照藏王佛 南無乘幢佛 南無法海波頭摩廣信無畏天佛 南無法海吼光王佛 南無無垢法山佛 南無法輪光明髻佛 南無法日勝雲佛 南無法海說聲王佛 南無法日智輪然燈佛 南無法華雞都幢雲佛 南無法炎山雞都王佛 南無法行深勝月佛 南無法智普鏡佛 南無藏普智作照佛 南無山王勝藏王佛 南無普門賢照佛 南無連一切法精進幢佛 南無法寶華勝雲佛 南無寂光明深髻佛 南無法光明慈樂說光明月佛 南無炎海佛 南無智日普光明佛 南無普輪頂佛 南無智光明王佛 南無福德光華燈佛 南無日光明王佛 南無智師子雞都幢王佛 南無寶相山佛 南無莊嚴山佛 南無日步普照佛 南無法羅網覺勝月佛 南無無畏那羅延師子佛 南無普智不二勇猛佛 南無法波頭摩敷身佛 南無功德華勝海佛 南無然法炬勝月佛 南無菩提輪善覺勝月佛 南無普賢鏡像髻佛 南無法幢然燈行佛(丹本無行) 南無金剛海幢王佛 南無稱山勝雲佛 南無栴檀勝月佛 南無照眾生王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可嫌劫不可嫌世界初毘沙門佛 南無不可嫌劫不可嫌稱世界初寶月佛 南無不可訶劫稱財世界初不可思議光明佛 南無清淨莊嚴劫樂清淨世界初觀世王佛 南無真塵劫光明塵世界初火光明佛 南無梵讚歎劫清淨世界初力莊嚴王佛 南無德光明莊嚴劫月幢世界初善眼佛 南無栴檀香行平等勝成就佛 南無法海吼光明王佛 南無無垢轉法輪佛 南無寂靜威德王佛 南無虛空劫然燈佛 南無天自在藏佛 南無日羅幢雞都王佛 南無信威德佛 南無寶華藏佛 南無妙日身佛 南無一切身智光明月佛 南無不濁身佛 南無閻浮檀威德王佛 南無相莊嚴身佛 南無種種光明火月佛 南無善觀智雞都佛 南無無垢智光明王佛 南無金剛那羅延精進佛 南無不可降伏智處佛 南無師子智佛 南無普無垢智通佛 南無無垢眼勝雲佛 南無金剛菩提光佛 南無光燈火髻佛 南無智日雞都佛 南無得功德佛 南無智光明雲光佛 南無普照月佛 南無寶波頭摩敷身佛 南無無障蓋吼佛 南無普光明奮迅師子佛 南無法界境界慧月佛 南無一切虛空樂說覺佛 南無初香善名佛 南無普聲寂靜吼佛 南無甘露山威德佛 南無法海吼聲佛 南無善堅羅網堅佛 南無光明月微塵佛 南無虛空鏡像頭髻佛 南無善智滿月面佛 南無清淨智華光明佛 南無寶炎山勝王佛 南無無垢功德火光明佛 南無寶月幢佛 南無寶勝光明威德王佛 南無普智行佛 南無炎海然燈佛 南無法無垢吼王佛 南無不可比功德稱幢佛 南無三昧輪身佛 南無長臂本願無垢月佛 南無相智義然燈佛 南無法起寶齊聲佛 南無勝照藏王佛 南無乘幢佛 南無法海波頭摩廣信無畏天佛 南無法海吼光王佛 南無無垢法山佛 南無法輪光明髻佛 南無法日勝雲佛 南無法海說聲王佛 南無法日智輪然燈佛 南無法華雞都幢雲佛 南無法炎山雞都王佛 南無法行深勝月佛 南無法智普鏡佛 南無藏普智作照佛 南無山王勝藏王佛 南無普門賢照佛 南無連一切法精進幢佛 南無法寶華勝雲佛 南無寂光明深髻佛 南無法光明慈樂說光明月佛 南無炎海佛 南無智日普光明佛 南無普輪頂佛 南無智光明王佛 南無福德光華燈佛 南無日光明王佛 南無智師子雞都幢王佛 南無寶相山佛 南無莊嚴山佛 南無日步普照佛 南無法羅網覺勝月佛 南無無畏那羅延師子佛 南無普智不二勇猛佛 南無法波頭摩敷身佛 南無功德華勝海佛 南無然法炬勝月佛 南無菩提輪善覺勝月佛 南無普賢鏡像髻佛 南無法幢然燈行佛(丹本無行) 南無金剛海幢王佛 南無稱山勝雲佛 南無栴檀勝月佛 南無照眾生王佛

南無普功德華威德光佛 南無勝波頭摩華藏佛 南無因波頭摩佛 南無香炎光明勝佛 南無相山盧舍那佛 南無普聞名稱幢佛 南無法成光勝佛 南無普門光明須彌佛 南無功德威德佛 南無相勝法力勇猛幢佛 南無轉法輪光明吼佛 南無光明功德山般若照佛 南無轉法輪月妙勝佛 南無法華盧舍那清淨雞都佛 南無寶波頭摩光明藏佛 南無普覺華佛 南無寶山雲燈佛 南無種種光明勝彌留藏佛 南無光明輪峯王佛 南無福德雲晝(丹蓋)佛 南無法峯雲幢佛 南無功德山威德佛 南無法日雲燈王佛 南無法雲稱勝月佛 南無法輪力雲佛 南無香解幢智威德佛 南無法輪清淨勝月佛 南無金山威德賢佛 南無賢首彌留威德佛 南無普慧雲吼佛 南無法力勝山佛 南無香炎勝王佛 南無伽那迦摩尼山聲佛 南無頂藏一切法光明輪佛 南無然法輪威德佛 南無山峯勝威德佛 南無普精進炬光明雲佛 南無三昧賢寶天冠光明佛 南無勝寶光佛 南無法炬寶帳聲佛 南無樂法光明師子佛 南無莊嚴相月幢佛 南無光明山雷電雲佛 南無無垢幢佛 南無無礙法虛空光明佛 南無快智華敷身佛 南無世間妙光明聲佛 南無法三昧光明聲佛 南無法聲多藏佛 南無法火炎海聲佛 南無高法輪光明佛 南無三世相鏡像威德佛 南無法界師子光佛 南無法火炎光明佛 南無盧舍那勝須彌佛 南無一切三昧海師子佛 南無普光慧然燈佛 南無法界城然燈佛 南無普門吼光明佛 南無賢首佛 南無普光首佛 南無胎王佛 南無法界燈佛 南無虛空山照佛 南無阿尼羅有眼佛 南無龍自在王佛 南無普照勝須彌王佛 南無無礙虛空智雞都幢王佛 南無普智光明照十方吼佛 南無雲王吼聲佛 南無不空見佛 南無普照佛 南無實聲佛 南無金色寶作界妙山佛 南無妙聲佛 南無金閻浮幢千(丹于)遮那光明佛 南無金色百光明佛 南無寶(丹實)稱佛 南無不空稱佛 南無日愛佛 南無成就智義佛 南無普賢佛 南無無垢光明雞都王佛 南無寶炎佛 南無日月佛 南無海勝佛 南無法幢佛 南無無邊功德王佛 南無寶藏佛 南無無垢面佛 南無無量壽花佛 南無寶聚佛 南無智起佛 南無普護佛 南無薩婆毘浮佛』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無普功德華威德光佛 南無勝波頭摩華藏佛 南無因波頭摩佛 南無香炎光明勝佛 南無相山盧舍那佛 南無普聞名稱幢佛 南無法成光勝佛 南無普門光明須彌佛 南無功德威德佛 南無相勝法力勇猛幢佛 南無轉法輪光明吼佛 南無光明功德山般若照佛 南無轉法輪月妙勝佛 南無法華盧舍那清淨雞都佛 南無寶波頭摩光明藏佛 南無普覺華佛 南無寶山雲燈佛 南無種種光明勝彌留藏佛 南無光明輪峯王佛 南無福德雲晝(丹蓋)佛 南無法峯雲幢佛 南無功德山威德佛 南無法日雲燈王佛 南無法雲稱勝月佛 南無法輪力雲佛 南無香解幢智威德佛 南無法輪清淨勝月佛 南無金山威德賢佛 南無賢首彌留威德佛 南無普慧雲吼佛 南無法力勝山佛 南無香炎勝王佛 南無伽那迦摩尼山聲佛 南無頂藏一切法光明輪佛 南無然法輪威德佛 南無山峯勝威德佛 南無普精進炬光明雲佛 南無三昧賢寶天冠光明佛 南無勝寶光佛 南無法炬寶帳聲佛 南無樂法光明師子佛 南無莊嚴相月幢佛 南無光明山雷電雲佛 南無無垢幢佛 南無無礙法虛空光明佛 南無快智華敷身佛 南無世間妙光明聲佛 南無法三昧光明聲佛 南無法聲多藏佛 南無法火炎海聲佛 南無高法輪光明佛 南無三世相鏡像威德佛 南無法界師子光佛 南無法火炎光明佛 南無盧舍那勝須彌佛 南無一切三昧海師子佛 南無普光慧然燈佛 南無法界城然燈佛 南無普門吼光明佛 南無賢首佛 南無普光首佛 南無胎王佛 南無法界燈佛 南無虛空山照佛 南無阿尼羅有眼佛 南無龍自在王佛 南無普照勝須彌王佛 南無無礙虛空智雞都幢王佛 南無普智光明照十方吼佛 南無雲王吼聲佛 南無不空見佛 南無普照佛 南無實聲佛 南無金色寶作界妙山佛 南無妙聲佛 南無金閻浮幢千(丹于)遮那光明佛 南無金色百光明佛 南無寶(丹實)稱佛 南無不空稱佛 南無日愛佛 南無成就智義佛 南無普賢佛 南無無垢光明雞都王佛 南無寶炎佛 南無日月佛 南無海勝佛 南無法幢佛 南無無邊功德王佛 南無寶藏佛 南無無垢面佛 南無無量壽花佛 南無寶聚佛 南無智起佛 南無普護佛 南無薩婆毘浮佛』」

爾時，憂波摩那比丘即從座起，偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！世尊！幾佛過去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，憂波摩那比丘即從座起，偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！世尊！幾佛過去？」

佛告憂波摩那比丘：「比丘！譬如恒河沙世界，下至水際，上盡有頂，滿中微塵。比丘！有人於中取爾所微塵，過恒河沙世界，下一微塵，如是過恒河沙世界，復下一塵，如是盡爾所微塵。比丘！於意云何？若著微塵，若不著微塵，是微塵數可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憂波摩那比丘：「比丘！譬如恒河沙世界，下至水際，上盡有頂，滿中微塵。比丘！有人於中取爾所微塵，過恒河沙世界，下一微塵，如是過恒河沙世界，復下一塵，如是盡爾所微塵。比丘！於意云何？若著微塵，若不著微塵，是微塵數可知數不？」

比丘言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也，世尊！」

佛告比丘：「比丘！彼微塵可知其數，而彼過去同名釋迦牟尼佛，已入涅槃者，不可數知。比丘！我知彼過去諸佛，如現前見。彼諸佛母，同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，彼諸佛第一聲聞弟子，同名舍利弗、目犍連，侍者弟子同名阿難，何況種種異名母、異名父、異名城、異名弟子、異名侍者。比丘！彼若干世界，彼人於何等世界著微塵，何等世界不著微塵，彼諸世界，若著微塵，若不著微塵，下至水際，上至有頂。比丘！復有第二人取一微塵，過彼若干微塵數世界爾數佛國土，阿僧祇億百千萬那由他世界，為一步。比丘！彼人復過是若干微塵數世界為一步，彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行，乃下一塵，如是盡諸微塵。比丘！如是若干世界，滿中微塵，復更著十方世界。比丘！復過是世界著微塵，彼諸世界，下至水際，上至有頂，滿中微塵。比丘！於意云何，彼微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「比丘！彼微塵可知其數，而彼過去同名釋迦牟尼佛，已入涅槃者，不可數知。比丘！我知彼過去諸佛，如現前見。彼諸佛母，同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，彼諸佛第一聲聞弟子，同名舍利弗、目犍連，侍者弟子同名阿難，何況種種異名母、異名父、異名城、異名弟子、異名侍者。比丘！彼若干世界，彼人於何等世界著微塵，何等世界不著微塵，彼諸世界，若著微塵，若不著微塵，下至水際，上至有頂。比丘！復有第二人取一微塵，過彼若干微塵數世界爾數佛國土，阿僧祇億百千萬那由他世界，為一步。比丘！彼人復過是若干微塵數世界為一步，彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行，乃下一塵，如是盡諸微塵。比丘！如是若干世界，滿中微塵，復更著十方世界。比丘！復過是世界著微塵，彼諸世界，下至水際，上至有頂，滿中微塵。比丘！於意云何，彼微塵可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「彼諸微塵可知其數，彼同名母、同名父、同名城、同名弟子、同名侍者、同名釋迦牟尼佛，不可知數。如釋迦牟尼佛，不勝幢佛亦如是，盧舍那佛亦如是，無垢勝眼佛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「彼諸微塵可知其數，彼同名母、同名父、同名城、同名弟子、同名侍者、同名釋迦牟尼佛，不可知數。如釋迦牟尼佛，不勝幢佛亦如是，盧舍那佛亦如是，無垢勝眼佛亦如是。

「光明清淨王佛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光明清淨王佛亦如是。

「無垢光明眼佛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢光明眼佛亦如是。

「善無垢清淨佛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善無垢清淨佛亦如是。

「成就無邊功德勝王佛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就無邊功德勝王佛亦如是。

「寶光明佛亦如是，寂修佛亦如是，聲德佛亦如是，波頭摩勝佛亦如是，日月佛亦如是，普寶蓋佛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶光明佛亦如是，寂修佛亦如是，聲德佛亦如是，波頭摩勝佛亦如是，日月佛亦如是，普寶蓋佛亦如是。

「比丘！汝當歸命如是等阿僧祇同名佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！汝當歸命如是等阿僧祇同名佛。

「『南無普光明奮迅王佛 南無普照佛 南無藥王佛 南無彌留燈王佛 南無寶莊嚴佛 南無智成就佛 南無寶蓋佛 南無放炎佛 南無物成就佛 南無稱智佛 南無三昧勝佛 南無寶觀佛 南無寶雞都佛 南無尸羅施佛 南無莎羅王佛 南無實意山(丹本無山)雞兜王佛 南無大莊嚴佛 南無山自在王佛 南無栴檀佛 南無見義佛 南無自在幢佛 南無大彌留佛 南無無光勝佛 南無大莊嚴王佛 南無大智幢佛 南無日藏佛 南無梵自在佛 南無無畏上勝山王佛 南無智雞兜佛 南無餘依止黠聲王佛 南無智炬住持佛 南無過一切世間佛 南無法照佛 南無無垢光佛 南無普光佛 南無一切勝佛 南無寂靜妙聲佛 南無普明佛 南無勝山王師子奮迅境界聲佛 南無地住持佛 南無功德王光佛 南無住持智庭燎佛 南無樂說勝王佛 南無難勝佛 南無金色波頭摩成王佛 南無寶作佛 南無無量聲佛 南無親光佛 南無龍天佛 南無天力佛 南無師子佛 南無離諍光佛 南無世天佛 南無勝積佛 南無人王佛 南無華王佛 南無華勝佛 南無發精進佛 南無因陀羅雞兜佛 南無清淨無垢光菩提寶華不斷絕光明王佛 南無勝山王師子奮迅境界聲佛 南無薝蔔上佛 南無意福德自在佛 南無觀聲王佛 南無無垢威德佛 南無功德寶集吼佛 南無成就德佛 南無成就勝佛 南無斯何佛 南無威德佛 南無阿輸迦世界賢妙勝佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無普光明奮迅王佛 南無普照佛 南無藥王佛 南無彌留燈王佛 南無寶莊嚴佛 南無智成就佛 南無寶蓋佛 南無放炎佛 南無物成就佛 南無稱智佛 南無三昧勝佛 南無寶觀佛 南無寶雞都佛 南無尸羅施佛 南無莎羅王佛 南無實意山(丹本無山)雞兜王佛 南無大莊嚴佛 南無山自在王佛 南無栴檀佛 南無見義佛 南無自在幢佛 南無大彌留佛 南無無光勝佛 南無大莊嚴王佛 南無大智幢佛 南無日藏佛 南無梵自在佛 南無無畏上勝山王佛 南無智雞兜佛 南無餘依止黠聲王佛 南無智炬住持佛 南無過一切世間佛 南無法照佛 南無無垢光佛 南無普光佛 南無一切勝佛 南無寂靜妙聲佛 南無普明佛 南無勝山王師子奮迅境界聲佛 南無地住持佛 南無功德王光佛 南無住持智庭燎佛 南無樂說勝王佛 南無難勝佛 南無金色波頭摩成王佛 南無寶作佛 南無無量聲佛 南無親光佛 南無龍天佛 南無天力佛 南無師子佛 南無離諍光佛 南無世天佛 南無勝積佛 南無人王佛 南無華王佛 南無華勝佛 南無發精進佛 南無因陀羅雞兜佛 南無清淨無垢光菩提寶華不斷絕光明王佛 南無勝山王師子奮迅境界聲佛 南無薝蔔上佛 南無意福德自在佛 南無觀聲王佛 南無無垢威德佛 南無功德寶集吼佛 南無成就德佛 南無成就勝佛 南無斯何佛 南無威德佛 南無阿輸迦世界賢妙勝佛』

「若善男子、善女人，受持是佛名，必得不退菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，受持是佛名，必得不退菩提。

「『南無難陀世界栴檀勝佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無難陀世界栴檀勝佛』

「若善男子、善女人，受持是佛名，畢竟得清淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，受持是佛名，畢竟得清淨心。

「『南無跋陀世界寂染佛 南無意智雞兜世界破魔力佛 南無滿月世界無憂佛 南無雞兜意勝世界寶杖佛 南無語吼聲勝世界花勝佛 南無差摩世界三奮迅佛 南無廣世界樹提勝佛 南無月勝世界金剛功德身佛 南無過去無量無邊海勝佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無跋陀世界寂染佛 南無意智雞兜世界破魔力佛 南無滿月世界無憂佛 南無雞兜意勝世界寶杖佛 南無語吼聲勝世界花勝佛 南無差摩世界三奮迅佛 南無廣世界樹提勝佛 南無月勝世界金剛功德身佛 南無過去無量無邊海勝佛』

「若善男子，稱彼佛名，得畢竟不退菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子，稱彼佛名，得畢竟不退菩提心。

「『南無彌留勝王佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無彌留勝王佛』

「彼佛初成佛，第一會八十億百千萬那由他聲聞眾，第二會七十億百千萬那由他，第三會六十億百千萬那由他，第四會二十五億百千萬那由他如是，菩薩無量無邊百千萬億那由他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初成佛，第一會八十億百千萬那由他聲聞眾，第二會七十億百千萬那由他，第三會六十億百千萬那由他，第四會二十五億百千萬那由他如是，菩薩無量無邊百千萬億那由他。

「『南無師子妙聲王佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無師子妙聲王佛』

「彼如來初會有九十九億聲聞，第二會九十億，第三會九十三億，第四會九十九億如是，菩薩摩訶薩眾無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼如來初會有九十九億聲聞，第二會九十億，第三會九十三億，第四會九十九億如是，菩薩摩訶薩眾無量無邊。

「『南無華勝佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無華勝佛』

「彼佛初會八十億聲聞，菩薩僧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會八十億聲聞，菩薩僧亦如是。

「『南無妙行佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無妙行佛』

「彼佛初會八十億聲聞，菩薩僧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會八十億聲聞，菩薩僧亦如是。

「『南無無量大莊嚴佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無無量大莊嚴佛』

「彼佛初會八十億聲聞，第二會七十億，乃至第十會亦如是，菩薩僧亦如是無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會八十億聲聞，第二會七十億，乃至第十會亦如是，菩薩僧亦如是無量無邊。

「『南無放炎佛 南無威德佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無放炎佛 南無威德佛』

「彼佛初會有九十億聲聞，如是第二乃至第十亦如是，菩薩摩訶薩僧無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會有九十億聲聞，如是第二乃至第十亦如是，菩薩摩訶薩僧無量無邊。

「『南無一切光明佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無一切光明佛』

「彼佛初會有那由他億聲聞，菩薩僧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會有那由他億聲聞，菩薩僧亦如是。

「『南無無量光明佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無無量光明佛』

「彼佛初會聲聞有九十六億，第二會九十四億，第三會九十二億，菩薩僧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會聲聞有九十六億，第二會九十四億，第三會九十二億，菩薩僧亦如是。

「『南無聲德佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無聲德佛』

「彼佛初會聲聞有八十億，第二會七十億，第三會六十億，菩薩僧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會聲聞有八十億，第二會七十億，第三會六十億，菩薩僧亦如是。

「應當歸命如是等無量無邊諸佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應當歸命如是等無量無邊諸佛菩薩。

「復次，比丘！應當敬禮南方清淨無垢世界菩薩佛，謂文殊師利，現在普見如來佛國土中。復次，比丘！應敬禮四大士菩薩，第一名光明幢，現在東方無畏如來佛國土中，第二名智勝，現在南方智聚如來佛國土中，第三名寂根，現在西方智山如來佛國土中，第四名願意成就，現在北方那羅延如來佛國土中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！應當敬禮南方清淨無垢世界菩薩佛，謂文殊師利，現在普見如來佛國土中。復次，比丘！應敬禮四大士菩薩，第一名光明幢，現在東方無畏如來佛國土中，第二名智勝，現在南方智聚如來佛國土中，第三名寂根，現在西方智山如來佛國土中，第四名願意成就，現在北方那羅延如來佛國土中。

「『敬禮東方無畏如來佛國土中光明幢菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『敬禮東方無畏如來佛國土中光明幢菩薩。

「『敬禮南方智聚如來佛國土中智勝菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『敬禮南方智聚如來佛國土中智勝菩薩。

「『敬禮西方智山如來佛國土中寂根菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『敬禮西方智山如來佛國土中寂根菩薩。

「『敬禮北方那羅延如來佛國土中願意成就菩薩。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『敬禮北方那羅延如來佛國土中願意成就菩薩。』」

復次，摩訶男比丘重問如來：「世尊！過去幾佛入涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，摩訶男比丘重問如來：「世尊！過去幾佛入涅槃？」

佛告摩訶男：「汝今諦聽，當為汝說。比丘！東方恒河沙世界，南方恒河沙世界，西方恒河沙世界，北方恒河沙世界，上下四維恒河沙世界，彼一切世界，下至水際，上盡有頂，滿中微塵。比丘！於意云何，彼如是微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告摩訶男：「汝今諦聽，當為汝說。比丘！東方恒河沙世界，南方恒河沙世界，西方恒河沙世界，北方恒河沙世界，上下四維恒河沙世界，彼一切世界，下至水際，上盡有頂，滿中微塵。比丘！於意云何，彼如是微塵可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「如是同名釋迦牟尼佛，過去入涅槃者不可數知。比丘！我知彼過去諸佛，如現在前。彼諸佛母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，彼佛第一聲聞弟子同名舍利弗、目犍連，侍者弟子同名阿難陀，何況種種異名母、異名父、異名城、異名弟子、異名侍者。比丘！彼若干世界，彼人於何等世界著微塵，何等世界不著微塵，彼諸世界，若著微塵，及不著者，下至水際，上至有頂。比丘！復有第二人，取彼微塵，彼若干微塵數世界，爾所佛國土阿僧祇億百千萬那由他世界，過爾所世界為一步。比丘！彼人復過若干微塵數世界為一步，彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行，乃下一塵，如是盡諸微塵。比丘！如是若干世界，若著微塵，及不著者，滿中微塵，復更著十方世界。比丘！復過是世界，若著微塵，及不著者，彼諸世界，下至水際，上至有頂，滿中微塵。比丘！於意云何，彼諸微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「如是同名釋迦牟尼佛，過去入涅槃者不可數知。比丘！我知彼過去諸佛，如現在前。彼諸佛母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，彼佛第一聲聞弟子同名舍利弗、目犍連，侍者弟子同名阿難陀，何況種種異名母、異名父、異名城、異名弟子、異名侍者。比丘！彼若干世界，彼人於何等世界著微塵，何等世界不著微塵，彼諸世界，若著微塵，及不著者，下至水際，上至有頂。比丘！復有第二人，取彼微塵，彼若干微塵數世界，爾所佛國土阿僧祇億百千萬那由他世界，過爾所世界為一步。比丘！彼人復過若干微塵數世界為一步，彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行，乃下一塵，如是盡諸微塵。比丘！如是若干世界，若著微塵，及不著者，滿中微塵，復更著十方世界。比丘！復過是世界，若著微塵，及不著者，彼諸世界，下至水際，上至有頂，滿中微塵。比丘！於意云何，彼諸微塵可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「彼諸微塵可知其數，彼同名釋迦牟尼佛，母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，第一弟子同名舍利弗、目犍連，侍者弟子同名阿難陀，不可知數。復次，比丘！復有第三人，取彼爾所世界微塵，過彼爾所微塵數世界為一步，過若干百千萬億那由他阿僧祇劫行，乃下一塵，如是盡諸微塵。復有第四人，取彼若干微塵數世界，若著若不著，下至水際，上至有頂，滿中微塵。比丘！於意云何，彼微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「彼諸微塵可知其數，彼同名釋迦牟尼佛，母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，第一弟子同名舍利弗、目犍連，侍者弟子同名阿難陀，不可知數。復次，比丘！復有第三人，取彼爾所世界微塵，過彼爾所微塵數世界為一步，過若干百千萬億那由他阿僧祇劫行，乃下一塵，如是盡諸微塵。復有第四人，取彼若干微塵數世界，若著若不著，下至水際，上至有頂，滿中微塵。比丘！於意云何，彼微塵可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「彼若干微塵，可知其數。然彼同名釋迦牟尼佛母、同名父、同名世界、同名弟子、同名侍者、同名佛，不可知數。比丘！如是第五人、第六、第七、第八、第九、第十人。復次，比丘！復有第十一人，是人彼若干微塵中，取一微塵破為十方，若干世界微塵數分，如一微塵破為若干分，如是餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分。比丘！於意云何，彼微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「彼若干微塵，可知其數。然彼同名釋迦牟尼佛母、同名父、同名世界、同名弟子、同名侍者、同名佛，不可知數。比丘！如是第五人、第六、第七、第八、第九、第十人。復次，比丘！復有第十一人，是人彼若干微塵中，取一微塵破為十方，若干世界微塵數分，如一微塵破為若干分，如是餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分。比丘！於意云何，彼微塵可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「復有人，彼若干微塵佛國土為過一步，如是速疾神通行東方世界，無量無邊劫行，行如是東方世界，下一微塵東方盡，如是微塵，若著微塵，及不著者，下至水際，上至有頂，滿中微塵；如是南方乃至十方，下至水際，上至有頂，滿中微塵。比丘！於意云何，彼微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「復有人，彼若干微塵佛國土為過一步，如是速疾神通行東方世界，無量無邊劫行，行如是東方世界，下一微塵東方盡，如是微塵，若著微塵，及不著者，下至水際，上至有頂，滿中微塵；如是南方乃至十方，下至水際，上至有頂，滿中微塵。比丘！於意云何，彼微塵可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「若干微塵分可知其數。然現今在世，同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數知，母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀，城同名迦毘羅，弟子同名舍利弗、目犍連，侍者弟子同名阿難陀，何況種種異名。比丘！我若干微塵數劫住世，說一同名釋迦牟尼佛，不可窮盡。如是同名然燈佛，同名提波延佛，同名燈光明佛，同名一切勝佛，同名稱王佛，同名波頭摩勝佛，同名毘婆尸佛，同名尸棄佛，同名毘舍浮佛，同名拘留孫佛，同名拘那含牟尼佛，同名迦葉佛，如是等異名母，乃至異名侍者入涅槃，我知彼佛，如現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若干微塵分可知其數。然現今在世，同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數知，母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀，城同名迦毘羅，弟子同名舍利弗、目犍連，侍者弟子同名阿難陀，何況種種異名。比丘！我若干微塵數劫住世，說一同名釋迦牟尼佛，不可窮盡。如是同名然燈佛，同名提波延佛，同名燈光明佛，同名一切勝佛，同名稱王佛，同名波頭摩勝佛，同名毘婆尸佛，同名尸棄佛，同名毘舍浮佛，同名拘留孫佛，同名拘那含牟尼佛，同名迦葉佛，如是等異名母，乃至異名侍者入涅槃，我知彼佛，如現在前。

「應當敬禮如是等諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應當敬禮如是等諸佛。

「『敬禮同名釋迦牟尼佛 敬禮同名然燈佛 敬禮同名提波延佛 敬禮同名燈光明佛 敬禮同名一切勝佛 敬禮同名稱王佛 敬禮同名波頭摩勝佛 敬禮同名毘婆尸佛 敬禮同名尸棄佛 敬禮同名毘舍浮佛 敬禮同名拘留孫佛 敬禮同名拘那含牟尼佛 敬禮同名迦葉佛』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『敬禮同名釋迦牟尼佛 敬禮同名然燈佛 敬禮同名提波延佛 敬禮同名燈光明佛 敬禮同名一切勝佛 敬禮同名稱王佛 敬禮同名波頭摩勝佛 敬禮同名毘婆尸佛 敬禮同名尸棄佛 敬禮同名毘舍浮佛 敬禮同名拘留孫佛 敬禮同名拘那含牟尼佛 敬禮同名迦葉佛』」

憂波摩那比丘白佛言：「世尊！世尊！未來幾許佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂波摩那比丘白佛言：「世尊！世尊！未來幾許佛？」

佛告憂波摩那比丘：「汝今諦聽，當為汝說。比丘！未來星宿劫中，有三百佛出世，同名大雞兜佛。復有十千同名莊嚴王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憂波摩那比丘：「汝今諦聽，當為汝說。比丘！未來星宿劫中，有三百佛出世，同名大雞兜佛。復有十千同名莊嚴王佛。

「華作劫中有一億百千萬佛出世，同名菩提覺華佛。八頻婆羅佛出世，同名離愛佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「華作劫中有一億百千萬佛出世，同名菩提覺華佛。八頻婆羅佛出世，同名離愛佛。

「多盧波摩劫中，有六千佛出世，同名散花佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多盧波摩劫中，有六千佛出世，同名散花佛。

「勝聲劫中莎羅自在高幢世界，十千佛出世，同名清淨憂波羅香山佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勝聲劫中莎羅自在高幢世界，十千佛出世，同名清淨憂波羅香山佛。

「普華劫中，有千八百佛出世，同名離愛佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普華劫中，有千八百佛出世，同名離愛佛。

「復有千三百佛出世，同名梵聲佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有千三百佛出世，同名梵聲佛。

「復有劫中，三十億佛出世，同名釋迦牟尼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，三十億佛出世，同名釋迦牟尼佛。

「復有劫中，八千同名然燈佛出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，八千同名然燈佛出世。

「復有劫中，六十千同名歡喜佛出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，六十千同名歡喜佛出世。

「復有劫中，三億佛出世，同名弗沙佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，三億佛出世，同名弗沙佛。

「復有劫中，十八千佛出世，同名莎羅自在王佛(十八千，丹八十千)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，十八千佛出世，同名莎羅自在王佛(十八千，丹八十千)。

「復有劫中，三百佛出世，同名波頭摩勝佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，三百佛出世，同名波頭摩勝佛。

「復有劫中，五百佛出世，同名波多婆佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，五百佛出世，同名波多婆佛。

「復有劫中，千佛出世，同名閻浮檀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，千佛出世，同名閻浮檀佛。

「復有劫中，十二八千萬佛出世，同名見一切義佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，十二八千萬佛出世，同名見一切義佛。

「復有劫中，千佛出世，同名俱隣佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，千佛出世，同名俱隣佛。

「復有劫中，九千佛出世，同名迦葉佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，九千佛出世，同名迦葉佛。

「復有劫中，十八佛出世，同名因陀羅幢佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，十八佛出世，同名因陀羅幢佛。

「復有劫中，十五佛出世，同名日佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，十五佛出世，同名日佛。

「復有劫中，六十億佛出世，同名大莊嚴佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，六十億佛出世，同名大莊嚴佛。

「復有劫中，六十佛出世，同名因陀幢佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，六十佛出世，同名因陀幢佛。

「復有劫中，五百佛出世，同名日佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，五百佛出世，同名日佛。

「復有劫中，六十億佛出世，同名大莊嚴佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，六十億佛出世，同名大莊嚴佛。

「復有劫中，六十二百佛出世，同名寂行佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，六十二百佛出世，同名寂行佛。

「復有劫中，六十億佛出世，同名莎羅自在王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，六十億佛出世，同名莎羅自在王佛。

「復有劫中，八千佛出世，同名堅精進佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，八千佛出世，同名堅精進佛。

「復有劫中，百億佛出世，同名決定光明佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，百億佛出世，同名決定光明佛。

「復有劫中，八十億佛出世，同名實法決定佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，八十億佛出世，同名實法決定佛。

「復有劫中，六十二億佛出世，同名毘留羅佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，六十二億佛出世，同名毘留羅佛。

「復有劫中，六十千佛出世，同名妙波頭摩佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，六十千佛出世，同名妙波頭摩佛。

「復有劫中，四十千佛出世，同名願莊嚴佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，四十千佛出世，同名願莊嚴佛。

「復有劫中，五百佛出世，同名華勝王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，五百佛出世，同名華勝王佛。

「復有劫中，四十億那由他佛出世，同名妙聲佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，四十億那由他佛出世，同名妙聲佛。

「復有劫中，千佛出世，同名功德蓋安隱自在王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，千佛出世，同名功德蓋安隱自在王佛。

「復有劫中，六十千佛出世，同名堅修柔軟佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，六十千佛出世，同名堅修柔軟佛。

「復有劫中，十佛國土微塵數百千萬不可說不可說佛出世，同名普賢佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，十佛國土微塵數百千萬不可說不可說佛出世，同名普賢佛。

「復有劫中，七千佛出世，同名法莊嚴王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中，七千佛出世，同名法莊嚴王佛。

「比丘！舉要言之，未來諸佛，無量無邊，不可說不可說，不可窮盡。比丘！汝應當一心歸命如是等諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！舉要言之，未來諸佛，無量無邊，不可說不可說，不可窮盡。比丘！汝應當一心歸命如是等諸佛。」

爾時，舍利弗從座而起，偏袒右肩，右膝著地，胡跪合掌，白佛言：「世尊！幾佛現在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗從座而起，偏袒右肩，右膝著地，胡跪合掌，白佛言：「世尊！幾佛現在？」

佛告舍利弗：「汝見我現在身耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝見我現在身耶？」

舍利弗言：「如是，世尊！我今實見佛身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如是，世尊！我今實見佛身。」

復告舍利弗：「我今見十方無量無邊不可說不可說世界，同我名釋迦牟尼佛在世者，如汝見我無異。如是同名然燈佛，同名毘婆尸佛，同名尸棄佛，同名毘舍浮佛，同名拘留孫佛，同名俱那含佛，同名迦葉佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告舍利弗：「我今見十方無量無邊不可說不可說世界，同我名釋迦牟尼佛在世者，如汝見我無異。如是同名然燈佛，同名毘婆尸佛，同名尸棄佛，同名毘舍浮佛，同名拘留孫佛，同名俱那含佛，同名迦葉佛。

「舍利弗！舉要言之，我若一劫，若百千萬億那由他劫說，同名諸佛不可窮盡，何況異名佛？此如是等諸佛，皆是文殊師利初教發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！汝應當一心歸命如是等諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！舉要言之，我若一劫，若百千萬億那由他劫說，同名諸佛不可窮盡，何況異名佛？此如是等諸佛，皆是文殊師利初教發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！汝應當一心歸命如是等諸佛。

「舍利弗！現在劫五百同名智幢佛。復有劫五百同名法幢佛。復有劫六十二同名然燈佛。復有劫六十二同名尸棄佛。復有劫千同名然火單荼自在王聲佛。復有劫二千不同名，或名智勝佛，或名炬燈王佛，或名法勝佛，或名梵勝佛。舍利弗！汝應當一心歸命如是等諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！現在劫五百同名智幢佛。復有劫五百同名法幢佛。復有劫六十二同名然燈佛。復有劫六十二同名尸棄佛。復有劫千同名然火單荼自在王聲佛。復有劫二千不同名，或名智勝佛，或名炬燈王佛，或名法勝佛，或名梵勝佛。舍利弗！汝應當一心歸命如是等諸佛。

「舍利弗！復有佛名妙聲分聲佛。舍利弗！彼妙聲分聲佛壽命六十百歲。過是東方，名智自在兩足尊，彼智自在如來壽命十二千歲。過智自在世尊，復有佛名威德自在兩足尊，威德自在佛壽命七十六千歲。過威德自在世尊，復有佛名摩醯首羅，彼摩醯首羅佛壽命滿一億歲。過摩醯首羅佛，復有佛名梵聲，彼梵聲佛壽命滿足十億歲。過梵聲世尊，復有佛名大眾自在，彼大眾自在佛壽命滿足六十千歲。過大眾自在世尊，復有佛名聲自在佛，彼聲自在佛壽命滿足一億歲。過聲自在世尊，復有佛名勝聲，彼勝聲佛壽命滿足百億歲。過彼勝聲世尊，復有佛名月面，彼月面佛壽命一日一夜。過月面世尊，復有佛名日面，彼日面佛壽命滿足千八百歲。過日面世尊，復有佛名梵面，彼梵面佛壽命滿足二十三千歲。過梵面世尊，復有佛名梵阿莎婆，彼梵阿莎婆佛壽命滿足千八百歲。舍利弗！汝應當一心歸命如是等諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復有佛名妙聲分聲佛。舍利弗！彼妙聲分聲佛壽命六十百歲。過是東方，名智自在兩足尊，彼智自在如來壽命十二千歲。過智自在世尊，復有佛名威德自在兩足尊，威德自在佛壽命七十六千歲。過威德自在世尊，復有佛名摩醯首羅，彼摩醯首羅佛壽命滿一億歲。過摩醯首羅佛，復有佛名梵聲，彼梵聲佛壽命滿足十億歲。過梵聲世尊，復有佛名大眾自在，彼大眾自在佛壽命滿足六十千歲。過大眾自在世尊，復有佛名聲自在佛，彼聲自在佛壽命滿足一億歲。過聲自在世尊，復有佛名勝聲，彼勝聲佛壽命滿足百億歲。過彼勝聲世尊，復有佛名月面，彼月面佛壽命一日一夜。過月面世尊，復有佛名日面，彼日面佛壽命滿足千八百歲。過日面世尊，復有佛名梵面，彼梵面佛壽命滿足二十三千歲。過梵面世尊，復有佛名梵阿莎婆，彼梵阿莎婆佛壽命滿足千八百歲。舍利弗！汝應當一心歸命如是等諸佛。

「舍利弗！復過一劫中，二百佛出世，我說彼佛名，汝當歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過一劫中，二百佛出世，我說彼佛名，汝當歸命。

「『南無不可嫌身佛 南無稱名佛 南無威德佛 南無稱吼佛 南無稱上佛 南無聲清淨佛 南無智勝佛 南無智解佛 南無黠慧佛 南無智通佛 南無智成就佛 南無智供養佛 南無智妙佛 南無智通(丹勇)猛佛 南無智炎佛 南無淨上佛 南無法寶佛 南無智光佛 南無梵天佛 南無善梵天佛 南無淨婆藪佛 南無妙梵聲佛 南無梵自在佛 南無梵天自在佛 南無因那陀佛 南無梵吼佛 南無梵德佛 南無威德力佛 南無威德自在佛 南無善威德佛 南無威德絕倫無能制伏佛 南無威德起佛 南無威德天佛 南無善決定威德佛 南無威德勝佛 南無驚怖佛 南無驚怖意佛 南無驚怖慧佛 南無驚怖眾生佛 南無驚怖面佛 南無驚怖起佛 南無威德決定畢竟佛 南無威德天佛 南無驚怖實佛 南無見驚怖佛 南無善眼佛 南無月勝佛 南無深聲佛 南無無邊聲佛 南無淨聲佛 南無清淨聲佛 南無無量聲佛 南無放聲佛 南無降伏魔力聲佛 南無住持聲佛 南無善目佛 南無善照佛 南無普眼佛 南無清淨面佛 南無無邊眼佛 南無稱眼佛 南無眼莊嚴佛 南無不可嫌眼佛 南無調柔佛 南無調勝佛 南無善調心佛 南無善寂根佛 南無善寂意佛 南無善寂妙佛 南無善寂行佛 南無善寂去佛 南無善寂彼岸佛 南無善寂勇猛佛 南無住勝佛 南無善寂淨心佛 南無眾自在佛 南無眾上首自在王佛 南無有眾佛 南無勝眾佛 南無清淨智佛 南無大眾自在佛 南無眾勇猛佛 南無放妙香佛 南無法方佛 南無法雞兜佛 南無法行佛 南無法寶佛 南無法力佛 南無法住佛 南無善法佛 南無法勇猛佛 南無法樂決定佛 南無實法決定一劫中八十億同名決定佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無不可嫌身佛 南無稱名佛 南無威德佛 南無稱吼佛 南無稱上佛 南無聲清淨佛 南無智勝佛 南無智解佛 南無黠慧佛 南無智通佛 南無智成就佛 南無智供養佛 南無智妙佛 南無智通(丹勇)猛佛 南無智炎佛 南無淨上佛 南無法寶佛 南無智光佛 南無梵天佛 南無善梵天佛 南無淨婆藪佛 南無妙梵聲佛 南無梵自在佛 南無梵天自在佛 南無因那陀佛 南無梵吼佛 南無梵德佛 南無威德力佛 南無威德自在佛 南無善威德佛 南無威德絕倫無能制伏佛 南無威德起佛 南無威德天佛 南無善決定威德佛 南無威德勝佛 南無驚怖佛 南無驚怖意佛 南無驚怖慧佛 南無驚怖眾生佛 南無驚怖面佛 南無驚怖起佛 南無威德決定畢竟佛 南無威德天佛 南無驚怖實佛 南無見驚怖佛 南無善眼佛 南無月勝佛 南無深聲佛 南無無邊聲佛 南無淨聲佛 南無清淨聲佛 南無無量聲佛 南無放聲佛 南無降伏魔力聲佛 南無住持聲佛 南無善目佛 南無善照佛 南無普眼佛 南無清淨面佛 南無無邊眼佛 南無稱眼佛 南無眼莊嚴佛 南無不可嫌眼佛 南無調柔佛 南無調勝佛 南無善調心佛 南無善寂根佛 南無善寂意佛 南無善寂妙佛 南無善寂行佛 南無善寂去佛 南無善寂彼岸佛 南無善寂勇猛佛 南無住勝佛 南無善寂淨心佛 南無眾自在佛 南無眾上首自在王佛 南無有眾佛 南無勝眾佛 南無清淨智佛 南無大眾自在佛 南無眾勇猛佛 南無放妙香佛 南無法方佛 南無法雞兜佛 南無法行佛 南無法寶佛 南無法力佛 南無法住佛 南無善法佛 南無法勇猛佛 南無法樂決定佛 南無實法決定一劫中八十億同名決定佛』

「第二劫中八十億亦同名決定佛，過決定佛，名勝成就佛，亦應一心敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二劫中八十億亦同名決定佛，過決定佛，名勝成就佛，亦應一心敬禮。

「『南無安隱佛 南無拘隣佛 南無善歡喜佛 南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無毘留博叉佛 南無善眼佛 南無妙眼佛 南無善見佛 南無善解佛 南無釋迦牟尼佛 南無妙去佛 南無大勝佛 南無栴檀佛 南無大功德佛 南無善度佛 南無滅惡佛 南無摩梨支佛 南無光明佛 南無滿月佛 南無淨名佛 南無淨德佛 南無淨住佛 南無喜勝佛 南無月幢佛 南無寶起佛 南無無畏佛 南無然燈佛 南無法妙佛 南無高鬘(丹髻)佛 南無稱妙佛 南無威德佛 南無次勝妙釋迦牟尼佛 南無吉沙佛 南無弗沙佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含佛 南無迦葉佛』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無安隱佛 南無拘隣佛 南無善歡喜佛 南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無毘留博叉佛 南無善眼佛 南無妙眼佛 南無善見佛 南無善解佛 南無釋迦牟尼佛 南無妙去佛 南無大勝佛 南無栴檀佛 南無大功德佛 南無善度佛 南無滅惡佛 南無摩梨支佛 南無光明佛 南無滿月佛 南無淨名佛 南無淨德佛 南無淨住佛 南無喜勝佛 南無月幢佛 南無寶起佛 南無無畏佛 南無然燈佛 南無法妙佛 南無高鬘(丹髻)佛 南無稱妙佛 南無威德佛 南無次勝妙釋迦牟尼佛 南無吉沙佛 南無弗沙佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含佛 南無迦葉佛』」

佛復告舍利弗：「舍利弗！現在東方可樂世界中名阿閦佛，應當一心敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告舍利弗：「舍利弗！現在東方可樂世界中名阿閦佛，應當一心敬禮。

「『南無日藏佛 南無日作佛 南無龍王自在王佛 南無龍歡喜佛 南無自在佛 南無稱光明佛 南無山城佛 南無普妙佛 南無普寶佛 南無稱自在王佛 南無行法行稱佛 南無初智慧佛 南無智山佛 南無因光明佛 南無生勝佛 南無彌留藏佛 南無智海佛 南無大精進佛 南無高山勝佛 南無功德藏佛 南無智法界佛 南無無畏自在佛 南無大精進成就佛 南無智成就佛 南無無礙王佛 南無地力精進佛 南無持佛 南無力王佛 南無善見佛 南無法光明王佛 南無降伏魔佛 南無不斷炎佛 南無功德山佛 南無智齊佛 南無無障力王佛 南無善思惟佛 南無師子歡喜佛 南無戒光明佛 南無快勝王佛 南無盡智藏佛 南無寶面勝佛 南無智波婆佛 南無決定稱佛 南無無邊觀王佛 南無法華雨佛 南無作光明佛 南無高山王佛 南無成就法輪王佛 南無無垢眼佛 南無大名聲德佛 南無無礙智力王佛 南無無礙安隱佛 南無寂門佛 南無福德力精進佛 南無智衣王佛 南無法自在王佛 南無無妨安隱佛 南無智成就佛 南無大力彌留藏佛 南無觀功德精進佛 南無得無障不迷佛 南無香光明佛 南無功德聚集王佛 南無法齊底佛 南無聲自在王佛 南無護聲佛 南無種種力精進王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無日藏佛 南無日作佛 南無龍王自在王佛 南無龍歡喜佛 南無自在佛 南無稱光明佛 南無山城佛 南無普妙佛 南無普寶佛 南無稱自在王佛 南無行法行稱佛 南無初智慧佛 南無智山佛 南無因光明佛 南無生勝佛 南無彌留藏佛 南無智海佛 南無大精進佛 南無高山勝佛 南無功德藏佛 南無智法界佛 南無無畏自在佛 南無大精進成就佛 南無智成就佛 南無無礙王佛 南無地力精進佛 南無持佛 南無力王佛 南無善見佛 南無法光明王佛 南無降伏魔佛 南無不斷炎佛 南無功德山佛 南無智齊佛 南無無障力王佛 南無善思惟佛 南無師子歡喜佛 南無戒光明佛 南無快勝王佛 南無盡智藏佛 南無寶面勝佛 南無智波婆佛 南無決定稱佛 南無無邊觀王佛 南無法華雨佛 南無作光明佛 南無高山王佛 南無成就法輪王佛 南無無垢眼佛 南無大名聲德佛 南無無礙智力王佛 南無無礙安隱佛 南無寂門佛 南無福德力精進佛 南無智衣王佛 南無法自在王佛 南無無妨安隱佛 南無智成就佛 南無大力彌留藏佛 南無觀功德精進佛 南無得無障不迷佛 南無香光明佛 南無功德聚集王佛 南無法齊底佛 南無聲自在王佛 南無護聲佛 南無種種力精進王佛