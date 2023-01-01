佛說佛名經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第五

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

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南無大稱佛 南無虛空愛佛 南無甘露奮迅佛 南無日聚佛 南無月聲佛 南無天幢佛 南無與清淨佛 南無能日佛 南無快可見佛 南無堅意勝聲佛 南無雨甘露佛 南無無畏聲佛 南無善根聲佛 南無勝聲佛 南無勝愛佛 南無甘露稱佛 南無法花佛 南無大莊嚴佛 南無世間尊重佛 南無勝意佛 南無彌留光佛 南無清淨思惟佛 南無高光明佛 南無破怨佛 南無甘露城佛 南無華光佛 南無大稱佛 南無安隱恩佛 南無道威德佛 南無清淨心佛 南無天供養佛 南無度泥佛 南無離有佛 南無法華佛 南無大勝佛 南無可樂光明佛 南無火光佛 南無見愛佛 南無光明愛佛 南無喜聲佛 南無大施德佛 南無實步佛 南無無滯礙智佛 南無得威德佛 南無月藏佛 南無淨光明佛 南無大莊嚴佛 南無得樂自在佛 南無妙光明佛 南無寂光佛 南無離疑佛 南無無過智慧佛 南無成就行佛 南無清淨身佛 南無無畏愛佛 南無稱吼佛 南無大吼佛 南無善思佛 南無大思佛 南無清淨色佛 南無大奮迅佛 南無樂眼佛 南無命清淨佛 南無行清淨佛 南無離熱智佛 南無應橋佛 南無善集智佛 南無普信佛 南無設尸威德佛 南無不死城佛 南無不護聲佛 南無化日佛 南無善住思惟佛 南無高信佛 南無須摩那光明佛 南無光明力佛 南無功德希佛 南無法俱穌摩佛 南無淨威德佛 南無淨行佛 南無天色心佛 南無力王佛 南無普觀佛 南無梵供養佛 南無聖花佛 南無虛空佛 南無降伏欝彌佛 南無無譬智佛 南無降伏刺佛 南無降伏城佛 南無應愛佛 南無戒功德佛 南無平等勿思佛 南無不怯弱心佛 南無精進信佛 南無高光明佛 南無聞智佛 南無無礙心佛 南無無畏光佛 南無甘露聲佛 南無種種日佛 南無勝黠慧佛 南無可修敬佛 南無功德王佛 南無護根佛 南無禪解脫佛 南無大威德佛 南無栴檀香佛 南無見信佛 南無妙橋梁佛 南無可觀佛 南無不可量智佛 南無千日威德佛 南無捨重擔佛 南無稱信佛 南無諸方聞佛 南無自在佛 南無無邊智佛 南無無垢光佛 南無甘露信佛 南無妙眼佛 南無解脫行佛 南無可樂見佛 南無高光明佛 南無大聲佛 南無大威德聚佛 南無光明幢佛 南無應供養佛 南無福德威德積佛 南無信相佛 南無大炎佛 南無應信佛 南無善住思惟佛 南無須提他佛 南無智作佛 南無普寶佛 南無日光佛 南無說提他佛 南無炎眼佛 南無師子身佛 南無稱親光佛 南無清淨聲佛 南無悕樂佛 南無寂靜增上佛 南無寶威德佛 南無善威德供養佛 南無毛光佛 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大稱佛 南無虛空愛佛 南無甘露奮迅佛 南無日聚佛 南無月聲佛 南無天幢佛 南無與清淨佛 南無能日佛 南無快可見佛 南無堅意勝聲佛 南無雨甘露佛 南無無畏聲佛 南無善根聲佛 南無勝聲佛 南無勝愛佛 南無甘露稱佛 南無法花佛 南無大莊嚴佛 南無世間尊重佛 南無勝意佛 南無彌留光佛 南無清淨思惟佛 南無高光明佛 南無破怨佛 南無甘露城佛 南無華光佛 南無大稱佛 南無安隱恩佛 南無道威德佛 南無清淨心佛 南無天供養佛 南無度泥佛 南無離有佛 南無法華佛 南無大勝佛 南無可樂光明佛 南無火光佛 南無見愛佛 南無光明愛佛 南無喜聲佛 南無大施德佛 南無實步佛 南無無滯礙智佛 南無得威德佛 南無月藏佛 南無淨光明佛 南無大莊嚴佛 南無得樂自在佛 南無妙光明佛 南無寂光佛 南無離疑佛 南無無過智慧佛 南無成就行佛 南無清淨身佛 南無無畏愛佛 南無稱吼佛 南無大吼佛 南無善思佛 南無大思佛 南無清淨色佛 南無大奮迅佛 南無樂眼佛 南無命清淨佛 南無行清淨佛 南無離熱智佛 南無應橋佛 南無善集智佛 南無普信佛 南無設尸威德佛 南無不死城佛 南無不護聲佛 南無化日佛 南無善住思惟佛 南無高信佛 南無須摩那光明佛 南無光明力佛 南無功德希佛 南無法俱穌摩佛 南無淨威德佛 南無淨行佛 南無天色心佛 南無力王佛 南無普觀佛 南無梵供養佛 南無聖花佛 南無虛空佛 南無降伏欝彌佛 南無無譬智佛 南無降伏刺佛 南無降伏城佛 南無應愛佛 南無戒功德佛 南無平等勿思佛 南無不怯弱心佛 南無精進信佛 南無高光明佛 南無聞智佛 南無無礙心佛 南無無畏光佛 南無甘露聲佛 南無種種日佛 南無勝黠慧佛 南無可修敬佛 南無功德王佛 南無護根佛 南無禪解脫佛 南無大威德佛 南無栴檀香佛 南無見信佛 南無妙橋梁佛 南無可觀佛 南無不可量智佛 南無千日威德佛 南無捨重擔佛 南無稱信佛 南無諸方聞佛 南無自在佛 南無無邊智佛 南無無垢光佛 南無甘露信佛 南無妙眼佛 南無解脫行佛 南無可樂見佛 南無高光明佛 南無大聲佛 南無大威德聚佛 南無光明幢佛 南無應供養佛 南無福德威德積佛 南無信相佛 南無大炎佛 南無應信佛 南無善住思惟佛 南無須提他佛 南無智作佛 南無普寶佛 南無日光佛 南無說提他佛 南無炎眼佛 南無師子身佛 南無稱親光佛 南無清淨聲佛 南無悕樂佛 南無寂靜增上佛 南無寶威德佛 南無善威德供養佛 南無毛光佛 南

無世間尊佛 南無善行淨佛 南無菩提他威德佛 南無應眼佛 南無大步佛 南無成義佛 南無安隱愛佛 南無天摩私多佛 南無捨漫流佛 南無捨寶佛 南無智滿佛 南無橋度佛 南無解脫賢佛 南無眾步佛 南無光明威德佛 南無慈力佛 南無月勝佛 南無寂光佛 南無愛眼佛 南無賒尸羅聲佛 南無不死色佛 南無樂法佛 南無大月佛 南無無障礙聲佛 南無功德奮迅佛 南無不死華佛 南無平等見佛 南無大月佛 南無功德味佛 南無十光佛 南無種種光佛 南無龍德佛 南無雲聲佛 南無功德步佛 南無思功德佛 南無大聲佛 南無了聲佛 南無遠離惡處佛 南無天華佛 南無快眼佛 南無大然燈佛 南無離癡行佛 南無堅固希佛 南無捨邪佛 南無相華佛 南無不可思議光明佛 南無普賢佛 南無月妙佛 南無樂德佛 南無清淨聲佛 南無勝慧佛 南無賢光佛 南無堅固花佛 南無光明意佛 南無福德德佛 南無意成就佛 南無樂解脫佛 南無離漂河佛 南無調怨佛 南無不去捨佛 南無甘露光明佛 南無無垢心佛 南無樂聲佛 南無不可量眼佛 南無快修行佛 南無妙高光佛 南無集功德佛 南無可樂佛 南無大心佛 南無天(丹大)信佛 南無思惟甘露佛 南無黠慧佛 南無勝燈佛 南無堅意佛 南無力步佛 南無蓮花葉眼佛 南無菩提光明佛 南無妙吼聲佛 南無六通聲佛 南無威德力佛 南無人稱佛 南無勝華集佛 南無大髻佛 南無不隨他佛 南無無畏行佛 南無不怯弱佛 南無離憂闇佛 南無過潮佛 南無月光佛 南無心勇猛佛 南無解脫慧佛 南無不取捨佛 南無薝蔔燈佛 南無勝火佛 南無善思意佛 南無勝威德色佛 南無信世間佛 南無妙慧佛 南無善喜信佛 南無華光佛 南無人華佛 南無善香佛 南無勝功德佛 南無種種華佛 南無高勝佛 南無虛空功德佛 南無天信佛 南無可敬橋佛 南無月光佛 南無大聚佛 南無最力佛 南無智地佛 南無高意佛 南無山王智佛 南無快昇佛 南無妙昇佛 南無勝親佛 南無離疑佛 南無應行佛 南無勝香佛 南無無諍行佛 南無修行功德佛 南無大精進心佛 南無然光明佛 南無攝步佛 南無修行深心佛 南無香希佛 南無香手佛 南無寂靜智佛 南無妙心佛 南無功德莊嚴佛 南無增上行佛 南無智意佛 南無功德山清淨聲佛 南無攝集佛 南無妙信佛 南無月見佛 南無功德王光明佛 南無法不可力佛 南無離諸疑奮迅佛 南無稱王佛 南無攝諸根佛 南無上去佛 南無甘露光佛 南無甘露心佛 南無諸眾生上佛 南無淨髻佛 南無不可降伏色 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無世間尊佛 南無善行淨佛 南無菩提他威德佛 南無應眼佛 南無大步佛 南無成義佛 南無安隱愛佛 南無天摩私多佛 南無捨漫流佛 南無捨寶佛 南無智滿佛 南無橋度佛 南無解脫賢佛 南無眾步佛 南無光明威德佛 南無慈力佛 南無月勝佛 南無寂光佛 南無愛眼佛 南無賒尸羅聲佛 南無不死色佛 南無樂法佛 南無大月佛 南無無障礙聲佛 南無功德奮迅佛 南無不死華佛 南無平等見佛 南無大月佛 南無功德味佛 南無十光佛 南無種種光佛 南無龍德佛 南無雲聲佛 南無功德步佛 南無思功德佛 南無大聲佛 南無了聲佛 南無遠離惡處佛 南無天華佛 南無快眼佛 南無大然燈佛 南無離癡行佛 南無堅固希佛 南無捨邪佛 南無相華佛 南無不可思議光明佛 南無普賢佛 南無月妙佛 南無樂德佛 南無清淨聲佛 南無勝慧佛 南無賢光佛 南無堅固花佛 南無光明意佛 南無福德德佛 南無意成就佛 南無樂解脫佛 南無離漂河佛 南無調怨佛 南無不去捨佛 南無甘露光明佛 南無無垢心佛 南無樂聲佛 南無不可量眼佛 南無快修行佛 南無妙高光佛 南無集功德佛 南無可樂佛 南無大心佛 南無天(丹大)信佛 南無思惟甘露佛 南無黠慧佛 南無勝燈佛 南無堅意佛 南無力步佛 南無蓮花葉眼佛 南無菩提光明佛 南無妙吼聲佛 南無六通聲佛 南無威德力佛 南無人稱佛 南無勝華集佛 南無大髻佛 南無不隨他佛 南無無畏行佛 南無不怯弱佛 南無離憂闇佛 南無過潮佛 南無月光佛 南無心勇猛佛 南無解脫慧佛 南無不取捨佛 南無薝蔔燈佛 南無勝火佛 南無善思意佛 南無勝威德色佛 南無信世間佛 南無妙慧佛 南無善喜信佛 南無華光佛 南無人華佛 南無善香佛 南無勝功德佛 南無種種華佛 南無高勝佛 南無虛空功德佛 南無天信佛 南無可敬橋佛 南無月光佛 南無大聚佛 南無最力佛 南無智地佛 南無高意佛 南無山王智佛 南無快昇佛 南無妙昇佛 南無勝親佛 南無離疑佛 南無應行佛 南無勝香佛 南無無諍行佛 南無修行功德佛 南無大精進心佛 南無然光明佛 南無攝步佛 南無修行深心佛 南無香希佛 南無香手佛 南無寂靜智佛 南無妙心佛 南無功德莊嚴佛 南無增上行佛 南無智意佛 南無功德山清淨聲佛 南無攝集佛 南無妙信佛 南無月見佛 南無功德王光明佛 南無法不可力佛 南無離諸疑奮迅佛 南無稱王佛 南無攝諸根佛 南無上去佛 南無甘露光佛 南無甘露心佛 南無諸眾生上佛 南無淨髻佛 南無不可降伏色

佛 南無普信佛 南無莊嚴王佛 南無甘露日佛 南無勝燈佛 南無波頭上佛 南無寶藏佛 南無普光佛 南無最勝王佛 南無普光明上勝積王佛 南無普現佛 南無普賢佛 南無還華勝佛 南無自在轉法王佛 南無千世自在聲佛 南無千善無垢聲自在王佛 南無離千無畏聲自在王佛 南無千無垢威德自在王佛 南無五百日聲自在王佛 南無五百樂自在聲佛 南無日龍歡喜佛 南無離畏稱王佛 南無妙光幢佛 南無離光聲佛 南無稱自在聲佛 南無妙法稱聲佛 南無勝藏稱王佛 南無不可思議意王佛 南無寶幢佛 南無火自在佛 南無聖智自在幢勇猛王佛 南無不可思量佛 南無智藏佛 南無智高幢佛 南無智海王佛 南無大精進聲自在王佛 南無彌留勝劫佛 南無智顯修自在種子善無垢吼自在王佛 南無降伏功德海王佛 南無智成就力王佛 南無勝道自在王佛 南無勝闇積自在佛 南無華勝積智佛 南無金剛師子佛 南無戒勝佛 南無賢勝佛 南無無邊光佛 南無師子喜佛 南無無盡智積佛 南無寶行佛 南無智波羅婆佛 南無師子稱佛 南無智功德王佛 南無法華雨佛 南無能作光佛 南無高山佛 南無法妙王無垢佛 南無香自在無垢眼佛 南無集大礙佛 南無無障礙力王佛 南無自智福德力佛 南無智衣佛 南無自在佛 南無無量安隱佛 南無智集佛 南無大彌留佛 南無日藏佛 南無作功德莊嚴佛 南無花幢佛 南無功德光明佛 南無離功德闇王佛 南無功德王佛 南無法幢佛 南無聲自在王佛 南無自護佛 南無金剛密迹佛 南無寶自在佛 南無妙幢佛 南無山劫佛 南無樂雲佛 南無法作佛 南無莎羅王佛 南無普功德堅固王佛 南無栴檀佛 南無善住佛 南無善至佛 南無幢勝燈佛 南無智步佛 南無堅幢佛 南無散法稱佛 南無降伏憍慢佛 南無功德炎佛 南無智光明佛 南無智然燈佛 南無無畏王佛 南無智聲幢攝佛 南無金剛燈佛 南無莊嚴王佛 南無勝數佛 南無善住意佛 南無月王佛 南無次第降伏王佛 南無堅固自在王佛 南無師子步佛 南無那羅延勝藏佛 南無集寶藏佛 南無樹提藏佛 南無星宿差別稱佛 南無功德力堅固王佛 南無妙聲佛 南無梵聲佛 南無勝梵佛 南無堅固土佛 南無千香佛 南無波頭摩勝王佛 南無光輪光佛 南無火光明王佛 南無香波頭摩王佛 南無疾無邊功德海智王佛 南無閻浮影佛 南無功德山幢佛 南無師子幢佛 南無龍吼佛 南無華威德王佛 南無善香種子佛 南無無我甘露功德威德王劫佛 南無復有八千同名無我甘露功德威德王劫佛 南無法智佛 南無龍自在 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無普信佛 南無莊嚴王佛 南無甘露日佛 南無勝燈佛 南無波頭上佛 南無寶藏佛 南無普光佛 南無最勝王佛 南無普光明上勝積王佛 南無普現佛 南無普賢佛 南無還華勝佛 南無自在轉法王佛 南無千世自在聲佛 南無千善無垢聲自在王佛 南無離千無畏聲自在王佛 南無千無垢威德自在王佛 南無五百日聲自在王佛 南無五百樂自在聲佛 南無日龍歡喜佛 南無離畏稱王佛 南無妙光幢佛 南無離光聲佛 南無稱自在聲佛 南無妙法稱聲佛 南無勝藏稱王佛 南無不可思議意王佛 南無寶幢佛 南無火自在佛 南無聖智自在幢勇猛王佛 南無不可思量佛 南無智藏佛 南無智高幢佛 南無智海王佛 南無大精進聲自在王佛 南無彌留勝劫佛 南無智顯修自在種子善無垢吼自在王佛 南無降伏功德海王佛 南無智成就力王佛 南無勝道自在王佛 南無勝闇積自在佛 南無華勝積智佛 南無金剛師子佛 南無戒勝佛 南無賢勝佛 南無無邊光佛 南無師子喜佛 南無無盡智積佛 南無寶行佛 南無智波羅婆佛 南無師子稱佛 南無智功德王佛 南無法華雨佛 南無能作光佛 南無高山佛 南無法妙王無垢佛 南無香自在無垢眼佛 南無集大礙佛 南無無障礙力王佛 南無自智福德力佛 南無智衣佛 南無自在佛 南無無量安隱佛 南無智集佛 南無大彌留佛 南無日藏佛 南無作功德莊嚴佛 南無花幢佛 南無功德光明佛 南無離功德闇王佛 南無功德王佛 南無法幢佛 南無聲自在王佛 南無自護佛 南無金剛密迹佛 南無寶自在佛 南無妙幢佛 南無山劫佛 南無樂雲佛 南無法作佛 南無莎羅王佛 南無普功德堅固王佛 南無栴檀佛 南無善住佛 南無善至佛 南無幢勝燈佛 南無智步佛 南無堅幢佛 南無散法稱佛 南無降伏憍慢佛 南無功德炎佛 南無智光明佛 南無智然燈佛 南無無畏王佛 南無智聲幢攝佛 南無金剛燈佛 南無莊嚴王佛 南無勝數佛 南無善住意佛 南無月王佛 南無次第降伏王佛 南無堅固自在王佛 南無師子步佛 南無那羅延勝藏佛 南無集寶藏佛 南無樹提藏佛 南無星宿差別稱佛 南無功德力堅固王佛 南無妙聲佛 南無梵聲佛 南無勝梵佛 南無堅固土佛 南無千香佛 南無波頭摩勝王佛 南無光輪光佛 南無火光明王佛 南無香波頭摩王佛 南無疾無邊功德海智王佛 南無閻浮影佛 南無功德山幢佛 南無師子幢佛 南無龍吼佛 南無華威德王佛 南無善香種子佛 南無無我甘露功德威德王劫佛 南無復有八千同名無我甘露功德威德王劫佛 南無法智佛 南無龍自在

解脫佛 南無金剛華佛 南無龍吼自在聲佛 南無寶積佛 南無華照佛 南無火香佛 南無須摩那華佛 南無山王佛 南無世眼佛 南無淨上佛 南無閻浮影佛 南無根本上佛 南無寶山佛 南無海藏佛 南無堅力佛 南無上聖佛 南無自在聖佛 南無拘鄰佛 南無師子步佛 南無智幢佛 南無佛聞聲佛 南無廣勝佛 南無安隱佛 南無智光佛 南無大自在佛 南無寂世佛 南無手喜佛 南無尼拘律王佛 南無金眼佛 南無供養佛 南無日喜佛 南無寶炎佛 南無善眼佛 南無高淨佛 南無淨聖佛 南無吼聲佛 南無見義佛 南無稱喜佛 南無稱勝佛 南無可喜佛 南無善香佛 南無疾行佛 南無妙眼佛 南無善勝佛 南無修義佛 南無善意佛 南無妙慧佛 南無金幢佛 南無善眼佛 南無天清淨佛 南無輸頭檀佛 南無善見佛 南無毘留羅幢佛 南無毘樓博叉佛 南無梵聲佛 南無成就勝佛 南無勝光明佛 南無無垢佛 南無摩尼跋陀佛 南無摩梨指佛 南無大摩梨指佛 南無能聖佛 南無聲自在佛 南無讚歎成就佛 南無勝成就華佛 南無拘穌摩佛 南無不動佛 南無日藏佛 南無樂聲佛 南無能作光佛 南無龍德佛 南無金剛光佛 南無稱王佛 南無虎王佛 南無高光佛 南無發行佛 南無智成就佛 南無香自在佛 南無那羅延藏佛 南無火藏佛 南無破垢勝王佛 南無寶蓋勝光佛 南無山自在王佛 南無寶月佛 南無師子奮迅幢自在王佛 南無實根廣眼佛 南無世自在王佛 南無遠離諸怖畏隨煩惱聲佛 南無敷華盧舍那佛 南無香波頭摩佛 南無無垢功德威德王佛 南無不動佛 南無日藏佛 南無樂自在聲火佛 南無智日佛 南無龍吼佛 南無金剛齒佛 南無月藏佛 南無勝自在佛 南無不可思議王佛 南無火勝藏佛 南無喜幢佛 南無無畏自在佛 南無見彌留佛 南無智像佛 南無無垢眼佛 南無無憂勝佛 南無法自在吼佛 南無法自在莎羅王佛 南無師子奮迅佛 南無那羅延佛 南無善擇藏佛 南無寶集佛 南無功德奮迅佛 南無火藏佛 南無星宿稱佛 南無功德力堅固王佛 南無妙吼聲奮迅佛 南無莎羅勝黠王佛 南無威德自在光明佛 南無妙聲吼佛 南無寶掌龍自在佛 南無法雲吼自在平等佛 南無寶山佛 南無妙光藏佛 南無師子多羅稱佛 南無普藏佛 南無淨華佛 南無歌羅毘羅奮迅佛 南無法疾然燈佛 南無無等上彌留佛 南無稱聲王佛 南無梵帝釋聲佛 南無遠離逼惱佛 南無毘沙門堅固王佛 南無破魔王宮佛 南無莎羅王佛 南無大奮迅光佛 南無華勝佛 南無栴檀佛 南無彌留王佛 南無拘羅伽堅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫佛 南無金剛華佛 南無龍吼自在聲佛 南無寶積佛 南無華照佛 南無火香佛 南無須摩那華佛 南無山王佛 南無世眼佛 南無淨上佛 南無閻浮影佛 南無根本上佛 南無寶山佛 南無海藏佛 南無堅力佛 南無上聖佛 南無自在聖佛 南無拘鄰佛 南無師子步佛 南無智幢佛 南無佛聞聲佛 南無廣勝佛 南無安隱佛 南無智光佛 南無大自在佛 南無寂世佛 南無手喜佛 南無尼拘律王佛 南無金眼佛 南無供養佛 南無日喜佛 南無寶炎佛 南無善眼佛 南無高淨佛 南無淨聖佛 南無吼聲佛 南無見義佛 南無稱喜佛 南無稱勝佛 南無可喜佛 南無善香佛 南無疾行佛 南無妙眼佛 南無善勝佛 南無修義佛 南無善意佛 南無妙慧佛 南無金幢佛 南無善眼佛 南無天清淨佛 南無輸頭檀佛 南無善見佛 南無毘留羅幢佛 南無毘樓博叉佛 南無梵聲佛 南無成就勝佛 南無勝光明佛 南無無垢佛 南無摩尼跋陀佛 南無摩梨指佛 南無大摩梨指佛 南無能聖佛 南無聲自在佛 南無讚歎成就佛 南無勝成就華佛 南無拘穌摩佛 南無不動佛 南無日藏佛 南無樂聲佛 南無能作光佛 南無龍德佛 南無金剛光佛 南無稱王佛 南無虎王佛 南無高光佛 南無發行佛 南無智成就佛 南無香自在佛 南無那羅延藏佛 南無火藏佛 南無破垢勝王佛 南無寶蓋勝光佛 南無山自在王佛 南無寶月佛 南無師子奮迅幢自在王佛 南無實根廣眼佛 南無世自在王佛 南無遠離諸怖畏隨煩惱聲佛 南無敷華盧舍那佛 南無香波頭摩佛 南無無垢功德威德王佛 南無不動佛 南無日藏佛 南無樂自在聲火佛 南無智日佛 南無龍吼佛 南無金剛齒佛 南無月藏佛 南無勝自在佛 南無不可思議王佛 南無火勝藏佛 南無喜幢佛 南無無畏自在佛 南無見彌留佛 南無智像佛 南無無垢眼佛 南無無憂勝佛 南無法自在吼佛 南無法自在莎羅王佛 南無師子奮迅佛 南無那羅延佛 南無善擇藏佛 南無寶集佛 南無功德奮迅佛 南無火藏佛 南無星宿稱佛 南無功德力堅固王佛 南無妙吼聲奮迅佛 南無莎羅勝黠王佛 南無威德自在光明佛 南無妙聲吼佛 南無寶掌龍自在佛 南無法雲吼自在平等佛 南無寶山佛 南無妙光藏佛 南無師子多羅稱佛 南無普藏佛 南無淨華佛 南無歌羅毘羅奮迅佛 南無法疾然燈佛 南無無等上彌留佛 南無稱聲王佛 南無梵帝釋聲佛 南無遠離逼惱佛 南無毘沙門堅固王佛 南無破魔王宮佛 南無莎羅王佛 南無大奮迅光佛 南無華勝佛 南無栴檀佛 南無彌留王佛 南無拘羅伽堅

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大悲佛 南無法界華佛 南無華幢佛 南無王意佛 南無王慧佛 南無智慧佛 南無心義佛 南無自在佛 南無勝天意佛 南無速王佛 南無光明幢勝佛 南無高威德去佛 南無華光佛 南無寶炎佛 南無功德山佛 南無寶實佛 南無功德海勝佛 南無法光明佛 南無華藏勝佛 南無世間月佛 南無眼日佛 南無香光佛 南無摩尼須彌勝佛 南無乾闥婆王佛 南無光明命佛 南無摩尼藏王佛 南無山威德慧佛 南無寂色去佛 南無面報佛 南無廣智佛 南無寶光明佛 南無虛空重勝佛 南無妙相光明佛 南無行輪自在佛 南無身自在佛 南無那羅延行佛 南無須彌勝佛 南無功德轉輪佛 南無山王佛 南無不可勝佛 南無快威德佛 南無樹山佛 南無莎羅王山藏佛 南無世自在身佛 南無鏡光佛 南無實(丹寶)起佛 南無自在勝佛 南無功德光佛 南無天地威德勝佛 南無身法光明佛 南無勝王佛 南無堅吼意佛 南無高幢勝佛 南無信意佛 南無寶光明佛 南無淨勝佛 南無虛空聲佛 南無法界鏡像勝佛 南無照輪光明佛 南無方差別佛 南無智光明佛 南無憶(丹幢)意佛 南無虛空然燈佛 南無無病勝佛 南無(丹本有智)照佛 南無(丹本有慧)明佛 南無福德光明勝佛 南無寂勝佛 南無大悲雲勝佛 南無力光明意佛 南無現一切眾生色佛 南無過勝佛 南無修光明佛 南無曇無竭佛 南無風疾行勝佛 南無清淨幢佛 南無妙蓋勝佛 南無三世鏡像勝佛 南無鏡像堅佛 南無鏡像勝佛 南無金剛勝佛 南無身堅莊嚴須彌勝佛 南無金幢王佛 南無身法慧佛 南無智慧然燈光明勝佛 南無廣智勝佛 南無法行世智意佛 南無法印意智勝佛 南無法海意智勝佛 南無法財佛 南無寶財佛 南無福德功德佛 南無轉法輪勝佛 南無雲佛 南無忍辱燈佛 南無勝威德意佛 南無光明速寂聲佛 南無大願速勝佛 南無不可降伏幢佛 南無智炎佛 南無成就勝佛 南無法自在佛 南無不可成就意佛 南無世間言語堅固聲光佛 南無一切聲出聲勝佛 南無自在功德佛 南無成就自在意佛 南無方天佛 南無不面捨佛 南無眾生心佛 南無平等身佛 南無身行勝佛 南無行勝佛 南無自在性佛 南無山王佛 南無智光佛 南無千億寶莊嚴佛 南無寶勝佛 南無信王佛 南無寶積佛 南無香自在佛 南無降伏怨佛 南無安隱佛 南無能與依止佛 南無無邊威德佛 南無金色光佛 南無師子奮迅佛 南無甘露光佛 南無能聖成佛 南無普光佛 南無功德勝積王佛 南無善住摩尼積王佛 南無遠離諸畏樹安隱佛 南無飲甘露佛 南無無邊光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲佛 南無法界華佛 南無華幢佛 南無王意佛 南無王慧佛 南無智慧佛 南無心義佛 南無自在佛 南無勝天意佛 南無速王佛 南無光明幢勝佛 南無高威德去佛 南無華光佛 南無寶炎佛 南無功德山佛 南無寶實佛 南無功德海勝佛 南無法光明佛 南無華藏勝佛 南無世間月佛 南無眼日佛 南無香光佛 南無摩尼須彌勝佛 南無乾闥婆王佛 南無光明命佛 南無摩尼藏王佛 南無山威德慧佛 南無寂色去佛 南無面報佛 南無廣智佛 南無寶光明佛 南無虛空重勝佛 南無妙相光明佛 南無行輪自在佛 南無身自在佛 南無那羅延行佛 南無須彌勝佛 南無功德轉輪佛 南無山王佛 南無不可勝佛 南無快威德佛 南無樹山佛 南無莎羅王山藏佛 南無世自在身佛 南無鏡光佛 南無實(丹寶)起佛 南無自在勝佛 南無功德光佛 南無天地威德勝佛 南無身法光明佛 南無勝王佛 南無堅吼意佛 南無高幢勝佛 南無信意佛 南無寶光明佛 南無淨勝佛 南無虛空聲佛 南無法界鏡像勝佛 南無照輪光明佛 南無方差別佛 南無智光明佛 南無憶(丹幢)意佛 南無虛空然燈佛 南無無病勝佛 南無(丹本有智)照佛 南無(丹本有慧)明佛 南無福德光明勝佛 南無寂勝佛 南無大悲雲勝佛 南無力光明意佛 南無現一切眾生色佛 南無過勝佛 南無修光明佛 南無曇無竭佛 南無風疾行勝佛 南無清淨幢佛 南無妙蓋勝佛 南無三世鏡像勝佛 南無鏡像堅佛 南無鏡像勝佛 南無金剛勝佛 南無身堅莊嚴須彌勝佛 南無金幢王佛 南無身法慧佛 南無智慧然燈光明勝佛 南無廣智勝佛 南無法行世智意佛 南無法印意智勝佛 南無法海意智勝佛 南無法財佛 南無寶財佛 南無福德功德佛 南無轉法輪勝佛 南無雲佛 南無忍辱燈佛 南無勝威德意佛 南無光明速寂聲佛 南無大願速勝佛 南無不可降伏幢佛 南無智炎佛 南無成就勝佛 南無法自在佛 南無不可成就意佛 南無世間言語堅固聲光佛 南無一切聲出聲勝佛 南無自在功德佛 南無成就自在意佛 南無方天佛 南無不面捨佛 南無眾生心佛 南無平等身佛 南無身行勝佛 南無行勝佛 南無自在性佛 南無山王佛 南無智光佛 南無千億寶莊嚴佛 南無寶勝佛 南無信王佛 南無寶積佛 南無香自在佛 南無降伏怨佛 南無安隱佛 南無能與依止佛 南無無邊威德佛 南無金色光佛 南無師子奮迅佛 南無甘露光佛 南無能聖成佛 南無普光佛 南無功德勝積王佛 南無善住摩尼積王佛 南無遠離諸畏樹安隱佛 南無飲甘露佛 南無無邊光

佛 南無寶高佛 南無無邊莊嚴王佛 南無離怨佛 南無金色光佛 南無寶作佛 南無無塵勝佛 南無師子聲王佛 南無寶幢佛 南無善心佛 南無高住佛 南無華王佛 南無智作佛 南無海智佛 南無歡喜佛 南無樂莊嚴佛 南無離闇佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無寶高佛 南無無邊莊嚴王佛 南無離怨佛 南無金色光佛 南無寶作佛 南無無塵勝佛 南無師子聲王佛 南無寶幢佛 南無善心佛 南無高住佛 南無華王佛 南無智作佛 南無海智佛 南無歡喜佛 南無樂莊嚴佛 南無離闇佛