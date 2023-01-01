佛說佛名經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第四

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

「『南無勝德佛 南無勝智奮迅佛 南無大炎佛 南無自在疾住持威德佛 南無善光明勝佛 南無善色王佛 南無成就義佛 南無師子山(丹仙)佛 南無天佛 南無施佛 南無快藏佛 南無福德光明佛 南無淨佛 南無然燈王佛 南無智生佛 南無妙天佛 南無地天佛 南無得解脫去佛 南無金頂佛 南無羅睺羅樂說佛 南無難勝佛 南無信聖佛 南無月光佛 南無金光佛 南無善才佛 南無功德自在天佛 南無法蓋佛 南無功德智佛 南無差別身佛 南無妙智佛 南無微智佛 南無一切威德藥佛 南無解脫幢佛 南無智慧藏佛 南無智慧積佛 南無離怖畏佛 南無離惡佛 南無無障礙稱佛 南無實積佛 南無善聲佛 南無眾自在劫佛 南無法積佛 南無解脫威德佛 南無勝快佛 南無妙身佛 南無妙語佛 南無師子愛佛 南無人自在功德佛 南無師子髻佛 南無法浚佛 南無安樂佛 南無不動佛 南無色威德佛 南無能覺王佛 南無善眼佛 南無堅固義佛 南無智光明佛 南無香威德佛 南無無病修佛 南無海覺佛 南無勝色佛 南無善步佛 南無吼稱佛 南無覺身佛 南無然燈日佛 南無智慧足佛 南無定身佛 南無威德無盡佛 南無功德乘佛 南無金乘佛 南無放結佛 南無法行佛 南無善住去佛 南無離慢佛 南無智藏佛 南無淨去佛 南無旃檀佛 南無無憂佛 南無清淨身幢佛 南無無國土花佛 南無無量威德佛 南無天光明佛 南無智慧華佛 南無成就智佛 南無淨住佛 南無一味手佛 南無自在佛 南無無比說佛 南無勝說佛 南無福德威德佛 南無日佛 南無度世間智佛 南無得成就佛 南無法行佛 南無求安隱佛 南無色智佛 南無合掌光明佛 南無無創佛 南無琉璃藏佛 南無華天佛 南無自然佛 南無善根光明佛 南無一切功德勝光明佛 南無寶勝佛 南無日月佛 南無降伏怨佛 南無無量光明佛 南無須摩那樹提光明佛 南無增上佛 南無樂智慧佛 南無功德自在佛 南無寂靜佛 南無功德積力佛 南無善眼佛 南無善聲佛 南無善華佛 南無善住佛 南無功德威德聚佛 南無無邊智佛 南無無量聲佛 南無善光佛 南無善智慧佛 南無解脫義佛 南無思惟勝佛 南無勝聲身佛 南無快佛 南無勝行佛 南無寂靜義佛 南無善過佛 南無清淨行佛 南無華作佛 南無善光佛 南無常然燈佛 南無善量佛 南無眾自在佛 南無離畏佛 南無智怖佛 南無善逝樂說佛 南無勝眼佛 南無菩提月佛 南無寶光明佛 南無月佛 南無無畏佛 南無大鏡佛 南無梵聲佛 南無善聲佛 南無大智慧橋梁佛 南無普 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無勝德佛 南無勝智奮迅佛 南無大炎佛 南無自在疾住持威德佛 南無善光明勝佛 南無善色王佛 南無成就義佛 南無師子山(丹仙)佛 南無天佛 南無施佛 南無快藏佛 南無福德光明佛 南無淨佛 南無然燈王佛 南無智生佛 南無妙天佛 南無地天佛 南無得解脫去佛 南無金頂佛 南無羅睺羅樂說佛 南無難勝佛 南無信聖佛 南無月光佛 南無金光佛 南無善才佛 南無功德自在天佛 南無法蓋佛 南無功德智佛 南無差別身佛 南無妙智佛 南無微智佛 南無一切威德藥佛 南無解脫幢佛 南無智慧藏佛 南無智慧積佛 南無離怖畏佛 南無離惡佛 南無無障礙稱佛 南無實積佛 南無善聲佛 南無眾自在劫佛 南無法積佛 南無解脫威德佛 南無勝快佛 南無妙身佛 南無妙語佛 南無師子愛佛 南無人自在功德佛 南無師子髻佛 南無法浚佛 南無安樂佛 南無不動佛 南無色威德佛 南無能覺王佛 南無善眼佛 南無堅固義佛 南無智光明佛 南無香威德佛 南無無病修佛 南無海覺佛 南無勝色佛 南無善步佛 南無吼稱佛 南無覺身佛 南無然燈日佛 南無智慧足佛 南無定身佛 南無威德無盡佛 南無功德乘佛 南無金乘佛 南無放結佛 南無法行佛 南無善住去佛 南無離慢佛 南無智藏佛 南無淨去佛 南無旃檀佛 南無無憂佛 南無清淨身幢佛 南無無國土花佛 南無無量威德佛 南無天光明佛 南無智慧華佛 南無成就智佛 南無淨住佛 南無一味手佛 南無自在佛 南無無比說佛 南無勝說佛 南無福德威德佛 南無日佛 南無度世間智佛 南無得成就佛 南無法行佛 南無求安隱佛 南無色智佛 南無合掌光明佛 南無無創佛 南無琉璃藏佛 南無華天佛 南無自然佛 南無善根光明佛 南無一切功德勝光明佛 南無寶勝佛 南無日月佛 南無降伏怨佛 南無無量光明佛 南無須摩那樹提光明佛 南無增上佛 南無樂智慧佛 南無功德自在佛 南無寂靜佛 南無功德積力佛 南無善眼佛 南無善聲佛 南無善華佛 南無善住佛 南無功德威德聚佛 南無無邊智佛 南無無量聲佛 南無善光佛 南無善智慧佛 南無解脫義佛 南無思惟勝佛 南無勝聲身佛 南無快佛 南無勝行佛 南無寂靜義佛 南無善過佛 南無清淨行佛 南無華作佛 南無善光佛 南無常然燈佛 南無善量佛 南無眾自在佛 南無離畏佛 南無智怖佛 南無善逝樂說佛 南無勝眼佛 南無菩提月佛 南無寶光明佛 南無月佛 南無無畏佛 南無大鏡佛 南無梵聲佛 南無善聲佛 南無大智慧橋梁佛 南無普

智慧佛 南無金剛仙佛 南無功德力佛 南無伏心佛 南無樹王佛 南無數聲佛 南無住勝佛 南無愛聖佛 南無威德佛 南無樹提味佛 南無妙鼓雲聲佛 南無愛眼佛 南無賢智佛 南無成就功德勝佛 南無寂靜吼佛 南無法幢佛 南無虛空功德聲佛 南無功德差別佛 南無功德聲佛 南無威德佛 南無功德集佛 南無有智佛 南無聖行佛 南無樂說月佛 南無善滅佛 南無月面佛 南無日月無垢佛 南無集功德佛 南無華福德佛 南無幢樂說國土佛 南無恭敬愛佛 南無無量師子力佛 南無自在王佛 南無無量信佛 南無平等思惟佛 南無不動寂靜佛 南無無垢光佛 南無平等行佛 南無不濁佛 南無不動佛 南無不擾佛 南無善行佛 南無住善調智佛 南無說自在佛 南無大天佛 南無深意佛 南無無量佛 南無法力佛 南無供養花光佛 南無三界供養佛 南無應供佛 南無日藏佛 南無他供養佛 南無解脫幢佛 南無快結佛 南無甘露清淨佛 南無金剛堅佛 南無寶聚光明佛 南無快步佛 南無日清淨光明佛 南無功德積佛 南無阿樓那勝佛 南無師子去佛 南無勝上佛 南無花德佛 南無放光明佛 南無波頭摩智愛佛 南無快莊嚴佛 南無不空行佛 南無合創佛 南無光明幢佛 南無樂心佛 南無樂解脫佛 南無智淨佛 南無聞慧海佛 南無寶住持佛 南無拘峻莊嚴佛 南無孔雀聲佛 南無不屬佛 南無斷愛根佛 南無月起佛 南無海勝佛 南無不動合去佛 南無樂功德然燈佛 南無教聲佛 南無地主佛 南無威德力佛 南無住智慧色佛 南無善月佛 南無覺華佛 南無善讚歎佛 南無善處佛 南無力智威德加佛 南無然燈堅固佛 南無奮迅佛 南無天聲佛 南無寂靜佛 南無日面佛 南無樂解脫佛 南無界光明佛 南無住行佛 南無無垢佛 南無堅固起佛 南無樂智自在佛 南無香光明佛 南無廣光明佛 南無念自在佛 南無甘露器佛 南無無礙幢佛 南無求勝菩提佛 南無信行佛 南無寶慚愧佛 南無法用佛 南無一切威德佛 南無大親佛 南無寂靜行佛 南無甘露增上佛 南無彌留光佛 南無聖讚歎佛 南無生威德佛 南無光明見佛 南無善修果報佛 南無善德莊嚴佛 南無寶光明佛 南無寂靜功德步佛 南無功德海佛 南無種種色佛 南無降伏魔佛 南無閉塞魔佛 南無度一切難佛 南無不破境智佛 南無海文飾佛 南無得勝眾解脫王佛 南無愛佛 南無大幢佛 南無智聲佛 南無善勝佛 南無淨命佛 南無智報佛 南無如意幢佛 南無世間自在劫佛 南無地住持佛 南無日愛佛 南無羅睺月佛 南無花光明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧佛 南無金剛仙佛 南無功德力佛 南無伏心佛 南無樹王佛 南無數聲佛 南無住勝佛 南無愛聖佛 南無威德佛 南無樹提味佛 南無妙鼓雲聲佛 南無愛眼佛 南無賢智佛 南無成就功德勝佛 南無寂靜吼佛 南無法幢佛 南無虛空功德聲佛 南無功德差別佛 南無功德聲佛 南無威德佛 南無功德集佛 南無有智佛 南無聖行佛 南無樂說月佛 南無善滅佛 南無月面佛 南無日月無垢佛 南無集功德佛 南無華福德佛 南無幢樂說國土佛 南無恭敬愛佛 南無無量師子力佛 南無自在王佛 南無無量信佛 南無平等思惟佛 南無不動寂靜佛 南無無垢光佛 南無平等行佛 南無不濁佛 南無不動佛 南無不擾佛 南無善行佛 南無住善調智佛 南無說自在佛 南無大天佛 南無深意佛 南無無量佛 南無法力佛 南無供養花光佛 南無三界供養佛 南無應供佛 南無日藏佛 南無他供養佛 南無解脫幢佛 南無快結佛 南無甘露清淨佛 南無金剛堅佛 南無寶聚光明佛 南無快步佛 南無日清淨光明佛 南無功德積佛 南無阿樓那勝佛 南無師子去佛 南無勝上佛 南無花德佛 南無放光明佛 南無波頭摩智愛佛 南無快莊嚴佛 南無不空行佛 南無合創佛 南無光明幢佛 南無樂心佛 南無樂解脫佛 南無智淨佛 南無聞慧海佛 南無寶住持佛 南無拘峻莊嚴佛 南無孔雀聲佛 南無不屬佛 南無斷愛根佛 南無月起佛 南無海勝佛 南無不動合去佛 南無樂功德然燈佛 南無教聲佛 南無地主佛 南無威德力佛 南無住智慧色佛 南無善月佛 南無覺華佛 南無善讚歎佛 南無善處佛 南無力智威德加佛 南無然燈堅固佛 南無奮迅佛 南無天聲佛 南無寂靜佛 南無日面佛 南無樂解脫佛 南無界光明佛 南無住行佛 南無無垢佛 南無堅固起佛 南無樂智自在佛 南無香光明佛 南無廣光明佛 南無念自在佛 南無甘露器佛 南無無礙幢佛 南無求勝菩提佛 南無信行佛 南無寶慚愧佛 南無法用佛 南無一切威德佛 南無大親佛 南無寂靜行佛 南無甘露增上佛 南無彌留光佛 南無聖讚歎佛 南無生威德佛 南無光明見佛 南無善修果報佛 南無善德莊嚴佛 南無寶光明佛 南無寂靜功德步佛 南無功德海佛 南無種種色佛 南無降伏魔佛 南無閉塞魔佛 南無度一切難佛 南無不破境智佛 南無海文飾佛 南無得勝眾解脫王佛 南無愛佛 南無大幢佛 南無智聲佛 南無善勝佛 南無淨命佛 南無智報佛 南無如意幢佛 南無世間自在劫佛 南無地住持佛 南無日愛佛 南無羅睺月佛 南無花光明

佛 南無明增上佛 南無威德住持佛 南無樂功德佛 南無樂力佛 南無善聲佛 南無法自在佛 南無梵聲佛 南無善思惟佛 南無大志智慧佛 南無大施佛 南無月稱佛 南無幢佛 南無稱人聲佛 南無樹王佛 南無滅闇佛 南無善星佛 南無善光佛 南無無量樂說幢佛 南無快行福德佛 南無度繫佛 南無無畏愛佛 南無世間愛佛 南無妙行佛 南無憂波羅花鬘佛 南無無量樂說光明佛 南無信聖人佛 南無精進功德佛 南無堅甘露增上佛 南無高寶信佛 南無得功德佛 南無福德慧佛 南無火炎佛 南無無量威功德威德佛 南無師子步佛 南無不動信佛 南無過有佛 南無龍王聲佛 南無住持輪佛 南無勝色佛 南無世愛佛 南無法月佛 南無無量樂稱佛 南無雲幢佛 南無功德去佛 南無善逝佛 南無無量聲佛 南無虛空天佛 南無摩尼王佛 南無清淨行佛 南無然燈佛 南無珍寶吼聲佛 南無人自在王佛 南無羅睺護佛 南無無畏佛 南無師子慧佛 南無寶稱佛 南無辯義見佛 南無世間花佛 南無高步佛 南無等月王佛 南無樂說王佛 南無差別智佛 南無智自在佛 南無師子齒佛 南無快步佛 南無功德然燈月佛 南無無憂國土佛 南無意思智慧佛 南無法天炎尊佛 南無合調佛 南無增上力佛 南無智慧華佛 南無堅固聲佛 南無常樂佛 南無說義佛 南無信愛作佛 南無師子棄結佛 南無離怖佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無明增上佛 南無威德住持佛 南無樂功德佛 南無樂力佛 南無善聲佛 南無法自在佛 南無梵聲佛 南無善思惟佛 南無大志智慧佛 南無大施佛 南無月稱佛 南無幢佛 南無稱人聲佛 南無樹王佛 南無滅闇佛 南無善星佛 南無善光佛 南無無量樂說幢佛 南無快行福德佛 南無度繫佛 南無無畏愛佛 南無世間愛佛 南無妙行佛 南無憂波羅花鬘佛 南無無量樂說光明佛 南無信聖人佛 南無精進功德佛 南無堅甘露增上佛 南無高寶信佛 南無得功德佛 南無福德慧佛 南無火炎佛 南無無量威功德威德佛 南無師子步佛 南無不動信佛 南無過有佛 南無龍王聲佛 南無住持輪佛 南無勝色佛 南無世愛佛 南無法月佛 南無無量樂稱佛 南無雲幢佛 南無功德去佛 南無善逝佛 南無無量聲佛 南無虛空天佛 南無摩尼王佛 南無清淨行佛 南無然燈佛 南無珍寶吼聲佛 南無人自在王佛 南無羅睺護佛 南無無畏佛 南無師子慧佛 南無寶稱佛 南無辯義見佛 南無世間花佛 南無高步佛 南無等月王佛 南無樂說王佛 南無差別智佛 南無智自在佛 南無師子齒佛 南無快步佛 南無功德然燈月佛 南無無憂國土佛 南無意思智慧佛 南無法天炎尊佛 南無合調佛 南無增上力佛 南無智慧華佛 南無堅固聲佛 南無常樂佛 南無說義佛 南無信愛作佛 南無師子棄結佛 南無離怖佛』

「若善男子、善女人，能受持、讀誦是賢劫千佛名者，必見彌勒世尊，及見盧至，遠離諸難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，能受持、讀誦是賢劫千佛名者，必見彌勒世尊，及見盧至，遠離諸難。

「『南無月光明佛 南無不動佛 南無大莊嚴佛 南無多伽羅香佛 南無妙勝佛 南無波頭摩幢佛 南無寶聚佛 南無沈水香佛 南無大莊嚴佛 南無喜勝佛 南無山海佛 南無大海佛 南無法幢佛 南無梵勝佛 南無大香佛 南無大成就佛 南無大寶輪佛 南無無量壽佛 南無大高勝佛 南無大金臺佛 南無大輪佛 南無語作佛 南無大人佛 南無大手佛 南無師子香稱佛 南無供養勝佛 南無自在火佛 南無安樂作勝佛 南無師子華勝佛 南無寂靜幢佛 南無戒王佛 南無普勝佛 南無怖象佛 南無無憂勝佛 南無憂波羅香佛 南無大地佛 南無大龍勝佛 南無清淨王佛 南無大樂佛 南無波頭摩勝佛 南無捨拘穌摩佛 南無龍妙佛 南無華聚佛 南無香象佛 南無常觀佛 南無正作佛 南無善住佛 南無尼拘律王佛 南無常光佛 南無月勝佛 南無栴檀行佛 南無日藏佛 南無勝藏佛 南無須彌力佛 南無如意藏佛 南無金剛王佛 南無難勝佛 南無大勝佛 南無善見佛 南無精進德佛 南無大海佛 南無普莎羅佛 南無宿勝佛 南無佛天佛 南無師子幢佛 南無甘露勝佛 南無無量勝佛 南無功德慧厚勝佛 南無華幢佛 南無首勝佛 南無精進勝佛 南無龍勝佛 南無勝成就佛 南無寶積佛 南無勝足佛 南無大師佛 南無普見佛 南無寶多羅佛 南無普至佛 南無恭敬勝佛 南無大念佛 南無斷一切眾生疑王佛 南無寶勝佛 南無普蓋佛 南無大蓋佛 南無妙勝佛 南無千供養佛 南無寶華步佛 南無眾勝佛 南無幢慧佛 南無尼拘律王佛 南無上勝佛 南無普波頭摩佛 南無普勝佛 南無龍王護眾佛 南無寂滅佛 南無遠離垢佛 南無大聚佛 南無大供養佛 南無大將佛 南無善見佛 南無上勝佛 南無波頭摩勝佛 南無闇(丹闍)輪威德佛 南無勝月佛 南無能仁佛 南無然燈佛 南無大威德佛 南無月面佛 南無栴檀香佛 南無彌留山佛 南無彌留劫佛 南無大面佛 南無無染佛 南無龍天佛 南無山聲自在王佛 南無須彌山佛 南無金藏佛 南無火光佛 南無樹提自在王佛 南無地寂佛 南無勝琉璃金光明佛 南無月像佛 南無月(丹日)聲佛 南無散華光明莊嚴佛 南無海山智慧奮迅通佛 南無金剛光佛 南無大香光佛 南無遠離瞋恨心佛 南無月光佛 南無勝琉璃快智慧俱穌摩佛 南無日光佛 南無華鬘色王佛 南無華通佛 南無水月光佛 南無破無明闇佛 南無得樂說佛 南無無畏王佛 南無然明佛 南無師子意佛 南無精進堅固佛 南無不壞精進佛 南無堅固勇猛佛 南無人月佛 南無師子慧佛 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無月光明佛 南無不動佛 南無大莊嚴佛 南無多伽羅香佛 南無妙勝佛 南無波頭摩幢佛 南無寶聚佛 南無沈水香佛 南無大莊嚴佛 南無喜勝佛 南無山海佛 南無大海佛 南無法幢佛 南無梵勝佛 南無大香佛 南無大成就佛 南無大寶輪佛 南無無量壽佛 南無大高勝佛 南無大金臺佛 南無大輪佛 南無語作佛 南無大人佛 南無大手佛 南無師子香稱佛 南無供養勝佛 南無自在火佛 南無安樂作勝佛 南無師子華勝佛 南無寂靜幢佛 南無戒王佛 南無普勝佛 南無怖象佛 南無無憂勝佛 南無憂波羅香佛 南無大地佛 南無大龍勝佛 南無清淨王佛 南無大樂佛 南無波頭摩勝佛 南無捨拘穌摩佛 南無龍妙佛 南無華聚佛 南無香象佛 南無常觀佛 南無正作佛 南無善住佛 南無尼拘律王佛 南無常光佛 南無月勝佛 南無栴檀行佛 南無日藏佛 南無勝藏佛 南無須彌力佛 南無如意藏佛 南無金剛王佛 南無難勝佛 南無大勝佛 南無善見佛 南無精進德佛 南無大海佛 南無普莎羅佛 南無宿勝佛 南無佛天佛 南無師子幢佛 南無甘露勝佛 南無無量勝佛 南無功德慧厚勝佛 南無華幢佛 南無首勝佛 南無精進勝佛 南無龍勝佛 南無勝成就佛 南無寶積佛 南無勝足佛 南無大師佛 南無普見佛 南無寶多羅佛 南無普至佛 南無恭敬勝佛 南無大念佛 南無斷一切眾生疑王佛 南無寶勝佛 南無普蓋佛 南無大蓋佛 南無妙勝佛 南無千供養佛 南無寶華步佛 南無眾勝佛 南無幢慧佛 南無尼拘律王佛 南無上勝佛 南無普波頭摩佛 南無普勝佛 南無龍王護眾佛 南無寂滅佛 南無遠離垢佛 南無大聚佛 南無大供養佛 南無大將佛 南無善見佛 南無上勝佛 南無波頭摩勝佛 南無闇(丹闍)輪威德佛 南無勝月佛 南無能仁佛 南無然燈佛 南無大威德佛 南無月面佛 南無栴檀香佛 南無彌留山佛 南無彌留劫佛 南無大面佛 南無無染佛 南無龍天佛 南無山聲自在王佛 南無須彌山佛 南無金藏佛 南無火光佛 南無樹提自在王佛 南無地寂佛 南無勝琉璃金光明佛 南無月像佛 南無月(丹日)聲佛 南無散華光明莊嚴佛 南無海山智慧奮迅通佛 南無金剛光佛 南無大香光佛 南無遠離瞋恨心佛 南無月光佛 南無勝琉璃快智慧俱穌摩佛 南無日光佛 南無華鬘色王佛 南無華通佛 南無水月光佛 南無破無明闇佛 南無得樂說佛 南無無畏王佛 南無然明佛 南無師子意佛 南無精進堅固佛 南無不壞精進佛 南無堅固勇猛佛 南無人月佛 南無師子慧佛 南

無閻浮上佛 南無釋迦牟尼佛 南無大勢佛 南無快聲佛 南無無量光佛 南無妙光佛 南無上首佛 南無上勝佛 南無樂吼佛 南無見實佛 南無供養積(丹稱)佛 南無師子慧佛 南無聲德佛 南無善香佛 南無電燈佛 南無波頭摩光佛 南無大燈佛 南無淨聲佛 南無破疑佛 南無無邊威德佛 南無賒尸面佛 南無無量名佛 南無妙威德佛 南無無量藏佛 南無散異疑佛 南無福德燈佛 南無善見佛 南無不可降伏威德佛 南無愛威德佛 南無光明奮迅佛 南無廣秤佛 南無異幢佛 南無不可勝佛 南無威德王佛 南無堅固佛 南無妙稱佛 南無無量色佛 南無大信佛 南無妙聲佛 南無不動步佛 南無無量莊嚴佛 南無威德王聚光明佛 南無住智慧佛 南無金堅佛 南無愛解脫佛 南無能與無畏佛 南無甘露藏佛 南無普觀佛 南無大須佛 南無山威德佛 南無天供養佛 南無光明勝佛 南無說重佛 南無莊嚴光明佛 南無師子奮迅佛 南無異見佛 南無遍見佛 南無甘露步佛 南無月光明佛 南無稱供養佛 南無護根佛 南無清淨聲佛 南無無障礙輪佛 南無離生佛 南無甘露聲佛 南無空威德佛 南無功德王佛 南無無量色佛 南無大力佛 南無黠慧莊嚴佛 南無見無障礙佛 南無師子香佛 南無普見佛 南無普德佛 南無善見佛 南無善色佛 南無慧稱佛 南無寶莊嚴佛 南無妙光佛 南無解脫奮迅佛 南無功德莊嚴佛 南無畢竟智佛 南無智高佛 南無不動智佛 南無善威儀佛 南無快色佛 南無寶聲佛 南無火聲佛 南無善見佛 南無無量威德佛 南無妙思惟佛 南無愛稱佛 南無功德華佛 南無俱穌摩炎佛 南無難降伏佛 南無妙聲吼佛 南無善見佛 南無眾生可敬佛 南無火明佛 南無無比步佛 南無清淨智佛 南無快聲佛 南無火照佛 南無月照佛 南無智化佛 南無功德莊嚴佛 南無福德光明佛 南無智作佛 南無斷有見佛 南無見愛佛 南無無量光佛 南無勝聲佛 南無種種日佛 南無戒步佛 南無天面佛 南無放蓋佛 南無波婆娑佛 南無星宿佛 南無覺慧佛 南無增上師子種種鳴吼聲佛 南無象吼佛 南無梵聲佛 南無龍吼佛 南無勢自在佛 南無世間自在王佛 南無無量命佛 南無然燈佛 南無無垢蓋佛 南無寶光明佛 南無天威德面佛 南無然燈佛 南無光明勝王佛 南無普照佛 南無智慧奮迅王佛 南無可量花佛 南無下花佛 南無莊嚴勝散花佛 南無無量花佛 南無盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛 南無無量眾上首王佛 南無無垢威德佛 南無勝成就佛 南無月摩尼光羅網佛 南無安隱佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無閻浮上佛 南無釋迦牟尼佛 南無大勢佛 南無快聲佛 南無無量光佛 南無妙光佛 南無上首佛 南無上勝佛 南無樂吼佛 南無見實佛 南無供養積(丹稱)佛 南無師子慧佛 南無聲德佛 南無善香佛 南無電燈佛 南無波頭摩光佛 南無大燈佛 南無淨聲佛 南無破疑佛 南無無邊威德佛 南無賒尸面佛 南無無量名佛 南無妙威德佛 南無無量藏佛 南無散異疑佛 南無福德燈佛 南無善見佛 南無不可降伏威德佛 南無愛威德佛 南無光明奮迅佛 南無廣秤佛 南無異幢佛 南無不可勝佛 南無威德王佛 南無堅固佛 南無妙稱佛 南無無量色佛 南無大信佛 南無妙聲佛 南無不動步佛 南無無量莊嚴佛 南無威德王聚光明佛 南無住智慧佛 南無金堅佛 南無愛解脫佛 南無能與無畏佛 南無甘露藏佛 南無普觀佛 南無大須佛 南無山威德佛 南無天供養佛 南無光明勝佛 南無說重佛 南無莊嚴光明佛 南無師子奮迅佛 南無異見佛 南無遍見佛 南無甘露步佛 南無月光明佛 南無稱供養佛 南無護根佛 南無清淨聲佛 南無無障礙輪佛 南無離生佛 南無甘露聲佛 南無空威德佛 南無功德王佛 南無無量色佛 南無大力佛 南無黠慧莊嚴佛 南無見無障礙佛 南無師子香佛 南無普見佛 南無普德佛 南無善見佛 南無善色佛 南無慧稱佛 南無寶莊嚴佛 南無妙光佛 南無解脫奮迅佛 南無功德莊嚴佛 南無畢竟智佛 南無智高佛 南無不動智佛 南無善威儀佛 南無快色佛 南無寶聲佛 南無火聲佛 南無善見佛 南無無量威德佛 南無妙思惟佛 南無愛稱佛 南無功德華佛 南無俱穌摩炎佛 南無難降伏佛 南無妙聲吼佛 南無善見佛 南無眾生可敬佛 南無火明佛 南無無比步佛 南無清淨智佛 南無快聲佛 南無火照佛 南無月照佛 南無智化佛 南無功德莊嚴佛 南無福德光明佛 南無智作佛 南無斷有見佛 南無見愛佛 南無無量光佛 南無勝聲佛 南無種種日佛 南無戒步佛 南無天面佛 南無放蓋佛 南無波婆娑佛 南無星宿佛 南無覺慧佛 南無增上師子種種鳴吼聲佛 南無象吼佛 南無梵聲佛 南無龍吼佛 南無勢自在佛 南無世間自在王佛 南無無量命佛 南無然燈佛 南無無垢蓋佛 南無寶光明佛 南無天威德面佛 南無然燈佛 南無光明勝王佛 南無普照佛 南無智慧奮迅王佛 南無可量花佛 南無下花佛 南無莊嚴勝散花佛 南無無量花佛 南無盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛 南無無量眾上首王佛 南無無垢威德佛 南無勝成就佛 南無月摩尼光羅網佛 南無安隱佛

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意佛 南無出智佛 南無山聲佛 南無性日佛 南無雲聲佛 南無大炎聚佛 南無勝積佛 南無無憂佛 南無天國土佛 南無師子喜聲佛 南無無量明佛 南無見愛佛 南無燈王佛 南無勝高佛 南無十方聞名佛 南無愛眼佛 南無月高佛 南無能與無畏佛 南無星宿王佛 南無月天佛 南無光明日佛 南無大稱佛 南無真聲佛 南無愛說佛 南無稱上佛 南無天王佛 南無甘露明佛 南無樂聲佛 南無心意佛 南無地住佛 南無寂過佛 南無多羅王佛 南無無畏佛 南無清淨智佛 南無能破疑佛 南無慈勝佛 南無勝上佛 南無種種日佛 南無普見佛 南無見月佛 南無降伏魔佛 南無大首佛 南無師子奮迅去佛 南無威德光佛 南無普護佛 南無成就義威德佛 南無光明日佛 南無見聚佛 南無清淨意佛 南無香山佛 南無摩尼清淨佛 南無功德明佛 南無日然燈佛 南無成就光佛 南無樂說法佛 南無善思惟義佛 南無普現見佛 南無師子幢佛 南無苦行佛 南無大步佛 南無蓮花眼佛 南無照光佛 南無信無量佛 南無無量色佛 南無蓋天佛 南無寶光明佛 南無上首佛 南無善見佛 南無親味佛 南無德味佛 南無日面佛 南無無障礙眼佛 南無師子步佛 南無火燈佛 南無生勝佛 南無信功德佛 南無福德藏佛 南無法幢佛 南無天愛佛 南無無畏佛 南無月愛佛 南無智勝佛 南無威德光佛 南無月德佛 南無功德聚佛 南無無邊光佛 南無安樂佛 南無稱幢佛 南無光明吼佛 南無普功德佛 南無上幢佛 南無那羅延佛 南無寶信佛 南無普思惟佛 南無善思惟佛 南無善智佛 南無不可量威德佛 南無師子臂佛 南無光明意佛 南無王天佛 南無實(丹本寶)幢佛 南無住善意佛 南無無量天佛 南無聖化佛 南無大功德佛 南無大幢佛 南無大光日佛 南無真法佛 南無日月佛 南無真報佛 南無勝天佛 南無觀解脫佛 南無寶光明佛 南無孔雀聲佛 南無普行佛 南無成就光佛 南無無量眼佛 南無稱愛佛 南無善護佛 南無信天佛 南無不可量步佛 南無大威佛 南無心智佛 南無化(丹仙)步佛 南無月形佛 南無火聚佛 南無大修佛 南無火步佛 南無勝天佛 南無成就義修佛 南無月愛佛 南無師子聲佛 南無信說佛 南無智光佛 南無花威德佛 南無光明聚佛 南無神通光明佛 南無無量威德佛 南無無量光佛 南無勝藏佛 南無普照稱佛 南無寶幢佛 南無勝威德佛 南無日幢佛 南無大彌留佛 南無供養莊嚴佛 南無世間聞名佛 南無勝德佛 南無勝稱佛 南無成就步佛 南無天供養佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意佛 南無出智佛 南無山聲佛 南無性日佛 南無雲聲佛 南無大炎聚佛 南無勝積佛 南無無憂佛 南無天國土佛 南無師子喜聲佛 南無無量明佛 南無見愛佛 南無燈王佛 南無勝高佛 南無十方聞名佛 南無愛眼佛 南無月高佛 南無能與無畏佛 南無星宿王佛 南無月天佛 南無光明日佛 南無大稱佛 南無真聲佛 南無愛說佛 南無稱上佛 南無天王佛 南無甘露明佛 南無樂聲佛 南無心意佛 南無地住佛 南無寂過佛 南無多羅王佛 南無無畏佛 南無清淨智佛 南無能破疑佛 南無慈勝佛 南無勝上佛 南無種種日佛 南無普見佛 南無見月佛 南無降伏魔佛 南無大首佛 南無師子奮迅去佛 南無威德光佛 南無普護佛 南無成就義威德佛 南無光明日佛 南無見聚佛 南無清淨意佛 南無香山佛 南無摩尼清淨佛 南無功德明佛 南無日然燈佛 南無成就光佛 南無樂說法佛 南無善思惟義佛 南無普現見佛 南無師子幢佛 南無苦行佛 南無大步佛 南無蓮花眼佛 南無照光佛 南無信無量佛 南無無量色佛 南無蓋天佛 南無寶光明佛 南無上首佛 南無善見佛 南無親味佛 南無德味佛 南無日面佛 南無無障礙眼佛 南無師子步佛 南無火燈佛 南無生勝佛 南無信功德佛 南無福德藏佛 南無法幢佛 南無天愛佛 南無無畏佛 南無月愛佛 南無智勝佛 南無威德光佛 南無月德佛 南無功德聚佛 南無無邊光佛 南無安樂佛 南無稱幢佛 南無光明吼佛 南無普功德佛 南無上幢佛 南無那羅延佛 南無寶信佛 南無普思惟佛 南無善思惟佛 南無善智佛 南無不可量威德佛 南無師子臂佛 南無光明意佛 南無王天佛 南無實(丹本寶)幢佛 南無住善意佛 南無無量天佛 南無聖化佛 南無大功德佛 南無大幢佛 南無大光日佛 南無真法佛 南無日月佛 南無真報佛 南無勝天佛 南無觀解脫佛 南無寶光明佛 南無孔雀聲佛 南無普行佛 南無成就光佛 南無無量眼佛 南無稱愛佛 南無善護佛 南無信天佛 南無不可量步佛 南無大威佛 南無心智佛 南無化(丹仙)步佛 南無月形佛 南無火聚佛 南無大修佛 南無火步佛 南無勝天佛 南無成就義修佛 南無月愛佛 南無師子聲佛 南無信說佛 南無智光佛 南無花威德佛 南無光明聚佛 南無神通光明佛 南無無量威德佛 南無無量光佛 南無勝藏佛 南無普照稱佛 南無寶幢佛 南無勝威德佛 南無日幢佛 南無大彌留佛 南無供養莊嚴佛 南無世間聞名佛 南無勝德佛 南無勝稱佛 南無成就步佛 南無天供養佛

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無戒愛佛 南無信世間佛 南無勝威德光明佛 南無師子奮迅鬚佛 南無無垢去佛 南無決定智佛 南無離無明佛 南無功德聚佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無戒愛佛 南無信世間佛 南無勝威德光明佛 南無師子奮迅鬚佛 南無無垢去佛 南無決定智佛 南無離無明佛 南無功德聚佛