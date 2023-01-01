佛說佛名經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第三

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

「『南無上王佛 南無星宿王佛 南無無量彌留佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無量聲佛 南無寶山佛 南無種種寶俱蘇摩花佛 南無勝眾佛 南無無塵離塵放發佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無上王佛 南無星宿王佛 南無無量彌留佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無量聲佛 南無寶山佛 南無種種寶俱蘇摩花佛 南無勝眾佛 南無無塵離塵放發佛

「『歸命如是等無量無邊諸佛應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命如是等無量無邊諸佛應知。

「『南無不宿發修行佛 南無金色花佛 南無寶舍佛 南無種種花成就佛 南無放光明佛 南無俱蘇摩成就佛 南無放蓋佛 南無稱力王佛 南無淨聲佛 南無勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無不宿發修行佛 南無金色花佛 南無寶舍佛 南無種種花成就佛 南無放光明佛 南無俱蘇摩成就佛 南無放蓋佛 南無稱力王佛 南無淨聲佛 南無勝佛

「『南無如是等無量無邊諸佛應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無如是等無量無邊諸佛應知。

「『南無無量眾佛 南無上首佛 南無無障礙眼佛 南無破散一切諸趣佛 南無斷一切疑佛 南無無相聲佛 南無畢竟無邊功德佛 南無寶成就勝佛 南無波頭摩上勝佛 南無寶上佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無無量眾佛 南無上首佛 南無無障礙眼佛 南無破散一切諸趣佛 南無斷一切疑佛 南無無相聲佛 南無畢竟無邊功德佛 南無寶成就勝佛 南無波頭摩上勝佛 南無寶上佛

「『歸命過去未來如是等無量無邊佛應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命過去未來如是等無量無邊佛應知。

「『南無無障礙發修佛 南無無邊佛 南無寶彌留佛 南無日然燈上勝佛 南無智成就勝佛 南無優鉢羅然燈佛 南無十方然燈佛 南無賢勝佛 南無莎羅自在王佛 南無師子佛 南無寶彌留佛 南無毘婆尸佛 南無妙勝光明佛 南無功德王光明佛 南無華王佛 南無無量眼佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無無障礙發修佛 南無無邊佛 南無寶彌留佛 南無日然燈上勝佛 南無智成就勝佛 南無優鉢羅然燈佛 南無十方然燈佛 南無賢勝佛 南無莎羅自在王佛 南無師子佛 南無寶彌留佛 南無毘婆尸佛 南無妙勝光明佛 南無功德王光明佛 南無華王佛 南無無量眼佛

「『南無如是等無量無邊諸佛應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無如是等無量無邊諸佛應知。

「『南無功德一味佛 南無十方然燈佛 南無賢勝佛 南無娑羅自在王佛 南無師子佛 南無寶彌留佛 南無毘婆尸佛 南無明王佛 南無上首佛 南無月上王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無功德一味佛 南無十方然燈佛 南無賢勝佛 南無娑羅自在王佛 南無師子佛 南無寶彌留佛 南無毘婆尸佛 南無明王佛 南無上首佛 南無月上王佛

「『南無如是等無量無邊諸佛應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無如是等無量無邊諸佛應知。

「『南無大龍佛 南無香上勝佛 南無香勝幢佛 南無栴檀屋佛 南無香幢佛 南無栴檀香佛 南無無邊精進佛 南無十上光明佛 南無波頭摩上佛 南無驚怖波頭摩花成就上王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無大龍佛 南無香上勝佛 南無香勝幢佛 南無栴檀屋佛 南無香幢佛 南無栴檀香佛 南無無邊精進佛 南無十上光明佛 南無波頭摩上佛 南無驚怖波頭摩花成就上王佛

「『南無如是等無量無邊諸佛應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無如是等無量無邊諸佛應知。

「『南無寶網佛 南無善住王佛 南無香勝王佛 南無與一切樂佛 南無示一切念佛 南無不空說佛 南無能滅一切怖畏佛 南無不住王佛 南無寶光明佛 南無與一切眾生安隱佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無寶網佛 南無善住王佛 南無香勝王佛 南無與一切樂佛 南無示一切念佛 南無不空說佛 南無能滅一切怖畏佛 南無不住王佛 南無寶光明佛 南無與一切眾生安隱佛

「『南無如是等無量無邊佛應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無如是等無量無邊佛應知。

「『南無觀無量境界佛 南無虛空莊嚴勝佛 南無光莊嚴佛 南無修行幢佛 南無成就驚怖勝花佛 南無賢勝佛 南無清淨眼佛 南無大將佛 南無上勝高佛 南無不可勝幢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無觀無量境界佛 南無虛空莊嚴勝佛 南無光莊嚴佛 南無修行幢佛 南無成就驚怖勝花佛 南無賢勝佛 南無清淨眼佛 南無大將佛 南無上勝高佛 南無不可勝幢佛

「『南無如是等無量無邊佛應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無如是等無量無邊佛應知。

「『南無可依佛 南無無量無邊佛 南無香彌留佛 南無月輪聞王佛 南無妙彌留寶成就勝佛 南無聞彌留善勝佛 南無淨勝佛 南無無障礙眼佛 南無無邊功德作佛 南無威德王佛 南無願善思惟成就佛 南無清淨輪王佛 南無智上佛 南無精進仙佛 南無智山佛 南無方作佛 南無大會上首佛 南無最上首佛 南無智護佛 南無上勝佛 南無現示眾生境界無障礙見佛 南無不成境界佛 南無無障礙光明佛 南無發光明無礙佛 南無佛波頭摩上成就勝佛 南無觀一切佛境界現佛形佛 南無東方說堅如來 南無化聲佛 南無波頭摩勝佛 南無寶成就勝佛 南無海彌留佛 南無無垢慧佛 南無智花成就佛 南無積勝上威德寂靜佛 南無離貪境界佛 南無離一切取佛 南無不可思議功德成就勝佛 南無現成就勝佛 南無無畏去佛 南無香風佛 南無無等香光佛 南無雲妙鼓聲佛 南無功德成就勝佛 南無無量奮迅境界彌留聚佛 南無香勝彌留佛 南無無量彌留佛 南無無量光明佛 南無普見佛 南無無畏佛 南無得無畏佛 南無月然燈佛 南無火然燈佛 南無勝修佛 南無勝眾佛 南無金剛成佛 南無智自在王佛 南無智力稱佛 南無無畏勝佛 南無功德王光明佛 南無善明佛 南無堅自在王佛 南無彌留王佛 南無虛空彌留寶勝佛 南無賢上勝佛 南無梵吼聲佛 南無寶花佛 南無波頭摩成就勝佛 南無栴檀香佛 南無須彌劫佛 南無勝莊嚴佛 南無寶蓋佛 南無香象佛 南無無邊勝佛 南無不空說名佛 南無不可思議功德王光明佛 南無無畏王佛 南無波頭摩上勝佛 南無常得精進佛 南無藥王佛 南無安隱佛 南無無邊意行佛 南無無邊境界佛 南無無邊光明佛 南無無邊明(丹作眼)佛 南無無邊虛空境界佛 南無金色境界佛 南無星宿王佛 南無香上勝佛 南無虛空勝佛 南無妙勝佛 南無方作佛 南無妙彌留佛 南無無障礙眼佛 南無金剛堅佛 南無炬然燈佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無可依佛 南無無量無邊佛 南無香彌留佛 南無月輪聞王佛 南無妙彌留寶成就勝佛 南無聞彌留善勝佛 南無淨勝佛 南無無障礙眼佛 南無無邊功德作佛 南無威德王佛 南無願善思惟成就佛 南無清淨輪王佛 南無智上佛 南無精進仙佛 南無智山佛 南無方作佛 南無大會上首佛 南無最上首佛 南無智護佛 南無上勝佛 南無現示眾生境界無障礙見佛 南無不成境界佛 南無無障礙光明佛 南無發光明無礙佛 南無佛波頭摩上成就勝佛 南無觀一切佛境界現佛形佛 南無東方說堅如來 南無化聲佛 南無波頭摩勝佛 南無寶成就勝佛 南無海彌留佛 南無無垢慧佛 南無智花成就佛 南無積勝上威德寂靜佛 南無離貪境界佛 南無離一切取佛 南無不可思議功德成就勝佛 南無現成就勝佛 南無無畏去佛 南無香風佛 南無無等香光佛 南無雲妙鼓聲佛 南無功德成就勝佛 南無無量奮迅境界彌留聚佛 南無香勝彌留佛 南無無量彌留佛 南無無量光明佛 南無普見佛 南無無畏佛 南無得無畏佛 南無月然燈佛 南無火然燈佛 南無勝修佛 南無勝眾佛 南無金剛成佛 南無智自在王佛 南無智力稱佛 南無無畏勝佛 南無功德王光明佛 南無善明佛 南無堅自在王佛 南無彌留王佛 南無虛空彌留寶勝佛 南無賢上勝佛 南無梵吼聲佛 南無寶花佛 南無波頭摩成就勝佛 南無栴檀香佛 南無須彌劫佛 南無勝莊嚴佛 南無寶蓋佛 南無香象佛 南無無邊勝佛 南無不空說名佛 南無不可思議功德王光明佛 南無無畏王佛 南無波頭摩上勝佛 南無常得精進佛 南無藥王佛 南無安隱佛 南無無邊意行佛 南無無邊境界佛 南無無邊光明佛 南無無邊明(丹作眼)佛 南無無邊虛空境界佛 南無金色境界佛 南無星宿王佛 南無香上勝佛 南無虛空勝佛 南無妙勝佛 南無方作佛 南無妙彌留佛 南無無障礙眼佛 南無金剛堅佛 南無炬然燈佛

「『歸命如是等無量無邊諸佛應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命如是等無量無邊諸佛應知。

「『南無火幢佛 南無智積佛 南無賢無垢威德光佛 南無稱力王佛 南無功德王光明佛 南無見智佛 南無波頭摩妙勝佛 南無成就勝佛 南無寶光佛 南無寶蓮華勝佛 南無遠離疑成就佛 南無眾上首佛 南無拘留孫佛 南無幢王佛 南無波頭摩功德佛 南無放光明佛 南無彌勒佛 南無光明波頭摩光佛 南無勝王佛 南無法幢佛 南無無量奮迅佛 南無海須彌佛 南無妙見佛 南無釋迦牟尼佛 南無不空見佛 南無無障礙吼聲佛 南無無量功德勝名光明佛 南無無分別修行佛 南無無邊光明佛 南無善眼佛 南無南方普寶藏佛 南無無垢解脫遠離垢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無火幢佛 南無智積佛 南無賢無垢威德光佛 南無稱力王佛 南無功德王光明佛 南無見智佛 南無波頭摩妙勝佛 南無成就勝佛 南無寶光佛 南無寶蓮華勝佛 南無遠離疑成就佛 南無眾上首佛 南無拘留孫佛 南無幢王佛 南無波頭摩功德佛 南無放光明佛 南無彌勒佛 南無光明波頭摩光佛 南無勝王佛 南無法幢佛 南無無量奮迅佛 南無海須彌佛 南無妙見佛 南無釋迦牟尼佛 南無不空見佛 南無無障礙吼聲佛 南無無量功德勝名光明佛 南無無分別修行佛 南無無邊光明佛 南無善眼佛 南無南方普寶藏佛 南無無垢解脫遠離垢佛

「『歸命如是等無量無邊諸佛應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命如是等無量無邊諸佛應知。

「『南無西方無量花佛 南無無量照佛 南無無量光明佛 南無無量明佛 南無無量境界佛 南無無量自在佛 南無無量奮迅佛 南無普蓋佛 南無蓋行佛 南無寶蓋佛 南無星宿王佛 南無善星宿佛 南無光明輪佛 南無光明王佛 南無光明上勝佛 南無無邊見佛 南無勝王佛 南無無邊境界奮迅佛 南無無障礙吼聲佛 南無大雲光明佛 南無羅網王佛 南無善得平等光明佛 南無波頭摩勝花佛 南無山王佛 南無月眾增上佛 南無高光明佛 南無合聚佛 南無不空光明佛 南無頂勝王佛 南無北方不空然燈佛 南無不空奮迅佛 南無不空境界佛 南無不空光明佛 南無無邊精進佛 南無莎羅自在王佛 南無寶莎羅王佛 南無普蓋王佛 南無蓋莊嚴王佛 南無寶積佛 南無栴檀屋佛 南無栴檀香佛 南無無量光明佛 南無光明輪莊嚴彌留佛 南無無障礙眼佛 南無無量眼佛 南無寶成就佛 南無一切功德佛 南無佛華成就功德佛 南無善住慧佛 南無無量步佛 南無不空勝佛 南無寶步佛 南無無邊修行佛 南無無邊莊嚴勝佛 南無虛空輪光明佛 南無無量聲佛 南無藥王佛 南無無畏佛 南無遠離驚怖毛竪佛 南無功德王光明佛 南無觀智慧起花佛 南無虛空寂佛 南無虛空聲佛 南無虛空莊嚴成就佛 南無下方大自在佛 南無妙勝佛 南無有佛 南無華勝佛 南無善生佛 南無師子勝佛 南無成就義佛 南無師子護佛 南無師子鉀佛 南無善住山王佛 南無淨彌留佛 南無清淨眼佛 南無不空足步佛 南無虛空像佛 南無香勝佛 南無香山佛 南無無量眼佛 南無香積佛 南無寶眾佛 南無寶高佛 南無善住佛 南無善住王佛 南無淨彌留佛 南無堅王佛 南無光明輪佛 南無火然燈佛 南無不空過佛 南無善思惟發行佛 南無師子佛 南無堅固眾生佛 南無行勝住王佛 南無上方無量境界佛 南無勝王佛 南無精進勝佛 南無斷疑佛 南無善星宿王佛 南無然燈佛 南無光明佛 南無光明彌留佛 南無光明輪佛 南無稱光明佛 南無高蓋佛 南無香蓋佛 南無寶蓋佛 南無栴檀香佛 南無栴檀勝佛 南無須彌聚佛 南無寶光明佛 南無堅固王佛 南無淨功德佛 南無清淨眼佛 南無無畏佛 南無遠離諸畏佛 南無成就積佛 南無寶勝佛 南無山王佛 南無轉女根佛 南無無量行佛 南無最勝光明佛 南無羅網光明幢佛 南無因王佛 南無日月淨明德佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無西方無量花佛 南無無量照佛 南無無量光明佛 南無無量明佛 南無無量境界佛 南無無量自在佛 南無無量奮迅佛 南無普蓋佛 南無蓋行佛 南無寶蓋佛 南無星宿王佛 南無善星宿佛 南無光明輪佛 南無光明王佛 南無光明上勝佛 南無無邊見佛 南無勝王佛 南無無邊境界奮迅佛 南無無障礙吼聲佛 南無大雲光明佛 南無羅網王佛 南無善得平等光明佛 南無波頭摩勝花佛 南無山王佛 南無月眾增上佛 南無高光明佛 南無合聚佛 南無不空光明佛 南無頂勝王佛 南無北方不空然燈佛 南無不空奮迅佛 南無不空境界佛 南無不空光明佛 南無無邊精進佛 南無莎羅自在王佛 南無寶莎羅王佛 南無普蓋王佛 南無蓋莊嚴王佛 南無寶積佛 南無栴檀屋佛 南無栴檀香佛 南無無量光明佛 南無光明輪莊嚴彌留佛 南無無障礙眼佛 南無無量眼佛 南無寶成就佛 南無一切功德佛 南無佛華成就功德佛 南無善住慧佛 南無無量步佛 南無不空勝佛 南無寶步佛 南無無邊修行佛 南無無邊莊嚴勝佛 南無虛空輪光明佛 南無無量聲佛 南無藥王佛 南無無畏佛 南無遠離驚怖毛竪佛 南無功德王光明佛 南無觀智慧起花佛 南無虛空寂佛 南無虛空聲佛 南無虛空莊嚴成就佛 南無下方大自在佛 南無妙勝佛 南無有佛 南無華勝佛 南無善生佛 南無師子勝佛 南無成就義佛 南無師子護佛 南無師子鉀佛 南無善住山王佛 南無淨彌留佛 南無清淨眼佛 南無不空足步佛 南無虛空像佛 南無香勝佛 南無香山佛 南無無量眼佛 南無香積佛 南無寶眾佛 南無寶高佛 南無善住佛 南無善住王佛 南無淨彌留佛 南無堅王佛 南無光明輪佛 南無火然燈佛 南無不空過佛 南無善思惟發行佛 南無師子佛 南無堅固眾生佛 南無行勝住王佛 南無上方無量境界佛 南無勝王佛 南無精進勝佛 南無斷疑佛 南無善星宿王佛 南無然燈佛 南無光明佛 南無光明彌留佛 南無光明輪佛 南無稱光明佛 南無高蓋佛 南無香蓋佛 南無寶蓋佛 南無栴檀香佛 南無栴檀勝佛 南無須彌聚佛 南無寶光明佛 南無堅固王佛 南無淨功德佛 南無清淨眼佛 南無無畏佛 南無遠離諸畏佛 南無成就積佛 南無寶勝佛 南無山王佛 南無轉女根佛 南無無量行佛 南無最勝光明佛 南無羅網光明幢佛 南無因王佛 南無日月淨明德佛

「『南無東南方觀一切佛形鏡如來以為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無東南方觀一切佛形鏡如來以為上首。

「『南無火然燈佛 南無空過佛 南無花覺奮迅佛 南無羅網光明佛 南無無量光明花王佛 南無寶堅固佛 南無初發心轉輪佛 南無華積佛 南無千上光明佛 南無不動步佛 南無無量跡步佛 南無無量願佛 南無無邊願佛 南無無邊境界佛 南無不定願佛 南無轉胎佛 南無轉諸難佛 南無不行念佛 南無成就一切念佛 南無虛空佛 南無有勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無火然燈佛 南無空過佛 南無花覺奮迅佛 南無羅網光明佛 南無無量光明花王佛 南無寶堅固佛 南無初發心轉輪佛 南無華積佛 南無千上光明佛 南無不動步佛 南無無量跡步佛 南無無量願佛 南無無邊願佛 南無無邊境界佛 南無不定願佛 南無轉胎佛 南無轉諸難佛 南無不行念佛 南無成就一切念佛 南無虛空佛 南無有勝佛

「『南無西南方成就義如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無西南方成就義如來為上首。

「『南無成就義發行佛 南無成就焰佛 南無成就義勝佛 南無善焰佛 南無常發行佛 南無善住佛 南無無量發行佛 南無無相修行佛 南無無邊修行佛 南無普修行佛 南無然燈光明作佛 南無普藏佛 南無普山佛 南無無邊形佛 南無無邊精進佛 南無羅網光佛 南無曼陀羅佛 南無光明輪佛 南無善見佛 南無不空說名佛 南無破一切怖畏佛 南無無量功德王光明步佛 南無無邊華佛 南無無邊吼聲佛 南無樂積光明功德佛 南無不二輪佛 南無無量光明佛 花光佛 南無無量聲佛 南無高明佛 南無堅固自在王佛 南無日面佛 南無善眼佛 南無勝功德佛 南無寶花佛 南無寶成就佛 南無月花佛 南無一切眾生修行佛 南無轉一切世間佛 南無無量光明無形佛 南無無畏佛 南無一切樂念順行佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無成就義發行佛 南無成就焰佛 南無成就義勝佛 南無善焰佛 南無常發行佛 南無善住佛 南無無量發行佛 南無無相修行佛 南無無邊修行佛 南無普修行佛 南無然燈光明作佛 南無普藏佛 南無普山佛 南無無邊形佛 南無無邊精進佛 南無羅網光佛 南無曼陀羅佛 南無光明輪佛 南無善見佛 南無不空說名佛 南無破一切怖畏佛 南無無量功德王光明步佛 南無無邊華佛 南無無邊吼聲佛 南無樂積光明功德佛 南無不二輪佛 南無無量光明佛 花光佛 南無無量聲佛 南無高明佛 南無堅固自在王佛 南無日面佛 南無善眼佛 南無勝功德佛 南無寶花佛 南無寶成就佛 南無月花佛 南無一切眾生修行佛 南無轉一切世間佛 南無無量光明無形佛 南無無畏佛 南無一切樂念順行佛

「『南無西北方普香光明如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無西北方普香光明如來為上首。

「『南無發初香光明佛 南無香山佛 南無香象佛 南無香勝佛 南無香身佛 南無香輪佛 南無光明王佛 南無妙波頭摩王佛 南無佛境界佛 南無無量境界佛 南無安樂佛 南無快勝佛 南無放光明花佛 南無華蓋行佛 南無華帳佛 南無金花佛 南無香華佛 南無高王佛 南無善導師佛 南無勝一切眾生佛 南無轉一切念佛 南無無量行華佛 南無無量香佛 南無普照放光明佛 南無普香光明佛 南無普放光明佛 南無放成就勝花佛 南無寶羅網像佛 南無妙光佛 南無普一蓋國土佛 南無星宿王佛 南無合聚佛 南無不住王佛 南無香風佛 南無無邊智境界佛 南無不空行佛 南無不空見佛 南無無障礙眼佛 南無初發心佛 南無無量眼佛 南無然燈上佛 南無普光明佛 南無照光明佛 南無帝相佛 南無一切佛國土一切眾生不斷樂說佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無發初香光明佛 南無香山佛 南無香象佛 南無香勝佛 南無香身佛 南無香輪佛 南無光明王佛 南無妙波頭摩王佛 南無佛境界佛 南無無量境界佛 南無安樂佛 南無快勝佛 南無放光明花佛 南無華蓋行佛 南無華帳佛 南無金花佛 南無香華佛 南無高王佛 南無善導師佛 南無勝一切眾生佛 南無轉一切念佛 南無無量行華佛 南無無量香佛 南無普照放光明佛 南無普香光明佛 南無普放光明佛 南無放成就勝花佛 南無寶羅網像佛 南無妙光佛 南無普一蓋國土佛 南無星宿王佛 南無合聚佛 南無不住王佛 南無香風佛 南無無邊智境界佛 南無不空行佛 南無不空見佛 南無無障礙眼佛 南無初發心佛 南無無量眼佛 南無然燈上佛 南無普光明佛 南無照光明佛 南無帝相佛 南無一切佛國土一切眾生不斷樂說佛

「『南無阿樓那奮迅佛 南無無迹奮迅佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無阿樓那奮迅佛 南無無迹奮迅佛

「『南無東北方斷一切憂惱如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無東北方斷一切憂惱如來為上首。

「『南無離憂佛 南無樂成就功德佛 南無無畏王佛 南無勝彌留佛 南無香山佛 南無拘隣佛 南無大體勝佛 南無寶蓮華勝佛 南無華成就佛 南無吼眼佛 南無勝眾佛 南無無邊光明佛 南無月勝光明稱佛 南無星宿王眾增上佛 南無無邊光明佛 南無香高山佛 南無無畏王佛 南無成就勝無畏佛 南無無邊光照光明佛 南無光明佛 南無香彌留佛 南無離驚怖成就勝佛 南無無量功德月成就佛 南無一切功德莊嚴佛 南無不可勝幢佛 南無增上護光明佛 南無華勝王佛 南無無邊成就行佛 南無一切勝佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無量吼聲佛 南無無量吼妙聲佛 南無寶勝功德佛 南無淨勝佛 南無無礙香象佛 南無高光明佛 南無大稱佛 南無稱親佛 南無堅固自在王佛 南無莎羅王佛 南無無量照佛 南無安隱王佛 南無大積佛 南無普功德增上雲聲燈佛 南無高積佛 南無功德王光明佛 南無堅積聚佛 南無寶勝光明佛 南無優鉢羅光明作佛 南無月王佛 南無栴檀佛 南無月勝佛 南無梵光佛 南無行淨佛 南無一切勝佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無無量聲佛 南無樹提佛 南無龍天佛 南無日天佛 南無師子佛 南無無垢明佛 南無世間天佛 南無勝積佛 南無人自在恭敬佛 南無華勝佛 南無發精進佛 南無火妙香光明勝佛 南無無垢香火勝佛 南無普見佛 南無不動佛 南無寶幢佛 南無無量明佛 南無妙寶聲佛 南無遍照佛 南無智光明王佛 南無摩尼光明勝佛 南無無量華光明善勝慧佛 南無盧舍那佛 南無智慧自在佛 南無水聚日佛 南無火然燈佛 南無月光明佛 南無無障礙智佛 南無華香佛 南無寶光明佛 南無曼陀羅香喜佛 南無拘隣智焰佛 南無大月香佛 南無花幢佛 南無無著智佛 南無寶作佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無離憂佛 南無樂成就功德佛 南無無畏王佛 南無勝彌留佛 南無香山佛 南無拘隣佛 南無大體勝佛 南無寶蓮華勝佛 南無華成就佛 南無吼眼佛 南無勝眾佛 南無無邊光明佛 南無月勝光明稱佛 南無星宿王眾增上佛 南無無邊光明佛 南無香高山佛 南無無畏王佛 南無成就勝無畏佛 南無無邊光照光明佛 南無光明佛 南無香彌留佛 南無離驚怖成就勝佛 南無無量功德月成就佛 南無一切功德莊嚴佛 南無不可勝幢佛 南無增上護光明佛 南無華勝王佛 南無無邊成就行佛 南無一切勝佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無量吼聲佛 南無無量吼妙聲佛 南無寶勝功德佛 南無淨勝佛 南無無礙香象佛 南無高光明佛 南無大稱佛 南無稱親佛 南無堅固自在王佛 南無莎羅王佛 南無無量照佛 南無安隱王佛 南無大積佛 南無普功德增上雲聲燈佛 南無高積佛 南無功德王光明佛 南無堅積聚佛 南無寶勝光明佛 南無優鉢羅光明作佛 南無月王佛 南無栴檀佛 南無月勝佛 南無梵光佛 南無行淨佛 南無一切勝佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無無量聲佛 南無樹提佛 南無龍天佛 南無日天佛 南無師子佛 南無無垢明佛 南無世間天佛 南無勝積佛 南無人自在恭敬佛 南無華勝佛 南無發精進佛 南無火妙香光明勝佛 南無無垢香火勝佛 南無普見佛 南無不動佛 南無寶幢佛 南無無量明佛 南無妙寶聲佛 南無遍照佛 南無智光明王佛 南無摩尼光明勝佛 南無無量華光明善勝慧佛 南無盧舍那佛 南無智慧自在佛 南無水聚日佛 南無火然燈佛 南無月光明佛 南無無障礙智佛 南無華香佛 南無寶光明佛 南無曼陀羅香喜佛 南無拘隣智焰佛 南無大月香佛 南無花幢佛 南無無著智佛 南無寶作佛

「『歸命如是等無量億毘婆羅佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命如是等無量億毘婆羅佛。

「『南無無憂勝佛 南無寶山佛 南無人王佛 南無力勝佛 南無香勝佛 南無普滿華佛 南無無垢光明佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月幢佛 南無俱蘇摩光明作佛 南無火行佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無師子奮迅力佛 南無遠離驚怖毛竪等喜稱佛 南無金光明威德王佛 南無善說增上名勝佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無無憂勝佛 南無寶山佛 南無人王佛 南無力勝佛 南無香勝佛 南無普滿華佛 南無無垢光明佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月幢佛 南無俱蘇摩光明作佛 南無火行佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無師子奮迅力佛 南無遠離驚怖毛竪等喜稱佛 南無金光明威德王佛 南無善說增上名勝佛』

「若善男子、善女人，十日禮拜、讀誦是諸佛名，遠離一切業障，永滅諸罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，十日禮拜、讀誦是諸佛名，遠離一切業障，永滅諸罪。

「『南無普光明佛 南無自在幢王佛 南無過種種敵對奮迅佛 南無無量功德光明勝佛 南無無障礙佛 南無寶波頭摩奮迅勝佛 南無寶華善住山自在王佛 南無智炬佛 南無光明佛 南無難降伏佛 南無普照十方世界佛 南無大海佛 南無寶藏佛 南無銀幢佛 南無幢日王佛 南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無十力自在王佛 南無平等作佛 南無初發心思惟遠離諸怖畏佛 南無煩惱無礙妙勝佛 南無金剛足步佛 南無寶像光明足奮迅佛 南無降伏諸魔疑奮迅佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無普光明佛 南無自在幢王佛 南無過種種敵對奮迅佛 南無無量功德光明勝佛 南無無障礙佛 南無寶波頭摩奮迅勝佛 南無寶華善住山自在王佛 南無智炬佛 南無光明佛 南無難降伏佛 南無普照十方世界佛 南無大海佛 南無寶藏佛 南無銀幢佛 南無幢日王佛 南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無十力自在王佛 南無平等作佛 南無初發心思惟遠離諸怖畏佛 南無煩惱無礙妙勝佛 南無金剛足步佛 南無寶像光明足奮迅佛 南無降伏諸魔疑奮迅佛』

「若善男子、善女人，受持、讀誦是諸佛名，一阿僧祇劫超越世間，不入惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，受持、讀誦是諸佛名，一阿僧祇劫超越世間，不入惡道。

「『南無初發心不退轉成就勝佛 南無寶蓋上光明佛 南無教化菩薩佛 南無初發心斷一切疑煩惱佛 南無光明勝破闇三昧勝上王佛 南無樂說莊嚴雲聲歡喜佛 南無清淨香佛 南無決定光明威德王佛 南無拘留孫佛 南無金聖佛 南無人王佛 南無迦葉佛 南無彌勒佛 南無師子佛 南無然炬佛 南無明王佛 南無聖佛 南無華幢佛 南無善星宿佛 南無大主佛 南無大臂佛 南無大力佛 南無星宿王佛 南無藥王佛 南無稱幢佛 南無大光明佛 南無火聚佛 南無月照佛 南無日藏佛 南無月焰佛 南無善明佛 南無無憂佛 南無一沙佛 南無大明佛 南無住持鬘佛 南無功德明佛 南無見義佛 南無然燈佛 南無妙歌佛 南無藥上佛 南無安隱佛 南無頂堅勝威德佛 南無難勝佛 南無功德幢佛 南無羅睺佛 南無勝眾佛 南無梵聲佛 南無堅固意佛 南無光明作佛 南無大高山佛 南無金剛仙(丹作山)佛 南無無畏佛 南無寶波頭摩眼力仙佛 南無華光明人愛佛 南無大威德佛 南無日淨王佛 南無無量命佛 南無龍德佛 南無堅步佛 南無不空見佛 南無精進德佛 南無力護佛 南無歡喜佛 南無德勝佛 南無師子幢佛 南無勝法佛 南無歡喜王上首佛 南無愛作佛 南無功德智佛 南無香象佛 南無善觀佛 南無雲聲佛 南無善思惟佛 南無善識佛 南無無垢佛 南無月上佛 南無大稱佛 南無摩尼寶佛 南無勝王佛 南無師子步佛 南無樹王佛 南無光明勝佛 南無積智慧佛 南無善住佛 南無堅意佛 南無甘露慧佛 南無善見佛 南無智光明佛 南無堅行佛 南無善吉佛 南無寶幢佛 南無波頭摩佛 南無那羅延佛 南無樂說佛 南無智作佛 南無功德佛 南無供養佛 南無淨德佛 南無寶作佛 南無華天佛 南無善思惟義佛 南無法上佛 南無自在佛 南無稱慧佛 南無意稱佛 南無金剛幢佛 南無十力王佛 南無奮迅佛 南無離闇佛 南無羅睺天佛 南無彌留幢佛 南無眾上首佛 南無寶藏佛 南無上修佛 南無星宿佛 南無大覺佛 南無三界尊佛 南無功德稱佛 南無日月光明師子幢佛 南無毘羅波王佛 南無勝藏佛 南無示現有佛 南無月光佛 南無金山佛 南無師子德佛 南無不可稱幢佛 南無光明佛 南無稱願佛 南無堅精進佛 南無無譬喻稱佛 南無離畏佛 南無應天佛 南無大然燈佛 南無多世間佛 南無妙香佛 南無住持功德佛 南無離闇佛 南無無比佛 南無自然佛 南無師子佛 南無善行佛 南無寶稱佛 南無離諸過佛 南無住持甘露佛 南無人月佛 南無日面佛 南無莊嚴佛 南無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無初發心不退轉成就勝佛 南無寶蓋上光明佛 南無教化菩薩佛 南無初發心斷一切疑煩惱佛 南無光明勝破闇三昧勝上王佛 南無樂說莊嚴雲聲歡喜佛 南無清淨香佛 南無決定光明威德王佛 南無拘留孫佛 南無金聖佛 南無人王佛 南無迦葉佛 南無彌勒佛 南無師子佛 南無然炬佛 南無明王佛 南無聖佛 南無華幢佛 南無善星宿佛 南無大主佛 南無大臂佛 南無大力佛 南無星宿王佛 南無藥王佛 南無稱幢佛 南無大光明佛 南無火聚佛 南無月照佛 南無日藏佛 南無月焰佛 南無善明佛 南無無憂佛 南無一沙佛 南無大明佛 南無住持鬘佛 南無功德明佛 南無見義佛 南無然燈佛 南無妙歌佛 南無藥上佛 南無安隱佛 南無頂堅勝威德佛 南無難勝佛 南無功德幢佛 南無羅睺佛 南無勝眾佛 南無梵聲佛 南無堅固意佛 南無光明作佛 南無大高山佛 南無金剛仙(丹作山)佛 南無無畏佛 南無寶波頭摩眼力仙佛 南無華光明人愛佛 南無大威德佛 南無日淨王佛 南無無量命佛 南無龍德佛 南無堅步佛 南無不空見佛 南無精進德佛 南無力護佛 南無歡喜佛 南無德勝佛 南無師子幢佛 南無勝法佛 南無歡喜王上首佛 南無愛作佛 南無功德智佛 南無香象佛 南無善觀佛 南無雲聲佛 南無善思惟佛 南無善識佛 南無無垢佛 南無月上佛 南無大稱佛 南無摩尼寶佛 南無勝王佛 南無師子步佛 南無樹王佛 南無光明勝佛 南無積智慧佛 南無善住佛 南無堅意佛 南無甘露慧佛 南無善見佛 南無智光明佛 南無堅行佛 南無善吉佛 南無寶幢佛 南無波頭摩佛 南無那羅延佛 南無樂說佛 南無智作佛 南無功德佛 南無供養佛 南無淨德佛 南無寶作佛 南無華天佛 南無善思惟義佛 南無法上佛 南無自在佛 南無稱慧佛 南無意稱佛 南無金剛幢佛 南無十力王佛 南無奮迅佛 南無離闇佛 南無羅睺天佛 南無彌留幢佛 南無眾上首佛 南無寶藏佛 南無上修佛 南無星宿佛 南無大覺佛 南無三界尊佛 南無功德稱佛 南無日月光明師子幢佛 南無毘羅波王佛 南無勝藏佛 南無示現有佛 南無月光佛 南無金山佛 南無師子德佛 南無不可稱幢佛 南無光明佛 南無稱願佛 南無堅精進佛 南無無譬喻稱佛 南無離畏佛 南無應天佛 南無大然燈佛 南無多世間佛 南無妙香佛 南無住持功德佛 南無離闇佛 南無無比佛 南無自然佛 南無師子佛 南無善行佛 南無寶稱佛 南無離諸過佛 南無住持甘露佛 南無人月佛 南無日面佛 南無莊嚴佛 南無

摩尼光佛 南無山積佛 南無高幢佛 南無法作佛 南無思惟義佛 南無深心佛 南無寶聚佛 南無眾上首佛 南無劫簸佛 南無奮迅佛 南無住智佛 南無分明佛 南無勝見佛 南無不起佛 南無功德勝佛 南無師子吼佛 南無奮迅佛 南無人信佛 南無龍王佛 南無華山佛 南無龍喜佛 南無香自在佛 南無妙稱佛 南無天力佛 南無功德鬘佛 南無龍功德佛 南無莊嚴眼佛 南無善行智佛 南無智勝佛 南無慧照佛 南無實語佛 南無日光明佛 南無決定智佛 南無寶上色佛 南無普照佛 南無寶幢佛 南無離疑佛 南無師子奮迅步佛 南無善護佛 南無不空步佛 南無覺花幢佛 南無山自在王佛 南無大威德佛 南無示現惡佛 南無甘露稱佛 南無寶天佛 南無住義智佛 南無滿足智佛 南無不狹劣名稱佛 南無無憂佛 南無離垢佛 南無梵天佛 南無地自在王佛 南無華眼佛 南無差別見佛 南無法光明佛 南無具足見佛 南無信功德佛 南無三界尊佛 南無月葉佛 南無寶光明佛 南無寶幢佛 南無妙稱佛 南無光明作佛 南無無量威德佛 南無廣護佛 南無師子身佛 南無甘露慧佛 南無難勝佛 南無功德聚佛 南無月高佛 南無得大勢至佛 南無無量步佛 南無月無畏佛 南無見一切義佛 南無勇猛佛 南無功德然燈佛 南無月王佛 南無功德焰佛 南無廣智佛 南無善寂滅佛 南無天光佛 南無無垢佛 南無住持無量明佛 南無希勝佛 南無不覆藏佛 南無善住佛 南無大意佛 南無上首佛 南無世間光明佛 南無多功德佛 南無無量威德佛 南無離瞋恨無熱佛 南無善稱佛 南無義慧佛 南無離塵佛 南無稱德佛 南無俱蘇摩德佛 南無人德佛 南無精進仙佛 南無大德佛 南無寂慧佛 南無香像佛 南無上堅佛 南無安樂佛 南無不可勝佛 南無日月佛 南無雷王佛 南無電王佛 南無大勝佛 南無護智佛 南無日佛 南無成就義佛 南無寶積佛 南無降伏怨佛 南無花勝佛 南無應稱佛 南無智步佛 南無離慢佛 南無根花佛 南無無畏國土佛 南無高稱佛 南無示有佛 南無月佛 南無多功德佛 南無寶月佛 南無師子幢佛 南無樂思惟佛 南無宗靜佛 南無不可思議奮迅佛 南無樂功德佛 南無應供稱佛 南無華相佛 南無無量樂說稱佛 南無摩尼金剛佛 南無無量壽佛 南無摩尼莊嚴佛 南無大自在功德佛 南無勝月佛 南無高山稱佛 南無百光明佛 南無歡喜佛 南無龍步佛 南無意成就佛 南無寶月佛 南無寂滅佛 南無然炬王月佛 南無上首佛 南無歡喜自在佛 南無寶髻佛 南無遠離畏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼光佛 南無山積佛 南無高幢佛 南無法作佛 南無思惟義佛 南無深心佛 南無寶聚佛 南無眾上首佛 南無劫簸佛 南無奮迅佛 南無住智佛 南無分明佛 南無勝見佛 南無不起佛 南無功德勝佛 南無師子吼佛 南無奮迅佛 南無人信佛 南無龍王佛 南無華山佛 南無龍喜佛 南無香自在佛 南無妙稱佛 南無天力佛 南無功德鬘佛 南無龍功德佛 南無莊嚴眼佛 南無善行智佛 南無智勝佛 南無慧照佛 南無實語佛 南無日光明佛 南無決定智佛 南無寶上色佛 南無普照佛 南無寶幢佛 南無離疑佛 南無師子奮迅步佛 南無善護佛 南無不空步佛 南無覺花幢佛 南無山自在王佛 南無大威德佛 南無示現惡佛 南無甘露稱佛 南無寶天佛 南無住義智佛 南無滿足智佛 南無不狹劣名稱佛 南無無憂佛 南無離垢佛 南無梵天佛 南無地自在王佛 南無華眼佛 南無差別見佛 南無法光明佛 南無具足見佛 南無信功德佛 南無三界尊佛 南無月葉佛 南無寶光明佛 南無寶幢佛 南無妙稱佛 南無光明作佛 南無無量威德佛 南無廣護佛 南無師子身佛 南無甘露慧佛 南無難勝佛 南無功德聚佛 南無月高佛 南無得大勢至佛 南無無量步佛 南無月無畏佛 南無見一切義佛 南無勇猛佛 南無功德然燈佛 南無月王佛 南無功德焰佛 南無廣智佛 南無善寂滅佛 南無天光佛 南無無垢佛 南無住持無量明佛 南無希勝佛 南無不覆藏佛 南無善住佛 南無大意佛 南無上首佛 南無世間光明佛 南無多功德佛 南無無量威德佛 南無離瞋恨無熱佛 南無善稱佛 南無義慧佛 南無離塵佛 南無稱德佛 南無俱蘇摩德佛 南無人德佛 南無精進仙佛 南無大德佛 南無寂慧佛 南無香像佛 南無上堅佛 南無安樂佛 南無不可勝佛 南無日月佛 南無雷王佛 南無電王佛 南無大勝佛 南無護智佛 南無日佛 南無成就義佛 南無寶積佛 南無降伏怨佛 南無花勝佛 南無應稱佛 南無智步佛 南無離慢佛 南無根花佛 南無無畏國土佛 南無高稱佛 南無示有佛 南無月佛 南無多功德佛 南無寶月佛 南無師子幢佛 南無樂思惟佛 南無宗靜佛 南無不可思議奮迅佛 南無樂功德佛 南無應供稱佛 南無華相佛 南無無量樂說稱佛 南無摩尼金剛佛 南無無量壽佛 南無摩尼莊嚴佛 南無大自在功德佛 南無勝月佛 南無高山稱佛 南無百光明佛 南無歡喜佛 南無龍步佛 南無意成就佛 南無寶月佛 南無寂滅佛 南無然炬王月佛 南無上首佛 南無歡喜自在佛 南無寶髻佛 南無遠離畏

佛 南無寶藏佛 南無月面佛 南無無垢稱佛 南無稱威德佛 南無愛天佛 南無羅睺天佛 南無善焰佛 南無寶愛佛 南無寶聚佛 南無寶步佛 南無師子華佛 南無高修佛 南無人自在佛 南無人慧佛 南無照世間佛 南無寶威德佛 南無功德佛 南無大相佛 南無乘莊嚴佛 南無橋梁佛 南無香象佛 南無無心慧佛 南無彌留幢佛 南無善香佛 南無堅鎧佛 南無勝威德佛 南無摩尼鎧佛 南無賢佛 南無善香月佛 南無淨自在佛 南無師子月佛 南無勝威德佛 南無善勝佛 南無不可勝輪佛 南無勝親佛 南無寶名佛 南無大行佛 南無高光明佛 南無功德山佛 南無大稱佛 南無法稱佛 南無放光明佛 南無電德佛 南無實作佛 南無命佛 南無善焰佛 南無善首佛 南無決定慧佛 南無離有佛 南無摩尼香佛 南無勝喜佛 南無師子光明佛 南無普照佛 南無稱勝佛 南無善智慧佛 南無摩尼月佛 南無高光佛 南無不可降伏行佛 南無火佛 南無摩尼輪佛 南無世尊佛 南無師子像佛 南無月滿佛 南無寶焰佛 南無羅睺佛 南無善護佛 南無希覺佛 南無同光明佛 南無寂靜去佛 南無安隱世間佛 南無無惱佛 南無十行佛 南無力喜佛 南無大體勝佛 南無至大體佛 南無得大勢佛 南無功德藏佛 南無實行佛 南無無畏勝佛 南無樹提佛 南無大光明佛 南無日光佛 南無廣功德佛 南無寶功德佛 南無自在佛 南無摩尼香佛 南無作業佛 南無師子手佛 南無善化佛 南無寶高佛 南無海佛 南無住持佛 南無義智佛 南無善思惟慧佛 南無大眾輪佛 南無寶火佛 南無修行義佛 南無世間月佛 南無花聲佛 南無淨幢佛 南無大眾上首佛 南無師子步佛 南無威德德佛 南無福德成就佛 南無大光明佛 南無寶稱佛 南無信眾佛 南無無邊稱佛 南無不空光明佛 南無聖天佛 南無金剛眾佛 南無善肩佛 南無幢王佛 南無華成佛 南無鎧慧佛 南無風行佛 南無善思惟佛 南無稱佛 南無快然佛 南無甘露聚佛 南無功德護佛 南無義去佛 南無無畏佛 南無慈佛 南無住分別佛 南無善報佛 南無摩尼足佛 南無解脫威德佛 南無善疾平等威德佛 南無智勝佛 南無善天佛 南無實聲佛 南無智力德佛 南無師子慧佛 南無華高佛 南無智作佛 南無華德佛 南無功德藏佛 南無寶稱佛 南無實稱佛 南無不可降伏佛 南無無畏自在佛 南無淨日佛 南無諸天佛 南無可愛佛 南無實天佛 南無實(丹寶)藏佛 南無功德稱佛 南無智積佛 南無清白佛 南無遠行佛 南無天威德佛 南無淨聖佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無寶藏佛 南無月面佛 南無無垢稱佛 南無稱威德佛 南無愛天佛 南無羅睺天佛 南無善焰佛 南無寶愛佛 南無寶聚佛 南無寶步佛 南無師子華佛 南無高修佛 南無人自在佛 南無人慧佛 南無照世間佛 南無寶威德佛 南無功德佛 南無大相佛 南無乘莊嚴佛 南無橋梁佛 南無香象佛 南無無心慧佛 南無彌留幢佛 南無善香佛 南無堅鎧佛 南無勝威德佛 南無摩尼鎧佛 南無賢佛 南無善香月佛 南無淨自在佛 南無師子月佛 南無勝威德佛 南無善勝佛 南無不可勝輪佛 南無勝親佛 南無寶名佛 南無大行佛 南無高光明佛 南無功德山佛 南無大稱佛 南無法稱佛 南無放光明佛 南無電德佛 南無實作佛 南無命佛 南無善焰佛 南無善首佛 南無決定慧佛 南無離有佛 南無摩尼香佛 南無勝喜佛 南無師子光明佛 南無普照佛 南無稱勝佛 南無善智慧佛 南無摩尼月佛 南無高光佛 南無不可降伏行佛 南無火佛 南無摩尼輪佛 南無世尊佛 南無師子像佛 南無月滿佛 南無寶焰佛 南無羅睺佛 南無善護佛 南無希覺佛 南無同光明佛 南無寂靜去佛 南無安隱世間佛 南無無惱佛 南無十行佛 南無力喜佛 南無大體勝佛 南無至大體佛 南無得大勢佛 南無功德藏佛 南無實行佛 南無無畏勝佛 南無樹提佛 南無大光明佛 南無日光佛 南無廣功德佛 南無寶功德佛 南無自在佛 南無摩尼香佛 南無作業佛 南無師子手佛 南無善化佛 南無寶高佛 南無海佛 南無住持佛 南無義智佛 南無善思惟慧佛 南無大眾輪佛 南無寶火佛 南無修行義佛 南無世間月佛 南無花聲佛 南無淨幢佛 南無大眾上首佛 南無師子步佛 南無威德德佛 南無福德成就佛 南無大光明佛 南無寶稱佛 南無信眾佛 南無無邊稱佛 南無不空光明佛 南無聖天佛 南無金剛眾佛 南無善肩佛 南無幢王佛 南無華成佛 南無鎧慧佛 南無風行佛 南無善思惟佛 南無稱佛 南無快然佛 南無甘露聚佛 南無功德護佛 南無義去佛 南無無畏佛 南無慈佛 南無住分別佛 南無善報佛 南無摩尼足佛 南無解脫威德佛 南無善疾平等威德佛 南無智勝佛 南無善天佛 南無實聲佛 南無智力德佛 南無師子慧佛 南無華高佛 南無智作佛 南無華德佛 南無功德藏佛 南無寶稱佛 南無實稱佛 南無不可降伏佛 南無無畏自在佛 南無淨日佛 南無諸天佛 南無可愛佛 南無實天佛 南無實(丹寶)藏佛 南無功德稱佛 南無智積佛 南無清白佛 南無遠行佛 南無天威德佛 南無淨聖佛

南無喜去佛 南無大憂威德佛 南無焰聚佛 南無大勝佛 南無華光佛 南無喜上佛 南無善首佛 南無自在幢佛 南無大愛佛 南無善心佛 南無降伏他眾佛 南無勇猛佛 南無成就佛 南無威德佛 南無善思義境界佛 南無善臂佛 南無大寶佛 南無稱意佛 南無世間尊佛 南無功德光明佛 南無寶聲佛 南無金剛仙佛 南無成就佛 南無師子力佛 南無無垢眼佛 南無迦葉佛 南無清淨智佛 南無智步佛 南無高威德佛 南無大光明佛 南無日光明佛 南無無垢身佛 南無差別身佛 南無差別威德佛 南無不可比甘露鉢佛 南無月光明電德佛 南無寂滅去佛 南無不動佛 南無多稱佛 南無功德法佛 南無歡喜無畏佛 南無莊嚴王佛 南無妙稱佛 南無多焰佛 南無華勝佛 南無寶莊嚴佛 南無善賢佛 南無寶妙佛 南無善智慧佛 南無善賢德佛 南無梵幢佛 南無月蓋佛 南無羅網焰佛 南無廣光明佛 南無智稱佛 南無名相佛 南無功德光明佛 南無稱名聲佛 南無滿月佛 南無華光佛 南無善行佛 南無然燈王佛 南無電幢佛 南無光明王佛 南無星宿光佛 南無不可嫌名佛 南無波頭摩藏佛 南無弗沙快佛 南無眼滿佛 南無無濁義佛 南無高威德佛 南無華威德佛 南無奮迅佛 南無無障智佛 南無羅睺天佛 南無智聚佛 南無上首佛 南無自在劫佛 南無華幢佛 南無羅睺佛 南無火藥佛 南無星宿王佛 南無明王佛 南無福德手佛 南無稱光佛 南無日光明佛 南無法藏佛 南無善智慧佛 南無功德自在劫佛 南無金剛仙佛 南無智慧積佛 南無善住佛 南無善至智慧佛 南無淨聲佛 南無龍吼聲佛 南無相幢佛 南無智慧聚佛 南無無畏佛 南無淨上首佛 南無快眼佛 南無龍德佛 南無寶幢佛 南無黠慧佛 南無不怯弱聲佛 南無實(丹寶)相佛 南無聲德佛 南無師子佛 南無種種說佛 南無智色佛 南無波頭摩聚佛 南無華佛 南無奮迅去佛 南無華積佛 南無勝色佛 南無星宿色佛 南無月燈佛 南無威德聚佛 南無菩提王佛 南無無盡佛 南無善慧眼佛 南無喜身佛 南無智慧國土佛 南無上佛 南無淨威德佛 南無有智佛 南無真聲佛 南無尊佛 南無無障礙藏佛』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無喜去佛 南無大憂威德佛 南無焰聚佛 南無大勝佛 南無華光佛 南無喜上佛 南無善首佛 南無自在幢佛 南無大愛佛 南無善心佛 南無降伏他眾佛 南無勇猛佛 南無成就佛 南無威德佛 南無善思義境界佛 南無善臂佛 南無大寶佛 南無稱意佛 南無世間尊佛 南無功德光明佛 南無寶聲佛 南無金剛仙佛 南無成就佛 南無師子力佛 南無無垢眼佛 南無迦葉佛 南無清淨智佛 南無智步佛 南無高威德佛 南無大光明佛 南無日光明佛 南無無垢身佛 南無差別身佛 南無差別威德佛 南無不可比甘露鉢佛 南無月光明電德佛 南無寂滅去佛 南無不動佛 南無多稱佛 南無功德法佛 南無歡喜無畏佛 南無莊嚴王佛 南無妙稱佛 南無多焰佛 南無華勝佛 南無寶莊嚴佛 南無善賢佛 南無寶妙佛 南無善智慧佛 南無善賢德佛 南無梵幢佛 南無月蓋佛 南無羅網焰佛 南無廣光明佛 南無智稱佛 南無名相佛 南無功德光明佛 南無稱名聲佛 南無滿月佛 南無華光佛 南無善行佛 南無然燈王佛 南無電幢佛 南無光明王佛 南無星宿光佛 南無不可嫌名佛 南無波頭摩藏佛 南無弗沙快佛 南無眼滿佛 南無無濁義佛 南無高威德佛 南無華威德佛 南無奮迅佛 南無無障智佛 南無羅睺天佛 南無智聚佛 南無上首佛 南無自在劫佛 南無華幢佛 南無羅睺佛 南無火藥佛 南無星宿王佛 南無明王佛 南無福德手佛 南無稱光佛 南無日光明佛 南無法藏佛 南無善智慧佛 南無功德自在劫佛 南無金剛仙佛 南無智慧積佛 南無善住佛 南無善至智慧佛 南無淨聲佛 南無龍吼聲佛 南無相幢佛 南無智慧聚佛 南無無畏佛 南無淨上首佛 南無快眼佛 南無龍德佛 南無寶幢佛 南無黠慧佛 南無不怯弱聲佛 南無實(丹寶)相佛 南無聲德佛 南無師子佛 南無種種說佛 南無智色佛 南無波頭摩聚佛 南無華佛 南無奮迅去佛 南無華積佛 南無勝色佛 南無星宿色佛 南無月燈佛 南無威德聚佛 南無菩提王佛 南無無盡佛 南無善慧眼佛 南無喜身佛 南無智慧國土佛 南無上佛 南無淨威德佛 南無有智佛 南無真聲佛 南無尊佛 南無無障礙藏佛』」