佛說佛名經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第一

三藏菩提流支在胡相國秦太上文宣公第譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏菩提流支在胡相國秦太上文宣公第譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍婆提城祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，世尊四眾圍遶，及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍婆提城祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，世尊四眾圍遶，及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等。

爾時，世尊告諸大眾：「汝當諦聽！我為汝說，過去、未來、現在諸佛名字。若善男子、善女人，受持、讀誦諸佛名者，是人現世安隱，遠離諸難，及消滅諸罪，未來當得阿耨多羅三藐三菩提。若善男子、善女人，欲消滅諸罪，當淨洗浴，著新淨衣，長跪合掌，而作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸大眾：「汝當諦聽！我為汝說，過去、未來、現在諸佛名字。若善男子、善女人，受持、讀誦諸佛名者，是人現世安隱，遠離諸難，及消滅諸罪，未來當得阿耨多羅三藐三菩提。若善男子、善女人，欲消滅諸罪，當淨洗浴，著新淨衣，長跪合掌，而作是言：

「『南無東方阿閦佛 南無火光佛 南無靈目佛 南無無畏佛 南無不可思議佛 南無燈王佛 南無放光佛 南無光明莊嚴佛 南無大勝佛 南無成就大事佛 南無實見佛 南無堅王花佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無東方阿閦佛 南無火光佛 南無靈目佛 南無無畏佛 南無不可思議佛 南無燈王佛 南無放光佛 南無光明莊嚴佛 南無大勝佛 南無成就大事佛 南無實見佛 南無堅王花佛

「『歸命東方如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命東方如是等無量無邊諸佛。

「『南無南方普滿佛 南無威王佛 南無住持疾行佛 南無黠慧佛 南無稱聲佛 南無不厭見身佛 南無師子聲佛 南無不空見佛 南無起行佛 南無一切行清淨佛 南無莊嚴王佛 南無大山王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無南方普滿佛 南無威王佛 南無住持疾行佛 南無黠慧佛 南無稱聲佛 南無不厭見身佛 南無師子聲佛 南無不空見佛 南無起行佛 南無一切行清淨佛 南無莊嚴王佛 南無大山王佛

「『歸命南方如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命南方如是等無量無邊諸佛。

「『南無西方無量壽佛 南無師子佛 南無香積王佛 南無香手佛 南無奮迅佛 南無虛空藏佛 南無寶幢佛 南無清淨眼佛 南無樂莊嚴佛 南無寶山佛 南無光王佛 南無月出光佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無西方無量壽佛 南無師子佛 南無香積王佛 南無香手佛 南無奮迅佛 南無虛空藏佛 南無寶幢佛 南無清淨眼佛 南無樂莊嚴佛 南無寶山佛 南無光王佛 南無月出光佛

「『歸命西方如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命西方如是等無量無邊佛。

「『南無北方難勝佛 南無月光佛 南無栴檀佛 南無自在佛 南無金色王佛 南無月色栴檀佛 南無普眼見佛 南無普照眼見佛 南無輪手佛 南無無垢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無北方難勝佛 南無月光佛 南無栴檀佛 南無自在佛 南無金色王佛 南無月色栴檀佛 南無普眼見佛 南無普照眼見佛 南無輪手佛 南無無垢佛

「『歸命北方如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命北方如是等無量無邊佛。

「『南無東南方治地佛 南無自在佛 南無法自在佛 南無法慧佛 南無法思佛 南無常法慧佛 南無常樂佛 南無善思惟佛 南無善住佛 南無善臂佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無東南方治地佛 南無自在佛 南無法自在佛 南無法慧佛 南無法思佛 南無常法慧佛 南無常樂佛 南無善思惟佛 南無善住佛 南無善臂佛

「『歸命東南方如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命東南方如是等無量無邊佛。

「『南無西南方那羅延佛 南無龍王德佛 南無寶聲佛 南無地自在佛 南無人王佛 南無妙聲佛 南無黠慧佛 南無妙香華佛 南無天王佛 南無常清淨眼佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無西南方那羅延佛 南無龍王德佛 南無寶聲佛 南無地自在佛 南無人王佛 南無妙聲佛 南無黠慧佛 南無妙香華佛 南無天王佛 南無常清淨眼佛

「『歸命西南方如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命西南方如是等無量無邊佛。

「『南無西北方月光面佛 南無月光佛 南無月幢佛 南無勇猛佛 南無日光面佛 南無日藏佛 南無日光莊嚴佛 南無花身佛 南無波頭摩藏佛 南無波頭摩鬚佛 南無師子聲王佛 南無善住意佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無西北方月光面佛 南無月光佛 南無月幢佛 南無勇猛佛 南無日光面佛 南無日藏佛 南無日光莊嚴佛 南無花身佛 南無波頭摩藏佛 南無波頭摩鬚佛 南無師子聲王佛 南無善住意佛

「『歸命西北方如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命西北方如是等無量無邊佛。

「『南無東北方寂諸根佛 南無寂滅佛 南無大將佛 南無淨勝佛 南無淨妙聲佛 南無淨天供養佛 南無善化佛 南無化佛 南無善意佛 南無善意住持佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無東北方寂諸根佛 南無寂滅佛 南無大將佛 南無淨勝佛 南無淨妙聲佛 南無淨天供養佛 南無善化佛 南無化佛 南無善意佛 南無善意住持佛

「『歸命東北方如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命東北方如是等無量無邊佛。

「『南無下方實行佛 南無疾行佛 南無黠慧佛 南無堅固王佛 南無金剛齊佛 南無師子佛 南無奮迅佛 南無如實住佛 南無成功德佛 南無功德得佛 南無善安樂佛 南無天金剛佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無下方實行佛 南無疾行佛 南無黠慧佛 南無堅固王佛 南無金剛齊佛 南無師子佛 南無奮迅佛 南無如實住佛 南無成功德佛 南無功德得佛 南無善安樂佛 南無天金剛佛

「『歸命下方如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命下方如是等無量無邊佛。

「『南無上方無量勝佛 南無雲王佛 南無雲功德佛 南無無量稱名佛 南無聞身王佛 南無大功德佛 南無大須彌佛 南無降伏魔王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無上方無量勝佛 南無雲王佛 南無雲功德佛 南無無量稱名佛 南無聞身王佛 南無大功德佛 南無大須彌佛 南無降伏魔王佛

「『歸命上方如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命上方如是等無量無邊佛。

「『南無未來普賢佛 南無彌勒佛 南無觀世自在佛 南無得大勢至佛 南無虛空藏佛 南無無垢稱佛 南無成就義佛 南無實聲佛 南無大海佛 南無無盡意佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無未來普賢佛 南無彌勒佛 南無觀世自在佛 南無得大勢至佛 南無虛空藏佛 南無無垢稱佛 南無成就義佛 南無實聲佛 南無大海佛 南無無盡意佛

「『歸命未來如是等無量無邊佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命未來如是等無量無邊佛。』

「善男子、善女人，受持、讀誦是諸佛名，現世安隱，遠離諸難，及消滅諸罪，未來畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子、善女人，受持、讀誦是諸佛名，現世安隱，遠離諸難，及消滅諸罪，未來畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。

「『南無無垢光佛 南無樂莊嚴思惟佛 南無無垢月幢稱佛 南無華光佛 南無火光佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無遠離諸畏驚怖佛 南無師子奮迅力佛 南無金光明王佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無無垢光佛 南無樂莊嚴思惟佛 南無無垢月幢稱佛 南無華光佛 南無火光佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無遠離諸畏驚怖佛 南無師子奮迅力佛 南無金光明王佛』

「若善男子、善女人，十日讀誦、思惟是佛名，必遠離一切業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，十日讀誦、思惟是佛名，必遠離一切業障。

「『南無一切同名佛。』所謂：『南無日龍奮迅二佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無一切同名佛。』所謂：『南無日龍奮迅二佛。

「『南無一切同名日龍奮迅佛 南無六十功德寶佛 南無一切同名功德寶佛 南無六十二毘留羅佛 南無一切同名毘留羅佛 南無八萬四千名自在幢佛 南無一切同名自在幢佛 南無三百大幢佛 南無一切同名大幢佛 南無五百淨聲王佛 南無一切同名淨聲王佛 南無五百波頭摩王佛 南無一切同名波頭摩王佛 南無五百日聲佛 南無一切同名日聲佛 南無五百樂自在聲佛 南無一切同名樂自在聲佛 南無五百日佛 南無一切同名日佛 南無五百普光佛 南無一切同名普光佛 南無五百波頭摩上王佛 南無一切同名波頭摩上王佛 南無七百法光莊嚴佛 南無一切同名法光莊嚴佛 南無千法莊嚴王佛 南無一切同名法莊嚴王佛 南無千八百稱聲王佛 南無一切同名稱聲王佛 南無三萬散花佛 南無一切同名散花佛 南無三萬三百稱聲王佛 南無一切同名稱聲王佛 南無八萬四千阿難陀佛 南無一切同名阿難陀佛 南無千八百寂滅佛 南無一切同名寂滅佛 南無五百歡喜佛 南無一切同名歡喜佛 南無五百威德佛 南無一切同名威德佛 南無五百上威德佛 南無一切同名上威德佛 南無五百日王佛 南無一切同名日王佛 南無千雲雷聲王佛 南無一切同名雲雷聲王佛 南無千日熾自在聲佛 南無一切同名日熾自在聲佛 南無千離垢聲自在王佛 南無一切同名離垢聲自在王佛 南無千勢自在聲佛 南無一切同名勢自在聲佛 南無千功德蓋幢安隱自在王佛 南無一切同名功德蓋幢安隱自在王佛 南無千閻浮檀佛 南無一切同名閻浮檀佛 南無千無垢聲自在王佛 南無一切同名無垢聲自在王佛 南無千遠離諸怖聲自在王佛 南無一切同名遠離諸怖聲自在王佛 南無二千駒隣佛 南無一切同名駒隣佛 南無二千寶幢佛 南無一切同名寶幢佛 南無八千堅精進佛 南無一切同名堅精進佛 南無八千威德佛 南無一切同名威德佛 南無八千然燈佛 南無一切同名然燈佛 南無十千迦葉佛 南無一切同名迦葉佛 南無十千清淨面蓮華香積佛 南無一切同名清淨面蓮華香積佛 南無十千莊嚴王佛 南無一切同名莊嚴王佛 南無十千星宿佛 南無一切同名星宿佛 南無一萬八千莎羅王佛 南無一切同名莎羅王佛 南無一萬八千莎羅自在王佛 南無一切同名莎羅自在王佛 南無一萬八千普護佛 南無一切同名普護佛 南無四萬願莊嚴佛 南無一切同名願莊嚴佛 南無三千毘盧舍那佛 南無一切同名毘盧舍那佛 南無三千放光佛 南無一切同名放光佛 南無三千釋迦牟尼佛 南無一切同名釋迦牟尼佛 南無三萬日月太白佛 南無一切同名日月太白佛 南無六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無一切同名日龍奮迅佛 南無六十功德寶佛 南無一切同名功德寶佛 南無六十二毘留羅佛 南無一切同名毘留羅佛 南無八萬四千名自在幢佛 南無一切同名自在幢佛 南無三百大幢佛 南無一切同名大幢佛 南無五百淨聲王佛 南無一切同名淨聲王佛 南無五百波頭摩王佛 南無一切同名波頭摩王佛 南無五百日聲佛 南無一切同名日聲佛 南無五百樂自在聲佛 南無一切同名樂自在聲佛 南無五百日佛 南無一切同名日佛 南無五百普光佛 南無一切同名普光佛 南無五百波頭摩上王佛 南無一切同名波頭摩上王佛 南無七百法光莊嚴佛 南無一切同名法光莊嚴佛 南無千法莊嚴王佛 南無一切同名法莊嚴王佛 南無千八百稱聲王佛 南無一切同名稱聲王佛 南無三萬散花佛 南無一切同名散花佛 南無三萬三百稱聲王佛 南無一切同名稱聲王佛 南無八萬四千阿難陀佛 南無一切同名阿難陀佛 南無千八百寂滅佛 南無一切同名寂滅佛 南無五百歡喜佛 南無一切同名歡喜佛 南無五百威德佛 南無一切同名威德佛 南無五百上威德佛 南無一切同名上威德佛 南無五百日王佛 南無一切同名日王佛 南無千雲雷聲王佛 南無一切同名雲雷聲王佛 南無千日熾自在聲佛 南無一切同名日熾自在聲佛 南無千離垢聲自在王佛 南無一切同名離垢聲自在王佛 南無千勢自在聲佛 南無一切同名勢自在聲佛 南無千功德蓋幢安隱自在王佛 南無一切同名功德蓋幢安隱自在王佛 南無千閻浮檀佛 南無一切同名閻浮檀佛 南無千無垢聲自在王佛 南無一切同名無垢聲自在王佛 南無千遠離諸怖聲自在王佛 南無一切同名遠離諸怖聲自在王佛 南無二千駒隣佛 南無一切同名駒隣佛 南無二千寶幢佛 南無一切同名寶幢佛 南無八千堅精進佛 南無一切同名堅精進佛 南無八千威德佛 南無一切同名威德佛 南無八千然燈佛 南無一切同名然燈佛 南無十千迦葉佛 南無一切同名迦葉佛 南無十千清淨面蓮華香積佛 南無一切同名清淨面蓮華香積佛 南無十千莊嚴王佛 南無一切同名莊嚴王佛 南無十千星宿佛 南無一切同名星宿佛 南無一萬八千莎羅王佛 南無一切同名莎羅王佛 南無一萬八千莎羅自在王佛 南無一切同名莎羅自在王佛 南無一萬八千普護佛 南無一切同名普護佛 南無四萬願莊嚴佛 南無一切同名願莊嚴佛 南無三千毘盧舍那佛 南無一切同名毘盧舍那佛 南無三千放光佛 南無一切同名放光佛 南無三千釋迦牟尼佛 南無一切同名釋迦牟尼佛 南無三萬日月太白佛 南無一切同名日月太白佛 南無六

萬波頭摩上王佛 南無一切同名波頭摩上王佛 南無六萬能令眾生離諸見佛 南無一切同名能令眾生離諸見佛 南無六十百千萬成就義見佛 南無一切同名成就義見佛 南無無量百千萬名不可勝佛 南無一切同名不可勝佛 南無二億拘隣佛 南無一切同名拘隣佛 南無三億弗沙佛 南無一切同名弗沙佛 南無六十億大莊嚴佛 南無一切同名大莊嚴佛 南無八十億實體法決定佛 南無一切同名實體法決定佛 南無六十億莎羅自在王佛 南無一切同名莎羅自在王佛 南無十八億實體法決定佛 南無一切同名實體法決定佛 南無十八億日月燈明佛 南無一切同名日月燈明佛 南無百億決定光明佛 南無一切同名決定光明佛 南無二十億日月燈明佛 南無一切同名日月燈明佛 南無二十億妙聲王佛 南無一切同名妙聲王佛 南無二十百億雲自在王佛 南無一切同名雲自在王佛 南無三十億釋迦牟尼佛 南無一切同名釋迦牟尼佛 南無二十億千怖畏聲王佛 南無一切同名怖畏聲王佛 南無四十億那由他妙聲佛 南無一切同名妙聲佛 南無億千樂莊嚴佛 南無一切同名樂莊嚴佛 南無億那由他百千覺花佛 南無一切同名覺花佛 南無六十頻婆羅遠離諸怖畏佛 南無一切同名遠離諸怖畏佛 南無須彌山微塵數一切功德山王勝名佛 南無一切同名功德山王勝名佛 南無十佛國土不可說億那由他微塵數普賢佛 南無一切同名普賢佛 南無過去未來現在諸佛 南無栴檀遠離諸煩惱藏佛 南無功德奮迅佛 南無勝奮迅佛 南無修寂靜佛 南無上寂靜佛 南無住虛空佛 南無降伏諸魔怨佛 南無百寶佛 南無難勝光佛 南無自在作佛 南無日作佛 南無無垢光佛 南無自在觀佛 南無金光明師子奮迅佛 南無無垢威德佛 南無觀自在佛 南無金光普曜佛 南無金光明師子奮迅佛 南無無量光佛 南無釋迦牟尼佛 南無靜去佛 南無寂靜上佛 南無普光明積上功德王佛 南無普現見佛 南無金剛功德佛 南無不動佛 南無普賢佛 南無普照佛 南無實法上決定佛 南無無畏王佛 南無無垢王佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月幢稱佛 南無拘蘇摩莊嚴光明作佛 南無出火佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無師子奮迅力佛 南無遠離怖畏毛竪稱佛 南無金剛牟尼佛 南無飲甘露佛 南無金剛光王佛 南無善見佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無難勝佛 南無阿閦佛 南無盧舍佛 南無阿彌陀佛 南無尼彌佛 南無寶光炎佛 南無彌留佛 南無自在佛 南無寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛 南無遠離一切諸畏煩惱上功德佛 南無初發心念斷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬波頭摩上王佛 南無一切同名波頭摩上王佛 南無六萬能令眾生離諸見佛 南無一切同名能令眾生離諸見佛 南無六十百千萬成就義見佛 南無一切同名成就義見佛 南無無量百千萬名不可勝佛 南無一切同名不可勝佛 南無二億拘隣佛 南無一切同名拘隣佛 南無三億弗沙佛 南無一切同名弗沙佛 南無六十億大莊嚴佛 南無一切同名大莊嚴佛 南無八十億實體法決定佛 南無一切同名實體法決定佛 南無六十億莎羅自在王佛 南無一切同名莎羅自在王佛 南無十八億實體法決定佛 南無一切同名實體法決定佛 南無十八億日月燈明佛 南無一切同名日月燈明佛 南無百億決定光明佛 南無一切同名決定光明佛 南無二十億日月燈明佛 南無一切同名日月燈明佛 南無二十億妙聲王佛 南無一切同名妙聲王佛 南無二十百億雲自在王佛 南無一切同名雲自在王佛 南無三十億釋迦牟尼佛 南無一切同名釋迦牟尼佛 南無二十億千怖畏聲王佛 南無一切同名怖畏聲王佛 南無四十億那由他妙聲佛 南無一切同名妙聲佛 南無億千樂莊嚴佛 南無一切同名樂莊嚴佛 南無億那由他百千覺花佛 南無一切同名覺花佛 南無六十頻婆羅遠離諸怖畏佛 南無一切同名遠離諸怖畏佛 南無須彌山微塵數一切功德山王勝名佛 南無一切同名功德山王勝名佛 南無十佛國土不可說億那由他微塵數普賢佛 南無一切同名普賢佛 南無過去未來現在諸佛 南無栴檀遠離諸煩惱藏佛 南無功德奮迅佛 南無勝奮迅佛 南無修寂靜佛 南無上寂靜佛 南無住虛空佛 南無降伏諸魔怨佛 南無百寶佛 南無難勝光佛 南無自在作佛 南無日作佛 南無無垢光佛 南無自在觀佛 南無金光明師子奮迅佛 南無無垢威德佛 南無觀自在佛 南無金光普曜佛 南無金光明師子奮迅佛 南無無量光佛 南無釋迦牟尼佛 南無靜去佛 南無寂靜上佛 南無普光明積上功德王佛 南無普現見佛 南無金剛功德佛 南無不動佛 南無普賢佛 南無普照佛 南無實法上決定佛 南無無畏王佛 南無無垢王佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月幢稱佛 南無拘蘇摩莊嚴光明作佛 南無出火佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛 南無師子奮迅力佛 南無遠離怖畏毛竪稱佛 南無金剛牟尼佛 南無飲甘露佛 南無金剛光王佛 南無善見佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無難勝佛 南無阿閦佛 南無盧舍佛 南無阿彌陀佛 南無尼彌佛 南無寶光炎佛 南無彌留佛 南無自在佛 南無寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛 南無遠離一切諸畏煩惱上功德佛 南無初發心念斷

疑發解斷煩惱佛 南無斷諸煩惱闇三昧上王佛 南無金剛堅強消伏壞散佛 南無寶炎佛 南無大炎積佛 南無栴檀佛 南無手上王佛 南無寶上佛 南無善住智慧王無障佛 南無火光慧滅昏闇佛 南無象增上佛 南無截金剛佛 南無天王佛 南無一切義上王佛 南無三昧喻佛 南無念王佛 南無光明觀佛 南無一切所依王佛 南無善護幢王佛 南無發趣速自在王佛 南無寶炎佛 南無積大炎佛 南無栴檀香佛 南無手上王佛 南無寶上佛 南無善住慧王無障佛 南無大智意佛 南無寶藏佛 南無放炎佛 南無迦葉佛 南無多羅住佛 南無智來佛 南無能聖佛 南無過一切憂惱王佛 南無一切功德莊嚴佛 南無成就一切義佛 南無無畏王佛 南無一切眾生導師佛 南無不動光觀自在無量命尼彌寶炎彌留金剛佛 南無火奮迅通佛 南無善寂慧月聲自在王佛 南無清淨月輪佛 南無住阿僧祇精進功德佛 南無無盡意佛 南無寶幢佛 南無光明無垢藏佛 南無火奮迅通佛 南無雲普護佛 南無師子奮迅通佛 南無彌留上王佛 南無智慧來佛 南無護妙法幢佛 南無金光明師子奮迅王佛 南無普照積上功德王佛 南無善住如意積王佛 南無普現佛 南無釋迦牟尼佛 南無無量光佛 南無放炎佛 南無栴檀香佛 南無無垢慧深聲王佛 南無斷一切障佛 南無無量光明佛 南無作功德佛 南無普香上佛 南無不可勝奮迅聲王佛 南無降伏憍慢佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無成就一切義佛 南無能作無畏佛 南無寂靜王佛 南無阿閦佛 南無盧至佛 南無阿彌多佛 南無尼彌佛 南無住法佛 南無寶炎佛 南無彌留佛 南無金剛佛 南無持法佛 南無勇猛法佛 南無妙法光明佛 南無法月面佛 南無安住法佛 南無法幢佛 南無法威德佛 南無法自在佛 南無善住法佛 南無法寂佛 南無善智力佛 南無彌勒等無量佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無照佛 南無勝色佛 南無樂意佛 南無大導師佛 南無大聖天佛 南無那羅延佛 南無樹提佛 南無慈他佛 南無毘盧遮那佛 南無栴檀佛 南無具足佛 南無化現佛 南無善化佛 南無世自在佛 南無人自在佛 南無摩醯那自在佛 南無勝自在佛 南無十力自在佛 南無毘頭羅佛 南無離諸畏佛 南無離諸憂佛 南無能破諸邪佛 南無散諸邪佛 南無破異意佛 南無智慧嶽佛 南無寶嶽佛 南無彌留嶽佛 南無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑發解斷煩惱佛 南無斷諸煩惱闇三昧上王佛 南無金剛堅強消伏壞散佛 南無寶炎佛 南無大炎積佛 南無栴檀佛 南無手上王佛 南無寶上佛 南無善住智慧王無障佛 南無火光慧滅昏闇佛 南無象增上佛 南無截金剛佛 南無天王佛 南無一切義上王佛 南無三昧喻佛 南無念王佛 南無光明觀佛 南無一切所依王佛 南無善護幢王佛 南無發趣速自在王佛 南無寶炎佛 南無積大炎佛 南無栴檀香佛 南無手上王佛 南無寶上佛 南無善住慧王無障佛 南無大智意佛 南無寶藏佛 南無放炎佛 南無迦葉佛 南無多羅住佛 南無智來佛 南無能聖佛 南無過一切憂惱王佛 南無一切功德莊嚴佛 南無成就一切義佛 南無無畏王佛 南無一切眾生導師佛 南無不動光觀自在無量命尼彌寶炎彌留金剛佛 南無火奮迅通佛 南無善寂慧月聲自在王佛 南無清淨月輪佛 南無住阿僧祇精進功德佛 南無無盡意佛 南無寶幢佛 南無光明無垢藏佛 南無火奮迅通佛 南無雲普護佛 南無師子奮迅通佛 南無彌留上王佛 南無智慧來佛 南無護妙法幢佛 南無金光明師子奮迅王佛 南無普照積上功德王佛 南無善住如意積王佛 南無普現佛 南無釋迦牟尼佛 南無無量光佛 南無放炎佛 南無栴檀香佛 南無無垢慧深聲王佛 南無斷一切障佛 南無無量光明佛 南無作功德佛 南無普香上佛 南無不可勝奮迅聲王佛 南無降伏憍慢佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無成就一切義佛 南無能作無畏佛 南無寂靜王佛 南無阿閦佛 南無盧至佛 南無阿彌多佛 南無尼彌佛 南無住法佛 南無寶炎佛 南無彌留佛 南無金剛佛 南無持法佛 南無勇猛法佛 南無妙法光明佛 南無法月面佛 南無安住法佛 南無法幢佛 南無法威德佛 南無法自在佛 南無善住法佛 南無法寂佛 南無善智力佛 南無彌勒等無量佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無照佛 南無勝色佛 南無樂意佛 南無大導師佛 南無大聖天佛 南無那羅延佛 南無樹提佛 南無慈他佛 南無毘盧遮那佛 南無栴檀佛 南無具足佛 南無化現佛 南無善化佛 南無世自在佛 南無人自在佛 南無摩醯那自在佛 南無勝自在佛 南無十力自在佛 南無毘頭羅佛 南無離諸畏佛 南無離諸憂佛 南無能破諸邪佛 南無散諸邪佛 南無破異意佛 南無智慧嶽佛 南無寶嶽佛 南無彌留嶽佛 南無

降魔佛 南無善才佛 南無堅才佛 南無堅奮迅佛 南無堅精進佛 南無堅莎羅佛 南無堅心佛 南無勇猛破障佛 南無破諍佛 南無實體佛 南無曇無竭佛 南無尼尸陀佛 南無波羅羅堅佛 南無普光佛 南無普賢佛 南無勝海佛 南無功德海佛 南無法海佛 南無虛空寂佛 南無虛空功德佛 南無虛空庫藏佛 南無虛空心佛 南無虛空多羅佛 南無無垢心佛 南無功德林佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔佛 南無善才佛 南無堅才佛 南無堅奮迅佛 南無堅精進佛 南無堅莎羅佛 南無堅心佛 南無勇猛破障佛 南無破諍佛 南無實體佛 南無曇無竭佛 南無尼尸陀佛 南無波羅羅堅佛 南無普光佛 南無普賢佛 南無勝海佛 南無功德海佛 南無法海佛 南無虛空寂佛 南無虛空功德佛 南無虛空庫藏佛 南無虛空心佛 南無虛空多羅佛 南無無垢心佛 南無功德林佛

「『南無放光世界中現在說法，虛空勝離塵無垢塵平等眼清淨功德幢光明花波頭摩琉璃光寶香象身勝妙羅網莊嚴頂無量日月光明照莊嚴願上莊嚴法界善化無障礙王佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無放光世界中現在說法，虛空勝離塵無垢塵平等眼清淨功德幢光明花波頭摩琉璃光寶香象身勝妙羅網莊嚴頂無量日月光明照莊嚴願上莊嚴法界善化無障礙王佛。』

「彼佛世界中，有菩薩名無比。彼佛授記，不久得阿耨多羅三藐三菩提，號種種光花寶波頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照十方世界幢王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛世界中，有菩薩名無比。彼佛授記，不久得阿耨多羅三藐三菩提，號種種光花寶波頭摩金色身普照莊嚴不住眼放光照十方世界幢王佛。

「若有善男子、善女人，信心受持、讀誦彼佛及菩薩名，是善男子、善女人，超越閻浮提微塵數劫，得陀羅尼，一切諸惡病，不及其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人，信心受持、讀誦彼佛及菩薩名，是善男子、善女人，超越閻浮提微塵數劫，得陀羅尼，一切諸惡病，不及其身。

「『南無無量功德寶集樂示現金光明師子奮迅王佛 南無師子奮迅心雲聲王佛 南無無垢清淨光明覺寶花不斷光莊嚴王佛 南無寶光月莊嚴智力德聲自在王佛 南無寶波頭摩智清淨上王佛 南無摩善住山王佛 南無光華種種奮迅王佛 南無拘蘇摩奮迅王佛 南無波頭摩華上彌留幢王佛 南無法幢空俱蘇摩王佛 南無莎羅華上光王佛 南無無垢眼上光王佛 南無無垢意山上王佛 南無種種樂說莊嚴王佛 南無無礙藥王成就勝王佛 南無千雲雷聲王佛 南無金光明師子奮迅王佛 南無善寂智慧月聲自在王佛 南無善住摩尼山王佛 南無歡喜藏勝山王佛 南無普光上勝功德山王佛 南無功德藏增上山王佛 南無動山嶽王佛 南無善住諸禪藏王佛 南無法海潮功德王佛 南無稱功德山王佛 南無一切華香自在王佛 南無銀幢蓋王佛 南無電燈幢王佛 南無月摩尼光王佛 南無波頭摩上星宿王佛 南無無量香上王佛 南無覺王佛 南無上彌留幢王佛 南無莎羅花上王佛 南無因陀羅幢王佛 南無師子奮迅王佛 南無俱蘇摩生王佛 南無微細華佛 南無說義佛 南無無量精進佛 南無無邊彌留佛 南無離垢佛 南無無量眼佛 南無無量發行佛 南無發行難勝佛 南無無所發行佛 南無無量發行佛 南無斷諸難佛 南無不定願佛 南無善住諸願佛 南無無念示現諸行佛 南無無量善根成就諸行佛 南無無垢奮迅佛 南無不住奮迅佛 南無妙色佛 南無無相聲佛 南無虛空星宿增上王佛 南無栴檀室佛 南無樂意佛 南無善行佛 南無境界自在佛 南無樂行佛 南無樂解脫佛 南無遠離怖畏毛竪佛 南無清淨眼佛 南無進寂靜佛 南無世間可樂佛 南無隨世間意佛 南無隨世間眼佛 南無寶王佛 南無寶愛佛 南無羅睺羅佛 南無羅睺羅天佛 南無羅睺羅淨佛 南無寶慧佛 南無寶鬘佛 南無寶形佛 南無羅網手佛 南無摩尼輪佛 南無解脫威德佛 南無善行佛 南無大愛佛 南無人面佛 南無吉佛 南無曼陀羅佛 南無淨聖佛 南無淨宿佛 南無離胎佛 南無虛空莊嚴佛 南無集功德佛 南無師子步佛 南無功德海佛 南無摩尼功德佛 南無廣功德佛 南無稱成佛 南無大如意輪佛 南無無畏上王佛 南無俱蘇摩國土佛 南無功德幢佛 南無威德佛 南無華眼佛 南無喜身佛 南無慧國土佛 南無喜威德佛 南無波頭池(丹本作陀)智慧奮迅佛 南無功德聚佛 南無寂滅慧佛 南無降魔佛 南無無上光佛 南無法自在佛 南無得世間功德佛 南無實諦稱佛 南無智勝佛 南無智愛佛 南無得智佛 南無智幢佛 南無羅網光幢佛』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無無量功德寶集樂示現金光明師子奮迅王佛 南無師子奮迅心雲聲王佛 南無無垢清淨光明覺寶花不斷光莊嚴王佛 南無寶光月莊嚴智力德聲自在王佛 南無寶波頭摩智清淨上王佛 南無摩善住山王佛 南無光華種種奮迅王佛 南無拘蘇摩奮迅王佛 南無波頭摩華上彌留幢王佛 南無法幢空俱蘇摩王佛 南無莎羅華上光王佛 南無無垢眼上光王佛 南無無垢意山上王佛 南無種種樂說莊嚴王佛 南無無礙藥王成就勝王佛 南無千雲雷聲王佛 南無金光明師子奮迅王佛 南無善寂智慧月聲自在王佛 南無善住摩尼山王佛 南無歡喜藏勝山王佛 南無普光上勝功德山王佛 南無功德藏增上山王佛 南無動山嶽王佛 南無善住諸禪藏王佛 南無法海潮功德王佛 南無稱功德山王佛 南無一切華香自在王佛 南無銀幢蓋王佛 南無電燈幢王佛 南無月摩尼光王佛 南無波頭摩上星宿王佛 南無無量香上王佛 南無覺王佛 南無上彌留幢王佛 南無莎羅花上王佛 南無因陀羅幢王佛 南無師子奮迅王佛 南無俱蘇摩生王佛 南無微細華佛 南無說義佛 南無無量精進佛 南無無邊彌留佛 南無離垢佛 南無無量眼佛 南無無量發行佛 南無發行難勝佛 南無無所發行佛 南無無量發行佛 南無斷諸難佛 南無不定願佛 南無善住諸願佛 南無無念示現諸行佛 南無無量善根成就諸行佛 南無無垢奮迅佛 南無不住奮迅佛 南無妙色佛 南無無相聲佛 南無虛空星宿增上王佛 南無栴檀室佛 南無樂意佛 南無善行佛 南無境界自在佛 南無樂行佛 南無樂解脫佛 南無遠離怖畏毛竪佛 南無清淨眼佛 南無進寂靜佛 南無世間可樂佛 南無隨世間意佛 南無隨世間眼佛 南無寶王佛 南無寶愛佛 南無羅睺羅佛 南無羅睺羅天佛 南無羅睺羅淨佛 南無寶慧佛 南無寶鬘佛 南無寶形佛 南無羅網手佛 南無摩尼輪佛 南無解脫威德佛 南無善行佛 南無大愛佛 南無人面佛 南無吉佛 南無曼陀羅佛 南無淨聖佛 南無淨宿佛 南無離胎佛 南無虛空莊嚴佛 南無集功德佛 南無師子步佛 南無功德海佛 南無摩尼功德佛 南無廣功德佛 南無稱成佛 南無大如意輪佛 南無無畏上王佛 南無俱蘇摩國土佛 南無功德幢佛 南無威德佛 南無華眼佛 南無喜身佛 南無慧國土佛 南無喜威德佛 南無波頭池(丹本作陀)智慧奮迅佛 南無功德聚佛 南無寂滅慧佛 南無降魔佛 南無無上光佛 南無法自在佛 南無得世間功德佛 南無實諦稱佛 南無智勝佛 南無智愛佛 南無得智佛 南無智幢佛 南無羅網光幢佛』

「若善男子、善女人，與一切眾生安隱樂如諸佛者，當讀誦是諸佛名，復作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，與一切眾生安隱樂如諸佛者，當讀誦是諸佛名，復作是言：

「『南無離諸無智曀佛 南無虛空平等心佛 南無清淨無垢佛 南無善無垢藏佛 南無堅固行佛 南無精進聲佛 南無不離一切眾生門佛 南無斷諸過佛 南無成就觀佛 南無平等須彌面佛 南無無障無礙精進堅佛 南無莎羅花花王佛 南無無量功德王佛 南無彌留燈王佛 南無藥王聲聲王佛 南無梵聲王佛 南無妙鼓聲王佛 南無雲聲王佛 南無龍自在王佛 南無世間自在王佛 南無陀羅尼自在王佛 南無深王佛 南無治諸病王佛 南無藥王佛 南無象王佛 南無燈王佛 南無樹提王佛 南無喜王佛 南無星宿王佛 南無雲王佛 南無雷王佛 南無莎羅王佛 南無堅固自在王佛 南無功德聚佛 南無華聚佛 南無寶聚佛 南無寶住持庭燎佛 南無住持功德佛 南無住持無障力佛 南無住持地力進去佛 南無住持妙無垢位佛 南無一切寶莊嚴色住持佛 南無自在轉一切法佛 南無轉法輪佛 南無勝威德佛 南無淨威德佛 南無聖威德佛 南無大威德佛 南無師子威德佛 南無莎羅威德佛 南無悲威德佛 南無地威德佛 南無無垢威德佛 南無無垢琉璃佛 南無無垢臂佛 南無無垢眼佛 南無無垢面佛 南無波頭摩面佛 南無月面佛 南無日面佛 南無日威德莊嚴佛 南無金色佛 南無金色形佛 南無可樂色佛 南無瞻婆伽色佛 南無能與樂佛 南無能與眼佛 南無難勝佛 南無難降伏佛 南無斷諸惡佛 南無難量佛 南無難成佛 南無俱蘇摩成佛 南無甘露成佛 南無寶成就佛 南無功德成就佛 南無日成就佛 南無花成就佛 南無成就樂有佛 南無成就功德佛 南無大勝佛 南無妙佛 南無無垢佛 南無離諸障佛 南無婆樓那佛 南無婆樓那天佛 南無勇猛仙佛 南無精進仙佛 南無無垢仙佛 南無金剛仙佛 南無觀眼佛 南無無障礙佛 南無住虛空佛 南無住清淨佛 南無善住清淨功德寶佛 南無善跡佛 南無善思義佛 南無善化佛 南無善愛佛 南無善眼佛 南無善親佛 南無善行佛 南無善生佛 南無善花佛 南無善香佛 南無善聲佛 南無善臂佛 南無善光佛 南無善山佛 南無功德山佛 南無寶山佛 南無智山佛 南無勝山佛 南無上山佛 南無光明莊嚴佛 南無大光明莊嚴佛 南無清淨莊嚴佛 南無波頭摩莊嚴佛 南無實中佛 南無金剛合佛 南無金剛齊佛 南無碎金剛佛 南無破金剛堅佛 南無降伏魔佛 南無不空見佛 南無愛見佛 南無現見佛 南無善見佛 南無大善見佛 南無普見佛 南無無垢見佛 南無見平等不平等佛 南無見一切義佛 南無斷一切障礙佛 南無斷一切眾生病佛 南無一切世間愛見佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無離諸無智曀佛 南無虛空平等心佛 南無清淨無垢佛 南無善無垢藏佛 南無堅固行佛 南無精進聲佛 南無不離一切眾生門佛 南無斷諸過佛 南無成就觀佛 南無平等須彌面佛 南無無障無礙精進堅佛 南無莎羅花花王佛 南無無量功德王佛 南無彌留燈王佛 南無藥王聲聲王佛 南無梵聲王佛 南無妙鼓聲王佛 南無雲聲王佛 南無龍自在王佛 南無世間自在王佛 南無陀羅尼自在王佛 南無深王佛 南無治諸病王佛 南無藥王佛 南無象王佛 南無燈王佛 南無樹提王佛 南無喜王佛 南無星宿王佛 南無雲王佛 南無雷王佛 南無莎羅王佛 南無堅固自在王佛 南無功德聚佛 南無華聚佛 南無寶聚佛 南無寶住持庭燎佛 南無住持功德佛 南無住持無障力佛 南無住持地力進去佛 南無住持妙無垢位佛 南無一切寶莊嚴色住持佛 南無自在轉一切法佛 南無轉法輪佛 南無勝威德佛 南無淨威德佛 南無聖威德佛 南無大威德佛 南無師子威德佛 南無莎羅威德佛 南無悲威德佛 南無地威德佛 南無無垢威德佛 南無無垢琉璃佛 南無無垢臂佛 南無無垢眼佛 南無無垢面佛 南無波頭摩面佛 南無月面佛 南無日面佛 南無日威德莊嚴佛 南無金色佛 南無金色形佛 南無可樂色佛 南無瞻婆伽色佛 南無能與樂佛 南無能與眼佛 南無難勝佛 南無難降伏佛 南無斷諸惡佛 南無難量佛 南無難成佛 南無俱蘇摩成佛 南無甘露成佛 南無寶成就佛 南無功德成就佛 南無日成就佛 南無花成就佛 南無成就樂有佛 南無成就功德佛 南無大勝佛 南無妙佛 南無無垢佛 南無離諸障佛 南無婆樓那佛 南無婆樓那天佛 南無勇猛仙佛 南無精進仙佛 南無無垢仙佛 南無金剛仙佛 南無觀眼佛 南無無障礙佛 南無住虛空佛 南無住清淨佛 南無善住清淨功德寶佛 南無善跡佛 南無善思義佛 南無善化佛 南無善愛佛 南無善眼佛 南無善親佛 南無善行佛 南無善生佛 南無善花佛 南無善香佛 南無善聲佛 南無善臂佛 南無善光佛 南無善山佛 南無功德山佛 南無寶山佛 南無智山佛 南無勝山佛 南無上山佛 南無光明莊嚴佛 南無大光明莊嚴佛 南無清淨莊嚴佛 南無波頭摩莊嚴佛 南無實中佛 南無金剛合佛 南無金剛齊佛 南無碎金剛佛 南無破金剛堅佛 南無降伏魔佛 南無不空見佛 南無愛見佛 南無現見佛 南無善見佛 南無大善見佛 南無普見佛 南無無垢見佛 南無見平等不平等佛 南無見一切義佛 南無斷一切障礙佛 南無斷一切眾生病佛 南無一切世間愛見佛

南無上妙佛 南無大莊嚴佛 南無一切三昧佛 南無度一切疑佛 南無度一切法佛 南無不取諸法佛 南無一切清淨佛 南無一切義成就佛 南無一切通佛 南無花通佛 南無波頭摩樹提奮迅(丹鄉有通)佛 南無俱蘇摩通佛 南無海住持勝智慧奮迅通佛 南無多摩羅葉栴檀香通佛 南無常觀佛 南無常圍遶佛 南無常不輕佛 南無常憂佛 南無常喜佛 南無常笑歡喜根佛 南無常滿足手佛 南無常舉手佛 南無常黠慧佛 南無常修行佛 南無常精進佛 南無尼拘律佛 南無阿叔迦佛 南無金色佛 南無華開佛 南無善決定佛 南無波頭摩光佛 南無華身佛 南無手脚柔軟觸身佛 南無日輪佛 南無闇(丹本作聞)滿足佛 南無相身身佛 南無勝威德佛 南無無垢身佛 南無波頭摩花身佛 南無得無礙佛 南無得願滿足佛 南無得普照清淨佛 南無得大無畏佛 南無至大佛 南無至大精進究竟佛 南無大境界佛 南無大海佛 南無大樂說佛 南無大藥王佛 南無大功德佛 南無無量香佛 南無無量精進佛 南無無量行佛 南無無量功德佛 南無寶生佛 南無無邊功德寶作佛 南無法作佛 南無金色作佛 南無勝作佛 南無自在作佛 南無日作佛 南無光作佛 南無火作佛 南無無畏作佛 南無樂作佛 南無燈作佛 南無賢作佛 南無覺作佛 南無花作佛 南無華勝藏佛 南無俱蘇摩勝藏佛 南無憂波羅勝藏佛 南無波頭摩勝藏佛 南無功德勝藏佛 南無快勝藏佛 南無福德勝藏佛 南無天勝藏佛 南無香勝藏佛 南無大雲藏佛 南無那羅延藏佛 南無如來藏佛 南無功德藏佛 南無根藏佛 南無如意藏佛 南無金剛藏佛 南無得藏佛 南無勢羅藏佛 南無山藏佛 南無波頭摩藏佛 南無俱蘇摩藏佛 南無香藏佛 南無摩尼藏佛 南無賢藏佛 南無普藏佛 南無月無垢藏佛 南無日藏佛 南無照藏佛 南無光明幢佛 南無月幢佛 南無功德幢佛 南無離世間幢佛 南無華幢佛 南無寶幢佛 南無法幢佛 南無自在幢佛 南無寶幢佛 南無無垢幢佛 南無大幢佛 南無月無垢幢佛 南無普照幢佛 南無彌留幢佛 南無護妙法幢佛 南無放光明幢佛 南無善清淨無垢照幢佛 南無善清淨光明幢佛 南無善清淨無垢光明(丹作照)幢佛 南無香光明佛 南無虛空光明佛 南無大光明光明佛 南無寶光明佛 南無火光明佛 南無日光明佛 南無月光明佛 南無日月光明佛 南無無垢光明佛 南無火輪光明佛 南無寶照佛 南無寶光明佛 南無勝威德香光明佛 南無種種多威德王勝光明佛 南無虛空清淨金色莊嚴威德光明佛 南無一切法幻奮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無上妙佛 南無大莊嚴佛 南無一切三昧佛 南無度一切疑佛 南無度一切法佛 南無不取諸法佛 南無一切清淨佛 南無一切義成就佛 南無一切通佛 南無花通佛 南無波頭摩樹提奮迅(丹鄉有通)佛 南無俱蘇摩通佛 南無海住持勝智慧奮迅通佛 南無多摩羅葉栴檀香通佛 南無常觀佛 南無常圍遶佛 南無常不輕佛 南無常憂佛 南無常喜佛 南無常笑歡喜根佛 南無常滿足手佛 南無常舉手佛 南無常黠慧佛 南無常修行佛 南無常精進佛 南無尼拘律佛 南無阿叔迦佛 南無金色佛 南無華開佛 南無善決定佛 南無波頭摩光佛 南無華身佛 南無手脚柔軟觸身佛 南無日輪佛 南無闇(丹本作聞)滿足佛 南無相身身佛 南無勝威德佛 南無無垢身佛 南無波頭摩花身佛 南無得無礙佛 南無得願滿足佛 南無得普照清淨佛 南無得大無畏佛 南無至大佛 南無至大精進究竟佛 南無大境界佛 南無大海佛 南無大樂說佛 南無大藥王佛 南無大功德佛 南無無量香佛 南無無量精進佛 南無無量行佛 南無無量功德佛 南無寶生佛 南無無邊功德寶作佛 南無法作佛 南無金色作佛 南無勝作佛 南無自在作佛 南無日作佛 南無光作佛 南無火作佛 南無無畏作佛 南無樂作佛 南無燈作佛 南無賢作佛 南無覺作佛 南無花作佛 南無華勝藏佛 南無俱蘇摩勝藏佛 南無憂波羅勝藏佛 南無波頭摩勝藏佛 南無功德勝藏佛 南無快勝藏佛 南無福德勝藏佛 南無天勝藏佛 南無香勝藏佛 南無大雲藏佛 南無那羅延藏佛 南無如來藏佛 南無功德藏佛 南無根藏佛 南無如意藏佛 南無金剛藏佛 南無得藏佛 南無勢羅藏佛 南無山藏佛 南無波頭摩藏佛 南無俱蘇摩藏佛 南無香藏佛 南無摩尼藏佛 南無賢藏佛 南無普藏佛 南無月無垢藏佛 南無日藏佛 南無照藏佛 南無光明幢佛 南無月幢佛 南無功德幢佛 南無離世間幢佛 南無華幢佛 南無寶幢佛 南無法幢佛 南無自在幢佛 南無寶幢佛 南無無垢幢佛 南無大幢佛 南無月無垢幢佛 南無普照幢佛 南無彌留幢佛 南無護妙法幢佛 南無放光明幢佛 南無善清淨無垢照幢佛 南無善清淨光明幢佛 南無善清淨無垢光明(丹作照)幢佛 南無香光明佛 南無虛空光明佛 南無大光明光明佛 南無寶光明佛 南無火光明佛 南無日光明佛 南無月光明佛 南無日月光明佛 南無無垢光明佛 南無火輪光明佛 南無寶照佛 南無寶光明佛 南無勝威德香光明佛 南無種種多威德王勝光明佛 南無虛空清淨金色莊嚴威德光明佛 南無一切法幻奮

迅威德光明佛 南無清淨光明佛 南無功德寶光明佛 南無金光光明佛 南無高光明佛 南無放光光明佛 南無俱蘇摩光明佛 南無香光明佛 南無甘露光明佛 南無無量寶花光明佛 南無水月光明佛 南無寶月光明佛 南無彌留光明佛 南無聚集日輪佛 南無雲光明佛 南無槃頭耆婆伽花佛 南無無畏光明佛 南無法力光明佛 南無無垢光明佛 南無清淨光明佛 南無月光明佛 南無日光明佛 南無樹提光明佛 南無燈火光明佛 南無焚燒光明佛 南無羅網光明佛 南無大光明佛 南無稱光明佛 南無普光明佛 南無無邊光明佛 南無色光明聲佛 南無虛空聲佛 南無妙鼓聲佛 南無師子聲佛 南無雲聲佛 南無天聲佛 南無妙聲佛 南無梵聲佛 南無雲妙鼓聲佛 南無法鼓聲佛 南無法鼓出聲佛 南無聲滿法界聲佛 南無地吼聲佛 南無普遍聲佛 南無師子吼聲佛 南無無量吼聲佛 南無無分別吼聲佛 南無驚怖一切魔輪聲佛 南無降伏一切聲聲佛 南無無障礙月慧佛 南無法無垢月佛 南無普照月佛 南無放光明月佛 南無盧舍那月佛 南無解脫月佛 南無稱月佛 南無功德月佛 南無寶月佛 南無滿月佛 南無天月佛 南無月輪清淨佛 南無日月佛 南無月慧佛 南無無垢慧佛 南無深慧佛 南無戒慧佛 南無難勝慧佛 南無阿僧祇劫修習慧佛 南無無量樂功德莊嚴行慧佛 南無無量功德莊嚴佛 南無勝功德王莊嚴威德王劫佛 南無離劫佛 南無自在滅劫佛 南無彌留劫佛 南無須彌留劫佛 南無不可說劫佛 南無金光明色光上佛 南無龍象上佛 南無愛上佛 南無度上佛 南無法上佛 南無金剛上佛 南無威德上佛 南無無垢上佛 南無龍寂上佛 南無寶上佛 南無勝寶上佛 南無莎梨羅上佛 南無天上佛 南無波頭摩上佛 南無香上佛 南無放香佛 南無樂香佛 南無香奮迅佛 南無香象奮迅佛 南無香象佛 南無大香象佛 南無多羅跋香佛 南無戒香佛 南無無邊香佛 南無普遍香佛 南無薰香佛 南無多伽羅香佛 南無栴檀香佛 南無曼陀羅香佛 南無波頭摩香佛 南無波頭摩手佛 南無波頭摩眼佛 南無波頭摩莊嚴佛 南無波頭摩起佛 南無波頭摩勝佛 南無月勝佛 南無身勝佛 南無驚怖勝佛 南無鬘勝雲佛 南無功德成就雲佛 南無寶雲佛 南無功德雲佛 南無雲護佛 南無普護佛 南無聖護佛 南無功德護佛 南無普遍護佛 南無精進護佛 南無精進喜佛 南無上喜佛 南無實喜佛 南無師子喜佛 南無龍喜佛 南無寶喜佛 南無實智佛 南無喜去佛 南無善知寂靜去佛 南無大勢佛 南無甘露勢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迅威德光明佛 南無清淨光明佛 南無功德寶光明佛 南無金光光明佛 南無高光明佛 南無放光光明佛 南無俱蘇摩光明佛 南無香光明佛 南無甘露光明佛 南無無量寶花光明佛 南無水月光明佛 南無寶月光明佛 南無彌留光明佛 南無聚集日輪佛 南無雲光明佛 南無槃頭耆婆伽花佛 南無無畏光明佛 南無法力光明佛 南無無垢光明佛 南無清淨光明佛 南無月光明佛 南無日光明佛 南無樹提光明佛 南無燈火光明佛 南無焚燒光明佛 南無羅網光明佛 南無大光明佛 南無稱光明佛 南無普光明佛 南無無邊光明佛 南無色光明聲佛 南無虛空聲佛 南無妙鼓聲佛 南無師子聲佛 南無雲聲佛 南無天聲佛 南無妙聲佛 南無梵聲佛 南無雲妙鼓聲佛 南無法鼓聲佛 南無法鼓出聲佛 南無聲滿法界聲佛 南無地吼聲佛 南無普遍聲佛 南無師子吼聲佛 南無無量吼聲佛 南無無分別吼聲佛 南無驚怖一切魔輪聲佛 南無降伏一切聲聲佛 南無無障礙月慧佛 南無法無垢月佛 南無普照月佛 南無放光明月佛 南無盧舍那月佛 南無解脫月佛 南無稱月佛 南無功德月佛 南無寶月佛 南無滿月佛 南無天月佛 南無月輪清淨佛 南無日月佛 南無月慧佛 南無無垢慧佛 南無深慧佛 南無戒慧佛 南無難勝慧佛 南無阿僧祇劫修習慧佛 南無無量樂功德莊嚴行慧佛 南無無量功德莊嚴佛 南無勝功德王莊嚴威德王劫佛 南無離劫佛 南無自在滅劫佛 南無彌留劫佛 南無須彌留劫佛 南無不可說劫佛 南無金光明色光上佛 南無龍象上佛 南無愛上佛 南無度上佛 南無法上佛 南無金剛上佛 南無威德上佛 南無無垢上佛 南無龍寂上佛 南無寶上佛 南無勝寶上佛 南無莎梨羅上佛 南無天上佛 南無波頭摩上佛 南無香上佛 南無放香佛 南無樂香佛 南無香奮迅佛 南無香象奮迅佛 南無香象佛 南無大香象佛 南無多羅跋香佛 南無戒香佛 南無無邊香佛 南無普遍香佛 南無薰香佛 南無多伽羅香佛 南無栴檀香佛 南無曼陀羅香佛 南無波頭摩香佛 南無波頭摩手佛 南無波頭摩眼佛 南無波頭摩莊嚴佛 南無波頭摩起佛 南無波頭摩勝佛 南無月勝佛 南無身勝佛 南無驚怖勝佛 南無鬘勝雲佛 南無功德成就雲佛 南無寶雲佛 南無功德雲佛 南無雲護佛 南無普護佛 南無聖護佛 南無功德護佛 南無普遍護佛 南無精進護佛 南無精進喜佛 南無上喜佛 南無實喜佛 南無師子喜佛 南無龍喜佛 南無寶喜佛 南無實智佛 南無喜去佛 南無善知寂靜去佛 南無大勢佛 南無甘露勢佛

南無金剛杵勢佛 南無無垢處勢佛 南無不動處勢佛 南無過三界處勢佛 南無三昧處勢佛 南無定處勢佛 南無不動處勢佛 南無高去佛 南無寂滅去佛 南無師子奮迅去佛 南無善步去佛 南無無盡慧佛 南無海慧佛 南無住慧佛 南無勝慧佛 南無滅諸惡慧佛 南無寂靜慧佛 南無修行慧佛 南無密慧佛 南無堅慧佛 南無善清淨慧佛 南無大慧佛 南無普慧佛 南無無邊慧佛 南無威德慧佛 南無世慧佛 南無上慧佛 南無妙慧佛 南無快慧佛 南無無觀慧佛 南無稱慧佛 南無廣慧佛 南無栴檀滿慧佛 南無金剛慧佛 南無清淨慧佛 南無覺慧佛 南無法慧佛 南無師子慧佛 南無虎慧佛 南無善慧佛 南無寶慧佛 南無勝慧佛 南無勝積慧佛 南無勇猛積佛 南無般若積佛 南無樂說積佛 南無香積佛 南無寶積佛 南無寶髻佛 南無龍髻佛 南無功德髻佛 南無天髻佛 南無大髻佛 南無彌留聚佛 南無大聚佛 南無大炎聚佛 南無寶聚佛 南無寶手佛 南無寶手柔軟佛 南無寶印手佛 南無寶光明奮迅思惟佛 南無寶火圍遶佛 南無寶天佛 南無寶勝佛 南無寶高佛 南無寶堅佛 南無寶波頭摩佛 南無寶念佛 南無寶力佛 南無寶山佛 南無寶炎佛 南無寶火圍遶佛 南無寶照佛 南無放照佛 南無迭共花佛 南無妙說佛 南無月說佛 南無金剛說佛 南無寶說佛 南無寶杖佛 南無無量寶杖佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無金剛杵勢佛 南無無垢處勢佛 南無不動處勢佛 南無過三界處勢佛 南無三昧處勢佛 南無定處勢佛 南無不動處勢佛 南無高去佛 南無寂滅去佛 南無師子奮迅去佛 南無善步去佛 南無無盡慧佛 南無海慧佛 南無住慧佛 南無勝慧佛 南無滅諸惡慧佛 南無寂靜慧佛 南無修行慧佛 南無密慧佛 南無堅慧佛 南無善清淨慧佛 南無大慧佛 南無普慧佛 南無無邊慧佛 南無威德慧佛 南無世慧佛 南無上慧佛 南無妙慧佛 南無快慧佛 南無無觀慧佛 南無稱慧佛 南無廣慧佛 南無栴檀滿慧佛 南無金剛慧佛 南無清淨慧佛 南無覺慧佛 南無法慧佛 南無師子慧佛 南無虎慧佛 南無善慧佛 南無寶慧佛 南無勝慧佛 南無勝積慧佛 南無勇猛積佛 南無般若積佛 南無樂說積佛 南無香積佛 南無寶積佛 南無寶髻佛 南無龍髻佛 南無功德髻佛 南無天髻佛 南無大髻佛 南無彌留聚佛 南無大聚佛 南無大炎聚佛 南無寶聚佛 南無寶手佛 南無寶手柔軟佛 南無寶印手佛 南無寶光明奮迅思惟佛 南無寶火圍遶佛 南無寶天佛 南無寶勝佛 南無寶高佛 南無寶堅佛 南無寶波頭摩佛 南無寶念佛 南無寶力佛 南無寶山佛 南無寶炎佛 南無寶火圍遶佛 南無寶照佛 南無放照佛 南無迭共花佛 南無妙說佛 南無月說佛 南無金剛說佛 南無寶說佛 南無寶杖佛 南無無量寶杖佛