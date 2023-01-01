佛說諸佛經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說諸佛經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城鷲峯山中，時尊者大目乾連食時欲至，著衣持鉢將詣王城，忽作是念：「我於今日，先往色究竟天，問少因緣，却來乞食。」於是尊者大目乾連，入三摩地等引，譬如力士屈伸臂頃，到色究竟天。既至彼已，與天相見，以種種軟語互相問訊。時尊者大目乾連乃問天言：「經於何時有佛世尊出現於世，證無上菩提？」於是有百色究竟天主同聲答言：「滿百千劫，有佛出世，證無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城鷲峯山中，時尊者大目乾連食時欲至，著衣持鉢將詣王城，忽作是念：「我於今日，先往色究竟天，問少因緣，却來乞食。」於是尊者大目乾連，入三摩地等引，譬如力士屈伸臂頃，到色究竟天。既至彼已，與天相見，以種種軟語互相問訊。時尊者大目乾連乃問天言：「經於何時有佛世尊出現於世，證無上菩提？」於是有百色究竟天主同聲答言：「滿百千劫，有佛出世，證無上菩提。」

爾時尊者大目乾連，聞已信受，即入三摩地，譬如力士屈伸臂頃，從色究竟天還到王城，即如常日，次第乞食。食畢澡漱，收衣鉢已，往詣佛所。即以頭面禮佛雙足，修敬畢已，在一面坐，合掌瞻仰，而白佛言：「世尊，我於今日食時欲至，入三摩地往色究竟天，問彼天人：『經於何時有佛出世，證無上菩提？』彼百天主同聲告我：『滿百千劫，有佛出世，證無上菩提。』世尊！我雖信受，是事云何？唯願世尊，為我開說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大目乾連，聞已信受，即入三摩地，譬如力士屈伸臂頃，從色究竟天還到王城，即如常日，次第乞食。食畢澡漱，收衣鉢已，往詣佛所。即以頭面禮佛雙足，修敬畢已，在一面坐，合掌瞻仰，而白佛言：「世尊，我於今日食時欲至，入三摩地往色究竟天，問彼天人：『經於何時有佛出世，證無上菩提？』彼百天主同聲告我：『滿百千劫，有佛出世，證無上菩提。』世尊！我雖信受，是事云何？唯願世尊，為我開說。」

爾時世尊告大目乾連：「汝今諦聽，當為汝說。大目乾連！彼色究竟天主，知見甚少，乃謂汝言：『滿百千劫，有佛出世，證無上菩提。』此非正言，未可深信。大目乾連！我念往昔，最初值遇六十俱胝諸佛如來出現於世，而彼諸佛，住世利生或久或近，各各隨緣次第入滅；如是相繼，復有八十俱胝佛，出現於世，同名妙華。我於如是一一佛前，發大誓願，及持梵行。於此佛後，復有五百佛出現於世，同名正梵。於此佛後，復有八百佛出現於世，同名燃燈。於此佛後，復有一萬五千佛，同名昝麼沒，出現於世。於此佛後，復有一千佛出現於世，名號族姓各各不同。我於如是佛前，復發誓願，修持梵行。於此佛後，復有六千佛出現於世，同名蘇鉢囉多波。於此佛後，復有九萬佛出現於世，同名妙迦葉。於此佛後，復有一千佛出現於世，同名為日。於此佛後，復有一千佛出現於世，同名染沒𠆙野。於此佛後，復有八萬佛出現於世，同名曀羅嚩帝。於此佛後，復有七萬佛出現於世，同名帝釋。於此佛後，復有一佛，名德，出現於世。我於此佛，與諸聲聞弟子，同發誓願，恭敬供養。經于多歲，於此佛後，復有八十俱胝那由他辟支佛出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大目乾連：「汝今諦聽，當為汝說。大目乾連！彼色究竟天主，知見甚少，乃謂汝言：『滿百千劫，有佛出世，證無上菩提。』此非正言，未可深信。大目乾連！我念往昔，最初值遇六十俱胝諸佛如來出現於世，而彼諸佛，住世利生或久或近，各各隨緣次第入滅；如是相繼，復有八十俱胝佛，出現於世，同名妙華。我於如是一一佛前，發大誓願，及持梵行。於此佛後，復有五百佛出現於世，同名正梵。於此佛後，復有八百佛出現於世，同名燃燈。於此佛後，復有一萬五千佛，同名昝麼沒，出現於世。於此佛後，復有一千佛出現於世，名號族姓各各不同。我於如是佛前，復發誓願，修持梵行。於此佛後，復有六千佛出現於世，同名蘇鉢囉多波。於此佛後，復有九萬佛出現於世，同名妙迦葉。於此佛後，復有一千佛出現於世，同名為日。於此佛後，復有一千佛出現於世，同名染沒𠆙野。於此佛後，復有八萬佛出現於世，同名曀羅嚩帝。於此佛後，復有七萬佛出現於世，同名帝釋。於此佛後，復有一佛，名德，出現於世。我於此佛，與諸聲聞弟子，同發誓願，恭敬供養。經于多歲，於此佛後，復有八十俱胝那由他辟支佛出現於世。

「大目乾連！彼辟支佛，在於我前發大誓願，及有轉輪聖王名曰遍照，亦於我前，先得值遇四十同名無能勝佛。大目乾連！我於德佛滅後，值遇一佛，亦名無能勝。於此佛世，我為轉輪聖王名為百號，與無能勝佛聲聞弟子同發誓願，恭敬供養。經歷多年，佛入滅後，我以七寶建塔，供養舍利。如是修行，經無量時。大目乾連！我於是時，得證菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大目乾連！彼辟支佛，在於我前發大誓願，及有轉輪聖王名曰遍照，亦於我前，先得值遇四十同名無能勝佛。大目乾連！我於德佛滅後，值遇一佛，亦名無能勝。於此佛世，我為轉輪聖王名為百號，與無能勝佛聲聞弟子同發誓願，恭敬供養。經歷多年，佛入滅後，我以七寶建塔，供養舍利。如是修行，經無量時。大目乾連！我於是時，得證菩提。」

「復次，大目乾連！彼色究竟天，少知少見。無能勝佛滅度之後，復有一佛出現於世，名曰持世。後復有佛出現於世，名曰持地。後復有佛，名大能仁，出現於世。後復有佛，名曰妙現，出興於世。後復有佛，名曰師子，出現於世。後復有佛，名最上希有，出現於世。後復有佛，名斷一切憂，出現於世。後復有佛，名一切義成就，出現於世。後復有佛，名曰得勝，出現於世。後復有佛，名曰寶光，出現於世。後復有佛，名曰意稱，出現於世。後復有佛，名烏波底室囉，出現於世。後復有佛，名底室嚕，出現於世。後復有佛，名曰圓光，出現於世。後復有佛，名為月光，出現於世。後復有佛，名曰天光，出現於世。後復有佛，名阿提部，出現於世。後復有佛，名阿提野輸，出現於世。後復有佛，名無滅通，出現於世。後復有佛，名曰最勝，出現於世。後復有佛，名底室嚕多嚕，出現於世。後復有佛，名曰上華，出現於世。後復有佛，名阿哩瑟吒，出現於世。後復有佛，名阿提部，出現於世。後復有佛，名曰燃燈，出現於世。後復有佛，名曰降冤，出現於世。後復有佛，名曰金曜，出現於世。後復有佛，名曰金光，出現於世。後復有佛，名曰寶眼，出現於世。後復有佛，名蓮華眼，出現於世。後復有佛，名最上蓮華，出現於世。後復有佛，名大蓮華，出現於世。後復有佛，名曰蓮華，出現於世。後復有佛，名毘婆尸，出現於世。後復有佛，名曰尸棄，出現於世。後復有佛，名毘舍浮，出現於世。後復有佛，名拘留孫，出現於世。後復有佛，名俱那含牟尼，出現於世。後復有佛，名曰迦葉，出現於世。今我釋迦牟尼，出現於世。大目乾連！我先發誓願，於如是等諸佛，以七寶華而散供養已，然後方成正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大目乾連！彼色究竟天，少知少見。無能勝佛滅度之後，復有一佛出現於世，名曰持世。後復有佛出現於世，名曰持地。後復有佛，名大能仁，出現於世。後復有佛，名曰妙現，出興於世。後復有佛，名曰師子，出現於世。後復有佛，名最上希有，出現於世。後復有佛，名斷一切憂，出現於世。後復有佛，名一切義成就，出現於世。後復有佛，名曰得勝，出現於世。後復有佛，名曰寶光，出現於世。後復有佛，名曰意稱，出現於世。後復有佛，名烏波底室囉，出現於世。後復有佛，名底室嚕，出現於世。後復有佛，名曰圓光，出現於世。後復有佛，名為月光，出現於世。後復有佛，名曰天光，出現於世。後復有佛，名阿提部，出現於世。後復有佛，名阿提野輸，出現於世。後復有佛，名無滅通，出現於世。後復有佛，名曰最勝，出現於世。後復有佛，名底室嚕多嚕，出現於世。後復有佛，名曰上華，出現於世。後復有佛，名阿哩瑟吒，出現於世。後復有佛，名阿提部，出現於世。後復有佛，名曰燃燈，出現於世。後復有佛，名曰降冤，出現於世。後復有佛，名曰金曜，出現於世。後復有佛，名曰金光，出現於世。後復有佛，名曰寶眼，出現於世。後復有佛，名蓮華眼，出現於世。後復有佛，名最上蓮華，出現於世。後復有佛，名大蓮華，出現於世。後復有佛，名曰蓮華，出現於世。後復有佛，名毘婆尸，出現於世。後復有佛，名曰尸棄，出現於世。後復有佛，名毘舍浮，出現於世。後復有佛，名拘留孫，出現於世。後復有佛，名俱那含牟尼，出現於世。後復有佛，名曰迦葉，出現於世。今我釋迦牟尼，出現於世。大目乾連！我先發誓願，於如是等諸佛，以七寶華而散供養已，然後方成正等正覺。

「大目乾連！彼一一佛，從初發心乃至成等正覺，皆是經歷無數之劫。我從發心至今成佛，劫數甚多，不可算計。彼色究竟天，少知少見；汝勿生疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大目乾連！彼一一佛，從初發心乃至成等正覺，皆是經歷無數之劫。我從發心至今成佛，劫數甚多，不可算計。彼色究竟天，少知少見；汝勿生疑。」

爾時，世尊說是經已。大目乾連疑心即除，歡喜踴躍，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是經已。大目乾連疑心即除，歡喜踴躍，禮佛而退。