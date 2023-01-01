佛說大乘大方廣佛冠經

佛說大乘大方廣佛冠經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘大方廣佛冠經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，迦葉！南方去此佛剎過三十千世界，有世界名悅意聲，彼土有佛，號無邊步跡如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！南方去此佛剎過三十千世界，有世界名悅意聲，彼土有佛，號無邊步跡如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。

「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼無邊步跡如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，獲得月輪清淨菩薩三摩地，住是三摩地已，所有東方殑伽沙數等諸佛世尊，親得瞻覩。如是南、西、北方四維上下，普遍十方，彼一一方所有殑伽沙數等諸佛世尊，悉得瞻覩，而於彼彼佛世尊所，聽受說法皆能解了；常得值遇諸佛出世，於一切時不暫捨離諸佛世尊，乃至證成菩提畢竟邊際，永得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提；三十五千劫中背於生死，而能攝集無量福蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼無邊步跡如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，獲得月輪清淨菩薩三摩地，住是三摩地已，所有東方殑伽沙數等諸佛世尊，親得瞻覩。如是南、西、北方四維上下，普遍十方，彼一一方所有殑伽沙數等諸佛世尊，悉得瞻覩，而於彼彼佛世尊所，聽受說法皆能解了；常得值遇諸佛出世，於一切時不暫捨離諸佛世尊，乃至證成菩提畢竟邊際，永得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提；三十五千劫中背於生死，而能攝集無量福蘊。

「復次迦葉，南方去此佛剎過三十五世界，有世界名妙香最上香，彼土有佛，號無邊香最上王如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉，南方去此佛剎過三十五世界，有世界名妙香最上香，彼土有佛，號無邊香最上王如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。

「迦葉！彼無邊香最上王如來，往昔修行菩薩道時，發大誓願：『願我當來得成佛時，若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞我名號能稱念受持者，是人獲彼多種功德，所謂於一切處在在所生得宿命智；梵行圓滿，具三十二大丈夫相莊嚴其身；又復餘佛剎中蒙光照觸者，皆悉來集，我為彼等圓滿一切菩提勝行。又復若此，大地大火充滿普遍燒然，火燒然已，大地出現種種珍寶，諸來求者而周給之，然彼一切亦無少分差動之相；當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，三十千劫中背於生死，而能攝集無量福蘊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！彼無邊香最上王如來，往昔修行菩薩道時，發大誓願：『願我當來得成佛時，若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞我名號能稱念受持者，是人獲彼多種功德，所謂於一切處在在所生得宿命智；梵行圓滿，具三十二大丈夫相莊嚴其身；又復餘佛剎中蒙光照觸者，皆悉來集，我為彼等圓滿一切菩提勝行。又復若此，大地大火充滿普遍燒然，火燒然已，大地出現種種珍寶，諸來求者而周給之，然彼一切亦無少分差動之相；當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，三十千劫中背於生死，而能攝集無量福蘊。』

「復次，迦葉！南方去此佛剎過一殑伽沙數等世界(此下合有世界之名，梵本元闕)，彼土有佛，號寶上如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！南方去此佛剎過一殑伽沙數等世界(此下合有世界之名，梵本元闕)，彼土有佛，號寶上如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。

「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼寶上如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，又復當生在母胎中即得見佛，彼佛勸讚作如是言：『善男子！汝當成熟阿耨多羅三藐三菩提，故速出母胎。』千劫之中背於生死，而能攝集無量福蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼寶上如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，又復當生在母胎中即得見佛，彼佛勸讚作如是言：『善男子！汝當成熟阿耨多羅三藐三菩提，故速出母胎。』千劫之中背於生死，而能攝集無量福蘊。

「復次，迦葉！西方去此佛剎過三殑伽沙數等世界，有世界名不知遍知，彼土有佛，號大光明照如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！西方去此佛剎過三殑伽沙數等世界，有世界名不知遍知，彼土有佛，號大光明照如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。

「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼大光明照如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，獲得日輪光明最上三摩地，住是三摩地已，得見殑伽沙數等諸佛世尊，如無能勝等諸大菩薩所有功德，亦同稱讚是人功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼大光明照如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，獲得日輪光明最上三摩地，住是三摩地已，得見殑伽沙數等諸佛世尊，如無能勝等諸大菩薩所有功德，亦同稱讚是人功德。

「迦葉！又若女人在母胎中得聞彼如來名者，是人後生不復成彼女人之相，此報終已當成男子。何以故？為由得聞如是大神通、大威德如來名號，能受持故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！又若女人在母胎中得聞彼如來名者，是人後生不復成彼女人之相，此報終已當成男子。何以故？為由得聞如是大神通、大威德如來名號，能受持故。」

爾時世尊，即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，即說頌曰：

「若有女人處母胎， 聞佛大仙勝名號， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有女人處母胎， 聞佛大仙勝名號，

是人轉此女身已， 當成有智之男子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人轉此女身已， 當成有智之男子；

證成無上大菩提， 利益一切眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證成無上大菩提， 利益一切眾生類，

能於天上及人間， 普為眾生作趣向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於天上及人間， 普為眾生作趣向。

「復次，迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼如來名號能稱念受持者，是人阿僧祇劫中背於生死，而能攝集無量福蘊，近證阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼如來名號能稱念受持者，是人阿僧祇劫中背於生死，而能攝集無量福蘊，近證阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，迦葉！北方去此佛剎過四十千世界，有世界名有寶，彼土有佛，號寶開花普燿吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！北方去此佛剎過四十千世界，有世界名有寶，彼土有佛，號寶開花普燿吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。

「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼寶開花普耀吉祥如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，獲得寶月菩薩三摩地，住是三摩地已，能解一切眾生語言音聲，得佛加持，無礙語言辯才成就。若有眾生樂求見彼住虛空中宣說諸法，是人即時隨意能現；又此閻浮提中，一切眾生隨有樂求所出音聲，是人各各悉能了知。又若此三千大千世界一切眾生，隨有樂求所出音聲、諸言說等，是人悉知，如其信解各為說法；當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，六十千劫中背於生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼寶開花普耀吉祥如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，獲得寶月菩薩三摩地，住是三摩地已，能解一切眾生語言音聲，得佛加持，無礙語言辯才成就。若有眾生樂求見彼住虛空中宣說諸法，是人即時隨意能現；又此閻浮提中，一切眾生隨有樂求所出音聲，是人各各悉能了知。又若此三千大千世界一切眾生，隨有樂求所出音聲、諸言說等，是人悉知，如其信解各為說法；當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，六十千劫中背於生死。

「復次，迦葉！東方去此佛剎過六十千世界，有世界名眾寶，彼土有佛，號曰寶藏如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！東方去此佛剎過六十千世界，有世界名眾寶，彼土有佛，號曰寶藏如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。

「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼寶藏如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，當得成就七覺支法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼寶藏如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，當得成就七覺支法。

「復次迦葉，東方去此佛剎過阿僧祇世界，有世界名寶耀，彼土有佛，號曰寶勝如來、應供、正等正覺，今現住彼說法教化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉，東方去此佛剎過阿僧祇世界，有世界名寶耀，彼土有佛，號曰寶勝如來、應供、正等正覺，今現住彼說法教化。

「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼寶勝如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人能生多種福蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞彼寶勝如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人能生多種福蘊。

「迦葉！正使住菩薩乘諸善男子及善女人，廣集珍寶其積量如須彌山王，以如是相行於布施，廣大奉獻諸佛世尊，如是行施經俱胝那庾多百千歲中曾無間斷；又若有人聞彼寶勝如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，前之布施無量功德，比是功德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，阿僧祇分不及一，算分、喻分皆不及一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！正使住菩薩乘諸善男子及善女人，廣集珍寶其積量如須彌山王，以如是相行於布施，廣大奉獻諸佛世尊，如是行施經俱胝那庾多百千歲中曾無間斷；又若有人聞彼寶勝如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，前之布施無量功德，比是功德百分不及一，千分不及一，百千分不及一，阿僧祇分不及一，算分、喻分皆不及一。」

爾時世尊，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，說伽陀曰：

「所有東方諸佛剎， 南方、西方及北方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有東方諸佛剎， 南方、西方及北方，

諸方現住諸世尊， 光照眾生作利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸方現住諸世尊， 光照眾生作利益。

若時非時悉應知， 晝夜常起尊重想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若時非時悉應知， 晝夜常起尊重想，

合掌虔恭發志誠， 信禮最上人中勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌虔恭發志誠， 信禮最上人中勝。

何能知名而表了， 意想禮奉人中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何能知名而表了， 意想禮奉人中尊，

所謂於其千劫中， 極難得值佛出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂於其千劫中， 極難得值佛出世。

若欲恭敬於諸佛， 為求無上菩提者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲恭敬於諸佛， 為求無上菩提者，

聞佛所說諸佛名， 應當於彼常歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛所說諸佛名， 應當於彼常歸命。

我今無復諸所求， 唯求佛智中出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今無復諸所求， 唯求佛智中出生，

於彼所得眾善根， 迴向佛智不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼所得眾善根， 迴向佛智不思議。

若人欲供於諸佛， 佛不思議常作意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲供於諸佛， 佛不思議常作意，

彼諸佛名得聞已， 當為他人廣宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛名得聞已， 當為他人廣宣說。

欲令俱胝眾生類， 出離二有得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令俱胝眾生類， 出離二有得解脫，

彼諸佛名得聞已， 受持不復生人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛名得聞已， 受持不復生人間。

欲令俱胝諸佛剎， 能以足指而震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令俱胝諸佛剎， 能以足指而震動，

彼諸佛名得聞已， 受持廣為多人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛名得聞已， 受持廣為多人說。

若曾供養於諸佛， 彼聞佛名得受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若曾供養於諸佛， 彼聞佛名得受持，

非一非十二十生， 此即多生種善本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非一非十二十生， 此即多生種善本。

若聞佛名能受持， 若以河沙金寶施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞佛名能受持， 若以河沙金寶施，

較量受持佛名人， 福蘊百分不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 較量受持佛名人， 福蘊百分不及一。

若聞佛名受持者， 當得最上人身相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞佛名受持者， 當得最上人身相，

妙色端嚴處世間， 出家堪受人天供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙色端嚴處世間， 出家堪受人天供。」

佛說此經已，彼諸苾芻、諸大菩薩摩訶薩眾，尊者大迦葉，并諸世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，彼諸苾芻、諸大菩薩摩訶薩眾，尊者大迦葉，并諸世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。