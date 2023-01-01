佛說大乘大方廣佛冠經

佛說大乘大方廣佛冠經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘大方廣佛冠經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡。

復有諸大菩薩之眾，慈氏菩薩、妙吉祥菩薩而為上首，并餘無數天、龍、夜叉、乾闥婆，及持明仙天女眾等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有諸大菩薩之眾，慈氏菩薩、妙吉祥菩薩而為上首，并餘無數天、龍、夜叉、乾闥婆，及持明仙天女眾等。

爾時，世尊告尊者大迦葉言：「迦葉！我今為令諸初發心菩薩成熟一切善根故，有所宣說，汝等諦聽，極善作意！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者大迦葉言：「迦葉！我今為令諸初發心菩薩成熟一切善根故，有所宣說，汝等諦聽，極善作意！」

時大迦葉白佛言：「善哉！世尊！受教而聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉白佛言：「善哉！世尊！受教而聽。」

佛言：「迦葉！東方去此佛剎過一殑伽沙數等世界，有世界名曰定嚴，其土有佛，號定手最上吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。其佛剎中有菩薩摩訶薩，名離塵步，次補彼佛，當成阿耨多羅三藐三菩提果，號常定手最上吉祥如來、應供、正等正覺，出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！東方去此佛剎過一殑伽沙數等世界，有世界名曰定嚴，其土有佛，號定手最上吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。其佛剎中有菩薩摩訶薩，名離塵步，次補彼佛，當成阿耨多羅三藐三菩提果，號常定手最上吉祥如來、應供、正等正覺，出現世間。

「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是定手最上吉祥如來名號，及離塵步菩薩摩訶薩名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，百劫之中背於生死，而能攝集無量福蘊，近證阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是定手最上吉祥如來名號，及離塵步菩薩摩訶薩名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，百劫之中背於生死，而能攝集無量福蘊，近證阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，迦葉！東方去此佛剎過二殑伽沙數等世界，有世界名大菩提場莊嚴妙愛，其土有佛，號蓮華最上吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。其佛剎中有菩薩摩訶薩，名蓮華手，次補彼佛，當成阿耨多羅三藐三菩提果，號蓮華上王如來、應供、正等正覺，出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！東方去此佛剎過二殑伽沙數等世界，有世界名大菩提場莊嚴妙愛，其土有佛，號蓮華最上吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。其佛剎中有菩薩摩訶薩，名蓮華手，次補彼佛，當成阿耨多羅三藐三菩提果，號蓮華上王如來、應供、正等正覺，出現世間。

「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是蓮華最上吉祥如來、應供、正等正覺名號，及蓮華手菩薩摩訶薩名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，乃生常得蓮華化生，於諸世間而無染著，超越一切不善之法，猶如蓮華不著於水，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，三十千劫中背於生死，而能攝集無量福蘊，近證阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是蓮華最上吉祥如來、應供、正等正覺名號，及蓮華手菩薩摩訶薩名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，乃生常得蓮華化生，於諸世間而無染著，超越一切不善之法，猶如蓮華不著於水，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，三十千劫中背於生死，而能攝集無量福蘊，近證阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，迦葉！東方去此佛剎過三殑伽沙數等世界，有世界名離塵藏，其土有佛，號日輪光明最勝吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。其佛剎中有菩薩摩訶薩，名日光明，次補彼佛，當成阿耨多羅三藐三菩提果，名諸聖吉祥圓滿最上眾相嚴身如來、應供、正等正覺，出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！東方去此佛剎過三殑伽沙數等世界，有世界名離塵藏，其土有佛，號日輪光明最勝吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。其佛剎中有菩薩摩訶薩，名日光明，次補彼佛，當成阿耨多羅三藐三菩提果，名諸聖吉祥圓滿最上眾相嚴身如來、應供、正等正覺，出現世間。

「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是日輪光明最勝吉祥如來、應供、正等正覺名號，及日光明菩薩摩訶薩名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，乘日輪光照諸善法，不復更生墮三惡趣、疑惑怖畏，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，千劫之中背於生死，近證阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是日輪光明最勝吉祥如來、應供、正等正覺名號，及日光明菩薩摩訶薩名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，乘日輪光照諸善法，不復更生墮三惡趣、疑惑怖畏，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，千劫之中背於生死，近證阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，迦葉！東方去此佛剎過四殑伽沙數等世界，有世界名得自在，其土有佛，號一寶蓋最上如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！東方去此佛剎過四殑伽沙數等世界，有世界名得自在，其土有佛，號一寶蓋最上如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。

「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是一寶蓋最上如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，不於下劣族姓中生，不於貧窶族姓中生，在在所生而悉於彼王宮中生，所生之處無母障難、無父障難，無富貴難、無疾病難，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，三十千劫中背於生死，近證阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是一寶蓋最上如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，不於下劣族姓中生，不於貧窶族姓中生，在在所生而悉於彼王宮中生，所生之處無母障難、無父障難，無富貴難、無疾病難，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，三十千劫中背於生死，近證阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，迦葉！東方去此佛剎過五殑伽沙數等世界，有世界名清淨藏，其土有佛號定最上吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！東方去此佛剎過五殑伽沙數等世界，有世界名清淨藏，其土有佛號定最上吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。

「迦葉！彼定最上吉祥如來、應供、正等正覺，往昔修行菩薩道時，發大誓願：『願我當來得成佛時，若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞我名號能稱念受持者，是人世世生生常得出家，得出家已而悉獲於千三摩地，一一三摩地中復證百千俱胝那庾多三摩地門，彼之所得諸三摩地永不散失；能於過去已入涅槃十千佛所瞻禮聽法；所有現在未來世中見佛聽法，亦復如是，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，世世所生千劫之中背於生死，近證阿耨多羅三藐三菩提果。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！彼定最上吉祥如來、應供、正等正覺，往昔修行菩薩道時，發大誓願：『願我當來得成佛時，若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞我名號能稱念受持者，是人世世生生常得出家，得出家已而悉獲於千三摩地，一一三摩地中復證百千俱胝那庾多三摩地門，彼之所得諸三摩地永不散失；能於過去已入涅槃十千佛所瞻禮聽法；所有現在未來世中見佛聽法，亦復如是，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，世世所生千劫之中背於生死，近證阿耨多羅三藐三菩提果。』

「迦葉，若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是定最上吉祥如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人於彼如是行相所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉，若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是定最上吉祥如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人於彼如是行相所求皆得。

「復次，迦葉！東方去此佛剎過六殑伽沙數等世界，有世界名寶莊嚴，其土有佛，號寶輪光明高勝吉祥王如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！東方去此佛剎過六殑伽沙數等世界，有世界名寶莊嚴，其土有佛，號寶輪光明高勝吉祥王如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。

「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是寶輪光明高勝吉祥王如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，有念有慧諸相圓滿，當得成就信順之語，獲得無斷語言辯才。迦葉！是人能於天人世間一切辯才之中，不為他所退怯間斷，常得語言辯才無斷。又善男子及善女人，若能稱念彼佛名者，是人聽法之時，得佛聖相為現其前，若於諸法昔所未聞，隨所受學，即時獲得無邊俱胝那庾多百千隨轉陀羅尼；又此閻浮提中，一切有情隨所樂求而悉能知，然後如其信解善為說法，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，阿僧祇俱胝那庾多百千劫中背於生死，而能攝集無量福蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是寶輪光明高勝吉祥王如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，有念有慧諸相圓滿，當得成就信順之語，獲得無斷語言辯才。迦葉！是人能於天人世間一切辯才之中，不為他所退怯間斷，常得語言辯才無斷。又善男子及善女人，若能稱念彼佛名者，是人聽法之時，得佛聖相為現其前，若於諸法昔所未聞，隨所受學，即時獲得無邊俱胝那庾多百千隨轉陀羅尼；又此閻浮提中，一切有情隨所樂求而悉能知，然後如其信解善為說法，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，阿僧祇俱胝那庾多百千劫中背於生死，而能攝集無量福蘊。