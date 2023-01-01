佛說大乘大方廣佛冠經
宋 法護等譯2卷CBETA T0438少于一万字 36 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說大乘大方廣佛冠經卷上
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯
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如是我聞：
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一時，世尊在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡。
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復有諸大菩薩之眾，慈氏菩薩、妙吉祥菩薩而為上首，并餘無數天、龍、夜叉、乾闥婆，及持明仙天女眾等。
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爾時，世尊告尊者大迦葉言：「迦葉！我今為令諸初發心菩薩成熟一切善根故，有所宣說，汝等諦聽，極善作意！」
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時大迦葉白佛言：「善哉！世尊！受教而聽。」
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佛言：「迦葉！東方去此佛剎過一殑伽沙數等世界，有世界名曰定嚴，其土有佛，號定手最上吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。其佛剎中有菩薩摩訶薩，名離塵步，次補彼佛，當成阿耨多羅三藐三菩提果，號常定手最上吉祥如來、應供、正等正覺，出現世間。
佛言：「迦葉！東方去此佛剎過一殑伽沙數等世界，有世界名曰定嚴，其土有佛，號定手最上吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。其佛剎中有菩薩摩訶薩，名離塵步，次補彼佛，當成阿耨多羅三藐三菩提果，號常定手最上吉祥如來、應供、正等正覺，出現世間。
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「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是定手最上吉祥如來名號，及離塵步菩薩摩訶薩名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，百劫之中背於生死，而能攝集無量福蘊，近證阿耨多羅三藐三菩提果。
「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是定手最上吉祥如來名號，及離塵步菩薩摩訶薩名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，百劫之中背於生死，而能攝集無量福蘊，近證阿耨多羅三藐三菩提果。
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「復次，迦葉！東方去此佛剎過二殑伽沙數等世界，有世界名大菩提場莊嚴妙愛，其土有佛，號蓮華最上吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。其佛剎中有菩薩摩訶薩，名蓮華手，次補彼佛，當成阿耨多羅三藐三菩提果，號蓮華上王如來、應供、正等正覺，出現世間。
「復次，迦葉！東方去此佛剎過二殑伽沙數等世界，有世界名大菩提場莊嚴妙愛，其土有佛，號蓮華最上吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。其佛剎中有菩薩摩訶薩，名蓮華手，次補彼佛，當成阿耨多羅三藐三菩提果，號蓮華上王如來、應供、正等正覺，出現世間。
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「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是蓮華最上吉祥如來、應供、正等正覺名號，及蓮華手菩薩摩訶薩名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，乃生常得蓮華化生，於諸世間而無染著，超越一切不善之法，猶如蓮華不著於水，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，三十千劫中背於生死，而能攝集無量福蘊，近證阿耨多羅三藐三菩提果。
「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是蓮華最上吉祥如來、應供、正等正覺名號，及蓮華手菩薩摩訶薩名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，乃生常得蓮華化生，於諸世間而無染著，超越一切不善之法，猶如蓮華不著於水，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，三十千劫中背於生死，而能攝集無量福蘊，近證阿耨多羅三藐三菩提果。
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「復次，迦葉！東方去此佛剎過三殑伽沙數等世界，有世界名離塵藏，其土有佛，號日輪光明最勝吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。其佛剎中有菩薩摩訶薩，名日光明，次補彼佛，當成阿耨多羅三藐三菩提果，名諸聖吉祥圓滿最上眾相嚴身如來、應供、正等正覺，出現世間。
「復次，迦葉！東方去此佛剎過三殑伽沙數等世界，有世界名離塵藏，其土有佛，號日輪光明最勝吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。其佛剎中有菩薩摩訶薩，名日光明，次補彼佛，當成阿耨多羅三藐三菩提果，名諸聖吉祥圓滿最上眾相嚴身如來、應供、正等正覺，出現世間。
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「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是日輪光明最勝吉祥如來、應供、正等正覺名號，及日光明菩薩摩訶薩名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，乘日輪光照諸善法，不復更生墮三惡趣、疑惑怖畏，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，千劫之中背於生死，近證阿耨多羅三藐三菩提果。
「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是日輪光明最勝吉祥如來、應供、正等正覺名號，及日光明菩薩摩訶薩名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，乘日輪光照諸善法，不復更生墮三惡趣、疑惑怖畏，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，千劫之中背於生死，近證阿耨多羅三藐三菩提果。
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「復次，迦葉！東方去此佛剎過四殑伽沙數等世界，有世界名得自在，其土有佛，號一寶蓋最上如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。
「復次，迦葉！東方去此佛剎過四殑伽沙數等世界，有世界名得自在，其土有佛，號一寶蓋最上如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。
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「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是一寶蓋最上如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，不於下劣族姓中生，不於貧窶族姓中生，在在所生而悉於彼王宮中生，所生之處無母障難、無父障難，無富貴難、無疾病難，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，三十千劫中背於生死，近證阿耨多羅三藐三菩提果。
「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是一寶蓋最上如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，不於下劣族姓中生，不於貧窶族姓中生，在在所生而悉於彼王宮中生，所生之處無母障難、無父障難，無富貴難、無疾病難，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，三十千劫中背於生死，近證阿耨多羅三藐三菩提果。
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「復次，迦葉！東方去此佛剎過五殑伽沙數等世界，有世界名清淨藏，其土有佛號定最上吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。
「復次，迦葉！東方去此佛剎過五殑伽沙數等世界，有世界名清淨藏，其土有佛號定最上吉祥如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。
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「迦葉！彼定最上吉祥如來、應供、正等正覺，往昔修行菩薩道時，發大誓願：『願我當來得成佛時，若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞我名號能稱念受持者，是人世世生生常得出家，得出家已而悉獲於千三摩地，一一三摩地中復證百千俱胝那庾多三摩地門，彼之所得諸三摩地永不散失；能於過去已入涅槃十千佛所瞻禮聽法；所有現在未來世中見佛聽法，亦復如是，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，世世所生千劫之中背於生死，近證阿耨多羅三藐三菩提果。』
「迦葉！彼定最上吉祥如來、應供、正等正覺，往昔修行菩薩道時，發大誓願：『願我當來得成佛時，若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞我名號能稱念受持者，是人世世生生常得出家，得出家已而悉獲於千三摩地，一一三摩地中復證百千俱胝那庾多三摩地門，彼之所得諸三摩地永不散失；能於過去已入涅槃十千佛所瞻禮聽法；所有現在未來世中見佛聽法，亦復如是，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，世世所生千劫之中背於生死，近證阿耨多羅三藐三菩提果。』
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「迦葉，若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是定最上吉祥如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人於彼如是行相所求皆得。
「迦葉，若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是定最上吉祥如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人於彼如是行相所求皆得。
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「復次，迦葉！東方去此佛剎過六殑伽沙數等世界，有世界名寶莊嚴，其土有佛，號寶輪光明高勝吉祥王如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。
「復次，迦葉！東方去此佛剎過六殑伽沙數等世界，有世界名寶莊嚴，其土有佛，號寶輪光明高勝吉祥王如來、應供、正等正覺，今現住彼教化利益。
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「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是寶輪光明高勝吉祥王如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，有念有慧諸相圓滿，當得成就信順之語，獲得無斷語言辯才。迦葉！是人能於天人世間一切辯才之中，不為他所退怯間斷，常得語言辯才無斷。又善男子及善女人，若能稱念彼佛名者，是人聽法之時，得佛聖相為現其前，若於諸法昔所未聞，隨所受學，即時獲得無邊俱胝那庾多百千隨轉陀羅尼；又此閻浮提中，一切有情隨所樂求而悉能知，然後如其信解善為說法，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，阿僧祇俱胝那庾多百千劫中背於生死，而能攝集無量福蘊。
「迦葉！若有住菩薩乘諸善男子及善女人，聞是寶輪光明高勝吉祥王如來、應供、正等正覺名號，能稱念受持者，是人轉生得宿命智，有念有慧諸相圓滿，當得成就信順之語，獲得無斷語言辯才。迦葉！是人能於天人世間一切辯才之中，不為他所退怯間斷，常得語言辯才無斷。又善男子及善女人，若能稱念彼佛名者，是人聽法之時，得佛聖相為現其前，若於諸法昔所未聞，隨所受學，即時獲得無邊俱胝那庾多百千隨轉陀羅尼；又此閻浮提中，一切有情隨所樂求而悉能知，然後如其信解善為說法，當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，阿僧祇俱胝那庾多百千劫中背於生死，而能攝集無量福蘊。
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