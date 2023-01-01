大乘寶月童子問法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶月童子問法經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾五萬五千俱胝，一心行菩提行無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多，諸天人等百千那臾多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾五萬五千俱胝，一心行菩提行無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多，諸天人等百千那臾多。

爾時，世尊於其食時著衣持鉢，與苾芻眾并諸菩薩、天、龍、神等，恭敬圍繞，入王舍大城，於彼乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於其食時著衣持鉢，與苾芻眾并諸菩薩、天、龍、神等，恭敬圍繞，入王舍大城，於彼乞食。

是時，頻婆娑羅王子名寶月童子，因為事故，乘大龍象出王舍大城。遙見世尊，即下龍象，而詣佛所。到已致敬，頭面禮足，住立一面。寶月童子白佛言：「如來、應供、正等正覺！唯願世尊，說彼十方如來所有名號。若有信心善男子、善女人，聞是名已，所有五逆等罪及一切業障，悉皆消除，於無上正等正覺速得不退。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，頻婆娑羅王子名寶月童子，因為事故，乘大龍象出王舍大城。遙見世尊，即下龍象，而詣佛所。到已致敬，頭面禮足，住立一面。寶月童子白佛言：「如來、應供、正等正覺！唯願世尊，說彼十方如來所有名號。若有信心善男子、善女人，聞是名已，所有五逆等罪及一切業障，悉皆消除，於無上正等正覺速得不退。」

爾時，世尊告寶月童子言：「善哉，善哉！汝能樂聞如來名號之義，此意賢善，一切罪業決定消除。童子！汝今諦聽，善思念之！我為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告寶月童子言：「善哉，善哉！汝能樂聞如來名號之義，此意賢善，一切罪業決定消除。童子！汝今諦聽，善思念之！我為汝說。

「童子！過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰無憂，彼有如來，名賢吉祥、應供、等正覺，少病少惱，乃至為諸眾生恒說妙法。彼佛壽命，六萬百千俱胝那臾多無數劫。彼世界中無其日月晝夜，唯有佛光普照一切，及照地獄、傍生、焰魔羅界一切眾生，令得解脫，無量眾生得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰無憂，彼有如來，名賢吉祥、應供、等正覺，少病少惱，乃至為諸眾生恒說妙法。彼佛壽命，六萬百千俱胝那臾多無數劫。彼世界中無其日月晝夜，唯有佛光普照一切，及照地獄、傍生、焰魔羅界一切眾生，令得解脫，無量眾生得無生法忍。」

佛言：「童子！南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰寂靜，彼有如來，名無邊光、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰寂靜，彼有如來，名無邊光、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」

佛言：「童子！西方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰歡喜，彼有如來，名喜吉祥、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！西方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰歡喜，彼有如來，名喜吉祥、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」

佛言：「童子！北方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰不動，彼有如來，名曰寶幢、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！北方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰不動，彼有如來，名曰寶幢、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」

佛言：「童子！東南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰正行，彼有如來，名曰無憂吉祥、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！東南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰正行，彼有如來，名曰無憂吉祥、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」

佛言：「童子！西南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰寶幢吉祥，彼有如來，名曰寶幢、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！西南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰寶幢吉祥，彼有如來，名曰寶幢、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」

佛言：「童子！西北方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰妙聲，彼有如來，名吉祥花、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！西北方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰妙聲，彼有如來，名吉祥花、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」

佛言：「童子！東北方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰安樂，彼有如來，名蓮華光嬉戲智、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！東北方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰安樂，彼有如來，名蓮華光嬉戲智、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」

佛言：「童子！下方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰廣大，彼有如來，名光明吉祥、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！下方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名曰廣大，彼有如來，名光明吉祥、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。」

佛言：「童子！上方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名為月光，彼有如來，名財吉祥、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！上方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎，彼有世界名為月光，彼有如來，名財吉祥、應供、正等正覺，為諸眾生恒說妙法。

「童子！如是一切世界佛剎，皆有清淨旃檀樓閣，所有如來名號，若人聞已，恭敬受持、書寫讀誦、廣為人說，所有五逆等一切罪業悉皆消除，亦不墮地獄、傍生、焰魔羅界，於無上正等正覺速得不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！如是一切世界佛剎，皆有清淨旃檀樓閣，所有如來名號，若人聞已，恭敬受持、書寫讀誦、廣為人說，所有五逆等一切罪業悉皆消除，亦不墮地獄、傍生、焰魔羅界，於無上正等正覺速得不退。

「於意云何？童子！於過去大無數及廣大無邊無數劫，時有世界名曰寶生，彼有如來，名精進吉祥、應供、正等正覺，彼十如來於精進吉祥佛所為菩薩位，於其佛前供養發願：『我等各於佛剎成無上正等正覺之時，若有眾生經剎那間至須臾之間，聞我十佛名號，聞已恭敬受持、書寫讀誦、廣為人說，所有五逆等一切罪業悉皆消除，亦不墮地獄、傍生、焰魔羅界，於無上正等正覺速得不退。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？童子！於過去大無數及廣大無邊無數劫，時有世界名曰寶生，彼有如來，名精進吉祥、應供、正等正覺，彼十如來於精進吉祥佛所為菩薩位，於其佛前供養發願：『我等各於佛剎成無上正等正覺之時，若有眾生經剎那間至須臾之間，聞我十佛名號，聞已恭敬受持、書寫讀誦、廣為人說，所有五逆等一切罪業悉皆消除，亦不墮地獄、傍生、焰魔羅界，於無上正等正覺速得不退。』」

爾時，寶月童子如是聞已，而復白言：「世尊！彼佛如來壽量云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶月童子如是聞已，而復白言：「世尊！彼佛如來壽量云何？」

世尊答言：「彼佛壽十阿僧祇、百千俱胝、那臾多世界微塵等劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答言：「彼佛壽十阿僧祇、百千俱胝、那臾多世界微塵等劫。」

童子聞已，白佛言：「彼佛如來，甚為希有！如是悲心發願，為諸眾生得此壽量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子聞已，白佛言：「彼佛如來，甚為希有！如是悲心發願，為諸眾生得此壽量。」

佛言：「童子！若有眾生聞此十佛名號，恭敬受持、書寫讀誦、信樂修行，所有無量、無邊福德悉得具足，三業之罪亦不能生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！若有眾生聞此十佛名號，恭敬受持、書寫讀誦、信樂修行，所有無量、無邊福德悉得具足，三業之罪亦不能生。

「童子！若有善男子、善女人，於恒河沙等佛剎，滿中七寶供養如來，經百千歲獲福無量；若善男子、善女人聞是十佛名號，恭敬信受、書寫讀誦、為他解說，所得福德勝前供養無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！若有善男子、善女人，於恒河沙等佛剎，滿中七寶供養如來，經百千歲獲福無量；若善男子、善女人聞是十佛名號，恭敬信受、書寫讀誦、為他解說，所得福德勝前供養無量無邊。」

爾時，索河世界主、大梵天王、帝釋天子、四天大王、穌枲麼天子、大自在天子，以最上旃檀香粖散世尊前而為供養，白世尊言：「若有眾生於此正法，書寫讀誦、信解受持，得一切天人、阿修羅尊重禮拜，所有地獄、畜生、焰魔羅界、阿修羅身及餓鬼趣，皆得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，索河世界主、大梵天王、帝釋天子、四天大王、穌枲麼天子、大自在天子，以最上旃檀香粖散世尊前而為供養，白世尊言：「若有眾生於此正法，書寫讀誦、信解受持，得一切天人、阿修羅尊重禮拜，所有地獄、畜生、焰魔羅界、阿修羅身及餓鬼趣，皆得解脫。」

佛言：「若此正法，耳根得聞、受持讀誦，罪惡魔冤不能侵害，於阿耨多羅三藐三菩提速得不退。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若此正法，耳根得聞、受持讀誦，罪惡魔冤不能侵害，於阿耨多羅三藐三菩提速得不退。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「持此世尊十名號， 如是壽命俱胝劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持此世尊十名號， 如是壽命俱胝劫，

佛說功德不思議， 未來成就二足尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說功德不思議， 未來成就二足尊。」

爾時，頻婆娑羅王寶月童子，白於世尊而說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，頻婆娑羅王寶月童子，白於世尊而說伽他曰：

「大無畏善說， 無邊無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大無畏善說， 無邊無量佛，

眾生最上師， 我今歸命禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生最上師， 我今歸命禮。

如是今修學， 一切佛知見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是今修學， 一切佛知見，

願斷於煩惱， 速成於菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願斷於煩惱， 速成於菩提。」

爾時，童子說此頌已，白世尊言：「我今如是所有忍辱、菩薩大智總持法門、方廣之教佛菩提行，如是修學行菩提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，童子說此頌已，白世尊言：「我今如是所有忍辱、菩薩大智總持法門、方廣之教佛菩提行，如是修學行菩提行。」

爾時，世尊復說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復說頌曰：

「若人受持佛名號， 水火盜賊不能侵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人受持佛名號， 水火盜賊不能侵，

毒藥、刀杖、王難等， 一切諸苦自消除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒藥、刀杖、王難等， 一切諸苦自消除，

如是速得於菩提， 廣令流布佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是速得於菩提， 廣令流布佛名號。

「若此正法於末世時，有人受持讀誦，此人命終速成佛道；若以香花供養一切諸佛經多劫時，不如有人於此正法暫時書寫讀誦，所得福德無量無邊；若人以最上所愛七寶，滿於一切剎土之中，供養一切諸佛，亦不如讀誦此經得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若此正法於末世時，有人受持讀誦，此人命終速成佛道；若以香花供養一切諸佛經多劫時，不如有人於此正法暫時書寫讀誦，所得福德無量無邊；若人以最上所愛七寶，滿於一切剎土之中，供養一切諸佛，亦不如讀誦此經得福甚多。」

佛說此經時，無量百千俱胝那臾多眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心；無量、無邊眾生得無生忍，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經時，無量百千俱胝那臾多眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心；無量、無邊眾生得無生忍，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

佛說是語時，寶月童子等皆大歡喜，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時，寶月童子等皆大歡喜，作禮而退。