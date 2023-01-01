受持七佛名號所生功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持七佛名號所生功德經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛薄伽梵，在室羅筏住誓多林給孤獨園，與無量無數聲聞、菩薩摩訶薩俱，及諸天人、阿素洛等，一切大眾前後圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛薄伽梵，在室羅筏住誓多林給孤獨園，與無量無數聲聞、菩薩摩訶薩俱，及諸天人、阿素洛等，一切大眾前後圍遶。

爾時，世尊告舍利子：「吾今愍念一切有情，略說受持七佛名號所生功德，令受持者當獲殊勝利益安樂。汝應諦聽，極善思惟！吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「吾今愍念一切有情，略說受持七佛名號所生功德，令受持者當獲殊勝利益安樂。汝應諦聽，極善思惟！吾當為汝分別解說。」

舍利子言：「唯然世尊，願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「唯然世尊，願樂欲聞。」

佛告舍利子：「於此東方，有一佛土，名曰離垢眾德莊嚴，彼土有佛，名日輪遍照吉祥如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸大眾說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，便超百千俱胝大劫生死長夜流轉劇苦，隨在所生常識宿命；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，復於百千俱胝大劫，隨所生處心離愚癡，於天人中受諸妙樂；有能建立彼佛形像，供養恭敬尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨在所生常得值佛，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「於此東方，有一佛土，名曰離垢眾德莊嚴，彼土有佛，名日輪遍照吉祥如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸大眾說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，便超百千俱胝大劫生死長夜流轉劇苦，隨在所生常識宿命；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，復於百千俱胝大劫，隨所生處心離愚癡，於天人中受諸妙樂；有能建立彼佛形像，供養恭敬尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨在所生常得值佛，速證無上正等菩提。

「復次，舍利子！於此東方，復有佛土，名曰妙覺眾德莊嚴，彼土有佛，名妙功德住吉祥如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸天人說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，便得超越一切八難，隨在所生常識宿命；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨在所生心常聰慧，恆居善趣，受諸妙樂；有能建立彼佛形像，恭敬供養尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨在所生常得值佛，修行一切波羅蜜多，成大導師度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！於此東方，復有佛土，名曰妙覺眾德莊嚴，彼土有佛，名妙功德住吉祥如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸天人說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，便得超越一切八難，隨在所生常識宿命；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨在所生心常聰慧，恆居善趣，受諸妙樂；有能建立彼佛形像，恭敬供養尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨在所生常得值佛，修行一切波羅蜜多，成大導師度無量眾。

「復次，舍利子！於此東方，復有佛土名眾生主，彼土有佛，名一寶蓋王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸大眾說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，便得遠離一切憂苦，祿位財寶無有退失，唯除宿世定惡業因；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，隨在所生具大威德，神通自在，身帶光明，形貌端嚴眾所樂見；有能建立彼佛形像，供養恭敬尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，常不枉生無佛世界，修菩薩行，大誓莊嚴，成無上覺饒益一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！於此東方，復有佛土名眾生主，彼土有佛，名一寶蓋王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸大眾說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，便得遠離一切憂苦，祿位財寶無有退失，唯除宿世定惡業因；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，隨在所生具大威德，神通自在，身帶光明，形貌端嚴眾所樂見；有能建立彼佛形像，供養恭敬尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，常不枉生無佛世界，修菩薩行，大誓莊嚴，成無上覺饒益一切。

「復次，舍利子！於此東方，復有佛土名自在力，彼土有佛，名善逝定迹如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸大眾說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，心便寂靜離諸諠雜；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨所生處身四威儀，若語若默心常在定；有能建立彼佛形像，供養恭敬尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨在所生常得值佛，速能究竟諸等持門，成兩足尊度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！於此東方，復有佛土名自在力，彼土有佛，名善逝定迹如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸大眾說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，心便寂靜離諸諠雜；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨所生處身四威儀，若語若默心常在定；有能建立彼佛形像，供養恭敬尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨在所生常得值佛，速能究竟諸等持門，成兩足尊度無量眾。

「復次，舍利子！於此東方，復有佛土名最勝寶，彼土有佛，名寶華光吉祥如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸大眾說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，便得具足勝念慧行，處四眾中說法無畏，言詞威肅聞皆敬受；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨在所生具念慧行，成猛利智得勝聞持；有能建立彼佛形像，供養恭敬尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨所生處常值如來，辯才無礙廣宣妙法，漸次修習福慧資糧，成天人尊度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！於此東方，復有佛土名最勝寶，彼土有佛，名寶華光吉祥如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸大眾說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，便得具足勝念慧行，處四眾中說法無畏，言詞威肅聞皆敬受；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨在所生具念慧行，成猛利智得勝聞持；有能建立彼佛形像，供養恭敬尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於無量俱胝大劫，隨所生處常值如來，辯才無礙廣宣妙法，漸次修習福慧資糧，成天人尊度無量眾。

「復次，舍利子！於此南方，有一佛土名寂靜珠，彼土有佛，名超無邊迹如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸大眾說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，其心泰然無所擾亂；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，復能速證月光勝定，證此定已，尋復能證殑伽沙等三摩地門；有能建立彼佛形像，供養恭敬尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於諸佛所說法門，能遍受持深達義趣，照了無礙如日光明，隨在所生常得值佛，因以速證無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！於此南方，有一佛土名寂靜珠，彼土有佛，名超無邊迹如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸大眾說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，其心泰然無所擾亂；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，復能速證月光勝定，證此定已，尋復能證殑伽沙等三摩地門；有能建立彼佛形像，供養恭敬尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於諸佛所說法門，能遍受持深達義趣，照了無礙如日光明，隨在所生常得值佛，因以速證無上菩提。

「復次，舍利子！於此南方，復有佛土名最上香，彼土有佛，名妙香王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸大眾說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，身心調暢離諸麁重，惡業消滅煩惱輕微；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，復於來世隨在所生，具三十二大丈夫相，一切有情同所瞻仰；有能建立彼佛形像，供養恭敬尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於來世隨在所生，常得出家具清淨戒，遊諸佛土聞法受持，具足修行一切功德，由是速證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！於此南方，復有佛土名最上香，彼土有佛，名妙香王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛薄伽梵，今現在彼，哀愍世間為諸大眾說微妙法，開示初善、中善、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。若有得聞彼佛名者，身心調暢離諸麁重，惡業消滅煩惱輕微；有能受持彼佛名者，不失如前所獲功德，復於來世隨在所生，具三十二大丈夫相，一切有情同所瞻仰；有能建立彼佛形像，供養恭敬尊重讚歎，不失如前所獲功德，復於來世隨在所生，常得出家具清淨戒，遊諸佛土聞法受持，具足修行一切功德，由是速證阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告舍利子：「若諸有情，得聞如是七佛名號，受持供養，必獲如前所說功德。所以者何？如是七佛名號、色像，皆由本願大悲所成故，令眾生聞持供養，皆獲如是利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「若諸有情，得聞如是七佛名號，受持供養，必獲如前所說功德。所以者何？如是七佛名號、色像，皆由本願大悲所成故，令眾生聞持供養，皆獲如是利益安樂。」

時，薄伽梵說是經已，舍利子等諸大聲聞，及諸菩薩摩訶薩，并諸天人、阿素洛等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵說是經已，舍利子等諸大聲聞，及諸菩薩摩訶薩，并諸天人、阿素洛等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。