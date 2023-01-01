佛說滅十方冥經
西晉 竺法護譯1卷CBETA T0435少于一万字 25 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說滅十方冥經一卷
佛說滅十方冥經一卷
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西晉月氏國三藏竺法護譯
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聞如是：
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一時，佛遊於迦維羅衛釋氏精廬尼拘類樹下，與大比丘眾俱，比丘千二百五十人，諸菩薩無央數。
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佛以明旦著衣持鉢，與諸比丘眷屬圍繞，入城分衛。時，有釋種幼少童子，名面善悅，嚴駕車乘，晨朝出城。遙見世尊與諸聖眾，而俱發來，至于佛所，下車步進，稽首佛足，右繞三匝，却住一面。
佛以明旦著衣持鉢，與諸比丘眷屬圍繞，入城分衛。時，有釋種幼少童子，名面善悅，嚴駕車乘，晨朝出城。遙見世尊與諸聖眾，而俱發來，至于佛所，下車步進，稽首佛足，右繞三匝，却住一面。
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時，面善悅憂慼低頭，佛以預知，故而問言：「童子所奏，而早出城，心懷憂灼，顏色慘慼。」
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面善悅白佛言：「唯天中天！今我二親身不安和，橫為人非人所見侵嬈，晝夜寤寐不得寧息，出入行步亦見逼惱。又我之身雖處大國，遭此困厄窮苦無賴，竊自思惟不知何計，不審當設何等方便？假遇怨賊，或遭非人、妖蠱姦邪，無以防護。唯願世尊，告示以法，隨時救濟，令無嬈害。」
面善悅白佛言：「唯天中天！今我二親身不安和，橫為人非人所見侵嬈，晝夜寤寐不得寧息，出入行步亦見逼惱。又我之身雖處大國，遭此困厄窮苦無賴，竊自思惟不知何計，不審當設何等方便？假遇怨賊，或遭非人、妖蠱姦邪，無以防護。唯願世尊，告示以法，隨時救濟，令無嬈害。」
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佛告面善悅：「諦聽！諦受！善念持之，當為汝說擁護之法。」
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時，釋幼童子受教而聽。
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佛言：「東方去此過于八千那術佛土，有世界名拔眾塵勞，其佛號等行如來、至真、等正覺，今現在說經法。人若東行，先當稽首歸命供養於東方佛，則無恐懼莫敢侵嬈；所欲遊行，有所興作，悉當如願，志未曾亂，如心所念，輒得成就。」
佛言：「東方去此過于八千那術佛土，有世界名拔眾塵勞，其佛號等行如來、至真、等正覺，今現在說經法。人若東行，先當稽首歸命供養於東方佛，則無恐懼莫敢侵嬈；所欲遊行，有所興作，悉當如願，志未曾亂，如心所念，輒得成就。」
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佛時頌曰：
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「先奉最正覺， 等行大聖人，
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然後東向行， 爾乃無恐懼。」
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佛告童子：「南方去此過于十億百千佛土，有世界名消冥等要脫，其佛號初發心念離恐畏歸超首如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲南行，當遙稽首歸命彼佛，爾乃發進，一心專念意不離佛，則無恐懼不遇患難。」
佛告童子：「南方去此過于十億百千佛土，有世界名消冥等要脫，其佛號初發心念離恐畏歸超首如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲南行，當遙稽首歸命彼佛，爾乃發進，一心專念意不離佛，則無恐懼不遇患難。」
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佛時頌曰：
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「已離於眾想， 童子當修是，
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若行至南方， 不復遇恐懼。」
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佛告童子：「西方去此如恒河沙諸佛剎土，有世界名善選擇，其佛號金剛步跡如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲西行，先當講說思惟本淨之法永無所見，無起無滅寂然清淨，先當稽首禮於彼佛，一心歸命爾乃發進，則無恐懼不逢患難。」
佛告童子：「西方去此如恒河沙諸佛剎土，有世界名善選擇，其佛號金剛步跡如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲西行，先當講說思惟本淨之法永無所見，無起無滅寂然清淨，先當稽首禮於彼佛，一心歸命爾乃發進，則無恐懼不逢患難。」
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佛時頌曰：
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「諸法無所生， 亦無有所滅，
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曉了知此者， 則為無恐畏。」
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佛告童子：「北方去此過二萬佛土，有世界名覺辯，其佛號寶智首如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲北行，設在家居，稽首作禮歸命彼佛，爾乃發進，則無恐懼不遇患難。」
佛告童子：「北方去此過二萬佛土，有世界名覺辯，其佛號寶智首如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲北行，設在家居，稽首作禮歸命彼佛，爾乃發進，則無恐懼不遇患難。」
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佛時頌曰：
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「若在於家中， 一切諸居業，
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所有齎北行， 則無所畏懼。」
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佛告童子：「東北方去此過于百萬億佛土，有世界名持所念，其佛號壞魔慢獨步如來、至真、等正覺，今現在說經法。又彼如來詣佛樹下，適一心坐，化于三千大千世界諸魔官屬及諸魔天，悉勸立之於不退轉，當成無上正真之道。是為如來詣樹下時之所感動。若詣東北方，當遙稽首歸命彼佛，然後乃進，所在獲安，則無所畏。」
佛告童子：「東北方去此過于百萬億佛土，有世界名持所念，其佛號壞魔慢獨步如來、至真、等正覺，今現在說經法。又彼如來詣佛樹下，適一心坐，化于三千大千世界諸魔官屬及諸魔天，悉勸立之於不退轉，當成無上正真之道。是為如來詣樹下時之所感動。若詣東北方，當遙稽首歸命彼佛，然後乃進，所在獲安，則無所畏。」
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佛時頌曰：
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「始從初發意， 則降伏魔兵，
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心常念此佛， 尋便無恐懼。」
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佛告童子：「東南方去此過二恒河沙等佛土，有世界名常照曜，其佛號初發心不退轉輪成首如來、至真、等正覺，今現在說經法。其如來本為菩薩時，常興眾行不退轉輪義，布施、持戒、忍辱、精進、禪定不亂、成就智慧。是為如來本為菩薩時之所感動。若東南行，先當稽首五體投地，一心歸命，然後乃進，則無恐懼。」
佛告童子：「東南方去此過二恒河沙等佛土，有世界名常照曜，其佛號初發心不退轉輪成首如來、至真、等正覺，今現在說經法。其如來本為菩薩時，常興眾行不退轉輪義，布施、持戒、忍辱、精進、禪定不亂、成就智慧。是為如來本為菩薩時之所感動。若東南行，先當稽首五體投地，一心歸命，然後乃進，則無恐懼。」
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佛時頌曰：
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「先五體作禮， 然後乃出家，
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在欲所至到， 則不逢賊害。」
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佛告童子：「西南方去此過于八萬佛土，有世界名覆白交露，其佛號寶蓋照空如來、至真、等正覺，今現在說經法。若西南行，先當稽首彼方如來，以華遙散念於無相，然後乃進，則無恐懼。」
佛告童子：「西南方去此過于八萬佛土，有世界名覆白交露，其佛號寶蓋照空如來、至真、等正覺，今現在說經法。若西南行，先當稽首彼方如來，以華遙散念於無相，然後乃進，則無恐懼。」
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佛時頌曰：
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「供養等正覺， 以華而奉散，
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用無相之心， 則無有恐懼。」
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佛告童子：「西北方去此過六恒河沙佛之剎土，有世界名住清淨，其佛號開化菩薩如來、至真、等正覺，今現在說經法。其佛國土清淨無穢，亦無愛欲、無有女人，離於五欲。若西北行，先禮彼佛，自歸悔過淨修梵行，然後出家，則無恐懼。」
佛告童子：「西北方去此過六恒河沙佛之剎土，有世界名住清淨，其佛號開化菩薩如來、至真、等正覺，今現在說經法。其佛國土清淨無穢，亦無愛欲、無有女人，離於五欲。若西北行，先禮彼佛，自歸悔過淨修梵行，然後出家，則無恐懼。」
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「先當修梵行， 然後出于家，
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安隱不遇賊， 所在無眾難。」
安隱不遇賊， 所在無眾難。」
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佛告童子：「下方去此過九十二姟佛之剎土，有世界名念無倒，其佛號念初發意斷疑拔欲如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲坐時、若夜臥時，念斯如來稽首自歸，常以普慈念救眾生，然後坐臥，則無恐懼，所願必果。」
佛告童子：「下方去此過九十二姟佛之剎土，有世界名念無倒，其佛號念初發意斷疑拔欲如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲坐時、若夜臥時，念斯如來稽首自歸，常以普慈念救眾生，然後坐臥，則無恐懼，所願必果。」
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佛時頌曰：
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「普慈念眾生， 定坐若臥眠，
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於夢若寤寐， 則無有恐懼。」
於夢若寤寐， 則無有恐懼。」
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佛告童子：「上方去此過六十恒河沙等佛土，有世界名離諸恐懼無有處所，其佛號消冥等超王如來、至真、等正覺，今現在說經法。若從坐起，常禮彼佛自歸供養，常懷慈心愍於眾生，然後起行，則無恐懼，在所至奏，則獲吉安，用是念故，常得擁護。」
佛告童子：「上方去此過六十恒河沙等佛土，有世界名離諸恐懼無有處所，其佛號消冥等超王如來、至真、等正覺，今現在說經法。若從坐起，常禮彼佛自歸供養，常懷慈心愍於眾生，然後起行，則無恐懼，在所至奏，則獲吉安，用是念故，常得擁護。」
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佛時頌曰：
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「常懷慈等心， 愍於眾生類，
「常懷慈等心， 愍於眾生類，
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用哀群生故， 則無有恐懼。」
用哀群生故， 則無有恐懼。」
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佛告童子：「汝當諦受此諸佛名，奉持思惟懷抱在心，所欲至到，則無危難。」
佛告童子：「汝當諦受此諸佛名，奉持思惟懷抱在心，所欲至到，則無危難。」
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面善悅釋種童子前白佛言：「我已奉受此諸佛名，懷抱在心思惟奉行，其事無量，自立己心，我見十方無所蔽礙。如今向者世尊所說，宣傳經道及諸佛名，皆如所聞，審諦無異。」
面善悅釋種童子前白佛言：「我已奉受此諸佛名，懷抱在心思惟奉行，其事無量，自立己心，我見十方無所蔽礙。如今向者世尊所說，宣傳經道及諸佛名，皆如所聞，審諦無異。」
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時，彼眾會滿百千人聞佛所說，皆從坐起，整服長跪，而白佛言：「如來、至真、等正覺，大慈普覆，乃為我等說此經典。我及一切皆見諸佛，內外通徹無有陰冥，如佛所說，無有異也。」
時，彼眾會滿百千人聞佛所說，皆從坐起，整服長跪，而白佛言：「如來、至真、等正覺，大慈普覆，乃為我等說此經典。我及一切皆見諸佛，內外通徹無有陰冥，如佛所說，無有異也。」
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於是，舍利弗前白佛言：「此族姓子等，得眼清淨何其速疾，覩見諸佛無所罣礙，功德之力乃如是乎！為是諸佛威神所接？將自宿命福勳所致耶？」
於是，舍利弗前白佛言：「此族姓子等，得眼清淨何其速疾，覩見諸佛無所罣礙，功德之力乃如是乎！為是諸佛威神所接？將自宿命福勳所致耶？」
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佛語舍利弗：「是佛威神，亦本功德也。」
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爾時，佛放大光明普照十方，地即大動，天散華香，箜篌樂器不鼓自鳴。賢者阿難即從坐起，更整衣服，長跪叉手前白佛言：「於今何故，現大光明無所不照，地復大動、天散華香？」
爾時，佛放大光明普照十方，地即大動，天散華香，箜篌樂器不鼓自鳴。賢者阿難即從坐起，更整衣服，長跪叉手前白佛言：「於今何故，現大光明無所不照，地復大動、天散華香？」
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佛告阿難：「汝為寧見滿百千人，叉手自歸佛前者不？」
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阿難對曰：「已見。世尊！」
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佛言：「此百千人以是德本所興立行，無央數劫不歸惡趣，各各更歷恒河沙等世界，為轉輪聖王主四天下。一作聖王常見諸佛，而得由己志願如意，然後於世當得成佛，號曰立眼清淨如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，皆同一字，各各異界而成其道。」
佛言：「此百千人以是德本所興立行，無央數劫不歸惡趣，各各更歷恒河沙等世界，為轉輪聖王主四天下。一作聖王常見諸佛，而得由己志願如意，然後於世當得成佛，號曰立眼清淨如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，皆同一字，各各異界而成其道。」
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佛適授此諸族姓子決，應時地神及虛空神，僉然舉聲而稱揚曰：「斯諸族姓功德無量。」其聲乃徹於四天王、忉利天、炎摩天、兜術天、不憍樂天、化自在天，乃至魔界，上通梵天及第二十四阿迦膩吒天，悉共歌歎：「難及，難及！至未曾有！諸佛世尊威恩可濟，巍巍堂堂乃如是乎！勸發顯化諸族姓子而授其決，當成無上正真之道，慧無罣礙普見悉達。」面善悅釋種童子前白佛言：「今此經典號名云何？以何奉持？」
佛適授此諸族姓子決，應時地神及虛空神，僉然舉聲而稱揚曰：「斯諸族姓功德無量。」其聲乃徹於四天王、忉利天、炎摩天、兜術天、不憍樂天、化自在天，乃至魔界，上通梵天及第二十四阿迦膩吒天，悉共歌歎：「難及，難及！至未曾有！諸佛世尊威恩可濟，巍巍堂堂乃如是乎！勸發顯化諸族姓子而授其決，當成無上正真之道，慧無罣礙普見悉達。」面善悅釋種童子前白佛言：「今此經典號名云何？以何奉持？」
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佛告童子：「此經名曰『滅十方冥』。所以者何？念十方佛一心自歸，心中坦然如冥覩明，無復恐懼，是故名曰『滅十方冥』。當奉持之。又復名曰『如來所歎』，當奉持之；又復名曰『了無相法』；又復名曰『空無所有』，慇懃執持。」
佛告童子：「此經名曰『滅十方冥』。所以者何？念十方佛一心自歸，心中坦然如冥覩明，無復恐懼，是故名曰『滅十方冥』。當奉持之。又復名曰『如來所歎』，當奉持之；又復名曰『了無相法』；又復名曰『空無所有』，慇懃執持。」
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佛告童子：「假使有人受此經典，持諷誦讀，為他人說，具足備悉令不缺減，速成所願。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持此經而諷誦讀，終無恐懼。若到縣官不見侵抂；若行賊中不見危害；若行大火中，即為消滅；若行水中，終不沒溺。天、龍、鬼神、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒，弊惡之神及餘眾鬼、人若非人，無敢觸者；師子虎狼、猛獸熊羆，無敢近者；餓鬼、魍魎，及反足鬼、溷邊諸鬼，無能嬈者，亦無所畏。若在閑居曠野樹下，露地獨處，則為如來之所建立而見擁護。若族姓子、族姓女，受此經典，持、諷誦、讀、書着經卷者，已曾供養過去諸佛，殖眾德本，所作功德欲辦。」
佛告童子：「假使有人受此經典，持諷誦讀，為他人說，具足備悉令不缺減，速成所願。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持此經而諷誦讀，終無恐懼。若到縣官不見侵抂；若行賊中不見危害；若行大火中，即為消滅；若行水中，終不沒溺。天、龍、鬼神、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒，弊惡之神及餘眾鬼、人若非人，無敢觸者；師子虎狼、猛獸熊羆，無敢近者；餓鬼、魍魎，及反足鬼、溷邊諸鬼，無能嬈者，亦無所畏。若在閑居曠野樹下，露地獨處，則為如來之所建立而見擁護。若族姓子、族姓女，受此經典，持、諷誦、讀、書着經卷者，已曾供養過去諸佛，殖眾德本，所作功德欲辦。」
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爾時，佛告賢者阿難：「假使有人今面見佛，至心供養衣被、飲食、床臥之具、病瘦醫藥，不如有人受持是經，書、諷誦、讀、載著竹帛、為他人說，則為具足供養於佛。」
爾時，佛告賢者阿難：「假使有人今面見佛，至心供養衣被、飲食、床臥之具、病瘦醫藥，不如有人受持是經，書、諷誦、讀、載著竹帛、為他人說，則為具足供養於佛。」
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時，天帝釋與無央數諸天俱來，各齎天華，供養散佛，而白佛言：「吾當將護持此經者。」
時，天帝釋與無央數諸天俱來，各齎天華，供養散佛，而白佛言：「吾當將護持此經者。」
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四天王及上諸天，各齎華香以供養佛，各白佛言：「我當擁護族姓子、女，受此經典，持、諷誦、讀、為他人說；若著竹帛載持經卷者，所在遊居周匝營護，令無伺求得其便者。」
四天王及上諸天，各齎華香以供養佛，各白佛言：「我當擁護族姓子、女，受此經典，持、諷誦、讀、為他人說；若著竹帛載持經卷者，所在遊居周匝營護，令無伺求得其便者。」
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佛說如是，天帝釋眾、面善悅釋種童子，及四天王、天、龍、鬼神、阿須倫、世間人，聞經歡喜，作禮而退。
佛說如是，天帝釋眾、面善悅釋種童子，及四天王、天、龍、鬼神、阿須倫、世間人，聞經歡喜，作禮而退。
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佛說滅十方冥經
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