佛說滅十方冥經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說滅十方冥經一卷

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊於迦維羅衛釋氏精廬尼拘類樹下，與大比丘眾俱，比丘千二百五十人，諸菩薩無央數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊於迦維羅衛釋氏精廬尼拘類樹下，與大比丘眾俱，比丘千二百五十人，諸菩薩無央數。

佛以明旦著衣持鉢，與諸比丘眷屬圍繞，入城分衛。時，有釋種幼少童子，名面善悅，嚴駕車乘，晨朝出城。遙見世尊與諸聖眾，而俱發來，至于佛所，下車步進，稽首佛足，右繞三匝，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以明旦著衣持鉢，與諸比丘眷屬圍繞，入城分衛。時，有釋種幼少童子，名面善悅，嚴駕車乘，晨朝出城。遙見世尊與諸聖眾，而俱發來，至于佛所，下車步進，稽首佛足，右繞三匝，却住一面。

時，面善悅憂慼低頭，佛以預知，故而問言：「童子所奏，而早出城，心懷憂灼，顏色慘慼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，面善悅憂慼低頭，佛以預知，故而問言：「童子所奏，而早出城，心懷憂灼，顏色慘慼。」

面善悅白佛言：「唯天中天！今我二親身不安和，橫為人非人所見侵嬈，晝夜寤寐不得寧息，出入行步亦見逼惱。又我之身雖處大國，遭此困厄窮苦無賴，竊自思惟不知何計，不審當設何等方便？假遇怨賊，或遭非人、妖蠱姦邪，無以防護。唯願世尊，告示以法，隨時救濟，令無嬈害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面善悅白佛言：「唯天中天！今我二親身不安和，橫為人非人所見侵嬈，晝夜寤寐不得寧息，出入行步亦見逼惱。又我之身雖處大國，遭此困厄窮苦無賴，竊自思惟不知何計，不審當設何等方便？假遇怨賊，或遭非人、妖蠱姦邪，無以防護。唯願世尊，告示以法，隨時救濟，令無嬈害。」

佛告面善悅：「諦聽！諦受！善念持之，當為汝說擁護之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告面善悅：「諦聽！諦受！善念持之，當為汝說擁護之法。」

時，釋幼童子受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋幼童子受教而聽。

佛言：「東方去此過于八千那術佛土，有世界名拔眾塵勞，其佛號等行如來、至真、等正覺，今現在說經法。人若東行，先當稽首歸命供養於東方佛，則無恐懼莫敢侵嬈；所欲遊行，有所興作，悉當如願，志未曾亂，如心所念，輒得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「東方去此過于八千那術佛土，有世界名拔眾塵勞，其佛號等行如來、至真、等正覺，今現在說經法。人若東行，先當稽首歸命供養於東方佛，則無恐懼莫敢侵嬈；所欲遊行，有所興作，悉當如願，志未曾亂，如心所念，輒得成就。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「先奉最正覺， 等行大聖人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先奉最正覺， 等行大聖人，

然後東向行， 爾乃無恐懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後東向行， 爾乃無恐懼。」

佛告童子：「南方去此過于十億百千佛土，有世界名消冥等要脫，其佛號初發心念離恐畏歸超首如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲南行，當遙稽首歸命彼佛，爾乃發進，一心專念意不離佛，則無恐懼不遇患難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「南方去此過于十億百千佛土，有世界名消冥等要脫，其佛號初發心念離恐畏歸超首如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲南行，當遙稽首歸命彼佛，爾乃發進，一心專念意不離佛，則無恐懼不遇患難。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「已離於眾想， 童子當修是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已離於眾想， 童子當修是，

若行至南方， 不復遇恐懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行至南方， 不復遇恐懼。」

佛告童子：「西方去此如恒河沙諸佛剎土，有世界名善選擇，其佛號金剛步跡如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲西行，先當講說思惟本淨之法永無所見，無起無滅寂然清淨，先當稽首禮於彼佛，一心歸命爾乃發進，則無恐懼不逢患難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「西方去此如恒河沙諸佛剎土，有世界名善選擇，其佛號金剛步跡如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲西行，先當講說思惟本淨之法永無所見，無起無滅寂然清淨，先當稽首禮於彼佛，一心歸命爾乃發進，則無恐懼不逢患難。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「諸法無所生， 亦無有所滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法無所生， 亦無有所滅，

曉了知此者， 則為無恐畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了知此者， 則為無恐畏。」

佛告童子：「北方去此過二萬佛土，有世界名覺辯，其佛號寶智首如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲北行，設在家居，稽首作禮歸命彼佛，爾乃發進，則無恐懼不遇患難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「北方去此過二萬佛土，有世界名覺辯，其佛號寶智首如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲北行，設在家居，稽首作禮歸命彼佛，爾乃發進，則無恐懼不遇患難。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「若在於家中， 一切諸居業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若在於家中， 一切諸居業，

所有齎北行， 則無所畏懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有齎北行， 則無所畏懼。」

佛告童子：「東北方去此過于百萬億佛土，有世界名持所念，其佛號壞魔慢獨步如來、至真、等正覺，今現在說經法。又彼如來詣佛樹下，適一心坐，化于三千大千世界諸魔官屬及諸魔天，悉勸立之於不退轉，當成無上正真之道。是為如來詣樹下時之所感動。若詣東北方，當遙稽首歸命彼佛，然後乃進，所在獲安，則無所畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「東北方去此過于百萬億佛土，有世界名持所念，其佛號壞魔慢獨步如來、至真、等正覺，今現在說經法。又彼如來詣佛樹下，適一心坐，化于三千大千世界諸魔官屬及諸魔天，悉勸立之於不退轉，當成無上正真之道。是為如來詣樹下時之所感動。若詣東北方，當遙稽首歸命彼佛，然後乃進，所在獲安，則無所畏。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「始從初發意， 則降伏魔兵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「始從初發意， 則降伏魔兵，

心常念此佛， 尋便無恐懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常念此佛， 尋便無恐懼。」

佛告童子：「東南方去此過二恒河沙等佛土，有世界名常照曜，其佛號初發心不退轉輪成首如來、至真、等正覺，今現在說經法。其如來本為菩薩時，常興眾行不退轉輪義，布施、持戒、忍辱、精進、禪定不亂、成就智慧。是為如來本為菩薩時之所感動。若東南行，先當稽首五體投地，一心歸命，然後乃進，則無恐懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「東南方去此過二恒河沙等佛土，有世界名常照曜，其佛號初發心不退轉輪成首如來、至真、等正覺，今現在說經法。其如來本為菩薩時，常興眾行不退轉輪義，布施、持戒、忍辱、精進、禪定不亂、成就智慧。是為如來本為菩薩時之所感動。若東南行，先當稽首五體投地，一心歸命，然後乃進，則無恐懼。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「先五體作禮， 然後乃出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先五體作禮， 然後乃出家，

在欲所至到， 則不逢賊害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在欲所至到， 則不逢賊害。」

佛告童子：「西南方去此過于八萬佛土，有世界名覆白交露，其佛號寶蓋照空如來、至真、等正覺，今現在說經法。若西南行，先當稽首彼方如來，以華遙散念於無相，然後乃進，則無恐懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「西南方去此過于八萬佛土，有世界名覆白交露，其佛號寶蓋照空如來、至真、等正覺，今現在說經法。若西南行，先當稽首彼方如來，以華遙散念於無相，然後乃進，則無恐懼。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「供養等正覺， 以華而奉散， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養等正覺， 以華而奉散，

用無相之心， 則無有恐懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用無相之心， 則無有恐懼。」

佛告童子：「西北方去此過六恒河沙佛之剎土，有世界名住清淨，其佛號開化菩薩如來、至真、等正覺，今現在說經法。其佛國土清淨無穢，亦無愛欲、無有女人，離於五欲。若西北行，先禮彼佛，自歸悔過淨修梵行，然後出家，則無恐懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「西北方去此過六恒河沙佛之剎土，有世界名住清淨，其佛號開化菩薩如來、至真、等正覺，今現在說經法。其佛國土清淨無穢，亦無愛欲、無有女人，離於五欲。若西北行，先禮彼佛，自歸悔過淨修梵行，然後出家，則無恐懼。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「先當修梵行， 然後出于家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先當修梵行， 然後出于家，

安隱不遇賊， 所在無眾難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安隱不遇賊， 所在無眾難。」

佛告童子：「下方去此過九十二姟佛之剎土，有世界名念無倒，其佛號念初發意斷疑拔欲如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲坐時、若夜臥時，念斯如來稽首自歸，常以普慈念救眾生，然後坐臥，則無恐懼，所願必果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「下方去此過九十二姟佛之剎土，有世界名念無倒，其佛號念初發意斷疑拔欲如來、至真、等正覺，今現在說經法。若欲坐時、若夜臥時，念斯如來稽首自歸，常以普慈念救眾生，然後坐臥，則無恐懼，所願必果。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「普慈念眾生， 定坐若臥眠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普慈念眾生， 定坐若臥眠，

於夢若寤寐， 則無有恐懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於夢若寤寐， 則無有恐懼。」

佛告童子：「上方去此過六十恒河沙等佛土，有世界名離諸恐懼無有處所，其佛號消冥等超王如來、至真、等正覺，今現在說經法。若從坐起，常禮彼佛自歸供養，常懷慈心愍於眾生，然後起行，則無恐懼，在所至奏，則獲吉安，用是念故，常得擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「上方去此過六十恒河沙等佛土，有世界名離諸恐懼無有處所，其佛號消冥等超王如來、至真、等正覺，今現在說經法。若從坐起，常禮彼佛自歸供養，常懷慈心愍於眾生，然後起行，則無恐懼，在所至奏，則獲吉安，用是念故，常得擁護。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「常懷慈等心， 愍於眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常懷慈等心， 愍於眾生類，

用哀群生故， 則無有恐懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用哀群生故， 則無有恐懼。」

佛告童子：「汝當諦受此諸佛名，奉持思惟懷抱在心，所欲至到，則無危難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「汝當諦受此諸佛名，奉持思惟懷抱在心，所欲至到，則無危難。」

面善悅釋種童子前白佛言：「我已奉受此諸佛名，懷抱在心思惟奉行，其事無量，自立己心，我見十方無所蔽礙。如今向者世尊所說，宣傳經道及諸佛名，皆如所聞，審諦無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面善悅釋種童子前白佛言：「我已奉受此諸佛名，懷抱在心思惟奉行，其事無量，自立己心，我見十方無所蔽礙。如今向者世尊所說，宣傳經道及諸佛名，皆如所聞，審諦無異。」

時，彼眾會滿百千人聞佛所說，皆從坐起，整服長跪，而白佛言：「如來、至真、等正覺，大慈普覆，乃為我等說此經典。我及一切皆見諸佛，內外通徹無有陰冥，如佛所說，無有異也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼眾會滿百千人聞佛所說，皆從坐起，整服長跪，而白佛言：「如來、至真、等正覺，大慈普覆，乃為我等說此經典。我及一切皆見諸佛，內外通徹無有陰冥，如佛所說，無有異也。」

於是，舍利弗前白佛言：「此族姓子等，得眼清淨何其速疾，覩見諸佛無所罣礙，功德之力乃如是乎！為是諸佛威神所接？將自宿命福勳所致耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，舍利弗前白佛言：「此族姓子等，得眼清淨何其速疾，覩見諸佛無所罣礙，功德之力乃如是乎！為是諸佛威神所接？將自宿命福勳所致耶？」

佛語舍利弗：「是佛威神，亦本功德也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「是佛威神，亦本功德也。」

爾時，佛放大光明普照十方，地即大動，天散華香，箜篌樂器不鼓自鳴。賢者阿難即從坐起，更整衣服，長跪叉手前白佛言：「於今何故，現大光明無所不照，地復大動、天散華香？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛放大光明普照十方，地即大動，天散華香，箜篌樂器不鼓自鳴。賢者阿難即從坐起，更整衣服，長跪叉手前白佛言：「於今何故，現大光明無所不照，地復大動、天散華香？」

佛告阿難：「汝為寧見滿百千人，叉手自歸佛前者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝為寧見滿百千人，叉手自歸佛前者不？」

阿難對曰：「已見。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難對曰：「已見。世尊！」

佛言：「此百千人以是德本所興立行，無央數劫不歸惡趣，各各更歷恒河沙等世界，為轉輪聖王主四天下。一作聖王常見諸佛，而得由己志願如意，然後於世當得成佛，號曰立眼清淨如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，皆同一字，各各異界而成其道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此百千人以是德本所興立行，無央數劫不歸惡趣，各各更歷恒河沙等世界，為轉輪聖王主四天下。一作聖王常見諸佛，而得由己志願如意，然後於世當得成佛，號曰立眼清淨如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，皆同一字，各各異界而成其道。」

佛適授此諸族姓子決，應時地神及虛空神，僉然舉聲而稱揚曰：「斯諸族姓功德無量。」其聲乃徹於四天王、忉利天、炎摩天、兜術天、不憍樂天、化自在天，乃至魔界，上通梵天及第二十四阿迦膩吒天，悉共歌歎：「難及，難及！至未曾有！諸佛世尊威恩可濟，巍巍堂堂乃如是乎！勸發顯化諸族姓子而授其決，當成無上正真之道，慧無罣礙普見悉達。」面善悅釋種童子前白佛言：「今此經典號名云何？以何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛適授此諸族姓子決，應時地神及虛空神，僉然舉聲而稱揚曰：「斯諸族姓功德無量。」其聲乃徹於四天王、忉利天、炎摩天、兜術天、不憍樂天、化自在天，乃至魔界，上通梵天及第二十四阿迦膩吒天，悉共歌歎：「難及，難及！至未曾有！諸佛世尊威恩可濟，巍巍堂堂乃如是乎！勸發顯化諸族姓子而授其決，當成無上正真之道，慧無罣礙普見悉達。」面善悅釋種童子前白佛言：「今此經典號名云何？以何奉持？」

佛告童子：「此經名曰『滅十方冥』。所以者何？念十方佛一心自歸，心中坦然如冥覩明，無復恐懼，是故名曰『滅十方冥』。當奉持之。又復名曰『如來所歎』，當奉持之；又復名曰『了無相法』；又復名曰『空無所有』，慇懃執持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「此經名曰『滅十方冥』。所以者何？念十方佛一心自歸，心中坦然如冥覩明，無復恐懼，是故名曰『滅十方冥』。當奉持之。又復名曰『如來所歎』，當奉持之；又復名曰『了無相法』；又復名曰『空無所有』，慇懃執持。」

佛告童子：「假使有人受此經典，持諷誦讀，為他人說，具足備悉令不缺減，速成所願。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持此經而諷誦讀，終無恐懼。若到縣官不見侵抂；若行賊中不見危害；若行大火中，即為消滅；若行水中，終不沒溺。天、龍、鬼神、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒，弊惡之神及餘眾鬼、人若非人，無敢觸者；師子虎狼、猛獸熊羆，無敢近者；餓鬼、魍魎，及反足鬼、溷邊諸鬼，無能嬈者，亦無所畏。若在閑居曠野樹下，露地獨處，則為如來之所建立而見擁護。若族姓子、族姓女，受此經典，持、諷誦、讀、書着經卷者，已曾供養過去諸佛，殖眾德本，所作功德欲辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「假使有人受此經典，持諷誦讀，為他人說，具足備悉令不缺減，速成所願。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持此經而諷誦讀，終無恐懼。若到縣官不見侵抂；若行賊中不見危害；若行大火中，即為消滅；若行水中，終不沒溺。天、龍、鬼神、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒，弊惡之神及餘眾鬼、人若非人，無敢觸者；師子虎狼、猛獸熊羆，無敢近者；餓鬼、魍魎，及反足鬼、溷邊諸鬼，無能嬈者，亦無所畏。若在閑居曠野樹下，露地獨處，則為如來之所建立而見擁護。若族姓子、族姓女，受此經典，持、諷誦、讀、書着經卷者，已曾供養過去諸佛，殖眾德本，所作功德欲辦。」

爾時，佛告賢者阿難：「假使有人今面見佛，至心供養衣被、飲食、床臥之具、病瘦醫藥，不如有人受持是經，書、諷誦、讀、載著竹帛、為他人說，則為具足供養於佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告賢者阿難：「假使有人今面見佛，至心供養衣被、飲食、床臥之具、病瘦醫藥，不如有人受持是經，書、諷誦、讀、載著竹帛、為他人說，則為具足供養於佛。」

時，天帝釋與無央數諸天俱來，各齎天華，供養散佛，而白佛言：「吾當將護持此經者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋與無央數諸天俱來，各齎天華，供養散佛，而白佛言：「吾當將護持此經者。」

四天王及上諸天，各齎華香以供養佛，各白佛言：「我當擁護族姓子、女，受此經典，持、諷誦、讀、為他人說；若著竹帛載持經卷者，所在遊居周匝營護，令無伺求得其便者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王及上諸天，各齎華香以供養佛，各白佛言：「我當擁護族姓子、女，受此經典，持、諷誦、讀、為他人說；若著竹帛載持經卷者，所在遊居周匝營護，令無伺求得其便者。」

佛說如是，天帝釋眾、面善悅釋種童子，及四天王、天、龍、鬼神、阿須倫、世間人，聞經歡喜，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，天帝釋眾、面善悅釋種童子，及四天王、天、龍、鬼神、阿須倫、世間人，聞經歡喜，作禮而退。