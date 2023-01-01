佛說稱揚諸佛功德經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說稱揚諸佛功德經卷下

元魏天竺三藏吉迦夜譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏吉迦夜譯

「復次，舍利弗！西方去此度十萬億佛剎，有世界名曰安樂，其國有佛號阿彌陀如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。若有得聞無量壽如來名者，一心信樂，持諷誦念，當起廣遠無量歡喜安立其意，令使真諦十萬億信心念斯如來，其人當得無量之福，永當遠離三塗之厄，命終之後皆當往生彼佛剎土。命欲終時一心信樂，念不忘捨阿彌陀佛，將諸眾僧住其人前，魔終不能毀壞斯等正覺之心。所以者何？其佛、世尊興立大悲，誓度一切無量眾生，亦復護持十方世界一切眾生。其有得生安樂世界，當於其中具滿如來正覺之慧。舍利弗！其佛、世尊本求誓願，其有求於第一之乘，於其世界具滿如來諸佛之法，具正覺分；求聲聞乘，於彼佛剎得阿羅漢。其有往生彼佛剎者，從其所願大、小之乘，於彼畢滿。其有最後聞阿彌陀如來名號，讚說之者，信不狐疑，當起敬心至意念之，如念父母。作如是意：『斯等普當於彼佛國具滿眾願。』其有不信讚歎、稱揚阿彌陀佛名號、功德而謗毀者，五劫之中當墮地獄，具受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！西方去此度十萬億佛剎，有世界名曰安樂，其國有佛號阿彌陀如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。若有得聞無量壽如來名者，一心信樂，持諷誦念，當起廣遠無量歡喜安立其意，令使真諦十萬億信心念斯如來，其人當得無量之福，永當遠離三塗之厄，命終之後皆當往生彼佛剎土。命欲終時一心信樂，念不忘捨阿彌陀佛，將諸眾僧住其人前，魔終不能毀壞斯等正覺之心。所以者何？其佛、世尊興立大悲，誓度一切無量眾生，亦復護持十方世界一切眾生。其有得生安樂世界，當於其中具滿如來正覺之慧。舍利弗！其佛、世尊本求誓願，其有求於第一之乘，於其世界具滿如來諸佛之法，具正覺分；求聲聞乘，於彼佛剎得阿羅漢。其有往生彼佛剎者，從其所願大、小之乘，於彼畢滿。其有最後聞阿彌陀如來名號，讚說之者，信不狐疑，當起敬心至意念之，如念父母。作如是意：『斯等普當於彼佛國具滿眾願。』其有不信讚歎、稱揚阿彌陀佛名號、功德而謗毀者，五劫之中當墮地獄，具受眾苦。

「復次，舍利弗！西方去此十萬佛剎，有世界名破一切魔，其國有佛，號曰殊勝如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞殊勝如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，此等皆能降伏眾魔，裂壞羅網，却六十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！西方去此十萬佛剎，有世界名破一切魔，其國有佛，號曰殊勝如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞殊勝如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，此等皆能降伏眾魔，裂壞羅網，却六十劫生死之罪。

「復次，舍利弗！西方去此十萬佛剎，有世界名曰伏一切魔，其國有佛，號曰集音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞集音如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，其人當得一切如來諸佛音聲，於大眾中廣說法處，於中特尊，退却眾魔，降之以德，却八十劫生死之罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！西方去此十萬佛剎，有世界名曰伏一切魔，其國有佛，號曰集音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞集音如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，其人當得一切如來諸佛音聲，於大眾中廣說法處，於中特尊，退却眾魔，降之以德，却八十劫生死之罪。」

於是阿逸菩薩長跪叉手，前白佛言：「寧有一事，菩薩摩訶薩於此事中具大乘願，住不退轉，疾成無上正真道不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是阿逸菩薩長跪叉手，前白佛言：「寧有一事，菩薩摩訶薩於此事中具大乘願，住不退轉，疾成無上正真道不？」

佛言：「有！阿逸！北方有世界名曰豐嚴，其國有佛，號德內豐嚴王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞斯佛名者，歡喜信樂，持諷誦念而為作禮，其人皆當得不退轉，疾成無上正真之道，却一億劫生死之罪。其有供養五千佛者，此輩，阿逸！爾乃得聞德內豐嚴王如來名號。其聞名者，從是以後所生之處，常得天眼，未曾不得天眼之時；常能徹聽，未曾不得天耳之時；常能飛行，無有不得神足之時；乃至泥曰，常得端政，未曾受於醜惡之形；乃至泥曰；常當尊貴，未曾生於下劣之處；乃至泥曰，悉能除壞眾欲之縛，其人六情眼、耳、鼻、口及於身、意終無有疾；乃至泥曰，初未曾生無佛之處，聽大尊法，未曾有礙不得聽時；未曾有礙不見僧時；亦復不生八難之處。戒常具足，無有缺時；識心清淨，無有忿亂時。當知，阿逸！其有得聞此佛名者，淨心信樂於最正覺，如渴欲飲，發信敬心向如來者，此等，阿逸！悉能捉持諸佛世界最特之利，其人皆當獲於殊妙奇特功德。是故，阿逸！並當專精持此佛名。若族姓子、族姓女欲得殊特妙淨剎者，當急聽此諸尊佛名，稱其名號，當為作禮，自作是言：『我今禮於德內豐嚴王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有！阿逸！北方有世界名曰豐嚴，其國有佛，號德內豐嚴王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞斯佛名者，歡喜信樂，持諷誦念而為作禮，其人皆當得不退轉，疾成無上正真之道，却一億劫生死之罪。其有供養五千佛者，此輩，阿逸！爾乃得聞德內豐嚴王如來名號。其聞名者，從是以後所生之處，常得天眼，未曾不得天眼之時；常能徹聽，未曾不得天耳之時；常能飛行，無有不得神足之時；乃至泥曰，常得端政，未曾受於醜惡之形；乃至泥曰；常當尊貴，未曾生於下劣之處；乃至泥曰，悉能除壞眾欲之縛，其人六情眼、耳、鼻、口及於身、意終無有疾；乃至泥曰，初未曾生無佛之處，聽大尊法，未曾有礙不得聽時；未曾有礙不見僧時；亦復不生八難之處。戒常具足，無有缺時；識心清淨，無有忿亂時。當知，阿逸！其有得聞此佛名者，淨心信樂於最正覺，如渴欲飲，發信敬心向如來者，此等，阿逸！悉能捉持諸佛世界最特之利，其人皆當獲於殊妙奇特功德。是故，阿逸！並當專精持此佛名。若族姓子、族姓女欲得殊特妙淨剎者，當急聽此諸尊佛名，稱其名號，當為作禮，自作是言：『我今禮於德內豐嚴王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量！』」

阿逸白佛言：「惟，天中天！其佛剎土為在何所？去此遠近？成佛以來為幾時也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸白佛言：「惟，天中天！其佛剎土為在何所？去此遠近？成佛以來為幾時也？」

佛告阿逸：「設使縱廣百由延中一大埠沙，取一沙著一佛剎，如是悉著諸佛剎中悉令沙盡，如是沙數諸佛剎土悉滿中沙。復取諸佛剎土中沙，復以一沙著一佛剎，如是諸國剎中沙悉使令盡，取此沙數，諸佛剎土悉破為塵。復取一塵著一佛剎悉令塵盡，是諸佛國塵數剎土猶尚未至。餘未到者，過此百倍，其佛剎土去此極遠，不可稱量。其佛、世尊在彼豐嚴剎土之中，而今現，在與無央數諸開士等、不可稱計諸比丘眾，前後圍遶而為說法。我於此坐，遙用肉眼，見其如來於大眾中廣說經法。彼佛、世尊於彼剎土在高座上，亦用肉眼觀此世界，亦復見我在於座上於大眾中而說經法。阿逸當知！若有眾生信諸如來肉眼所見，而歡喜者，此必成就正覺之道。斯等皆諸佛、如來之所護持，令使信樂而不狐疑，斯等皆當捉持如來深妙之慧，得不退轉於最正覺。是故，阿逸！其有欲求此大福者，若使三千大千世界滿其中火，故當入中聽斯佛名智慧之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸：「設使縱廣百由延中一大埠沙，取一沙著一佛剎，如是悉著諸佛剎中悉令沙盡，如是沙數諸佛剎土悉滿中沙。復取諸佛剎土中沙，復以一沙著一佛剎，如是諸國剎中沙悉使令盡，取此沙數，諸佛剎土悉破為塵。復取一塵著一佛剎悉令塵盡，是諸佛國塵數剎土猶尚未至。餘未到者，過此百倍，其佛剎土去此極遠，不可稱量。其佛、世尊在彼豐嚴剎土之中，而今現，在與無央數諸開士等、不可稱計諸比丘眾，前後圍遶而為說法。我於此坐，遙用肉眼，見其如來於大眾中廣說經法。彼佛、世尊於彼剎土在高座上，亦用肉眼觀此世界，亦復見我在於座上於大眾中而說經法。阿逸當知！若有眾生信諸如來肉眼所見，而歡喜者，此必成就正覺之道。斯等皆諸佛、如來之所護持，令使信樂而不狐疑，斯等皆當捉持如來深妙之慧，得不退轉於最正覺。是故，阿逸！其有欲求此大福者，若使三千大千世界滿其中火，故當入中聽斯佛名智慧之法。」

阿逸菩薩復白佛言：「寧有一法得不退轉，疾成無上正真道不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩復白佛言：「寧有一法得不退轉，疾成無上正真道不？」

佛言：「有！阿逸！北方去此不可計數諸佛剎土，有世界名曰金剛堅固，其國有佛，號金剛堅強消伏壞散如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞金剛堅強消伏壞散如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，盡心供養，斯等皆當住不退轉，疾成無上正真之道，却於十萬億那術劫生死之罪，超然在後，其佛、如來功德無量弘誓乃爾！我自過去無數劫前，錠光如來興出於世，於彼佛所而得聞此金剛堅強消伏壞散如來名號，得超十萬億那術劫生死之罪。阿逸當知！若我不從錠光聞斯佛名者，我今故未得成正覺。其佛何故名曰金剛堅強消伏壞散？譬如金剛所在墮處，若山、若崖、瓦石、土壘、牆壁、樹木，若遙擬向所墮之處，莫不消滅破碎、壞散。如是，阿逸！其有得聞此佛名者，持諷誦念，一切諸欲皆疾消散，一切聲聞、辟支佛心褊狹之意皆悉消滅，疾得成就正覺之道，是故號曰金剛堅強消伏壞散如來。其佛、世尊，一切眾願具滿如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有！阿逸！北方去此不可計數諸佛剎土，有世界名曰金剛堅固，其國有佛，號金剛堅強消伏壞散如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞金剛堅強消伏壞散如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，盡心供養，斯等皆當住不退轉，疾成無上正真之道，却於十萬億那術劫生死之罪，超然在後，其佛、如來功德無量弘誓乃爾！我自過去無數劫前，錠光如來興出於世，於彼佛所而得聞此金剛堅強消伏壞散如來名號，得超十萬億那術劫生死之罪。阿逸當知！若我不從錠光聞斯佛名者，我今故未得成正覺。其佛何故名曰金剛堅強消伏壞散？譬如金剛所在墮處，若山、若崖、瓦石、土壘、牆壁、樹木，若遙擬向所墮之處，莫不消滅破碎、壞散。如是，阿逸！其有得聞此佛名者，持諷誦念，一切諸欲皆疾消散，一切聲聞、辟支佛心褊狹之意皆悉消滅，疾得成就正覺之道，是故號曰金剛堅強消伏壞散如來。其佛、世尊，一切眾願具滿如是！

「復次，阿逸！北方去此度十萬億諸佛剎土，有世界名摩尼光，其國有佛，號曰寶火如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶火如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，其有未入泥洹界者，斯等一切皆當得立不退轉地，疾成無上正真之道。其佛剎土一切人民，供養寶火如來者，悉一大乘而得度脫，無有聲聞、緣覺之名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿逸！北方去此度十萬億諸佛剎土，有世界名摩尼光，其國有佛，號曰寶火如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶火如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，其有未入泥洹界者，斯等一切皆當得立不退轉地，疾成無上正真之道。其佛剎土一切人民，供養寶火如來者，悉一大乘而得度脫，無有聲聞、緣覺之名。」

佛告長老大迦葉：「當知諸佛、如來之德不可思議！北方去此五十萬佛剎，有世界名阿竭流香，其國有佛，號寶月光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。迦葉！若族姓子、族姓女，其有得聞寶月光明如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，此等後世所生之處，得不中止三昧正定；若三昧時，自見諸佛轉尊法輪，悉能總持諸佛之法；在所生處，常為眾生闡揚大法；辯才清妙，於眾特尊；諸所欲求，從願悉得。所以者何？其佛、世尊本求道時，興此誓願：『吾成正覺聞我名者，令使得此三昧定意，從初發意至于成道，於其中間常得此定，未曾中失！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長老大迦葉：「當知諸佛、如來之德不可思議！北方去此五十萬佛剎，有世界名阿竭流香，其國有佛，號寶月光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。迦葉！若族姓子、族姓女，其有得聞寶月光明如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，此等後世所生之處，得不中止三昧正定；若三昧時，自見諸佛轉尊法輪，悉能總持諸佛之法；在所生處，常為眾生闡揚大法；辯才清妙，於眾特尊；諸所欲求，從願悉得。所以者何？其佛、世尊本求道時，興此誓願：『吾成正覺聞我名者，令使得此三昧定意，從初發意至于成道，於其中間常得此定，未曾中失！』」

於是世尊而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊而歎頌曰：

「度五十萬諸佛剎， 有世界名阿竭流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度五十萬諸佛剎， 有世界名阿竭流，

其國有佛號寶月， 光明晃昱甚巍巍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其國有佛號寶月， 光明晃昱甚巍巍。

其有得聞此尊名， 便為已得所依仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有得聞此尊名， 便為已得所依仰，

後生之處則得禪， 精進智慧無中止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後生之處則得禪， 精進智慧無中止。

名聲普達光圍繞， 其人見佛在剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聲普達光圍繞， 其人見佛在剎土，

為諸眾生廣興演， 諸佛導師所說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生廣興演， 諸佛導師所說法。

一切諸事無堅固， 觀諸法中無所起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸事無堅固， 觀諸法中無所起，

普當慈哀於一切， 於諸禪中得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普當慈哀於一切， 於諸禪中得自在。

已能發行如是意， 都了三塗無恚忿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能發行如是意， 都了三塗無恚忿，

審諦解了無吾我， 無所有者非無有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 審諦解了無吾我， 無所有者非無有。

諦了諸事無所得， 於此中間所興法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦了諸事無所得， 於此中間所興法，

如是法者無所住， 求了表識無表識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法者無所住， 求了表識無表識，

此二俱空亦無性， 興顯如是無我法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二俱空亦無性， 興顯如是無我法。

無表識者是空義， 當審諦說此妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無表識者是空義， 當審諦說此妙法，

表識可了不可了， 此二俱轉於癡慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 表識可了不可了， 此二俱轉於癡慧。

諦觀此二俱清淨， 亦不復見諸法垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀此二俱清淨， 亦不復見諸法垢，

所說法者無所猗， 都了無依波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說法者無所猗， 都了無依波羅蜜。

譬如月行於空中， 其所說法無所猗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如月行於空中， 其所說法無所猗，

如此妙法興是間， 於三界中無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此妙法興是間， 於三界中無所著。

菩薩法中無所依， 解如是者一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩法中無所依， 解如是者一切智，

解了此法為人說， 若能解達無猗法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了此法為人說， 若能解達無猗法。

審諦分別如是者， 其人則為近大智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 審諦分別如是者， 其人則為近大智，

慧者得聞無依句， 終無復有狐疑計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者得聞無依句， 終無復有狐疑計。

其人解了如是者， 於世獨達無所諮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人解了如是者， 於世獨達無所諮，

暢達如是大智慧， 號曰特尊無上士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暢達如是大智慧， 號曰特尊無上士。

「復次，迦葉！北方去此六萬佛剎，有世界名長歡樂，其國有佛，號曰賢最如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞賢最如來名號之者，歡喜信樂，持諷誦念，所生之處，當為一切之所敬愛，哀見信用；其所言教，莫不承奉，其人皆當獲斯功德，得無礙辯；所說經法，眾生聞者，歡喜信解，莫不履行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！北方去此六萬佛剎，有世界名長歡樂，其國有佛，號曰賢最如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞賢最如來名號之者，歡喜信樂，持諷誦念，所生之處，當為一切之所敬愛，哀見信用；其所言教，莫不承奉，其人皆當獲斯功德，得無礙辯；所說經法，眾生聞者，歡喜信解，莫不履行。」

於是世尊而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊而歎頌曰：

「度於六萬諸佛剎， 有界名曰長歡樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度於六萬諸佛剎， 有界名曰長歡樂，

慈哀度法賢最尊， 其大導師在世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈哀度法賢最尊， 其大導師在世界。

最尊無比無與等， 世世濟度諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最尊無比無與等， 世世濟度諸眾生，

其聞名者作法師， 言奉信用莫不歡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其聞名者作法師， 言奉信用莫不歡。

此一切智大法王， 無量黎庶斯依仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一切智大法王， 無量黎庶斯依仰，

若有女人聞其名， 疾得捨離女人形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有女人聞其名， 疾得捨離女人形。

穢惡甚深無崖際， 非離世者不能入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢惡甚深無崖際， 非離世者不能入，

其無所有所可入， 是為審諦諦不諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其無所有所可入， 是為審諦諦不諦。

了此二事俱無性， 其已寂滅無有性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了此二事俱無性， 其已寂滅無有性，

其有盡者以為滅， 甫當興者亦無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有盡者以為滅， 甫當興者亦無性。

「復次，迦葉！北方去此八千佛剎，有世界名曰現入，其國有佛，號寶蓮華步如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。若族姓子、族姓女，其有得聞寶蓮花步如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，後生之處，顏貌端政，殊妙無比，眾共敬愛；自識宿命無數劫中事，皆悉了知，生所從來，所作善惡悉皆識知；其所生處，所說言教一切信奉，莫不承用。迦葉！若族姓子、族姓女得聞斯等諸如來尊、正覺名號、功德之行，若有愛樂女人身者，如是女人在於女中未得解脫。若厭女人身、不貪樂者，持諷誦念諸佛名者，盡可得斯等德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！北方去此八千佛剎，有世界名曰現入，其國有佛，號寶蓮華步如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。若族姓子、族姓女，其有得聞寶蓮花步如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，後生之處，顏貌端政，殊妙無比，眾共敬愛；自識宿命無數劫中事，皆悉了知，生所從來，所作善惡悉皆識知；其所生處，所說言教一切信奉，莫不承用。迦葉！若族姓子、族姓女得聞斯等諸如來尊、正覺名號、功德之行，若有愛樂女人身者，如是女人在於女中未得解脫。若厭女人身、不貪樂者，持諷誦念諸佛名者，盡可得斯等德。」

迦葉白佛：「當復云何得此功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛：「當復云何得此功德？」

佛言：「絕諸名色，盡諸欲垢，斯等疾逮無量功德，當疾遠離女人之身，當得具受男子之形。求為女者，所生之處，續受女人之身，都悉污穢一切世界。是故當棄女人之身，當得無比諸善知識，功德日生，亦自受福，復利他人多所饒益，一切男女於眾苦中疾得拔濟。譬若毒樹所在之處，蔓莚生長多所傷害，若能斷截諸毒樹者，爾使一切普得快樂。女人之身譬若毒樹，增長諸欲，毒害精神，廣諸惡行，受無量苦，皆由女人。若能斷棄女人身者，則為斷絕眾生無量諸苦，壞眾惡行，閉絕三塗，開泥洹門，普使一切而得快樂，斯等疾入諸佛徑路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「絕諸名色，盡諸欲垢，斯等疾逮無量功德，當疾遠離女人之身，當得具受男子之形。求為女者，所生之處，續受女人之身，都悉污穢一切世界。是故當棄女人之身，當得無比諸善知識，功德日生，亦自受福，復利他人多所饒益，一切男女於眾苦中疾得拔濟。譬若毒樹所在之處，蔓莚生長多所傷害，若能斷截諸毒樹者，爾使一切普得快樂。女人之身譬若毒樹，增長諸欲，毒害精神，廣諸惡行，受無量苦，皆由女人。若能斷棄女人身者，則為斷絕眾生無量諸苦，壞眾惡行，閉絕三塗，開泥洹門，普使一切而得快樂，斯等疾入諸佛徑路。」

迦葉白佛：「云何得除女人之身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛：「云何得除女人之身？」

佛言：「當自觀身、觀他人身，解此二事俱不可得，不可得中無有徑路。若於男子及女人中觀其處所，男女相貌亦不可得；若了二事亦不可得，無處所者，當於其中願得清淨。若以清淨則無取捨，以無取捨便無識心，諦推覓之，亦不可得無有處所，意自思惟：『無處所中，為求男子成女人乎？』諦求索之，意不可得。若解意性，了無男女不可見者，爾乃得近如來之道。其欲發心疾欲除去女人之身，諦觀男子、女人之身，了無異同、增減之二，當受女人作女人形，如其所說以理推之，六性分中亦不可得有男有女，其如是者，則為求索如來之道。其欲求解如此事者，復有諦了知此法者，是二輩人過去佛時，曾得聞此諸佛名號。當知其人過去世時，於諸佛所造大功德，今乃聞此諸佛名號。世所依仰為自在者，其奉持此諸尊號者獲無量福。其有聞者、若有學者，我普見之。有欲急求，得此經者，斯等已為見我無異。若有輕慢其人，說言此非佛語。作是言者，此等便為謗佛、毀經。謗斯經已為造大惡，緣此惡行當入地獄，受眾苦報無央數劫；地獄罪畢所生之處，常當聾瘂不能言語，諸情閉塞常不完具，常當愚癡而有癲狂；其有嬈固諸菩薩者，薄德醜陋，言無威勢，常生下賤，常生惡道；所生之處常不聞法，如來正覺所說經法，終不能解說深妙義；愚癡之人與經共諍廣受罪報，增益其意毀斯經法，此眾生輩生常愚癡。諸佛正覺常為世間而作大明，我重慇懃誡囑汝等諸比丘及比丘尼、清信士、清信女，其有謗毀罵經法者實受重罪！諸佛、世尊現在十方，無量世界為作法師，所說經法實難得聞。如來慈愍重誡汝等，若有信樂諸佛名號功德法者，於諸善法自然合偶；其有學持諷誦念者，其人疾得見諸如來，智慧轉增，得無礙慧；其有勸人讀諸佛名，所生之處，遊四方域，獨言隻步而無所畏；其有好樂盡心敬奉此諸佛名，當知其人去正覺道終不復遠；其有好憙諸佛功德，加益勸人學斯佛名，其人所在於諸如來所遊行處，於諸欲中無所畏難。當知，迦葉！若有比丘具四事法，乃能信此諸佛尊名。何等為四？過去世時於諸佛所得聞深法，憙樂靜寞清淨之處，世世值遇諸善知識，不於法中作危難行。當知，迦葉！是為四事。若有比丘以能具此，於諸如來正覺法中而無疑難，其人得聞如來功德，爾乃一心能信樂之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當自觀身、觀他人身，解此二事俱不可得，不可得中無有徑路。若於男子及女人中觀其處所，男女相貌亦不可得；若了二事亦不可得，無處所者，當於其中願得清淨。若以清淨則無取捨，以無取捨便無識心，諦推覓之，亦不可得無有處所，意自思惟：『無處所中，為求男子成女人乎？』諦求索之，意不可得。若解意性，了無男女不可見者，爾乃得近如來之道。其欲發心疾欲除去女人之身，諦觀男子、女人之身，了無異同、增減之二，當受女人作女人形，如其所說以理推之，六性分中亦不可得有男有女，其如是者，則為求索如來之道。其欲求解如此事者，復有諦了知此法者，是二輩人過去佛時，曾得聞此諸佛名號。當知其人過去世時，於諸佛所造大功德，今乃聞此諸佛名號。世所依仰為自在者，其奉持此諸尊號者獲無量福。其有聞者、若有學者，我普見之。有欲急求，得此經者，斯等已為見我無異。若有輕慢其人，說言此非佛語。作是言者，此等便為謗佛、毀經。謗斯經已為造大惡，緣此惡行當入地獄，受眾苦報無央數劫；地獄罪畢所生之處，常當聾瘂不能言語，諸情閉塞常不完具，常當愚癡而有癲狂；其有嬈固諸菩薩者，薄德醜陋，言無威勢，常生下賤，常生惡道；所生之處常不聞法，如來正覺所說經法，終不能解說深妙義；愚癡之人與經共諍廣受罪報，增益其意毀斯經法，此眾生輩生常愚癡。諸佛正覺常為世間而作大明，我重慇懃誡囑汝等諸比丘及比丘尼、清信士、清信女，其有謗毀罵經法者實受重罪！諸佛、世尊現在十方，無量世界為作法師，所說經法實難得聞。如來慈愍重誡汝等，若有信樂諸佛名號功德法者，於諸善法自然合偶；其有學持諷誦念者，其人疾得見諸如來，智慧轉增，得無礙慧；其有勸人讀諸佛名，所生之處，遊四方域，獨言隻步而無所畏；其有好樂盡心敬奉此諸佛名，當知其人去正覺道終不復遠；其有好憙諸佛功德，加益勸人學斯佛名，其人所在於諸如來所遊行處，於諸欲中無所畏難。當知，迦葉！若有比丘具四事法，乃能信此諸佛尊名。何等為四？過去世時於諸佛所得聞深法，憙樂靜寞清淨之處，世世值遇諸善知識，不於法中作危難行。當知，迦葉！是為四事。若有比丘以能具此，於諸如來正覺法中而無疑難，其人得聞如來功德，爾乃一心能信樂之。」

於是世尊而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊而歎頌曰：

「過去供養諸佛尊， 緣此功德其聞名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去供養諸佛尊， 緣此功德其聞名，

最後惡世其聞者， 普用是號增眾德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後惡世其聞者， 普用是號增眾德。

其有過去見諸佛， 得聞如來深妙義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有過去見諸佛， 得聞如來深妙義，

往世淨德不諍法， 斯輩乃能信奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往世淨德不諍法， 斯輩乃能信奉行。

若使得聞深妙法， 說諸若干微妙義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若使得聞深妙法， 說諸若干微妙義，

斯輩終不起狐疑， 佛之深法無能毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯輩終不起狐疑， 佛之深法無能毀。

安住所說諸法義， 以思集意信普智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住所說諸法義， 以思集意信普智，

堅固其意聽我說， 念莫忘失此尊法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固其意聽我說， 念莫忘失此尊法，

終不復更與法諍， 聞諸佛名能奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不復更與法諍， 聞諸佛名能奉行。

有念無念不相豫， 於其法中無差特， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有念無念不相豫， 於其法中無差特，

不可思議極廣大， 終無猶豫於大智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議極廣大， 終無猶豫於大智。

其求此法深慧者， 解達深義無諮啟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其求此法深慧者， 解達深義無諮啟，

無疑勤求諸深法， 此等不喜下劣業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無疑勤求諸深法， 此等不喜下劣業，

當知此人無所求， 極大勇猛於法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知此人無所求， 極大勇猛於法中，

佛所說法莫不信， 其有眾生於先世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所說法莫不信， 其有眾生於先世，

合偶眾善受福報， 無所違諍乃得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合偶眾善受福報， 無所違諍乃得聞，

顯諸如來大智德， 皆為讚歎十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯諸如來大智德， 皆為讚歎十方佛。

其有諷持諸名者， 諸佛遙讚其人德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有諷持諸名者， 諸佛遙讚其人德，

於大眾中歎其名， 常當得聞諸佛聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於大眾中歎其名， 常當得聞諸佛聲，

疾能解了大智法， 極大清淨無生業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾能解了大智法， 極大清淨無生業。

放大光明超日月， 廣為眾生演妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明超日月， 廣為眾生演妙法，

後會當成最正覺， 普悉照耀諸佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後會當成最正覺， 普悉照耀諸佛剎。

「復次，迦葉！上方有世界名曰寶月，其國有佛，號金寶光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有世界名曰寶月，其國有佛，號金寶光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有世界名象步樓，其國有佛，號無量尊豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有世界名象步樓，其國有佛，號無量尊豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名天玉女，其國有佛，號無量尊離垢王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名天玉女，其國有佛，號無量尊離垢王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名須彌幡，其國有佛，號曰德手如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名須彌幡，其國有佛，號曰德手如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名尊聚尠意，其國有佛，號無數精進興豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名尊聚尠意，其國有佛，號無數精進興豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名曰無受，其國有佛，號無言勝如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名曰無受，其國有佛，號無言勝如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名淨觀莊嚴，其國有佛，號無愚豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名淨觀莊嚴，其國有佛，號無愚豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名曰日光，其國有佛，號月英豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名曰日光，其國有佛，號月英豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名曰說法，其國有佛，號無量光豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名曰說法，其國有佛，號無量光豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名寶豐首盡，其國有佛，號逆空光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名寶豐首盡，其國有佛，號逆空光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名曰好集，其國有佛，號最清淨無量幡如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名曰好集，其國有佛，號最清淨無量幡如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名曰殊勝，其國有佛，號好諦住唯王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名曰殊勝，其國有佛，號好諦住唯王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名生精進，其國有佛，號成就一切諸利豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名生精進，其國有佛，號成就一切諸利豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名曰願力，其國有佛，號淨慧德豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名曰願力，其國有佛，號淨慧德豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名娛樂入，其國有佛，號淨輪幡如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名娛樂入，其國有佛，號淨輪幡如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名栴檀香，其國有佛，號琉璃光最豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名栴檀香，其國有佛，號琉璃光最豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名曰星宿，其國有佛，號寶德步如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名曰星宿，其國有佛，號寶德步如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名無量德豐，其國有佛，號最清淨德寶住如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名無量德豐，其國有佛，號最清淨德寶住如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎，名曰聲所不至，其國有佛，號度寶光明塔如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎，名曰聲所不至，其國有佛，號度寶光明塔如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，迦葉！上方有剎名無際眼，其國有佛，號無量慚愧金最豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名無際眼，其國有佛，號無量慚愧金最豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。」

於是世尊而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊而歎頌曰：

「德如月滿其如來， 諸天最上為尊雄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「德如月滿其如來， 諸天最上為尊雄，

此諸大尊德中王， 能為眾生除諸殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸大尊德中王， 能為眾生除諸殃。

持諸佛名功德成， 能淨諸剎為肅清， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持諸佛名功德成， 能淨諸剎為肅清，

其難得值此尊經， 少有眾生聞其名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其難得值此尊經， 少有眾生聞其名。

若有信行而供養， 得大智慧勇力強， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有信行而供養， 得大智慧勇力強，

解了諸法無有量， 當成一切正覺王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了諸法無有量， 當成一切正覺王。

正覺之法甚深微， 不當於中起狐疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺之法甚深微， 不當於中起狐疑，

當善信奉諸導師， 歡喜敬禮慎莫疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當善信奉諸導師， 歡喜敬禮慎莫疑。

「復次，迦葉！上方有剎名寶蓮花莊嚴，其國有佛，號蓮花尊豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞蓮花尊豐如來名者，三惡之道為已閉塞，為已得成如來之花，於諸正覺一切法中，便為得成無上道花，却生死罪三十六劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名寶蓮花莊嚴，其國有佛，號蓮花尊豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞蓮花尊豐如來名者，三惡之道為已閉塞，為已得成如來之花，於諸正覺一切法中，便為得成無上道花，却生死罪三十六劫。」

於是世尊而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊而歎頌曰：

「上方有剎寶莊嚴， 眾花茂盛普大千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上方有剎寶莊嚴， 眾花茂盛普大千，

光色晃昱甚可觀， 譬如天上難檀桓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光色晃昱甚可觀， 譬如天上難檀桓。

蓮花尊佛在其剎， 說法無比慧通達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花尊佛在其剎， 說法無比慧通達，

光普照耀大千界， 眾相端嚴聖中最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光普照耀大千界， 眾相端嚴聖中最。

若有女人聞其名， 斷絕惡道遭諸聖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有女人聞其名， 斷絕惡道遭諸聖，

却三十劫生死罪， 必成正覺不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 却三十劫生死罪， 必成正覺不退轉。

不見身哃道清淨， 世世智慧功德成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見身哃道清淨， 世世智慧功德成，

緣念諸佛得善友， 怨家消滅除罪苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣念諸佛得善友， 怨家消滅除罪苦。

當普禮此是諸佛， 今悉現在於異剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當普禮此是諸佛， 今悉現在於異剎，

其人快當受供養， 用禮諸佛大法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人快當受供養， 用禮諸佛大法王。

此等不當疑我言， 必當成佛德無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等不當疑我言， 必當成佛德無邊，

常當共諸妙法會， 後成正覺慧獨達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當共諸妙法會， 後成正覺慧獨達。

「復次，迦葉！上方有剎名曰寶鐙，其國有佛，號淨寶興豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞淨寶興豐如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，其人得七覺意寶，却三十劫生死之罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名曰寶鐙，其國有佛，號淨寶興豐如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞淨寶興豐如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，其人得七覺意寶，却三十劫生死之罪。」

於是世尊而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊而歎頌曰：

「上方有界號寶明， 淨寶最尊在其剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上方有界號寶明， 淨寶最尊在其剎，

其有得聞名號者， 斯等當得七覺禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有得聞名號者， 斯等當得七覺禪。

三十大劫生死苦， 超越過去無因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十大劫生死苦， 超越過去無因緣，

得無比力住不動， 常當遭值諸天尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無比力住不動， 常當遭值諸天尊。

「復次，迦葉！上方有剎名曰電光，其國有佛，號電鐙幡王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞電鐙幡王如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，斯其人等悉當遠離八難之處，終不復生下劣之家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名曰電光，其國有佛，號電鐙幡王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞電鐙幡王如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，斯其人等悉當遠離八難之處，終不復生下劣之家。」

於是世尊而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊而歎頌曰：

「上方有界名電光， 大尊號曰電鐙王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上方有界名電光， 大尊號曰電鐙王，

其有聞此快士名， 八難永斷不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有聞此快士名， 八難永斷不復生。

智慧解了生死根， 種種功德隨次成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧解了生死根， 種種功德隨次成，

興隆道化度眾生， 智慧獨達無比聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興隆道化度眾生， 智慧獨達無比聖。

「復次，迦葉！上方有剎名虛空緻，其國有佛，號法空鐙如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞法空鐙如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，却六十劫生死之罪，得不退轉於最正覺，常得與諸佛共會，現世得見其佛、世尊，亦於夢中見此如來。當知，迦葉！其人今世五體投地，一心恭敬向於如來，其人則種無量功德，諸善根栽悉得具滿，常當得值諸善知識，常與諸人共相敬愛。如是，迦葉！是為現世獲諸善報，其佛、如來一切功德普集如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名虛空緻，其國有佛，號法空鐙如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞法空鐙如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，却六十劫生死之罪，得不退轉於最正覺，常得與諸佛共會，現世得見其佛、世尊，亦於夢中見此如來。當知，迦葉！其人今世五體投地，一心恭敬向於如來，其人則種無量功德，諸善根栽悉得具滿，常當得值諸善知識，常與諸人共相敬愛。如是，迦葉！是為現世獲諸善報，其佛、如來一切功德普集如是。」

於是世尊而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊而歎頌曰：

「有虛空緻大世界， 其佛號曰法空鐙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有虛空緻大世界， 其佛號曰法空鐙，

名稱普達其世尊， 光明極大踰虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱普達其世尊， 光明極大踰虛空。

其有得聞此尊名， 超六十劫生死罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有得聞此尊名， 超六十劫生死罪，

必當遭值見諸佛， 於如來前講妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必當遭值見諸佛， 於如來前講妙法。

精進現世見諸佛， 當五體禮其如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進現世見諸佛， 當五體禮其如來，

夢中得見其世尊， 其佛導師光圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢中得見其世尊， 其佛導師光圍遶。

念其如來致斯德， 常當得見諸大哀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念其如來致斯德， 常當得見諸大哀，

生常得值諸法王， 其人現世見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生常得值諸法王， 其人現世見諸佛。

其佛導師德無量， 智慧普達為法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其佛導師德無量， 智慧普達為法王，

其有勤求眾德者， 盡心敬意禮其佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有勤求眾德者， 盡心敬意禮其佛。

「復次，迦葉！上方有剎名審諦分，其國有佛，號一切眾德成如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。何故此界名審諦分？當知，迦葉！其彼世界皆為八分：眾花分、栴檀樹分、金多羅樹寶緻分。其佛剎土出眾名香，遍其世界；於彼剎土在虛空中，成為香蓋普覆佛剎。其佛、如來趣於法座莊嚴大會，其有得聞一切眾德成如來名者，六情端政常得清淨，解了諸佛妙法之分，却八十劫生死之罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名審諦分，其國有佛，號一切眾德成如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。何故此界名審諦分？當知，迦葉！其彼世界皆為八分：眾花分、栴檀樹分、金多羅樹寶緻分。其佛剎土出眾名香，遍其世界；於彼剎土在虛空中，成為香蓋普覆佛剎。其佛、如來趣於法座莊嚴大會，其有得聞一切眾德成如來名者，六情端政常得清淨，解了諸佛妙法之分，却八十劫生死之罪。」

於是世尊而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊而歎頌曰：

「審諦世界有八種， 多羅寶樹香莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「審諦世界有八種， 多羅寶樹香莊嚴，

出妙名香遍其剎， 普覆虛空香雲蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出妙名香遍其剎， 普覆虛空香雲蓋，

大智正覺在其剎， 名聲普達號眾德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智正覺在其剎， 名聲普達號眾德，

色像端嚴妙甚姝， 法王獨步無畏懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色像端嚴妙甚姝， 法王獨步無畏懼。

其有得聞此尊名， 端正奇妙功德成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有得聞此尊名， 端正奇妙功德成，

節解圓滿而方正， 視之無厭莫不敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 節解圓滿而方正， 視之無厭莫不敬。

功德極尊無與等， 歡喜踊躍遊諸剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德極尊無與等， 歡喜踊躍遊諸剎，

精進勇猛甚超越， 却八十劫生死罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進勇猛甚超越， 却八十劫生死罪。

於正覺道終不轉， 廣能演說佛尊法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於正覺道終不轉， 廣能演說佛尊法，

逮得一切諸快樂， 後生之處常尊貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得一切諸快樂， 後生之處常尊貴。

逮得清淨無差特， 思念如來眾功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得清淨無差特， 思念如來眾功德，

思惟智慧諸法義， 增進功德成諸智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟智慧諸法義， 增進功德成諸智。

「復次，迦葉！上方有剎名日月英，其國有佛，號賢幡幢王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞賢幡幢王如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，其人當得立不退轉，成最正覺，却五十劫生死之罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名日月英，其國有佛，號賢幡幢王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞賢幡幢王如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，其人當得立不退轉，成最正覺，却五十劫生死之罪。」

於是世尊而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊而歎頌曰：

「上方界名日月英， 其佛號曰賢幢王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上方界名日月英， 其佛號曰賢幢王，

法王大仙在其剎， 相好盛明如滿月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王大仙在其剎， 相好盛明如滿月。

其有得聞此尊名， 遊生死路諸根明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有得聞此尊名， 遊生死路諸根明，

於諸法中常增長， 審諦得住如來種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法中常增長， 審諦得住如來種，

至心念佛而敬禮， 却五十劫生死罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心念佛而敬禮， 却五十劫生死罪。

「復次，迦葉！上方有剎名曰寶種，其國有佛，號一切寶緻色持如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其剎何故名曰寶種？當知，迦葉！其佛世界一切眾生悉求無上正真之道，其國菩薩神足勇猛，無數菩薩俱共同時如彈指頃，以神足力飛到十方，供養無量恒沙諸佛悉皆周遍，悉能成就一切眾生。說是諸佛功德處時，若有聞者，則為到此諸佛國已。誰能發起大精進行？有菩薩摩訶薩其有捉持此名號者，其名曰師子戲菩薩、師子奮迅菩薩、師子幡菩薩、師子作菩薩、堅勇精進菩薩、擊金剛慧菩薩。其有得聞一切寶緻色持如來名號及諸菩薩大士名者，皆悉當得如來十力、十八不共特異之法，常能轉於不退法輪，却六百劫生死之罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！上方有剎名曰寶種，其國有佛，號一切寶緻色持如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其剎何故名曰寶種？當知，迦葉！其佛世界一切眾生悉求無上正真之道，其國菩薩神足勇猛，無數菩薩俱共同時如彈指頃，以神足力飛到十方，供養無量恒沙諸佛悉皆周遍，悉能成就一切眾生。說是諸佛功德處時，若有聞者，則為到此諸佛國已。誰能發起大精進行？有菩薩摩訶薩其有捉持此名號者，其名曰師子戲菩薩、師子奮迅菩薩、師子幡菩薩、師子作菩薩、堅勇精進菩薩、擊金剛慧菩薩。其有得聞一切寶緻色持如來名號及諸菩薩大士名者，皆悉當得如來十力、十八不共特異之法，常能轉於不退法輪，却六百劫生死之罪。」

於是世尊而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊而歎頌曰：

「我今已說諸法王， 今悉現在康常者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今已說諸法王， 今悉現在康常者，

無師自覺大導師， 得泥洹樂為最尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無師自覺大導師， 得泥洹樂為最尊。

如來名號性清淨， 諸法威儀行清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來名號性清淨， 諸法威儀行清淨，

其有最後聞諸名， 興大歡喜懷恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有最後聞諸名， 興大歡喜懷恭敬。

不當狐疑於如來， 至誠奉信莫言無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不當狐疑於如來， 至誠奉信莫言無，

汝當知是舍利弗， 斯等先世已供我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當知是舍利弗， 斯等先世已供我。

若有供養於諸佛， 其人最後恐怖世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有供養於諸佛， 其人最後恐怖世，

得聞此等諸尊經， 一心信樂無疑生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞此等諸尊經， 一心信樂無疑生。

諸佛大智所遊路， 無此最上慧通達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大智所遊路， 無此最上慧通達，

於是法中多所成， 云何於中疑此經？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是法中多所成， 云何於中疑此經？

若值妙珠無疑寶， 愚者不識嫌不好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若值妙珠無疑寶， 愚者不識嫌不好，

貧者猶豫意未了， 既無重價致此寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧者猶豫意未了， 既無重價致此寶。

是法出生等正覺， 此皆大士之所聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法出生等正覺， 此皆大士之所聞，

智慧淺者無慧眼， 斯等何從而能信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧淺者無慧眼， 斯等何從而能信？

其有富者積眾寶， 聞如意珠大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有富者積眾寶， 聞如意珠大歡喜，

歎譽甚多益眾寶， 我當買取自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎譽甚多益眾寶， 我當買取自莊嚴。

其有福慧合聚者， 聞諸佛名大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有福慧合聚者， 聞諸佛名大歡喜，

鄭重讚歎欲得聞， 得正覺珠自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄭重讚歎欲得聞， 得正覺珠自莊嚴。

行惡之法求惡者， 其有諛諂及反戾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行惡之法求惡者， 其有諛諂及反戾，

福德智慧薄少者， 終不堪任聞此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德智慧薄少者， 終不堪任聞此法。

短促倒覆及愚癡， 慳悋甚多成穢意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 短促倒覆及愚癡， 慳悋甚多成穢意，

貪婬瞋恚惑亂者， 此輩不任聞此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪婬瞋恚惑亂者， 此輩不任聞此法。

學尠懈慢憍自輕， 弊惡親友意未成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學尠懈慢憍自輕， 弊惡親友意未成，

真卷自舉外如清， 斯眾不任聞此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真卷自舉外如清， 斯眾不任聞此經。

無數天人時唱言， 巍巍正覺無上尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數天人時唱言， 巍巍正覺無上尊，

快哉妙法甚難聞， 當聽無比道之珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 快哉妙法甚難聞， 當聽無比道之珍。

聞諸如來名號中， 所得盈利叵數陳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞諸如來名號中， 所得盈利叵數陳，

諸天在上虛空中， 而散花香鼓樂音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天在上虛空中， 而散花香鼓樂音。

諸天妙香而遍熏， 大千世界結香雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天妙香而遍熏， 大千世界結香雲，

光明普照諸十方， 一切剎土六反震。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明普照諸十方， 一切剎土六反震。」

爾時世尊說諸如來名號之時，諸在會者悉於座上，遙見此等諸佛、世尊各在其國大眾之中而說經法，悉從坐起，禮諸世尊，莫不歡喜，踊躍無量。於時會中無數千人已，有得道、未得道者，悉發無上正真道意。十方世界諸菩薩等各如恒沙，皆來詣此禮釋迦文。於其會中一億比丘得阿羅漢，比丘比、丘尼復有十萬人得法眼淨。復有十萬人悉得法忍，五百優婆塞、四百優婆夷同時從坐起整衣服供養如來，盡發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說諸如來名號之時，諸在會者悉於座上，遙見此等諸佛、世尊各在其國大眾之中而說經法，悉從坐起，禮諸世尊，莫不歡喜，踊躍無量。於時會中無數千人已，有得道、未得道者，悉發無上正真道意。十方世界諸菩薩等各如恒沙，皆來詣此禮釋迦文。於其會中一億比丘得阿羅漢，比丘比、丘尼復有十萬人得法眼淨。復有十萬人悉得法忍，五百優婆塞、四百優婆夷同時從坐起整衣服供養如來，盡發無上正真道意。

於是舍利弗長跪叉手，前白佛言：「此名何經？云何奉持？」佛言：「此經名曰『稱揚諸佛功德法品』，亦復名曰『集諸佛花』。當奉行之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是舍利弗長跪叉手，前白佛言：「此名何經？云何奉持？」佛言：「此經名曰『稱揚諸佛功德法品』，亦復名曰『集諸佛花』。當奉行之！」

爾時世尊說此經竟，舍利弗及諸比丘、諸天、人民、龍、阿須倫一切大會，皆大歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此經竟，舍利弗及諸比丘、諸天、人民、龍、阿須倫一切大會，皆大歡喜，前為佛作禮而去。

佛說稱揚諸佛功德經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說稱揚諸佛功德經卷下

巍巍十方佛， 國土甚清明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巍巍十方佛， 國土甚清明，

七寶為莊嚴， 妙香栴檀馨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶為莊嚴， 妙香栴檀馨，

悉純諸菩薩， 無有二乘名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉純諸菩薩， 無有二乘名，

惟說不退轉， 般若道之英。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟說不退轉， 般若道之英。

巍巍十方佛， 三世道之珍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巍巍十方佛， 三世道之珍，

其聞信樂者， 疾成無上真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其聞信樂者， 疾成無上真，

遊於菩薩道， 堅住不退還， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊於菩薩道， 堅住不退還，

所生常見佛， 遭值諸天尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生常見佛， 遭值諸天尊。

巍巍十方佛， 三界之導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巍巍十方佛， 三界之導師，

至心懷恭敬， 信樂無狐疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心懷恭敬， 信樂無狐疑，

所生常端正， 顏容甚花暉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生常端正， 顏容甚花暉，

辯才慧獨達， 願禮天人師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才慧獨達， 願禮天人師。

麟嘉六年六月二十日，於龜茲國金華祠演出此經，譯梵音為晉言。曇摩跋檀者，通阿毘曇，暢諸經義，又加究盡摩訶衍事，辯說深法，於龜茲國博解第一。林即請命出此經，檀手自執梵本，衍為龜茲語經。當如是時，道俗歡喜歎未曾有，競共諷誦美其功德。沙門慧海者，通龜茲語，善解晉音。林復命使譯龜茲語為晉音，林自筆受，章句鄙拙，為辭不雅，貴存本而已。其聞此經，歡喜信樂，一心恭敬，受持諷誦諸佛名字、興顯讚揚如來功德，廣加宜傳，得不退轉，疾成無上正真之道，無數天魔不能毀壞無上道心。所生之處，嚴淨佛剎，常得值遇諸佛世尊。端正殊妙，顏容光澤，常能解了無量智慧。得無礙辯，常為眾生闡揚大法，於大眾中最為上首。後成佛時。剎土清淨。於諸佛國。最尊第一。願使十方無量眾生普令諷持，解了如來無礙之慧功德巍巍，亦當如此諸佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麟嘉六年六月二十日，於龜茲國金華祠演出此經，譯梵音為晉言。曇摩跋檀者，通阿毘曇，暢諸經義，又加究盡摩訶衍事，辯說深法，於龜茲國博解第一。林即請命出此經，檀手自執梵本，衍為龜茲語經。當如是時，道俗歡喜歎未曾有，競共諷誦美其功德。沙門慧海者，通龜茲語，善解晉音。林復命使譯龜茲語為晉音，林自筆受，章句鄙拙，為辭不雅，貴存本而已。其聞此經，歡喜信樂，一心恭敬，受持諷誦諸佛名字、興顯讚揚如來功德，廣加宜傳，得不退轉，疾成無上正真之道，無數天魔不能毀壞無上道心。所生之處，嚴淨佛剎，常得值遇諸佛世尊。端正殊妙，顏容光澤，常能解了無量智慧。得無礙辯，常為眾生闡揚大法，於大眾中最為上首。後成佛時。剎土清淨。於諸佛國。最尊第一。願使十方無量眾生普令諷持，解了如來無礙之慧功德巍巍，亦當如此諸佛世尊。