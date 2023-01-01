佛說稱揚諸佛功德經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說稱揚諸佛功德經卷中

元魏天竺三藏吉迦夜譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏吉迦夜譯

「復次，舍利弗！南方去此度十萬億佛剎，有世界名曰真珠，其國有佛，號日月燈明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞日月燈明如來名者，持諷誦念，歡喜踊躍，至心信樂而無有疑，如來言教實為快善，無數千人淨心敬信，悲喜情踊為之雨淚。此眾生輩自當憶知：『吾等往昔為曾值見此諸佛已！』若有女人，其有得聞日月燈明如來名者，歡喜信樂，從是已後所生之處，止更不受女人之身。十方世界其有得聞斯佛名者，皆當得立不退轉地，必成正覺，於諸欲中意常清淨，不為欲垢之所纏縛。此佛剎人及與他方諸眾生類，聞此如來名號者，計其功德不可限量，不以言辭所可稱說、能盡其德，魔王官屬終不堪任毀壞其人無上道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此度十萬億佛剎，有世界名曰真珠，其國有佛，號日月燈明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞日月燈明如來名者，持諷誦念，歡喜踊躍，至心信樂而無有疑，如來言教實為快善，無數千人淨心敬信，悲喜情踊為之雨淚。此眾生輩自當憶知：『吾等往昔為曾值見此諸佛已！』若有女人，其有得聞日月燈明如來名者，歡喜信樂，從是已後所生之處，止更不受女人之身。十方世界其有得聞斯佛名者，皆當得立不退轉地，必成正覺，於諸欲中意常清淨，不為欲垢之所纏縛。此佛剎人及與他方諸眾生類，聞此如來名號者，計其功德不可限量，不以言辭所可稱說、能盡其德，魔王官屬終不堪任毀壞其人無上道心。」

佛語舍利弗：「魔王常欲索此經便欲斷絕之。所以者何？為諸欲聚之所纏縛。雖爾，舍利弗！斯之伴黨最為後世時，會當信樂斯尊經法而不謗毀其信樂者，斯之正士如優曇花，在於世間宜受一切三界供養！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「魔王常欲索此經便欲斷絕之。所以者何？為諸欲聚之所纏縛。雖爾，舍利弗！斯之伴黨最為後世時，會當信樂斯尊經法而不謗毀其信樂者，斯之正士如優曇花，在於世間宜受一切三界供養！」

舍利弗言：「惟，天中天！最後末世兇愚暴惡，幾所眾生有能信持日月燈明如來名者，及諸世尊、如來名號歡喜信者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「惟，天中天！最後末世兇愚暴惡，幾所眾生有能信持日月燈明如來名者，及諸世尊、如來名號歡喜信者？」

佛言：「我今現在諦觀察之，比丘僧中終不見有，被白衣者最後末世亦復如是，信樂斯經諷誦之者，亦復少有，百萬之中若一、若兩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今現在諦觀察之，比丘僧中終不見有，被白衣者最後末世亦復如是，信樂斯經諷誦之者，亦復少有，百萬之中若一、若兩。」

舍利弗言：「設有聽受信斯經者，所得功德為幾許？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「設有聽受信斯經者，所得功德為幾許？」

佛言：「諸如來於無數劫遊於五道，拔濟眾生三塗之厄，滿具一切弘誓之願，興出於世，廣為眾生敷陳妙法，實為難值，用說正法故，多所利益。一切眾生其有聞者歡喜信樂，斯等皆當疾能解了我之智慧，却生死罪百劫在後。其聞此法不信樂者，斯之等輩我悉見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸如來於無數劫遊於五道，拔濟眾生三塗之厄，滿具一切弘誓之願，興出於世，廣為眾生敷陳妙法，實為難值，用說正法故，多所利益。一切眾生其有聞者歡喜信樂，斯等皆當疾能解了我之智慧，却生死罪百劫在後。其聞此法不信樂者，斯之等輩我悉見之。」

舍利弗言：「惟，天中天！有幾所人謗毀斯經，所得罪報受幾時苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「惟，天中天！有幾所人謗毀斯經，所得罪報受幾時苦？」

佛言：「斯眾生輩，六十億歲於地獄中具受眾罪，為以謗毀諸如來等正覺法故。舍利弗！斯法興盛幾時之間，在所之處，愚癡之人於中造立地獄之行，用謗諸佛、如來之故。是故，舍利弗！夫黠慧者，若族姓子、族姓女，最後末世聞此妙法，信不誹謗，宜當自慶，歡喜踊躍，作是思惟：『我等不謗如來之法，身之所受惡行苦報吾已得脫！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「斯眾生輩，六十億歲於地獄中具受眾罪，為以謗毀諸如來等正覺法故。舍利弗！斯法興盛幾時之間，在所之處，愚癡之人於中造立地獄之行，用謗諸佛、如來之故。是故，舍利弗！夫黠慧者，若族姓子、族姓女，最後末世聞此妙法，信不誹謗，宜當自慶，歡喜踊躍，作是思惟：『我等不謗如來之法，身之所受惡行苦報吾已得脫！』」

佛告舍利弗：「最後世時，大千世界滿中七寶持用布施，猶尚易得；聞有讚歎斯眾功德，實難得值——值此法者皆為如來之所護持！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「最後世時，大千世界滿中七寶持用布施，猶尚易得；聞有讚歎斯眾功德，實難得值——值此法者皆為如來之所護持！

「復次，舍利弗！南方去此真珠世界，度萬佛剎，有世界名裁光，其國有佛，號曰須彌如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞須彌如來名號者，持諷誦念，歡喜信樂，長跪叉手，當為作禮，當得無比功德之報，魔王不能毀壞其人無上道心，猶須彌山堅住不動，功德甚多，日日增益，不可限量。(裁光世界，丹本戒光) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此真珠世界，度萬佛剎，有世界名裁光，其國有佛，號曰須彌如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞須彌如來名號者，持諷誦念，歡喜信樂，長跪叉手，當為作禮，當得無比功德之報，魔王不能毀壞其人無上道心，猶須彌山堅住不動，功德甚多，日日增益，不可限量。(裁光世界，丹本戒光)

「復次，舍利弗！南方去此裁光世界，度萬四千佛剎，有世界名曰音響，其國有佛，號大須彌如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大須彌如來名，盡心信樂，持諷誦念，若至夢中，斯等之人終不更起恚亂之意向諸快士，得不退轉當成正覺。斯諸正士當解妙慧，了一切法猶若如夢，却八十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此裁光世界，度萬四千佛剎，有世界名曰音響，其國有佛，號大須彌如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大須彌如來名，盡心信樂，持諷誦念，若至夢中，斯等之人終不更起恚亂之意向諸快士，得不退轉當成正覺。斯諸正士當解妙慧，了一切法猶若如夢，却八十劫生死之罪。

「復次，舍利弗！南方去此音響世界，度五千佛剎，有世界名紫磨金，其國有佛，號阿提彌留(晉言超出)須彌如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞阿提彌留如來名者，盡心信樂，持諷誦念，所得功德，設使有人持閻浮檀金，布於三千大千世界悉令彌滿持用布施，其人得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此音響世界，度五千佛剎，有世界名紫磨金，其國有佛，號阿提彌留(晉言超出)須彌如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞阿提彌留如來名者，盡心信樂，持諷誦念，所得功德，設使有人持閻浮檀金，布於三千大千世界悉令彌滿持用布施，其人得福寧為多不？」

舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」

佛言：「不如有人持諷誦念阿提彌留如來名者，淨心信樂，所得功德過出施上百倍有餘，無以為比。若有常念此如來名，却生死罪十劫在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如有人持諷誦念阿提彌留如來名者，淨心信樂，所得功德過出施上百倍有餘，無以為比。若有常念此如來名，却生死罪十劫在後。

「復次，舍利弗！南方去此紫磨金界，度二萬佛剎，有世界名色像光，其國有佛，號喻如須彌如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞喻如須彌如來名者，淨心信樂，持諷誦念，以膝著地，長跪叉手，而為作禮，如斯人等當得智慧猶若大海，悉能奉持諸佛之法，疾得成就正覺之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此紫磨金界，度二萬佛剎，有世界名色像光，其國有佛，號喻如須彌如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞喻如須彌如來名者，淨心信樂，持諷誦念，以膝著地，長跪叉手，而為作禮，如斯人等當得智慧猶若大海，悉能奉持諸佛之法，疾得成就正覺之道。

「復次，舍利弗！南方去此色像光世界，度萬八千佛剎，有世界名過珠光，其國有佛，號曰香像如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞香像如來名號者，彈指之頃恭敬淨意，念斯如來所得功德，假令有人持閻浮檀金，布三千大千世界，悉令彌滿持用布施，其人得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此色像光世界，度萬八千佛剎，有世界名過珠光，其國有佛，號曰香像如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞香像如來名號者，彈指之頃恭敬淨意，念斯如來所得功德，假令有人持閻浮檀金，布三千大千世界，悉令彌滿持用布施，其人得福寧為多不？」

舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」

佛言：「不如有人口中諷誦香像如來名號者，如彈指頃功德殊特，過出施上百倍有餘。所以者何？一反唱聲稱斯佛名，獲大盈利，何況目覩如來色像，作禮恭敬，及泥曰後入於廟寺，瞻覲形像，禮拜虔恭，所得功德寧可稱乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如有人口中諷誦香像如來名號者，如彈指頃功德殊特，過出施上百倍有餘。所以者何？一反唱聲稱斯佛名，獲大盈利，何況目覩如來色像，作禮恭敬，及泥曰後入於廟寺，瞻覲形像，禮拜虔恭，所得功德寧可稱乎！

「復次，舍利弗！南方去此珠光世界，度無數千佛剎，有世界名曰得勇力，其國有佛，號三曼陀揵提(晉言圍繞)香熏如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。舍利弗！其佛、如來本求大乘，為菩薩時作是誓願：『我設先世供養諸佛，及復供養彌嘉揵尼如來正覺！』燒名好香，丸如芥子，自誓願言：『願我今日持此功德成作佛時，身諸毛孔悉出妙香，熏遍十方恒沙世界，猶若雲起，皆令彌滿他方佛國無量世界，一切眾生得具戒香。聞我名者，斯等一切成作佛時，我諸毛孔亦出斯香遍無量國，三曼陀揵提如來，亦自滿具一切諸願。』若使有人讚歎、廣說如來名德，若族姓子、族姓女七日之中飢不獲食，故當往聽、歎說如來功德之法。所以者何？聞斯佛名所得功德不可限量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此珠光世界，度無數千佛剎，有世界名曰得勇力，其國有佛，號三曼陀揵提(晉言圍繞)香熏如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。舍利弗！其佛、如來本求大乘，為菩薩時作是誓願：『我設先世供養諸佛，及復供養彌嘉揵尼如來正覺！』燒名好香，丸如芥子，自誓願言：『願我今日持此功德成作佛時，身諸毛孔悉出妙香，熏遍十方恒沙世界，猶若雲起，皆令彌滿他方佛國無量世界，一切眾生得具戒香。聞我名者，斯等一切成作佛時，我諸毛孔亦出斯香遍無量國，三曼陀揵提如來，亦自滿具一切諸願。』若使有人讚歎、廣說如來名德，若族姓子、族姓女七日之中飢不獲食，故當往聽、歎說如來功德之法。所以者何？聞斯佛名所得功德不可限量。」

舍利弗言：「如是，世尊！其有得聞三曼陀揵提如來名，所得功德不可稱量，甚多乃爾！最後世時，若族姓子、族姓女聞斯功德歡喜踊躍，及復得聞諸佛名號功德法者，魔王不能毀壞其人無上道心。所以者何？諸佛、世尊皆共擁護此等眾生，是故魔王不能得壞其人道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如是，世尊！其有得聞三曼陀揵提如來名，所得功德不可稱量，甚多乃爾！最後世時，若族姓子、族姓女聞斯功德歡喜踊躍，及復得聞諸佛名號功德法者，魔王不能毀壞其人無上道心。所以者何？諸佛、世尊皆共擁護此等眾生，是故魔王不能得壞其人道心。」

佛言：「設我讚歎斯佛功德，眾生聞者，或能惑亂。所以爾者，此等之類福德淺薄、無黠所致，不能信持。若有信者，舍利弗！皆當歡喜，踊躍自慶，此等必當成最正覺。而於此中所得功德，我當為汝引少譬喻。諸佛大慈皆欲使人入其法中，十方世界滿中七寶持用布施，所得功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「設我讚歎斯佛功德，眾生聞者，或能惑亂。所以爾者，此等之類福德淺薄、無黠所致，不能信持。若有信者，舍利弗！皆當歡喜，踊躍自慶，此等必當成最正覺。而於此中所得功德，我當為汝引少譬喻。諸佛大慈皆欲使人入其法中，十方世界滿中七寶持用布施，所得功德寧為多不？」

舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」

佛言：「不如有人得聞三曼陀揵提如來名者，得福甚多，過出施上百倍有餘；加復作禮，五體投地，得其福德不可思議，却生死罪百劫在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如有人得聞三曼陀揵提如來名者，得福甚多，過出施上百倍有餘；加復作禮，五體投地，得其福德不可思議，却生死罪百劫在後。

「復次，舍利弗！南方去此得勇力界，度十億佛剎，有世界名曰雲厚無垢光，其國有佛，號曰淨光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞淨光如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，彈指之頃發大慈心，其人至心慕樂斯佛已，自作是言：『今我得聞斯佛名號，彈指之頃發大慈心，持此功德，願使十方一切眾生得解如來微妙之慧！』當知，舍利弗！斯等眾生發弘誓願，於中所得功德之福，如恒邊沙諸佛國土，滿中七寶持用布施，其所得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此得勇力界，度十億佛剎，有世界名曰雲厚無垢光，其國有佛，號曰淨光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞淨光如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，彈指之頃發大慈心，其人至心慕樂斯佛已，自作是言：『今我得聞斯佛名號，彈指之頃發大慈心，持此功德，願使十方一切眾生得解如來微妙之慧！』當知，舍利弗！斯等眾生發弘誓願，於中所得功德之福，如恒邊沙諸佛國土，滿中七寶持用布施，其所得福寧為多不？」

舍利弗言：「甚多，甚多，世尊！不可稱量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，甚多，世尊！不可稱量。」

佛言：「不如有人誦持淨光如來名者，歡喜踊躍，彈指之頃發大慈心，興弘誓願，所得功德比於布施過上百倍。諸正士等欲布施時，當作法施，斯之功德疾得成就正覺之道，却八十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如有人誦持淨光如來名者，歡喜踊躍，彈指之頃發大慈心，興弘誓願，所得功德比於布施過上百倍。諸正士等欲布施時，當作法施，斯之功德疾得成就正覺之道，却八十劫生死之罪。

「復次，舍利弗！南方去此雲厚無垢光界，度萬佛剎，有世界名曰法界，其國有佛，號曰法最如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞法最如來名號者，歡喜信樂持諷誦念，長跪叉手，頭面作禮，斯等皆當而能護持諸佛之法，於佛法中所得大利，目見如是。以是之故，皆當信樂持斯佛名，加廣宣傳、闡揚佛德，發尊覺意，不當起心作輕慢行。向於如來敬信之者，悉能滅除三塗之苦，皆由斯德。諸佛、世尊無數劫中，聚眾德本、具如來行實為謙苦，久遠難量，乃得成就如來法身，暢達正覺，一切之智實為甚難。以是之故，不當生慢，皆當興立敬信之心向於如來。一切世界設滿中水，水上有板而板有孔，有一盲龜，於百歲中乃一舉頭，欲值於孔，斯亦甚難，求索人身甚難、甚難！於此欲得除去八難之患，若有得聞斯經法者，眾難、惡道皆悉永絕。以是之故，當發大願求解最尊無比之法！若一發意於如來者，喜心信樂，斯等疾近正覺之道，却二十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此雲厚無垢光界，度萬佛剎，有世界名曰法界，其國有佛，號曰法最如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞法最如來名號者，歡喜信樂持諷誦念，長跪叉手，頭面作禮，斯等皆當而能護持諸佛之法，於佛法中所得大利，目見如是。以是之故，皆當信樂持斯佛名，加廣宣傳、闡揚佛德，發尊覺意，不當起心作輕慢行。向於如來敬信之者，悉能滅除三塗之苦，皆由斯德。諸佛、世尊無數劫中，聚眾德本、具如來行實為謙苦，久遠難量，乃得成就如來法身，暢達正覺，一切之智實為甚難。以是之故，不當生慢，皆當興立敬信之心向於如來。一切世界設滿中水，水上有板而板有孔，有一盲龜，於百歲中乃一舉頭，欲值於孔，斯亦甚難，求索人身甚難、甚難！於此欲得除去八難之患，若有得聞斯經法者，眾難、惡道皆悉永絕。以是之故，當發大願求解最尊無比之法！若一發意於如來者，喜心信樂，斯等疾近正覺之道，却二十劫生死之罪。

「復次，舍利弗！南方去此法界，度五萬五千佛剎，有世界名曰星自在王，其國有佛，號香自在王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞香自在王如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，長跪叉手，自作是言：『我今禮香自在王如來、至真、等正覺，當發大慈，持功德聚，使諸如來及諸弟子長受天樂，亦受法樂，一切眾生皆亦如是。若使有人不慕泥洹，斯等皆當住不退轉，疾成正覺！』三千世界滿中七寶，持用布施滿千歲中，所得功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此法界，度五萬五千佛剎，有世界名曰星自在王，其國有佛，號香自在王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞香自在王如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，長跪叉手，自作是言：『我今禮香自在王如來、至真、等正覺，當發大慈，持功德聚，使諸如來及諸弟子長受天樂，亦受法樂，一切眾生皆亦如是。若使有人不慕泥洹，斯等皆當住不退轉，疾成正覺！』三千世界滿中七寶，持用布施滿千歲中，所得功德寧為多不？」

舍利弗言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如有人持斯佛名發大慈心得福甚多，比於施德過上百倍，却三十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如有人持斯佛名發大慈心得福甚多，比於施德過上百倍，却三十劫生死之罪。

「復次，舍利弗！南方去此星自在王世界，度萬佛剎，有世界名曰正真，其國有佛，號大集如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大集如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，如此人等與諸佛法常共合偶，亦不起意樂入泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此星自在王世界，度萬佛剎，有世界名曰正真，其國有佛，號大集如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大集如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，如此人等與諸佛法常共合偶，亦不起意樂入泥洹。

「復次，舍利弗！南方去此正真世界，度八千佛剎，有世界名曰廣博，其國有佛，號香光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞香光明如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，斯等皆當得不退轉，成最正覺。所以者何？香光明如來本遊菩薩徑路之時，作是誓願：『我作佛時，一切眾生聞我名者，得不退轉，疾成正覺；在於三塗恐怖之中，疾得解脫！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此正真世界，度八千佛剎，有世界名曰廣博，其國有佛，號香光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞香光明如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，斯等皆當得不退轉，成最正覺。所以者何？香光明如來本遊菩薩徑路之時，作是誓願：『我作佛時，一切眾生聞我名者，得不退轉，疾成正覺；在於三塗恐怖之中，疾得解脫！』

「復次，舍利弗！南方去此廣博世界，度二萬佛剎，有世界名曰廣遠，其國有佛，號曰火光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞火光如來名號者，歡喜信樂、持諷誦者，斯等皆得無限之福。其有謗毀而不信者，獲無量罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此廣博世界，度二萬佛剎，有世界名曰廣遠，其國有佛，號曰火光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞火光如來名號者，歡喜信樂、持諷誦者，斯等皆得無限之福。其有謗毀而不信者，獲無量罪。

「復次，舍利弗！南方去此廣遠世界，度萬五千佛剎，有世界名曰無崖際，其國有佛，號無量光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無量光如來名者，盡心淨意，歡喜信樂，斯等眾生，為此如來光明威神之所護持，却生死罪十劫在後。其有謗毀而不信者，當二十劫在波多畔泥犁中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此廣遠世界，度萬五千佛剎，有世界名曰無崖際，其國有佛，號無量光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無量光如來名者，盡心淨意，歡喜信樂，斯等眾生，為此如來光明威神之所護持，却生死罪十劫在後。其有謗毀而不信者，當二十劫在波多畔泥犁中。

「復次，舍利弗！南方去此無崖際界，度二萬佛剎，有世界名曰堅固，其國有佛，號曰開光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞開光如來名號者，歡喜信樂、持諷誦者，魔王眾兵不能毀壞其人道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此無崖際界，度二萬佛剎，有世界名曰堅固，其國有佛，號曰開光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞開光如來名號者，歡喜信樂、持諷誦者，魔王眾兵不能毀壞其人道心。

「復次，舍利弗！南方去此堅固世界，度二千五百佛剎，有世界名曰馬瑙，其國有佛，號月燈光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞斯佛名者，持諷誦念，斯等皆當為世作導，應當得受世之供養，斯其人等為持天上之牢杖也。當知，舍利弗！此諸佛名在於郡縣、丘聚、村落、諸國邑則神塔也！所以者何？舍利弗！最後末世，斯諸快士、正覺之名甚難得值，其有聞者皆當歡喜，一心信樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此堅固世界，度二千五百佛剎，有世界名曰馬瑙，其國有佛，號月燈光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞斯佛名者，持諷誦念，斯等皆當為世作導，應當得受世之供養，斯其人等為持天上之牢杖也。當知，舍利弗！此諸佛名在於郡縣、丘聚、村落、諸國邑則神塔也！所以者何？舍利弗！最後末世，斯諸快士、正覺之名甚難得值，其有聞者皆當歡喜，一心信樂。

「復次，舍利弗！南方去此馬瑙世界，度八千佛剎，有世界名曰妙香，其國有佛，號日月光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞月光如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，若於夢中若聞、若說展轉相語，此輩皆當歡喜踊躍，當得無量功德之報，道心堅固如須彌山，不可傾動，一切魔王不能毀壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此馬瑙世界，度八千佛剎，有世界名曰妙香，其國有佛，號日月光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞月光如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，若於夢中若聞、若說展轉相語，此輩皆當歡喜踊躍，當得無量功德之報，道心堅固如須彌山，不可傾動，一切魔王不能毀壞。

「復次，舍利弗！南方去此妙香世界，度萬佛剎，有世界名曰為日，其國有佛，號日月光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其佛國土無有四路。何等為四？無有地獄、餓鬼、畜生、貧窮下賤。其佛、世尊本求道時，作是誓願：『設我成佛、若泥洹後，其有眾生聞我名者，皆當得住不退轉地，疾成無上正真之道，亦使此等成立國土，無上道田所願具足，亦當如我眾願悉滿！』舍利弗！若有得聞月光明如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，此等眾生亦當具滿無上道願，如此世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此妙香世界，度萬佛剎，有世界名曰為日，其國有佛，號日月光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其佛國土無有四路。何等為四？無有地獄、餓鬼、畜生、貧窮下賤。其佛、世尊本求道時，作是誓願：『設我成佛、若泥洹後，其有眾生聞我名者，皆當得住不退轉地，疾成無上正真之道，亦使此等成立國土，無上道田所願具足，亦當如我眾願悉滿！』舍利弗！若有得聞月光明如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，此等眾生亦當具滿無上道願，如此世尊。

「復次，舍利弗！南方去此日世界，度萬八千佛剎，有世界名曰金珠光明，其國有佛，號曰火光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞火光如來名號者，信樂歡喜，持諷誦念，斯等已持智慧之炬，越度一切生死之海。當各精進，一心信行；晝夜常念，莫得疑懈；當廣宣化，設於法施。一切魔王不能毀壞其人道心，況於外道能毀呰耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此日世界，度萬八千佛剎，有世界名曰金珠光明，其國有佛，號曰火光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞火光如來名號者，信樂歡喜，持諷誦念，斯等已持智慧之炬，越度一切生死之海。當各精進，一心信行；晝夜常念，莫得疑懈；當廣宣化，設於法施。一切魔王不能毀壞其人道心，況於外道能毀呰耶！

「復次，舍利弗！南方去此金珠光明世界，度萬六千佛剎，有世界名曰眾色像逆鏡，其國有佛，號曰集音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有眾生生彼佛剎，甫當生者、現已生者，此等正士過逾一切人、天像貌，眾相嚴容，端正姝妙，光明巍巍，非天、世人所受之體。其有得聞集音如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，後生之處常得端政，顏容妙好，心常歡喜，信樂諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此金珠光明世界，度萬六千佛剎，有世界名曰眾色像逆鏡，其國有佛，號曰集音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有眾生生彼佛剎，甫當生者、現已生者，此等正士過逾一切人、天像貌，眾相嚴容，端正姝妙，光明巍巍，非天、世人所受之體。其有得聞集音如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，後生之處常得端政，顏容妙好，心常歡喜，信樂諸佛。

「復次，舍利弗！南方去此眾色像界，度萬三千佛剎，有世界名曰眾聚，其國有佛，號最威儀如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞最威儀如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，其人為得世間最尊，天、龍、鬼神之所敬仰，却二十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此眾色像界，度萬三千佛剎，有世界名曰眾聚，其國有佛，號最威儀如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞最威儀如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，其人為得世間最尊，天、龍、鬼神之所敬仰，却二十劫生死之罪。

「復次，舍利弗！南方去此眾聚世界，度十萬佛剎，有世界名曰勝戰超度無極，其國有佛，號光明尊如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞光明尊如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，若天、若人、閱叉、鬼神斯眾生因此功德，會得成就正覺之道，却三十劫生死之罪。若有輕謗而不信者，滿八萬歲在於大泥犁，具受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此眾聚世界，度十萬佛剎，有世界名曰勝戰超度無極，其國有佛，號光明尊如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞光明尊如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，若天、若人、閱叉、鬼神斯眾生因此功德，會得成就正覺之道，却三十劫生死之罪。若有輕謗而不信者，滿八萬歲在於大泥犁，具受眾苦。

「復次，舍利弗！南方去此勝戰超度無極世界，度五千佛剎，有世界名一切音響，其國有佛，號蓮花軍如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞蓮花軍如來名者，歡喜信樂，持諷誦念。若使有人大千剎土，滿中珍寶持用布施，其人得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此勝戰超度無極世界，度五千佛剎，有世界名一切音響，其國有佛，號蓮花軍如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞蓮花軍如來名者，歡喜信樂，持諷誦念。若使有人大千剎土，滿中珍寶持用布施，其人得福寧為多不？」

舍利弗言：「甚多，甚多，世尊！不可稱量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，甚多，世尊！不可稱量。」

佛言：「不如有人持諷誦念蓮花軍如來名者，所得功德過於布施功德者上，常與諸佛、世尊共會。卿舍利弗！汝曹不能都盡堪任聽此功德。斯佛、世尊從久已來，於諸禪中具諸德本，其有信持此佛名者，其人皆當超過三界，猶若蓮花從水踊出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如有人持諷誦念蓮花軍如來名者，所得功德過於布施功德者上，常與諸佛、世尊共會。卿舍利弗！汝曹不能都盡堪任聽此功德。斯佛、世尊從久已來，於諸禪中具諸德本，其有信持此佛名者，其人皆當超過三界，猶若蓮花從水踊出。

「復次，舍利弗！南方去此音響世界，度二萬佛剎，有世界名曰月光，其國有佛，號蓮花響如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。舍利弗！此如來尊何故名曰號蓮花響？初昇道場，坐蓮花上成最正覺，無數諸天在虛空中，異口同音共唱聲言：『蓮花響佛今出於世，其音遍聞大千剎土！』以是之故號蓮花響。其有得聞斯佛名者，歡喜信樂，長跪叉手，自作是言：『我今禮蓮花響如來、至真、等正覺！』斯等終不墮於惡道，遊諸恐難疾得解脫，惟除五逆惡罪行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此音響世界，度二萬佛剎，有世界名曰月光，其國有佛，號蓮花響如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。舍利弗！此如來尊何故名曰號蓮花響？初昇道場，坐蓮花上成最正覺，無數諸天在虛空中，異口同音共唱聲言：『蓮花響佛今出於世，其音遍聞大千剎土！』以是之故號蓮花響。其有得聞斯佛名者，歡喜信樂，長跪叉手，自作是言：『我今禮蓮花響如來、至真、等正覺！』斯等終不墮於惡道，遊諸恐難疾得解脫，惟除五逆惡罪行者。

「復次，舍利弗！南方去此月光世界，度三萬佛剎，有世界名天自在，其國有佛，號曰多寶如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。舍利弗！其佛、世尊何故名曰為多寶乎？本遊菩薩徑路之時，有不可計聲聞之眾，悉來從其啟受經法，異口同音共作是言：『斯之正士乃能有此深妙法寶！』因號名曰為多寶也。若族姓子、族姓女，其有得聞斯佛名者，歡喜信樂，長跪叉手，三反稱言：『我今禮多寶如來、至真、等正覺！』其人所生在諸佛剎，心常解了一切諸法。所以者何？斯佛、世尊為菩薩時發是誓願：『如此人者自成法寶，以寶為徒從！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此月光世界，度三萬佛剎，有世界名天自在，其國有佛，號曰多寶如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。舍利弗！其佛、世尊何故名曰為多寶乎？本遊菩薩徑路之時，有不可計聲聞之眾，悉來從其啟受經法，異口同音共作是言：『斯之正士乃能有此深妙法寶！』因號名曰為多寶也。若族姓子、族姓女，其有得聞斯佛名者，歡喜信樂，長跪叉手，三反稱言：『我今禮多寶如來、至真、等正覺！』其人所生在諸佛剎，心常解了一切諸法。所以者何？斯佛、世尊為菩薩時發是誓願：『如此人者自成法寶，以寶為徒從！』

「復次，舍利弗！南方去此天自在界，度二萬佛剎，有世界名曰蓮花，其國有佛，號師子吼如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞師子吼如來名者，歡喜信樂，長跪叉手，三舉聲言：『我今禮此師子吼如來、至真、等正覺！』斯其人等所生之處，皆當悉能作師子吼，聲揚法音遍于三千，化度無量眾生之類，却五十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此天自在界，度二萬佛剎，有世界名曰蓮花，其國有佛，號師子吼如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞師子吼如來名者，歡喜信樂，長跪叉手，三舉聲言：『我今禮此師子吼如來、至真、等正覺！』斯其人等所生之處，皆當悉能作師子吼，聲揚法音遍于三千，化度無量眾生之類，却五十劫生死之罪。

「復次，舍利弗！南方去此蓮花世界，度萬佛剎，有世界名曰明星，其國有佛，號師子音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞師子音如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，斯其人等後生之處，得無量音，及得如來淨光之音。所以者何？若散花香於虛空中，稱南無佛，得福無量，況覩靈廟如來形像，至心禮敬，散花香者，斯等在世猶若好花，莫不鮮澤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此蓮花世界，度萬佛剎，有世界名曰明星，其國有佛，號師子音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞師子音如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，斯其人等後生之處，得無量音，及得如來淨光之音。所以者何？若散花香於虛空中，稱南無佛，得福無量，況覩靈廟如來形像，至心禮敬，散花香者，斯等在世猶若好花，莫不鮮澤。

「復次，舍利弗！南方去此明星世界，度萬五千佛剎，有世界名曰無憂，其國有佛，號精進軍如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞精進軍如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，一心奉信無憂剎土，以清淨心盡誠敬信於此如來，斯等皆當成等正覺，能為眾生廣轉法輪。所以者何？其如來尊本求道時興此誓願：『吾成正覺，一切眾生聞我名者，其人皆當生我剎土，悉當具滿如來之慧！』舍利弗！若有謗毀、輕慢、不信、更相調戲、持用作笑，此輩億歲在地獄中具受罪報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此明星世界，度萬五千佛剎，有世界名曰無憂，其國有佛，號精進軍如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞精進軍如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，一心奉信無憂剎土，以清淨心盡誠敬信於此如來，斯等皆當成等正覺，能為眾生廣轉法輪。所以者何？其如來尊本求道時興此誓願：『吾成正覺，一切眾生聞我名者，其人皆當生我剎土，悉當具滿如來之慧！』舍利弗！若有謗毀、輕慢、不信、更相調戲、持用作笑，此輩億歲在地獄中具受罪報。

「復次，舍利弗！南方去此無憂世界，度萬佛剎，有世界名金剛聚，其國有佛，號金剛踊躍如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞金剛踊躍如來名者，一心信樂，持諷誦念，若於夢中聞斯佛名，其人皆能破壞三毒，消散諸欲，得不退轉於諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此無憂世界，度萬佛剎，有世界名金剛聚，其國有佛，號金剛踊躍如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞金剛踊躍如來名者，一心信樂，持諷誦念，若於夢中聞斯佛名，其人皆能破壞三毒，消散諸欲，得不退轉於諸佛法。

「復次，舍利弗！南方去此金剛聚世界，度千億佛剎，有世界名曰恐明珠，其國有佛，號度一切禪絕眾疑如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞度一切禪絕眾疑如來名者，歡喜信樂，至心諷誦念其如來。若復有人說斯佛名，其有聽者當以質直、無諛諂意宣傳之者，真正說之，斯等皆能壞眾魔兵及諸外道倒見之徒，悉能決散一切疑結，必得成就正覺之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此金剛聚世界，度千億佛剎，有世界名曰恐明珠，其國有佛，號度一切禪絕眾疑如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞度一切禪絕眾疑如來名者，歡喜信樂，至心諷誦念其如來。若復有人說斯佛名，其有聽者當以質直、無諛諂意宣傳之者，真正說之，斯等皆能壞眾魔兵及諸外道倒見之徒，悉能決散一切疑結，必得成就正覺之道。

「復次，舍利弗！南方去此恐明珠世界，度千八百佛剎，有世界名曰花香，其國有佛，號寶大侍從如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。舍利弗！若有得聞寶大侍從如來名者，歡喜踊躍，一心信樂，持諷誦念，斯其人等能為世間作大珍寶，當轉無上正法之輪。如是，舍利弗！聞斯佛名信樂之者，得大利益，功德乃爾！其有畏惡生死之難，傾其心意著在聲聞、緣覺之道，此等徒類小誓淺智，志存下劣，不能堪任尊妙之道，放捨如來廣大之慧，斯之等輩不能信解此深妙義。其有眾生求廣妙慧，傾於眾德著最特妙乘，於此法中，但當求索無盡之藏，除去慳心褊狹局意，發無蓋哀，但欲充滿眾生之願，作是施與，於如來田得無盡報，會當解了正覺之慧，能以財寶施與眾生，令使一切各得快樂，願此眾德著於無上正真道中。舍利弗！其有得聞斯佛名者，及諸如來功德名號，加廣宣傳稱揚說時，若有不信謗毀之者，四十億歲在加羅秀領泥犁之中具受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此恐明珠世界，度千八百佛剎，有世界名曰花香，其國有佛，號寶大侍從如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。舍利弗！若有得聞寶大侍從如來名者，歡喜踊躍，一心信樂，持諷誦念，斯其人等能為世間作大珍寶，當轉無上正法之輪。如是，舍利弗！聞斯佛名信樂之者，得大利益，功德乃爾！其有畏惡生死之難，傾其心意著在聲聞、緣覺之道，此等徒類小誓淺智，志存下劣，不能堪任尊妙之道，放捨如來廣大之慧，斯之等輩不能信解此深妙義。其有眾生求廣妙慧，傾於眾德著最特妙乘，於此法中，但當求索無盡之藏，除去慳心褊狹局意，發無蓋哀，但欲充滿眾生之願，作是施與，於如來田得無盡報，會當解了正覺之慧，能以財寶施與眾生，令使一切各得快樂，願此眾德著於無上正真道中。舍利弗！其有得聞斯佛名者，及諸如來功德名號，加廣宣傳稱揚說時，若有不信謗毀之者，四十億歲在加羅秀領泥犁之中具受眾苦。

「復次，舍利弗！南方去此花香世界，度六千佛剎，有世界名曰喜起，其國有佛，號曰無憂如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無憂如來名號者，發歡喜心，信樂諷誦，斯諸人等於眾欲中無所污染，不為諸欲之所拘礙，心如蓮花不著塵水，得不退轉，悉能安隱一切眾生。後成正覺，若有眾生聞其名號，至心諷誦，歡喜信樂，若存在世、若泥曰後，斯等亦得最特妙乘，為世導師，皆當逮得無量功德；所生之處，其人未曾不值佛時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此花香世界，度六千佛剎，有世界名曰喜起，其國有佛，號曰無憂如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無憂如來名號者，發歡喜心，信樂諷誦，斯諸人等於眾欲中無所污染，不為諸欲之所拘礙，心如蓮花不著塵水，得不退轉，悉能安隱一切眾生。後成正覺，若有眾生聞其名號，至心諷誦，歡喜信樂，若存在世、若泥曰後，斯等亦得最特妙乘，為世導師，皆當逮得無量功德；所生之處，其人未曾不值佛時。

「復次，舍利弗！南方去此喜起世界，度二萬佛剎，有世界名曰哀色，其國有佛號地力持踊如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞地力持踊如來名者，淨心歡喜，持諷誦念，五體投地而為作禮，念其如來一日一夜，斯人當得立不退轉、難動如地，一切眾魔不能毀壞其人道心，得無量慧猶若大海，斷生死路，却二十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此喜起世界，度二萬佛剎，有世界名曰哀色，其國有佛號地力持踊如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞地力持踊如來名者，淨心歡喜，持諷誦念，五體投地而為作禮，念其如來一日一夜，斯人當得立不退轉、難動如地，一切眾魔不能毀壞其人道心，得無量慧猶若大海，斷生死路，却二十劫生死之罪。

「復次，舍利弗！南方去此哀色世界，度十四佛剎，有世界名曰為天，其國有佛，號最踊躍如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞最踊躍如來名者，歡喜踊躍，持諷誦念，長跪叉手而為作禮，當作是言：『我今禮最踊躍如來、至真、等正覺！』此等眾生當為最特殊妙大乘之所捉持，亦能饒益一切眾生，三塗、八難悉為永除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此哀色世界，度十四佛剎，有世界名曰為天，其國有佛，號最踊躍如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞最踊躍如來名者，歡喜踊躍，持諷誦念，長跪叉手而為作禮，當作是言：『我今禮最踊躍如來、至真、等正覺！』此等眾生當為最特殊妙大乘之所捉持，亦能饒益一切眾生，三塗、八難悉為永除。

「復次，舍利弗！南方去此天世界，度八千佛剎，有世界名栴檀光，其國有佛，號曰自在王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞自在王如來名者，益加信樂，若更相勸持此佛名，斯皆當得無量之福。舍利弗！若有說此如來名時，若天、若人、龍及閱叉、一切非人，其有聞此如來名者，此等皆當得不退轉於正真道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此天世界，度八千佛剎，有世界名栴檀光，其國有佛，號曰自在王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞自在王如來名者，益加信樂，若更相勸持此佛名，斯皆當得無量之福。舍利弗！若有說此如來名時，若天、若人、龍及閱叉、一切非人，其有聞此如來名者，此等皆當得不退轉於正真道。

「復次，舍利弗！南方去此栴檀光世界，度二十億佛剎，有世界名一切伎樂震動，其國有佛，號無量音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無量音如來名者，歡喜信樂如來功德，當發此願：『以此功德，使我解了如來智慧！』斯皆當住不退轉地，必成無上正真之道。所以者何？此如來尊為菩薩時，興大弘誓，立此願故。若有不信誹謗之者，於地獄中長受眾苦；罪畢得出，所生之處常不遇值諸佛之世。舍利弗！其佛世界何故名曰伎樂震動？無量音佛本從兜術降神之時，始發一切伎樂之音聲，普震動揚其樂音聲，天上、世間乃至非人一切伎樂所不能及；其佛住壽在世之時，說法教化至于泥曰；其佛國土伎樂之音聲續美暢，震于十方二十佛剎。以是之故，號無量音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此栴檀光世界，度二十億佛剎，有世界名一切伎樂震動，其國有佛，號無量音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無量音如來名者，歡喜信樂如來功德，當發此願：『以此功德，使我解了如來智慧！』斯皆當住不退轉地，必成無上正真之道。所以者何？此如來尊為菩薩時，興大弘誓，立此願故。若有不信誹謗之者，於地獄中長受眾苦；罪畢得出，所生之處常不遇值諸佛之世。舍利弗！其佛世界何故名曰伎樂震動？無量音佛本從兜術降神之時，始發一切伎樂之音聲，普震動揚其樂音聲，天上、世間乃至非人一切伎樂所不能及；其佛住壽在世之時，說法教化至于泥曰；其佛國土伎樂之音聲續美暢，震于十方二十佛剎。以是之故，號無量音。

「復次，舍利弗！南方去此一切伎樂震動世界，度三百億佛剎，有世界名集光明，其國有佛，號曰錠光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。舍利弗！其如來尊停住光明，照他佛國，十萬億剎常以大明，以是之故名曰錠光。其有得聞斯佛名者，一心信樂，歡喜踊躍，無諛諂意，斯等當為如來光明之所護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此一切伎樂震動世界，度三百億佛剎，有世界名集光明，其國有佛，號曰錠光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。舍利弗！其如來尊停住光明，照他佛國，十萬億剎常以大明，以是之故名曰錠光。其有得聞斯佛名者，一心信樂，歡喜踊躍，無諛諂意，斯等當為如來光明之所護持。

「復次，舍利弗！南方去此集光明世界，度八萬佛剎，有世界名一切香，其國有佛，號寶光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶光明如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，斯等皆當為於世間作大珍寶，住不退轉於正真道；所生之處常值佛世，初不曾生無佛之處；遊於菩薩徑路之時，却五十劫生死之罪。是故，舍利弗！不當起於瞋恚、忿亂向諸菩薩及諸弟子，惟當興立大慈之心而奉敬之；當求如來廣妙之慧，發弘誓願趣至大乘。舍利弗！如是其人疾近無上正真之道，廣演如來深妙之法。若使有人未入泥洹，在菩薩之境界者，不信佛法，亦不信有行菩薩道，言佛道難得。如是之人，滿於千歲在地獄中具受眾罪。是故，舍利弗！不當起瞋恚之意向於虫䗍，況持惡意向諸快士。癡蓋所覆、無慚愧者，於中謗毀益牢地獄諸罪之行。舍利弗！諸佛興世甚難、甚難，百億之數發意求道，至時得者若一、若兩。當知，舍利弗！如來興世如優曇花，時時乃有，不可見也。其求大乘，發弘誓願，已有發者、甫當發者、今現發者，起勇猛意、不沈疑者，當如所願疾成不久，廣施法食，具正覺道。如是南方諸佛之等不可稱計，今現康常，廣說經法。其有聞者，廣演、興顯、歎揚如來無量功德，當向南方五體投地，念諸如來，稱其名號而為作禮，其人得福不可計量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！南方去此集光明世界，度八萬佛剎，有世界名一切香，其國有佛，號寶光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶光明如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，斯等皆當為於世間作大珍寶，住不退轉於正真道；所生之處常值佛世，初不曾生無佛之處；遊於菩薩徑路之時，却五十劫生死之罪。是故，舍利弗！不當起於瞋恚、忿亂向諸菩薩及諸弟子，惟當興立大慈之心而奉敬之；當求如來廣妙之慧，發弘誓願趣至大乘。舍利弗！如是其人疾近無上正真之道，廣演如來深妙之法。若使有人未入泥洹，在菩薩之境界者，不信佛法，亦不信有行菩薩道，言佛道難得。如是之人，滿於千歲在地獄中具受眾罪。是故，舍利弗！不當起瞋恚之意向於虫䗍，況持惡意向諸快士。癡蓋所覆、無慚愧者，於中謗毀益牢地獄諸罪之行。舍利弗！諸佛興世甚難、甚難，百億之數發意求道，至時得者若一、若兩。當知，舍利弗！如來興世如優曇花，時時乃有，不可見也。其求大乘，發弘誓願，已有發者、甫當發者、今現發者，起勇猛意、不沈疑者，當如所願疾成不久，廣施法食，具正覺道。如是南方諸佛之等不可稱計，今現康常，廣說經法。其有聞者，廣演、興顯、歎揚如來無量功德，當向南方五體投地，念諸如來，稱其名號而為作禮，其人得福不可計量。