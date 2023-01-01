佛說稱揚諸佛功德經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說稱揚諸佛功德經卷上

元魏天竺三藏吉迦夜譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏吉迦夜譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在羅閱祇靈鷲山中，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時耆年舍利弗便從座起，偏袒右肩，更整法服，在佛右面，右膝著地，長跪叉手，前白佛言：「唯，天中天！今日現在諸佛、世尊進止康常，今說法者，其數幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇靈鷲山中，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時耆年舍利弗便從座起，偏袒右肩，更整法服，在佛右面，右膝著地，長跪叉手，前白佛言：「唯，天中天！今日現在諸佛、世尊進止康常，今說法者，其數幾何？」

時舍利弗發是問已，爾時世尊告舍利弗：「所問甚快！多所饒益普利一切。諦聽，諦聽！善著心中！吾當為汝具分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗發是問已，爾時世尊告舍利弗：「所問甚快！多所饒益普利一切。諦聽，諦聽！善著心中！吾當為汝具分別說。」

於是舍利弗聞佛許可，歡喜踊躍，叉手白言：「諾！當善聽，願樂欲聞！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是舍利弗聞佛許可，歡喜踊躍，叉手白言：「諾！當善聽，願樂欲聞！」

佛告舍利弗：「東方去此千萬億諸佛剎土，有世界名曰天神，其國有佛，名曰寶海如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。若族姓子、族姓女其有得聞寶海如來名號者，執持諷誦，歡喜信樂，其人當得七覺意寶，皆當得立不退轉地，疾成無上正真之道，却六十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「東方去此千萬億諸佛剎土，有世界名曰天神，其國有佛，名曰寶海如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。若族姓子、族姓女其有得聞寶海如來名號者，執持諷誦，歡喜信樂，其人當得七覺意寶，皆當得立不退轉地，疾成無上正真之道，却六十劫生死之罪。

「復次，舍利弗！東方有世界名曰寶集，其國有佛，號曰寶英如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶英如來名號者，執持諷誦，歡喜信樂，五體投地而為作禮，若使三千大千佛剎滿中七寶，持用布施滿百歲中，所得功德寧多不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方有世界名曰寶集，其國有佛，號曰寶英如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶英如來名號者，執持諷誦，歡喜信樂，五體投地而為作禮，若使三千大千佛剎滿中七寶，持用布施滿百歲中，所得功德寧多不乎？」

舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」

佛言：「不如有人得聞寶英如來名號，持諷誦者作禮之德，十萬億倍過出布施功德者上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如有人得聞寶英如來名號，持諷誦者作禮之德，十萬億倍過出布施功德者上。

「復次，舍利弗！東方去此寶集世界，度八百佛剎，有世界名曰寶最，其國有佛，號曰寶成如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶成如來名號者，執持諷誦，以清淨心歡喜信樂，却五百劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此寶集世界，度八百佛剎，有世界名曰寶最，其國有佛，號曰寶成如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶成如來名號者，執持諷誦，以清淨心歡喜信樂，却五百劫生死之罪。

「復次，舍利弗！東方去此寶最世界，度千佛剎，有世界名曰光明，其國有佛，號寶光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶光明如來名號，執持諷誦，歡喜信樂，於三塗中悉得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此寶最世界，度千佛剎，有世界名曰光明，其國有佛，號寶光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶光明如來名號，執持諷誦，歡喜信樂，於三塗中悉得解脫。

「復次，舍利弗！東方去此光明世界，度千五百佛剎，有世界名曰幢幡，其國有佛，號曰寶幢幡如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶幢幡如來名號者，持諷誦念，歡喜信樂，其人則為成法珍寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此光明世界，度千五百佛剎，有世界名曰幢幡，其國有佛，號曰寶幢幡如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶幢幡如來名號者，持諷誦念，歡喜信樂，其人則為成法珍寶。

「復次，舍利弗！東方去此幢幡世界，度二千佛剎，有世界名曰一切眾德光明，其國有佛，號寶光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶光明如來名者，持諷誦讀，歡喜信樂，五體投地而為作禮，却二十萬劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此幢幡世界，度二千佛剎，有世界名曰一切眾德光明，其國有佛，號寶光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶光明如來名者，持諷誦讀，歡喜信樂，五體投地而為作禮，却二十萬劫生死之罪。

「復次，舍利弗！東方去此眾德世界，度千佛剎，有世界名曰妙樂，其國有佛，號曰阿閦如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞阿閦如來名號者，捉持諷誦，歎說其德，復勸他人令學諷誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此眾德世界，度千佛剎，有世界名曰妙樂，其國有佛，號曰阿閦如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞阿閦如來名號者，捉持諷誦，歎說其德，復勸他人令學諷誦。」

爾時波旬將四種兵來詣佛所，而作是語：「寧使捉持餘千佛名，亦勸他人令使學之，不使捉持阿閦佛名。其有捉持阿閦如來名號者，我終不能毀壞其人無上道心，我亦當能毀壞斯等無上道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波旬將四種兵來詣佛所，而作是語：「寧使捉持餘千佛名，亦勸他人令使學之，不使捉持阿閦佛名。其有捉持阿閦如來名號者，我終不能毀壞其人無上道心，我亦當能毀壞斯等無上道心。」

佛告魔言：「汝能毀壞誰之道心？」魔言：「其求大乘、捉持阿閦如來名者，我心則生愁憂、熱惱。如我今日復得熱惱，用聞阿閦如來名故！」魔言：「亦復有眾生，其數甚多，捉持餘佛名號者，我或當能毀壞其人正覺道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告魔言：「汝能毀壞誰之道心？」魔言：「其求大乘、捉持阿閦如來名者，我心則生愁憂、熱惱。如我今日復得熱惱，用聞阿閦如來名故！」魔言：「亦復有眾生，其數甚多，捉持餘佛名號者，我或當能毀壞其人正覺道心。」

佛告魔言：「汝莫愁憂、懷於惱結，汝終不能毀壞此等無上道心！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告魔言：「汝莫愁憂、懷於惱結，汝終不能毀壞此等無上道心！」

魔波旬言：「有何因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔波旬言：「有何因緣？」

佛告魔言：「汝為隱蔽歸命諸佛功德之行。所以者何？阿閦如來自當觀視擁護其人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告魔言：「汝為隱蔽歸命諸佛功德之行。所以者何？阿閦如來自當觀視擁護其人。」

時舍利弗即白佛言：「波旬今日於如來前，云何欲作師子之吼，欲破眾生正覺道心？其有眾生捉持阿閦如來名者，及餘一切諸佛名號，魔審當能毀壞其人正覺心乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗即白佛言：「波旬今日於如來前，云何欲作師子之吼，欲破眾生正覺道心？其有眾生捉持阿閦如來名者，及餘一切諸佛名號，魔審當能毀壞其人正覺心乎！」

佛告舍利弗：「我今觀覩諸眾生，其有捉持諸佛名者，若有呵罵誹謗之者，斯人則為造大惡行，致無量罪，入阿鼻獄具受眾苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「我今觀覩諸眾生，其有捉持諸佛名者，若有呵罵誹謗之者，斯人則為造大惡行，致無量罪，入阿鼻獄具受眾苦。」

舍利弗言：「有誹謗經者，其數幾許？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「有誹謗經者，其數幾許？」

佛言：「十方諸佛為諸眾生廣說法時，皆先讚歎阿閦如來名號功德，眾生聽聞其功德者，終無厭足。若有眾生得見如來，聞其功德，未曾有能謗此經者，諸佛、如來不於五濁弊惡之時興出於世，如我今者於此忍界下劣叢殘諸眾生中而作佛也。阿閦佛國嚴淨最好，終不爾也！當知，舍利弗！斯尊法輪隨次分布丘聚國邑，若族姓子、若族姓女一心信行，當廣宣傳此諸經法。當知，舍利弗！聞此經者，誹謗輕毀所受之報，汝今諦聽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「十方諸佛為諸眾生廣說法時，皆先讚歎阿閦如來名號功德，眾生聽聞其功德者，終無厭足。若有眾生得見如來，聞其功德，未曾有能謗此經者，諸佛、如來不於五濁弊惡之時興出於世，如我今者於此忍界下劣叢殘諸眾生中而作佛也。阿閦佛國嚴淨最好，終不爾也！當知，舍利弗！斯尊法輪隨次分布丘聚國邑，若族姓子、若族姓女一心信行，當廣宣傳此諸經法。當知，舍利弗！聞此經者，誹謗輕毀所受之報，汝今諦聽！」

舍利弗言：「諾！當善聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「諾！當善聽。」

佛言：「犍陀梨國謗此經者滿百千人，造斯惡行，當墮阿鼻大泥犁中；次復北方國名罽賓，其國經法興盛久住，而此國中五百千人謗此經法，此眾生輩死墮阿鼻大泥犁中。舍利弗！於眾聚中當有共謗此經者，有八萬人墮阿鼻大泥犁中。東方少有信斯經者，多造阿鼻泥犁行，有百千人死入阿鼻大泥犁中；南方二百千人當謗此經，死入阿鼻大泥犁中；西方有百萬人當謗斯經，死墮阿鼻大泥犁中。當知，舍利弗！緣覺智慧不能度量如來之智，況諸聲聞及諸眾生未成道果、為生死水所漂流者，欲度如來智慧功德，未之有也！夫黠慧者當自思惟：『諸佛功德不可限量，諸佛智慧不可思議，諸佛已成一切種智三達無閡，而我癡冥無有是智，諸佛已成一切智者，自當知之我所不了。若我不了，不當謗毀四句一偈，何況謗毀斯大尊經，造斯大罪，眾惡行聚無央數劫，當在阿鼻大泥犁中於彼止宿。』是故，舍利弗！若族姓子、族姓女當作是意：『我今乃聞此大尊經而不誹謗，乃却阿鼻一劫之罪，我等今當自慶歡喜，興大踊躍。』緣此之故，無央數劫常當與此大法共俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「犍陀梨國謗此經者滿百千人，造斯惡行，當墮阿鼻大泥犁中；次復北方國名罽賓，其國經法興盛久住，而此國中五百千人謗此經法，此眾生輩死墮阿鼻大泥犁中。舍利弗！於眾聚中當有共謗此經者，有八萬人墮阿鼻大泥犁中。東方少有信斯經者，多造阿鼻泥犁行，有百千人死入阿鼻大泥犁中；南方二百千人當謗此經，死入阿鼻大泥犁中；西方有百萬人當謗斯經，死墮阿鼻大泥犁中。當知，舍利弗！緣覺智慧不能度量如來之智，況諸聲聞及諸眾生未成道果、為生死水所漂流者，欲度如來智慧功德，未之有也！夫黠慧者當自思惟：『諸佛功德不可限量，諸佛智慧不可思議，諸佛已成一切種智三達無閡，而我癡冥無有是智，諸佛已成一切智者，自當知之我所不了。若我不了，不當謗毀四句一偈，何況謗毀斯大尊經，造斯大罪，眾惡行聚無央數劫，當在阿鼻大泥犁中於彼止宿。』是故，舍利弗！若族姓子、族姓女當作是意：『我今乃聞此大尊經而不誹謗，乃却阿鼻一劫之罪，我等今當自慶歡喜，興大踊躍。』緣此之故，無央數劫常當與此大法共俱。

「復次，舍利弗！東方去此妙樂世界，度萬佛剎，有世界名曰無量，其國有佛，號大光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大光明如來名者，執持諷誦，歡喜信樂，其人所生未曾不值諸佛、世尊，住不退轉，必得成就最上正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此妙樂世界，度萬佛剎，有世界名曰無量，其國有佛，號大光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大光明如來名者，執持諷誦，歡喜信樂，其人所生未曾不值諸佛、世尊，住不退轉，必得成就最上正覺。

「復次，舍利弗！東方去此無量世界，度六萬佛剎，有世界名曰眾華，其國有佛，號無量音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無量音如來名者，淨心信樂，三反稱言：『我今一心禮無量音如來！』其人當得無量音聲，及得如來淨光之音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此無量世界，度六萬佛剎，有世界名曰眾華，其國有佛，號無量音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無量音如來名者，淨心信樂，三反稱言：『我今一心禮無量音如來！』其人當得無量音聲，及得如來淨光之音。

「復次，舍利弗！東方去此眾華世界，度萬四千佛剎，有世界名無塵垢，其國有佛，號無量音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無量音如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，却十二劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此眾華世界，度萬四千佛剎，有世界名無塵垢，其國有佛，號無量音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無量音如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，却十二劫生死之罪。

「復次，舍利弗！東方去此無塵垢世界，度二萬佛剎，有世界名莫能勝，其國有佛，號大名稱如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大名稱如來名者，淨心信樂，諷誦不忘，長跪叉手而作是言：『我今禮大名稱如來！』作七寶阜如須彌山，持用布施滿百歲中，所得功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此無塵垢世界，度二萬佛剎，有世界名莫能勝，其國有佛，號大名稱如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大名稱如來名者，淨心信樂，諷誦不忘，長跪叉手而作是言：『我今禮大名稱如來！』作七寶阜如須彌山，持用布施滿百歲中，所得功德寧為多不？」

舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」

佛言：「不如有人持大名稱如來名號作禮之者，得其功德巨億萬倍，過出布施功德者上，不得為比！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如有人持大名稱如來名號作禮之者，得其功德巨億萬倍，過出布施功德者上，不得為比！

「復次，舍利弗！東方去此莫能勝世界，度三千佛剎，有世界名光明，其國有佛，號寶光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶光明如來名者，盡心信樂、持諷誦者，當却十劫生死之罪，住不退轉，必成無上正真之道。其有誹謗、其不信者，當在阿鼻大泥犁中壽命一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此莫能勝世界，度三千佛剎，有世界名光明，其國有佛，號寶光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞寶光明如來名者，盡心信樂、持諷誦者，當却十劫生死之罪，住不退轉，必成無上正真之道。其有誹謗、其不信者，當在阿鼻大泥犁中壽命一劫。

「復次，舍利弗！東方去此光明世界，度萬五千佛剎，有世界名曰多光，其國有佛，號得大安隱如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大安隱如來名者，歡喜信樂，諷誦不忘，當作是念：『持此功德，普使一切無量眾生而得安隱。』其人則受無量功德，便能安隱一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此光明世界，度萬五千佛剎，有世界名曰多光，其國有佛，號得大安隱如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大安隱如來名者，歡喜信樂，諷誦不忘，當作是念：『持此功德，普使一切無量眾生而得安隱。』其人則受無量功德，便能安隱一切眾生。

「復次，舍利弗！東方去此多光世界，度七千佛剎，有世界名摩尼光，其國有佛，號大光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大光明如來名號者，歡喜信樂，持諷誦讀，其人當得如來十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此多光世界，度七千佛剎，有世界名摩尼光，其國有佛，號大光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大光明如來名號者，歡喜信樂，持諷誦讀，其人當得如來十力。

「復次，舍利弗！東方去此珠光世界，度八千佛剎，有世界名曰正直，其國有佛，號正音聲如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞正音聲如來名號者，淨心信樂，持諷誦讀，其人當得如來四諦平等之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此珠光世界，度八千佛剎，有世界名曰正直，其國有佛，號正音聲如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞正音聲如來名號者，淨心信樂，持諷誦讀，其人當得如來四諦平等之法。

「復次，舍利弗！東方去此正直世界，度二萬佛剎，有世界名光明尊，其國有佛，號無限淨如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無限淨如來名者，歡喜信樂、持諷誦者，大千世界滿中七寶持用布施，所得功德寧多不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此正直世界，度二萬佛剎，有世界名光明尊，其國有佛，號無限淨如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無限淨如來名者，歡喜信樂、持諷誦者，大千世界滿中七寶持用布施，所得功德寧多不乎？」

舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」

佛言：「不如捉持無限淨如來名者，所得功德百千萬倍，過出布施功德者上，無以為比。少功德人不得聞此如來名號，於千佛所造立德本，爾乃得聞此尊佛名，却生死罪四十八劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如捉持無限淨如來名者，所得功德百千萬倍，過出布施功德者上，無以為比。少功德人不得聞此如來名號，於千佛所造立德本，爾乃得聞此尊佛名，却生死罪四十八劫。

「復次，舍利弗！東方去此光明尊世界，度九千佛剎，有世界名曰音響，其國有佛，號月音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞月音如來名號者，盡心信樂，持諷誦念，其人所得清淨功德，成具畢滿如月盛明，立不退轉，當成無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此光明尊世界，度九千佛剎，有世界名曰音響，其國有佛，號月音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞月音如來名號者，盡心信樂，持諷誦念，其人所得清淨功德，成具畢滿如月盛明，立不退轉，當成無上正真之道。

「復次，舍利弗！東方去此音響世界，度萬二千佛剎，有世界名曰安隱，其國有佛，號無限名稱如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無限名稱如來名者，一心信樂而諷誦者，長跪叉手自作是言：『今我禮無限名稱如來、至真、等正覺！』計於其人所得功德，若積七寶如須彌山，持用布施滿百歲中，所得功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此音響世界，度萬二千佛剎，有世界名曰安隱，其國有佛，號無限名稱如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無限名稱如來名者，一心信樂而諷誦者，長跪叉手自作是言：『今我禮無限名稱如來、至真、等正覺！』計於其人所得功德，若積七寶如須彌山，持用布施滿百歲中，所得功德寧為多不？」

舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」

佛言：「不如得聞無限名稱如來名者，持其名號歡喜作禮，其福甚多，比於布施過出百倍，無以為比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如得聞無限名稱如來名者，持其名號歡喜作禮，其福甚多，比於布施過出百倍，無以為比。

「復次，舍利弗！東方去此安隱世界，度千五百佛剎，有世界名曰為日，其國有佛，號日月光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞日月光如來名號者，歡喜敬心，兩膝著地，長跪叉手，自作是言：『我今禮日月光如來、至真、等正覺！』其人疾得成就無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此安隱世界，度千五百佛剎，有世界名曰為日，其國有佛，號日月光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞日月光如來名號者，歡喜敬心，兩膝著地，長跪叉手，自作是言：『我今禮日月光如來、至真、等正覺！』其人疾得成就無上正真之道。

「復次，舍利弗！東方去此日世界，度三十佛剎，有世界名曰清淨，其國有佛，號無垢光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無垢光如來名者，若天、若人、龍及閱叉、若諸非人，歡喜信樂，一心敬禮，斯等皆得立不退轉，成無上最正覺道，終不畏墮三塗之中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此日世界，度三十佛剎，有世界名曰清淨，其國有佛，號無垢光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無垢光如來名者，若天、若人、龍及閱叉、若諸非人，歡喜信樂，一心敬禮，斯等皆得立不退轉，成無上最正覺道，終不畏墮三塗之中。

「復次，舍利弗！東方去此清淨世界，度半大千佛剎，有世界名曰琉璃光，其國有佛，號曰淨光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞淨光如來名號者，誦其名號，歡喜作禮，若天、若龍、閱叉及與非人，此等壽終當生天上及與人中，未曾失於天人之路，常當得值法之盈利，貪心、瞋恚、愚癡之意疾得清淨。若有謗毀而不信者，六萬歲中在於盧獵泥犁受罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此清淨世界，度半大千佛剎，有世界名曰琉璃光，其國有佛，號曰淨光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞淨光如來名號者，誦其名號，歡喜作禮，若天、若龍、閱叉及與非人，此等壽終當生天上及與人中，未曾失於天人之路，常當得值法之盈利，貪心、瞋恚、愚癡之意疾得清淨。若有謗毀而不信者，六萬歲中在於盧獵泥犁受罪。

「復次，舍利弗！東方去此琉璃光世界，度三百佛剎，有世界名得大豐，其國有佛，號日光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞斯佛名者，歡喜信樂，念其如來。斯等之類，譬若日輪，皆悉具滿白淨之法，降伏眾魔及諸外道，却四十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此琉璃光世界，度三百佛剎，有世界名得大豐，其國有佛，號日光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞斯佛名者，歡喜信樂，念其如來。斯等之類，譬若日輪，皆悉具滿白淨之法，降伏眾魔及諸外道，却四十劫生死之罪。

「復次，舍利弗！東方去此大豐世界，度萬佛剎，有世界名曰得立正覺侍從，其國有佛，號無量寶如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無量寶如來名號，歡心信樂，持諷誦者，斯輩皆當得七覺寶，能立眾生於最寶中，眾德之聚日日增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此大豐世界，度萬佛剎，有世界名曰得立正覺侍從，其國有佛，號無量寶如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無量寶如來名號，歡心信樂，持諷誦者，斯輩皆當得七覺寶，能立眾生於最寶中，眾德之聚日日增長。

「復次，舍利弗！東方去此立正覺世界，度五千佛剎，有世界名蓮花光，其國有佛，號蓮花最尊如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞蓮花最尊如來名號，歡喜信樂、持諷誦者，猶若妙花在尊法室，功德智慧日日增長，譬如蓮花從水湧出，却五十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此立正覺世界，度五千佛剎，有世界名蓮花光，其國有佛，號蓮花最尊如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞蓮花最尊如來名號，歡喜信樂、持諷誦者，猶若妙花在尊法室，功德智慧日日增長，譬如蓮花從水湧出，却五十劫生死之罪。

「復次，舍利弗！東方去此蓮花光世界，度十萬億佛剎，有世界名普度眾難，其國有佛，號曰身尊如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞身尊如來名號者，盡心信樂、持諷誦者，其人疾度生死之海，能除眾生諸欲飢渴，當作快士，為於世間而作福田，能受三界一切供養。其有目見此如來者，歡喜信樂，當為世間作大法師，得金剛力，立不退轉，當成無上正真之道。其有女人聞此身尊如來名者，盡心淨意、歡喜信樂、無諛諂者，厭污女身，從是以後更止不受女人之身，却六十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此蓮花光世界，度十萬億佛剎，有世界名普度眾難，其國有佛，號曰身尊如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞身尊如來名號者，盡心信樂、持諷誦者，其人疾度生死之海，能除眾生諸欲飢渴，當作快士，為於世間而作福田，能受三界一切供養。其有目見此如來者，歡喜信樂，當為世間作大法師，得金剛力，立不退轉，當成無上正真之道。其有女人聞此身尊如來名者，盡心淨意、歡喜信樂、無諛諂者，厭污女身，從是以後更止不受女人之身，却六十劫生死之罪。

「如是，舍利弗！其有得聞身尊如來名號者，斯等為獲無極之德，是故當求正覺之道，普救一切令離眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利弗！其有得聞身尊如來名號者，斯等為獲無極之德，是故當求正覺之道，普救一切令離眾苦。

「復次，舍利弗！東方去此度眾難世界，度二十佛剎，有世界名曰堅固，其國有佛，號曰金光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞金光如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，斯等皆當為佛光明之所護持。成佛之時，於諸如來光明廣遠而得自在，悉得如來一切眾德。是故至心普當信樂諸佛尊號，悉得無礙辯才之慧，終不諮受下劣之法，諸願之行當疾成滿。其有聞此諸如來名，當自勸發起於尊意，發金剛志，求無上道，此等皆當却十二劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此度眾難世界，度二十佛剎，有世界名曰堅固，其國有佛，號曰金光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞金光如來名號者，歡喜信樂，持諷誦念，斯等皆當為佛光明之所護持。成佛之時，於諸如來光明廣遠而得自在，悉得如來一切眾德。是故至心普當信樂諸佛尊號，悉得無礙辯才之慧，終不諮受下劣之法，諸願之行當疾成滿。其有聞此諸如來名，當自勸發起於尊意，發金剛志，求無上道，此等皆當却十二劫生死之罪。

「復次，舍利弗！東方去此堅固世界，度十佛剎，有世界名曰無際，其國有佛，號梵自在王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞梵自在王如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，叉手作禮，其人必當得見其佛，作轉輪王，立不退轉，當成無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此堅固世界，度十佛剎，有世界名曰無際，其國有佛，號梵自在王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞梵自在王如來名者，歡喜信樂，持諷誦念，叉手作禮，其人必當得見其佛，作轉輪王，立不退轉，當成無上正真之道。

「復次，舍利弗！東方去此無際世界，度二千佛剎，有世界名曰為月，其國有佛，號金光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞金光明如來名者，歡喜信樂，持諷誦念。此等後生，常為眾生廣說經法，雖為分別一切如夢、如水中月、幻化之法，用寤眾生，從是以往終不復墮惡道之中。當與大德眾聚共會，而常歡喜，能使眾生而得快樂。後作佛時，以大乘法興顯於世，無有二道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此無際世界，度二千佛剎，有世界名曰為月，其國有佛，號金光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞金光明如來名者，歡喜信樂，持諷誦念。此等後生，常為眾生廣說經法，雖為分別一切如夢、如水中月、幻化之法，用寤眾生，從是以往終不復墮惡道之中。當與大德眾聚共會，而常歡喜，能使眾生而得快樂。後作佛時，以大乘法興顯於世，無有二道。

「復次，舍利弗！東方去此月世界，度千佛剎，有世界名曰火光，其國有佛，號曰金海如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞金海如來名號者，盡心信樂、持諷誦者，得不退轉，必成正覺。所以者何？其佛、如來本行菩薩道時，作是誓願：『若使有人生我國者，及在他方諸佛國土，聞我名號，斯等當住不退轉地，成最正覺，我當盡為滿具如來無上之願！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此月世界，度千佛剎，有世界名曰火光，其國有佛，號曰金海如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞金海如來名號者，盡心信樂、持諷誦者，得不退轉，必成正覺。所以者何？其佛、如來本行菩薩道時，作是誓願：『若使有人生我國者，及在他方諸佛國土，聞我名號，斯等當住不退轉地，成最正覺，我當盡為滿具如來無上之願！』

「復次，舍利弗！東方去此火光世界，度十八佛剎，有世界名曰正覺，其國有佛，號龍自在王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞龍自在王如來名者，盡心信樂、持諷誦者，若使郡縣、村落之中雨、雹、霜時，以右膝著地，叉手作禮，而作是言：『龍自在王如來本行菩薩道時，無數諸龍於厄難中悉度脫之，由此功德自致成佛。作是誓言：「若我剎中及諸佛土，若我在世般泥洹後，若有諸龍雷、電、雹、霜恐怖眾生，以龍自在王如來威神功德智力，至誠誓願，口作是言，頭面作禮，疾得度脫。」』當知，舍利弗！如是厄難疾得解脫，唯除宿罪不能得免。一切諸龍若在厄難聞此佛名，於眾厄中疾得解脫。其有執持斯佛名者，復勸他人令使誦持增益功德，必當得往生此佛國，求最正覺，立不退轉，疾成不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此火光世界，度十八佛剎，有世界名曰正覺，其國有佛，號龍自在王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞龍自在王如來名者，盡心信樂、持諷誦者，若使郡縣、村落之中雨、雹、霜時，以右膝著地，叉手作禮，而作是言：『龍自在王如來本行菩薩道時，無數諸龍於厄難中悉度脫之，由此功德自致成佛。作是誓言：「若我剎中及諸佛土，若我在世般泥洹後，若有諸龍雷、電、雹、霜恐怖眾生，以龍自在王如來威神功德智力，至誠誓願，口作是言，頭面作禮，疾得度脫。」』當知，舍利弗！如是厄難疾得解脫，唯除宿罪不能得免。一切諸龍若在厄難聞此佛名，於眾厄中疾得解脫。其有執持斯佛名者，復勸他人令使誦持增益功德，必當得往生此佛國，求最正覺，立不退轉，疾成不久。

「復次，舍利弗！東方去此正覺世界，度十億佛剎，有世界名曰喻月，其國有佛，號一切花香自在王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞一切花香自在王如來名者，淨心信樂、持諷誦者，斯其人等所生之處，當得恒沙戒香具足，一切妙香香氣遍熏，諸佛剎土眾戒具滿，常能奉持未曾缺犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此正覺世界，度十億佛剎，有世界名曰喻月，其國有佛，號一切花香自在王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞一切花香自在王如來名者，淨心信樂、持諷誦者，斯其人等所生之處，當得恒沙戒香具足，一切妙香香氣遍熏，諸佛剎土眾戒具滿，常能奉持未曾缺犯。」

舍利弗言：「本何因緣乃能如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「本何因緣乃能如是？」

佛言：「其佛本行菩薩道時，作是誓願：『我若在世般泥洹後，若有眾生持我名字一心信樂，皆悉當得如是戒香！』是故，舍利弗！常當興立大敬信心於諸如來，如是諸佛擁護其人，使得功德不可計量。若有持此諸佛名者，從其所願得之，皆悉當得諸佛智慧而令備滿，得不退轉。長跪叉手，自作是言：『我今禮此一切花香自在王如來！』常念不忘，却十四劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其佛本行菩薩道時，作是誓願：『我若在世般泥洹後，若有眾生持我名字一心信樂，皆悉當得如是戒香！』是故，舍利弗！常當興立大敬信心於諸如來，如是諸佛擁護其人，使得功德不可計量。若有持此諸佛名者，從其所願得之，皆悉當得諸佛智慧而令備滿，得不退轉。長跪叉手，自作是言：『我今禮此一切花香自在王如來！』常念不忘，却十四劫生死之罪。

「復次，舍利弗！東方去此喻月世界，度二千一億佛剎，有世界名曰星王，其國有佛，號曰樹王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞樹王如來名號者，歡喜信樂、持諷誦者，斯輩皆當得諸法樂，壞諸魔兵，裂破羅網。若聞此經，輕慢誹謗，用相調戲，滿六萬歲於僧迦泥犁受其罪報。若有言：『我不信此經！』於七萬歲常在餓鬼，不聞飲食、水、穀之名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此喻月世界，度二千一億佛剎，有世界名曰星王，其國有佛，號曰樹王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞樹王如來名號者，歡喜信樂、持諷誦者，斯輩皆當得諸法樂，壞諸魔兵，裂破羅網。若聞此經，輕慢誹謗，用相調戲，滿六萬歲於僧迦泥犁受其罪報。若有言：『我不信此經！』於七萬歲常在餓鬼，不聞飲食、水、穀之名。

「復次，舍利弗！東方去此星王世界，度五十五佛剎有世界，其國有佛，號曰勇猛執持牢杖棄捨鬪戰如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞勇猛執持牢杖棄捨鬪戰如來名者，歡喜信樂、持諷誦者，乃至夢中，此等眾生，譬如金剛伏眾魔兵，以諸智慧消伏諸欲。其有得聞此佛名號一心信者，審諦自知：『我等前世以為曾見此佛、世尊遊於菩薩徑路之時，而不疑也！我等當發弘誓之願，莫從大乘而得退轉，但當自慶，歡喜踊踊，進大法路，得聞如來種姓名號。諸佛普利益於一切，不捨一人而取滅度；諸佛大慈，普愍眾生，雨於法雨。』其有得持此如來名者，歡喜信樂，所得功德，我當為汝取少譬喻。如恒邊沙諸佛國土，滿中七寶持用布施，所得功德寧多不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此星王世界，度五十五佛剎有世界，其國有佛，號曰勇猛執持牢杖棄捨鬪戰如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞勇猛執持牢杖棄捨鬪戰如來名者，歡喜信樂、持諷誦者，乃至夢中，此等眾生，譬如金剛伏眾魔兵，以諸智慧消伏諸欲。其有得聞此佛名號一心信者，審諦自知：『我等前世以為曾見此佛、世尊遊於菩薩徑路之時，而不疑也！我等當發弘誓之願，莫從大乘而得退轉，但當自慶，歡喜踊踊，進大法路，得聞如來種姓名號。諸佛普利益於一切，不捨一人而取滅度；諸佛大慈，普愍眾生，雨於法雨。』其有得持此如來名者，歡喜信樂，所得功德，我當為汝取少譬喻。如恒邊沙諸佛國土，滿中七寶持用布施，所得功德寧多不乎？」

舍利弗言：「甚多，甚多，不可思議！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，甚多，不可思議！」

佛言：「分大海水一渧為一分，布施功德猶若一渧，持佛名者所得功德，如大海水，不可為喻，少功德人不能堪任聽斯經典。若使有人久殖德本，得聞斯法，信而不疑，若使地獄、畜生、餓鬼及長壽天聞此經者尚得大福，況復有人已種德本，聞斯經法所得功德寧可喻乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「分大海水一渧為一分，布施功德猶若一渧，持佛名者所得功德，如大海水，不可為喻，少功德人不能堪任聽斯經典。若使有人久殖德本，得聞斯法，信而不疑，若使地獄、畜生、餓鬼及長壽天聞此經者尚得大福，況復有人已種德本，聞斯經法所得功德寧可喻乎！

「復次，舍利弗！東方去此佛土，度二十佛剎，有世界名曰豐饒，其國有佛，號內豐珠光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞內豐珠光如來名者，一心信樂，持諷誦念，斯等皆當獲大功德，終不畏墮三塗之難，所發弘誓如意、得滿大乘之願。若今現在般泥洹後，其有得聞內豐珠光如來名者，信樂誦念，斯等皆當得大乘法樂而以自娛，及受天上、人中快樂，常當得生清淨佛土，於諸佛國具滿眾願。從意所欲，於三乘法而得滅度，於其中間從此佛所，獲功德聚甚大弘廣，恒沙劫中所作眾罪，悉當棄捨不受，唯除逆罪、起瞋恚意向諸快士。此等之類於久長世，地獄之中受斯罪畢，因得聞此佛名功德所致，其後如願於三乘中而取滅度。當知，舍利弗！眾惡之行慎莫造作，如我於此經中上章所說，不可起恚向於焦柱，何況懷惡向於眾生；已立信心向成道者，況起瞋恚、懷於誹謗向諸如來無量慧等。如此之人於無數劫在地獄中，具受無量苦惱之罪，爾乃得出。我為斯等求於大乘信解者故，而說斯法。其有毀壞大乘法者，實當具受無量大苦，信樂之者，自果當立不退轉地，必成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此佛土，度二十佛剎，有世界名曰豐饒，其國有佛，號內豐珠光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞內豐珠光如來名者，一心信樂，持諷誦念，斯等皆當獲大功德，終不畏墮三塗之難，所發弘誓如意、得滿大乘之願。若今現在般泥洹後，其有得聞內豐珠光如來名者，信樂誦念，斯等皆當得大乘法樂而以自娛，及受天上、人中快樂，常當得生清淨佛土，於諸佛國具滿眾願。從意所欲，於三乘法而得滅度，於其中間從此佛所，獲功德聚甚大弘廣，恒沙劫中所作眾罪，悉當棄捨不受，唯除逆罪、起瞋恚意向諸快士。此等之類於久長世，地獄之中受斯罪畢，因得聞此佛名功德所致，其後如願於三乘中而取滅度。當知，舍利弗！眾惡之行慎莫造作，如我於此經中上章所說，不可起恚向於焦柱，何況懷惡向於眾生；已立信心向成道者，況起瞋恚、懷於誹謗向諸如來無量慧等。如此之人於無數劫在地獄中，具受無量苦惱之罪，爾乃得出。我為斯等求於大乘信解者故，而說斯法。其有毀壞大乘法者，實當具受無量大苦，信樂之者，自果當立不退轉地，必成正覺。

「復次，舍利弗！東方去此豐饒世界，度八十佛剎，有世界名最香熏，其國有佛，號無量香光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無量香光明如來名者，持諷誦念，一心信樂，最後念之，斯等皆當得不退轉地，成最正覺。成正覺已，諸毛孔中出眾妙香，遍至十方猶若雲起，非是下劣少智之士、學淺法者，而解斯經。吾亦道眼觀覩斯等諸眾生類，其有信樂斯經法者，過去世間無數劫中，於諸佛所集諸慧法造眾德本，今乃得聞此尊妙法。最後末世聞斯典教，信而奉持，未曾生意而懷誹謗，初未曾有不解法時，却四十劫生死之罪。其人功德如月欲滿，為於世間而作快士，應當得受一切恭敬，而為眾生作良福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此豐饒世界，度八十佛剎，有世界名最香熏，其國有佛，號無量香光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞無量香光明如來名者，持諷誦念，一心信樂，最後念之，斯等皆當得不退轉地，成最正覺。成正覺已，諸毛孔中出眾妙香，遍至十方猶若雲起，非是下劣少智之士、學淺法者，而解斯經。吾亦道眼觀覩斯等諸眾生類，其有信樂斯經法者，過去世間無數劫中，於諸佛所集諸慧法造眾德本，今乃得聞此尊妙法。最後末世聞斯典教，信而奉持，未曾生意而懷誹謗，初未曾有不解法時，却四十劫生死之罪。其人功德如月欲滿，為於世間而作快士，應當得受一切恭敬，而為眾生作良福田。

「復次，舍利弗！東方去此香熏世界，度五十佛剎，有世界名龍珠觀，其國有佛，號師子響如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞師子響如來名者，持諷誦讀，一心信樂，念於戒行，斯等皆當立不退轉，成最正覺，作眾德輪，入白淨法，於中旋轉過出於世，却二十劫生死之罪。若族姓子、族姓女、若人、非人，其諸厄難疾得解脫，現在於世有得聞斯佛名者，於諸世間猶若尊塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此香熏世界，度五十佛剎，有世界名龍珠觀，其國有佛，號師子響如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞師子響如來名者，持諷誦讀，一心信樂，念於戒行，斯等皆當立不退轉，成最正覺，作眾德輪，入白淨法，於中旋轉過出於世，却二十劫生死之罪。若族姓子、族姓女、若人、非人，其諸厄難疾得解脫，現在於世有得聞斯佛名者，於諸世間猶若尊塔。

「復次，舍利弗！東方去此龍珠觀世界，度三十佛剎，有世界名曰修行，其國有佛，號大強精進勇力如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大強精進勇力如來名者，盡心信樂，持諷誦念，右膝著地，叉手作禮，自作是言：『我今禮大強精進勇力如來、至真、等正覺！』斯其人等，遊生死中多所饒益，得大戰力，退却眾魔，伏諸外道，却二十五劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此龍珠觀世界，度三十佛剎，有世界名曰修行，其國有佛，號大強精進勇力如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞大強精進勇力如來名者，盡心信樂，持諷誦念，右膝著地，叉手作禮，自作是言：『我今禮大強精進勇力如來、至真、等正覺！』斯其人等，遊生死中多所饒益，得大戰力，退却眾魔，伏諸外道，却二十五劫生死之罪。

「復次，舍利弗！東方去此修行世界，度四十佛剎，有世界名曰堅住，其國有佛，號過出堅住如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞過出堅住如來名者，淨心信樂，持諷誦念，此等皆當堅住大乘，於諸尊法得堅固財，加得大福，晝夜日日增益功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此修行世界，度四十佛剎，有世界名曰堅住，其國有佛，號過出堅住如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞過出堅住如來名者，淨心信樂，持諷誦念，此等皆當堅住大乘，於諸尊法得堅固財，加得大福，晝夜日日增益功德。

「復次，舍利弗！東方去此堅住世界，度三十六佛剎，有世界名曰光明，其國有佛，號鼓音王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞鼓音王如來名者，盡心信樂，持諷誦念，長跪叉手，自作是言：『我今禮鼓音王如來、至真、等正覺！』所得功德，三千大千一切世界滿中珍寶持用布施，得其功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此堅住世界，度三十六佛剎，有世界名曰光明，其國有佛，號鼓音王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞鼓音王如來名者，盡心信樂，持諷誦念，長跪叉手，自作是言：『我今禮鼓音王如來、至真、等正覺！』所得功德，三千大千一切世界滿中珍寶持用布施，得其功德寧為多不？」

舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」

佛言：「不如有人持此佛名功德甚多，過出施上百千萬倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如有人持此佛名功德甚多，過出施上百千萬倍。

「復次，舍利弗！東方去此光明世界，度百五十佛剎，有世界名眾德室，其國有佛，號曰月英如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞月英如來名者，盡心信樂，若天、若人、龍及非人，聞此佛名，持諷誦念，斯等皆當得入清淨，猶若蓮花不著塵水，於眾惡中悉無所犯。若有女人得聞月英如來名者，淨心信樂無有諛諂，從是以後更止不受女人之身。若有不信輕慢謗毀，當二十劫在於阿鼻大泥犁中具受眾苦。若使有人盡心信樂，懷大恭敬，却二十一劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此光明世界，度百五十佛剎，有世界名眾德室，其國有佛，號曰月英如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞月英如來名者，盡心信樂，若天、若人、龍及非人，聞此佛名，持諷誦念，斯等皆當得入清淨，猶若蓮花不著塵水，於眾惡中悉無所犯。若有女人得聞月英如來名者，淨心信樂無有諛諂，從是以後更止不受女人之身。若有不信輕慢謗毀，當二十劫在於阿鼻大泥犁中具受眾苦。若使有人盡心信樂，懷大恭敬，却二十一劫生死之罪。

「復次，舍利弗！東方去此眾德世界，度十萬億佛剎，有世界名住栴檀地，其國有佛，號超出眾花如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。」佛告舍利弗：「其佛本行菩薩道時，自作是言：『我成正覺興出世時，其剎土中無有八難！』用是誓願自淨佛國。若有得聞超出眾花如來名者，盡心信樂，持諷誦念，斯等大士於諸世間，多所利益，如大藥王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此眾德世界，度十萬億佛剎，有世界名住栴檀地，其國有佛，號超出眾花如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。」佛告舍利弗：「其佛本行菩薩道時，自作是言：『我成正覺興出世時，其剎土中無有八難！』用是誓願自淨佛國。若有得聞超出眾花如來名者，盡心信樂，持諷誦念，斯等大士於諸世間，多所利益，如大藥王。

「復次，舍利弗！東方去此栴檀世界，度二十億佛剎，有世界名曰善住，其國有佛，號世燈明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞世燈明如來名者，盡心信樂，持諷誦念，斯等皆當脫三塗厄，唯除逆罪、起瞋恚向諸快士。其有持此如來名者，為得此尊妙法之寶，却二十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此栴檀世界，度二十億佛剎，有世界名曰善住，其國有佛，號世燈明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。其有得聞世燈明如來名者，盡心信樂，持諷誦念，斯等皆當脫三塗厄，唯除逆罪、起瞋恚向諸快士。其有持此如來名者，為得此尊妙法之寶，却二十劫生死之罪。

「復次，舍利弗！東方去此善住世界，度八十億佛剎，有世界名曰光明，其國有佛，號休多易寧如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。所以世界名光明者，其國佛土地平如掌，以眾蓮花布滿世界；其土如來光明晃晃，猶若大火晝夜常照；其佛國土光明巍巍最尊第一，常於大眾轉尊法輪。若使有人三千世界以金布地，復以妙衣莊飾其地，悉令彌滿三千世界持用布施，得其功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此善住世界，度八十億佛剎，有世界名曰光明，其國有佛，號休多易寧如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。所以世界名光明者，其國佛土地平如掌，以眾蓮花布滿世界；其土如來光明晃晃，猶若大火晝夜常照；其佛國土光明巍巍最尊第一，常於大眾轉尊法輪。若使有人三千世界以金布地，復以妙衣莊飾其地，悉令彌滿三千世界持用布施，得其功德寧為多不？」

舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，甚多，天中天！」

佛言：「不如有人聞休多易寧如來名者，盡心信樂，持諷誦念，其人得福過出布施功德者上數百千倍。斯等眾生自恣發願，如意得之，却六十劫生死之罪。後成無上正真道時，其佛國土嚴淨快樂、尊貴無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如有人聞休多易寧如來名者，盡心信樂，持諷誦念，其人得福過出布施功德者上數百千倍。斯等眾生自恣發願，如意得之，却六十劫生死之罪。後成無上正真道時，其佛國土嚴淨快樂、尊貴無比。

「復次，舍利弗！東方去此光明世界，復有剎土名圍遶月，其國有佛，號曰寶輪如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此光明世界，復有剎土名圍遶月，其國有佛，號曰寶輪如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，今現在說法。

「復次，舍利弗！東方去此圍遶世界，有剎土名曰度覺，其國有佛，號常滅度如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，而今現在轉不退轉無上法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此圍遶世界，有剎土名曰度覺，其國有佛，號常滅度如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，而今現在轉不退轉無上法輪。

「復次，舍利弗！東方去此度覺世界，有剎土名須彌脇，其國有佛，號曰淨覺如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，而今現在廣說經法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此度覺世界，有剎土名須彌脇，其國有佛，號曰淨覺如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，而今現在廣說經法。

「復次，舍利弗！東方去此過須彌脇世界，有剎土名曰名稱，其國有佛，號無量寶花光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，而今現在廣說妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此過須彌脇世界，有剎土名曰名稱，其國有佛，號無量寶花光明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，而今現在廣說妙法。

「復次，舍利弗！東方過此名稱世界有剎土，名曰妙軟，其國有佛，號須彌步如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，而今現在於大眾中廣說經法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方過此名稱世界有剎土，名曰妙軟，其國有佛，號須彌步如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，而今現在於大眾中廣說經法。

「復次，舍利弗！東方過此妙軟世界，有剎土名曰豐養，其國有佛，號寶蓮花如來至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，現在大眾廣說經法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方過此妙軟世界，有剎土名曰豐養，其國有佛，號寶蓮花如來至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，現在大眾廣說經法。

「復次，舍利弗！東方過此豐養世界，有剎土名蓮花踊出，其國有佛，號一切眾寶普集如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方過此豐養世界，有剎土名蓮花踊出，其國有佛，號一切眾寶普集如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，現在說法。

「復次，舍利弗！東方去此蓮花踊出世界，有剎土名曰金光，其國有佛，號樹王豐長如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方去此蓮花踊出世界，有剎土名曰金光，其國有佛，號樹王豐長如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，現在說法。

「復次，舍利弗！東方過此金光世界，有剎土名曰清淨，其國有佛，號轉不退轉法輪眾寶普集豐盈如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，與諸菩薩無央數眾前後圍遶，轉不退轉無上法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方過此金光世界，有剎土名曰清淨，其國有佛，號轉不退轉法輪眾寶普集豐盈如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量，與諸菩薩無央數眾前後圍遶，轉不退轉無上法輪。

「復次，舍利弗！東方過此清淨世界，有世界名曰淨住，其國有佛，號圍遶特尊得淨如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。斯諸如來、至真、等正覺現在東方，其有宣揚諸如來名，廣分別說，令人受持，復有餘者不可計數，今悉現在說無上法。其有得聞斯諸佛名，盡心信樂，以膝著地，長跪叉手，普為東方諸佛作禮，持諸佛名，三作是言：『我今普禮東方一切諸佛、世尊！』其人得福不可限量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！東方過此清淨世界，有世界名曰淨住，其國有佛，號圍遶特尊得淨如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號曰眾祐，度人無量。斯諸如來、至真、等正覺現在東方，其有宣揚諸如來名，廣分別說，令人受持，復有餘者不可計數，今悉現在說無上法。其有得聞斯諸佛名，盡心信樂，以膝著地，長跪叉手，普為東方諸佛作禮，持諸佛名，三作是言：『我今普禮東方一切諸佛、世尊！』其人得福不可限量。