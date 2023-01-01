「復有，族姓子！東方度二恒沙數諸佛世界，有世界名諦勝諸勝，其剎有佛，名慧燈明如來。有世界名金剛，其剎有佛，名大雄如來。有世界名淨尊住，其剎有佛，名無垢塵如來。有世界名金光明，其剎有佛，名上像幢十蓋王如來。有世界名大威神，其剎有佛，名威神自在王如來。有世界名香熏，其剎有佛，名極受上影王如來。有世界名寶嚴，其剎有佛，名內寶如來。有世界名海燈明，其剎有佛，名大海如來。有世界名十力燈明，其剎有佛，名十力現如來。當知，離垢蓋！若善男子、善女人求佛道者，恒邊沙剎滿中七寶持用布施如來、正覺，若善男子、善女人，聞此佛名受持諷誦執在心懷，於大眾中為人廣說，此之功德過前功德。」

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