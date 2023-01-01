佛說十吉祥經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說十吉祥經
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失譯人名今附秦錄
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如是我聞：
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一時，佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人、菩薩五千人俱。
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爾時，世尊與無央數百千人，前後圍遶而為說經。
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時大會中有一大士，名離垢蓋，承佛威神，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，叉手合掌，前白佛言：「今可現有諸佛世尊如來、至真、等正覺，若有善男子、善女人求佛道者，聞其名號受持讀誦，疾得不退轉於無上正真道？」
時大會中有一大士，名離垢蓋，承佛威神，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，叉手合掌，前白佛言：「今可現有諸佛世尊如來、至真、等正覺，若有善男子、善女人求佛道者，聞其名號受持讀誦，疾得不退轉於無上正真道？」
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佛告離垢蓋太士：「善哉！善哉！族姓子乃能作是問，多所利益。
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「有，族姓子！東方去此度一恒沙數諸佛世界，有世界名方莊嚴，其剎有佛，名大光耀如來、至真、等正覺，今現在說法。
「有，族姓子！東方去此度一恒沙數諸佛世界，有世界名方莊嚴，其剎有佛，名大光耀如來、至真、等正覺，今現在說法。
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「復有，族姓子！東方度二恒沙數諸佛世界，有世界名諦勝諸勝，其剎有佛，名慧燈明如來。有世界名金剛，其剎有佛，名大雄如來。有世界名淨尊住，其剎有佛，名無垢塵如來。有世界名金光明，其剎有佛，名上像幢十蓋王如來。有世界名大威神，其剎有佛，名威神自在王如來。有世界名香熏，其剎有佛，名極受上影王如來。有世界名寶嚴，其剎有佛，名內寶如來。有世界名海燈明，其剎有佛，名大海如來。有世界名十力燈明，其剎有佛，名十力現如來。當知，離垢蓋！若善男子、善女人求佛道者，恒邊沙剎滿中七寶持用布施如來、正覺，若善男子、善女人，聞此佛名受持諷誦執在心懷，於大眾中為人廣說，此之功德過前功德。」
「復有，族姓子！東方度二恒沙數諸佛世界，有世界名諦勝諸勝，其剎有佛，名慧燈明如來。有世界名金剛，其剎有佛，名大雄如來。有世界名淨尊住，其剎有佛，名無垢塵如來。有世界名金光明，其剎有佛，名上像幢十蓋王如來。有世界名大威神，其剎有佛，名威神自在王如來。有世界名香熏，其剎有佛，名極受上影王如來。有世界名寶嚴，其剎有佛，名內寶如來。有世界名海燈明，其剎有佛，名大海如來。有世界名十力燈明，其剎有佛，名十力現如來。當知，離垢蓋！若善男子、善女人求佛道者，恒邊沙剎滿中七寶持用布施如來、正覺，若善男子、善女人，聞此佛名受持諷誦執在心懷，於大眾中為人廣說，此之功德過前功德。」
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重欲解義，而說偈言：
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「如恒邊沙， 諸佛世界， 滿中七寶，
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持用布施， 若有得聞， 諸佛名號，
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信樂不忘， 功德過前。
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「若聞諸佛名， 諷誦莫忘失，
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其人不宜疑， 言我不成佛。
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六通無窮盡， 至于無數劫，
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其身當金色， 相好以莊嚴。
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若持佛名號， 過於十億劫，
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疾得成正覺。」
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佛說經竟，離垢蓋大士、諸菩薩等，天龍、鬼神及世間人，咸皆歡喜頂受佛教。
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