八佛名號經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八佛名號經

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧千二百五十人俱；復有大乘眾菩薩摩訶薩十千人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧千二百五十人俱；復有大乘眾菩薩摩訶薩十千人俱。

爾時世尊，與無量無數百千萬眾，前後圍遶，而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，與無量無數百千萬眾，前後圍遶，而為說法。

爾時，尊者舍利弗於大眾中即從座起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌，而白佛言：「世尊！我有疑心，今欲發問，惟願如來憐愍眾生，為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗於大眾中即從座起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌，而白佛言：「世尊！我有疑心，今欲發問，惟願如來憐愍眾生，為我解說。」

爾時，世尊告舍利弗言：「善男子！隨汝所問，若有疑心，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗言：「善男子！隨汝所問，若有疑心，吾當為汝分別解說。」

時，舍利弗蒙佛印可，許決疑網，歡喜踊躍，即白佛言：「世尊！頗有現在十方世界諸佛世尊，往昔願力常為眾生現在說法。彼諸如來所有名號，若善男子及善女人，欲得誦持此諸佛名，若讀、若聞及以書寫，緣是功德，便於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，無所缺減，至於無上正真之道，速得成於阿耨多羅三藐三菩提者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗蒙佛印可，許決疑網，歡喜踊躍，即白佛言：「世尊！頗有現在十方世界諸佛世尊，往昔願力常為眾生現在說法。彼諸如來所有名號，若善男子及善女人，欲得誦持此諸佛名，若讀、若聞及以書寫，緣是功德，便於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，無所缺減，至於無上正真之道，速得成於阿耨多羅三藐三菩提者不？」

爾時，世尊告舍利弗言：「善哉，善哉！善男子！汝所諮問真妙辯才，為於來世無量眾生廣作利益，慈悲哀愍一切天人，能問如來如斯奧義。是故，汝今諦聽諦受，善思念之，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗言：「善哉，善哉！善男子！汝所諮問真妙辯才，為於來世無量眾生廣作利益，慈悲哀愍一切天人，能問如來如斯奧義。是故，汝今諦聽諦受，善思念之，吾當為汝分別解說。」

舍利弗言：「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

爾時，世尊告舍利弗言：「善男子！東方去此過一恒河沙世界，有一佛剎名難降伏，於彼國土有佛世尊，號善說稱功德如來、至真、等正覺，於今現在為諸大眾說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗言：「善男子！東方去此過一恒河沙世界，有一佛剎名難降伏，於彼國土有佛世尊，號善說稱功德如來、至真、等正覺，於今現在為諸大眾說微妙法。

「復次，舍利弗！從此東方過二恒河沙世界，有一佛剎名無障礙，於彼國土有佛世尊，號因陀羅相幢星王如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！從此東方過二恒河沙世界，有一佛剎名無障礙，於彼國土有佛世尊，號因陀羅相幢星王如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次，舍利弗！從此東方過三恒河沙世界，有一佛剎名曰愛樂，於彼國土有佛世尊，號普光明功德莊嚴如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！從此東方過三恒河沙世界，有一佛剎名曰愛樂，於彼國土有佛世尊，號普光明功德莊嚴如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次，舍利弗！從此東方過四恒河沙世界，有一佛剎名曰普入，於彼國土有佛世尊，號善鬪戰難降伏超越如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！從此東方過四恒河沙世界，有一佛剎名曰普入，於彼國土有佛世尊，號善鬪戰難降伏超越如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次，舍利弗！從此東方過五恒河沙世界，有一佛剎名曰淨聚，於彼國土有佛世尊，號普功德明莊嚴如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！從此東方過五恒河沙世界，有一佛剎名曰淨聚，於彼國土有佛世尊，號普功德明莊嚴如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次，舍利弗！從此東方過六恒河沙世界，有一佛剎名無毒主，於彼國土有佛世尊，號無礙藥樹功德稱如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！從此東方過六恒河沙世界，有一佛剎名無毒主，於彼國土有佛世尊，號無礙藥樹功德稱如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次，舍利弗！從此東方過七恒河沙世界，有一佛剎名側塞香滿，於彼國土有佛世尊，號步寶蓮華如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！從此東方過七恒河沙世界，有一佛剎名側塞香滿，於彼國土有佛世尊，號步寶蓮華如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次，舍利弗！從此東方過八恒河沙世界，有一佛剎名妙音明，於彼國土有佛世尊，號寶蓮花善住娑羅樹王如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！從此東方過八恒河沙世界，有一佛剎名妙音明，於彼國土有佛世尊，號寶蓮花善住娑羅樹王如來、至真、等正覺，於今現在亦為大眾說微妙法。

「舍利弗！是等諸佛如來、至真、等正覺，如是佛剎清淨無穢，無有五濁，復無五欲，其中眾生無有諂曲虛偽之心，亦無欲行及以女人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是等諸佛如來、至真、等正覺，如是佛剎清淨無穢，無有五濁，復無五欲，其中眾生無有諂曲虛偽之心，亦無欲行及以女人。

「復次，舍利弗！若善男子及善女人，得聞彼等諸佛世尊如是名號，既得聞已，能自受持讀誦修行，復為他人宣揚顯說，彼善男子及善女人，若墮三惡道者無有是處；惟除五逆、誹謗正法及謗聖人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若善男子及善女人，得聞彼等諸佛世尊如是名號，既得聞已，能自受持讀誦修行，復為他人宣揚顯說，彼善男子及善女人，若墮三惡道者無有是處；惟除五逆、誹謗正法及謗聖人。

「復次，舍利弗！若善男子、善女人，得聞彼等諸佛世尊如是名號，既得聞已，能自受持讀誦修行，復為他人宣揚顯說，如是之人乃至菩提，於其中間生生之處，常具五通，兼復逮得諸陀羅尼，六根完具無諸殘缺，常得歡喜身毛右旋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若善男子、善女人，得聞彼等諸佛世尊如是名號，既得聞已，能自受持讀誦修行，復為他人宣揚顯說，如是之人乃至菩提，於其中間生生之處，常具五通，兼復逮得諸陀羅尼，六根完具無諸殘缺，常得歡喜身毛右旋。

「復次，舍利弗！若善男子及善女人，得聞彼等諸佛世尊如是名號，既得聞已，能自受持讀誦修行，復為他人宣揚顯說，彼等眾生所在之處，縣官、惡賊不能得便，火不能焚、水不能漂，惡龍惡蛇不能毒害；若行若住，師子、虎狼、熊羆、豺豹、夜叉、羅剎、諸惡鬼神、鳩槃荼等及人非人，能作驚惶無有是處，惟除宿殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若善男子及善女人，得聞彼等諸佛世尊如是名號，既得聞已，能自受持讀誦修行，復為他人宣揚顯說，彼等眾生所在之處，縣官、惡賊不能得便，火不能焚、水不能漂，惡龍惡蛇不能毒害；若行若住，師子、虎狼、熊羆、豺豹、夜叉、羅剎、諸惡鬼神、鳩槃荼等及人非人，能作驚惶無有是處，惟除宿殃。

「復次，舍利弗！若有女人，能厭其身繫念專心，受持讀誦如是世尊諸佛名號，復為他人分別顯說，壽終之後，更復受於女人身者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若有女人，能厭其身繫念專心，受持讀誦如是世尊諸佛名號，復為他人分別顯說，壽終之後，更復受於女人身者，無有是處。

「復次，舍利弗！若有善男子、善女人，於靜夜中能誦如是諸佛名號，是等眾生，於現世間所作功業，皆速成就日日增長，無諸障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若有善男子、善女人，於靜夜中能誦如是諸佛名號，是等眾生，於現世間所作功業，皆速成就日日增長，無諸障礙。」

爾時，世尊欲重明此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重明此義，而說偈言：

「若有諸眾生， 能持是佛名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸眾生， 能持是佛名，

悉捨諸惡道， 速生於善處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉捨諸惡道， 速生於善處。

常在諸佛前， 恒聞說妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在諸佛前， 恒聞說妙法，

既覩無上尊， 隨心而供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既覩無上尊， 隨心而供養。

誦持佛名故， 超億千萬劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持佛名故， 超億千萬劫，

一切諸煩惱， 疾成得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸煩惱， 疾成得菩提。

若人滿七日， 能誦是佛名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人滿七日， 能誦是佛名，

即得清淨眼， 便能見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得清淨眼， 便能見諸佛。

若有聞佛名， 即能誦持者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞佛名， 即能誦持者，

隨其所生處， 常為他所敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所生處， 常為他所敬。

相好形端正， 常生福樂家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好形端正， 常生福樂家，

喜心行大捨， 聰明不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜心行大捨， 聰明不放逸。

若有諸女人， 聞此佛名故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸女人， 聞此佛名故，

自誦為他說， 其福不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自誦為他說， 其福不可量，

於此壽終已， 必捨女人報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此壽終已， 必捨女人報，

得受丈夫身， 生生常利根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得受丈夫身， 生生常利根。

誦持佛名故， 多百億劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持佛名故， 多百億劫中，

口氣常芬馥， 恒如栴檀香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口氣常芬馥， 恒如栴檀香。

彼等諸大仙， 如是諸名字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等諸大仙， 如是諸名字，

若能誦持者， 細心不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能誦持者， 細心不放逸。

誦持佛名故， 父母及兄弟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持佛名故， 父母及兄弟，

并餘諸眷屬， 終無異苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并餘諸眷屬， 終無異苦惱。

誦持佛名故， 一切魔波旬、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持佛名故， 一切魔波旬、

黑闇眾眷屬， 終不能障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑闇眾眷屬， 終不能障礙。

惡毒不能害， 刀杖及火等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡毒不能害， 刀杖及火等，

縣官、惡賊盜， 一切不能傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縣官、惡賊盜， 一切不能傷。

誦持佛名故， 千億諸劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持佛名故， 千億諸劫中，

常生寶蓮華， 威相神通具； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生寶蓮華， 威相神通具；

常在虛空中， 遍不思議剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在虛空中， 遍不思議剎，

觀諸異佛土， 剎中清淨者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸異佛土， 剎中清淨者。

證無上道已， 普為諸雜類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證無上道已， 普為諸雜類，

諸天及世人， 能作歸依處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天及世人， 能作歸依處。」

佛說是經已，長老舍利弗及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，長老舍利弗及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾，聞佛所說，歡喜奉行。