八吉祥經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八吉祥經

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾一千二百五十人俱，菩薩摩訶薩八萬人，及諸天龍、鬼神等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾一千二百五十人俱，菩薩摩訶薩八萬人，及諸天龍、鬼神等。

爾時，世尊告舍利弗：「從此佛世界，向東方過一恒河沙世界，有世界名曰天勝，彼土有佛，名善說吉如來、應供、正遍知，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「從此佛世界，向東方過一恒河沙世界，有世界名曰天勝，彼土有佛，名善說吉如來、應供、正遍知，今現在說法。

「舍利弗！從彼佛世界，向東方過二恒河沙等世界，有世界名念意，彼土有佛，名普光明如來、應供、正遍知，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！從彼佛世界，向東方過二恒河沙等世界，有世界名念意，彼土有佛，名普光明如來、應供、正遍知，今現在說法。

「舍利弗！從彼佛世界，向東方過三恒河沙等世界，有世界名可愛遊戲，彼土有佛，名戰鬪勝吉如來、應供、正遍知，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！從彼佛世界，向東方過三恒河沙等世界，有世界名可愛遊戲，彼土有佛，名戰鬪勝吉如來、應供、正遍知，今現在說法。

「舍利弗！從彼世界，向東方過四恒河沙等世界，有世界名善清淨聚，彼土有佛，名自在幢王如來、應供、正遍知，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！從彼世界，向東方過四恒河沙等世界，有世界名善清淨聚，彼土有佛，名自在幢王如來、應供、正遍知，今現在說法。

「舍利弗！從彼佛世界，向東方過五恒河沙等世界，有世界名無塵聚，彼土有佛，名無邊功德光明吉如來、應供、正遍知，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！從彼佛世界，向東方過五恒河沙等世界，有世界名無塵聚，彼土有佛，名無邊功德光明吉如來、應供、正遍知，今現在說法。

「舍利弗！從彼佛世界，向東方過六恒河沙等世界，有世界名無妨礙遊戲，彼土有佛，名無障礙業柱吉如來、應供、正遍知，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！從彼佛世界，向東方過六恒河沙等世界，有世界名無妨礙遊戲，彼土有佛，名無障礙業柱吉如來、應供、正遍知，今現在說法。

「舍利弗！從彼佛世界，向東方過七恒河沙等世界，有世界名金聚，彼土有佛，名妙華勇猛如來、應供、正遍知，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！從彼佛世界，向東方過七恒河沙等世界，有世界名金聚，彼土有佛，名妙華勇猛如來、應供、正遍知，今現在說法。

「舍利弗！從彼佛世界，向東方過八恒河沙等世界，有世界名美聲，彼土有佛，名寶蓮華安住王如來、應供、正遍知，今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！從彼佛世界，向東方過八恒河沙等世界，有世界名美聲，彼土有佛，名寶蓮華安住王如來、應供、正遍知，今現在說法。

「舍利弗！此八佛土皆悉清淨，無有女人亦無五濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！此八佛土皆悉清淨，無有女人亦無五濁。

「舍利弗！若善男子、善女人住大乘者，聞此八佛名號，受持不忘，并為他說，若生三塗、八難處者，無有是處。若有女人聞八佛名號，自能憶持，兼為他說，若更受女身，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若善男子、善女人住大乘者，聞此八佛名號，受持不忘，并為他說，若生三塗、八難處者，無有是處。若有女人聞八佛名號，自能憶持，兼為他說，若更受女身，無有是處。

「舍利弗！若善男子、善女人，住於大乘，聞此八佛名號，聞已受持，為他人說，今世後世常有神通，得樂說辯，深修禪定，具陀羅尼，六根清淨，恒值聖人，無天、龍、夜叉、人及非人、盜賊、水、火、毒藥等畏，一切怖畏皆悉除滅，臥覺常安，無諸惡夢，常為諸天之所守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若善男子、善女人，住於大乘，聞此八佛名號，聞已受持，為他人說，今世後世常有神通，得樂說辯，深修禪定，具陀羅尼，六根清淨，恒值聖人，無天、龍、夜叉、人及非人、盜賊、水、火、毒藥等畏，一切怖畏皆悉除滅，臥覺常安，無諸惡夢，常為諸天之所守護。」

爾時，世尊說此祇夜： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此祇夜：

「若有善男子， 及以諸女人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子， 及以諸女人，

聞八佛號名， 憶持為人說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞八佛號名， 憶持為人說，

身心常安隱， 無有諸恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心常安隱， 無有諸恐怖。

繫念不忘失， 滅無量劫罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫念不忘失， 滅無量劫罪，

後生天人中， 遠離諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後生天人中， 遠離諸惡趣。

六根常清淨， 端正有威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根常清淨， 端正有威德，

八部諸善神， 是夜常守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八部諸善神， 是夜常守護。

人天所恭敬， 供養生忻喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天所恭敬， 供養生忻喜，

夜叉及非人， 盜賊與刀杖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜叉及非人， 盜賊與刀杖，

水火毒藥等， 此畏皆悉無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水火毒藥等， 此畏皆悉無，

臥覺恒安隱， 無有諸惡夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臥覺恒安隱， 無有諸惡夢。

利根有智慧， 常樂聞正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利根有智慧， 常樂聞正法，

聞已生信心， 得深妙法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已生信心， 得深妙法者，

口氣無臭穢， 精進為他說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口氣無臭穢， 精進為他說，

眾魔及外道， 無有敢干亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾魔及外道， 無有敢干亂。

女人聞佛名， 憶持為他說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人聞佛名， 憶持為他說，

盡此女人報， 後生不復受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡此女人報， 後生不復受。

誦持為人說， 八佛之名號， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持為人說， 八佛之名號，

得諸功德果， 如上之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得諸功德果， 如上之所說。

是故有智者， 惟當念受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有智者， 惟當念受持，

一心懷忻喜， 不應起放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心懷忻喜， 不應起放逸。」

佛說此經已，長老舍利弗等諸大比丘，并諸菩薩摩訶薩眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，長老舍利弗等諸大比丘，并諸菩薩摩訶薩眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行。