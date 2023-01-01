佛說八部佛名經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說八部佛名經

元魏天竺婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺婆羅門瞿曇般若流支譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊維耶離奈女樹園，與大比丘眾俱，比丘千二百五十、諸菩薩無央數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊維耶離奈女樹園，與大比丘眾俱，比丘千二百五十、諸菩薩無央數。

爾時，有長者子，名曰善作，從城中出，詣奈女園，到世尊所，稽首足下，右遶三匝，却住一面，叉手白佛：「欲有所問，大聖見聽，乃敢自陳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有長者子，名曰善作，從城中出，詣奈女園，到世尊所，稽首足下，右遶三匝，却住一面，叉手白佛：「欲有所問，大聖見聽，乃敢自陳。」

佛告善作：「恣所欲問，如來當具分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善作：「恣所欲問，如來當具分別解說。」

善作見聽，便白佛言：「唯天中天，寧有諸佛修行本願自致正覺，今現世講說經道？大聖願宣諸佛之名，聞之執持，戴著頂上，諮受所說，稽首歸命，頒宣功勳，無復眾難，不趣三塗，聞諸佛名，人若非人不得其便，若在縣官，說諸佛名，無能撗枉奪其所有，而性堅強，不懷怯弱，安隱得勝，又入戰鬪，刀不傷身，箭射不入，閱叉諸鬼、諸天龍神無敢嬈者，師子、虎狼、野獸、弊蟲無能害者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善作見聽，便白佛言：「唯天中天，寧有諸佛修行本願自致正覺，今現世講說經道？大聖願宣諸佛之名，聞之執持，戴著頂上，諮受所說，稽首歸命，頒宣功勳，無復眾難，不趣三塗，聞諸佛名，人若非人不得其便，若在縣官，說諸佛名，無能撗枉奪其所有，而性堅強，不懷怯弱，安隱得勝，又入戰鬪，刀不傷身，箭射不入，閱叉諸鬼、諸天龍神無敢嬈者，師子、虎狼、野獸、弊蟲無能害者。」

佛告善作：「諦聽！善思念之！當為汝說，擁護除難，無恐獲安。」於是善作受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善作：「諦聽！善思念之！當為汝說，擁護除難，無恐獲安。」於是善作受教而聽。

佛言：「東方去此，有佛號奉至誠如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界曰名聞跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「東方去此，有佛號奉至誠如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界曰名聞跡。

「復次，東方有佛號固進度思吉義如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界曰莫能當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，東方有佛號固進度思吉義如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界曰莫能當。

「復次，東方去此佛土，有佛號觀明功勳如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界名吉安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，東方去此佛土，有佛號觀明功勳如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界名吉安。

「復次，東方去此佛土，有佛號慈英寂首如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界曰無恚恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，東方去此佛土，有佛號慈英寂首如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界曰無恚恨。

「復次，東方去此佛土，有佛號真性上首如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界名曰去杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，東方去此佛土，有佛號真性上首如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界名曰去杖。

「復次，東方去此佛土，有佛號念眾生稱上首如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界曰熾盛首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，東方去此佛土，有佛號念眾生稱上首如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界曰熾盛首。

「復次，東方有佛號踊首高超須彌如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界曰曜赫熱首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，東方有佛號踊首高超須彌如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界曰曜赫熱首。

「復次，東方去此佛土，有佛號勝恥稱上首如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界曰愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，東方去此佛土，有佛號勝恥稱上首如來、至真、等正覺，今現在說經法，世界曰愛樂。

「假使有人遙聞東方諸如來號，受此諸佛世尊之名，諦奉善思抱在心懷，持諷誦讀，縱使諸佛戒德智慧道本平等；又諸剎土莊嚴清淨殊異之德，卓然無侶，無有塵垢，無有女人污穢之難，亦無五濁勤苦之患，三塗之厄，無沙礫石荊棘溝坑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使有人遙聞東方諸如來號，受此諸佛世尊之名，諦奉善思抱在心懷，持諷誦讀，縱使諸佛戒德智慧道本平等；又諸剎土莊嚴清淨殊異之德，卓然無侶，無有塵垢，無有女人污穢之難，亦無五濁勤苦之患，三塗之厄，無沙礫石荊棘溝坑。」

佛言：「善作！若有能持奉是諸佛世尊之名，頒宣遠近，上夜覺寤而起經行，歎詠誦說此諸佛名，中夜後夜起一心住，捨此無益，念所增修，如是行者，德行日進，終無損耗也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善作！若有能持奉是諸佛世尊之名，頒宣遠近，上夜覺寤而起經行，歎詠誦說此諸佛名，中夜後夜起一心住，捨此無益，念所增修，如是行者，德行日進，終無損耗也。」

佛告善作：「汝當樂此八佛名經，佛以斯法教族姓子，懷抱在心勿得忘捨，尋時精修便當逮見八千諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善作：「汝當樂此八佛名經，佛以斯法教族姓子，懷抱在心勿得忘捨，尋時精修便當逮見八千諸佛。」

善作於是聞聖教詔，則以寶華價直八千兩金，供散世尊，稽首佛足，右遶三匝，却行而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善作於是聞聖教詔，則以寶華價直八千兩金，供散世尊，稽首佛足，右遶三匝，却行而坐。

時天帝釋在於彼會，前白佛言：「唯然大聖！我已受此八佛之名，以諷誦讀抱在心懷。唯天中天，吾身當勤精進奉行是八部場諸佛尊名，思惟專念不離食息，貴重恭敬為無上寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋在於彼會，前白佛言：「唯然大聖！我已受此八佛之名，以諷誦讀抱在心懷。唯天中天，吾身當勤精進奉行是八部場諸佛尊名，思惟專念不離食息，貴重恭敬為無上寶。」

佛告天帝：「以是之故，天、阿須倫共戰鬪時，若有恐懼，拘翼當念可無所畏。所以者何？假使有人讚歎稱譽諸如來名八部經典，則為頒告無所畏業；宣諸如來經典名者，不遇惱熱眾患之難；若能顯傳諸如來名經典之要，則宣太平豐熟之世；能傳諸佛經典名者，則宣安隱除去大患；能傳諸佛經典名者，則為宣布寂然燕坐；若傳諸佛經典名者，則離一切無數恐懼；若能傳此諸佛名經，夢安覺歡，不畏縣官，水火盜賊，怨家債主自然避去，鬼神、羅剎、妖魅、魍魎、薜荔、厭鬼皆不敢當；若入山陵、溪谷、壙路，抄賊劫掠自然不現，師子、虎狼、熊罷、蛇虺悉自縮藏。所以者何？諸佛至尊德過須彌，智超江海，慧踰虛空，獨步三界無能及者，十方一切莫不蒙度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「以是之故，天、阿須倫共戰鬪時，若有恐懼，拘翼當念可無所畏。所以者何？假使有人讚歎稱譽諸如來名八部經典，則為頒告無所畏業；宣諸如來經典名者，不遇惱熱眾患之難；若能顯傳諸如來名經典之要，則宣太平豐熟之世；能傳諸佛經典名者，則宣安隱除去大患；能傳諸佛經典名者，則為宣布寂然燕坐；若傳諸佛經典名者，則離一切無數恐懼；若能傳此諸佛名經，夢安覺歡，不畏縣官，水火盜賊，怨家債主自然避去，鬼神、羅剎、妖魅、魍魎、薜荔、厭鬼皆不敢當；若入山陵、溪谷、壙路，抄賊劫掠自然不現，師子、虎狼、熊罷、蛇虺悉自縮藏。所以者何？諸佛至尊德過須彌，智超江海，慧踰虛空，獨步三界無能及者，十方一切莫不蒙度。」

佛說如是，長者善作及天帝釋、諸比丘僧，一切會者，諸天、龍神、阿須倫、世間人，聞經歡喜，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，長者善作及天帝釋、諸比丘僧，一切會者，諸天、龍神、阿須倫、世間人，聞經歡喜，作禮而退。