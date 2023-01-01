佛說八陽神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說八陽神呪經

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在王舍城靈鳥山中，時與大比丘眾千二百五十人、菩薩千人俱，皆如彌勒菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城靈鳥山中，時與大比丘眾千二百五十人、菩薩千人俱，皆如彌勒菩薩等。

佛告舍利弗：「東方去是過一恒沙，有佛剎，佛號快樂如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名不可勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「東方去是過一恒沙，有佛剎，佛號快樂如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名不可勝。

「舍利弗！東方去是過二恒沙有佛剎，佛號月英幢王如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名歡樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方去是過二恒沙有佛剎，佛號月英幢王如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名歡樂。

「舍利弗！東方去是過三恒沙有佛剎，佛號等遍明如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名喜愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方去是過三恒沙有佛剎，佛號等遍明如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名喜愛。

「舍利弗！東方去是過四恒沙有佛剎，佛號分別過出清淨如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名內噲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方去是過四恒沙有佛剎，佛號分別過出清淨如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名內噲。

「舍利弗！東方去是過五恒沙有佛剎，佛號等功德明首如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名無狐疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方去是過五恒沙有佛剎，佛號等功德明首如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名無狐疑。

「舍利弗！東方去是過六恒沙有佛剎，佛號本草樹首如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名無毒螫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方去是過六恒沙有佛剎，佛號本草樹首如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名無毒螫。

「舍利弗！東方去是過七恒沙有佛剎，佛號過寶蓮華如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名蓮華香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方去是過七恒沙有佛剎，佛號過寶蓮華如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名蓮華香。

「舍利弗！東方去是過八恒沙有佛剎，佛號寶樂蓮華快住樹王如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名甘音聲稱說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方去是過八恒沙有佛剎，佛號寶樂蓮華快住樹王如來、無所著、等正覺，今現在說法，國土名甘音聲稱說。

「復次，舍利弗！諸佛如來清淨國土，彼方無五濁、無愛欲、無女人、無意垢、無呪詛、無相擇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！諸佛如來清淨國土，彼方無五濁、無愛欲、無女人、無意垢、無呪詛、無相擇。

「復次，舍利弗！諸佛如來，若有善男子、善女人，聞是八佛名者，受持諷誦讀奉行者，終不墮三惡道，除五不中止罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！諸佛如來，若有善男子、善女人，聞是八佛名者，受持諷誦讀奉行者，終不墮三惡道，除五不中止罪。

「復次，舍利弗！是善男子、善女人，若有持是八佛名及國土名者，受持諷讀奉行之者，以是功德，若發菩薩心，所生處常遇陀隣尼、常遇相好、常遇相音、常遇右轉福。是善男子、善女人，奉行是八佛教令，如其正行者，女人所生處轉為男子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！是善男子、善女人，若有持是八佛名及國土名者，受持諷讀奉行之者，以是功德，若發菩薩心，所生處常遇陀隣尼、常遇相好、常遇相音、常遇右轉福。是善男子、善女人，奉行是八佛教令，如其正行者，女人所生處轉為男子。

「復次，舍利弗！諸佛如來，是善男子、善女人，以平旦淨澡漱、正衣服，晝夜各三時奉讀是經，得功德無量，第一四天王常擁護。是善男子、善女人，若在縣官中當讀是經、若在怨家中當讀是經、若在盜賊中當讀是經、若在水火中當讀是經、若在海水中逢風浪恐怖當讀是經、若在軍兵對鬪中當讀是經、若為蠱毒所中當讀是經、若聞惡鳥鳴若惡夢當讀是經、若為龍神所中當讀是經、若為諸魔所中恐怖毛起者當讀是經、若有急恐病疫疾痛者，持是八陽呪經呪之，立得除愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！諸佛如來，是善男子、善女人，以平旦淨澡漱、正衣服，晝夜各三時奉讀是經，得功德無量，第一四天王常擁護。是善男子、善女人，若在縣官中當讀是經、若在怨家中當讀是經、若在盜賊中當讀是經、若在水火中當讀是經、若在海水中逢風浪恐怖當讀是經、若在軍兵對鬪中當讀是經、若為蠱毒所中當讀是經、若聞惡鳥鳴若惡夢當讀是經、若為龍神所中當讀是經、若為諸魔所中恐怖毛起者當讀是經、若有急恐病疫疾痛者，持是八陽呪經呪之，立得除愈。」

是時，佛說要偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛說要偈：

「是土無如來， 持是國土名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是土無如來， 持是國土名，

一切眾惡除， 疾得登正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾惡除， 疾得登正道。

所生常遇佛， 見覺大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生常遇佛， 見覺大歡喜，

照是世上尊， 等心供事之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照是世上尊， 等心供事之。

百劫以無數， 著常當離之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百劫以無數， 著常當離之，

疾逮泥洹道， 奉是諸佛名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾逮泥洹道， 奉是諸佛名，

今現諸如來， 奉行明教名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今現諸如來， 奉行明教名。

為人朴直軟， 在在見所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為人朴直軟， 在在見所生，

端正相好具， 巨億萬家生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端正相好具， 巨億萬家生。

勇猛好布施， 為人不慳貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛好布施， 為人不慳貪，

女人聞是要， 踊躍大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人聞是要， 踊躍大歡喜，

去離女人身， 所生為男子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去離女人身， 所生為男子。

諸兵不敢害， 蠱道亦不幸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸兵不敢害， 蠱道亦不幸，

縣官及盜賊， 終不害是人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縣官及盜賊， 終不害是人。

五魔不能嬈， 將帥及官屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五魔不能嬈， 將帥及官屬，

奉行是經者， 不能中得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉行是經者， 不能中得便。」

爾時，第一四天王、彌勒菩薩等，白佛言：「我曹當共擁護持是八陽呪經一切學者，我曹當併力擁護，病者令愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，第一四天王、彌勒菩薩等，白佛言：「我曹當共擁護持是八陽呪經一切學者，我曹當併力擁護，病者令愈。」

佛說：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說：「如是。」

第一四天王、彌勒菩薩等比丘眾，及諸天龍、鬼神、人民、阿須倫，聞經歡喜，為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一四天王、彌勒菩薩等比丘眾，及諸天龍、鬼神、人民、阿須倫，聞經歡喜，為佛作禮而去。

八菩薩名： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八菩薩名：

第一名颰陀和菩薩、第二名羅那隣竭菩薩、第三名憍曰兜菩薩、第四名那羅達菩薩、第五名須深菩薩、第六名因抵達菩薩、第七名摩訶須和薩和菩薩、第八名和輪調菩薩，是八人求道以來其劫無數，今未取佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一名颰陀和菩薩、第二名羅那隣竭菩薩、第三名憍曰兜菩薩、第四名那羅達菩薩、第五名須深菩薩、第六名因抵達菩薩、第七名摩訶須和薩和菩薩、第八名和輪調菩薩，是八人求道以來其劫無數，今未取佛。

是八人本俱學道時，俱願八方、上下人民皆共使得佛。若有急者，當使呼我八人名字，即自得解除。若壽欲盡時，我八人便當飛行往迎之。願持此一字之功德，願一切人皆如八菩薩快也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是八人本俱學道時，俱願八方、上下人民皆共使得佛。若有急者，當使呼我八人名字，即自得解除。若壽欲盡時，我八人便當飛行往迎之。願持此一字之功德，願一切人皆如八菩薩快也。