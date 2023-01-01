佛說千佛因緣經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說千佛因緣經

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾五千人俱，其名曰：尊者阿若憍陳如、尊者優樓頻蠡迦葉、尊者伽耶迦葉、尊者那提迦葉、尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗、尊者大目犍連、尊者迦栴延、尊者阿那律、尊者阿難等。皆大阿羅漢而眾所知識，如調象王，所作已辦，三明，六通，具八解脫。菩薩摩訶薩八萬四千人，梵德菩薩，淨行菩薩，無邊行菩薩而為上首；跋陀波羅應與無邊俱為上首也，他方月音菩薩、月藏菩薩、妙音菩薩而為上首：如是等諸大菩薩，皆久修梵行，安隱清淨，住首楞嚴三昧，皆悉具足八萬四千諸波羅蜜，於娑婆世界及十方國示現作佛，轉妙法輪，現般涅槃，於耆闍崛山昇仙講堂，皆師子吼。是諸菩薩摩訶薩等，各各自說過去因緣，如是音聲遍滿三千大千世界。天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾皆悉集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾五千人俱，其名曰：尊者阿若憍陳如、尊者優樓頻蠡迦葉、尊者伽耶迦葉、尊者那提迦葉、尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗、尊者大目犍連、尊者迦栴延、尊者阿那律、尊者阿難等。皆大阿羅漢而眾所知識，如調象王，所作已辦，三明，六通，具八解脫。菩薩摩訶薩八萬四千人，梵德菩薩，淨行菩薩，無邊行菩薩而為上首；跋陀波羅應與無邊俱為上首也，他方月音菩薩、月藏菩薩、妙音菩薩而為上首：如是等諸大菩薩，皆久修梵行，安隱清淨，住首楞嚴三昧，皆悉具足八萬四千諸波羅蜜，於娑婆世界及十方國示現作佛，轉妙法輪，現般涅槃，於耆闍崛山昇仙講堂，皆師子吼。是諸菩薩摩訶薩等，各各自說過去因緣，如是音聲遍滿三千大千世界。天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾皆悉集會。

爾時，世尊從石室出，問阿難言：「今諸聲聞、諸菩薩等，皆何講論？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從石室出，問阿難言：「今諸聲聞、諸菩薩等，皆何講論？」

阿難白佛言：「世尊！諸菩薩眾各各自說宿世因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！諸菩薩眾各各自說宿世因緣。」

爾時，世尊安庠徐步如大龍象，披僧伽梨入大眾中，告諸菩薩言：「汝等今者各說何義？」其大音聲遍滿世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊安庠徐步如大龍象，披僧伽梨入大眾中，告諸菩薩言：「汝等今者各說何義？」其大音聲遍滿世界。

跋陀波羅菩薩即從坐起，自為世尊敷師子座，頭面禮足，請佛就坐，白佛言：「世尊！我於今日欲少諮問，唯願世尊為我解說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀波羅菩薩即從坐起，自為世尊敷師子座，頭面禮足，請佛就坐，白佛言：「世尊！我於今日欲少諮問，唯願世尊為我解說！」

說是語時，八萬四千諸菩薩等，各脫瓔珞散佛供養。所散瓔珞住佛頂上，如須彌山嚴顯可觀，有千化佛坐山窟中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，八萬四千諸菩薩等，各脫瓔珞散佛供養。所散瓔珞住佛頂上，如須彌山嚴顯可觀，有千化佛坐山窟中。

時，諸菩薩頂禮佛足，異口同音白佛言：「世尊！世尊與賢劫千佛過去世時種何功德？修何道行？常生一處，同共一家，於一劫中，次第當得阿耨多羅三藐三菩提，化度濁惡諸眾生等，令其堅發三種清淨菩提之心。願為我等及未來世諸眾生故，當廣分別賢劫千菩薩過去世時諸波羅蜜本事果報！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩頂禮佛足，異口同音白佛言：「世尊！世尊與賢劫千佛過去世時種何功德？修何道行？常生一處，同共一家，於一劫中，次第當得阿耨多羅三藐三菩提，化度濁惡諸眾生等，令其堅發三種清淨菩提之心。願為我等及未來世諸眾生故，當廣分別賢劫千菩薩過去世時諸波羅蜜本事果報！」

爾時，世尊告諸菩薩言：「諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸菩薩言：「諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別廣說。

「跋陀波羅！汝今當知，乃往過去無量，無數百千萬億阿僧祇劫，復過是數，爾時，此娑婆世界名大莊嚴，劫名大寶。有佛世尊，名寶燈焰王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊，出現於世。彼佛世尊出現世時，亦以三乘教化眾生。佛壽半劫，正法化世住於一劫，像法化世住於二劫。於像法中有一大王，名曰光德，十善化民，國土安樂，如轉輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀波羅！汝今當知，乃往過去無量，無數百千萬億阿僧祇劫，復過是數，爾時，此娑婆世界名大莊嚴，劫名大寶。有佛世尊，名寶燈焰王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊，出現於世。彼佛世尊出現世時，亦以三乘教化眾生。佛壽半劫，正法化世住於一劫，像法化世住於二劫。於像法中有一大王，名曰光德，十善化民，國土安樂，如轉輪王。

「爾時，大王教諸人民誦毘陀論。時學堂中有千童子，年各十五，聰敏多知，聞諸比丘讚佛、法、僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，大王教諸人民誦毘陀論。時學堂中有千童子，年各十五，聰敏多知，聞諸比丘讚佛、法、僧。

「有一童子名蓮華德，白善稱比丘言：『云何名佛？云何名法？云何名僧？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有一童子名蓮華德，白善稱比丘言：『云何名佛？云何名法？云何名僧？』

「比丘偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘偈答言：

「『波羅蜜滿足， 淨性覺智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波羅蜜滿足， 淨性覺智慧，

勝心得成就， 故號名為佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝心得成就， 故號名為佛；

無染性清淨， 永離於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無染性清淨， 永離於世間，

不觀世五陰， 常住名為法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不觀世五陰， 常住名為法；

身心常無為， 永離四種食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心常無為， 永離四種食，

為世良福田， 故稱比丘僧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世良福田， 故稱比丘僧。』

「時，千童子聞三寶名，各持香華隨從比丘行詣僧房，入塔禮拜，見佛色像，彼像身量高六十二那由他由旬，八萬四千諸相好門皆悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千童子聞三寶名，各持香華隨從比丘行詣僧房，入塔禮拜，見佛色像，彼像身量高六十二那由他由旬，八萬四千諸相好門皆悉具足。

「時，千童子見佛像已，白比丘言：『如此勝人大無上士，過去世時修何功德，乃得如是無上勝相？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千童子見佛像已，白比丘言：『如此勝人大無上士，過去世時修何功德，乃得如是無上勝相？』

「比丘答言：『善男子！汝今諦聽！佛世尊者，過去修行八萬四千諸波羅蜜，亦復修習三十七品助菩提法，故得如此端嚴之身。如來身者，不但有此八萬四千諸相好門，亦有十力、四無所畏、十八不共、大悲、三念處、三明、六通、八解脫等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘答言：『善男子！汝今諦聽！佛世尊者，過去修行八萬四千諸波羅蜜，亦復修習三十七品助菩提法，故得如此端嚴之身。如來身者，不但有此八萬四千諸相好門，亦有十力、四無所畏、十八不共、大悲、三念處、三明、六通、八解脫等。』

「時，千童子聞於比丘讚歎佛已，五體投地，即於像前發弘誓願：『我等今者，各各應發阿耨多羅三藐三菩提心，過算數劫，必得成佛，如今世尊等無有異。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千童子聞於比丘讚歎佛已，五體投地，即於像前發弘誓願：『我等今者，各各應發阿耨多羅三藐三菩提心，過算數劫，必得成佛，如今世尊等無有異。』

「第三童子名蓮華藏，復發誓願：『我等今者，因比丘故，聞三寶名，復得見於如來色像，於未來世成佛無疑；未成佛間，恒與比丘共生一處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三童子名蓮華藏，復發誓願：『我等今者，因比丘故，聞三寶名，復得見於如來色像，於未來世成佛無疑；未成佛間，恒與比丘共生一處。』

「跋陀波羅！汝今當知，時千童子聞三寶名，身心歡喜，隨壽長短後皆命終；臨命終時，以聞三寶善根因緣力故，除却五十一劫生死之業；命終之後，得生梵世、諸天生法。生梵宮已，即得三念，自憶往世聞三寶名，以是因緣得生天上。時，千梵王各乘宮殿，與諸梵俱持七寶華，至故塔前供養佛像。時千梵王異口同音，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀波羅！汝今當知，時千童子聞三寶名，身心歡喜，隨壽長短後皆命終；臨命終時，以聞三寶善根因緣力故，除却五十一劫生死之業；命終之後，得生梵世、諸天生法。生梵宮已，即得三念，自憶往世聞三寶名，以是因緣得生天上。時，千梵王各乘宮殿，與諸梵俱持七寶華，至故塔前供養佛像。時千梵王異口同音，而說偈言：

「『慧日大名稱， 久住善寂地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『慧日大名稱， 久住善寂地，

聞名除諸惡， 自然生梵世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞名除諸惡， 自然生梵世，

我今頭面禮， 歸依大解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今頭面禮， 歸依大解脫。』

「說此偈已，各還梵世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已，各還梵世。

「跋陀波羅！汝今當知，時彼國王十善化人者，久已成佛，毘婆尸如來是；善稱比丘，尸棄如來是；時千童子豈異人乎？今拘留秦佛，乃至最後樓至如來是。跋陀波羅！汝今當知，我與賢劫千菩薩從彼佛所聞三寶名，始發阿耨多羅三藐三菩提心，其事如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀波羅！汝今當知，時彼國王十善化人者，久已成佛，毘婆尸如來是；善稱比丘，尸棄如來是；時千童子豈異人乎？今拘留秦佛，乃至最後樓至如來是。跋陀波羅！汝今當知，我與賢劫千菩薩從彼佛所聞三寶名，始發阿耨多羅三藐三菩提心，其事如是。」

佛告跋陀波羅：「汝今當知，我念過去無量無數阿僧祇劫，此娑婆世界有一大國，名波羅㮈，王名梵德，常以善法化諸人民，彼時人壽八萬四千劫。時王梵德自見衰相，以國付子，出家學道，於仙人生地，憂曇鉢林中，晨朝出家。端坐思惟，經一食頃，逆順觀於十二因緣，往復觀察凡十八遍，應時即得辟支佛道，踊身虛空作十八變。優曇林中有五百梵志，見辟支佛足下有十二因緣文字：無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱。五百梵志見此文字，有觀無明緣行、無所依起，有三百人應時即得辟支佛道；又二百人觀無明緣行及愛、取、有，應時即得成辟支佛；又觀無明乃至老死憂悲苦惱，因無常行成辟支佛。優曇鉢林一日之中，有五百一辟支佛出現於世。是時，大地六種震動，乃至梵世諸天宮殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀波羅：「汝今當知，我念過去無量無數阿僧祇劫，此娑婆世界有一大國，名波羅㮈，王名梵德，常以善法化諸人民，彼時人壽八萬四千劫。時王梵德自見衰相，以國付子，出家學道，於仙人生地，憂曇鉢林中，晨朝出家。端坐思惟，經一食頃，逆順觀於十二因緣，往復觀察凡十八遍，應時即得辟支佛道，踊身虛空作十八變。優曇林中有五百梵志，見辟支佛足下有十二因緣文字：無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱。五百梵志見此文字，有觀無明緣行、無所依起，有三百人應時即得辟支佛道；又二百人觀無明緣行及愛、取、有，應時即得成辟支佛；又觀無明乃至老死憂悲苦惱，因無常行成辟支佛。優曇鉢林一日之中，有五百一辟支佛出現於世。是時，大地六種震動，乃至梵世諸天宮殿。

「時，千梵王各以衣裓盛曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，至優曇林中供養辟支佛，頭面禮足，白言：『大德！為我說法。』時，辟支佛踊身虛空作十八變，舒手現足。時，千梵王見其足下十二因緣文字相現，見其掌中有十善文，於頂光中見五戒法，八支齋文。時千梵王身心歡喜，受持讀誦發弘誓願：『我等今者見諸快士結加趺坐，如入禪定，身分光明，有此文字令我讀誦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千梵王各以衣裓盛曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，至優曇林中供養辟支佛，頭面禮足，白言：『大德！為我說法。』時，辟支佛踊身虛空作十八變，舒手現足。時，千梵王見其足下十二因緣文字相現，見其掌中有十善文，於頂光中見五戒法，八支齋文。時千梵王身心歡喜，受持讀誦發弘誓願：『我等今者見諸快士結加趺坐，如入禪定，身分光明，有此文字令我讀誦。』

「時梵眾中，有一梵王，名曰慧見，告餘梵言：『我於今者見辟支佛，受持五戒，八支齋法，當行十善，觀諸緣起，以此善根，迴向甚深阿耨多羅三藐三菩提。願我等作佛時，說法度人過於辟支佛百千萬倍。我成佛時，聞我名者、見我形者，速得除滅無量障礙，如我今者見辟支佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時梵眾中，有一梵王，名曰慧見，告餘梵言：『我於今者見辟支佛，受持五戒，八支齋法，當行十善，觀諸緣起，以此善根，迴向甚深阿耨多羅三藐三菩提。願我等作佛時，說法度人過於辟支佛百千萬倍。我成佛時，聞我名者、見我形者，速得除滅無量障礙，如我今者見辟支佛。』

「時千梵王供養畢已，各還所安，隨梵天壽後，各命終。命終之後，於娑婆世界千四天下為千轉輪王，十善教化，本善願故，不隨因緣，壽命八萬四千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時千梵王供養畢已，各還所安，隨梵天壽後，各命終。命終之後，於娑婆世界千四天下為千轉輪王，十善教化，本善願故，不隨因緣，壽命八萬四千歲。

「臨欲終時，雪山之中有一婆羅門，聰明多智，壽命半劫。於先經中，聞過去有佛，號栴檀莊嚴如來，十號具足。彼佛世尊說甚深檀波羅蜜，不見施者及以受者，心行平等，而行布施。時大仙人聞此事已，從雪山出，詣千聖王，求索財寶，廣為諸王讚說甚深檀波羅蜜。翹於右足而舉右手，住立王前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「臨欲終時，雪山之中有一婆羅門，聰明多智，壽命半劫。於先經中，聞過去有佛，號栴檀莊嚴如來，十號具足。彼佛世尊說甚深檀波羅蜜，不見施者及以受者，心行平等，而行布施。時大仙人聞此事已，從雪山出，詣千聖王，求索財寶，廣為諸王讚說甚深檀波羅蜜。翹於右足而舉右手，住立王前而說偈言：

「『施為妙善藥， 服者常不死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『施為妙善藥， 服者常不死，

不見身與心， 觀財物空寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見身與心， 觀財物空寂。

受者如虛空， 如是行布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受者如虛空， 如是行布施，

無財及受者， 乃應菩薩行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無財及受者， 乃應菩薩行。』

「時，千聖王各以國土付其太子，告下諸國：『我等今者，欲修一切施，諸有貧窮須財寶者，可詣我所，當隨意施。』爾時，諸國一切人民皆悉來集千聖王所，白言聖王：『我等今者，唯乏二事，餘無所須。何等二事？一者、天樂；二者、天女。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千聖王各以國土付其太子，告下諸國：『我等今者，欲修一切施，諸有貧窮須財寶者，可詣我所，當隨意施。』爾時，諸國一切人民皆悉來集千聖王所，白言聖王：『我等今者，唯乏二事，餘無所須。何等二事？一者、天樂；二者、天女。』

「時，千聖王持摩尼珠置高幢上，發大誓願：『我等福德，受善果報，真實不虛，令如意珠普雨天樂，供給一切。』應念即雨種種樂器。時，諸樂器住虛空中不鼓自鳴，復更生念：『若我福善真實不虛，令如意珠普雨天女。』應念即雨種種天女，容儀庠序如魔天后，一一天女，各有五百眷屬以為侍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千聖王持摩尼珠置高幢上，發大誓願：『我等福德，受善果報，真實不虛，令如意珠普雨天樂，供給一切。』應念即雨種種樂器。時，諸樂器住虛空中不鼓自鳴，復更生念：『若我福善真實不虛，令如意珠普雨天女。』應念即雨種種天女，容儀庠序如魔天后，一一天女，各有五百眷屬以為侍者。

「時，千聖王滿眾願已，即捨國土出家學道。時王千子及諸臣民，皆悉號咷，隨從王後，奉送大王至於雪山。時，千聖王告諸臣民：『諸行無常，我身無主，性相皆空，有者歸滅。我於今者，信解此義，是以棄國，無所戀著。』即隨婆羅門入於雪山，王子臣民辭退還國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千聖王滿眾願已，即捨國土出家學道。時王千子及諸臣民，皆悉號咷，隨從王後，奉送大王至於雪山。時，千聖王告諸臣民：『諸行無常，我身無主，性相皆空，有者歸滅。我於今者，信解此義，是以棄國，無所戀著。』即隨婆羅門入於雪山，王子臣民辭退還國。

「時，千聖王於雪山中各立草菴，端坐思惟，發弘誓願當度一切，求無上道思大施義。聖王宿世十善報故，雪山千神各獻仙果，日日供給更不求食，應時即得獲五神通，飛騰虛空，壽命一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千聖王於雪山中各立草菴，端坐思惟，發弘誓願當度一切，求無上道思大施義。聖王宿世十善報故，雪山千神各獻仙果，日日供給更不求食，應時即得獲五神通，飛騰虛空，壽命一劫。

「時雪山中，有大夜叉身長四千里，狗牙上出高八十里，面十二眼，眼出迸血，光如融銅，左手持劍，右手持叉，住聖王前，高聲唱言：『我今飢渴，無所飯食，唯願聖王慈悲矜愍，施我少食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時雪山中，有大夜叉身長四千里，狗牙上出高八十里，面十二眼，眼出迸血，光如融銅，左手持劍，右手持叉，住聖王前，高聲唱言：『我今飢渴，無所飯食，唯願聖王慈悲矜愍，施我少食。』

「時千聖王告夜叉言：『我等誓願，一切施與。』各各以水澡夜叉手，授以仙果而令食之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時千聖王告夜叉言：『我等誓願，一切施與。』各各以水澡夜叉手，授以仙果而令食之。

「夜叉得果，怒棄置地，告聖王言：『我父夜叉噉人精氣，我母羅剎恒噉人心，飲人熱血；我今飢急，唯須人心、血，何用果為？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夜叉得果，怒棄置地，告聖王言：『我父夜叉噉人精氣，我母羅剎恒噉人心，飲人熱血；我今飢急，唯須人心、血，何用果為？』

「時，千聖王告夜叉言：『一切難捨，無過己身。我等今日不能捨心持用相與。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千聖王告夜叉言：『一切難捨，無過己身。我等今日不能捨心持用相與。』

「是時，夜叉即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，夜叉即說偈言：

「『觀心無心相， 四大色所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『觀心無心相， 四大色所成，

一切悉能捨， 乃應菩薩行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉能捨， 乃應菩薩行。』

「時，雪山中有婆羅門，名牢度跋提，白夜叉言：『唯願大師為我說法，我今不惜心之與血。』即脫單衣，敷為高座，即請夜叉令就此座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，雪山中有婆羅門，名牢度跋提，白夜叉言：『唯願大師為我說法，我今不惜心之與血。』即脫單衣，敷為高座，即請夜叉令就此座。

「時，大夜叉即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，大夜叉即說偈言：

「『欲求無為道， 不惜身心分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『欲求無為道， 不惜身心分，

割截受眾苦， 能忍猶如地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 割截受眾苦， 能忍猶如地；

亦不見受者， 求法心不悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不見受者， 求法心不悔，

一切無悋惜， 猶如救頭然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無悋惜， 猶如救頭然，

普濟眾飢渴， 乃應菩薩行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普濟眾飢渴， 乃應菩薩行。』

「時，牢度跋提聞此偈已，身心歡喜，即持利劍刺胸出心。是時，地神從地踊出，白牢度跋提：『唯願大仙愍憐我等及山樹神，莫為一鬼捨於身命。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，牢度跋提聞此偈已，身心歡喜，即持利劍刺胸出心。是時，地神從地踊出，白牢度跋提：『唯願大仙愍憐我等及山樹神，莫為一鬼捨於身命。』

「時，牢度跋提告諸神言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，牢度跋提告諸神言：

「『此身如幻炎， 隨現即變滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此身如幻炎， 隨現即變滅，

猶如呼聲響， 呼已更不應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如呼聲響， 呼已更不應，

四大五陰力， 其勢不久停。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大五陰力， 其勢不久停。

於千萬億歲， 未曾為法死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於千萬億歲， 未曾為法死，

我今為法故， 以心血布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為法故， 以心血布施，

慎勿固遮我， 障我無上慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慎勿固遮我， 障我無上慧。

以此布施報， 誓願成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此布施報， 誓願成佛道，

若後成佛時， 要先度汝等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若後成佛時， 要先度汝等。』

「說此偈已，臥夜叉前，以劍刺頸施夜叉血，即復破胸出心與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已，臥夜叉前，以劍刺頸施夜叉血，即復破胸出心與之。

「是時，天地大動，日無精光，無雲而雷。有五夜叉從四方來，爭取分裂，競共食之。食已大叫，躍立空中，告千聖王：『誰能行施如牢度跋提？如此行施乃可成佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，天地大動，日無精光，無雲而雷。有五夜叉從四方來，爭取分裂，競共食之。食已大叫，躍立空中，告千聖王：『誰能行施如牢度跋提？如此行施乃可成佛。』

「時千聖王驚怖退沒，不欲菩提，生變悔心，各欲還國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時千聖王驚怖退沒，不欲菩提，生變悔心，各欲還國。

「時，五夜叉即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，五夜叉即說偈言：

「『不殺是佛種， 慈心為良藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『不殺是佛種， 慈心為良藥，

大悲常安隱， 終無老死異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲常安隱， 終無老死異。

一切受身者， 畏殺毒害人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切受身者， 畏殺毒害人，

是故諸菩薩， 教行不殺戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 教行不殺戒。

汝今若畏死， 當行不殺事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今若畏死， 當行不殺事，

云何欲還國？ 捨靜求憒閙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲還國？ 捨靜求憒閙。』

「時，千聖王聞此語已，皆默然住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千聖王聞此語已，皆默然住。」

佛告跋陀波羅：「汝今當知，第一婆羅門，讚檀波羅蜜者，過去定光明王佛是；牢度跋提者，過去然燈佛是。時千聖王出家學道，見然燈佛修諸苦行，心生悔恨，於一劫中墮大地獄；雖墮地獄，菩提願力莊嚴心故，火不能燒。從是已後，復得值遇燈明王菩薩為其說法，從地獄出，廣為讚歎過去千佛——解脫稱莊嚴佛乃至最後妙自在王佛。時，千聖王聞千佛名，歡喜敬禮，以是因緣，超越九億那由他恒河沙劫生死之罪。跋陀波羅！汝今當知，時千聖王豈異人乎？我等賢劫千佛是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀波羅：「汝今當知，第一婆羅門，讚檀波羅蜜者，過去定光明王佛是；牢度跋提者，過去然燈佛是。時千聖王出家學道，見然燈佛修諸苦行，心生悔恨，於一劫中墮大地獄；雖墮地獄，菩提願力莊嚴心故，火不能燒。從是已後，復得值遇燈明王菩薩為其說法，從地獄出，廣為讚歎過去千佛——解脫稱莊嚴佛乃至最後妙自在王佛。時，千聖王聞千佛名，歡喜敬禮，以是因緣，超越九億那由他恒河沙劫生死之罪。跋陀波羅！汝今當知，時千聖王豈異人乎？我等賢劫千佛是也。」

佛說是時，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜。八十人發無上道心；二百五十人，漏盡意解成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜。八十人發無上道心；二百五十人，漏盡意解成阿羅漢。

「復次，跋陀波羅！乃往過去無量無數阿僧祇劫，此閻浮提有大國王，名須闍提，國名勝幡。其王生時，七寶承足，天降瑞應三十有四，墮地即行，七寶自至，四方諸山各有一億神仙，五通具足飛集殿前；復有百萬億恒河沙七寶大山，踊出殿前列住空中，以應神仙。須闍提王漸漸長大，王四天下，威德自在，十善化人；王德力故，一切人民，皆受快樂如忉利天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，跋陀波羅！乃往過去無量無數阿僧祇劫，此閻浮提有大國王，名須闍提，國名勝幡。其王生時，七寶承足，天降瑞應三十有四，墮地即行，七寶自至，四方諸山各有一億神仙，五通具足飛集殿前；復有百萬億恒河沙七寶大山，踊出殿前列住空中，以應神仙。須闍提王漸漸長大，王四天下，威德自在，十善化人；王德力故，一切人民，皆受快樂如忉利天。

「時諸仙人各持仙經，授王令讀，王讀經已，聞過去有佛，號寶華琉璃功德光照如來，十號具足。王聞佛名身心歡喜，即脫寶冠向四方禮，發大誓願：『我於今日捨四天下一切所珍，出家學道，坐於光明菩提樹下，身心不動。若不得成阿耨多羅三藐三菩提，我終不起。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸仙人各持仙經，授王令讀，王讀經已，聞過去有佛，號寶華琉璃功德光照如來，十號具足。王聞佛名身心歡喜，即脫寶冠向四方禮，發大誓願：『我於今日捨四天下一切所珍，出家學道，坐於光明菩提樹下，身心不動。若不得成阿耨多羅三藐三菩提，我終不起。』

「是時六欲天王，名金剛摩尼珠，與諸魔眾八萬億千，一一鬼兵作百億變狀甚可怖畏，競集道樹。時，須闍提王端坐樹下，入智印慈心王三昧，三昧力故，時魔兵眾同時碎壞，經七七日，得成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時六欲天王，名金剛摩尼珠，與諸魔眾八萬億千，一一鬼兵作百億變狀甚可怖畏，競集道樹。時，須闍提王端坐樹下，入智印慈心王三昧，三昧力故，時魔兵眾同時碎壞，經七七日，得成阿耨多羅三藐三菩提。

「時諸神仙，俱來勸請轉妙法輪。仙人眾中有一大仙，名曰光果，說偈請曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸神仙，俱來勸請轉妙法輪。仙人眾中有一大仙，名曰光果，說偈請曰：

「『大德須闍提， 金輪王四域， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德須闍提， 金輪王四域，

今捨此七寶， 如鳥去一毛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今捨此七寶， 如鳥去一毛。

坐於光明樹， 降伏萬億魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐於光明樹， 降伏萬億魔，

甘露法已聞， 學道已成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露法已聞， 學道已成就。

相好特無比， 威光照十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好特無比， 威光照十方，

當號大善寂， 願必度我等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當號大善寂， 願必度我等，

我今頭面禮， 勸請轉法輪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今頭面禮， 勸請轉法輪。』

「第二仙人名曰光藏，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二仙人名曰光藏，復說偈言：

「『大聖愍眾生， 誓願坐樹下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大聖愍眾生， 誓願坐樹下，

摧伏諸魔軍， 結使海已竭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏諸魔軍， 結使海已竭，

願為眾生故， 廣說甘露法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為眾生故， 廣說甘露法。』

「爾時世尊，默然受於諸仙人請，於光明菩提樹下轉妙法輪，舉身放光照十方界，皆如金色，廣說四諦及十二因緣，凡百億偈。初會聞法四山諸仙，皆得無生法忍，百千人發無上道心出家學道，無數四部得須陀洹道，有發菩提心數不可知。佛壽二十五萬劫，正法住世二百萬劫，像法住世四百萬劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊，默然受於諸仙人請，於光明菩提樹下轉妙法輪，舉身放光照十方界，皆如金色，廣說四諦及十二因緣，凡百億偈。初會聞法四山諸仙，皆得無生法忍，百千人發無上道心出家學道，無數四部得須陀洹道，有發菩提心數不可知。佛壽二十五萬劫，正法住世二百萬劫，像法住世四百萬劫。

「彼佛世尊法欲滅時，有諸比丘遊行教化。時有一國，名曰電光，有一長者名牢度跋提，修行外道，事梵天法。電光大王遣千童子，供給彼人灑掃天廟。時千童子，各持天華欲往天寺，於其中路，見諸比丘持佛像行，童子問言：『此是何神，端正威光，巍巍乃爾？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛世尊法欲滅時，有諸比丘遊行教化。時有一國，名曰電光，有一長者名牢度跋提，修行外道，事梵天法。電光大王遣千童子，供給彼人灑掃天廟。時千童子，各持天華欲往天寺，於其中路，見諸比丘持佛像行，童子問言：『此是何神，端正威光，巍巍乃爾？』

「諸比丘言：『此大善寂像。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘言：『此大善寂像。』

「童子問言：『大善寂者！生何種姓？有何等義？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子問言：『大善寂者！生何種姓？有何等義？』

「比丘答言：『汝不知乎？過去久遠，須闍提王棄國出家，成無上道，號大善寂，於淨光林入般涅槃。我等今者是其弟子，今我所持是善寂像。』時千童子聞佛因緣，各持蓮華以供養像，頂禮像足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘答言：『汝不知乎？過去久遠，須闍提王棄國出家，成無上道，號大善寂，於淨光林入般涅槃。我等今者是其弟子，今我所持是善寂像。』時千童子聞佛因緣，各持蓮華以供養像，頂禮像足。

「跋陀波羅！汝今當知，以是供養佛像因緣，時諸童子隨壽長短，各自命終，命終之後，即得值遇六十億那由他諸佛，親覲供養，於無上道得不退轉。跋陀波羅！汝今當知，彼佛世中，四山仙人數不可知者，今十方面各得成佛。時千童子華供養者，豈異人乎？我等賢劫千佛是也。跋陀波羅！汝今當知，佛滅度後，若諸四眾，若持一華供養佛像，得二種福。何等為二？一者、常得化生；二者、形色端正。復得二果：一者、恒得值遇諸佛；二者、多生天上。」時諸比丘聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀波羅！汝今當知，以是供養佛像因緣，時諸童子隨壽長短，各自命終，命終之後，即得值遇六十億那由他諸佛，親覲供養，於無上道得不退轉。跋陀波羅！汝今當知，彼佛世中，四山仙人數不可知者，今十方面各得成佛。時千童子華供養者，豈異人乎？我等賢劫千佛是也。跋陀波羅！汝今當知，佛滅度後，若諸四眾，若持一華供養佛像，得二種福。何等為二？一者、常得化生；二者、形色端正。復得二果：一者、恒得值遇諸佛；二者、多生天上。」時諸比丘聞佛所說，皆大歡喜。

佛告跋陀波羅：「汝今當知，我念過去無量，無數千萬億劫，彼時有佛，號寶蓋照空如來、應供，十號具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀波羅：「汝今當知，我念過去無量，無數千萬億劫，彼時有佛，號寶蓋照空如來、應供，十號具足。

「彼佛出時，此三千大千世界如金剛佛剎等無有異。寶蓋照空如來亦以三乘教化眾生。佛滅度後，於像法中有一長者，名曰月集，遊行聚落教化眾生，以偈讚歎寶蓋照空如來名號： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛出時，此三千大千世界如金剛佛剎等無有異。寶蓋照空如來亦以三乘教化眾生。佛滅度後，於像法中有一長者，名曰月集，遊行聚落教化眾生，以偈讚歎寶蓋照空如來名號：

「『寶蓋照空正遍知， 無上調御天人師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『寶蓋照空正遍知， 無上調御天人師，

久離生死釋師子， 無染清淨應真慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久離生死釋師子， 無染清淨應真慧。

能為世間良福田， 普濟一切如醫王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為世間良福田， 普濟一切如醫王，

聞名必得大解脫， 我今頂禮無上勝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞名必得大解脫， 我今頂禮無上勝。』

「時，彼長者說此偈已，以種種華香供養寶蓋照空佛像。華供養已，有千比丘來入講堂，見大長者華香供養，誦讚佛偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼長者說此偈已，以種種華香供養寶蓋照空佛像。華供養已，有千比丘來入講堂，見大長者華香供養，誦讚佛偈。

「第一比丘名曰日藏，問長者言：『汝今日日香華供養，讚歎佛名，欲求何等？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一比丘名曰日藏，問長者言：『汝今日日香華供養，讚歎佛名，欲求何等？』

「長者白言：『大德比丘！應一心聽。今我供養，欲求無上平等大道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者白言：『大德比丘！應一心聽。今我供養，欲求無上平等大道。』

「比丘問言：『云何名為無上大道？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘問言：『云何名為無上大道？』

「長者答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者答言：

「『無著無所依， 無累心寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『無著無所依， 無累心寂滅，

本性如虛空， 是名無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本性如虛空， 是名無上道。

大人心所行， 慈悲為最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大人心所行， 慈悲為最勝，

三十七滅意， 覺道力莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七滅意， 覺道力莊嚴。

乘於六度船， 永度生死流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘於六度船， 永度生死流，

彼處心無著， 故名無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼處心無著， 故名無上道。

佛慧如須彌， 亦若蓮華敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧如須彌， 亦若蓮華敷，

久達解性空， 故名無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久達解性空， 故名無上道。

調御知心如， 實際性亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御知心如， 實際性亦然，

三界一切有， 皆入如寂中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界一切有， 皆入如寂中，

不調無生相， 同入法界性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不調無生相， 同入法界性，

如此無所有， 故稱無上道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此無所有， 故稱無上道。』

「是時，長者說此偈已，白比丘言：『唯願大德行無上道！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，長者說此偈已，白比丘言：『唯願大德行無上道！』

「日藏比丘復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日藏比丘復說偈言：

「『如仁所說義， 無行無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如仁所說義， 無行無所依，

本性相空寂， 我當行何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本性相空寂， 我當行何法？

我所問大道， 欲知佛覺智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所問大道， 欲知佛覺智，

今說法界相， 無知如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說法界相， 無知如虛空。

於此無知中， 無欲無所求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此無知中， 無欲無所求，

如是性相滅， 我當何所行？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是性相滅， 我當何所行？』

「是時長者，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時長者，復說偈言：

「『日光住空中， 普照於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『日光住空中， 普照於一切，

彼亦無心相， 欲破諸闇暝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦無心相， 欲破諸闇暝。

光明力照耀， 超過諸黑闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明力照耀， 超過諸黑闇，

黑闇與光明， 二俱無心意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑闇與光明， 二俱無心意。

本性無住闇， 闇性不暫停， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本性無住闇， 闇性不暫停，

佛慧亦如是， 無滅無所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧亦如是， 無滅無所生。

智力道莊嚴， 從於五眼起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智力道莊嚴， 從於五眼起，

六通如蓮華， 不染著世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六通如蓮華， 不染著世間。

戒定慧莊嚴， 超度世間相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒定慧莊嚴， 超度世間相，

是故應歸依， 無上平等道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應歸依， 無上平等道。』

「是時，長者說此偈已，白比丘言：『大德！汝今欲求無上道不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，長者說此偈已，白比丘言：『大德！汝今欲求無上道不？』

「日藏比丘聞長者言，深解義趣，頂禮佛足，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日藏比丘聞長者言，深解義趣，頂禮佛足，而說偈言：

「『頂禮佛足大解脫， 久住涅槃滅諸有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『頂禮佛足大解脫， 久住涅槃滅諸有，

無漏智力所莊嚴， 如長者說寂滅慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏智力所莊嚴， 如長者說寂滅慧。

我今欲求無染累， 超過世間諸空相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今欲求無染累， 超過世間諸空相，

我今求於寂滅道， 不縛不解不住色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今求於寂滅道， 不縛不解不住色；

亦復不入縛解中， 無有生死解脫相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復不入縛解中， 無有生死解脫相，

此處名為甘露道， 如我所願得成果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此處名為甘露道， 如我所願得成果。

修行六度無礙累， 必定得住首楞嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行六度無礙累， 必定得住首楞嚴，

具佛職位威儀行， 滿足佛智如先佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具佛職位威儀行， 滿足佛智如先佛。

金剛不壞性空慧， 是一切智大人事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛不壞性空慧， 是一切智大人事，

摩尼寶珠如意王， 我亦當得一合相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼寶珠如意王， 我亦當得一合相，

平等度意無上性。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等度意無上性。』

「是時，比丘說此偈已，告長者言：『汝今當知，我已解汝所說偈義，我已堪任為菩提器。我等千比丘，從今日乃至成佛，常修大慈，普愛一切，於諸眾生不生毀呰，何況殺害？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，比丘說此偈已，告長者言：『汝今當知，我已解汝所說偈義，我已堪任為菩提器。我等千比丘，從今日乃至成佛，常修大慈，普愛一切，於諸眾生不生毀呰，何況殺害？

「『我從今日乃至菩提，常起大悲普攝一切，而於大悲不起悲相，不生戀著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從今日乃至菩提，常起大悲普攝一切，而於大悲不起悲相，不生戀著。

「『我從今日乃至成佛，見他得樂心生欣悅，猶如比丘得三禪樂，不起樂觸，及樂覺相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從今日乃至成佛，見他得樂心生欣悅，猶如比丘得三禪樂，不起樂觸，及樂覺相。

「『我從今日乃至成佛，不見眾生及眾生相，亦不住喜，不入捨中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從今日乃至成佛，不見眾生及眾生相，亦不住喜，不入捨中。

「『我從今日乃至成佛，終不造作九十五種諸惡律儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從今日乃至成佛，終不造作九十五種諸惡律儀。

「『我從今日乃至成佛，終不為己畜養八種不淨之物；若有畜積，必為饒益諸眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從今日乃至成佛，終不為己畜養八種不淨之物；若有畜積，必為饒益諸眾生故。

「『我從今日乃至成佛，終不毀謗菩薩法藏；若有辯才智慧無極，說邪見論滿百千歲，我寧碎身猶如微塵，終不信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從今日乃至成佛，終不毀謗菩薩法藏；若有辯才智慧無極，說邪見論滿百千歲，我寧碎身猶如微塵，終不信受。

「『我從今日乃至成佛，設有眾生，不造善業作五逆罪，必當教化令得饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從今日乃至成佛，設有眾生，不造善業作五逆罪，必當教化令得饒益。

「『我從今日乃至成佛，誓願當度五濁惡世沒苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從今日乃至成佛，誓願當度五濁惡世沒苦眾生。

「『我從今日乃至成佛，常當修行諸波羅蜜，盡其邊際到大智岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從今日乃至成佛，常當修行諸波羅蜜，盡其邊際到大智岸。

「『我從今日乃至成佛，終不放捨一切眾生，必當安慰以義饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從今日乃至成佛，終不放捨一切眾生，必當安慰以義饒益。

「『我從今日乃至成佛，願普莊嚴一切佛事，修諸淨行，十種珍寶以為脚足，無願解脫以為眼目，遊於大空畢竟涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從今日乃至成佛，願普莊嚴一切佛事，修諸淨行，十種珍寶以為脚足，無願解脫以為眼目，遊於大空畢竟涅槃。』

「時，千比丘發此誓已，五體投地遍禮諸佛，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千比丘發此誓已，五體投地遍禮諸佛，而說偈言：

「『佛智不可動， 從於解脫生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛智不可動， 從於解脫生，

本性相自空， 遊戲金剛心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本性相自空， 遊戲金剛心；

已摧煩惱魔， 陰蓋永已除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已摧煩惱魔， 陰蓋永已除，

清淨大慧者， 我今頭面禮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨大慧者， 我今頭面禮。』

「說此偈已，遍禮十方一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已，遍禮十方一切諸佛。

「是時，空中無雲而雷，諸天龍神普雨天華以為供養，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，空中無雲而雷，諸天龍神普雨天華以為供養，而說偈言：

「『善哉勝大士！ 出家修梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善哉勝大士！ 出家修梵行，

淨命乞自活， 常離四種食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨命乞自活， 常離四種食，

染衣執應器， 大數滿一千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染衣執應器， 大數滿一千。

今復發最上， 微妙菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今復發最上， 微妙菩提心，

福田中最勝， 無過比丘僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福田中最勝， 無過比丘僧，

我今頭面禮， 修行大乘者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今頭面禮， 修行大乘者。』

「時千比丘聞偈歎德，倍加精進，即得甚深觀佛三昧，告長者言：『善哉！長者！我因汝故發菩提心，汝亦應於佛法海中出家學道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時千比丘聞偈歎德，倍加精進，即得甚深觀佛三昧，告長者言：『善哉！長者！我因汝故發菩提心，汝亦應於佛法海中出家學道。』

「爾時，長者受比丘教，於正法中出家學道，常修頭陀，備諸苦行，經七七日，得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，長者受比丘教，於正法中出家學道，常修頭陀，備諸苦行，經七七日，得無生忍。

「跋陀波羅！汝今當知，時大長者，教化多人發菩提心者，久已成佛，殊勝月王佛是也。若有善男子，善女人聞是佛名，恒得值佛，於菩提心得不退轉，即得超越十二億劫極重惡業。時千比丘發誓願者，我等賢劫千佛是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀波羅！汝今當知，時大長者，教化多人發菩提心者，久已成佛，殊勝月王佛是也。若有善男子，善女人聞是佛名，恒得值佛，於菩提心得不退轉，即得超越十二億劫極重惡業。時千比丘發誓願者，我等賢劫千佛是也。

「說是語時，百千梵王發菩提心，思佛千優婆塞等得無生法忍，欝多羅母善賢比丘尼等五百比丘尼，不受諸漏心，得解脫成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是語時，百千梵王發菩提心，思佛千優婆塞等得無生法忍，欝多羅母善賢比丘尼等五百比丘尼，不受諸漏心，得解脫成阿羅漢。

「說是語時，時會大眾，聞佛所說，皆大歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是語時，時會大眾，聞佛所說，皆大歡喜。」

佛告跋陀波羅：「汝今當知，我念過去無量，無數阿僧祇劫，彼時有佛，號淨音如來，十號具足。彼佛出時，此三千世界七寶莊嚴，如寶莊嚴國等無有異。佛壽二十大劫，正法住世四十劫，像法倍壽八十劫，亦以三乘教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀波羅：「汝今當知，我念過去無量，無數阿僧祇劫，彼時有佛，號淨音如來，十號具足。彼佛出時，此三千世界七寶莊嚴，如寶莊嚴國等無有異。佛壽二十大劫，正法住世四十劫，像法倍壽八十劫，亦以三乘教化眾生。

「於像法中，有一比丘，名一切忍，持菩薩藏行菩薩法，遊巡村落，常說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於像法中，有一比丘，名一切忍，持菩薩藏行菩薩法，遊巡村落，常說此偈：

「『佛住平等空， 法性相亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛住平等空， 法性相亦然，

僧依無為會， 三寶義無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧依無為會， 三寶義無異。

了本性相空， 歸依處寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了本性相空， 歸依處寂滅，

常行真如道， 乃應菩薩行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行真如道， 乃應菩薩行。』

「忍辱進大比丘，常說此偈。時，華光林中有千梵志，修四梵，行慈、悲、喜、捨，聞此比丘讚三寶義名，身心歡喜，即白比丘：『於何經中有如此義？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「忍辱進大比丘，常說此偈。時，華光林中有千梵志，修四梵，行慈、悲、喜、捨，聞此比丘讚三寶義名，身心歡喜，即白比丘：『於何經中有如此義？』

「比丘白言：『大調御師！於大方等真實經中，說佛、法、僧平等空慧，住一相中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘白言：『大調御師！於大方等真實經中，說佛、法、僧平等空慧，住一相中。』

「時千梵志，聞佛、法、僧平等空慧，即思甚深大空智義。八千歲中端坐正受，於空法中而不決了，復更思惟一切法空，於如實際亦不決了，然不生疑，亦不誹謗，作此思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時千梵志，聞佛、法、僧平等空慧，即思甚深大空智義。八千歲中端坐正受，於空法中而不決了，復更思惟一切法空，於如實際亦不決了，然不生疑，亦不誹謗，作此思惟。

「時，有一比丘名曰智藏，告諸梵志：『汝等知不？過去有佛，名三昧尊豐如來，十號具足，如是同字百千億佛，皆說甚深般若波羅蜜。其經中說：「不住諸法，法性皆空。」如是，梵志於空法中心不明了，但當一心歸於空義。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，有一比丘名曰智藏，告諸梵志：『汝等知不？過去有佛，名三昧尊豐如來，十號具足，如是同字百千億佛，皆說甚深般若波羅蜜。其經中說：「不住諸法，法性皆空。」如是，梵志於空法中心不明了，但當一心歸於空義。』

「時千梵志，聞此語已，心大歡喜，白比丘言：『般若波羅蜜是大空智，我等今者無明所覆，於空義中無由解了，但於大德所說法中身心隨喜。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時千梵志，聞此語已，心大歡喜，白比丘言：『般若波羅蜜是大空智，我等今者無明所覆，於空義中無由解了，但於大德所說法中身心隨喜。』」

佛告跋陀波羅：「彼二比丘善說法者，第一比丘今已成佛於妙樂國，歡喜莊嚴珠王佛是；若有四眾聞彼佛名，五體投地，歸依頂禮，即得超越五百萬億阿僧祇劫生死之罪。第二比丘久已成佛，號帝寶幢摩尼勝光如來，十號具足；若有四眾聞彼佛名，五體投地，歸依頂禮，即得超越七百萬億阿僧祇劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀波羅：「彼二比丘善說法者，第一比丘今已成佛於妙樂國，歡喜莊嚴珠王佛是；若有四眾聞彼佛名，五體投地，歸依頂禮，即得超越五百萬億阿僧祇劫生死之罪。第二比丘久已成佛，號帝寶幢摩尼勝光如來，十號具足；若有四眾聞彼佛名，五體投地，歸依頂禮，即得超越七百萬億阿僧祇劫生死之罪。

「時千梵志，以聞甚深般若波羅蜜，身心歡喜，不生驚疑、怖畏、誹謗，即得超越五十億劫生死之罪。捨身他世即得值遇十六億佛，於諸佛所得念佛三昧。以莊嚴心，念佛三昧莊嚴心故，漸漸於空法中心得開解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時千梵志，以聞甚深般若波羅蜜，身心歡喜，不生驚疑、怖畏、誹謗，即得超越五十億劫生死之罪。捨身他世即得值遇十六億佛，於諸佛所得念佛三昧。以莊嚴心，念佛三昧莊嚴心故，漸漸於空法中心得開解。

「跋陀波羅！時千梵志，豈異人乎？我等賢劫千佛是，以得聞空法心無疑故，於娑婆世界次第得成阿耨多羅三藐三菩提。是故一切眾生，應於空義心無疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀波羅！時千梵志，豈異人乎？我等賢劫千佛是，以得聞空法心無疑故，於娑婆世界次第得成阿耨多羅三藐三菩提。是故一切眾生，應於空義心無疑惑。」

佛說此語時，時會大眾聞佛所說，有得初果，有發無上正真道意，數甚眾多不可具說。一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，頂禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此語時，時會大眾聞佛所說，有得初果，有發無上正真道意，數甚眾多不可具說。一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，頂禮佛足。

佛告跋陀波羅：「我念過去無量無數阿僧祇劫，彼世有佛，名海慧如來，十號具足。國名淨樂，七寶莊嚴地生寶華，如須彌山七寶合成，嚴顯可愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀波羅：「我念過去無量無數阿僧祇劫，彼世有佛，名海慧如來，十號具足。國名淨樂，七寶莊嚴地生寶華，如須彌山七寶合成，嚴顯可愛。

「彼佛世尊常入禪定，默然不言終不說法，但放白毫大人相光，施作佛事。或有眾生見白毫光如十善印，說十善義；或有眾生見白毫光如五戒印，說五戒義及五戒緣；或有眾生見白毫光如八戒印，說八戒義及八戒緣；或有眾生見白毫光如波羅提木叉印，說波羅提木叉義，及波羅提木叉緣；或有眾生見白毫光如六波羅蜜印，說八萬四千諸度義；或有眾生見白毫光如四諦印，說四諦義，及三十七助菩提分法；或有眾生見白毫光如獨覺印，說十二因緣義；或有眾生見白毫光如智相印，演說菩薩初地境界乃至十地，說首楞嚴光印三昧，說金剛定不壞境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛世尊常入禪定，默然不言終不說法，但放白毫大人相光，施作佛事。或有眾生見白毫光如十善印，說十善義；或有眾生見白毫光如五戒印，說五戒義及五戒緣；或有眾生見白毫光如八戒印，說八戒義及八戒緣；或有眾生見白毫光如波羅提木叉印，說波羅提木叉義，及波羅提木叉緣；或有眾生見白毫光如六波羅蜜印，說八萬四千諸度義；或有眾生見白毫光如四諦印，說四諦義，及三十七助菩提分法；或有眾生見白毫光如獨覺印，說十二因緣義；或有眾生見白毫光如智相印，演說菩薩初地境界乃至十地，說首楞嚴光印三昧，說金剛定不壞境界。

「跋陀波羅！如是白毫大人相中，現無量無數恒河沙印，或有印中演法無畏；或有印中說九十五種外道邪術；或有印中說諸天眾上妙報應；或有印中說於劫成及與劫壞；或有印中說日月五星、二十八宿，災異變怪一切世事；或有印中說諸神仙及鬼神道：此白毫印，普照十方化度眾生，隨有緣者顯現佛事。彼佛壽命十二大劫，正法住世亦十二劫，像法住世二十四劫。於像法中有千婆羅門，第一婆羅門名檀那世寄，其最後名分若世羅。千婆羅門聰明博智，各皆通達四毘陀論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀波羅！如是白毫大人相中，現無量無數恒河沙印，或有印中演法無畏；或有印中說九十五種外道邪術；或有印中說諸天眾上妙報應；或有印中說於劫成及與劫壞；或有印中說日月五星、二十八宿，災異變怪一切世事；或有印中說諸神仙及鬼神道：此白毫印，普照十方化度眾生，隨有緣者顯現佛事。彼佛壽命十二大劫，正法住世亦十二劫，像法住世二十四劫。於像法中有千婆羅門，第一婆羅門名檀那世寄，其最後名分若世羅。千婆羅門聰明博智，各皆通達四毘陀論。

「海慧如來像法之中，有一比丘名曰淨龍豐莊嚴，與諸婆羅門共相難詰。婆羅門說毘陀論經神我之法，沙門復以十二部經甚深空義，演說無相破其貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海慧如來像法之中，有一比丘名曰淨龍豐莊嚴，與諸婆羅門共相難詰。婆羅門說毘陀論經神我之法，沙門復以十二部經甚深空義，演說無相破其貪著。

「千婆羅門聞無相義，白比丘言：『汝於何處得此無我空寂之法？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「千婆羅門聞無相義，白比丘言：『汝於何處得此無我空寂之法？』

「比丘答言：『三世諸佛，十號具足，所共宣說。海慧如來白毫印中，常說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘答言：『三世諸佛，十號具足，所共宣說。海慧如來白毫印中，常說此偈：

「『本性義不生， 無受無取者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『本性義不生， 無受無取者，

四大性如幻， 五陰如炎電。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大性如幻， 五陰如炎電。

一切諸世間， 猶如旋火輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 猶如旋火輪，

皆隨無明轉， 業力莊嚴生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆隨無明轉， 業力莊嚴生。

觀性相無常， 無我無有生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀性相無常， 無我無有生，

智者應諦觀， 本末因緣義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者應諦觀， 本末因緣義。

本性實際空， 縛著橫見有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本性實際空， 縛著橫見有，

若能達解空， 無願無作處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能達解空， 無願無作處。

無相無所依， 必得道如佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相無所依， 必得道如佛，

降伏眾魔怨， 度脫諸天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏眾魔怨， 度脫諸天人。

亦入大解脫， 知空是本報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦入大解脫， 知空是本報，

是名佛所說， 無我及空義。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名佛所說， 無我及空義。』

「說此偈已，千婆羅門心大歡喜，禮比丘足，各自還歸，端坐林野，思無我、空。經八千萬歲，於大空義心不決了，以思空義功德力故，即於空中得見百千佛，於諸佛所得念佛三昧，即於三昧中見海慧佛白毫印中說甘露偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已，千婆羅門心大歡喜，禮比丘足，各自還歸，端坐林野，思無我、空。經八千萬歲，於大空義心不決了，以思空義功德力故，即於空中得見百千佛，於諸佛所得念佛三昧，即於三昧中見海慧佛白毫印中說甘露偈：

「『若欲發道心， 修持菩薩戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若欲發道心， 修持菩薩戒，

欲求真實空， 隨學菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求真實空， 隨學菩薩道。

常當行慈心， 除去恚害想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當行慈心， 除去恚害想，

悲愍於一切， 觀彼身空寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲愍於一切， 觀彼身空寂。

我身無性相， 假於四大生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身無性相， 假於四大生，

隨順諸佛法， 不殺不起瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順諸佛法， 不殺不起瞋。

悉堪受諸法， 其心猶如地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉堪受諸法， 其心猶如地，

常行無所著， 一心住一意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行無所著， 一心住一意。

悉觀法平等， 無彼亦無此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉觀法平等， 無彼亦無此，

正心思此義， 乃應菩薩行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正心思此義， 乃應菩薩行。』

「時，千婆羅門聞此偈已，身心歡喜，倍加精進，即得諸佛現前三昧，於三昧中堅固正受，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千婆羅門聞此偈已，身心歡喜，倍加精進，即得諸佛現前三昧，於三昧中堅固正受，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。

「跋陀波羅！爾時龍豐莊嚴比丘者，久已成佛，華光國土龍自在王佛是；千婆羅門，豈異人乎？我等賢劫千佛是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀波羅！爾時龍豐莊嚴比丘者，久已成佛，華光國土龍自在王佛是；千婆羅門，豈異人乎？我等賢劫千佛是。

「跋陀波羅！我與賢劫千佛，於海慧如來遺法之中聞大空偈，端坐思惟心不決了，猶得超越無量億劫生死之罪。是故，汝等應於空義思惟取證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀波羅！我與賢劫千佛，於海慧如來遺法之中聞大空偈，端坐思惟心不決了，猶得超越無量億劫生死之罪。是故，汝等應於空義思惟取證。」

是時，眾會聞佛所說，有得初果，有發無上正真之道，有種辟支佛道因緣者。時會大眾聞佛，所說皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾會聞佛所說，有得初果，有發無上正真之道，有種辟支佛道因緣者。時會大眾聞佛，所說皆大歡喜。

「跋陀波羅！我念過去無量億世，彼時有佛號自在勝如來，十號具足。彼佛世尊出現世時，此娑婆世界其地金色，金華金光充遍世界。自在勝如來壽五十大劫，正法住世三十大劫，像法住世百二十大劫。於像法中有千居士，多饒財寶各儲一億，雖獲俗利不以喜悅，常修苦、空、無常之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀波羅！我念過去無量億世，彼時有佛號自在勝如來，十號具足。彼佛世尊出現世時，此娑婆世界其地金色，金華金光充遍世界。自在勝如來壽五十大劫，正法住世三十大劫，像法住世百二十大劫。於像法中有千居士，多饒財寶各儲一億，雖獲俗利不以喜悅，常修苦、空、無常之相。

「彼時世中有一優婆塞，聰明多智，名摩訶那伽，至居士所，高聲說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼時世中有一優婆塞，聰明多智，名摩訶那伽，至居士所，高聲說偈：

「『財為無主物， 王賊所侵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『財為無主物， 王賊所侵劫，

水火風吹盡， 不安不久居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水火風吹盡， 不安不久居。

此身屬無常， 恒為老病使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身屬無常， 恒為老病使，

怱怱營眾務， 不覺死賊苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怱怱營眾務， 不覺死賊苦。

無常風力解， 財如大毒蛇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常風力解， 財如大毒蛇，

毒害猛於龍， 亦為世怨俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒害猛於龍， 亦為世怨俱。

諸佛及賢聖， 視財如瘡疣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛及賢聖， 視財如瘡疣，

捐之於大地， 如人棄涕唾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捐之於大地， 如人棄涕唾。

善士修布施， 恒觀於無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善士修布施， 恒觀於無我，

財物及受者， 三法俱空寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財物及受者， 三法俱空寂，

以此莊嚴心， 乃應菩薩行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此莊嚴心， 乃應菩薩行。』

「時千居士，聞優婆塞所說偈義，深心歡喜得未曾有，即共相隨到於僧房。到僧房已，白諸比丘：『此大眾中，誰有智者？唯願為我說甘露法！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時千居士，聞優婆塞所說偈義，深心歡喜得未曾有，即共相隨到於僧房。到僧房已，白諸比丘：『此大眾中，誰有智者？唯願為我說甘露法！』

「爾時，眾中有一比丘，名曰淨音，為諸居士廣讚菩薩檀波羅蜜，即說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，眾中有一比丘，名曰淨音，為諸居士廣讚菩薩檀波羅蜜，即說此偈：

「『過去有佛， 號自在勝， 彼佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『過去有佛， 號自在勝， 彼佛世尊，

常說此法。 施為妙聚， 受報無窮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說此法。 施為妙聚， 受報無窮，

諸天世人， 因施得立。 是故智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天世人， 因施得立。 是故智者，

應行修施， 施為寶蓋， 覆護窮者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應行修施， 施為寶蓋， 覆護窮者，

今世後世， 生處安樂。 若能廣意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今世後世， 生處安樂。 若能廣意，

修空慧心， 不住諸有， 而行布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修空慧心， 不住諸有， 而行布施，

如此施者， 必成佛道。 古昔諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此施者， 必成佛道。 古昔諸佛，

所說檀法， 長者應念， 宜時修行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說檀法， 長者應念， 宜時修行。』

「時千居士，復聞比丘讚於布施，身心歡喜。即詣王所，啟大王言：『我等今日，聞諸比丘讚說檀波羅蜜。唯願大王為我宣，令一切國內貧苦眾生普使聞知！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時千居士，復聞比丘讚於布施，身心歡喜。即詣王所，啟大王言：『我等今日，聞諸比丘讚說檀波羅蜜。唯願大王為我宣，令一切國內貧苦眾生普使聞知！』」