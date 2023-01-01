賢劫經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫經卷第八

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

千佛發意品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千佛發意品第二十二

喜王菩薩復白佛言：「善哉！世尊！唯垂愍哀，說此劫中千佛本末，昔始作行得為菩薩時，在何佛所初發道意，積功累德每生自剋供養諸佛，自致正覺度脫一切？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜王菩薩復白佛言：「善哉！世尊！唯垂愍哀，說此劫中千佛本末，昔始作行得為菩薩時，在何佛所初發道意，積功累德每生自剋供養諸佛，自致正覺度脫一切？」

佛告喜王菩薩：「諦聽！諦聽！善思念之！當為汝說發意本末。」喜王菩薩與諸大眾受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「諦聽！諦聽！善思念之！當為汝說發意本末。」喜王菩薩與諸大眾受教而聽。

佛言：「拘留孫佛本宿命時，見月意如來，心中亘然如冥覩明，知道無上三界最尊，則求寶蓋貢上其佛，初發道意精進不懈，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「拘留孫佛本宿命時，見月意如來，心中亘然如冥覩明，知道無上三界最尊，則求寶蓋貢上其佛，初發道意精進不懈，自致正覺度脫一切。

「鉤那含佛本宿命時，見師子如來，貢上寶瓔及須漫花，因初發道心積功累德，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉤那含佛本宿命時，見師子如來，貢上寶瓔及須漫花，因初發道心積功累德，自致正覺度脫一切。

「其迦葉佛本宿命時，生梵志家作幼童子，見思夷最如來心中解悅，脫身所著妙好寶帶貢上其佛，初發道意行菩薩法不中懈廢，自致正覺度脫一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其迦葉佛本宿命時，生梵志家作幼童子，見思夷最如來心中解悅，脫身所著妙好寶帶貢上其佛，初發道意行菩薩法不中懈廢，自致正覺度脫一切。」

佛言：「今我成佛，號釋迦文，本宿命時作良醫師，主治人病得醫功夫寶物衣具。見往古佛，與吾同號亦字能仁如來，知之至尊，因持衣物貢上其佛，初發道意行四等心，四恩六度空無相願，不中取證逮得無所從生法忍。見定光佛示現受決，欲濟一切三界眾生，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「今我成佛，號釋迦文，本宿命時作良醫師，主治人病得醫功夫寶物衣具。見往古佛，與吾同號亦字能仁如來，知之至尊，因持衣物貢上其佛，初發道意行四等心，四恩六度空無相願，不中取證逮得無所從生法忍。見定光佛示現受決，欲濟一切三界眾生，自致正覺度脫一切。

「慈氏如來本宿命時，作轉輪聖王，見佛名逮無極，因發道心請佛聖眾供以甘饍，貢上光寶以施一切，所在仁慈愍諸不逮，周旋生死如恒河沙劫不以為劬，自致至佛度脫一切，值其上壽人命八萬四千歲時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慈氏如來本宿命時，作轉輪聖王，見佛名逮無極，因發道心請佛聖眾供以甘饍，貢上光寶以施一切，所在仁慈愍諸不逮，周旋生死如恒河沙劫不以為劬，自致至佛度脫一切，值其上壽人命八萬四千歲時。

「師子如來本宿命時，從初發心，佛名晃昱音，因其發心，以五寸五納衣奉上其佛，供事世尊行菩薩法，自致成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子如來本宿命時，從初發心，佛名晃昱音，因其發心，以五寸五納衣奉上其佛，供事世尊行菩薩法，自致成佛。

「光焰如來本宿命時，曾作賈客入海獲致琦珍，從無量光佛所初發道心，時見世尊心中忻然，以明月珠貢上其佛，因其道心行菩薩法，自致成佛度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光焰如來本宿命時，曾作賈客入海獲致琦珍，從無量光佛所初發道心，時見世尊心中忻然，以明月珠貢上其佛，因其道心行菩薩法，自致成佛度脫一切。

「牟尼如來本宿命時，從悅意如來初發道心，時作凡人財富無量，見佛心開，珠挍飾蓋貢上其佛，因其道心行菩薩法，心中願言：『以是功德歸流十方皆見覆護。』精進不懈自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牟尼如來本宿命時，從悅意如來初發道心，時作凡人財富無量，見佛心開，珠挍飾蓋貢上其佛，因其道心行菩薩法，心中願言：『以是功德歸流十方皆見覆護。』精進不懈自致正覺度脫一切。

「善目如來本宿命時，從琦妙佛初發道心，于時見佛心中㸌然貢上華香，因其道意行菩薩法，奉四等心四恩四辯六度無極，愍傷十方致最正覺，度脫一切危厄眾生蒙濟弘安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善目如來本宿命時，從琦妙佛初發道心，于時見佛心中㸌然貢上華香，因其道意行菩薩法，奉四等心四恩四辯六度無極，愍傷十方致最正覺，度脫一切危厄眾生蒙濟弘安。

「善宿如來本宿命時，從安悅如來初發道心，時為長者見佛歡悅，貢上珓珞妙好重閣，供養其佛，因其道意行菩薩法，欲度十方自致成佛度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善宿如來本宿命時，從安悅如來初發道心，時為長者見佛歡悅，貢上珓珞妙好重閣，供養其佛，因其道意行菩薩法，欲度十方自致成佛度脫一切。

「華氏如來本宿命時，見導御佛初發道心，時本貧厄，因其發心知三界空，便脫死人衣貢上其佛，奉菩薩法欲度脫眾生，富以七財使諸眾生莫致貧厄，十方覆護，自致成佛度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「華氏如來本宿命時，見導御佛初發道心，時本貧厄，因其發心知三界空，便脫死人衣貢上其佛，奉菩薩法欲度脫眾生，富以七財使諸眾生莫致貧厄，十方覆護，自致成佛度脫一切。

「第二華氏如來、至真、等正覺，本宿命時，從超越首佛初發道心，持洗口柳枝一枚貢上其佛，因其道意行菩薩法，度脫眾生自致正覺，救眾危厄三界之難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二華氏如來、至真、等正覺，本宿命時，從超越首佛初發道心，持洗口柳枝一枚貢上其佛，因其道意行菩薩法，度脫眾生自致正覺，救眾危厄三界之難也。

「道師如來本宿命時，見至誠佛從初發道心，時作凡人，以身所有好床坐具及赤栴檀貢上其佛，因其道心行菩薩法，欲濟十方自致得佛度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「道師如來本宿命時，見至誠佛從初發道心，時作凡人，以身所有好床坐具及赤栴檀貢上其佛，因其道心行菩薩法，欲濟十方自致得佛度脫一切。

「大多如來本宿命時，從供稱佛初發道心，時欲入城見佛出城，因為稽首歸命供養，貢上至心而奉好竹，心自念言：『使諸眾生行直如竹莫有邪志。』由是之故常遇三寶，自致正覺救濟十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大多如來本宿命時，從供稱佛初發道心，時欲入城見佛出城，因為稽首歸命供養，貢上至心而奉好竹，心自念言：『使諸眾生行直如竹莫有邪志。』由是之故常遇三寶，自致正覺救濟十方。

「大力如來本宿命時，從師意佛所初發道心，時生香家作子，賣眾好香，見佛入城心中大悅，貢上其佛木榓澡罐，手執美香殊異雜薰，隨尊侍衛，願一切眾生悉入道門，因是自致得成正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大力如來本宿命時，從師意佛所初發道心，時生香家作子，賣眾好香，見佛入城心中大悅，貢上其佛木榓澡罐，手執美香殊異雜薰，隨尊侍衛，願一切眾生悉入道門，因是自致得成正覺度脫一切。

「星宿王如來本宿命時，從施意佛初發道心，時在其國貧無所有，為人客作放牛使令，見佛欣然，以時節花貢上其佛，行菩薩道精進不懈，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「星宿王如來本宿命時，從施意佛初發道心，時在其國貧無所有，為人客作放牛使令，見佛欣然，以時節花貢上其佛，行菩薩道精進不懈，自致正覺度脫一切。

「修藥如來本宿命時，從微妙香佛初發道心，時作御師見佛世尊，供順歸命無上大聖，以卑遜心與佛談言，以是之故除三界難，自致成佛一切蒙恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修藥如來本宿命時，從微妙香佛初發道心，時作御師見佛世尊，供順歸命無上大聖，以卑遜心與佛談言，以是之故除三界難，自致成佛一切蒙恩。

「名稱英如來本宿命時，從燈電佛初發道心，見佛說法則以幢幡上其如來，即夜然燈夙夜勤修，自致成佛，度脫三界之難五趣之患，皆恃福慶靡不得安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名稱英如來本宿命時，從燈電佛初發道心，見佛說法則以幢幡上其如來，即夜然燈夙夜勤修，自致成佛，度脫三界之難五趣之患，皆恃福慶靡不得安。

「英妙如來本宿命時，從蓮華佛初發道心，其身爾時適行犁種，見佛歡喜捨犁牛去稽首佛足，以解脫華供養上佛，願使眾生犁道德田自致得佛，由是遵行四等四恩三脫六度，便成正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「英妙如來本宿命時，從蓮華佛初發道心，其身爾時適行犁種，見佛歡喜捨犁牛去稽首佛足，以解脫華供養上佛，願使眾生犁道德田自致得佛，由是遵行四等四恩三脫六度，便成正覺度脫一切。

「大光如來本宿命時，從大錠光佛初發道心，時在其國最為貧厄，入行曠野見佛僧眾，以錢上佛供養至尊，在曠野中燒香然燈，願三界眾生心空意淨由如曠野，三世普明無三毒冥，故自致得佛度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大光如來本宿命時，從大錠光佛初發道心，時在其國最為貧厄，入行曠野見佛僧眾，以錢上佛供養至尊，在曠野中燒香然燈，願三界眾生心空意淨由如曠野，三世普明無三毒冥，故自致得佛度脫一切。

「解陰如來本宿命時，從梵音佛初發道心，時作皮師，貢上其佛妙好履屣，願使一切近致車乘，然後皆成五通之馳，由是功德自致成佛度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「解陰如來本宿命時，從梵音佛初發道心，時作皮師，貢上其佛妙好履屣，願使一切近致車乘，然後皆成五通之馳，由是功德自致成佛度脫一切。

「照明如來本宿命時，從離慢意佛初發道心，時作轉輪聖王，以八萬四千行樹貢上施佛，使造精舍，經行其中精進不懈，自致成佛度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「照明如來本宿命時，從離慢意佛初發道心，時作轉輪聖王，以八萬四千行樹貢上施佛，使造精舍，經行其中精進不懈，自致成佛度脫一切。

「日藏如來本宿命時，從無量成佛所初發道心，時為大姓梵志作子，以拘翼華貢上其佛，緣是之故自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日藏如來本宿命時，從無量成佛所初發道心，時為大姓梵志作子，以拘翼華貢上其佛，緣是之故自致正覺度脫一切。

「月氏如來本宿命時，從名稱葉佛所初發道心，時為金師家作子，以好寶杖貢上其佛，由是之故，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「月氏如來本宿命時，從名稱葉佛所初發道心，時為金師家作子，以好寶杖貢上其佛，由是之故，自致正覺度脫一切。

「光曜如來本宿命時，從無量明佛初發道心，時生其國最為貧匱輩，負草行欲於市賣，見佛欣然無以貢上，以草奉佛，願使功德歸流十方，自致成佛度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光曜如來本宿命時，從無量明佛初發道心，時生其國最為貧匱輩，負草行欲於市賣，見佛欣然無以貢上，以草奉佛，願使功德歸流十方，自致成佛度脫一切。

「善照如來本宿命時，從悅意成佛所初發道心，時作園監見佛欣然，以思夷華貢上至尊，行菩薩法心自念言：『使諸眾生心軟如華。』因從精進自致成佛度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善照如來本宿命時，從悅意成佛所初發道心，時作園監見佛欣然，以思夷華貢上至尊，行菩薩法心自念言：『使諸眾生心軟如華。』因從精進自致成佛度脫一切。

「無憂如來本宿命時，從離意稱佛所初發道心，時生尊者家為長者子，取最上華以散佛上，慕求大道無上正真，緣是之故自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無憂如來本宿命時，從離意稱佛所初發道心，時生尊者家為長者子，取最上華以散佛上，慕求大道無上正真，緣是之故自致正覺度脫一切。

「威神如來本宿命時，從德鎧佛所初發道心，時作長者子，以明月珠及紅蓮華貢上其佛，精進不懈自致正覺，度脫三界五趣之患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「威神如來本宿命時，從德鎧佛所初發道心，時作長者子，以明月珠及紅蓮華貢上其佛，精進不懈自致正覺，度脫三界五趣之患。

「焰光如來本宿命時，從善見佛所初發道心，時作賈客數入大海，以赤栴檀好床臥具貢上其佛，因行菩薩道自致成佛，度脫三世生死之厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「焰光如來本宿命時，從善見佛所初發道心，時作賈客數入大海，以赤栴檀好床臥具貢上其佛，因行菩薩道自致成佛，度脫三世生死之厄。

「執華如來本宿命時，從悅意威佛所初發道心，生彼世時為長者子，以身好衣用乳浣之，燒好名香貢上其佛，欲令功德歸流十方一切蒙濟，緣是之故，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「執華如來本宿命時，從悅意威佛所初發道心，生彼世時為長者子，以身好衣用乳浣之，燒好名香貢上其佛，欲令功德歸流十方一切蒙濟，緣是之故，自致正覺度脫一切。

「勳光佛如來本宿命時，從不藏威佛所初發道心，時作凡人，見佛悅豫稽首歸命，則以明鏡眾珍琦寶貢上其佛，行菩薩法，緣是之故，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勳光佛如來本宿命時，從不藏威佛所初發道心，時作凡人，見佛悅豫稽首歸命，則以明鏡眾珍琦寶貢上其佛，行菩薩法，緣是之故，自致正覺度脫一切。

「現義如來本宿命時，從無量音佛所初發道心，往昔世時作轉輪聖王，見佛至尊無上大道，以若干挍珞重閣精舍貢上其佛，願使眾生德猶虛空，緣致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現義如來本宿命時，從無量音佛所初發道心，往昔世時作轉輪聖王，見佛至尊無上大道，以若干挍珞重閣精舍貢上其佛，願使眾生德猶虛空，緣致正覺度脫一切。

「錠曜如來本宿命時，從明娛樂佛所初發道心，在彼世時香家作子，採眾華香以上聖尊，伏心制意，與其家室六十億眷屬俱供養其佛，諮受道法行菩薩法，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「錠曜如來本宿命時，從明娛樂佛所初發道心，在彼世時香家作子，採眾華香以上聖尊，伏心制意，與其家室六十億眷屬俱供養其佛，諮受道法行菩薩法，自致正覺度脫一切。

「光威如來本宿命時，從普稱佛所初發道心，時作仙人居在山中，以好白氈布經行處貢上其佛，知之甚尊行菩薩法，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光威如來本宿命時，從普稱佛所初發道心，時作仙人居在山中，以好白氈布經行處貢上其佛，知之甚尊行菩薩法，自致正覺度脫一切。

「醫氏如來本宿命時，從離種佛初發道心，時為醫家作子，以持丸藥眾香華物貢上其佛，願一切眾生除三毒病，緣是興意行菩薩法，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「醫氏如來本宿命時，從離種佛初發道心，時為醫家作子，以持丸藥眾香華物貢上其佛，願一切眾生除三毒病，緣是興意行菩薩法，自致正覺度脫一切。

「善樂如來本宿命時，從其柔順佛初發道心，時為油家子，以油然燈貢上其佛，願令十方各蒙道明，緣是之故，自致正覺救濟一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善樂如來本宿命時，從其柔順佛初發道心，時為油家子，以油然燈貢上其佛，願令十方各蒙道明，緣是之故，自致正覺救濟一切。

「興盛如來本宿命時，從廣普稱佛所初發道心，貢上其佛細好白㲲，布經行處勸助所施，因是興意奉菩薩行，愍念群生，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「興盛如來本宿命時，從廣普稱佛所初發道心，貢上其佛細好白㲲，布經行處勸助所施，因是興意奉菩薩行，愍念群生，自致正覺度脫一切。

「醫所如來本宿命時，從離垢佛初發道心，生在醫家學醫弟子，見佛欣喜，貢上其佛若干丸藥，緣行開士自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「醫所如來本宿命時，從離垢佛初發道心，生在醫家學醫弟子，見佛欣喜，貢上其佛若干丸藥，緣行開士自致正覺度脫一切。

「頂髻施如來本宿命時，從普現佛初發道心，時作挍飾瓔珞家子，貢上其佛御乘將護及寶瓔珞，供養奉事，行菩薩法精進不懈，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂髻施如來本宿命時，從普現佛初發道心，時作挍飾瓔珞家子，貢上其佛御乘將護及寶瓔珞，供養奉事，行菩薩法精進不懈，自致正覺度脫一切。

「堅固如來本宿命時，從莫能勝佛初發道心，時作轉輪聖王，見佛世尊，八萬四千七寶床席坐具机筵貢上其佛，因興道意行菩薩法，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固如來本宿命時，從莫能勝佛初發道心，時作轉輪聖王，見佛世尊，八萬四千七寶床席坐具机筵貢上其佛，因興道意行菩薩法，自致正覺度脫一切。

「首威如來本宿命時，從威王光佛所初發道心，曾為賈客入大海中，以明月珠貢上其佛，斯珠光明照四十里，緣是精進自致正覺無上大道度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「首威如來本宿命時，從威王光佛所初發道心，曾為賈客入大海中，以明月珠貢上其佛，斯珠光明照四十里，緣是精進自致正覺無上大道度脫一切。

「難勝如來本宿命時，從堅步越佛初發道心，時主載財見佛欣然，以楊柳枝貢上其佛洗口及齒，緣是淨行自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「難勝如來本宿命時，從堅步越佛初發道心，時主載財見佛欣然，以楊柳枝貢上其佛洗口及齒，緣是淨行自致正覺度脫一切。

「德幢如來本宿命時，從柔稱佛所初發道心，貢上其佛水器大釜，以用洗浴，身垢消除令體汗清淨，造立光明普行施德，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「德幢如來本宿命時，從柔稱佛所初發道心，貢上其佛水器大釜，以用洗浴，身垢消除令體汗清淨，造立光明普行施德，自致正覺度脫一切。

「閑靜如來本宿命時，從無上佛所初發道心，其人時作寶瓔珞師家子，莊嚴瓔珞貢上其佛，以紫金色履屣床香布施奉上，願一切眾生皆得定意，緣是之故自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閑靜如來本宿命時，從無上佛所初發道心，其人時作寶瓔珞師家子，莊嚴瓔珞貢上其佛，以紫金色履屣床香布施奉上，願一切眾生皆得定意，緣是之故自致正覺度脫一切。

「堅重如來本宿命時，從大清悅佛發道心，供養其佛清白細㲲，溫其浴室洗浴聖眾及奉雜香，緣興道意行菩薩道，自致正覺救濟十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅重如來本宿命時，從大清悅佛發道心，供養其佛清白細㲲，溫其浴室洗浴聖眾及奉雜香，緣興道意行菩薩道，自致正覺救濟十方。

「梵音如來本宿命時，從柔音佛所初發道心，時為國王監放牧羊，時梵音佛始成正覺在野澤中，見其如來心懷悅豫，分所服麨半奉如來，緣行菩薩無上大道精進不懈，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵音如來本宿命時，從柔音佛所初發道心，時為國王監放牧羊，時梵音佛始成正覺在野澤中，見其如來心懷悅豫，分所服麨半奉如來，緣行菩薩無上大道精進不懈，自致正覺度脫一切。

「堅強如來本宿命時，從無動步佛所，以手撮最雜寶珍琦供散其佛，作大導師家子因施發意，緣斯功德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅強如來本宿命時，從無動步佛所，以手撮最雜寶珍琦供散其佛，作大導師家子因施發意，緣斯功德自致正覺度脫一切。

「極上欣如來本宿命時，從無量清淨佛所初發道心，時為王太子，王名娛樂在沙竭國，佛成正覺振其光明普照十方，緣行菩薩自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「極上欣如來本宿命時，從無量清淨佛所初發道心，時為王太子，王名娛樂在沙竭國，佛成正覺振其光明普照十方，緣行菩薩自致正覺度脫一切。

「興光如來本宿命時，從威首光佛初發道心，時作轉輪聖王，以好衣服琦珍異寶，貢上其佛福施一切，緣是精進自致正覺無上大道度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「興光如來本宿命時，從威首光佛初發道心，時作轉輪聖王，以好衣服琦珍異寶，貢上其佛福施一切，緣是精進自致正覺無上大道度脫一切。

「大明山如來本宿命時，從往道佛所初發道心，以無憂華貢上其佛，積功累德每生自剋，以大慈悲愍念一切，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大明山如來本宿命時，從往道佛所初發道心，以無憂華貢上其佛，積功累德每生自剋，以大慈悲愍念一切，自致正覺度脫一切。

「金剛如來本宿命時，從堅固佛所，生忉利天作天帝釋，以天意華縵陀勒華，雨下紛紛貢散其佛，緣是行道自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛如來本宿命時，從堅固佛所，生忉利天作天帝釋，以天意華縵陀勒華，雨下紛紛貢散其佛，緣是行道自致正覺度脫一切。

「憶識如來本宿命時，從愛解脫佛所初發道心，用紫金寶珠瓔珞蓋用貢上佛，供散佛身而發道意，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憶識如來本宿命時，從愛解脫佛所初發道心，用紫金寶珠瓔珞蓋用貢上佛，供散佛身而發道意，自致正覺度脫一切。

「無畏如來本宿命時，從不恐佛所初發道心，作性𢤱悷而喜戲笑，以作伎樂擊鼓歌歎供養樂佛，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無畏如來本宿命時，從不恐佛所初發道心，作性𢤱悷而喜戲笑，以作伎樂擊鼓歌歎供養樂佛，自致正覺度脫一切。

「寶氏如來本宿命時，從無量音佛所初發道心，時作大臣，以好華香貢上其佛，緣行菩薩自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶氏如來本宿命時，從無量音佛所初發道心，時作大臣，以好華香貢上其佛，緣行菩薩自致正覺度脫一切。

「蓮華目如來本宿命時，從普觀佛所初發道心，以自己身所著寶帶床臥貢奉用上如來，欲令一切眾生功德，自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華目如來本宿命時，從普觀佛所初發道心，以自己身所著寶帶床臥貢奉用上如來，欲令一切眾生功德，自致正覺度脫一切。

「力將如來本宿命時，從大御佛所初發道心，時作醫王，持一阿摩勒果貢上其佛，緣其成行自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「力將如來本宿命時，從大御佛所初發道心，時作醫王，持一阿摩勒果貢上其佛，緣其成行自致正覺度脫一切。

「華光如來本宿命時，從一切威佛所初發道心，時作金師，以寶華飾貢上其佛，緣斯具行自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「華光如來本宿命時，從一切威佛所初發道心，時作金師，以寶華飾貢上其佛，緣斯具行自致正覺度脫一切。

「愛伏如來本宿命時，從誨供佛所初發道心，曾作博戲家子，以好香爐貢上其佛，緣斯積行自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛伏如來本宿命時，從誨供佛所初發道心，曾作博戲家子，以好香爐貢上其佛，緣斯積行自致正覺度脫一切。

「大威如來本宿命時，從照曜首佛所初發道心，時作尊者子，以好衣服貢上其佛，緣斯積行自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大威如來本宿命時，從照曜首佛所初發道心，時作尊者子，以好衣服貢上其佛，緣斯積行自致正覺度脫一切。

「梵氏如來本宿命時，從頒宣尊佛所初發道心，時作大官，令以石蜜甘蔗餳貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵氏如來本宿命時，從頒宣尊佛所初發道心，時作大官，令以石蜜甘蔗餳貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「無量曜如來本宿命時，從淨光明佛所初發道心，時為他賈作，以有好蓋貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量曜如來本宿命時，從淨光明佛所初發道心，時為他賈作，以有好蓋貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「龍施如來本宿命時，從師子頻申佛所初發道心，時為髻華師家作子，以華寶器貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍施如來本宿命時，從師子頻申佛所初發道心，時為髻華師家作子，以華寶器貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「堅步如來本宿命時，從離意勝佛所初發道心，時為珠師家生作子，以寶珠瓔珞床席坐具貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅步如來本宿命時，從離意勝佛所初發道心，時為珠師家生作子，以寶珠瓔珞床席坐具貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「不虛見如來本宿命時，從善見佛所初發道心，時家作醫師療生治病，以好雜藥貢上聖眾使治眾病，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不虛見如來本宿命時，從善見佛所初發道心，時家作醫師療生治病，以好雜藥貢上聖眾使治眾病，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「精進施如來本宿命時，從度無量佛所初發道心，時作轉輪聖王，興起精舍樓閣房室其數百千，以赤栴檀以為眾床布好坐具貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「精進施如來本宿命時，從度無量佛所初發道心，時作轉輪聖王，興起精舍樓閣房室其數百千，以赤栴檀以為眾床布好坐具貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「賢力如來本宿命時，從名聞光佛所初發道心，時作凡人，以百味供貢進其佛及與聖眾，而常飯食十姟弟子，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢力如來本宿命時，從名聞光佛所初發道心，時作凡人，以百味供貢進其佛及與聖眾，而常飯食十姟弟子，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「欣樂如來本宿命時，從弘稱佛所初發道心，時為豪貴長者梵志作子，以真珠挍飾妙好𣭘及琦異扇貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欣樂如來本宿命時，從弘稱佛所初發道心，時為豪貴長者梵志作子，以真珠挍飾妙好𣭘及琦異扇貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「無退沒如來本宿命時，從寂根佛所初發道心，時作使者，以五比羅果貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無退沒如來本宿命時，從寂根佛所初發道心，時作使者，以五比羅果貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「師子幢如來本宿命時，從清和音佛所初發道心，時作凡人將犁耕田，以一呵摩勒果貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子幢如來本宿命時，從清和音佛所初發道心，時作凡人將犁耕田，以一呵摩勒果貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「勝知如來本宿命時，從無能毀轉法輪佛所初發道心，時作履屣師，以呵梨勒果貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勝知如來本宿命時，從無能毀轉法輪佛所初發道心，時作履屣師，以呵梨勒果貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「法氏如來本宿命時，從無量響佛所初發道心，時作力士，求以好幢貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法氏如來本宿命時，從無量響佛所初發道心，時作力士，求以好幢貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「喜王如來本宿命時，從降念佛所初發道心，時作香師，以好雜香貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王如來本宿命時，從降念佛所初發道心，時作香師，以好雜香貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「妙御如來本宿命時，從神足威佛所初發道心，時為幼童，以三品果貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙御如來本宿命時，從神足威佛所初發道心，時為幼童，以三品果貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「愛英如來本宿命時，從功勳王佛所初發道心，時為國王明智太子，以華貢佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛英如來本宿命時，從功勳王佛所初發道心，時為國王明智太子，以華貢佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「妙天如來本宿命時，從歎度無極佛所初發道心，時作賈客，貢上甘美蜜鉢，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙天如來本宿命時，從歎度無極佛所初發道心，時作賈客，貢上甘美蜜鉢，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「多勳如來本宿命時，從大力佛所初發道心，時為國貧人，貢上其佛一丈六尺經行之處，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多勳如來本宿命時，從大力佛所初發道心，時為國貧人，貢上其佛一丈六尺經行之處，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「眾香手如來本宿命時，從曜妙淨佛所初發道心，時為賣香家子，因香水灑其世尊，經行之處，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾香手如來本宿命時，從曜妙淨佛所初發道心，時為賣香家子，因香水灑其世尊，經行之處，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「順觀如來本宿命時，從見無罣礙佛所初發道心，時在山居，以好繒㲲作挍飾蓋貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「順觀如來本宿命時，從見無罣礙佛所初發道心，時在山居，以好繒㲲作挍飾蓋貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「雨音如來本宿命時，從師子步佛初發道心，時作陶師，而以澡罐貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雨音如來本宿命時，從師子步佛初發道心，時作陶師，而以澡罐貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「善思如來本宿命時，從普觀佛所初發道心，作採華家子，以一蓮華貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善思如來本宿命時，從普觀佛所初發道心，作採華家子，以一蓮華貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「快意如來本宿命時，從施超度佛所初發道心，時作尊者子，須曼華鬘貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「快意如來本宿命時，從施超度佛所初發道心，時作尊者子，須曼華鬘貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「離垢如來本宿命時，從善見佛所初發道心，時夜臥精舍，貢上其佛拭手手巾，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離垢如來本宿命時，從善見佛所初發道心，時夜臥精舍，貢上其佛拭手手巾，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「名聞如來本宿命時，染家作子，從善哉像佛所初發道心，盛阿醯勒取滿手華供散佛上，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名聞如來本宿命時，染家作子，從善哉像佛所初發道心，盛阿醯勒取滿手華供散佛上，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「大稱如來本宿命時，從意稱佛所初發道心，時在其國最為窮匱，以拘須摩好柔妙華貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大稱如來本宿命時，從意稱佛所初發道心，時在其國最為窮匱，以拘須摩好柔妙華貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「明珠髻如來本宿命時，從寶淨佛所初發道心，時作幼童，以滿手雜香供散其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明珠髻如來本宿命時，從寶淨佛所初發道心，時作幼童，以滿手雜香供散其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「堅強如來本宿命時，從熾盛光佛所初發道心，時作天上神妙天子，以天好扇貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅強如來本宿命時，從熾盛光佛所初發道心，時作天上神妙天子，以天好扇貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「師子步如來本宿命時，從度超越佛所初發道心，曾為蓋師，盛陽暑時貢上其佛蓋及履屣，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子步如來本宿命時，從度超越佛所初發道心，曾為蓋師，盛陽暑時貢上其佛蓋及履屣，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「神樹如來本宿命時，從寶淨佛所初發道心，時作牧羊人於野牧羊，在途路見佛欣然，即取樹皮貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神樹如來本宿命時，從寶淨佛所初發道心，時作牧羊人於野牧羊，在途路見佛欣然，即取樹皮貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「輒勝如來本宿命時，從決了覺佛所初發道心，曾作牧羊人，以取好鉢盛滿中乳貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「輒勝如來本宿命時，從決了覺佛所初發道心，曾作牧羊人，以取好鉢盛滿中乳貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「智積如來本宿命時，從慧英佛所初發道心，時作凡夫，布設法座一日供養佛比丘眾，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智積如來本宿命時，從慧英佛所初發道心，時作凡夫，布設法座一日供養佛比丘眾，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「善住如來本宿命時，從動覺佛所初發道心，曾為治皮家作子，貢上其佛滿一抱毛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善住如來本宿命時，從動覺佛所初發道心，曾為治皮家作子，貢上其佛滿一抱毛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「虛空如來本宿命時，從行意佛所初發道心，時作客作人，以美水漿貢上其佛，斷所作務己所食具上佛供養，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空如來本宿命時，從行意佛所初發道心，時作客作人，以美水漿貢上其佛，斷所作務己所食具上佛供養，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「有承樂如來本宿命時，從善根佛所初發道心，貢上其佛施服上尊，下黑良衣不用細㲲，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有承樂如來本宿命時，從善根佛所初發道心，貢上其佛施服上尊，下黑良衣不用細㲲，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「無量覺如來本宿命時，從威音佛所初發道心，在其方面貢上其佛所可坐樹，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量覺如來本宿命時，從威音佛所初發道心，在其方面貢上其佛所可坐樹，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「善顏如來本宿命時，從光音佛所初發道心，時採眾果以青蓮華五莖貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善顏如來本宿命時，從光音佛所初發道心，時採眾果以青蓮華五莖貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「聖慧如來本宿命時，從善住佛所初發道心，時作比丘處在閑居，淨除其佛所經行處，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖慧如來本宿命時，從善住佛所初發道心，時作比丘處在閑居，淨除其佛所經行處，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「光明佛如來本宿命時，從無量威佛所初發道心，居在城市，直百千價坐具床褥貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光明佛如來本宿命時，從無量威佛所初發道心，居在城市，直百千價坐具床褥貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「堅誓如來本宿命時，從緣思佛所初發道心，作華鬘師以華貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅誓如來本宿命時，從緣思佛所初發道心，作華鬘師以華貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「吉祥如來本宿命時，從閑稱佛所初發道心，時負薪行道值風雨，因入精舍見佛弟子，以殊勝華貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吉祥如來本宿命時，從閑稱佛所初發道心，時負薪行道值風雨，因入精舍見佛弟子，以殊勝華貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「誠英如來本宿命時，從勳華如來初發道心，時適洗浴以已發心，貢上其佛好香手自施與，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誠英如來本宿命時，從勳華如來初發道心，時適洗浴以已發心，貢上其佛好香手自施與，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「青蓮華如來本宿命時，從妙華光如來所初發道心，時生尊者家作子，聰明勇慧，以紅蓮華貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「青蓮華如來本宿命時，從妙華光如來所初發道心，時生尊者家作子，聰明勇慧，以紅蓮華貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「鉤鏁如來本宿命時，從難勝佛所初發道心，時主香市眾事販賣，以赤栴檀塗佛經行地，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉤鏁如來本宿命時，從難勝佛所初發道心，時主香市眾事販賣，以赤栴檀塗佛經行地，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「安氏如來本宿命時，從軟嚮佛所初發道心，時國王遣行作使者，以三法衣與眾眷屬貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安氏如來本宿命時，從軟嚮佛所初發道心，時國王遣行作使者，以三法衣與眾眷屬貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。

「慧業如來本宿命時，從善見佛所初發道心，與大眾俱以大幢蓋，和心同意貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧業如來本宿命時，從善見佛所初發道心，與大眾俱以大幢蓋，和心同意貢上其佛，緣斯積德自致正覺度脫一切。」

爾時，世尊粗舉千佛都較本末，使諸一切大會集眾，知其至要欲歎其德，因而頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊粗舉千佛都較本末，使諸一切大會集眾，知其至要欲歎其德，因而頌曰：

「在諸佛所建立福祚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在諸佛所建立福祚，

所修行功少不足言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修行功少不足言，

而獲報應果實如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而獲報應果實如是，

何所明知不發道心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何所明知不發道心？

虛空尚可盡度其際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空尚可盡度其際，

其大海水亦可計量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其大海水亦可計量，

少少信喜樂向佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少少信喜樂向佛所，

其德之報無能限量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其德之報無能限量。

不墮八難不值蔽礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不墮八難不值蔽礙，

緣斯乃致無為安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣斯乃致無為安樂，

是故遇佛最勝福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故遇佛最勝福田，

恭恪奉事行無放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭恪奉事行無放逸。

今我現在若滅度後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我現在若滅度後，

取佛舍利猶如芥子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取佛舍利猶如芥子，

信尊懷喜若供奉者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信尊懷喜若供奉者，

其福無底德不可思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其福無底德不可思。

虛空之界及眾生界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空之界及眾生界，

發一切智心施佛德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發一切智心施佛德，

有斯四法誰敢底邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有斯四法誰敢底邊，

唯佛獨智無能盡限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛獨智無能盡限。

猶如貧匱虛乏窮厄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如貧匱虛乏窮厄，

喜得大藏周四十里， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜得大藏周四十里，

若發道心其德如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若發道心其德如是。

所住救濟一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所住救濟一切眾生，

其十力尊以八娛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十力尊以八娛樂，

斯以恩加五百佛護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯以恩加五百佛護。

曾見八萬上首諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾見八萬上首諸佛，

佛以頒宣四可悅義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以頒宣四可悅義，

曉了分別八十四義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了分別八十四義，

乃至六萬諸法之門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至六萬諸法之門。

敷演七十六慧道地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷演七十六慧道地，

佛以解暢十八諸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以解暢十八諸行，

其十吉祥意五方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十吉祥意五方便，

斯十行本變百一億。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯十行本變百一億。

諸緣覺等所不能逮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸緣覺等所不能逮，

何況倚音眾聲聞黨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況倚音眾聲聞黨？

其餘諸相眾好八十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘諸相眾好八十，

諸佛威儀功勳所達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛威儀功勳所達，

不可窮極無以為喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可窮極無以為喻，

是故名佛不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故名佛不可思議。

若有發心最尊佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有發心最尊佛道，

雖處世間永安之業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖處世間永安之業，

既遊方俗為大財富， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既遊方俗為大財富，

所至無倚無所繫屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所至無倚無所繫屬。

降伏眾魔逮得甘露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏眾魔逮得甘露，

以七寶業濟飽眾厄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以七寶業濟飽眾厄，

願在世間必過度俗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願在世間必過度俗，

猶如大雨普潤天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大雨普潤天下。

雖復遭苦無數百千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復遭苦無數百千，

不久當成功勳威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當成功勳威德。

一切世間皆歸斯無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間皆歸斯無，

是以行道勿以為勞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以行道勿以為勞，

皆能含忍眾苦之患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆能含忍眾苦之患。

若以罪報墮於惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以罪報墮於惡趣，

承功勳德必生天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承功勳德必生天上，

何所明智與愚諍訟？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何所明智與愚諍訟？

無明迷惑智慧志安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明迷惑智慧志安，

智致道果癡不覺之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智致道果癡不覺之，

是故行道悉以忍之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故行道悉以忍之。

愚喜諍亂智無所訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚喜諍亂智無所訟，

由斯棄捐眾不應業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯棄捐眾不應業，

修其精修智明之行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修其精修智明之行，

以能捨斯不倚利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能捨斯不倚利養。

常當勤修奉此三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當勤修奉此三昧，

一一思念諸佛道德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一思念諸佛道德，

忍無央數億姟劫難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍無央數億姟劫難，

佛之功勳不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之功勳不可思議。

雖更眾苦固習道慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖更眾苦固習道慧，

以忍為鎧及行定意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以忍為鎧及行定意，

立精進幢樂種禁戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立精進幢樂種禁戒，

智慧為藥力無等倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧為藥力無等倫。

降伏眾魔逮甘露果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏眾魔逮甘露果，

慈氏徒黨奉行道友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏徒黨奉行道友，

勸度無極無所毀壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸度無極無所毀壞，

行空室宅惔怕為食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行空室宅惔怕為食，

所習行業一切智德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所習行業一切智德，

是故常志無放逸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故常志無放逸行。

決解奉訓如上所教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決解奉訓如上所教，

猶如鴈鳴毀散雲雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如鴈鳴毀散雲雨，

當得普智勢不得久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得普智勢不得久。」

歎古品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎古品第二十三

於時，佛復告喜王菩薩：「乃往過去久遠世時，有佛號無量精進如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛世尊，為百千億諸弟子眾天龍鬼神，說是定意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，佛復告喜王菩薩：「乃往過去久遠世時，有佛號無量精進如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛世尊，為百千億諸弟子眾天龍鬼神，說是定意。

「時有國王王名德華，聞佛所說是定意義，告其八萬四千諸后婇女及其千子：『是深要定難可分別，斯義所趣甚多巍巍，而不可逮既不可了。雖不能行當求開解，唯口誓願心思本行當勸斯定，佛之所演甚快無量，一切等心咸共勸助。世尊所講甚善！甚善！』以是勸助超八十劫生死之難，在於居家逮得總持，名曰事業。無復疑結，皆共篤信如佛所說，以斯德本值見三姟諸佛世尊，皆從諸佛逮此三昧，不墮惡趣勤苦之路三惱之患，不遭八難無閑之厄。因是行業逮成無上正真之道為最正覺，方當成佛道度脫十方莫不蒙濟。於喜王意所趣云何？爾時，德華王豈異人乎？莫造斯觀。所以者何？見今現在無量光如來是也；其王千子，今賢劫中千佛興者是也；勸助斯定神足威德巍巍如是，何況諷誦奉行習持如上法教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有國王王名德華，聞佛所說是定意義，告其八萬四千諸后婇女及其千子：『是深要定難可分別，斯義所趣甚多巍巍，而不可逮既不可了。雖不能行當求開解，唯口誓願心思本行當勸斯定，佛之所演甚快無量，一切等心咸共勸助。世尊所講甚善！甚善！』以是勸助超八十劫生死之難，在於居家逮得總持，名曰事業。無復疑結，皆共篤信如佛所說，以斯德本值見三姟諸佛世尊，皆從諸佛逮此三昧，不墮惡趣勤苦之路三惱之患，不遭八難無閑之厄。因是行業逮成無上正真之道為最正覺，方當成佛道度脫十方莫不蒙濟。於喜王意所趣云何？爾時，德華王豈異人乎？莫造斯觀。所以者何？見今現在無量光如來是也；其王千子，今賢劫中千佛興者是也；勸助斯定神足威德巍巍如是，何況諷誦奉行習持如上法教？」

佛復告喜王菩薩：「乃往過去無央數劫，時有佛號樂無量施，與十姟眾眷屬，圍遶而為說法。其紫金光在所照曜，斯光所照入赤栴檀，木榓美香展轉相勳普周十方，因己精勤慈愍一切，奉清白行致是功報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告喜王菩薩：「乃往過去無央數劫，時有佛號樂無量施，與十姟眾眷屬，圍遶而為說法。其紫金光在所照曜，斯光所照入赤栴檀，木榓美香展轉相勳普周十方，因己精勤慈愍一切，奉清白行致是功報。

「時轉輪王名曰擇明，以是比像供養之具，奉行平等正覺，普悉并周一切聖眾，一一精舍皆與給使。彼亦咸聞是三昧定意，因行斯業并悉普周，一切正法佛所宣布，亦共一心咨受要義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時轉輪王名曰擇明，以是比像供養之具，奉行平等正覺，普悉并周一切聖眾，一一精舍皆與給使。彼亦咸聞是三昧定意，因行斯業并悉普周，一切正法佛所宣布，亦共一心咨受要義。

「時佛侍者名曰無損智，博聞最上不失佛意，隨時之宜不違繩墨。其佛應時告彼侍者：『佛曉了解是三昧定，如吾本學此三昧法不可居家，能分別暢斯義甚遠。』時轉輪王聞此至教，心自念言：『在國穢濁出乃清淨，寧可棄國除去鬚髮捨家捐業，服著袈裟行作沙門，釋濁就清乃應佛教。』輒如所計棄國捨城不貪四方，除去鬚髮被法袈裟行作沙門，及與千子八萬大臣八萬四千諸后婇女，皆從出家悉作沙門，咸往詣佛稽首足下，長跪叉手，諮問世尊此三昧定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時佛侍者名曰無損智，博聞最上不失佛意，隨時之宜不違繩墨。其佛應時告彼侍者：『佛曉了解是三昧定，如吾本學此三昧法不可居家，能分別暢斯義甚遠。』時轉輪王聞此至教，心自念言：『在國穢濁出乃清淨，寧可棄國除去鬚髮捨家捐業，服著袈裟行作沙門，釋濁就清乃應佛教。』輒如所計棄國捨城不貪四方，除去鬚髮被法袈裟行作沙門，及與千子八萬大臣八萬四千諸后婇女，皆從出家悉作沙門，咸往詣佛稽首足下，長跪叉手，諮問世尊此三昧定。

「時佛知心性，以是三昧具足七日廣為解說。斯等聞之展轉相謂：『是三昧法甚難見聞，我等寧可好諦書寫此三昧定，持諷誦學為人具說。』咸共書寫供養奉事，各執經卷少能諷誦，壽終之後皆共和同，見六十姟諸佛正覺，各諸佛所聞是三昧，皆棄捐家出作沙門普得斯定。以是德本悉當得佛，如本所誓不違正願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時佛知心性，以是三昧具足七日廣為解說。斯等聞之展轉相謂：『是三昧法甚難見聞，我等寧可好諦書寫此三昧定，持諷誦學為人具說。』咸共書寫供養奉事，各執經卷少能諷誦，壽終之後皆共和同，見六十姟諸佛正覺，各諸佛所聞是三昧，皆棄捐家出作沙門普得斯定。以是德本悉當得佛，如本所誓不違正願。」

佛言：「喜王！欲知爾時普廣意轉輪聖王，則定光如來是也；其佛侍者，名曰無損智比丘者，維衛佛是也；其王千子，是賢劫中過千佛已，六十五劫當斷無佛，然後有劫號大名稱，皆同斯劫成最正覺。其彼世時八萬大臣，在大名稱劫而復學道，過是劫已中間斷絕，竟八十劫都無佛興，然後有劫名喻星宿，其八萬大臣於斯劫中成最正覺。過星宿劫中間斷絕，竟三百劫中久無佛興，然後有劫名重清淨。此轉輪聖王后妃婇女八萬四千，當於其劫成最正覺各各異號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「喜王！欲知爾時普廣意轉輪聖王，則定光如來是也；其佛侍者，名曰無損智比丘者，維衛佛是也；其王千子，是賢劫中過千佛已，六十五劫當斷無佛，然後有劫號大名稱，皆同斯劫成最正覺。其彼世時八萬大臣，在大名稱劫而復學道，過是劫已中間斷絕，竟八十劫都無佛興，然後有劫名喻星宿，其八萬大臣於斯劫中成最正覺。過星宿劫中間斷絕，竟三百劫中久無佛興，然後有劫名重清淨。此轉輪聖王后妃婇女八萬四千，當於其劫成最正覺各各異號。」

佛言：「喜王！斯三昧定果報無極巍巍如是。是故，喜王！今佛囑累一切菩薩，若有菩薩志性仁和，心無所慕不貪身命，唯念當求是三昧定。若有菩薩，至欲速成無上正真之道為最正覺，當勤精進學斯三昧定意，受持諷誦一心奉行，為他人說廣解其義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「喜王！斯三昧定果報無極巍巍如是。是故，喜王！今佛囑累一切菩薩，若有菩薩志性仁和，心無所慕不貪身命，唯念當求是三昧定。若有菩薩，至欲速成無上正真之道為最正覺，當勤精進學斯三昧定意，受持諷誦一心奉行，為他人說廣解其義。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「欲志求道義， 逮得佛正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲志求道義， 逮得佛正覺，

當慕勤學此， 天中天尊業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當慕勤學此， 天中天尊業；

其餘諸學業， 無有如斯利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘諸學業， 無有如斯利，

唯當立正住， 修正誠道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯當立正住， 修正誠道行。

若信樂此德， 所生處不變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若信樂此德， 所生處不變，

所誓願若斯， 得其福報應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所誓願若斯， 得其福報應，

是故奉和心， 不懷諛諂意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故奉和心， 不懷諛諂意，

勤修專精行， 如中所言教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修專精行， 如中所言教。

佛所諮嗟斯諸勝， 若有欲覩此神聖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所諮嗟斯諸勝， 若有欲覩此神聖，

廣欲布教法之訓， 當習斯教如前行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣欲布教法之訓， 當習斯教如前行。

若能勸助德具足， 若復執持諷誦讀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能勸助德具足， 若復執持諷誦讀，

眾生不能盡思際， 何況聞之能奉行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不能盡思際， 何況聞之能奉行？

有分別說化他意， 御行晃曜所志道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有分別說化他意， 御行晃曜所志道，

逮致相好諸佛法， 則當逮得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮致相好諸佛法， 則當逮得是三昧。

消除罪釁因降魔， 消滅諸見愛盡然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消除罪釁因降魔， 消滅諸見愛盡然，

娛樂清淨諸佛土， 行斯三昧不難致， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娛樂清淨諸佛土， 行斯三昧不難致，

輒獲解脫成具光， 總持一切所治業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輒獲解脫成具光， 總持一切所治業，

則成所願逮正覺， 住斯定意皆報辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則成所願逮正覺， 住斯定意皆報辦。

佛已嘆此說其教， 汝等造行是餘法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛已嘆此說其教， 汝等造行是餘法，

來世之時勿懷恨， 言我違失一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來世之時勿懷恨， 言我違失一切智。

今所諮嗟度無極， 若有慕求慧印道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今所諮嗟度無極， 若有慕求慧印道，

若遇不能行斯義， 倚著身者無聖明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若遇不能行斯義， 倚著身者無聖明。

將來末俗返義人， 消滅諸法長惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將來末俗返義人， 消滅諸法長惡趣，

大智之士以用憂， 常畏眾塵無放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智之士以用憂， 常畏眾塵無放逸。」

佛復告喜王：「若有菩薩，千劫之中奉六度無極捨權方便，不如一時聞是三昧正定以用勸助。昔古已來所立福慶，比斯經典所建功祚，百倍千倍萬倍巨億萬倍無以為喻。所以者何？斯經至要，去來今佛之所由生，大目、阿彌陀、阿閦如來，賢劫千佛三世無限，皆由是定自致成佛。猶如虛空含受一切萬種所有十方三界有無諸形，斯定如是，無上正真含苞大道，開化黎庶皆入法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告喜王：「若有菩薩，千劫之中奉六度無極捨權方便，不如一時聞是三昧正定以用勸助。昔古已來所立福慶，比斯經典所建功祚，百倍千倍萬倍巨億萬倍無以為喻。所以者何？斯經至要，去來今佛之所由生，大目、阿彌陀、阿閦如來，賢劫千佛三世無限，皆由是定自致成佛。猶如虛空含受一切萬種所有十方三界有無諸形，斯定如是，無上正真含苞大道，開化黎庶皆入法身。」

佛說是經時，不可計菩薩聞之亘然，皆得立不退轉地，無央數人悉發無上正真道意，十方會者皆咸蒙恩，八十億載諸天人民遠塵離垢諸法眼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，不可計菩薩聞之亘然，皆得立不退轉地，無央數人悉發無上正真道意，十方會者皆咸蒙恩，八十億載諸天人民遠塵離垢諸法眼生。

是諸天人聞佛所說，善心生焉道意明矣，散華周遍三千大千世界以覆佛上。此三千世界六反震動，天住虛空鼓百千伎，以娛樂佛及諸大眾。喜王菩薩等三十億人，普皆一時得是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸天人聞佛所說，善心生焉道意明矣，散華周遍三千大千世界以覆佛上。此三千世界六反震動，天住虛空鼓百千伎，以娛樂佛及諸大眾。喜王菩薩等三十億人，普皆一時得是三昧。

時天帝釋前白佛言：「快哉法化，其義至深妙哉難及，從古至今未曾見聞如是真義，諸度無極種種別異，品品所宣靡不盡暢，內外表裏法教所開，三毒五陰十二牽連，四大六衰諸蔽睡眠靡不忽除，宣示四等四恩六度無極，空無相願大慈大哀，善權方便敷演道化，以消眾生八萬四千眾結塵勞，尋輒滅除四魔為伏，真道法藥療三界病，三達之船載度十方，去來今佛之所由生，歎諸過去無央數佛。始元諸尊發意以來，積行至真自致成佛，化諸當來菩薩所行，千佛本末發意成佛，國土父母諸子、侍者左右上首、眾所學教弟子，吾等聞之如冥覩明。若有學是賢劫三昧經典之要，吾與官屬往營護之，當令心安意定不忘，在其左右而宿衛之，勅眾邪鬼自然消除，令諸學士恣意精修長得安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋前白佛言：「快哉法化，其義至深妙哉難及，從古至今未曾見聞如是真義，諸度無極種種別異，品品所宣靡不盡暢，內外表裏法教所開，三毒五陰十二牽連，四大六衰諸蔽睡眠靡不忽除，宣示四等四恩六度無極，空無相願大慈大哀，善權方便敷演道化，以消眾生八萬四千眾結塵勞，尋輒滅除四魔為伏，真道法藥療三界病，三達之船載度十方，去來今佛之所由生，歎諸過去無央數佛。始元諸尊發意以來，積行至真自致成佛，化諸當來菩薩所行，千佛本末發意成佛，國土父母諸子、侍者左右上首、眾所學教弟子，吾等聞之如冥覩明。若有學是賢劫三昧經典之要，吾與官屬往營護之，當令心安意定不忘，在其左右而宿衛之，勅眾邪鬼自然消除，令諸學士恣意精修長得安隱。」

佛言：「善哉！天帝！吾代爾喜，乃欲助衛無上大道，去來今佛之所由生，除權方便六度無極三十七品，一切諸法所不能逮，其學斯法超越生死疾成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！天帝！吾代爾喜，乃欲助衛無上大道，去來今佛之所由生，除權方便六度無極三十七品，一切諸法所不能逮，其學斯法超越生死疾成正覺。」

爾時，四天王前白佛言：「我等，世尊！放捨天上自然之樂，往詣法師而擁護之，百由旬外令無伺求得其便者，使護法師廣布道化，古大聖教永得久存，令賢劫中千佛本末周流十方。諸當來學聞之慕及從是得成，使此三昧而不斷絕，興隆三寶一切蒙濟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王前白佛言：「我等，世尊！放捨天上自然之樂，往詣法師而擁護之，百由旬外令無伺求得其便者，使護法師廣布道化，古大聖教永得久存，令賢劫中千佛本末周流十方。諸當來學聞之慕及從是得成，使此三昧而不斷絕，興隆三寶一切蒙濟。」

囑累品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囑累品第二十四

爾時，世尊告賢者阿難：「受斯本法古今諸佛之所由生也，人命難得，經道難值，佛世難遇。所以知難，千佛過已，六十五劫世無有佛，中間曠絕；過大稱劫，八十劫中亦復無佛；過星宿劫，經三百劫，玄斷法教佛不復興，至淨光劫乃當有佛。是故知之，佛世難值世人可傷，投在盲冥不識道教，流墮生死輪轉無際；若在地獄燒炙毒痛，不可復計億載年歲；餓鬼飢渴窮乏甚困，生死不得苦惱燋然，不可計數脫出無期；畜生禽獸轉相食噉，受斯毒害動有劫數。從冥入冥從苦入苦，出於地獄復入餓鬼，出於餓鬼復入畜生，地蟲屎蟲草蟲螟蟲，一一說之不可終極，痛不可言甚可憐傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告賢者阿難：「受斯本法古今諸佛之所由生也，人命難得，經道難值，佛世難遇。所以知難，千佛過已，六十五劫世無有佛，中間曠絕；過大稱劫，八十劫中亦復無佛；過星宿劫，經三百劫，玄斷法教佛不復興，至淨光劫乃當有佛。是故知之，佛世難值世人可傷，投在盲冥不識道教，流墮生死輪轉無際；若在地獄燒炙毒痛，不可復計億載年歲；餓鬼飢渴窮乏甚困，生死不得苦惱燋然，不可計數脫出無期；畜生禽獸轉相食噉，受斯毒害動有劫數。從冥入冥從苦入苦，出於地獄復入餓鬼，出於餓鬼復入畜生，地蟲屎蟲草蟲螟蟲，一一說之不可終極，痛不可言甚可憐傷。

「佛出世間皆為斯類，開示語之不肯信受，放心蕩逸如盲投冥，如狂溺水，猶迷趣谷不見眾難。佛以大慈顯揚大道，頒宣諸度八萬四千，以無量法以化眾生，八萬四千眾結之患、四魔之難，皆為降伏，不計吾我，使發無上正真道意行菩薩法，濟生死苦無三惡趣，自度脫彼無三界患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛出世間皆為斯類，開示語之不肯信受，放心蕩逸如盲投冥，如狂溺水，猶迷趣谷不見眾難。佛以大慈顯揚大道，頒宣諸度八萬四千，以無量法以化眾生，八萬四千眾結之患、四魔之難，皆為降伏，不計吾我，使發無上正真道意行菩薩法，濟生死苦無三惡趣，自度脫彼無三界患。

「然後來世諸學四輩，聞菩薩法知之為快，不能諷誦抱著心懷，喜雜句說，不志深妙空法之義，聞至深慧亘然無際。又興所習以為第一，有聞大道謂不緒聽，欲得易解說其罪福，攀緣稱說倚俗神仙世典雜言，謂之至妙咸共學聽，歡喜無量以自忻慶，荷宿功福聞講深法反復解義，名言復重而不可知，便睡眠寐或臥不聽，正法滅盡皆由是矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後來世諸學四輩，聞菩薩法知之為快，不能諷誦抱著心懷，喜雜句說，不志深妙空法之義，聞至深慧亘然無際。又興所習以為第一，有聞大道謂不緒聽，欲得易解說其罪福，攀緣稱說倚俗神仙世典雜言，謂之至妙咸共學聽，歡喜無量以自忻慶，荷宿功福聞講深法反復解義，名言復重而不可知，便睡眠寐或臥不聽，正法滅盡皆由是矣。」

佛言：「我往過去無數劫時，喜雜句說妄想倚住，六度無極不能自達通致大道，至定光佛乃了亘然，捨眾妄想心無所著，乃能逮得無所從生法忍，為定光佛所見授決。解三世空，以無礙法，尋覩於今五濁之世，多逆少順罪不可計，在於末世示現佛身，度餘濁俗使行道法，濟三界難悉令永安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我往過去無數劫時，喜雜句說妄想倚住，六度無極不能自達通致大道，至定光佛乃了亘然，捨眾妄想心無所著，乃能逮得無所從生法忍，為定光佛所見授決。解三世空，以無礙法，尋覩於今五濁之世，多逆少順罪不可計，在於末世示現佛身，度餘濁俗使行道法，濟三界難悉令永安。」

佛告阿難：「受是過去諸佛學業，當來現在諸度無極八千四百變為八萬四千，及其賢劫千佛本末宿命所行，從初發心至成佛道，國土壽命父母妻子，上尊弟子得度人數，所當開化。猶如種樹下子在土，視不可知人不見之。又本其子稍稍生長，因成大樹甚高巍巍，然後大樹廣有所覆，枝葉華實多所饒益遠近眾人。菩薩如是，從初發心已來，種少少福積功累德，遂至無限諸度無極，自致成佛度脫一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「受是過去諸佛學業，當來現在諸度無極八千四百變為八萬四千，及其賢劫千佛本末宿命所行，從初發心至成佛道，國土壽命父母妻子，上尊弟子得度人數，所當開化。猶如種樹下子在土，視不可知人不見之。又本其子稍稍生長，因成大樹甚高巍巍，然後大樹廣有所覆，枝葉華實多所饒益遠近眾人。菩薩如是，從初發心已來，種少少福積功累德，遂至無限諸度無極，自致成佛度脫一切。

「賢者阿難！受持諷誦為他人說，將來菩薩所當奉行，若於千劫行六度無極無善權方便，不如聞是經典之要福多於彼，何況至心受持諷誦？宣示同學四輩一心奉行，福不可喻，慇懃書寫勿失一字。所以者何？去來今佛之所由生，宣示同學普流十方，一切蒙慈乃報佛恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢者阿難！受持諷誦為他人說，將來菩薩所當奉行，若於千劫行六度無極無善權方便，不如聞是經典之要福多於彼，何況至心受持諷誦？宣示同學四輩一心奉行，福不可喻，慇懃書寫勿失一字。所以者何？去來今佛之所由生，宣示同學普流十方，一切蒙慈乃報佛恩。」

阿難白佛：「唯奉當受宣布示語一切。此名何經？以何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「唯奉當受宣布示語一切。此名何經？以何奉持？」

佛告阿難：「是名『賢劫三昧千佛本末決諸法本三昧正定』，當受奉行，宣布八極上下無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是名『賢劫三昧千佛本末決諸法本三昧正定』，當受奉行，宣布八極上下無極。」

佛說如是，喜王菩薩、一切開士、諸聲聞等，天、龍、鬼神、阿須倫、世間人民，聞佛所說莫不歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，喜王菩薩、一切開士、諸聲聞等，天、龍、鬼神、阿須倫、世間人民，聞佛所說莫不歡喜，作禮而去。

賢劫經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫經卷第八