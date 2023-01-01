賢劫經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫經卷第七

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

千佛興立品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千佛興立品第二十一

爾時，喜王菩薩復白佛言：「善哉！世尊！願說賢劫諸佛名號，及佛父母、佛子、侍者，上首聖尊諸弟子等，舍利光明、壽命長短，比丘眾會、法立年數，種姓佛教經法流布，所可度脫諸天人民，使會者聞心開意悅皆發道心，多所哀念，多所安隱，愍傷諸天及十方人一切眾生。又將來世諸菩薩施，以得聽受是經法已，益加樂學志願尊法為顯大明。唯垂大哀，重為散意令三界蒙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，喜王菩薩復白佛言：「善哉！世尊！願說賢劫諸佛名號，及佛父母、佛子、侍者，上首聖尊諸弟子等，舍利光明、壽命長短，比丘眾會、法立年數，種姓佛教經法流布，所可度脫諸天人民，使會者聞心開意悅皆發道心，多所哀念，多所安隱，愍傷諸天及十方人一切眾生。又將來世諸菩薩施，以得聽受是經法已，益加樂學志願尊法為顯大明。唯垂大哀，重為散意令三界蒙。」

佛告喜王菩薩：「今當說之，諦聽！善思！唯諾啟受。」喜王菩薩與諸大眾受教，專精一心皆聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「今當說之，諦聽！善思！唯諾啟受。」喜王菩薩與諸大眾受教，專精一心皆聽。

佛言：「拘留孫如來、至真、等正覺所生土地，城名仁賢。王所治處，姓曰迦葉。父曰祠祀施，梵志種所生，母字維耶妙勝，子曰上勝。侍者名覺意，智慧弟子維頭，神足曰抄兒。其佛身光照四十里，一會說經四萬比丘、二會七萬、三會六萬，皆成聲聞。佛在世時人壽四萬歲，正法住世八萬歲，舍利并合作一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「拘留孫如來、至真、等正覺所生土地，城名仁賢。王所治處，姓曰迦葉。父曰祠祀施，梵志種所生，母字維耶妙勝，子曰上勝。侍者名覺意，智慧弟子維頭，神足曰抄兒。其佛身光照四十里，一會說經四萬比丘、二會七萬、三會六萬，皆成聲聞。佛在世時人壽四萬歲，正法住世八萬歲，舍利并合作一大寺。

「拘那含牟尼如來、至真所生土地，城名上被。梵志種父名施尊，母字上妙，子曰澤明集。侍者曰吉善，智慧弟子曰最上，神足曰不舍。佛在世時人壽三萬歲，一會說經七萬比丘、二會六萬、三會五萬，皆得羅漢。其佛光明照二十里，正法存立千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拘那含牟尼如來、至真所生土地，城名上被。梵志種父名施尊，母字上妙，子曰澤明集。侍者曰吉善，智慧弟子曰最上，神足曰不舍。佛在世時人壽三萬歲，一會說經七萬比丘、二會六萬、三會五萬，皆得羅漢。其佛光明照二十里，正法存立千歲，舍利并合興一大寺。

「迦葉如來所生土地，城名神氏，佛光照十里。梵志種，父名梵施，母字經業，子曰導師。侍者曰普友，上首智慧弟子名開明，神足曰坻舍。佛在世時人壽二萬歲，一會說經二萬比丘、二會萬八千、三會萬六千，皆得道證。正法存立七萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉如來所生土地，城名神氏，佛光照十里。梵志種，父名梵施，母字經業，子曰導師。侍者曰普友，上首智慧弟子名開明，神足曰坻舍。佛在世時人壽二萬歲，一會說經二萬比丘、二會萬八千、三會萬六千，皆得道證。正法存立七萬歲，舍利并合興一大寺。

「喜王聽之！今我能仁所生土地，城名迦維羅衛。君子種姓瞿曇，其光圓照七尺，父曰白淨，母字極妙，子曰羅雲。侍者曰阿難，智慧上首弟子字舍利弗，神足弟子曰目連。今世人壽百歲或長或短，一會說經千二百五十比丘眾，皆得道證。舍利普布八方上下。正法存立五百歲，像法存立亦五百歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王聽之！今我能仁所生土地，城名迦維羅衛。君子種姓瞿曇，其光圓照七尺，父曰白淨，母字極妙，子曰羅雲。侍者曰阿難，智慧上首弟子字舍利弗，神足弟子曰目連。今世人壽百歲或長或短，一會說經千二百五十比丘眾，皆得道證。舍利普布八方上下。正法存立五百歲，像法存立亦五百歲。

「慈氏如來所生土地，城名妙意，王者所處，其佛威光照四十里。梵志種，父名梵乎，母字梵經，子曰德力。侍者曰海氏，智慧上首弟子號慧光，神足曰堅精進。佛在世時人壽八萬四千歲，一會說經九十六億、二會九十四億、三會九十二億，皆得阿羅漢。舍利并合共興大寺，正法存立八萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慈氏如來所生土地，城名妙意，王者所處，其佛威光照四十里。梵志種，父名梵乎，母字梵經，子曰德力。侍者曰海氏，智慧上首弟子號慧光，神足曰堅精進。佛在世時人壽八萬四千歲，一會說經九十六億、二會九十四億、三會九十二億，皆得阿羅漢。舍利并合共興大寺，正法存立八萬歲。

「師子如來所生土地，城名曰華土，其佛光明照四十里。君子種父名勇師子，母字江音，子字大力。侍者曰善樂，上首神足弟子曰雨氏，智慧弟子曰慧積。佛在世時人壽七萬歲，一會說法百億比丘、二會九十億、三會八十億聲聞集矣，皆得道證。正法存立億歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子如來所生土地，城名曰華土，其佛光明照四十里。君子種父名勇師子，母字江音，子字大力。侍者曰善樂，上首神足弟子曰雨氏，智慧弟子曰慧積。佛在世時人壽七萬歲，一會說法百億比丘、二會九十億、三會八十億聲聞集矣，皆得道證。正法存立億歲，舍利普流八方上下。

「光炎如來所生土地，城名星宿主，其佛光明照二千里。君子種父名善意，母字妙華，子字以時。侍者曰長喜，上首神足弟子名雷吼，智慧弟子曰尊教。其佛在世時人壽九萬歲，一會百千億、二會九十九億、三會九十八億，皆得道證。正法存立八萬五千歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光炎如來所生土地，城名星宿主，其佛光明照二千里。君子種父名善意，母字妙華，子字以時。侍者曰長喜，上首神足弟子名雷吼，智慧弟子曰尊教。其佛在世時人壽九萬歲，一會百千億、二會九十九億、三會九十八億，皆得道證。正法存立八萬五千歲，舍利普流八方上下。

「牟尼柔仁如來所生土地，城名曰上華，王所治處，其佛光明照四十里。父名大山，母字須滿光，子曰上寶。侍者曰尊上，上首神足弟子曰超施，智慧弟子曰快意。佛在世時人壽六萬歲，一會八十姟、二會七十億、三會五十億，皆得羅漢。正法存立一千歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牟尼柔仁如來所生土地，城名曰上華，王所治處，其佛光明照四十里。父名大山，母字須滿光，子曰上寶。侍者曰尊上，上首神足弟子曰超施，智慧弟子曰快意。佛在世時人壽六萬歲，一會八十姟、二會七十億、三會五十億，皆得羅漢。正法存立一千歲，舍利普流八方上下。

「華氏如來所生土地，城名曰蓮華，王所治處，其佛光明照三百二十里。梵志種父名尊名，母曰妙華，子曰智根。侍者曰樂道，上首神足弟子名無害，智慧弟子名法力。一會說法弟子六百億、二會三十五億、三會三十四億，皆得道證。佛在世時，人壽五十萬歲，正法存立具足千歲，舍利普流遍布八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「華氏如來所生土地，城名曰蓮華，王所治處，其佛光明照三百二十里。梵志種父名尊名，母曰妙華，子曰智根。侍者曰樂道，上首神足弟子名無害，智慧弟子名法力。一會說法弟子六百億、二會三十五億、三會三十四億，皆得道證。佛在世時，人壽五十萬歲，正法存立具足千歲，舍利普流遍布八方上下。

「次復有佛，同號華氏如來，所生土地城名甚大廣，其佛光明照四十里。梵志種，父名華髮，母字法主，子字曰鮮潔。侍者曰心念，上首神足弟子曰忻樂，智慧弟子曰善忻喜。其佛在世時人壽九億歲，一會說法十四億弟子共集、二會十五億、三會十六億，皆得道證。正法存立十億歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復有佛，同號華氏如來，所生土地城名甚大廣，其佛光明照四十里。梵志種，父名華髮，母字法主，子字曰鮮潔。侍者曰心念，上首神足弟子曰忻樂，智慧弟子曰善忻喜。其佛在世時人壽九億歲，一會說法十四億弟子共集、二會十五億、三會十六億，皆得道證。正法存立十億歲，舍利普流八方上下。

「善目如來所生土地，城名造賢，王所治處，其佛光明照四百八十里。梵志種，父名珍寶，母字言談，子名宿王。侍者曰世愛，上首神足弟子曰師子步，智慧弟子曰無量意。佛在世時人壽七萬歲，一會說法三十姟弟子共集、二會說法二十八姟、三會說法三十六姟，皆得道證。正法存立一億歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善目如來所生土地，城名造賢，王所治處，其佛光明照四百八十里。梵志種，父名珍寶，母字言談，子名宿王。侍者曰世愛，上首神足弟子曰師子步，智慧弟子曰無量意。佛在世時人壽七萬歲，一會說法三十姟弟子共集、二會說法二十八姟、三會說法三十六姟，皆得道證。正法存立一億歲。

「從是已來第一初興諸如來計斯十一佛，隨其眾生所行純熟而開化之，其餘諸佛皆各如是十一也，廣布舍利八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從是已來第一初興諸如來計斯十一佛，隨其眾生所行純熟而開化之，其餘諸佛皆各如是十一也，廣布舍利八方上下。

「其導師如來所生土地，城名最錦，王所治處，其佛光明照千三百六十里。梵志種，父字無難，母字愍傷，子曰愛光。侍者曰大汎流，上首智慧弟子名曰上首，神足弟子曰是愍。佛在世時人壽千億歲，一會弟子說法七十姟集、二會六十姟、三會五十姟，皆得道證。正法存立九萬二千歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其導師如來所生土地，城名最錦，王所治處，其佛光明照千三百六十里。梵志種，父字無難，母字愍傷，子曰愛光。侍者曰大汎流，上首智慧弟子名曰上首，神足弟子曰是愍。佛在世時人壽千億歲，一會弟子說法七十姟集、二會六十姟、三會五十姟，皆得道證。正法存立九萬二千歲，舍利普流八方上下。

「大多如來所生土地，城名俗人，王所治處，其佛光明照三千里。君子種，父名內進，母字捨嫉，子曰照明。侍者曰善思，上首智慧弟子名無難音，神足弟子曰歲無青。佛在世時人壽四十億歲，一會說經百千姟諸弟子集，從是已後不可復計，正法存立億歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大多如來所生土地，城名俗人，王所治處，其佛光明照三千里。君子種，父名內進，母字捨嫉，子曰照明。侍者曰善思，上首智慧弟子名無難音，神足弟子曰歲無青。佛在世時人壽四十億歲，一會說經百千姟諸弟子集，從是已後不可復計，正法存立億歲，舍利普流八方上下。

「大力如來所生土地，城名寶威，其佛光明照千二百里。梵志種，父名所選，母字甚威，子曰師子步。侍者曰愛子，上首神足弟子善住，智慧弟子曰尊施。佛在世時人壽四萬歲，一會說經弟子一姟人來集、二會二姟、三會一姟，皆得道證。正法存立八萬四千歲，舍利并合集立一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大力如來所生土地，城名寶威，其佛光明照千二百里。梵志種，父名所選，母字甚威，子曰師子步。侍者曰愛子，上首神足弟子善住，智慧弟子曰尊施。佛在世時人壽四萬歲，一會說經弟子一姟人來集、二會二姟、三會一姟，皆得道證。正法存立八萬四千歲，舍利并合集立一大寺。

「宿王如來所生土地，城名紫金，王所治處。梵志種，其佛光明照四千里，父名施光，母字善意，子曰供養。侍者名勤力，上首智慧弟子名熾盛音，神足弟子名建立。一會說經弟子百億人集、二會九十億、三會八十億，皆得道證。正法存立千歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「宿王如來所生土地，城名紫金，王所治處。梵志種，其佛光明照四千里，父名施光，母字善意，子曰供養。侍者名勤力，上首智慧弟子名熾盛音，神足弟子名建立。一會說經弟子百億人集、二會九十億、三會八十億，皆得道證。正法存立千歲，舍利普流八方上下。

「修藥如來所生土地，城名談主，王所治處，其佛光明照四十里。君子種，父名善寂，母字所樂，子曰須彌幢。侍者曰華氏，上首智慧弟子曰尊法，神足弟子曰福力。佛在世時人壽七萬七千歲，一會說法七十億弟子集、二會六十九億、三會六十八億，皆得道證。正法存立六萬歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修藥如來所生土地，城名談主，王所治處，其佛光明照四十里。君子種，父名善寂，母字所樂，子曰須彌幢。侍者曰華氏，上首智慧弟子曰尊法，神足弟子曰福力。佛在世時人壽七萬七千歲，一會說法七十億弟子集、二會六十九億、三會六十八億，皆得道證。正法存立六萬歲，舍利普流八方上下。

「名稱英如來所生土地，城名清威，君子種，其佛光明照百二十里。父名光焰，母字談言，子字上華。侍者曰眼受，上首智慧弟子字智力，神足弟子曰師子力。一會說經三十三姟弟子集、二會三十二姟、三會三十一姟弟子集，皆得道證。正法存立二億歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名稱英如來所生土地，城名清威，君子種，其佛光明照百二十里。父名光焰，母字談言，子字上華。侍者曰眼受，上首智慧弟子字智力，神足弟子曰師子力。一會說經三十三姟弟子集、二會三十二姟、三會三十一姟弟子集，皆得道證。正法存立二億歲，舍利并合興一大寺。

「大光如來所生土地，城名安樂，其佛光明照千六百里。君子種，父名金剛，母字伏施，子曰良田。侍者寂意，上首智慧弟子名道眾，神足弟子曰堅刃。佛在世時人壽百千歲，一會說經八十億三千萬弟子集、二會復倍、三會六姟，皆得道證。正法存立三萬歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大光如來所生土地，城名安樂，其佛光明照千六百里。君子種，父名金剛，母字伏施，子曰良田。侍者寂意，上首智慧弟子名道眾，神足弟子曰堅刃。佛在世時人壽百千歲，一會說經八十億三千萬弟子集、二會復倍、三會六姟，皆得道證。正法存立三萬歲，舍利普流八方上下。

「照明如來所生土地，城名安隱法，其佛光明照三百六十里。君子種，父名名稱，母字善供，子曰奉行。侍者曰上善郡，上首智慧弟子曰善賢，神足弟子曰流江。佛在世時人壽五百歲，一會說經六十二姟弟子集、二會六十一姟、三會六十姟弟子，皆得道證。正法存立四萬八千歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「照明如來所生土地，城名安隱法，其佛光明照三百六十里。君子種，父名名稱，母字善供，子曰奉行。侍者曰上善郡，上首智慧弟子曰善賢，神足弟子曰流江。佛在世時人壽五百歲，一會說經六十二姟弟子集、二會六十一姟、三會六十姟弟子，皆得道證。正法存立四萬八千歲，舍利普流八方上下。

「日藏如來所生土地，城名華主，王所治處，其佛光明照八萬里。梵志種，父名富有，母字妙華，子曰焰光。侍者曰慧上，上首智慧弟子名智兵，神足弟子曰剛兵。佛在世時其人壽七十億歲，一會說經百千比丘集、二會百億、三會如塵，皆得道證。正法存立三十億歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日藏如來所生土地，城名華主，王所治處，其佛光明照八萬里。梵志種，父名富有，母字妙華，子曰焰光。侍者曰慧上，上首智慧弟子名智兵，神足弟子曰剛兵。佛在世時其人壽七十億歲，一會說經百千比丘集、二會百億、三會如塵，皆得道證。正法存立三十億歲，舍利并合興一大寺。

「月氏如來所生土地，城名上寶，王所治處，其佛光明照三百二十里。君子種，父名清部，母字藥子，子曰滿宿。侍者曰供味，上首智慧弟子曰智最，神足弟子曰因法供。佛在世時人壽六千歲，一會說經二千二百億弟子集、二會千四百億、三會千八百億、四會一千四百億，皆得道證。正法存立萬一千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「月氏如來所生土地，城名上寶，王所治處，其佛光明照三百二十里。君子種，父名清部，母字藥子，子曰滿宿。侍者曰供味，上首智慧弟子曰智最，神足弟子曰因法供。佛在世時人壽六千歲，一會說經二千二百億弟子集、二會千四百億、三會千八百億、四會一千四百億，皆得道證。正法存立萬一千歲，舍利并合興一大寺。

「光照如來所生土地，城名音乘，其佛光明照二千六百四十里。君子種，父名福施，母字法主，子曰聞上。侍者曰善辯，上首智慧弟子曰雨音，神足弟子曰慧上。佛在世時人壽百千歲，一會說經七十萬弟子集、二會八十萬、三會九十萬，皆得道證。正法存立十萬歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光照如來所生土地，城名音乘，其佛光明照二千六百四十里。君子種，父名福施，母字法主，子曰聞上。侍者曰善辯，上首智慧弟子曰雨音，神足弟子曰慧上。佛在世時人壽百千歲，一會說經七十萬弟子集、二會八十萬、三會九十萬，皆得道證。正法存立十萬歲，舍利普流八方上下。

「善照如來所生土地，城名光焰，王所治處，其佛光明照六百四十里。梵志種，父名日暉，母字月氏，子曰大神妙。侍者曰多堅，上首智慧弟子名慧施，神足弟子字所在吉。佛在世時人壽八萬五千歲，一會說經五百億弟子集、二會四百億、三會三百億，皆得道證。正法存立四萬五千歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善照如來所生土地，城名光焰，王所治處，其佛光明照六百四十里。梵志種，父名日暉，母字月氏，子曰大神妙。侍者曰多堅，上首智慧弟子名慧施，神足弟子字所在吉。佛在世時人壽八萬五千歲，一會說經五百億弟子集、二會四百億、三會三百億，皆得道證。正法存立四萬五千歲，舍利普流八方上下。

「無憂如來所生土地，城名智慧，其佛光明照四百里。君子種，父名執華，母字法氏，子曰執光。侍者曰樂音，上首智慧弟子曰雨積，神足弟子曰勝施。佛在世時人壽百千歲，一會說經二姟弟子集、二會一姟、三會九十五億，皆得道證。正法存立十三萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無憂如來所生土地，城名智慧，其佛光明照四百里。君子種，父名執華，母字法氏，子曰執光。侍者曰樂音，上首智慧弟子曰雨積，神足弟子曰勝施。佛在世時人壽百千歲，一會說經二姟弟子集、二會一姟、三會九十五億，皆得道證。正法存立十三萬歲，舍利并合興一大寺。

「威神如來所生土地，城名閻浮上，其佛光明照三百二十里。梵志種，父名賢天，母字愛施，子曰明焰。侍者曰見敬，上首智慧弟子曰取英，神足弟子曰度世。佛在世時人壽三萬三千歲，一會說經八十億弟子集、二會七十八億、三會七十六億，皆得道證。正法存立七十七億歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「威神如來所生土地，城名閻浮上，其佛光明照三百二十里。梵志種，父名賢天，母字愛施，子曰明焰。侍者曰見敬，上首智慧弟子曰取英，神足弟子曰度世。佛在世時人壽三萬三千歲，一會說經八十億弟子集、二會七十八億、三會七十六億，皆得道證。正法存立七十七億歲，舍利并合興一大寺。

「焰光如來所生土地，城名鐙氏，其佛光明照千佛土。梵志種，父名敬法，母字蓮華氏，子曰月行。侍者曰通慕音，上首智慧弟子曰德首，神足弟子曰斯施。佛在世時人壽萬四千歲，一會說法十六億弟子集、二會十七億、三會十八億，皆得道證。正法存立二百一十萬歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「焰光如來所生土地，城名鐙氏，其佛光明照千佛土。梵志種，父名敬法，母字蓮華氏，子曰月行。侍者曰通慕音，上首智慧弟子曰德首，神足弟子曰斯施。佛在世時人壽萬四千歲，一會說法十六億弟子集、二會十七億、三會十八億，皆得道證。正法存立二百一十萬歲，舍利普流八方上下。

「執華如來所生土地，城名造福，王所治處，其佛光明照三千二百里。君子種，父名白蓮華，母字施德，子曰福首。侍者曰好顏，上首智慧弟子名無量土，神足弟子曰重王。佛在世時人壽七萬歲，一會說經九十億弟子集、二會九十九億、三會八十八億，皆得道證。正法存立億歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「執華如來所生土地，城名造福，王所治處，其佛光明照三千二百里。君子種，父名白蓮華，母字施德，子曰福首。侍者曰好顏，上首智慧弟子名無量土，神足弟子曰重王。佛在世時人壽七萬歲，一會說經九十億弟子集、二會九十九億、三會八十八億，皆得道證。正法存立億歲，舍利普流八方上下。

「勳光如來所生土地，城名蓮華，王所治處，其佛光明照二千四百里。君子種，父名光照，母字德至，子曰法辯。侍者曰福供，上首智慧弟子曰瑠璃藏，神足弟子曰極施。佛在世時人壽三百歲，一會說經十六億弟子集、二會十二億、三會十八億，皆得道證。正法存立億歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勳光如來所生土地，城名蓮華，王所治處，其佛光明照二千四百里。君子種，父名光照，母字德至，子曰法辯。侍者曰福供，上首智慧弟子曰瑠璃藏，神足弟子曰極施。佛在世時人壽三百歲，一會說經十六億弟子集、二會十二億、三會十八億，皆得道證。正法存立億歲，舍利普流八方上下。

「現義如來所生土地，城名導御郡，王所治處，其佛光明照二千四百八十里。梵志種，父名柔郡，母字敬天，子曰德稱。侍者曰梵音，上首智慧弟子曰訓戒意，神足弟子曰勝施。佛在世時人壽百歲，一會說經六十二姟弟子集、二會七十姟、三會八十姟，皆得道證。正法存立億歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現義如來所生土地，城名導御郡，王所治處，其佛光明照二千四百八十里。梵志種，父名柔郡，母字敬天，子曰德稱。侍者曰梵音，上首智慧弟子曰訓戒意，神足弟子曰勝施。佛在世時人壽百歲，一會說經六十二姟弟子集、二會七十姟、三會八十姟，皆得道證。正法存立億歲，舍利普流八方上下。

「錠燿如來所生土地，城名寶錦，王所治處，其佛光明照二千里。君子種，父名寶施，母字焰味，子曰寶藏。侍者曰意悅，上首智慧弟子曰無能當，神足弟子曰大力。佛在世時人壽五萬歲，一會說經七十萬弟子集、二會九十萬、三會百萬弟子，皆得道證。正法存立二十萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「錠燿如來所生土地，城名寶錦，王所治處，其佛光明照二千里。君子種，父名寶施，母字焰味，子曰寶藏。侍者曰意悅，上首智慧弟子曰無能當，神足弟子曰大力。佛在世時人壽五萬歲，一會說經七十萬弟子集、二會九十萬、三會百萬弟子，皆得道證。正法存立二十萬歲，舍利并合興一大寺。

「興盛如來所生土地，城名威光，其佛光明照四十里。梵志種，父名善興，母字快意，子曰勝友。侍者曰師子力，上首智慧弟子曰光憂施，神足弟子曰山積。佛在世時人壽四萬歲，一會說法一億弟子集、二會二億、三會三億，皆得道證。正法存立九萬歲，舍利普流遍於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「興盛如來所生土地，城名威光，其佛光明照四十里。梵志種，父名善興，母字快意，子曰勝友。侍者曰師子力，上首智慧弟子曰光憂施，神足弟子曰山積。佛在世時人壽四萬歲，一會說法一億弟子集、二會二億、三會三億，皆得道證。正法存立九萬歲，舍利普流遍於十方。

「賢氏如來所生土地，城名專吉，王所治處，其佛光明照三千八十里。梵志種，父名栴施，母字閻上，子曰雄施。侍者曰月愛，上首智慧弟子曰海氏，神足弟子曰龍力。佛在世時人壽七萬歲，一會說經二百三十萬弟子集、二會三百五十萬、三會三百八十萬弟子，皆得道證。正法存立十萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢氏如來所生土地，城名專吉，王所治處，其佛光明照三千八十里。梵志種，父名栴施，母字閻上，子曰雄施。侍者曰月愛，上首智慧弟子曰海氏，神足弟子曰龍力。佛在世時人壽七萬歲，一會說經二百三十萬弟子集、二會三百五十萬、三會三百八十萬弟子，皆得道證。正法存立十萬歲，舍利并合興一大寺。

「善樂如來所生土地，城名善富，其佛光明照四百里。梵志種，父名土尊，母字月辭，子曰法自由。侍者曰世愛，上首智慧弟子曰雷音，神足弟子曰施華。佛在世時人壽三萬六千歲，一會說經三十億弟子集、二會二萬八千、三會二萬七千弟子，皆得道證。正法存立百千歲。舍利普流遍於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善樂如來所生土地，城名善富，其佛光明照四百里。梵志種，父名土尊，母字月辭，子曰法自由。侍者曰世愛，上首智慧弟子曰雷音，神足弟子曰施華。佛在世時人壽三萬六千歲，一會說經三十億弟子集、二會二萬八千、三會二萬七千弟子，皆得道證。正法存立百千歲。舍利普流遍於十方。

「頂髻施如來所生土地，城名清天，其佛光明照四千里。梵志種，父名重王，母字披其私，子曰山施。侍者曰月天，上首智慧弟子曰樂慧，神足弟子曰魔所供。佛在世時人壽五千歲，一會說經六十二億弟子集、二會六十一億、三會六十億弟子，皆得道證。正法存立七萬七千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂髻施如來所生土地，城名清天，其佛光明照四千里。梵志種，父名重王，母字披其私，子曰山施。侍者曰月天，上首智慧弟子曰樂慧，神足弟子曰魔所供。佛在世時人壽五千歲，一會說經六十二億弟子集、二會六十一億、三會六十億弟子，皆得道證。正法存立七萬七千歲，舍利并合興一大寺。

「眉間如來所生土地，城名悅天，其佛光明照四千里。梵志種，父名國重，母字謵施，子曰正施。侍者曰月天，上首智慧弟子曰慧施，神足弟子曰供柔。佛在世時人壽五萬歲，一會說經六十二億弟子集、二會六十一億、三會六十億。正法存立七萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眉間如來所生土地，城名悅天，其佛光明照四千里。梵志種，父名國重，母字謵施，子曰正施。侍者曰月天，上首智慧弟子曰慧施，神足弟子曰供柔。佛在世時人壽五萬歲，一會說經六十二億弟子集、二會六十一億、三會六十億。正法存立七萬歲，舍利并合興一大寺。

「堅固如來所生土地，城名福音，其佛光明照四千里。梵志種，父名樹王，母字施珊瑚，子曰施世。侍者曰首力，上首智慧弟子曰月英，神足弟子曰動光。佛在世時人壽萬二千歲，一會說經百千弟子集、二會九萬、三會八萬弟子，皆得道證。正法存立二萬八千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固如來所生土地，城名福音，其佛光明照四千里。梵志種，父名樹王，母字施珊瑚，子曰施世。侍者曰首力，上首智慧弟子曰月英，神足弟子曰動光。佛在世時人壽萬二千歲，一會說經百千弟子集、二會九萬、三會八萬弟子，皆得道證。正法存立二萬八千歲，舍利普流遍布十方。

「首威如來所生土地，城名寶氏，其佛光明照四百里。君子種，父名柔華，母字法氏，子曰愛英。侍者曰堅進，上首智慧弟子曰施斷，神足弟子曰人力。佛在世時人壽百歲，一會說經百億弟子集，皆得道證。正法存立億歲，舍利普流遍於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「首威如來所生土地，城名寶氏，其佛光明照四百里。君子種，父名柔華，母字法氏，子曰愛英。侍者曰堅進，上首智慧弟子曰施斷，神足弟子曰人力。佛在世時人壽百歲，一會說經百億弟子集，皆得道證。正法存立億歲，舍利普流遍於十方。

「難勝如來所生土地，城名療吉，王所治處，其佛光明照四十億里。君子種，父名清天，母字福氏，子曰月寂。侍者曰誠愛，上首智慧弟子曰寶上，神足弟子曰雷音。佛在世時人壽八億歲，一會說經三十姟弟子集、二會五十姟、三會八十姟弟子，皆得道證。正法存立八十億歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「難勝如來所生土地，城名療吉，王所治處，其佛光明照四十億里。君子種，父名清天，母字福氏，子曰月寂。侍者曰誠愛，上首智慧弟子曰寶上，神足弟子曰雷音。佛在世時人壽八億歲，一會說經三十姟弟子集、二會五十姟、三會八十姟弟子，皆得道證。正法存立八十億歲，舍利普流八方上下。

「德幢如來所生土地，城名善柔，王所治處，其佛光明照二百里。梵志種，父名供友，母字居世，子曰金剛集。侍者曰寶愛，上首智慧弟子曰日藏，神足弟子曰承御。佛在世時人壽億歲，一會說經三十萬姟弟子集、二會五十萬姟、三會六十萬姟弟子，皆得道證。正法存立三億歲，舍利并合興立一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「德幢如來所生土地，城名善柔，王所治處，其佛光明照二百里。梵志種，父名供友，母字居世，子曰金剛集。侍者曰寶愛，上首智慧弟子曰日藏，神足弟子曰承御。佛在世時人壽億歲，一會說經三十萬姟弟子集、二會五十萬姟、三會六十萬姟弟子，皆得道證。正法存立三億歲，舍利并合興立一大寺。

「閑靜如來所生土地，城名寶妙，其佛光明照三千四十里。君子種，父名曰越步，母字無所進，子曰月訓。侍者曰琉璃藏，上首智慧弟子曰力天，神足弟子曰喜愛。佛在世時人壽百千歲，如前諸如來所現造業，其餘諸佛亦復如是，所度等無有異，是故斯會正法存立五十萬歲。其佛土地皆寶合成，悉有眾珍咸生寶樹，有衣服樹周流遍國，國土人民所生無有眾難三惡之趣，舍利普布周流十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閑靜如來所生土地，城名寶妙，其佛光明照三千四十里。君子種，父名曰越步，母字無所進，子曰月訓。侍者曰琉璃藏，上首智慧弟子曰力天，神足弟子曰喜愛。佛在世時人壽百千歲，如前諸如來所現造業，其餘諸佛亦復如是，所度等無有異，是故斯會正法存立五十萬歲。其佛土地皆寶合成，悉有眾珍咸生寶樹，有衣服樹周流遍國，國土人民所生無有眾難三惡之趣，舍利普布周流十方。

「堅重如來所生土地，城名佳妙，其佛光明照二十里。梵志種，父名寶上，母字寶光，子曰持地。侍者曰寂意，上首智慧弟子曰音十里，神足弟子曰吉利。其佛在世時人壽三千歲，一會說經法百千弟子集，皆得道證。一會無二，正法存立七萬七千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅重如來所生土地，城名佳妙，其佛光明照二十里。梵志種，父名寶上，母字寶光，子曰持地。侍者曰寂意，上首智慧弟子曰音十里，神足弟子曰吉利。其佛在世時人壽三千歲，一會說經法百千弟子集，皆得道證。一會無二，正法存立七萬七千歲，舍利普流遍布十方。

「梵音如來所生土地，城名光威，其佛光明照三千三百二十里。梵志種，父名上最，母字至誠氏，子曰福威。侍者曰蓮目，上首智慧弟子曰雪色，神足弟子曰施炎。佛在世時人壽九萬歲，一會說經八十六億弟子集、二會九十億、三會百億，皆得道證。正法存立三千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵音如來所生土地，城名光威，其佛光明照三千三百二十里。梵志種，父名上最，母字至誠氏，子曰福威。侍者曰蓮目，上首智慧弟子曰雪色，神足弟子曰施炎。佛在世時人壽九萬歲，一會說經八十六億弟子集、二會九十億、三會百億，皆得道證。正法存立三千歲，舍利并合興一大寺。

「次賢如來所生土地，城名華茂，其佛光明照二百四十里。君子種，父名福愛，母字安養，子曰時節施。侍者曰造義，上首智慧弟子曰日月，上首神足弟子曰上金。其佛在世時人壽五十萬歲，一會說經七十億弟子集、二會七十八億、三會八十億，皆得道證。正法存立四萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次賢如來所生土地，城名華茂，其佛光明照二百四十里。君子種，父名福愛，母字安養，子曰時節施。侍者曰造義，上首智慧弟子曰日月，上首神足弟子曰上金。其佛在世時人壽五十萬歲，一會說經七十億弟子集、二會七十八億、三會八十億，皆得道證。正法存立四萬歲，舍利并合興一大寺。

「無本如來所生土地，城名俗所敬，其佛光明照四百里。梵志種，父名海氏，母字棄垢，子曰四眼。侍者曰降根，上首智慧弟子曰善思義，神足弟子曰響審。其佛在世時人壽八萬歲，一會說經七萬二千五百人皆得羅漢、二會七萬六千三百、三會七萬五千人，皆得道證。正法存立八萬歲，舍利普流周遍十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無本如來所生土地，城名俗所敬，其佛光明照四百里。梵志種，父名海氏，母字棄垢，子曰四眼。侍者曰降根，上首智慧弟子曰善思義，神足弟子曰響審。其佛在世時人壽八萬歲，一會說經七萬二千五百人皆得羅漢、二會七萬六千三百、三會七萬五千人，皆得道證。正法存立八萬歲，舍利普流周遍十方。

「光興如來所生土地，城名金光，其佛光明照二千剎土。君子種，父名光焰，母字寶施，子曰樂德。侍者曰月華，上首智慧弟子曰極音，神足弟子曰自在。佛在世時人壽五億歲，一會說經五十億百千弟子集、二會四十億百千、三會三十億百千，皆得道證。正法存立七億百千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光興如來所生土地，城名金光，其佛光明照二千剎土。君子種，父名光焰，母字寶施，子曰樂德。侍者曰月華，上首智慧弟子曰極音，神足弟子曰自在。佛在世時人壽五億歲，一會說經五十億百千弟子集、二會四十億百千、三會三十億百千，皆得道證。正法存立七億百千歲，舍利普流遍布十方。

「大明山如來所生土地，城名寶淨，其佛光明照三千二百里。梵志種，父名月盛，母字日施，子曰善蓋。侍者曰寶共，上首智慧弟子曰若干覺，神足弟子曰智愛。佛在世時人壽八千歲，一會說經七十億弟子集、二會八十億、三會九十億，皆得道證。正法存立九萬二千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大明山如來所生土地，城名寶淨，其佛光明照三千二百里。梵志種，父名月盛，母字日施，子曰善蓋。侍者曰寶共，上首智慧弟子曰若干覺，神足弟子曰智愛。佛在世時人壽八千歲，一會說經七十億弟子集、二會八十億、三會九十億，皆得道證。正法存立九萬二千歲，舍利并合興一大寺。

「金剛如來所生土地，城名善行威，其佛光明照百四十里。君子種，父名明珠光，母字青蓮目，子曰壽命。侍者曰海氏，上首智慧弟子曰堅施，神足弟子曰尊友。佛在世時人壽百千歲，一會說經四十億弟子集、二會三十億、三會三十二億，皆得道證。正法存立千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛如來所生土地，城名善行威，其佛光明照百四十里。君子種，父名明珠光，母字青蓮目，子曰壽命。侍者曰海氏，上首智慧弟子曰堅施，神足弟子曰尊友。佛在世時人壽百千歲，一會說經四十億弟子集、二會三十億、三會三十二億，皆得道證。正法存立千歲，舍利普流遍布十方。

「憶識如來所生土地，城名旃陀氏，其佛光明照三千三百六十里。梵志種，父名華氏，母字焰光，子曰寶捨。侍者曰意樂，上首智慧弟子曰無畏，神足弟子曰石王。佛在世時人壽億歲，一會說經七十姟弟子集、二會六十六姟、三會五十姟，皆得道證。正法存立二億歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憶識如來所生土地，城名旃陀氏，其佛光明照三千三百六十里。梵志種，父名華氏，母字焰光，子曰寶捨。侍者曰意樂，上首智慧弟子曰無畏，神足弟子曰石王。佛在世時人壽億歲，一會說經七十姟弟子集、二會六十六姟、三會五十姟，皆得道證。正法存立二億歲，舍利并合興一大寺。

「無畏如來所生土地，城名甚和柔，其佛光明照三千六百里。君子種，父名施光，母字善目，子曰思夷華。侍者曰月氏，上首智慧弟子曰重王，神足弟子曰天氏。佛在世時人壽百千歲，一會說經八十姟弟子集、二會七十八姟、三會七十六姟，皆得道證。正法存立億歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無畏如來所生土地，城名甚和柔，其佛光明照三千六百里。君子種，父名施光，母字善目，子曰思夷華。侍者曰月氏，上首智慧弟子曰重王，神足弟子曰天氏。佛在世時人壽百千歲，一會說經八十姟弟子集、二會七十八姟、三會七十六姟，皆得道證。正法存立億歲，舍利普流遍布十方。

「寶氏如來所生土地，城名次堅，其佛光明照百二十里。梵志種，父名棄嫉，母字福施供，子曰施供藥。侍者曰集施，上首智慧弟子曰無能當，神足弟子曰強步。佛在世時人壽萬八千歲，一會說經四十億弟子集、二會三十八億、三會十六億，皆得道證。正法存立七萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶氏如來所生土地，城名次堅，其佛光明照百二十里。梵志種，父名棄嫉，母字福施供，子曰施供藥。侍者曰集施，上首智慧弟子曰無能當，神足弟子曰強步。佛在世時人壽萬八千歲，一會說經四十億弟子集、二會三十八億、三會十六億，皆得道證。正法存立七萬歲，舍利并合興一大寺。

「蓮華目如來所生土地，城名華郡，其佛光明照千二百八十里。君子種，父名上華，母字妙顏，子曰大愛。侍者曰無憂華，上首智慧弟子曰智光，神足弟子曰重施。佛在世時人壽八千歲，一會說經七億弟子集、二會三十四億、三會四十億，皆得道證。正法存立五十六億歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華目如來所生土地，城名華郡，其佛光明照千二百八十里。君子種，父名上華，母字妙顏，子曰大愛。侍者曰無憂華，上首智慧弟子曰智光，神足弟子曰重施。佛在世時人壽八千歲，一會說經七億弟子集、二會三十四億、三會四十億，皆得道證。正法存立五十六億歲，舍利普流遍布十方。

「力將如來所生土地，城名上賢，其佛光明照二百一十里。君子種，父名力天，母字施安，子曰滿明。侍者曰護法，上首智慧弟子曰勝王，神足弟子曰善安。佛在世時人壽萬六千歲，一會說經六十萬弟子集、二會五十萬八千、三會七十五萬二千，皆得道證。正法存立千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「力將如來所生土地，城名上賢，其佛光明照二百一十里。君子種，父名力天，母字施安，子曰滿明。侍者曰護法，上首智慧弟子曰勝王，神足弟子曰善安。佛在世時人壽萬六千歲，一會說經六十萬弟子集、二會五十萬八千、三會七十五萬二千，皆得道證。正法存立千歲，舍利并合興一大寺。

「華光如來所生土地，城名善月華，其佛光明照三千一百二十里。梵志種，父名愛見，母字星宿，子曰堅證。侍者曰覺氏，上首智慧弟子曰義氏，神足弟子曰詳幢。佛在世時人壽二萬二千歲，一會說經三十億弟子集、二會三十二億、三會亦三十二億，皆得道證。正法存立五萬歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「華光如來所生土地，城名善月華，其佛光明照三千一百二十里。梵志種，父名愛見，母字星宿，子曰堅證。侍者曰覺氏，上首智慧弟子曰義氏，神足弟子曰詳幢。佛在世時人壽二萬二千歲，一會說經三十億弟子集、二會三十二億、三會亦三十二億，皆得道證。正法存立五萬歲，舍利普流遍布十方。

「伏愛如來所生土地，城名上財，其佛光明照三百二十里。君子種，父名時氏，母字賢首，子曰訓寂。侍者曰愍傷，上首智慧弟子曰善宿，神足弟子曰思夷華。佛在世時人壽百千歲，一會說經九百億弟子集、二會八十億、三會七十億，皆得道證。正法存立五十萬歲舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伏愛如來所生土地，城名上財，其佛光明照三百二十里。君子種，父名時氏，母字賢首，子曰訓寂。侍者曰愍傷，上首智慧弟子曰善宿，神足弟子曰思夷華。佛在世時人壽百千歲，一會說經九百億弟子集、二會八十億、三會七十億，皆得道證。正法存立五十萬歲舍利普流八方上下。

「大威如來所生土地，城名富祠，其佛光明照二百里。梵志種，父名寶藏，母字威氏，子曰照上。侍者曰善多，上首智慧弟子曰焰光，神足弟子曰紫藏。佛在世時人壽五千歲，一會說經七萬弟子集、二會七萬五千、三會八萬人，皆得道證。正法存立二萬一千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大威如來所生土地，城名富祠，其佛光明照二百里。梵志種，父名寶藏，母字威氏，子曰照上。侍者曰善多，上首智慧弟子曰焰光，神足弟子曰紫藏。佛在世時人壽五千歲，一會說經七萬弟子集、二會七萬五千、三會八萬人，皆得道證。正法存立二萬一千歲，舍利并合興一大寺。

「梵氏如來所生土地，城名上味，其佛光明照百二十里。梵志種，父名愛無憂，母字旃陀氏，子曰勝兵。侍者曰甚調，上首智慧弟子曰進士，神足弟子曰金剛結。佛在世時人壽萬二千歲，一會說經億弟子集，止有是一會，皆得道證。正法存立萬四千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵氏如來所生土地，城名上味，其佛光明照百二十里。梵志種，父名愛無憂，母字旃陀氏，子曰勝兵。侍者曰甚調，上首智慧弟子曰進士，神足弟子曰金剛結。佛在世時人壽萬二千歲，一會說經億弟子集，止有是一會，皆得道證。正法存立萬四千歲，舍利并合興一大寺。

「無量曜如來所生土地，城名神祇，其佛光明照三千八百里。君子種，父名尊音，母字月光，子曰欣善。侍者曰善兵，上首智慧弟子曰樂響，神足弟子曰焰光。佛在世時人壽八萬歲，一會說經二百億弟子集、二會四百億、三會六百億，皆得道證。正法存立亦八萬歲，舍利普流八方上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量曜如來所生土地，城名神祇，其佛光明照三千八百里。君子種，父名尊音，母字月光，子曰欣善。侍者曰善兵，上首智慧弟子曰樂響，神足弟子曰焰光。佛在世時人壽八萬歲，一會說經二百億弟子集、二會四百億、三會六百億，皆得道證。正法存立亦八萬歲，舍利普流八方上下。

「龍施如來所生土地，城名寶錦，其佛光明照二十里。君子種，父名持勝，母字法氏，子曰福力。侍者曰寶城，上首智慧弟子曰閻最，神足弟子曰雄天。佛在世時人壽七萬六千歲，一會說經八萬弟子集、二會七萬八千。三會七萬五千人，皆得道證。正法存立千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍施如來所生土地，城名寶錦，其佛光明照二十里。君子種，父名持勝，母字法氏，子曰福力。侍者曰寶城，上首智慧弟子曰閻最，神足弟子曰雄天。佛在世時人壽七萬六千歲，一會說經八萬弟子集、二會七萬八千。三會七萬五千人，皆得道證。正法存立千歲，舍利并合興一大寺。

「堅步如來所生土地，城名上賢，其佛光明照二百里。君子種，父名師子髮，母字那羅施，子曰法音。侍者曰善應，上首智慧弟子曰寶施，神足弟子曰月施。佛在世時人壽億歲，一會說經百億弟子集、二會九十億、三會九十八億，皆得道證。正法存立五萬歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅步如來所生土地，城名上賢，其佛光明照二百里。君子種，父名師子髮，母字那羅施，子曰法音。侍者曰善應，上首智慧弟子曰寶施，神足弟子曰月施。佛在世時人壽億歲，一會說經百億弟子集、二會九十億、三會九十八億，皆得道證。正法存立五萬歲，舍利普流遍布十方。

「不虛見如來所生土地，城名逮受，其佛光明圓照七尺。君子種，父名清施，母字柔甘具，子曰焰味。侍者曰閻吼，上首智慧弟子曰安明友，神足弟子曰伊沙羅。佛在世時人壽百歲，一會說經九十六億弟子集、二會九十八億、三會百億，皆得道證。正法存立千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不虛見如來所生土地，城名逮受，其佛光明圓照七尺。君子種，父名清施，母字柔甘具，子曰焰味。侍者曰閻吼，上首智慧弟子曰安明友，神足弟子曰伊沙羅。佛在世時人壽百歲，一會說經九十六億弟子集、二會九十八億、三會百億，皆得道證。正法存立千歲，舍利普流遍布十方。

「精進施如來所生土地，城名治波，其佛光明照四十里。梵志種，父名賢吼，母字首意，子曰無憂天。侍者曰大神便，上首智慧弟子曰樂尊，神足弟子曰月首。佛在世時人壽千歲，一會說經八十姟弟子集，皆得道證。正法存立三千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「精進施如來所生土地，城名治波，其佛光明照四十里。梵志種，父名賢吼，母字首意，子曰無憂天。侍者曰大神便，上首智慧弟子曰樂尊，神足弟子曰月首。佛在世時人壽千歲，一會說經八十姟弟子集，皆得道證。正法存立三千歲，舍利并合興一大寺。

「賢力如來所生土地，城名得樂志，其佛光明照四百里。君子種，父名寶威，母字福意，子曰常施。侍者曰石樂，上首智慧弟子曰慧殊，神足弟子曰海意。其佛在世時人壽六千歲，一會說經八百萬億弟子集，皆得道證，由得自在。正法存立二萬一千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢力如來所生土地，城名得樂志，其佛光明照四百里。君子種，父名寶威，母字福意，子曰常施。侍者曰石樂，上首智慧弟子曰慧殊，神足弟子曰海意。其佛在世時人壽六千歲，一會說經八百萬億弟子集，皆得道證，由得自在。正法存立二萬一千歲，舍利普流遍布十方。

「欣樂如來所生土地，城名財富，其佛光明照百六十里。梵志種，父名梵天，母字供首，子曰大威。侍者曰行步安，上首智慧弟子曰多福，神足弟子曰樂目。佛在世時人壽八萬四千歲，一會說經七十三億弟子集、二會七十二億、三會七十一億，皆得道證。正法存立九千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欣樂如來所生土地，城名財富，其佛光明照百六十里。梵志種，父名梵天，母字供首，子曰大威。侍者曰行步安，上首智慧弟子曰多福，神足弟子曰樂目。佛在世時人壽八萬四千歲，一會說經七十三億弟子集、二會七十二億、三會七十一億，皆得道證。正法存立九千歲，舍利普流遍布十方。

「不退沒如來所生土地，城名長威，其佛光明照三千八百里。君子種，父名醫王，母字宿首，子曰華天。侍者曰力勝，上首智慧弟子曰稱無量，神足弟子曰勇步。佛在世時人壽二萬一千歲，一會說經六十億弟子集、二會五十八億、三會五十六億，皆得道證。正法存立九千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不退沒如來所生土地，城名長威，其佛光明照三千八百里。君子種，父名醫王，母字宿首，子曰華天。侍者曰力勝，上首智慧弟子曰稱無量，神足弟子曰勇步。佛在世時人壽二萬一千歲，一會說經六十億弟子集、二會五十八億、三會五十六億，皆得道證。正法存立九千歲，舍利并合興一大寺。

「師子幢如來所生土地，城名烏扇迦，其佛光明照三百六十里。君子種，父名法幢。母字福友，子曰貴施。侍者曰大神，上首智慧弟子曰愛施，神足弟子曰勤詣。佛在世時人壽二萬八千歲，一會說經二十二億弟子集、二會二十一億、三會二十億，皆得道證。正法存立八千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子幢如來所生土地，城名烏扇迦，其佛光明照三百六十里。君子種，父名法幢。母字福友，子曰貴施。侍者曰大神，上首智慧弟子曰愛施，神足弟子曰勤詣。佛在世時人壽二萬八千歲，一會說經二十二億弟子集、二會二十一億、三會二十億，皆得道證。正法存立八千歲，舍利普流遍布十方。

「勝知如來所生土地，城名寶焰，其佛光明照四百里。君子種，父名日藏，母字華目，子曰樂成。侍者曰法氏，上首智慧弟子曰修成，神足弟子曰善法。佛在世時人壽八萬歲，一會說經三十六億弟子集、二會三十七億、三會三十八億，皆得道證。正法存立六百萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勝知如來所生土地，城名寶焰，其佛光明照四百里。君子種，父名日藏，母字華目，子曰樂成。侍者曰法氏，上首智慧弟子曰修成，神足弟子曰善法。佛在世時人壽八萬歲，一會說經三十六億弟子集、二會三十七億、三會三十八億，皆得道證。正法存立六百萬歲，舍利并合興一大寺。

「法氏如來所生土地，城名愛天，梵志種，其佛光明照二百八十里。父字莫勝，母字聞氏，子曰勝天根。侍者曰日施，上首智慧弟子曰大樂，神足弟子曰施藥。佛在世時人壽億歲，一會說經八億弟子集、二會七億、三會六億，皆得道證。正法存立一億歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法氏如來所生土地，城名愛天，梵志種，其佛光明照二百八十里。父字莫勝，母字聞氏，子曰勝天根。侍者曰日施，上首智慧弟子曰大樂，神足弟子曰施藥。佛在世時人壽億歲，一會說經八億弟子集、二會七億、三會六億，皆得道證。正法存立一億歲，舍利普流遍布十方。

「喜王如來所生土地，城名所在吉，其佛光明照三千二百里。君子種，父名最上，母字首歸悅，子曰念閻吼。侍者曰和安，上首智慧弟子曰寶上，神足弟子曰執人天。佛在世時人壽五千歲，一會說經四十億弟子集、二會三十八億、三會三十七億，皆得道證。正法存立百千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王如來所生土地，城名所在吉，其佛光明照三千二百里。君子種，父名最上，母字首歸悅，子曰念閻吼。侍者曰和安，上首智慧弟子曰寶上，神足弟子曰執人天。佛在世時人壽五千歲，一會說經四十億弟子集、二會三十八億、三會三十七億，皆得道證。正法存立百千歲，舍利并合興一大寺。

「妙御如來所生土地，城名寶藏，其佛光明照四十里。君子種，父名曰施，母字寶氏，子曰德光。侍者曰海身，上首智慧弟子曰行妙施，神足弟子曰上施。一會說經九十億弟子集、二會九十八億、三會百億，皆得道證。佛在世時人壽億歲，正法存立三億歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙御如來所生土地，城名寶藏，其佛光明照四十里。君子種，父名曰施，母字寶氏，子曰德光。侍者曰海身，上首智慧弟子曰行妙施，神足弟子曰上施。一會說經九十億弟子集、二會九十八億、三會百億，皆得道證。佛在世時人壽億歲，正法存立三億歲，舍利普流遍布十方。

「敬英如來所生土地，城名世樂，其佛光明照二十里。梵志種，父名豐世，母字欣樂，子曰外氏。侍者曰尊鎧，上首智慧弟子曰安上，神足弟子曰退施。佛在世時人壽百千歲，一會說經五十億弟子集、二會四十八億、三會四十六億，皆得道證。正法存立一億歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬英如來所生土地，城名世樂，其佛光明照二十里。梵志種，父名豐世，母字欣樂，子曰外氏。侍者曰尊鎧，上首智慧弟子曰安上，神足弟子曰退施。佛在世時人壽百千歲，一會說經五十億弟子集、二會四十八億、三會四十六億，皆得道證。正法存立一億歲，舍利并合興一大寺。

「妙天如來所生土地，城名善意，其佛光明照千二百里。梵志種，父名真末，母字法意，子曰月上。侍者曰威英，上首智慧弟子曰愛首，神足弟子曰無憂。一會說經七十億百千弟子集、二會六十億百千、三會五十億百千，皆得道證。正法存立二萬歲。佛在世時人壽四萬歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙天如來所生土地，城名善意，其佛光明照千二百里。梵志種，父名真末，母字法意，子曰月上。侍者曰威英，上首智慧弟子曰愛首，神足弟子曰無憂。一會說經七十億百千弟子集、二會六十億百千、三會五十億百千，皆得道證。正法存立二萬歲。佛在世時人壽四萬歲，舍利普流遍布十方。

「多勳如來所生土地，城名香氏，其佛光明照三百六十里。君子種，父名受施，母字威首，子曰威神。侍者曰青蓮，上首智慧弟子曰無垢施，神足弟子曰施興忻樂。一會說經十四億弟子集、二會十六億、三會十八億，皆得道證。佛在世時人壽二萬五千歲，正法存立五萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多勳如來所生土地，城名香氏，其佛光明照三百六十里。君子種，父名受施，母字威首，子曰威神。侍者曰青蓮，上首智慧弟子曰無垢施，神足弟子曰施興忻樂。一會說經十四億弟子集、二會十六億、三會十八億，皆得道證。佛在世時人壽二萬五千歲，正法存立五萬歲，舍利并合興一大寺。

「眾香手如來所生土地，城名福香，其佛光明照千二百八十里。君子種，父名首樂，母字妙華，子曰寶上光。侍者曰誠英，上首智慧弟子曰愛月，神足弟子曰勝力。一會說經六十六億弟子集、二會六十四億、三會六十二億，皆得道證。佛在世時人壽七萬歲，正法存立亦七萬歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾香手如來所生土地，城名福香，其佛光明照千二百八十里。君子種，父名首樂，母字妙華，子曰寶上光。侍者曰誠英，上首智慧弟子曰愛月，神足弟子曰勝力。一會說經六十六億弟子集、二會六十四億、三會六十二億，皆得道證。佛在世時人壽七萬歲，正法存立亦七萬歲，舍利普流遍布十方。

「順觀如來所生土地，城名度閻，其佛光明照四十里。梵志種，父名施顏，母字寶趣，子曰所生。侍者曰意悅，上首智慧弟子曰施明，神足弟子曰意錦。一會說經七十億弟子集。二會六十八億、三會六十六億，皆得道證。佛在世時人壽九十億歲，正法存立九十億歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「順觀如來所生土地，城名度閻，其佛光明照四十里。梵志種，父名施顏，母字寶趣，子曰所生。侍者曰意悅，上首智慧弟子曰施明，神足弟子曰意錦。一會說經七十億弟子集。二會六十八億、三會六十六億，皆得道證。佛在世時人壽九十億歲，正法存立九十億歲，舍利普流遍布十方。

「雨音如來所生土地，城名宿愛，其佛光明照千七百六十里。梵志種，父名明施，母字威首，子曰其法。侍者曰甚諦，上首智慧弟子曰月藏，神足弟子曰力步。一會說經七十億弟子集、二會七十五億、三會八十億，皆得道證。佛在世時人壽九萬歲，正法存立百千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雨音如來所生土地，城名宿愛，其佛光明照千七百六十里。梵志種，父名明施，母字威首，子曰其法。侍者曰甚諦，上首智慧弟子曰月藏，神足弟子曰力步。一會說經七十億弟子集、二會七十五億、三會八十億，皆得道證。佛在世時人壽九萬歲，正法存立百千歲，舍利并合興一大寺。

「善思如來所生土地，城名無量寶，其佛光明照二十里。梵志種，父名念堅，母字福祇，子曰華施。侍者曰力施，上首智慧弟子曰無喻，神足弟子曰捨嫉。一會說經百千萬弟子集、二會八十萬、三會七十萬，皆得道證。佛在世時人壽千歲，正法存立八萬四千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善思如來所生土地，城名無量寶，其佛光明照二十里。梵志種，父名念堅，母字福祇，子曰華施。侍者曰力施，上首智慧弟子曰無喻，神足弟子曰捨嫉。一會說經百千萬弟子集、二會八十萬、三會七十萬，皆得道證。佛在世時人壽千歲，正法存立八萬四千歲，舍利普流遍布十方。

「快意如來所生土地，城名快見，其佛光明照五百六十里。君子種，父名宿天，母字威氏，子曰華氏。侍者曰俱退，上首智慧弟子曰普施，神足弟子曰超步。一會說經二十八億弟子集、二會二十五億、三會亦二十五億，皆得道證。佛在世時人壽三萬歲，正法存立六萬歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「快意如來所生土地，城名快見，其佛光明照五百六十里。君子種，父名宿天，母字威氏，子曰華氏。侍者曰俱退，上首智慧弟子曰普施，神足弟子曰超步。一會說經二十八億弟子集、二會二十五億、三會亦二十五億，皆得道證。佛在世時人壽三萬歲，正法存立六萬歲，舍利普流遍布十方。

「離垢如來所生土地，城名城威，其佛光明照四十里。梵志種，父名首藏，母字華辭，子曰智威。侍者曰無限，上首智慧弟子曰有志，神足弟子曰郡氏。一會說經八十萬弟子集。二會九十萬、三會百萬，皆得道證。佛在世時人壽六萬五千歲，正法存立二萬歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離垢如來所生土地，城名城威，其佛光明照四十里。梵志種，父名首藏，母字華辭，子曰智威。侍者曰無限，上首智慧弟子曰有志，神足弟子曰郡氏。一會說經八十萬弟子集。二會九十萬、三會百萬，皆得道證。佛在世時人壽六萬五千歲，正法存立二萬歲，舍利普流遍布十方。

「名聞如來所生土地，城名無憂，其佛光明照四千里。君子種，父名最上，母字威施，子曰上首。侍者曰法住，上首智慧弟子曰石氏，神足弟子曰愛垢。一會說經百億弟子集，二會九十億三會八十億，皆得道證。佛在世時人壽七萬歲，正法存立二十萬歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名聞如來所生土地，城名無憂，其佛光明照四千里。君子種，父名最上，母字威施，子曰上首。侍者曰法住，上首智慧弟子曰石氏，神足弟子曰愛垢。一會說經百億弟子集，二會九十億三會八十億，皆得道證。佛在世時人壽七萬歲，正法存立二十萬歲，舍利普流遍布十方。

「大稱如來所生土地，城名好園，其佛光明照八百八十里。梵志種，父名首積，母字日施，子曰勝離意。侍者曰聞義思，上首智慧弟子曰密郡，神足弟子曰斷施。一會說經五百億弟子集、二會三百億、三會二百億，皆得道證。佛在世時人壽八萬歲，正法存立五萬歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大稱如來所生土地，城名好園，其佛光明照八百八十里。梵志種，父名首積，母字日施，子曰勝離意。侍者曰聞義思，上首智慧弟子曰密郡，神足弟子曰斷施。一會說經五百億弟子集、二會三百億、三會二百億，皆得道證。佛在世時人壽八萬歲，正法存立五萬歲，舍利普流遍布十方。

「明珠髻如來所生土地，城名照郡，其佛光明照百二十里。君子種，父名覺喜，母字思夷氏，子曰思兵。侍者曰無量寂，上首智慧弟子曰寶威，神足弟子曰逮致。一會說經九百億弟子集二會千億、三會千二百億，皆得道證。佛在世時人壽九萬歲，正法存立億歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明珠髻如來所生土地，城名照郡，其佛光明照百二十里。君子種，父名覺喜，母字思夷氏，子曰思兵。侍者曰無量寂，上首智慧弟子曰寶威，神足弟子曰逮致。一會說經九百億弟子集二會千億、三會千二百億，皆得道證。佛在世時人壽九萬歲，正法存立億歲，舍利普流遍布十方。

「堅強如來所生土地，城名安思，其佛光明照千國土。君子種，父名神氏，母字樹言，子曰炎樂。侍者曰明珠味，上首智慧弟子曰樂諧，神足弟子曰甚調。一會說經千三億弟子集、二會三十八億、三會五億，皆得道證。佛在世時人壽三萬歲，正法存立九萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅強如來所生土地，城名安思，其佛光明照千國土。君子種，父名神氏，母字樹言，子曰炎樂。侍者曰明珠味，上首智慧弟子曰樂諧，神足弟子曰甚調。一會說經千三億弟子集、二會三十八億、三會五億，皆得道證。佛在世時人壽三萬歲，正法存立九萬歲，舍利并合興一大寺。

「師子步如來所生土地，城名清白氏，其佛光明照千三百二十里。君子種，父名若干塵，母字妙藥，子曰不陀留。侍者曰意行，上首智慧弟子曰多豐，神足弟子曰與護。一會說經百七十八萬弟子集、二會百二十萬、三會百四十萬，皆得道證。佛在世時人壽萬八千歲，正法存立七億歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子步如來所生土地，城名清白氏，其佛光明照千三百二十里。君子種，父名若干塵，母字妙藥，子曰不陀留。侍者曰意行，上首智慧弟子曰多豐，神足弟子曰與護。一會說經百七十八萬弟子集、二會百二十萬、三會百四十萬，皆得道證。佛在世時人壽萬八千歲，正法存立七億歲，舍利普流遍布十方。

「神樹如來所生土地，城名上閻浮，其佛光明照億里。君子種，父名樹王，母字意英，子曰愛俗。侍者曰施曜，上首智慧弟子名藥解，神足弟子曰二財。一會說經四十八億弟子集、二會三百五十億、三會三百三十億，皆得道證。佛在世時人壽萬八千歲，正法存立七十萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神樹如來所生土地，城名上閻浮，其佛光明照億里。君子種，父名樹王，母字意英，子曰愛俗。侍者曰施曜，上首智慧弟子名藥解，神足弟子曰二財。一會說經四十八億弟子集、二會三百五十億、三會三百三十億，皆得道證。佛在世時人壽萬八千歲，正法存立七十萬歲，舍利并合興一大寺。

「輒勝如來所生土地，城名藥氏，其佛光明照三百六十里。君子種，父名見敬，母字財施，子曰勇施。侍者曰法與，上首智慧弟子曰了相，神足弟子曰大根名聞。一會說經七十六億弟子集、二會七十四億、三會七十二億，皆得道證。佛在世時人壽八萬歲，正法存立六百千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「輒勝如來所生土地，城名藥氏，其佛光明照三百六十里。君子種，父名見敬，母字財施，子曰勇施。侍者曰法與，上首智慧弟子曰了相，神足弟子曰大根名聞。一會說經七十六億弟子集、二會七十四億、三會七十二億，皆得道證。佛在世時人壽八萬歲，正法存立六百千歲，舍利普流遍布十方。

「智慧如來所生土地，城名賢施，其佛光明照四百四十里。君子種，父名釋施，母字蜜威，子曰梵天。侍者曰法稱，上首智慧弟子曰根意，神足弟子曰尊氏。一會說經四十億弟子集、二會三十億、三會二十億，皆得道證。佛在世時人壽三千歲，正法存立一萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智慧如來所生土地，城名賢施，其佛光明照四百四十里。君子種，父名釋施，母字蜜威，子曰梵天。侍者曰法稱，上首智慧弟子曰根意，神足弟子曰尊氏。一會說經四十億弟子集、二會三十億、三會二十億，皆得道證。佛在世時人壽三千歲，正法存立一萬歲，舍利并合興一大寺。

「善住如來所生土地，城名閑威，其佛光明照四百里。梵志種，父名護無害，母字樂音，子曰具或。侍者曰覺嫉，上首智慧弟子曰上與，神足弟子曰執鎧。一會說經四萬六千弟子集、二會二萬五千、三會四萬三千，皆得道證。佛在世時人壽五百萬歲，正法存立八萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善住如來所生土地，城名閑威，其佛光明照四百里。梵志種，父名護無害，母字樂音，子曰具或。侍者曰覺嫉，上首智慧弟子曰上與，神足弟子曰執鎧。一會說經四萬六千弟子集、二會二萬五千、三會四萬三千，皆得道證。佛在世時人壽五百萬歲，正法存立八萬歲，舍利并合興一大寺。

「虛空如來所生土地，城名愛居，其佛光明照百二十里。君子種，父名根施，母字天豪，子曰水天。侍者曰智結，上首智慧弟子曰上意，神足弟子曰法首。一會說經九十億弟子集，二會八十億、三會七十億，皆得道證。佛在世時人壽千歲，正法存立萬二千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空如來所生土地，城名愛居，其佛光明照百二十里。君子種，父名根施，母字天豪，子曰水天。侍者曰智結，上首智慧弟子曰上意，神足弟子曰法首。一會說經九十億弟子集，二會八十億、三會七十億，皆得道證。佛在世時人壽千歲，正法存立萬二千歲，舍利普流遍布十方。

「無量覺如來所生土地，城名善蓋，其佛光明照三百八十里。梵志種，父名生明眼母字龍施子曰妙好。侍者曰賢天，上首智慧弟子曰心音，神足弟子曰大枝步。一會說經七十億、二會五十億、三會四十億，皆得道證。佛在世時人壽億歲，正法存立六十億歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量覺如來所生土地，城名善蓋，其佛光明照三百八十里。梵志種，父名生明眼母字龍施子曰妙好。侍者曰賢天，上首智慧弟子曰心音，神足弟子曰大枝步。一會說經七十億、二會五十億、三會四十億，皆得道證。佛在世時人壽億歲，正法存立六十億歲，舍利普流遍布十方。

「善顏如來所生土地，城名威氏，其佛光明照五百二十里。君子種，父名樂音，母字樂氏，子曰所在吉。侍者曰上與，上首智慧弟子曰福慧，神足弟子曰無懼。一會說經七億弟子集，二會九億、三會十億，皆得道證。佛在世時人壽三千歲，正法存立萬六千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善顏如來所生土地，城名威氏，其佛光明照五百二十里。君子種，父名樂音，母字樂氏，子曰所在吉。侍者曰上與，上首智慧弟子曰福慧，神足弟子曰無懼。一會說經七億弟子集，二會九億、三會十億，皆得道證。佛在世時人壽三千歲，正法存立萬六千歲，舍利并合興一大寺。

「聖慧如來所生土地，城名善清白，其佛光明照五百六十里。梵志種，父名伊師檀母字離塵，子曰勇猛。侍者曰名阿難，上首智慧弟子曰意行，神足弟子曰須達。一會說經二十二億弟子集、二會二十一億、三會二十億，皆得道證。佛在世時人壽二萬八千歲，正法存立六萬歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖慧如來所生土地，城名善清白，其佛光明照五百六十里。梵志種，父名伊師檀母字離塵，子曰勇猛。侍者曰名阿難，上首智慧弟子曰意行，神足弟子曰須達。一會說經二十二億弟子集、二會二十一億、三會二十億，皆得道證。佛在世時人壽二萬八千歲，正法存立六萬歲，舍利并合興一大寺。

「光明如來所生土地，城名琉璃光，其佛光明照三千三百二十里。君子種，父名愛敬母字意樂，子曰愛光。侍者曰園觀，上首智慧弟子曰樂愛，神足弟子曰調友。一會說經八十二億弟子集、二會八十七億、三會八十六億，皆得道證。佛在世時人壽萬歲，正法存立三千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光明如來所生土地，城名琉璃光，其佛光明照三千三百二十里。君子種，父名愛敬母字意樂，子曰愛光。侍者曰園觀，上首智慧弟子曰樂愛，神足弟子曰調友。一會說經八十二億弟子集、二會八十七億、三會八十六億，皆得道證。佛在世時人壽萬歲，正法存立三千歲，舍利普流遍布十方。

「堅誓如來所生土地，城名日遊，其佛光明照四十里。梵志種，父名天愛，母字善意音，子曰尊寶。侍者曰柔音，上首智慧弟子曰言施，神足弟子曰柔軟。一會說經百億弟子集、二會九十七億、三會九十五億，皆得道證。佛在世時人壽一億歲，正法存立四十億歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅誓如來所生土地，城名日遊，其佛光明照四十里。梵志種，父名天愛，母字善意音，子曰尊寶。侍者曰柔音，上首智慧弟子曰言施，神足弟子曰柔軟。一會說經百億弟子集、二會九十七億、三會九十五億，皆得道證。佛在世時人壽一億歲，正法存立四十億歲，舍利并合興一大寺。

「吉祥如來所生土地，城名母愛，其佛光明照二百八十里。梵志種，父名錦王，母字華元，子曰無量手。侍者曰養友，上首智慧弟子曰法事，神足弟子曰勝友。一會說經五十億弟子集、二會八十二億、三會八十六億，皆得道證。佛在世時人壽五萬歲，正法存立億歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吉祥如來所生土地，城名母愛，其佛光明照二百八十里。梵志種，父名錦王，母字華元，子曰無量手。侍者曰養友，上首智慧弟子曰法事，神足弟子曰勝友。一會說經五十億弟子集、二會八十二億、三會八十六億，皆得道證。佛在世時人壽五萬歲，正法存立億歲，舍利普流遍布十方。

「誠英如來所生土地，城名愛響，其佛光明照四十里。梵志種，父名福外，母字賢氏。子曰愛名稱。侍者曰尊友，上首智慧弟子曰月賢，神足弟子曰樹目。一會說經八十億弟子集、二會七十億、三會六十億，皆得道證。佛在世時人壽一億歲，正法存立八億歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誠英如來所生土地，城名愛響，其佛光明照四十里。梵志種，父名福外，母字賢氏。子曰愛名稱。侍者曰尊友，上首智慧弟子曰月賢，神足弟子曰樹目。一會說經八十億弟子集、二會七十億、三會六十億，皆得道證。佛在世時人壽一億歲，正法存立八億歲，舍利并合興一大寺。

「青蓮如來所生土地，城名甚華威，其佛光明照四百八十里。君子種，父名總持，母字忻施。子曰功福。侍者曰難勝，上首智慧弟子曰樂法，神足弟子曰藥氏。一會說經十萬弟子集、二會九萬九千、三會九萬八千，皆得道證。佛在世時人壽五百歲，正法存立萬五千歲，舍利并合興一大寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「青蓮如來所生土地，城名甚華威，其佛光明照四百八十里。君子種，父名總持，母字忻施。子曰功福。侍者曰難勝，上首智慧弟子曰樂法，神足弟子曰藥氏。一會說經十萬弟子集、二會九萬九千、三會九萬八千，皆得道證。佛在世時人壽五百歲，正法存立萬五千歲，舍利并合興一大寺。

「鉤鏁如來所生土地，城名集賢，其佛光明照三百里。君子種，父名愛目，母字施善志，子曰仁賢。侍者曰明珠結，上首智慧弟子曰學友，神足弟子曰若干月。一會說經六十億弟子集、二會五十億、三會九十億，皆得道證。佛在世時人壽一萬二千歲，正法存立三萬歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉤鏁如來所生土地，城名集賢，其佛光明照三百里。君子種，父名愛目，母字施善志，子曰仁賢。侍者曰明珠結，上首智慧弟子曰學友，神足弟子曰若干月。一會說經六十億弟子集、二會五十億、三會九十億，皆得道證。佛在世時人壽一萬二千歲，正法存立三萬歲，舍利普流遍布十方。

「安氏如來所生土地，城名意樂，其佛光明照百二十里。梵志種，父名無量寶，母字豐盛氏，子曰地施尊。侍者曰堅強，上首智慧弟子曰月曜，神足弟子曰師子。一會說經九十六億弟子集、二會九十四億、三會九十二億，皆得道證。佛在世時人壽八萬四千歲，正法存立亦八萬四千歲，舍利普流遍布十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安氏如來所生土地，城名意樂，其佛光明照百二十里。梵志種，父名無量寶，母字豐盛氏，子曰地施尊。侍者曰堅強，上首智慧弟子曰月曜，神足弟子曰師子。一會說經九十六億弟子集、二會九十四億、三會九十二億，皆得道證。佛在世時人壽八萬四千歲，正法存立亦八萬四千歲，舍利普流遍布十方。

「慧業如來所生土地，城名福富，其佛光明照四百里。君子種，父名無憂，母字愛海，子曰和善覺。侍者曰善施，上首智慧弟子曰現在聖，神足弟子曰福愛。一會聖眾不可計億、二會八百億、三會七百億，皆得道證。其佛在世時人壽八萬姟歲，正法存立五億，佛散舍利如布醫藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧業如來所生土地，城名福富，其佛光明照四百里。君子種，父名無憂，母字愛海，子曰和善覺。侍者曰善施，上首智慧弟子曰現在聖，神足弟子曰福愛。一會聖眾不可計億、二會八百億、三會七百億，皆得道證。其佛在世時人壽八萬姟歲，正法存立五億，佛散舍利如布醫藥。

「爾時，安住巍巍難逮，若有聞名百一，斯等不久成佛正覺，況復供奉是千如來？諸弟子學不足言耳，諸菩薩等，逮不退轉無所從生法忍一生補處，度脫十方不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，安住巍巍難逮，若有聞名百一，斯等不久成佛正覺，況復供奉是千如來？諸弟子學不足言耳，諸菩薩等，逮不退轉無所從生法忍一生補處，度脫十方不可稱計。」