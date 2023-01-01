賢劫經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫經卷第五

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

寂然度無極品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂然度無極品第十四

「何謂寂然度無極有六事？假使能斷諍訟之法性常和調，是曰布施；若身口心篤信悅豫，不犯諸法與道合同，是曰持戒；以無陰蓋五陰六衰受正無礙，是曰忍辱；其三昧定無能動移，婬怒癡心不能染之，是曰精進；聖慧所行無能分別，應時隨便度脫一切，是曰一心；所願普至周遍一切，去來今法三世無礙，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂寂然度無極有六事？假使能斷諍訟之法性常和調，是曰布施；若身口心篤信悅豫，不犯諸法與道合同，是曰持戒；以無陰蓋五陰六衰受正無礙，是曰忍辱；其三昧定無能動移，婬怒癡心不能染之，是曰精進；聖慧所行無能分別，應時隨便度脫一切，是曰一心；所願普至周遍一切，去來今法三世無礙，是曰智慧；是為六。

「何謂所觀度無極有六事？所未聞法而得聞之，以用開化一切眾生，是曰布施；不得諸見本無邪疑，以度一切瑕穢眾罪，是曰持戒；能得開化無數眾生，使發道心愍念危厄，是曰忍辱；口所宣布佛正真行，常得成辦并化他人，是曰精進；若能次第暢達諸法三十七品、十二緣起，是曰一心；其在智慧了一切空，不有想願解無所有，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂所觀度無極有六事？所未聞法而得聞之，以用開化一切眾生，是曰布施；不得諸見本無邪疑，以度一切瑕穢眾罪，是曰持戒；能得開化無數眾生，使發道心愍念危厄，是曰忍辱；口所宣布佛正真行，常得成辦并化他人，是曰精進；若能次第暢達諸法三十七品、十二緣起，是曰一心；其在智慧了一切空，不有想願解無所有，是曰智慧；是為六。

「何謂樂明度無極有六事？若能應時離老病死眾患之難，宣示道法無上正真，是曰布施；以明消滅愛欲之惱，無上大道自然為伏，是曰持戒；若以聖慧一切普定，等無邪業悉行菩薩，是曰忍辱；一切普安以晃昱明，志存道地靡不周遍，是曰精進；若以明曜普受一切，諸法根元了無處所，是曰一心；其用聖慧皆知一切諸法經典十二部藏，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂樂明度無極有六事？若能應時離老病死眾患之難，宣示道法無上正真，是曰布施；以明消滅愛欲之惱，無上大道自然為伏，是曰持戒；若以聖慧一切普定，等無邪業悉行菩薩，是曰忍辱；一切普安以晃昱明，志存道地靡不周遍，是曰精進；若以明曜普受一切，諸法根元了無處所，是曰一心；其用聖慧皆知一切諸法經典十二部藏，是曰智慧；是為六。

「何謂來解脫度無極有六事？志所解脫柔軟安隱，常好救厄眾生苦患，是曰布施；除於一切所止罣礙，使無闇蔽，是曰持戒；若有所受，棄捐眾穢常修梵行，因其行業恒奉行德，是曰忍辱；一切普愍十方世界，歡悅惔怕心無所生，是曰精進；常能隨時堪任忍辱；一切苦樂不以增減，是曰一心；常以法教不違道法，所在一切至真不虛，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂來解脫度無極有六事？志所解脫柔軟安隱，常好救厄眾生苦患，是曰布施；除於一切所止罣礙，使無闇蔽，是曰持戒；若有所受，棄捐眾穢常修梵行，因其行業恒奉行德，是曰忍辱；一切普愍十方世界，歡悅惔怕心無所生，是曰精進；常能隨時堪任忍辱；一切苦樂不以增減，是曰一心；常以法教不違道法，所在一切至真不虛，是曰智慧；是為六。

「何謂入比丘聖眾度無極有六事？若能化立一切諸願志存道願，是曰布施；隨其所樂建立一切化之以道，是曰持戒；其以寂然所願惔怕，心不憒閙化之節限，是曰忍辱；所行殊特與眾超異不與俗同，是曰精進；心所受法常使真正，總持諸法而無放逸，是曰一心；寂然專行至于脫門，空無想願不中取證，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂入比丘聖眾度無極有六事？若能化立一切諸願志存道願，是曰布施；隨其所樂建立一切化之以道，是曰持戒；其以寂然所願惔怕，心不憒閙化之節限，是曰忍辱；所行殊特與眾超異不與俗同，是曰精進；心所受法常使真正，總持諸法而無放逸，是曰一心；寂然專行至于脫門，空無想願不中取證，是曰智慧；是為六。

「有八部眾會，亦復如是等無有異。何謂八部義度無極有六事？若宣布義為解非義，不可用心了正真義，是曰布施；可一切眾三界天人心之所好法誨宣布，是曰持戒；若敷演義無有瑕穢，常修清淨慈心仁和，是曰忍辱；所講至誠具足廣布，為他人頒宣道教，至于阿迦膩吒天宮悉荷道宜，是曰精進；以義等意可悅一切，是曰一心；所住立處無瞋恚法，以法勸化，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有八部眾會，亦復如是等無有異。何謂八部義度無極有六事？若宣布義為解非義，不可用心了正真義，是曰布施；可一切眾三界天人心之所好法誨宣布，是曰持戒；若敷演義無有瑕穢，常修清淨慈心仁和，是曰忍辱；所講至誠具足廣布，為他人頒宣道教，至于阿迦膩吒天宮悉荷道宜，是曰精進；以義等意可悅一切，是曰一心；所住立處無瞋恚法，以法勸化，是曰智慧；是為六。

「何謂歸解法度無極有六事？若逮諸法而無所失，順從道慧不違正法，是曰布施；除彼我想不計有身，三界自然心無所著，是曰持戒；言行相應不相違越，身口心行常定相應，是曰忍辱；夙夜勤修而不斷絕，戒定智慧度知見法，是曰精進；常住道法不順非義，化以四恩加於眾生，是曰一心；常行至德等不為小節無益一切無有異念，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂歸解法度無極有六事？若逮諸法而無所失，順從道慧不違正法，是曰布施；除彼我想不計有身，三界自然心無所著，是曰持戒；言行相應不相違越，身口心行常定相應，是曰忍辱；夙夜勤修而不斷絕，戒定智慧度知見法，是曰精進；常住道法不順非義，化以四恩加於眾生，是曰一心；常行至德等不為小節無益一切無有異念，是曰智慧；是為六。

「何謂分別順理度無極有六事？若宣化說十二隨順，壞惡眾穢消於五濁，是曰布施；若以寂然化諸迷惑，至于滅度及度一切，是曰持戒；其隨世俗言談說事，因而教之普至一切，是曰忍辱；若以能捨婬怒癡行，是一切非眾想邪心，是曰精進；靜思禪定三昧正受，不發眾念無益之思，是曰一心；所以奉行聖道至慧，以歸解脫無著無縛，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂分別順理度無極有六事？若宣化說十二隨順，壞惡眾穢消於五濁，是曰布施；若以寂然化諸迷惑，至于滅度及度一切，是曰持戒；其隨世俗言談說事，因而教之普至一切，是曰忍辱；若以能捨婬怒癡行，是一切非眾想邪心，是曰精進；靜思禪定三昧正受，不發眾念無益之思，是曰一心；所以奉行聖道至慧，以歸解脫無著無縛，是曰智慧；是為六。

「何謂辯才順理度無極有六事？若為眾人宣若干品辯才之慧，是曰布施；言辭至妙和柔潤澤遠近無不歸之，是曰持戒；能可一切來聽者意以用著心，是曰忍辱；教言普遍無有邊際聞於十方，是曰精進；名德遠著天上天下，功德悉足未曾斷絕，是曰一心；其至法藏無所從生，入於三界乃達滅度，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂辯才順理度無極有六事？若為眾人宣若干品辯才之慧，是曰布施；言辭至妙和柔潤澤遠近無不歸之，是曰持戒；能可一切來聽者意以用著心，是曰忍辱；教言普遍無有邊際聞於十方，是曰精進；名德遠著天上天下，功德悉足未曾斷絕，是曰一心；其至法藏無所從生，入於三界乃達滅度，是曰智慧；是為六。

「何謂無厭度無極有六事？為諸貪者說經行道未曾懈惓，念度一切眾貪嫉者，是曰布施；愍傷眾生而開導之，示以三寶佛法聖眾初亦不厭，是曰持戒；自以精進不行瞋恨，寧破身骨建立周遍普平等之心使法流布，是曰忍辱；若以神足飛行遍至，用心慇懃時化愚冥諸應度者，是曰精進；隨其所欲三昧正受，而訓誨之令存道行，是曰一心；諸欲聞經從其人數，願樂時聽尋為說法，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無厭度無極有六事？為諸貪者說經行道未曾懈惓，念度一切眾貪嫉者，是曰布施；愍傷眾生而開導之，示以三寶佛法聖眾初亦不厭，是曰持戒；自以精進不行瞋恨，寧破身骨建立周遍普平等之心使法流布，是曰忍辱；若以神足飛行遍至，用心慇懃時化愚冥諸應度者，是曰精進；隨其所欲三昧正受，而訓誨之令存道行，是曰一心；諸欲聞經從其人數，願樂時聽尋為說法，是曰智慧；是為六。

「何謂施度無極有六事？若有法教所可施與以用勸助，普於一切各使得所，是曰布施；所可施與其口身心柔軟和悅以法化人，是曰持戒；好樂惠與不逆求者和顏悅色，是曰忍辱；所施調意念行方便，去諸不善淨修功德，是曰精進；其心清徹不懷穢濁，清志定意愍於一切，是曰一心；所可施人以是功德勸助佛道，亦化眾生使發大意，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂施度無極有六事？若有法教所可施與以用勸助，普於一切各使得所，是曰布施；所可施與其口身心柔軟和悅以法化人，是曰持戒；好樂惠與不逆求者和顏悅色，是曰忍辱；所施調意念行方便，去諸不善淨修功德，是曰精進；其心清徹不懷穢濁，清志定意愍於一切，是曰一心；所可施人以是功德勸助佛道，亦化眾生使發大意，是曰智慧；是為六。

「何謂戒度無極有六事？所奉禁戒慈心為本，常以無畏加於一切，是曰布施；無畏不懷瞋恨護身口意三事無犯，是曰持戒；常抱愍傷心哀一切無傷害意，猶如慈母育其赤子，是曰忍辱；以設方便擁護禁戒，寤因慚恥無益一切，是曰精進；慈加眾生心學謹慎，以為無常專其心志不為放逸，是曰一心；以是慈愍所奉禁戒常行精進，發起一切諸不達者勸助佛道，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂戒度無極有六事？所奉禁戒慈心為本，常以無畏加於一切，是曰布施；無畏不懷瞋恨護身口意三事無犯，是曰持戒；常抱愍傷心哀一切無傷害意，猶如慈母育其赤子，是曰忍辱；以設方便擁護禁戒，寤因慚恥無益一切，是曰精進；慈加眾生心學謹慎，以為無常專其心志不為放逸，是曰一心；以是慈愍所奉禁戒常行精進，發起一切諸不達者勸助佛道，是曰智慧；是為六。

「何謂忍辱度無極有六事？若以柔和志存悅豫普安一切，是曰布施；若為眾生忍眾患難，無數劫中不以為勞，是曰持戒；求於生死長遠之難，本末所在不見所奉，是曰忍辱；常抱和悅而求方便不以懈廢，是曰精進；愍傷眾生諸危厄者而降伏之，是曰一心；以是忍辱常行仁和，心不懷害勸助佛道，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂忍辱度無極有六事？若以柔和志存悅豫普安一切，是曰布施；若為眾生忍眾患難，無數劫中不以為勞，是曰持戒；求於生死長遠之難，本末所在不見所奉，是曰忍辱；常抱和悅而求方便不以懈廢，是曰精進；愍傷眾生諸危厄者而降伏之，是曰一心；以是忍辱常行仁和，心不懷害勸助佛道，是曰智慧；是為六。

「何謂進度無極有六事？愍傷於俗應病與藥各令得所，是曰布施；志在方便無所加害常行慈心，是曰持戒；得諸限礙而致解脫而應惠施，是曰忍辱；在於異處不失應節一切如法，是曰精進；若以勤修晝夜不廢無所毀損，是曰一心；以是精進勸佛境界，使發道心奉遵正業，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂進度無極有六事？愍傷於俗應病與藥各令得所，是曰布施；志在方便無所加害常行慈心，是曰持戒；得諸限礙而致解脫而應惠施，是曰忍辱；在於異處不失應節一切如法，是曰精進；若以勤修晝夜不廢無所毀損，是曰一心；以是精進勸佛境界，使發道心奉遵正業，是曰智慧；是為六。

「何謂寂度無極有六事？若以慈心向於諸人愍傷眾生，是曰布施；憐念一切三界眾生而降化之入於深法，是曰持戒；傷於世俗愚冥之眾，示以道宜心導御之，是曰忍辱；若出家學無上正真，志存寂然不為放逸，是曰精進；諦思法施以開化眾，諸不達者而頒宣法，是曰一心；志性清淨而無垢濁，順從滅度不中寂滅，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂寂度無極有六事？若以慈心向於諸人愍傷眾生，是曰布施；憐念一切三界眾生而降化之入於深法，是曰持戒；傷於世俗愚冥之眾，示以道宜心導御之，是曰忍辱；若出家學無上正真，志存寂然不為放逸，是曰精進；諦思法施以開化眾，諸不達者而頒宣法，是曰一心；志性清淨而無垢濁，順從滅度不中寂滅，是曰智慧；是為六。

「何謂智慧度無極有六事？若以經典法施於人使發道心，是曰布施；若有所說離於衣食不貪利養，是曰持戒；若以法施不猗俗業不用懈惓，是曰忍辱；入於一切總持諸法，無所不攝各令亘然，是曰精進；以諦思惟三世大難敷演法施，是曰一心；若以本淨本無之義宣布道教，有所導示不失其原，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂智慧度無極有六事？若以經典法施於人使發道心，是曰布施；若有所說離於衣食不貪利養，是曰持戒；若以法施不猗俗業不用懈惓，是曰忍辱；入於一切總持諸法，無所不攝各令亘然，是曰精進；以諦思惟三世大難敷演法施，是曰一心；若以本淨本無之義宣布道教，有所導示不失其原，是曰智慧；是為六。

「何謂眼報度無極有六事？若以好眼愛敬眾人不以加害，是曰布施；若以其眼有所觀察，悉了無益唯法可恃，是曰持戒；所見廣遠而無限量，不得邊際無不可盡，是曰忍辱；其眼寂靜而無所著，一切眾色悉空本無，是曰精進；所覩悅豫見者歡喜以法為樂，是曰一心；諸來見者心身歸伏，普共踊躍能至究竟，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂眼報度無極有六事？若以好眼愛敬眾人不以加害，是曰布施；若以其眼有所觀察，悉了無益唯法可恃，是曰持戒；所見廣遠而無限量，不得邊際無不可盡，是曰忍辱；其眼寂靜而無所著，一切眾色悉空本無，是曰精進；所覩悅豫見者歡喜以法為樂，是曰一心；諸來見者心身歸伏，普共踊躍能至究竟，是曰智慧；是為六。

「何謂耳報度無極有六事？耳有所聽無所違失，常存在法不為俗想，是曰布施；其耳清淨無有穢濁，解一切音本悉寂然，是曰持戒；若有所聽其音清徹而無邪想，是曰忍辱；耳有所存覩其微細不可限量，是曰精進；察其懸遠耳悉逮聞，知之皆空無益於人，是曰一心；聞無所有聽無堅固猶如呼響，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂耳報度無極有六事？耳有所聽無所違失，常存在法不為俗想，是曰布施；其耳清淨無有穢濁，解一切音本悉寂然，是曰持戒；若有所聽其音清徹而無邪想，是曰忍辱；耳有所存覩其微細不可限量，是曰精進；察其懸遠耳悉逮聞，知之皆空無益於人，是曰一心；聞無所有聽無堅固猶如呼響，是曰智慧；是為六。

「何謂鼻報度無極有六事？若鼻清徹了一切空不有所嗅，是曰布施；而其鼻根息無所念，惟志道心無所損失，是曰持戒；寂然惔怕而知止足，是曰忍辱；所嗅順宜無所犯負不在情欲，是曰精進；鼻無所受不貪眾香而無放逸，是曰一心；鼻有所嗅知其瑕穢，無益一切損耗學心，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂鼻報度無極有六事？若鼻清徹了一切空不有所嗅，是曰布施；而其鼻根息無所念，惟志道心無所損失，是曰持戒；寂然惔怕而知止足，是曰忍辱；所嗅順宜無所犯負不在情欲，是曰精進；鼻無所受不貪眾香而無放逸，是曰一心；鼻有所嗅知其瑕穢，無益一切損耗學心，是曰智慧；是為六。

「何謂舌報度無極有六事？舌雖得味不以貪樂，離於喜悅甘于戒宜，是曰布施；語言了了惟宣法教，是曰持戒；若無數眾正及其所言辭宣示同學，是曰忍辱；設使識念無限之慧為人解說，是曰精進；滅其醎酢舌之所習五味所利，是曰一心；舌有所說常傳道教廣有所耀，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂舌報度無極有六事？舌雖得味不以貪樂，離於喜悅甘于戒宜，是曰布施；語言了了惟宣法教，是曰持戒；若無數眾正及其所言辭宣示同學，是曰忍辱；設使識念無限之慧為人解說，是曰精進；滅其醎酢舌之所習五味所利，是曰一心；舌有所說常傳道教廣有所耀，是曰智慧；是為六。

「何謂身報度無極有六事？身有所豐財業經典以惠世間，是曰布施；無數眾人咸瞻仰之以奉受言，是曰持戒；其身所以作人尊貴，用供順佛而有威德，是曰忍辱；體強有勢靡不依之，一切眾生悉共蒙荷，是曰精進；形柔軟好常以和悅顏貌光澤，是曰一心；清白潔白多所堪任開化眾生，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂身報度無極有六事？身有所豐財業經典以惠世間，是曰布施；無數眾人咸瞻仰之以奉受言，是曰持戒；其身所以作人尊貴，用供順佛而有威德，是曰忍辱；體強有勢靡不依之，一切眾生悉共蒙荷，是曰精進；形柔軟好常以和悅顏貌光澤，是曰一心；清白潔白多所堪任開化眾生，是曰智慧；是為六。

「何謂心報度無極有六事？其心平等普順遍入一切眾生，是曰布施；若意所念多所悅豫莫不法行，是曰持戒；所可度脫樂現在義不為非義，是曰忍辱；其意覺疾僉然通達心無所礙，是曰精進；所遵奉行常遵道法順從和雅，是曰一心；其稱音響遍入諸法，一切眾行校之定法，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂心報度無極有六事？其心平等普順遍入一切眾生，是曰布施；若意所念多所悅豫莫不法行，是曰持戒；所可度脫樂現在義不為非義，是曰忍辱；其意覺疾僉然通達心無所礙，是曰精進；所遵奉行常遵道法順從和雅，是曰一心；其稱音響遍入諸法，一切眾行校之定法，是曰智慧；是為六。

「何謂愍他人勸助度無極有六事？訓化他人有所施與，猶如過去有人其人名曰號是生子，救護天下閻浮利地，一切眾生皆勸化之，入佛大道而開導之，是曰布施；以戒勤修咸安他人，以斯功勳致其報應，猶如飛鳥眾輩集會吐水滅熾火，是曰持戒；以和哀人用加生死立如梵天，愍念黎庶忍於眾勞，是曰忍辱；精勤教人，若如病者遭值兩命，其壽未盡懷愍傷心，有醫親近念之靡已，即越二萬八千里往詣其所，致於醫藥療治其病，菩薩療治一切如是，是曰精進；若以禪思而愍他人，猶如加賓黃色仙人興立城郭，哀眾生故，是曰一心；若以智慧普安天下，使諸念典壽在天上，若在十方受其天身，皆消怨賊隨河流逝乃至龍所，是曰智惠；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂愍他人勸助度無極有六事？訓化他人有所施與，猶如過去有人其人名曰號是生子，救護天下閻浮利地，一切眾生皆勸化之，入佛大道而開導之，是曰布施；以戒勤修咸安他人，以斯功勳致其報應，猶如飛鳥眾輩集會吐水滅熾火，是曰持戒；以和哀人用加生死立如梵天，愍念黎庶忍於眾勞，是曰忍辱；精勤教人，若如病者遭值兩命，其壽未盡懷愍傷心，有醫親近念之靡已，即越二萬八千里往詣其所，致於醫藥療治其病，菩薩療治一切如是，是曰精進；若以禪思而愍他人，猶如加賓黃色仙人興立城郭，哀眾生故，是曰一心；若以智慧普安天下，使諸念典壽在天上，若在十方受其天身，皆消怨賊隨河流逝乃至龍所，是曰智惠；是為六。

「何謂愍己度無極有六事？為己所興有益之業，并安眾人能使成辦，是曰布施；身自隨應積眾德本不為禍害，是曰持戒；其體嚴莊若上妙華其色猶然，是曰忍辱；其為己身夙興夜寐，不以懈廢救眾危厄，是曰精進；身常精進念己之故，願生天上十方佛前，是曰一心；七反劫燒成已復敗終已復始，往反此世不以迷惑如加賓王，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂愍己度無極有六事？為己所興有益之業，并安眾人能使成辦，是曰布施；身自隨應積眾德本不為禍害，是曰持戒；其體嚴莊若上妙華其色猶然，是曰忍辱；其為己身夙興夜寐，不以懈廢救眾危厄，是曰精進；身常精進念己之故，願生天上十方佛前，是曰一心；七反劫燒成已復敗終已復始，往反此世不以迷惑如加賓王，是曰智慧；是為六。

「何謂法度無極有六事？以若干色莊嚴瓔珞，本施所致得是功德報，是曰布施；法不住顛倒，無所猗著唯志經典，是曰持戒；設能消除婬怒癡垢眾生之想，是曰忍辱；以佛經道行度無極，無有二行因其方便，是曰精進；得平等心永除所著心無所求，是曰一心；光曜振明照于十方，一切諸法為暢分別，上中下法真不有二，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法度無極有六事？以若干色莊嚴瓔珞，本施所致得是功德報，是曰布施；法不住顛倒，無所猗著唯志經典，是曰持戒；設能消除婬怒癡垢眾生之想，是曰忍辱；以佛經道行度無極，無有二行因其方便，是曰精進；得平等心永除所著心無所求，是曰一心；光曜振明照于十方，一切諸法為暢分別，上中下法真不有二，是曰智慧；是為六。

「何謂宜度無極有六事？所施之報果致大富因興經道，是曰布施；其所奉禁果致生天，常思法行不慕天安，是曰持戒；其忍辱果無恐章句斯則其誼，常專精思欲度一切，是曰精進；所可禪思勸助所生，斯則其誼，名曰一心；若合集智增益聖慧，常不損耗斯則其誼，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂宜度無極有六事？所施之報果致大富因興經道，是曰布施；其所奉禁果致生天，常思法行不慕天安，是曰持戒；其忍辱果無恐章句斯則其誼，常專精思欲度一切，是曰精進；所可禪思勸助所生，斯則其誼，名曰一心；若合集智增益聖慧，常不損耗斯則其誼，是曰智慧；是為六。

「何謂剖判解度無極有六事？所行精勤不壞其身，是曰布施；以斷眾想悕望之業解脫而喜，是曰持戒；逮得法忍而無廢失，是曰忍辱；所行吉祥一切普備，是曰精進；所可禪思致滅度果，是曰一心；所修聖明勤獲諮受，逮得金剛三昧，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂剖判解度無極有六事？所行精勤不壞其身，是曰布施；以斷眾想悕望之業解脫而喜，是曰持戒；逮得法忍而無廢失，是曰忍辱；所行吉祥一切普備，是曰精進；所可禪思致滅度果，是曰一心；所修聖明勤獲諮受，逮得金剛三昧，是曰智慧；是為六。

「何謂樂勸助度無極有六事？假使布施不志睡眠不起我想，如大名稱有九十六諸大叢林，在於一切諸大藏處，王以惠與開化眾人受分衛福，猶如無罪國王之子，離於所居終不妄語，如身本時救眾危厄不作惡罪，是曰布施；以供養父母師友，尊敬其身究竟不懈，及其經典及知至佛無諸疑網，是曰持戒；若以柔和護於他人，如自棄身不利血脈龍王所護，猶曾法師精進慇懃三萬二千歲，習所作行不以愁慼，初未懈厭以化一切，是曰精進；所以禪思愍傷眾生棄捐眾惡，在閻浮利天下哀念眾生人民受五細滑，慈念可意故引古喻以明解之，是曰一心；其至聖明如大六通，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂樂勸助度無極有六事？假使布施不志睡眠不起我想，如大名稱有九十六諸大叢林，在於一切諸大藏處，王以惠與開化眾人受分衛福，猶如無罪國王之子，離於所居終不妄語，如身本時救眾危厄不作惡罪，是曰布施；以供養父母師友，尊敬其身究竟不懈，及其經典及知至佛無諸疑網，是曰持戒；若以柔和護於他人，如自棄身不利血脈龍王所護，猶曾法師精進慇懃三萬二千歲，習所作行不以愁慼，初未懈厭以化一切，是曰精進；所以禪思愍傷眾生棄捐眾惡，在閻浮利天下哀念眾生人民受五細滑，慈念可意故引古喻以明解之，是曰一心；其至聖明如大六通，是曰智慧；是為六。

「何謂空度無極有六事？若能逮得空行三昧不起想願，是曰布施；其意曠然猶如虛空不可限量，是曰持戒；以能獲致不退轉地，得受佛決見十方佛，是曰忍辱；夙夜勤修而不懈廢力勢日進，是曰精進；其心常專定意不亂正一不忘，是曰一心；堅固無難一切所作永無眾患，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂空度無極有六事？若能逮得空行三昧不起想願，是曰布施；其意曠然猶如虛空不可限量，是曰持戒；以能獲致不退轉地，得受佛決見十方佛，是曰忍辱；夙夜勤修而不懈廢力勢日進，是曰精進；其心常專定意不亂正一不忘，是曰一心；堅固無難一切所作永無眾患，是曰智慧；是為六。

「何謂無想度無極有六事？若常以時救濟危厄諸窮乏者，一切無想，是曰布施；謹慎諸行護身口意三無所犯，是曰持戒；常修謙恪不懷輕慢，是曰忍辱；所作功德不以懈廢，而用勸助諸不逮者，是曰精進；出家志法諸學追慕，道意日進未曾斷絕，是曰一心；己無三毒，復斷他人婬怒癡垢使歸命三尊，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無想度無極有六事？若常以時救濟危厄諸窮乏者，一切無想，是曰布施；謹慎諸行護身口意三無所犯，是曰持戒；常修謙恪不懷輕慢，是曰忍辱；所作功德不以懈廢，而用勸助諸不逮者，是曰精進；出家志法諸學追慕，道意日進未曾斷絕，是曰一心；己無三毒，復斷他人婬怒癡垢使歸命三尊，是曰智慧；是為六。

「何謂無願度無極有六事？若能疾逮無所願本，惟垂愍念三界之患，是曰布施；其離於觀無所輕慢，得無所得乃應道化，是曰持戒；在於三界而無所著，誘化眾生生老病死，是曰忍辱；其內有行常護身口心無所犯負無所違失，是曰精進；所修方便去眾瑕穢無益之行至於解脫，是曰一心；若被德鎧所志弘廣，濟於一切周旋之難，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無願度無極有六事？若能疾逮無所願本，惟垂愍念三界之患，是曰布施；其離於觀無所輕慢，得無所得乃應道化，是曰持戒；在於三界而無所著，誘化眾生生老病死，是曰忍辱；其內有行常護身口心無所犯負無所違失，是曰精進；所修方便去眾瑕穢無益之行至於解脫，是曰一心；若被德鎧所志弘廣，濟於一切周旋之難，是曰智慧；是為六。

「何謂行別異度無極有六事？坐佛道場日日常服一麻一米，尋求窮乏以欲惠濟不以為勞，是曰布施；若在其身精進靜定不為放逸，是曰持戒；逮得見佛以學諸法眾行備悉，是曰忍辱；所可懷來暢達諸法，一切本無解無分別，是曰精進；與解脫俱并濟一切生死眾厄使存道意，是曰一心；其心靜然入於憺怕，心無所生了其自然，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂行別異度無極有六事？坐佛道場日日常服一麻一米，尋求窮乏以欲惠濟不以為勞，是曰布施；若在其身精進靜定不為放逸，是曰持戒；逮得見佛以學諸法眾行備悉，是曰忍辱；所可懷來暢達諸法，一切本無解無分別，是曰精進；與解脫俱并濟一切生死眾厄使存道意，是曰一心；其心靜然入於憺怕，心無所生了其自然，是曰智慧；是為六。

「何謂解他度無極有六事？昔有賈客離於彼利，割身所食心清行淨上佛供養，是曰布施；文隣龍王出現繞身，心無所犯住立而侍，是曰持戒；釋梵來下見佛寂然不演道法勸助說法，是曰忍辱；時以佛眼普觀十方，進退隨時導利群黎，是曰精進；一心七日觀樹思樹，欲使一切有反復心，是曰一心；以見勸助便轉法輪，八音暢達周遍十方，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂解他度無極有六事？昔有賈客離於彼利，割身所食心清行淨上佛供養，是曰布施；文隣龍王出現繞身，心無所犯住立而侍，是曰持戒；釋梵來下見佛寂然不演道法勸助說法，是曰忍辱；時以佛眼普觀十方，進退隨時導利群黎，是曰精進；一心七日觀樹思樹，欲使一切有反復心，是曰一心；以見勸助便轉法輪，八音暢達周遍十方，是曰智慧；是為六。

「何謂勤用意禪度無極有六事？曉見佛得道念勤勞者，是曰布施；往到教化度於五人，覩現變化聞其所說尋輒啟受，是曰持戒；棄離自大順從法律以化不逮，是曰忍辱；而以甘露不死之藥而開化之，是曰精進；五人應時除異想念，是曰一心；以道甘露灌飲貧道，消婬怒癡度五億天人，是曰智慧；是為六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂勤用意禪度無極有六事？曉見佛得道念勤勞者，是曰布施；往到教化度於五人，覩現變化聞其所說尋輒啟受，是曰持戒；棄離自大順從法律以化不逮，是曰忍辱；而以甘露不死之藥而開化之，是曰精進；五人應時除異想念，是曰一心；以道甘露灌飲貧道，消婬怒癡度五億天人，是曰智慧；是為六。」

十種力品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種力品第十五

佛告喜王菩薩：「何謂有處無處深淺遠近度無極有六事？從其處所逮得審諦了其本末，是曰布施；所可識知解三界空等無有異，是曰持戒；諸所曉了悉以分別，而得普入仁和之地，是曰忍辱；其弘誓行至德之業強而有勢，是曰精進；毀壞眾穢十二緣起令無有異，是曰一心；所可遵奉而以知時不失聖教，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「何謂有處無處深淺遠近度無極有六事？從其處所逮得審諦了其本末，是曰布施；所可識知解三界空等無有異，是曰持戒；諸所曉了悉以分別，而得普入仁和之地，是曰忍辱；其弘誓行至德之業強而有勢，是曰精進；毀壞眾穢十二緣起令無有異，是曰一心；所可遵奉而以知時不失聖教，是曰智慧；是為六。

「何謂知去來今度無極有六事？若能除盡所作眾業，眼耳鼻口身心所犯，是曰布施；若能消滅諸緣報應生死禍福，是曰持戒；斯棄所因五陰六衰因緣之對無有事業，是曰忍辱；若離罪福自然消除三界生死，是曰精進；惔怕㸌然斷色痛想行識了無所有，是曰一心；所遵奉行使無所生，其志坦然以道為元，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂知去來今度無極有六事？若能除盡所作眾業，眼耳鼻口身心所犯，是曰布施；若能消滅諸緣報應生死禍福，是曰持戒；斯棄所因五陰六衰因緣之對無有事業，是曰忍辱；若離罪福自然消除三界生死，是曰精進；惔怕㸌然斷色痛想行識了無所有，是曰一心；所遵奉行使無所生，其志坦然以道為元，是曰智慧；是為六。

「何謂知世若干種類度無極有六事？假使眾生斷若干種眾雜之行不以恣意，是曰布施；斷若干種陰蓋諸入，奉行遵修六度無極，是曰持戒；雖在諸種不計有人了諸虛無，是曰忍辱；遊在諸品應病與藥，令三界眾生三毒消除，是曰精進；處於四大除貪不計，導御眾迷消諸所有，是曰一心；在於諸種思惟識念解一切空，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂知世若干種類度無極有六事？假使眾生斷若干種眾雜之行不以恣意，是曰布施；斷若干種陰蓋諸入，奉行遵修六度無極，是曰持戒；雖在諸種不計有人了諸虛無，是曰忍辱；遊在諸品應病與藥，令三界眾生三毒消除，是曰精進；處於四大除貪不計，導御眾迷消諸所有，是曰一心；在於諸種思惟識念解一切空，是曰智慧；是為六。

「何謂知世諸根增減言各不同度無極有六事？解知四大合成散壞不自計身，是曰布施；覺空其眼耳鼻口身心所行而無所犯，是曰持戒；解心自然一切本無無所不通，是曰忍辱；若能解了男女壽命苦樂善惡，觀此六根了無有本，是曰精進；其能分別信戒定慧，此五根者習道之元，是曰一心；若能通暢在所分別，是他人根諸殊異念，一切解了眾生此根，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂知世諸根增減言各不同度無極有六事？解知四大合成散壞不自計身，是曰布施；覺空其眼耳鼻口身心所行而無所犯，是曰持戒；解心自然一切本無無所不通，是曰忍辱；若能解了男女壽命苦樂善惡，觀此六根了無有本，是曰精進；其能分別信戒定慧，此五根者習道之元，是曰一心；若能通暢在所分別，是他人根諸殊異念，一切解了眾生此根，是曰智慧；是為六。

「何謂解世好不好若干行度無極有六事？隨所好喜尋為開化應病與藥，是曰布施；所集勸誨慈心一切無所傷害，是曰持戒；從其所樂隨時消除一切眾罪所犯諸惡，是曰忍辱；決其疑網盡眾懈廢，是曰精進；消諸所生及無所生都使永盡，是曰一心；順其所好而令寂然，以權方便而消化之，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂解世好不好若干行度無極有六事？隨所好喜尋為開化應病與藥，是曰布施；所集勸誨慈心一切無所傷害，是曰持戒；從其所樂隨時消除一切眾罪所犯諸惡，是曰忍辱；決其疑網盡眾懈廢，是曰精進；消諸所生及無所生都使永盡，是曰一心；順其所好而令寂然，以權方便而消化之，是曰智慧；是為六。

「何謂智普入諸行欲縛解縛眾欲方便度無極有六事？若能解了眾苦根原而燒盡之，熾然道教，是曰布施；知諸惱原速棄眾患婬怒癡垢，是曰持戒；體解道宜施以安隱消除眾患，是曰忍辱；孚疾暢達至無上道長樂法樂，是曰精進；分別諸行罪福所歸五趣本末，是曰一心；以知行趣有無之處生死泥洹，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂智普入諸行欲縛解縛眾欲方便度無極有六事？若能解了眾苦根原而燒盡之，熾然道教，是曰布施；知諸惱原速棄眾患婬怒癡垢，是曰持戒；體解道宜施以安隱消除眾患，是曰忍辱；孚疾暢達至無上道長樂法樂，是曰精進；分別諸行罪福所歸五趣本末，是曰一心；以知行趣有無之處生死泥洹，是曰智慧；是為六。

「何謂根力覺意一切脫門定意正受度無極有六事？若以此法惠斯安隱，不造眾惡以恩加人，是曰布施；若平等施貧貴無二而無偏黨，是曰持戒；愍傷他人以法勸助入於道宜，是曰忍辱；自愍傷己神寄其中，本非我身不計有身，是曰精進；解一切空消除名稱愛不自大，是曰一心；以解無常苦空非身，無吾我人以此化眾，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂根力覺意一切脫門定意正受度無極有六事？若以此法惠斯安隱，不造眾惡以恩加人，是曰布施；若平等施貧貴無二而無偏黨，是曰持戒；愍傷他人以法勸助入於道宜，是曰忍辱；自愍傷己神寄其中，本非我身不計有身，是曰精進；解一切空消除名稱愛不自大，是曰一心；以解無常苦空非身，無吾我人以此化眾，是曰智慧；是為六。

「何謂識念過世度無極有六事？若識往古宿世所更無數劫事以用誨人，是曰布施；知在天上人間地獄餓鬼畜生五趣所歷，是曰持戒；分別罪福善惡所趣悉伏其心，是曰忍辱；曉了塵勞愛欲眾穢而無所著，是曰精進；其心體解一切皆空寂無有想，是曰一心；消滅一切諸所有業，覩見一切眾生根原，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂識念過世度無極有六事？若識往古宿世所更無數劫事以用誨人，是曰布施；知在天上人間地獄餓鬼畜生五趣所歷，是曰持戒；分別罪福善惡所趣悉伏其心，是曰忍辱；曉了塵勞愛欲眾穢而無所著，是曰精進；其心體解一切皆空寂無有想，是曰一心；消滅一切諸所有業，覩見一切眾生根原，是曰智慧；是為六。

「何謂天眼度無極有六事？天眼所覩見於禍福善惡所趣，是曰布施；所應奉行不犯殃釁常志道行，是曰持戒；所覩廣遠無有邊際見眾生根，是曰忍辱；若見一切不以德厭開化盲冥，是曰精進；察眾闇蔽有路無路是非所趣，是曰一心；顯示光曜令得自歸緣是得度，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂天眼度無極有六事？天眼所覩見於禍福善惡所趣，是曰布施；所應奉行不犯殃釁常志道行，是曰持戒；所覩廣遠無有邊際見眾生根，是曰忍辱；若見一切不以德厭開化盲冥，是曰精進；察眾闇蔽有路無路是非所趣，是曰一心；顯示光曜令得自歸緣是得度，是曰智慧；是為六。

「何謂諸漏盡度無極有六事？覩諸穿漏瑕疵無益棄之習道，是曰布施；不樂諸漏婬怒癡念志存道法，是曰持戒；不習諸垢常修清淨，是曰忍辱；開化眾心曉了諸想，陰蓋諸入不為放逸，是曰精進；體解諸漏習從道教多所通達，是曰一心；入於生死勤在諸漏，開化眾生令發道意，是曰智慧；是為六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂諸漏盡度無極有六事？覩諸穿漏瑕疵無益棄之習道，是曰布施；不樂諸漏婬怒癡念志存道法，是曰持戒；不習諸垢常修清淨，是曰忍辱；開化眾心曉了諸想，陰蓋諸入不為放逸，是曰精進；體解諸漏習從道教多所通達，是曰一心；入於生死勤在諸漏，開化眾生令發道意，是曰智慧；是為六。」

四無所畏品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無所畏品第十六

佛告喜王菩薩：「何謂以成正覺解了斯法第一無畏度無極有六事？逮得佛道清淨盡患生老病死，是曰布施；心存無為志弘誓願無上正真，是曰持戒；以真諦觀一切皆空無有邪見，是曰忍辱；一切悉解三界所生，悉以無根靡不通達，是曰精進；為一切智暢化三界諸天人民及三惡路，是曰一心；遊八部眾宣布道化，各令得所而無所畏，所願以成，是曰智慧；是為六，第一無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「何謂以成正覺解了斯法第一無畏度無極有六事？逮得佛道清淨盡患生老病死，是曰布施；心存無為志弘誓願無上正真，是曰持戒；以真諦觀一切皆空無有邪見，是曰忍辱；一切悉解三界所生，悉以無根靡不通達，是曰精進；為一切智暢化三界諸天人民及三惡路，是曰一心；遊八部眾宣布道化，各令得所而無所畏，所願以成，是曰智慧；是為六，第一無畏。

「何謂平等了諸漏盡度無極有六事？佛者無漏，諸漏已盡一切無難，是曰布施；無有處所止處已斷，無有欲界色界無色界，是曰持戒；所生無生俱無所起，是曰忍辱；所經名稱玄虛無際不可得元，是曰精進；志懷誓願以越度世諸有八法，是曰一心；存于解脫輒獲無失逮無上真，是曰智慧；是為六，第二無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂平等了諸漏盡度無極有六事？佛者無漏，諸漏已盡一切無難，是曰布施；無有處所止處已斷，無有欲界色界無色界，是曰持戒；所生無生俱無所起，是曰忍辱；所經名稱玄虛無際不可得元，是曰精進；志懷誓願以越度世諸有八法，是曰一心；存于解脫輒獲無失逮無上真，是曰智慧；是為六，第二無畏。

「何謂佛所說法真要無比咸受奉行第三無畏度無極有六事？所可遵修了一切空，知起則滅合會別散，是曰布施；以盡三毒諸行放逸而不馳騁，是曰持戒；所云滅者盡所生處永無所生，是曰忍辱；以消眾失眼耳鼻口身心所犯無能得便，是曰精進；以建立道欲度眾生，除眾俗業無益之元，是曰一心；若至脫門生死已盡慧不可盡，是曰智慧；是為六，第三無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂佛所說法真要無比咸受奉行第三無畏度無極有六事？所可遵修了一切空，知起則滅合會別散，是曰布施；以盡三毒諸行放逸而不馳騁，是曰持戒；所云滅者盡所生處永無所生，是曰忍辱；以消眾失眼耳鼻口身心所犯無能得便，是曰精進；以建立道欲度眾生，除眾俗業無益之元，是曰一心；若至脫門生死已盡慧不可盡，是曰智慧；是為六，第三無畏。

「何謂內應等法無能廢意第四無畏度無極有六事？其內正法得三昧定無能起心，令不安者自然垢盡，是曰布施；其無所生亦莫能盡持智慧法，是曰持戒；消于無常一切法空解道為常，是曰忍辱；所謂內事無能蔽者，以盡有罪之元，是曰精進；無能罣礙盡不成就皆使成辦，是曰一心；所以聖明一切自然無能蔽礙，佛道至深能一切決軟劣中容，決了明達眾生根元，是曰智慧；是為六，第四無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂內應等法無能廢意第四無畏度無極有六事？其內正法得三昧定無能起心，令不安者自然垢盡，是曰布施；其無所生亦莫能盡持智慧法，是曰持戒；消于無常一切法空解道為常，是曰忍辱；所謂內事無能蔽者，以盡有罪之元，是曰精進；無能罣礙盡不成就皆使成辦，是曰一心；所以聖明一切自然無能蔽礙，佛道至深能一切決軟劣中容，決了明達眾生根元，是曰智慧；是為六，第四無畏。

「何謂大哀度無極有六事？以懷大悲愍傷一切眾生之類心不有恨，是曰布施；其心平等欲度眾生，生老病死未曾偏黨，是曰持戒；若於眾生常行守法，以仁報之可悅得安，是曰忍辱；往來周旋每濟眾生勤苦之患，是曰精進；隨其所好上中下行而開化之，是曰一心；遊於三界終始無量度生死厄，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂大哀度無極有六事？以懷大悲愍傷一切眾生之類心不有恨，是曰布施；其心平等欲度眾生，生老病死未曾偏黨，是曰持戒；若於眾生常行守法，以仁報之可悅得安，是曰忍辱；往來周旋每濟眾生勤苦之患，是曰精進；隨其所好上中下行而開化之，是曰一心；遊於三界終始無量度生死厄，是曰智慧；是為六。

「何謂眼清淨度無極有六事？若能清澄地種水種，心如地種而不可動，洗除心垢猶如水也，是曰布施；其能建立火種風種燒盡眾惡，是曰持戒；設燒生死令無所餘，瑕穢悉消不抱瞋恨，是曰忍辱；目之所覩無所不見光明遠照，是曰精進；所行慇懃見一切無心念是非，是曰一心；所觀十方亘然無邊所濟無厭，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂眼清淨度無極有六事？若能清澄地種水種，心如地種而不可動，洗除心垢猶如水也，是曰布施；其能建立火種風種燒盡眾惡，是曰持戒；設燒生死令無所餘，瑕穢悉消不抱瞋恨，是曰忍辱；目之所覩無所不見光明遠照，是曰精進；所行慇懃見一切無心念是非，是曰一心；所觀十方亘然無邊所濟無厭，是曰智慧；是為六。

「何謂天眼清淨度無極有六事？其以天眼見諸色身，端政好醜長短廣狹白黑肥瘦而往化之，是曰布施；知其身行名字心性身所生土，見身往來周旋之處，是曰持戒；覩其身行分別是非合散成敗，是曰忍辱；察天地壞復還合成生天人物，是曰精進；若見報應罪福善惡道俗明冥，是曰一心；見諸次第遠近深淺，空無相願度三脫門，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂天眼清淨度無極有六事？其以天眼見諸色身，端政好醜長短廣狹白黑肥瘦而往化之，是曰布施；知其身行名字心性身所生土，見身往來周旋之處，是曰持戒；覩其身行分別是非合散成敗，是曰忍辱；察天地壞復還合成生天人物，是曰精進；若見報應罪福善惡道俗明冥，是曰一心；見諸次第遠近深淺，空無相願度三脫門，是曰智慧；是為六。

「何謂慧眼度無極有六事？以成慧眼普見一切其諸眾生根本始原所從生矣，是曰布施；以能成就逮得解脫無有眾結，是曰持戒；既有所獲建立其心存於道義，是曰忍辱；所致堅強建立普遍，觀於十方悉亦了了，是曰精進；其所覩者猶如真諦審不虛妄，是曰一心；志懷悅豫亦無所生，不墮罪患道意無窮，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂慧眼度無極有六事？以成慧眼普見一切其諸眾生根本始原所從生矣，是曰布施；以能成就逮得解脫無有眾結，是曰持戒；既有所獲建立其心存於道義，是曰忍辱；所致堅強建立普遍，觀於十方悉亦了了，是曰精進；其所覩者猶如真諦審不虛妄，是曰一心；志懷悅豫亦無所生，不墮罪患道意無窮，是曰智慧；是為六。

「何謂法眼清淨度無極有六事？若能逮得諸佛之法十八不共，是曰布施；自身致斯佛十八法，往濟惡趣十八苦毒，是曰持戒；所覩因緣品第高下深淺微細，是曰忍辱；以觀一切三界所有本悉自然，是曰精進；憶識本末應病與藥以治三病，是曰一心；所見不虛不為愚觀，亘然開化一切眾人，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法眼清淨度無極有六事？若能逮得諸佛之法十八不共，是曰布施；自身致斯佛十八法，往濟惡趣十八苦毒，是曰持戒；所覩因緣品第高下深淺微細，是曰忍辱；以觀一切三界所有本悉自然，是曰精進；憶識本末應病與藥以治三病，是曰一心；所見不虛不為愚觀，亘然開化一切眾人，是曰智慧；是為六。

「何謂佛眼清淨度無極有六事？以佛眼見無所罣礙寤不覺者，是曰布施；所察愍傷一切眾生三苦之惱，是曰持戒；度脫眾生不遭諸難永得久安，是曰忍辱；所視無量玄遠無底不可為喻，是曰精進；觀其根本若枝葉果，已熟欲落而就挽之，是曰一心；見本末然從緣而起，以了本無則無所生，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂佛眼清淨度無極有六事？以佛眼見無所罣礙寤不覺者，是曰布施；所察愍傷一切眾生三苦之惱，是曰持戒；度脫眾生不遭諸難永得久安，是曰忍辱；所視無量玄遠無底不可為喻，是曰精進；觀其根本若枝葉果，已熟欲落而就挽之，是曰一心；見本末然從緣而起，以了本無則無所生，是曰智慧；是為六。

「何謂自在度無極有六事？若得由己得作究竟而不中止，是曰布施；所行到處輒得所願不違要誓，是曰持戒；自在立行逮得無想放諸所著，是曰忍辱；仁和柔順分別以解於一切慧，是曰精進；一切皆盡慧不可盡，是曰一心；解一切法明慧聖要化諸不逮，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂自在度無極有六事？若得由己得作究竟而不中止，是曰布施；所行到處輒得所願不違要誓，是曰持戒；自在立行逮得無想放諸所著，是曰忍辱；仁和柔順分別以解於一切慧，是曰精進；一切皆盡慧不可盡，是曰一心；解一切法明慧聖要化諸不逮，是曰智慧；是為六。

「何謂娛樂度無極有六事？所施與者離于悕望，猶如虛空化五百蓋覆比丘眾，若梵志聚名曰頭那，井中水泉自然甘美，是曰布施；若入城里人民普安，箜篌樂器不鼓自鳴，是曰持戒；諸根不具盲聾瘖瘂跛蹇疾病，蒙其光明悉除眾患，是曰忍辱；演其光燿照於十方無量佛土皆荷眾人，是曰精進；在維耶離城城中內外，各各變化八萬四千諸佛身形，是曰一心；彼時因隨為八部眾頒宣經道各使得解，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂娛樂度無極有六事？所施與者離于悕望，猶如虛空化五百蓋覆比丘眾，若梵志聚名曰頭那，井中水泉自然甘美，是曰布施；若入城里人民普安，箜篌樂器不鼓自鳴，是曰持戒；諸根不具盲聾瘖瘂跛蹇疾病，蒙其光明悉除眾患，是曰忍辱；演其光燿照於十方無量佛土皆荷眾人，是曰精進；在維耶離城城中內外，各各變化八萬四千諸佛身形，是曰一心；彼時因隨為八部眾頒宣經道各使得解，是曰智慧；是為六。

「何謂難得自歸度無極有六事？威儀禮節安然庠序，功德甚廣能攝受空，是曰布施；以能曉了諸佛世尊，至德玄遠難不可當，是曰持戒；所行堅強方便隨時不失其節，志願無違應病與藥，而開化之將護眾業，能化毒蚖捉在手中，以至誠故永無所畏，用神足呪故不以為難，是曰忍辱；如目揵連疾解化魔，佛與其俱度彼土眾，不自覺反還在祇樹，棄鉢中水旦污佛地，是曰精進；如佛弟子舍利弗言：『一時須臾有四十九心起為生死業，佛言不可計。』是曰一心；如佛言曰：『時有一城，其中眾人而有重罪，不計道法誹謗高德，如來、至真於一夜半，為說經典棄其重罪，精進暢達得六神通。』是曰智慧；是為六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂難得自歸度無極有六事？威儀禮節安然庠序，功德甚廣能攝受空，是曰布施；以能曉了諸佛世尊，至德玄遠難不可當，是曰持戒；所行堅強方便隨時不失其節，志願無違應病與藥，而開化之將護眾業，能化毒蚖捉在手中，以至誠故永無所畏，用神足呪故不以為難，是曰忍辱；如目揵連疾解化魔，佛與其俱度彼土眾，不自覺反還在祇樹，棄鉢中水旦污佛地，是曰精進；如佛弟子舍利弗言：『一時須臾有四十九心起為生死業，佛言不可計。』是曰一心；如佛言曰：『時有一城，其中眾人而有重罪，不計道法誹謗高德，如來、至真於一夜半，為說經典棄其重罪，精進暢達得六神通。』是曰智慧；是為六。」

十八不共品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共品第十七

佛告喜王菩薩：「何謂十八不共？諸佛之法事有十八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「何謂十八不共？諸佛之法事有十八。

「何謂無毀滅度無極有六事？應時開導具足德行令無缺失，是曰布施；若除伴黨不偏所為為無有失，是曰持戒；所說至要言無有失身口心寂，是曰忍辱；應其果報不違本旨，從始發意至道無二，是曰精進；從其誓願各使得所不違本要，是曰一心；至心脫門長獲入安隱無有眾難，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無毀滅度無極有六事？應時開導具足德行令無缺失，是曰布施；若除伴黨不偏所為為無有失，是曰持戒；所說至要言無有失身口心寂，是曰忍辱；應其果報不違本旨，從始發意至道無二，是曰精進；從其誓願各使得所不違本要，是曰一心；至心脫門長獲入安隱無有眾難，是曰智慧；是為六。

「何謂無著無虛言度無極有六事？所說開化皆宣純熟不為雜碎，是曰布施；以得三達知見去來，念常清淨所行無穢，是曰持戒；不懷害心向於他人恒抱仁慈，是曰忍辱；隨其人心欲有所好，而為解說便令喜悅，是曰精進；為無等倫宣布微妙，猶蜜甘露加之於人心使悅豫，是曰一心；若為頒宣消除眾結狐疑，羅網以自纏縛，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無著無虛言度無極有六事？所說開化皆宣純熟不為雜碎，是曰布施；以得三達知見去來，念常清淨所行無穢，是曰持戒；不懷害心向於他人恒抱仁慈，是曰忍辱；隨其人心欲有所好，而為解說便令喜悅，是曰精進；為無等倫宣布微妙，猶蜜甘露加之於人心使悅豫，是曰一心；若為頒宣消除眾結狐疑，羅網以自纏縛，是曰智慧；是為六。

「何謂無脫志度無極有六事？其心放捨功德無斷自然定矣，是曰布施；以一切德勸助其意使發道心，是曰持戒；所行無邊遵修至義永無罪殃，是曰忍辱；逮得一切眾德之行真正之法，是曰精進；常識三世去來今事未曾忽忘，是曰一心；因其樹生寂然長大，諦念道法不以失本，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無脫志度無極有六事？其心放捨功德無斷自然定矣，是曰布施；以一切德勸助其意使發道心，是曰持戒；所行無邊遵修至義永無罪殃，是曰忍辱；逮得一切眾德之行真正之法，是曰精進；常識三世去來今事未曾忽忘，是曰一心；因其樹生寂然長大，諦念道法不以失本，是曰智慧；是為六。

「何謂心定度無極有六事？所云平等心無所生興隆道法，是曰布施；所可宣揚依因遊居不失道法，是曰持戒；其所依倚以法開化多所喜悅，是曰忍辱；其所奉六度無極正真之道皆為他人，是曰精進；自攝其心以恩濟人而開導之，是曰一心；一切隨時而其所願其行無底各令悅豫，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂心定度無極有六事？所云平等心無所生興隆道法，是曰布施；所可宣揚依因遊居不失道法，是曰持戒；其所依倚以法開化多所喜悅，是曰忍辱；其所奉六度無極正真之道皆為他人，是曰精進；自攝其心以恩濟人而開導之，是曰一心；一切隨時而其所願其行無底各令悅豫，是曰智慧；是為六。

「何謂觀寂無為度無極有六事？所願已成吉如恬怕，是曰布施；依仰於人而寂然安，是曰持戒；行其愍哀察護諸業猶如道場，是曰忍辱；一切普護三界眾生，示以道心所行無邊，是曰精進；所可將養而為一切愚惑之眾宣暢正法，是曰一心；雖為說法化身口意，令無所犯不著三界，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂觀寂無為度無極有六事？所願已成吉如恬怕，是曰布施；依仰於人而寂然安，是曰持戒；行其愍哀察護諸業猶如道場，是曰忍辱；一切普護三界眾生，示以道心所行無邊，是曰精進；所可將養而為一切愚惑之眾宣暢正法，是曰一心；雖為說法化身口意，令無所犯不著三界，是曰智慧；是為六。

「何謂無有若干度無極有六事？若以不生若干品想存心在道，是曰布施；其如是想興顯道德不離正真，是曰持戒；若以無意不為思想常一定意，是曰忍辱；未曾毀犯彼己性行護身一切，是曰精進；勤修應行解知其時不失聖節，是曰一心；皆能達暢五趣生死，往來周旋一切根源，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無有若干度無極有六事？若以不生若干品想存心在道，是曰布施；其如是想興顯道德不離正真，是曰持戒；若以無意不為思想常一定意，是曰忍辱；未曾毀犯彼己性行護身一切，是曰精進；勤修應行解知其時不失聖節，是曰一心；皆能達暢五趣生死，往來周旋一切根源，是曰智慧；是為六。

「何謂所樂度無極有六事？若心念樂自護其心愍傷他人，是曰布施；設使心思往古今世，愍念己身以哀一切，是曰持戒；若復喜樂講說經典不為俗業，是曰忍辱；常用隨時一切至樂無上正真，是曰精進；假使好喜佛法聖眾，斷眾愛欲不善之行，是曰一心；若除諸邪九十六種志甘道法，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂所樂度無極有六事？若心念樂自護其心愍傷他人，是曰布施；設使心思往古今世，愍念己身以哀一切，是曰持戒；若復喜樂講說經典不為俗業，是曰忍辱；常用隨時一切至樂無上正真，是曰精進；假使好喜佛法聖眾，斷眾愛欲不善之行，是曰一心；若除諸邪九十六種志甘道法，是曰智慧；是為六。

「何謂不失精進度無極有六事？所造勤修奉行道法，德不損耗一切備悉，是曰布施；若以心悅哀念一切，不以害心向於他人布施精進，是曰持戒；若訓誨時示以道法悉能堪受，是曰忍辱；若以法明所觀一切無所傷害，是曰精進；一切所講乃說其本，識其宿命乃了無際，是曰一心；所解義理不可限量，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不失精進度無極有六事？所造勤修奉行道法，德不損耗一切備悉，是曰布施；若以心悅哀念一切，不以害心向於他人布施精進，是曰持戒；若訓誨時示以道法悉能堪受，是曰忍辱；若以法明所觀一切無所傷害，是曰精進；一切所講乃說其本，識其宿命乃了無際，是曰一心；所解義理不可限量，是曰智慧；是為六。

「何謂無有失意度無極有六事？意所識念乃知前世無數億劫而無邊底，是曰布施；所憶逈遠無央數劫積功累德，是曰持戒；若以察知如審清淨永無垢濁，是曰忍辱；識了所好從初發意古今所行，是曰精進；心入所念念一切法進退本末，是曰一心；斷一切想各各不同，憶念宿世分別曾所更歷，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無有失意度無極有六事？意所識念乃知前世無數億劫而無邊底，是曰布施；所憶逈遠無央數劫積功累德，是曰持戒；若以察知如審清淨永無垢濁，是曰忍辱；識了所好從初發意古今所行，是曰精進；心入所念念一切法進退本末，是曰一心；斷一切想各各不同，憶念宿世分別曾所更歷，是曰智慧；是為六。

「何謂不失定意度無極眾行有六事？受四等心慈悲喜護定意正受，是曰布施；設能咸受立四意止無身痛想法，是曰持戒；奉行至德修四意斷斷無所斷，是曰忍辱；以逮神足飛到十方教化一切，是曰精進；若行禪思受得威三昧定，是曰一心；若以聖明諮受道慧而不虛妄，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不失定意度無極眾行有六事？受四等心慈悲喜護定意正受，是曰布施；設能咸受立四意止無身痛想法，是曰持戒；奉行至德修四意斷斷無所斷，是曰忍辱；以逮神足飛到十方教化一切，是曰精進；若行禪思受得威三昧定，是曰一心；若以聖明諮受道慧而不虛妄，是曰智慧；是為六。

「何謂不失慧度無極有六事？若受慧根智不可量知眾生元，是曰布施；力勢堅強獲致慧力乃至佛十力，是曰持戒；逮得覺意悟化導示，諸不覺者令得達明，是曰忍辱；以曉了心啟受道義行不可計，是曰精進；逮分別解十二緣起，知因牽連由不覺故，是曰一心；以斯聖明致十種力、四無所畏、十八不共諸佛之法，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不失慧度無極有六事？若受慧根智不可量知眾生元，是曰布施；力勢堅強獲致慧力乃至佛十力，是曰持戒；逮得覺意悟化導示，諸不覺者令得達明，是曰忍辱；以曉了心啟受道義行不可計，是曰精進；逮分別解十二緣起，知因牽連由不覺故，是曰一心；以斯聖明致十種力、四無所畏、十八不共諸佛之法，是曰智慧；是為六。

「何謂不失解脫度無極有六事？身力堅固心若金剛不失至要，是曰布施；處在大眾若在獨處，心常如一無所忘失，是曰持戒；遊于擾憒眾閙之中而不迷誤，是曰忍辱；解知他人眾生性行所念善惡，是曰精進；安諦建立無上大道不滅盡慧，是曰一心；以無生慧消去處所，使無所存唯志經典，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不失解脫度無極有六事？身力堅固心若金剛不失至要，是曰布施；處在大眾若在獨處，心常如一無所忘失，是曰持戒；遊于擾憒眾閙之中而不迷誤，是曰忍辱；解知他人眾生性行所念善惡，是曰精進；安諦建立無上大道不滅盡慧，是曰一心；以無生慧消去處所，使無所存唯志經典，是曰智慧；是為六。

「何謂解度知見度無極有六事？所行至實不為虛偽輒得如願，是曰布施；其所觀覩唯見無為，度眾有為生死之難，是曰持戒；察欲之穢覩其本末從因緣起，是曰忍辱；從地至地備具諸住，建立果處十住之業，是曰精進；禪思行道心之所生以逮住處，是曰一心；若著衣被加之在臂，方便副除一切眾惡，無所忘失不違解脫，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂解度知見度無極有六事？所行至實不為虛偽輒得如願，是曰布施；其所觀覩唯見無為，度眾有為生死之難，是曰持戒；察欲之穢覩其本末從因緣起，是曰忍辱；從地至地備具諸住，建立果處十住之業，是曰精進；禪思行道心之所生以逮住處，是曰一心；若著衣被加之在臂，方便副除一切眾惡，無所忘失不違解脫，是曰智慧；是為六。

「何謂知身行慧明所轉度無極有六事？身行勤修一心正行，守身口意不以為厭，是曰布施；導化其體不殺盜婬而無所犯，是曰持戒；奉修十住不使所住有罣礙業，是曰忍辱；專精一心立眾德本以施一切，是曰精進；令無數人得其報應十方福報，是曰一心；以身造教而顯神足，飛到一切見諸佛說，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂知身行慧明所轉度無極有六事？身行勤修一心正行，守身口意不以為厭，是曰布施；導化其體不殺盜婬而無所犯，是曰持戒；奉修十住不使所住有罣礙業，是曰忍辱；專精一心立眾德本以施一切，是曰精進；令無數人得其報應十方福報，是曰一心；以身造教而顯神足，飛到一切見諸佛說，是曰智慧；是為六。

「何謂口行轉進聖慧度無極有六事？口所班宣說無上法，曾所更歷解決諸法未曾厭惓，是曰布施；其音普至入一切心令行清徹，是曰持戒；開化眾會悉令通暢無上正真，是曰忍辱；所演法訓其聲周遍徹于十方，是曰精進；常憶至行不為虛損，至真專精篤信思惟，是曰一心；所可班宣未曾虛妄，多所安隱一切眾生，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂口行轉進聖慧度無極有六事？口所班宣說無上法，曾所更歷解決諸法未曾厭惓，是曰布施；其音普至入一切心令行清徹，是曰持戒；開化眾會悉令通暢無上正真，是曰忍辱；所演法訓其聲周遍徹于十方，是曰精進；常憶至行不為虛損，至真專精篤信思惟，是曰一心；所可班宣未曾虛妄，多所安隱一切眾生，是曰智慧；是為六。

「何謂意行轉進度無極有六事？若意心正思不在邪，心存行念常本清淨，是曰布施；其以聞法御導愚冥化諸所著，是曰持戒；其能導利有無之業立平等行，是曰忍辱；假使學法棄捐吾我不以自大，是曰精進；釋離愚癡志存大明無有闇蔽，是曰一心；其行深妙卓然有異而無限量，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂意行轉進度無極有六事？若意心正思不在邪，心存行念常本清淨，是曰布施；其以聞法御導愚冥化諸所著，是曰持戒；其能導利有無之業立平等行，是曰忍辱；假使學法棄捐吾我不以自大，是曰精進；釋離愚癡志存大明無有闇蔽，是曰一心；其行深妙卓然有異而無限量，是曰智慧；是為六。

「何謂知過去世所見無礙度無極有六事？觀其諸果眾種四大了之本無，是曰布施；察諸陰入色痛想行識本無處所，是曰持戒；視諸六衰根元甚微緣對而生，是曰忍辱；觀其善惡禍福所由皆因貪身，是曰精進；斷眾塵勞常行清淨無有諸垢，是曰一心；察眾生盡十二牽連本無所生，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂知過去世所見無礙度無極有六事？觀其諸果眾種四大了之本無，是曰布施；察諸陰入色痛想行識本無處所，是曰持戒；視諸六衰根元甚微緣對而生，是曰忍辱；觀其善惡禍福所由皆因貪身，是曰精進；斷眾塵勞常行清淨無有諸垢，是曰一心；察眾生盡十二牽連本無所生，是曰智慧；是為六。

「何謂見於當來本末所有無罣礙慧度無極有六事？其見過去五趣合散，猶如春秋熾衰成敗，是曰布施；若能分別諸所邪見六十二事不墮顛倒，是曰持戒；觀于人元分別合散本無有本，是曰忍辱；察於眾生當以何藥而療治之，是曰精進；覩其所生剖判進退各有緣行，是曰一心；曉了報應目覩可化，而往開度使發道意，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂見於當來本末所有無罣礙慧度無極有六事？其見過去五趣合散，猶如春秋熾衰成敗，是曰布施；若能分別諸所邪見六十二事不墮顛倒，是曰持戒；觀于人元分別合散本無有本，是曰忍辱；察於眾生當以何藥而療治之，是曰精進；覩其所生剖判進退各有緣行，是曰一心；曉了報應目覩可化，而往開度使發道意，是曰智慧；是為六。

「何謂知現在不可限礙度無極有六事？覩其所造因緣之對，訓化群生興立功德，是曰布施；見其所由因解三脫，奉六度無極而致成就，是曰持戒；所奉行訓悉離貪欲，志慕道法以法為樂，是曰忍辱；觀一切形微妙麁細悉滅盡無常存者，是曰精進；見於證明三界如幻一切本無無所違失，是曰一心；若覩生死無為之元，有數無數心不處二，是曰智慧；是為六(丹本注云：十八不共中，舊多一種文)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂知現在不可限礙度無極有六事？覩其所造因緣之對，訓化群生興立功德，是曰布施；見其所由因解三脫，奉六度無極而致成就，是曰持戒；所奉行訓悉離貪欲，志慕道法以法為樂，是曰忍辱；觀一切形微妙麁細悉滅盡無常存者，是曰精進；見於證明三界如幻一切本無無所違失，是曰一心；若覩生死無為之元，有數無數心不處二，是曰智慧；是為六(丹本注云：十八不共中，舊多一種文)。」

方便品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便品第十八

佛告喜王菩薩：「何謂曉了方便度無極有六事？若能專精善權方便隨時而入，是曰布施；其於瑕穢因而開化使悉清淨，是曰持戒；所作功德則用勸助一切眾生，是曰忍辱；在所遊至無所傷害亦無有失，是曰精進；志以好喜教誨眾生用四恩濟，是曰一心；入無量門宣總持要而導利之，化于三界使入大道，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「何謂曉了方便度無極有六事？若能專精善權方便隨時而入，是曰布施；其於瑕穢因而開化使悉清淨，是曰持戒；所作功德則用勸助一切眾生，是曰忍辱；在所遊至無所傷害亦無有失，是曰精進；志以好喜教誨眾生用四恩濟，是曰一心；入無量門宣總持要而導利之，化于三界使入大道，是曰智慧；是為六。

「何謂純熟度無極有六事？若能方便平等誘進一切諸法，是曰布施；懷來法誨正心無緣，玄微妙慧空無相願，若覩八品除去八難，志存八正覺了諸法本無，是曰持戒；觀于諸見分別迷惑不墮邪見，是曰忍辱；察于五趣應可開化因往救之，是曰精進；若見可御尋往方便而度脫之，是曰一心；若見有為而入其中，消諸所著令得滅度，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂純熟度無極有六事？若能方便平等誘進一切諸法，是曰布施；懷來法誨正心無緣，玄微妙慧空無相願，若覩八品除去八難，志存八正覺了諸法本無，是曰持戒；觀于諸見分別迷惑不墮邪見，是曰忍辱；察于五趣應可開化因往救之，是曰精進；若見可御尋往方便而度脫之，是曰一心；若見有為而入其中，消諸所著令得滅度，是曰智慧；是為六。

「何謂見自然度無極有六事？所逮功德虛無所猗亘然弘燿，猶如一心歸定光佛，是曰布施；身不懈惓無所貪惜，若如月光盛滿盛明照星宿時，明眼之人真審視了，是曰持戒；若能覩見一切諸法皆悉如空，是曰忍辱；所可禪思皆見諸法，這生尋滅悉了別此，是曰精進；不見施者而有救濟自覩不及，是曰一心；觀身心行口宣法教，有益一切而無有二，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂見自然度無極有六事？所逮功德虛無所猗亘然弘燿，猶如一心歸定光佛，是曰布施；身不懈惓無所貪惜，若如月光盛滿盛明照星宿時，明眼之人真審視了，是曰持戒；若能覩見一切諸法皆悉如空，是曰忍辱；所可禪思皆見諸法，這生尋滅悉了別此，是曰精進；不見施者而有救濟自覩不及，是曰一心；觀身心行口宣法教，有益一切而無有二，是曰智慧；是為六。

「何謂欲行界業因緣罪福度無極有六事？見所習欲為瑕穢業，本悉清淨已立罣礙，是曰布施；覩一切法皆自然寂寞，用不達故自作殃福，是曰持戒；所觀玄遠極底無際，是曰忍辱；自視其緣罪福悉盡無久存者，是曰精進；緣對雖滅見所當行，方便之宜輒居正真，是曰一心；罪福既盡不復更造，三界之難見無所生，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂欲行界業因緣罪福度無極有六事？見所習欲為瑕穢業，本悉清淨已立罣礙，是曰布施；覩一切法皆自然寂寞，用不達故自作殃福，是曰持戒；所觀玄遠極底無際，是曰忍辱；自視其緣罪福悉盡無久存者，是曰精進；緣對雖滅見所當行，方便之宜輒居正真，是曰一心；罪福既盡不復更造，三界之難見無所生，是曰智慧；是為六。

「何謂色行緣業度無極有六事？見諸色緣皆由身作，用心不了而橫起是報應之元，是曰布施；覩眾色者皆有因緣，未必橫來身心迷故，是曰持戒；察所生處天上人間，若三惡趣罪福之應，是曰忍辱；若觀所生而念想處，是曰精進；常視報應歡喜悅豫，是曰一心；護高寂然下者憺怕悉無所著，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂色行緣業度無極有六事？見諸色緣皆由身作，用心不了而橫起是報應之元，是曰布施；覩眾色者皆有因緣，未必橫來身心迷故，是曰持戒；察所生處天上人間，若三惡趣罪福之應，是曰忍辱；若觀所生而念想處，是曰精進；常視報應歡喜悅豫，是曰一心；護高寂然下者憺怕悉無所著，是曰智慧；是為六。

「何謂無色行業度無極有六事？若等於色墮在欲地，清淨之處不行妄想，是曰布施；見其所行五事之業，戒定慧解度知見品，是曰持戒；假使能盡因緣之對不生禍福，是曰忍辱；勤修至行悉令平等而無偏斜，是曰精進；若以篤信其行精修而無垢濁，是曰一心；所見常明如晝日行不見闇冥，無所破壞無所不濟，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無色行業度無極有六事？若等於色墮在欲地，清淨之處不行妄想，是曰布施；見其所行五事之業，戒定慧解度知見品，是曰持戒；假使能盡因緣之對不生禍福，是曰忍辱；勤修至行悉令平等而無偏斜，是曰精進；若以篤信其行精修而無垢濁，是曰一心；所見常明如晝日行不見闇冥，無所破壞無所不濟，是曰智慧；是為六。

「何謂觀清白住度無極有六事？若以覩見住立處所，清白慈地欲逮斯住，是曰布施；其能獲致瑞應之業，不起三事身口意行，是曰持戒；精進奉行四恩之法而無斷絕，是曰忍辱；所觀亘然道意巍巍而無邊際，是曰精進；積功累德日日增長聖明之行，是曰一心；察于清白，消除眾生生死諸善惡想及諸法想，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂觀清白住度無極有六事？若以覩見住立處所，清白慈地欲逮斯住，是曰布施；其能獲致瑞應之業，不起三事身口意行，是曰持戒；精進奉行四恩之法而無斷絕，是曰忍辱；所觀亘然道意巍巍而無邊際，是曰精進；積功累德日日增長聖明之行，是曰一心；察于清白，消除眾生生死諸善惡想及諸法想，是曰智慧；是為六。

「何謂法種度無極有六事？覩諸法苦用不達故而造禍福，是曰布施；其見中間心無所處不在有無，是曰持戒；若見愛欲疾而消之不令生長，是曰忍辱；其存正性未曾違失無上正真，是曰精進；具足種性三十七品不斷佛種，是曰一心；心成八等逮致諸法而不取證，是曰智慧；是為六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法種度無極有六事？覩諸法苦用不達故而造禍福，是曰布施；其見中間心無所處不在有無，是曰持戒；若見愛欲疾而消之不令生長，是曰忍辱；其存正性未曾違失無上正真，是曰精進；具足種性三十七品不斷佛種，是曰一心；心成八等逮致諸法而不取證，是曰智慧；是為六。」