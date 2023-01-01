賢劫經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫經卷第四

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

順時品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順時品第十二

佛告喜王菩薩：「何謂順時度無極有六事？消治眾瘡心無所著行如蓮華，是布施報；遵修春夏生百草木時節除寒，是持戒報；其身妙好巍巍殊妙如眾星明，是忍辱報；平等隨順無所違失，是精進報；皆以杜塞一切惡趣示其和安，是一心報；假使眾生在於惡路，各以若干光明照之使得解脫，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「何謂順時度無極有六事？消治眾瘡心無所著行如蓮華，是布施報；遵修春夏生百草木時節除寒，是持戒報；其身妙好巍巍殊妙如眾星明，是忍辱報；平等隨順無所違失，是精進報；皆以杜塞一切惡趣示其和安，是一心報；假使眾生在於惡路，各以若干光明照之使得解脫，是智慧報；是為六。

「何謂知時度無極有六事？若於臥寐向曉後夜，忽以曉了思惟正法，是布施報；身能棄家捐其財業行作沙門，是持戒報；告其車匿，歸解喻家父王及妻，成佛還國當相度脫，是忍辱報；其身修行志性出家受著袈裟，是精進報；若慕解脫求無上道，是一心報；入於寂然分別頌音，還入家居有所度脫，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂知時度無極有六事？若於臥寐向曉後夜，忽以曉了思惟正法，是布施報；身能棄家捐其財業行作沙門，是持戒報；告其車匿，歸解喻家父王及妻，成佛還國當相度脫，是忍辱報；其身修行志性出家受著袈裟，是精進報；若慕解脫求無上道，是一心報；入於寂然分別頌音，還入家居有所度脫，是智慧報；是為六。

「何謂分別度無極有六事？愍傷眾生入羅閱祇分衛福人，是布施報；上在天上為諸天人宣布道化，是持戒報；入羅閱祇遊行已訖，還上天頂以寂化眾，是忍辱報；直身而立無所依猗三昧正定，是精進報；若禪思惟解念三界一無真諦，是一心報；思惟察視十二緣起，根原所由皆因緣對，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂分別度無極有六事？愍傷眾生入羅閱祇分衛福人，是布施報；上在天上為諸天人宣布道化，是持戒報；入羅閱祇遊行已訖，還上天頂以寂化眾，是忍辱報；直身而立無所依猗三昧正定，是精進報；若禪思惟解念三界一無真諦，是一心報；思惟察視十二緣起，根原所由皆因緣對，是智慧報；是為六。

「何謂順世度無極有六事？行入分衛各各得利受者安隱，是布施報；順隨世意飢饉之時拔其虛乏，猶如羅摩子所遊至處多所濟難，是持戒報；逆諸非法解難不疑，受此道業，是忍辱報；若於六年超越眾礙無有一弊，是精進報；堅固行禪解於一切，所有悉無如聚泡沫，是一心報；不違犯法，飲食自然聞名皆歸，坐佛樹下降伏眾魔，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂順世度無極有六事？行入分衛各各得利受者安隱，是布施報；順隨世意飢饉之時拔其虛乏，猶如羅摩子所遊至處多所濟難，是持戒報；逆諸非法解難不疑，受此道業，是忍辱報；若於六年超越眾礙無有一弊，是精進報；堅固行禪解於一切，所有悉無如聚泡沫，是一心報；不違犯法，飲食自然聞名皆歸，坐佛樹下降伏眾魔，是智慧報；是為六。

「何謂邊際度無極有六事？若降伏魔并及官屬，因轉法輪度脫一切，是布施報；勸化一切三千世界眾生之類，使得永安而無眾患，是持戒報；誨訓眾生其鬪諍者令和合之，建立賢行使無所犯，是忍辱報；若三千界興亂令和同其道味，是精進報；行是四禪定意正受，奉行十善不以放逸，是一心報；斯消無明眾冥盡索使永無餘，逮致顯燿，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂邊際度無極有六事？若降伏魔并及官屬，因轉法輪度脫一切，是布施報；勸化一切三千世界眾生之類，使得永安而無眾患，是持戒報；誨訓眾生其鬪諍者令和合之，建立賢行使無所犯，是忍辱報；若三千界興亂令和同其道味，是精進報；行是四禪定意正受，奉行十善不以放逸，是一心報；斯消無明眾冥盡索使永無餘，逮致顯燿，是智慧報；是為六。

「何謂蠲除度無極有六事？往昔遊在迦夷羅衛國土，止頓周流七年教化，窮罪悉滅除其患難，是布施報；芟滅斯垢遊於三界而無所著，是持戒報；若能方便三毒消滅心無所生，是忍辱報；觀於眾生生死罪福等于慈哀，是精進報；其以患厭分別禪思，逮致八品而不忘失，是一心報；永無所妄斷於貪欲，消害無明興發道慧，除一切法令不虛妄，一心奉行智慧度無極，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂蠲除度無極有六事？往昔遊在迦夷羅衛國土，止頓周流七年教化，窮罪悉滅除其患難，是布施報；芟滅斯垢遊於三界而無所著，是持戒報；若能方便三毒消滅心無所生，是忍辱報；觀於眾生生死罪福等于慈哀，是精進報；其以患厭分別禪思，逮致八品而不忘失，是一心報；永無所妄斷於貪欲，消害無明興發道慧，除一切法令不虛妄，一心奉行智慧度無極，是智慧報；是為六。

「何謂金剛度無極有六事？若有逮致金剛三昧心不傾動，是布施報；若以方便棄捐無明奉行至德，是持戒報；趣于道義無所受焉，悉捨眾穢，是忍辱報；一切將護三界眾生，隨俗開化度脫一切，是精進報；己身功德止頓次第，隨順發起盡其本元，是一心報；知於一切眾生心性，成最正覺，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂金剛度無極有六事？若有逮致金剛三昧心不傾動，是布施報；若以方便棄捐無明奉行至德，是持戒報；趣于道義無所受焉，悉捨眾穢，是忍辱報；一切將護三界眾生，隨俗開化度脫一切，是精進報；己身功德止頓次第，隨順發起盡其本元，是一心報；知於一切眾生心性，成最正覺，是智慧報；是為六。

「何謂造救度無極有六事？以成正覺諸天所說，一心棄捐眾惡之行寂以禪定，思惟世法救護一切，是布施報；消滅惡趣地獄苦惱眾罪之患，是持戒報；曉了諸根德行成就，諸不具足皆令備悉，是忍辱報；消化一切諸眾生類塵勞之厄，永以無餘，是精進報；諸所伎樂不鼓自鳴，悅一切意悉發道心，是一心報；三千世界眾藏財寶，常造布施無央數億百千天人，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂造救度無極有六事？以成正覺諸天所說，一心棄捐眾惡之行寂以禪定，思惟世法救護一切，是布施報；消滅惡趣地獄苦惱眾罪之患，是持戒報；曉了諸根德行成就，諸不具足皆令備悉，是忍辱報；消化一切諸眾生類塵勞之厄，永以無餘，是精進報；諸所伎樂不鼓自鳴，悅一切意悉發道心，是一心報；三千世界眾藏財寶，常造布施無央數億百千天人，是智慧報；是為六。

「何謂自然度無極有六事？三千世界樹生華實冬夏恒茂，以用惠與諸所窮乏，是布施報；除於一切惱不可計勤苦之痛使長安和，是持戒報；一切眾生諸根具足究竟自然，是忍辱報；所有自然三千世界平如右掌，是精進報；諸色形像入於垢穢實不虛妄諸天蒙恩，是一心報；降伏四魔慧無等倫成最正覺，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂自然度無極有六事？三千世界樹生華實冬夏恒茂，以用惠與諸所窮乏，是布施報；除於一切惱不可計勤苦之痛使長安和，是持戒報；一切眾生諸根具足究竟自然，是忍辱報；所有自然三千世界平如右掌，是精進報；諸色形像入於垢穢實不虛妄諸天蒙恩，是一心報；降伏四魔慧無等倫成最正覺，是智慧報；是為六。

「何謂伏魔力度無極有六事？行菩薩道療治一切三千世界三毒之病，成最正覺，是布施報；消眾塵勞滅一切魔諸諍訟業，是持戒報；化諸天子眾害惡鬼不和之難，悉令永安，是忍辱報；其諸死魔官屬自然降伏歸命奉佛聖教，是精進報；無有五陰身魔自解而無縛結，是一心報；如其所願成最正覺為一切智，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂伏魔力度無極有六事？行菩薩道療治一切三千世界三毒之病，成最正覺，是布施報；消眾塵勞滅一切魔諸諍訟業，是持戒報；化諸天子眾害惡鬼不和之難，悉令永安，是忍辱報；其諸死魔官屬自然降伏歸命奉佛聖教，是精進報；無有五陰身魔自解而無縛結，是一心報；如其所願成最正覺為一切智，是智慧報；是為六。

「何謂不退度無極有六事？坐佛樹下一心精思而不厭足，是布施報；若以見魔而無所畏，自致正覺度于一切，是持戒報；其身不亂本末寂然心定永安，是忍辱報；其心忻然寂定安隱無有眾魔，是精進報；用等惠施，所行平正等無有異，是一心報；言行相副身口意定逮得佛道，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不退度無極有六事？坐佛樹下一心精思而不厭足，是布施報；若以見魔而無所畏，自致正覺度于一切，是持戒報；其身不亂本末寂然心定永安，是忍辱報；其心忻然寂定安隱無有眾魔，是精進報；用等惠施，所行平正等無有異，是一心報；言行相副身口意定逮得佛道，是智慧報；是為六。

「何謂一時度無極有六事？一時之頃勤修智慧，成無上正真道為最正覺，心所奉行導御隨時，是布施報；從其伴黨消除塵垢常奉清淨，是持戒報；世尊意念，永害三毒興隆三寶，是忍辱報；所度正受滅盡諸垢使無三毒，是精進報；曉了分別十二緣起斷諸牽連，是一心報；能以逮得無所忘失，識於三世去來今現一切諸法，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂一時度無極有六事？一時之頃勤修智慧，成無上正真道為最正覺，心所奉行導御隨時，是布施報；從其伴黨消除塵垢常奉清淨，是持戒報；世尊意念，永害三毒興隆三寶，是忍辱報；所度正受滅盡諸垢使無三毒，是精進報；曉了分別十二緣起斷諸牽連，是一心報；能以逮得無所忘失，識於三世去來今現一切諸法，是智慧報；是為六。

「何謂無所等度無極有六事？以肉眼見一切眾生在苦惱患，立于大安，是布施報；若以天眼見諸生死合散善惡，化使度世，是持戒報；勸化他人聲聞處所令無所著，是忍辱報；若以神足變化所為，往來周旋濟三界厄，是精進報；若有所念，心觀如是清淨之行頒宣之法，猶如梵天，是一心報；若以知時誓願聖慧，講說經法通于十方，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無所等度無極有六事？以肉眼見一切眾生在苦惱患，立于大安，是布施報；若以天眼見諸生死合散善惡，化使度世，是持戒報；勸化他人聲聞處所令無所著，是忍辱報；若以神足變化所為，往來周旋濟三界厄，是精進報；若有所念，心觀如是清淨之行頒宣之法，猶如梵天，是一心報；若以知時誓願聖慧，講說經法通于十方，是智慧報；是為六。

「何謂三昧度無極有六事？坐禪思惟無衣食想，在佛樹下處於道場，是布施報；其篤信法覺意順理不失精進，是持戒報；喜悅覺意樂於道義心不存俗，是忍辱報；分別經典十二部業，正覺之行以化一切，是精進報；而棄憒閙無有邪心，其三昧定而修正受，是一心報；其護覺意將養眾生令至大安，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂三昧度無極有六事？坐禪思惟無衣食想，在佛樹下處於道場，是布施報；其篤信法覺意順理不失精進，是持戒報；喜悅覺意樂於道義心不存俗，是忍辱報；分別經典十二部業，正覺之行以化一切，是精進報；而棄憒閙無有邪心，其三昧定而修正受，是一心報；其護覺意將養眾生令至大安，是智慧報；是為六。

「何謂訓誨度無極有六事？若得佛道觀察本末開化眾生，是布施報；正使無請無說經法為頒宣慧，是持戒報；光燿解脫奉持不犯，志性愍傷變化巍巍，是忍辱報；猶如憂為迦葉兄弟伴黨，三人自專以為道真，佛所勸化皆使至道，是精進報；眾生問義不以疑礙，講說宣傳各令得解，是一心報；分別發遣決了聖明靡不通達，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂訓誨度無極有六事？若得佛道觀察本末開化眾生，是布施報；正使無請無說經法為頒宣慧，是持戒報；光燿解脫奉持不犯，志性愍傷變化巍巍，是忍辱報；猶如憂為迦葉兄弟伴黨，三人自專以為道真，佛所勸化皆使至道，是精進報；眾生問義不以疑礙，講說宣傳各令得解，是一心報；分別發遣決了聖明靡不通達，是智慧報；是為六。

「何謂佛道度無極有六事？其以無明頒宣經典示以聖慧，是布施報；佛所遣使安隱無明，令至晃昱道德之光，是持戒報；滅一切穢順從永慌辯才無量，是忍辱報；其法平正致定不忘常念十方，是精進報；普入一切奉行至德強而有勢，是一心報；勇猛無畏曉了道元志無上真，是曰智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂佛道度無極有六事？其以無明頒宣經典示以聖慧，是布施報；佛所遣使安隱無明，令至晃昱道德之光，是持戒報；滅一切穢順從永慌辯才無量，是忍辱報；其法平正致定不忘常念十方，是精進報；普入一切奉行至德強而有勢，是一心報；勇猛無畏曉了道元志無上真，是曰智慧報；是為六。

「何謂一切智度無極有六事？在諸通慧目之所覩而無弊礙，是布施報；知眾會心所念本末，因為說法令心坦然，是持戒報；能聞遠近所演至要平等坦然，是忍辱報；隨時說法從一切意各各得解，是精進報；其宣經典不失次敘，各得其所方便有宜，是一心報；從其所樂講論正慧而無所受，發起一切成其詩頌，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂一切智度無極有六事？在諸通慧目之所覩而無弊礙，是布施報；知眾會心所念本末，因為說法令心坦然，是持戒報；能聞遠近所演至要平等坦然，是忍辱報；隨時說法從一切意各各得解，是精進報；其宣經典不失次敘，各得其所方便有宜，是一心報；從其所樂講論正慧而無所受，發起一切成其詩頌，是智慧報；是為六。

「何謂無餘度無極有六事？若心安隱奉行道法，發起至義至無餘難，是布施報；若用道法以為快樂，速為他人開化不逮，是持戒報；篤信諸佛所說經法，等無有異，是忍辱報；等觀三世去來今事永無罣礙，是精進報；若以禪思脫門三昧，因斯正受隨其所樂，恣其所為思惟定意，是一心報；各為講說若干品法，皆得開解志無上法，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無餘度無極有六事？若心安隱奉行道法，發起至義至無餘難，是布施報；若用道法以為快樂，速為他人開化不逮，是持戒報；篤信諸佛所說經法，等無有異，是忍辱報；等觀三世去來今事永無罣礙，是精進報；若以禪思脫門三昧，因斯正受隨其所樂，恣其所為思惟定意，是一心報；各為講說若干品法，皆得開解志無上法，是智慧報；是為六。

「何謂有餘度無極有六事？滅度之後舍利分布，以福訓誨使得無為，是布施報；思惟禁行親近無為恣其所樂，是持戒報；是於如來精舍神寺，諸天一切皆來自歸皆當作禮，是忍辱報；佛滅度後勤行訓誨精進不疲，為聲聞行不令罣礙，是精進報；稍漸進前三昧正受得至滅度，是一心報；以聖明根修度世慧普遊弘衍，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂有餘度無極有六事？滅度之後舍利分布，以福訓誨使得無為，是布施報；思惟禁行親近無為恣其所樂，是持戒報；是於如來精舍神寺，諸天一切皆來自歸皆當作禮，是忍辱報；佛滅度後勤行訓誨精進不疲，為聲聞行不令罣礙，是精進報；稍漸進前三昧正受得至滅度，是一心報；以聖明根修度世慧普遊弘衍，是智慧報；是為六。

「何謂可止度無極有六事？在於佛世教化眾生，受食利養行正不邪，是布施報；說可福報，猶如梵志字披羅陀，罵詈誹謗，佛時和顏不以瞋恨，爾時三億天人悉發道心，是持戒報；孫陀利者(晉曰善妙)謗毀如來，如來因是開化外學萬二千人令得解脫，是忍辱報；勢力堅強心常自視，由如菩薩行正慈心，若墮獸中為師子王，假使侵尅默然受之用化畜生，是精進報；若離其意加之不可默不與諍，靜然受之不抱在心，是一心報；若以禪思講宣道化，答所問義靡不得解，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂可止度無極有六事？在於佛世教化眾生，受食利養行正不邪，是布施報；說可福報，猶如梵志字披羅陀，罵詈誹謗，佛時和顏不以瞋恨，爾時三億天人悉發道心，是持戒報；孫陀利者(晉曰善妙)謗毀如來，如來因是開化外學萬二千人令得解脫，是忍辱報；勢力堅強心常自視，由如菩薩行正慈心，若墮獸中為師子王，假使侵尅默然受之用化畜生，是精進報；若離其意加之不可默不與諍，靜然受之不抱在心，是一心報；若以禪思講宣道化，答所問義靡不得解，是智慧報；是為六。

「何謂諸佛度無極有六事？若頒宣法遍告佛國悉使聞音，乃達上方一究竟天阿迦尼吒，是布施報；若演光明遍三千界，開化眾生普令安隱，是持戒報；其以法雨弘寬曠至，化諸編髮梵天之等使入大道，是忍辱報；變化神足顯其威神，憂為迦葉等類悅豫服為弟子，是精進報；心念梵天其心觀察我不以虛，志存梵行欲度諸梵，是一心報；以時開導如師子吼，莫不蒙慈，慈若虛空普覆一切，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂諸佛度無極有六事？若頒宣法遍告佛國悉使聞音，乃達上方一究竟天阿迦尼吒，是布施報；若演光明遍三千界，開化眾生普令安隱，是持戒報；其以法雨弘寬曠至，化諸編髮梵天之等使入大道，是忍辱報；變化神足顯其威神，憂為迦葉等類悅豫服為弟子，是精進報；心念梵天其心觀察我不以虛，志存梵行欲度諸梵，是一心報；以時開導如師子吼，莫不蒙慈，慈若虛空普覆一切，是智慧報；是為六。

「何謂方便度無極有六事？昔有梵志名隨堅，廣有所施各八萬四千，皆以勸助建立佛道，如比丘尼名大愛道，佛勸喻曰：『以金織成上於聖眾。』說是語時，八百比丘悉入法律，是布施報；諸滅度佛猶安隱學，以開外士名曰須摩，在於欲中則以六事調護其意使受道律，是持戒報；雖在仁和，由如往昔有一菩薩，行忍辱時，名羼提和，迦夷國王斷其手足及與耳鼻，血化乳湩，心不起瞋無有瘡病，念懷大哀愍如赤子，當時開度八十億天，是忍辱報；勉己勤修，猶如五通菩薩大志，勉出五百梵志童子，令歡喜悅悉受道教，是精進報；若聞經典勢力轉增，乃至無極定意正受，是一心報；恣意任力而頒宣法，隨其所好而度脫之，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂方便度無極有六事？昔有梵志名隨堅，廣有所施各八萬四千，皆以勸助建立佛道，如比丘尼名大愛道，佛勸喻曰：『以金織成上於聖眾。』說是語時，八百比丘悉入法律，是布施報；諸滅度佛猶安隱學，以開外士名曰須摩，在於欲中則以六事調護其意使受道律，是持戒報；雖在仁和，由如往昔有一菩薩，行忍辱時，名羼提和，迦夷國王斷其手足及與耳鼻，血化乳湩，心不起瞋無有瘡病，念懷大哀愍如赤子，當時開度八十億天，是忍辱報；勉己勤修，猶如五通菩薩大志，勉出五百梵志童子，令歡喜悅悉受道教，是精進報；若聞經典勢力轉增，乃至無極定意正受，是一心報；恣意任力而頒宣法，隨其所好而度脫之，是智慧報；是為六。

「何謂愁慼度無極有六事？若有所施心懷憂思，常如慧明供養大聖不以求利，是曰布施；招致道乘來於一切，造立道業成就具足，是曰持戒；由如申日(晉曰首寂)因外異學興惡請佛，緣是受教入於佛道，是曰忍辱；亦如往昔虛羅龍王，心毒勇猛霜雹五穀及害萬民，佛化開導，是曰精進；本成佛道為最正覺，時佛默然禪思不惓，梵天來下請佛勸助，唯垂說法救濟三界，是曰一心；猶如蛇蚖懷毒甚盛，佛來入火室開化入律降伏自歸，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂愁慼度無極有六事？若有所施心懷憂思，常如慧明供養大聖不以求利，是曰布施；招致道乘來於一切，造立道業成就具足，是曰持戒；由如申日(晉曰首寂)因外異學興惡請佛，緣是受教入於佛道，是曰忍辱；亦如往昔虛羅龍王，心毒勇猛霜雹五穀及害萬民，佛化開導，是曰精進；本成佛道為最正覺，時佛默然禪思不惓，梵天來下請佛勸助，唯垂說法救濟三界，是曰一心；猶如蛇蚖懷毒甚盛，佛來入火室開化入律降伏自歸，是曰智慧；是為六。

「何謂開化真陀度無極有六事？夫自安身救護他人，一切所有施而不悋，是曰布施；由如菩薩名蓮華藏，以金剛行心大堅強無所貪悋，一切眾生心計有身，言：『有吾我。』用吾我故等奉行法，為彼眾生寧失身命終不毀戒，是曰持戒；猶如昔鼈度眾賈人令不溺死，反懷惡心抱無反復，而念還害殺於鼈身，一心安慈無忿念意，是曰忍辱；猶若有魚在於水中牽掣人噉食其身體，及諸雜蟲來危人身，在中救之令有慈心，是曰精進；假使諸獸來欲殺人，悉能含耐而不加惡，是曰一心；若諷誦學億載經卷姟數譬喻，以是聖明度脫他人，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂開化真陀度無極有六事？夫自安身救護他人，一切所有施而不悋，是曰布施；由如菩薩名蓮華藏，以金剛行心大堅強無所貪悋，一切眾生心計有身，言：『有吾我。』用吾我故等奉行法，為彼眾生寧失身命終不毀戒，是曰持戒；猶如昔鼈度眾賈人令不溺死，反懷惡心抱無反復，而念還害殺於鼈身，一心安慈無忿念意，是曰忍辱；猶若有魚在於水中牽掣人噉食其身體，及諸雜蟲來危人身，在中救之令有慈心，是曰精進；假使諸獸來欲殺人，悉能含耐而不加惡，是曰一心；若諷誦學億載經卷姟數譬喻，以是聖明度脫他人，是曰智慧；是為六。

「何謂為異度無極有六事？若有所見飢乏窮厄隨時與之，是曰布施；如號名聞梵志道士，大祠祀施我在中食，因開化之而發道心，是曰持戒；又其梵志勤設醫藥，以治眾病加示法藥，諮嗟至德，悉使眾生得生天上，是曰忍辱；勤修身行解出家業，雖未成佛勇銳如斯，是曰精進；其以禪思超在山頂，無上正真受以三達知去來今，是曰一心；若以體解十八不共諸佛妙法，頒宣道化十八地獄，是曰智慧；是為六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為異度無極有六事？若有所見飢乏窮厄隨時與之，是曰布施；如號名聞梵志道士，大祠祀施我在中食，因開化之而發道心，是曰持戒；又其梵志勤設醫藥，以治眾病加示法藥，諮嗟至德，悉使眾生得生天上，是曰忍辱；勤修身行解出家業，雖未成佛勇銳如斯，是曰精進；其以禪思超在山頂，無上正真受以三達知去來今，是曰一心；若以體解十八不共諸佛妙法，頒宣道化十八地獄，是曰智慧；是為六。」

三十七品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七品第十三

佛告喜王菩薩：「何謂四斷度無極有六事？諸惡不善未有生矣護令不起，是六度無極合集勢力，消滅塵勞常使清淨，是曰布施；求不善服消除眾惡非宜事業，是曰持戒；解於自然非法之元化使入道，是曰忍辱；未生諸惡尋前盡滅興隆道法，是曰精進；勸化他人使入正真宣傳道業，是曰一心；究竟自然諸惡不善使不復生，因是心行長養道化，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「何謂四斷度無極有六事？諸惡不善未有生矣護令不起，是六度無極合集勢力，消滅塵勞常使清淨，是曰布施；求不善服消除眾惡非宜事業，是曰持戒；解於自然非法之元化使入道，是曰忍辱；未生諸惡尋前盡滅興隆道法，是曰精進；勸化他人使入正真宣傳道業，是曰一心；究竟自然諸惡不善使不復生，因是心行長養道化，是曰智慧；是為六。

「何謂這起尋滅度無極有六事？若塵勞興親入其中，覩見菩薩方便習真，是曰布施；患厭愛欲難之不淨奉清明業，是曰持戒；在彼斷穢遵修清白，若盡惡習非法之元，功德未生勤勸使興，是曰忍辱；若解了慧分別塵勞消眾愛欲，是曰精進；常在燕居專心禪思定意三昧，是曰一心；篤信他人六度無極，興發善德度脫一切，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂這起尋滅度無極有六事？若塵勞興親入其中，覩見菩薩方便習真，是曰布施；患厭愛欲難之不淨奉清明業，是曰持戒；在彼斷穢遵修清白，若盡惡習非法之元，功德未生勤勸使興，是曰忍辱；若解了慧分別塵勞消眾愛欲，是曰精進；常在燕居專心禪思定意三昧，是曰一心；篤信他人六度無極，興發善德度脫一切，是曰智慧；是為六。

「何謂未興眾德因而興之度無極有六事？若發諸善不捨虛乏，積功累德每生自尅，是曰布施；若致善德益以好樂，令使增長以惠一切，是曰持戒；遵空無事不盡德本，以消眾惡不善之行，是曰忍辱；身口立行方便無緣因興道德，是曰精進；若奉法教攝眾猗想，而不忘失定意正受，是曰一心；所造得興無起發意，成就道明開化一切皆荷道慈，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂未興眾德因而興之度無極有六事？若發諸善不捨虛乏，積功累德每生自尅，是曰布施；若致善德益以好樂，令使增長以惠一切，是曰持戒；遵空無事不盡德本，以消眾惡不善之行，是曰忍辱；身口立行方便無緣因興道德，是曰精進；若奉法教攝眾猗想，而不忘失定意正受，是曰一心；所造得興無起發意，成就道明開化一切皆荷道慈，是曰智慧；是為六。

「何謂以發立德度無極有六事？以起眾善功德之元，不生惡行無益之義，是曰布施；以斯忻樂唯志至真，不念小業無益一切，是曰持戒；察諸應宜而不懷恨除眾不慎，是曰忍辱；所可將護未曾虛妄皆入於道，是曰精進；奉遵道力不為羸劣強而有勢，是曰一心；順從習俗一切不墮邪見六十二疑，勸助一切不抱妄想，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂以發立德度無極有六事？以起眾善功德之元，不生惡行無益之義，是曰布施；以斯忻樂唯志至真，不念小業無益一切，是曰持戒；察諸應宜而不懷恨除眾不慎，是曰忍辱；所可將護未曾虛妄皆入於道，是曰精進；奉遵道力不為羸劣強而有勢，是曰一心；順從習俗一切不墮邪見六十二疑，勸助一切不抱妄想，是曰智慧；是為六。

「何謂神足度無極有六事？斷眾貪穢思惟經典，以成神足未曾忘失，是曰布施；云何菩薩而具足成就，從意所樂無所好念？若以法義而喜施與救濟危厄，是曰持戒；其樂堅固不可毀壞心不生恨，是曰忍辱；若慕出家棄世榮樂以法自娛，是曰精進；若以正觀一切如幻三界若化，是曰一心；設好決疑無餘結網深入微妙，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂神足度無極有六事？斷眾貪穢思惟經典，以成神足未曾忘失，是曰布施；云何菩薩而具足成就，從意所樂無所好念？若以法義而喜施與救濟危厄，是曰持戒；其樂堅固不可毀壞心不生恨，是曰忍辱；若慕出家棄世榮樂以法自娛，是曰精進；若以正觀一切如幻三界若化，是曰一心；設好決疑無餘結網深入微妙，是曰智慧；是為六。

「何謂四神足勤修精進度無極有六事？若護神足飛到十方，無所罣礙開化一切，是曰布施；若以慇懃志於大業心進願樂，願樂輕舉遊行天下，是曰持戒；勤修發意日日增進，而不懈廢并化眾生，是曰忍辱；逮得方便所當興為，出家學道不好邪行，是曰精進；決眾狐疑悉使開化，可意悅豫因發道心，是曰一心；所可勸助普入一切，諸闇蔽人使識正真，十方蒙恩，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂四神足勤修精進度無極有六事？若護神足飛到十方，無所罣礙開化一切，是曰布施；若以慇懃志於大業心進願樂，願樂輕舉遊行天下，是曰持戒；勤修發意日日增進，而不懈廢并化眾生，是曰忍辱；逮得方便所當興為，出家學道不好邪行，是曰精進；決眾狐疑悉使開化，可意悅豫因發道心，是曰一心；所可勸助普入一切，諸闇蔽人使識正真，十方蒙恩，是曰智慧；是為六。

「何謂心行神足度無極有六事？其心平等盡眾垢塵常行清淨，是曰布施；若離愛欲不淨之行奉修清白，是曰持戒；曉了所生如是滅盡不得久存，唯道可恃，是曰忍辱；逮得無想，雖有所逮逮無所逮，是曰精進；心所建立除去所拘，而無所住常遵正真，是曰一心；斷眾結著未曾有縛心等如空，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂心行神足度無極有六事？其心平等盡眾垢塵常行清淨，是曰布施；若離愛欲不淨之行奉修清白，是曰持戒；曉了所生如是滅盡不得久存，唯道可恃，是曰忍辱；逮得無想，雖有所逮逮無所逮，是曰精進；心所建立除去所拘，而無所住常遵正真，是曰一心；斷眾結著未曾有縛心等如空，是曰智慧；是為六。

「何謂所識神足度無極有六事？所識造行使離愛欲無復貪塵，是曰布施；若逮真正不為危諂一切無犯，是曰持戒；勸助清淨而無瑕穢常慎眾諍，是曰忍辱；所可越度普入一切眾生蒙荷，是曰精進；若能覺知諸所罣礙皆是損秏不為放逸，是曰一心；以棄弊塞脫無罣礙，不失大辯開導不逮咸令深入，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂所識神足度無極有六事？所識造行使離愛欲無復貪塵，是曰布施；若逮真正不為危諂一切無犯，是曰持戒；勸助清淨而無瑕穢常慎眾諍，是曰忍辱；所可越度普入一切眾生蒙荷，是曰精進；若能覺知諸所罣礙皆是損秏不為放逸，是曰一心；以棄弊塞脫無罣礙，不失大辯開導不逮咸令深入，是曰智慧；是為六。

「何謂第一禪度無極有六事？所勤方便逮得功德不可限量，是曰布施；所觀察事善權隨時不失一切，是曰持戒；其第一禪受攝方便不失一心，志存定慧常思仁和，是曰忍辱；若消五陰成就五通，遍入五趣而往化之，是曰精進；以致一定專精心寂，而無所生覩見十方，是曰一心；五人至願不能堅固而違本誓，稽首自歸順從道教，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂第一禪度無極有六事？所勤方便逮得功德不可限量，是曰布施；所觀察事善權隨時不失一切，是曰持戒；其第一禪受攝方便不失一心，志存定慧常思仁和，是曰忍辱；若消五陰成就五通，遍入五趣而往化之，是曰精進；以致一定專精心寂，而無所生覩見十方，是曰一心；五人至願不能堅固而違本誓，稽首自歸順從道教，是曰智慧；是為六。

「何謂第二禪度無極有六事？若以禪思斷眾妄想疾得堅固，是曰布施；曉了無限不可計處，道利戒法因荷其恩，是曰持戒；覺寤眾生自能分別，一切悉空心不復起，是曰忍辱；若靜燕居習自攝心而不放逸，是曰精進；若樂解脫存不退轉，不志小節定意正受，是曰一心；所觀發明愍己哀彼，一切普等不為偏黨，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂第二禪度無極有六事？若以禪思斷眾妄想疾得堅固，是曰布施；曉了無限不可計處，道利戒法因荷其恩，是曰持戒；覺寤眾生自能分別，一切悉空心不復起，是曰忍辱；若靜燕居習自攝心而不放逸，是曰精進；若樂解脫存不退轉，不志小節定意正受，是曰一心；所觀發明愍己哀彼，一切普等不為偏黨，是曰智慧；是為六。

「何謂第三禪度無極有六事？行第三禪忻樂順安，棄捐眾惡不善之業，是曰布施；方便勤修捨諸伎樂志存禁義，是曰持戒；其心專精離於所好，外眾邪欲不以歡喜，是曰忍辱；而於其內察無常苦空靜非身，無所忘失建立其志，是曰精進；其意堅固靡所不達行不馳騁，是曰一心；以盡諸漏，無復報應罪福之患有無之業，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂第三禪度無極有六事？行第三禪忻樂順安，棄捐眾惡不善之業，是曰布施；方便勤修捨諸伎樂志存禁義，是曰持戒；其心專精離於所好，外眾邪欲不以歡喜，是曰忍辱；而於其內察無常苦空靜非身，無所忘失建立其志，是曰精進；其意堅固靡所不達行不馳騁，是曰一心；以盡諸漏，無復報應罪福之患有無之業，是曰智慧；是為六。

「何謂第四禪度無極有六事？若以四禪斷一切眾苦，志於法樂永除眾惱無復諸難，是曰布施；悉棄眾苦三界終始長樂無患，是曰持戒；盡察一切周旋三界，生死危厄究竟本無，是曰忍辱；以得燕寂未曾想求，存念逮得而無所望，是曰精進；以獲致安禪思不慌定意正受，是曰一心；以成清淨勸助甘露不死之藥名曰法訓，以療一切盲冥不達，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂第四禪度無極有六事？若以四禪斷一切眾苦，志於法樂永除眾惱無復諸難，是曰布施；悉棄眾苦三界終始長樂無患，是曰持戒；盡察一切周旋三界，生死危厄究竟本無，是曰忍辱；以得燕寂未曾想求，存念逮得而無所望，是曰精進；以獲致安禪思不慌定意正受，是曰一心；以成清淨勸助甘露不死之藥名曰法訓，以療一切盲冥不達，是曰智慧；是為六。

「何謂身意止度無極有六事？云何身意止？盡身不淨殺盜婬業，奉身淨行不計有我，是曰布施；棄捐所有親親之宜無所戀慕，是曰持戒；若以好樂無吾我法不貪三界，是曰忍辱；一切所見放逸其心；令得自在不從非法，是曰精進；若覩一切三世自然，本無所有猶如幻化，是曰一心；見諸所非法自起滅，本無所生悉亦無處緣對而興，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂身意止度無極有六事？云何身意止？盡身不淨殺盜婬業，奉身淨行不計有我，是曰布施；棄捐所有親親之宜無所戀慕，是曰持戒；若以好樂無吾我法不貪三界，是曰忍辱；一切所見放逸其心；令得自在不從非法，是曰精進；若覩一切三世自然，本無所有猶如幻化，是曰一心；見諸所非法自起滅，本無所生悉亦無處緣對而興，是曰智慧；是為六。

「何謂痛痒意止度無極有六事？若使不顯心無所貪，痛痒意止自然休息不追眾緣，是曰布施；以覩苦痛不造禍福無復眾患，是曰持戒；篤信空義心無所生，堪任一切諸不可行，是曰忍辱；不猗痛痒善惡苦樂亦無所著，是曰精進；其以樂痛在於三界，消三毒苦永無有餘，是曰一心；若以善斷一切諸痛，志慕道法未曾有患，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂痛痒意止度無極有六事？若使不顯心無所貪，痛痒意止自然休息不追眾緣，是曰布施；以覩苦痛不造禍福無復眾患，是曰持戒；篤信空義心無所生，堪任一切諸不可行，是曰忍辱；不猗痛痒善惡苦樂亦無所著，是曰精進；其以樂痛在於三界，消三毒苦永無有餘，是曰一心；若以善斷一切諸痛，志慕道法未曾有患，是曰智慧；是為六。

「何謂心意止度無極有六事？斷諸所樂五欲所思，自見其心興發法念，是曰布施；覩彼瑕穢自調其心柔順隨真，是曰持戒；觀察諸法令意念止遵奉六度，是曰忍辱；若能禁制心所馳逸使不邪行，是曰精進；若想他人心止愛欲，解悉本無，是曰一心；所見篤信依於緣使，奉空無相無願之法，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂心意止度無極有六事？斷諸所樂五欲所思，自見其心興發法念，是曰布施；覩彼瑕穢自調其心柔順隨真，是曰持戒；觀察諸法令意念止遵奉六度，是曰忍辱；若能禁制心所馳逸使不邪行，是曰精進；若想他人心止愛欲，解悉本無，是曰一心；所見篤信依於緣使，奉空無相無願之法，是曰智慧；是為六。

「何謂法意止度無極有六事？覩諸法實為示顯明各使心開，是曰布施；一切所觀皆悉本空，盡察諸法，猶如幻化覩眾本無，是曰持戒；遵奉經典勤修報應，以施一切無所增損，是曰忍辱；若見危他常抱慈心，棄捐眾害志存道法，是曰精進；雖遊諸法了一切法，無所著猗其志寂定，是曰一心；順其上下十二緣起，曉斯無際本末悉寂，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法意止度無極有六事？覩諸法實為示顯明各使心開，是曰布施；一切所觀皆悉本空，盡察諸法，猶如幻化覩眾本無，是曰持戒；遵奉經典勤修報應，以施一切無所增損，是曰忍辱；若見危他常抱慈心，棄捐眾害志存道法，是曰精進；雖遊諸法了一切法，無所著猗其志寂定，是曰一心；順其上下十二緣起，曉斯無際本末悉寂，是曰智慧；是為六。

「何謂見其苦諦度無極有六事？目覩三世心解皆空，捨眾苦患無所希求，是曰布施；見諸苦元無一可樂，因致生死皆為憂惱，是曰持戒；察眾苦事從己緣對，而有此難悉虛無本，是曰忍辱；觀諸苦惱悉從微起，不能分別用無覺故，是曰精進；視其諸苦由因習生，自將邪冥悉本清淨，是曰一心；如是觀者不為邪行，斷一切苦使無根元何有枝流，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂見其苦諦度無極有六事？目覩三世心解皆空，捨眾苦患無所希求，是曰布施；見諸苦元無一可樂，因致生死皆為憂惱，是曰持戒；察眾苦事從己緣對，而有此難悉虛無本，是曰忍辱；觀諸苦惱悉從微起，不能分別用無覺故，是曰精進；視其諸苦由因習生，自將邪冥悉本清淨，是曰一心；如是觀者不為邪行，斷一切苦使無根元何有枝流，是曰智慧；是為六。

「何謂習諦度無極有六事？若以習行心捨眾業五陰六衰，是曰布施；若見眾生五陰六衰十二諸入，除去諸習，是曰持戒；若以和同生度無極，成諸法行無上道業，是曰忍辱；若捐愛欲具道品法，觀一切法覩見其無所因由生，是曰精進；若斷眾結一切受處而無所受，是曰一心；其觀眾難無益之法，消害苦惱虛偽之患，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂習諦度無極有六事？若以習行心捨眾業五陰六衰，是曰布施；若見眾生五陰六衰十二諸入，除去諸習，是曰持戒；若以和同生度無極，成諸法行無上道業，是曰忍辱；若捐愛欲具道品法，觀一切法覩見其無所因由生，是曰精進；若斷眾結一切受處而無所受，是曰一心；其觀眾難無益之法，消害苦惱虛偽之患，是曰智慧；是為六。

「何謂盡諦度無極有六事？逮得盡苦遵行道義奉行無願，是曰布施；若以志樂滅盡之行，盡無所盡為以都盡，是曰持戒；除去眾想罣礙之本，而復自然悉無所著，是曰忍辱；從本以來所更勤苦，以滅眾惱長得安隱，是曰精進；志存清修燕坐獨處，思惟三昧自伏其意，是曰一心；若不取證志盡塵垢，無有愛欲正受定意心不懷亂，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂盡諦度無極有六事？逮得盡苦遵行道義奉行無願，是曰布施；若以志樂滅盡之行，盡無所盡為以都盡，是曰持戒；除去眾想罣礙之本，而復自然悉無所著，是曰忍辱；從本以來所更勤苦，以滅眾惱長得安隱，是曰精進；志存清修燕坐獨處，思惟三昧自伏其意，是曰一心；若不取證志盡塵垢，無有愛欲正受定意心不懷亂，是曰智慧；是為六。

「何謂道度無極有六事？若獲至真行與道俱，和同不慌救濟眾厄，是曰布施；其覩道業而從經典，不反邪教因而化之，是曰持戒；其念其法若不念道，勸助入法存在正真，是曰忍辱；其總持法攬三界元，宣布經典遵承道教，是曰精進；假在道行不隨世俗，因其正真而不虛妄，是曰一心；若能解道隨其形類，一切悉了各開化之，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂道度無極有六事？若獲至真行與道俱，和同不慌救濟眾厄，是曰布施；其覩道業而從經典，不反邪教因而化之，是曰持戒；其念其法若不念道，勸助入法存在正真，是曰忍辱；其總持法攬三界元，宣布經典遵承道教，是曰精進；假在道行不隨世俗，因其正真而不虛妄，是曰一心；若能解道隨其形類，一切悉了各開化之，是曰智慧；是為六。

「何謂信根度無極有六事？信斷眾惡悉為本寂，除不善行為顯道元，是曰布施；奉行篤信樂一切法，眾德之元悉無所生，是曰持戒；以懷至信得歡喜悅，無有瞋恚，是曰忍辱；達無所有以好真有，究竟執持一切諸法，是曰精進；以解脫根道德之元，信勤精進眾根寂定，是曰一心；以能存信志存道品不慕邪念，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂信根度無極有六事？信斷眾惡悉為本寂，除不善行為顯道元，是曰布施；奉行篤信樂一切法，眾德之元悉無所生，是曰持戒；以懷至信得歡喜悅，無有瞋恚，是曰忍辱；達無所有以好真有，究竟執持一切諸法，是曰精進；以解脫根道德之元，信勤精進眾根寂定，是曰一心；以能存信志存道品不慕邪念，是曰智慧；是為六。

「何謂精進根度無極有六事？所可勤修志御堅固，奉行方便永無貪悋，是曰布施；不猗有為不捨顯明寂於無為，是曰持戒；身之所行一切形類都無犯害，是曰忍辱；志存玄逈慕大弘誓無極之哀，是曰精進；聽隨時節聞輒奉行而不懈廢，是曰一心；所學法普悉暢現世後世之事度世之業，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂精進根度無極有六事？所可勤修志御堅固，奉行方便永無貪悋，是曰布施；不猗有為不捨顯明寂於無為，是曰持戒；身之所行一切形類都無犯害，是曰忍辱；志存玄逈慕大弘誓無極之哀，是曰精進；聽隨時節聞輒奉行而不懈廢，是曰一心；所學法普悉暢現世後世之事度世之業，是曰智慧；是為六。

「何謂意根度無極有六事？若見真諦，覩家居業眾穢之患棄捐所處，是曰布施；觀有為貪不念無為消諸所著，是曰持戒；察其逆順不習眾苦無所貪心，是曰忍辱；若能總持一切諸法永不忘失至道德本，是曰精進；行寂然義入諸所生心無所生，是曰一心；從如審諦不隨虛妄，思惟諸法無有根本，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂意根度無極有六事？若見真諦，覩家居業眾穢之患棄捐所處，是曰布施；觀有為貪不念無為消諸所著，是曰持戒；察其逆順不習眾苦無所貪心，是曰忍辱；若能總持一切諸法永不忘失至道德本，是曰精進；行寂然義入諸所生心無所生，是曰一心；從如審諦不隨虛妄，思惟諸法無有根本，是曰智慧；是為六。

「何謂定意根度無極有六事？以定意根消除塵勞難及玄虛無復眾患，是曰布施；棄捨諸亂得三昧定開示一切，是曰持戒；若心寂然未曾有亂，得住定意正受之業，是曰忍辱；若志不樂諸因緣事，甘樂法樂為無上法，是曰精進；其心專一而無二念，定意正受導利一切，是曰一心；強而有勢志不怯弱，伏心自制行三昧定意，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂定意根度無極有六事？以定意根消除塵勞難及玄虛無復眾患，是曰布施；棄捨諸亂得三昧定開示一切，是曰持戒；若心寂然未曾有亂，得住定意正受之業，是曰忍辱；若志不樂諸因緣事，甘樂法樂為無上法，是曰精進；其心專一而無二念，定意正受導利一切，是曰一心；強而有勢志不怯弱，伏心自制行三昧定意，是曰智慧；是為六。

「何謂慧根度無極有六事？志存聖明一切所有，而悉消除眾塵之行，是曰布施；以致明達至遠玄妙心無所猗，是曰持戒；能為眾生忍一切勞，生死周旋世世不廢，是曰忍辱；曉了道義總攬至要解本清淨，是曰精進；以上聖明寂然惔怕，為眾生故宣其本元，是曰一心；以慧解脫奉無所行，靡不通達三界蒙恩，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂慧根度無極有六事？志存聖明一切所有，而悉消除眾塵之行，是曰布施；以致明達至遠玄妙心無所猗，是曰持戒；能為眾生忍一切勞，生死周旋世世不廢，是曰忍辱；曉了道義總攬至要解本清淨，是曰精進；以上聖明寂然惔怕，為眾生故宣其本元，是曰一心；以慧解脫奉無所行，靡不通達三界蒙恩，是曰智慧；是為六。

「何謂信力度無極有六事？若有所信無所違失如師子王子，與眾共約未曾失信，是曰布施；戒所立處而無所懈，猶如往昔有象子食以長其身，菩薩如是服柔順法，能思惟此以成佛道，是曰持戒；正使人來破碎骨髓，續習慈心，由如蘇摩菩薩大士救諸蠕動，雖有害者其心不變，是曰忍辱；勤行精進未曾退悔，盡其根元如竭大海，所行如是消婬怒癡，是曰精進；若以禪思如法悅豫，行轉增進消除眾想，是曰一心；所修聖慧而無所受，所行如法不違道教，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂信力度無極有六事？若有所信無所違失如師子王子，與眾共約未曾失信，是曰布施；戒所立處而無所懈，猶如往昔有象子食以長其身，菩薩如是服柔順法，能思惟此以成佛道，是曰持戒；正使人來破碎骨髓，續習慈心，由如蘇摩菩薩大士救諸蠕動，雖有害者其心不變，是曰忍辱；勤行精進未曾退悔，盡其根元如竭大海，所行如是消婬怒癡，是曰精進；若以禪思如法悅豫，行轉增進消除眾想，是曰一心；所修聖慧而無所受，所行如法不違道教，是曰智慧；是為六。

「何謂精進力度無極有六事？行甚忍辱隨時方便度脫一切，是曰布施；若以勢力致於最勝然可所作，猶如俱耶國王之子力伏怨敵，是曰持戒；若聞虛無隨順可之，猶如須星國王夫人所行殊特柔軟仁和莫不歸伏，是曰忍辱；所奉勤修能行至真，致大通達不樂懈廢，是曰精進；所行禪思普無不入，救脫一切而無放逸，是曰一心；因明所生遂致成就隨時順義，猶如往古欝多童子誘諸伴黨，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂精進力度無極有六事？行甚忍辱隨時方便度脫一切，是曰布施；若以勢力致於最勝然可所作，猶如俱耶國王之子力伏怨敵，是曰持戒；若聞虛無隨順可之，猶如須星國王夫人所行殊特柔軟仁和莫不歸伏，是曰忍辱；所奉勤修能行至真，致大通達不樂懈廢，是曰精進；所行禪思普無不入，救脫一切而無放逸，是曰一心；因明所生遂致成就隨時順義，猶如往古欝多童子誘諸伴黨，是曰智慧；是為六。

「何謂意力度無極有六事？若在天界而不斷除天上五樂，心不犯欲亦無所顯，是曰布施；若覩諸天天上玉女，見其患難而無所著，是曰持戒；雖在天宮不貪天上，不樂寶殿自然百味，是曰忍辱；以作天人志在解脫，離眾甘樂以法為樂，是曰精進；若在諸天住在眾會，其心不亂定意志法，是曰一心；為諸天人頒宣經典，而志詳序不懷恐怖，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂意力度無極有六事？若在天界而不斷除天上五樂，心不犯欲亦無所顯，是曰布施；若覩諸天天上玉女，見其患難而無所著，是曰持戒；雖在天宮不貪天上，不樂寶殿自然百味，是曰忍辱；以作天人志在解脫，離眾甘樂以法為樂，是曰精進；若在諸天住在眾會，其心不亂定意志法，是曰一心；為諸天人頒宣經典，而志詳序不懷恐怖，是曰智慧；是為六。

「何謂定力度無極有六事？一切所有施而不悋寂然悅豫，若摩調王棄國捐王行作沙門，是曰布施；慎護身行無有口過，將養其意心不追世，是曰持戒；舉動作事隨順安隱不隨非義，是曰忍辱；觀察諸法覩如真諦而無邪念，是曰精進；其一切法，眾學四輩志無上正真所觀覩諸法空無所有，是曰一心；不猗世法其心誓願，由如陶家成就眾器，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂定力度無極有六事？一切所有施而不悋寂然悅豫，若摩調王棄國捐王行作沙門，是曰布施；慎護身行無有口過，將養其意心不追世，是曰持戒；舉動作事隨順安隱不隨非義，是曰忍辱；觀察諸法覩如真諦而無邪念，是曰精進；其一切法，眾學四輩志無上正真所觀覩諸法空無所有，是曰一心；不猗世法其心誓願，由如陶家成就眾器，是曰智慧；是為六。

「何謂慧力度無極有六事？有來索頭即以施之不逆其心，若如往昔迦夷國王敢有求者輒施與之，是曰布施；救護他人不貪己身，由如閱叉斷絕王路，菩薩爾時不惜軀命與鬼神鬪而降化之，為一切故，開通王路使眾賈客安隱往來，是曰持戒；昔者菩薩三反入海，欲脫諸難使眾人安將從歸家，是曰忍辱；所興施與得其處所，越眾河源七反入海，致眾財寶以救貧匱，是曰精進；以禪思度恣其心意，欲生何所天上人間十方佛前，是曰一心；所遵聖明解如野馬，善將護己勸遵聖道，使宣道法，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂慧力度無極有六事？有來索頭即以施之不逆其心，若如往昔迦夷國王敢有求者輒施與之，是曰布施；救護他人不貪己身，由如閱叉斷絕王路，菩薩爾時不惜軀命與鬼神鬪而降化之，為一切故，開通王路使眾賈客安隱往來，是曰持戒；昔者菩薩三反入海，欲脫諸難使眾人安將從歸家，是曰忍辱；所興施與得其處所，越眾河源七反入海，致眾財寶以救貧匱，是曰精進；以禪思度恣其心意，欲生何所天上人間十方佛前，是曰一心；所遵聖明解如野馬，善將護己勸遵聖道，使宣道法，是曰智慧；是為六。

「何謂念覺意度無極有六事？捨不善念專精進念，因思功德發無上正真，是曰布施；意所依念思惟法相，而自檢已令不馳騁，是曰持戒；若志惟念合集諸法，不令馳逸柔軟和調，是曰忍辱；志所勤修無所望捨，懷抱道志以愍一切一心定意，是曰精進；強而有勢救攝諸力令不羸劣，是曰一心；已脫意念順從義力，高德之義聖明難及，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂念覺意度無極有六事？捨不善念專精進念，因思功德發無上正真，是曰布施；意所依念思惟法相，而自檢已令不馳騁，是曰持戒；若志惟念合集諸法，不令馳逸柔軟和調，是曰忍辱；志所勤修無所望捨，懷抱道志以愍一切一心定意，是曰精進；強而有勢救攝諸力令不羸劣，是曰一心；已脫意念順從義力，高德之義聖明難及，是曰智慧；是為六。

「何謂法覺意度無極有六事？選擇諸法奉清淨行棄眾瑕穢，是曰布施；順求解脫宣傳諸法，以化一切三界之患，是曰持戒；棄捐吾我無所戀慕，唯念道寶無上正真，是曰忍辱；所行正義，選求經典六度無極三乘之藏，是曰精進；普求諸法無有色像，坦然玄虛無有處所，是曰一心；推於一切諸所有處，不可護持本原自然，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法覺意度無極有六事？選擇諸法奉清淨行棄眾瑕穢，是曰布施；順求解脫宣傳諸法，以化一切三界之患，是曰持戒；棄捐吾我無所戀慕，唯念道寶無上正真，是曰忍辱；所行正義，選求經典六度無極三乘之藏，是曰精進；普求諸法無有色像，坦然玄虛無有處所，是曰一心；推於一切諸所有處，不可護持本原自然，是曰智慧；是為六。

「何謂精進覺意度無極有六事？若能覺了一切財業為不可保，心無所著棄世所有，是曰布施；所行勤修永無所樂，慕于道法志無上真，是曰持戒；所勤修行了於三界，天上天下悉如幻化無所依猗，是曰忍辱；自調己心教化眾生，靡不究暢各得其所，是曰精進；所念禪思斷諸結著，求其本末不見根原，是曰一心；明無所依不從他受，曉了一切諸術音響入第七地，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂精進覺意度無極有六事？若能覺了一切財業為不可保，心無所著棄世所有，是曰布施；所行勤修永無所樂，慕于道法志無上真，是曰持戒；所勤修行了於三界，天上天下悉如幻化無所依猗，是曰忍辱；自調己心教化眾生，靡不究暢各得其所，是曰精進；所念禪思斷諸結著，求其本末不見根原，是曰一心；明無所依不從他受，曉了一切諸術音響入第七地，是曰智慧；是為六。

「何謂喜覺意度無極有六事？和顏悅色愛法無厭，是曰布施；護身三事口四意三，是曰持戒；心柔軟好未曾起恚，是曰忍辱；念十方佛無有邪想，是曰精進；其心寂安悉無所生，是曰一心；聖明了了解一切空，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂喜覺意度無極有六事？和顏悅色愛法無厭，是曰布施；護身三事口四意三，是曰持戒；心柔軟好未曾起恚，是曰忍辱；念十方佛無有邪想，是曰精進；其心寂安悉無所生，是曰一心；聖明了了解一切空，是曰智慧；是為六。

「何謂信覺意度無極有六事？身行篤信表裏相應，是曰布施；心懷篤信無有邪想，是曰持戒；在於生死不發貪嫉，是曰忍辱；所懷篤信未曾斷絕，通達大理無所蔽礙，是曰精進；合集諸信而不散失無上正真度脫一切，是曰一心；觀察諸盡使無所滅，好樂正真救濟三界，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂信覺意度無極有六事？身行篤信表裏相應，是曰布施；心懷篤信無有邪想，是曰持戒；在於生死不發貪嫉，是曰忍辱；所懷篤信未曾斷絕，通達大理無所蔽礙，是曰精進；合集諸信而不散失無上正真度脫一切，是曰一心；觀察諸盡使無所滅，好樂正真救濟三界，是曰智慧；是為六。

「何謂定覺意度無極有六事？所行精進而不懈廢，若得定意見十方佛，是曰布施；逮得寂靜離眾欲愛，不貪榮好常志大道，是曰持戒；所止定意受諸道品，奉八正路菩薩之法亦無所取，是曰忍辱；其意平等了一切空，本來自然無所破壞，是曰精進；使諸往見六十二事，羅網自纏陰衰蓋已，以了本無自然銷盡，是曰一心；若得逮聞以諸法盡本無所生，一切寂靜解空無礙，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂定覺意度無極有六事？所行精進而不懈廢，若得定意見十方佛，是曰布施；逮得寂靜離眾欲愛，不貪榮好常志大道，是曰持戒；所止定意受諸道品，奉八正路菩薩之法亦無所取，是曰忍辱；其意平等了一切空，本來自然無所破壞，是曰精進；使諸往見六十二事，羅網自纏陰衰蓋已，以了本無自然銷盡，是曰一心；若得逮聞以諸法盡本無所生，一切寂靜解空無礙，是曰智慧；是為六。

「何謂護覺意度無極有六事？皆能放捨所可愛重無所貪惜，能救眾厄窮於道法，是曰布施；護身口心不犯十事奉行十德，是曰持戒；寂察眾生十二牽連，用無覺故，菩薩暢之無所猗著，是曰忍辱；遠諸本末攀緣稱說，而無所習習奉六度，是曰精進；心思眾生由犯穢行墮在惡趣，為之愁悒愍傷雨淚，是曰一心；斷諸所生使無所生，見眾患難一切諸法本無所有，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂護覺意度無極有六事？皆能放捨所可愛重無所貪惜，能救眾厄窮於道法，是曰布施；護身口心不犯十事奉行十德，是曰持戒；寂察眾生十二牽連，用無覺故，菩薩暢之無所猗著，是曰忍辱；遠諸本末攀緣稱說，而無所習習奉六度，是曰精進；心思眾生由犯穢行墮在惡趣，為之愁悒愍傷雨淚，是曰一心；斷諸所生使無所生，見眾患難一切諸法本無所有，是曰智慧；是為六。

「何謂正見度無極有六事？若解正見捨眾邪業無益之元，是曰布施；暢達以至終不虛妄常行至信，是曰持戒；體了行已清淨伏意，歸於大道度脫一切，是曰忍辱；以能自制愍念他人一切三界，生死勤苦遵奉勤修，是曰精進；志於無上棄捨三世，而離自大卑心自伏，是曰一心；得真諦報捨眾邪見，行開士法靡所不通，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正見度無極有六事？若解正見捨眾邪業無益之元，是曰布施；暢達以至終不虛妄常行至信，是曰持戒；體了行已清淨伏意，歸於大道度脫一切，是曰忍辱；以能自制愍念他人一切三界，生死勤苦遵奉勤修，是曰精進；志於無上棄捨三世，而離自大卑心自伏，是曰一心；得真諦報捨眾邪見，行開士法靡所不通，是曰智慧；是為六。

「何謂正念度無極有六事？等思斷除一切所作而無所作，功德善本，是曰布施；以正諦念常思道法，不捨愛欲猶如蓮華，是曰持戒；所云地者謂其地主，從其因緣而堪任之，受佛法教分別身空，是曰忍辱；以平等念棄捐眾相，在於一切諸所合會而無合會積功累德，是曰精進；勸助一切諸善功德，悉皆本空不可分別，是曰一心；所修正見現世後世，度世之法真諦清淨，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正念度無極有六事？等思斷除一切所作而無所作，功德善本，是曰布施；以正諦念常思道法，不捨愛欲猶如蓮華，是曰持戒；所云地者謂其地主，從其因緣而堪任之，受佛法教分別身空，是曰忍辱；以平等念棄捐眾相，在於一切諸所合會而無合會積功累德，是曰精進；勸助一切諸善功德，悉皆本空不可分別，是曰一心；所修正見現世後世，度世之法真諦清淨，是曰智慧；是為六。

「何謂正方便度無極有六事？舌無惡言善教加人，開示道法以救一切，是曰布施；所行清淨而無穢濁宣菩薩法，是曰持戒；宣至真言無傳世俗無益之教，是曰忍辱；處在世間常護語言不樂俗談，是曰精進；常行專精，其心無想寂然惔怕，其行無二定意正受，是曰一心；所言至誠，論道說義不演餘談，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正方便度無極有六事？舌無惡言善教加人，開示道法以救一切，是曰布施；所行清淨而無穢濁宣菩薩法，是曰持戒；宣至真言無傳世俗無益之教，是曰忍辱；處在世間常護語言不樂俗談，是曰精進；常行專精，其心無想寂然惔怕，其行無二定意正受，是曰一心；所言至誠，論道說義不演餘談，是曰智慧；是為六。

「何謂正業度無極有六事？所修正業無有罪殃，以德自衛奉行三寶，是曰布施；逮得所願具足眾德，而無非法無益之行，是曰持戒；所應隨順無有顛倒，悉解無常苦空非身，是曰忍辱；一切所趣不御現在不可之業，是曰精進；所受奉行十善六度永無所著，是曰一心；所遵正業未曾妄想不志邪本，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正業度無極有六事？所修正業無有罪殃，以德自衛奉行三寶，是曰布施；逮得所願具足眾德，而無非法無益之行，是曰持戒；所應隨順無有顛倒，悉解無常苦空非身，是曰忍辱；一切所趣不御現在不可之業，是曰精進；所受奉行十善六度永無所著，是曰一心；所遵正業未曾妄想不志邪本，是曰智慧；是為六。

「何謂正命度無極有六事？又隨時宜方便化人，以時行可意立正命矣，是曰布施；若以滅度所習住命不貪其身，是曰持戒；若見眾生本無純淑，而興愍哀欲使入道，是曰忍辱；若以諸法知之歸盡道不可盡，是曰精進；在於眾生無所用命，以道開化一切眾生，是曰一心；不以衣食而自立命，唯志道法，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正命度無極有六事？又隨時宜方便化人，以時行可意立正命矣，是曰布施；若以滅度所習住命不貪其身，是曰持戒；若見眾生本無純淑，而興愍哀欲使入道，是曰忍辱；若以諸法知之歸盡道不可盡，是曰精進；在於眾生無所用命，以道開化一切眾生，是曰一心；不以衣食而自立命，唯志道法，是曰智慧；是為六。

「何謂正定度無極有六事？意普觀察有為之事本悉無為，雖在無為而不取證，是曰布施；若等善惡功勳穢濁而無有二，一切諸法亦復如是，是曰持戒；德行不斷日日轉上，至不退轉地，是曰忍辱；其善快報不可限量，念施一切十方人民，是曰精進；等見一切諸法根元，皆如是諦本無所有，是曰一心；若奉寂然本末悉空，無所忘失無能侵者，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正定度無極有六事？意普觀察有為之事本悉無為，雖在無為而不取證，是曰布施；若等善惡功勳穢濁而無有二，一切諸法亦復如是，是曰持戒；德行不斷日日轉上，至不退轉地，是曰忍辱；其善快報不可限量，念施一切十方人民，是曰精進；等見一切諸法根元，皆如是諦本無所有，是曰一心；若奉寂然本末悉空，無所忘失無能侵者，是曰智慧；是為六。

「何謂正受度無極有六事？若樂正見不隨邪疑，斯行正見無有邪業，是曰布施；建立平等正真之行奉菩薩法，是曰持戒；若以正定見安隱脫不為邪業，是曰忍辱；其以等寧奉開士本，夙夜不懈無所受猗，是曰精進；懷來安隱如心所願，所作善業諮受泰然，是曰一心；以三昧行斷絕伴黨無是非心，是曰智慧；是為六(八道品中舊闕一種)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正受度無極有六事？若樂正見不隨邪疑，斯行正見無有邪業，是曰布施；建立平等正真之行奉菩薩法，是曰持戒；若以正定見安隱脫不為邪業，是曰忍辱；其以等寧奉開士本，夙夜不懈無所受猗，是曰精進；懷來安隱如心所願，所作善業諮受泰然，是曰一心；以三昧行斷絕伴黨無是非心，是曰智慧；是為六(八道品中舊闕一種)。