賢劫經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

聞持品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞持品第九

佛告喜王菩薩：「何謂聞持度無極有六事？見眾窮厄不能自濟，若宣法施，伏已致寶使眾人聞，是曰布施；常以德本眾善之行，既自身行復勸他人，若聞不持致大財富，是曰持戒；若聞善說能忍眾苦不以為惱，假使菩薩若為梵志，悉從愚人得有所聞，修十二年興發建立無上大道，覺了所生，是曰忍辱；若能精進捐棄家業不以為難，是曰精進；其解無常而聞因緣不以懈廢，是曰一心；學無有師，方便平等於諸憎愛，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「何謂聞持度無極有六事？見眾窮厄不能自濟，若宣法施，伏已致寶使眾人聞，是曰布施；常以德本眾善之行，既自身行復勸他人，若聞不持致大財富，是曰持戒；若聞善說能忍眾苦不以為惱，假使菩薩若為梵志，悉從愚人得有所聞，修十二年興發建立無上大道，覺了所生，是曰忍辱；若能精進捐棄家業不以為難，是曰精進；其解無常而聞因緣不以懈廢，是曰一心；學無有師，方便平等於諸憎愛，是曰智慧；是為六。

「何謂生死長度無極有六事？若惠施主得無所從生法忍，是曰布施；其能依猗無極大哀，是曰持戒；設以柔和勸慕弘誓，是曰忍辱；若以博聞施於一切，是曰精進；假使寂然加於無我，是曰一心；若以諸下縱使僕從，教誨忍和禪思弘聖，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂生死長度無極有六事？若惠施主得無所從生法忍，是曰布施；其能依猗無極大哀，是曰持戒；設以柔和勸慕弘誓，是曰忍辱；若以博聞施於一切，是曰精進；假使寂然加於無我，是曰一心；若以諸下縱使僕從，教誨忍和禪思弘聖，是曰智慧；是為六。

「何謂無斷度無極有六事？若以所施興立四恩救濟危厄，是曰布施；護身口心常謹慎三，是曰持戒；其以人宜身心和同，志逮法忍四事和業，是曰忍辱；若用勤修四意斷者，無所中傷，皆由學是建立至真，是曰精進；其用寂靜逮四意止者，是曰一心；若以聖明修四諦事無復虛偽，是為智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無斷度無極有六事？若以所施興立四恩救濟危厄，是曰布施；護身口心常謹慎三，是曰持戒；其以人宜身心和同，志逮法忍四事和業，是曰忍辱；若用勤修四意斷者，無所中傷，皆由學是建立至真，是曰精進；其用寂靜逮四意止者，是曰一心；若以聖明修四諦事無復虛偽，是為智慧；是為六。

「何謂欲樂純熟度無極有六事？一切所有施而不悋，是曰布施；開化功勳見空脫門，是曰持戒；若以至德教訓用化戒禁，在於行業心生其上，開度眾生顯以斯戒，以忍順意而有殊特人和能受，是曰忍辱；其以用法隨時開化若干品訓，是曰精進；曉了時宜奉行慈心，行四等意斷他苦樂，是曰一心；所欲訓誨眾生一切哀護應法，其所至宜隨時不失，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂欲樂純熟度無極有六事？一切所有施而不悋，是曰布施；開化功勳見空脫門，是曰持戒；若以至德教訓用化戒禁，在於行業心生其上，開度眾生顯以斯戒，以忍順意而有殊特人和能受，是曰忍辱；其以用法隨時開化若干品訓，是曰精進；曉了時宜奉行慈心，行四等意斷他苦樂，是曰一心；所欲訓誨眾生一切哀護應法，其所至宜隨時不失，是曰智慧；是為六。

「何謂禪定度無極有六事？若建所施在在所欲不能違者，是曰布施；心懷謹慎棄眾不可，是曰持戒；仁任和忍諸法自然入於和忍，是曰忍辱；一心勤修思惟建立，處所悉散毀滅諸非，是曰精進；若以禪思聞所棄捐，身口心安承諸智明，是曰一心；若蠲除欲以聖明德去眾穢行，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂禪定度無極有六事？若建所施在在所欲不能違者，是曰布施；心懷謹慎棄眾不可，是曰持戒；仁任和忍諸法自然入於和忍，是曰忍辱；一心勤修思惟建立，處所悉散毀滅諸非，是曰精進；若以禪思聞所棄捐，身口心安承諸智明，是曰一心；若蠲除欲以聖明德去眾穢行，是曰智慧；是為六。

「何謂神通度無極有六事？若以燈施因得其報天眼徹視，是曰布施；其奉禁戒專精聽經，無所毀犯致天耳聽，是曰持戒；仁和無二以用勸助因發道意，是曰忍辱；成就逮得識念宿命過去世事，神通自然為眾生故處在世間，積功累德每生自剋，是曰精進；懷來神通神足變化難逮無極，捨諸識著受平等禪，是曰一心；以逮斯恩因緣之報，以慧神通消滅眾垢，因其三昧究暢聖明，是曰智慧盡諸漏矣；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂神通度無極有六事？若以燈施因得其報天眼徹視，是曰布施；其奉禁戒專精聽經，無所毀犯致天耳聽，是曰持戒；仁和無二以用勸助因發道意，是曰忍辱；成就逮得識念宿命過去世事，神通自然為眾生故處在世間，積功累德每生自剋，是曰精進；懷來神通神足變化難逮無極，捨諸識著受平等禪，是曰一心；以逮斯恩因緣之報，以慧神通消滅眾垢，因其三昧究暢聖明，是曰智慧盡諸漏矣；是為六。

「何謂世人巧便度無極有六事？不能勸學諸度無極，唯慕世俗巧術之宜，俱技他行，巧術所施使人修德，是曰布施；後當得報，使無數人愛樂務道，是曰持戒；能使一切技術巧便，皆達無餘靡不通暢，是曰忍辱；其速奉行菩薩之法能令成就，是曰精進；若心以好，是曰一心；諮受道法，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂世人巧便度無極有六事？不能勸學諸度無極，唯慕世俗巧術之宜，俱技他行，巧術所施使人修德，是曰布施；後當得報，使無數人愛樂務道，是曰持戒；能使一切技術巧便，皆達無餘靡不通暢，是曰忍辱；其速奉行菩薩之法能令成就，是曰精進；若心以好，是曰一心；諮受道法，是曰智慧；是為六。

「何謂慈愍護養一切度無極有六事？若以心護一切眾生以慈心施，是曰布施；用眾生故不貪己身，以是持戒以時誓願，因得自在所生之處，訓化眾生因奉善事而建立道，是曰持戒；猶過去王名曰摩調，所興精進愁思勤修遵承隨時，是曰忍辱；若作國王人求截頭心不發恚，無央數人得生天上，以是精進若能堪任，復致財業以與開導，是曰精進；其不逸禪無所藏匿消滅六情，是曰一心；設用聖慧示無數眾，人皆啟受報應大果，眾德六事諸所塵垢，勇猛所報為不見侵，不以過去而有增損，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂慈愍護養一切度無極有六事？若以心護一切眾生以慈心施，是曰布施；用眾生故不貪己身，以是持戒以時誓願，因得自在所生之處，訓化眾生因奉善事而建立道，是曰持戒；猶過去王名曰摩調，所興精進愁思勤修遵承隨時，是曰忍辱；若作國王人求截頭心不發恚，無央數人得生天上，以是精進若能堪任，復致財業以與開導，是曰精進；其不逸禪無所藏匿消滅六情，是曰一心；設用聖慧示無數眾，人皆啟受報應大果，眾德六事諸所塵垢，勇猛所報為不見侵，不以過去而有增損，是曰智慧；是為六。

「何謂行哀度無極有六事？以能布施心自發念，欲使眾生一切普安，是曰布施；若棄他人不自厭身悉散眾結，是曰持戒；若能忍己罵詈杖捶悉以能忍，亦化他人令忍，是曰忍辱；若以精進具眾德本，不以患厭度無極眾，又以專精勸諸人眾使出家學，是曰精進；若厭惡趣愛樂禪思功勳究竟，是曰一心；愍哀淨除一切惡露而不懈廢，所興法施訓化眾生，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂行哀度無極有六事？以能布施心自發念，欲使眾生一切普安，是曰布施；若棄他人不自厭身悉散眾結，是曰持戒；若能忍己罵詈杖捶悉以能忍，亦化他人令忍，是曰忍辱；若以精進具眾德本，不以患厭度無極眾，又以專精勸諸人眾使出家學，是曰精進；若厭惡趣愛樂禪思功勳究竟，是曰一心；愍哀淨除一切惡露而不懈廢，所興法施訓化眾生，是曰智慧；是為六。

「何謂歡喜度無極有六事？若能行恩其心悅豫而不懷恨，是曰布施；篤信守禁而致善德，是曰持戒；若以柔和成就慚愧不報麁獷，是曰忍辱；若以勤修心無瞋恨，自護安彼而善思惟不懷湯火，是曰精進；若樂寂然其心清淨，建立成就斷眾貪欲，是曰一心；有所惠施心無所猗，奉行道法休息望報，觀於智慧而受覺意，選覺意已遵修無願建立脫門，不處顛倒無所傷害，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂歡喜度無極有六事？若能行恩其心悅豫而不懷恨，是曰布施；篤信守禁而致善德，是曰持戒；若以柔和成就慚愧不報麁獷，是曰忍辱；若以勤修心無瞋恨，自護安彼而善思惟不懷湯火，是曰精進；若樂寂然其心清淨，建立成就斷眾貪欲，是曰一心；有所惠施心無所猗，奉行道法休息望報，觀於智慧而受覺意，選覺意已遵修無願建立脫門，不處顛倒無所傷害，是曰智慧；是為六。

「何謂勸護度無極有六事？若有所施心無所著，奉平等法不懷妄想，是曰布施；若以謹慎親諸覺意，心受精進不懷惱熱，是曰持戒；行無所想心志顯明，其內外安棄諸貪羨，是曰忍辱；曉了有為觀於無為心不處二，是曰精進；若以禪思觀察勢力，寂然精進，在所遊至為一切首，是曰一心；若信聖明遵修道義，無極哀故開化餘人，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂勸護度無極有六事？若有所施心無所著，奉平等法不懷妄想，是曰布施；若以謹慎親諸覺意，心受精進不懷惱熱，是曰持戒；行無所想心志顯明，其內外安棄諸貪羨，是曰忍辱；曉了有為觀於無為心不處二，是曰精進；若以禪思觀察勢力，寂然精進，在所遊至為一切首，是曰一心；若信聖明遵修道義，無極哀故開化餘人，是曰智慧；是為六。

「何謂勸邪見度無極有六事？若在雜碎諸外異學，入其祠祀順從其意而開化之，猶如隨藍梵志所興福德之業，是曰布施；若顛倒戒眾賊集會，為賊所牽，而顯其行緣斯化度，是曰持戒；若在眾雜若干惱行，而來犯之不以患厭，是曰忍辱；有所施與若入世俗不與同塵，而為頒宣寂然之義，是曰精進；若興禪思遊在冥中而樂於此，樂無所樂以法樂之，是曰一心；若梵志像欲化眾生，隨其所順行而訓誨之，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂勸邪見度無極有六事？若在雜碎諸外異學，入其祠祀順從其意而開化之，猶如隨藍梵志所興福德之業，是曰布施；若顛倒戒眾賊集會，為賊所牽，而顯其行緣斯化度，是曰持戒；若在眾雜若干惱行，而來犯之不以患厭，是曰忍辱；有所施與若入世俗不與同塵，而為頒宣寂然之義，是曰精進；若興禪思遊在冥中而樂於此，樂無所樂以法樂之，是曰一心；若梵志像欲化眾生，隨其所順行而訓誨之，是曰智慧；是為六。

「何謂勸正見度無極有六事？若入習俗為設法教，布施得福持戒生天，所作善惡皆有果報，以此濟之，是曰布施；若世無佛，菩薩未曾隨惡友教，是曰持戒；菩薩清淨鮮白無瑕猶如雪山生好樹木，曾有諸天鬼神眾龍而遊樂中，是曰忍辱；所奉勤修除去彼我，譬如賈客而遠遊行有所成辦，是曰精進；若以智慧修治四禪亦無所護，是曰一心；若以聖明多所愍傷，一切眾生建立不逮，猶如昔學本之所教，以一頌偈訓誨八萬四千國邑，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂勸正見度無極有六事？若入習俗為設法教，布施得福持戒生天，所作善惡皆有果報，以此濟之，是曰布施；若世無佛，菩薩未曾隨惡友教，是曰持戒；菩薩清淨鮮白無瑕猶如雪山生好樹木，曾有諸天鬼神眾龍而遊樂中，是曰忍辱；所奉勤修除去彼我，譬如賈客而遠遊行有所成辦，是曰精進；若以智慧修治四禪亦無所護，是曰一心；若以聖明多所愍傷，一切眾生建立不逮，猶如昔學本之所教，以一頌偈訓誨八萬四千國邑，是曰智慧；是為六。

「何謂勸住見度無極有六事？菩薩假使在於夢中心不慳嫉，雖佛不興無有異心，況現在乎？是曰布施；若遇惡罪及失身命未曾犯禁，是曰持戒；所生之處與光明俱，適生輒聞本清淨忍乃得佛道，是曰忍辱；所生之處常見頒宣開化眾生，以此道法訓誨他人，是曰精進；在在所生善思念道，快建立業有所覩見，本性自然故致如是，是曰一心；若以度世及覩世事，無師主者，其身獨立不從他受，其慧如是常宣至誠，其身口心未曾有欺，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂勸住見度無極有六事？菩薩假使在於夢中心不慳嫉，雖佛不興無有異心，況現在乎？是曰布施；若遇惡罪及失身命未曾犯禁，是曰持戒；所生之處與光明俱，適生輒聞本清淨忍乃得佛道，是曰忍辱；所生之處常見頒宣開化眾生，以此道法訓誨他人，是曰精進；在在所生善思念道，快建立業有所覩見，本性自然故致如是，是曰一心；若以度世及覩世事，無師主者，其身獨立不從他受，其慧如是常宣至誠，其身口心未曾有欺，是曰智慧；是為六。

「何謂勸無住度無極有六事？若以權惠濟有所救窮厄之士，是曰布施；謹慎身心心無所犯而無放逸，是曰持戒；逮不退轉不起法忍，是曰忍辱；一切萬物思不可得，勤修方便而無所住，以是無住勸六度無極，是曰精進；若於內外悉無所著，而眾生迷心心塞不解，計有我想不了無我，為分別說了一切空，是曰一心；若不棄捨聲聞緣覺，以聖明法依一切智，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂勸無住度無極有六事？若以權惠濟有所救窮厄之士，是曰布施；謹慎身心心無所犯而無放逸，是曰持戒；逮不退轉不起法忍，是曰忍辱；一切萬物思不可得，勤修方便而無所住，以是無住勸六度無極，是曰精進；若於內外悉無所著，而眾生迷心心塞不解，計有我想不了無我，為分別說了一切空，是曰一心；若不棄捨聲聞緣覺，以聖明法依一切智，是曰智慧；是為六。

「何謂勸無猗度無極有六事？若集加恩一切三界皆得悅豫，猶如定光所有發起，是曰布施；若以禁行而無所依不有所求，是曰持戒；假使其心仁和柔軟，未曾妄想一切諸法，是曰忍辱；勤修眾行而無所著，是曰精進；禪定所見入菩薩地不墮顛倒，是曰一心；若以聖智消眾塵勞歸於大道，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂勸無猗度無極有六事？若集加恩一切三界皆得悅豫，猶如定光所有發起，是曰布施；若以禁行而無所依不有所求，是曰持戒；假使其心仁和柔軟，未曾妄想一切諸法，是曰忍辱；勤修眾行而無所著，是曰精進；禪定所見入菩薩地不墮顛倒，是曰一心；若以聖智消眾塵勞歸於大道，是曰智慧；是為六。

「何謂勸意度無極有六事？意自念言菩薩所濟欲成佛國因致究竟，是曰布施；其自守行斷三惡趣不為罪業，是曰持戒；以慈仁和報德相好，端政殊妙見莫不歡，是曰忍辱；以勤修行往入大海致如意珠，消竭眾難得自在法，是曰精進；若以禪思蠲除塵勞，如其志願而致得之，是曰一心；若以聖明能壞眾魔，所立訓化莫不從教，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂勸意度無極有六事？意自念言菩薩所濟欲成佛國因致究竟，是曰布施；其自守行斷三惡趣不為罪業，是曰持戒；以慈仁和報德相好，端政殊妙見莫不歡，是曰忍辱；以勤修行往入大海致如意珠，消竭眾難得自在法，是曰精進；若以禪思蠲除塵勞，如其志願而致得之，是曰一心；若以聖明能壞眾魔，所立訓化莫不從教，是曰智慧；是為六。

「何謂勸忍度無極有六事？所出施與心在佛道未曾忽忘，是曰布施；救護地獄以寂靜志，魔不能犯法不迴轉，是曰持戒；順理所向奉行正法不懷嫉妬，如王太子號曰德光，布施自在，一日悉捨一切所有施佛弟子，欲得車乘象馬，滿四十里幡蓋欝茂瓔珞衣寶無數華香，捨八萬四千婇女，棄國捐王，手足耳鼻頭目肌肉支體妻子，不逆人意，出家作沙門奉是正法，是曰忍辱；所奉眾戒處於勤修而無所著，是曰精進；若於夢中見眾玉女不以為貪，具身相好顏貌清淨，是曰一心；若入城中心懷明智，設見比丘篤心敬之無若干想，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂勸忍度無極有六事？所出施與心在佛道未曾忽忘，是曰布施；救護地獄以寂靜志，魔不能犯法不迴轉，是曰持戒；順理所向奉行正法不懷嫉妬，如王太子號曰德光，布施自在，一日悉捨一切所有施佛弟子，欲得車乘象馬，滿四十里幡蓋欝茂瓔珞衣寶無數華香，捨八萬四千婇女，棄國捐王，手足耳鼻頭目肌肉支體妻子，不逆人意，出家作沙門奉是正法，是曰忍辱；所奉眾戒處於勤修而無所著，是曰精進；若於夢中見眾玉女不以為貪，具身相好顏貌清淨，是曰一心；若入城中心懷明智，設見比丘篤心敬之無若干想，是曰智慧；是為六。

「何謂造業度無極有六事？若身自立淨修梵行，所可勸助得利養多，臨法滅盡衣纔覆形，猶如炎華學志所行，現毀佛身悉無所失，五枝新華五枝故華，亦往上佛，以是報應道法興隆，正法得立至五百歲，像法亦爾，是曰布施；若以眾戒消除他人諸惡行業，隨其所乏以救濟之，是曰持戒；所遵仁和若有罣礙而無吉利必得濟厄，猶如賈客而入大海遇摩竭魚，忽有浴池數二十五，各有白象輒乘其上得出大難，是曰忍辱；假使遭值天上世間快樂安隱，猶如往昔無開導主欲令精進，有大梵天名曰英妙，勸化天帝訓誨眾生令得生天，是曰精進；禪無所生，諸佛菩薩之所講說，假使菩薩勸喻眾生，使生梵天，從光音宮至無想天，是曰一心；聖明之業為諸世俗說現世事講度世業，修十善行利益群黎，猶昔國主名曰得生，王有好眼愛樂道法，無數世中曉了此義，諸王慈行諸佛菩薩之所開導，以斯言教宣示一切，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂造業度無極有六事？若身自立淨修梵行，所可勸助得利養多，臨法滅盡衣纔覆形，猶如炎華學志所行，現毀佛身悉無所失，五枝新華五枝故華，亦往上佛，以是報應道法興隆，正法得立至五百歲，像法亦爾，是曰布施；若以眾戒消除他人諸惡行業，隨其所乏以救濟之，是曰持戒；所遵仁和若有罣礙而無吉利必得濟厄，猶如賈客而入大海遇摩竭魚，忽有浴池數二十五，各有白象輒乘其上得出大難，是曰忍辱；假使遭值天上世間快樂安隱，猶如往昔無開導主欲令精進，有大梵天名曰英妙，勸化天帝訓誨眾生令得生天，是曰精進；禪無所生，諸佛菩薩之所講說，假使菩薩勸喻眾生，使生梵天，從光音宮至無想天，是曰一心；聖明之業為諸世俗說現世事講度世業，修十善行利益群黎，猶昔國主名曰得生，王有好眼愛樂道法，無數世中曉了此義，諸王慈行諸佛菩薩之所開導，以斯言教宣示一切，是曰智慧；是為六。

「何謂無所造業度無極有六事？心中好喜所樂功勳，一切原首心勸助施，所可勸助則為是著，昔者菩薩見定光佛，以華五莖散供養佛，所殖德本皆使獲此功祚道德永無妄想，至法沒盡皆共倚之，是曰布施；所學精進；將身口心無權方便，計有土地生死處所，是曰持戒；所修仁和有所慕樂求其苦本，是曰忍辱；有所精進建立俗事化入道法，是曰精進；若修禪定觀於梵天壽命長短，是曰一心；所遵聖明未曾有言，猶如菩薩號名如來日，隨其眾生宣一品法，其餘有身宣若干品，造立寂然而滅度之，後正法住立若干歲後法沒盡，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無所造業度無極有六事？心中好喜所樂功勳，一切原首心勸助施，所可勸助則為是著，昔者菩薩見定光佛，以華五莖散供養佛，所殖德本皆使獲此功祚道德永無妄想，至法沒盡皆共倚之，是曰布施；所學精進；將身口心無權方便，計有土地生死處所，是曰持戒；所修仁和有所慕樂求其苦本，是曰忍辱；有所精進建立俗事化入道法，是曰精進；若修禪定觀於梵天壽命長短，是曰一心；所遵聖明未曾有言，猶如菩薩號名如來日，隨其眾生宣一品法，其餘有身宣若干品，造立寂然而滅度之，後正法住立若干歲後法沒盡，是曰智慧；是為六。

「何謂有餘度無極有六事？往古菩薩定光佛時，供養所奉以誓道願，是曰布施；身口有餘依猗住禁，多所不信而樂己身，是曰持戒；其性仁和而無麁獷歸燕坐力，是曰忍辱；假使勳修中間，猗有所樂不至正真，是曰精進；禪思慕樂侍行空無以斯為樂，是曰一心；若聞聖明心有所著或無所著，是曰智慧；是為六。何謂住有餘度無極？不能順真反向異門，志空處所聲聞緣覺之所報應，不長佛道，入十地業而復退轉，當知其意，是曰菩薩有餘所行度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂有餘度無極有六事？往古菩薩定光佛時，供養所奉以誓道願，是曰布施；身口有餘依猗住禁，多所不信而樂己身，是曰持戒；其性仁和而無麁獷歸燕坐力，是曰忍辱；假使勳修中間，猗有所樂不至正真，是曰精進；禪思慕樂侍行空無以斯為樂，是曰一心；若聞聖明心有所著或無所著，是曰智慧；是為六。何謂住有餘度無極？不能順真反向異門，志空處所聲聞緣覺之所報應，不長佛道，入十地業而復退轉，當知其意，是曰菩薩有餘所行度無極。

「何謂無餘菩薩所施度無極？勸助生死眾生報應，如所能忍聲聞緣覺，寂然而定不隨退轉，是曰布施；禁法之報離於智慧而能深入，是曰持戒；其以仁和畏至惡趣，勤苦之處心無所犯，是曰忍辱；若以勤修求於魔業，欲消其界使無邪元，是曰精進；政行禪思知壽命限究竟根元，是曰一心；若以智慧見知其宿命，斷眾苦患而好志願，是曰智慧無餘度無極。何以得名曰度無極？謂是菩薩得從順化隨世所好，然後名曰無餘六度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無餘菩薩所施度無極？勸助生死眾生報應，如所能忍聲聞緣覺，寂然而定不隨退轉，是曰布施；禁法之報離於智慧而能深入，是曰持戒；其以仁和畏至惡趣，勤苦之處心無所犯，是曰忍辱；若以勤修求於魔業，欲消其界使無邪元，是曰精進；政行禪思知壽命限究竟根元，是曰一心；若以智慧見知其宿命，斷眾苦患而好志願，是曰智慧無餘度無極。何以得名曰度無極？謂是菩薩得從順化隨世所好，然後名曰無餘六度無極。

「何謂明度無極有六事？菩薩所施奉於尊長不望其報，百千劫中服世飲食，不以身故而意懷憂也，是曰布施；所修法義詣佛樹下，於一切法不懷狐疑，緣是乃至一切愍智，是曰持戒；其以禪思無所著法，斯一切智由從此生，是曰忍辱；若奉勤修住于道慧化五陰蓋，是曰精進；若以禪定成最正覺，逮得天眼識其宿命覩所更歷，是曰一心；其以聖明諸漏悉盡逮得佛眼，普達諸法心不猶豫，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂明度無極有六事？菩薩所施奉於尊長不望其報，百千劫中服世飲食，不以身故而意懷憂也，是曰布施；所修法義詣佛樹下，於一切法不懷狐疑，緣是乃至一切愍智，是曰持戒；其以禪思無所著法，斯一切智由從此生，是曰忍辱；若奉勤修住于道慧化五陰蓋，是曰精進；若以禪定成最正覺，逮得天眼識其宿命覩所更歷，是曰一心；其以聖明諸漏悉盡逮得佛眼，普達諸法心不猶豫，是曰智慧；是為六。

「何謂住明持度無極有六事？住於正法供養佛教存立經典，是曰布施；行所止處入於如來，身明口淨無有眾想，是曰持戒；其柔順行不近俗法無所動轉，是曰忍辱；曉了聲聞緣覺之業，消眾塵勞乃至滅度，是曰精進；所以禪思求於眾生，心念所行以惠音盡，是曰一心；以知得脫不失時節行聖明慈，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂住明持度無極有六事？住於正法供養佛教存立經典，是曰布施；行所止處入於如來，身明口淨無有眾想，是曰持戒；其柔順行不近俗法無所動轉，是曰忍辱；曉了聲聞緣覺之業，消眾塵勞乃至滅度，是曰精進；所以禪思求於眾生，心念所行以惠音盡，是曰一心；以知得脫不失時節行聖明慈，是曰智慧；是為六。

「何謂興成就度無極有六事？佛興世時成大財業，賢聖無量受於過去諸佛之教，是曰布施；以行勸助而得解脫，佛興現世消眾塵勞，是曰持戒；以而仁和受世尊教，又知止足不懷懈惓乃至大行，是曰忍辱；若以勤修建立弘誓，其人功德若在王位心不違法，是曰精進；若以禪思心常念佛不失至真，是曰一心；若以聖明勸助滅度，如佛開化五人身心，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂興成就度無極有六事？佛興世時成大財業，賢聖無量受於過去諸佛之教，是曰布施；以行勸助而得解脫，佛興現世消眾塵勞，是曰持戒；以而仁和受世尊教，又知止足不懷懈惓乃至大行，是曰忍辱；若以勤修建立弘誓，其人功德若在王位心不違法，是曰精進；若以禪思心常念佛不失至真，是曰一心；若以聖明勸助滅度，如佛開化五人身心，是曰智慧；是為六。

「何謂意不惱度無極有六事？行恩如意願誓奉道以化他人，是曰布施；遵其至行以護他人御身口意，是曰持戒；所修仁和是深妙忍，正法沒時堅固其志，是曰忍辱；所立勤修懷來道慧心不迷惑，是曰精進；假使禪思執持空無，不有想願心無所冀，是曰一心；以其聖明思惟愁慼，慈念一切欲救濟之，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂意不惱度無極有六事？行恩如意願誓奉道以化他人，是曰布施；遵其至行以護他人御身口意，是曰持戒；所修仁和是深妙忍，正法沒時堅固其志，是曰忍辱；所立勤修懷來道慧心不迷惑，是曰精進；假使禪思執持空無，不有想願心無所冀，是曰一心；以其聖明思惟愁慼，慈念一切欲救濟之，是曰智慧；是為六。

「何謂佛興立在家居度無極有六事？若以所施興發五事，何謂為五？一曰成座、二曰說處、三曰成眷屬、四曰成就法樂、五曰成其書疏，是曰布施；所施立行其禁具足而無所犯，是曰持戒；其以仁和棄捐人想不計壽命，是曰忍辱；若以勤修奉平等業顯示道義，是曰精進；以心禪思普修平等，奉行至德意無所願，是曰一心；若以慧明歸諸聖諦靡所不通，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂佛興立在家居度無極有六事？若以所施興發五事，何謂為五？一曰成座、二曰說處、三曰成眷屬、四曰成就法樂、五曰成其書疏，是曰布施；所施立行其禁具足而無所犯，是曰持戒；其以仁和棄捐人想不計壽命，是曰忍辱；若以勤修奉平等業顯示道義，是曰精進；以心禪思普修平等，奉行至德意無所願，是曰一心；若以慧明歸諸聖諦靡所不通，是曰智慧；是為六。

「何謂出家來度無極有六事？若有所施與心俱合致無漏行，是曰布施；其以謹慎令護身口合於滅度，是曰持戒；若以仁和厭於三界而無所著，是曰忍辱；勤修政行歸四意止而生道意，是曰精進；所以禪思遵四等心，患厭周旋生死之難，是曰一心；若以聖明而放遠，捨愁慼之思遵修至真，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂出家來度無極有六事？若有所施與心俱合致無漏行，是曰布施；其以謹慎令護身口合於滅度，是曰持戒；若以仁和厭於三界而無所著，是曰忍辱；勤修政行歸四意止而生道意，是曰精進；所以禪思遵四等心，患厭周旋生死之難，是曰一心；若以聖明而放遠，捨愁慼之思遵修至真，是曰智慧；是為六。

「何謂愍哀博聞來度無極有六事？若以頒宣訓精進教給眾窮匱，是曰布施；奉受道法捨其身命無所貪愛，是曰持戒；正以仁和正法欲沒，菩薩發心順其時宜，自沒其身愛護正法，是曰忍辱；若以勤修逮得總持恒識不忘，是曰精進；若以禪思其心體解十二緣起而無所起，是曰一心；若以智慧諸所更歷遵修寂靜，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂愍哀博聞來度無極有六事？若以頒宣訓精進教給眾窮匱，是曰布施；奉受道法捨其身命無所貪愛，是曰持戒；正以仁和正法欲沒，菩薩發心順其時宜，自沒其身愛護正法，是曰忍辱；若以勤修逮得總持恒識不忘，是曰精進；若以禪思其心體解十二緣起而無所起，是曰一心；若以智慧諸所更歷遵修寂靜，是曰智慧；是為六。

「何謂出家不斷戒度無極有六事？所濟他人如意所願奉行法師命，是曰布施；所行禁戒遵于大哀無有微恨，是曰持戒；所志仁和不懷危害，謙下恭順而不自大，是曰忍辱；所奉勤修強而有勢不為怯弱，是曰精進；所禪志思行七覺意，通於遠近靡所不達，是曰一心；所志智慧因能具足不起法忍，是曰智慧；是為六(上文第十二幅初六度無極下，丹本有注云：准標文，脫佛興盛度無極)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂出家不斷戒度無極有六事？所濟他人如意所願奉行法師命，是曰布施；所行禁戒遵于大哀無有微恨，是曰持戒；所志仁和不懷危害，謙下恭順而不自大，是曰忍辱；所奉勤修強而有勢不為怯弱，是曰精進；所禪志思行七覺意，通於遠近靡所不達，是曰一心；所志智慧因能具足不起法忍，是曰智慧；是為六(上文第十二幅初六度無極下，丹本有注云：准標文，脫佛興盛度無極)。」

神通品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通品第十

佛告喜王菩薩：「何謂住神通度無極有六事？若有所施至於重財，不以貪悋，奉於道法而受真教，是曰布施；行無所著不猗邪正志于大道，是曰持戒；其以仁和不懷狐疑永無猶豫，是曰忍辱；志在勤修建立弘誓不違本願，是曰精進；所以禪思光明所照通於遠近，是曰一心；聖明所遵應於道地，事事有緣牢堅受持，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「何謂住神通度無極有六事？若有所施至於重財，不以貪悋，奉於道法而受真教，是曰布施；行無所著不猗邪正志于大道，是曰持戒；其以仁和不懷狐疑永無猶豫，是曰忍辱；志在勤修建立弘誓不違本願，是曰精進；所以禪思光明所照通於遠近，是曰一心；聖明所遵應於道地，事事有緣牢堅受持，是曰智慧；是為六。

「何謂神通不斷度無極有六事？若有所救建立如來佛寺、精舍以為元首，是曰布施；求於道業致智慧根拔無明原，是曰持戒；所志柔和達於本際而興正真，是曰忍辱；奉行勤修通達色想而無所想，是曰精進；所以禪思寂然定意乃至脫門，是曰一心；遵承聖明修持總持，觀於正行住淡泊地，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂神通不斷度無極有六事？若有所救建立如來佛寺、精舍以為元首，是曰布施；求於道業致智慧根拔無明原，是曰持戒；所志柔和達於本際而興正真，是曰忍辱；奉行勤修通達色想而無所想，是曰精進；所以禪思寂然定意乃至脫門，是曰一心；遵承聖明修持總持，觀於正行住淡泊地，是曰智慧；是為六。

「何謂入欲度無極有六事？若有所濟合集勢力以給怨家，是曰布施；所行羸劣次第順力建立大勢，是曰持戒；其以柔和消諸陰蓋奉修道義，是曰忍辱；若斷怨心猶王太子樂於清白，是曰精進；若常禪思心不放逸專唯定意，是曰一心；所以聖明有所度脫惡趣地獄生死之難勤修精進；猶如往古學之所行，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂入欲度無極有六事？若有所濟合集勢力以給怨家，是曰布施；所行羸劣次第順力建立大勢，是曰持戒；其以柔和消諸陰蓋奉修道義，是曰忍辱；若斷怨心猶王太子樂於清白，是曰精進；若常禪思心不放逸專唯定意，是曰一心；所以聖明有所度脫惡趣地獄生死之難勤修精進；猶如往古學之所行，是曰智慧；是為六。

「何謂立度無極有六事？有人行者救於惡趣，誘在生死使得超出如頂相報，是曰布施；所奉行者若世無佛，開化眾人各令得所，猶如往昔摩調聖王慈化天下，是曰持戒；所以仁和不起瞋恚，如羼提和截手足耳鼻不生恚心，是曰忍辱；其以精勤難可制持終不曀滯，猶如海中如意明珠，從其所求輒得所願，是曰精進；所修禪思如在中宮，開化貴人使發道意超無等倫，猶如師子太子自在有所教勅如風靡草，是曰一心；若入聖明眾智境界一切悉捨，能惠與人不斷所倖，猶如古王頭首布施，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂立度無極有六事？有人行者救於惡趣，誘在生死使得超出如頂相報，是曰布施；所奉行者若世無佛，開化眾人各令得所，猶如往昔摩調聖王慈化天下，是曰持戒；所以仁和不起瞋恚，如羼提和截手足耳鼻不生恚心，是曰忍辱；其以精勤難可制持終不曀滯，猶如海中如意明珠，從其所求輒得所願，是曰精進；所修禪思如在中宮，開化貴人使發道意超無等倫，猶如師子太子自在有所教勅如風靡草，是曰一心；若入聖明眾智境界一切悉捨，能惠與人不斷所倖，猶如古王頭首布施，是曰智慧；是為六。

「何謂應進度無極有六事？所持衣物施與眾生，猶如鼈王在海救厄，是曰布施；所奉持法猶如師子眷屬圍繞，救濟賈客亦復如是，是曰持戒；所聞柔和，猶如梵志欲來害王而取其頭即惠與之，是曰忍辱；所修精進如梵志子名曰思義，棄五所欲救護他人而勸度之，是曰精進；其所禪思如阿離念在於異學救護弟子及與他人，是曰一心；以聖明事開化無數百千眾人，猶如鳥王救無反復，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂應進度無極有六事？所持衣物施與眾生，猶如鼈王在海救厄，是曰布施；所奉持法猶如師子眷屬圍繞，救濟賈客亦復如是，是曰持戒；所聞柔和，猶如梵志欲來害王而取其頭即惠與之，是曰忍辱；所修精進如梵志子名曰思義，棄五所欲救護他人而勸度之，是曰精進；其所禪思如阿離念在於異學救護弟子及與他人，是曰一心；以聖明事開化無數百千眾人，猶如鳥王救無反復，是曰智慧；是為六。

「何謂眾報應度無極有六事？若愍世人有所救濟，猶如離垢化眾行淨，是曰布施；所奉至行住於梵天，為閻浮利人造立德本令得入法，是曰持戒；所行仁和加於眾生不惜身命，猶如在海見其船壞自殺其身以度眾人，是曰忍辱；所行精進開化無數多所成就，猶如導師名曰福事，採海眾寶以濟窮匱，是曰精進；所以禪思愍傷他人而行勸助，猶如童子名曰意義，於八萬歲奉行慈心用安眾生，是曰一心；若以聖明了解現世度世智慧，以是智慧覺了空無，如須菩提解空識喻，眾塵樹葉悉能分別，其勸助者報應過是，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂眾報應度無極有六事？若愍世人有所救濟，猶如離垢化眾行淨，是曰布施；所奉至行住於梵天，為閻浮利人造立德本令得入法，是曰持戒；所行仁和加於眾生不惜身命，猶如在海見其船壞自殺其身以度眾人，是曰忍辱；所行精進開化無數多所成就，猶如導師名曰福事，採海眾寶以濟窮匱，是曰精進；所以禪思愍傷他人而行勸助，猶如童子名曰意義，於八萬歲奉行慈心用安眾生，是曰一心；若以聖明了解現世度世智慧，以是智慧覺了空無，如須菩提解空識喻，眾塵樹葉悉能分別，其勸助者報應過是，是曰智慧；是為六。

「何謂無報度無極有六事？其所救濟，不受報應乃至滅度，猶如大蓋有所覆護，菩薩所修如是無極，如江河沙眾生得度，是曰布施；所奉法行諸漏已盡，至不退轉攝受普護，是曰持戒；所志仁和未曾有恨逮致佛道，是曰忍辱；所以勤修捨棄身命，一切萬物供養三寶，是曰精進；所修禪定在佛樹下，宣歎頌偈遵承法觀以此行護，是曰一心；所遵聖明不論道慧，猶如海中舍和樹葉香美療病，菩薩如是，以道德香化於一切使發大道心，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無報度無極有六事？其所救濟，不受報應乃至滅度，猶如大蓋有所覆護，菩薩所修如是無極，如江河沙眾生得度，是曰布施；所奉法行諸漏已盡，至不退轉攝受普護，是曰持戒；所志仁和未曾有恨逮致佛道，是曰忍辱；所以勤修捨棄身命，一切萬物供養三寶，是曰精進；所修禪定在佛樹下，宣歎頌偈遵承法觀以此行護，是曰一心；所遵聖明不論道慧，猶如海中舍和樹葉香美療病，菩薩如是，以道德香化於一切使發大道心，是曰智慧；是為六。

「何謂無樂度無極有六事？所濟眾生猶如滅度，譬如賢者名曰漢林，度眾迷惑，故當曉知菩薩本行此宿所喻，是曰布施；其禁無量，患厭眾難志願無為，猶如往古菩薩所行，精進入海致無量寶，故引譬喻，是曰持戒；其仁和行，若迦夷王而截其頭及鼻手足不懷瞋恚，是曰忍辱；若勤修行出迦維羅衛無有見者，所以平等入正得佛，是曰精進；所以禪思四品具足，淨修梵行慈悲喜護，是曰一心；猶以智慧度無極成其亦難致，在世正受心常等定，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無樂度無極有六事？所濟眾生猶如滅度，譬如賢者名曰漢林，度眾迷惑，故當曉知菩薩本行此宿所喻，是曰布施；其禁無量，患厭眾難志願無為，猶如往古菩薩所行，精進入海致無量寶，故引譬喻，是曰持戒；其仁和行，若迦夷王而截其頭及鼻手足不懷瞋恚，是曰忍辱；若勤修行出迦維羅衛無有見者，所以平等入正得佛，是曰精進；所以禪思四品具足，淨修梵行慈悲喜護，是曰一心；猶以智慧度無極成其亦難致，在世正受心常等定，是曰智慧；是為六。

「何謂時進度無極有六事？若得止處次第惠救眾厄難，是曰布施；所行謹慎如生鼈中，其為鼈王時將護己身又濟他人，是曰持戒；所志仁和親近眾行歸護身口，猶如人賢所行慈忍，斷其諸節不抱傷害，是曰忍辱；所修精勤，佛興世時所在見佛，如來平等其三昧印於一切行，三千歲未曾休懈，是曰精進；所曰禪思在於中宮妓婇女間，常修清白而不放逸，是曰一心；順智慧時在於生死，在在所至將護諸我使了無我，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂時進度無極有六事？若得止處次第惠救眾厄難，是曰布施；所行謹慎如生鼈中，其為鼈王時將護己身又濟他人，是曰持戒；所志仁和親近眾行歸護身口，猶如人賢所行慈忍，斷其諸節不抱傷害，是曰忍辱；所修精勤，佛興世時所在見佛，如來平等其三昧印於一切行，三千歲未曾休懈，是曰精進；所曰禪思在於中宮妓婇女間，常修清白而不放逸，是曰一心；順智慧時在於生死，在在所至將護諸我使了無我，是曰智慧；是為六。

「何謂光明度無極有六事？若以華香不飾貢上諸佛菩薩，是曰布施；所謹慎行愍傷他人，猶如飛鳥空身飛去無所慕樂，是曰持戒；所志仁和解一切空以逮法藏，是曰忍辱；勤力橋梁救濟危厄，是曰精進；所思禪定如往古劫，始初菩薩之所奉行深入道行，是曰一心；所修聖明興發法忍，如兩童子執心如地，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂光明度無極有六事？若以華香不飾貢上諸佛菩薩，是曰布施；所謹慎行愍傷他人，猶如飛鳥空身飛去無所慕樂，是曰持戒；所志仁和解一切空以逮法藏，是曰忍辱；勤力橋梁救濟危厄，是曰精進；所思禪定如往古劫，始初菩薩之所奉行深入道行，是曰一心；所修聖明興發法忍，如兩童子執心如地，是曰智慧；是為六。

「何謂無量光度無極有六事？善權方便而有所濟，因以報致佛大光明周遍無數諸佛國土，是曰布施；所奉勤修勸助逮得不起法忍，是曰持戒；其仁和者勸助法相而無所著，是曰忍辱；所可精修奉行空法，勸助大道歸此空無，是曰精進；所以禪定助化眾生，常不懈廢使不退轉，是曰一心；所修聖明住第八地，在所勸化莫不蒙荷，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無量光度無極有六事？善權方便而有所濟，因以報致佛大光明周遍無數諸佛國土，是曰布施；所奉勤修勸助逮得不起法忍，是曰持戒；其仁和者勸助法相而無所著，是曰忍辱；所可精修奉行空法，勸助大道歸此空無，是曰精進；所以禪定助化眾生，常不懈廢使不退轉，是曰一心；所修聖明住第八地，在所勸化莫不蒙荷，是曰智慧；是為六。

「何謂報安光度無極有六事？若至魔徑臨壽終時，其功報應，猶兜術天忽沒來下，開化餓鬼除其飢厄，是曰布施；降伏魔徑所奉愍哀，放捨身縛亦脫罪厄，猶如往古國王太子名曰須賴，所脫苦患，是曰持戒；其行仁和在於魚中，安諸黿鼉隱樂得食，是曰忍辱；所勤修行諸王女等，而在恐懼危厄艱難愍傷濟之，是曰精進；所修禪思，在疾疫劫以藥療之，猶如往古童子所作長益，以五頭首救寂閻浮提諸非邪惡，是曰一心；以此聖明救濟一切，猶往古喻五百賈客，以五百玉女及諸玉女，就為導師護五億人一心宿衛，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂報安光度無極有六事？若至魔徑臨壽終時，其功報應，猶兜術天忽沒來下，開化餓鬼除其飢厄，是曰布施；降伏魔徑所奉愍哀，放捨身縛亦脫罪厄，猶如往古國王太子名曰須賴，所脫苦患，是曰持戒；其行仁和在於魚中，安諸黿鼉隱樂得食，是曰忍辱；所勤修行諸王女等，而在恐懼危厄艱難愍傷濟之，是曰精進；所修禪思，在疾疫劫以藥療之，猶如往古童子所作長益，以五頭首救寂閻浮提諸非邪惡，是曰一心；以此聖明救濟一切，猶往古喻五百賈客，以五百玉女及諸玉女，就為導師護五億人一心宿衛，是曰智慧；是為六。

「何謂不迴還度無極有六事？既有所濟不樂聲聞緣覺之業，願求無上正真之道，是曰布施；所奉謹慎觀於至義而不懈廢，是曰持戒；所遵仁和能暢究竟不中懷恨，是曰忍辱；所行遵修執權方便，有所救濟使不放逸，是曰精進；所修禪定顯明章句而不迷憒，是曰一心；所謂聖明得至七住不退轉地，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不迴還度無極有六事？既有所濟不樂聲聞緣覺之業，願求無上正真之道，是曰布施；所奉謹慎觀於至義而不懈廢，是曰持戒；所遵仁和能暢究竟不中懷恨，是曰忍辱；所行遵修執權方便，有所救濟使不放逸，是曰精進；所修禪定顯明章句而不迷憒，是曰一心；所謂聖明得至七住不退轉地，是曰智慧；是為六。

「何謂為娛樂度無極有六事？有所給與以開難化眾令發道意，是曰布施；以行將養佛興世時，說其報應而度脫之，猶如往古太子勢首救眾危厄，是曰持戒；所修仁和，如功勳國王安和萬民，如是安身亦安他人，一切適安我身亦安，是曰忍辱；所進勤修逮得總持辯才無量，是曰精進；所習禪定以用勸助，是功德報令眾生安，是曰一心；其以聖明在六住地，柔順法忍至不退轉，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為娛樂度無極有六事？有所給與以開難化眾令發道意，是曰布施；以行將養佛興世時，說其報應而度脫之，猶如往古太子勢首救眾危厄，是曰持戒；所修仁和，如功勳國王安和萬民，如是安身亦安他人，一切適安我身亦安，是曰忍辱；所進勤修逮得總持辯才無量，是曰精進；所習禪定以用勸助，是功德報令眾生安，是曰一心；其以聖明在六住地，柔順法忍至不退轉，是曰智慧；是為六。

「何謂鮮潔度無極有六事？若有所興無所依猗，亦不相報加於眾生，是曰布施；所修謹慎常抱篤信，懷來七覺覺諸不覺，是曰持戒；所修仁和慈念眾生，不貪其身亦不惜命，是曰忍辱；所志勤修選擇諸法，合會至行致諸覺意，是曰精進；若以禪思無所想念而不放逸，是曰一心；所以聖明致得佛道而度一切，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂鮮潔度無極有六事？若有所興無所依猗，亦不相報加於眾生，是曰布施；所修謹慎常抱篤信，懷來七覺覺諸不覺，是曰持戒；所修仁和慈念眾生，不貪其身亦不惜命，是曰忍辱；所志勤修選擇諸法，合會至行致諸覺意，是曰精進；若以禪思無所想念而不放逸，是曰一心；所以聖明致得佛道而度一切，是曰智慧；是為六。

「何謂成世法度無極有六事？若以所濟報應無數，致於永安無復眾難，是曰布施；所以謹慎慕求道法，八正之業至平等慧，是曰持戒；所念仁和不疑道義決壞羅網，是曰忍辱；所行勤修於現在法長得安隱，是曰精進；所謂禪思精進本行滅寂正受，是曰一心；其遵聖明所作已辦受四意止，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂成世法度無極有六事？若以所濟報應無數，致於永安無復眾難，是曰布施；所以謹慎慕求道法，八正之業至平等慧，是曰持戒；所念仁和不疑道義決壞羅網，是曰忍辱；所行勤修於現在法長得安隱，是曰精進；所謂禪思精進本行滅寂正受，是曰一心；其遵聖明所作已辦受四意止，是曰智慧；是為六。

「何謂淨俗度無極有六事？其以所行救三千世界，從始至終無有異心，是曰布施；從始生來普安一切，周旋往來三界眾生，是曰持戒；發意以來教化群黎，至無所至使無處所，是曰忍辱；使三千世界一切眾生精進滅度，猶初發意出家學故其心難當，是曰精進；所謂禪思令諸眾生得攝其意，專惟經法而不放逸，是曰一心；其以聖明至於地獄，救濟危厄適生墮地，口有所宣論講經道逮得法典，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂淨俗度無極有六事？其以所行救三千世界，從始至終無有異心，是曰布施；從始生來普安一切，周旋往來三界眾生，是曰持戒；發意以來教化群黎，至無所至使無處所，是曰忍辱；使三千世界一切眾生精進滅度，猶初發意出家學故其心難當，是曰精進；所謂禪思令諸眾生得攝其意，專惟經法而不放逸，是曰一心；其以聖明至於地獄，救濟危厄適生墮地，口有所宣論講經道逮得法典，是曰智慧；是為六。

「何謂成種度無極有六事？其所救者，致眷屬和無極大財，是曰布施；所謹慎行致眷屬和而無罪殃，是曰持戒；所修仁和若干眷屬，各各自安無能壞者，是曰忍辱；若有勤修所有眷屬，不使自恣放逸之行，各各辦業用意不廢，是曰精進；所遵禪思，若有瞋諍皆令和合致明眷屬，是曰一心；所修聖明，一切眷屬皆有智明而無闇蔽，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂成種度無極有六事？其所救者，致眷屬和無極大財，是曰布施；所謹慎行致眷屬和而無罪殃，是曰持戒；所修仁和若干眷屬，各各自安無能壞者，是曰忍辱；若有勤修所有眷屬，不使自恣放逸之行，各各辦業用意不廢，是曰精進；所遵禪思，若有瞋諍皆令和合致明眷屬，是曰一心；所修聖明，一切眷屬皆有智明而無闇蔽，是曰智慧；是為六。

「何謂來成眷屬度無極有六事？於五百歲開化勸誨諸大眾會使發道心，是曰布施；所奉謹慎勸和合同，無數眾人不以為諍如佛眷屬，是曰持戒；其所仁和為無央數眾生之藏，猶昔摩竭有一大魚海水能受，所有究竟從始至終，若有伴行如井中魚，是曰忍辱；所謂勤修多護眾人除婬怒癡，猶如海中明月珠藏隨時消水，是曰精進；所行禪思如阿離念，彌學外異微術，多愍眾生而勸化之生于梵天，是曰一心；遵修聖明多所愍傷，猶須菩提見有異人收捕鹿王，五百眾眷閉在窮厄，悉解脫之，乃化天下一切眾生建立十善，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂來成眷屬度無極有六事？於五百歲開化勸誨諸大眾會使發道心，是曰布施；所奉謹慎勸和合同，無數眾人不以為諍如佛眷屬，是曰持戒；其所仁和為無央數眾生之藏，猶昔摩竭有一大魚海水能受，所有究竟從始至終，若有伴行如井中魚，是曰忍辱；所謂勤修多護眾人除婬怒癡，猶如海中明月珠藏隨時消水，是曰精進；所行禪思如阿離念，彌學外異微術，多愍眾生而勸化之生于梵天，是曰一心；遵修聖明多所愍傷，猶須菩提見有異人收捕鹿王，五百眾眷閉在窮厄，悉解脫之，乃化天下一切眾生建立十善，是曰智慧；是為六。

「何謂不壞眷屬度無極有六事？若捨兩舌言常至誠不鬪亂福，是曰布施；常懷慈心不抱危害，緣名遠聞靡不敬愛，是曰持戒；所云仁和常有等心，慈愍眾生而不偏黨，是曰忍辱；所以精修不以衣食，開化眾生唯以道法，是曰精進；其志禪思逮得總持辯才無量，是曰一心；所以聖明執持解脫，解諸結縛令無罣礙，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不壞眷屬度無極有六事？若捨兩舌言常至誠不鬪亂福，是曰布施；常懷慈心不抱危害，緣名遠聞靡不敬愛，是曰持戒；所云仁和常有等心，慈愍眾生而不偏黨，是曰忍辱；所以精修不以衣食，開化眾生唯以道法，是曰精進；其志禪思逮得總持辯才無量，是曰一心；所以聖明執持解脫，解諸結縛令無罣礙，是曰智慧；是為六。

「何謂除塵來淨度無極有六事？若有損耗使增功德，療諸疾疫普令安隱，是曰布施；若在弊礙不能自濟，為作救護令心開解，是曰持戒；若有師父尊長罵詈，供敬歸命不懷瞋恨，是曰忍辱；其所勤修在胎心正，治眾病疾將護開化及諸比丘、比丘尼、清信士、清信女，是曰精進；若母疾病瞻視給使，與諸可乏醫藥飲食，是曰一心；若以聖明為無數眾而決狐疑，各得開達奉無上真，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂除塵來淨度無極有六事？若有損耗使增功德，療諸疾疫普令安隱，是曰布施；若在弊礙不能自濟，為作救護令心開解，是曰持戒；若有師父尊長罵詈，供敬歸命不懷瞋恨，是曰忍辱；其所勤修在胎心正，治眾病疾將護開化及諸比丘、比丘尼、清信士、清信女，是曰精進；若母疾病瞻視給使，與諸可乏醫藥飲食，是曰一心；若以聖明為無數眾而決狐疑，各得開達奉無上真，是曰智慧；是為六。

「何謂觀土度無極有六事？常抱仁慈不以害眼加視眾人，是曰布施；而無罣礙無陰蓋心謹慎心念，是曰持戒；志性仁和見諸怨家，念如赤子不懷毒害，是曰忍辱；具足神通內外無弊，覩化十方不中懈廢，是曰精進；若淨修行嚴治天眼，見於一切五趣生死，是曰一心；若無數世柔和其意，言辭和雅分別聖慧，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂觀土度無極有六事？常抱仁慈不以害眼加視眾人，是曰布施；而無罣礙無陰蓋心謹慎心念，是曰持戒；志性仁和見諸怨家，念如赤子不懷毒害，是曰忍辱；具足神通內外無弊，覩化十方不中懈廢，是曰精進；若淨修行嚴治天眼，見於一切五趣生死，是曰一心；若無數世柔和其意，言辭和雅分別聖慧，是曰智慧；是為六。

「何謂宣誓度無極有六事？以報應德勸助眾生得受功德，是曰布施；所謹慎行消眾罣礙而無結滯，是曰持戒；而無所著不以為聞，了嚮悉空興發仁和，是曰忍辱；所志勤修日日增進，至未曾有入無上道，是曰精進；若以四等慈悲喜護，護於一切迷惑之眾，是曰一心；聖明眾生患厭不可，奉柔順法乃至賢和，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂宣誓度無極有六事？以報應德勸助眾生得受功德，是曰布施；所謹慎行消眾罣礙而無結滯，是曰持戒；而無所著不以為聞，了嚮悉空興發仁和，是曰忍辱；所志勤修日日增進，至未曾有入無上道，是曰精進；若以四等慈悲喜護，護於一切迷惑之眾，是曰一心；聖明眾生患厭不可，奉柔順法乃至賢和，是曰智慧；是為六。

「何謂無放逸度無極有六事？有所施與勸助道德不與俗業，是曰布施；若眷屬羸護奉行業，其有人來節節解之，不生毒心慈勸道法，如射獵師心懷怨結，若有人來節節解之，獵師心悅不以懷害，是曰持戒；若以仁和宣善義理，投之於火欲危其身不以懷結，是曰忍辱；所以勤修竟至滅度，觀於有為如火熾然，消之以法，是曰精進；所謂禪思除一切塵獨樂一處，若以戒法救眾人愚，是曰一心；慧無所樂而等其心，猶國王子施得土地，令其無罪而有勢力，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無放逸度無極有六事？有所施與勸助道德不與俗業，是曰布施；若眷屬羸護奉行業，其有人來節節解之，不生毒心慈勸道法，如射獵師心懷怨結，若有人來節節解之，獵師心悅不以懷害，是曰持戒；若以仁和宣善義理，投之於火欲危其身不以懷結，是曰忍辱；所以勤修竟至滅度，觀於有為如火熾然，消之以法，是曰精進；所謂禪思除一切塵獨樂一處，若以戒法救眾人愚，是曰一心；慧無所樂而等其心，猶國王子施得土地，令其無罪而有勢力，是曰智慧；是為六。

「何謂周旋度無極有六事？多有財業所加以慈而不懷害，是曰布施；所可謹慎不抱諛諂而自顯己，是曰持戒；其性仁和所作功德不以為厭，放捨宮殿無所貪愛隨時惠施，是曰忍辱；所以精勤，奉平等法而不放逸，是曰精進；若以禪思而不迴還，墮不可法默然淡泊，是曰一心；若以聖明立一切法，堅住不動不落聲聞緣覺之法，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂周旋度無極有六事？多有財業所加以慈而不懷害，是曰布施；所可謹慎不抱諛諂而自顯己，是曰持戒；其性仁和所作功德不以為厭，放捨宮殿無所貪愛隨時惠施，是曰忍辱；所以精勤，奉平等法而不放逸，是曰精進；若以禪思而不迴還，墮不可法默然淡泊，是曰一心；若以聖明立一切法，堅住不動不落聲聞緣覺之法，是曰智慧；是為六。

「何謂滅度度無極有六事？若用餓鬼不行慳貪，見苦眾生而愍傷之，是曰布施；心見眾生罣礙之業，而慈哀之示以無弊，是曰持戒；所行仁和聞地獄苦覩惡形色，益用四等而哀愍之，是曰忍辱；所奉勤修斷諸邪見多懷慈哀，猶昔阿王子字鳩那羅，棄諸婇女受辱不怨，是曰精進；若禪脫門樂此寂靜，猶昔菩薩坐閻浮樹道德巍巍影覆其身，是曰一心；若以聖明滅婬怒癡，如王棄國出家為道，衣毛為竪眾默啼哭不以顧戀，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂滅度度無極有六事？若用餓鬼不行慳貪，見苦眾生而愍傷之，是曰布施；心見眾生罣礙之業，而慈哀之示以無弊，是曰持戒；所行仁和聞地獄苦覩惡形色，益用四等而哀愍之，是曰忍辱；所奉勤修斷諸邪見多懷慈哀，猶昔阿王子字鳩那羅，棄諸婇女受辱不怨，是曰精進；若禪脫門樂此寂靜，猶昔菩薩坐閻浮樹道德巍巍影覆其身，是曰一心；若以聖明滅婬怒癡，如王棄國出家為道，衣毛為竪眾默啼哭不以顧戀，是曰智慧；是為六。

「何謂豪貴度無極有六事？其所聞能以割情，所珍愛寶惠與作福，是曰布施；奉修謹慎而不自大，謙下供順奉敬三寶佛法聖眾，是曰持戒；不求名稱不慕世榮唯法為上，是曰忍辱；所遵勤修奉事尊長父母師友，是曰精進；所以禪思開化眾生，猶如往古拘修摩王有太子多所救濟，往來周旋奉行至法，本性清淨未曾抱害，是曰一心；以出家學求智度無極精進聖明，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂豪貴度無極有六事？其所聞能以割情，所珍愛寶惠與作福，是曰布施；奉修謹慎而不自大，謙下供順奉敬三寶佛法聖眾，是曰持戒；不求名稱不慕世榮唯法為上，是曰忍辱；所遵勤修奉事尊長父母師友，是曰精進；所以禪思開化眾生，猶如往古拘修摩王有太子多所救濟，往來周旋奉行至法，本性清淨未曾抱害，是曰一心；以出家學求智度無極精進聖明，是曰智慧；是為六。

「何謂眷屬親里度無極有六事？若以所救勸化導法，愛樂出家志存放捨，是曰布施；其以謹慎奉順哀愍，所有子孫開示義理頒宣至教，是曰持戒；其行仁和所至惱熱，教訓開導不可計眾，如是無厭，是曰忍辱；其勤修行志存聽法，見不達者而為敷演各令心解，是曰精進；所以禪思助合眾生示之罪福化不使亂，猶如往古善目轉輪聖王，是曰一心；將護聖明二俱同黨，若能自制不犯貪欲，而以救護頒宣說法建立眾人，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂眷屬親里度無極有六事？若以所救勸化導法，愛樂出家志存放捨，是曰布施；其以謹慎奉順哀愍，所有子孫開示義理頒宣至教，是曰持戒；其行仁和所至惱熱，教訓開導不可計眾，如是無厭，是曰忍辱；其勤修行志存聽法，見不達者而為敷演各令心解，是曰精進；所以禪思助合眾生示之罪福化不使亂，猶如往古善目轉輪聖王，是曰一心；將護聖明二俱同黨，若能自制不犯貪欲，而以救護頒宣說法建立眾人，是曰智慧；是為六。

「何謂心無所亡度無極有六事？自能伏心不隨邪見，出于塹難不隨貪厄，是曰布施報；所可遵行眾禁具足，不斷三寶興隆道教化眾不逮，是曰禁戒報；所云仁和安柔心行，身雖遭苦由博聞故能忍眾患，猶如須賴人來加毒其心不恨，是曰忍辱報；若以勤修行自伏其心，超出懈中將護他人，使不危厄長致安隱，是曰精進報；其以禪思棄捨放恣，奉不貪欲不恨寂定，是曰一心報；其以聖明宿止威儀禮節之法，心所依猗供養諸利，加以法施度眾盲冥，是曰智慧報；是為六也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂心無所亡度無極有六事？自能伏心不隨邪見，出于塹難不隨貪厄，是曰布施報；所可遵行眾禁具足，不斷三寶興隆道教化眾不逮，是曰禁戒報；所云仁和安柔心行，身雖遭苦由博聞故能忍眾患，猶如須賴人來加毒其心不恨，是曰忍辱報；若以勤修行自伏其心，超出懈中將護他人，使不危厄長致安隱，是曰精進報；其以禪思棄捨放恣，奉不貪欲不恨寂定，是曰一心報；其以聖明宿止威儀禮節之法，心所依猗供養諸利，加以法施度眾盲冥，是曰智慧報；是為六也。」

三十二相品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相品第十一

佛告喜王菩薩：「何謂諦住安平止度無極有六事？遍從平地舉足前行追慕三昧，是曰布施報；若建立安勸化眾人，不更惱害終始無患，是曰持戒報；一切眾人不能動搖，心不起恨意和顏悅色，是曰忍辱報；所立其意奉開士法，不以有勞徑前不退，是曰精進報；顯發慕樂無上正真，令眾生安敷演禪思，是曰一心報；說其報應所生之處，常見諸佛諮受大道，是曰智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「何謂諦住安平止度無極有六事？遍從平地舉足前行追慕三昧，是曰布施報；若建立安勸化眾人，不更惱害終始無患，是曰持戒報；一切眾人不能動搖，心不起恨意和顏悅色，是曰忍辱報；所立其意奉開士法，不以有勞徑前不退，是曰精進報；顯發慕樂無上正真，令眾生安敷演禪思，是曰一心報；說其報應所生之處，常見諸佛諮受大道，是曰智慧報；是為六。

「何謂來千輪度無極有六事？若以致來眾物所有，若干種輪持用布施致千輻相報，是曰布施報；若以各各奇異殊特好妙顏色，身在其中無所破壞，是曰持戒報；若生異品若干種香，心不以著無增減意，是曰忍辱報；其勤修者堅持其志，猶有術師執持大屏，若因浮筏徑浮渡江及安眷屬，是曰精進報；若演光明普耀遠近，通於十方由得自在，是曰一心報；若振大光一切蒙荷，悉得聖明眾冥消索，是曰智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂來千輪度無極有六事？若以致來眾物所有，若干種輪持用布施致千輻相報，是曰布施報；若以各各奇異殊特好妙顏色，身在其中無所破壞，是曰持戒報；若生異品若干種香，心不以著無增減意，是曰忍辱報；其勤修者堅持其志，猶有術師執持大屏，若因浮筏徑浮渡江及安眷屬，是曰精進報；若演光明普耀遠近，通於十方由得自在，是曰一心報；若振大光一切蒙荷，悉得聖明眾冥消索，是曰智慧報；是為六。

「何謂肌軟細度無極有六事？若書文字斯非恬怕，以用開化一切眾生示以罪福，是曰布施報；其依言教奉仰真正，不為虛偽而懷來義，是曰持戒報；其以具足眾德之本，來妙神明心不起滅，是曰忍辱報；若諦超越眾惡之瑕，致眾開士來相化導，是曰精進報；若無恚恨獲致功勳，和顏悅色踊躍存法心無所著，是曰一心報；在於生死所生安和化眾愚冥，是曰智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂肌軟細度無極有六事？若書文字斯非恬怕，以用開化一切眾生示以罪福，是曰布施報；其依言教奉仰真正，不為虛偽而懷來義，是曰持戒報；其以具足眾德之本，來妙神明心不起滅，是曰忍辱報；若諦超越眾惡之瑕，致眾開士來相化導，是曰精進報；若無恚恨獲致功勳，和顏悅色踊躍存法心無所著，是曰一心報；在於生死所生安和化眾愚冥，是曰智慧報；是為六。

「何謂足下平度無極有六事？若足下平所至無難，足下所蹈蟲蛾永安，是曰布施報；其舉足時心無瘡病，行不犯法其心仁和，是曰持戒報；若舉足時庠序安隱，性不卒慌亦不惶懅，是曰精進報；其舉足時福致弘曠，猶如虛空用救眾生，是曰一心報；其足底滿功福熾盛而無邊際，是曰智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂足下平度無極有六事？若足下平所至無難，足下所蹈蟲蛾永安，是曰布施報；其舉足時心無瘡病，行不犯法其心仁和，是曰持戒報；若舉足時庠序安隱，性不卒慌亦不惶懅，是曰精進報；其舉足時福致弘曠，猶如虛空用救眾生，是曰一心報；其足底滿功福熾盛而無邊際，是曰智慧報；是為六。

「何謂長指度無極報有六事？其指長好，宿德所致無有曲穢，是皆所施報應之功德，是曰布施報；其指纖好，漸稍相應而不邪亂，宿命行安，是曰持戒報；應是功德指長順調晃妙柔軟，是曰忍辱報；德行相應指長微妙，漸稍細滑無麁文理，是皆精進報；指長吉祥，見者悅然無不吉利，此者皆是一心之報；其指光澤，隨次和順正齊不亂，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂長指度無極報有六事？其指長好，宿德所致無有曲穢，是皆所施報應之功德，是曰布施報；其指纖好，漸稍相應而不邪亂，宿命行安，是曰持戒報；應是功德指長順調晃妙柔軟，是曰忍辱報；德行相應指長微妙，漸稍細滑無麁文理，是皆精進報；指長吉祥，見者悅然無不吉利，此者皆是一心之報；其指光澤，隨次和順正齊不亂，是智慧報；是為六。

「何謂手足縵中度無極有六事？手足滿平而縵中者，前世之時若有所施滿足與之，是布施報；其指平正建立安隱，無有不正視之心悅，是持戒報；手足無瑕清淨極姝本行仁和，是忍辱報；佛者手足紫金色者不受塵土，往昔勤修不以懈怠，是精進報；手足柔軟而無麁惡光澤甚好，是一心報；其手足鮮赫赫明好，與眾超異見莫不歡喜，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂手足縵中度無極有六事？手足滿平而縵中者，前世之時若有所施滿足與之，是布施報；其指平正建立安隱，無有不正視之心悅，是持戒報；手足無瑕清淨極姝本行仁和，是忍辱報；佛者手足紫金色者不受塵土，往昔勤修不以懈怠，是精進報；手足柔軟而無麁惡光澤甚好，是一心報；其手足鮮赫赫明好，與眾超異見莫不歡喜，是智慧報；是為六。

「何謂膝平度無極有六事？其膝興正，因稍轉上普具有異，德行殊絕見莫不敬，是布施報；其膝安和不相切摩，是持戒報；手足𦟛好而不進退咸宜有常，是忍辱報；宜則仁慈行步舉足安和庠序亦不卒暴，是精進報；蓋修平正亦無偏邪常行寂然，是曰一心報；覩者悉歡光像分明，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂膝平度無極有六事？其膝興正，因稍轉上普具有異，德行殊絕見莫不敬，是布施報；其膝安和不相切摩，是持戒報；手足𦟛好而不進退咸宜有常，是忍辱報；宜則仁慈行步舉足安和庠序亦不卒暴，是精進報；蓋修平正亦無偏邪常行寂然，是曰一心報；覩者悉歡光像分明，是智慧報；是為六。

「何謂寂藏度無極有六事？其寂藏安和光色赫燿而不現體，是布施報；其寂以清潤澤一切皆使蒙荷，是持戒報；其毛右旋，各各齊正而不邪行，是忍辱報；其德巍巍在所至到化變度人，是精進報；其演光明無所不照多所安隱，是一心報；使他人見瑞應懷來無上聖明，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂寂藏度無極有六事？其寂藏安和光色赫燿而不現體，是布施報；其寂以清潤澤一切皆使蒙荷，是持戒報；其毛右旋，各各齊正而不邪行，是忍辱報；其德巍巍在所至到化變度人，是精進報；其演光明無所不照多所安隱，是一心報；使他人見瑞應懷來無上聖明，是智慧報；是為六。

「何謂臍深度無極有六事？其行日進稍至玄深乃志大道，是布施報；其威神德淡然無畏心不懷難，是持戒報；其奉柔潤深至平和，是忍辱報；其行具足不以恐怖，是精進報；亦如好華柔軟和安，精專不迷，是一心報；其臍無毀，長益一切行不損減，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂臍深度無極有六事？其行日進稍至玄深乃志大道，是布施報；其威神德淡然無畏心不懷難，是持戒報；其奉柔潤深至平和，是忍辱報；其行具足不以恐怖，是精進報；亦如好華柔軟和安，精專不迷，是一心報；其臍無毀，長益一切行不損減，是智慧報；是為六。

「何謂毛一一生度無極有六事？其毛上向，右旋清正順理獨立，是布施報；其髮紺色，光光明好見無不喜，是持戒報；毛柔軟細滑澤晃然，是忍辱報；其色潤澤不受垢塵，是精進報；毛色柔好各各右旋，是一心報；各各待立而不卒暴，不相切摩各各齊正，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂毛一一生度無極有六事？其毛上向，右旋清正順理獨立，是布施報；其髮紺色，光光明好見無不喜，是持戒報；毛柔軟細滑澤晃然，是忍辱報；其色潤澤不受垢塵，是精進報；毛色柔好各各右旋，是一心報；各各待立而不卒暴，不相切摩各各齊正，是智慧報；是為六。

「何謂紫金色度無極有六事？其色如火中金，是布施報；其柔潤色不為麁獷，是持戒報；清淨無瑕色踰日月，是忍辱報；其光晃昱照於遠近，是精進報；其無垢塵以為清明，是一心報；其光柔妙色和燿好，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂紫金色度無極有六事？其色如火中金，是布施報；其柔潤色不為麁獷，是持戒報；清淨無瑕色踰日月，是忍辱報；其光晃昱照於遠近，是精進報；其無垢塵以為清明，是一心報；其光柔妙色和燿好，是智慧報；是為六。

「何謂師子胸臆度無極有六事？其身漸滿而不缺減，是布施報；身盛妙好有巍巍德，是持戒報；身以堅強無能犯者，是曰忍辱報；眾所觀仰視無厭足，是精進報；其身弘廣猶如難逮，是曰一心報；身無能壞堅如金剛，是曰智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂師子胸臆度無極有六事？其身漸滿而不缺減，是布施報；身盛妙好有巍巍德，是持戒報；身以堅強無能犯者，是曰忍辱報；眾所觀仰視無厭足，是精進報；其身弘廣猶如難逮，是曰一心報；身無能壞堅如金剛，是曰智慧報；是為六。

「何謂常善次度無極有六事？其身所行具足充滿，是曰布施報；尊不可逮吉祥以滿，是曰持戒報；端政絕好有見樂喜，是忍辱報；其行德業平等滿者，是曰精進報；計其相好色若雜珍師工作好畫，是曰一心報；柔潤光明清淨無瑕，是曰智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂常善次度無極有六事？其身所行具足充滿，是曰布施報；尊不可逮吉祥以滿，是曰持戒報；端政絕好有見樂喜，是忍辱報；其行德業平等滿者，是曰精進報；計其相好色若雜珍師工作好畫，是曰一心報；柔潤光明清淨無瑕，是曰智慧報；是為六。

「何謂長臂報度無極有六事？其身香勳而無斷絕普聞一切，是曰布施報；直住正安而不可動，是持戒報；和順庠序堅固不起其心和調，是忍辱報；若以自致其臂長姝與眾超異，是精進報；行步庠序臂長出膝天人所奉，是一心報；現身柔潤光明赫赫照於一切，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂長臂報度無極有六事？其身香勳而無斷絕普聞一切，是曰布施報；直住正安而不可動，是持戒報；和順庠序堅固不起其心和調，是忍辱報；若以自致其臂長姝與眾超異，是精進報；行步庠序臂長出膝天人所奉，是一心報；現身柔潤光明赫赫照於一切，是智慧報；是為六。

「何謂𦟛髀度無極有六事？若以身髀𦟛順雅好心慈志和，是布施報；獨立坦然無能牽掣常得自在，是持戒報；善能分別處所至安而無禍難，是忍辱報；以身齊正肢體漸𦟛，是精進報；威光巍巍無見頂相，是一心報；一切眾生目所觀仰莫不愛敬，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂𦟛髀度無極有六事？若以身髀𦟛順雅好心慈志和，是布施報；獨立坦然無能牽掣常得自在，是持戒報；善能分別處所至安而無禍難，是忍辱報；以身齊正肢體漸𦟛，是精進報；威光巍巍無見頂相，是一心報；一切眾生目所觀仰莫不愛敬，是智慧報；是為六。

「何謂腦合充滿度無極有六事？以漸覺滿功德成就，是布施報；心諦堅住常懷和安，是持戒報；淨如明珠而自焰者，是忍辱報；若以平等而興治行無有懈廢，是精進報；身口柔和其心安隱，是一心報；和潤無數毀莫能壞者，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂腦合充滿度無極有六事？以漸覺滿功德成就，是布施報；心諦堅住常懷和安，是持戒報；淨如明珠而自焰者，是忍辱報；若以平等而興治行無有懈廢，是精進報；身口柔和其心安隱，是一心報；和潤無數毀莫能壞者，是智慧報；是為六。

「何謂鉤鎖度無極有六事？見眾求者常和悅豫，是布施報；漸以覺悅消眾不達，是持戒報；其德各各若干普同，善相依因道法成行，是忍辱報；若有所說咸共默然，悉和等受適見奉行，是精進報；其光紺青煌煌照遠，是一心報；若令世間一切眾生所縛眾厄自得解脫，見無厭足，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂鉤鎖度無極有六事？見眾求者常和悅豫，是布施報；漸以覺悅消眾不達，是持戒報；其德各各若干普同，善相依因道法成行，是忍辱報；若有所說咸共默然，悉和等受適見奉行，是精進報；其光紺青煌煌照遠，是一心報；若令世間一切眾生所縛眾厄自得解脫，見無厭足，是智慧報；是為六。

「何謂牙齒白淨度無極有六事？齒極白淨編合不疏，是布施報；柔潤白好而無點污，是持戒報；以順次第猶白蓮華平等安隱，是忍辱報；齒堅白要而無雜黑，是精進報；所施建立弘安無危，是一心報；身以潤澤柔軟光光，覩其明曜未曾厭足，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂牙齒白淨度無極有六事？齒極白淨編合不疏，是布施報；柔潤白好而無點污，是持戒報；以順次第猶白蓮華平等安隱，是忍辱報；齒堅白要而無雜黑，是精進報；所施建立弘安無危，是一心報；身以潤澤柔軟光光，覩其明曜未曾厭足，是智慧報；是為六。

「何謂牙齒齊平度無極有六事？下齒齊平不以邪傾，是布施報；上下柔澤悉以無麁，是持戒報；次第合緻間無所受，是忍辱報；其齒𦟛平亦無高下，是精進報；齒不毀損堅固強好，是一心報；下齒正上上齒正下，安隱牢固見莫不歡，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂牙齒齊平度無極有六事？下齒齊平不以邪傾，是布施報；上下柔澤悉以無麁，是持戒報；次第合緻間無所受，是忍辱報；其齒𦟛平亦無高下，是精進報；齒不毀損堅固強好，是一心報；下齒正上上齒正下，安隱牢固見莫不歡，是智慧報；是為六。

「何謂四十齒度無極報有六事？其四十齒具足而悉平正不減，是布施報；齒不邪傾正齊如水，是持戒報；齒妙殊特與眾不同，是忍辱報；其齒通利間無所礙等定不疎，是精進報；齒生吉祥見無不利，是一心報；齒甚堅固不可動搖可悅人意，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂四十齒度無極報有六事？其四十齒具足而悉平正不減，是布施報；齒不邪傾正齊如水，是持戒報；齒妙殊特與眾不同，是忍辱報；其齒通利間無所礙等定不疎，是精進報；齒生吉祥見無不利，是一心報；齒甚堅固不可動搖可悅人意，是智慧報；是為六。

「何謂廣長舌報度無極有六事？為菩薩時耳聽經典擇說至言，是布施報；去舌上垢乃傳佛語淨口宣義，是持戒報；口說平均不為偏黨，是忍辱報；舌極廣長色如蓮華光明赫赫，是精進報；其相生妙各各別異，是一心報；舌如百葉光色奇好晃昱遠燿，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂廣長舌報度無極有六事？為菩薩時耳聽經典擇說至言，是布施報；去舌上垢乃傳佛語淨口宣義，是持戒報；口說平均不為偏黨，是忍辱報；舌極廣長色如蓮華光明赫赫，是精進報；其相生妙各各別異，是一心報；舌如百葉光色奇好晃昱遠燿，是智慧報；是為六。

「何謂梵聲報度無極有六事？行菩薩道頒宣經典，高舉唱音令眾人聞了了無疑，是布施報；音嚮可愛聞莫不喜，是持戒報；若干品音所宣各各，是忍辱報；未曾有音和不可逮，是精進報；音常和調言辭安隱而不斷絕，是一心報；一切音好哀合和雅動眾人心，是智慧報；是為六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂梵聲報度無極有六事？行菩薩道頒宣經典，高舉唱音令眾人聞了了無疑，是布施報；音嚮可愛聞莫不喜，是持戒報；若干品音所宣各各，是忍辱報；未曾有音和不可逮，是精進報；音常和調言辭安隱而不斷絕，是一心報；一切音好哀合和雅動眾人心，是智慧報；是為六。」

佛言：「復次，喜王！將順身心常使和安，是布施報；其以身行身口心定寂然安和，是持戒報；若以十善興發所生，志在天人使為道業，是忍辱報；教告一切開化眾會無所犯負，是精進報；悲和之音柔潤嚮哀告於眾生，是一心報；音宣法化決眾狐疑莫不解悅，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復次，喜王！將順身心常使和安，是布施報；其以身行身口心定寂然安和，是持戒報；若以十善興發所生，志在天人使為道業，是忍辱報；教告一切開化眾會無所犯負，是精進報；悲和之音柔潤嚮哀告於眾生，是一心報；音宣法化決眾狐疑莫不解悅，是智慧報；是為六。

「何謂味中上味度無極有六事？若以食膳一切所供，其味殊特可眾人意，是曰布施報；其所惠與，食者得安快而無患，是曰持戒報；受者和同，與檀越心無諍訟意，是曰忍辱報；所施供具多少使平令身無疾，是曰精進報；食膳極妙於口甘美而無穢臭，是曰一心報；不熱不冷其味和適而好輕柔，是曰智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂味中上味度無極有六事？若以食膳一切所供，其味殊特可眾人意，是曰布施報；其所惠與，食者得安快而無患，是曰持戒報；受者和同，與檀越心無諍訟意，是曰忍辱報；所施供具多少使平令身無疾，是曰精進報；食膳極妙於口甘美而無穢臭，是曰一心報；不熱不冷其味和適而好輕柔，是曰智慧報；是為六。

「何謂師子頰車度無極有六事？其背廣平師子形獨步三界，是布施報；猶如蓮華光澤色妙，行如師子，是持戒報；若如師子轉進而前無所畏難，是忍辱報；所以顯現大神巍巍尊妙殊特，是精進報；其餘所宣歡悅一切眾生所敬，是一心報；其目見者莫不自歸，面色喜悅覩德奉敬而無厭足，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂師子頰車度無極有六事？其背廣平師子形獨步三界，是布施報；猶如蓮華光澤色妙，行如師子，是持戒報；若如師子轉進而前無所畏難，是忍辱報；所以顯現大神巍巍尊妙殊特，是精進報；其餘所宣歡悅一切眾生所敬，是一心報；其目見者莫不自歸，面色喜悅覩德奉敬而無厭足，是智慧報；是為六。

「何謂眼如牛如月懷來以度無極有六事報？其眼細妙引長而好如月初生，是布施報；其目分明善諦巍巍無一短乏，是持戒報；其目晃明柔軟鮮好殊絕難比，是忍辱報；面無怯弱光明澤潤，是精進報；顏貌妙好身形平正如日初出，是一心報；光如日月照于八方上下闇冥無能逮明，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂眼如牛如月懷來以度無極有六事報？其眼細妙引長而好如月初生，是布施報；其目分明善諦巍巍無一短乏，是持戒報；其目晃明柔軟鮮好殊絕難比，是忍辱報；面無怯弱光明澤潤，是精進報；顏貌妙好身形平正如日初出，是一心報；光如日月照于八方上下闇冥無能逮明，是智慧報；是為六。

「何謂目紺青色度無極有六事？若有見佛心中悅喜，以一心歸而敬眼視，是布施報；眼之所覩而目寂定無一不正，是持戒報；目微妙好無能訶者遠近皆伏，是忍辱報；眼之所視亦無傷害多所加益，是精進報；遠見玄逈解一切結，是一心報；所見無厭不可得底所覩平等，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂目紺青色度無極有六事？若有見佛心中悅喜，以一心歸而敬眼視，是布施報；眼之所覩而目寂定無一不正，是持戒報；目微妙好無能訶者遠近皆伏，是忍辱報；眼之所視亦無傷害多所加益，是精進報；遠見玄逈解一切結，是一心報；所見無厭不可得底所覩平等，是智慧報；是為六。

「何謂鼻如鸚鵡度無極有六事？鼻如鸚鵡隆平正妙，是布施報；常以寂定無有邪非，是持戒報；鼻好潤澤燿如明珠，是忍辱報；柔軟諦忍仁和威儀莫不奉仰，是精進報；眾人所見敬愛無已而無厭足，是一心報；意捨所念受不可猗，不存諸香以道為香，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂鼻如鸚鵡度無極有六事？鼻如鸚鵡隆平正妙，是布施報；常以寂定無有邪非，是持戒報；鼻好潤澤燿如明珠，是忍辱報；柔軟諦忍仁和威儀莫不奉仰，是精進報；眾人所見敬愛無已而無厭足，是一心報；意捨所念受不可猗，不存諸香以道為香，是智慧報；是為六。

「何謂頂髻相度無極有六事？其髻團圓自然興起光明昱昱，是布施報；髻髮紺色煒煒難量而各右旋，是持戒報；髻曜赫赫光明所照不可得際，是忍辱報；肉髻充滿無有邪非竚立而安，是精進報；滑澤迴旋安諦相斷不相雜錯，是一心報；振曜光光所照無限，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂頂髻相度無極有六事？其髻團圓自然興起光明昱昱，是布施報；髻髮紺色煒煒難量而各右旋，是持戒報；髻曜赫赫光明所照不可得際，是忍辱報；肉髻充滿無有邪非竚立而安，是精進報；滑澤迴旋安諦相斷不相雜錯，是一心報；振曜光光所照無限，是智慧報；是為六。

「何謂如來肉髻度無極有六事？髮生青色如無上紺，滑澤燿燿踰琉璃光，是布施報；髮毛右旋各順本根而不相猗，是持戒報；其身清淨塵垢不著，猶如蓮華不著塵水，是忍辱報；第三十二上下諸天無能覩頂，是精進報；三界眾生莫不樂見威德遠顯，是一心報；言若天雨不能污之，淨如虛空音猶雷震，是智慧報；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂如來肉髻度無極有六事？髮生青色如無上紺，滑澤燿燿踰琉璃光，是布施報；髮毛右旋各順本根而不相猗，是持戒報；其身清淨塵垢不著，猶如蓮華不著塵水，是忍辱報；第三十二上下諸天無能覩頂，是精進報；三界眾生莫不樂見威德遠顯，是一心報；言若天雨不能污之，淨如虛空音猶雷震，是智慧報；是為六。

「何謂出遊步度無極有六事？其獨步出而無罣礙，是布施報；若棄捐非能一心者，志行弘安乃名佛子，是持戒報；無央數天往見奉敬伏地自歸，是忍辱報；能自護已目無所著，是精進報；勇高遊騰神足無極，是一心報；一切所有能惠不悋宣暢道訓，是智慧報；是為六(丹本有注云：三十二相中，舊闕二種文)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂出遊步度無極有六事？其獨步出而無罣礙，是布施報；若棄捐非能一心者，志行弘安乃名佛子，是持戒報；無央數天往見奉敬伏地自歸，是忍辱報；能自護已目無所著，是精進報；勇高遊騰神足無極，是一心報；一切所有能惠不悋宣暢道訓，是智慧報；是為六(丹本有注云：三十二相中，舊闕二種文)。」