賢劫經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

諸度無極品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸度無極品第六

爾時，喜王菩薩燕坐七日，無他異念。七日已後試自思惟，從燕坐起往詣高座，稽首禮佛及謁一切，現諸化佛并眾菩薩，則往佛前叉手禮座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，喜王菩薩燕坐七日，無他異念。七日已後試自思惟，從燕坐起往詣高座，稽首禮佛及謁一切，現諸化佛并眾菩薩，則往佛前叉手禮座。

於時，世尊寂然庠序從三昧起，普觀眾會，已觀眾會默然而住，稽首自歸。時喜王菩薩前白佛言：「道法玄妙不可攀逮，無上正真不可譬喻，一切菩薩比丘聖眾諸尊神天皆來集會，一切渴仰飢虛於法，會來甚久。時以欲過願有所問，若見聽者乃敢發言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，世尊寂然庠序從三昧起，普觀眾會，已觀眾會默然而住，稽首自歸。時喜王菩薩前白佛言：「道法玄妙不可攀逮，無上正真不可譬喻，一切菩薩比丘聖眾諸尊神天皆來集會，一切渴仰飢虛於法，會來甚久。時以欲過願有所問，若見聽者乃敢發言。」

佛告喜王：「在所樂問，狐疑眾結，如來悉當分別說之，令心解脫無餘罣礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王：「在所樂問，狐疑眾結，如來悉當分別說之，令心解脫無餘罣礙。」

喜王菩薩復白佛言：「唯然，世尊！我向在斯獨處燕坐，心自念言：『斯諸菩薩積功累德習志調心，好慕佛道諸度無極，殖眾善本以求至真；或有菩薩為眾生故行度無極，以成佛道；或以諸菩薩故行度無極；或以生死眾漏之故，行度無極；或有無漏行度無極。』合集此已，隨其所志行度無極，長益菩薩而成正覺。如是弘普以成因緣，初中至竟習法典目，諦受興發諸菩薩眾善權方便，顯隆道法惟說其意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜王菩薩復白佛言：「唯然，世尊！我向在斯獨處燕坐，心自念言：『斯諸菩薩積功累德習志調心，好慕佛道諸度無極，殖眾善本以求至真；或有菩薩為眾生故行度無極，以成佛道；或以諸菩薩故行度無極；或以生死眾漏之故，行度無極；或有無漏行度無極。』合集此已，隨其所志行度無極，長益菩薩而成正覺。如是弘普以成因緣，初中至竟習法典目，諦受興發諸菩薩眾善權方便，顯隆道法惟說其意。」

時世尊倍加咨歎喜王菩薩言：「善哉！善哉！喜王菩薩！乃能發意，諮問如來如是異義殊特之慧，仁以昔曾問過去百千億佛之所致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊倍加咨歎喜王菩薩言：「善哉！善哉！喜王菩薩！乃能發意，諮問如來如是異義殊特之慧，仁以昔曾問過去百千億佛之所致。」

佛言：「諦聽！善思念之！」喜王菩薩與諸大眾受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽！善思念之！」喜王菩薩與諸大眾受教而聽。

佛言：「菩薩有六事業，習進行法修度無極，有六事；光曜度無極，亦有六事；世度無極，亦有六事；為眾生故行度無極，亦有六事；住度無極，亦有六事；生死度無極，亦有六事；有所著度無極，亦有六事；益他人度無極，亦有六事；所處度無極，亦有六事；道度無極，亦有六事；慧度無極，亦有六事；已修立行度無極，亦有六事；有逮得度無極，亦有六事；有念度無極，亦有六事；有離三世度無極，亦有六事；有所業度無極，亦有六事；休息度無極，亦有六事；有不置遠度無極，亦有六事；有應慎度無極，亦有六事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩有六事業，習進行法修度無極，有六事；光曜度無極，亦有六事；世度無極，亦有六事；為眾生故行度無極，亦有六事；住度無極，亦有六事；生死度無極，亦有六事；有所著度無極，亦有六事；益他人度無極，亦有六事；所處度無極，亦有六事；道度無極，亦有六事；慧度無極，亦有六事；已修立行度無極，亦有六事；有逮得度無極，亦有六事；有念度無極，亦有六事；有離三世度無極，亦有六事；有所業度無極，亦有六事；休息度無極，亦有六事；有不置遠度無極，亦有六事；有應慎度無極，亦有六事。

「有造作度無極；亦有無作度無極；有意度無極；有勤修度無極；有正真度無極；有健度無極；有深奧度無極；有雜度無極；有清淨度無極；有無際度無極；有信度無極；有為眾生故行度無極；有法故度無極；有寂樂度無極；有樂觀察度無極；有一切所入度無極；有說處度無極；有無害度無極；有無敗度無極；有貧度無極；有不迴還度無極；有迴轉度無極；有嚴淨度無極；有堅強度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有造作度無極；亦有無作度無極；有意度無極；有勤修度無極；有正真度無極；有健度無極；有深奧度無極；有雜度無極；有清淨度無極；有無際度無極；有信度無極；有為眾生故行度無極；有法故度無極；有寂樂度無極；有樂觀察度無極；有一切所入度無極；有說處度無極；有無害度無極；有無敗度無極；有貧度無極；有不迴還度無極；有迴轉度無極；有嚴淨度無極；有堅強度無極。

「有興成度無極；有充滿度無極；有為世度無極；有度世度無極；有無上度無極；有不亂度無極；有無怨度無極；有怨敵度無極；有攝持度無極；有無攝度無極；有報應度無極；有無報度無極；有自然度無極；有無所有度無極；有廣普度無極；有華度無極；有無量度無極；有慕求度無極；有所厭度無極；有妙樂度無極；有無樂度無極；有聞持度無極；有生死長度無極；有無斷度無極；有樂純熟度無極；有禪度無極；有神通度無極；有世巧便度無極；有慈愍護度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有興成度無極；有充滿度無極；有為世度無極；有度世度無極；有無上度無極；有不亂度無極；有無怨度無極；有怨敵度無極；有攝持度無極；有無攝度無極；有報應度無極；有無報度無極；有自然度無極；有無所有度無極；有廣普度無極；有華度無極；有無量度無極；有慕求度無極；有所厭度無極；有妙樂度無極；有無樂度無極；有聞持度無極；有生死長度無極；有無斷度無極；有樂純熟度無極；有禪度無極；有神通度無極；有世巧便度無極；有慈愍護度無極。

「有行哀度無極；有歡喜度無極；有勸邪正見度無極；有勸住無住見度無極；有勸無猗度無極；有勸意度無極；有勸忍度無極；有造無造業度無極；有無餘度無極；有佛興盛度無極；有明度無極；有時住明度無極；有成就度無極；有意不忽度無極；有佛立家度無極；有出家來度無極；有愍哀博聞來度無極；有出家不斷戒度無極；有住神通度無極；有神通意不斷度無極；有入欲度無極；有立度無極；有應度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有行哀度無極；有歡喜度無極；有勸邪正見度無極；有勸住無住見度無極；有勸無猗度無極；有勸意度無極；有勸忍度無極；有造無造業度無極；有無餘度無極；有佛興盛度無極；有明度無極；有時住明度無極；有成就度無極；有意不忽度無極；有佛立家度無極；有出家來度無極；有愍哀博聞來度無極；有出家不斷戒度無極；有住神通度無極；有神通意不斷度無極；有入欲度無極；有立度無極；有應度無極。

「有眾報無報度無極；有無樂度無樂；有時進度無極；有光明無量光度無極；有報安光度無極；有不迴還度無極；有娛樂度無極；有鮮潔度無極；有成世法度無極；有淨世度無極；有成種度無極；有成眷屬度無極；有不壞眷屬度無極；有除塵來淨度無極；有觀土度無極；有宣誓度無極；有無逸度無極；有周旋度無極；有滅度度無極；有豪貴度無極；有理眷屬度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有眾報無報度無極；有無樂度無樂；有時進度無極；有光明無量光度無極；有報安光度無極；有不迴還度無極；有娛樂度無極；有鮮潔度無極；有成世法度無極；有淨世度無極；有成種度無極；有成眷屬度無極；有不壞眷屬度無極；有除塵來淨度無極；有觀土度無極；有宣誓度無極；有無逸度無極；有周旋度無極；有滅度度無極；有豪貴度無極；有理眷屬度無極。

「有無所忘失度無極；有三十二相度無極；有順時度無極；有知時度無極；有分別世度無極；有順世度無極；有邊際度無極；有蠲除度無極；有金剛度無極；有造救度無極；有自然度無極；有伏魔度無極；有無退度無極；有一時度無極；有無所著度無極；有三昧度無極；有訓誨度無極；有佛道度無極；有一切智度無極；有無餘有餘度無極；有可止度無極；有諸佛度無極；有方便度無極；有愁慼度無極；有真陀度無極；有異度無極；有四意斷度無極；有四神足試神足度無極；有四禪度無極；有四意止度無極；有四諦度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有無所忘失度無極；有三十二相度無極；有順時度無極；有知時度無極；有分別世度無極；有順世度無極；有邊際度無極；有蠲除度無極；有金剛度無極；有造救度無極；有自然度無極；有伏魔度無極；有無退度無極；有一時度無極；有無所著度無極；有三昧度無極；有訓誨度無極；有佛道度無極；有一切智度無極；有無餘有餘度無極；有可止度無極；有諸佛度無極；有方便度無極；有愁慼度無極；有真陀度無極；有異度無極；有四意斷度無極；有四神足試神足度無極；有四禪度無極；有四意止度無極；有四諦度無極。

「有信根、精進根、意根、智慧根、定根度無極；有信力、精進力、意力、定力、智慧力度無極；有七覺意、八品道行度無極；有寂然度無極；有觀度無極；有樂明度無極；有來解脫度無極；有比丘聖眾度無極；有八部會度無極；有分別度無極；有繫解法度無極；有分別順理度無極；有辯才度無極；有無厭度無極；有六度無極；有眼耳鼻口身心度無極；有愍他勸助度無極；有愍已度無極；有法度無極；有宣度無極；有剖判度無極；有勸樂度無極；有三脫門度無極；有異行度無極；有解他度無極；有勤用意度無極；有十種力度無極；有四無所畏度無極；有大哀度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有信根、精進根、意根、智慧根、定根度無極；有信力、精進力、意力、定力、智慧力度無極；有七覺意、八品道行度無極；有寂然度無極；有觀度無極；有樂明度無極；有來解脫度無極；有比丘聖眾度無極；有八部會度無極；有分別度無極；有繫解法度無極；有分別順理度無極；有辯才度無極；有無厭度無極；有六度無極；有眼耳鼻口身心度無極；有愍他勸助度無極；有愍已度無極；有法度無極；有宣度無極；有剖判度無極；有勸樂度無極；有三脫門度無極；有異行度無極；有解他度無極；有勤用意度無極；有十種力度無極；有四無所畏度無極；有大哀度無極。

「有五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼度無極；有自在度無極；有娛樂度無極；有難得自歸度無極；有十八不共諸佛之法度無極；有曉了方便度無極；有純熟度無極；有自然度無極；有三界行度無極；有觀清白行度無極；有法種度無極；有八等度無極；有道跡、往來、不還、無著度無極；有緣覺度無極；有菩薩度無極；有盡慧度無極；有無所生慧度無極；有建立慧度無極；有天眼、天耳、心知、自在見過世事、知他人念、神足、漏盡六通度無極；有威儀度無極；有愍傷度無極；有行空度無極；有捐捨度無極；有滅度度無極；有變化度無極；有流布教度無極；有分舍利度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼度無極；有自在度無極；有娛樂度無極；有難得自歸度無極；有十八不共諸佛之法度無極；有曉了方便度無極；有純熟度無極；有自然度無極；有三界行度無極；有觀清白行度無極；有法種度無極；有八等度無極；有道跡、往來、不還、無著度無極；有緣覺度無極；有菩薩度無極；有盡慧度無極；有無所生慧度無極；有建立慧度無極；有天眼、天耳、心知、自在見過世事、知他人念、神足、漏盡六通度無極；有威儀度無極；有愍傷度無極；有行空度無極；有捐捨度無極；有滅度度無極；有變化度無極；有流布教度無極；有分舍利度無極。

「是諸比丘、菩薩所行，二千一百寂然度無極。菩薩大士若逮解是，皆致得一切諸法殊特玄妙無際之行，無等無倫懷來聖哲，無所恃仰消一切塵，無所至湊斷諸狐疑。是二千一百，其中別一百度無極，主除四大、去六衰令無有餘，獨步三界往來周旋，遍入三世，猶如日月不畏眾冥，成就萬物百穀草木，仰天之茂皆因地生。菩薩如是，二千一百諸度無極，及是百度無極，其二千一百諸度無極，貪婬怒癡等分四事，各二千一百，合八千四百，八千四百各別有十事，合八萬四千，以能具足度無極，便已備悉八萬四千眾要上業，八萬四千諸總持門自然達矣，便通諸佛五百聖功品第各別，以娛樂化一切眾生，曉成一切所行境界，隨時發起靡不濟安至無極慧本際法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸比丘、菩薩所行，二千一百寂然度無極。菩薩大士若逮解是，皆致得一切諸法殊特玄妙無際之行，無等無倫懷來聖哲，無所恃仰消一切塵，無所至湊斷諸狐疑。是二千一百，其中別一百度無極，主除四大、去六衰令無有餘，獨步三界往來周旋，遍入三世，猶如日月不畏眾冥，成就萬物百穀草木，仰天之茂皆因地生。菩薩如是，二千一百諸度無極，及是百度無極，其二千一百諸度無極，貪婬怒癡等分四事，各二千一百，合八千四百，八千四百各別有十事，合八萬四千，以能具足度無極，便已備悉八萬四千眾要上業，八萬四千諸總持門自然達矣，便通諸佛五百聖功品第各別，以娛樂化一切眾生，曉成一切所行境界，隨時發起靡不濟安至無極慧本際法身。」

習行品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習行品第七

時，喜王菩薩復白佛言：「我聞世尊粗舉目要諸佛境界，本性不敏不能尋了義之所歸，惟願大聖垂意愍念。善哉之德！當廣歎演斯經要典使一切解，多所哀念多所安隱，愍傷諸天及十方人，復為重散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，喜王菩薩復白佛言：「我聞世尊粗舉目要諸佛境界，本性不敏不能尋了義之所歸，惟願大聖垂意愍念。善哉之德！當廣歎演斯經要典使一切解，多所哀念多所安隱，愍傷諸天及十方人，復為重散。」

佛告喜王菩薩：「諦聽！諦聽！善思念之！今當為汝、一切比丘、諸菩薩等重解散之。」喜王菩薩與諸大眾受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「諦聽！諦聽！善思念之！今當為汝、一切比丘、諸菩薩等重解散之。」喜王菩薩與諸大眾受教而聽。

佛言：「何謂修習行法度無極有六事？從古已來未曾發意，則發平等至真菩薩心，在於過去平等覺所及於眾生，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，志樂佛道心願至真未曾忽忘，是謂修治習行而度無極。是為六。何謂光曜度無極有六事？發顯明智道心之法，已自察戒發菩薩心，始從施起戒、忍、精進、一心、智慧，是謂光曜度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「何謂修習行法度無極有六事？從古已來未曾發意，則發平等至真菩薩心，在於過去平等覺所及於眾生，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，志樂佛道心願至真未曾忽忘，是謂修治習行而度無極。是為六。何謂光曜度無極有六事？發顯明智道心之法，已自察戒發菩薩心，始從施起戒、忍、精進、一心、智慧，是謂光曜度無極。

「何謂世度無極有六事？所供養佛興功立德，皆為眾生，六度亦然，拘制六情志慕六通，達往業進大道，是世度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂世度無極有六事？所供養佛興功立德，皆為眾生，六度亦然，拘制六情志慕六通，達往業進大道，是世度無極。

「何謂為眾生故行度無極有六事？若以布施攝於眾生，心自念言：『使諸眾生常獲安隱，亦復勸人入於佛道。』六度無極亦復如是，以戒安之以苦如空，忍辱之法而度脫之，精進濟之，以一心攝護於眾生，自投顛倒想逮智慧，勸助於道欲安眾生，求成正覺欲度眾生，是謂為眾生故行度無極有六事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為眾生故行度無極有六事？若以布施攝於眾生，心自念言：『使諸眾生常獲安隱，亦復勸人入於佛道。』六度無極亦復如是，以戒安之以苦如空，忍辱之法而度脫之，精進濟之，以一心攝護於眾生，自投顛倒想逮智慧，勸助於道欲安眾生，求成正覺欲度眾生，是謂為眾生故行度無極有六事。

「何謂住度無極有六事？若以堅固建立志願，道心清和而無諍訟，是施度無極。所立遊土觀無想戒，志存道法不求望報，是戒度無極。住於道法忍一切苦堅住道要，是忍度無極。所立正行無央數劫，不廢精進至一切智，是精進度無極。修奉一心志求法想欲成佛道，是禪度無極。住於道義暢一切法，審如至真成最正覺，心無有異不抱妄想，是智度無極。是住度無極六事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂住度無極有六事？若以堅固建立志願，道心清和而無諍訟，是施度無極。所立遊土觀無想戒，志存道法不求望報，是戒度無極。住於道法忍一切苦堅住道要，是忍度無極。所立正行無央數劫，不廢精進至一切智，是精進度無極。修奉一心志求法想欲成佛道，是禪度無極。住於道義暢一切法，審如至真成最正覺，心無有異不抱妄想，是智度無極。是住度無極六事。

「何謂生死度無極有六事？所施無量而不可盡，至得佛道周旋生死，所在之處致大財富，是施度無極。以勸終始，諸惱之患悉蒙福慶，具足壽命不可限量，在生死中而不中夭，是戒度無極。若得他對而心不起，是謂忍辱。不可計劫不厭禪定奉行善本，是曰精進。以所生緣禪定正受，是名曰禪。若以不捨諸度無極勸助佛道，一切諸業建立伎術，從其至慧皆令得所，是曰智慧。是在生死六度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂生死度無極有六事？所施無量而不可盡，至得佛道周旋生死，所在之處致大財富，是施度無極。以勸終始，諸惱之患悉蒙福慶，具足壽命不可限量，在生死中而不中夭，是戒度無極。若得他對而心不起，是謂忍辱。不可計劫不厭禪定奉行善本，是曰精進。以所生緣禪定正受，是名曰禪。若以不捨諸度無極勸助佛道，一切諸業建立伎術，從其至慧皆令得所，是曰智慧。是在生死六度無極。

「何謂所著塵度無極有六事？所欲立道眾善德勳，皆以勸化眾生之類，是曰布施。如師子，猶如聖王有八萬四千諸宮婇女，婇女所違佛道者終不與俱，使歸三寶消除三百塵，眾勞如一，疾致道術，以是戒禁慈勸眾生，是曰持戒。戒之所度為去塵勞，順從他心不以穢塵，是為忍辱。精進所著，何謂精進所度無極？云所著故，故行精進。恐怖於人如明王子，度知施業因而安之，用所著故而行精進。何謂為禪？有著之故行禪定耳，以見吾我便攝息之，是曰禪定。何謂所著之故行智度無極？若智度無極而不可盡，愍傷光暉樂得聖慧勸助道德，是曰智慧。是曰所著故六度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂所著塵度無極有六事？所欲立道眾善德勳，皆以勸化眾生之類，是曰布施。如師子，猶如聖王有八萬四千諸宮婇女，婇女所違佛道者終不與俱，使歸三寶消除三百塵，眾勞如一，疾致道術，以是戒禁慈勸眾生，是曰持戒。戒之所度為去塵勞，順從他心不以穢塵，是為忍辱。精進所著，何謂精進所度無極？云所著故，故行精進。恐怖於人如明王子，度知施業因而安之，用所著故而行精進。何謂為禪？有著之故行禪定耳，以見吾我便攝息之，是曰禪定。何謂所著之故行智度無極？若智度無極而不可盡，愍傷光暉樂得聖慧勸助道德，是曰智慧。是曰所著故六度無極。

「何謂益他人度無極六事？以樂德勳開化眾生，是為布施；依猗慈心不懷傷害，是曰持戒；所治正法悉能忍之而不穢厭，是曰忍辱；若為彼人勤修至行，欲濟危厄悉得永安，是曰精進；若有以法心懷思惟積德清淨，是以禪定；以斯因緣充滿飽足一切眾生，顯揚道意，是曰智慧；是曰益他人六度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂益他人度無極六事？以樂德勳開化眾生，是為布施；依猗慈心不懷傷害，是曰持戒；所治正法悉能忍之而不穢厭，是曰忍辱；若為彼人勤修至行，欲濟危厄悉得永安，是曰精進；若有以法心懷思惟積德清淨，是以禪定；以斯因緣充滿飽足一切眾生，顯揚道意，是曰智慧；是曰益他人六度無極。

「何謂處所度無極六事？以棄顛倒布施所作不望其報，是曰施與；所有財業因依戒禁；用眾生故習於忍辱；精進一切己身所住；思惟經典修行寂然；而在憺怕住於其內，是曰智慧；是六處所度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂處所度無極六事？以棄顛倒布施所作不望其報，是曰施與；所有財業因依戒禁；用眾生故習於忍辱；精進一切己身所住；思惟經典修行寂然；而在憺怕住於其內，是曰智慧；是六處所度無極。

「何謂道度無極六事？若能習行無所從生法忍，靡不堪任，是曰布施；若以不得身口心際，是曰戒矣；而以於法真諦修順悉無所諍，是曰忍辱；若身口心不住返逆，不志雜碎勤修不懈，是曰精進；設奉行法心以精專志無所著，好一切智所了如審，是曰一心；解三界空如幻化夢，道無三世去來今也，拔濟塵勞，是曰智慧；斯是佛道六度無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂道度無極六事？若能習行無所從生法忍，靡不堪任，是曰布施；若以不得身口心際，是曰戒矣；而以於法真諦修順悉無所諍，是曰忍辱；若身口心不住返逆，不志雜碎勤修不懈，是曰精進；設奉行法心以精專志無所著，好一切智所了如審，是曰一心；解三界空如幻化夢，道無三世去來今也，拔濟塵勞，是曰智慧；斯是佛道六度無極。」

佛告喜王：「何謂慧度無極？若不毀斷善權方便，開化眾生以慧濟之，是曰布施；若以造作五百頌偈，棄捐九十六徑，消眾苦惱奉尊正見，超至善處永安之土，是曰戒矣；若除苦患慧室寂然，厭於婬欲勤修精進，展轉相教以道相度，是曰忍辱；奉行自制，如是所有國土人民象馬車乘，欲恬怕己識求苦元了無根本，是曰精進；念己愍彼則致弘安，猶如箜篌，然後會寂其心堅固，亦如師子鹿獸之王，復若導師度眾賈人，是曰精進；若興一心色無所生，發聲聞法起緣覺法，在於其業而不滅度，是曰一心；若以於法無有眾生、無我無人不有壽命，猶如六事修道念法，出家行學刈去十惡，是曰智慧；是慧度無極六事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王：「何謂慧度無極？若不毀斷善權方便，開化眾生以慧濟之，是曰布施；若以造作五百頌偈，棄捐九十六徑，消眾苦惱奉尊正見，超至善處永安之土，是曰戒矣；若除苦患慧室寂然，厭於婬欲勤修精進，展轉相教以道相度，是曰忍辱；奉行自制，如是所有國土人民象馬車乘，欲恬怕己識求苦元了無根本，是曰精進；念己愍彼則致弘安，猶如箜篌，然後會寂其心堅固，亦如師子鹿獸之王，復若導師度眾賈人，是曰精進；若興一心色無所生，發聲聞法起緣覺法，在於其業而不滅度，是曰一心；若以於法無有眾生、無我無人不有壽命，猶如六事修道念法，出家行學刈去十惡，是曰智慧；是慧度無極六事。

「何謂為己修立行智度無極有六事？若得大財勸於己身，及愍眾生救助惠之，是曰布施；設在天上又在人間，來致安隱自然飲食，是曰持戒；若逮忍辱欣豫寂然，顏色第一猶如蓮華，至豪高貴無極之報，是曰忍辱；既行佛道不仰他人，雖奉遵修，身自獨立，是曰精進；若受禪定常若劫毀劫成之時，來到此國，是曰一心；雖處世間懷誠信行，護身口心，是曰智慧；是曰為己勤修六度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為己修立行智度無極有六事？若得大財勸於己身，及愍眾生救助惠之，是曰布施；設在天上又在人間，來致安隱自然飲食，是曰持戒；若逮忍辱欣豫寂然，顏色第一猶如蓮華，至豪高貴無極之報，是曰忍辱；既行佛道不仰他人，雖奉遵修，身自獨立，是曰精進；若受禪定常若劫毀劫成之時，來到此國，是曰一心；雖處世間懷誠信行，護身口心，是曰智慧；是曰為己勤修六度無極。

「何謂逮得度無極有六事？若了布施致大財富，以是所施逮得佛道勸助一切，是曰布施；心無所著寂靜惔怕而不起想，以是持戒勸濟眾生，是曰持戒；其不誹謗法無傷害心，至成佛道未曾有恨，是曰忍辱；設奉精進不抱惱熱夙夜修行，是曰精進；身遵至教一切無犯逮得三昧，是曰一心；若奉行一切諸法，靡所不了達一切無，是曰智慧；是曰逮得度無極六事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂逮得度無極有六事？若了布施致大財富，以是所施逮得佛道勸助一切，是曰布施；心無所著寂靜惔怕而不起想，以是持戒勸濟眾生，是曰持戒；其不誹謗法無傷害心，至成佛道未曾有恨，是曰忍辱；設奉精進不抱惱熱夙夜修行，是曰精進；身遵至教一切無犯逮得三昧，是曰一心；若奉行一切諸法，靡所不了達一切無，是曰智慧；是曰逮得度無極六事。

「何謂念度無極有六事？若得奉行布施之德，以勸助道濟度眾生，是曰布施；其身口心所獲功祚，戒禁之報以施合道，是曰持戒；設受諸法合集在會，所顯審如審，是曰忍辱；設無所決方便奉行，彼此有慧精進無礙，是曰精進；若發禪思所斷瑞應諮受大德，是曰一心；智越彼岸聖超在頂，以授道決將養其意，所將養者守護心行頒宣道法，是曰智慧；是曰菩薩念度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂念度無極有六事？若得奉行布施之德，以勸助道濟度眾生，是曰布施；其身口心所獲功祚，戒禁之報以施合道，是曰持戒；設受諸法合集在會，所顯審如審，是曰忍辱；設無所決方便奉行，彼此有慧精進無礙，是曰精進；若發禪思所斷瑞應諮受大德，是曰一心；智越彼岸聖超在頂，以授道決將養其意，所將養者守護心行頒宣道法，是曰智慧；是曰菩薩念度無極。

「何謂離世度無極有六事？若以方便斷諸有為，勸至無為道果之德，是曰布施；若求禁戒慕道法元心不邪想，是曰持戒；若了無常苦空非身，解內外法好斯法樂，是曰忍辱；其以精修無傷害意，奉遵所願往古之義，心無所著，是曰精進；設以禪定不捨至觀，以是之故滅除塵勞，是曰一心；假使不亂十二緣起，攝權方便不遠塵勞，從其眾人心懷所好隨時開化，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂離世度無極有六事？若以方便斷諸有為，勸至無為道果之德，是曰布施；若求禁戒慕道法元心不邪想，是曰持戒；若了無常苦空非身，解內外法好斯法樂，是曰忍辱；其以精修無傷害意，奉遵所願往古之義，心無所著，是曰精進；設以禪定不捨至觀，以是之故滅除塵勞，是曰一心；假使不亂十二緣起，攝權方便不遠塵勞，從其眾人心懷所好隨時開化，是曰智慧；是為六。

「何謂造有所作業度無極有六事？以所施業四恩之祚加於眾生，是曰布施；若用禁戒為無央數眾生之類，皆令蒙恩而得濟度，是曰持戒；猶若飛鳥禽獸新生之時墮著火中，菩薩見之滅火脫難，彼這見安救施恩義，因發道心，是曰忍辱；設復開化教訓無數國土黎庶，隨時降眾，若在八難造立忍辱，假使截頭遭眾苦惱悉以忍之，一切諸厄心不起恨，是亦忍辱；設有所見以四恩行，有所加益隨時精進，奉遵大慈無蓋之哀，以化眾生不可稱計，以為元首勸助一切，斯心所行何見所苦，導利三界以蒙普覆，是曰精進；若未修行智慧之元，而以精勤一切諸法無所違失，有見解空了三脫門，是曰一心；若志一心眾善德法而不忽忘，使無眾想悉入佛道，從其所依因教訓之，至於無想不願脫門，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂造有所作業度無極有六事？以所施業四恩之祚加於眾生，是曰布施；若用禁戒為無央數眾生之類，皆令蒙恩而得濟度，是曰持戒；猶若飛鳥禽獸新生之時墮著火中，菩薩見之滅火脫難，彼這見安救施恩義，因發道心，是曰忍辱；設復開化教訓無數國土黎庶，隨時降眾，若在八難造立忍辱，假使截頭遭眾苦惱悉以忍之，一切諸厄心不起恨，是亦忍辱；設有所見以四恩行，有所加益隨時精進，奉遵大慈無蓋之哀，以化眾生不可稱計，以為元首勸助一切，斯心所行何見所苦，導利三界以蒙普覆，是曰精進；若未修行智慧之元，而以精勤一切諸法無所違失，有見解空了三脫門，是曰一心；若志一心眾善德法而不忽忘，使無眾想悉入佛道，從其所依因教訓之，至於無想不願脫門，是曰智慧；是為六。

「何謂休息道度無極有六事？若斯吉祥意所好樂，世俗之業，以所布施入於正見，合集功德勸助眾生，是曰布施；其心休息志信道慧，以所施與，正語正命正業正方便，是曰持戒；菩薩所作休息道者，戒之所度，其無所從生法忍不望想報，是曰忍辱；心不可得，身復精進而無所猗，是曰精進；捐去顛倒定意不亂，專精攝意令無放逸，是曰一心；若攝無想執智慧聖，度脫危厄眾惱之患，是曰智慧；奉行正見正意，興發一道乃不退轉，是曰智慧休息道度無極六事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂休息道度無極有六事？若斯吉祥意所好樂，世俗之業，以所布施入於正見，合集功德勸助眾生，是曰布施；其心休息志信道慧，以所施與，正語正命正業正方便，是曰持戒；菩薩所作休息道者，戒之所度，其無所從生法忍不望想報，是曰忍辱；心不可得，身復精進而無所猗，是曰精進；捐去顛倒定意不亂，專精攝意令無放逸，是曰一心；若攝無想執智慧聖，度脫危厄眾惱之患，是曰智慧；奉行正見正意，興發一道乃不退轉，是曰智慧休息道度無極六事。

「何謂不置遠度無極而有六事？若施一切以權方便而發道心，是曰布施；心無所害無倒為道，至長安隱所到無患，若有菩薩從兜術天具足來下，動大千世界得淨深土，是曰持戒；若以忍辱而為懷來，興建立道超世八法，是曰忍辱；精進勸慈加於眾生，是曰精進；若致一切正受禪定，而無放逸受四等心，是曰一心；以智慧度無極，願行勸助成一切法，方便之宜靡不周濟，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不置遠度無極而有六事？若施一切以權方便而發道心，是曰布施；心無所害無倒為道，至長安隱所到無患，若有菩薩從兜術天具足來下，動大千世界得淨深土，是曰持戒；若以忍辱而為懷來，興建立道超世八法，是曰忍辱；精進勸慈加於眾生，是曰精進；若致一切正受禪定，而無放逸受四等心，是曰一心；以智慧度無極，願行勸助成一切法，方便之宜靡不周濟，是曰智慧；是為六。

「何謂應順度無極有六事？若成明施與同心俱而無異念，是曰布施；若以禁戒勸令離欲，無穢之行清淨猶水，是曰持戒；若以和心勸化眾生使無恨心，是曰忍辱；設以勤修方便寂然，是曰精進；其用柔和醫藥法書能動天地，若以禪思消滅諸見六十二疑，遊於塵勞而無所畏，是曰一心；若以智度動於天地，學問書疏慧通大哀，曉解善惡苦樂所趣，依仰恃怙於一切智，開士由是見無所畏，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂應順度無極有六事？若成明施與同心俱而無異念，是曰布施；若以禁戒勸令離欲，無穢之行清淨猶水，是曰持戒；若以和心勸化眾生使無恨心，是曰忍辱；設以勤修方便寂然，是曰精進；其用柔和醫藥法書能動天地，若以禪思消滅諸見六十二疑，遊於塵勞而無所畏，是曰一心；若以智度動於天地，學問書疏慧通大哀，曉解善惡苦樂所趣，依仰恃怙於一切智，開士由是見無所畏，是曰智慧；是為六。

「何謂造作度無極有六事？既自布施教他使施，復勸他人，以慧眾生愍哀護之，是曰布施；用眾生故常依慈心而不放逸斷眾惡業，是曰持戒；其以將護柔和恩潤不起瞋恨，是曰忍辱；設令功德善本至要，興隆道化濟諸不逮，是曰精進；其以禪思無常苦空非身之義，悉解是事不墮四倒，是曰一心；若以智度令眾善本而不漏失，建立現在消諸不善，以權方便多所開化度脫一切，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂造作度無極有六事？既自布施教他使施，復勸他人，以慧眾生愍哀護之，是曰布施；用眾生故常依慈心而不放逸斷眾惡業，是曰持戒；其以將護柔和恩潤不起瞋恨，是曰忍辱；設令功德善本至要，興隆道化濟諸不逮，是曰精進；其以禪思無常苦空非身之義，悉解是事不墮四倒，是曰一心；若以智度令眾善本而不漏失，建立現在消諸不善，以權方便多所開化度脫一切，是曰智慧；是為六。

「何謂無作度無極有六事？若以五欲功勳之德教授眾生，是曰布施；設以將護無數眾人，用斯品次奉佛法戒護所生處，是曰持戒；以是寂滅愛欲塵勞，訓誨眾生使其殊特，是曰忍辱；在於世俗遊於無窮戲樂自在，以斯眷屬開化眾生，是曰精進；設以禪定志護覺意無所不達，是曰一心；若信智慧學無極明，以斯智慧度脫一切，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無作度無極有六事？若以五欲功勳之德教授眾生，是曰布施；設以將護無數眾人，用斯品次奉佛法戒護所生處，是曰持戒；以是寂滅愛欲塵勞，訓誨眾生使其殊特，是曰忍辱；在於世俗遊於無窮戲樂自在，以斯眷屬開化眾生，是曰精進；設以禪定志護覺意無所不達，是曰一心；若信智慧學無極明，以斯智慧度脫一切，是曰智慧；是為六。

「何謂為意度無極有六事？若離勸助而不想報，是曰布施；所奉禁戒無所毀犯勸助佛道，是曰持戒；所修平等而行柔軟，是曰忍辱；勤修不懈進退制己，是曰精進；若能奉行捨諸放逸不懷憒亂，是曰一心；若有所聞聖明之德以勸助道，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為意度無極有六事？若離勸助而不想報，是曰布施；所奉禁戒無所毀犯勸助佛道，是曰持戒；所修平等而行柔軟，是曰忍辱；勤修不懈進退制己，是曰精進；若能奉行捨諸放逸不懷憒亂，是曰一心；若有所聞聖明之德以勸助道，是曰智慧；是為六。

「何謂勤修度無極有六事？一切所有無所愛惜而能放捨，由入大海致諸財寶以濟眾生，是曰布施；若護禁戒自離所瞻不著名色，是曰持戒；有懷毒意而欲加害，乃至截頭節節支解心不懷恨，是曰忍辱；若能越度一切論議，其心寬弘猶如大海，一時枯竭恣意得過，是曰精進；若在中宮愛欲之中不失四禪，是曰一心；設能觀察一切萬物，猶如幻化勤無所得，深入微妙不失聖明，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂勤修度無極有六事？一切所有無所愛惜而能放捨，由入大海致諸財寶以濟眾生，是曰布施；若護禁戒自離所瞻不著名色，是曰持戒；有懷毒意而欲加害，乃至截頭節節支解心不懷恨，是曰忍辱；若能越度一切論議，其心寬弘猶如大海，一時枯竭恣意得過，是曰精進；若在中宮愛欲之中不失四禪，是曰一心；設能觀察一切萬物，猶如幻化勤無所得，深入微妙不失聖明，是曰智慧；是為六。

「何謂正真度無極有六事？有所施與捨眾罣礙無所悕求，是曰布施；奉修微妙不違禁法不棄聖義，既有所施釋眾放逸，離諸惡趣能建立志，是曰持戒；能忍一切不諍善法常施仁慈，是曰忍辱；普於精學而不怯弱，是曰精進；若於禪思能自勤修，入於三昧殊特之業，調護其心，乃至所願如大善見轉輪聖王，雖在國土消除貪想瞋恚害想，慈念眾生，是為一心；而於聖明普無所著，盡覩大哀無傷害心，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正真度無極有六事？有所施與捨眾罣礙無所悕求，是曰布施；奉修微妙不違禁法不棄聖義，既有所施釋眾放逸，離諸惡趣能建立志，是曰持戒；能忍一切不諍善法常施仁慈，是曰忍辱；普於精學而不怯弱，是曰精進；若於禪思能自勤修，入於三昧殊特之業，調護其心，乃至所願如大善見轉輪聖王，雖在國土消除貪想瞋恚害想，慈念眾生，是為一心；而於聖明普無所著，盡覩大哀無傷害心，是曰智慧；是為六。

「何謂行捷疾度無極有六事？住無所逮而造福施，其心坦然而無所歸，是曰布施；若奉禁戒不求產業無所想念，是曰持戒；遵一切法不墮顛倒隨時行仁，是曰忍辱；從其所樂終不迴轉，日日勤修乃至成就，是曰精進；若執智慧禪思無極，是曰一心；若有菩薩在於聲聞行無餘慧，於緣覺地慧至無餘，不墮於欲及凡夫中亦無缺漏，欲有勸度故在其中志無所著，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂行捷疾度無極有六事？住無所逮而造福施，其心坦然而無所歸，是曰布施；若奉禁戒不求產業無所想念，是曰持戒；遵一切法不墮顛倒隨時行仁，是曰忍辱；從其所樂終不迴轉，日日勤修乃至成就，是曰精進；若執智慧禪思無極，是曰一心；若有菩薩在於聲聞行無餘慧，於緣覺地慧至無餘，不墮於欲及凡夫中亦無缺漏，欲有勸度故在其中志無所著，是曰智慧；是為六。

「何謂深奧度無極有六事？若有所施不念我得施於一切，是曰布施；所持禁戒以順眾生不倚生死，斯則聖明之所教法，是曰持戒；棄邪見法初發大意，建立仁和以是深戒，用忍無極遵解無我，不懷妄想無所榮冀，亦無不冀亦非不冀，是曰無冀，名為忍辱；在邪見法立勤修行，而於三界悉無所著不念滅度，是曰精進；有在外學諸邪見業，所行平等正真之道，是曰一心；處於智慧修正真法而不惑亂，所在遊至而不罣礙，其心寂然常無放逸，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂深奧度無極有六事？若有所施不念我得施於一切，是曰布施；所持禁戒以順眾生不倚生死，斯則聖明之所教法，是曰持戒；棄邪見法初發大意，建立仁和以是深戒，用忍無極遵解無我，不懷妄想無所榮冀，亦無不冀亦非不冀，是曰無冀，名為忍辱；在邪見法立勤修行，而於三界悉無所著不念滅度，是曰精進；有在外學諸邪見業，所行平等正真之道，是曰一心；處於智慧修正真法而不惑亂，所在遊至而不罣礙，其心寂然常無放逸，是曰智慧；是為六。

「何謂雜度無極有六事？設有所施若干種味，品品各異可受者意，殖若干福不自貪身，復為頒宣若干章句，若取佛土具足所願，是曰布施；建立禁戒嚴淨佛土不違所誓，是曰持戒；若彼佛土所有眾生，諸穢薄少心無瞋害以是勸助，是曰忍辱；若能獨步聲聞緣覺及菩薩眾，是曰精進；設諸眾會婬怒癡盛，身處其中而心不亂，是曰一心；其以智慧執權方便，在所遊入未曾虛妄，無所依仰講深妙法，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂雜度無極有六事？設有所施若干種味，品品各異可受者意，殖若干福不自貪身，復為頒宣若干章句，若取佛土具足所願，是曰布施；建立禁戒嚴淨佛土不違所誓，是曰持戒；若彼佛土所有眾生，諸穢薄少心無瞋害以是勸助，是曰忍辱；若能獨步聲聞緣覺及菩薩眾，是曰精進；設諸眾會婬怒癡盛，身處其中而心不亂，是曰一心；其以智慧執權方便，在所遊入未曾虛妄，無所依仰講深妙法，是曰智慧；是為六。

「何謂清淨度無極有六事？若以己心自淨佛土無有瑕穢，是曰布施；設能恭恪一切眾會不被輕慢，是曰持戒；設能平等成就佛土，平如手掌，細軟柔和猶如天衣，若干種寶雜廁其地而無放逸，是曰忍辱；若以周旋不可計會，一切國土莫不恭敬，猶如渴仰，是曰精進；若以相好悉能成就，光明遠照去心穢病消眾塵勞，是曰一心；若解眾生猶如幻化而為說法，下及禽獸而不妄捨，是曰智慧；是為六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂清淨度無極有六事？若以己心自淨佛土無有瑕穢，是曰布施；設能恭恪一切眾會不被輕慢，是曰持戒；設能平等成就佛土，平如手掌，細軟柔和猶如天衣，若干種寶雜廁其地而無放逸，是曰忍辱；若以周旋不可計會，一切國土莫不恭敬，猶如渴仰，是曰精進；若以相好悉能成就，光明遠照去心穢病消眾塵勞，是曰一心；若解眾生猶如幻化而為說法，下及禽獸而不妄捨，是曰智慧；是為六。」

無際品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無際品第八

佛告喜王菩薩：「何謂無際度無極有六事？若見眾人心懷陰蓋，先布施已却為說法而開化之，是曰布施；若抱塵勞，訓誨消除令無有餘，是曰持戒；若世愚人迷起人想，不懷怯弱心無所畏，為分別說令無邊際，是曰忍辱；若設善方便，去罣礙慧令無暗翳，是曰精進；住無我忍棄眾邪業禪定不亂，是曰一心；若以智慧成就辯才，所入平等而說無邊，一切禪定定意脫門正受無所毀害，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王菩薩：「何謂無際度無極有六事？若見眾人心懷陰蓋，先布施已却為說法而開化之，是曰布施；若抱塵勞，訓誨消除令無有餘，是曰持戒；若世愚人迷起人想，不懷怯弱心無所畏，為分別說令無邊際，是曰忍辱；若設善方便，去罣礙慧令無暗翳，是曰精進；住無我忍棄眾邪業禪定不亂，是曰一心；若以智慧成就辯才，所入平等而說無邊，一切禪定定意脫門正受無所毀害，是曰智慧；是為六。

「何謂信道度無極有六事？若能決了所可布施勸助道法，是曰布施；若察禁戒而無缺漏所行具足，是曰持戒；住在四禪奉行空事消所著想，是曰忍辱；若住空法行等方便，身口心行而無所犯，是曰精進；若修禪定於內於外而無所著，是曰一心；以智無極住十二緣，不亂諸法順從聖明，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂信道度無極有六事？若能決了所可布施勸助道法，是曰布施；若察禁戒而無缺漏所行具足，是曰持戒；住在四禪奉行空事消所著想，是曰忍辱；若住空法行等方便，身口心行而無所犯，是曰精進；若修禪定於內於外而無所著，是曰一心；以智無極住十二緣，不亂諸法順從聖明，是曰智慧；是為六。

「何謂為眾生厄故度無極有六事？若行慈心以為元首，志懷悅豫淨三境界，是曰布施；若心專精清淨無垢，是曰持戒；若除地獄堪任眾苦能制其意，是曰忍辱；若攝四等惠施仁愛，利人等利，隨時方便救護危厄，是曰精進；現阿須倫修行清淨，身自住現安護眾生，奉無怒法救護他人，是曰一心；若意清淨所念具足，住於安諦開化眾生，微為分別不厭說法消化塵勞，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為眾生厄故度無極有六事？若行慈心以為元首，志懷悅豫淨三境界，是曰布施；若心專精清淨無垢，是曰持戒；若除地獄堪任眾苦能制其意，是曰忍辱；若攝四等惠施仁愛，利人等利，隨時方便救護危厄，是曰精進；現阿須倫修行清淨，身自住現安護眾生，奉無怒法救護他人，是曰一心；若意清淨所念具足，住於安諦開化眾生，微為分別不厭說法消化塵勞，是曰智慧；是為六。

「何謂法故度無極有六事？若能逮得十八不共諸佛之法，是曰布施；樂於經典建立至願，成就脫門護身口意，是曰持戒；若興大哀去於小慈，為眾生故常懷柔軟，是曰忍辱；若四神足輕舉能飛，常行方便而為元首，是曰精進；住四意止禪定為本，究暢備悉四分別辯，是曰一心；讖識文字逮致總持，所敷演法入一切意，攝四無畏宣不退轉，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法故度無極有六事？若能逮得十八不共諸佛之法，是曰布施；樂於經典建立至願，成就脫門護身口意，是曰持戒；若興大哀去於小慈，為眾生故常懷柔軟，是曰忍辱；若四神足輕舉能飛，常行方便而為元首，是曰精進；住四意止禪定為本，究暢備悉四分別辯，是曰一心；讖識文字逮致總持，所敷演法入一切意，攝四無畏宣不退轉，是曰智慧；是為六。

「何謂寂樂度無極有六事？若布施時能攝其心，已攝其心願在獨處必有勸助，是曰布施；以能拔去諸陰蓋悉令清徹，是曰持戒；所生之處解無常苦，制眾想著慕樂仁和，是曰忍辱；若求於空無想無願至寂然法，是曰精進；若以禪思消滅眾塵，受是定意不捨覺意，是曰一心；若以智慧樂於寂然惔怕光明，得八解門為他人說，不墮聲聞緣覺之地，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂寂樂度無極有六事？若布施時能攝其心，已攝其心願在獨處必有勸助，是曰布施；以能拔去諸陰蓋悉令清徹，是曰持戒；所生之處解無常苦，制眾想著慕樂仁和，是曰忍辱；若求於空無想無願至寂然法，是曰精進；若以禪思消滅眾塵，受是定意不捨覺意，是曰一心；若以智慧樂於寂然惔怕光明，得八解門為他人說，不墮聲聞緣覺之地，是曰智慧；是為六。

「何謂樂觀度無極有六事？若無妄想，不計有人，是曰布施；察於往古及當來事，心自思惟常所周旋，悉識念之獲無所得，是曰持戒；若心在罪等一切法，觀往眾生壽命人想而悉分別，是曰忍辱；堪住所觀普興發禪永無所猗，合集修行善權方便，是曰一心；若不見欲棄諸瑕疵，於瑕疵法無所犯負，不失道意無漏清淨，棄捨無哀自調心意并化眾生，在於本地而不動轉，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂樂觀度無極有六事？若無妄想，不計有人，是曰布施；察於往古及當來事，心自思惟常所周旋，悉識念之獲無所得，是曰持戒；若心在罪等一切法，觀往眾生壽命人想而悉分別，是曰忍辱；堪住所觀普興發禪永無所猗，合集修行善權方便，是曰一心；若不見欲棄諸瑕疵，於瑕疵法無所犯負，不失道意無漏清淨，棄捨無哀自調心意并化眾生，在於本地而不動轉，是曰智慧；是為六。

「何謂一切所入度無極有六事？一切諸法無有與者而自逮得，以是勸助救諸窮匱，是曰布施；若以大哀勸助眾生而安立之，常具聖慧，本無懷恨，報應悅豫，是曰持戒；若能懷來不退轉法，執持堅固而不舒緩，是曰忍辱；若信元首執持智慧設計方便，是曰精進；若以禪定究暢成就，療治無數一切黎庶而無危害順從不雜，是曰一心；若以智慧住種性法，篤信精進其念及定，所住無疑不計有命，執權方便堪處世間，學與不學及緣覺慧，若成無上正真道法成一切智，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂一切所入度無極有六事？一切諸法無有與者而自逮得，以是勸助救諸窮匱，是曰布施；若以大哀勸助眾生而安立之，常具聖慧，本無懷恨，報應悅豫，是曰持戒；若能懷來不退轉法，執持堅固而不舒緩，是曰忍辱；若信元首執持智慧設計方便，是曰精進；若以禪定究暢成就，療治無數一切黎庶而無危害順從不雜，是曰一心；若以智慧住種性法，篤信精進其念及定，所住無疑不計有命，執權方便堪處世間，學與不學及緣覺慧，若成無上正真道法成一切智，是曰智慧；是為六。

「何謂說處度無極有六事？若有所施無有二心，常喜平等而無偏黨，是曰布施；若有文飾想於戒法諛諂犯禁，解是妄想心無所著化諸犯者，是曰持戒；若倒住忍而不順從，說是處所而有報應，是曰忍辱；精進求報，所有方便棄於處所，是曰精進；若復棄捐一切所有，在於所有而無所有，是曰一心；若以常觀諛諂諸報無益之業，見其處所解無處所，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂說處度無極有六事？若有所施無有二心，常喜平等而無偏黨，是曰布施；若有文飾想於戒法諛諂犯禁，解是妄想心無所著化諸犯者，是曰持戒；若倒住忍而不順從，說是處所而有報應，是曰忍辱；精進求報，所有方便棄於處所，是曰精進；若復棄捐一切所有，在於所有而無所有，是曰一心；若以常觀諛諂諸報無益之業，見其處所解無處所，是曰智慧；是為六。

「何謂無害度無極有六事？若施眾祐及與凡夫等心無異，是曰布施；所奉禁法而無所著欲濟眾生，是曰持戒；不懷危害越世八法堪任本際，是曰忍辱；若能覺了魔所建立，篤信勤修消諸罣礙，是曰精進；定無所毀入無罣礙道德之門逮平等果，是曰一心；若以智慧周旋往返一切世俗度世之法而無所損，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無害度無極有六事？若施眾祐及與凡夫等心無異，是曰布施；所奉禁法而無所著欲濟眾生，是曰持戒；不懷危害越世八法堪任本際，是曰忍辱；若能覺了魔所建立，篤信勤修消諸罣礙，是曰精進；定無所毀入無罣礙道德之門逮平等果，是曰一心；若以智慧周旋往返一切世俗度世之法而無所損，是曰智慧；是為六。

「何謂無敗度無極有六事？志性專和不存在色而順其理，若以法施及衣食施，是曰布施；雖奉禁戒，其心質朴無有諛諂，是曰持戒；心如虛空和合而成，是曰忍辱；所修勤力一切所說，不用財業所宣妄言，是曰精進；其所禪思永無所著，是曰一心；其奉聖達順其文字以益他人，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無敗度無極有六事？志性專和不存在色而順其理，若以法施及衣食施，是曰布施；雖奉禁戒，其心質朴無有諛諂，是曰持戒；心如虛空和合而成，是曰忍辱；所修勤力一切所說，不用財業所宣妄言，是曰精進；其所禪思永無所著，是曰一心；其奉聖達順其文字以益他人，是曰智慧；是為六。

「何謂貧度無極有六事？若除色像所興立德，以法布施若衣食施，是曰布施；性不雜碎所奉無諂順其禁法，是曰持戒；遵修仁和猶如虛空無增減心，是曰忍辱；若在窮厄志存衣食寂滅身心，是曰精進；若至梵天而為講說禪定之業，勸助道德，是曰一心；豐於智慧而在眾塵財業甚多，放逸之中所在覺穢，而不捨遠不患厭之，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂貧度無極有六事？若除色像所興立德，以法布施若衣食施，是曰布施；性不雜碎所奉無諂順其禁法，是曰持戒；遵修仁和猶如虛空無增減心，是曰忍辱；若在窮厄志存衣食寂滅身心，是曰精進；若至梵天而為講說禪定之業，勸助道德，是曰一心；豐於智慧而在眾塵財業甚多，放逸之中所在覺穢，而不捨遠不患厭之，是曰智慧；是為六。

「何謂不迴還度無極有六事？若有所施不著聲聞及緣覺法，道不退轉，是曰布施；雖不迴還不毀禁戒乃成佛道，是曰持戒；越諸聲聞及緣覺地，不中墮落而取滅度，是曰忍辱；若以精進執權方便，無所違失至一切智，是曰精進；菩薩若在一切五樂，能以方便禪思一心，滅眾塵勞遵承智慧，是曰一心；若執智慧化諸凡夫沙門梵志，上至聲聞及於緣覺，度世正見建立大哀，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不迴還度無極有六事？若有所施不著聲聞及緣覺法，道不退轉，是曰布施；雖不迴還不毀禁戒乃成佛道，是曰持戒；越諸聲聞及緣覺地，不中墮落而取滅度，是曰忍辱；若以精進執權方便，無所違失至一切智，是曰精進；菩薩若在一切五樂，能以方便禪思一心，滅眾塵勞遵承智慧，是曰一心；若執智慧化諸凡夫沙門梵志，上至聲聞及於緣覺，度世正見建立大哀，是曰智慧；是為六。

「何謂迴轉度無極有六事？若有所施不志滅度不厭習俗，是曰布施；若學禁戒所聞尠少不能廣博，是曰持戒；若習仁愛不能遠離，住於瑕穢瞋恨之地，是曰忍辱；若以勤修志在榮樂不能制門，是曰精進；若學禪思在外忍辱不計吾我，是曰一心；所志智慧度於世業不能自拔，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂迴轉度無極有六事？若有所施不志滅度不厭習俗，是曰布施；若學禁戒所聞尠少不能廣博，是曰持戒；若習仁愛不能遠離，住於瑕穢瞋恨之地，是曰忍辱；若以勤修志在榮樂不能制門，是曰精進；若學禪思在外忍辱不計吾我，是曰一心；所志智慧度於世業不能自拔，是曰智慧；是為六。

「何謂嚴淨度無極有六事？而有所施不望其報福加一切，是曰布施；所遵禁法而無懈怠恒奉勤修，是曰持戒；又以仁和心無所猗精進合道，是曰忍辱；捨我及彼而無有異，是曰精進；若以禪定不計所有，不造因緣強而有勢，是曰一心；若分別解一切陰蓋不以疲勞，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂嚴淨度無極有六事？而有所施不望其報福加一切，是曰布施；所遵禁法而無懈怠恒奉勤修，是曰持戒；又以仁和心無所猗精進合道，是曰忍辱；捨我及彼而無有異，是曰精進；若以禪定不計所有，不造因緣強而有勢，是曰一心；若分別解一切陰蓋不以疲勞，是曰智慧；是為六。

「何謂堅強度無極有六事？魔所化現不能動搖毀其寂靜，菩薩所施心無所生，一切所有皆能放捨，是曰布施；若以禁戒有所美樂，不著吉良，不擇時節，惟勸助道，是曰持戒；所懷柔軟無能毀者，消害眾結，是曰忍辱；若興精勤不以為患，不厭土地所周教化，是曰精進；若以禪思為一切故而廣勸化，正受自在遊居無礙，是曰一心；若聖明法思惟忍辱，一切所行而不荒亂，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂堅強度無極有六事？魔所化現不能動搖毀其寂靜，菩薩所施心無所生，一切所有皆能放捨，是曰布施；若以禁戒有所美樂，不著吉良，不擇時節，惟勸助道，是曰持戒；所懷柔軟無能毀者，消害眾結，是曰忍辱；若興精勤不以為患，不厭土地所周教化，是曰精進；若以禪思為一切故而廣勸化，正受自在遊居無礙，是曰一心；若聖明法思惟忍辱，一切所行而不荒亂，是曰智慧；是為六。

「何謂興盛度無極有六事？若有所施不墮顛倒住中正法，是曰布施；所執禁法永無所思以是熾盛，是曰持戒；以仁和心而無所著，棄諸危害因緣之業，是為忍辱；若於吾我諍訟家業，斷諸苦患滅眾所著，身之塵勞永以滅盡順從空教，是曰精進；設厭無常，了於十二牽連之義，心性堅住，是曰一心；若捨智慧及與無明永無有二，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂興盛度無極有六事？若有所施不墮顛倒住中正法，是曰布施；所執禁法永無所思以是熾盛，是曰持戒；以仁和心而無所著，棄諸危害因緣之業，是為忍辱；若於吾我諍訟家業，斷諸苦患滅眾所著，身之塵勞永以滅盡順從空教，是曰精進；設厭無常，了於十二牽連之義，心性堅住，是曰一心；若捨智慧及與無明永無有二，是曰智慧；是為六。

「何謂充滿度無極有六事？若有所與勸至解脫不慕生死，是曰布施；奉持謹慎不忘他人，又菩薩心以念戒時，終不建立聲聞緣覺怯弱之法，是曰持戒；若以仁和嚴淨成就無數佛國，滅於三事志願教化，是曰忍辱；其用精進常不懈惓心進至義，是曰精進；反覆解義心寂不亂，是曰一心；設以聖明攝三脫門不中取證，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂充滿度無極有六事？若有所與勸至解脫不慕生死，是曰布施；奉持謹慎不忘他人，又菩薩心以念戒時，終不建立聲聞緣覺怯弱之法，是曰持戒；若以仁和嚴淨成就無數佛國，滅於三事志願教化，是曰忍辱；其用精進常不懈惓心進至義，是曰精進；反覆解義心寂不亂，是曰一心；設以聖明攝三脫門不中取證，是曰智慧；是為六。

「何謂為世度無極有六事？其有所施，心遊存俗不勸於道，是曰布施；若以放逸不能謹慎，常猶豫行不能直進，是曰持戒；若合進力強欲自制堪任而耐，是曰忍辱；常以勤修習世俗法，是曰精進；其心有願所生之處而無二念，是曰一心；若以俗智開化教人不出于世，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為世度無極有六事？其有所施，心遊存俗不勸於道，是曰布施；若以放逸不能謹慎，常猶豫行不能直進，是曰持戒；若合進力強欲自制堪任而耐，是曰忍辱；常以勤修習世俗法，是曰精進；其心有願所生之處而無二念，是曰一心；若以俗智開化教人不出于世，是曰智慧；是為六。

「何謂度世度無極有六事？若以教施及衣食施，宣解道意，用是道故坐於樹下，而自宣曰：『快哉！福之報，所願必如志。』疾至最寂然，乃歸趣滅度，是曰布施；入於聲聞緣覺，轉進弘護，消除諸罣礙處，是曰持戒；若無漏法常奉仁和，是曰忍辱；若以逮得無所從生法，乃坐佛樹訓誨眾生，是曰精進；若有菩薩平等三昧，諸根具足聖惠成就，是曰一心；若以專心行道正法，無怨害心，無聲聞意及緣覺行，歸一切智，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂度世度無極有六事？若以教施及衣食施，宣解道意，用是道故坐於樹下，而自宣曰：『快哉！福之報，所願必如志。』疾至最寂然，乃歸趣滅度，是曰布施；入於聲聞緣覺，轉進弘護，消除諸罣礙處，是曰持戒；若無漏法常奉仁和，是曰忍辱；若以逮得無所從生法，乃坐佛樹訓誨眾生，是曰精進；若有菩薩平等三昧，諸根具足聖惠成就，是曰一心；若以專心行道正法，無怨害心，無聲聞意及緣覺行，歸一切智，是曰智慧；是為六。

「何謂無上度無極有六事？若信無數清淨佛土，愍念眾生而以不斷，不可計劫而欲度脫，是曰布施；住於法想棄三惡趣取淨佛土，是曰持戒；若成佛道，皆令眾會紫磨金色，分別章句，是曰忍辱；若習等施，猶如無怒佛為菩薩時，奉進至真，是曰精進；若處家中奉於四禪不失定意，若在中宮婇女之間，佛土清淨少欲塵勞，眾會報應，是曰一心；若攝佛國壽不可計嚴淨無限，存在眾中辯才無量，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無上度無極有六事？若信無數清淨佛土，愍念眾生而以不斷，不可計劫而欲度脫，是曰布施；住於法想棄三惡趣取淨佛土，是曰持戒；若成佛道，皆令眾會紫磨金色，分別章句，是曰忍辱；若習等施，猶如無怒佛為菩薩時，奉進至真，是曰精進；若處家中奉於四禪不失定意，若在中宮婇女之間，佛土清淨少欲塵勞，眾會報應，是曰一心；若攝佛國壽不可計嚴淨無限，存在眾中辯才無量，是曰智慧；是為六。

「何謂不亂度無極有六事？若有所施勸助應法疾得神通，是曰布施；所奉禁戒而不毀斷，賢聖之法成就至道備菩薩地，是曰持戒；若能蠲除一切非法奉功勳法，是曰忍辱；若能厭世奉具足典，諸佛所說善惡之義而悉信念，是曰精進；若住禪定智度無極，而住愛欲觀察經道，覺而不捨亦無所著，是曰一心；曉了菩薩道法根原，是非瑕疵而悉分別，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不亂度無極有六事？若有所施勸助應法疾得神通，是曰布施；所奉禁戒而不毀斷，賢聖之法成就至道備菩薩地，是曰持戒；若能蠲除一切非法奉功勳法，是曰忍辱；若能厭世奉具足典，諸佛所說善惡之義而悉信念，是曰精進；若住禪定智度無極，而住愛欲觀察經道，覺而不捨亦無所著，是曰一心；曉了菩薩道法根原，是非瑕疵而悉分別，是曰智慧；是為六。

「何謂無怨度無極有六事？有所住處常能將護令無有失，是曰布施；而不退墮聲聞緣覺不中取證，是曰持戒；若斷吾我不計有身是我所者，除於結礙因緣之事，是曰忍辱；遠離世俗第一愚惑，歸於智慧順從方便，是曰精進；其刈諸見聞念諸法得悉永寂，是曰一心；若消狐疑，智慧平等遵無想行，一心在道一切智尊，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無怨度無極有六事？有所住處常能將護令無有失，是曰布施；而不退墮聲聞緣覺不中取證，是曰持戒；若斷吾我不計有身是我所者，除於結礙因緣之事，是曰忍辱；遠離世俗第一愚惑，歸於智慧順從方便，是曰精進；其刈諸見聞念諸法得悉永寂，是曰一心；若消狐疑，智慧平等遵無想行，一心在道一切智尊，是曰智慧；是為六。

「何謂怨敵度無極有六事？若有所施冀求望報而與眾生，心懷怨恨至於法寶，是曰布施；若斷三惱勤苦之趣，志願兜術乃至滅度，是曰持戒；與諸菩薩真正眾生，而懷怨恨，是曰忍辱；若遵仁和多所開化，非時勸助，因其勤修積化無數，如先世菩薩所願，有所度脫猗於恩愛，而自調習令成其道，是曰精進；若說無礙成三昧定，菩薩正受使一切人普得安隱，是曰一心；若為己身求於智慧道德根原，究竟道義自在正覺，不解若干所好義者，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂怨敵度無極有六事？若有所施冀求望報而與眾生，心懷怨恨至於法寶，是曰布施；若斷三惱勤苦之趣，志願兜術乃至滅度，是曰持戒；與諸菩薩真正眾生，而懷怨恨，是曰忍辱；若遵仁和多所開化，非時勸助，因其勤修積化無數，如先世菩薩所願，有所度脫猗於恩愛，而自調習令成其道，是曰精進；若說無礙成三昧定，菩薩正受使一切人普得安隱，是曰一心；若為己身求於智慧道德根原，究竟道義自在正覺，不解若干所好義者，是曰智慧；是為六。

「何謂攝持度無極有六事？若勸所願攝持功德，是曰布施；若興發戒執取眾生療治至義，是曰持戒；若能建立攝取仁和，是曰忍辱；若以時節奉行勤修不中懈廢，是曰精進；隨時禪定勸化無數百千眾生，是曰一心；若以聖智消諸弊礙而無所著，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂攝持度無極有六事？若勸所願攝持功德，是曰布施；若興發戒執取眾生療治至義，是曰持戒；若能建立攝取仁和，是曰忍辱；若以時節奉行勤修不中懈廢，是曰精進；隨時禪定勸化無數百千眾生，是曰一心；若以聖智消諸弊礙而無所著，是曰智慧；是為六。

「何謂無所攝持度無極有六事？若以所施逮得辯才，所可遭遇不以增減，己身建立若干品類，是曰布施；不樂家居慕菩薩道，是曰持戒；若能堪任深要之法而不疑結，是曰忍辱；精暢不依仰人，是曰精進；若以禪思了奉空事思惟人本，遵承道法念無所生，是曰一心；若遭義理及更滅度，所學經典入三昧定消滅罪福，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無所攝持度無極有六事？若以所施逮得辯才，所可遭遇不以增減，己身建立若干品類，是曰布施；不樂家居慕菩薩道，是曰持戒；若能堪任深要之法而不疑結，是曰忍辱；精暢不依仰人，是曰精進；若以禪思了奉空事思惟人本，遵承道法念無所生，是曰一心；若遭義理及更滅度，所學經典入三昧定消滅罪福，是曰智慧；是為六。

「何謂報應度無極有六事？若能備悉所作布施，不令缺漏究暢福慶，是曰布施；若能勤修重將其身具足所應，是曰持戒；其仁和行在所說事究竟成義，是曰忍辱；勤修所行一切吉利無所違失，是曰精進；其以禪定識於往古，前世所處以慧證明，是曰一心；其成聖智頒宣至誠靡所不通，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂報應度無極有六事？若能備悉所作布施，不令缺漏究暢福慶，是曰布施；若能勤修重將其身具足所應，是曰持戒；其仁和行在所說事究竟成義，是曰忍辱；勤修所行一切吉利無所違失，是曰精進；其以禪定識於往古，前世所處以慧證明，是曰一心；其成聖智頒宣至誠靡所不通，是曰智慧；是為六。

「何謂無報度無極有六事？若有所施建立勤苦，見諸患難輒能覺了，不念獲致無所悕望，是曰布施；若於中處致百千蓋，建立滅度在於種姓不住顛倒，是曰持戒；若有所修不得身口及心念行，含和柔順，是曰忍辱；所行寂然無有妄想，是曰精進；若以禪思住寂滅地不生想念，是曰一心；慧眼所觀不以滅盡歸無所歸，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無報度無極有六事？若有所施建立勤苦，見諸患難輒能覺了，不念獲致無所悕望，是曰布施；若於中處致百千蓋，建立滅度在於種姓不住顛倒，是曰持戒；若有所修不得身口及心念行，含和柔順，是曰忍辱；所行寂然無有妄想，是曰精進；若以禪思住寂滅地不生想念，是曰一心；慧眼所觀不以滅盡歸無所歸，是曰智慧；是為六。

「何謂自然度無極有六事？若有所興心無所念，是曰布施；若以其心不悕望報福，是曰持戒；其人無我自然柔和，是曰忍辱；諸所勤修不行二法無有因緣，是曰精進；其在禪定不著內外亦無中間，是曰一心；有所觀察永不分別一切諸法，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂自然度無極有六事？若有所興心無所念，是曰布施；若以其心不悕望報福，是曰持戒；其人無我自然柔和，是曰忍辱；諸所勤修不行二法無有因緣，是曰精進；其在禪定不著內外亦無中間，是曰一心；有所觀察永不分別一切諸法，是曰智慧；是為六。

「何謂無所有度無極有六事？其心不念於當來事所建立福，是曰布施；解於一切周旋三界如幻如化，是曰持戒；若眾善想若無善想，常抱仁和心不懷此，是曰忍辱；若修行道而無所行，是曰精進；在於三界無所悕望，其心所在普歸將護一切眾生，是曰一心；若不想有為不想無為造如是行，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無所有度無極有六事？其心不念於當來事所建立福，是曰布施；解於一切周旋三界如幻如化，是曰持戒；若眾善想若無善想，常抱仁和心不懷此，是曰忍辱；若修行道而無所行，是曰精進；在於三界無所悕望，其心所在普歸將護一切眾生，是曰一心；若不想有為不想無為造如是行，是曰智慧；是為六。

「何謂廣普度無極有六事？勸化無數百千眾生，使捨慳悋而好給與，是曰布施；所禁順業普同一切，是曰持戒；所行方便靡不堪任，是曰忍辱；若能建立住四意止而不懈怠，是曰精進；若不慳悋將護六事，存於道法而不迴還，能懷來致八萬四千諸三昧行，是曰一心；若能覺了一切塵勞結滯之業，誓願聖明，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂廣普度無極有六事？勸化無數百千眾生，使捨慳悋而好給與，是曰布施；所禁順業普同一切，是曰持戒；所行方便靡不堪任，是曰忍辱；若能建立住四意止而不懈怠，是曰精進；若不慳悋將護六事，存於道法而不迴還，能懷來致八萬四千諸三昧行，是曰一心；若能覺了一切塵勞結滯之業，誓願聖明，是曰智慧；是為六。

「何謂華度無極有六事？若有所施將慎六情不迴道法，是曰布施；常行恭恪所施謙下而不輕慢，是曰持戒；若能堪任決諸結縛裂眾羅網，是曰忍辱；其勤修行應病與藥不墮罪蓋，是曰精進；捐棄自大奉無蓋慈，是曰一心；若以聖慧有所頒宣無能當者，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂華度無極有六事？若有所施將慎六情不迴道法，是曰布施；常行恭恪所施謙下而不輕慢，是曰持戒；若能堪任決諸結縛裂眾羅網，是曰忍辱；其勤修行應病與藥不墮罪蓋，是曰精進；捐棄自大奉無蓋慈，是曰一心；若以聖慧有所頒宣無能當者，是曰智慧；是為六。

「何謂無量度無極有六事？若有所惠常合智慧，是曰布施；以無量禁常行謹慎無所犯負，是曰持戒；所行仁和致三脫門，勸助此己不墮色想，是曰忍辱；若以勤修致四意斷，是曰精進；若以禪思奉行慈愍致七覺意，是曰一心；若以聖慧修立悲哀致八道行，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無量度無極有六事？若有所惠常合智慧，是曰布施；以無量禁常行謹慎無所犯負，是曰持戒；所行仁和致三脫門，勸助此己不墮色想，是曰忍辱；若以勤修致四意斷，是曰精進；若以禪思奉行慈愍致七覺意，是曰一心；若以聖慧修立悲哀致八道行，是曰智慧；是為六。

「何謂慕求度無極有六事？若能出家求鉢衣服輒而得之，是曰布施；其行止足功勳戒具，是曰持戒；致功德藏斷眾患難生死之厄，若作國王，夫人、侍女有所施與，聞之默然不以懷恨，是曰忍辱；求眾利義積功累德方便勤苦，從錠光佛來若有所施，乃至於今而不懈惓，是曰精進；若勸歎人而順其意曉眾塵勞，是曰一心；若以順時勸無上慧，以是三昧致最正覺，欲度眾生而隨順之，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂慕求度無極有六事？若能出家求鉢衣服輒而得之，是曰布施；其行止足功勳戒具，是曰持戒；致功德藏斷眾患難生死之厄，若作國王，夫人、侍女有所施與，聞之默然不以懷恨，是曰忍辱；求眾利義積功累德方便勤苦，從錠光佛來若有所施，乃至於今而不懈惓，是曰精進；若勸歎人而順其意曉眾塵勞，是曰一心；若以順時勸無上慧，以是三昧致最正覺，欲度眾生而隨順之，是曰智慧；是為六。

「何謂厭度無極有六事？若有所施致於貧匱逮長者寶，是曰布施；若以持戒遵修十善，不以厭之乃勸化人，是曰持戒；若漸護禁啟受道力而獨寂爾，是曰忍辱；若不遠捨所想恩德而犯妄想欲至勤修，是曰精進；若以禪思而至棄捐一切非法，是曰一心；若生苦惱在於三界說己身慧，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂厭度無極有六事？若有所施致於貧匱逮長者寶，是曰布施；若以持戒遵修十善，不以厭之乃勸化人，是曰持戒；若漸護禁啟受道力而獨寂爾，是曰忍辱；若不遠捨所想恩德而犯妄想欲至勤修，是曰精進；若以禪思而至棄捐一切非法，是曰一心；若生苦惱在於三界說己身慧，是曰智慧；是為六。

「何謂妙樂度無極有六事？所施福報來生人間，一切所欲皆以豐富而不自大，是曰布施；所奉禁戒生於天上，若於人間壽命常長，是曰持戒；所謂得人若能逮致無所從生法忍，是曰忍辱；所進勤修不虛方便必如至行，是曰精進；所云禪思棄於內外因緣之報，其所生處輒如真諦所行如願，是曰一心；其智慧意無所妄相，是曰智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂妙樂度無極有六事？所施福報來生人間，一切所欲皆以豐富而不自大，是曰布施；所奉禁戒生於天上，若於人間壽命常長，是曰持戒；所謂得人若能逮致無所從生法忍，是曰忍辱；所進勤修不虛方便必如至行，是曰精進；所云禪思棄於內外因緣之報，其所生處輒如真諦所行如願，是曰一心；其智慧意無所妄相，是曰智慧；是為六。

「何謂無樂度無極有六事？有所救之無所望施，不捨眾見，是曰布施；雖家奉禁而有捨家不貪世榮，是曰持戒；其行柔軟而不懷恨，是曰忍辱；所奉修行勤苦難樂，是曰精進；禪棄等分致於苦惱，想眾縛著與難合會，是曰一心；若於聖慧有顛倒想，雖為諸苦不從法行，是曰智慧；是為六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂無樂度無極有六事？有所救之無所望施，不捨眾見，是曰布施；雖家奉禁而有捨家不貪世榮，是曰持戒；其行柔軟而不懷恨，是曰忍辱；所奉修行勤苦難樂，是曰精進；禪棄等分致於苦惱，想眾縛著與難合會，是曰一心；若於聖慧有顛倒想，雖為諸苦不從法行，是曰智慧；是為六。」