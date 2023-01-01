佛說大集會正法經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大集會正法經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時，藥王軍菩薩摩訶薩從座而起，益加恭敬，膝輪著地，禮世尊足，禮已合掌前白佛言：「世尊！以何因緣，此諸菩薩能於空中現諸神變，於如來前現諸色像？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥王軍菩薩摩訶薩從座而起，益加恭敬，膝輪著地，禮世尊足，禮已合掌前白佛言：「世尊！以何因緣，此諸菩薩能於空中現諸神變，於如來前現諸色像？」

佛言：「諦聽！藥王軍！此諸善男子，已得一切如來共所攝受，不久即成阿耨多羅三藐三菩提，處大法座、轉妙法輪，以法光明普照群品，以是因緣，能為變化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽！藥王軍！此諸善男子，已得一切如來共所攝受，不久即成阿耨多羅三藐三菩提，處大法座、轉妙法輪，以法光明普照群品，以是因緣，能為變化。」

是時，藥王軍菩薩復白佛言：「如佛世尊於長夜中，度脫三界一切眾生其數甚多，云何是等無有窮盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，藥王軍菩薩復白佛言：「如佛世尊於長夜中，度脫三界一切眾生其數甚多，云何是等無有窮盡？」

佛言：「善哉善哉！藥王軍！譬如有人以諸穀麥而為種蒔，各各分別而無間雜。其後依時，彼諸種子皆悉成熟。是人即時次第而收，若穀、若麥亦無間雜。如是展轉收已復種，種已復收，無有窮盡。藥王軍！此諸眾生亦復如是，業因緣故，布諸種子，若善、若惡無有間雜。後時成熟，受諸果報亦無間雜。如是展轉，生已復生，亦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！藥王軍！譬如有人以諸穀麥而為種蒔，各各分別而無間雜。其後依時，彼諸種子皆悉成熟。是人即時次第而收，若穀、若麥亦無間雜。如是展轉收已復種，種已復收，無有窮盡。藥王軍！此諸眾生亦復如是，業因緣故，布諸種子，若善、若惡無有間雜。後時成熟，受諸果報亦無間雜。如是展轉，生已復生，亦無窮盡。

「藥王軍！諸有修習菩薩行者，能布一切善法種子，一一成熟；既成熟已，即能出生一切善法；善法生已，生大歡喜，愛樂佛法。彼善法種，雖經多劫，終無能壞。藥王軍！當知是名初發心菩薩，而彼所得一切善法，聚集了知，轉倍增勝，雖復夢有所見，而能離諸怖畏。何以故？一切業障悉得清淨，不造惡法、離諸苦惱，惡境現前而不能動。若於夢中見大火聚，光焰熾盛。菩薩見已，不生怖畏。何以故？諸煩惱薪為智慧火之所焚燒，無能亂故。又於夢中若見大水，而不清潔，徹底濁穢。菩薩見已，亦不生怖。何以故？已盡一切所作業故，如牛撤軛而得自在。又於夢中，持以利刀，自斷其頭，復斷他頭。菩薩爾時，亦不生怖。何以故？貪、瞋、癡法，諸煩惱中而為根本，菩薩已斷，無所懼故。藥王軍！彼初發心菩薩於六趣輪迴已得解脫，而復於中隨順受生，皆是菩薩以方便力，示現化度一切眾生，而實菩薩常生諸佛清淨剎中，一切如來所共攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥王軍！諸有修習菩薩行者，能布一切善法種子，一一成熟；既成熟已，即能出生一切善法；善法生已，生大歡喜，愛樂佛法。彼善法種，雖經多劫，終無能壞。藥王軍！當知是名初發心菩薩，而彼所得一切善法，聚集了知，轉倍增勝，雖復夢有所見，而能離諸怖畏。何以故？一切業障悉得清淨，不造惡法、離諸苦惱，惡境現前而不能動。若於夢中見大火聚，光焰熾盛。菩薩見已，不生怖畏。何以故？諸煩惱薪為智慧火之所焚燒，無能亂故。又於夢中若見大水，而不清潔，徹底濁穢。菩薩見已，亦不生怖。何以故？已盡一切所作業故，如牛撤軛而得自在。又於夢中，持以利刀，自斷其頭，復斷他頭。菩薩爾時，亦不生怖。何以故？貪、瞋、癡法，諸煩惱中而為根本，菩薩已斷，無所懼故。藥王軍！彼初發心菩薩於六趣輪迴已得解脫，而復於中隨順受生，皆是菩薩以方便力，示現化度一切眾生，而實菩薩常生諸佛清淨剎中，一切如來所共攝受。

「藥王軍！汝今當知，於後末世若有眾生，能發迴向菩提心者，是即安住一切佛智，得見諸佛圓滿善法，永不復生諸疑惑心。藥王軍！我於無數百千那庾多劫，勤行苦行，修諸善法，於一切法覺了自性，即得成就阿耨多羅三藐三菩提。既圓滿已，復以方便、善巧智慧廣說諸法，令諸眾生得生諸佛清淨剎中，受勝妙樂，而能了知諸滅道法、了知勝妙諸根本法、了知勝妙善處法、了知勝妙神通法、了知勝妙善處寂滅法。藥王軍！所言滅者，其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥王軍！汝今當知，於後末世若有眾生，能發迴向菩提心者，是即安住一切佛智，得見諸佛圓滿善法，永不復生諸疑惑心。藥王軍！我於無數百千那庾多劫，勤行苦行，修諸善法，於一切法覺了自性，即得成就阿耨多羅三藐三菩提。既圓滿已，復以方便、善巧智慧廣說諸法，令諸眾生得生諸佛清淨剎中，受勝妙樂，而能了知諸滅道法、了知勝妙諸根本法、了知勝妙善處法、了知勝妙神通法、了知勝妙善處寂滅法。藥王軍！所言滅者，其義云何？」

藥王軍菩薩言：「世尊！所謂法處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩言：「世尊！所謂法處。」

佛言：「法處者何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「法處者何？」

藥王軍菩薩言：「其法處者，所謂精進、持戒二法，若已發起、若未發起，戒行具足，是名法藏。世尊！諸法從是法藏所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩言：「其法處者，所謂精進、持戒二法，若已發起、若未發起，戒行具足，是名法藏。世尊！諸法從是法藏所生。」

佛言：「善哉善哉！藥王軍！於如來前能答是義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！藥王軍！於如來前能答是義。」

藥王軍菩薩復白佛言：「世尊！諸佛如來以何義故，出現世間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩復白佛言：「世尊！諸佛如來以何義故，出現世間？」

佛言藥王軍：「諸佛出世，為欲令諸眾生持戒多聞得具足故，令悉了知勝妙樂處故，令於一切勝妙法門通達趣入故，入是法門已，即能廣修一切善法，以方便力增長善根，於世出世最勝妙法皆悉通達。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「諸佛出世，為欲令諸眾生持戒多聞得具足故，令悉了知勝妙樂處故，令於一切勝妙法門通達趣入故，入是法門已，即能廣修一切善法，以方便力增長善根，於世出世最勝妙法皆悉通達。」

藥王軍菩薩白佛言：「世尊！云何名出世法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩白佛言：「世尊！云何名出世法？」

佛言藥王軍：「出世法者所謂涅槃法，若了諸法自性，是即了知涅槃勝法。彼諸法者即正法蘊，若於是法，如實而知、如實而證，於出世法中是為第一。藥王軍！諸異生類，於佛世尊深妙法中，自不生信趣向修習，亦復不能轉勸他人，此等異生身壞命終，而無善法為所依怙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「出世法者所謂涅槃法，若了諸法自性，是即了知涅槃勝法。彼諸法者即正法蘊，若於是法，如實而知、如實而證，於出世法中是為第一。藥王軍！諸異生類，於佛世尊深妙法中，自不生信趣向修習，亦復不能轉勸他人，此等異生身壞命終，而無善法為所依怙。

「藥王軍！汝今諦聽。我念往昔有一商人，為求利故借千兩金，欲往他國而為貿易。其人父母以愛念故謂其子言：『此等金寶，非己所有，若自持往，或時散失，苦惱倍增，後悔何益？』是時，其子反生恚恨，不聽是言，即負此金，便往他國。既至彼已，時分未久，其所負金皆已散壞，復無所得，漸不能住，即便追悔，生大苦惱。其人後時，雖復還國，不自歸舍，以苦惱心，生大疾病。時，彼父母知子雖還，不便歸舍，又聞金寶皆已散壞，憂愁迷悶，竊相謂言：『此非我子，是大惡友，破壞我族，悉使貧匱，復致他怨，何所依賴？我等今者，作何方便，得免斯苦？』是時，父母以憂苦故，厭己身命，欲自殞滅。時彼商人既聞父母憂惱如此，即便還家向彼父母哽然而住。父母忽見其子，頓失前怒，即同謂言：『我子何能受斯病苦？我聞是事，恐汝命終，汝今既來，寬我憂慮。』時彼商人告父母言：『我身與心苦惱如是，支節痛逼，命將不救。何以故？我於今時，眼不欲視，耳不欲聞，心識迷悶，眾苦所集，設使父母如何救護？』父母告言：『我子於此勿生怖畏，汝命未盡，我皆救汝。汝今苦惱，必是虐疾，心識迷亂、妄有所見。』時，子答言：『我非虐疾、亦無所見，諸可愛境，皆不現前，唯見死苦，大可怖事。定趣命終，無能救者。』父母告言：『我子所苦，多是天神所持，世間諸有被執持者，皆詣天祠以求救護，若如是者、方得脫免。』子言：『可爾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥王軍！汝今諦聽。我念往昔有一商人，為求利故借千兩金，欲往他國而為貿易。其人父母以愛念故謂其子言：『此等金寶，非己所有，若自持往，或時散失，苦惱倍增，後悔何益？』是時，其子反生恚恨，不聽是言，即負此金，便往他國。既至彼已，時分未久，其所負金皆已散壞，復無所得，漸不能住，即便追悔，生大苦惱。其人後時，雖復還國，不自歸舍，以苦惱心，生大疾病。時，彼父母知子雖還，不便歸舍，又聞金寶皆已散壞，憂愁迷悶，竊相謂言：『此非我子，是大惡友，破壞我族，悉使貧匱，復致他怨，何所依賴？我等今者，作何方便，得免斯苦？』是時，父母以憂苦故，厭己身命，欲自殞滅。時彼商人既聞父母憂惱如此，即便還家向彼父母哽然而住。父母忽見其子，頓失前怒，即同謂言：『我子何能受斯病苦？我聞是事，恐汝命終，汝今既來，寬我憂慮。』時彼商人告父母言：『我身與心苦惱如是，支節痛逼，命將不救。何以故？我於今時，眼不欲視，耳不欲聞，心識迷悶，眾苦所集，設使父母如何救護？』父母告言：『我子於此勿生怖畏，汝命未盡，我皆救汝。汝今苦惱，必是虐疾，心識迷亂、妄有所見。』時，子答言：『我非虐疾、亦無所見，諸可愛境，皆不現前，唯見死苦，大可怖事。定趣命終，無能救者。』父母告言：『我子所苦，多是天神所持，世間諸有被執持者，皆詣天祠以求救護，若如是者、方得脫免。』子言：『可爾。』

「是時，父母持以妙香，即詣天祠。既至彼已，告守門者，引至天前焚香啟願，祈求悔謝。時，守門者謂父母言：『汝若欲子病得脫免、天神歡喜，當設祭祀必獲如意。其所祭物，法應當須斷一人命，及一鉢戌，方名為祭。』是時，父母聞彼言已，共相謂言：『我今若不祀彼天神，我子何由得免斯苦？然我今者家復窮困，何能辦彼祭所須物？宜共還家作諸方計。』既相議已即便還家，盡其家中一切所有，而為貿易得一鉢戌。復共出舍，詣一富人，作是告言：『我今求貸黃金少分，當期十日，即便歸還。若違是言，過十日者，我皆以身，為君婢僕。』作是言已，富人即與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，父母持以妙香，即詣天祠。既至彼已，告守門者，引至天前焚香啟願，祈求悔謝。時，守門者謂父母言：『汝若欲子病得脫免、天神歡喜，當設祭祀必獲如意。其所祭物，法應當須斷一人命，及一鉢戌，方名為祭。』是時，父母聞彼言已，共相謂言：『我今若不祀彼天神，我子何由得免斯苦？然我今者家復窮困，何能辦彼祭所須物？宜共還家作諸方計。』既相議已即便還家，盡其家中一切所有，而為貿易得一鉢戌。復共出舍，詣一富人，作是告言：『我今求貸黃金少分，當期十日，即便歸還。若違是言，過十日者，我皆以身，為君婢僕。』作是言已，富人即與。

「時，彼父母既得金已，不復還家，即持是金而得一人，其所鬻人不知何作，即隨其主詣彼天祠。至天祠已，謂守門者言：『我等今者，持所祭物，來祀天神。』守門者言：『汝當隨意。』時，彼父母於天神前，焚香啟願作如是言：『願我此子，病苦得免，天神歡喜。』言已，即時以所祭人及彼鉢戌，自手斷命，而為祭祀。其所祭人當斷命時，既被持縛，無所能避，唯念諸佛，一稱是言：『那謨沒馱耶！』言已命斷。時，彼天神受其祭已，誑父母言：『汝子所疾是我所執，我今放捨令子得脫。』是時，父母聞其言已，歡喜踊躍，拜謝而出。父母相慶互相謂言：『我子從今既得病愈，又復決定而得長命，我等今者雖復無金可還富人，當如本言，為彼婢僕而無所恨。』是時，父母方共言議，未及還家，忽逢人告子命已盡。時，彼父母一聞是言，生大苦惱、俱死躄地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼父母既得金已，不復還家，即持是金而得一人，其所鬻人不知何作，即隨其主詣彼天祠。至天祠已，謂守門者言：『我等今者，持所祭物，來祀天神。』守門者言：『汝當隨意。』時，彼父母於天神前，焚香啟願作如是言：『願我此子，病苦得免，天神歡喜。』言已，即時以所祭人及彼鉢戌，自手斷命，而為祭祀。其所祭人當斷命時，既被持縛，無所能避，唯念諸佛，一稱是言：『那謨沒馱耶！』言已命斷。時，彼天神受其祭已，誑父母言：『汝子所疾是我所執，我今放捨令子得脫。』是時，父母聞其言已，歡喜踊躍，拜謝而出。父母相慶互相謂言：『我子從今既得病愈，又復決定而得長命，我等今者雖復無金可還富人，當如本言，為彼婢僕而無所恨。』是時，父母方共言議，未及還家，忽逢人告子命已盡。時，彼父母一聞是言，生大苦惱、俱死躄地。」

佛言藥王軍：「我觀世間愚癡異生，惑業所纏，不善知識，共相集會，互為衰損，亦復如是。此等異生，身壞命終，墮於惡趣，受大苦惱，無能救護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「我觀世間愚癡異生，惑業所纏，不善知識，共相集會，互為衰損，亦復如是。此等異生，身壞命終，墮於惡趣，受大苦惱，無能救護。」

藥王軍菩薩白佛言：「世尊！如佛所說祀天神者，此等異生死墮何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩白佛言：「世尊！如佛所說祀天神者，此等異生死墮何處？」

佛言藥王軍：「止！不須問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「止！不須問。」

藥王軍復白佛言：「世尊！我等眾中有樂聞者，願佛為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍復白佛言：「世尊！我等眾中有樂聞者，願佛為說。」

佛言藥王軍：「汝今當知，時彼父母，既命終已，俱墮眾合地獄，受大苦惱。時，彼子者墮炎熱地獄中，受大苦惱。彼天祠中為守門者，以導引故，見作隨喜，命終已後墮阿鼻地獄，受大苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「汝今當知，時彼父母，既命終已，俱墮眾合地獄，受大苦惱。時，彼子者墮炎熱地獄中，受大苦惱。彼天祠中為守門者，以導引故，見作隨喜，命終已後墮阿鼻地獄，受大苦惱。」

藥王軍復白佛言：「世尊！彼所祭人，當生何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍復白佛言：「世尊！彼所祭人，當生何處？」

佛言藥王軍：「此人命終生三十三天，六十劫中受勝妙樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「此人命終生三十三天，六十劫中受勝妙樂。」

藥王軍復白佛言：「世尊！此人以何因緣得生於彼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍復白佛言：「世尊！此人以何因緣得生於彼？」

佛言藥王軍：「此人臨命終時，純善相應發淨信心，歸依如來，一稱那謨沒馱耶故，是人即為深種善根；又復於八十劫中得宿命智，在在所生離諸煩惱、息一切苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「此人臨命終時，純善相應發淨信心，歸依如來，一稱那謨沒馱耶故，是人即為深種善根；又復於八十劫中得宿命智，在在所生離諸煩惱、息一切苦。」

爾時，藥王軍菩薩前白佛言：「世尊！諸有眾生，樂欲趣證涅盤法者，當修何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥王軍菩薩前白佛言：「世尊！諸有眾生，樂欲趣證涅盤法者，當修何行？」

佛言藥王軍：「當修精進行，勇猛堅固。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「當修精進行，勇猛堅固。」

藥王軍言：「云何名精進行？又於何處而能發起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍言：「云何名精進行？又於何處而能發起？」

佛言：「精進行者，於諸果法而不懈退，是名精進行。精進處者，所謂：預流果名精進處，一來果名精進處，不還果名精進處，阿羅漢果名精進處，緣覺果、緣覺智果名精進處，菩薩果、菩薩智果名精進處。藥王軍！諸修菩提者，於如是等處而能發起廣大精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「精進行者，於諸果法而不懈退，是名精進行。精進處者，所謂：預流果名精進處，一來果名精進處，不還果名精進處，阿羅漢果名精進處，緣覺果、緣覺智果名精進處，菩薩果、菩薩智果名精進處。藥王軍！諸修菩提者，於如是等處而能發起廣大精進。」

爾時，佛告藥王軍菩薩言：「我念往昔，於一時中有一摩拏嚩迦，於平實地纔種一樹，即生芽、莖、枝、葉、華菓，光潤可愛。其樹盤根廣一由旬，於少時間悉皆具足。次復有一摩拏嚩迦，寄前樹側亦種一樹，根纔置地，忽為大風之所偃拔，芽莖、枝葉尚不能生，況復華菓而能成就？彼次種樹人見是事已，即移其樹欲種他處。是時，先種樹人作如是言：『云何於我平實地上而致破壞？』彼次種樹人言：『我今自為移所種樹，非特破壞汝平實地！』如是往來互相諍競。是時，有人潛告於王。王既聞已，勅令往捉，使者奉命奔至於彼。時，二諍人各大驚怖，使者執持來至王所。是時，王問彼二人言：『汝等何故互相諍競？』先種樹人具如實說。次種樹者作如是言：『大王當知，我為自無地土種植，暫於此人借地種樹。我所種者，為風所拔，根不能固，至於芽莖、枝葉、華菓皆不能生。此人種樹於少時間即生芽莖，枝葉、華菓悉皆具足，又復盤根一由旬量。我見是事內自羞愧，即移其樹欲種他處。彼獲如意而復生瞋，以是緣故共相諍競，願王察我無賜罪罰。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告藥王軍菩薩言：「我念往昔，於一時中有一摩拏嚩迦，於平實地纔種一樹，即生芽、莖、枝、葉、華菓，光潤可愛。其樹盤根廣一由旬，於少時間悉皆具足。次復有一摩拏嚩迦，寄前樹側亦種一樹，根纔置地，忽為大風之所偃拔，芽莖、枝葉尚不能生，況復華菓而能成就？彼次種樹人見是事已，即移其樹欲種他處。是時，先種樹人作如是言：『云何於我平實地上而致破壞？』彼次種樹人言：『我今自為移所種樹，非特破壞汝平實地！』如是往來互相諍競。是時，有人潛告於王。王既聞已，勅令往捉，使者奉命奔至於彼。時，二諍人各大驚怖，使者執持來至王所。是時，王問彼二人言：『汝等何故互相諍競？』先種樹人具如實說。次種樹者作如是言：『大王當知，我為自無地土種植，暫於此人借地種樹。我所種者，為風所拔，根不能固，至於芽莖、枝葉、華菓皆不能生。此人種樹於少時間即生芽莖，枝葉、華菓悉皆具足，又復盤根一由旬量。我見是事內自羞愧，即移其樹欲種他處。彼獲如意而復生瞋，以是緣故共相諍競，願王察我無賜罪罰。』

「時，王即勅召集臣寮。是時，諸臣寮等有三十俱胝，聞王有命齊至王所，俱白王言：『有何宣令？』王言：『汝等當知，今我國中適聞一事甚為希有，此有一人纔種一樹，於少時間即生芽莖，枝葉、華果悉皆具足，又復盤根一由旬量，汝等頗曾見是事不？如我所見、諸有樹木，開華、結菓極甚疾者，亦半月分，或一月分，今此樹者昔未聞見，汝等云何？』是時，臣寮中有一人前白王言：『我於是事亦未決定如實可信，如王所說我亦生疑，願王更召此種樹人，審諦而問知其實不？』王即宣召先種樹人而復問言：『汝所種樹，於少時間開華等事，當如實不？汝若虛妄、我必罪汝！』時，彼人言：『王如父母能生於我，我今對王何敢虛妄？願王無疑，是事誠實。』王言：『我昔未聞，況復能見？我於是事，如何生信？』是時，彼人復白王言：『大王若或不信，願王詣彼親自觀察。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，王即勅召集臣寮。是時，諸臣寮等有三十俱胝，聞王有命齊至王所，俱白王言：『有何宣令？』王言：『汝等當知，今我國中適聞一事甚為希有，此有一人纔種一樹，於少時間即生芽莖，枝葉、華果悉皆具足，又復盤根一由旬量，汝等頗曾見是事不？如我所見、諸有樹木，開華、結菓極甚疾者，亦半月分，或一月分，今此樹者昔未聞見，汝等云何？』是時，臣寮中有一人前白王言：『我於是事亦未決定如實可信，如王所說我亦生疑，願王更召此種樹人，審諦而問知其實不？』王即宣召先種樹人而復問言：『汝所種樹，於少時間開華等事，當如實不？汝若虛妄、我必罪汝！』時，彼人言：『王如父母能生於我，我今對王何敢虛妄？願王無疑，是事誠實。』王言：『我昔未聞，況復能見？我於是事，如何生信？』是時，彼人復白王言：『大王若或不信，願王詣彼親自觀察。』

「時，王即與三十俱胝臣寮同詣樹所。既至彼已，即見其樹，枝葉滋茂、果實繁多，見已生信，歎其希有。王時於彼亦種一樹，亦不即生芽、莖、枝、葉，況復華菓。王既見已，慚對臣寮，生大瞋恚，即勅令伐彼先種樹。諸力士等咸遵王命，持斧競伐。伐一樹時，有十二樹同時復生，七寶莊嚴、廣大殊妙。時王見已，轉復生瞋，又勅令伐如是等樹。時，諸力士又共持斧伐十二樹。伐此樹時，是處復有二十四樹同時還生，彼一一樹、枝葉、華、菓轉復繁茂。又復皆有一金喙鳥游戲其上，眾色嚴身，音聲清妙。時王見已，復甚瞋恚，自索一斧，欲斷一樹。斧所及處，甘露流溢。時王見已，便生信悔，勅令召彼先種樹人。是時，此人先被持縛，今方得解，奔詣王所。王復問言：『汝何緣故，始種一樹，即生芽莖、枝葉、華菓？我令伐已，生十二樹，七寶莊嚴，廣大無比。如是又伐，即復又生，轉倍於前。異鳥奇音，甚為希有。我亦種樹，不即能生，況復華果、莊嚴等事。是義云何？汝當實說。』彼人答言：『大王！是我福德力之所致，故如是。』又言：『大王！是我福德力之所致故。』時，諸臣寮聞是語已，皆大瞋怒，咸作是念：『如何此人對王自矜我福德力？』即共責彼，而作是言：『汝愚癡人，如何對王自矜福德？若如是者，汝莫勝王、或與王等？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，王即與三十俱胝臣寮同詣樹所。既至彼已，即見其樹，枝葉滋茂、果實繁多，見已生信，歎其希有。王時於彼亦種一樹，亦不即生芽、莖、枝、葉，況復華菓。王既見已，慚對臣寮，生大瞋恚，即勅令伐彼先種樹。諸力士等咸遵王命，持斧競伐。伐一樹時，有十二樹同時復生，七寶莊嚴、廣大殊妙。時王見已，轉復生瞋，又勅令伐如是等樹。時，諸力士又共持斧伐十二樹。伐此樹時，是處復有二十四樹同時還生，彼一一樹、枝葉、華、菓轉復繁茂。又復皆有一金喙鳥游戲其上，眾色嚴身，音聲清妙。時王見已，復甚瞋恚，自索一斧，欲斷一樹。斧所及處，甘露流溢。時王見已，便生信悔，勅令召彼先種樹人。是時，此人先被持縛，今方得解，奔詣王所。王復問言：『汝何緣故，始種一樹，即生芽莖、枝葉、華菓？我令伐已，生十二樹，七寶莊嚴，廣大無比。如是又伐，即復又生，轉倍於前。異鳥奇音，甚為希有。我亦種樹，不即能生，況復華果、莊嚴等事。是義云何？汝當實說。』彼人答言：『大王！是我福德力之所致，故如是。』又言：『大王！是我福德力之所致故。』時，諸臣寮聞是語已，皆大瞋怒，咸作是念：『如何此人對王自矜我福德力？』即共責彼，而作是言：『汝愚癡人，如何對王自矜福德？若如是者，汝莫勝王、或與王等？』

「爾時，彼人向諸臣寮，稽首恭敬說是伽陀： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼人向諸臣寮，稽首恭敬說是伽陀：

「『我不樂王位， 廣集諸財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我不樂王位， 廣集諸財寶，

久發最勝願， 成佛二足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久發最勝願， 成佛二足尊。

我至涅盤界， 而不住寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我至涅盤界， 而不住寂滅，

以方便願力， 出現於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以方便願力， 出現於世間。

說法度眾生， 咸令至彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法度眾生， 咸令至彼岸，

離縛而自在， 得最上安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離縛而自在， 得最上安樂。

我以宿業故， 今被王持縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以宿業故， 今被王持縛，

勝願力既然， 我業盡銷滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝願力既然， 我業盡銷滅。』

「爾時，復有二十四俱胝金喙鳥，飛於空中，出清妙聲，奏諸音樂。是時，復有三萬二千妙寶樓閣，同時出現，一一樓閣，其量高廣二十五由旬，彼樓閣間，一一別有二十五俱胝金喙鳥翔集其上，說是伽陀： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，復有二十四俱胝金喙鳥，飛於空中，出清妙聲，奏諸音樂。是時，復有三萬二千妙寶樓閣，同時出現，一一樓閣，其量高廣二十五由旬，彼樓閣間，一一別有二十五俱胝金喙鳥翔集其上，說是伽陀：

「『大王何故起惡心？ 伐彼可愛即生樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大王何故起惡心？ 伐彼可愛即生樹，

佛神力故剎那間， 二六倍等復生長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力故剎那間， 二六倍等復生長。

王以我心亦種樹， 不生芽莖及華菓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王以我心亦種樹， 不生芽莖及華菓，

見如是事信不生， 徒增煩惱起瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見如是事信不生， 徒增煩惱起瞋恚。

王善力故後生信， 當來定獲最勝果。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王善力故後生信， 當來定獲最勝果。』

「爾時，王言：『空中聲者是大賢善。我本何心故生破壞，我今已信深自悔責。』時，王又聞空中作如是言：『大王！彼先種樹者，即當成佛出現世間，為天人尊。』王即仰問空中賢者：『彼次種樹人，以何緣故種樹不生？』空中答言：『大王當知，此人廣造罪業、無少善根，以是緣故一切破壞。』爾時，彼王以善根力久成熟故，得見如是希有事已，又聞空中如是言等，發起增上最勝善心，是時即得安住十地平等善法。彼三十俱胝臣寮，亦以善根成熟力故，亦復安住彼十地法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，王言：『空中聲者是大賢善。我本何心故生破壞，我今已信深自悔責。』時，王又聞空中作如是言：『大王！彼先種樹者，即當成佛出現世間，為天人尊。』王即仰問空中賢者：『彼次種樹人，以何緣故種樹不生？』空中答言：『大王當知，此人廣造罪業、無少善根，以是緣故一切破壞。』爾時，彼王以善根力久成熟故，得見如是希有事已，又聞空中如是言等，發起增上最勝善心，是時即得安住十地平等善法。彼三十俱胝臣寮，亦以善根成熟力故，亦復安住彼十地法。」

爾時，藥王軍菩薩聞佛世尊作是說已，生大歡喜、歎未曾有，合掌恭敬前白佛言：「世尊！昔時王等以何緣故，即得安住彼十地法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥王軍菩薩聞佛世尊作是說已，生大歡喜、歎未曾有，合掌恭敬前白佛言：「世尊！昔時王等以何緣故，即得安住彼十地法？」

佛言藥王軍：「彼王與臣，諸佛如來久已授記，皆得成佛。藥王軍當知！彼所種樹、皆是諸佛神力所現，我於今日復現是事，與彼昔時等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「彼王與臣，諸佛如來久已授記，皆得成佛。藥王軍當知！彼所種樹、皆是諸佛神力所現，我於今日復現是事，與彼昔時等無有異。」

爾時，世尊於眾會中，從其面門放大希有八萬四千淨妙光明，彼一一光各有無數百千種色，所謂：青、黃、赤、白、紅、紫、碧、綠，如是等種種色光，普照無邊諸世界已，其光旋還，右繞佛身，復從世尊頂門而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於眾會中，從其面門放大希有八萬四千淨妙光明，彼一一光各有無數百千種色，所謂：青、黃、赤、白、紅、紫、碧、綠，如是等種種色光，普照無邊諸世界已，其光旋還，右繞佛身，復從世尊頂門而入。

爾時，藥王軍菩薩合掌恭敬禮世尊足，而白佛言：「世尊！何因緣故，放是希有廣大光明普照世界？若無因緣，如來、應供、正等正覺不放光明。願佛慈悲略為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥王軍菩薩合掌恭敬禮世尊足，而白佛言：「世尊！何因緣故，放是希有廣大光明普照世界？若無因緣，如來、應供、正等正覺不放光明。願佛慈悲略為宣說。」

佛言藥王軍：「汝今見彼隨方來者，諸世界中無數人眾，咸來集此大眾會不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「汝今見彼隨方來者，諸世界中無數人眾，咸來集此大眾會不？」

藥王軍言：「不也。世尊！我今不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍言：「不也。世尊！我今不見。」

佛言：「汝當審諦、重復觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝當審諦、重復觀察。」

爾時，藥王軍菩薩承佛聖旨，四方、上下皆悉觀察，即於東方，見一大樹，殊妙莊嚴，其量高廣七千由旬，有二萬五千俱胝人眾，周匝圍繞入佛會中，於佛世尊，不伸問訊，亦無所說，寂然無聲，住佛一面。南、西、北方、上、下方等，亦復如是。爾時，藥王軍菩薩見是事已，前白佛言：「世尊！我有少疑，欲伸請問，願佛世尊為分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥王軍菩薩承佛聖旨，四方、上下皆悉觀察，即於東方，見一大樹，殊妙莊嚴，其量高廣七千由旬，有二萬五千俱胝人眾，周匝圍繞入佛會中，於佛世尊，不伸問訊，亦無所說，寂然無聲，住佛一面。南、西、北方、上、下方等，亦復如是。爾時，藥王軍菩薩見是事已，前白佛言：「世尊！我有少疑，欲伸請問，願佛世尊為分別說。」

佛言藥王軍：「汝今有疑，恣汝所問，我當為汝一一開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「汝今有疑，恣汝所問，我當為汝一一開示。」

是時，藥王軍菩薩復白佛言：「世尊！今此四方、上下世界，一一大樹有諸人眾，周匝圍繞，來入會中，寂無言說、各住一面。何因緣故，其事如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，藥王軍菩薩復白佛言：「世尊！今此四方、上下世界，一一大樹有諸人眾，周匝圍繞，來入會中，寂無言說、各住一面。何因緣故，其事如是？」

佛言藥王軍：「汝今欲知其事因緣，自可往彼隨方世界，一一親問彼佛世尊，必當為汝如實宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「汝今欲知其事因緣，自可往彼隨方世界，一一親問彼佛世尊，必當為汝如實宣說。」

藥王軍菩薩白佛言：「世尊！我承佛旨，今當自往隨方世界，問彼世尊。然我以何神力而能往彼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩白佛言：「世尊！我承佛旨，今當自往隨方世界，問彼世尊。然我以何神力而能往彼？」

佛言：「汝當以自神力往諸世界，吾復為汝神力加被。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝當以自神力往諸世界，吾復為汝神力加被。」

藥王軍菩薩即於會中繞佛三匝已，隱身不現。從是東方過九十六俱胝世界，到一世界名為月燈，彼有佛名月上境界，十號具足，有八十俱胝大菩薩眾圍繞說法。藥王軍菩薩既到彼已，即時頭面禮彼佛足，合掌恭敬而白彼佛言：「世尊！我於娑婆世界釋迦牟尼佛所，見此東方，有一大樹，殊妙莊嚴，其量高廣七千由旬，有二萬五千俱胝人眾，周匝圍繞來入佛會，南、西、北方、上、下方等亦復如是。我不能知是事因緣，化主釋迦牟尼佛遣我來此，自問其故。唯願世尊為決所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩即於會中繞佛三匝已，隱身不現。從是東方過九十六俱胝世界，到一世界名為月燈，彼有佛名月上境界，十號具足，有八十俱胝大菩薩眾圍繞說法。藥王軍菩薩既到彼已，即時頭面禮彼佛足，合掌恭敬而白彼佛言：「世尊！我於娑婆世界釋迦牟尼佛所，見此東方，有一大樹，殊妙莊嚴，其量高廣七千由旬，有二萬五千俱胝人眾，周匝圍繞來入佛會，南、西、北方、上、下方等亦復如是。我不能知是事因緣，化主釋迦牟尼佛遣我來此，自問其故。唯願世尊為決所疑。」

爾時，月上境界如來告藥王軍菩薩言：「善男子！彼佛會中所來大樹，廣大殊勝，能於彼方施作佛事，彼諸人眾從樹所生，為顯諸佛神通力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月上境界如來告藥王軍菩薩言：「善男子！彼佛會中所來大樹，廣大殊勝，能於彼方施作佛事，彼諸人眾從樹所生，為顯諸佛神通力故。」

藥王軍菩薩復白彼佛言：「世尊！是事希有，我昔未聞，況復能見？又復，世尊！今此會中無數人眾住世尊前，周匝圍繞、無空隙處，此諸人眾僅容其身，皆不能見彼二手臂。是事云何？願佛為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩復白彼佛言：「世尊！是事希有，我昔未聞，況復能見？又復，世尊！今此會中無數人眾住世尊前，周匝圍繞、無空隙處，此諸人眾僅容其身，皆不能見彼二手臂。是事云何？願佛為說。」

彼佛言：「善男子！此諸人眾，若行若住、或復屈伸，皆悉無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛言：「善男子！此諸人眾，若行若住、或復屈伸，皆悉無礙。」

藥王軍菩薩復白彼佛言：「世尊！我所未了。是義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩復白彼佛言：「世尊！我所未了。是義云何？」

彼佛言：「善男子！汝今樂見此諸人眾伸其臂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛言：「善男子！汝今樂見此諸人眾伸其臂不？」

藥王軍菩薩言：「我今樂見，願佛顯示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩言：「我今樂見，願佛顯示。」

爾時，月上境界如來即於會中，舒金色臂，普示大眾。是時，在會百千俱胝人眾，即各一時亦舒一臂，一一皆雨無數百千種香，所謂：塗香、末香等供養於佛。是時，彼佛告藥王軍菩薩言：「善男子！汝今見此人眾各舒一臂，雨眾妙香供養世尊如是事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月上境界如來即於會中，舒金色臂，普示大眾。是時，在會百千俱胝人眾，即各一時亦舒一臂，一一皆雨無數百千種香，所謂：塗香、末香等供養於佛。是時，彼佛告藥王軍菩薩言：「善男子！汝今見此人眾各舒一臂，雨眾妙香供養世尊如是事不？」

答言：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「已見。」

彼佛言：「善男子！汝今當知，此諸百千俱胝人眾，皆是化生、如夢所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛言：「善男子！汝今當知，此諸百千俱胝人眾，皆是化生、如夢所見。」

爾時，藥王軍菩薩見是事已，即白彼佛言：「世尊！此諸人眾於須臾間各舒一臂，尚能雨彼無數妙香，何況盡令舒其二臂，雨是香等倍復甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥王軍菩薩見是事已，即白彼佛言：「世尊！此諸人眾於須臾間各舒一臂，尚能雨彼無數妙香，何況盡令舒其二臂，雨是香等倍復甚多。」

彼佛言：「如是如是！善男子，如此等類皆是如來神力所化，不可限量，諸眾生界亦復如是，若生、若滅、如夢、如幻，一切有為，皆無實法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛言：「如是如是！善男子，如此等類皆是如來神力所化，不可限量，諸眾生界亦復如是，若生、若滅、如夢、如幻，一切有為，皆無實法。」

藥王軍菩薩復白彼佛言：「世尊！諸眾生類有初生者、有久生者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩復白彼佛言：「世尊！諸眾生類有初生者、有久生者？」

彼佛言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛言：「如是。」

藥王軍菩薩言：「不知何者是名初生？又復何者得名久生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩言：「不知何者是名初生？又復何者得名久生？」

彼佛言：「今此會中百千俱胝人眾，適舒一臂各雨香者，是為久生；彼娑婆世界釋迦牟尼佛所，從樹生者是為初生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛言：「今此會中百千俱胝人眾，適舒一臂各雨香者，是為久生；彼娑婆世界釋迦牟尼佛所，從樹生者是為初生。」

藥王軍菩薩重白彼佛言：「世尊！我今於此而欲復見彼初生者，願佛顯示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩重白彼佛言：「世尊！我今於此而欲復見彼初生者，願佛顯示。」

爾時，月上境界如來即時復舒右臂。是時，四方有百千俱胝人眾，上方、下方亦各有二十五俱胝人眾，同時而來入佛會中，亦復於佛不伸問訊，亦無所說，寂然無聲，住佛一面。是時，藥王軍菩薩前白彼佛言：「世尊！云何是等無數人眾，於剎那間來入佛會，亦各寂然，住佛一面？」彼佛言：「善男子！此諸人眾是初生者，不知生法、不知滅法；亦復不知老、病、死、憂、悲、愛別離、怨憎會等如是諸法；亦復不知苦及苦受不從苦生，於一切法非所修習，非所了知，云何於今能有所說？是故各各寂然而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月上境界如來即時復舒右臂。是時，四方有百千俱胝人眾，上方、下方亦各有二十五俱胝人眾，同時而來入佛會中，亦復於佛不伸問訊，亦無所說，寂然無聲，住佛一面。是時，藥王軍菩薩前白彼佛言：「世尊！云何是等無數人眾，於剎那間來入佛會，亦各寂然，住佛一面？」彼佛言：「善男子！此諸人眾是初生者，不知生法、不知滅法；亦復不知老、病、死、憂、悲、愛別離、怨憎會等如是諸法；亦復不知苦及苦受不從苦生，於一切法非所修習，非所了知，云何於今能有所說？是故各各寂然而住。」

藥王軍菩薩復白彼佛言：「世尊！如佛所說，此諸人眾是初生者，不知此等從何所來，於一切法皆不能知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩復白彼佛言：「世尊！如佛所說，此諸人眾是初生者，不知此等從何所來，於一切法皆不能知？」

彼佛言：「善男子！此等眾生非業報生，非諸功巧所能造作；亦不由彼父母緣生，不從諸受相應所生；亦非過去業因緣生，亦不思念苦、受等想，生已無住，從如是來故無所說，乃於諸法不能了知，亦復不生我我所想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛言：「善男子！此等眾生非業報生，非諸功巧所能造作；亦不由彼父母緣生，不從諸受相應所生；亦非過去業因緣生，亦不思念苦、受等想，生已無住，從如是來故無所說，乃於諸法不能了知，亦復不生我我所想。」

藥王軍菩薩復白彼佛言：「世尊！此既名為初生者，為從何生？復從何滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王軍菩薩復白彼佛言：「世尊！此既名為初生者，為從何生？復從何滅？」

彼佛言：「善男子！如佛所生，彼如是生；如佛所滅，彼如是滅。善男子！譬如有人，違背王法，為王繫閉，久處牢獄。而彼獄中，極甚黑闇，不為日光所能照燭，受大苦毒，多生驚怖。是時其獄，忽為火焚，四面熾然，人皆驚喚，彼所繫人，尚未能出。時王聞已，即遣力士，作諸方便令救是人。既得離彼獄火難已，而見於王。王言：『赦汝！自今已往，莫復更作如是罪犯，若更作者，為彼繫縛無有出期！』善男子！如來亦復如是，已斷貪、瞋、癡等一切煩惱，圓滿一切出世善法，又能息除一切病苦，復以種種大悲方便，於六趣中救度一切受苦眾生，一一皆令離諸纏縛，如彼日光，破諸冥闇，滅諸罪垢、生善作意。善男子！若久生、若初生，一切眾生皆令解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛言：「善男子！如佛所生，彼如是生；如佛所滅，彼如是滅。善男子！譬如有人，違背王法，為王繫閉，久處牢獄。而彼獄中，極甚黑闇，不為日光所能照燭，受大苦毒，多生驚怖。是時其獄，忽為火焚，四面熾然，人皆驚喚，彼所繫人，尚未能出。時王聞已，即遣力士，作諸方便令救是人。既得離彼獄火難已，而見於王。王言：『赦汝！自今已往，莫復更作如是罪犯，若更作者，為彼繫縛無有出期！』善男子！如來亦復如是，已斷貪、瞋、癡等一切煩惱，圓滿一切出世善法，又能息除一切病苦，復以種種大悲方便，於六趣中救度一切受苦眾生，一一皆令離諸纏縛，如彼日光，破諸冥闇，滅諸罪垢、生善作意。善男子！若久生、若初生，一切眾生皆令解脫。」

是時，彼佛說是法時，空中有聲說是伽陀： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，彼佛說是法時，空中有聲說是伽陀：

「如來大悲者， 處清淨剎中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來大悲者， 處清淨剎中，

從善法種生， 因果無所失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善法種生， 因果無所失。

佛境界清淨， 開微妙法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛境界清淨， 開微妙法門，

以大悲方便， 度諸眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大悲方便， 度諸眾生類。

次第而開導， 皆令至涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第而開導， 皆令至涅槃，

常寂靜世間， 諸所作無染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常寂靜世間， 諸所作無染。

自從無始劫， 若久生初生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自從無始劫， 若久生初生，

三界六道中， 無數眾生聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界六道中， 無數眾生聚。

佛悲願力故， 咸歸解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛悲願力故， 咸歸解脫門，

若世出世間， 普得大利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若世出世間， 普得大利樂。」

爾時，月上境界如來即於會中放大希有淨妙光明，於其光中出廣大聲普震十方，復於聲中出如是言：「善哉！諸佛神通力。善哉！妙法功德力。善哉！和合大集會，種種神變不思議。善哉！宣說妙法門，一切眾生得利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月上境界如來即於會中放大希有淨妙光明，於其光中出廣大聲普震十方，復於聲中出如是言：「善哉！諸佛神通力。善哉！妙法功德力。善哉！和合大集會，種種神變不思議。善哉！宣說妙法門，一切眾生得利樂。」

爾時，藥王軍菩薩見大光明，又聞空中作如是聲稱揚讚歎，合掌恭敬，禮彼佛足，前白佛言：「世尊！何因緣故放是光明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥王軍菩薩見大光明，又聞空中作如是聲稱揚讚歎，合掌恭敬，禮彼佛足，前白佛言：「世尊！何因緣故放是光明？」

彼佛言：「善男子！汝今見此會中諸初生者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛言：「善男子！汝今見此會中諸初生者不？」

答言：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「已見。」

彼佛言：「善男子！此諸人眾，根緣成熟，即於是日，聞我說法，一一皆當圓滿十地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛言：「善男子！此諸人眾，根緣成熟，即於是日，聞我說法，一一皆當圓滿十地。」

爾時，藥王軍菩薩即從座起，踊身虛空高八萬由旬。是時，復有八萬俱胝天人，於虛空中，雨諸妙華供養彼佛。時諸初生者，各各恭敬頂禮世尊。是時，十方有諸菩薩，乃至一切龍神、夜叉等，又悉雲集。時，藥王軍菩薩於虛空中合掌，一心而向彼佛說是伽陀： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥王軍菩薩即從座起，踊身虛空高八萬由旬。是時，復有八萬俱胝天人，於虛空中，雨諸妙華供養彼佛。時諸初生者，各各恭敬頂禮世尊。是時，十方有諸菩薩，乃至一切龍神、夜叉等，又悉雲集。時，藥王軍菩薩於虛空中合掌，一心而向彼佛說是伽陀：

「善哉佛神力， 放光出大聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉佛神力， 放光出大聲，

三千世界中， 無有不聞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千世界中， 無有不聞者。

三十二地獄， 受苦諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二地獄， 受苦諸眾生，

得聞是音聲， 苦惱皆停息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞是音聲， 苦惱皆停息。

三界諸天眾， 亦聞是音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界諸天眾， 亦聞是音聲，

各起恭敬心， 歡喜而稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各起恭敬心， 歡喜而稱讚。

三千大千界， 普聞廣大聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千大千界， 普聞廣大聲，

以佛大神通， 皆六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛大神通， 皆六種震動。

三萬俱胝數， 大海諸龍王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三萬俱胝數， 大海諸龍王，

聞是大音聲， 皆來至佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是大音聲， 皆來至佛會。

三萬俱胝數， 諸囉剎娑王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三萬俱胝數， 諸囉剎娑王，

聞是大音聲， 皆來至佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是大音聲， 皆來至佛會。

二萬五千數， 俱胝必隸多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二萬五千數， 俱胝必隸多，

聞是大音聲， 皆來至佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是大音聲， 皆來至佛會。

毘沙門宮內， 無數諸夜叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門宮內， 無數諸夜叉，

聞是大音聲， 皆來至佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是大音聲， 皆來至佛會。

十方諸世界， 有百千俱胝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸世界， 有百千俱胝，

菩薩以神通， 皆來至佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩以神通， 皆來至佛會。

月上境界佛， 為初生眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月上境界佛， 為初生眾生，

欲說妙法門， 是故皆雲集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲說妙法門， 是故皆雲集。」

爾時，藥王軍菩薩說是伽陀已，從空而下、住立佛前，合掌恭敬白彼佛言：「世尊！今此會中諸來菩薩，乃至一切龍王、鬼神皆已來集，各各樂欲聽佛說法。今正是時，願佛為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥王軍菩薩說是伽陀已，從空而下、住立佛前，合掌恭敬白彼佛言：「世尊！今此會中諸來菩薩，乃至一切龍王、鬼神皆已來集，各各樂欲聽佛說法。今正是時，願佛為說。」

彼佛言：「善男子！汝今當知，此初生眾已得遠離一切罪業，梵行具足得大總持，一切善法皆已圓滿，我今為彼說大法蘊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛言：「善男子！汝今當知，此初生眾已得遠離一切罪業，梵行具足得大總持，一切善法皆已圓滿，我今為彼說大法蘊。」

時，藥王軍菩薩復白彼佛言：「世尊！此諸大眾渴仰欲聞，願佛為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，藥王軍菩薩復白彼佛言：「世尊！此諸大眾渴仰欲聞，願佛為說。」