佛說大集會正法經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大集會正法經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時，世尊告普勇菩薩言：「汝今諦聽。我念過去無量無數阿僧祇劫前，值遇十二俱胝如來、應供、正等正覺，同名寶上。我於爾時，修勇施行，即以飲食、衣服、殊妙莊嚴珍寶、瓔珞，及諸華鬘塗香等，一一供養彼等諸佛。時諸如來，皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告普勇菩薩言：「汝今諦聽。我念過去無量無數阿僧祇劫前，值遇十二俱胝如來、應供、正等正覺，同名寶上。我於爾時，修勇施行，即以飲食、衣服、殊妙莊嚴珍寶、瓔珞，及諸華鬘塗香等，一一供養彼等諸佛。時諸如來，皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。

「普勇！我復又念過去劫中，值遇十八俱胝如來、應供、正等正覺，同名寶光。我亦是時，修勇施行，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！我復又念過去劫中，值遇十八俱胝如來、應供、正等正覺，同名寶光。我亦是時，修勇施行，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。

「普勇！我復又念過去劫中，值遇二十俱胝如來、應供、正等正覺，同名頂生。我亦是時，修勇施行，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！我復又念過去劫中，值遇二十俱胝如來、應供、正等正覺，同名頂生。我亦是時，修勇施行，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。

「普勇！我復又念過去劫中，值遇二十俱胝如來、應供、正等正覺，同名飲光。我亦是時，修勇施行，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！我復又念過去劫中，值遇二十俱胝如來、應供、正等正覺，同名飲光。我亦是時，修勇施行，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。

「普勇！我復又念過去劫中，值遇十六俱胝如來、應供、正等正覺，同名無垢光。我亦是時，修勇施行，為大長者甚大財富，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！我復又念過去劫中，值遇十六俱胝如來、應供、正等正覺，同名無垢光。我亦是時，修勇施行，為大長者甚大財富，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。

「普勇！我復又念過去劫中，值遇九十五俱胝如來、應供、正等正覺，同名能寂。我亦是時，修勇施行，為大國王，能以正法治於一切，自在快樂、世財無量，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！我復又念過去劫中，值遇九十五俱胝如來、應供、正等正覺，同名能寂。我亦是時，修勇施行，為大國王，能以正法治於一切，自在快樂、世財無量，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。

「普勇！我復又念過去劫中，值遇九十俱胝如來、應供、正等正覺，同名作莊嚴。我亦是時，修勇施行，為婆羅門有大寶聚，於一時中盡捨所有，辦如上等諸妙供具，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！我復又念過去劫中，值遇九十俱胝如來、應供、正等正覺，同名作莊嚴。我亦是時，修勇施行，為婆羅門有大寶聚，於一時中盡捨所有，辦如上等諸妙供具，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。

「普勇！我復又念過去劫中，值遇十八俱胝如來、應供、正等正覺，同名金仙人。我亦是時，修勇施行，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！我復又念過去劫中，值遇十八俱胝如來、應供、正等正覺，同名金仙人。我亦是時，修勇施行，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。

「普勇！我復又念過去劫中，值遇十三俱胝如來、應供、正等正覺，同名吉祥光。我亦是時，修勇施行，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！我復又念過去劫中，值遇十三俱胝如來、應供、正等正覺，同名吉祥光。我亦是時，修勇施行，亦以如上諸供具等，一一供養彼等諸佛，時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。

「普勇！我復又念過去劫中，值遇二十五俱胝如來、應供、正等正覺，同名妙華。我於爾時，初發信心，出家修道，常行精進，於如是等諸如來所，一一恭敬承事供養，如彼阿難等無有異。時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！我復又念過去劫中，值遇二十五俱胝如來、應供、正等正覺，同名妙華。我於爾時，初發信心，出家修道，常行精進，於如是等諸如來所，一一恭敬承事供養，如彼阿難等無有異。時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。

「普勇！我復又念過去劫中，值遇十二俱胝如來、應供、正等正覺，同名勝觀。我時於彼，亦復出家。是時，閻浮提中，所有眾生悉皆大富，七寶具足，快樂無礙，無一眾生受不足苦。彼諸佛等既出于世，廣為眾生宣說大集會正法。我時於彼諸如來所，恭敬尊重，承事供養，求授阿耨多羅三藐三菩提記。時，諸佛等皆不與我授記。我即白言：『諸佛世尊！我於何時當得授記？』彼諸佛言：『善男子！汝從是過阿僧祇劫，有佛出世，號曰然燈，彼佛世尊當授汝記。』我時聞是諸佛言已，修菩薩行轉復精進。即時又過阿僧祇劫，然燈如來出現于世，我時於彼為摩拏嚩迦，名為勝雲。修諸梵行，得見彼佛，生大歡喜，恭敬尊重，發希有心，即持優鉢羅華七莖，供養彼佛，作是願言：『願我以此善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是時，燃燈如來於大眾中與我授記作如是言：『善男子！汝於未來世過阿僧祇劫當得成佛，名釋迦牟尼，十號具足。』我於爾時得授記已，於彼佛前踊身虛空，高十二多羅樹，却復於地一心歡喜，即時證得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！我復又念過去劫中，值遇十二俱胝如來、應供、正等正覺，同名勝觀。我時於彼，亦復出家。是時，閻浮提中，所有眾生悉皆大富，七寶具足，快樂無礙，無一眾生受不足苦。彼諸佛等既出于世，廣為眾生宣說大集會正法。我時於彼諸如來所，恭敬尊重，承事供養，求授阿耨多羅三藐三菩提記。時，諸佛等皆不與我授記。我即白言：『諸佛世尊！我於何時當得授記？』彼諸佛言：『善男子！汝從是過阿僧祇劫，有佛出世，號曰然燈，彼佛世尊當授汝記。』我時聞是諸佛言已，修菩薩行轉復精進。即時又過阿僧祇劫，然燈如來出現于世，我時於彼為摩拏嚩迦，名為勝雲。修諸梵行，得見彼佛，生大歡喜，恭敬尊重，發希有心，即持優鉢羅華七莖，供養彼佛，作是願言：『願我以此善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是時，燃燈如來於大眾中與我授記作如是言：『善男子！汝於未來世過阿僧祇劫當得成佛，名釋迦牟尼，十號具足。』我於爾時得授記已，於彼佛前踊身虛空，高十二多羅樹，却復於地一心歡喜，即時證得無生法忍。

「普勇當知，我於如是無數劫中，修諸梵行、種諸善根、供養諸佛，皆為圓滿諸波羅蜜故；自圓滿已，復令無數百千俱胝那庾多眾生，悉皆圓滿如是一切諸波羅蜜法。我於今日，已得成就阿耨多羅三藐三菩提，普為眾生廣大宣說最上甚深微妙法門。若有眾生樂見諸佛，即現佛身而為說法；若有眾生樂見菩薩，即現菩薩身而為說法；若有眾生樂見緣覺，即現緣覺身而為說法；若有眾生樂見聲聞，即現聲聞身而為說法。又復，若在天趣，即現天身而為說法；若在人趣，即現人身而為說法；若在龍趣，即現龍身而為說法；若在夜叉趣，即現夜叉身而為說法；若在鬼趣，即現彼身而為說法。隨諸趣類一切眾生彼彼色相而為現身，以善方便為宣妙法，使無怖畏令深信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇當知，我於如是無數劫中，修諸梵行、種諸善根、供養諸佛，皆為圓滿諸波羅蜜故；自圓滿已，復令無數百千俱胝那庾多眾生，悉皆圓滿如是一切諸波羅蜜法。我於今日，已得成就阿耨多羅三藐三菩提，普為眾生廣大宣說最上甚深微妙法門。若有眾生樂見諸佛，即現佛身而為說法；若有眾生樂見菩薩，即現菩薩身而為說法；若有眾生樂見緣覺，即現緣覺身而為說法；若有眾生樂見聲聞，即現聲聞身而為說法。又復，若在天趣，即現天身而為說法；若在人趣，即現人身而為說法；若在龍趣，即現龍身而為說法；若在夜叉趣，即現夜叉身而為說法；若在鬼趣，即現彼身而為說法。隨諸趣類一切眾生彼彼色相而為現身，以善方便為宣妙法，使無怖畏令深信解。

「普勇！我今何故以諸方便，現種種身而為說法？以諸眾生聞是法已，於勝義諦得大總持，觀諸世間起無常想，常念修行一切善法，而能究竟離諸雜染，真實善根無所損減。我於長夜以是方便，利益安樂一切眾生。普勇！如我上說，此大集會正法，有如是功德。於此會中有生疑者，互相謂言：『正法果報為有耶？為無耶？阿耨多羅三藐三菩提為可得耶？為不可得耶？一切眾生為能度耶？為不能度耶？』有作是言：『如佛所說，諸法實有因、能生果，果必從因。種善因者，善法何失？』有作是言：『諸法非有，果報亦無。因本自空何能有果？因果既無妄言歸趣。』普勇！一切眾生差別心行，明暗相違，因果自異。彼正說者，起真實見，是即名為建立正法。此人福報，汝今聽說，二十劫中不生北俱盧洲；二十五劫中皆生三十三天；彼天報盡乃生百千諸佛剎中，見彼諸佛聽聞正法，是人不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提。彼邪說者，起斷滅見，是即名為破壞正法。此人罪報，汝今復聽，從此命終生大地獄受苦一劫；如是一劫而復一劫正滿八劫，一一別生一大地獄；於如是等八大地獄受大苦已，復於九千二十八劫中，尚於三惡趣，展轉復生，受大苦惱；過是劫已，雖得人身，於萬六千劫中，死母胎藏；萬四千劫中，舌根不具；萬二千劫中，為莽娑賓拏；萬一千劫中，生便無目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！我今何故以諸方便，現種種身而為說法？以諸眾生聞是法已，於勝義諦得大總持，觀諸世間起無常想，常念修行一切善法，而能究竟離諸雜染，真實善根無所損減。我於長夜以是方便，利益安樂一切眾生。普勇！如我上說，此大集會正法，有如是功德。於此會中有生疑者，互相謂言：『正法果報為有耶？為無耶？阿耨多羅三藐三菩提為可得耶？為不可得耶？一切眾生為能度耶？為不能度耶？』有作是言：『如佛所說，諸法實有因、能生果，果必從因。種善因者，善法何失？』有作是言：『諸法非有，果報亦無。因本自空何能有果？因果既無妄言歸趣。』普勇！一切眾生差別心行，明暗相違，因果自異。彼正說者，起真實見，是即名為建立正法。此人福報，汝今聽說，二十劫中不生北俱盧洲；二十五劫中皆生三十三天；彼天報盡乃生百千諸佛剎中，見彼諸佛聽聞正法，是人不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提。彼邪說者，起斷滅見，是即名為破壞正法。此人罪報，汝今復聽，從此命終生大地獄受苦一劫；如是一劫而復一劫正滿八劫，一一別生一大地獄；於如是等八大地獄受大苦已，復於九千二十八劫中，尚於三惡趣，展轉復生，受大苦惱；過是劫已，雖得人身，於萬六千劫中，死母胎藏；萬四千劫中，舌根不具；萬二千劫中，為莽娑賓拏；萬一千劫中，生便無目。

「普勇當知，一切眾生無有窮盡，若此界、若他界，若生緣、若死緣，若是處、若非處，若可意、若不可意，唯心造作，隨業發現。或有眾生，修諸善法，得生天趣；或有眾生為菩提故，修諸行願；或有眾生，漸得究竟無上寂滅。以是因緣，諸佛如來，為無數百千俱胝那庾多眾生，若已發趣、若未發趣，若天人、龍神等說法化度，於剎那頃無有休息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇當知，一切眾生無有窮盡，若此界、若他界，若生緣、若死緣，若是處、若非處，若可意、若不可意，唯心造作，隨業發現。或有眾生，修諸善法，得生天趣；或有眾生為菩提故，修諸行願；或有眾生，漸得究竟無上寂滅。以是因緣，諸佛如來，為無數百千俱胝那庾多眾生，若已發趣、若未發趣，若天人、龍神等說法化度，於剎那頃無有休息。」

爾時，世尊當說法時，復有八萬四千婆羅門眾，九十千俱胝外道尼乾陀等眾，互相議言：「今沙門瞿曇，居王舍城鷲峯山中，普會大眾知說何等？我等今者可共往彼相與論義！」正當是時，諸婆羅門外道既相議已，乃與無數眷屬來詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊當說法時，復有八萬四千婆羅門眾，九十千俱胝外道尼乾陀等眾，互相議言：「今沙門瞿曇，居王舍城鷲峯山中，普會大眾知說何等？我等今者可共往彼相與論義！」正當是時，諸婆羅門外道既相議已，乃與無數眷屬來詣佛所。

是時，世尊即於會中，放大希有淨妙光明普照大眾。時，慈氏菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩、右膝著地，合掌恭敬前白佛言：「世尊！非無因緣而放是光。今此大眾咸欲聞知，願佛慈悲，為我等說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊即於會中，放大希有淨妙光明普照大眾。時，慈氏菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩、右膝著地，合掌恭敬前白佛言：「世尊！非無因緣而放是光。今此大眾咸欲聞知，願佛慈悲，為我等說。」

佛言：「善男子！汝今當知，今此會中有無量眾皆來集會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝今當知，今此會中有無量眾皆來集會。」

慈氏菩薩復白佛言：「世尊！為何等眾？若天眾耶？若人眾耶？若龍神、夜叉等眾耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩復白佛言：「世尊！為何等眾？若天眾耶？若人眾耶？若龍神、夜叉等眾耶？」

佛言慈氏：「如汝所言皆來集會，復有諸婆羅門外道、尼乾陀等眾，來入會中與我論義。既調伏已，我即當為如應說法，彼八萬四千婆羅門，九十千俱胝外道、尼乾陀等眾，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。慈氏！復有萬八千俱胝龍王眾，來入會中聞我說法已，亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有六萬俱胝淨光天子眾、三萬二千俱胝諸天魔眾、萬二千俱胝阿修羅眾，如是等皆來入會，聽受正法。復有諸大國王，所謂：歡喜王、妙喜王、最上喜王、人仙王、淨軍王、梵音王、善現王、愛軍王、喜軍王、妙色王、勝軍王、增長王，如是等五百大國王，各與千俱胝眷屬俱，皆來入會，聽受正法，一一皆住堅固阿耨多羅三藐三菩提心。慈氏！以是因緣放此光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言慈氏：「如汝所言皆來集會，復有諸婆羅門外道、尼乾陀等眾，來入會中與我論義。既調伏已，我即當為如應說法，彼八萬四千婆羅門，九十千俱胝外道、尼乾陀等眾，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。慈氏！復有萬八千俱胝龍王眾，來入會中聞我說法已，亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有六萬俱胝淨光天子眾、三萬二千俱胝諸天魔眾、萬二千俱胝阿修羅眾，如是等皆來入會，聽受正法。復有諸大國王，所謂：歡喜王、妙喜王、最上喜王、人仙王、淨軍王、梵音王、善現王、愛軍王、喜軍王、妙色王、勝軍王、增長王，如是等五百大國王，各與千俱胝眷屬俱，皆來入會，聽受正法，一一皆住堅固阿耨多羅三藐三菩提心。慈氏！以是因緣放此光明。」

爾時，慈氏菩薩聞佛說是大眾集會，於天、人非人等中，有發阿耨多羅三藐三菩提心者，有聞正法生信受者，生大歡喜，禮佛足已，右繞三匝，即於會中，隱身不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩聞佛說是大眾集會，於天、人非人等中，有發阿耨多羅三藐三菩提心者，有聞正法生信受者，生大歡喜，禮佛足已，右繞三匝，即於會中，隱身不現。

是時，諸婆羅門外道、尼乾陀、左囉迦、波哩沒囉惹迦，若天若龍，乃至五百大國王等，到佛所已、隨自修敬、各坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，諸婆羅門外道、尼乾陀、左囉迦、波哩沒囉惹迦，若天若龍，乃至五百大國王等，到佛所已、隨自修敬、各坐一面。

爾時，東方有三萬俱胝大菩薩眾，東南方亦復如是；南方有五萬俱胝大菩薩眾，西南方亦復如是；西方有六萬俱胝大菩薩眾，西北方亦復如是；北方有八萬俱胝大菩薩眾，東北方亦復如是，上方有十萬俱胝大菩薩眾，下方有九萬俱胝大菩薩眾，如是等十方諸大菩薩眾，一一皆已圓滿十地，隨方而來入佛會中，到佛所已，各各頭面禮世尊足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方有三萬俱胝大菩薩眾，東南方亦復如是；南方有五萬俱胝大菩薩眾，西南方亦復如是；西方有六萬俱胝大菩薩眾，西北方亦復如是；北方有八萬俱胝大菩薩眾，東北方亦復如是，上方有十萬俱胝大菩薩眾，下方有九萬俱胝大菩薩眾，如是等十方諸大菩薩眾，一一皆已圓滿十地，隨方而來入佛會中，到佛所已，各各頭面禮世尊足，退坐一面。

爾時，世尊告普勇菩薩言：「普勇！汝今復往十方世界，宣示諸菩薩眾，作如是言：『如來今日當為眾生宣說大集會正法。』令彼十方一切菩薩合掌頂禮，生隨喜心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告普勇菩薩言：「普勇！汝今復往十方世界，宣示諸菩薩眾，作如是言：『如來今日當為眾生宣說大集會正法。』令彼十方一切菩薩合掌頂禮，生隨喜心。」

爾時，普勇菩薩承佛聖旨，即以頭面禮世尊足，右繞三匝，忽於會中隱身不現，遍往十方世界，隨一一方，發大音聲作是唱言：「今娑婆世界釋迦牟尼如來，當為眾生宣說大集會正法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普勇菩薩承佛聖旨，即以頭面禮世尊足，右繞三匝，忽於會中隱身不現，遍往十方世界，隨一一方，發大音聲作是唱言：「今娑婆世界釋迦牟尼如來，當為眾生宣說大集會正法！」

如是三復、皆唱是言：「今娑婆世界釋迦牟尼如來，當為眾生宣說大集會正法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三復、皆唱是言：「今娑婆世界釋迦牟尼如來，當為眾生宣說大集會正法！」

是時，十方諸佛及諸菩薩，皆聞是言，各各稱讚：「善哉善哉！釋迦牟尼如來，能與眾生利益安樂。」及讚普勇菩薩，能於十方世界宣揚佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，十方諸佛及諸菩薩，皆聞是言，各各稱讚：「善哉善哉！釋迦牟尼如來，能與眾生利益安樂。」及讚普勇菩薩，能於十方世界宣揚佛事。

爾時，普勇菩薩遍於十方世界，宣示諸大菩薩已，一彈指頃還復此土，住立佛前，禮世尊足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普勇菩薩遍於十方世界，宣示諸大菩薩已，一彈指頃還復此土，住立佛前，禮世尊足，退坐一面。

是時，四方有四風神王來入會中，盡王舍城所有境界過百由旬，悉令清淨無諸塵穢。帝釋天主持金剛杵來入會中，諸魔外道，懾然而視。十方世界，於虛空中，布大香雲、降大香雨，沈水栴檀不可為喻；又復雨眾天華，所謂：優鉢羅華、俱母那華、奔拏利迦華等。種種妙華住於空中變成傘蓋，又於佛上變作八萬四千樓閣，一一皆是七寶所成，眾彩雜飾殊妙莊嚴。又於空中現大寶座無量無邊，一一座上悉皆有佛，現為眾生宣說妙法。時，彼三千大千世界六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，四方有四風神王來入會中，盡王舍城所有境界過百由旬，悉令清淨無諸塵穢。帝釋天主持金剛杵來入會中，諸魔外道，懾然而視。十方世界，於虛空中，布大香雲、降大香雨，沈水栴檀不可為喻；又復雨眾天華，所謂：優鉢羅華、俱母那華、奔拏利迦華等。種種妙華住於空中變成傘蓋，又於佛上變作八萬四千樓閣，一一皆是七寶所成，眾彩雜飾殊妙莊嚴。又於空中現大寶座無量無邊，一一座上悉皆有佛，現為眾生宣說妙法。時，彼三千大千世界六種震動。

爾時，普勇菩薩摩訶薩合掌恭敬前白佛言：「世尊！以何因緣於虛空中現斯瑞相？甚為希有。而彼大地忽然震動，願佛慈悲當為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普勇菩薩摩訶薩合掌恭敬前白佛言：「世尊！以何因緣於虛空中現斯瑞相？甚為希有。而彼大地忽然震動，願佛慈悲當為宣說。」

佛言普勇：「今此會中十方諸大菩薩，及天人、龍神等皆悉來集，我今當為宣說正法。又復為諸外道，破彼邪心、令歸正見，以是因緣故現斯瑞。普勇當知，諸凡夫類雖得值遇如來、應供、正等正覺出現世間，不能於佛殊妙色相，起尊重心、生難遭想，設得聞佛宣說正法，不能依法修行，復生取相起我慢心，暫得聽聞，妄生多解，而復起於易所得想，疑惑不信，作如是言：『如佛所說，若契經、若祇夜，我昔不聞知何所說，我今不能聽受記念，我於諸法悉自了知。』此人以是迷惑心故，恣己愚癡，違背佛法，作罪業因，自造經書，撰集義理，於世間中而為正說，作如是言：『我所造集是巧便智，轉勸他人使令修習。』雖復以己所造經書勸人修習，設使種種方便，終不能令一補特伽羅而獲利樂，於多生中自壞其身。業因緣故，臨命終時，受大苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言普勇：「今此會中十方諸大菩薩，及天人、龍神等皆悉來集，我今當為宣說正法。又復為諸外道，破彼邪心、令歸正見，以是因緣故現斯瑞。普勇當知，諸凡夫類雖得值遇如來、應供、正等正覺出現世間，不能於佛殊妙色相，起尊重心、生難遭想，設得聞佛宣說正法，不能依法修行，復生取相起我慢心，暫得聽聞，妄生多解，而復起於易所得想，疑惑不信，作如是言：『如佛所說，若契經、若祇夜，我昔不聞知何所說，我今不能聽受記念，我於諸法悉自了知。』此人以是迷惑心故，恣己愚癡，違背佛法，作罪業因，自造經書，撰集義理，於世間中而為正說，作如是言：『我所造集是巧便智，轉勸他人使令修習。』雖復以己所造經書勸人修習，設使種種方便，終不能令一補特伽羅而獲利樂，於多生中自壞其身。業因緣故，臨命終時，受大苦惱。

「普勇！此諸外道起迷惑心，生不正見，不能解脫，如彼初生飛禽，未生翅羽，其何能飛？說能飛者，是為虛誑！此外道輩，若不迴心歸佛正法，其何能得究竟無上清淨涅盤？彼常自計為涅盤者，亦為虛誑！何以故？此外道輩，造不正因，起戒禁取，破壞自身、斷滅正法、堅著我見，無由解脫。設得人身，尚非勝報，云何實得清淨涅盤？於其自身，猶未能知，本何所來？當何所往？生滅唐捐，受諸苦惱，增長惡趣，無有休息。我觀是輩，深可悲愍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！此諸外道起迷惑心，生不正見，不能解脫，如彼初生飛禽，未生翅羽，其何能飛？說能飛者，是為虛誑！此外道輩，若不迴心歸佛正法，其何能得究竟無上清淨涅盤？彼常自計為涅盤者，亦為虛誑！何以故？此外道輩，造不正因，起戒禁取，破壞自身、斷滅正法、堅著我見，無由解脫。設得人身，尚非勝報，云何實得清淨涅盤？於其自身，猶未能知，本何所來？當何所往？生滅唐捐，受諸苦惱，增長惡趣，無有休息。我觀是輩，深可悲愍。」

爾時，世尊作是說已，告諸外道、尼乾陀等言：「汝等當知，閻浮提中有大珍寶，無能護者隨意當用。我所宣說是大法聚，諸有求者，無所悋惜。汝等若有疑惑及所希求，當恣汝問，如來大悲一一為汝分別開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊作是說已，告諸外道、尼乾陀等言：「汝等當知，閻浮提中有大珍寶，無能護者隨意當用。我所宣說是大法聚，諸有求者，無所悋惜。汝等若有疑惑及所希求，當恣汝問，如來大悲一一為汝分別開示。」

爾時，諸外道、尼乾陀等，各從座起，合掌向佛作是問言：「世尊！佛於長夜，度諸眾生令出輪迴，云何眾生，生滅相續無有間斷？我於是事，不能了知。願佛宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸外道、尼乾陀等，各從座起，合掌向佛作是問言：「世尊！佛於長夜，度諸眾生令出輪迴，云何眾生，生滅相續無有間斷？我於是事，不能了知。願佛宣說。」

爾時，世尊即於會中，告藥王軍菩薩言：「今此會中諸外道輩，以我大法光明威神照故，漸能開解，被精進鎧，息疑惑心，能以此義問佛世尊。藥王軍！一切生者，略有二種：一者久生，二者初生。譬如，有人富貴自在，忽於一時以水沐髮，復以鮮潔上妙衣服而為嚴飾，乃出其舍。時有貧人見已欣樂，即自還家，亦沐其髮，復以故衣洗濯令淨。是人雖復多汲其水，濯彼故衣，徒使疲勞，終不能令服飾新好。一切生中，若久生者，同彼貧人，濯其故服，終不能淨。若初生者，如彼富人，衣新好衣，未生塵垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即於會中，告藥王軍菩薩言：「今此會中諸外道輩，以我大法光明威神照故，漸能開解，被精進鎧，息疑惑心，能以此義問佛世尊。藥王軍！一切生者，略有二種：一者久生，二者初生。譬如，有人富貴自在，忽於一時以水沐髮，復以鮮潔上妙衣服而為嚴飾，乃出其舍。時有貧人見已欣樂，即自還家，亦沐其髮，復以故衣洗濯令淨。是人雖復多汲其水，濯彼故衣，徒使疲勞，終不能令服飾新好。一切生中，若久生者，同彼貧人，濯其故服，終不能淨。若初生者，如彼富人，衣新好衣，未生塵垢。」

爾時，諸婆羅門外道、尼乾陀等，聞佛作是說已，即白佛言：「何者初生？何者久生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸婆羅門外道、尼乾陀等，聞佛作是說已，即白佛言：「何者初生？何者久生？」

佛言：「彼六趣中，相續展轉受苦眾生，名為久生，何以故？此等眾生於六趣中，不生厭離、不求解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼六趣中，相續展轉受苦眾生，名為久生，何以故？此等眾生於六趣中，不生厭離、不求解脫。」

時，諸婆羅門外道等，復白佛言：「世尊！如佛所說，久生眾生於輪迴中，受諸苦惱，不能解脫。初生眾生，願佛顯示。」作是言已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸婆羅門外道等，復白佛言：「世尊！如佛所說，久生眾生於輪迴中，受諸苦惱，不能解脫。初生眾生，願佛顯示。」作是言已。

爾時，忽有九十四千俱胝摩拏嚩迦，來入會中，於世尊前，不伸禮敬，復無所問，默然而住。是時，藥王軍菩薩見是事已，即白佛言：「世尊！何因緣故，今此輩等來入佛會，而不禮敬，復無所問？其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，忽有九十四千俱胝摩拏嚩迦，來入會中，於世尊前，不伸禮敬，復無所問，默然而住。是時，藥王軍菩薩見是事已，即白佛言：「世尊！何因緣故，今此輩等來入佛會，而不禮敬，復無所問？其事云何？」

佛言藥王軍：「此諸摩拏嚩迦是初生者，於佛世尊未有所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言藥王軍：「此諸摩拏嚩迦是初生者，於佛世尊未有所問。」

是時，彼諸摩拏嚩迦即作是言：「世尊！我等是初生者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，彼諸摩拏嚩迦即作是言：「世尊！我等是初生者。」

佛言：「如是如是！汝等初生，如日初出，光明普照遍於一切，無量眾生所共瞻覩。汝等久於佛道，心已成熟，諸菩薩法昔已通達，雖名初生而久修習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是！汝等初生，如日初出，光明普照遍於一切，無量眾生所共瞻覩。汝等久於佛道，心已成熟，諸菩薩法昔已通達，雖名初生而久修習。」

是時，九十四千俱胝初生摩拏嚩迦，即各踊身虛空，從空中下，一一皆得圓滿十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，九十四千俱胝初生摩拏嚩迦，即各踊身虛空，從空中下，一一皆得圓滿十地。

爾時，藥王軍菩薩合掌恭敬，生希有心，前白佛言：「世尊！此等眾生得大善利，久已盡彼輪迴苦惱，具大精進，是名初生，今日見佛於剎那間即得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥王軍菩薩合掌恭敬，生希有心，前白佛言：「世尊！此等眾生得大善利，久已盡彼輪迴苦惱，具大精進，是名初生，今日見佛於剎那間即得解脫。」

是時，諸婆羅門外道、尼乾陀等眾中有諸盲者，以聞法故，忽見光明，各得觀佛殊妙色相。見佛相已，咸作是言：「如來、應供、正等正覺是最勝師，我等歸依！」即起合掌生淨信心，俱白佛言：「我等今者得見世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，諸婆羅門外道、尼乾陀等眾中有諸盲者，以聞法故，忽見光明，各得觀佛殊妙色相。見佛相已，咸作是言：「如來、應供、正等正覺是最勝師，我等歸依！」即起合掌生淨信心，俱白佛言：「我等今者得見世尊。」

佛言：「汝等應當重復審諦，觀佛如來殊善色相。汝等當知，汝等今者諸善根力已成熟故，得見世尊，又得聽聞大集會法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等應當重復審諦，觀佛如來殊善色相。汝等當知，汝等今者諸善根力已成熟故，得見世尊，又得聽聞大集會法。」

是時，諸盲外道，得是利已，生大歡喜，各各皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，諸盲外道，得是利已，生大歡喜，各各皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，會中諸婆羅門外道、尼乾陀等，聞佛說法，亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心，證得無生法忍，悉皆圓滿十地，即時又成大菩薩眾，乃各踊身虛空，高七多羅樹，於其空中各現種種神通變化，及化種種華鬘、瓔珞、傘蓋、幢幡、七寶樓閣等，住於佛上而為供養，各作是念：「今我此身從佛智生、從正法生，一切如來是真歸處。」作是念已，從空而下，禮世尊足退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中諸婆羅門外道、尼乾陀等，聞佛說法，亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心，證得無生法忍，悉皆圓滿十地，即時又成大菩薩眾，乃各踊身虛空，高七多羅樹，於其空中各現種種神通變化，及化種種華鬘、瓔珞、傘蓋、幢幡、七寶樓閣等，住於佛上而為供養，各作是念：「今我此身從佛智生、從正法生，一切如來是真歸處。」作是念已，從空而下，禮世尊足退住一面。

是時，會中有無數百千天子，見是事已即說伽陀： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，會中有無數百千天子，見是事已即說伽陀：

「我佛大沙門， 得最上善利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我佛大沙門， 得最上善利，

於一切世間， 最尊無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切世間， 最尊無與等。

三摩地願力， 皆悉已具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩地願力， 皆悉已具足，

一切勝義法， 無餘不知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勝義法， 無餘不知者。

一切眾生類， 無始輪迴苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 無始輪迴苦，

佛善巧方便， 普令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛善巧方便， 普令得解脫。

婆羅門外道， 咸得大利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門外道， 咸得大利樂。」