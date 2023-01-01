佛說大集會正法經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大集會正法經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時，世尊化諸尼乾陀眾已，即以方便善巧善說法，心住三摩呬多，舒金色臂經七晝夜，乃至普勇菩薩遊十方世界廣作佛事已，來還此土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊化諸尼乾陀眾已，即以方便善巧善說法，心住三摩呬多，舒金色臂經七晝夜，乃至普勇菩薩遊十方世界廣作佛事已，來還此土。

是時，普勇菩薩從彼蓮華上佛剎，譬如力士屈伸臂頃，到於佛前，禮佛足已，右繞三匝，住立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普勇菩薩從彼蓮華上佛剎，譬如力士屈伸臂頃，到於佛前，禮佛足已，右繞三匝，住立一面。

是時，世尊出三摩呬多已，普勇菩薩前白佛言：「世尊！我承佛旨往彼十方世界，以自神通力，過九十九千俱胝佛剎，以佛神通力，又過百千俱胝佛剎，乃至最後到下方蓮華上世界。其中過八千俱胝佛剎，見彼諸佛現大神通；又過九十二千俱胝佛剎，見諸如來現為眾生說深妙法。又過八十千俱胝佛剎，於一時中，見八十千俱胝如來、應供、正等正覺出現於世，我時於彼一一佛前恭敬供養。又過三十九俱胝佛剎，見三十九千俱胝菩薩摩訶薩同時出現，皆證阿耨多羅三藐三菩提，我即於彼初成道者，如是等如來、應供、正等正覺所，一一恭敬禮拜供養已，即復以自神通力隱身不現。又過六十俱胝佛剎，見諸如來一一恭敬。又過百俱胝佛剎，見彼諸佛入般涅槃，我時還復一一於彼恭敬供養。從是復過九十五佛剎，知彼如來皆久滅度，所有正法將欲滅壞。我於是時竊自思惟：『此佛正法將欲滅壞、深為大苦。』作是念已，生大悲愍。是時復有欲色界天人、龍神、夜叉等皆大憂惱。又見其中有一佛剎，彼佛正法久已滅盡，劫火熾然從四面起，乃至大地、須彌山王、大海、江河、一切樹木，皆悉已焚，無所依止，唯一空界，蕩然無際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊出三摩呬多已，普勇菩薩前白佛言：「世尊！我承佛旨往彼十方世界，以自神通力，過九十九千俱胝佛剎，以佛神通力，又過百千俱胝佛剎，乃至最後到下方蓮華上世界。其中過八千俱胝佛剎，見彼諸佛現大神通；又過九十二千俱胝佛剎，見諸如來現為眾生說深妙法。又過八十千俱胝佛剎，於一時中，見八十千俱胝如來、應供、正等正覺出現於世，我時於彼一一佛前恭敬供養。又過三十九俱胝佛剎，見三十九千俱胝菩薩摩訶薩同時出現，皆證阿耨多羅三藐三菩提，我即於彼初成道者，如是等如來、應供、正等正覺所，一一恭敬禮拜供養已，即復以自神通力隱身不現。又過六十俱胝佛剎，見諸如來一一恭敬。又過百俱胝佛剎，見彼諸佛入般涅槃，我時還復一一於彼恭敬供養。從是復過九十五佛剎，知彼如來皆久滅度，所有正法將欲滅壞。我於是時竊自思惟：『此佛正法將欲滅壞、深為大苦。』作是念已，生大悲愍。是時復有欲色界天人、龍神、夜叉等皆大憂惱。又見其中有一佛剎，彼佛正法久已滅盡，劫火熾然從四面起，乃至大地、須彌山王、大海、江河、一切樹木，皆悉已焚，無所依止，唯一空界，蕩然無際。

「過是剎已即到下方，於一世界，見百千俱胝如來各坐寶蓮華座，又見四方亦復如是，彼等諸佛各各現為一切眾生說法化度。世尊！我既到彼佛剎已，即作是念：『今此佛剎名字何等？』彼有一佛而告我言：『善男子！今此佛剎名蓮華上。』我時即問：『化主世尊，其名若何？』彼佛答言：『名蓮華藏如來、應供、正等正覺。』我於爾時，普皆作禮，一心恭敬，作是白言：『我今見此百千俱胝那庾多佛，一一皆處寶蓮華座，而復不知何者即名蓮華藏佛，唯願示我化主世尊。』時，彼蓮華藏如來於多佛中發是告言：『善男子！蓮華藏佛即我身是。』作是言已，彼諸佛等而各忽然隱如來身、現菩薩相。我當是時唯見化主蓮華藏如來，一佛世尊居大眾中，相好威神，無能勝者。即以頭面，作禮恭敬。是時，彼佛指蓮華座而謂我言：『善男子！可就此座。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過是剎已即到下方，於一世界，見百千俱胝如來各坐寶蓮華座，又見四方亦復如是，彼等諸佛各各現為一切眾生說法化度。世尊！我既到彼佛剎已，即作是念：『今此佛剎名字何等？』彼有一佛而告我言：『善男子！今此佛剎名蓮華上。』我時即問：『化主世尊，其名若何？』彼佛答言：『名蓮華藏如來、應供、正等正覺。』我於爾時，普皆作禮，一心恭敬，作是白言：『我今見此百千俱胝那庾多佛，一一皆處寶蓮華座，而復不知何者即名蓮華藏佛，唯願示我化主世尊。』時，彼蓮華藏如來於多佛中發是告言：『善男子！蓮華藏佛即我身是。』作是言已，彼諸佛等而各忽然隱如來身、現菩薩相。我當是時唯見化主蓮華藏如來，一佛世尊居大眾中，相好威神，無能勝者。即以頭面，作禮恭敬。是時，彼佛指蓮華座而謂我言：『善男子！可就此座。』

「我於爾時既就座已，即見彼佛，於其左右復有無量寶蓮華座，殊妙莊嚴甚為希有，忽作是念：『如是等座云何皆空無能登者？』乃問彼佛。而答我言：『善男子！如此等座，皆是不可思議上妙功德之所建立，非少善根所能成就，若人於佛法分有未入者，尚不能見，況復能登？』我時又問世尊：『當種何善根，於此等座而乃得昇？』彼佛答言：『善男子！若有人能於此大集會正法暫聽受者，以是善根得昇此座，何況更能書寫、讀誦、常所修習。善男子！汝於過去無量劫來，已能受持如是大集會正法，若不以是善根力故，我此佛剎亦未能到，況復得見此座而欲昇耶？』彼佛作是言已，我即白言：『如是如是！世尊。』我復又問彼佛：『此大集會正法有幾所功德，而能生諸善法？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於爾時既就座已，即見彼佛，於其左右復有無量寶蓮華座，殊妙莊嚴甚為希有，忽作是念：『如是等座云何皆空無能登者？』乃問彼佛。而答我言：『善男子！如此等座，皆是不可思議上妙功德之所建立，非少善根所能成就，若人於佛法分有未入者，尚不能見，況復能登？』我時又問世尊：『當種何善根，於此等座而乃得昇？』彼佛答言：『善男子！若有人能於此大集會正法暫聽受者，以是善根得昇此座，何況更能書寫、讀誦、常所修習。善男子！汝於過去無量劫來，已能受持如是大集會正法，若不以是善根力故，我此佛剎亦未能到，況復得見此座而欲昇耶？』彼佛作是言已，我即白言：『如是如是！世尊。』我復又問彼佛：『此大集會正法有幾所功德，而能生諸善法？』

「爾時，彼蓮華藏如來，亦放希有淨妙光明，普照佛會已而謂我言：『善男子！汝大菩薩得大勢力智慧無礙，能於一切諸佛剎土，為諸眾生稱揚佛事，汝先已曾問彼娑婆世界釋迦如來，今以是法還復問我，我當為汝亦分別說，譬如有人於四大洲置以胡麻悉皆充滿，如是相合都為一聚，是為多不？』我即答言：『甚多。世尊！』時彼佛言：『假使有人，取一胡麻置於他處，如是從一至一欲知其數。善男子！於汝意云何？是人可能知其數不？』我復答言：『不也。世尊！是人雖竭其力經於多劫，終不能知如是數量。』彼佛又言：『善男子！此大集會正法，所有福聚亦復如是，非算數譬喻之所能知，正使如上所說數量，一一皆是諸佛如來，復經俱胝那庾多劫稱量讚歎此大正法，聽受功德亦不能盡，何況有人書寫讀誦，其福甚多。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼蓮華藏如來，亦放希有淨妙光明，普照佛會已而謂我言：『善男子！汝大菩薩得大勢力智慧無礙，能於一切諸佛剎土，為諸眾生稱揚佛事，汝先已曾問彼娑婆世界釋迦如來，今以是法還復問我，我當為汝亦分別說，譬如有人於四大洲置以胡麻悉皆充滿，如是相合都為一聚，是為多不？』我即答言：『甚多。世尊！』時彼佛言：『假使有人，取一胡麻置於他處，如是從一至一欲知其數。善男子！於汝意云何？是人可能知其數不？』我復答言：『不也。世尊！是人雖竭其力經於多劫，終不能知如是數量。』彼佛又言：『善男子！此大集會正法，所有福聚亦復如是，非算數譬喻之所能知，正使如上所說數量，一一皆是諸佛如來，復經俱胝那庾多劫稱量讚歎此大正法，聽受功德亦不能盡，何況有人書寫讀誦，其福甚多。』

「我復又問：『若書寫者得幾所福？願佛略說。』時，彼佛言：『善男子！譬如三千大千世界所有草木叢林，盡取斷為一指節量，一一量數皆是轉輪聖王；又如三千大千世界，所有土石盡碎微塵，一一塵數皆是轉輪聖王，如是等所有福聚，若算師等欲知其數，汝謂是人知其數不？』我時答言：『不也。世尊！如是福聚，雖算師等亦不能知。』彼佛又言：『若有書寫此大集會正法者，所獲福聚亦復如是，復多於彼，算數譬喻所不能知。但能於此正法書寫一字，是人所獲福聚已勝於彼；況復有人，於此正法受持一四句偈，是人功德不可稱計，一切寶藏常所出現，一切煩惱皆得銷滅，一切法炬光明普照，一切天魔無能勝者，一切菩薩盡所觀察一切法門皆悉能入。』彼佛作是說已，我即白言：『世尊！若有眾生，能於如是大集會正法修正行者，乃得名為最上梵行，而彼梵行即如來行，若勤修習無間斷者，是人即得百佛如來於晝夜中常現在前，若見如來即入佛剎，入佛剎已，一切法藏皆能了知。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我復又問：『若書寫者得幾所福？願佛略說。』時，彼佛言：『善男子！譬如三千大千世界所有草木叢林，盡取斷為一指節量，一一量數皆是轉輪聖王；又如三千大千世界，所有土石盡碎微塵，一一塵數皆是轉輪聖王，如是等所有福聚，若算師等欲知其數，汝謂是人知其數不？』我時答言：『不也。世尊！如是福聚，雖算師等亦不能知。』彼佛又言：『若有書寫此大集會正法者，所獲福聚亦復如是，復多於彼，算數譬喻所不能知。但能於此正法書寫一字，是人所獲福聚已勝於彼；況復有人，於此正法受持一四句偈，是人功德不可稱計，一切寶藏常所出現，一切煩惱皆得銷滅，一切法炬光明普照，一切天魔無能勝者，一切菩薩盡所觀察一切法門皆悉能入。』彼佛作是說已，我即白言：『世尊！若有眾生，能於如是大集會正法修正行者，乃得名為最上梵行，而彼梵行即如來行，若勤修習無間斷者，是人即得百佛如來於晝夜中常現在前，若見如來即入佛剎，入佛剎已，一切法藏皆能了知。』

「我於爾時作是言已，彼蓮華藏佛又告我言：『善男子！諸佛如來時一出現，若得遇者，是亦為難，說此正法，復甚為難，得聞持者，轉復甚難。何以故？若有聞此正法者，是人於六十萬六千八十劫中，或得宿命智，或為轉輪王、帝釋、淨光天、大梵世主等，能不壞正信，不墮諸惡趣，不生阿修羅，無刀杖鬪諍，又復遠離愚癡得大智慧，相好端嚴，猶如諸佛，一一色相等無有異，不為眷屬癡惱所纏，常離病苦，常得天眼，不為那誐，不生瞋恚，又常遠離一切貧窶，為銅輪王受大快樂，諸根圓滿忍辱具足，乃至臨命終時，正念現前心不顛倒。即時，東方有十二殑伽沙數佛面現其前，南方有二十殑伽沙數佛，西方有二十五殑伽沙數佛，北方有八十殑伽沙數佛，上方有九十千俱胝佛，下方有百俱胝佛，如是等諸佛皆為現前，安慰其人，咸作是言：「汝善男子！勿生怖畏，汝先已能有大功德而為依怙，汝今見此百千俱胝那庾多殑伽沙數佛世尊不？」彼答言：「見。」時諸佛言：「善男子！此諸如來，以汝功德力故，俱來至此。」彼人復言：「我今以何善根力故，而獲如是？」彼諸佛言：「以汝久聞大集會正法大善根力。」彼人又言：「如我一人得聞正法，尚獲如是無量功德，何況能令盡有情界普得聞知。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於爾時作是言已，彼蓮華藏佛又告我言：『善男子！諸佛如來時一出現，若得遇者，是亦為難，說此正法，復甚為難，得聞持者，轉復甚難。何以故？若有聞此正法者，是人於六十萬六千八十劫中，或得宿命智，或為轉輪王、帝釋、淨光天、大梵世主等，能不壞正信，不墮諸惡趣，不生阿修羅，無刀杖鬪諍，又復遠離愚癡得大智慧，相好端嚴，猶如諸佛，一一色相等無有異，不為眷屬癡惱所纏，常離病苦，常得天眼，不為那誐，不生瞋恚，又常遠離一切貧窶，為銅輪王受大快樂，諸根圓滿忍辱具足，乃至臨命終時，正念現前心不顛倒。即時，東方有十二殑伽沙數佛面現其前，南方有二十殑伽沙數佛，西方有二十五殑伽沙數佛，北方有八十殑伽沙數佛，上方有九十千俱胝佛，下方有百俱胝佛，如是等諸佛皆為現前，安慰其人，咸作是言：「汝善男子！勿生怖畏，汝先已能有大功德而為依怙，汝今見此百千俱胝那庾多殑伽沙數佛世尊不？」彼答言：「見。」時諸佛言：「善男子！此諸如來，以汝功德力故，俱來至此。」彼人復言：「我今以何善根力故，而獲如是？」彼諸佛言：「以汝久聞大集會正法大善根力。」彼人又言：「如我一人得聞正法，尚獲如是無量功德，何況能令盡有情界普得聞知。」』

「時，蓮華藏如來廣說彼臨命終人見諸佛已，又告我言：『善男子！若人得聞此大正法一四句偈者，與彼供養十三殑伽沙數如來、應供、正等正覺所獲福聚等無有異。又若有人得聞此大集會正法者，所有福聚，譬如遍滿三千大千世界悉置胡麻，是等麻量一一皆是轉輪聖王。假使有人，以諸珍寶各行布施如是輪王，所獲福聚，不如唯施一須陀洹；若施一須陀洹，不如施彼遍滿三千大千世界如前數量須陀洹；若施如是須陀洹，不如施一斯陀含；若施一斯陀含，不如施彼遍滿三千大千世界如前數量斯陀含；若施如是斯陀含，不如施一阿那含；若施一阿那含，不如施彼遍滿三千大千世界如前數量阿那含；若施如是阿那含，不如施一阿羅漢；若施一阿羅漢，不如施彼遍滿三千大千世界如前數量阿羅漢；若施如是阿羅漢，不如施一緣覺；若施一緣覺，不如施彼遍滿三千大千世界如前數量所有緣覺；若施如是緣覺，不如施一菩薩；若施一菩薩，不如施彼遍滿三千大千世界如前數量所有菩薩；若施如是菩薩，不如於一如來發淨信心布施供養；若於一如來信心供養，不如於彼遍滿三千大千世界如前數量一切如來信心供養；雖於如是一切如來信心供養，不如有人於此大集會正法暫得聞持，所獲福聚倍多於彼，何況更能書寫讀誦，如是功德不可稱計。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，蓮華藏如來廣說彼臨命終人見諸佛已，又告我言：『善男子！若人得聞此大正法一四句偈者，與彼供養十三殑伽沙數如來、應供、正等正覺所獲福聚等無有異。又若有人得聞此大集會正法者，所有福聚，譬如遍滿三千大千世界悉置胡麻，是等麻量一一皆是轉輪聖王。假使有人，以諸珍寶各行布施如是輪王，所獲福聚，不如唯施一須陀洹；若施一須陀洹，不如施彼遍滿三千大千世界如前數量須陀洹；若施如是須陀洹，不如施一斯陀含；若施一斯陀含，不如施彼遍滿三千大千世界如前數量斯陀含；若施如是斯陀含，不如施一阿那含；若施一阿那含，不如施彼遍滿三千大千世界如前數量阿那含；若施如是阿那含，不如施一阿羅漢；若施一阿羅漢，不如施彼遍滿三千大千世界如前數量阿羅漢；若施如是阿羅漢，不如施一緣覺；若施一緣覺，不如施彼遍滿三千大千世界如前數量所有緣覺；若施如是緣覺，不如施一菩薩；若施一菩薩，不如施彼遍滿三千大千世界如前數量所有菩薩；若施如是菩薩，不如於一如來發淨信心布施供養；若於一如來信心供養，不如於彼遍滿三千大千世界如前數量一切如來信心供養；雖於如是一切如來信心供養，不如有人於此大集會正法暫得聞持，所獲福聚倍多於彼，何況更能書寫讀誦，如是功德不可稱計。』

「是時，彼佛又告我言：『善男子！汝可於此正法，發淨信心，宣揚流布。諸凡夫類於此正法，不能得聞，設有聞者生疑不信，如何能入此大法聚？譬如有人入於大海，而欲盡見其水邊際，汝謂是人而能見不？』我即答言：『不也。世尊！』『又如有人臨於大海，以手勺水欲盡枯涸。汝謂是人而能成不？』我復答言：『不也。世尊！是等愚人，雖於海水欲知邊際、欲盡枯涸，終不能就，徒自疲勞，深為大失。』時彼佛言：『諸凡夫類亦復如是，於此正法不能聽受，於生死海妄生顛倒增長愚癡，深為太失。是人雖經百千俱胝那庾多如來、應供、正等正覺出現於世，不種善根，不得見佛，不聞是法，不為諸佛之所護念。若有智者，能於百千俱胝那庾多佛所發淨信心，見彼諸佛生大歡喜，乃從諸佛得聞是法，聞是法已，即如實知，不生輕謗，是人得大善利，即為諸佛共所護念。若人於此正法，能聽受書寫一四句偈者，是人當生過九十五千俱胝佛剎已，得生極樂世界見佛聞法，壽命八萬四千劫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，彼佛又告我言：『善男子！汝可於此正法，發淨信心，宣揚流布。諸凡夫類於此正法，不能得聞，設有聞者生疑不信，如何能入此大法聚？譬如有人入於大海，而欲盡見其水邊際，汝謂是人而能見不？』我即答言：『不也。世尊！』『又如有人臨於大海，以手勺水欲盡枯涸。汝謂是人而能成不？』我復答言：『不也。世尊！是等愚人，雖於海水欲知邊際、欲盡枯涸，終不能就，徒自疲勞，深為大失。』時彼佛言：『諸凡夫類亦復如是，於此正法不能聽受，於生死海妄生顛倒增長愚癡，深為太失。是人雖經百千俱胝那庾多如來、應供、正等正覺出現於世，不種善根，不得見佛，不聞是法，不為諸佛之所護念。若有智者，能於百千俱胝那庾多佛所發淨信心，見彼諸佛生大歡喜，乃從諸佛得聞是法，聞是法已，即如實知，不生輕謗，是人得大善利，即為諸佛共所護念。若人於此正法，能聽受書寫一四句偈者，是人當生過九十五千俱胝佛剎已，得生極樂世界見佛聞法，壽命八萬四千劫。』

「彼蓮華藏佛復告我言：『若人於五逆罪，或自所作，或教他作，或見聞隨喜，是人當受五無間苦；若有得聞此大集會正法一四句偈，即得銷滅如是等業。』是時，彼佛即復為我宣說伽陀： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼蓮華藏佛復告我言：『若人於五逆罪，或自所作，或教他作，或見聞隨喜，是人當受五無間苦；若有得聞此大集會正法一四句偈，即得銷滅如是等業。』是時，彼佛即復為我宣說伽陀：

「『汝今聽我說， 聞此經功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝今聽我說， 聞此經功德，

往劫有一人， 具造五種業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往劫有一人， 具造五種業，

謂殺父害母， 破和合僧伽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂殺父害母， 破和合僧伽，

毀菩薩三昧， 壞如來正智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀菩薩三昧， 壞如來正智。

彼人作是罪， 後即生追悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人作是罪， 後即生追悔，

憂惱復啼泣， 心生如是念： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂惱復啼泣， 心生如是念：

「我造眾惡業， 非唯壞此身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我造眾惡業， 非唯壞此身，

後世及多劫， 其身皆破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後世及多劫， 其身皆破壞。

從苦生於苦， 苦受轉復深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從苦生於苦， 苦受轉復深，

遠離眾善友， 為世所輕誚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離眾善友， 為世所輕誚。

世出世間法， 我悉皆已焚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世出世間法， 我悉皆已焚，

無量劫善因， 破壞不增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫善因， 破壞不增長。

如世間舍宇， 眾彩所莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世間舍宇， 眾彩所莊嚴，

而忽為火焚， 人皆絕愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而忽為火焚， 人皆絕愛樂。

我作罪亦然， 此世與他世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我作罪亦然， 此世與他世，

為業火所焚， 自他非愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為業火所焚， 自他非愛樂。

在在世所生， 人譏罵捶打， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在在世所生， 人譏罵捶打，

常貧困飢渴， 苦惱眾所侵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常貧困飢渴， 苦惱眾所侵。

如是等報應， 非別因所感， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等報應， 非別因所感，

皆從五業生， 不善果無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆從五業生， 不善果無失。

我今苦既然， 誰為救護者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今苦既然， 誰為救護者？

親友力不能， 一切無依止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親友力不能， 一切無依止。」

復作是思惟： 「我不如今時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復作是思惟： 「我不如今時，

往彼高山頂， 墜身終此命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往彼高山頂， 墜身終此命。

免增長惡業， 轉生於苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 免增長惡業， 轉生於苦惱，

此世及他世， 為惡業所壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世及他世， 為惡業所壞。

內既無依怙， 身外亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內既無依怙， 身外亦復然，

現為過失因， 當受極惡報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現為過失因， 當受極惡報。」

彼作是念已， 而復自啼泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼作是念已， 而復自啼泣。

即時虛空中， 有天人告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時虛空中， 有天人告言：

「悲哉！汝愚癡， 心生諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悲哉！汝愚癡， 心生諸苦惱，

無歸復無救， 汝自作五業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無歸復無救， 汝自作五業，

殺父害母等， 苦惱今自受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺父害母等， 苦惱今自受，

何故作是思， 欲高山殞命？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故作是思， 欲高山殞命？

我今勸於汝， 勿起愚癡見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今勸於汝， 勿起愚癡見，

但生悔過心， 何須損身命！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但生悔過心， 何須損身命！

貪瞋癡三毒， 從汝心所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋癡三毒， 從汝心所生，

惡趣中苦惱， 無由得免離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡趣中苦惱， 無由得免離。

雖欲絕身命， 不得名精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖欲絕身命， 不得名精進，

此處命速盡， 後惡報速生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此處命速盡， 後惡報速生。

汝今聽我言， 為汝設方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今聽我言， 為汝設方便，

佛菩薩聖道， 汝未能趣向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛菩薩聖道， 汝未能趣向。

今可往一山， 仙人修行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今可往一山， 仙人修行處，

汝當親敬禮， 彼能為救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當親敬禮， 彼能為救護。

有最勝方便， 謂上妙正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有最勝方便， 謂上妙正法，

能離諸怖畏， 銷除極惡業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能離諸怖畏， 銷除極惡業。」

彼人於是時， 聞空中言已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人於是時， 聞空中言已，

即詣於山中， 仙人修行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即詣於山中， 仙人修行處。

到已見一仙， 即時頭面禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到已見一仙， 即時頭面禮，

合掌白是言： 「願仙救護我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌白是言： 「願仙救護我，

我怖畏苦惱， 造極重五業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我怖畏苦惱， 造極重五業，

必墮於惡趣。 云何得免離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必墮於惡趣。 云何得免離？

我於晝夜中， 飲食及坐臥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於晝夜中， 飲食及坐臥，

常憂生苦惱， 暫時無少樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常憂生苦惱， 暫時無少樂。

我今於仙人， 生信心尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今於仙人， 生信心尊重，

如我所問者， 願仙為我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我所問者， 願仙為我說。

我造眾惡業， 如何得銷滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我造眾惡業， 如何得銷滅？」

時彼仙答言： 「汝問我當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼仙答言： 「汝問我當說。」

是時彼仙人， 食已濯手足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時彼仙人， 食已濯手足，

即跏趺而坐， 聽彼親自首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即跏趺而坐， 聽彼親自首。

彼人時右繞， 禮仙而退坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人時右繞， 禮仙而退坐，

白言我愚癡， 殺父及害母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白言我愚癡， 殺父及害母。

破和合僧伽， 毀菩薩三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破和合僧伽， 毀菩薩三昧，

壞如來正智， 造此五種業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞如來正智， 造此五種業。

彼仙聞是說， 即時而謂言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼仙聞是說， 即時而謂言：

「汝實不善人， 作如此等罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝實不善人， 作如此等罪。」

彼人聞仙言， 又復生憂惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人聞仙言， 又復生憂惱，

恐畏無所救， 必當墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恐畏無所救， 必當墮惡趣。

是時從座起， 禮彼仙人足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時從座起， 禮彼仙人足，

轉復生恭敬， 作如是白言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉復生恭敬， 作如是白言：

「仙人悲念我， 極重惡業者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仙人悲念我， 極重惡業者，

疑惑苦惱深， 唯願作依怙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑惑苦惱深， 唯願作依怙。

我雖如是悔， 無出離方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我雖如是悔， 無出離方便，

仙人大慈悲， 令我罪銷滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙人大慈悲， 令我罪銷滅。」

仙聞是說已， 安慰彼人言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙聞是說已， 安慰彼人言：

「汝今勿怖畏， 我能為救護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今勿怖畏， 我能為救護，

一心開導汝， 令汝離眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心開導汝， 令汝離眾苦，

得重罪銷滅， 我即是所歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得重罪銷滅， 我即是所歸。

佛有妙法門， 名為大集會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有妙法門， 名為大集會，

是最上方便， 汝昔曾聞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是最上方便， 汝昔曾聞不？」

彼人答仙言： 「我昔未曾聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人答仙言： 「我昔未曾聞。」

仙人復告言： 「哀哉罪業者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙人復告言： 「哀哉罪業者，

如人火已焚， 誰當為說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人火已焚， 誰當為說法？

我今以悲心， 示汝微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今以悲心， 示汝微妙法，

汝今當善聽。 我念往昔時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今當善聽。 我念往昔時，

過無量無邊， 阿僧祇數劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過無量無邊， 阿僧祇數劫。

時有一囉惹， 無垢月為名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一囉惹， 無垢月為名，

眷屬甚熾盛， 以正法治世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬甚熾盛， 以正法治世。

囉惹於一時， 而生育一子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉惹於一時， 而生育一子，

即令召相師， 觀彼善惡相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即令召相師， 觀彼善惡相。

乃問相師言： 『今我此一子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃問相師言： 『今我此一子，

為善為惡相， 汝觀當云何？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為善為惡相， 汝觀當云何？』

相師前白言： 『怪哉此一子！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相師前白言： 『怪哉此一子！

如我所觀者， 其相極不善！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我所觀者， 其相極不善！』

囉惹復謂言： 『不善相云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉惹復謂言： 『不善相云何？

如汝所觀相， 諦實為我說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如汝所觀相， 諦實為我說。』

相師作是白： 『此子至七歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相師作是白： 『此子至七歲，

當起癡害心， 斷於父母命。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當起癡害心， 斷於父母命。』

囉惹復告言： 『其相雖如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉惹復告言： 『其相雖如是，

寧棄我身命， 此子終不壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧棄我身命， 此子終不壞，

我若棄是者， 當不復人趣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若棄是者， 當不復人趣。』

即令諸眷屬， 善養育我子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即令諸眷屬， 善養育我子，

其後彼童子， 不久漸長大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其後彼童子， 不久漸長大。

是時無垢月， 憶彼相師言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時無垢月， 憶彼相師言，

即生如是念： 『今我業恐至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即生如是念： 『今我業恐至，

有何所悋惜！』 既作是念已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有何所悋惜！』 既作是念已，

乃勅令童子， 汝今繼我位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃勅令童子， 汝今繼我位。

復謂童子言： 『汝今當諦聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復謂童子言： 『汝今當諦聽，

今我此境界， 廣大復殊異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我此境界， 廣大復殊異，

如日月照世， 富貴而自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日月照世， 富貴而自在。

今我此提舍， 悉當付於汝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我此提舍， 悉當付於汝，

我於此境中， 不復為所有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於此境中， 不復為所有。』

時諸臣僕等， 忽聞是事已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸臣僕等， 忽聞是事已，

來詣無垢月， 咸作是白言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來詣無垢月， 咸作是白言：

『我尊今何故？ 棄捨於境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我尊今何故？ 棄捨於境界，

其事知云何？ 願尊為我說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其事知云何？ 願尊為我說。』

無垢月答言： 『汝等今當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢月答言： 『汝等今當知，

付提舍與子， 亦非無因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 付提舍與子， 亦非無因緣。

我念於往昔， 囉惹名蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念於往昔， 囉惹名蓮華，

境界甚廣大， 自在而富貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界甚廣大， 自在而富貴。

而彼於一時， 亦生於一子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼於一時， 亦生於一子，

其年漸長大， 即害其父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其年漸長大， 即害其父母。

我今若不以， 此提舍與子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今若不以， 此提舍與子，

當如彼蓮華， 受無量苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當如彼蓮華， 受無量苦惱。

我常自思惟， 不應生後悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常自思惟， 不應生後悔，

以是因緣故， 我今當付彼。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 我今當付彼。』」

是時彼仙人， 為造五業者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時彼仙人， 為造五業者，

說是因緣已， 復告彼人言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是因緣已， 復告彼人言：

「汝今造五業， 極重過於彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今造五業， 極重過於彼，

我生悲愍心， 為汝設方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我生悲愍心， 為汝設方便。

汝可詣佛所， 聽大集會法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝可詣佛所， 聽大集會法，

若得聽受者， 罪業皆銷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得聽受者， 罪業皆銷滅。

所有煩惱障， 悉皆得無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有煩惱障， 悉皆得無礙，

以聞正法故， 免墮於惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞正法故， 免墮於惡趣。

若人能一心， 聽大集會法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能一心， 聽大集會法，

一四句偈者， 獲無量福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一四句偈者， 獲無量福聚。

滅五逆重罪， 得廣大果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅五逆重罪， 得廣大果報，

一切諸蓋纏， 剎那能解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸蓋纏， 剎那能解脫。」

時彼造業人， 聞仙所言已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼造業人， 聞仙所言已，

即合掌恭敬， 一心頭面禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即合掌恭敬， 一心頭面禮。

作如是讚言： 「善哉！善知識！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作如是讚言： 「善哉！善知識！

能引示於我， 大集會法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能引示於我， 大集會法門。」

仙人說此已， 時有萬二千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙人說此已， 時有萬二千，

諸天子眾等， 來詣仙人所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子眾等， 來詣仙人所，

各恭敬合掌， 頭面禮仙足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各恭敬合掌， 頭面禮仙足。

復有四俱胝， 諸大龍王眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四俱胝， 諸大龍王眾，

亦來詣仙所， 以頭面禮足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦來詣仙所， 以頭面禮足。

又有萬八千， 俱胝夜叉王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有萬八千， 俱胝夜叉王，

來詣於仙所， 亦頭面禮足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來詣於仙所， 亦頭面禮足。

俱白如是言： 「善哉大仙人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱白如是言： 「善哉大仙人，

深了諸佛法， 善開天界門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深了諸佛法， 善開天界門，

及滅億僧祇， 三塗受苦趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及滅億僧祇， 三塗受苦趣。

稱揚大集會， 微妙最上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱揚大集會， 微妙最上法，

有殊勝功德， 能息諸重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有殊勝功德， 能息諸重罪。

若人於一偈， 隨喜而聽受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於一偈， 隨喜而聽受，

乃可得名為， 深種善根者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃可得名為， 深種善根者。

何況更一心， 生尊重恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況更一心， 生尊重恭敬，

以華鬘塗香， 栴檀末香等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以華鬘塗香， 栴檀末香等，

珍寶蓋幢幡， 供養此正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珍寶蓋幢幡， 供養此正法，

自作及勸他， 見聞生隨喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自作及勸他， 見聞生隨喜，

所獲諸福報， 廣大無有窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所獲諸福報， 廣大無有窮。

善哉汝仙人， 真實具悲者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉汝仙人， 真實具悲者。」

天子龍王眾， 及夜叉王等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子龍王眾， 及夜叉王等，

作是稱讚已， 禮仙而不現。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是稱讚已， 禮仙而不現。』」

爾時，普勇菩薩於釋迦牟尼佛前，廣說蓮華藏如來稱讚大集會正法如是功德已，合掌恭敬前白佛言：「世尊！若復有人，於此正法但能合掌頂禮恭敬，所獲善利而復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普勇菩薩於釋迦牟尼佛前，廣說蓮華藏如來稱讚大集會正法如是功德已，合掌恭敬前白佛言：「世尊！若復有人，於此正法但能合掌頂禮恭敬，所獲善利而復云何？」

佛言普勇：「是人所獲福聚亦復無邊，譬如無熱惱池，龍王所居，而彼宮殿，日所不照，有五大河，池水流出，無有窮盡。假使有人，欲知池水一一滴數，汝謂是人而能知不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言普勇：「是人所獲福聚亦復無邊，譬如無熱惱池，龍王所居，而彼宮殿，日所不照，有五大河，池水流出，無有窮盡。假使有人，欲知池水一一滴數，汝謂是人而能知不？」

普勇白言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇白言：「不也。世尊！」

佛言：「此大集會正法，所有善根廣大無比，亦復如是。假使有人欲知此法功德限量，縱經千劫終不能盡。又復，普勇！此法甚深，難解、難了，一切如來所共尊重，若復有人須臾聽受，即得如是廣大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此大集會正法，所有善根廣大無比，亦復如是。假使有人欲知此法功德限量，縱經千劫終不能盡。又復，普勇！此法甚深，難解、難了，一切如來所共尊重，若復有人須臾聽受，即得如是廣大利益。」

普勇菩薩復白佛言：「世尊！彼五大河其名何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩復白佛言：「世尊！彼五大河其名何等？」

佛言：「五大河者，所謂：殑伽河、細多河、嚩芻河、閻牟那河、贊捺囉婆誐河。此五大河，一一各有五百小河而共圍繞，其水流注入于大海。彼五大河一一河中，而復各有一大龍王，所謂：歡喜龍王、商珂龍王、嚩漢底龍王、唧怛囉西那龍王、法思惟龍王，如是等龍王，各與一千眷屬俱，於閻浮提時降甘雨，百穀苗稼皆悉滋茂，乃至山川、溪壑、林藪、泉池，花卉、菓蓏、枝葉、根莖，雨之所及，無不豐足。普勇當知，若有眾生於此正法，起不善語業而生輕謗，彼所獲罪無量無邊。又復，若有眾生於此正法，發善語業而行讚歎，彼所獲福聚亦無量無邊，是人即能親近善友、得見如來，若得見佛，即能銷滅一切罪障。普勇！譬如四大洲中有鐵輪王為一洲主，威猛、自在、廣大、快樂，復能利益一切人民。今此大集會正法亦復如是，於閻浮提中，為諸眾生作大利益。若不得聞此正法者，是人不能成就阿耨多羅三藐三菩提，不能住菩提場、處師子座、轉大法輪、擊大法鼓，亦復不能入涅槃界、放大光明普照世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「五大河者，所謂：殑伽河、細多河、嚩芻河、閻牟那河、贊捺囉婆誐河。此五大河，一一各有五百小河而共圍繞，其水流注入于大海。彼五大河一一河中，而復各有一大龍王，所謂：歡喜龍王、商珂龍王、嚩漢底龍王、唧怛囉西那龍王、法思惟龍王，如是等龍王，各與一千眷屬俱，於閻浮提時降甘雨，百穀苗稼皆悉滋茂，乃至山川、溪壑、林藪、泉池，花卉、菓蓏、枝葉、根莖，雨之所及，無不豐足。普勇當知，若有眾生於此正法，起不善語業而生輕謗，彼所獲罪無量無邊。又復，若有眾生於此正法，發善語業而行讚歎，彼所獲福聚亦無量無邊，是人即能親近善友、得見如來，若得見佛，即能銷滅一切罪障。普勇！譬如四大洲中有鐵輪王為一洲主，威猛、自在、廣大、快樂，復能利益一切人民。今此大集會正法亦復如是，於閻浮提中，為諸眾生作大利益。若不得聞此正法者，是人不能成就阿耨多羅三藐三菩提，不能住菩提場、處師子座、轉大法輪、擊大法鼓，亦復不能入涅槃界、放大光明普照世間。」

普勇菩薩復白佛言：「世尊！彼蓮華上世界，蓮華藏如來所說仙人，而能令彼造五業者得滅重罪，我實不知居何等位，願佛慈悲當為開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩復白佛言：「世尊！彼蓮華上世界，蓮華藏如來所說仙人，而能令彼造五業者得滅重罪，我實不知居何等位，願佛慈悲當為開示。」

佛言普勇：「彼仙人者已得不退轉地，久已成就大集會正法。普勇當知，諸佛語言甚深微妙，若有聞此正法深生信受，是即見彼仙人，亦同見彼殑伽沙等諸佛如來殊妙色相，諸佛愛敬諸佛稱讚，常所安住諸佛三昧，而能通達如是大集會正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言普勇：「彼仙人者已得不退轉地，久已成就大集會正法。普勇當知，諸佛語言甚深微妙，若有聞此正法深生信受，是即見彼仙人，亦同見彼殑伽沙等諸佛如來殊妙色相，諸佛愛敬諸佛稱讚，常所安住諸佛三昧，而能通達如是大集會正法。」