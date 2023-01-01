佛說大集會正法經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大集會正法經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾萬二千人俱，尊者阿惹憍陳如、尊者摩訶目乾連、尊者舍利子、尊者摩訶迦葉、尊者思勝、尊者羅睺羅、尊者善容、尊者賢護、尊者賢吉祥、尊者月吉祥、尊者大勢至、尊者滿慈子、尊者善吉、尊者哩嚩諦、尊者栴檀軍，如是等皆大阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾萬二千人俱，尊者阿惹憍陳如、尊者摩訶目乾連、尊者舍利子、尊者摩訶迦葉、尊者思勝、尊者羅睺羅、尊者善容、尊者賢護、尊者賢吉祥、尊者月吉祥、尊者大勢至、尊者滿慈子、尊者善吉、尊者哩嚩諦、尊者栴檀軍，如是等皆大阿羅漢。

是時，有菩薩摩訶薩，其名曰：慈氏菩薩摩訶薩、普勇菩薩摩訶薩、童子吉祥菩薩摩訶薩、童子住菩薩摩訶薩、童子賢菩薩摩訶薩、無所減菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、善現菩薩摩訶薩、金剛軍菩薩摩訶薩、藥王軍菩薩摩訶薩，如是等六萬二千菩薩摩訶薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，有菩薩摩訶薩，其名曰：慈氏菩薩摩訶薩、普勇菩薩摩訶薩、童子吉祥菩薩摩訶薩、童子住菩薩摩訶薩、童子賢菩薩摩訶薩、無所減菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、善現菩薩摩訶薩、金剛軍菩薩摩訶薩、藥王軍菩薩摩訶薩，如是等六萬二千菩薩摩訶薩眾。

復有，最勝樹王天子、賢天子、善賢天子、法愛天子、栴檀藏天子、香住天子、栴檀香天子，如是等一萬二千天子眾。復有，妙身天女、極信天女、自在主天女、吉祥目天女、世吉祥天女、大世主天女、大力天女、妙臂天女，如是等八千天女眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有，最勝樹王天子、賢天子、善賢天子、法愛天子、栴檀藏天子、香住天子、栴檀香天子，如是等一萬二千天子眾。復有，妙身天女、極信天女、自在主天女、吉祥目天女、世吉祥天女、大世主天女、大力天女、妙臂天女，如是等八千天女眾。

復有，優鉢羅龍王、伊羅鉢怛囉龍王、底民誐隸龍王、勝器龍王、最上器龍王、妙喜龍王、妙枝龍王、象頭龍王，如是等八千龍王眾俱來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有，優鉢羅龍王、伊羅鉢怛囉龍王、底民誐隸龍王、勝器龍王、最上器龍王、妙喜龍王、妙枝龍王、象頭龍王，如是等八千龍王眾俱來集會。

到佛所已，咸各頭面，禮世尊足，右繞三匝，退坐一面。是時，世尊默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到佛所已，咸各頭面，禮世尊足，右繞三匝，退坐一面。是時，世尊默然而住。

爾時，會中有菩薩摩訶薩，名曰普勇，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！此會菩薩及諸聲聞、天人眾等悉皆來集，樂欲聽佛宣說妙法。此諸大眾咸一諦觀如來、應供、正等正覺殊善色相，樂入佛法，以樂法心觀佛相故，久修習者即能遠離一切障染，初修習者即發無上修善法心，不復暫起諸不善想。」作是白已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有菩薩摩訶薩，名曰普勇，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！此會菩薩及諸聲聞、天人眾等悉皆來集，樂欲聽佛宣說妙法。此諸大眾咸一諦觀如來、應供、正等正覺殊善色相，樂入佛法，以樂法心觀佛相故，久修習者即能遠離一切障染，初修習者即發無上修善法心，不復暫起諸不善想。」作是白已。

爾時，佛告普勇菩薩言：「我有正法名大集會，於閻浮提廣大流布，若有眾生暫得聞者，是人設有五逆重罪皆得銷滅，不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提。普勇！於汝意云何？汝謂是人得聞法者，所獲福聚與一佛等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告普勇菩薩言：「我有正法名大集會，於閻浮提廣大流布，若有眾生暫得聞者，是人設有五逆重罪皆得銷滅，不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提。普勇！於汝意云何？汝謂是人得聞法者，所獲福聚與一佛等？」

普勇菩薩白佛言：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩白佛言：「如是。世尊！」

佛言：「普勇！汝莫作是見，作是見者非真實見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「普勇！汝莫作是見，作是見者非真實見。」

普勇菩薩復白佛言：「世尊！當云何見，即知是人真實福聚？」佛言：「普勇！彼聞法者所獲福聚，與殑伽沙數量如來、應供、正等正覺所有福聚等無有異。又復，普勇！若有聞是正法者，一切皆住不退轉地，即得一切如來常所觀察，一切如來常現在前，降伏魔軍圓滿善法，是人即能於生滅理皆悉了知，一切皆得成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩復白佛言：「世尊！當云何見，即知是人真實福聚？」佛言：「普勇！彼聞法者所獲福聚，與殑伽沙數量如來、應供、正等正覺所有福聚等無有異。又復，普勇！若有聞是正法者，一切皆住不退轉地，即得一切如來常所觀察，一切如來常現在前，降伏魔軍圓滿善法，是人即能於生滅理皆悉了知，一切皆得成就阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，會中諸菩薩眾，從座而起俱白佛言：「世尊！如一佛福聚，其量幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中諸菩薩眾，從座而起俱白佛言：「世尊！如一佛福聚，其量幾何？」

佛言：「諸善男子！汝等諦聽。一佛福聚所有數量，譬如有人竭大海水盡灑閻浮，於此水中唯取一渧，作一殑伽河沙數量，如是一渧而復一渧，窮大海水一一渧成一殑伽河，此一一河滿中沙數，盡為菩薩皆住十地，彼諸菩薩所有福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸善男子！汝等諦聽。一佛福聚所有數量，譬如有人竭大海水盡灑閻浮，於此水中唯取一渧，作一殑伽河沙數量，如是一渧而復一渧，窮大海水一一渧成一殑伽河，此一一河滿中沙數，盡為菩薩皆住十地，彼諸菩薩所有福聚寧為多不？」

諸菩薩眾俱白佛言：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩眾俱白佛言：「甚多。世尊！」

佛言：「諸善男子！一佛福聚復多於彼，有聞法者轉倍是數。又復，諸善男子！若有眾生於後末世，聞是正法生信解心，所獲福聚轉增於彼，無量無邊不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸善男子！一佛福聚復多於彼，有聞法者轉倍是數。又復，諸善男子！若有眾生於後末世，聞是正法生信解心，所獲福聚轉增於彼，無量無邊不可稱計。」

爾時，普勇菩薩復從座起而白佛言：「世尊！諸有眾生樂求法者，當云何求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普勇菩薩復從座起而白佛言：「世尊！諸有眾生樂求法者，當云何求？」

佛言：「普勇！諸求法者略有二種：一者於一切眾生起平等心，二者如所聞法為眾生說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「普勇！諸求法者略有二種：一者於一切眾生起平等心，二者如所聞法為眾生說。」

普勇菩薩白佛言：「世尊！如所聞法，又復云何為眾生說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩白佛言：「世尊！如所聞法，又復云何為眾生說？」

佛言：「普勇！亦有二種：一者以所聞法迴向菩提；二者於大乘法愛樂趣求，而復長時，心無懈退。若能如是為眾生說，是得名為真求法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「普勇！亦有二種：一者以所聞法迴向菩提；二者於大乘法愛樂趣求，而復長時，心無懈退。若能如是為眾生說，是得名為真求法者。」

爾時，會中諸天子、天女眾，各從座起住立佛前，合掌向佛而白佛言：「世尊！我等深心樂求正法，如佛世尊大慈大悲，能滿一切眾生心願，願為我等廣分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中諸天子、天女眾，各從座起住立佛前，合掌向佛而白佛言：「世尊！我等深心樂求正法，如佛世尊大慈大悲，能滿一切眾生心願，願為我等廣分別說。」

爾時，世尊即於會中，放大希有淨妙光明，普照大眾。是時，普勇菩薩白佛言：「世尊！以何因緣放是光明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即於會中，放大希有淨妙光明，普照大眾。是時，普勇菩薩白佛言：「世尊！以何因緣放是光明？」

佛告普勇菩薩言：「汝今當知，今此會中有發阿耨多羅三藐三菩提心者，於佛世尊生難遭想，尊重恭敬勸請說法，以是因緣放斯光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普勇菩薩言：「汝今當知，今此會中有發阿耨多羅三藐三菩提心者，於佛世尊生難遭想，尊重恭敬勸請說法，以是因緣放斯光明。」

普勇菩薩復白佛言：「世尊！諸有眾生發阿耨多羅三藐三菩提心者，云何修習而能成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩復白佛言：「世尊！諸有眾生發阿耨多羅三藐三菩提心者，云何修習而能成就？」

佛言：「善哉善哉！汝大勇猛，於大眾中能以此義問佛世尊，利益一切疾成佛道，汝今亦能以此善根成就阿耨多羅三藐三菩提。如汝所問，今為汝說，汝當諦聽。我念往昔過阿僧祇劫，有佛出世，號寶吉祥如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。我於彼時為摩拏嚩迦，令諸眾生安住佛智。忽於一時見一鹿王受諸苦惱，我於是時竊作是念：『云何當能代此鹿王而受諸苦？』復自思惟：『一切眾生輪轉三界未離苦者，皆亦如是。』即發願言：『願我當來得成佛已，一切眾生離諸苦惱，生我佛剎，安住佛智。』普勇！我以如是善根大願力故，即得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！汝大勇猛，於大眾中能以此義問佛世尊，利益一切疾成佛道，汝今亦能以此善根成就阿耨多羅三藐三菩提。如汝所問，今為汝說，汝當諦聽。我念往昔過阿僧祇劫，有佛出世，號寶吉祥如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。我於彼時為摩拏嚩迦，令諸眾生安住佛智。忽於一時見一鹿王受諸苦惱，我於是時竊作是念：『云何當能代此鹿王而受諸苦？』復自思惟：『一切眾生輪轉三界未離苦者，皆亦如是。』即發願言：『願我當來得成佛已，一切眾生離諸苦惱，生我佛剎，安住佛智。』普勇！我以如是善根大願力故，即得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，普勇菩薩聞是說已，復白佛言：「世尊！彼佛世時，眾生壽量，其數幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普勇菩薩聞是說已，復白佛言：「世尊！彼佛世時，眾生壽量，其數幾何？」

佛言：「眾生壽量滿八十劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「眾生壽量滿八十劫。」

普勇菩薩又復問言：「以何劫量而登彼壽？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩又復問言：「以何劫量而登彼壽？」

佛言普勇：「彼劫量者，譬如有人造一大城，廣十二由旬、高三由旬，於彼城中置以胡麻，悉皆充滿。忽有一人百年一來，取一胡麻而擲於外，如是一來一擲，乃至胡麻擲盡城亦破壞，此劫數量亦復未盡。又復，譬如有一大山，廣二十五由旬、高十二由旬，有長壽天，百年一來一坐其上，以憍尸迦衣拂其山石，如是一來一拂，乃至彼山拂盡，其劫數量亦復未盡。普勇！如是名為劫量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言普勇：「彼劫量者，譬如有人造一大城，廣十二由旬、高三由旬，於彼城中置以胡麻，悉皆充滿。忽有一人百年一來，取一胡麻而擲於外，如是一來一擲，乃至胡麻擲盡城亦破壞，此劫數量亦復未盡。又復，譬如有一大山，廣二十五由旬、高十二由旬，有長壽天，百年一來一坐其上，以憍尸迦衣拂其山石，如是一來一拂，乃至彼山拂盡，其劫數量亦復未盡。普勇！如是名為劫量。」

是時，普勇菩薩又白佛言：「世尊！若人以一善根迴向菩提獲大福聚，得壽命八十劫，何況有人於佛深妙法中廣大修習，其所得福不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普勇菩薩又白佛言：「世尊！若人以一善根迴向菩提獲大福聚，得壽命八十劫，何況有人於佛深妙法中廣大修習，其所得福不可稱計。」

佛言普勇：「若有眾生得聞是大集會正法者，所獲壽命八萬四千劫，何況更能於此正法書寫、讀誦，彼獲福聚，轉倍於前，不可等比。又復，普勇！若人聞此正法，起淨信心恭敬尊重，是人九十五劫得宿命智，六萬劫為轉輪王，為一切人之所尊重悉皆愛敬，不為刀杖、毒藥所能侵害，臨命終時有九十五俱胝佛面現其前，安慰彼人，作是告言：『勿生怖畏，汝先已聞大集會正法，有大福聚。』是時，彼九十五俱胝佛皆為授記，一一來生我佛剎中，何況以此正法，令盡有情界廣大流布皆悉得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言普勇：「若有眾生得聞是大集會正法者，所獲壽命八萬四千劫，何況更能於此正法書寫、讀誦，彼獲福聚，轉倍於前，不可等比。又復，普勇！若人聞此正法，起淨信心恭敬尊重，是人九十五劫得宿命智，六萬劫為轉輪王，為一切人之所尊重悉皆愛敬，不為刀杖、毒藥所能侵害，臨命終時有九十五俱胝佛面現其前，安慰彼人，作是告言：『勿生怖畏，汝先已聞大集會正法，有大福聚。』是時，彼九十五俱胝佛皆為授記，一一來生我佛剎中，何況以此正法，令盡有情界廣大流布皆悉得聞。」

普勇菩薩復白佛言：「世尊！我今於此大集會正法，樂欲聽受心無厭足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩復白佛言：「世尊！我今於此大集會正法，樂欲聽受心無厭足。」

佛言：「善哉善哉！非唯汝心樂法無厭，我於此法喜大宣說，亦復無厭，何況諸凡夫類，於此正法起厭足心？又復，普勇！若有善男子、善女人，於此正法深生信樂，是人於千劫中不壞正信，五千劫中不墮惡趣，萬二千劫中遠離愚癡，八千劫中不生邊地，二萬劫中勇猛布施，二萬五千劫中常生天界，二萬五千劫中常行梵行，四萬劫中遠離眷屬之所癡縛、不為煩惱所能昏蔽，五萬劫中受持正法，六萬五千劫中安住正念。普勇！彼善男子、善女人，更不復起作罪業心，一切魔怨不能侵害，在在所生不處胎藏。又復有人於此正法聽受讀誦，是人八萬劫中得聞持具足，於千劫中離殺生業，九萬九千劫中離妄語業，一萬三千劫中離兩舌業。普勇當知，以是事故，此大正法不可得遇，至於名字亦不可得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！非唯汝心樂法無厭，我於此法喜大宣說，亦復無厭，何況諸凡夫類，於此正法起厭足心？又復，普勇！若有善男子、善女人，於此正法深生信樂，是人於千劫中不壞正信，五千劫中不墮惡趣，萬二千劫中遠離愚癡，八千劫中不生邊地，二萬劫中勇猛布施，二萬五千劫中常生天界，二萬五千劫中常行梵行，四萬劫中遠離眷屬之所癡縛、不為煩惱所能昏蔽，五萬劫中受持正法，六萬五千劫中安住正念。普勇！彼善男子、善女人，更不復起作罪業心，一切魔怨不能侵害，在在所生不處胎藏。又復有人於此正法聽受讀誦，是人八萬劫中得聞持具足，於千劫中離殺生業，九萬九千劫中離妄語業，一萬三千劫中離兩舌業。普勇當知，以是事故，此大正法不可得遇，至於名字亦不可得聞。」

爾時，普勇菩薩摩訶薩益加恭敬，右膝著地，禮世尊足，前白佛言：「世尊！若有人於此正法生輕謗者，是人得幾所罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普勇菩薩摩訶薩益加恭敬，右膝著地，禮世尊足，前白佛言：「世尊！若有人於此正法生輕謗者，是人得幾所罪？」

佛言：「甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「甚多。」

普勇菩薩復白佛言：「彼所獲罪其數幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩復白佛言：「彼所獲罪其數幾何？」

佛言：「普勇！若人於十二殑伽沙數諸佛所，起大惡心其罪尚輕，若於是正法起輕謗心者，其所獲罪甚多於彼。何以故？普勇！若人於彼正法起輕謗者，是即發起破大乘心，以煩惱火而自焚燒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「普勇！若人於十二殑伽沙數諸佛所，起大惡心其罪尚輕，若於是正法起輕謗心者，其所獲罪甚多於彼。何以故？普勇！若人於彼正法起輕謗者，是即發起破大乘心，以煩惱火而自焚燒。」

普勇菩薩復白佛言：「世尊！一切眾生業習所纏，輪轉生死不能解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩復白佛言：「世尊！一切眾生業習所纏，輪轉生死不能解脫。」

佛言普勇：「如是如是！譬如有人，自斷其頭。時有一人，持以良藥，所謂摩叱迦良藥、虞尼那嚩良藥、竭哩多嚩良藥、帶梨那嚩良藥，如是等良藥塗所斷頭。普勇！於汝意云何？汝謂是人還活其命不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言普勇：「如是如是！譬如有人，自斷其頭。時有一人，持以良藥，所謂摩叱迦良藥、虞尼那嚩良藥、竭哩多嚩良藥、帶梨那嚩良藥，如是等良藥塗所斷頭。普勇！於汝意云何？汝謂是人還活其命不？」

普勇菩薩白佛言：「不也。世尊！是人雖塗良藥，其何能活？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩白佛言：「不也。世尊！是人雖塗良藥，其何能活？」

「普勇！彼輪轉者亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普勇！彼輪轉者亦復如是。

「復次，普勇！譬如一時，有二丈夫，各持利刀，互欲害命，以力相敵故，俱不能害，唯致瘡損苦痛亦甚。時忽有人持以良藥，為塗其上，其瘡即愈。彼二丈夫既得愈已，憶念往苦互相謂言：『我等從今，不復更起相殺害心。』普勇！諸有智者亦復如是，雖復造業，即能追悔，而於正法不生棄背，如是漸能趣向一切離生死法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，普勇！譬如一時，有二丈夫，各持利刀，互欲害命，以力相敵故，俱不能害，唯致瘡損苦痛亦甚。時忽有人持以良藥，為塗其上，其瘡即愈。彼二丈夫既得愈已，憶念往苦互相謂言：『我等從今，不復更起相殺害心。』普勇！諸有智者亦復如是，雖復造業，即能追悔，而於正法不生棄背，如是漸能趣向一切離生死法。

「復次，普勇！如世間人捨壽報已，雖有父母憂惱、啼泣，而更不能為依為怙。彼凡夫類不能自利，亦不利他，不造善業亦復如是，臨命終時無所依怙，略有二種：一者，自造諸不善業，復勸他作；二者，於佛正法起輕謗心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，普勇！如世間人捨壽報已，雖有父母憂惱、啼泣，而更不能為依為怙。彼凡夫類不能自利，亦不利他，不造善業亦復如是，臨命終時無所依怙，略有二種：一者，自造諸不善業，復勸他作；二者，於佛正法起輕謗心。」

普勇菩薩復白佛言：「世尊！若有於佛正法生輕謗心者，是人命終當墮何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩復白佛言：「世尊！若有於佛正法生輕謗心者，是人命終當墮何處？」

佛言普勇：「彼謗法者，命終已後，當墮地獄受大苦惱，所謂大可怖地獄、眾合地獄、炎熱地獄、極炎熱地獄、黑繩地獄、阿鼻地獄、嚕摩訶哩沙地獄、呼呼尾地獄，如是等八大地獄中，一一地獄受一劫苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言普勇：「彼謗法者，命終已後，當墮地獄受大苦惱，所謂大可怖地獄、眾合地獄、炎熱地獄、極炎熱地獄、黑繩地獄、阿鼻地獄、嚕摩訶哩沙地獄、呼呼尾地獄，如是等八大地獄中，一一地獄受一劫苦。」

普勇菩薩復白佛言：「甚苦。世尊！我今於此不忍聽聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩復白佛言：「甚苦。世尊！我今於此不忍聽聞。」

爾時，世尊即為普勇菩薩說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即為普勇菩薩說伽陀曰：

「我所說地獄， 汝怖不忍聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我所說地獄， 汝怖不忍聞，

彼地獄苦惱， 眾生業自造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼地獄苦惱， 眾生業自造。

若作諸善業， 定獲安樂果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作諸善業， 定獲安樂果，

作諸不善者， 必得苦惱報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作諸不善者， 必得苦惱報。

生苦與死苦， 憂苦等纏縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生苦與死苦， 憂苦等纏縛，

不造諸樂因， 愚人常苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不造諸樂因， 愚人常苦惱。

智者得安樂， 信樂大乘法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者得安樂， 信樂大乘法，

念佛最上智， 永不墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛最上智， 永不墮惡趣。

普勇汝當知， 前前世業感， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇汝當知， 前前世業感，

少種一善因， 定獲廣大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少種一善因， 定獲廣大果。

如世種增長， 百穀皆無失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世種增長， 百穀皆無失，

善因生佛剎， 獲果亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善因生佛剎， 獲果亦如是。

智者修善法， 遠離諸苦因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者修善法， 遠離諸苦因，

彼成眾德本， 獲最上安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼成眾德本， 獲最上安樂。

若能平等施， 善法一毫量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能平等施， 善法一毫量，

於八萬劫中， 獲廣大財富。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於八萬劫中， 獲廣大財富。

在在所生處， 常念行布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在在所生處， 常念行布施，

以施三寶故， 展轉報無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以施三寶故， 展轉報無盡。」

爾時，普勇菩薩聞佛說是伽陀已，即白佛言：「世尊！云何於此大集會正法乃能了知，而得聽受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普勇菩薩聞佛說是伽陀已，即白佛言：「世尊！云何於此大集會正法乃能了知，而得聽受？」

佛言普勇：「若人於十二殑伽沙數如來、應供、正等正覺所圓滿善根，即得聽聞此大集會正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言普勇：「若人於十二殑伽沙數如來、應供、正等正覺所圓滿善根，即得聽聞此大集會正法。」

普勇菩薩復白佛言：「世尊！云何能得如是善根圓滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩復白佛言：「世尊！云何能得如是善根圓滿？」

佛言普勇：「若能於一切如來平等知見，是即善根圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言普勇：「若能於一切如來平等知見，是即善根圓滿。」

普勇復言：「云何能於一切如來平等知見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇復言：「云何能於一切如來平等知見？」

佛言：「若於法師尊重恭敬，是即能於一切如來平等知見。」普勇又言：「而復云何於法師尊重恭敬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若於法師尊重恭敬，是即能於一切如來平等知見。」普勇又言：「而復云何於法師尊重恭敬？」

佛言：「若人於出世道發趣向心，是即於法師所尊重恭敬。普勇！如是等皆能圓滿善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若人於出世道發趣向心，是即於法師所尊重恭敬。普勇！如是等皆能圓滿善根。」

佛言普勇：「此大集會正法，有大功德，利益一切，若人能聽受、書寫、讀誦者，是人獲大福聚不可稱計。普勇！正使四方一一方各有十二殑伽沙數如來、應供、正等正覺，皆住十二劫，說此大集會正法，聽受功德而不能盡。又復四方各有如上殑伽沙數如來、應供、正等正覺，皆住如上劫，說此書寫功德，亦不能盡。又復四方各有如上殑伽沙數如來、應供、正等正覺，皆住如上劫，說此讀誦功德，亦復不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言普勇：「此大集會正法，有大功德，利益一切，若人能聽受、書寫、讀誦者，是人獲大福聚不可稱計。普勇！正使四方一一方各有十二殑伽沙數如來、應供、正等正覺，皆住十二劫，說此大集會正法，聽受功德而不能盡。又復四方各有如上殑伽沙數如來、應供、正等正覺，皆住如上劫，說此書寫功德，亦不能盡。又復四方各有如上殑伽沙數如來、應供、正等正覺，皆住如上劫，說此讀誦功德，亦復不盡。」

普勇菩薩白佛言：「世尊！願佛略說讀誦福聚，其數幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩白佛言：「世尊！願佛略說讀誦福聚，其數幾何？」

爾時，世尊即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說伽陀曰：

「若人能讀誦， 一四句偈者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人能讀誦， 一四句偈者，

彼所獲福聚， 與彼八十四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所獲福聚， 與彼八十四，

殑伽沙數佛， 福聚等無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殑伽沙數佛， 福聚等無異。

何況能一心， 安住於正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況能一心， 安住於正法，

彼福聚無盡。 諸佛出於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼福聚無盡。 諸佛出於世，

宣說無邊法， 而實難得值。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說無邊法， 而實難得值。」

爾時，有十八俱胝尼乾陀眾來詣佛所，咸入會中，各坐一面，作如是言：「瞿曇！我等勝汝！」如是三復皆作是言：「我等勝汝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有十八俱胝尼乾陀眾來詣佛所，咸入會中，各坐一面，作如是言：「瞿曇！我等勝汝！」如是三復皆作是言：「我等勝汝！」

是時，佛告諸尼乾陀眾言：「唯佛如來得真勝名，於一切處無能勝者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛告諸尼乾陀眾言：「唯佛如來得真勝名，於一切處無能勝者。」

尼乾陀言：「汝一瞿曇，云何得勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼乾陀言：「汝一瞿曇，云何得勝？」

佛言：「若汝尼乾陀定計勝者，是顛倒見、非真實見。汝等以何為勝？恣汝等說。」是時，尼乾陀眾咸一默然，互竊相視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若汝尼乾陀定計勝者，是顛倒見、非真實見。汝等以何為勝？恣汝等說。」是時，尼乾陀眾咸一默然，互竊相視。

佛言：「汝等當知，唯佛世尊，於一切眾生，若已入佛慧、若未入佛慧，利根、鈍根，咸使得度，平等利益無有差別，是可名為無能勝者。汝善思惟，於自身心諸苦所逼，尚不能知，云何而能於此稱勝？我今示汝諸佛微妙廣大正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等當知，唯佛世尊，於一切眾生，若已入佛慧、若未入佛慧，利根、鈍根，咸使得度，平等利益無有差別，是可名為無能勝者。汝善思惟，於自身心諸苦所逼，尚不能知，云何而能於此稱勝？我今示汝諸佛微妙廣大正法。」

諸尼乾陀眾聞佛是言已，忽大瞋恚生不信心。是時，帝釋天主居善法堂，以天眼見，即持金剛杵來入會中，而欲破壞。諸尼乾陀眾咸皆驚怖，生大憂惱，啼泣良久。即時，世尊於大眾中隱身不現，諸尼乾陀眾於佛世尊方生瞻仰，忽不見佛，轉增憂苦，即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸尼乾陀眾聞佛是言已，忽大瞋恚生不信心。是時，帝釋天主居善法堂，以天眼見，即持金剛杵來入會中，而欲破壞。諸尼乾陀眾咸皆驚怖，生大憂惱，啼泣良久。即時，世尊於大眾中隱身不現，諸尼乾陀眾於佛世尊方生瞻仰，忽不見佛，轉增憂苦，即說伽陀曰：

「譬如人獨處， 空寂曠野中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如人獨處， 空寂曠野中，

無父復無母， 恐畏無救者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無父復無母， 恐畏無救者。

如江河無水， 游魚無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如江河無水， 游魚無所依，

樹木皆摧折， 飛禽無所止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹木皆摧折， 飛禽無所止。

我等今怖畏， 苦惱亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今怖畏， 苦惱亦如是，

不見佛世尊， 誰為救護者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見佛世尊， 誰為救護者。」

是時，諸尼乾陀眾說是伽陀已，欲從座起，彼二膝輪適按地時，其所按地，忽發大聲，普震一切人天大眾。諸尼乾陀咸作是念：「如來最勝二足尊者，唯願慈悲，救度我等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，諸尼乾陀眾說是伽陀已，欲從座起，彼二膝輪適按地時，其所按地，忽發大聲，普震一切人天大眾。諸尼乾陀咸作是念：「如來最勝二足尊者，唯願慈悲，救度我等。」

爾時，世尊即時現身還復本座，告普勇菩薩言：「汝可為諸尼乾陀眾說法化度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即時現身還復本座，告普勇菩薩言：「汝可為諸尼乾陀眾說法化度。」

普勇菩薩白佛言：「不也。世尊！譬如須彌山王殊妙高顯，有小黑山而居其側，云何可言相與等比？今佛世尊居大眾中，遣我說法亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩白佛言：「不也。世尊！譬如須彌山王殊妙高顯，有小黑山而居其側，云何可言相與等比？今佛世尊居大眾中，遣我說法亦復如是。」

佛言：「止！止！善男子！如來方便善巧，於十方世界隨所說者，皆是如來慈悲願力之所建立。此諸尼乾陀等欣樂於我，我當為說無上法要。普勇！汝今可往十方世界，親近諸佛宣揚法化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「止！止！善男子！如來方便善巧，於十方世界隨所說者，皆是如來慈悲願力之所建立。此諸尼乾陀等欣樂於我，我當為說無上法要。普勇！汝今可往十方世界，親近諸佛宣揚法化。」

普勇菩薩白佛言：「世尊！我神通力而甚微小，非佛大慈假我神力，終不能行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勇菩薩白佛言：「世尊！我神通力而甚微小，非佛大慈假我神力，終不能行。」

佛言普勇：「汝今以自通力及佛神力，如是可往。」普勇菩薩承佛聖旨，即從座起繞佛三匝，忽於會中隱身不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言普勇：「汝今以自通力及佛神力，如是可往。」普勇菩薩承佛聖旨，即從座起繞佛三匝，忽於會中隱身不現。

爾時，世尊告諸尼乾陀眾言：「汝等當知，所謂生為大苦，由生苦故，起諸怖畏，謂生有病怖；有病怖故，而有老怖；有老怖故，即有死怖。生何緣怖？謂為眾苦之所逼故。以生為因，即有諸怖；生法若無，怖從何起？由是即有囉惹難怖、陬囉難怖、惡毒難怖、火難怖、水難怖、風難怖，乃至雷雹等難怖，及自作諸不善業怖。如是等怖，因生而有；若了生法，即離諸怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸尼乾陀眾言：「汝等當知，所謂生為大苦，由生苦故，起諸怖畏，謂生有病怖；有病怖故，而有老怖；有老怖故，即有死怖。生何緣怖？謂為眾苦之所逼故。以生為因，即有諸怖；生法若無，怖從何起？由是即有囉惹難怖、陬囉難怖、惡毒難怖、火難怖、水難怖、風難怖，乃至雷雹等難怖，及自作諸不善業怖。如是等怖，因生而有；若了生法，即離諸怖。」

是時，世尊為諸尼乾陀眾略說是怖畏法已，時諸尼乾陀眾廓然開悟，悔過自責，俱白佛言：「世尊！我等愚癡，起不正見，背真實道，違佛正法，深為過咎，願佛慈悲攝受我等。」作是言已，時十八俱胝尼乾陀眾，俱發阿耨多羅三藐三菩提心，即時為十八俱胝大菩薩眾，一一皆得圓滿十地，乃以神通力各現種種神變，及現種種身：佛身、菩薩身、緣覺身、聲聞身，乃至天人、龍、神、一切趣類等身已，復各自變寶蓮華座，等分其半於佛左右，禮佛足已，各坐其座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊為諸尼乾陀眾略說是怖畏法已，時諸尼乾陀眾廓然開悟，悔過自責，俱白佛言：「世尊！我等愚癡，起不正見，背真實道，違佛正法，深為過咎，願佛慈悲攝受我等。」作是言已，時十八俱胝尼乾陀眾，俱發阿耨多羅三藐三菩提心，即時為十八俱胝大菩薩眾，一一皆得圓滿十地，乃以神通力各現種種神變，及現種種身：佛身、菩薩身、緣覺身、聲聞身，乃至天人、龍、神、一切趣類等身已，復各自變寶蓮華座，等分其半於佛左右，禮佛足已，各坐其座。