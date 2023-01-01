僧伽吒經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽吒經卷第四

元魏優禪尼國王子月婆首那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏優禪尼國王子月婆首那譯

爾時，藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！以何方便，令諸眾生悉聞正法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！以何方便，令諸眾生悉聞正法？」

佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言：「善男子！有諸眾生我說生苦，而不聽受老苦、病苦、憂悲之苦、怨憎會苦、愛別離苦、死滅之苦。藥上！是名一切苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言：「善男子！有諸眾生我說生苦，而不聽受老苦、病苦、憂悲之苦、怨憎會苦、愛別離苦、死滅之苦。藥上！是名一切苦。」

時少眾生聞此法已。合掌禮佛白佛言：「世尊！我等亦有死耶？」佛告年少等：「汝一切眾生亦歸於死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時少眾生聞此法已。合掌禮佛白佛言：「世尊！我等亦有死耶？」佛告年少等：「汝一切眾生亦歸於死。」

彼少眾生白佛言：「世尊！云何死至？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼少眾生白佛言：「世尊！云何死至？」

佛言：「善男子！臨死之時，滅行識風起，識轉風起，識相應風起。善男子！是三種風，臨死之時動於行識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！臨死之時，滅行識風起，識轉風起，識相應風起。善男子！是三種風，臨死之時動於行識。」

彼少眾生白佛言：「世尊！何等三法，臨死之時惱於身識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼少眾生白佛言：「世尊！何等三法，臨死之時惱於身識？」

佛言：「善男子！一者、刀惱；二者、針惱；三者、杖惱。是三種風惱切其身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！一者、刀惱；二者、針惱；三者、杖惱。是三種風惱切其身。」

彼少眾生白佛言：「世尊！何者是身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼少眾生白佛言：「世尊！何者是身？」

佛言：「善男子！身名火聚，身名燒然，身名愚癡，身名崩壞，身名刺聚，身名丘塚，身名水泡，身名重擔，身名生惱，身名老、病、苦惱，身名為死、愛別離、怨憎會，是名為身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！身名火聚，身名燒然，身名愚癡，身名崩壞，身名刺聚，身名丘塚，身名水泡，身名重擔，身名生惱，身名老、病、苦惱，身名為死、愛別離、怨憎會，是名為身。」

彼諸年少復白佛言：「世尊！如此之身云何名死？云何名生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸年少復白佛言：「世尊！如此之身云何名死？云何名生？」

佛言：「善男子！識滅名死；福德因緣識起名生。善男子！名為身者有無量億筋脈相纏，身有八萬四千毛孔，復有八萬四千戶虫，在中而住。彼諸虫等，亦有死滅。人將死時，諸虫怖畏，互相噉食，受諸苦痛。男女眷屬，生大悲惱，迭相食噉。諸虫相食，唯有二虫，七日鬪諍，過七日已，一虫命盡，一虫猶存，如彼虫鬪臨死不息。凡夫之人亦復如是，乃至臨終諍論不息，不畏生苦，不畏老苦，不畏病苦，不畏死苦，如彼二虫至死不息。凡夫眾生亦復如是，死至之時賢聖呵言：『丈夫！汝作不善，汝豈不見世間苦耶？不見生苦，不見病苦，不見老苦，不見死苦。』答言：『如是，已見生苦、病苦、老苦、死苦。』『汝若見如是苦，何不作諸善根？何故不為後世樂故修諸善法？丈夫！我復問汝：何不作善離於生苦、老苦、病苦及以死苦？云何不修正念之觀？汝於閻浮提豈可不聞犍椎聲耶？不見眾生行布施耶？不見眾生於佛福田種善根子，香華、幡蓋施佛之時汝不見耶？如來所有四眾弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於佛法中有此四眾能救苦厄。』賢聖呵言：『不善丈夫造作如是不善之業』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！識滅名死；福德因緣識起名生。善男子！名為身者有無量億筋脈相纏，身有八萬四千毛孔，復有八萬四千戶虫，在中而住。彼諸虫等，亦有死滅。人將死時，諸虫怖畏，互相噉食，受諸苦痛。男女眷屬，生大悲惱，迭相食噉。諸虫相食，唯有二虫，七日鬪諍，過七日已，一虫命盡，一虫猶存，如彼虫鬪臨死不息。凡夫之人亦復如是，乃至臨終諍論不息，不畏生苦，不畏老苦，不畏病苦，不畏死苦，如彼二虫至死不息。凡夫眾生亦復如是，死至之時賢聖呵言：『丈夫！汝作不善，汝豈不見世間苦耶？不見生苦，不見病苦，不見老苦，不見死苦。』答言：『如是，已見生苦、病苦、老苦、死苦。』『汝若見如是苦，何不作諸善根？何故不為後世樂故修諸善法？丈夫！我復問汝：何不作善離於生苦、老苦、病苦及以死苦？云何不修正念之觀？汝於閻浮提豈可不聞犍椎聲耶？不見眾生行布施耶？不見眾生於佛福田種善根子，香華、幡蓋施佛之時汝不見耶？如來所有四眾弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於佛法中有此四眾能救苦厄。』賢聖呵言：『不善丈夫造作如是不善之業』

「爾時法王說偈告曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時法王說偈告曰：

「『見如來出世， 聞擊法鼓音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『見如來出世， 聞擊法鼓音；

見演說法時， 寂滅至涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見演說法時， 寂滅至涅槃。

見於多眾生， 作福者甚少； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見於多眾生， 作福者甚少；

福能後世樂， 何故而不作？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福能後世樂， 何故而不作？』

「爾時，彼人以偈答法王言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼人以偈答法王言：

「『我愚癡無智， 親近惡知識； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我愚癡無智， 親近惡知識；

造作不善業， 由欲迷於心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造作不善業， 由欲迷於心；

我以多習欲， 今受苦痛報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以多習欲， 今受苦痛報。

多殺害眾生， 破壞和合僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多殺害眾生， 破壞和合僧，

破壞佛塔寺。 愚癡無智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞佛塔寺。 愚癡無智慧，

口作不善語， 呵罵於父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口作不善語， 呵罵於父母。

我以不覺知， 自多造眾過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以不覺知， 自多造眾過。

我見所生處， 在於大叫獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見所生處， 在於大叫獄，

於眾合地獄， 受於大苦痛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於眾合地獄， 受於大苦痛；

復於阿鼻獄， 受無量劇苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於阿鼻獄， 受無量劇苦；

大蓮華地獄， 受於無量苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大蓮華地獄， 受於無量苦；

黑繩大地獄， 百千生受苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑繩大地獄， 百千生受苦；

於一切地獄， 遍受諸苦惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切地獄， 遍受諸苦惱；

無數百千劫， 受於大苦痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數百千劫， 受於大苦痛。

行於黑暗獄， 不見其門戶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行於黑暗獄， 不見其門戶；

復墮火鑊中， 展轉受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復墮火鑊中， 展轉受眾苦。

復有一地獄， 名曰刀劍獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一地獄， 名曰刀劍獄，

百千億刀劍， 行列在我前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千億刀劍， 行列在我前；

以此割截身， 自業受苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此割截身， 自業受苦惱。

非工師所作， 業感自然生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非工師所作， 業感自然生；

大風吹令起， 割切遍其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大風吹令起， 割切遍其身。

我應受如是， 地獄諸苦惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我應受如是， 地獄諸苦惱；

一切諸眾生， 見我受此苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 見我受此苦。

我所有財寶， 盡留在世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所有財寶， 盡留在世間；

男女及兄弟， 姊妹親眷屬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女及兄弟， 姊妹親眷屬；

父母及知識， 奴婢作使人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母及知識， 奴婢作使人；

牛羊諸畜生， 我意迷於此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛羊諸畜生， 我意迷於此，

貪著金銀寶， 及精妙衣服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪著金銀寶， 及精妙衣服，

貪著造舍宅， 善工畫舍師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪著造舍宅， 善工畫舍師，

眾婇女娛樂， 箜篌、簫、笛音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾婇女娛樂， 箜篌、簫、笛音，

以此癡心者， 香湯自澡浴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此癡心者， 香湯自澡浴，

如是自娛樂， 頑癡無智身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是自娛樂， 頑癡無智身，

種種而供養。 我亦無兄弟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種而供養。 我亦無兄弟，

虛妄心貪著， 今日受無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄心貪著， 今日受無量，

苦痛不可盡。 世間勝上味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦痛不可盡。 世間勝上味，

貪著而噉食， 香澤以塗髮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪著而噉食， 香澤以塗髮，

寶珠以為鬘， 貪色自迷醉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶珠以為鬘， 貪色自迷醉。

今無救濟者， 眼為惡業因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今無救濟者， 眼為惡業因，

見已則生貪， 耳因諸音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見已則生貪， 耳因諸音聲，

聞已則生貪。 臂貫以寶釧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已則生貪。 臂貫以寶釧，

指著金寶鐶， 咽頸著寶瓔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指著金寶鐶， 咽頸著寶瓔，

脚著於金釧， 作金寶羅網； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脚著於金釧， 作金寶羅網；

交露覆其身， 身著種種寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 交露覆其身， 身著種種寶，

以此自莊嚴。 世間第一者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此自莊嚴。 世間第一者，

以為身莊嚴。 細軟上妙觸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為身莊嚴。 細軟上妙觸，

增長於愛欲， 種種妙床榻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長於愛欲， 種種妙床榻，

以自悅其身。 種種好妙香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以自悅其身。 種種好妙香，

以塗其自身； 栴檀龍腦香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以塗其自身； 栴檀龍腦香，

以此自塗身； 麝香等諸香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此自塗身； 麝香等諸香，

用之自塗身。 瞻蔔須摩那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用之自塗身。 瞻蔔須摩那，

以此塗其髮； 第一精妙衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此塗其髮； 第一精妙衣，

白㲲自衣身。 若捨白象乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白㲲自衣身。 若捨白象乘，

復乘於馬乘； 為王治國政， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復乘於馬乘； 為王治國政，

人眾悉敬重； 宮中諸妃后， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人眾悉敬重； 宮中諸妃后，

善學歌舞戲。 禽獸在曠野， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善學歌舞戲。 禽獸在曠野，

無事獵殘害； 作如是等惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無事獵殘害； 作如是等惡，

不知後世報。 食噉他肉故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知後世報。 食噉他肉故，

受如是苦報。 愚癡無智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受如是苦報。 愚癡無智慧，

不知當有死； 我以愚癡意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知當有死； 我以愚癡意，

養育於身命， 今日至死門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 養育於身命， 今日至死門，

無能救濟者。 汝等諸親族， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能救濟者。 汝等諸親族，

何用視我為？ 何不服勝衣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何用視我為？ 何不服勝衣？

何故自憂哭？ 何故不㧧髮？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故自憂哭？ 何故不㧧髮？

而受於苦惱。 我命終不存， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而受於苦惱。 我命終不存，

造惡增多故， 狐、狼、烏、鵲等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造惡增多故， 狐、狼、烏、鵲等，

食我此身肉。 長養此身體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食我此身肉。 長養此身體，

為諸虫所食。 生死因此身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸虫所食。 生死因此身，

眾生則有生， 應如是授藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生則有生， 應如是授藥，

令得離此難。 世醫不能治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令得離此難。 世醫不能治，

無人救濟者； 今日授法藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無人救濟者； 今日授法藥，

令滅煩惱病。 種種養此身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令滅煩惱病。 種種養此身，

會必歸於死； 世間無上尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會必歸於死； 世間無上尊，

救度諸眾生。 寂滅諸佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救度諸眾生。 寂滅諸佛子，

亦能救眾生； 施諸妙法藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦能救眾生； 施諸妙法藥，

令遠離生死。 食肉長此身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令遠離生死。 食肉長此身，

不知諸苦報； 長養於此身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知諸苦報； 長養於此身，

無有少利益。 此身頑癡聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有少利益。 此身頑癡聚，

不知少恩分； 妻、妾、男、女等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知少恩分； 妻、妾、男、女等，

不知其恩力。 長養得成立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知其恩力。 長養得成立，

無能救濟者； 絕望無有知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能救濟者； 絕望無有知，

憂愁入死地。 眾生生有苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂愁入死地。 眾生生有苦，

後則有死苦； 想行觸受等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後則有死苦； 想行觸受等，

是則為中苦。 愚癡愛所縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則為中苦。 愚癡愛所縛，

生在於諸有； 為愛欲所縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生在於諸有； 為愛欲所縛，

樂著於境界。 眾生無知故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂著於境界。 眾生無知故，

唯有憂惱苦； 善法不識知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有憂惱苦； 善法不識知，

心但著名字。 不知於後世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心但著名字。 不知於後世，

猶如惡毒蛇； 無明轉眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如惡毒蛇； 無明轉眾生，

遠離於解脫。 不識解脫故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於解脫。 不識解脫故，

惡業所流轉； 心有煩惱故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡業所流轉； 心有煩惱故，

眾生住生死。 煩惱燒眾善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生住生死。 煩惱燒眾善，

如火焚乾木； 流轉於五道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火焚乾木； 流轉於五道，

無有少樂受。 不知好妙樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有少樂受。 不知好妙樂，

在於何處所？ 清淨佛國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於何處所？ 清淨佛國土，

世尊轉法輪； 如來淨音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊轉法輪； 如來淨音聲，

說戒定智慧。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說戒定智慧。』」

爾時，世尊復告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言：「如是，如是！惡行眾生命終之後，受諸苦惱，無救濟者、善果報者。今說伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言：「如是，如是！惡行眾生命終之後，受諸苦惱，無救濟者、善果報者。今說伽他：

「造惡不善業， 必入於地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「造惡不善業， 必入於地獄，

吞噉熱鐵丸， 飲於沸融銅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吞噉熱鐵丸， 飲於沸融銅；

雨火灑其身， 遍身體火燒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨火灑其身， 遍身體火燒；

無處而不遍， 展轉受苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無處而不遍， 展轉受苦惱。

不知於淨樂， 於法亦不知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知於淨樂， 於法亦不知；

愚癡作非法， 遠離於樂果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡作非法， 遠離於樂果。

信佛禁戒法， 修習於智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信佛禁戒法， 修習於智慧；

以淨戒具足， 速疾成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以淨戒具足， 速疾成菩提。

精進為第一， 生淨佛國土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進為第一， 生淨佛國土；

宣說善法要， 攝護諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說善法要， 攝護諸眾生。

具足慈悲心， 修行淨梵行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足慈悲心， 修行淨梵行；

具解脫知見， 成如來善名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具解脫知見， 成如來善名。

世間之父母， 菩提心第一； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間之父母， 菩提心第一；

說此法門者， 第一善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法門者， 第一善知識。

聽此法門者， 必作無上尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽此法門者， 必作無上尊；

具世尊十號， 寂滅心相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具世尊十號， 寂滅心相應。」

爾時，藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！何因緣故大地震動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！何因緣故大地震動？」

爾時，世尊告藥上菩提薩埵言：「汝觀何故大地震動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告藥上菩提薩埵言：「汝觀何故大地震動？」

爾時藥上觀四方時，見下方界有二十億眾生從地踊出，見上方界二萬五千億眾生同時而生。時諸年少見是事已，白佛言：「世尊！今出生者是何等人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時藥上觀四方時，見下方界有二十億眾生從地踊出，見上方界二萬五千億眾生同時而生。時諸年少見是事已，白佛言：「世尊！今出生者是何等人？」

佛言：「汝等見此大眾不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等見此大眾不耶？」

白佛言：「世尊！唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「世尊！唯然已見。」

佛言：「此眾生出為汝徒伴。」問言：「世尊！此諸眾生亦有死不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此眾生出為汝徒伴。」問言：「世尊！此諸眾生亦有死不？」

佛告年少：「一切眾生悉皆有死，此亦不免。」時諸年少合掌向佛，頂禮佛足而白佛言：「世尊！我等更不能忍流轉生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告年少：「一切眾生悉皆有死，此亦不免。」時諸年少合掌向佛，頂禮佛足而白佛言：「世尊！我等更不能忍流轉生死。」

佛告年少：「汝等能起大精進不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告年少：「汝等能起大精進不？」

年少白佛言：「世尊！我等面見如來，耳聞如來說甘露法，見菩提薩埵現大神力，見佛弟子諸聲聞眾集會，於此，世尊！願修精進，不能忍受生死流轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年少白佛言：「世尊！我等面見如來，耳聞如來說甘露法，見菩提薩埵現大神力，見佛弟子諸聲聞眾集會，於此，世尊！願修精進，不能忍受生死流轉。」

爾時，藥上菩提薩埵及五百眷屬，以神通力踊身虛空，身出師子、猛虎、白象，現大神通，於高山頂結加趺坐。滿二萬由旬，化作十千億日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥上菩提薩埵及五百眷屬，以神通力踊身虛空，身出師子、猛虎、白象，現大神通，於高山頂結加趺坐。滿二萬由旬，化作十千億日月。

時諸年少白佛言：「世尊！何故世間有此光明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸年少白佛言：「世尊！何故世間有此光明？」

爾時，世尊告諸年少：「善男子！汝等見此日月不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸年少：「善男子！汝等見此日月不耶？」

時諸年少白佛言：「世尊！唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸年少白佛言：「世尊！唯然已見。」

佛告年少：「此是菩提薩埵自身光明，現作日月示於眾生，為之說法，安樂利益一切天人，人中修行得此神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告年少：「此是菩提薩埵自身光明，現作日月示於眾生，為之說法，安樂利益一切天人，人中修行得此神通。」

時諸年少白佛言：「世尊！願說如此光明因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸年少白佛言：「世尊！願說如此光明因緣？」

爾時，世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言：「善男子！汝見此三千大千世界六種震動不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言：「善男子！汝見此三千大千世界六種震動不？」

時藥上菩提薩埵白佛言：「世尊！唯然已見。我有少疑欲問如來，願佛聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時藥上菩提薩埵白佛言：「世尊！唯然已見。我有少疑欲問如來，願佛聽許。」

佛告藥上菩提薩埵言：「善男子！隨汝意問，當為汝說令汝歡喜。過去、未來、現在三世之事，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告藥上菩提薩埵言：「善男子！隨汝意問，當為汝說令汝歡喜。過去、未來、現在三世之事，當為汝說。」

藥上白佛言：「世尊！我見如來有八萬四千天子圍繞恭敬，復有八萬四千菩薩亦圍繞恭敬，又見萬二千億諸龍圍繞恭敬，復有萬八千億天神等圍繞恭敬，復有二萬五千億諸餓鬼圍繞世尊，何因緣故有此眾集？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上白佛言：「世尊！我見如來有八萬四千天子圍繞恭敬，復有八萬四千菩薩亦圍繞恭敬，又見萬二千億諸龍圍繞恭敬，復有萬八千億天神等圍繞恭敬，復有二萬五千億諸餓鬼圍繞世尊，何因緣故有此眾集？」

爾時，世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言：「善男子！在此眾集為欲聽法。藥上！此諸眾生今當背生死，今日當得住於十地，住十地已得離煩惱，得寂滅佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言：「善男子！在此眾集為欲聽法。藥上！此諸眾生今當背生死，今日當得住於十地，住十地已得離煩惱，得寂滅佛法。」

藥上菩提薩埵白佛言：「世尊！此諸眾生雜業所生，如來云何淨此眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上菩提薩埵白佛言：「世尊！此諸眾生雜業所生，如來云何淨此眾生？」

佛告藥上菩提薩埵言：「善男子！汝今諦聽！當為汝說。藥上！此諸眾生愚癡無智，不知解脫在於何處，多有年少諸眾生等，今日當得法陀羅尼，得知一切法，得於十地。至十地已能作佛事，能轉法輪雨於法雨，紹無上佛法安樂眾生。天、龍、阿修羅、健闥婆、餓鬼等，聞法歡喜皆住十地，擊大法鼓，吹大法螺。此年少等勤修行故得此十地，今所得法如十方佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告藥上菩提薩埵言：「善男子！汝今諦聽！當為汝說。藥上！此諸眾生愚癡無智，不知解脫在於何處，多有年少諸眾生等，今日當得法陀羅尼，得知一切法，得於十地。至十地已能作佛事，能轉法輪雨於法雨，紹無上佛法安樂眾生。天、龍、阿修羅、健闥婆、餓鬼等，聞法歡喜皆住十地，擊大法鼓，吹大法螺。此年少等勤修行故得此十地，今所得法如十方佛。」

爾時，五千年少眾生從座而起，白佛言：「世尊！此身為重擔大可怖畏，不知道以非道，我等猶如盲冥之人。願佛憐愍，我等勸請世尊，願佛說法。我等生無智慧，不知法藥，願世尊為我等說法，令得遠離生死之苦，所生之處願見佛身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，五千年少眾生從座而起，白佛言：「世尊！此身為重擔大可怖畏，不知道以非道，我等猶如盲冥之人。願佛憐愍，我等勸請世尊，願佛說法。我等生無智慧，不知法藥，願世尊為我等說法，令得遠離生死之苦，所生之處願見佛身。」

爾時，藥上菩提薩埵摩訶薩埵，語諸年少眾生言：「汝等食已，然後為汝演說正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥上菩提薩埵摩訶薩埵，語諸年少眾生言：「汝等食已，然後為汝演說正法。」

時諸年少語藥上言：「我不識汝，汝為是誰，色相寂滅離三惡道怖，如汝身相離諸惡法；見汝掌中七寶莊嚴，身服寶瓔以功德聚，我不知汝是何等人？我等不須食，亦不須飲，以食入身甚可憎惡，變成屎尿，作血肉筋皮，是故我等不須食飲。不須一切細軟衣服，不須臂印金釧，真珠、瓔珞，莊嚴身具皆所不欲，以無常故。我等亦不顧惜身命，為離惡道，我等求於法施，為安樂天人，為求善知識，不求轉輪聖王，以轉輪王雖主四方不免磨滅，男、女、妻子不能隨從，所有七寶亦不逐去，無量人眾亦不隨去，於四天下無復自在。一身為王多見無常，作惡業故墮叫喚地獄，七寶自在遊四天下竟何所在？仁者！且聽我等所說速至佛所。佛觀一切愍之如子，我等無父、無母，無兄弟、親族，一切皆無。佛為我父，如來是母。佛如日月示人善道，於生死中能救眾生令不復生。諸煩惱河甚可怖畏，眾生在中煩惱漂溺，如來救之令不復入。世尊憐愍為說正法，示人無上菩提之處。我等不貪飲食，不欲世間富貴，不願生天，不畏墮惡道。得人身已願見世尊，眾生短壽流轉無常，以惡業故貪著五欲不覺死至，知死必至亦不怖畏。不念生滅，不知細法，不修細業。不知寂滅界，無明覆心，生已歸死，死已復生。心亦不生厭離之想，長夜受苦鞭撻撾打不生厭離，但起劫奪受獄縛苦五縛所繫。本惡業故命識欲滅，悲泣而言：『誰救濟我？一切悉與金銀雜寶，身為奴僕一切作使我悉能為，王位自在我悉不欲，不須財物但求活命。』如是仁者！我等不須飲食。諸王自在食則上味會歸於死，天食甘露亦歸磨滅，種種百味王所貪著求實則無，飲食等味我等不須。我等求聞正法，令得離苦，願離愛縛諸結煩惱，歸依世尊願離諸縛。我等敬禮大仙世尊為諸眾生。未知仁者名字何等？願自說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸年少語藥上言：「我不識汝，汝為是誰，色相寂滅離三惡道怖，如汝身相離諸惡法；見汝掌中七寶莊嚴，身服寶瓔以功德聚，我不知汝是何等人？我等不須食，亦不須飲，以食入身甚可憎惡，變成屎尿，作血肉筋皮，是故我等不須食飲。不須一切細軟衣服，不須臂印金釧，真珠、瓔珞，莊嚴身具皆所不欲，以無常故。我等亦不顧惜身命，為離惡道，我等求於法施，為安樂天人，為求善知識，不求轉輪聖王，以轉輪王雖主四方不免磨滅，男、女、妻子不能隨從，所有七寶亦不逐去，無量人眾亦不隨去，於四天下無復自在。一身為王多見無常，作惡業故墮叫喚地獄，七寶自在遊四天下竟何所在？仁者！且聽我等所說速至佛所。佛觀一切愍之如子，我等無父、無母，無兄弟、親族，一切皆無。佛為我父，如來是母。佛如日月示人善道，於生死中能救眾生令不復生。諸煩惱河甚可怖畏，眾生在中煩惱漂溺，如來救之令不復入。世尊憐愍為說正法，示人無上菩提之處。我等不貪飲食，不欲世間富貴，不願生天，不畏墮惡道。得人身已願見世尊，眾生短壽流轉無常，以惡業故貪著五欲不覺死至，知死必至亦不怖畏。不念生滅，不知細法，不修細業。不知寂滅界，無明覆心，生已歸死，死已復生。心亦不生厭離之想，長夜受苦鞭撻撾打不生厭離，但起劫奪受獄縛苦五縛所繫。本惡業故命識欲滅，悲泣而言：『誰救濟我？一切悉與金銀雜寶，身為奴僕一切作使我悉能為，王位自在我悉不欲，不須財物但求活命。』如是仁者！我等不須飲食。諸王自在食則上味會歸於死，天食甘露亦歸磨滅，種種百味王所貪著求實則無，飲食等味我等不須。我等求聞正法，令得離苦，願離愛縛諸結煩惱，歸依世尊願離諸縛。我等敬禮大仙世尊為諸眾生。未知仁者名字何等？願自說之。」

藥上菩提薩埵言：「世界廣博，眾生名字寧可盡知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上菩提薩埵言：「世界廣博，眾生名字寧可盡知？」

諸年少言：「我等願知仁者名字，甚深名字願為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸年少言：「我等願知仁者名字，甚深名字願為宣說。」

藥上答言：「我名藥上，治眾生病，藥中最上。我今為汝等說，令離諸病、滅除一切世界病苦。世間貪為大病，能除滅之。瞋為大病，無智眾生流轉地獄、畜生、餓鬼。癡為大病，眾生受苦皆能滅除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上答言：「我名藥上，治眾生病，藥中最上。我今為汝等說，令離諸病、滅除一切世界病苦。世間貪為大病，能除滅之。瞋為大病，無智眾生流轉地獄、畜生、餓鬼。癡為大病，眾生受苦皆能滅除。」

諸年少言：「聞此妙法離諸苦難，凡夫無智受諸苦惱，聞此淨法離諸惡業，離惡業故無惡道畏。速見如來救一切病，醫王施藥療治眾苦。仁者速去禮敬如來，以我等語向世尊說：『世尊能除我等之病、滅煩惱火，欲火燒身不能滅除，我等極苦願佛憐愍。』身為重擔甚可怖畏，三毒所壓不可得勝。去來常擔不能遠離，不知死至，不生驚怖，不知解脫道，亦不知示解脫者。以愚癡意自謂不死，見父母死猶不生怖，諸業煩惱濁亂其心受諸苦惱，云何而食？我等無明覆心有如是苦，大怖重擔想行及受，癡愛無智流轉諸有，世間妄生不識解脫。世人愚癡浴以香湯，衣以上服，食以上味，耳聽樂音種種自娛，種種好色樂欲觀之，一切好味舌求貪食，細軟之觸身欲著之。二身和合癡心謂樂，此身頑癡何處有樂？著好履屣衣服飲食無如之何，臨終困至無有能救。自不能救，衣服之具豈能救濟？生在世間馳諸象、馬，常作惡業不求解脫，自作教人不知後報。我等前死有生，今生有死憂悲苦惱。我具見父母、兄弟、姊妹、妻子，喪亡悲哀憂愁苦惱皆悉見之。諸行皆空，智者云何而生樂著，不求寂滅法，不求離生死法，以貪覆心？生在世時不行布施，一切過中無過貪心。著於世法多作有行，不知修習禪定解脫之道，不知發大誓願成無上道。佛是父母，佛是示解脫道者，能雨利益眾生。愚癡眾生不知護法，發心願求無上菩提，名為護法。一切行空財物亦空，若觀我空不復受生，願仁者憐愍，以我等語具向佛說。為諸菩提薩埵故，諸菩薩法不應懈怠，勤修精進捨惡行善。仁者為我往至佛所，禮敬如來作如是言：『世尊知一切法悉無有疑，惡魔眷屬佛已調伏，如來已能然大法炬令眾得樂，如是之法能成佛者我等未聞。』仁者速往佛所，為我等故，我等不見如來，猶未得度三十二相八十種好，見此身已然後得度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸年少言：「聞此妙法離諸苦難，凡夫無智受諸苦惱，聞此淨法離諸惡業，離惡業故無惡道畏。速見如來救一切病，醫王施藥療治眾苦。仁者速去禮敬如來，以我等語向世尊說：『世尊能除我等之病、滅煩惱火，欲火燒身不能滅除，我等極苦願佛憐愍。』身為重擔甚可怖畏，三毒所壓不可得勝。去來常擔不能遠離，不知死至，不生驚怖，不知解脫道，亦不知示解脫者。以愚癡意自謂不死，見父母死猶不生怖，諸業煩惱濁亂其心受諸苦惱，云何而食？我等無明覆心有如是苦，大怖重擔想行及受，癡愛無智流轉諸有，世間妄生不識解脫。世人愚癡浴以香湯，衣以上服，食以上味，耳聽樂音種種自娛，種種好色樂欲觀之，一切好味舌求貪食，細軟之觸身欲著之。二身和合癡心謂樂，此身頑癡何處有樂？著好履屣衣服飲食無如之何，臨終困至無有能救。自不能救，衣服之具豈能救濟？生在世間馳諸象、馬，常作惡業不求解脫，自作教人不知後報。我等前死有生，今生有死憂悲苦惱。我具見父母、兄弟、姊妹、妻子，喪亡悲哀憂愁苦惱皆悉見之。諸行皆空，智者云何而生樂著，不求寂滅法，不求離生死法，以貪覆心？生在世時不行布施，一切過中無過貪心。著於世法多作有行，不知修習禪定解脫之道，不知發大誓願成無上道。佛是父母，佛是示解脫道者，能雨利益眾生。愚癡眾生不知護法，發心願求無上菩提，名為護法。一切行空財物亦空，若觀我空不復受生，願仁者憐愍，以我等語具向佛說。為諸菩提薩埵故，諸菩薩法不應懈怠，勤修精進捨惡行善。仁者為我往至佛所，禮敬如來作如是言：『世尊知一切法悉無有疑，惡魔眷屬佛已調伏，如來已能然大法炬令眾得樂，如是之法能成佛者我等未聞。』仁者速往佛所，為我等故，我等不見如來，猶未得度三十二相八十種好，見此身已然後得度。」

爾時藥上菩提薩埵語諸年少：「汝觀上方有何等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時藥上菩提薩埵語諸年少：「汝觀上方有何等相？」

諸人聞已觀上方，見五百化佛，又見三千大臺七寶嚴飾，七寶羅網以覆其上，如蓮華葉出種種香。時諸眾生問藥上言：「此諸華座是何等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人聞已觀上方，見五百化佛，又見三千大臺七寶嚴飾，七寶羅網以覆其上，如蓮華葉出種種香。時諸眾生問藥上言：「此諸華座是何等相？」

藥上答言：「此是汝座，速至佛所禮敬如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上答言：「此是汝座，速至佛所禮敬如來。」

諸年少言：「我等不知所行之路，不見如來，知詣何方，禮敬如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸年少言：「我等不知所行之路，不見如來，知詣何方，禮敬如來。」

藥上告言：「汝但禮敬如來世尊，如虛空塵無有住處，如來亦如是。如來安住處如須彌山，如來等須彌山，如大海水。三千世界微塵數等十方菩薩，欲求佛住不知所在，十方諸菩提薩埵但遙禮敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上告言：「汝但禮敬如來世尊，如虛空塵無有住處，如來亦如是。如來安住處如須彌山，如來等須彌山，如大海水。三千世界微塵數等十方菩薩，欲求佛住不知所在，十方諸菩提薩埵但遙禮敬。」

諸年少言：「願仁慈恩滿我所願，心欲見佛親近禮敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸年少言：「願仁慈恩滿我所願，心欲見佛親近禮敬。」

藥上告言：「如來不求香華，為眾生作因令離生死，惡魔眷屬不共諍論。歸依佛者不入死門，速得法陀羅尼。發淨心願即得見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上告言：「如來不求香華，為眾生作因令離生死，惡魔眷屬不共諍論。歸依佛者不入死門，速得法陀羅尼。發淨心願即得見佛。」

爾時，世尊，以加陵頻伽音熈然微笑。從其面門放八萬四千光明，遍照三千大千世界，下至十八地獄，上至阿迦尼吒天。其光雜色，青、黃、赤、白、頗梨等色，如是等光從面門出，遍照三千大千世界，遇斯光者一切眾生皆得安樂。照世界已還至佛所，繞佛七匝從佛頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊，以加陵頻伽音熈然微笑。從其面門放八萬四千光明，遍照三千大千世界，下至十八地獄，上至阿迦尼吒天。其光雜色，青、黃、赤、白、頗梨等色，如是等光從面門出，遍照三千大千世界，遇斯光者一切眾生皆得安樂。照世界已還至佛所，繞佛七匝從佛頂入。

爾時，藥上菩提薩埵從座而起，合掌向佛白言：「世尊！我欲少問，若佛聽者乃敢發言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥上菩提薩埵從座而起，合掌向佛白言：「世尊！我欲少問，若佛聽者乃敢發言。」

爾時，世尊告藥上言：「善男子！隨汝所問，如來為汝分別解說令汝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告藥上言：「善男子！隨汝所問，如來為汝分別解說令汝歡喜。」

藥上白佛言：「世尊！此三萬億年少，欲聽如來微妙深法，願為說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上白佛言：「世尊！此三萬億年少，欲聽如來微妙深法，願為說之。」

佛告藥上：「善男子！若聞如來深妙法者，當覺諸法得具足一切功德，日即得住於十地。能擊大法鼓，建大法幢。藥上汝見如是大臺不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告藥上：「善男子！若聞如來深妙法者，當覺諸法得具足一切功德，日即得住於十地。能擊大法鼓，建大法幢。藥上汝見如是大臺不耶？」

藥上言：「世尊！唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上言：「世尊！唯然已見。」

佛告藥上：「此諸年少，今日得坐此臺，證一切法，滿足一切善根之法。今日當得擊大法鼓，無量天人，得聞法已悉得利益。無量地獄眾生，得聞法已得背惡道。」說此語時，眾中九千億老眾生，得須陀洹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告藥上：「此諸年少，今日得坐此臺，證一切法，滿足一切善根之法。今日當得擊大法鼓，無量天人，得聞法已悉得利益。無量地獄眾生，得聞法已得背惡道。」說此語時，眾中九千億老眾生，得須陀洹果。

「藥上！聞此法者，得離一切苦，具一切善法。藥上！一切皆能成就佛身。藥上！汝觀四方諸大菩提薩埵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥上！聞此法者，得離一切苦，具一切善法。藥上！一切皆能成就佛身。藥上！汝觀四方諸大菩提薩埵。」

爾時，藥上即觀四方，見東方界五十億恒伽河沙菩提薩埵而來向此，見南方界六十億恒伽河沙菩提薩埵而來向此，見西方界七十億恒伽沙菩提薩埵而來向此，見北方界八十億恒伽沙菩提薩埵而來向此，見下方界九十億恒伽沙菩提薩埵而來向此，見上方界百億恒伽沙菩提薩埵而來向此，到已皆於佛前在一面住。藥上白佛言：「世尊！於虛空中見黑色、黃色是何等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藥上即觀四方，見東方界五十億恒伽河沙菩提薩埵而來向此，見南方界六十億恒伽河沙菩提薩埵而來向此，見西方界七十億恒伽沙菩提薩埵而來向此，見北方界八十億恒伽沙菩提薩埵而來向此，見下方界九十億恒伽沙菩提薩埵而來向此，見上方界百億恒伽沙菩提薩埵而來向此，到已皆於佛前在一面住。藥上白佛言：「世尊！於虛空中見黑色、黃色是何等相？」

佛告藥上：「汝不知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告藥上：「汝不知耶？」

藥上白佛：「唯佛如來能一切知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上白佛：「唯佛如來能一切知。」

佛告藥上：「此是惡魔及諸眷屬欲來至此。藥上！汝欲見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告藥上：「此是惡魔及諸眷屬欲來至此。藥上！汝欲見不？」

藥上白佛言：「世尊！我欲見之。」佛令藥上即見惡魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上白佛言：「世尊！我欲見之。」佛令藥上即見惡魔。

藥上見已白佛言：「世尊！何因緣故惡魔至此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上見已白佛言：「世尊！何因緣故惡魔至此？」

佛告藥上：「魔欲亂此法座。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告藥上：「魔欲亂此法座。」

藥上白佛言：「世尊！此諸菩提薩埵，為觀諸年少受位故來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上白佛言：「世尊！此諸菩提薩埵，為觀諸年少受位故來。」

「藥上！汝見此諸菩提薩埵，種種形色、種種相貌、種種力不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥上！汝見此諸菩提薩埵，種種形色、種種相貌、種種力不？」

藥上白佛言：「世尊！唯然。我見百千億恒伽沙菩提薩埵，自在神通而來至此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥上白佛言：「世尊！唯然。我見百千億恒伽沙菩提薩埵，自在神通而來至此。」

爾時世尊說此法已，一切勇菩薩，藥上菩薩，一切老少眾生，一切天人世間，阿修羅、揵闥婆，聞佛所說皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法已，一切勇菩薩，藥上菩薩，一切老少眾生，一切天人世間，阿修羅、揵闥婆，聞佛所說皆大歡喜。