僧伽吒經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽吒經卷第一

元魏優禪尼國王子月婆首那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏優禪尼國王子月婆首那譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆，在王舍城靈鷲山中，共摩訶比丘僧二萬二千人俱，其名曰：慧命阿若憍陳如、慧命摩訶謨伽略、慧命舍利子、慧命摩訶迦葉、慧命羅睺羅、慧命婆俱羅、慧命跋陀斯那、慧命賢德、慧命歡喜德、慧命網指、慧命須浮帝、慧命難陀斯那，如是等二萬二千人俱；共菩提薩埵摩訶薩埵六萬二千人俱，其名曰：彌帝隷菩提薩埵、一切勇菩提薩埵、童真德菩提薩埵、發心童真菩提薩埵、童真賢菩提薩埵、無減菩提薩埵、文殊師利菩提薩埵、普賢菩提薩埵、金剛斯那菩提薩埵，如是等六萬二千人俱。復有萬二千天子，其名曰：阿疇那天子、跋陀天子、須跋陀天子、希法天子、栴檀藏天子、栴檀天子，如是等萬二千天子俱；復有八千天女，其名曰：彌隣陀天女、端正天女、發大意天女、歲德天女、護世天女、有力天女、隨善臂天女，如是等八千天女俱；復有八千龍王，其名曰：阿波羅羅龍王、伊羅鉢龍王、提彌羅龍王、君婆娑羅龍王、君婆尸利沙龍王、須難陀龍王、須賒佉龍王、伽婆尸利沙龍王，如是等八千龍王俱；皆向靈鷲山詣世尊所，頭面禮足繞佛三匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆，在王舍城靈鷲山中，共摩訶比丘僧二萬二千人俱，其名曰：慧命阿若憍陳如、慧命摩訶謨伽略、慧命舍利子、慧命摩訶迦葉、慧命羅睺羅、慧命婆俱羅、慧命跋陀斯那、慧命賢德、慧命歡喜德、慧命網指、慧命須浮帝、慧命難陀斯那，如是等二萬二千人俱；共菩提薩埵摩訶薩埵六萬二千人俱，其名曰：彌帝隷菩提薩埵、一切勇菩提薩埵、童真德菩提薩埵、發心童真菩提薩埵、童真賢菩提薩埵、無減菩提薩埵、文殊師利菩提薩埵、普賢菩提薩埵、金剛斯那菩提薩埵，如是等六萬二千人俱。復有萬二千天子，其名曰：阿疇那天子、跋陀天子、須跋陀天子、希法天子、栴檀藏天子、栴檀天子，如是等萬二千天子俱；復有八千天女，其名曰：彌隣陀天女、端正天女、發大意天女、歲德天女、護世天女、有力天女、隨善臂天女，如是等八千天女俱；復有八千龍王，其名曰：阿波羅羅龍王、伊羅鉢龍王、提彌羅龍王、君婆娑羅龍王、君婆尸利沙龍王、須難陀龍王、須賒佉龍王、伽婆尸利沙龍王，如是等八千龍王俱；皆向靈鷲山詣世尊所，頭面禮足繞佛三匝却住一面。

爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵，從座而起偏袒右肩，合掌向佛白佛言：「世尊！唯願世尊演說正法利益眾生。世尊！無量億天眾、無量億婇女、無量億菩提薩埵、無量億聲聞，皆悉已集欲聞正法。世尊！如是大眾皆欲聞法。唯願如來、應供、等正覺，為說妙法，令長夜安隱斷諸業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵，從座而起偏袒右肩，合掌向佛白佛言：「世尊！唯願世尊演說正法利益眾生。世尊！無量億天眾、無量億婇女、無量億菩提薩埵、無量億聲聞，皆悉已集欲聞正法。世尊！如是大眾皆欲聞法。唯願如來、應供、等正覺，為說妙法，令長夜安隱斷諸業障。」

爾時，世尊讚一切勇菩提薩埵：「善哉，善哉！一切勇！能為大眾請問如來如是之事。汝今諦聽！善思念之！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚一切勇菩提薩埵：「善哉，善哉！一切勇！能為大眾請問如來如是之事。汝今諦聽！善思念之！當為汝說。」

「唯然。世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然。世尊！願樂欲聞。」

爾時世尊告一切勇菩提薩埵：「有法門名僧伽吒。若此法門在閻浮提有人聞者，悉能除滅五逆罪業，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。一切勇！於汝意云何？若人聞此法門福德之聚，過於一佛福德之聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告一切勇菩提薩埵：「有法門名僧伽吒。若此法門在閻浮提有人聞者，悉能除滅五逆罪業，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。一切勇！於汝意云何？若人聞此法門福德之聚，過於一佛福德之聚。」

一切勇白佛言：「云何？世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇白佛言：「云何？世尊！」

佛告一切勇：「如恒河沙等諸佛如來所有福德，若人聞此法門，所得福德亦復如是。一切勇！若人得聞如是法門，於阿耨多羅三藐三菩提，一切不退轉，見一切佛；一切得阿耨多羅三藐三菩提，惡魔不惱，一切善法皆得成就。一切勇！聞此法者能知生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「如恒河沙等諸佛如來所有福德，若人聞此法門，所得福德亦復如是。一切勇！若人得聞如是法門，於阿耨多羅三藐三菩提，一切不退轉，見一切佛；一切得阿耨多羅三藐三菩提，惡魔不惱，一切善法皆得成就。一切勇！聞此法者能知生滅。」

爾時，一切大眾從座而起，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，白佛言：「世尊！一佛福德有幾量也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大眾從座而起，偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，白佛言：「世尊！一佛福德有幾量也？」

佛言：「善男子！諦聽！一佛功德譬如大海水渧，如閻浮提大地微塵，如恒河沙等眾生，悉作十地菩薩；如是一切十地菩薩所有福德，不如一佛福德之聚。一切勇！若人聞此法門，福多於此，算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！諦聽！一佛功德譬如大海水渧，如閻浮提大地微塵，如恒河沙等眾生，悉作十地菩薩；如是一切十地菩薩所有福德，不如一佛福德之聚。一切勇！若人聞此法門，福多於此，算數譬喻所不能及。」

爾時，一切大眾聞是說已，踊躍歡喜多增福德。時一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！何等眾生渴樂正法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大眾聞是說已，踊躍歡喜多增福德。時一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！何等眾生渴樂正法？」

爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵：「一切勇！有二眾生渴仰於法。何等為二？一者、於一切眾生其心平等；二者、既聞法已等為眾說心無悕望。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵：「一切勇！有二眾生渴仰於法。何等為二？一者、於一切眾生其心平等；二者、既聞法已等為眾說心無悕望。」

一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！聞何等法得近菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！聞何等法得近菩提？」

「一切勇！渴仰聞法得近菩提；常信樂聽受大乘法者得近菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切勇！渴仰聞法得近菩提；常信樂聽受大乘法者得近菩提。」

爾時，人、天、諸龍、婇女從座而起。白佛言：「世尊！我等渴法，願佛世尊滿我所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，人、天、諸龍、婇女從座而起。白佛言：「世尊！我等渴法，願佛世尊滿我所願。」

爾時，世尊即便微笑，種種色光從口中出，遍照十方上至梵世，還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑，種種色光從口中出，遍照十方上至梵世，還從頂入。

爾時，一切勇菩提薩埵從座而起，偏袒右肩右膝著地，白佛言：「世尊！以何因緣，如來現此希有之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切勇菩提薩埵從座而起，偏袒右肩右膝著地，白佛言：「世尊！以何因緣，如來現此希有之相？」

爾時，世尊告一切勇菩提薩埵：「於此會中一切眾生，當得阿耨多羅三藐三菩提，成就一切如來境界，是故佛笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告一切勇菩提薩埵：「於此會中一切眾生，當得阿耨多羅三藐三菩提，成就一切如來境界，是故佛笑。」

一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！何因緣故，此會眾生得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！何因緣故，此會眾生得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「善哉，善哉！一切勇！能問如來如是之義。一切勇！以願勝故。一切勇！乃往過去無數阿僧祇劫，有佛世尊號曰寶德如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。一切勇！爾時，我作摩納之子，此會眾生住佛智慧者，往昔之時悉在鹿中。我時發願：『如是諸鹿，我皆令住佛智慧中。』時鹿聞已尋皆發聲言：『願得如是。』一切勇！此會大眾因彼善根，當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！一切勇！能問如來如是之義。一切勇！以願勝故。一切勇！乃往過去無數阿僧祇劫，有佛世尊號曰寶德如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。一切勇！爾時，我作摩納之子，此會眾生住佛智慧者，往昔之時悉在鹿中。我時發願：『如是諸鹿，我皆令住佛智慧中。』時鹿聞已尋皆發聲言：『願得如是。』一切勇！此會大眾因彼善根，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！若有眾生聞此法者壽命幾劫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！若有眾生聞此法者壽命幾劫？」

佛言：「其人壽命滿八十劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其人壽命滿八十劫。」

一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！劫以何量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！劫以何量？」

佛言：「善男子！譬如大城縱廣十二由旬高三由旬，盛滿胡麻。有長壽人，過百歲已取一而去，如是城中胡麻悉盡劫猶不盡。一切勇！又如大山縱廣二十五由旬，高十二由旬。有長壽人，過一百歲以輕繒帛一往拂之，如是山盡劫猶不盡；是名劫量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！譬如大城縱廣十二由旬高三由旬，盛滿胡麻。有長壽人，過百歲已取一而去，如是城中胡麻悉盡劫猶不盡。一切勇！又如大山縱廣二十五由旬，高十二由旬。有長壽人，過一百歲以輕繒帛一往拂之，如是山盡劫猶不盡；是名劫量。」

時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！一發誓願尚得如是福德之聚壽八十劫，何況於佛法中廣修諸行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！一發誓願尚得如是福德之聚壽八十劫，何況於佛法中廣修諸行？」

「善男子！若有聞此法門者，所得壽命滿八十劫，何況書寫、讀誦之者。一切勇！若有人以淨信心讀誦此法門，福多於前，九十五劫自識宿命，六萬劫中為轉輪王。於現在世人所敬重，刀不能害、毒不能傷、妖蠱不中，臨命終時，得見九十五億諸佛，安慰之言：『汝莫怖畏，汝在世時聞僧伽吒法門。』九十五億佛，各將其人至其世界。一切勇！況復有人得具足聞如是法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有聞此法門者，所得壽命滿八十劫，何況書寫、讀誦之者。一切勇！若有人以淨信心讀誦此法門，福多於前，九十五劫自識宿命，六萬劫中為轉輪王。於現在世人所敬重，刀不能害、毒不能傷、妖蠱不中，臨命終時，得見九十五億諸佛，安慰之言：『汝莫怖畏，汝在世時聞僧伽吒法門。』九十五億佛，各將其人至其世界。一切勇！況復有人得具足聞如是法門。」

爾時，一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！我當聽受如是法門，得何福德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！我當聽受如是法門，得何福德？」

佛告一切勇：「如恒河沙諸佛如來所有福德，聞是經者所得福德亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「如恒河沙諸佛如來所有福德，聞是經者所得福德亦復如是。」

時一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！我聽此法心無疲厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！我聽此法心無疲厭。」

佛告一切勇：「善哉，善哉！汝能如是聞法無厭，我亦如是聞法無厭；況復凡夫心生厭想。一切勇！若有善男子，聞此法門生信心者，於千劫中不墮惡道，五千劫中不墮畜生，萬二千劫不墮愚癡，萬八千劫不生邊地，二萬劫中生處端正，二萬五千劫常得出家，五萬劫中作正法王，六萬五千劫修行念死。一切勇！彼善男子、善女人，無少不善，惡魔不得其便，不入母胎。一切勇！聞此法門者，生生之處，九十五阿僧祇劫不墮惡道，於八萬劫常得聞持，十萬劫離於殺生，九萬九千劫離於妄語，一萬三千劫離於兩舌。一切勇！如是法門難值難聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「善哉，善哉！汝能如是聞法無厭，我亦如是聞法無厭；況復凡夫心生厭想。一切勇！若有善男子，聞此法門生信心者，於千劫中不墮惡道，五千劫中不墮畜生，萬二千劫不墮愚癡，萬八千劫不生邊地，二萬劫中生處端正，二萬五千劫常得出家，五萬劫中作正法王，六萬五千劫修行念死。一切勇！彼善男子、善女人，無少不善，惡魔不得其便，不入母胎。一切勇！聞此法門者，生生之處，九十五阿僧祇劫不墮惡道，於八萬劫常得聞持，十萬劫離於殺生，九萬九千劫離於妄語，一萬三千劫離於兩舌。一切勇！如是法門難值難聞。」

爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌白佛言：「世尊！謗此法者其罪多少？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌白佛言：「世尊！謗此法者其罪多少？」

佛告一切勇：「其罪甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「其罪甚多。」

時一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！得幾數罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！得幾數罪？」

佛告一切勇：「莫問此事。善男子！若有於十二恒河沙諸佛如來起於惡心，若有謗者，罪多於彼。一切勇！若於大乘起惱心者，如彼眾生被燒焦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「莫問此事。善男子！若有於十二恒河沙諸佛如來起於惡心，若有謗者，罪多於彼。一切勇！若於大乘起惱心者，如彼眾生被燒焦然。」

一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！如是眾生云何可救？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！如是眾生云何可救？」

佛告一切勇：「譬如有人刀斷其頭，使醫治之，塗以石蜜酥油諸藥，以用塗之。一切勇！於汝意云何？如是眾生還可活不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「譬如有人刀斷其頭，使醫治之，塗以石蜜酥油諸藥，以用塗之。一切勇！於汝意云何？如是眾生還可活不？」

一切勇白佛：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇白佛：「不也。世尊！」

「一切勇！又如有人刀害不斷，若得良醫治之則差。彼人差已知其大苦，我今知已更不復作惡不善業。一切勇！若善男子，念布施時亦復如是；離一切惡，集諸善法諸善具足。譬如死屍，父母憂愁啼泣不能救護，凡夫之人亦復如是，不能自利、不能利他，無依父母。如是，如是！一切勇！彼諸眾生臨死之時無所依止。一切勇！無依眾生有二種。何等為二？一者、作不善業；二者、誹謗正法；如是二人臨死之時無依止處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切勇！又如有人刀害不斷，若得良醫治之則差。彼人差已知其大苦，我今知已更不復作惡不善業。一切勇！若善男子，念布施時亦復如是；離一切惡，集諸善法諸善具足。譬如死屍，父母憂愁啼泣不能救護，凡夫之人亦復如是，不能自利、不能利他，無依父母。如是，如是！一切勇！彼諸眾生臨死之時無所依止。一切勇！無依眾生有二種。何等為二？一者、作不善業；二者、誹謗正法；如是二人臨死之時無依止處。」

時一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！彼謗法者生何道中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！彼謗法者生何道中？」

佛告一切勇：「謗法之人入大地獄，在大叫喚地獄一劫受苦，眾合地獄一劫受苦，燒然地獄一劫受苦，大燒然地獄一劫受苦，黑繩地獄一劫受苦，阿鼻地獄一劫受苦，毛竪地獄一劫受苦，睺睺地獄一劫受苦。一切勇！謗法眾生，於此八大地獄，滿足八劫受大苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「謗法之人入大地獄，在大叫喚地獄一劫受苦，眾合地獄一劫受苦，燒然地獄一劫受苦，大燒然地獄一劫受苦，黑繩地獄一劫受苦，阿鼻地獄一劫受苦，毛竪地獄一劫受苦，睺睺地獄一劫受苦。一切勇！謗法眾生，於此八大地獄，滿足八劫受大苦惱。」

爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！大苦，大苦！我不能聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！大苦，大苦！我不能聞。」

爾時世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說頌曰：

「何故不能聞？ 此語甚可怖！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故不能聞？ 此語甚可怖！

地獄為大苦， 眾生受苦痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄為大苦， 眾生受苦痛。

若造善業者， 則有樂果報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若造善業者， 則有樂果報；

若造不善業， 則受於苦報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若造不善業， 則受於苦報。

生則有死苦， 憂悲苦所縛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生則有死苦， 憂悲苦所縛；

凡夫常受苦， 無有少樂時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫常受苦， 無有少樂時。

智慧人為樂， 能憶念諸佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧人為樂， 能憶念諸佛；

信清淨大乘， 不墮於惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信清淨大乘， 不墮於惡道。

如是，一切勇！ 本業得果報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，一切勇！ 本業得果報；

作業時雖少， 得無邊果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作業時雖少， 得無邊果報。

種子時雖少， 得無量果實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種子時雖少， 得無量果實；

植種佛福田， 能生果實處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 植種佛福田， 能生果實處。

智者得安樂， 樂於諸佛法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者得安樂， 樂於諸佛法；

遠離於惡道， 修行諸善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於惡道， 修行諸善法。

若以一毫物， 用布施諸佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以一毫物， 用布施諸佛；

八十千劫中， 巨富具財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十千劫中， 巨富具財寶。

隨所受生處， 常念行布施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所受生處， 常念行布施；

如是，一切勇！ 施佛得福深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，一切勇！ 施佛得福深。」

爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛陀言：「世尊！云何修佛智慧？云何聞此法門增長善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛陀言：「世尊！云何修佛智慧？云何聞此法門增長善根？」

佛告一切勇菩提薩埵：「若有人供養六十二億恒河沙諸佛，施諸樂具；若復聞此法門者，所得福德與前正等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇菩提薩埵：「若有人供養六十二億恒河沙諸佛，施諸樂具；若復聞此法門者，所得福德與前正等。」

一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！云何善根滿足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！云何善根滿足？」

爾時，世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言：「功德如佛者當知滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言：「功德如佛者當知滿足。」

一切勇白佛言：「世尊！何人功德與如來等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇白佛言：「世尊！何人功德與如來等？」

佛告一切勇菩提薩埵：「善男子！法師善根與如來等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇菩提薩埵：「善男子！法師善根與如來等。」

一切勇菩提薩埵言：「世尊！何等是法師？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇菩提薩埵言：「世尊！何等是法師？」

佛告一切勇菩提薩埵：「流通此法門者，名為法師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇菩提薩埵：「流通此法門者，名為法師。」

一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！聞此法門得何等福？書寫、讀誦此法門者，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！聞此法門得何等福？書寫、讀誦此法門者，得幾所福？」

佛告一切勇菩提薩埵言：「善男子！於十方面，一一方各十二恒河沙諸佛如來，一一如來住世說法滿十二劫。若有善男子說此法門，功德與上諸如來等。若有善男子書寫此經，四十八恒河沙諸佛如來說其功德不能令盡；況復書寫、讀誦、受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇菩提薩埵言：「善男子！於十方面，一一方各十二恒河沙諸佛如來，一一如來住世說法滿十二劫。若有善男子說此法門，功德與上諸如來等。若有善男子書寫此經，四十八恒河沙諸佛如來說其功德不能令盡；況復書寫、讀誦、受持。」

時一切勇菩提薩埵問佛言：「世尊！若讀誦者得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切勇菩提薩埵問佛言：「世尊！若讀誦者得幾所福？」

爾時世尊說頌答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說頌答曰：

「讀誦四句偈， 得此最勝福； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讀誦四句偈， 得此最勝福；

如八十四恒， 諸佛所說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如八十四恒， 諸佛所說法。

讀誦此法門， 得如是福德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讀誦此法門， 得如是福德；

如是諸功德， 言說不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸功德， 言說不能盡。

十八億諸佛， 住世滿一劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八億諸佛， 住世滿一劫；

十方一切佛， 常讚大乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切佛， 常讚大乘法。

善說此法門， 而無有窮盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說此法門， 而無有窮盡；

諸佛難值遇， 此法亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛難值遇， 此法亦如是。」

爾時，八十四億天子至於佛所，合掌頂禮白佛言：「善哉！世尊！如是法藏願住閻浮提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，八十四億天子至於佛所，合掌頂禮白佛言：「善哉！世尊！如是法藏願住閻浮提。」

爾時，復有十八千億尼揵子，來詣佛所白佛言：「勝也！沙門瞿曇！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有十八千億尼揵子，來詣佛所白佛言：「勝也！沙門瞿曇！」

佛告尼揵：「如來常勝；汝等住顛倒，云何見汝等勝？汝無勝也！汝等善聽！今為利益汝等，為汝等說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尼揵：「如來常勝；汝等住顛倒，云何見汝等勝？汝無勝也！汝等善聽！今為利益汝等，為汝等說。」

「凡夫無慧樂， 何處得有勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡夫無慧樂， 何處得有勝？

不知於正道， 云何得有勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知於正道， 云何得有勝？

我視眾生道， 以甚深佛眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我視眾生道， 以甚深佛眼。」

爾時，尼揵子於世尊所心生瞋恚。爾時，帝釋捉金剛杵，以手摩之用擬尼犍。時十八千億諸尼犍子，惶怖苦惱悲泣啼哭；如來隱形令其不見。爾時，諸尼揵子不見如來，悲泣頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尼揵子於世尊所心生瞋恚。爾時，帝釋捉金剛杵，以手摩之用擬尼犍。時十八千億諸尼犍子，惶怖苦惱悲泣啼哭；如來隱形令其不見。爾時，諸尼揵子不見如來，悲泣頌曰：

「父母及兄弟， 無能救濟者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「父母及兄弟， 無能救濟者。

見曠野大澤， 空無人行路； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見曠野大澤， 空無人行路；

彼處不見水， 亦不見樹陰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼處不見水， 亦不見樹陰，

亦不見人眾， 無伴獨受苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不見人眾， 無伴獨受苦；

彼受諸苦惱， 由不見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼受諸苦惱， 由不見如來。」

時諸尼犍從座而起，右膝著地出大聲言：「如來哀愍願見救濟，我等歸依佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸尼犍從座而起，右膝著地出大聲言：「如來哀愍願見救濟，我等歸依佛。」

爾時，世尊即時微笑，告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言：「善男子！汝往外道尼犍子所，為其說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即時微笑，告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言：「善男子！汝往外道尼犍子所，為其說法。」

爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！譬如須彌山王，小山無能出者。如是，世尊！於如來前我不能說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！譬如須彌山王，小山無能出者。如是，世尊！於如來前我不能說。」

爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵：「善男子！莫作是說，如來有多方便。一切勇！汝往觀十方一切世界，如來在何處？住於何處所，敷如來座？一切勇！於尼犍所，我亦當自說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵：「善男子！莫作是說，如來有多方便。一切勇！汝往觀十方一切世界，如來在何處？住於何處所，敷如來座？一切勇！於尼犍所，我亦當自說法。」

一切勇白佛言：「世尊！乘何神力？為以自神力去，以佛神力去也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇白佛言：「世尊！乘何神力？為以自神力去，以佛神力去也？」

佛告一切勇：「汝以自神力去，還時以佛神力而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「汝以自神力去，還時以佛神力而來。」

爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起，偏袒右肩為佛作禮，即沒不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起，偏袒右肩為佛作禮，即沒不現。

爾時，世尊為尼犍說法：「生苦生惱，人生多怖。生有病苦，病有老苦，老有死苦；復有王難、賊難、水難、火難、毒難、自作業難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為尼犍說法：「生苦生惱，人生多怖。生有病苦，病有老苦，老有死苦；復有王難、賊難、水難、火難、毒難、自作業難。」

時諸外道心懷恐怖，白佛言：「世尊！我等於今更不忍生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸外道心懷恐怖，白佛言：「世尊！我等於今更不忍生。」

爾時世尊說此法時，十八千億諸外道等得離塵垢，發阿耨多羅三藐三菩提心。自身十八千億，住於十地大菩提薩埵，現菩提薩埵種種神力，或作象形、馬形、師子、虎形、金翅鳥形，或作須彌山形，或作老形，或作獼猴，或作華臺結加趺坐。十千億菩提薩埵在其南面作，九千億菩提薩埵在其北面，皆作如是神通變化。如來常在三昧，以方便力故為眾生說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法時，十八千億諸外道等得離塵垢，發阿耨多羅三藐三菩提心。自身十八千億，住於十地大菩提薩埵，現菩提薩埵種種神力，或作象形、馬形、師子、虎形、金翅鳥形，或作須彌山形，或作老形，或作獼猴，或作華臺結加趺坐。十千億菩提薩埵在其南面作，九千億菩提薩埵在其北面，皆作如是神通變化。如來常在三昧，以方便力故為眾生說法。

爾時，如來知一切勇菩提薩埵自用神力去已，七日至華上世界。時一切勇菩提薩埵，以佛神力屈伸臂頃來至佛所，到已右繞三匝，發清淨心合掌禮佛，白佛言：「世尊！我以一神力，至十方諸佛世界，見九十九千億諸佛世界。第二神力，見百千億諸佛世界。至第七日到華上世界，亦至不動如來世界。世尊！我至彼國，見九十二千億諸佛說法。又見八十億千世界，八十億千諸佛，即日成阿耨多羅三藐三菩提，我悉供養復過而去。世尊！我即日至三十九億百千佛國，見三十九億百千菩提薩埵出家，得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我悉恭敬禮拜，右繞三匝復過而去。世尊！又於六十億世界，見六十億佛，我悉供養恭敬禮拜而去。世尊！我見百億世界，百億如來入般涅槃，我亦供養恭敬禮拜復過而去。世尊！我見六十五億世界，諸佛正法滅盡，我心燋惱而懷悲泣；見天、龍、夜叉憂惱啼哭如箭入心。世尊！彼佛世界劫火所燒，大海須彌悉皆燒盡無有遺餘，我亦供養復過而去；乃到花上世界。世尊！我到彼世界，見敷百千億座。世尊！見彼南面敷百千億座，東、西、北方及以上、下，各敷百千億高座。世尊！彼一一座七寶成就，一一座上有一如來，結加趺坐為眾說法。世尊！我既見已生希有心，問彼世尊：『此世界者名為何等？』彼佛如來即告我言：『此世界者名曰花上。』世尊！我禮彼佛，問其佛言：『如來世尊名號何等？』彼佛答我：『號蓮花藏，於此世界常作佛事。』我復問言：『此世界中無量如來，何者是蓮花藏如來之身？』彼世尊曰：『我當示汝蓮花藏佛。』爾時諸佛悉隱不現，唯見一佛；其餘座上悉是菩薩。我時禮佛，時有一座從地踊出，我於此座結加趺坐；時我坐已，有無量座忽然而出空無人坐。我問彼佛：『此座何故空無人坐？』時佛世尊而告我言：『善男子！不種善根眾生，不得在於此會之中。』世尊！我時問彼如來言：『世尊！作何善根得在此會？』時佛告言：『諦聽！善男子！得聞僧伽吒法門者，以是善根得在此會；何況書寫、讀誦。一切勇！汝聞僧伽吒法門故，得在此會；無善根人則不能得見此佛國。』爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白彼佛言：『世尊！得聞此法門者得何福德？』爾時，蓮花藏如來即便微笑。世尊！我時作禮，問彼佛言：『佛何故笑現希有相？』時蓮花藏如來告一切勇：『善男子！一切勇菩提薩埵得大勢力，譬如轉輪聖王主四天下，於四天下種滿胡麻。善男子！如彼胡麻其數多不？』一切勇菩提薩埵白世尊言：『甚多。世尊！甚多。善逝！』佛告一切勇：『有人聚彼胡麻以作一聚，一切勇！有人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來知一切勇菩提薩埵自用神力去已，七日至華上世界。時一切勇菩提薩埵，以佛神力屈伸臂頃來至佛所，到已右繞三匝，發清淨心合掌禮佛，白佛言：「世尊！我以一神力，至十方諸佛世界，見九十九千億諸佛世界。第二神力，見百千億諸佛世界。至第七日到華上世界，亦至不動如來世界。世尊！我至彼國，見九十二千億諸佛說法。又見八十億千世界，八十億千諸佛，即日成阿耨多羅三藐三菩提，我悉供養復過而去。世尊！我即日至三十九億百千佛國，見三十九億百千菩提薩埵出家，得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我悉恭敬禮拜，右繞三匝復過而去。世尊！又於六十億世界，見六十億佛，我悉供養恭敬禮拜而去。世尊！我見百億世界，百億如來入般涅槃，我亦供養恭敬禮拜復過而去。世尊！我見六十五億世界，諸佛正法滅盡，我心燋惱而懷悲泣；見天、龍、夜叉憂惱啼哭如箭入心。世尊！彼佛世界劫火所燒，大海須彌悉皆燒盡無有遺餘，我亦供養復過而去；乃到花上世界。世尊！我到彼世界，見敷百千億座。世尊！見彼南面敷百千億座，東、西、北方及以上、下，各敷百千億高座。世尊！彼一一座七寶成就，一一座上有一如來，結加趺坐為眾說法。世尊！我既見已生希有心，問彼世尊：『此世界者名為何等？』彼佛如來即告我言：『此世界者名曰花上。』世尊！我禮彼佛，問其佛言：『如來世尊名號何等？』彼佛答我：『號蓮花藏，於此世界常作佛事。』我復問言：『此世界中無量如來，何者是蓮花藏如來之身？』彼世尊曰：『我當示汝蓮花藏佛。』爾時諸佛悉隱不現，唯見一佛；其餘座上悉是菩薩。我時禮佛，時有一座從地踊出，我於此座結加趺坐；時我坐已，有無量座忽然而出空無人坐。我問彼佛：『此座何故空無人坐？』時佛世尊而告我言：『善男子！不種善根眾生，不得在於此會之中。』世尊！我時問彼如來言：『世尊！作何善根得在此會？』時佛告言：『諦聽！善男子！得聞僧伽吒法門者，以是善根得在此會；何況書寫、讀誦。一切勇！汝聞僧伽吒法門故，得在此會；無善根人則不能得見此佛國。』爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白彼佛言：『世尊！得聞此法門者得何福德？』爾時，蓮花藏如來即便微笑。世尊！我時作禮，問彼佛言：『佛何故笑現希有相？』時蓮花藏如來告一切勇：『善男子！一切勇菩提薩埵得大勢力，譬如轉輪聖王主四天下，於四天下種滿胡麻。善男子！如彼胡麻其數多不？』一切勇菩提薩埵白世尊言：『甚多。世尊！甚多。善逝！』佛告一切勇：『有人聚彼胡麻以作一聚，一切勇！有人

能數知其數不？』一切勇菩提薩埵白彼世尊：『不可數也！善逝世尊！』時蓮華藏如來告一切勇菩提薩埵：『善男子！若胡麻等數諸佛如來，說聞經功德不能令盡；何況書寫、讀誦！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能數知其數不？』一切勇菩提薩埵白彼世尊：『不可數也！善逝世尊！』時蓮華藏如來告一切勇菩提薩埵：『善男子！若胡麻等數諸佛如來，說聞經功德不能令盡；何況書寫、讀誦！』」

一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！書寫得何等福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！書寫得何等福？」

佛告一切勇：「善男子！譬如三千大千世界，一切沙塵、樹葉、草木，以如此等數轉輪王，如是輪王寧可數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「善男子！譬如三千大千世界，一切沙塵、樹葉、草木，以如此等數轉輪王，如是輪王寧可數不？」

一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！不可數也！善逝世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇菩提薩埵白佛言：「世尊！不可數也！善逝世尊。」

佛告一切勇：「善男子！聽此法者，如是一切諸轉輪王，所有福德不及此福。於此法門書一字者，功德勝彼一切輪王所有福德。如是，善男子！此法門者攝於一切大乘正法，不得以輪王福德為喻。如是，一切勇！此法門功德非譬喻說，如此法門能示法藏，滅諸煩惱，然大法炬，降諸惡魔，照明一切菩提薩埵之舍，說一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「善男子！聽此法者，如是一切諸轉輪王，所有福德不及此福。於此法門書一字者，功德勝彼一切輪王所有福德。如是，善男子！此法門者攝於一切大乘正法，不得以輪王福德為喻。如是，一切勇！此法門功德非譬喻說，如此法門能示法藏，滅諸煩惱，然大法炬，降諸惡魔，照明一切菩提薩埵之舍，說一切法。」

爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！行梵行者甚為希有。何以故？世尊！如來行難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：「世尊！行梵行者甚為希有。何以故？世尊！如來行難得。」

佛告一切勇：「如是，善男子！梵行難得。若行梵行，若晝、若夜常見如來。若見如來則見佛國，若見佛國則見法藏。臨命終時其心不怖，不受胎生無復憂惱，不為愛河之所漂沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「如是，善男子！梵行難得。若行梵行，若晝、若夜常見如來。若見如來則見佛國，若見佛國則見法藏。臨命終時其心不怖，不受胎生無復憂惱，不為愛河之所漂沒。」

爾時，世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵：「善男子！如來出世難可值遇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵：「善男子！如來出世難可值遇。」

一切勇言：「如是。世尊！如是。善逝！如來出世難得值遇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇言：「如是。世尊！如是。善逝！如來出世難得值遇。」

佛告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言：「此法難值亦復如是。一切勇！若有得聞如是法門經於耳者，八十劫中自識宿命，六十千劫作轉輪王，八千劫中作天帝釋，二十五千劫作淨居天，三十八千劫作大梵天，九十九千劫不墮惡道，百千劫中不墮餓鬼，二十八千劫不墮畜生，十三億百千劫不墮阿修羅中、刀劍不傷，二十五千劫不生愚癡中，七千劫中具足智慧，九千劫中生處端正、具足善色如如來身，十五千劫不作女人，十六千劫身無病惱，三十五千劫常具天眼，十九千劫不生龍中，六千劫中無瞋恚心，七千劫中不生貧賤家，八十千劫主二天下，極最貧窮受如是樂，十二千劫不生盲冥，十三千劫不生聾中，十一千劫修行忍辱，臨命終時識行將滅，不起倒想，不生瞋恚；見東方恒河沙等諸佛如來，面見南方二十億佛，面見西方二十五恒河沙諸佛如來，面見北方八十恒河沙等諸佛如來，面見上方九十億恒河沙諸佛世尊，面見下方百億恒河沙等諸佛世尊。善男子！彼諸世尊安慰其人：『善男子！汝莫恐怖，汝已聽受僧伽吒法門。善男子！汝見如是恒河沙等百千億佛世尊不？』『唯然已見。』世尊告曰：『此諸如來故來見汝。』是善男子問言：『我作何善諸佛見我？』諸佛告言：『善男子！汝在人中曾聞僧伽吒法門，是故諸佛故來見汝。』是善男子白佛言：『世尊！我曾少聞得如是福，況復具足受持是經。』彼佛告言：『善男子！莫作是說。聞四句偈所有功德，我今說之。善男子！譬如十三恒河沙諸佛如來所有福德，聞此法門福德勝彼。若有供養十三恒河沙諸佛如來，若有於此法門聞一四句偈，此福德勝彼；況具足聞。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言：「此法難值亦復如是。一切勇！若有得聞如是法門經於耳者，八十劫中自識宿命，六十千劫作轉輪王，八千劫中作天帝釋，二十五千劫作淨居天，三十八千劫作大梵天，九十九千劫不墮惡道，百千劫中不墮餓鬼，二十八千劫不墮畜生，十三億百千劫不墮阿修羅中、刀劍不傷，二十五千劫不生愚癡中，七千劫中具足智慧，九千劫中生處端正、具足善色如如來身，十五千劫不作女人，十六千劫身無病惱，三十五千劫常具天眼，十九千劫不生龍中，六千劫中無瞋恚心，七千劫中不生貧賤家，八十千劫主二天下，極最貧窮受如是樂，十二千劫不生盲冥，十三千劫不生聾中，十一千劫修行忍辱，臨命終時識行將滅，不起倒想，不生瞋恚；見東方恒河沙等諸佛如來，面見南方二十億佛，面見西方二十五恒河沙諸佛如來，面見北方八十恒河沙等諸佛如來，面見上方九十億恒河沙諸佛世尊，面見下方百億恒河沙等諸佛世尊。善男子！彼諸世尊安慰其人：『善男子！汝莫恐怖，汝已聽受僧伽吒法門。善男子！汝見如是恒河沙等百千億佛世尊不？』『唯然已見。』世尊告曰：『此諸如來故來見汝。』是善男子問言：『我作何善諸佛見我？』諸佛告言：『善男子！汝在人中曾聞僧伽吒法門，是故諸佛故來見汝。』是善男子白佛言：『世尊！我曾少聞得如是福，況復具足受持是經。』彼佛告言：『善男子！莫作是說。聞四句偈所有功德，我今說之。善男子！譬如十三恒河沙諸佛如來所有福德，聞此法門福德勝彼。若有供養十三恒河沙諸佛如來，若有於此法門聞一四句偈，此福德勝彼；況具足聞。』」

佛復告一切勇菩提薩埵言：「善男子！若三千大千世界滿中胡麻，以此胡麻數轉輪王，若有人布施如是轉輪王，不如布施一須陀洹。若施三千世界一切須陀洹所得福德，不如施一斯陀含。若施三千世界諸斯陀含，不如施一阿那含。若施三千世界諸阿那含，不如布施一阿羅漢。若施三千世界諸阿羅漢所得福德，不如布施一辟支佛。若施三千世界諸辟支佛所得福德，不如施一菩提薩埵。若施三千大千世界菩提薩埵，不如於一如來所起清淨心。若於三千大千世界諸如來所生清淨心，不如凡夫聞此法門，功德勝彼；何況書寫、讀誦、受持。一切勇！況復有人以清淨心憶念此經。一切勇！於意云何？頗有凡人能度大海不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告一切勇菩提薩埵言：「善男子！若三千大千世界滿中胡麻，以此胡麻數轉輪王，若有人布施如是轉輪王，不如布施一須陀洹。若施三千世界一切須陀洹所得福德，不如施一斯陀含。若施三千世界諸斯陀含，不如施一阿那含。若施三千世界諸阿那含，不如布施一阿羅漢。若施三千世界諸阿羅漢所得福德，不如布施一辟支佛。若施三千世界諸辟支佛所得福德，不如施一菩提薩埵。若施三千大千世界菩提薩埵，不如於一如來所起清淨心。若於三千大千世界諸如來所生清淨心，不如凡夫聞此法門，功德勝彼；何況書寫、讀誦、受持。一切勇！況復有人以清淨心憶念此經。一切勇！於意云何？頗有凡人能度大海不？」

一切勇言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇言：「不也。世尊！」

佛告一切勇：「於意云何？頗有凡夫以手一撮能竭海不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「於意云何？頗有凡夫以手一撮能竭海不？」

一切勇言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切勇言：「不也。世尊！」

佛告一切勇：「樂小法者亦復如是，不能聽受如是法門。一切勇！若不曾見十八億恒河沙諸佛如來，不能書寫如是法門。若不曾見九十億恒河沙諸如來者，不能聞此法門。若人曾見百千億如來者，聞此法門不生誹謗。一切勇！若有曾見百千億恒河沙如來，聞此法門能生淨信，起如實想不生誹謗。一切勇！聽！若有書此法門一四句偈，彼過九十五億千世界，如阿彌陀國，彼人佛土亦復如是。一切勇！彼諸眾生壽命八萬四千劫。一切勇！若菩提薩埵摩訶薩埵，於此法門聞四句偈，諸眾生設使造五逆罪，教人隨喜，若能聽受一四句偈，所有罪業能令除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切勇：「樂小法者亦復如是，不能聽受如是法門。一切勇！若不曾見十八億恒河沙諸佛如來，不能書寫如是法門。若不曾見九十億恒河沙諸如來者，不能聞此法門。若人曾見百千億如來者，聞此法門不生誹謗。一切勇！若有曾見百千億恒河沙如來，聞此法門能生淨信，起如實想不生誹謗。一切勇！聽！若有書此法門一四句偈，彼過九十五億千世界，如阿彌陀國，彼人佛土亦復如是。一切勇！彼諸眾生壽命八萬四千劫。一切勇！若菩提薩埵摩訶薩埵，於此法門聞四句偈，諸眾生設使造五逆罪，教人隨喜，若能聽受一四句偈，所有罪業能令除滅。」

爾時，世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言：「往昔有人破塔、壞僧，動菩提薩埵三昧，壞滅佛法，殺害父母，作已生悔：『我失今世、後世之樂，當於惡道一劫受苦。』生大愁憂受大苦惱。一切勇！如是之人一切世人所共惡賤，作如是言：『此人失於世間、出世間法。』此眾生於無量劫猶如焦樹不能復生，譬如畫堂不以焦柱而作莊嚴。此人亦爾，今世、後世所生之處，人皆輕賤、打罵、毀辱、不施飲食。彼受飢渴、打罵苦惱，自憶念言：『我造逆罪，破塔壞僧。』作是思惟：『我向何處？誰能救我？』作如是念：『我當入山自滅其身，無人救我。』爾時彼人而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言：「往昔有人破塔、壞僧，動菩提薩埵三昧，壞滅佛法，殺害父母，作已生悔：『我失今世、後世之樂，當於惡道一劫受苦。』生大愁憂受大苦惱。一切勇！如是之人一切世人所共惡賤，作如是言：『此人失於世間、出世間法。』此眾生於無量劫猶如焦樹不能復生，譬如畫堂不以焦柱而作莊嚴。此人亦爾，今世、後世所生之處，人皆輕賤、打罵、毀辱、不施飲食。彼受飢渴、打罵苦惱，自憶念言：『我造逆罪，破塔壞僧。』作是思惟：『我向何處？誰能救我？』作如是念：『我當入山自滅其身，無人救我。』爾時彼人而說偈言：

「『我造不善業， 猶如燋木柱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我造不善業， 猶如燋木柱；

今世不莊嚴， 他世亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今世不莊嚴， 他世亦如是。

室內不莊嚴， 在外亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室內不莊嚴， 在外亦如是；

惡因造惡業， 因之入惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡因造惡業， 因之入惡道。

後世受苦痛， 不知住何處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後世受苦痛， 不知住何處？

諸天悉聞我， 悲泣啼哭聲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天悉聞我， 悲泣啼哭聲；

無有救護者， 必入於地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有救護者， 必入於地獄。

自作不善業， 自受苦痛受； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自作不善業， 自受苦痛受；

我無歸依處， 必受苦痛受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我無歸依處， 必受苦痛受。

殺父母壞塔， 我作五逆業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺父母壞塔， 我作五逆業；

我登高山頂， 自墜令碎滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我登高山頂， 自墜令碎滅。』

時諸天告言： 『莫去愚癡人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天告言： 『莫去愚癡人，

莫作不善業， 汝作多不善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫作不善業， 汝作多不善，

作已今悔過， 殺害自身命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作已今悔過， 殺害自身命，

必受地獄苦。』 尋即墮於地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必受地獄苦。』 尋即墮於地，

如被憂箭射。 不以此精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如被憂箭射。 不以此精進，

而得成佛道， 不得菩薩道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而得成佛道， 不得菩薩道，

不得聲聞果， 更起餘精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得聲聞果， 更起餘精進。

汝詣仙聖山， 往見大聖主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝詣仙聖山， 往見大聖主，

頭面禮彼仙： 『願救苦眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭面禮彼仙： 『願救苦眾生；

善作利益我， 驚怖不安隱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善作利益我， 驚怖不安隱。』

仙人聞告言： 『汝坐暫時聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙人聞告言： 『汝坐暫時聽，

驚怖苦不安， 當悔眾惡業。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驚怖苦不安， 當悔眾惡業。』

「仙人告言：『我為施汝食，汝可食之。愁憂、苦惱、飢渴、恐怖世間無歸，我施汝食，汝當食之，然後我當為汝說法，令汝罪業悉得消滅。』彼食訖已須臾澡手，繞仙人已前面𧿟跪。仙人問言：『汝說作惡業。』答仙人言：『我殺母、殺父、破塔，亂菩提薩埵三昧，壞滅佛法。』爾時仙人告彼言：『汝作不善造斯惡業，自作教人諸不善業，汝當懺悔。』爾時彼人心驚惶怖悲泣而言：『誰救護我？我作惡業必受苦報。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仙人告言：『我為施汝食，汝可食之。愁憂、苦惱、飢渴、恐怖世間無歸，我施汝食，汝當食之，然後我當為汝說法，令汝罪業悉得消滅。』彼食訖已須臾澡手，繞仙人已前面𧿟跪。仙人問言：『汝說作惡業。』答仙人言：『我殺母、殺父、破塔，亂菩提薩埵三昧，壞滅佛法。』爾時仙人告彼言：『汝作不善造斯惡業，自作教人諸不善業，汝當懺悔。』爾時彼人心驚惶怖悲泣而言：『誰救護我？我作惡業必受苦報。』

「爾時彼人長跪合掌而作是言：『我作惡業自作教人，莫使我得不善之報，勿使受苦，願大仙人當見救濟。我為仙人常作僮僕，所作不善願令消滅。』爾時仙人慰喻彼人：『汝莫惶怖。吾當救汝令汝輕報，汝今現前聽法。汝曾聞僧伽吒法門不？』白仙人言：『我未曾聞。』仙人言：『火燒之人誰能為其說法？唯大悲者乃能說耳！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼人長跪合掌而作是言：『我作惡業自作教人，莫使我得不善之報，勿使受苦，願大仙人當見救濟。我為仙人常作僮僕，所作不善願令消滅。』爾時仙人慰喻彼人：『汝莫惶怖。吾當救汝令汝輕報，汝今現前聽法。汝曾聞僧伽吒法門不？』白仙人言：『我未曾聞。』仙人言：『火燒之人誰能為其說法？唯大悲者乃能說耳！』