大集譬喻王經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集譬喻王經卷下

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

「奢利弗！譬如有人入寶性中(謂出寶處)，問先入者言：『丈夫！諸寶何似何相？』於先入者報彼人言：『丈夫！汝癡，云何名入寶性？自見諸寶復問此寶。』如是奢利弗！若善家子善家女作如是問，法界何似？法界何相？奢利弗！於時諸菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，我今當示眾生如此法界，為說令住。奢利弗！寶性者，所謂法界。入寶性丈夫問寶者，所謂愚凡夫輩。於先入寶性丈夫者，所謂如來、阿羅訶、三藐三佛陀。奢利弗！譬如大海不作是念：『我出有價諸摩尼寶，或出無價諸摩尼寶。』如是奢利弗！法界亦不作是念：『有知我已出有限智，或有出無邊智。』奢利弗！但於法界定隨所知得有限智，又於法界定隨所知得無邊智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如有人入寶性中(謂出寶處)，問先入者言：『丈夫！諸寶何似何相？』於先入者報彼人言：『丈夫！汝癡，云何名入寶性？自見諸寶復問此寶。』如是奢利弗！若善家子善家女作如是問，法界何似？法界何相？奢利弗！於時諸菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，我今當示眾生如此法界，為說令住。奢利弗！寶性者，所謂法界。入寶性丈夫問寶者，所謂愚凡夫輩。於先入寶性丈夫者，所謂如來、阿羅訶、三藐三佛陀。奢利弗！譬如大海不作是念：『我出有價諸摩尼寶，或出無價諸摩尼寶。』如是奢利弗！法界亦不作是念：『有知我已出有限智，或有出無邊智。』奢利弗！但於法界定隨所知得有限智，又於法界定隨所知得無邊智。

「奢利弗！譬如未竟一日即知若干剎那，若干羅婆、若干瓶、若干筩，皆知一日有若干殘。如是奢利弗！未竟出生苦集滅道。是故奢利弗！菩薩摩訶薩，當知此是證信我說菩薩乘，善家子善家女未到菩提。奢利弗！譬如水聚下大地，彼不令虛空多。如是奢利弗！雖恒伽河沙等諸佛世尊已入涅槃，而法界不見增減；無邊諸聲聞眾滅度，而法界亦不見增減。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，所有眾生界不見增減，法界亦不見增減，我等作如是師子吼，乃至覺阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！譬如無有是處我分別說，有人至海龍王邊，作如是言：『我欲得破毛端為百分，以一分毛出一滴水。』時海龍王語彼人言：『丈夫！汝欲百分破於毛端，以一分毛出一滴水，我不捨大海。』如是奢利弗！於無邊眾生界，教授作力令喜大喜，彼作是言：『我等不堪發阿耨多羅三藐三菩提。』而我於法亦不作分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如未竟一日即知若干剎那，若干羅婆、若干瓶、若干筩，皆知一日有若干殘。如是奢利弗！未竟出生苦集滅道。是故奢利弗！菩薩摩訶薩，當知此是證信我說菩薩乘，善家子善家女未到菩提。奢利弗！譬如水聚下大地，彼不令虛空多。如是奢利弗！雖恒伽河沙等諸佛世尊已入涅槃，而法界不見增減；無邊諸聲聞眾滅度，而法界亦不見增減。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，所有眾生界不見增減，法界亦不見增減，我等作如是師子吼，乃至覺阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！譬如無有是處我分別說，有人至海龍王邊，作如是言：『我欲得破毛端為百分，以一分毛出一滴水。』時海龍王語彼人言：『丈夫！汝欲百分破於毛端，以一分毛出一滴水，我不捨大海。』如是奢利弗！於無邊眾生界，教授作力令喜大喜，彼作是言：『我等不堪發阿耨多羅三藐三菩提。』而我於法亦不作分。

「奢利弗！譬如春後夏月熱時，有人往詣恒伽大河欲飲其水，而有一人障不聽飲。奢利弗！於意云何？彼人於彼無主大水聚中而作障礙，得是順不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如春後夏月熱時，有人往詣恒伽大河欲飲其水，而有一人障不聽飲。奢利弗！於意云何？彼人於彼無主大水聚中而作障礙，得是順不？」

答言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。世尊！」

佛言：「如是奢利弗，無攝法界、無攝諸佛法中，有發大乘善家子善家女信解渴仰，而有眾生說大乘過令離令斷。奢利弗！於意云何，彼人順不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是奢利弗，無攝法界、無攝諸佛法中，有發大乘善家子善家女信解渴仰，而有眾生說大乘過令離令斷。奢利弗！於意云何，彼人順不？」

答言：「不也。婆伽婆！不也。修伽多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。婆伽婆！不也。修伽多！」

佛言：「是故奢利弗！善家子善家女聞是說已，應當速發阿耨多羅三藐三菩提，生欲精進相應用力。善家子善家女，此深法中當以智觀覺無我法。奢利弗！譬如此大地中有地分所，於閻浮洲諸人無用。彼何者是？所謂坑坎、缺崖棘刺、高峻廢處。如是奢利弗！眾生界中有諸眾生，於諸眾生亦無所用。彼何者是？所謂發聲聞乘獨覺乘者，彼等於諸眾生則無所用。奢利弗！譬如有大地分，閻浮洲人得有用處。彼何者是？所謂具足園林華池，若有出金銀處，彼等閻浮洲人得有受用。如是奢利弗！眾生界中有諸眾生，於諸眾生得有所用，而彼等少。彼何者是？所謂若發阿耨多羅三藐三菩提，彼等為諸眾生而作歸依，畢竟作樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是故奢利弗！善家子善家女聞是說已，應當速發阿耨多羅三藐三菩提，生欲精進相應用力。善家子善家女，此深法中當以智觀覺無我法。奢利弗！譬如此大地中有地分所，於閻浮洲諸人無用。彼何者是？所謂坑坎、缺崖棘刺、高峻廢處。如是奢利弗！眾生界中有諸眾生，於諸眾生亦無所用。彼何者是？所謂發聲聞乘獨覺乘者，彼等於諸眾生則無所用。奢利弗！譬如有大地分，閻浮洲人得有用處。彼何者是？所謂具足園林華池，若有出金銀處，彼等閻浮洲人得有受用。如是奢利弗！眾生界中有諸眾生，於諸眾生得有所用，而彼等少。彼何者是？所謂若發阿耨多羅三藐三菩提，彼等為諸眾生而作歸依，畢竟作樂故。

「奢利弗！譬如大海中有無價諸摩尼寶，而閻浮洲諸人不得受用。如是奢利弗！雖諸阿羅漢聲聞有無邊善根戒、定、智、解脫、解脫知見，而彼等於諸眾生則無所用。如諸菩薩摩訶薩所有善根戒、定、智、解脫、解脫知見，彼等為諸眾生受用。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，若不為諸眾生受用、畢竟能作樂者，非我善根。奢利弗！譬如尼瞿陀子其形雖小，而生時長時多引多覆。如是奢利弗！其初發心菩薩摩訶薩善根生時長時，當知他諸善根皆所不及，最上而住。是故奢利弗！發菩薩乘善家子善家女，雖小善根不可輕賤，莫言不增長耶。何以故？發大乘人善根若增長時，當知作無量阿僧祇。奢利弗！譬如有人大富多財多受用具，多有貝玉珊瑚金銀等，所謂若剎帝利大家子、若婆羅門大家子、若長者大家子，彼等出街市時，誰欲看者看，誰欲至者至，誰欲問者問。爾時所有諸寶大摩尼寶，直多百千，欲看者看，欲至者至，欲問者問，何以故？彼等心大，於此賣買。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，於諸佛法此大乘中，欲問者問，欲說者說。何以故？彼等信大，如是言說不斷，欲至者至，欲問者問，欲看者看，欲說者說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如大海中有無價諸摩尼寶，而閻浮洲諸人不得受用。如是奢利弗！雖諸阿羅漢聲聞有無邊善根戒、定、智、解脫、解脫知見，而彼等於諸眾生則無所用。如諸菩薩摩訶薩所有善根戒、定、智、解脫、解脫知見，彼等為諸眾生受用。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，若不為諸眾生受用、畢竟能作樂者，非我善根。奢利弗！譬如尼瞿陀子其形雖小，而生時長時多引多覆。如是奢利弗！其初發心菩薩摩訶薩善根生時長時，當知他諸善根皆所不及，最上而住。是故奢利弗！發菩薩乘善家子善家女，雖小善根不可輕賤，莫言不增長耶。何以故？發大乘人善根若增長時，當知作無量阿僧祇。奢利弗！譬如有人大富多財多受用具，多有貝玉珊瑚金銀等，所謂若剎帝利大家子、若婆羅門大家子、若長者大家子，彼等出街市時，誰欲看者看，誰欲至者至，誰欲問者問。爾時所有諸寶大摩尼寶，直多百千，欲看者看，欲至者至，欲問者問，何以故？彼等心大，於此賣買。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，於諸佛法此大乘中，欲問者問，欲說者說。何以故？彼等信大，如是言說不斷，欲至者至，欲問者問，欲看者看，欲說者說。

「奢利弗！譬如所有大摩尼寶，其價乃大直多百千。奢利弗！於意云何？彼大價摩尼寶，頗與水精得共居不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如所有大摩尼寶，其價乃大直多百千。奢利弗！於意云何？彼大價摩尼寶，頗與水精得共居不？」

答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！何以故？世尊！其摩尼寶，自與摩尼寶居，不共水精等，亦不可為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！何以故？世尊！其摩尼寶，自與摩尼寶居，不共水精等，亦不可為喻。」

佛言：「如是奢利弗！菩薩乘善家子善家女，與發大乘眾生，應當共居共行共遊，親近承順給侍善事共脩多業，彼於其間發覺令憶，以如是故即隨當學。奢利弗！譬如有人欲學於射，彼當憶念親近射師。何以故？彼學此處，當須其間發覺令憶而慰喻之，如是取弓、如是作拳、如是把弓、如是放箭，以其射師發覺令憶及慰喻故，彼即隨學當得成就。如是奢利弗！彼發大乘諸善家子善家女，應當親近如來、阿羅訶、三藐三佛陀，隨順供養，於發大乘諸善家子善家女所，應當共居共行共遊共念，彼發大乘諸善家子善家女，親近隨順供養已，彼應其間發覺令憶，復當慰喻，彼於其間發覺令憶及慰喻時，即隨當學，此是陀那波羅蜜、此是尸羅波羅蜜、此是羼帝波羅蜜、此是毘梨耶波羅蜜、此是弟耶那波羅蜜、此是般若波羅蜜、此是方便波羅蜜，如是當學，普遍種智，所有善根，彼應其間發覺令憶復當慰喻，彼即隨當學而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是奢利弗！菩薩乘善家子善家女，與發大乘眾生，應當共居共行共遊，親近承順給侍善事共脩多業，彼於其間發覺令憶，以如是故即隨當學。奢利弗！譬如有人欲學於射，彼當憶念親近射師。何以故？彼學此處，當須其間發覺令憶而慰喻之，如是取弓、如是作拳、如是把弓、如是放箭，以其射師發覺令憶及慰喻故，彼即隨學當得成就。如是奢利弗！彼發大乘諸善家子善家女，應當親近如來、阿羅訶、三藐三佛陀，隨順供養，於發大乘諸善家子善家女所，應當共居共行共遊共念，彼發大乘諸善家子善家女，親近隨順供養已，彼應其間發覺令憶，復當慰喻，彼於其間發覺令憶及慰喻時，即隨當學，此是陀那波羅蜜、此是尸羅波羅蜜、此是羼帝波羅蜜、此是毘梨耶波羅蜜、此是弟耶那波羅蜜、此是般若波羅蜜、此是方便波羅蜜，如是當學，普遍種智，所有善根，彼應其間發覺令憶復當慰喻，彼即隨當學而得成就。

「奢利弗！譬如轉輪王，於閻浮洲中所去遊處，閻浮洲人不驚不怖不傷不損，多捨金銀令住十善業道，作如是行。其轉輪王行時，多有百千俱致那由多眾生，悲泣憶念轉輪王功德。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，於諸佛剎行時遊時，彼應當學諸佛勝德，在在行處順法界行，彼去遊處，令諸眾生不驚不怖不傷不損，多捨金銀，令諸眾生住於十善業道，於十善業道上上令生，當如是行至無漏地，當如是作所有行處，彼諸人等當學當念，此是我善友行，於諸善法攝者、作力者、作覺者、說甚深處者、攝我等者，所行去處。奢利弗！菩薩摩訶薩，應學如是勝上功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如轉輪王，於閻浮洲中所去遊處，閻浮洲人不驚不怖不傷不損，多捨金銀令住十善業道，作如是行。其轉輪王行時，多有百千俱致那由多眾生，悲泣憶念轉輪王功德。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，於諸佛剎行時遊時，彼應當學諸佛勝德，在在行處順法界行，彼去遊處，令諸眾生不驚不怖不傷不損，多捨金銀，令諸眾生住於十善業道，於十善業道上上令生，當如是行至無漏地，當如是作所有行處，彼諸人等當學當念，此是我善友行，於諸善法攝者、作力者、作覺者、說甚深處者、攝我等者，所行去處。奢利弗！菩薩摩訶薩，應學如是勝上功德。

「奢利弗！譬如彼轉輪王所去遊處次第行處，彼時多有百千俱致那由多無量眾生歡喜欲得彼來，何以故？彼以善法教諸眾生，彼以善法攝諸眾生。如是奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，我所去處次第行處，於種種方諸佛剎中，彼時多有百千俱致那由多眾生歡喜欲得彼來。何以故？彼當教諸眾生善法，又有種種善巧方便當攝眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如彼轉輪王所去遊處次第行處，彼時多有百千俱致那由多無量眾生歡喜欲得彼來，何以故？彼以善法教諸眾生，彼以善法攝諸眾生。如是奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，我所去處次第行處，於種種方諸佛剎中，彼時多有百千俱致那由多眾生歡喜欲得彼來。何以故？彼當教諸眾生善法，又有種種善巧方便當攝眾生。

「奢利弗！譬如彼大價摩尼寶直多百千，彼欲求時從何處得？當於賣處。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，隨其方便見諸眾生堪為成器，彼處彼處而作方便教以善根，後當與取種種善巧方便求已，教諸眾生合善法中，勸於菩提心中。奢利弗！譬如若諸王子、若王大臣諸子，聚集坐已共作是議，如是當取王位，當制王法，當持王位，當宣王教。如是奢利弗！諸菩薩摩訶薩，熾盛修諸善根，承事多百千俱致那由多諸佛種諸善根，善修於慈常能普念，行於大悲喜菩提心，念道場故而行於捨，彼如是等大信者，欲作師子吼者、欲澍法雨者、欲擊法鼓者、欲吹法螺者，欲竪法幢者、欲安法船者、欲度諸墮四流眾生者、無量劫欲著鎧甲者、欲著大慈大悲大喜大捨牢鎧甲者、欲轉無上法輪者、欲降伏魔羅及眷屬者、欲著不思鎧甲者、欲著無比鎧甲者、欲著諸三界最勝最上鎧甲者，如是等類諸善家子，一處集坐共作是議，我等應當攝諸眾生於彼無漏諸善根中，我等應當令諸眾生迴向涅槃界，我等應當蘇息諸眾生於無為涅槃界中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如彼大價摩尼寶直多百千，彼欲求時從何處得？當於賣處。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，隨其方便見諸眾生堪為成器，彼處彼處而作方便教以善根，後當與取種種善巧方便求已，教諸眾生合善法中，勸於菩提心中。奢利弗！譬如若諸王子、若王大臣諸子，聚集坐已共作是議，如是當取王位，當制王法，當持王位，當宣王教。如是奢利弗！諸菩薩摩訶薩，熾盛修諸善根，承事多百千俱致那由多諸佛種諸善根，善修於慈常能普念，行於大悲喜菩提心，念道場故而行於捨，彼如是等大信者，欲作師子吼者、欲澍法雨者、欲擊法鼓者、欲吹法螺者，欲竪法幢者、欲安法船者、欲度諸墮四流眾生者、無量劫欲著鎧甲者、欲著大慈大悲大喜大捨牢鎧甲者、欲轉無上法輪者、欲降伏魔羅及眷屬者、欲著不思鎧甲者、欲著無比鎧甲者、欲著諸三界最勝最上鎧甲者，如是等類諸善家子，一處集坐共作是議，我等應當攝諸眾生於彼無漏諸善根中，我等應當令諸眾生迴向涅槃界，我等應當蘇息諸眾生於無為涅槃界中。

「奢利弗！譬如若諸王子、若王大臣諸子聚集坐時，餘下賤人不得至於彼處。如是奢利弗！諸菩薩摩訶薩聚集坐時，餘少分智具足諸眾生等，不能見示如是境界，如諸菩薩摩訶薩示現。奢利弗！譬如大海有眾生身大如蟣子，復有眾生身大百踰闍那，復有眾生身乃至七百踰闍那。奢利弗！於汝意云何？豈彼大海不容彼等小身眾生，若彼大身諸眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如若諸王子、若王大臣諸子聚集坐時，餘下賤人不得至於彼處。如是奢利弗！諸菩薩摩訶薩聚集坐時，餘少分智具足諸眾生等，不能見示如是境界，如諸菩薩摩訶薩示現。奢利弗！譬如大海有眾生身大如蟣子，復有眾生身大百踰闍那，復有眾生身乃至七百踰闍那。奢利弗！於汝意云何？豈彼大海不容彼等小身眾生，若彼大身諸眾生耶？」

答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！非是大海不容。世尊！由造業故，彼諸眾生成於小身；由造業故，彼諸眾生成於大身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！非是大海不容。世尊！由造業故，彼諸眾生成於小身；由造業故，彼諸眾生成於大身。」

佛言：如是奢利弗！以發願力故，諸聲聞少智，然如來、阿羅訶、三藐三佛陀，有不可量阿僧祇不可思不可稱無邊不可說智。何以故？彼昔行菩薩行，有不可量阿僧祇不可思不可稱無邊不可說願，以造彼業成就乃至到無礙智最勝功德。奢利弗！譬如大海有諸眾生，與摩尼寶不相近合，不知彼名，何況受用。如是奢利弗！有諸善家子等於此法律中生，於彼法海具足遊者，其諸聲聞獨覺猶不知彼三摩地名，何況具足諸三摩地而欲當行；以具足三摩地，故名如來、阿羅訶、三藐三佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：如是奢利弗！以發願力故，諸聲聞少智，然如來、阿羅訶、三藐三佛陀，有不可量阿僧祇不可思不可稱無邊不可說智。何以故？彼昔行菩薩行，有不可量阿僧祇不可思不可稱無邊不可說願，以造彼業成就乃至到無礙智最勝功德。奢利弗！譬如大海有諸眾生，與摩尼寶不相近合，不知彼名，何況受用。如是奢利弗！有諸善家子等於此法律中生，於彼法海具足遊者，其諸聲聞獨覺猶不知彼三摩地名，何況具足諸三摩地而欲當行；以具足三摩地，故名如來、阿羅訶、三藐三佛陀。

「奢利弗！譬如射師作手作法，所放箭處彼處不虛。如是奢利弗！有善方便菩薩摩訶薩，以善方便攝取，般若波羅蜜具足，彼若發心當即不虛，無不攝取，無不迴向阿耨多羅三藐三菩提。彼菩提心即不入欲瞋癡，非欲所染、非瞋所惡、非癡所迷。彼若發菩提心，即不入色乃至不入識，不入我乃至不入受，非眼界非色界，不入眼識界，乃至非意界非法界，不入意識界。彼若發菩提心即離欲瞋癡，若無欲瞋癡即有大慈大悲大喜大捨，若有大慈大悲大喜大捨即不可得，若不可得即無生滅，若無生滅即無斷常，若無斷常是名發菩提心，虛空界極法界究竟，虛空界業合方便智，是名發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如射師作手作法，所放箭處彼處不虛。如是奢利弗！有善方便菩薩摩訶薩，以善方便攝取，般若波羅蜜具足，彼若發心當即不虛，無不攝取，無不迴向阿耨多羅三藐三菩提。彼菩提心即不入欲瞋癡，非欲所染、非瞋所惡、非癡所迷。彼若發菩提心，即不入色乃至不入識，不入我乃至不入受，非眼界非色界，不入眼識界，乃至非意界非法界，不入意識界。彼若發菩提心即離欲瞋癡，若無欲瞋癡即有大慈大悲大喜大捨，若有大慈大悲大喜大捨即不可得，若不可得即無生滅，若無生滅即無斷常，若無斷常是名發菩提心，虛空界極法界究竟，虛空界業合方便智，是名發菩提心。

「奢利弗！譬如寶樹生時長時非無諸寶功能。如是奢利弗！菩薩摩訶薩以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，共攝大慈大悲大喜大捨。奢利弗！以是義故，當知菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心猶如寶樹。奢利弗！譬如此三千大千世界所有諸樹諸草枝葉，彼等皆為燈炷，此三千大千世界所有諸須彌山王，輪山、大輪山王，目真隣陀山、大目真隣陀山王，餘諸黑山及諸石山，彼等皆為燈器，此三千大千世界所有流泉陂池泊河小河大河大海，彼等皆為油滿，若有聲聞乘獨覺乘善家子善家女，在如來、阿羅訶、三藐三佛陀前然彼諸燈。奢利弗！於意云何？彼善家子善家女，彼因緣故福德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如寶樹生時長時非無諸寶功能。如是奢利弗！菩薩摩訶薩以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，共攝大慈大悲大喜大捨。奢利弗！以是義故，當知菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心猶如寶樹。奢利弗！譬如此三千大千世界所有諸樹諸草枝葉，彼等皆為燈炷，此三千大千世界所有諸須彌山王，輪山、大輪山王，目真隣陀山、大目真隣陀山王，餘諸黑山及諸石山，彼等皆為燈器，此三千大千世界所有流泉陂池泊河小河大河大海，彼等皆為油滿，若有聲聞乘獨覺乘善家子善家女，在如來、阿羅訶、三藐三佛陀前然彼諸燈。奢利弗！於意云何？彼善家子善家女，彼因緣故福德多不？」

答言：「甚多。大德婆伽婆！甚多。大德脩伽多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多。大德婆伽婆！甚多。大德脩伽多！」

佛言：「奢利弗！於意云何？若發大乘善家子善家女，乃至施一燈，彼因緣故何者福多？」如是語已，奢利弗言：「世尊！發大乘者乃至施一燈，福德是多，非聲聞乘獨覺乘以無邊阿僧祇無量燈施。」如是語已，佛言：「奢利弗！甚善甚善。奢利弗！如是如是，如汝所說。何以故？若諸菩薩摩訶薩陀那波羅蜜，即諸眾生陀那波羅蜜。若諸菩薩陀那波羅蜜，彼諸眾生即得飲食衣服瓔珞乘等受用眾具。若諸菩薩陀那波羅蜜，彼諸眾生即得長者財穀倉庫等受用眾具，亦得田宅園林殿堂城邑聚落國土王都等受用眾具。奢利弗！略說諸菩薩尸羅、羼帝、毘梨耶、第耶那、般若。彼破尸羅眾生，乃至無智眾生，當得智慧。何以故？彼初發心如散種子，當如是見，彼修行已猶如種子增長，不退轉地如成枝葉，一生補處猶如出華，彼如來地猶如成果，隨眾生欲如是聚果，如來涅槃當如是見。奢利弗！以是義故，當知由初發心如來出生，由於如來出諸眾生所有樂具，亦由如來出諸聲聞獨覺。奢利弗！以是義故，善家子善家女所有善根，皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！於意云何？若發大乘善家子善家女，乃至施一燈，彼因緣故何者福多？」如是語已，奢利弗言：「世尊！發大乘者乃至施一燈，福德是多，非聲聞乘獨覺乘以無邊阿僧祇無量燈施。」如是語已，佛言：「奢利弗！甚善甚善。奢利弗！如是如是，如汝所說。何以故？若諸菩薩摩訶薩陀那波羅蜜，即諸眾生陀那波羅蜜。若諸菩薩陀那波羅蜜，彼諸眾生即得飲食衣服瓔珞乘等受用眾具。若諸菩薩陀那波羅蜜，彼諸眾生即得長者財穀倉庫等受用眾具，亦得田宅園林殿堂城邑聚落國土王都等受用眾具。奢利弗！略說諸菩薩尸羅、羼帝、毘梨耶、第耶那、般若。彼破尸羅眾生，乃至無智眾生，當得智慧。何以故？彼初發心如散種子，當如是見，彼修行已猶如種子增長，不退轉地如成枝葉，一生補處猶如出華，彼如來地猶如成果，隨眾生欲如是聚果，如來涅槃當如是見。奢利弗！以是義故，當知由初發心如來出生，由於如來出諸眾生所有樂具，亦由如來出諸聲聞獨覺。奢利弗！以是義故，善家子善家女所有善根，皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！譬如月輪出時，此閻浮洲所有流泉陂池泊河小河大河，彼處皆見月輪，而彼月天子於自宮不動，彼之月輪不近一處，而於諸處現月輪影。如是奢利弗！住十地菩薩摩訶薩，多諸佛剎，乃至多百千俱致那由多佛剎，自身示現彼諸佛剎所有村城聚落國土王都諸處。菩薩摩訶薩自身示現，有處示現陀那波羅蜜，或復捨頭手足眼耳、或捨皮肉筋骨髓心、或捨子女妻妾宅舍村城聚落國土王都、或現無罪法祀大會，須食與食，須飲與飲，如是乃至騎乘衣服鬘香塗香床座倚枕燈明等，示現捨時，為攝慳惜眾生故，乃至為捨五受聚故。有處示現尸羅波羅蜜，不缺不穿不斑不雜，亦如犛牛護尾，為攝破戒眾生故，乃至令住三解脫門故。有處示現羼帝波羅蜜，若截手足及以挑眼自無瞋恚，為攝高慢瞋毒眾生耽富貴者故，乃至令住無生法忍故。有處示現毘梨耶波羅蜜，為懈怠眾生熾然精進故，厭離自樂令諸眾生住樂故，為攝懈怠小精進眾生令住精進故，乃至令住十地故。有處示現弟耶那波羅蜜，遊戲弟耶那解脫三摩地三摩鉢帝，為攝失念不正知無三摩地心亂心眾生故，乃至令住金剛三摩地故。有處示現般若波羅蜜，說難度深佛法故，處非處地非地，如眾生行為說法故。如是奢利弗！住十地菩薩摩訶薩，巧攝方便般若波羅蜜具足，如所欲得如是能作，如諸眾生信諸波羅蜜，如是為諸眾生示現諸波羅蜜，如諸眾生信色，如是為諸眾生示現於色，如信法本，如是為諸眾生說法，令彼眾生當得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如月輪出時，此閻浮洲所有流泉陂池泊河小河大河，彼處皆見月輪，而彼月天子於自宮不動，彼之月輪不近一處，而於諸處現月輪影。如是奢利弗！住十地菩薩摩訶薩，多諸佛剎，乃至多百千俱致那由多佛剎，自身示現彼諸佛剎所有村城聚落國土王都諸處。菩薩摩訶薩自身示現，有處示現陀那波羅蜜，或復捨頭手足眼耳、或捨皮肉筋骨髓心、或捨子女妻妾宅舍村城聚落國土王都、或現無罪法祀大會，須食與食，須飲與飲，如是乃至騎乘衣服鬘香塗香床座倚枕燈明等，示現捨時，為攝慳惜眾生故，乃至為捨五受聚故。有處示現尸羅波羅蜜，不缺不穿不斑不雜，亦如犛牛護尾，為攝破戒眾生故，乃至令住三解脫門故。有處示現羼帝波羅蜜，若截手足及以挑眼自無瞋恚，為攝高慢瞋毒眾生耽富貴者故，乃至令住無生法忍故。有處示現毘梨耶波羅蜜，為懈怠眾生熾然精進故，厭離自樂令諸眾生住樂故，為攝懈怠小精進眾生令住精進故，乃至令住十地故。有處示現弟耶那波羅蜜，遊戲弟耶那解脫三摩地三摩鉢帝，為攝失念不正知無三摩地心亂心眾生故，乃至令住金剛三摩地故。有處示現般若波羅蜜，說難度深佛法故，處非處地非地，如眾生行為說法故。如是奢利弗！住十地菩薩摩訶薩，巧攝方便般若波羅蜜具足，如所欲得如是能作，如諸眾生信諸波羅蜜，如是為諸眾生示現諸波羅蜜，如諸眾生信色，如是為諸眾生示現於色，如信法本，如是為諸眾生說法，令彼眾生當得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！譬如有樹能與諸欲，若有眾生欲得諸寶來到其邊，令彼眾生所欲得滿，若食若衣若瓔珞。若其眾生所須諸寶，金銀毘瑠璃、頗梨赤真珠、馬碯車𤦲，如彼眾生有所須欲，諸寶即生。彼與眾生諸所欲樹，若割若破若斫，不見其樹割處破處及斫損處，轉更增長出種種寶。如是奢利弗！住十地菩薩摩訶薩，有處示現陀那波羅蜜，有處示現尸羅、羼帝、毘梨耶、弟耶那、般若波羅蜜，巧方便為首，有處示現生四天王天、三十三天、須夜摩天、兜率多天、化樂天、他化自在天、諸魔羅身天，乃至諸梵身天、梵光天、梵眾天、梵輔天、大梵天、光天、少光天、無量光天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無熱天、善見天、善現天，乃至生阿迦尼吒天，示現自身說法。有處示現有想無想眾生，乃至非想非非想天，有處示現此閻浮洲作轉輪王身，為眾生說法。有處示現轉輪王四分中一分王形色，有處示現力轉輪王形色。有處示現剎帝利、長者、大臣、王臣、小男小女、婦女丈夫、沙門、婆羅門、尼楗、梵志、天、龍、夜叉、楗闥婆、阿脩羅、伽留茶、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，乃至依城者形色。有處示現聲聞獨覺形色。有處示現下兜率宮、或入母胎、或出生、或梵釋捧接、或行七步、或口出言：『我是世間尊勝，當窮生死。』或詣學堂、或入天祠、或處宮內、或在閻浮樹下、或身出家、或至道場、或降魔羅軍眾、或證無上菩提、或轉法輪、或為四眾八部說法、或現涅槃，或一全身、或如芥子，或熾正法、或現法滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如有樹能與諸欲，若有眾生欲得諸寶來到其邊，令彼眾生所欲得滿，若食若衣若瓔珞。若其眾生所須諸寶，金銀毘瑠璃、頗梨赤真珠、馬碯車𤦲，如彼眾生有所須欲，諸寶即生。彼與眾生諸所欲樹，若割若破若斫，不見其樹割處破處及斫損處，轉更增長出種種寶。如是奢利弗！住十地菩薩摩訶薩，有處示現陀那波羅蜜，有處示現尸羅、羼帝、毘梨耶、弟耶那、般若波羅蜜，巧方便為首，有處示現生四天王天、三十三天、須夜摩天、兜率多天、化樂天、他化自在天、諸魔羅身天，乃至諸梵身天、梵光天、梵眾天、梵輔天、大梵天、光天、少光天、無量光天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無熱天、善見天、善現天，乃至生阿迦尼吒天，示現自身說法。有處示現有想無想眾生，乃至非想非非想天，有處示現此閻浮洲作轉輪王身，為眾生說法。有處示現轉輪王四分中一分王形色，有處示現力轉輪王形色。有處示現剎帝利、長者、大臣、王臣、小男小女、婦女丈夫、沙門、婆羅門、尼楗、梵志、天、龍、夜叉、楗闥婆、阿脩羅、伽留茶、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，乃至依城者形色。有處示現聲聞獨覺形色。有處示現下兜率宮、或入母胎、或出生、或梵釋捧接、或行七步、或口出言：『我是世間尊勝，當窮生死。』或詣學堂、或入天祠、或處宮內、或在閻浮樹下、或身出家、或至道場、或降魔羅軍眾、或證無上菩提、或轉法輪、或為四眾八部說法、或現涅槃，或一全身、或如芥子，或熾正法、或現法滅。

「奢利弗！略說如諸眾生所信說法者，是諸菩薩摩訶薩自身示現，為成熟諸眾生故。如諸眾生信諸法本，是諸菩薩摩訶薩，為諸眾生說於法本，令彼諸眾生等得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！譬如幻師、若幻師弟子，住四大道示種種幻，所謂象馬車步。奢利弗！於意云何？彼四分兵來處去處，十方諸世界中可得知不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！略說如諸眾生所信說法者，是諸菩薩摩訶薩自身示現，為成熟諸眾生故。如諸眾生信諸法本，是諸菩薩摩訶薩，為諸眾生說於法本，令彼諸眾生等得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！譬如幻師、若幻師弟子，住四大道示種種幻，所謂象馬車步。奢利弗！於意云何？彼四分兵來處去處，十方諸世界中可得知不？」

答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！彼幻來去不可得知，而彼幻非無因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！彼幻來去不可得知，而彼幻非無因。」

佛言：「如是奢利弗！彼佛智若來若去，十方諸世界中亦不可知，如來、阿羅訶、三藐三佛陀以是智具足故，十方諸世界中諸眾生所有心行皆如實知，而彼智非無因，彼智最上當如是見。奢利弗！譬如有人被捉咽喉，則諸處根皆當被捉。如是奢利弗！若善家子善家女，以遍智心菩提心中入諸佛法，請諸眾生、攝諸眾生、持諸眾生。奢利弗！譬如有人壽命百歲，將一滴水來與如來、阿羅訶、三藐三佛陀，作如是言：『世尊！我寄此一滴水，願為持之，莫雜餘水。』如來取已擲恒伽大河中，擲已彼一滴水向於大海。時彼壽百歲人，過歲還來作如是言：『世尊！與我前所寄一滴之水，不令雜餘水者。』奢利弗！如來、阿羅訶、三藐三佛陀，有如是智，謂不思智、無比智、出三界智，如來、阿羅訶、三藐三佛陀具是智已，從大海出彼前所寄一滴之水不雜餘水，還與彼人。如是奢利弗！如來、阿羅訶、三藐三佛陀，非一佛剎中說法，亦非二三四五，乃至非千佛剎中說法，種種善巧方便教化眾生。何以故？如來、阿羅訶、三藐三佛陀，不可量阿僧祇不可稱不可說無量千佛剎中說法，種種善巧方便教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是奢利弗！彼佛智若來若去，十方諸世界中亦不可知，如來、阿羅訶、三藐三佛陀以是智具足故，十方諸世界中諸眾生所有心行皆如實知，而彼智非無因，彼智最上當如是見。奢利弗！譬如有人被捉咽喉，則諸處根皆當被捉。如是奢利弗！若善家子善家女，以遍智心菩提心中入諸佛法，請諸眾生、攝諸眾生、持諸眾生。奢利弗！譬如有人壽命百歲，將一滴水來與如來、阿羅訶、三藐三佛陀，作如是言：『世尊！我寄此一滴水，願為持之，莫雜餘水。』如來取已擲恒伽大河中，擲已彼一滴水向於大海。時彼壽百歲人，過歲還來作如是言：『世尊！與我前所寄一滴之水，不令雜餘水者。』奢利弗！如來、阿羅訶、三藐三佛陀，有如是智，謂不思智、無比智、出三界智，如來、阿羅訶、三藐三佛陀具是智已，從大海出彼前所寄一滴之水不雜餘水，還與彼人。如是奢利弗！如來、阿羅訶、三藐三佛陀，非一佛剎中說法，亦非二三四五，乃至非千佛剎中說法，種種善巧方便教化眾生。何以故？如來、阿羅訶、三藐三佛陀，不可量阿僧祇不可稱不可說無量千佛剎中說法，種種善巧方便教化眾生。

「奢利弗！譬如春後夏月正熾熱時，有一丈夫乃與大眾欲過曠野，彼於行時遠見焰動，彼人慰喻彼大眾言：『汝等但來，有水可飲。』爾時彼人令彼大眾望水不絕，速出曠野便得蘇息，不損不傷安隱無畏至自境界。如是奢利弗！如來、阿羅訶、三藐三佛陀，令諸聲聞欲入阿羅漢果為其說法，如阿羅漢所作相應精勤用力，彼既作已便獲其利。奢利弗！若信是法，彼即信無塵法；若信無塵法，彼即信如來、阿羅訶、三藐三佛陀；若信如來、阿羅訶、三藐三佛陀，彼即於無塵法解脫；若於無塵法解脫，彼即解脫生老病死憂悲苦惱。奢利弗！譬如漏盡阿羅漢，在阿蘭拏山遠險之處誦時，彼處有響，彼時更有異人聞已，即得阿羅漢果。奢利弗！於意云何？彼人是誰調伏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如春後夏月正熾熱時，有一丈夫乃與大眾欲過曠野，彼於行時遠見焰動，彼人慰喻彼大眾言：『汝等但來，有水可飲。』爾時彼人令彼大眾望水不絕，速出曠野便得蘇息，不損不傷安隱無畏至自境界。如是奢利弗！如來、阿羅訶、三藐三佛陀，令諸聲聞欲入阿羅漢果為其說法，如阿羅漢所作相應精勤用力，彼既作已便獲其利。奢利弗！若信是法，彼即信無塵法；若信無塵法，彼即信如來、阿羅訶、三藐三佛陀；若信如來、阿羅訶、三藐三佛陀，彼即於無塵法解脫；若於無塵法解脫，彼即解脫生老病死憂悲苦惱。奢利弗！譬如漏盡阿羅漢，在阿蘭拏山遠險之處誦時，彼處有響，彼時更有異人聞已，即得阿羅漢果。奢利弗！於意云何？彼人是誰調伏？」

答言：「世尊！是阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「世尊！是阿羅漢。」

佛言：「奢利弗！於意云何？彼漏盡阿羅漢，豈作如是念言：『我若誦時，當有眾生得調伏耶？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！於意云何？彼漏盡阿羅漢，豈作如是念言：『我若誦時，當有眾生得調伏耶？』」

答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！」

佛言：「奢利弗！於意云何？彼響從內、從外、從內外出？莫作是見。若諸眾生所出音辭當如是信，若有是說彼亦隨我。奢利弗！譬如丈夫婦女於睡夢中，乃見如來與聲聞眾圍繞說法。奢利弗！於意云何，如來聲聞其實來不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！於意云何？彼響從內、從外、從內外出？莫作是見。若諸眾生所出音辭當如是信，若有是說彼亦隨我。奢利弗！譬如丈夫婦女於睡夢中，乃見如來與聲聞眾圍繞說法。奢利弗！於意云何，如來聲聞其實來不？」

答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！」

佛言：「如是奢利弗！若人現見我聲聞眾圍繞說法，當信如夢，彼即現前見我及以法僧。奢利弗！譬如大海非無有寶而不取寶。何以故？彼於先世不曾作取寶業，是故彼摩尼寶黑不識不取。若人曾作摩尼寶業，彼即得入寶洲，入寶洲已取摩尼寶。如是奢利弗！非無法界，而不覺阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！但彼先世於佛境界，不作善根亦不發起，是故今入聲聞，彼等不行如來行處，亦無如來功德，不具如來力、無畏等及無礙智；如來、阿羅訶、三藐三佛陀，則具如來力、無畏等及無礙智。奢利弗！譬如丈夫婦女執鏡自看面輪，見自面相便生喜躍。如是奢利弗！無聞凡夫不知影喻法本故，馳走流轉而生愛樂。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，我今為諸眾生說法，令於流轉當知當斷。奢利弗！菩薩摩訶薩當信諸法空虛不牢，如是當行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是奢利弗！若人現見我聲聞眾圍繞說法，當信如夢，彼即現前見我及以法僧。奢利弗！譬如大海非無有寶而不取寶。何以故？彼於先世不曾作取寶業，是故彼摩尼寶黑不識不取。若人曾作摩尼寶業，彼即得入寶洲，入寶洲已取摩尼寶。如是奢利弗！非無法界，而不覺阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！但彼先世於佛境界，不作善根亦不發起，是故今入聲聞，彼等不行如來行處，亦無如來功德，不具如來力、無畏等及無礙智；如來、阿羅訶、三藐三佛陀，則具如來力、無畏等及無礙智。奢利弗！譬如丈夫婦女執鏡自看面輪，見自面相便生喜躍。如是奢利弗！無聞凡夫不知影喻法本故，馳走流轉而生愛樂。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，我今為諸眾生說法，令於流轉當知當斷。奢利弗！菩薩摩訶薩當信諸法空虛不牢，如是當行。

「奢利弗！譬如如來、阿羅訶、三藐三佛陀有所作化，彼化生時無所生、滅時無所滅，於佛境界若問若答，此非二法，如來所化生時無所生、滅時無所滅。如是奢利弗！得無生法忍菩薩摩訶薩覺諸法無生，覺已不得一法，若生時生無處法生、若滅時滅亦無有為無為。何以故？菩薩摩訶薩覺諸法無二故。奢利弗！譬如沫搏無有牢固，彼無牢固當隨順知。如是奢利弗！諸法無牢固，諸法是空，當隨順知，諸法如海，本性無有二相。奢利弗！譬如水泡從因緣生，以一一因不能得生。如是奢利弗！凡有眾生因不正念欲取於生，彼皆虛無空不牢固，彼諸眾生於實際中不如實知，不見不入不覺。我為彼等眾生，昔著如是鎧甲，云何令彼諸眾生等當見實際？我應為說流轉輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如如來、阿羅訶、三藐三佛陀有所作化，彼化生時無所生、滅時無所滅，於佛境界若問若答，此非二法，如來所化生時無所生、滅時無所滅。如是奢利弗！得無生法忍菩薩摩訶薩覺諸法無生，覺已不得一法，若生時生無處法生、若滅時滅亦無有為無為。何以故？菩薩摩訶薩覺諸法無二故。奢利弗！譬如沫搏無有牢固，彼無牢固當隨順知。如是奢利弗！諸法無牢固，諸法是空，當隨順知，諸法如海，本性無有二相。奢利弗！譬如水泡從因緣生，以一一因不能得生。如是奢利弗！凡有眾生因不正念欲取於生，彼皆虛無空不牢固，彼諸眾生於實際中不如實知，不見不入不覺。我為彼等眾生，昔著如是鎧甲，云何令彼諸眾生等當見實際？我應為說流轉輪迴。

「奢利弗！譬如鳥行虛空無法障礙。如是奢利弗，菩薩乘善家子善家女等，於諸法無礙際、無塵際、無二際，信於遍智，我說是菩薩乘善家子善家女等，決定阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！譬如神通比丘行虛空時，雖見其行不見步跡。如是奢利弗！見菩薩行，而不能說彼法及善根迴向處。何以故？奢利弗！我所覺法不可言說，彼法諸天、龍、夜叉、揵闥婆、阿脩羅、伽留荼、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等不能成就，唯除諸菩薩摩訶薩於諸世界最勝具足上智着大鎧甲。何以故？彼菩薩摩訶薩，諸天等世皆不能及。奢利弗！譬如手足能作諸事。如是奢利弗！於此法本當如是見。奢利弗！譬如有人能以一指示現五指。於意云何，彼難作不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如鳥行虛空無法障礙。如是奢利弗，菩薩乘善家子善家女等，於諸法無礙際、無塵際、無二際，信於遍智，我說是菩薩乘善家子善家女等，決定阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！譬如神通比丘行虛空時，雖見其行不見步跡。如是奢利弗！見菩薩行，而不能說彼法及善根迴向處。何以故？奢利弗！我所覺法不可言說，彼法諸天、龍、夜叉、揵闥婆、阿脩羅、伽留荼、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等不能成就，唯除諸菩薩摩訶薩於諸世界最勝具足上智着大鎧甲。何以故？彼菩薩摩訶薩，諸天等世皆不能及。奢利弗！譬如手足能作諸事。如是奢利弗！於此法本當如是見。奢利弗！譬如有人能以一指示現五指。於意云何，彼難作不？」

奢利弗言：「甚難。婆伽婆！甚難。脩伽多！」佛言：「奢利弗！我此說難，如虛空等法界，虛空等法覺已，為他解說此難於彼，我說希有。何以故？奢利弗！彼菩薩摩訶薩，虛空等法覺已，不作戲論而能增長。如是奢利弗！所有善根菩薩摩訶薩，當覺阿耨多羅三藐三菩提，彼諸善根皆是虛無空不牢固，阿耨多羅三藐三菩提示現已，彼諸善根乃不欺誑，覺阿耨多羅三藐三菩提。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，我信諸法是不牢固，若不入此忍者，不能成就八人法、須陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿羅漢法，何況覺阿耨多羅三藐三菩提，唯除諸菩薩摩訶薩於諸三界最勝具足上智。奢利弗！是故菩薩摩訶薩應近善友承事供養。何者善友？所謂示教行六波羅蜜。若以餘教，彼非善友。若菩薩摩訶薩，如是言、如是教，如是應學諸波羅蜜，如是應學諸菩薩法，當知彼名菩薩摩訶薩真實善友。奢利弗！譬如以一滴穌擲大海中，於意云何？此為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「甚難。婆伽婆！甚難。脩伽多！」佛言：「奢利弗！我此說難，如虛空等法界，虛空等法覺已，為他解說此難於彼，我說希有。何以故？奢利弗！彼菩薩摩訶薩，虛空等法覺已，不作戲論而能增長。如是奢利弗！所有善根菩薩摩訶薩，當覺阿耨多羅三藐三菩提，彼諸善根皆是虛無空不牢固，阿耨多羅三藐三菩提示現已，彼諸善根乃不欺誑，覺阿耨多羅三藐三菩提。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，我信諸法是不牢固，若不入此忍者，不能成就八人法、須陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿羅漢法，何況覺阿耨多羅三藐三菩提，唯除諸菩薩摩訶薩於諸三界最勝具足上智。奢利弗！是故菩薩摩訶薩應近善友承事供養。何者善友？所謂示教行六波羅蜜。若以餘教，彼非善友。若菩薩摩訶薩，如是言、如是教，如是應學諸波羅蜜，如是應學諸菩薩法，當知彼名菩薩摩訶薩真實善友。奢利弗！譬如以一滴穌擲大海中，於意云何？此為多不？」

奢利弗言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！於彼水中還是一滴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「不也。婆伽婆！不也。脩伽多！於彼水中還是一滴。」

佛言：「如是如是。奢利弗！諸聲聞獨覺戒、定、智、解脫、解脫知見少攝，不能為諸眾生而作利益。奢利弗！譬如以一滴油擲華池中，彼則遍滿不知其油滴法。如是奢利弗！諸菩薩摩訶薩戒、定、智、解脫、解脫知見，乃至諸有善根，為諸眾生當得受用，乃至究竟涅槃。奢利弗！譬如有一丈夫於大海中，破百分毛取一滴水。於意云何？彼一滴水比於大海水聚，何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。奢利弗！諸聲聞獨覺戒、定、智、解脫、解脫知見少攝，不能為諸眾生而作利益。奢利弗！譬如以一滴油擲華池中，彼則遍滿不知其油滴法。如是奢利弗！諸菩薩摩訶薩戒、定、智、解脫、解脫知見，乃至諸有善根，為諸眾生當得受用，乃至究竟涅槃。奢利弗！譬如有一丈夫於大海中，破百分毛取一滴水。於意云何？彼一滴水比於大海水聚，何者為多？」

奢利弗言：「世尊！假使取百踰闍那，猶當是少，何況彼人破百分毛取一滴水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「世尊！假使取百踰闍那，猶當是少，何況彼人破百分毛取一滴水。」

佛言：「奢利弗！如是諸聲聞獨覺智如一滴水，諸菩薩摩訶薩知見如大海水聚。諸菩薩摩訶薩具足是知見故，能成熟諸眾生，乃至將到無餘涅槃界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！如是諸聲聞獨覺智如一滴水，諸菩薩摩訶薩知見如大海水聚。諸菩薩摩訶薩具足是知見故，能成熟諸眾生，乃至將到無餘涅槃界。」

佛說此讚諸菩薩摩訶薩功德法本時，無量阿僧祇無邊諸眾生等發阿耨多羅三藐三菩提心，無量阿僧祇無邊諸菩薩摩訶薩善根熾然增長勸行成就，無量阿僧祇無邊天人等世遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此讚諸菩薩摩訶薩功德法本時，無量阿僧祇無邊諸眾生等發阿耨多羅三藐三菩提心，無量阿僧祇無邊諸菩薩摩訶薩善根熾然增長勸行成就，無量阿僧祇無邊天人等世遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。

佛說此經時，尊者奢利弗，及餘諸比丘、比丘尼、優波塞、迦優波斯迦，天、人、楗闥婆、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經時，尊者奢利弗，及餘諸比丘、比丘尼、優波塞、迦優波斯迦，天、人、楗闥婆、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。