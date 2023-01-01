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隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

復次說此法時，命者奢利弗，從座而起，一肩優多羅僧伽作已，右膝著地，合掌白言：「大德世尊！我欲少問，願佛聽許，如我所問，賜為解說。」如是語已，佛告命者奢利弗言：「奢利弗！隨汝所欲，當問如來阿羅訶三藐三佛陀；其所問者，我為汝說，令心歡喜。」如是語已，命者奢利弗言：「大德世尊！此閻浮洲若有雨時，於何處雨當名善雨？」如是語已，佛告命者奢利弗言：「甚善奢利弗！汝以妙辯善思念如是義，欲問如來，汝欲利益多眾生故，欲令多人得安樂故，憐愍世間、利益安樂諸天人故，亦為現在未來發菩薩乘諸善家子善家女等，令生精進力故。奢利弗！善聽善念！我為汝說。」奢利弗言：「如是世尊！我今樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說此法時，命者奢利弗，從座而起，一肩優多羅僧伽作已，右膝著地，合掌白言：「大德世尊！我欲少問，願佛聽許，如我所問，賜為解說。」如是語已，佛告命者奢利弗言：「奢利弗！隨汝所欲，當問如來阿羅訶三藐三佛陀；其所問者，我為汝說，令心歡喜。」如是語已，命者奢利弗言：「大德世尊！此閻浮洲若有雨時，於何處雨當名善雨？」如是語已，佛告命者奢利弗言：「甚善奢利弗！汝以妙辯善思念如是義，欲問如來，汝欲利益多眾生故，欲令多人得安樂故，憐愍世間、利益安樂諸天人故，亦為現在未來發菩薩乘諸善家子善家女等，令生精進力故。奢利弗！善聽善念！我為汝說。」奢利弗言：「如是世尊！我今樂聞。」

佛告奢利弗言：「奢利弗！閻浮洲人，所有甘蔗蒲桃、大麥小麥、胡麻稻粟、小豆大豆、江豆畢豆、迦荼訶利那豆(似大豆，此土無)，如是等田及餘苗稼，於彼處雨名為善雨。何以故？若於彼處成就諸味，閻浮洲人得用活命，是故於彼處雨，名為善雨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告奢利弗言：「奢利弗！閻浮洲人，所有甘蔗蒲桃、大麥小麥、胡麻稻粟、小豆大豆、江豆畢豆、迦荼訶利那豆(似大豆，此土無)，如是等田及餘苗稼，於彼處雨名為善雨。何以故？若於彼處成就諸味，閻浮洲人得用活命，是故於彼處雨，名為善雨。」

奢利弗復言：「世尊！善家子善家女，若欲法施，於何處與名為善與？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗復言：「世尊！善家子善家女，若欲法施，於何處與名為善與？」

佛告奢利弗言：「奢利弗！我說法施，若於諸處普法施時，名為善與。奢利弗！我今復說，若法施時與諸菩薩摩訶薩，於法施中名為勝上善與。何以故？彼善家子為諸眾生求法，是故施彼法時，名為勝上善與。奢利弗！譬如於大海雨，非不有果、非無受用。如是奢利弗！若於菩薩摩訶薩所，與法施時，非不有果、非無受用。何以故？彼善家子為諸眾生求法故。奢利弗！譬如有人磨拭摩尼寶時，若勤用力，名為善作。何以故？奢利弗！磨拭摩尼寶時，與作百千水精珠等。如是奢利弗！於諸菩薩摩訶薩所，若作力者，名為善作。何以故？彼善家子為諸眾生，當求阿耨多羅三藐三菩提，發行無上菩提故。奢利弗！譬如大海，無處不得下、無處不得入。何以故？大海漸深、大海漸下，是故無處不得下、無處不得入。如是奢利弗！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜巧方便中修菩薩行，亦無有法而不能說。奢利弗！譬如一滴水池種優鉢羅華葉出生，雖同一池，其華外葉不如是妙，不得如是稱讚貴重，然彼內華則為男子女人稱讚貴重。如是奢利弗！聲聞獨覺同一法界證已，不得如是稱讚貴重，然彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，則為世間天、人、阿修羅等稱讚貴重。是故奢利弗！見是義故，善家子善家女應發是心：『莫同一法界證而得聲聞獨覺名字，不得如是稱讚貴重，如彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，我等今者應發阿耨多羅三藐三菩提心，當得如是稱讚貴重，如彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀。』奢利弗！譬如若沈水樹、若栴檀樹，其葉不得稱讚貴重如自體香。如是奢利弗！同一法界證已，聲聞獨覺智慧，不得具足如真實香，然彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，真香具足。奢利弗！見是義故，善家子善家女所有善根，皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告奢利弗言：「奢利弗！我說法施，若於諸處普法施時，名為善與。奢利弗！我今復說，若法施時與諸菩薩摩訶薩，於法施中名為勝上善與。何以故？彼善家子為諸眾生求法，是故施彼法時，名為勝上善與。奢利弗！譬如於大海雨，非不有果、非無受用。如是奢利弗！若於菩薩摩訶薩所，與法施時，非不有果、非無受用。何以故？彼善家子為諸眾生求法故。奢利弗！譬如有人磨拭摩尼寶時，若勤用力，名為善作。何以故？奢利弗！磨拭摩尼寶時，與作百千水精珠等。如是奢利弗！於諸菩薩摩訶薩所，若作力者，名為善作。何以故？彼善家子為諸眾生，當求阿耨多羅三藐三菩提，發行無上菩提故。奢利弗！譬如大海，無處不得下、無處不得入。何以故？大海漸深、大海漸下，是故無處不得下、無處不得入。如是奢利弗！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜巧方便中修菩薩行，亦無有法而不能說。奢利弗！譬如一滴水池種優鉢羅華葉出生，雖同一池，其華外葉不如是妙，不得如是稱讚貴重，然彼內華則為男子女人稱讚貴重。如是奢利弗！聲聞獨覺同一法界證已，不得如是稱讚貴重，然彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，則為世間天、人、阿修羅等稱讚貴重。是故奢利弗！見是義故，善家子善家女應發是心：『莫同一法界證而得聲聞獨覺名字，不得如是稱讚貴重，如彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，我等今者應發阿耨多羅三藐三菩提心，當得如是稱讚貴重，如彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀。』奢利弗！譬如若沈水樹、若栴檀樹，其葉不得稱讚貴重如自體香。如是奢利弗！同一法界證已，聲聞獨覺智慧，不得具足如真實香，然彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，真香具足。奢利弗！見是義故，善家子善家女所有善根，皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！我說彼等由善友滿，於阿耨多羅三藐三菩提中歡喜愛者，教彼勤行令歡喜愛。何以故？奢利弗！我昔亦由善友攝故，今成阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！如有一人欲取珍寶，更第二人亦欲取寶，彼者前人示第二人向寶洲道所出寶處，我說是人無有慳悋。如是奢利弗！若示遍智寶洲道者，我說是人亦無慳悋。奢利弗！如大價寶直多百千，出大海中，寶在海時無人磨拭，至閻浮洲乃有磨拭。如是奢利弗！若有欲見如來者，發阿耨多羅三藐三菩提心，各各見佛勝功德已，彼即廣行當成聲聞，彼廣行已當成獨覺，彼廣行已當成阿耨多羅三藐三菩提，餘諸善根由值善友皆成廣大。奢利弗！見是義故，善家子善家女應求善友親近承事，既承事已須修多業，不久當成阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我昔亦由善友攝故，今成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！我說彼等由善友滿，於阿耨多羅三藐三菩提中歡喜愛者，教彼勤行令歡喜愛。何以故？奢利弗！我昔亦由善友攝故，今成阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！如有一人欲取珍寶，更第二人亦欲取寶，彼者前人示第二人向寶洲道所出寶處，我說是人無有慳悋。如是奢利弗！若示遍智寶洲道者，我說是人亦無慳悋。奢利弗！如大價寶直多百千，出大海中，寶在海時無人磨拭，至閻浮洲乃有磨拭。如是奢利弗！若有欲見如來者，發阿耨多羅三藐三菩提心，各各見佛勝功德已，彼即廣行當成聲聞，彼廣行已當成獨覺，彼廣行已當成阿耨多羅三藐三菩提，餘諸善根由值善友皆成廣大。奢利弗！見是義故，善家子善家女應求善友親近承事，既承事已須修多業，不久當成阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我昔亦由善友攝故，今成阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！如摩尼寶，若磨拭時細末流下，然其細末，不得如是稱讚貴重，如彼摩尼大寶，則為國王若王大臣及餘智人能別寶者，稱讚貴重。如是奢利弗！聲聞獨覺雖同一法界證，不得如是稱讚貴重，然彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，則為世間諸天及人、若乾闥婆、阿修羅等，稱讚貴重。奢利弗！譬如有人，自將金摶詣金師所、若金師弟子所，到已告言：『汝取此金為我作釧，我著脚上。』時彼金師若彼弟子，告言丈夫：『我以此金為作瓔珞，隨汝頂戴若頸若手，繫已，多有百千人眾見生歡喜，讚歎於汝。』奢利弗！時彼愚人不用金師利益善語，報金師言：『汝但為我作於脚釧。』如是奢利弗！善家子善家女，若如來所、若聲聞所，作勝上施法時，或有善友來至其所，告言：『丈夫！汝今作此勝上施法，是不順善。所謂以此勝上施法，而於有量法中迴向若聲聞地若獨覺地。汝今作此勝上施法，所有善根，堪能迴向阿耨多羅三藐三菩提。』奢利弗！於世間出世間法中，諸佛世尊最是第一巧勝智慧。奢利弗！是故諸佛世尊，讚歎阿耨多羅三藐三菩提。何以故？此是無上迴向，所謂阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！見是義故，善家子善家女所有善根，皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！如摩尼寶，若磨拭時細末流下，然其細末，不得如是稱讚貴重，如彼摩尼大寶，則為國王若王大臣及餘智人能別寶者，稱讚貴重。如是奢利弗！聲聞獨覺雖同一法界證，不得如是稱讚貴重，然彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，則為世間諸天及人、若乾闥婆、阿修羅等，稱讚貴重。奢利弗！譬如有人，自將金摶詣金師所、若金師弟子所，到已告言：『汝取此金為我作釧，我著脚上。』時彼金師若彼弟子，告言丈夫：『我以此金為作瓔珞，隨汝頂戴若頸若手，繫已，多有百千人眾見生歡喜，讚歎於汝。』奢利弗！時彼愚人不用金師利益善語，報金師言：『汝但為我作於脚釧。』如是奢利弗！善家子善家女，若如來所、若聲聞所，作勝上施法時，或有善友來至其所，告言：『丈夫！汝今作此勝上施法，是不順善。所謂以此勝上施法，而於有量法中迴向若聲聞地若獨覺地。汝今作此勝上施法，所有善根，堪能迴向阿耨多羅三藐三菩提。』奢利弗！於世間出世間法中，諸佛世尊最是第一巧勝智慧。奢利弗！是故諸佛世尊，讚歎阿耨多羅三藐三菩提。何以故？此是無上迴向，所謂阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！見是義故，善家子善家女所有善根，皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！如有二人，於中一人善作金色劫波娑縷，同一樹生，所作細衣價直百千。一人欲作僕使麁衣，到織師所，告言：『丈夫！我此金色劫波娑縷善料理訖，同一樹生，為我好織。』織師報言：『丈夫！我當與汝作衣價直百千，何用麁衣？』彼人不納織師善語，報織師言：『但為我作僕使麁衣。』如是奢利弗！雖同一法、同一善根，或有攀緣聲聞地者，或有攀緣獨覺地者，或有住於無上道者。奢利弗！於中若有攀緣聲聞獨覺地者，應當語言：『汝此善根是如來因。』若求無上佛菩提者，應亦語言：『汝此施法所有善根，當同一聚迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，以彼善根施諸眾生，作無盡心當攝取之，因此善根願諸眾生，當得具足不可思智不可稱智，三界最勝無上智等，如彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀。』奢利弗！見是義故，善家子善家女，應種善根於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！如有二人，於中一人善作金色劫波娑縷，同一樹生，所作細衣價直百千。一人欲作僕使麁衣，到織師所，告言：『丈夫！我此金色劫波娑縷善料理訖，同一樹生，為我好織。』織師報言：『丈夫！我當與汝作衣價直百千，何用麁衣？』彼人不納織師善語，報織師言：『但為我作僕使麁衣。』如是奢利弗！雖同一法、同一善根，或有攀緣聲聞地者，或有攀緣獨覺地者，或有住於無上道者。奢利弗！於中若有攀緣聲聞獨覺地者，應當語言：『汝此善根是如來因。』若求無上佛菩提者，應亦語言：『汝此施法所有善根，當同一聚迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，以彼善根施諸眾生，作無盡心當攝取之，因此善根願諸眾生，當得具足不可思智不可稱智，三界最勝無上智等，如彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀。』奢利弗！見是義故，善家子善家女，應種善根於阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！譬如國王第一夫人產生八子，於諸子中惟有一子具足王相，得紹王位以水灌頂，餘諸王子復悉圍遶依法奉事。奢利弗！於意云何，非彼母腹而有過失，令餘王子不得灌頂大王位耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如國王第一夫人產生八子，於諸子中惟有一子具足王相，得紹王位以水灌頂，餘諸王子復悉圍遶依法奉事。奢利弗！於意云何，非彼母腹而有過失，令餘王子不得灌頂大王位耶？」

奢利弗言：「不也。大德世尊！何以故？彼餘王子，自於往昔不作王業、不種善根，以是因緣，彼餘王子悉不得紹灌頂王位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「不也。大德世尊！何以故？彼餘王子，自於往昔不作王業、不種善根，以是因緣，彼餘王子悉不得紹灌頂王位。」

佛言：「如是。奢利弗！同證一法界已，如來、阿羅訶、三藐三佛陀得名法王，餘諸善家子等，得聲聞名，非此法界有過失耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。奢利弗！同證一法界已，如來、阿羅訶、三藐三佛陀得名法王，餘諸善家子等，得聲聞名，非此法界有過失耶？」

奢利弗言：「不也。世尊！非此法界有其過失，然由彼等於往昔時所作善根不能迴向無上菩提，不行此道，亦不發願，不作勝上善根，又不願求遍知利益，是故今但生聲聞事。彼等亦不行如來行，又無如來功德，不具神通，如諸如來、阿羅訶、三藐三佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「不也。世尊！非此法界有其過失，然由彼等於往昔時所作善根不能迴向無上菩提，不行此道，亦不發願，不作勝上善根，又不願求遍知利益，是故今但生聲聞事。彼等亦不行如來行，又無如來功德，不具神通，如諸如來、阿羅訶、三藐三佛陀。」

「奢利弗！以是義故，善家子善家女，所作善根皆應迴向無上菩提。奢利弗！譬如波利質多羅俱毘陀羅樹，有時初生三十三天皆大歡喜，作如是言：『此樹既生三十三天，不應久空。』如是奢利弗！有時善家子善家女，發無上菩提心，彼時所有正信三寶天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、伽留茶、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，心生忻躍，云此道場不應久空，菩薩摩訶薩得成無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！以是義故，善家子善家女，所作善根皆應迴向無上菩提。奢利弗！譬如波利質多羅俱毘陀羅樹，有時初生三十三天皆大歡喜，作如是言：『此樹既生三十三天，不應久空。』如是奢利弗！有時善家子善家女，發無上菩提心，彼時所有正信三寶天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、伽留茶、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，心生忻躍，云此道場不應久空，菩薩摩訶薩得成無上菩提。

「奢利弗！譬如彼波利質多羅俱毘陀羅樹，三十三天見葉出時不讚不重，若見華時心生忻躍。如是奢利弗！聲聞獨覺證一法界，諸天世人不讚不重，若見如來、阿羅訶、三藐三佛陀，心生欣躍。何以故？如來、阿羅訶、三藐三佛陀，具諸善根及三十二大丈夫相，所有光明勝於日月，能照無量諸佛剎土憐愍眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如彼波利質多羅俱毘陀羅樹，三十三天見葉出時不讚不重，若見華時心生忻躍。如是奢利弗！聲聞獨覺證一法界，諸天世人不讚不重，若見如來、阿羅訶、三藐三佛陀，心生欣躍。何以故？如來、阿羅訶、三藐三佛陀，具諸善根及三十二大丈夫相，所有光明勝於日月，能照無量諸佛剎土憐愍眾生。

「奢利弗！譬如彼波利質多羅俱毘陀羅樹，若增長時，三十三天，應知此樹不久當有多葉，百千俱致那由多葉，乃至無量阿僧祇葉以覆其上。如是奢利弗！彼初發心菩薩摩訶薩，生時長時應知當有百千俱致那由多等聲聞，乃至無量無邊阿僧祇諸聲聞眾，圍繞在前，多有聲聞獨覺出現。奢利弗！譬如須彌山王，有別峯處高百踰闍那，或高二百踰闍那，乃至七百踰闍那，此等別峯不得言是大須彌山。如是奢利弗！從如來智出生聲聞，亦不得言其智具足如諸如來、阿羅訶、三藐三佛陀，彼亦不具足如來十力、四無畏智、無礙智等；然其如來、阿羅訶、三藐三佛陀，則具諸力、無畏、無礙智等。奢利弗！譬如須彌山王住處，應知即有多天子眾，百千俱致那由多等，乃至無量無邊諸天子眾，出現於彼在其山頂，受天福報心甚愛樂，天欲遊處隨意即遊。如是奢利弗！彼初發心菩薩摩訶薩，生時長時，善根迴向無上菩提，應知當有多聲聞眾，百千俱致那由多等，乃至無量無邊諸聲聞眾出現於世，諸聖行處隨意即遊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如彼波利質多羅俱毘陀羅樹，若增長時，三十三天，應知此樹不久當有多葉，百千俱致那由多葉，乃至無量阿僧祇葉以覆其上。如是奢利弗！彼初發心菩薩摩訶薩，生時長時應知當有百千俱致那由多等聲聞，乃至無量無邊阿僧祇諸聲聞眾，圍繞在前，多有聲聞獨覺出現。奢利弗！譬如須彌山王，有別峯處高百踰闍那，或高二百踰闍那，乃至七百踰闍那，此等別峯不得言是大須彌山。如是奢利弗！從如來智出生聲聞，亦不得言其智具足如諸如來、阿羅訶、三藐三佛陀，彼亦不具足如來十力、四無畏智、無礙智等；然其如來、阿羅訶、三藐三佛陀，則具諸力、無畏、無礙智等。奢利弗！譬如須彌山王住處，應知即有多天子眾，百千俱致那由多等，乃至無量無邊諸天子眾，出現於彼在其山頂，受天福報心甚愛樂，天欲遊處隨意即遊。如是奢利弗！彼初發心菩薩摩訶薩，生時長時，善根迴向無上菩提，應知當有多聲聞眾，百千俱致那由多等，乃至無量無邊諸聲聞眾出現於世，諸聖行處隨意即遊。

「奢利弗！譬如須彌山王住處，即有四畔俱時而住終無先後。如是奢利弗！菩薩摩訶薩善根迴向無上菩提，爾時即有佛性佛地佛智佛功德等俱時出生，亦無先後。奢利弗！譬如須彌山王住處，若分分斷，比於餘山猶為高大。如是奢利弗！彼初發心菩薩摩訶薩，善根迴向無上菩提，若即以比諸餘善根，足為最上高大住持。奢利弗！譬如須彌山王有金色邊，若諸鳥獸至其邊者，皆同一色所謂金色，即與師子獸王同色。奢利弗！雖與師子獸王同一金色，然其力勢功德名稱，彼悉不共師子王等，亦復不如師子獸王遊戲頻申無畏吼聲。如是奢利弗！聲聞獨覺雖與如來同於一味謂解脫味，不得即共如來、阿羅訶、三藐三佛陀等，彼無如來如是功德、諸力、無畏、師子吼聲；然其如來則具方便智慧諸法，此方便智，聲聞獨覺尚皆不聞，況能出生？如來功德、如來遊戲、如來雷聲，如來以師子吼而吼高出諸世。奢利弗！如諸鳥獸與師子王雖同一色，而餘功德悉不共等，不得名為師子獸王。如是奢利弗！聲聞獨覺雖與如來同解脫味，而亦不共如來齊等，以彼不得功德名稱，不得如來無上上名及如來體，又亦不得無上菩提、諸力、無畏、無礙智等；以是諸力、無畏、無礙智等具足故，名如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗！見是義故，善家子善家女所作善根，皆當迴向無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如須彌山王住處，即有四畔俱時而住終無先後。如是奢利弗！菩薩摩訶薩善根迴向無上菩提，爾時即有佛性佛地佛智佛功德等俱時出生，亦無先後。奢利弗！譬如須彌山王住處，若分分斷，比於餘山猶為高大。如是奢利弗！彼初發心菩薩摩訶薩，善根迴向無上菩提，若即以比諸餘善根，足為最上高大住持。奢利弗！譬如須彌山王有金色邊，若諸鳥獸至其邊者，皆同一色所謂金色，即與師子獸王同色。奢利弗！雖與師子獸王同一金色，然其力勢功德名稱，彼悉不共師子王等，亦復不如師子獸王遊戲頻申無畏吼聲。如是奢利弗！聲聞獨覺雖與如來同於一味謂解脫味，不得即共如來、阿羅訶、三藐三佛陀等，彼無如來如是功德、諸力、無畏、師子吼聲；然其如來則具方便智慧諸法，此方便智，聲聞獨覺尚皆不聞，況能出生？如來功德、如來遊戲、如來雷聲，如來以師子吼而吼高出諸世。奢利弗！如諸鳥獸與師子王雖同一色，而餘功德悉不共等，不得名為師子獸王。如是奢利弗！聲聞獨覺雖與如來同解脫味，而亦不共如來齊等，以彼不得功德名稱，不得如來無上上名及如來體，又亦不得無上菩提、諸力、無畏、無礙智等；以是諸力、無畏、無礙智等具足故，名如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗！見是義故，善家子善家女所作善根，皆當迴向無上菩提。

「奢利弗！譬如四天王天普於須彌山邊而住，三十三天住於山頂。奢利弗！於意云何？須彌山上豈不容受四天王天，而彼四王不住頂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如四天王天普於須彌山邊而住，三十三天住於山頂。奢利弗！於意云何？須彌山上豈不容受四天王天，而彼四王不住頂耶？」

奢利弗言：「不也。世尊！須彌山上非是不容四天王天，而彼不住，但彼往昔不種山上受用福報，以其不作如是業故，不得住於須彌山頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「不也。世尊！須彌山上非是不容四天王天，而彼不住，但彼往昔不種山上受用福報，以其不作如是業故，不得住於須彌山頂。」

「如是奢利弗！我此法體亦無過失，而不容受諸聲聞等，令其不得十方世界智，以彼往昔所作善根，不知迴向無上菩提，亦不發願修如是行，不發最上遍智智心，是故今作聲聞，不得遊於如來行處，又無如來功德，亦不具足諸力、無畏、無礙智等；以佛具足是智故，名如來、阿羅訶、三藐三佛陀。奢利弗！譬如大海不停死屍。如是奢利弗！阿鞞跋致菩薩摩訶薩，不共慳居。奢利弗！譬如大海潮不過時。如是奢利弗！阿鞞跋致菩薩摩訶薩，若乞士來終不過時。奢利弗！譬如有人若取滴水於大海中，皆是一味所謂醎味。如是奢利弗！菩薩摩訶薩若以種種百千諸門所作善根迴向無上菩提，皆成一味謂遍智味。奢利弗！譬如金性出金(謂金鑛也)，隨種種意作諸瓔珞，轉得種種瓔珞名字。如是奢利弗！以一佛智轉成多種百千瓔珞，所謂出生眾生善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是奢利弗！我此法體亦無過失，而不容受諸聲聞等，令其不得十方世界智，以彼往昔所作善根，不知迴向無上菩提，亦不發願修如是行，不發最上遍智智心，是故今作聲聞，不得遊於如來行處，又無如來功德，亦不具足諸力、無畏、無礙智等；以佛具足是智故，名如來、阿羅訶、三藐三佛陀。奢利弗！譬如大海不停死屍。如是奢利弗！阿鞞跋致菩薩摩訶薩，不共慳居。奢利弗！譬如大海潮不過時。如是奢利弗！阿鞞跋致菩薩摩訶薩，若乞士來終不過時。奢利弗！譬如有人若取滴水於大海中，皆是一味所謂醎味。如是奢利弗！菩薩摩訶薩若以種種百千諸門所作善根迴向無上菩提，皆成一味謂遍智味。奢利弗！譬如金性出金(謂金鑛也)，隨種種意作諸瓔珞，轉得種種瓔珞名字。如是奢利弗！以一佛智轉成多種百千瓔珞，所謂出生眾生善根。

「奢利弗！如王作錢，若已印有文者得名為錢，若未印無文者不得錢名。如是奢利弗！菩薩摩訶薩未得無生法忍，諸佛世尊未授阿耨多羅三藐三菩提記，若得無生法忍已，諸佛世尊然後記言：『汝善家子！於未來世，當得如來、阿羅訶、三藐三佛陀。』奢利弗！譬如外道仙人有天眼者，若見有人初住脇胎未記色類，以其未成男女相故，後時若成男女相已，外道仙人方以天眼，記言當生是男是女。如是奢利弗！菩薩未得無生法忍，諸佛世尊未授阿耨多羅三藐三菩提記。若彼後得無生法忍，諸佛世尊方與其記：『汝善家子！於未來世，當得如來、阿羅訶、三藐三佛陀。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！如王作錢，若已印有文者得名為錢，若未印無文者不得錢名。如是奢利弗！菩薩摩訶薩未得無生法忍，諸佛世尊未授阿耨多羅三藐三菩提記，若得無生法忍已，諸佛世尊然後記言：『汝善家子！於未來世，當得如來、阿羅訶、三藐三佛陀。』奢利弗！譬如外道仙人有天眼者，若見有人初住脇胎未記色類，以其未成男女相故，後時若成男女相已，外道仙人方以天眼，記言當生是男是女。如是奢利弗！菩薩未得無生法忍，諸佛世尊未授阿耨多羅三藐三菩提記。若彼後得無生法忍，諸佛世尊方與其記：『汝善家子！於未來世，當得如來、阿羅訶、三藐三佛陀。』

「奢利弗！譬如日輪出時不作是念：『我光當照此閻浮洲。』但使日輪共光出時，於閻浮洲必作照明，令閻浮洲所有諸人顯明諸色。如是奢利弗！菩薩摩訶薩若得遍智智時，亦不作念：『我當照明三千大千世界。』奢利弗！菩薩摩訶薩行是法行、坐是地分，具是生相、具是善根，彼當如是覺智。以是覺智，彼菩薩摩訶薩必自照明三千大千世界。奢利弗！譬如二人皆欲得寶入於寶洲，於中一人取無價寶，其第二人取有價寶。於時智人言：『丈夫！此處有無價寶，汝可取之。此寶多價，國王大臣若城邑人及餘智人別識寶者，皆共稱讚貴重為上。』此人不用彼人語故取有價寶。如是奢利弗！此佛教法亦似寶洲，有人到已即作無價念行具足，謂遍智智寶相應念，遠離聲聞獨覺等念。復有第二人，以聲聞獨覺相應念行。奢利弗！同一法界證已，如來、阿羅訶、三藐三佛陀在法王數；復有自餘諸善家子，成聲聞已在聲聞數；得遍智者在普見數，如如來、阿羅訶、三藐三佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如日輪出時不作是念：『我光當照此閻浮洲。』但使日輪共光出時，於閻浮洲必作照明，令閻浮洲所有諸人顯明諸色。如是奢利弗！菩薩摩訶薩若得遍智智時，亦不作念：『我當照明三千大千世界。』奢利弗！菩薩摩訶薩行是法行、坐是地分，具是生相、具是善根，彼當如是覺智。以是覺智，彼菩薩摩訶薩必自照明三千大千世界。奢利弗！譬如二人皆欲得寶入於寶洲，於中一人取無價寶，其第二人取有價寶。於時智人言：『丈夫！此處有無價寶，汝可取之。此寶多價，國王大臣若城邑人及餘智人別識寶者，皆共稱讚貴重為上。』此人不用彼人語故取有價寶。如是奢利弗！此佛教法亦似寶洲，有人到已即作無價念行具足，謂遍智智寶相應念，遠離聲聞獨覺等念。復有第二人，以聲聞獨覺相應念行。奢利弗！同一法界證已，如來、阿羅訶、三藐三佛陀在法王數；復有自餘諸善家子，成聲聞已在聲聞數；得遍智者在普見數，如如來、阿羅訶、三藐三佛陀。

「奢利弗！譬如如意寶珠，隨到誰手彼即自在，無有一寶而不得者。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，無有一眾生所而不與作寶事，無有一眾生所而不教作善根乃至無為涅槃。奢利弗！譬如作摩尼人、若作摩尼弟子，隨所有寶外畔濁惡，若磨拭已光色勝上。知色勝已，彼作珠人若彼弟子，當得多種百千財聚而用活命。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，隨於他心令生善根，如彼善根皆以自心方便智攝，以此善根成諸佛法。奢利弗！如摩尼寶，若未淨時須好覆藏。何以故？彼摩尼寶是無價故。如是奢利弗！彼初發心菩薩摩訶薩初發心時，諸天及人、若乾闥婆、阿修羅世當須守護。何以故？彼善丈夫為諸天、人、阿脩羅世，發阿耨多羅三藐三菩提心。奢利弗！如摩尼寶雖未磨拭，當知即為國王大臣、若城邑人及餘智人別識寶者稱讚貴重。如是奢利弗，彼初發心菩薩摩訶薩，當知亦為諸佛世尊菩薩聲聞稱讚貴重。奢利弗！譬如有人若見佛時，當須如是生希有心：『彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀時時出世，我今可發阿耨多羅三藐三菩提心，豐正法業，以此正法教諸眾生善根聚集，彼諸善根，皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。』彼迴向時，若有無信比丘、比丘尼、優波塞、迦優波斯迦，若摩羅波卑，若摩羅身天來到其所說大乘過，令其捨離令不樂欲。奢利弗！於意云何？彼等豈不為多眾生百千俱致那由多等，乃至無量無邊阿僧祇諸眾生等，作無義利、作不安隱，令苦令墮耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如如意寶珠，隨到誰手彼即自在，無有一寶而不得者。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，無有一眾生所而不與作寶事，無有一眾生所而不教作善根乃至無為涅槃。奢利弗！譬如作摩尼人、若作摩尼弟子，隨所有寶外畔濁惡，若磨拭已光色勝上。知色勝已，彼作珠人若彼弟子，當得多種百千財聚而用活命。如是奢利弗！菩薩摩訶薩，隨於他心令生善根，如彼善根皆以自心方便智攝，以此善根成諸佛法。奢利弗！如摩尼寶，若未淨時須好覆藏。何以故？彼摩尼寶是無價故。如是奢利弗！彼初發心菩薩摩訶薩初發心時，諸天及人、若乾闥婆、阿修羅世當須守護。何以故？彼善丈夫為諸天、人、阿脩羅世，發阿耨多羅三藐三菩提心。奢利弗！如摩尼寶雖未磨拭，當知即為國王大臣、若城邑人及餘智人別識寶者稱讚貴重。如是奢利弗，彼初發心菩薩摩訶薩，當知亦為諸佛世尊菩薩聲聞稱讚貴重。奢利弗！譬如有人若見佛時，當須如是生希有心：『彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀時時出世，我今可發阿耨多羅三藐三菩提心，豐正法業，以此正法教諸眾生善根聚集，彼諸善根，皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。』彼迴向時，若有無信比丘、比丘尼、優波塞、迦優波斯迦，若摩羅波卑，若摩羅身天來到其所說大乘過，令其捨離令不樂欲。奢利弗！於意云何？彼等豈不為多眾生百千俱致那由多等，乃至無量無邊阿僧祇諸眾生等，作無義利、作不安隱，令苦令墮耶？」

奢利弗言：「如是。大德婆伽婆！如是。大德修伽多！何以故？為諸眾生作無義利、作不安隱，令苦令墮，所謂於發大乘諸善家子善家女所說大乘過，令不樂欲阿耨多羅三藐三菩提，令退令離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「如是。大德婆伽婆！如是。大德修伽多！何以故？為諸眾生作無義利、作不安隱，令苦令墮，所謂於發大乘諸善家子善家女所說大乘過，令不樂欲阿耨多羅三藐三菩提，令退令離。」

佛言：「奢利弗！若欲不捨如來、阿羅訶、三藐三佛陀者，應求阿耨多羅三藐三菩提。是故奢利弗！諸發大乘善家子善家女，於阿耨多羅三藐三菩提，應當樂欲，莫退莫離。何以故？我說不捨如來、阿羅訶、三藐三佛陀者，謂發大乘善家子善家女，於阿耨多羅三藐三菩提，樂欲不離不退者。是奢利弗！譬如飢饉惡世，所種不生，如在石上種。時若王、若王大臣、若剎帝利、若剎帝利大臣、若婆羅門、若婆羅門大家、若長者、若長者婦、若長者大家，在於城邑為眾人故，集種種穀而作大倉。時眾人等皆詣倉所，取種種穀將歸而食。時有一人到彼倉處放火燒之。奢利弗！於意云何？是不善人，豈不於多百千俱致那由多等，乃至無量無邊阿僧祇諸眾生所，作無義利、作不安隱，令苦令墮耶？所謂是不善人，於彼倉處放火燒壞，不令受用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！若欲不捨如來、阿羅訶、三藐三佛陀者，應求阿耨多羅三藐三菩提。是故奢利弗！諸發大乘善家子善家女，於阿耨多羅三藐三菩提，應當樂欲，莫退莫離。何以故？我說不捨如來、阿羅訶、三藐三佛陀者，謂發大乘善家子善家女，於阿耨多羅三藐三菩提，樂欲不離不退者。是奢利弗！譬如飢饉惡世，所種不生，如在石上種。時若王、若王大臣、若剎帝利、若剎帝利大臣、若婆羅門、若婆羅門大家、若長者、若長者婦、若長者大家，在於城邑為眾人故，集種種穀而作大倉。時眾人等皆詣倉所，取種種穀將歸而食。時有一人到彼倉處放火燒之。奢利弗！於意云何？是不善人，豈不於多百千俱致那由多等，乃至無量無邊阿僧祇諸眾生所，作無義利、作不安隱，令苦令墮耶？所謂是不善人，於彼倉處放火燒壞，不令受用。」

奢利弗言：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「如是。世尊！」

佛言：「奢利弗！如是如是，正法欲滅，於時有人聞如來、阿羅訶、三藐三佛陀或時出世，彼人聞已於眾生所而生大悲，生大悲已，發阿耨多羅三藐三菩提心。於時若有不善人出，於發大乘諸善家子善家女所說大乘過，令不樂欲阿耨多羅三藐三菩提，令退令離。奢利弗！於意云何？是不善人，乃與無量無邊阿僧祇諸眾生等，作無義利、作不安隱，令苦令墮，所謂於發大乘諸善家子善家女所說大乘過，令不樂欲阿耨多羅三藐三菩提，令退令離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！如是如是，正法欲滅，於時有人聞如來、阿羅訶、三藐三佛陀或時出世，彼人聞已於眾生所而生大悲，生大悲已，發阿耨多羅三藐三菩提心。於時若有不善人出，於發大乘諸善家子善家女所說大乘過，令不樂欲阿耨多羅三藐三菩提，令退令離。奢利弗！於意云何？是不善人，乃與無量無邊阿僧祇諸眾生等，作無義利、作不安隱，令苦令墮，所謂於發大乘諸善家子善家女所說大乘過，令不樂欲阿耨多羅三藐三菩提，令退令離。」

奢利弗言：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「如是。世尊！」

「奢利弗！譬如商主多將商人在道而去，逢大險河多有流水。時有一人語第二人作如是言：『丈夫！當作方便計挍用力求船。』其第二人語彼人言：『我正住此，不能求船。』於時彼人有志有力，勤作方便求船將來置於河邊，乃有無量無邊阿僧祇眾生，得從此岸度至彼岸，既得度已於彼岸住；其第二人嬾墮無智少力薄福，仍住本處不能度河。更有餘人來到河所亦欲求度，見彼懶墮無智少力薄福人已，語云：『丈夫！汝何不度？』時懶墮人作如是言：『共我伴者方便用力，求得船來置於河邊，已令百千那由多俱致眾生得從此岸度至彼岸。』時彼餘人語是人言：『奇懶墮人，何不學伴，而墮此處受無量苦？』如是奢利弗！我見二人行布施時，一人語彼第二人言：『丈夫！汝可相應善作方便計挍用力，聚集善根於阿耨多羅三藐三菩提。』第二人言：『我不取阿耨多羅三藐三菩提，但欲到阿羅漢。若欲到阿羅漢者，亦須相應方便計挍用力，當得出生初第耶那，如是出生第二第三第四第耶那，虛空無邊處、識無邊處、無所有無邊處、非想非非想處三摩跋帝，於其中間即便命終，乘此得生非想非非想天，身當得長壽久住，乃至八萬四千劫限而住。』爾時彼人證覺阿耨多羅三藐三菩提，覺已為多眾生百千那由多俱致，乃至為無量無邊阿僧祇眾生說法，說法已於後以無餘涅槃而取涅槃。時第二人，乘此仍在彼非想非非想天住。」如是語已，命者奢利弗言：「如是。大德婆伽婆！如是。大德脩伽多！實如如來所說。世尊！當知彼人是其嬾墮，若樂初第耶那乃至非想非非想天，樂著彼處，即樂著已更不能與上人法合，不作方便計挍用力，不近善友隨順承事，不如實觀三解脫門，當知是懶墮人。世尊！彼菩薩摩訶薩大勤精進，聲聞少信是其懶墮。世尊！見是義故，善家子善家女所有善根，皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如商主多將商人在道而去，逢大險河多有流水。時有一人語第二人作如是言：『丈夫！當作方便計挍用力求船。』其第二人語彼人言：『我正住此，不能求船。』於時彼人有志有力，勤作方便求船將來置於河邊，乃有無量無邊阿僧祇眾生，得從此岸度至彼岸，既得度已於彼岸住；其第二人嬾墮無智少力薄福，仍住本處不能度河。更有餘人來到河所亦欲求度，見彼懶墮無智少力薄福人已，語云：『丈夫！汝何不度？』時懶墮人作如是言：『共我伴者方便用力，求得船來置於河邊，已令百千那由多俱致眾生得從此岸度至彼岸。』時彼餘人語是人言：『奇懶墮人，何不學伴，而墮此處受無量苦？』如是奢利弗！我見二人行布施時，一人語彼第二人言：『丈夫！汝可相應善作方便計挍用力，聚集善根於阿耨多羅三藐三菩提。』第二人言：『我不取阿耨多羅三藐三菩提，但欲到阿羅漢。若欲到阿羅漢者，亦須相應方便計挍用力，當得出生初第耶那，如是出生第二第三第四第耶那，虛空無邊處、識無邊處、無所有無邊處、非想非非想處三摩跋帝，於其中間即便命終，乘此得生非想非非想天，身當得長壽久住，乃至八萬四千劫限而住。』爾時彼人證覺阿耨多羅三藐三菩提，覺已為多眾生百千那由多俱致，乃至為無量無邊阿僧祇眾生說法，說法已於後以無餘涅槃而取涅槃。時第二人，乘此仍在彼非想非非想天住。」如是語已，命者奢利弗言：「如是。大德婆伽婆！如是。大德脩伽多！實如如來所說。世尊！當知彼人是其嬾墮，若樂初第耶那乃至非想非非想天，樂著彼處，即樂著已更不能與上人法合，不作方便計挍用力，不近善友隨順承事，不如實觀三解脫門，當知是懶墮人。世尊！彼菩薩摩訶薩大勤精進，聲聞少信是其懶墮。世尊！見是義故，善家子善家女所有善根，皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

「奢利弗！譬如有摩尼寶具多功能，將問作摩尼寶人言：『此摩尼寶有何功能？』問已，彼隨所知如是為說，於中若多知者說多，若少知者說少。如是奢利弗！同證一法界已，乃有轉生聲聞智者，彼等隨勝功德而知，隨勝功德而說，隨其所問還如是答，依有限智，以昔有限發願故。然如來、阿羅訶、三藐三佛陀有無限智，以昔無限發願故，有無限無礙智，無限六波羅蜜，善巧方便成熟眾生。何以故？如來、阿羅訶、三藐三佛陀，昔行菩薩道時集無邊願，以是無邊功德法莊嚴故證於遍智。奢利弗！譬如波利質多羅俱毘陀羅樹，初生小華其有香氣，彼閻浮洲諸生華香，若穌摩那、若婆梨師、若占波迦，自餘諸生華香，彼皆不及波利質多羅俱毘陀羅樹初生諸小華香。如是奢利弗！其諸聲聞獨覺所有善根，若名聞、若香、若威德、若力，皆不及彼初發菩提心菩薩摩訶薩，何況入行、何況不退、何況一生補處、何況至灌頂時、何況住普賢菩薩行、何況在勝道場、何況如來阿羅訶三藐三佛陀，所有香、所有威德、所有力，具足此力所謂諸佛世尊。奢利弗！譬如此閻浮洲，所有流泉浴池、泊河小河大河等皆入大海，然其大海亦不厭足。如是奢利弗！菩薩摩訶薩於陀那波羅蜜而不厭足，如是尸羅波羅蜜、羼帝波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、弟耶那波羅蜜、般若波羅蜜、方便遍智，所有善根亦不厭足。奢利弗！譬如此閻浮洲，所有流泉浴池泊河小河大河等，大海之內悉能含受。如是奢利弗！所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、伽留荼、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，乃至所有眾生界等，菩薩摩訶薩悉能含受，與甘露味令彼等喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如有摩尼寶具多功能，將問作摩尼寶人言：『此摩尼寶有何功能？』問已，彼隨所知如是為說，於中若多知者說多，若少知者說少。如是奢利弗！同證一法界已，乃有轉生聲聞智者，彼等隨勝功德而知，隨勝功德而說，隨其所問還如是答，依有限智，以昔有限發願故。然如來、阿羅訶、三藐三佛陀有無限智，以昔無限發願故，有無限無礙智，無限六波羅蜜，善巧方便成熟眾生。何以故？如來、阿羅訶、三藐三佛陀，昔行菩薩道時集無邊願，以是無邊功德法莊嚴故證於遍智。奢利弗！譬如波利質多羅俱毘陀羅樹，初生小華其有香氣，彼閻浮洲諸生華香，若穌摩那、若婆梨師、若占波迦，自餘諸生華香，彼皆不及波利質多羅俱毘陀羅樹初生諸小華香。如是奢利弗！其諸聲聞獨覺所有善根，若名聞、若香、若威德、若力，皆不及彼初發菩提心菩薩摩訶薩，何況入行、何況不退、何況一生補處、何況至灌頂時、何況住普賢菩薩行、何況在勝道場、何況如來阿羅訶三藐三佛陀，所有香、所有威德、所有力，具足此力所謂諸佛世尊。奢利弗！譬如此閻浮洲，所有流泉浴池、泊河小河大河等皆入大海，然其大海亦不厭足。如是奢利弗！菩薩摩訶薩於陀那波羅蜜而不厭足，如是尸羅波羅蜜、羼帝波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、弟耶那波羅蜜、般若波羅蜜、方便遍智，所有善根亦不厭足。奢利弗！譬如此閻浮洲，所有流泉浴池泊河小河大河等，大海之內悉能含受。如是奢利弗！所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、伽留荼、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，乃至所有眾生界等，菩薩摩訶薩悉能含受，與甘露味令彼等喜。

「奢利弗！譬如大那伽那(大力士神)所著鎧甲，閻浮洲人皆不能著。如是奢利弗！菩薩摩訶薩於佛法中所著鎧甲，為諸眾生著彼鎧甲，其諸聲聞獨覺不能著彼鎧甲。如是奢利弗！從初發心乃至坐勝道場，不捨菩薩摩訶薩如是鎧甲行菩薩行。奢利弗！初發大乘善家子善家女，應如是學，相應用力勤修於業，則當速成阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！如雪山王南畔所有諸樹，具足諸華諸果諸香，彼等諸樹，閻浮洲人皆不得用。如是奢利弗！聲聞獨覺雖有無漏戒、定、智、解脫、解脫知見善根，彼等眾生皆不得用。如諸菩薩摩訶薩戒、定、智、解脫、解脫知見善根，諸眾生等皆當得用。奢利弗！是故菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，所有戒、定、智、解脫、解脫知見善根，彼諸眾生皆當得用。若諸眾生不得用者，我無如是善根戒、定、智、解脫、解脫知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如大那伽那(大力士神)所著鎧甲，閻浮洲人皆不能著。如是奢利弗！菩薩摩訶薩於佛法中所著鎧甲，為諸眾生著彼鎧甲，其諸聲聞獨覺不能著彼鎧甲。如是奢利弗！從初發心乃至坐勝道場，不捨菩薩摩訶薩如是鎧甲行菩薩行。奢利弗！初發大乘善家子善家女，應如是學，相應用力勤修於業，則當速成阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗！如雪山王南畔所有諸樹，具足諸華諸果諸香，彼等諸樹，閻浮洲人皆不得用。如是奢利弗！聲聞獨覺雖有無漏戒、定、智、解脫、解脫知見善根，彼等眾生皆不得用。如諸菩薩摩訶薩戒、定、智、解脫、解脫知見善根，諸眾生等皆當得用。奢利弗！是故菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，所有戒、定、智、解脫、解脫知見善根，彼諸眾生皆當得用。若諸眾生不得用者，我無如是善根戒、定、智、解脫、解脫知見。

「奢利弗！譬如恒伽大河所流行時，彼流行處潤此大地令其津澤，又彼流行逼地而去，凡諸塵土草木葉等，彼流行時悉攝將去。如是奢利弗！菩薩摩訶薩於閻浮洲行住坐臥，如是等處攝諸眾生，令其善根皆得潤澤。又復行住坐臥，逼切諸無智行、欲瞋癡行及顛倒行，皆攝受已行住坐臥。奢利弗！若發大乘善家子善家女，聞此上說，雖多懶墮必須發大精進。奢利弗！譬如恒伽大河，有處流時作聲大聲，有處少聲有處無聲。如是奢利弗！得無生忍菩薩摩訶薩，有處示現出生善根，有處自身示現隨順承事善友，有處自身為他而作善友，隨眾生器所堪，如是自身示現。奢利弗！譬如鏡輪若未善磨不善淨時，見其形像即不善淨；若彼鏡輪善磨淨時，然後分明見其形像。如是奢利弗！初業菩薩摩訶薩，如見自善根即承事善友，如承事善友然後增長佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如恒伽大河所流行時，彼流行處潤此大地令其津澤，又彼流行逼地而去，凡諸塵土草木葉等，彼流行時悉攝將去。如是奢利弗！菩薩摩訶薩於閻浮洲行住坐臥，如是等處攝諸眾生，令其善根皆得潤澤。又復行住坐臥，逼切諸無智行、欲瞋癡行及顛倒行，皆攝受已行住坐臥。奢利弗！若發大乘善家子善家女，聞此上說，雖多懶墮必須發大精進。奢利弗！譬如恒伽大河，有處流時作聲大聲，有處少聲有處無聲。如是奢利弗！得無生忍菩薩摩訶薩，有處示現出生善根，有處自身示現隨順承事善友，有處自身為他而作善友，隨眾生器所堪，如是自身示現。奢利弗！譬如鏡輪若未善磨不善淨時，見其形像即不善淨；若彼鏡輪善磨淨時，然後分明見其形像。如是奢利弗！初業菩薩摩訶薩，如見自善根即承事善友，如承事善友然後增長佛法。

「奢利弗！譬如恒伽大河增長滿時，於其兩岸草木枝葉皆漂將去，乃至於四大海。如是奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，所有此岸助墮黑事，行於諸見險道，我皆將去乃至到無餘涅槃界。奢利弗！譬如恒伽大河有時增長多沫，於中有多樹等，根莖葉果拔已將去，於中復有第二大樹，猶生而住。後時第二年中，恒伽大河更長過前，前者大樹更及諸木拔已將去。如是奢利弗！若有善家子善家女，承事善友發阿耨多羅三藐三菩提心已，而為惡友力故、以昔業行力故，受五欲福娛樂受樂皆共隨行，於後必須承事善友，乃至當得無生法忍。何以故？於諸佛所種諸善根終不虛棄，彼等必當出世作佛，號遍智者、號普見者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如恒伽大河增長滿時，於其兩岸草木枝葉皆漂將去，乃至於四大海。如是奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，所有此岸助墮黑事，行於諸見險道，我皆將去乃至到無餘涅槃界。奢利弗！譬如恒伽大河有時增長多沫，於中有多樹等，根莖葉果拔已將去，於中復有第二大樹，猶生而住。後時第二年中，恒伽大河更長過前，前者大樹更及諸木拔已將去。如是奢利弗！若有善家子善家女，承事善友發阿耨多羅三藐三菩提心已，而為惡友力故、以昔業行力故，受五欲福娛樂受樂皆共隨行，於後必須承事善友，乃至當得無生法忍。何以故？於諸佛所種諸善根終不虛棄，彼等必當出世作佛，號遍智者、號普見者。

「奢利弗！譬如有時劫燒，彼時三千大千世界皆大熾然，而作光明同一熾然，若燒若壞無墨無影。如是奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，無一眾生可見，於彼眾生界中，所有眾生皆不知者，我於彼等當令作不退法。奢利弗！譬如彼大焰聚然時，所有諸毒諸藥，彼等皆同被燒。如是奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，若有乘眾生、若無乘眾生，我於彼等皆當平等說法，如彼願、如彼信，彼諸眾生種種信行，當速令度，不作二相。何以故？諸法無二不作二相，諸法無我於如不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如有時劫燒，彼時三千大千世界皆大熾然，而作光明同一熾然，若燒若壞無墨無影。如是奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，無一眾生可見，於彼眾生界中，所有眾生皆不知者，我於彼等當令作不退法。奢利弗！譬如彼大焰聚然時，所有諸毒諸藥，彼等皆同被燒。如是奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，若有乘眾生、若無乘眾生，我於彼等皆當平等說法，如彼願、如彼信，彼諸眾生種種信行，當速令度，不作二相。何以故？諸法無二不作二相，諸法無我於如不知。

「奢利弗！譬如彼大焰聚然時有焰，乃至光音天有焰，不能至爾許遠處。如是奢利弗！同一法界證已聲聞獨覺，雖平等入，而於十方世界智慧不轉，如彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，法界證已具無量智。奢利弗！譬如彼大火聚，十方世界不來不去，而燒三千大千世界，彼火亦非無因。如是奢利弗！彼諸佛智，十方世界不來不去亦不共聚，如來、阿羅訶、三藐三佛陀具足智者，如實知十方世界諸眾生心行，彼智亦非無因，最上遍智當如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如彼大焰聚然時有焰，乃至光音天有焰，不能至爾許遠處。如是奢利弗！同一法界證已聲聞獨覺，雖平等入，而於十方世界智慧不轉，如彼如來、阿羅訶、三藐三佛陀，法界證已具無量智。奢利弗！譬如彼大火聚，十方世界不來不去，而燒三千大千世界，彼火亦非無因。如是奢利弗！彼諸佛智，十方世界不來不去亦不共聚，如來、阿羅訶、三藐三佛陀具足智者，如實知十方世界諸眾生心行，彼智亦非無因，最上遍智當如是見。

「奢利弗！譬如日輪出時，當知蔽諸螢火而作照曜。如是奢利弗！初發心菩薩生時長時，當知蔽諸具足分智聲聞獨覺光明而作照曜。何以故？彼作善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是故具無邊光。奢利弗！譬如日輪出時，當知蔽諸星宿色光而作照曜，諸處星光皆不復見。如是奢利弗！菩薩摩訶薩從兜率天下時，多有百千俱致那由多諸天來閻浮洲，出如是聲、告如是聲、說如是聲：『汝諸人輩，此菩薩摩訶薩，今從兜率天宮捨身。』爾時此閻浮洲所有獨覺大智具者，皆聞聲已發心向於涅槃。何以故？最勝福田菩薩摩訶薩，從兜率天下時，有如是自在力，何況生時、何況行七步時、何況初出言時——我於世間最大最勝，我當必盡生老病死——何況出時、何況至道場時、何況證阿耨多羅三藐三菩提時，是故如來於諸眾生，可云最勝最上、最大最妙、無上無上上。奢利弗！見是義故，善家子善家女所作善根，皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如日輪出時，當知蔽諸螢火而作照曜。如是奢利弗！初發心菩薩生時長時，當知蔽諸具足分智聲聞獨覺光明而作照曜。何以故？彼作善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是故具無邊光。奢利弗！譬如日輪出時，當知蔽諸星宿色光而作照曜，諸處星光皆不復見。如是奢利弗！菩薩摩訶薩從兜率天下時，多有百千俱致那由多諸天來閻浮洲，出如是聲、告如是聲、說如是聲：『汝諸人輩，此菩薩摩訶薩，今從兜率天宮捨身。』爾時此閻浮洲所有獨覺大智具者，皆聞聲已發心向於涅槃。何以故？最勝福田菩薩摩訶薩，從兜率天下時，有如是自在力，何況生時、何況行七步時、何況初出言時——我於世間最大最勝，我當必盡生老病死——何況出時、何況至道場時、何況證阿耨多羅三藐三菩提時，是故如來於諸眾生，可云最勝最上、最大最妙、無上無上上。奢利弗！見是義故，善家子善家女所作善根，皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「奢利弗！譬如大地所有種子，彼等牙生有種種名，同一地塵而有諸相。如是奢利弗！於一法界證已，種種界眾生出種種名，而不破法界。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，當於彼時，我證一法界已，種種界眾生種種名字以智當說，以是若干大智，而亦不壞法界，法界亦不作二，法界亦無增減可知。奢利弗！見是義故，菩薩摩訶薩當思如是法行，雖恒伽河沙數諸佛滅度，法界亦無增減可知；現在十方世界所有諸佛世尊具無礙智，所有聲聞具於少智，法界亦無增減可知；虛空界極法界相應，如是當知，法界為極，佛法相應亦如是知。是故奢利弗！菩薩摩訶薩此深法中當以智觀，覺無我法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如大地所有種子，彼等牙生有種種名，同一地塵而有諸相。如是奢利弗！於一法界證已，種種界眾生出種種名，而不破法界。是故奢利弗！菩薩摩訶薩應著如是鎧甲，當於彼時，我證一法界已，種種界眾生種種名字以智當說，以是若干大智，而亦不壞法界，法界亦不作二，法界亦無增減可知。奢利弗！見是義故，菩薩摩訶薩當思如是法行，雖恒伽河沙數諸佛滅度，法界亦無增減可知；現在十方世界所有諸佛世尊具無礙智，所有聲聞具於少智，法界亦無增減可知；虛空界極法界相應，如是當知，法界為極，佛法相應亦如是知。是故奢利弗！菩薩摩訶薩此深法中當以智觀，覺無我法。

「奢利弗！譬如虛空界無與相似者，如是奢利弗！法界亦無與相似者。是故奢利弗，菩薩摩訶薩於此深法當以智觀。奢利弗！譬如有人於大海中取諸滴水，彼皆一味所謂鹽味。如是奢利弗！於一法界出生聲聞。何以故？法界一而無二。是故奢利弗！菩薩摩訶薩此深法中深處應當以智分別，於此法中般若波羅蜜當隨順行，非在餘處廣說譬喻，於無我法當思當觀當求當合，當生欲心當發精進作業用力。善家子善家女，此深法中當以智觀覺無我法。奢利弗！譬如大海有魚身長百踰闍那者，乃至身長七百踰闍那者，彼諸魚身雖復增長七百踰闍那，大海亦無增減可見，然彼七百踰闍那魚身死時，大海亦無增減可見。如是奢利弗！菩薩摩訶薩當如是學，雖有恒伽河沙數等諸佛世尊滅度，而法界亦無增減可見；復有無量聲聞滅度，法界亦無增減可見。此雖一味謂解脫味，而諸聲聞不能轉生是智，如諸如來、阿羅訶、三藐三佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如虛空界無與相似者，如是奢利弗！法界亦無與相似者。是故奢利弗，菩薩摩訶薩於此深法當以智觀。奢利弗！譬如有人於大海中取諸滴水，彼皆一味所謂鹽味。如是奢利弗！於一法界出生聲聞。何以故？法界一而無二。是故奢利弗！菩薩摩訶薩此深法中深處應當以智分別，於此法中般若波羅蜜當隨順行，非在餘處廣說譬喻，於無我法當思當觀當求當合，當生欲心當發精進作業用力。善家子善家女，此深法中當以智觀覺無我法。奢利弗！譬如大海有魚身長百踰闍那者，乃至身長七百踰闍那者，彼諸魚身雖復增長七百踰闍那，大海亦無增減可見，然彼七百踰闍那魚身死時，大海亦無增減可見。如是奢利弗！菩薩摩訶薩當如是學，雖有恒伽河沙數等諸佛世尊滅度，而法界亦無增減可見；復有無量聲聞滅度，法界亦無增減可見。此雖一味謂解脫味，而諸聲聞不能轉生是智，如諸如來、阿羅訶、三藐三佛陀。

「奢利弗！譬如轉輪王有諸寶出，彼等諸寶餘處不生，唯於宮內出生諸寶。何以故？彼轉輪王昔作轉輪王業，以作業故唯於宮內出生諸寶。如是奢利弗！淨心菩薩摩訶薩，淨心發阿耨多羅三藐三菩提，若欲施他，隨其所欲彼則出生。何以故？以彼先世善淨心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如轉輪王有諸寶出，彼等諸寶餘處不生，唯於宮內出生諸寶。何以故？彼轉輪王昔作轉輪王業，以作業故唯於宮內出生諸寶。如是奢利弗！淨心菩薩摩訶薩，淨心發阿耨多羅三藐三菩提，若欲施他，隨其所欲彼則出生。何以故？以彼先世善淨心故。