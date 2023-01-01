奮迅王問經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奮迅王問經卷下

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

爾時，奮迅王菩薩白佛言：「世尊！若有法者，可有見法？若有見法，可見如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，奮迅王菩薩白佛言：「世尊！若有法者，可有見法？若有見法，可見如來？」

佛言：「有。何以故？奮迅王！色相不生，本性不生，如是見色則見如來；如是，受、想、行、識之相，皆悉不生，本性不生，如是見識則見如來。戒有為相而是無為，如是見戒則見如來。三昧平等則清淨見，如是，我於燃燈佛所得清淨見。我於彼佛得見因緣，以見因緣即得見法，以見法故即見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有。何以故？奮迅王！色相不生，本性不生，如是見色則見如來；如是，受、想、行、識之相，皆悉不生，本性不生，如是見識則見如來。戒有為相而是無為，如是見戒則見如來。三昧平等則清淨見，如是，我於燃燈佛所得清淨見。我於彼佛得見因緣，以見因緣即得見法，以見法故即見如來。」

奮迅王菩薩白佛言：「世尊！燃燈佛來、所有如來，彼云何見？」佛言：「奮迅王！皆以色相分別而見，非見法身。奮迅王！我為汝說，汝今應知：我從初發菩提心來更不見佛，惟除燃燈。何以故？非見色相，淨見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奮迅王菩薩白佛言：「世尊！燃燈佛來、所有如來，彼云何見？」佛言：「奮迅王！皆以色相分別而見，非見法身。奮迅王！我為汝說，汝今應知：我從初發菩提心來更不見佛，惟除燃燈。何以故？非見色相，淨見如來。

「奮迅王！菩薩如是欲見佛者，應如我見燃燈如來，以一法故。云何一法？如我之身，彼燃燈身亦復如是；如燃燈身，我身亦爾。一身一法，證法不二，不分別證是因緣智。若見因緣，彼則見法；以見法故則見如來。若於一切有心生處皆悉證滅，不入涅槃、不得生死方便智說，此是奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！菩薩如是欲見佛者，應如我見燃燈如來，以一法故。云何一法？如我之身，彼燃燈身亦復如是；如燃燈身，我身亦爾。一身一法，證法不二，不分別證是因緣智。若見因緣，彼則見法；以見法故則見如來。若於一切有心生處皆悉證滅，不入涅槃、不得生死方便智說，此是奮迅。

「彼實諦智何者是耶？聲聞之人何者？實時則觸解脫。如是實時，菩薩亦得不觸解脫，此是奮迅；緣覺之人何者？實時則觸解脫。如是實時，菩薩亦得不觸解脫，此是奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼實諦智何者是耶？聲聞之人何者？實時則觸解脫。如是實時，菩薩亦得不觸解脫，此是奮迅；緣覺之人何者？實時則觸解脫。如是實時，菩薩亦得不觸解脫，此是奮迅。

「實諦智者，所謂知苦非諦、非實。何者為智？謂不實智，以是無窮顛倒生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「實諦智者，所謂知苦非諦、非實。何者為智？謂不實智，以是無窮顛倒生故。

「知苦不生、畢竟不生，若如是知苦不生者，此名苦智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知苦不生、畢竟不生，若如是知苦不生者，此名苦智。

「云何斷集？如彼集法，如是斷集。云何名集？集故名集，平等斷集。若未來集於未來斷，此法法爾，非少有法若生、若斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何斷集？如彼集法，如是斷集。云何名集？集故名集，平等斷集。若未來集於未來斷，此法法爾，非少有法若生、若斷。

「愛使集有，彼斷愛使，故名斷愛。何者苦滅？若彼苦集性畢竟滅，無法失滅是故名滅。若滅一切攀緣相者，義不相應，有何法生？有何法滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛使集有，彼斷愛使，故名斷愛。何者苦滅？若彼苦集性畢竟滅，無法失滅是故名滅。若滅一切攀緣相者，義不相應，有何法生？有何法滅？

「何者為道？所謂有道——若善、不善，若漏、無漏，若垢、無垢，有為、無為——皆不可得，此名為道。平等名道，以一切法皆真實故；寂靜名道，以一切熱皆悉離故；安隱名道，不離一切善方便故；無漏名道，諸漏盡故；不行名道，分別見人不能行故；易行名道，正修行者所能行故；不捨名道，過去如來所不捨故；離相名道，以能斷除一切疑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者為道？所謂有道——若善、不善，若漏、無漏，若垢、無垢，有為、無為——皆不可得，此名為道。平等名道，以一切法皆真實故；寂靜名道，以一切熱皆悉離故；安隱名道，不離一切善方便故；無漏名道，諸漏盡故；不行名道，分別見人不能行故；易行名道，正修行者所能行故；不捨名道，過去如來所不捨故；離相名道，以能斷除一切疑故。

「若於此道不入二者，此得名道；若解如是四諦之義，名實諦智。若此四諦聲聞乘願、緣覺乘願，於二乘願不生悕望，是乃得名實智奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於此道不入二者，此得名道；若解如是四諦之義，名實諦智。若此四諦聲聞乘願、緣覺乘願，於二乘願不生悕望，是乃得名實智奮迅。

「又，奮迅王！智奮迅者知聲聞乘，不取、不住；知緣覺乘，不取、不住，是智奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，奮迅王！智奮迅者知聲聞乘，不取、不住；知緣覺乘，不取、不住，是智奮迅。

「又，奮迅王！智奮迅者，若以一心遍知一切眾生之心、以一心體遍知一切眾生心體，若心、若智，二心不轉，是智奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，奮迅王！智奮迅者，若以一心遍知一切眾生之心、以一心體遍知一切眾生心體，若心、若智，二心不轉，是智奮迅。

「又，奮迅王！智奮迅者，知見過去無障、無礙，而於過去心亦不轉；知見未來無障、無礙，未來、過去心亦不轉；知見現在無障、無礙，而於過去、未來、現在心不戲論，是智奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，奮迅王！智奮迅者，知見過去無障、無礙，而於過去心亦不轉；知見未來無障、無礙，未來、過去心亦不轉；知見現在無障、無礙，而於過去、未來、現在心不戲論，是智奮迅。

「又，奮迅王！智奮迅者，若盡智知而善根行不盡亦知，無生智知知集亦知，是智奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，奮迅王！智奮迅者，若盡智知而善根行不盡亦知，無生智知知集亦知，是智奮迅。

「又，奮迅王！智奮迅者，若一切法畢竟寂滅，知一切法非他因緣，以智力故不取涅槃——以為成熟諸眾生故——此是菩薩智奮迅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，奮迅王！智奮迅者，若一切法畢竟寂滅，知一切法非他因緣，以智力故不取涅槃——以為成熟諸眾生故——此是菩薩智奮迅也。

「如是，奮迅王！菩薩欲以此智奮迅而奮迅者，應當善作智所作業，勿作慢業。何者慢業？諸有意行皆是慢業、諸有識行皆是慢業、諸有心行皆是慢業，諸樂善行、諸墮見施皆是慢業，諸墮想戒皆是慢業、諸依自他而行忍者皆是慢業、諸有起心分別精進皆是慢業；諸分別身般若亦爾，皆是慢業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，奮迅王！菩薩欲以此智奮迅而奮迅者，應當善作智所作業，勿作慢業。何者慢業？諸有意行皆是慢業、諸有識行皆是慢業、諸有心行皆是慢業，諸樂善行、諸墮見施皆是慢業，諸墮想戒皆是慢業、諸依自他而行忍者皆是慢業、諸有起心分別精進皆是慢業；諸分別身般若亦爾，皆是慢業。

「諸起我慢皆是慢業：『我菩薩者。』此是慢業；『我菩薩住。』此是慢業；『我能不斷佛種、法種、眾僧種。』者，此是慢業；『我於眾生利益行。』者，此是慢業；『未度眾生我令得度、未解脫者我令解脫、未安慰者我能安慰、未涅槃者我令涅槃。』此是慢業；『我行布施、我持戒、我忍、我行精進、我禪、我慧。』此是慢業；『我行慈心、我行悲心、我行喜心、我行捨心。』此是慢業；『我行少欲、我行知足、我遠離行、我不染行。』此是慢業；『我頭陀行、空閑正行、憶念分別。』此是慢業；『我行空行、我無相行、我無願行。』此是慢業；『我能實語、我能真語、我如說行憶念分別。』此是慢業；『我過魔業、過四魔羂、斷一切見、我修行忍。』憶念分別此心意業，諸如是等此中略說，『我菩提覺、我轉法輪、我令眾生得解脫已，然後乃入無餘涅槃。』憶念分別此心意業，奮迅王！諸有心行、起心作說，皆是慢業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸起我慢皆是慢業：『我菩薩者。』此是慢業；『我菩薩住。』此是慢業；『我能不斷佛種、法種、眾僧種。』者，此是慢業；『我於眾生利益行。』者，此是慢業；『未度眾生我令得度、未解脫者我令解脫、未安慰者我能安慰、未涅槃者我令涅槃。』此是慢業；『我行布施、我持戒、我忍、我行精進、我禪、我慧。』此是慢業；『我行慈心、我行悲心、我行喜心、我行捨心。』此是慢業；『我行少欲、我行知足、我遠離行、我不染行。』此是慢業；『我頭陀行、空閑正行、憶念分別。』此是慢業；『我行空行、我無相行、我無願行。』此是慢業；『我能實語、我能真語、我如說行憶念分別。』此是慢業；『我過魔業、過四魔羂、斷一切見、我修行忍。』憶念分別此心意業，諸如是等此中略說，『我菩提覺、我轉法輪、我令眾生得解脫已，然後乃入無餘涅槃。』憶念分別此心意業，奮迅王！諸有心行、起心作說，皆是慢業。

「奮迅王！何者智業？於如是處，非是心意意識轉行，彼是智業；菩薩如是常作智業。菩薩云何常作智業？所謂菩薩常作二業，二者，所謂成熟眾生，攝取正法。云何菩薩成熟眾生？謂自智知成熟眾生。自智知者自住離慢，如是自知隨於何處自離住知，非意、非識；菩薩如是非意、非識，菩薩如是成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！何者智業？於如是處，非是心意意識轉行，彼是智業；菩薩如是常作智業。菩薩云何常作智業？所謂菩薩常作二業，二者，所謂成熟眾生，攝取正法。云何菩薩成熟眾生？謂自智知成熟眾生。自智知者自住離慢，如是自知隨於何處自離住知，非意、非識；菩薩如是非意、非識，菩薩如是成熟眾生。

「云何菩薩攝取正法？菩薩若於一切諸法皆不攝者，此是菩薩攝取正法。非色攝者是攝正法；如是，非受、非想、非行、非識攝者，是攝正法。如是次第，非界攝者是攝正法；非入攝者是攝正法；非善法攝、不善法攝是攝正法；非淨、不淨，非漏、無漏，有為、無為，非世間法、出世間法，非如是攝是攝正法；非施相攝是攝正法，非戒、非忍、精進、禪攝是攝正法。何以故？諸攀緣生皆有相生，非法、非律、非攝正法。何以故？無相、無礙，如來正覺，彼不可得相攀緣攝。菩薩若知如是業者，是則名智；若以是智作智所作，彼非盡智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩攝取正法？菩薩若於一切諸法皆不攝者，此是菩薩攝取正法。非色攝者是攝正法；如是，非受、非想、非行、非識攝者，是攝正法。如是次第，非界攝者是攝正法；非入攝者是攝正法；非善法攝、不善法攝是攝正法；非淨、不淨，非漏、無漏，有為、無為，非世間法、出世間法，非如是攝是攝正法；非施相攝是攝正法，非戒、非忍、精進、禪攝是攝正法。何以故？諸攀緣生皆有相生，非法、非律、非攝正法。何以故？無相、無礙，如來正覺，彼不可得相攀緣攝。菩薩若知如是業者，是則名智；若以是智作智所作，彼非盡智。

「奮迅王！何者慧奮迅？謂為法分以句分析取四無礙。何等為四？一者、義無礙，二者、法無礙，三者、辭無礙，四者、樂說無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！何者慧奮迅？謂為法分以句分析取四無礙。何等為四？一者、義無礙，二者、法無礙，三者、辭無礙，四者、樂說無礙。

「義無礙者，於一切字惟取於義而不取字——所言義者，正知一切諸法之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「義無礙者，於一切字惟取於義而不取字——所言義者，正知一切諸法之義。

「又復義者，不可說義，於種種字皆悉不忘知前後聲，此名為義。非取語故得隨順義，若能如是語義平等則隨順義。若如是知，名義無礙；於一切義皆無礙故，名義無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復義者，不可說義，於種種字皆悉不忘知前後聲，此名為義。非取語故得隨順義，若能如是語義平等則隨順義。若如是知，名義無礙；於一切義皆無礙故，名義無礙。

「法無礙者，謂法隨順，不順非法。隨順法者不念非法。何以故？彼一切法離名字智。法無礙者，若乘、若法，不異法說，於法界相不壞法界。何以故？法界一相——所謂無相。彼於何者說法言語？聞彼語已響聲平等，隨順信解，信說法語法界平等，隨世俗知而不取著，以是諸義名法無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法無礙者，謂法隨順，不順非法。隨順法者不念非法。何以故？彼一切法離名字智。法無礙者，若乘、若法，不異法說，於法界相不壞法界。何以故？法界一相——所謂無相。彼於何者說法言語？聞彼語已響聲平等，隨順信解，信說法語法界平等，隨世俗知而不取著，以是諸義名法無礙。

「辭無礙者，謂知字語——若龍、夜叉、若乾闥婆、若阿修羅、若迦樓羅、若緊那羅、摩睺羅伽、人非人等諸字語智，釋提桓因、梵世界主諸字語智，一語、多語、略語、廣語、女語、男語、若內官語、若過去語、若未來語、若現在語，一切皆知如法字語。若以字語令他眾生自意知解，如是而說，自語、他語，彼此不障、亦不取著。何以故？知一切法無字、無語。彼如是念：『何者字語？若說何法？彼如是法字語中無，故不可得、亦不可說。又，彼字語於法中無，故不可得、亦不可說。若說字語，字語無聲；若當真實有此言辭——善法言辭、惡法言辭——則不可得，應知此辭不在於法。辭無礙者於一切法皆不障礙，諸法不行。何以故？法不行故，一切諸法畢竟不行。』如是知已而為他說、教他令知，名辭無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辭無礙者，謂知字語——若龍、夜叉、若乾闥婆、若阿修羅、若迦樓羅、若緊那羅、摩睺羅伽、人非人等諸字語智，釋提桓因、梵世界主諸字語智，一語、多語、略語、廣語、女語、男語、若內官語、若過去語、若未來語、若現在語，一切皆知如法字語。若以字語令他眾生自意知解，如是而說，自語、他語，彼此不障、亦不取著。何以故？知一切法無字、無語。彼如是念：『何者字語？若說何法？彼如是法字語中無，故不可得、亦不可說。又，彼字語於法中無，故不可得、亦不可說。若說字語，字語無聲；若當真實有此言辭——善法言辭、惡法言辭——則不可得，應知此辭不在於法。辭無礙者於一切法皆不障礙，諸法不行。何以故？法不行故，一切諸法畢竟不行。』如是知已而為他說、教他令知，名辭無礙。

「何者名為樂說無礙？若一切語皆悉樂說、於一切聲皆悉樂說、於一切名皆悉樂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者名為樂說無礙？若一切語皆悉樂說、於一切聲皆悉樂說、於一切名皆悉樂說。

「云何樂說？於義樂說、於法樂說、於真樂說、於實樂說。若有眾生於修多羅語聲信解，為彼眾生修多羅語響聲樂說；若於祇夜語聲信解，則為祇夜響聲樂說；如是，伽他、和伽羅那、若憂陀那、若尼陀那、阿波陀那、伊帝曰多伽、若闍多迦、若裴不略、阿浮陀達摩語聲信解，為裴不略、阿浮陀達摩響聲樂說；若於前修語聲信解，則為前修響聲樂說。一切眾生諸根樂說，謂於信者信根樂說、於精進者進根樂說、於有念者念根樂說、於有定者定根樂說、於有慧者慧根樂說，如是廣說一切諸根二萬一千菩薩樂說。欲行者根八萬四千如來所知，彼一切根如來樂說，菩薩隨順相似樂說彼一切根二萬一千；瞋行者根八萬四千如來所知，彼一切根如來樂說，菩薩隨順相似樂說彼一切根二萬一千；癡行者根八萬四千如來所知，彼一切根如來樂說，菩薩隨順相似樂說彼一切根二萬一千；等行者根八萬四千如來所知，彼一切根如來樂說，菩薩隨順相似樂說彼一切根二萬一千，如是名為樂說無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何樂說？於義樂說、於法樂說、於真樂說、於實樂說。若有眾生於修多羅語聲信解，為彼眾生修多羅語響聲樂說；若於祇夜語聲信解，則為祇夜響聲樂說；如是，伽他、和伽羅那、若憂陀那、若尼陀那、阿波陀那、伊帝曰多伽、若闍多迦、若裴不略、阿浮陀達摩語聲信解，為裴不略、阿浮陀達摩響聲樂說；若於前修語聲信解，則為前修響聲樂說。一切眾生諸根樂說，謂於信者信根樂說、於精進者進根樂說、於有念者念根樂說、於有定者定根樂說、於有慧者慧根樂說，如是廣說一切諸根二萬一千菩薩樂說。欲行者根八萬四千如來所知，彼一切根如來樂說，菩薩隨順相似樂說彼一切根二萬一千；瞋行者根八萬四千如來所知，彼一切根如來樂說，菩薩隨順相似樂說彼一切根二萬一千；癡行者根八萬四千如來所知，彼一切根如來樂說，菩薩隨順相似樂說彼一切根二萬一千；等行者根八萬四千如來所知，彼一切根如來樂說，菩薩隨順相似樂說彼一切根二萬一千，如是名為樂說無礙。

「奮迅王！彼義無礙、法無礙、辭無礙、樂說無礙，如是一切以慧為根、依慧而住、隨慧而行，菩薩依慧，此等及餘種種奮迅而皆奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！彼義無礙、法無礙、辭無礙、樂說無礙，如是一切以慧為根、依慧而住、隨慧而行，菩薩依慧，此等及餘種種奮迅而皆奮迅。

「又，奮迅王！慧何為根？慧依何住？慧隨何行？奮迅王！聞為慧根，慧依聞住，慧隨聞行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，奮迅王！慧何為根？慧依何住？慧隨何行？奮迅王！聞為慧根，慧依聞住，慧隨聞行。

「又，奮迅王！聞何為根？聞依何住？聞隨何行？奮迅王！善知識者則是聞根，聞者則依善知識住，聞者隨順善知識行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，奮迅王！聞何為根？聞依何住？聞隨何行？奮迅王！善知識者則是聞根，聞者則依善知識住，聞者隨順善知識行。

「又，奮迅王！彼善知識以何為根？依何而住？隨順何行？奮迅王！彼善知識敬重為根，依敬重住，隨敬重行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，奮迅王！彼善知識以何為根？依何而住？隨順何行？奮迅王！彼善知識敬重為根，依敬重住，隨敬重行。

「又，奮迅王！如是敬重以何為根？依何而住？隨順何行？奮迅王！如是敬重深心為根，依深心住，隨深心行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，奮迅王！如是敬重以何為根？依何而住？隨順何行？奮迅王！如是敬重深心為根，依深心住，隨深心行。

「又，奮迅王！如是深心以何為根？依何而住？隨順何行？奮迅王！如是深心不諂為根，依不諂住，隨不諂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，奮迅王！如是深心以何為根？依何而住？隨順何行？奮迅王！如是深心不諂為根，依不諂住，隨不諂行。

「又，奮迅王！如是不諂以何為根？依何而住？隨順何行？奮迅王！如是不諂大悲為根，依大悲住，隨大悲行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，奮迅王！如是不諂以何為根？依何而住？隨順何行？奮迅王！如是不諂大悲為根，依大悲住，隨大悲行。

「又，奮迅王！如是大悲以何為根？依何而住？隨順何行？奮迅王！一切眾生是大悲根，即依一切眾生而住，隨順一切眾生而行。何以故？奮迅王！菩薩為令一切眾生得解脫故，發起大悲一切智心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，奮迅王！如是大悲以何為根？依何而住？隨順何行？奮迅王！一切眾生是大悲根，即依一切眾生而住，隨順一切眾生而行。何以故？奮迅王！菩薩為令一切眾生得解脫故，發起大悲一切智心。

「奮迅王！此慧奮迅，菩薩發此一法門己，若於一劫、若餘殘劫異異法說無法妨礙。欲令眾生不見其身而為說法，隨意即能；欲令自身一切毛根皆出法聲，隨意即能。如彼眾生深心修行而為說法辯才樂說、如彼眾生身色示現而為說法，他來鬪諍不能破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！此慧奮迅，菩薩發此一法門己，若於一劫、若餘殘劫異異法說無法妨礙。欲令眾生不見其身而為說法，隨意即能；欲令自身一切毛根皆出法聲，隨意即能。如彼眾生深心修行而為說法辯才樂說、如彼眾生身色示現而為說法，他來鬪諍不能破壞。

「若諸外道五通所知，呪讀、智論、若鞞陀智種種語論、月日星智、知陰陽智、或有夢相、或時地動、陀毘羅呪種種方術、若烏語等；以呪術力能令鹿等輪聚不行，呪龍、夜叉、乾闥婆等；或有王鹿餘人身相、豐相儉相、星行戲相一切皆知；復知世間種種伎能，若書、若印、若數、若算一切解知；歌聲、樂聲、打鈸等聲、節脈處等一切皆知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸外道五通所知，呪讀、智論、若鞞陀智種種語論、月日星智、知陰陽智、或有夢相、或時地動、陀毘羅呪種種方術、若烏語等；以呪術力能令鹿等輪聚不行，呪龍、夜叉、乾闥婆等；或有王鹿餘人身相、豐相儉相、星行戲相一切皆知；復知世間種種伎能，若書、若印、若數、若算一切解知；歌聲、樂聲、打鈸等聲、節脈處等一切皆知。

「彼婆羅門外道之人、如是一切下劣種姓不得為說，彼菩薩如是一切皆悉現得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼婆羅門外道之人、如是一切下劣種姓不得為說，彼菩薩如是一切皆悉現得。

「有慧菩薩此一切法能示他人，如是一切皆悉善解。如是，菩薩善知呪毒、知呪毒處、知種種論；如是，一切菩薩悉知，而不惱亂一切眾生、不信此等以為正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有慧菩薩此一切法能示他人，如是一切皆悉善解。如是，菩薩善知呪毒、知呪毒處、知種種論；如是，一切菩薩悉知，而不惱亂一切眾生、不信此等以為正道。

「奮迅王！菩薩如是有慧奮迅，千萬梵俱坐住語言，迭互相見、色色相示、語語相示。如是，菩薩青等諸色威德光明勝彼諸梵，於彼梵處心不悕望，如是諸梵到菩薩所心生敬重。如是一切天宮殿中示現自在，菩薩於彼不生悕望、不生貪樂，生無常想、苦無我想。菩薩如是隨順一切眾生解脫，奮迅王！此慧奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！菩薩如是有慧奮迅，千萬梵俱坐住語言，迭互相見、色色相示、語語相示。如是，菩薩青等諸色威德光明勝彼諸梵，於彼梵處心不悕望，如是諸梵到菩薩所心生敬重。如是一切天宮殿中示現自在，菩薩於彼不生悕望、不生貪樂，生無常想、苦無我想。菩薩如是隨順一切眾生解脫，奮迅王！此慧奮迅。

「奮迅王！又，彼菩薩以慧奮迅於魔世界化作宮殿——勝彼魔宮過百千倍——令彼諸魔於勝宮殿悕望貪著；生貪著已，心則離慢；既離慢已，令住阿耨多羅三藐三菩提，然後乃為說無常法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又，彼菩薩以慧奮迅於魔世界化作宮殿——勝彼魔宮過百千倍——令彼諸魔於勝宮殿悕望貪著；生貪著已，心則離慢；既離慢已，令住阿耨多羅三藐三菩提，然後乃為說無常法。

「奮迅王！彼慧菩薩一切處行如是應知。以是慧故，若施、若受、若發願等一切應知；以是慧故，若自護戒、令他持戒，以是持戒願取菩提，應如是知；以是慧故，若自修忍、令他修忍，以是修忍願取菩提，應如是知；以是慧故，若自精進、令他精進，以是精進願取菩提，應如是知；以是慧故，若自入禪三摩跋提、令他入禪三摩跋提，以是入禪三摩跋提願取菩提，應如是知；以是慧故，若自攝法、若為他說，如聞觀察，應如是知；以是慧故，一切行來、一切威儀、一切放捨，應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！彼慧菩薩一切處行如是應知。以是慧故，若施、若受、若發願等一切應知；以是慧故，若自護戒、令他持戒，以是持戒願取菩提，應如是知；以是慧故，若自修忍、令他修忍，以是修忍願取菩提，應如是知；以是慧故，若自精進、令他精進，以是精進願取菩提，應如是知；以是慧故，若自入禪三摩跋提、令他入禪三摩跋提，以是入禪三摩跋提願取菩提，應如是知；以是慧故，若自攝法、若為他說，如聞觀察，應如是知；以是慧故，一切行來、一切威儀、一切放捨，應如是知。

「有慧菩薩以慧力故，則能具得一切善力；有慧菩薩慧自在故得一切財；有慧菩薩慧奮迅故，於一切法得勝奮迅；有慧菩薩執慧力故，得佛相似莊嚴莊嚴；有慧菩薩於一切法皆隨順行而無功用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有慧菩薩以慧力故，則能具得一切善力；有慧菩薩慧自在故得一切財；有慧菩薩慧奮迅故，於一切法得勝奮迅；有慧菩薩執慧力故，得佛相似莊嚴莊嚴；有慧菩薩於一切法皆隨順行而無功用。

「奮迅王！譬如世人放箭向上，奮其勢力自然向下，乃至到地而無功用。奮迅王！有慧菩薩亦復如是，以慧勢力能放願箭而無功用，自然如是墮在一切善法之地，謂道場地示現慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！譬如世人放箭向上，奮其勢力自然向下，乃至到地而無功用。奮迅王！有慧菩薩亦復如是，以慧勢力能放願箭而無功用，自然如是墮在一切善法之地，謂道場地示現慧力。

「復有何力？以慧力故，右手能動恒河沙等諸佛世界；以慧力故，勝魔眷屬、勝魔莊嚴、乃至獲得菩提所攝如來十力。何者為力？他不能勝，所謂天、人、阿修羅等一切世間所不能壞。奮迅王！此是戒通智慧奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有何力？以慧力故，右手能動恒河沙等諸佛世界；以慧力故，勝魔眷屬、勝魔莊嚴、乃至獲得菩提所攝如來十力。何者為力？他不能勝，所謂天、人、阿修羅等一切世間所不能壞。奮迅王！此是戒通智慧奮迅。

「奮迅王！如是戒通智慧奮迅，若有不種善根眾生耳所不聞。奮迅王！若人得聞此法門已心歡喜者，如是之人於此奮迅則能奮迅。何以故？如是奮迅，一切聲聞、緣覺所無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！如是戒通智慧奮迅，若有不種善根眾生耳所不聞。奮迅王！若人得聞此法門已心歡喜者，如是之人於此奮迅則能奮迅。何以故？如是奮迅，一切聲聞、緣覺所無。」

如奮迅王菩薩所問，世尊說已，奮迅王聞心生歡喜，合掌向佛一心瞻仰，目不暫捨而作是言：「一切眾生以如是等四種奮迅而為奮迅，猶如如來、應、正遍知之所奮迅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如奮迅王菩薩所問，世尊說已，奮迅王聞心生歡喜，合掌向佛一心瞻仰，目不暫捨而作是言：「一切眾生以如是等四種奮迅而為奮迅，猶如如來、應、正遍知之所奮迅。」

爾時，世尊於奮迅王菩薩面前出種種色微妙色華、種種妙香葉相盛華。時彼菩薩即取彼華用散如來并眾會中一切菩薩，如是散已，彼眾會中華所著者一切悉為金相莊嚴，舉眾皆見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於奮迅王菩薩面前出種種色微妙色華、種種妙香葉相盛華。時彼菩薩即取彼華用散如來并眾會中一切菩薩，如是散已，彼眾會中華所著者一切悉為金相莊嚴，舉眾皆見。

於虛空中百千諸天如是見已，一切同聲說言：「世尊！若有信解如是奮迅，既信解已能發阿耨多羅三藐三菩提心者，如是之人以佛莊嚴而自莊嚴。何以故？以如是等一切奮迅悉皆隨順一切智心。又復，世尊！若有未發菩提心者，何處當得聞如是等不可思議奮迅法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於虛空中百千諸天如是見已，一切同聲說言：「世尊！若有信解如是奮迅，既信解已能發阿耨多羅三藐三菩提心者，如是之人以佛莊嚴而自莊嚴。何以故？以如是等一切奮迅悉皆隨順一切智心。又復，世尊！若有未發菩提心者，何處當得聞如是等不可思議奮迅法門？」

爾時，世尊讚彼空中諸天子言：「善哉善哉！」讚善哉已，告奮迅王大菩薩言：「奮迅王！我念過去然燈如來次前復有第七如來，名普無垢淨光明王。彼佛、如來廣說如是奮迅法門時，有菩薩名具境界，以此法門問彼如來。如來既說此法門已，八千眾生得此奮迅，又復更得無生法忍；會中眾生三萬二千一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。我於爾時得此奮迅，次後復於然燈佛所菩提滿足。如是，奮迅王！我涅槃已，若有能聽此法門者，彼人為取菩提之心必定速得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚彼空中諸天子言：「善哉善哉！」讚善哉已，告奮迅王大菩薩言：「奮迅王！我念過去然燈如來次前復有第七如來，名普無垢淨光明王。彼佛、如來廣說如是奮迅法門時，有菩薩名具境界，以此法門問彼如來。如來既說此法門已，八千眾生得此奮迅，又復更得無生法忍；會中眾生三萬二千一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。我於爾時得此奮迅，次後復於然燈佛所菩提滿足。如是，奮迅王！我涅槃已，若有能聽此法門者，彼人為取菩提之心必定速得無生法忍。」

說此奮迅法門之時，會中眾生三萬二千諸天及人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。彼諸天子雨種種華、百千天樂供養如來，以佛力故，彼樂音中出妙聲言：「若有眾生勝信解心、諸根猛利、信解佛法、慧行成就、善知識攝、宿種善根、大悲憐愍一切眾生，爾乃得聞如是法門；聞已信解、受持、讀誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此奮迅法門之時，會中眾生三萬二千諸天及人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。彼諸天子雨種種華、百千天樂供養如來，以佛力故，彼樂音中出妙聲言：「若有眾生勝信解心、諸根猛利、信解佛法、慧行成就、善知識攝、宿種善根、大悲憐愍一切眾生，爾乃得聞如是法門；聞已信解、受持、讀誦。」

爾時，奮迅王菩薩白佛言：「世尊！如來十力、四無所畏、四無礙智，如是十八不共佛法世尊所有。如是十力，菩薩有不？此四無畏，菩薩有不？如是十八不共之法，菩薩有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，奮迅王菩薩白佛言：「世尊！如來十力、四無所畏、四無礙智，如是十八不共佛法世尊所有。如是十力，菩薩有不？此四無畏，菩薩有不？如是十八不共之法，菩薩有不？」

佛言：「皆有。奮迅王！一切菩薩於八地中作業成就乃得九地，謂具辯才、得不退忍、攝善方便慧波羅蜜。奮迅王！菩薩如是具足十力、四無所畏，成就十八不共之法乃得九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「皆有。奮迅王！一切菩薩於八地中作業成就乃得九地，謂具辯才、得不退忍、攝善方便慧波羅蜜。奮迅王！菩薩如是具足十力、四無所畏，成就十八不共之法乃得九地。

「奮迅王！何者菩薩十菩薩力？一者、發起一切智心、堅固深心、大慈滿足、不捨一切諸眾生力；二者、不求一切財利、供養、名聞，一切世間希有之事不貪樂力；三者、滿足大悲之心，一切佛法清淨信解，法究竟力；四者、勤心不生懈怠，增上精進，不離憶念、威儀行力；五者、不動安住三昧，遠離二邊順因緣法，一切見行皆寂靜力；六者、菩薩一切分別及不分別戲論疑網皆悉滅故，滿足般若波羅蜜力；七者、成熟一切眾生，無量生死攝取未足，攝取世間一切善根，世間生死信解如夢，於生死中不疲倦力；八者、菩薩觀察法性本無眾生，本性無命、無富伽羅，信解諸法不生、不出，能於輪法信解不生，一切輪法不生忍力；九者、入空無相無願觀解脫門，於聲聞乘、於緣覺乘解脫知見解脫門力；十者、菩薩於甚深法而能自知，觀察一切眾生心行知無障礙滿足之力。奮迅王！此是菩薩十菩薩力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！何者菩薩十菩薩力？一者、發起一切智心、堅固深心、大慈滿足、不捨一切諸眾生力；二者、不求一切財利、供養、名聞，一切世間希有之事不貪樂力；三者、滿足大悲之心，一切佛法清淨信解，法究竟力；四者、勤心不生懈怠，增上精進，不離憶念、威儀行力；五者、不動安住三昧，遠離二邊順因緣法，一切見行皆寂靜力；六者、菩薩一切分別及不分別戲論疑網皆悉滅故，滿足般若波羅蜜力；七者、成熟一切眾生，無量生死攝取未足，攝取世間一切善根，世間生死信解如夢，於生死中不疲倦力；八者、菩薩觀察法性本無眾生，本性無命、無富伽羅，信解諸法不生、不出，能於輪法信解不生，一切輪法不生忍力；九者、入空無相無願觀解脫門，於聲聞乘、於緣覺乘解脫知見解脫門力；十者、菩薩於甚深法而能自知，觀察一切眾生心行知無障礙滿足之力。奮迅王！此是菩薩十菩薩力。

「奮迅王！何者菩薩四無所畏？一者、菩薩一切聞持，得陀羅尼憶念不忘，不畏大眾而為說法；二者、菩薩信解諸法則得忍力，不生、不出，信解法已得無生忍，得法忍已入空無相無願之法，不畏大眾而為說法；三者、菩薩於聲聞乘觀解脫門、辟支佛乘信解知見，信一切入、亦信解脫，如諸眾生病藥所須，如是而知一切眾生諸根成熟，亦如是知如應說法，菩薩如是不畏大眾而為說法；四者、菩薩離大眾畏，爾時無心，東、西、南、北若有人來難問我者我不能答，不畏不能，不見畏相，菩薩如是，一切眾生若有問難皆悉能答，如彼問難相應說答無所怖畏，能斷眾生一切疑心，不畏大眾而為說法。奮迅王！此是菩薩四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！何者菩薩四無所畏？一者、菩薩一切聞持，得陀羅尼憶念不忘，不畏大眾而為說法；二者、菩薩信解諸法則得忍力，不生、不出，信解法已得無生忍，得法忍已入空無相無願之法，不畏大眾而為說法；三者、菩薩於聲聞乘觀解脫門、辟支佛乘信解知見，信一切入、亦信解脫，如諸眾生病藥所須，如是而知一切眾生諸根成熟，亦如是知如應說法，菩薩如是不畏大眾而為說法；四者、菩薩離大眾畏，爾時無心，東、西、南、北若有人來難問我者我不能答，不畏不能，不見畏相，菩薩如是，一切眾生若有問難皆悉能答，如彼問難相應說答無所怖畏，能斷眾生一切疑心，不畏大眾而為說法。奮迅王！此是菩薩四無所畏。

「奮迅王！何者菩薩十八不共菩薩之法？奮迅王！所謂菩薩無有人教而捨財物以用布施，又復初生即能起心捨財布施。又若魔王作佛身來說如是言：『若人布施則入地獄。』而彼菩薩不生慳嫉。又復菩薩一切自物皆用捨施，施心轉勝，如是布施是菩提因，不望果報，皆願迴與一切眾生。奮迅王！此是最初菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！何者菩薩十八不共菩薩之法？奮迅王！所謂菩薩無有人教而捨財物以用布施，又復初生即能起心捨財布施。又若魔王作佛身來說如是言：『若人布施則入地獄。』而彼菩薩不生慳嫉。又復菩薩一切自物皆用捨施，施心轉勝，如是布施是菩提因，不望果報，皆願迴與一切眾生。奮迅王！此是最初菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩無有人教，而彼菩薩——如來未出，無受戒處——於波羅提木叉正行悕學，不捨此不共法。菩薩在家如說護戒，雖不出家復無教者，如波羅提木叉說學，失命因緣不捨戒學，一切戒學隨順菩提，願斷一切眾生破戒。奮迅王！此是第二菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩無有人教，而彼菩薩——如來未出，無受戒處——於波羅提木叉正行悕學，不捨此不共法。菩薩在家如說護戒，雖不出家復無教者，如波羅提木叉說學，失命因緣不捨戒學，一切戒學隨順菩提，願斷一切眾生破戒。奮迅王！此是第二菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩，一切眾生罵詈、毀辱、割其身分不生瞋心。若貧窮人、若栴荼羅、若逼迦婆、若工作師種種罵辱，而菩薩心亦不生瞋，於彼眾生慈心普覆，有大勢力能加其惡而不作惡。如是，菩薩為隨順法；如是，眾生乃是菩薩佛法因緣；如是，菩薩於彼眾生令心寂靜為作饒益，著忍辱鎧起勇猛力。奮迅王！此是第三菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩，一切眾生罵詈、毀辱、割其身分不生瞋心。若貧窮人、若栴荼羅、若逼迦婆、若工作師種種罵辱，而菩薩心亦不生瞋，於彼眾生慈心普覆，有大勢力能加其惡而不作惡。如是，菩薩為隨順法；如是，眾生乃是菩薩佛法因緣；如是，菩薩於彼眾生令心寂靜為作饒益，著忍辱鎧起勇猛力。奮迅王！此是第三菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩設多衰惱而勤精進頭陀，不捨、不生劣心。見聲聞乘入於涅槃，見生死苦而心不求聲聞涅槃；見緣覺乘入於涅槃，見生死苦心亦不求緣覺涅槃；見佛、世尊一切義成一切佛法，所作已辦入於涅槃，自未有力知諸眾生未滿佛法而心不劣，起精進心：『我亦如佛入於涅槃。』奮迅王！此是第四菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩設多衰惱而勤精進頭陀，不捨、不生劣心。見聲聞乘入於涅槃，見生死苦而心不求聲聞涅槃；見緣覺乘入於涅槃，見生死苦心亦不求緣覺涅槃；見佛、世尊一切義成一切佛法，所作已辦入於涅槃，自未有力知諸眾生未滿佛法而心不劣，起精進心：『我亦如佛入於涅槃。』奮迅王！此是第四菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩若轉輪王、若帝釋王、若魔自在婦女圍遶，有天歌樂、一切妙樂皆悉具足，於中入禪修習無量，而心樂於離欲之法，不隨異語。於生死中心大怖畏、於婬欲法生不淨想、於諸陰中生於怨想、於諸界中生毒蛇想、於諸入中生空聚想、於自眷屬生於死想、於婦女中生塚墓想。心常樂求攝取正法、悕望見佛親近供養、亦常不毀一切眾生，能令伎樂弦歌等中出禪分聲。魔既聞已，遮則聲滅，以彼菩薩前善根力，於虛空中即出佛聲、法聲、僧聲。又，彼菩薩棄捨國土富樂自在，入於山林。奮迅王！此是第五菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩若轉輪王、若帝釋王、若魔自在婦女圍遶，有天歌樂、一切妙樂皆悉具足，於中入禪修習無量，而心樂於離欲之法，不隨異語。於生死中心大怖畏、於婬欲法生不淨想、於諸陰中生於怨想、於諸界中生毒蛇想、於諸入中生空聚想、於自眷屬生於死想、於婦女中生塚墓想。心常樂求攝取正法、悕望見佛親近供養、亦常不毀一切眾生，能令伎樂弦歌等中出禪分聲。魔既聞已，遮則聲滅，以彼菩薩前善根力，於虛空中即出佛聲、法聲、僧聲。又，彼菩薩棄捨國土富樂自在，入於山林。奮迅王！此是第五菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩一切世間諸禪定中不生堅想，有黠慧行，遠離使見，取義、取法；如是菩薩乃至夢中不生自見、不生他見、不生法見。此不共法，若有自見則有使見，以無自見則離疑網；魔王波旬不能令其生於疑見，若有疑見則離於法。菩薩如是成熟眾生、饒益眾生，不顧自惑，無有疑心。奮迅王！此是第六菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩一切世間諸禪定中不生堅想，有黠慧行，遠離使見，取義、取法；如是菩薩乃至夢中不生自見、不生他見、不生法見。此不共法，若有自見則有使見，以無自見則離疑網；魔王波旬不能令其生於疑見，若有疑見則離於法。菩薩如是成熟眾生、饒益眾生，不顧自惑，無有疑心。奮迅王！此是第六菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩離一切生無有功用，身業清淨，遠離殺生，於諸眾生施與無畏，若手、若塊、若杖、若刀不加眾生，遠離刀杖，手不執持。自財知足，於他所有至一把草不與、不取；設寶滿地不生貪心，寧失身命終不邪命而取財利、衣服、飲食；常行梵行乃至不生欲食之心。菩薩如是離欲鬪諍及諸煩惱，不行婬欲因緣惡法，是彼菩薩不共法處先思量已身業成就。奮迅王！此是第七菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩離一切生無有功用，身業清淨，遠離殺生，於諸眾生施與無畏，若手、若塊、若杖、若刀不加眾生，遠離刀杖，手不執持。自財知足，於他所有至一把草不與、不取；設寶滿地不生貪心，寧失身命終不邪命而取財利、衣服、飲食；常行梵行乃至不生欲食之心。菩薩如是離欲鬪諍及諸煩惱，不行婬欲因緣惡法，是彼菩薩不共法處先思量已身業成就。奮迅王！此是第七菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩清淨口業，實語、真語，如說而行，不誑如來、天、龍、夜叉、若乾闥婆、若阿修羅、若迦樓羅、人非人所。口不惡言、不壞眷屬、自眷屬愛，不惡口語、愛語、軟語、不麁獷語，作相應語、作利益語、常於先語面狀笑語。如是，菩薩所有惡語、惡口說語、他不愛語、自他熱語一切不說，不違心語——若無言無，若有言有——如是淨語深心淨信得不共法，一切生處常得如法法相應語。以如是語，能令一切不淨心人心得清淨，心清淨者則能供養。彼以深心不共法故常得實語，有所言說如語不異，隨其所說一切皆爾。奮迅王！此是第八菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩清淨口業，實語、真語，如說而行，不誑如來、天、龍、夜叉、若乾闥婆、若阿修羅、若迦樓羅、人非人所。口不惡言、不壞眷屬、自眷屬愛，不惡口語、愛語、軟語、不麁獷語，作相應語、作利益語、常於先語面狀笑語。如是，菩薩所有惡語、惡口說語、他不愛語、自他熱語一切不說，不違心語——若無言無，若有言有——如是淨語深心淨信得不共法，一切生處常得如法法相應語。以如是語，能令一切不淨心人心得清淨，心清淨者則能供養。彼以深心不共法故常得實語，有所言說如語不異，隨其所說一切皆爾。奮迅王！此是第八菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩自心自在，不貪、不瞋、正見不邪。如是，菩薩菩提之心無與等心，不忘、不失，遠離一切諂心、曲心、濁心、亂心，晝夜常行清淨慈心。奮迅王！此是第九菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩自心自在，不貪、不瞋、正見不邪。如是，菩薩菩提之心無與等心，不忘、不失，遠離一切諂心、曲心、濁心、亂心，晝夜常行清淨慈心。奮迅王！此是第九菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩即於生時具足世智，若呪、若誦、若醫、若藥、書印、數算一切皆知，一切師術皆悉現知，一切伎能、諸論善知，於世間法、出世間法不因他知，自智成就，不觀他面。一切天人觀察菩薩，有如是心：『若菩薩說，我聞修學。』奮迅王！此是第十菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩即於生時具足世智，若呪、若誦、若醫、若藥、書印、數算一切皆知，一切師術皆悉現知，一切伎能、諸論善知，於世間法、出世間法不因他知，自智成就，不觀他面。一切天人觀察菩薩，有如是心：『若菩薩說，我聞修學。』奮迅王！此是第十菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩若以種種利益眾生，能為他人療治病患，不求財利、供養、名稱，大悲為首療治世間，然後令住出世間法。如是，菩薩心常憶念：『如是惡界苦惱眾生，以何方便、何時、何法令彼得脫，既得脫已畢竟斷滅一切煩惱，所謂斷除一切苦惱，令住涅槃畢竟之樂？』奮迅王！此第十一菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩若以種種利益眾生，能為他人療治病患，不求財利、供養、名稱，大悲為首療治世間，然後令住出世間法。如是，菩薩心常憶念：『如是惡界苦惱眾生，以何方便、何時、何法令彼得脫，既得脫已畢竟斷滅一切煩惱，所謂斷除一切苦惱，令住涅槃畢竟之樂？』奮迅王！此第十一菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩心不悕願帝釋天王、若梵天王、若轉輪王、統王國土而亦得之；彼菩薩如是不求帝釋天王、梵世界處、轉輪聖王、統王國土，雖不悕望自然而得。又，彼菩薩不為色故求於梵行，不求身色、不求國土、不求眷屬、不求財富、不求名聞、不求色相，如是梵行雖不悕望具足而得。奮迅王！此第十二菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩心不悕願帝釋天王、若梵天王、若轉輪王、統王國土而亦得之；彼菩薩如是不求帝釋天王、梵世界處、轉輪聖王、統王國土，雖不悕望自然而得。又，彼菩薩不為色故求於梵行，不求身色、不求國土、不求眷屬、不求財富、不求名聞、不求色相，如是梵行雖不悕望具足而得。奮迅王！此第十二菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩住好國土富樂之處不知念佛，而有諸天曾見佛者教令憶念，先呵責已如是教言：『此法應作、此不應作，若作此業則得菩提，當如是願。汝如是作、如是行已調伏諸根，未來當得阿耨多羅三藐三菩提。』彼天如是教，令憶念於菩提道，不越、不捨。奮迅王！此第十三菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩住好國土富樂之處不知念佛，而有諸天曾見佛者教令憶念，先呵責已如是教言：『此法應作、此不應作，若作此業則得菩提，當如是願。汝如是作、如是行已調伏諸根，未來當得阿耨多羅三藐三菩提。』彼天如是教，令憶念於菩提道，不越、不捨。奮迅王！此第十三菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩，何等惡人多惡、多瞋垢心眾生，於菩薩所不能加惡，菩薩於彼亦不報惡。彼大惡人多瞋心人——若身、若口、若心意惡——若見菩薩心即清淨。何以故？菩薩於彼不報其惡，置彼惡者住正法中令心清淨。彼雖作惡，以菩薩力不入惡道。何以故？以彼菩薩本來如是不共法戒清淨滿足，有如是心：『若有眾生，若以身業、若以口業、若以意業於我起惡，願彼眾生不入惡道。』以有戒故，隨願成就。奮迅王！此第十四菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩，何等惡人多惡、多瞋垢心眾生，於菩薩所不能加惡，菩薩於彼亦不報惡。彼大惡人多瞋心人——若身、若口、若心意惡——若見菩薩心即清淨。何以故？菩薩於彼不報其惡，置彼惡者住正法中令心清淨。彼雖作惡，以菩薩力不入惡道。何以故？以彼菩薩本來如是不共法戒清淨滿足，有如是心：『若有眾生，若以身業、若以口業、若以意業於我起惡，願彼眾生不入惡道。』以有戒故，隨願成就。奮迅王！此第十四菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩，若有眾生不信，慳貪邪見懈怠，不信業報，離佛、法、僧。若於沙門、若婆羅門，心不清淨見則不禮，亦不供養、不生敬重、亦復不生希有之心。如是眾生若見菩薩即住威儀，若聞語說心即清淨，起迎禮拜、供養恭敬、生希有心。何以故？以彼菩薩之勢力故。奮迅王！此第十五菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩，若有眾生不信，慳貪邪見懈怠，不信業報，離佛、法、僧。若於沙門、若婆羅門，心不清淨見則不禮，亦不供養、不生敬重、亦復不生希有之心。如是眾生若見菩薩即住威儀，若聞語說心即清淨，起迎禮拜、供養恭敬、生希有心。何以故？以彼菩薩之勢力故。奮迅王！此第十五菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩，若有天、龍、若有夜叉、若乾闥婆、若有仙人、若婆羅門，於菩薩所生於師想，諸世間中為師首者皆師菩薩。以通力故，能令世間天、龍、夜叉、若乾闥婆、若諸仙人、若婆羅門皆來歸敬；彼既來已，歸菩薩語，禮拜菩薩、供養恭敬，是等皆悉先為歸首；既見菩薩即便禮拜、恭敬、尊重，生尊勝想，深相敬信。奮迅王！此第十六菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩，若有天、龍、若有夜叉、若乾闥婆、若有仙人、若婆羅門，於菩薩所生於師想，諸世間中為師首者皆師菩薩。以通力故，能令世間天、龍、夜叉、若乾闥婆、若諸仙人、若婆羅門皆來歸敬；彼既來已，歸菩薩語，禮拜菩薩、供養恭敬，是等皆悉先為歸首；既見菩薩即便禮拜、恭敬、尊重，生尊勝想，深相敬信。奮迅王！此第十六菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩，隨生何處、於何種姓——若村、若城、或人集處——彼處眾生善法增長、斷不善法，成熟眾生攝取正法。生正見家，父母正信、正行、正入，隨何方處、何處人中，菩薩生彼師中最勝，彼處眾人供養、恭敬，無一眾生入惡道者。如彼菩薩善根所攝，彼處眾生死則生天、若生人中。奮迅王！此第十七菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩，隨生何處、於何種姓——若村、若城、或人集處——彼處眾生善法增長、斷不善法，成熟眾生攝取正法。生正見家，父母正信、正行、正入，隨何方處、何處人中，菩薩生彼師中最勝，彼處眾人供養、恭敬，無一眾生入惡道者。如彼菩薩善根所攝，彼處眾生死則生天、若生人中。奮迅王！此第十七菩薩不共法。

「奮迅王！又復菩薩隨順一切菩提分法，勝通滿足，一切諸魔不能得便。奮迅王！此第十八菩薩不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！又復菩薩隨順一切菩提分法，勝通滿足，一切諸魔不能得便。奮迅王！此第十八菩薩不共法。

「奮迅王！不共法者，云何不共？一切佛法隨順正行，故名不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！不共法者，云何不共？一切佛法隨順正行，故名不共法。」

爾時，奮迅王菩薩白佛言：「世尊！希有。世尊！如來乃能與諸菩薩大法光明、能作無量殊勝光明。如我解佛所說法義：若有菩薩聞此法門，一經於耳得清淨心，餘修多羅則不能爾；若得聞已，受持、讀誦，彼人則攝一切佛法；若人能於此法門正觀察者，則為已修一切佛法，於此法門所有法忍得隨順忍；若有能行此法門者，一切佛法皆已修行。應如是知。又復，世尊！若人不離此法門者，彼則得通；如是，菩薩既得通已，當住道場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，奮迅王菩薩白佛言：「世尊！希有。世尊！如來乃能與諸菩薩大法光明、能作無量殊勝光明。如我解佛所說法義：若有菩薩聞此法門，一經於耳得清淨心，餘修多羅則不能爾；若得聞已，受持、讀誦，彼人則攝一切佛法；若人能於此法門正觀察者，則為已修一切佛法，於此法門所有法忍得隨順忍；若有能行此法門者，一切佛法皆已修行。應如是知。又復，世尊！若人不離此法門者，彼則得通；如是，菩薩既得通已，當住道場。」

佛言：「如是如是。奮迅王！如汝所說，若人不離此法門者，彼則得通；如是，菩薩既得通已，當住道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。奮迅王！如汝所說，若人不離此法門者，彼則得通；如是，菩薩既得通已，當住道場。

「奮迅王！過去往世然燈如來前復久遠，有佛號曰波多婆那，次前又遠復有如來號曰提沙，次前又遠復有如來號曰弗沙，次前久遠復有如來號波除大，次前久遠復有如來、至佛、世尊，號曰天王，出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！過去往世然燈如來前復久遠，有佛號曰波多婆那，次前又遠復有如來號曰提沙，次前又遠復有如來號曰弗沙，次前久遠復有如來號波除大，次前久遠復有如來、至佛、世尊，號曰天王，出現於世。

「爾時，於彼天王如來、佛之世界，一切充足，安隱豐樂，天人熾盛。地平如掌，以毘琉璃、閻浮檀金、鉢頭摩華種種間錯；其地柔軟，觸力猶如迦遮隣提。人民安樂如兜率陀，所須飲食隨念速至，身色、形相、戲樂之處及諸宮殿與天不異，惟天與人二名不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，於彼天王如來、佛之世界，一切充足，安隱豐樂，天人熾盛。地平如掌，以毘琉璃、閻浮檀金、鉢頭摩華種種間錯；其地柔軟，觸力猶如迦遮隣提。人民安樂如兜率陀，所須飲食隨念速至，身色、形相、戲樂之處及諸宮殿與天不異，惟天與人二名不同。

「彼三千界中更無有王，唯有如來，故名天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼三千界中更無有王，唯有如來，故名天王。

「譬如轉輪聖王坐饒益座以法治世，非是非法；天王如來亦復如是，坐於法座師子座上為諸天人如應說法。欲說法時，東、西、南、北縱廣八萬四千由旬大眾充滿，爾時如來說法音聲遍三千界。彼諸天人供養、恭敬、禮拜如來、尊重如來，所謂無上佛法供養，彼無下劣信解眾生，惟信佛法。如是，彼處無有聲聞、緣覺之名，豈有乘處？況復有行？惟有清淨大菩薩眾圍遶世尊。彼處清淨無有女人，耳初不聞欲行之名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如轉輪聖王坐饒益座以法治世，非是非法；天王如來亦復如是，坐於法座師子座上為諸天人如應說法。欲說法時，東、西、南、北縱廣八萬四千由旬大眾充滿，爾時如來說法音聲遍三千界。彼諸天人供養、恭敬、禮拜如來、尊重如來，所謂無上佛法供養，彼無下劣信解眾生，惟信佛法。如是，彼處無有聲聞、緣覺之名，豈有乘處？況復有行？惟有清淨大菩薩眾圍遶世尊。彼處清淨無有女人，耳初不聞欲行之名。

「彼諸眾生皆悉化生，於蓮華中結加趺坐。如是化生彼諸人天，受三種樂。何等為三？見如來樂、及聞法樂、觀察正法離欲之樂。彼諸天人心不放逸，具足財富，迭互說法，常懃精進。壽命長遠無量無數，業盡退時不生餘道，生佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸眾生皆悉化生，於蓮華中結加趺坐。如是化生彼諸人天，受三種樂。何等為三？見如來樂、及聞法樂、觀察正法離欲之樂。彼諸天人心不放逸，具足財富，迭互說法，常懃精進。壽命長遠無量無數，業盡退時不生餘道，生佛世界。

「如是，菩薩臨欲退時，上昇虛空高七多羅，出聲說言：『我今於此佛世界退。』無量菩薩聞彼聲已，皆共和合而來集會，觀彼菩薩示於法忍，作如是言：『於何法退？於何法生？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，菩薩臨欲退時，上昇虛空高七多羅，出聲說言：『我今於此佛世界退。』無量菩薩聞彼聲已，皆共和合而來集會，觀彼菩薩示於法忍，作如是言：『於何法退？於何法生？』

「彼退菩薩於彼菩薩集會眾中說如是言：『大仙當知：非有少法，若退、若生；如來所覺一切諸法皆無有退、皆無有生。非色有退、非色有生；非受、非想、非行、非識有退、有生。第一義中無我、無命，亦無眾生、無富伽羅、無人非人若退、若生。世尊正覺一切法空、無相、無願，彼空無相無願法中無退、無生。如來世尊證離欲際、證無為際、證不生際，非不生際有退、有生，無退因緣是故不退。無生因緣不相和合，是故不生。如是因緣無有和合、無退、無生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼退菩薩於彼菩薩集會眾中說如是言：『大仙當知：非有少法，若退、若生；如來所覺一切諸法皆無有退、皆無有生。非色有退、非色有生；非受、非想、非行、非識有退、有生。第一義中無我、無命，亦無眾生、無富伽羅、無人非人若退、若生。世尊正覺一切法空、無相、無願，彼空無相無願法中無退、無生。如來世尊證離欲際、證無為際、證不生際，非不生際有退、有生，無退因緣是故不退。無生因緣不相和合，是故不生。如是因緣無有和合、無退、無生。』

「如是，菩薩為菩薩眾說此法已然後乃退。彼退菩薩如是退已，無身、無皮、無塊、無可知見；退已復到餘佛世界現見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，菩薩為菩薩眾說此法已然後乃退。彼退菩薩如是退已，無身、無皮、無塊、無可知見；退已復到餘佛世界現見如來。

「天王如來并諸菩薩不著袈裟，皆著清淨妙好天衣。彼不學戒而悉調順，一切皆得無生法忍，為菩薩眾不廣說法。何以故？彼眾一切少聞多解，以利根故。若彼如來為諸菩薩眾會說法，既說法已，彼處彼處乃至彼佛世界之中，若人、若天一切皆知。彼彼眾生有得忍者、或有獲得陀羅尼者，或有眾生得辯才者、得三昧者，時彼如來名聞十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王如來并諸菩薩不著袈裟，皆著清淨妙好天衣。彼不學戒而悉調順，一切皆得無生法忍，為菩薩眾不廣說法。何以故？彼眾一切少聞多解，以利根故。若彼如來為諸菩薩眾會說法，既說法已，彼處彼處乃至彼佛世界之中，若人、若天一切皆知。彼彼眾生有得忍者、或有獲得陀羅尼者，或有眾生得辯才者、得三昧者，時彼如來名聞十方。

「奮迅王！天王如來為諸天人廣演分別如是法門，有諸菩薩七萬二千皆得授記。彼有菩薩名曰無垢清淨光明，不得授記，有如是念：『此諸菩薩威儀無礙、憶念意行、若慧、若通、得陀羅尼、及得三昧不勝於我，皆得授記。若彼得記，我何因緣不得授記？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！天王如來為諸天人廣演分別如是法門，有諸菩薩七萬二千皆得授記。彼有菩薩名曰無垢清淨光明，不得授記，有如是念：『此諸菩薩威儀無礙、憶念意行、若慧、若通、得陀羅尼、及得三昧不勝於我，皆得授記。若彼得記，我何因緣不得授記？』

「天王如來知彼菩薩心所念已而語之言：『汝未來世當得授記。善男子！於未來世然燈如來、應、正遍知為汝授記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王如來知彼菩薩心所念已而語之言：『汝未來世當得授記。善男子！於未來世然燈如來、應、正遍知為汝授記。』

「無垢清淨光明菩薩聞是語已，心生歡喜，上昇虛空說如是言：『若未來世恒河沙劫然燈如來出現於世，我到彼時得一切智；如來真語、如來實語、不異語故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢清淨光明菩薩聞是語已，心生歡喜，上昇虛空說如是言：『若未來世恒河沙劫然燈如來出現於世，我到彼時得一切智；如來真語、如來實語、不異語故。』

「奮迅王！汝意云何？彼時無垢清淨光明大菩薩者豈異人乎？莫作異觀。何以故？我是彼時無垢清淨光明菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！汝意云何？彼時無垢清淨光明大菩薩者豈異人乎？莫作異觀。何以故？我是彼時無垢清淨光明菩薩。

「奮迅王！次後如來名波除大，我於爾時供養彼佛，彼佛為我說此法門。我既聞已，受持、讀誦，爾時獲得光印三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！次後如來名波除大，我於爾時供養彼佛，彼佛為我說此法門。我既聞已，受持、讀誦，爾時獲得光印三昧。

「次後如來名曰弗沙，我於爾時供養彼佛，聞此法門、受持、讀誦，爾時獲得光明三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次後如來名曰弗沙，我於爾時供養彼佛，聞此法門、受持、讀誦，爾時獲得光明三昧。

「次後供養堤沙如來，聞此法門、受持、讀誦，復得毘盧遮那三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次後供養堤沙如來，聞此法門、受持、讀誦，復得毘盧遮那三昧。

「次後供養波多般那如來、世尊，聞此法門、受持、讀誦，得柔順忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次後供養波多般那如來、世尊，聞此法門、受持、讀誦，得柔順忍。

「次後供養然燈如來，爾時我得無生法忍，我時得此四種奮迅——謂戒奮迅、通奮迅、智奮迅、慧奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次後供養然燈如來，爾時我得無生法忍，我時得此四種奮迅——謂戒奮迅、通奮迅、智奮迅、慧奮迅。

「奮迅王！此門如是，應當善知。若有何人——若善男子、若善女人——行菩薩行，今於我所聞此法門、受持、讀誦，一切速疾得通菩薩得此奮迅；得奮迅已轉大法輪，於此無上光明法中得智光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奮迅王！此門如是，應當善知。若有何人——若善男子、若善女人——行菩薩行，今於我所聞此法門、受持、讀誦，一切速疾得通菩薩得此奮迅；得奮迅已轉大法輪，於此無上光明法中得智光明。」

如來說此法門之時，會中一萬六千菩薩一切得忍，復有一萬二千眾生發菩提心。三千大千世界震動，百千諸天皆讚嘆言：「若此法門所在之處則為有佛，若有深種善根眾生乃能得聞如是法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說此法門之時，會中一萬六千菩薩一切得忍，復有一萬二千眾生發菩提心。三千大千世界震動，百千諸天皆讚嘆言：「若此法門所在之處則為有佛，若有深種善根眾生乃能得聞如是法門。」

爾時，慧命阿難陀白佛言：「世尊！當以何名名此法門？如是法門云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命阿難陀白佛言：「世尊！當以何名名此法門？如是法門云何受持？」

佛言：「阿難！此法門者名『四奮迅神通法門』，如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此法門者名『四奮迅神通法門』，如是受持。」

世尊說已，奮迅王菩薩、慧命阿難陀，并諸天、人及乾闥婆、阿修羅等，聞如來說，歡喜讚嘆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說已，奮迅王菩薩、慧命阿難陀，并諸天、人及乾闥婆、阿修羅等，聞如來說，歡喜讚嘆。