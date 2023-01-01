自在王菩薩經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在王菩薩經卷下

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

「自在王！何謂菩薩摩訶薩諦智？求聲聞者，以諦法證聲聞解脫，菩薩得此諦而不證解脫，是名自在。求辟支佛者，以諦法證辟支佛解脫，菩薩得此諦而不證解脫，是名自在。諦智者，苦諦虛妄知見。云何知見？苦虛妄不實，得時故為苦，以倒故有，若菩薩知苦無生無起，是名知見苦諦。云何斷集？諸法隨集斷。云何為集？集平等故，斷亦如是。無所從來故集，無所去故斷，是名諸法性。是中無有實法，生已當斷，隨所愛使故有集，若斷愛使是名斷集。云何苦滅諦？畢竟滅苦集而無法可壞故，是名苦滅。一切諸緣相滅故，一切法如是滅相，於此中不生不滅名為滅諦。云何道諦？隨以何道求一切法不得，若善若不善、若有漏若無漏、若有為若無為，是名道諦。是道平等，不分別一切法故；是道寂滅，離諸結熱故；是道安樂，離一切憂惱故；是道無漏，一切漏盡故；是道一切有所得者所不能行，正行禪定者易修行故；是道諸佛所不捨；是道無相，斷一切相故；以如是道不墮於二，是名道諦。若菩薩以如是門知四諦者，是名諦智。若菩薩先以四諦，為求聲聞、辟支佛者說，於此乘中亦無所貪，是名諦智自在。又自在王！菩薩知聲聞乘不於中住，知辟支佛乘不於中住，知佛乘不於中住，是名諦智自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何謂菩薩摩訶薩諦智？求聲聞者，以諦法證聲聞解脫，菩薩得此諦而不證解脫，是名自在。求辟支佛者，以諦法證辟支佛解脫，菩薩得此諦而不證解脫，是名自在。諦智者，苦諦虛妄知見。云何知見？苦虛妄不實，得時故為苦，以倒故有，若菩薩知苦無生無起，是名知見苦諦。云何斷集？諸法隨集斷。云何為集？集平等故，斷亦如是。無所從來故集，無所去故斷，是名諸法性。是中無有實法，生已當斷，隨所愛使故有集，若斷愛使是名斷集。云何苦滅諦？畢竟滅苦集而無法可壞故，是名苦滅。一切諸緣相滅故，一切法如是滅相，於此中不生不滅名為滅諦。云何道諦？隨以何道求一切法不得，若善若不善、若有漏若無漏、若有為若無為，是名道諦。是道平等，不分別一切法故；是道寂滅，離諸結熱故；是道安樂，離一切憂惱故；是道無漏，一切漏盡故；是道一切有所得者所不能行，正行禪定者易修行故；是道諸佛所不捨；是道無相，斷一切相故；以如是道不墮於二，是名道諦。若菩薩以如是門知四諦者，是名諦智。若菩薩先以四諦，為求聲聞、辟支佛者說，於此乘中亦無所貪，是名諦智自在。又自在王！菩薩知聲聞乘不於中住，知辟支佛乘不於中住，知佛乘不於中住，是名諦智自在。

「又自在王！若以一心知一切眾生心，以一心性知一切心性，而於心智不作二行，是名智自在。又有智自在，知見過去世無礙，心不至過去世；知見未來世無礙，心不至未來世；知見現在世無礙，心不至現在世；不於過去未來現在世而生戲論。又有智自在，知一切有為法盡滅，而不盡諸善根；知法無生，而以攝法攝集眾生，是名智自在。又不從他知一切法畢竟滅相，以是智力而自不滅教化眾生，是名智自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又自在王！若以一心知一切眾生心，以一心性知一切心性，而於心智不作二行，是名智自在。又有智自在，知見過去世無礙，心不至過去世；知見未來世無礙，心不至未來世；知見現在世無礙，心不至現在世；不於過去未來現在世而生戲論。又有智自在，知一切有為法盡滅，而不盡諸善根；知法無生，而以攝法攝集眾生，是名智自在。又不從他知一切法畢竟滅相，以是智力而自不滅教化眾生，是名智自在。

「自在王！菩薩於此，若欲得智自在力而自在者，應隨智行不隨意行。云何意行？所有意業皆是意行；所有識業皆是意行；所有心業皆是意行；所有著心起諸善根皆是意行；墮見行施，墮相持戒，依我行忍皆是意行；我是菩薩則是意行；我發菩提亦是意行；我不斷佛種、不斷法種、不斷僧種亦是意行；我為利眾生故發心亦是意行；我當度未度者、解未解者、安未安者、滅未滅者，皆是意行；我是施主、我是持戒、我是行忍、我是行進、我是行定、我是行智，皆是意行；我是行慈者、行悲者、行喜者、行捨者，皆是意行；我是少欲知足離行者、不雜行者、頭陀行者、阿蘭若者、細行者，如是分別皆是意行；我是空行者、我是無相行者、我是無作行者，如是分別皆是意行；我是諦語者、實語者、如說行者，皆是意行；我是過諸魔業離四魔者，我斷一切見得忍，如是分別皆是意行；我當得阿耨多羅三藐三菩提，轉法輪度眾生，當於無餘涅槃而般涅槃，如是分別皆是意行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩於此，若欲得智自在力而自在者，應隨智行不隨意行。云何意行？所有意業皆是意行；所有識業皆是意行；所有心業皆是意行；所有著心起諸善根皆是意行；墮見行施，墮相持戒，依我行忍皆是意行；我是菩薩則是意行；我發菩提亦是意行；我不斷佛種、不斷法種、不斷僧種亦是意行；我為利眾生故發心亦是意行；我當度未度者、解未解者、安未安者、滅未滅者，皆是意行；我是施主、我是持戒、我是行忍、我是行進、我是行定、我是行智，皆是意行；我是行慈者、行悲者、行喜者、行捨者，皆是意行；我是少欲知足離行者、不雜行者、頭陀行者、阿蘭若者、細行者，如是分別皆是意行；我是空行者、我是無相行者、我是無作行者，如是分別皆是意行；我是諦語者、實語者、如說行者，皆是意行；我是過諸魔業離四魔者，我斷一切見得忍，如是分別皆是意行；我當得阿耨多羅三藐三菩提，轉法輪度眾生，當於無餘涅槃而般涅槃，如是分別皆是意行。

「自在王！云何菩薩智業？隨無心意識行處，是名智業。菩薩常作智業不起意業。云何菩薩智業？菩薩智業有二種。何等二？一者成眾生，二者受持正法。云何成眾生？菩薩隨以所知能成眾生。云何受持正法？若不受一切法，是名受持正法。若受持色，非受持正法；受持受想行識，非受持正法；若受諸入諸性，非受持正法；若受善不善法，非受持正法；若受罪不罪、有漏無漏、有為無為、世法出世法，非受持正法；若受施相，非受持正法；若受戒忍進定智，非受持正法。何以故？所可取緣皆是非法非善，非受持正法。何以故？如來所得法，是法無相無礙，若取緣相非受持正法。如是菩薩業中智，是名智業。以如是智而作智業，不盡於智，是名智自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！云何菩薩智業？隨無心意識行處，是名智業。菩薩常作智業不起意業。云何菩薩智業？菩薩智業有二種。何等二？一者成眾生，二者受持正法。云何成眾生？菩薩隨以所知能成眾生。云何受持正法？若不受一切法，是名受持正法。若受持色，非受持正法；受持受想行識，非受持正法；若受諸入諸性，非受持正法；若受善不善法，非受持正法；若受罪不罪、有漏無漏、有為無為、世法出世法，非受持正法；若受施相，非受持正法；若受戒忍進定智，非受持正法。何以故？所可取緣皆是非法非善，非受持正法。何以故？如來所得法，是法無相無礙，若取緣相非受持正法。如是菩薩業中智，是名智業。以如是智而作智業，不盡於智，是名智自在。

「自在王！何謂菩薩摩訶薩慧自在？菩薩得慧自在，能知諸法解釋章句，得四無礙智力故，謂義無礙智、法無礙智、辭無礙智、樂說無礙智。云何義無礙智？若菩薩於諸語中，依義不依語。義者於一切法正智。云何正智？謂不可說義是。此義在語中更無異聲，從本已來離諸相故，是名為義。不應離語依於義，語中等相即是義；能如是知，名義無礙智。又達一切法義，亦名義無礙智。云何法無礙智？菩薩依於法不依非法。依於法者不見非法。何以故？知一切法離相但有名故。又法無礙者，雖說三乘不壞法性。何以故？法性是一性，謂無相是。菩薩以語說法，即知語同響相，有所說法信解皆同法性，於智於語而無所礙，是名法無礙智。云何辭無礙智？知諸天言辭，知龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人言辭；知帝釋、梵天王、護世者言辭；知一言二言多言、略言廣言、男言女言、非男言非女言、過去言未來言現在言，隨以方便言辭令其得解。自以淨妙言辭，亦不輕毀他語。何以故？知一切法無有言辭。菩薩作是念：『以言辭說法令其得解，是法於言辭中不可得，言辭於法中亦不可得，從本已來無有言辭。若有言辭，不應以善言辭說不善法。是故當知，言辭能示善惡。』又辭無礙者，即以眾生言辭而使行法。何以故？法不行法，能如是行一切法，以言辭說此行使彼得解，是名辭無礙智。云何樂說無礙智？若菩薩於一切文字皆能樂說，於一切音聲亦能樂說，一切名字亦能樂說，是名樂說。云何為樂？菩薩若說法時，樂法樂實樂諦，若信樂修多羅者，為說修多羅，信樂岐夜、伽陀、弊迦蘭奈、謳陀那、禰陀那、阿波陀那、伊提郁多伽、闍陀伽、裴佛略、阿浮陀達摩者，皆為說之，信樂過去者為說本事。一切眾生所樂諸根，皆隨所樂而為說法。樂信根者因信根為說法，樂進根者因進根為說法，樂念根者因念根為說法，樂定根者因定根為說法，樂慧根者因慧根為說法，如是諸根皆因而為說法。婬欲多者分別有二萬一千，佛知有八萬四千根，如來因此諸根皆能樂說，菩薩次能樂說；瞋恚多者分別有二萬一千，佛知有八萬四千根，如來因此諸根皆能樂說，菩薩次能樂說；愚癡多者分別有二萬一千，佛知有八萬四千根，如來因此諸根皆能樂說，菩薩次能樂說；雜分者分別有二萬一千，佛知有八萬四千根，如來因此諸根皆能樂說，菩薩次能樂說，自在王！是名樂說無礙智。於此義無閡、法無礙、辭無礙、樂說無礙，皆以慧為本，慧所住處，慧之所攝，菩薩以慧力故用四自在及餘自在皆得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何謂菩薩摩訶薩慧自在？菩薩得慧自在，能知諸法解釋章句，得四無礙智力故，謂義無礙智、法無礙智、辭無礙智、樂說無礙智。云何義無礙智？若菩薩於諸語中，依義不依語。義者於一切法正智。云何正智？謂不可說義是。此義在語中更無異聲，從本已來離諸相故，是名為義。不應離語依於義，語中等相即是義；能如是知，名義無礙智。又達一切法義，亦名義無礙智。云何法無礙智？菩薩依於法不依非法。依於法者不見非法。何以故？知一切法離相但有名故。又法無礙者，雖說三乘不壞法性。何以故？法性是一性，謂無相是。菩薩以語說法，即知語同響相，有所說法信解皆同法性，於智於語而無所礙，是名法無礙智。云何辭無礙智？知諸天言辭，知龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人言辭；知帝釋、梵天王、護世者言辭；知一言二言多言、略言廣言、男言女言、非男言非女言、過去言未來言現在言，隨以方便言辭令其得解。自以淨妙言辭，亦不輕毀他語。何以故？知一切法無有言辭。菩薩作是念：『以言辭說法令其得解，是法於言辭中不可得，言辭於法中亦不可得，從本已來無有言辭。若有言辭，不應以善言辭說不善法。是故當知，言辭能示善惡。』又辭無礙者，即以眾生言辭而使行法。何以故？法不行法，能如是行一切法，以言辭說此行使彼得解，是名辭無礙智。云何樂說無礙智？若菩薩於一切文字皆能樂說，於一切音聲亦能樂說，一切名字亦能樂說，是名樂說。云何為樂？菩薩若說法時，樂法樂實樂諦，若信樂修多羅者，為說修多羅，信樂岐夜、伽陀、弊迦蘭奈、謳陀那、禰陀那、阿波陀那、伊提郁多伽、闍陀伽、裴佛略、阿浮陀達摩者，皆為說之，信樂過去者為說本事。一切眾生所樂諸根，皆隨所樂而為說法。樂信根者因信根為說法，樂進根者因進根為說法，樂念根者因念根為說法，樂定根者因定根為說法，樂慧根者因慧根為說法，如是諸根皆因而為說法。婬欲多者分別有二萬一千，佛知有八萬四千根，如來因此諸根皆能樂說，菩薩次能樂說；瞋恚多者分別有二萬一千，佛知有八萬四千根，如來因此諸根皆能樂說，菩薩次能樂說；愚癡多者分別有二萬一千，佛知有八萬四千根，如來因此諸根皆能樂說，菩薩次能樂說；雜分者分別有二萬一千，佛知有八萬四千根，如來因此諸根皆能樂說，菩薩次能樂說，自在王！是名樂說無礙智。於此義無閡、法無礙、辭無礙、樂說無礙，皆以慧為本，慧所住處，慧之所攝，菩薩以慧力故用四自在及餘自在皆得自在。

「世尊！慧以何為本？為住何處？何處所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！慧以何為本？為住何處？何處所攝？」

「自在王！慧以多聞為本，住多聞處，多聞所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！慧以多聞為本，住多聞處，多聞所攝。」

「世尊！多聞以何為本？為住何處？何處所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！多聞以何為本？為住何處？何處所攝？」

「自在王！多聞以善知識為本，住善知識處，善知識所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！多聞以善知識為本，住善知識處，善知識所攝。」

「世尊！善知識以何為本？為住何處？何處所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！善知識以何為本？為住何處？何處所攝？」

「自在王！善知識以敬心為本，住於敬心，敬心所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！善知識以敬心為本，住於敬心，敬心所攝。」

「世尊！敬心以何為本？為住何處？何處所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！敬心以何為本？為住何處？何處所攝？」

「自在王！敬心以深心為本，住於深心，深心所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！敬心以深心為本，住於深心，深心所攝。」

「世尊！深心以何為本？為住何處？何處所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！深心以何為本？為住何處？何處所攝？」

「自在王！深心以質直為本，住於質直，質直所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！深心以質直為本，住於質直，質直所攝。」

「世尊！質直以何為本？為住何處？何處所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！質直以何為本？為住何處？何處所攝？」

「自在王！質直以大悲為本，住於大悲，大悲所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！質直以大悲為本，住於大悲，大悲所攝。」

「世尊！大悲以何為本，為住何處，何處所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！大悲以何為本，為住何處，何處所攝。」

「自在王！大悲以眾生為本，住於眾生，眾生所攝。何以故？自在王！菩薩為度一切眾生，生大悲心，生一切智心，是名菩薩慧自在。又慧自在菩薩，以慧自在故，因一法門，若一劫若減一劫，種種異辭廣說諸法，於實相中無所違失。菩薩或欲不現其身為眾生說法，或從身毛孔演出法音，隨眾生所行而為說法。菩薩或欲現其身為眾生說法，一切外道論師不能窮盡。又外道仙人所作，若曼哆邏呪術經、韋陀，若語論、若鉢追、若諸神通、若諸智門，若日月五星經、若夢經、若地動經、若陀魔陀咒術、若烏語經、若鳥獸經、若龍乾闥婆夜叉入身經、若王相經、若豐樂飢饉相經、若諸遑遊戲經，如是世界經書智慧、伎藝、文章、算數、色相、音樂、歌舞、箜篌、箏笛，如音曲折，菩薩轉身自然在心皆能通了，以慧力故皆能得知、皆能示現、皆能達知；菩薩雖知如是方術，不惱眾生，亦不以是為淨妙道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！大悲以眾生為本，住於眾生，眾生所攝。何以故？自在王！菩薩為度一切眾生，生大悲心，生一切智心，是名菩薩慧自在。又慧自在菩薩，以慧自在故，因一法門，若一劫若減一劫，種種異辭廣說諸法，於實相中無所違失。菩薩或欲不現其身為眾生說法，或從身毛孔演出法音，隨眾生所行而為說法。菩薩或欲現其身為眾生說法，一切外道論師不能窮盡。又外道仙人所作，若曼哆邏呪術經、韋陀，若語論、若鉢追、若諸神通、若諸智門，若日月五星經、若夢經、若地動經、若陀魔陀咒術、若烏語經、若鳥獸經、若龍乾闥婆夜叉入身經、若王相經、若豐樂飢饉相經、若諸遑遊戲經，如是世界經書智慧、伎藝、文章、算數、色相、音樂、歌舞、箜篌、箏笛，如音曲折，菩薩轉身自然在心皆能通了，以慧力故皆能得知、皆能示現、皆能達知；菩薩雖知如是方術，不惱眾生，亦不以是為淨妙道。

「自在王！慧自在菩薩，與百千萬諸梵王共住共坐，自現其身與共語論，亦不著梵王光明德相，而諸梵王迎送菩薩生尊敬心，如是皆於一切天宮，現自在力而亦不著，但生無常苦空無我想，依無生法，依度一切眾生之心，自在王！是名菩薩慧自在。又自在王，慧自在菩薩，如魔所有天宮，復令殊勝；自現其身，勝魔所有百千萬倍；令諸魔等生渴愛心生貪著心，以此自嚴破魔慢心，令住阿耨多羅三藐三菩提，然後說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！慧自在菩薩，與百千萬諸梵王共住共坐，自現其身與共語論，亦不著梵王光明德相，而諸梵王迎送菩薩生尊敬心，如是皆於一切天宮，現自在力而亦不著，但生無常苦空無我想，依無生法，依度一切眾生之心，自在王！是名菩薩慧自在。又自在王，慧自在菩薩，如魔所有天宮，復令殊勝；自現其身，勝魔所有百千萬倍；令諸魔等生渴愛心生貪著心，以此自嚴破魔慢心，令住阿耨多羅三藐三菩提，然後說法。

「自在王！慧是菩薩遍行法，若施若受若以施迴向，而於此處必應用慧；若自持戒教他持戒，以持戒迴向，而於此處亦應用慧；若修行忍若教他忍，以忍迴向，而於此處亦應用慧；若自行進教他行進，以進迴向，而於此處亦應用慧；若自行禪若教他禪，以禪迴向，而於此處亦應用慧；若讀諸經若為他說法，若如所聞以慧正念，一切行立坐臥，一切儀法，一切捨心，皆應用慧。慧力菩薩則是一切善法力者，慧增上菩薩，於一切法得增上自在。慧自在菩薩，於一切法能自在行。執慧力菩薩，知佛能拒魔軍。有慧菩薩自在隨行諸法而不用力，如人仰射其箭還時不須弓力，菩薩亦如是，以慧力故遣自在智入諸善法。坐道場時得是智力，以是力故以右手動十方世界，破大魔軍得佛十力，以是十力一切天人無能伏者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！慧是菩薩遍行法，若施若受若以施迴向，而於此處必應用慧；若自持戒教他持戒，以持戒迴向，而於此處亦應用慧；若修行忍若教他忍，以忍迴向，而於此處亦應用慧；若自行進教他行進，以進迴向，而於此處亦應用慧；若自行禪若教他禪，以禪迴向，而於此處亦應用慧；若讀諸經若為他說法，若如所聞以慧正念，一切行立坐臥，一切儀法，一切捨心，皆應用慧。慧力菩薩則是一切善法力者，慧增上菩薩，於一切法得增上自在。慧自在菩薩，於一切法能自在行。執慧力菩薩，知佛能拒魔軍。有慧菩薩自在隨行諸法而不用力，如人仰射其箭還時不須弓力，菩薩亦如是，以慧力故遣自在智入諸善法。坐道場時得是智力，以是力故以右手動十方世界，破大魔軍得佛十力，以是十力一切天人無能伏者。

「自在王！是戒自在、神通自在、智自在、慧自在，若人不種善根，不能得聞如斯經典。自在王！若人得聞是經心歡悅者，當知是人得四自在，以是自在現自在力。何以故？自在王！是諸自在，一切聲聞辟支佛之所無有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！是戒自在、神通自在、智自在、慧自在，若人不種善根，不能得聞如斯經典。自在王！若人得聞是經心歡悅者，當知是人得四自在，以是自在現自在力。何以故？自在王！是諸自在，一切聲聞辟支佛之所無有。」

爾時自在王菩薩，聞佛所說心大喜悅，合掌禮敬，瞻仰尊顏目不暫捨。作如是言：「世尊！佛今以是四自在力，一切眾生亦當得是四自在力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時自在王菩薩，聞佛所說心大喜悅，合掌禮敬，瞻仰尊顏目不暫捨。作如是言：「世尊！佛今以是四自在力，一切眾生亦當得是四自在力。」

佛以神力，使自在王菩薩以種種好色香華滿其衣裓，以散佛上及諸菩薩，蒙華散者皆成金色，三十二相以嚴其身。空中百千萬億諸天，同聲嘆言：「若有眾生信受如是四自在力，發阿耨多羅三藐三菩提心者，是諸眾生以佛莊嚴而以自嚴。何以故？是四自在皆隨一切智心。世尊！若佛本不發阿耨多羅三藐三菩提心者，是諸眾生，云何得聞如是不可思議諸自在經？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以神力，使自在王菩薩以種種好色香華滿其衣裓，以散佛上及諸菩薩，蒙華散者皆成金色，三十二相以嚴其身。空中百千萬億諸天，同聲嘆言：「若有眾生信受如是四自在力，發阿耨多羅三藐三菩提心者，是諸眾生以佛莊嚴而以自嚴。何以故？是四自在皆隨一切智心。世尊！若佛本不發阿耨多羅三藐三菩提心者，是諸眾生，云何得聞如是不可思議諸自在經？」

諸天子歎已，佛告自在王菩薩：「我念過世，於燃燈佛前第七十佛，號普淨光王如來，亦廣說此四自在法。時有菩薩名智行足，亦以此法問佛。佛說此法時，八千菩薩得此四自在及無生法忍，三萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心。自在王！我於爾時，初聞此四自在，聞已受持，至燃燈佛時乃得具足。是故自在王！若於今世若我滅後，有人一心求佛道者，受持是經，當知是人疾得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子歎已，佛告自在王菩薩：「我念過世，於燃燈佛前第七十佛，號普淨光王如來，亦廣說此四自在法。時有菩薩名智行足，亦以此法問佛。佛說此法時，八千菩薩得此四自在及無生法忍，三萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心。自在王！我於爾時，初聞此四自在，聞已受持，至燃燈佛時乃得具足。是故自在王！若於今世若我滅後，有人一心求佛道者，受持是經，當知是人疾得無生法忍。」

說此自在王經時，三萬二千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。諸天子供奉佛故，作百千伎樂雨於天華，以佛神力從眾伎樂出如是音：「若有眾生聞此自在王經，信解受持，當知是人諸根明利，樂於佛法，其智廣博，為善知識所護，深種善根，於諸眾生行大悲道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此自在王經時，三萬二千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。諸天子供奉佛故，作百千伎樂雨於天華，以佛神力從眾伎樂出如是音：「若有眾生聞此自在王經，信解受持，當知是人諸根明利，樂於佛法，其智廣博，為善知識所護，深種善根，於諸眾生行大悲道。」

爾時自在王菩薩白佛言：「世尊！佛有十力、四無所畏、十八不共法，菩薩亦有十力、四無所畏、十八不共法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時自在王菩薩白佛言：「世尊！佛有十力、四無所畏、十八不共法，菩薩亦有十力、四無所畏、十八不共法不？」

佛告自在王：「有阿鞞跋致菩薩，已久習行得無生法忍，住第八地欲入九地，為般若波羅蜜方便所護，如是菩薩則能具成菩薩十力、四無所畏、十八不共法。自在王！云何菩薩十力？為薩婆若故，發深堅心力；具慈心故，不捨一切眾生力；不求一切利養故，捨一切世界飾好故，具大悲力；信一切佛法故，能成是法故，心不退沒故，具大進力；行念安慧故，不壞儀法故，住不動定力離二邊故，順緣生法故，斷一切見不別戲論故，具般若波羅蜜力成眾生故，受無量生死故，習善德無厭足故，信解有為法如夢故，於生死中無疲倦力，觀諸法相故，無我無人無眾生故，信解不生不起法故，信樂無生法論故，無生法忍力入空無相無作法故，觀諸脫門故，得聲聞、辟支佛乘解知見故，得脫門力；於深法中不隨他智故，觀一切眾生心所行故，具無礙智力。自在王！是名菩薩十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告自在王：「有阿鞞跋致菩薩，已久習行得無生法忍，住第八地欲入九地，為般若波羅蜜方便所護，如是菩薩則能具成菩薩十力、四無所畏、十八不共法。自在王！云何菩薩十力？為薩婆若故，發深堅心力；具慈心故，不捨一切眾生力；不求一切利養故，捨一切世界飾好故，具大悲力；信一切佛法故，能成是法故，心不退沒故，具大進力；行念安慧故，不壞儀法故，住不動定力離二邊故，順緣生法故，斷一切見不別戲論故，具般若波羅蜜力成眾生故，受無量生死故，習善德無厭足故，信解有為法如夢故，於生死中無疲倦力，觀諸法相故，無我無人無眾生故，信解不生不起法故，信樂無生法論故，無生法忍力入空無相無作法故，觀諸脫門故，得聲聞、辟支佛乘解知見故，得脫門力；於深法中不隨他智故，觀一切眾生心所行故，具無礙智力。自在王！是名菩薩十力。

「自在王！何謂菩薩四無所畏？得陀羅尼故，一切所聞能持故，常不忘念故，於大眾中說法無所畏；隨一切眾生所信解而為說法，如隨病合藥，知見一切眾生諸根，隨應說法，於大眾中而無所畏；是菩薩眾中說法無所疑難，無有東方南方西方北方，有來問我我不能答，乃至無有微畏之相，恣於眾生之所問難，隨問為答而無所畏；善能斷疑故，於大眾中說法而無所畏。自在王！是名菩薩四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何謂菩薩四無所畏？得陀羅尼故，一切所聞能持故，常不忘念故，於大眾中說法無所畏；隨一切眾生所信解而為說法，如隨病合藥，知見一切眾生諸根，隨應說法，於大眾中而無所畏；是菩薩眾中說法無所疑難，無有東方南方西方北方，有來問我我不能答，乃至無有微畏之相，恣於眾生之所問難，隨問為答而無所畏；善能斷疑故，於大眾中說法而無所畏。自在王！是名菩薩四無所畏。

「自在王！何謂菩薩十八不共法？菩薩從生已來，自能行施，無有教言：『汝當行施樂行捨心。』若魔作佛形來語之言：『汝行於施當墮地獄。』菩薩若生慳悔之心無有是處。樂捨一切分布施與，以是行施為阿耨多羅三藐三菩提，不求果報，利益眾生故，是為菩薩初不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何謂菩薩十八不共法？菩薩從生已來，自能行施，無有教言：『汝當行施樂行捨心。』若魔作佛形來語之言：『汝行於施當墮地獄。』菩薩若生慳悔之心無有是處。樂捨一切分布施與，以是行施為阿耨多羅三藐三菩提，不求果報，利益眾生故，是為菩薩初不共法。

「自在王！菩薩自能持戒無有教者，雖不值佛而亦不從他人受戒，善能護持一切諸戒，常樂持戒，謂雖在家如戒所說盡能奉持，若其出家戒經所說，不須教導皆能履行，乃至不為壽命諸緣而捨於戒，所持諸戒皆順菩提，為斷眾生破戒法故，是為菩薩二不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩自能持戒無有教者，雖不值佛而亦不從他人受戒，善能護持一切諸戒，常樂持戒，謂雖在家如戒所說盡能奉持，若其出家戒經所說，不須教導皆能履行，乃至不為壽命諸緣而捨於戒，所持諸戒皆順菩提，為斷眾生破戒法故，是為菩薩二不共法。

「自在王！若貧窮下賤及旃陀羅工巧之人，瞋恚加惡，苦言罵辱，節節支解，菩薩爾時其心不動，於此眾生慈心普潤，有力能報而不加害，但依於法，我以佛法緣故忍受此苦，亦願是人心得善淨發大莊嚴，是為菩薩三不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！若貧窮下賤及旃陀羅工巧之人，瞋恚加惡，苦言罵辱，節節支解，菩薩爾時其心不動，於此眾生慈心普潤，有力能報而不加害，但依於法，我以佛法緣故忍受此苦，亦願是人心得善淨發大莊嚴，是為菩薩三不共法。

「自在王！菩薩雖遭急難，猶故進行，不懈不息而終不生退沒之心，若見聲聞入於涅槃，見世苦惱而於聲聞滅度法中心不貪樂；若見辟支佛滅度，又見生死苦惱，於辟支佛涅槃法中心不貪樂；若見諸佛已成大利，佛法具足入於涅槃，自見其身未得具足六波羅蜜及諸佛法，於此法中心亦不沒而勤行進，我當於此大乘涅槃而取滅度，是為菩薩四不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩雖遭急難，猶故進行，不懈不息而終不生退沒之心，若見聲聞入於涅槃，見世苦惱而於聲聞滅度法中心不貪樂；若見辟支佛滅度，又見生死苦惱，於辟支佛涅槃法中心不貪樂；若見諸佛已成大利，佛法具足入於涅槃，自見其身未得具足六波羅蜜及諸佛法，於此法中心亦不沒而勤行進，我當於此大乘涅槃而取滅度，是為菩薩四不共法。

「自在王！菩薩若作轉輪王，若作帝釋，若作魔王，百千侍女作天伎樂，具受欲樂，而於禪定及無量心，皆現在前，常樂捨離憒閙之處，於生死中生大恐畏想，於五欲中生大不淨想，於五陰中生怨讐想，於四大中生毒蛇想，於諸入中生空聚想，於己眷屬生怨賊想，於宮宅侍女中如在死尸間想，但求行法，但求見佛，但念欲度一切眾生。於伎樂之聲出禪定法音，或時魔障其聲，先世善根力故，而於空中得聞佛音法音僧音，聞此音已棄捨世界自在之樂，出家入林，是為菩薩五不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩若作轉輪王，若作帝釋，若作魔王，百千侍女作天伎樂，具受欲樂，而於禪定及無量心，皆現在前，常樂捨離憒閙之處，於生死中生大恐畏想，於五欲中生大不淨想，於五陰中生怨讐想，於四大中生毒蛇想，於諸入中生空聚想，於己眷屬生怨賊想，於宮宅侍女中如在死尸間想，但求行法，但求見佛，但念欲度一切眾生。於伎樂之聲出禪定法音，或時魔障其聲，先世善根力故，而於空中得聞佛音法音僧音，聞此音已棄捨世界自在之樂，出家入林，是為菩薩五不共法。

「自在王！菩薩於世禪定之中不生堅想，以智分別離於諸見，依法依義，此不共法乃至夢中不生我見不生法見。菩薩不為諸結見纏所使，離諸疑悔，乃至惡魔不能障蔽令其疑悔離於正法。菩薩為成眾生故，或破儀法而於其中無有疑悔。自在王！是為菩薩六不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩於世禪定之中不生堅想，以智分別離於諸見，依法依義，此不共法乃至夢中不生我見不生法見。菩薩不為諸結見纏所使，離諸疑悔，乃至惡魔不能障蔽令其疑悔離於正法。菩薩為成眾生故，或破儀法而於其中無有疑悔。自在王！是為菩薩六不共法。

「自在王！菩薩從生已來自得身淨，離於殺生，不以手足刀杖瓦石有所惱害，常捨刀杖，資生豐足無所乏少，一把之草不與不取，珍寶滿地不生貪心，飢窮死困不以邪命而自活也。常修梵行至於心想，不念五欲離諸欲惱，不以五欲之緣而行非法，以智為首成善身業，是為菩薩七不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩從生已來自得身淨，離於殺生，不以手足刀杖瓦石有所惱害，常捨刀杖，資生豐足無所乏少，一把之草不與不取，珍寶滿地不生貪心，飢窮死困不以邪命而自活也。常修梵行至於心想，不念五欲離諸欲惱，不以五欲之緣而行非法，以智為首成善身業，是為菩薩七不共法。

「自在王！菩薩淨於口業，真語實語言行相應，不自欺身，不誑諸佛、諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等。菩薩不行兩舌，眷屬親愛終始不離。菩薩不行惡口，常行愛語、軟語、和柔語，不惡語、不麁語，有理語、安樂語、先意語、和悅語。菩薩於諸惡口麁言侵剋苦語，人不喜聞，自惱惱他，如是諸語終不出口。菩薩不為無義語，有則言有，無則言無，深心淨故口業皆淨。自在王！菩薩得此不共法故，世世所生，常得如是隨法語口，能以是語，不淨之人令其得淨，已淨人者令起禮敬供奉之心，以是深心不共法故，得實語口，諸有所說皆實無虛，是為菩薩八不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩淨於口業，真語實語言行相應，不自欺身，不誑諸佛、諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等。菩薩不行兩舌，眷屬親愛終始不離。菩薩不行惡口，常行愛語、軟語、和柔語，不惡語、不麁語，有理語、安樂語、先意語、和悅語。菩薩於諸惡口麁言侵剋苦語，人不喜聞，自惱惱他，如是諸語終不出口。菩薩不為無義語，有則言有，無則言無，深心淨故口業皆淨。自在王！菩薩得此不共法故，世世所生，常得如是隨法語口，能以是語，不淨之人令其得淨，已淨人者令起禮敬供奉之心，以是深心不共法故，得實語口，諸有所說皆實無虛，是為菩薩八不共法。

「自在王！菩薩己心自在，得自在行，不貪他物，不恚惱眾生，行於正見，於菩薩心無等等心終不忘失。菩薩常離一切諂曲不直之心，晝夜常行善淨慈心，是為菩薩九不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩己心自在，得自在行，不貪他物，不恚惱眾生，行於正見，於菩薩心無等等心終不忘失。菩薩常離一切諂曲不直之心，晝夜常行善淨慈心，是為菩薩九不共法。

「自在王！菩薩所生之處，一切經書呪術醫方算數，為最為上，不須師教自能知之，皆悉了達，亦於世法出世法中，得不隨他慧，又不承望聽採他語，常為諸天世人之所瞻仰，有所言說皆悉隨學，是為菩薩十不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩所生之處，一切經書呪術醫方算數，為最為上，不須師教自能知之，皆悉了達，亦於世法出世法中，得不隨他慧，又不承望聽採他語，常為諸天世人之所瞻仰，有所言說皆悉隨學，是為菩薩十不共法。

「自在王！菩薩或為眾生療治諸病，不求利養，以大悲為首，療治病時發心願言：『當令眾生得出世法，滅諸苦惱令至涅槃。』是為菩薩十一不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩或為眾生療治諸病，不求利養，以大悲為首，療治病時發心願言：『當令眾生得出世法，滅諸苦惱令至涅槃。』是為菩薩十一不共法。

「自在王！菩薩不求不願轉輪王位、釋梵天王之處，而自得之。何以故？菩薩不為身色端嚴故行道，不為世界眷屬榮位名聞稱讚故行道，如是之福不求而得，是為菩薩十二不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩不求不願轉輪王位、釋梵天王之處，而自得之。何以故？菩薩不為身色端嚴故行道，不為世界眷屬榮位名聞稱讚故行道，如是之福不求而得，是為菩薩十二不共法。

「自在王！菩薩住尊貴處，長壽諸天曾見佛者常來擁護，如是勸發：應作是行，行是業者能至菩提，是則退法是則進法，如是行者諸根隨順阿耨多羅三藐三菩提。是諸天神常以如是隨宜勸發，令不違失阿耨多羅三藐三菩提，是為菩薩十三不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩住尊貴處，長壽諸天曾見佛者常來擁護，如是勸發：應作是行，行是業者能至菩提，是則退法是則進法，如是行者諸根隨順阿耨多羅三藐三菩提。是諸天神常以如是隨宜勸發，令不違失阿耨多羅三藐三菩提，是為菩薩十三不共法。

「自在王！若有凶暴瞋恚惡人，見此菩薩身口心業，不能加惡，心得善淨。若或有人惱此菩薩，忍受不報，令其心淨得住於法。若有眾生侵害菩薩，不令以此墮於惡道。何以故？菩薩本來已得具足不共善淨之願：『若有眾生以身口意侵害惱我，令不以此墮於惡道。』菩薩淨持戒故隨願皆得，是為菩薩十四不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！若有凶暴瞋恚惡人，見此菩薩身口心業，不能加惡，心得善淨。若或有人惱此菩薩，忍受不報，令其心淨得住於法。若有眾生侵害菩薩，不令以此墮於惡道。何以故？菩薩本來已得具足不共善淨之願：『若有眾生以身口意侵害惱我，令不以此墮於惡道。』菩薩淨持戒故隨願皆得，是為菩薩十四不共法。

「自在王！或有眾生慳貪不信，不見業行，不依果報，不識佛法僧，於諸沙門婆羅門，心不善淨不能敬禮，聽受其語心不尊重，不生希有之想；是諸眾生，見此菩薩身口意行，儀法語論，心即得淨，禮敬隨順，便生尊重希有之心。何以故？菩薩得不共法故，是為菩薩十五不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！或有眾生慳貪不信，不見業行，不依果報，不識佛法僧，於諸沙門婆羅門，心不善淨不能敬禮，聽受其語心不尊重，不生希有之想；是諸眾生，見此菩薩身口意行，儀法語論，心即得淨，禮敬隨順，便生尊重希有之心。何以故？菩薩得不共法故，是為菩薩十五不共法。

「自在王！若一切諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、諸仙、大人、婆羅門等世之大師，見此菩薩生師尊想，於此諸人名稱最勝。又諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、仙人、婆羅門等世界之師，詣此菩薩，曲躬禮敬，供給使令，諸師弟子亦皆禮敬尊重迎送心念知勝，得是信心，是為菩薩十六不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！若一切諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、諸仙、大人、婆羅門等世之大師，見此菩薩生師尊想，於此諸人名稱最勝。又諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、仙人、婆羅門等世界之師，詣此菩薩，曲躬禮敬，供給使令，諸師弟子亦皆禮敬尊重迎送心念知勝，得是信心，是為菩薩十六不共法。

「自在王！菩薩所在國界聚落城邑，能修善法離不善法，能化眾生護正法者，而生其中得正見，父母所生之處，常為師長禮敬尊重，國界之中眾生命終無墮惡道。何以故？菩薩以善法攝眾生令行福故，命終之後皆生人天，是為菩薩十七不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩所在國界聚落城邑，能修善法離不善法，能化眾生護正法者，而生其中得正見，父母所生之處，常為師長禮敬尊重，國界之中眾生命終無墮惡道。何以故？菩薩以善法攝眾生令行福故，命終之後皆生人天，是為菩薩十七不共法。

「自在王！菩薩隨順一切助道之法，諸明神通皆具足故，一切諸魔不能得便，是為菩薩十八不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩隨順一切助道之法，諸明神通皆具足故，一切諸魔不能得便，是為菩薩十八不共法。

「自在王！何故名為不共法，菩薩隨順一切佛法故，諸聲聞辟支佛初發意者之所無有，而況凡夫！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何故名為不共法，菩薩隨順一切佛法故，諸聲聞辟支佛初發意者之所無有，而況凡夫！」

爾時自在王菩薩白佛言：「希有世尊！世尊今者與諸菩薩大智法明無量法光。如我解佛所說義者，若有菩薩得聞此經不樂餘經，若人聞此經受持讀誦，已為受持一切佛法；若人受持此經已為他人說，則為能以佛之正法以成眾生；若人正習此經，則為正習一切佛法；若人於此經中得忍，名為順忍；若人於此經中如所說行，則為隨順一切法行。世尊！若有菩薩不離此經，當知是人已得諸明神通為坐道場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時自在王菩薩白佛言：「希有世尊！世尊今者與諸菩薩大智法明無量法光。如我解佛所說義者，若有菩薩得聞此經不樂餘經，若人聞此經受持讀誦，已為受持一切佛法；若人受持此經已為他人說，則為能以佛之正法以成眾生；若人正習此經，則為正習一切佛法；若人於此經中得忍，名為順忍；若人於此經中如所說行，則為隨順一切法行。世尊！若有菩薩不離此經，當知是人已得諸明神通為坐道場。」

佛告自在王：「如汝所說，若人不離此經，當知是人得諸明神通為坐道場。自在王！過去然燈佛前，威德佛、提沙佛、弗沙佛、光明佛前，有佛號天王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛世界嚴淨豐樂，天人充滿，其土平正，琉璃為地，閻浮檀金以為蓮華遍覆其土，柔軟細滑譬如天衣。是時世人身色長短、資生所有、園林池觀，皆如兜率天上，所須飲食應念即至，與天無異，唯有名別。其三千世界佛為法王，是故其佛號為天王。如轉輪王坐於正座，以法化民無不承順。天王如來亦復如是，坐師子法座，為一切天人演說於法。大眾坐處，東西八萬四千由旬，南北亦爾八萬四千由旬。天王如來說法之時，音聲遍滿三千大千世界，其諸天人盡敬尊重讚歎，行無上法以為法供。其土眾生——無有樂下法者，唯樂佛法；無有聲聞辟支佛名，況發心行者；唯有菩薩以為眷屬；無有女人亦不聞有婬欲之名——皆於蓮華結加趺坐自然化生，唯樂三法。何等為三？一者樂憙見佛；二者樂憙聞法；三者樂觀於法，好喜離行。其諸人眾修習經法常不放逸，福慧具足壽命無量阿僧祇劫，命終生天，謂到他佛土。若有菩薩命欲終時，上昇於空高七多羅樹，唱大音言：『我於此土今當退沒。』時眾坐菩薩聞此聲已，皆共集會試其法忍，作如是言：『何等法退？何等法生？』時，是菩薩於大眾中而作是言：『此中無法若退若生，如來得阿耨多羅三藐三菩提時，知一切法無退無生。何以故？色不退不生，受想行識不退不生，更無異法必定可得，若我若眾生若壽命，退者生者。如來得阿耨多羅三藐三菩提時，知一切法皆空無相，空無相法不退不生，諸法離際、不作際、不起際、無生際，佛以為證，如是諸際亦不退不生。退名眾緣離，生名眾緣合，而是諸緣亦不退不生。』是菩薩於大眾中說是法已，然後乃退，其身滅已無灰無烟，即生他方現在佛前。是天王佛及諸菩薩，不著袈裟，皆著自生淨妙天衣，亦無結惑。世人調順皆得無生法忍，不為眾生廣說諸法，而諸眾生其根明利，小發即悟。若天王佛為諸菩薩演說法時，其諸天人普皆能知，或得法忍，或得陀羅尼，或得樂說無礙，或得諸三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告自在王：「如汝所說，若人不離此經，當知是人得諸明神通為坐道場。自在王！過去然燈佛前，威德佛、提沙佛、弗沙佛、光明佛前，有佛號天王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛世界嚴淨豐樂，天人充滿，其土平正，琉璃為地，閻浮檀金以為蓮華遍覆其土，柔軟細滑譬如天衣。是時世人身色長短、資生所有、園林池觀，皆如兜率天上，所須飲食應念即至，與天無異，唯有名別。其三千世界佛為法王，是故其佛號為天王。如轉輪王坐於正座，以法化民無不承順。天王如來亦復如是，坐師子法座，為一切天人演說於法。大眾坐處，東西八萬四千由旬，南北亦爾八萬四千由旬。天王如來說法之時，音聲遍滿三千大千世界，其諸天人盡敬尊重讚歎，行無上法以為法供。其土眾生——無有樂下法者，唯樂佛法；無有聲聞辟支佛名，況發心行者；唯有菩薩以為眷屬；無有女人亦不聞有婬欲之名——皆於蓮華結加趺坐自然化生，唯樂三法。何等為三？一者樂憙見佛；二者樂憙聞法；三者樂觀於法，好喜離行。其諸人眾修習經法常不放逸，福慧具足壽命無量阿僧祇劫，命終生天，謂到他佛土。若有菩薩命欲終時，上昇於空高七多羅樹，唱大音言：『我於此土今當退沒。』時眾坐菩薩聞此聲已，皆共集會試其法忍，作如是言：『何等法退？何等法生？』時，是菩薩於大眾中而作是言：『此中無法若退若生，如來得阿耨多羅三藐三菩提時，知一切法無退無生。何以故？色不退不生，受想行識不退不生，更無異法必定可得，若我若眾生若壽命，退者生者。如來得阿耨多羅三藐三菩提時，知一切法皆空無相，空無相法不退不生，諸法離際、不作際、不起際、無生際，佛以為證，如是諸際亦不退不生。退名眾緣離，生名眾緣合，而是諸緣亦不退不生。』是菩薩於大眾中說是法已，然後乃退，其身滅已無灰無烟，即生他方現在佛前。是天王佛及諸菩薩，不著袈裟，皆著自生淨妙天衣，亦無結惑。世人調順皆得無生法忍，不為眾生廣說諸法，而諸眾生其根明利，小發即悟。若天王佛為諸菩薩演說法時，其諸天人普皆能知，或得法忍，或得陀羅尼，或得樂說無礙，或得諸三昧。

「自在王！是天王佛其大名聞普流十方，於一切天人之中，廣說此四自在經，七萬二千菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記。時有菩薩名曰淨光，不得受記，作如是念：『今諸菩薩得受記者，持戒儀式，行道念慧，方便神力，陀羅尼三昧，不勝於我，以何緣故，今得受記，而我不得。』時天王佛，知其心念，告淨光言；『善男子！於未來世當有佛出，號曰然燈，彼佛當與汝受記。』時淨光菩薩，聞佛語已，心大喜悅，上昇於空作如是言：『若然燈佛，過恒沙劫而後乃出，當知我已得受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？諸佛所言皆無虛妄，諸佛皆是真實語者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！是天王佛其大名聞普流十方，於一切天人之中，廣說此四自在經，七萬二千菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記。時有菩薩名曰淨光，不得受記，作如是念：『今諸菩薩得受記者，持戒儀式，行道念慧，方便神力，陀羅尼三昧，不勝於我，以何緣故，今得受記，而我不得。』時天王佛，知其心念，告淨光言；『善男子！於未來世當有佛出，號曰然燈，彼佛當與汝受記。』時淨光菩薩，聞佛語已，心大喜悅，上昇於空作如是言：『若然燈佛，過恒沙劫而後乃出，當知我已得受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？諸佛所言皆無虛妄，諸佛皆是真實語者。』

「自在王！於意云何，彼時淨光菩薩豈異人乎？則我身是。我從是來得值光明佛，我從彼佛得聞是法，聞已受持得光印三昧。從是已後復值弗沙佛，我從彼佛得聞是法，聞已受持得眾明三昧。從是已後復值提沙佛，得聞是法，聞已受持得照明三昧。從是已後復值威德佛，我從彼佛得聞是法，聞已受持得順法忍。從是已後復值然燈佛，我從彼佛得無生法忍，證此四自在，謂戒自在、神通自在、智自在、慧自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！於意云何，彼時淨光菩薩豈異人乎？則我身是。我從是來得值光明佛，我從彼佛得聞是法，聞已受持得光印三昧。從是已後復值弗沙佛，我從彼佛得聞是法，聞已受持得眾明三昧。從是已後復值提沙佛，得聞是法，聞已受持得照明三昧。從是已後復值威德佛，我從彼佛得聞是法，聞已受持得順法忍。從是已後復值然燈佛，我從彼佛得無生法忍，證此四自在，謂戒自在、神通自在、智自在、慧自在。

「自在王！以是緣故，若於今世，若我滅後，善男子善女人求菩薩乘者，得聞是經，聞已受持，當知是等皆疾得為菩提真智，得此四自在，能轉法輪，於佛無上正法之中當得慧光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！以是緣故，若於今世，若我滅後，善男子善女人求菩薩乘者，得聞是經，聞已受持，當知是等皆疾得為菩提真智，得此四自在，能轉法輪，於佛無上正法之中當得慧光。」

說是經時，萬六千菩薩得無生法忍，萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心，三千大千世界六種震動，百千萬諸天喜而唱言：「在在處處有說是經，當知此中則為是佛，若有眾生得聞此經，當知此人善根深厚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經時，萬六千菩薩得無生法忍，萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心，三千大千世界六種震動，百千萬諸天喜而唱言：「在在處處有說是經，當知此中則為是佛，若有眾生得聞此經，當知此人善根深厚。」

爾時慧命阿難白佛言：「世尊！當何名此經？云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命阿難白佛言：「世尊！當何名此經？云何受持？」

佛告阿難：「此經名為『四自在神力』，當奉持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名為『四自在神力』，當奉持之。」

佛說此已，自在王菩薩及阿難、一切天人，聞佛所說，歡喜受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此已，自在王菩薩及阿難、一切天人，聞佛所說，歡喜受持。