自在王菩薩經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在王菩薩經卷上

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛城祇陀樹林給孤獨園，與大比丘眾二萬人俱，菩薩摩訶薩皆是一生補處，其名曰：彌勒菩薩、得大勢菩薩、師子意菩薩、師子相菩薩、大相菩薩，如是上首一萬人俱。爾時世尊，大眾圍繞恭敬，為發大乘意眾生演說經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛城祇陀樹林給孤獨園，與大比丘眾二萬人俱，菩薩摩訶薩皆是一生補處，其名曰：彌勒菩薩、得大勢菩薩、師子意菩薩、師子相菩薩、大相菩薩，如是上首一萬人俱。爾時世尊，大眾圍繞恭敬，為發大乘意眾生演說經典。

爾時，眾中有菩薩名自在王，從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！欲有所問，若蒙聽許乃敢發言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有菩薩名自在王，從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！欲有所問，若蒙聽許乃敢發言。」

佛告自在王：「諸有所問，佛無不聽，隨意所問，當為汝說，令汝得解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告自在王：「諸有所問，佛無不聽，隨意所問，當為汝說，令汝得解。」

自在王菩薩得蒙聽許喜悅無量，白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩，於大乘法中得自在行，而能為人演說此法，以自在力，摧伏諸魔增上慢者，及諸外道有所見得諸貪著者，令住大乘具足大願成就戒行，得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在王菩薩得蒙聽許喜悅無量，白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩，於大乘法中得自在行，而能為人演說此法，以自在力，摧伏諸魔增上慢者，及諸外道有所見得諸貪著者，令住大乘具足大願成就戒行，得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告自在王菩薩：「善哉！善哉！汝能問佛是義，當為汝說，一心諦聽善思念之。諸菩薩云何能令眾生得住大乘，具足大願成就戒行，得阿耨多羅三藐三菩提。」自在王菩薩受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告自在王菩薩：「善哉！善哉！汝能問佛是義，當為汝說，一心諦聽善思念之。諸菩薩云何能令眾生得住大乘，具足大願成就戒行，得阿耨多羅三藐三菩提。」自在王菩薩受教而聽。

佛告自在王：「菩薩摩訶薩有四自在法，以是法故，能自在行，令諸眾生得住大乘。何等四？一者戒自在；二者神通自在；三者智自在；四者慧自在。戒自在者，菩薩摩訶薩行具足戒，不毀、不缺、不穿、不濁、不有所得、不悔不訶、不有熱惱、智所稱讚、隨順道戒、教眾生戒、護法戒、歡悅戒、不依生處戒、住定戒、隨慧戒、信解深法戒、不退神通戒、空無相無作戒、寂滅戒、攝佛法戒、說佛法戒、不捨一切眾生戒、慈護戒、大悲根本戒、信淨戒、不轉儀式戒、頭陀細行戒、隨順福田戒、畢竟淨戒、不斷佛種戒、護法種戒、示聖眾戒、安住菩提心戒、助六波羅蜜戒、修四念處戒、修四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分戒、能生一切助菩提法戒。自在王！若菩薩摩訶薩能持如是戒，戒則具足，所願皆得。若菩薩持如是淨戒者，三千大千世界劫盡燒時，願欲滅火，言火當滅，火即為滅；欲令三千大千世界皆變為水，欲令三千大千世界普雨眾華，欲令三千大千世界皆為珍寶，欲令如恒河沙世界諸須彌山合為一山，欲令如恒河沙世界大海合為一海，即皆如意無不成者，持戒力故所願皆得，所為神力無不稱意。菩薩安立如是戒中，得如是自在力，持淨戒故深願畢成，得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告自在王：「菩薩摩訶薩有四自在法，以是法故，能自在行，令諸眾生得住大乘。何等四？一者戒自在；二者神通自在；三者智自在；四者慧自在。戒自在者，菩薩摩訶薩行具足戒，不毀、不缺、不穿、不濁、不有所得、不悔不訶、不有熱惱、智所稱讚、隨順道戒、教眾生戒、護法戒、歡悅戒、不依生處戒、住定戒、隨慧戒、信解深法戒、不退神通戒、空無相無作戒、寂滅戒、攝佛法戒、說佛法戒、不捨一切眾生戒、慈護戒、大悲根本戒、信淨戒、不轉儀式戒、頭陀細行戒、隨順福田戒、畢竟淨戒、不斷佛種戒、護法種戒、示聖眾戒、安住菩提心戒、助六波羅蜜戒、修四念處戒、修四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分戒、能生一切助菩提法戒。自在王！若菩薩摩訶薩能持如是戒，戒則具足，所願皆得。若菩薩持如是淨戒者，三千大千世界劫盡燒時，願欲滅火，言火當滅，火即為滅；欲令三千大千世界皆變為水，欲令三千大千世界普雨眾華，欲令三千大千世界皆為珍寶，欲令如恒河沙世界諸須彌山合為一山，欲令如恒河沙世界大海合為一海，即皆如意無不成者，持戒力故所願皆得，所為神力無不稱意。菩薩安立如是戒中，得如是自在力，持淨戒故深願畢成，得阿耨多羅三藐三菩提。

「自在王！乃往古世過無量阿僧祇劫，有佛名淨明光王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。爾時有菩薩比丘，名金剛齊，得持戒力，行淨戒故常在閑處林中經行，欲具佛法故修習正行。修正行已作如是念：『不得一切法是則名戒；不貪一切法是則名戒；滅一切結是則名戒；觀身如鏡中像是則名戒；於諸言辭如呼聲響是則名戒；觀心相如幻是則名戒；善不善法無二無別是則名戒；為貪欲故觀身不淨是則名戒；為瞋恚故生於慈心是則名戒；以智慧破癡網是則名戒；不得貪恚本是則名戒；於法無觀無想分別是則名戒；無我見、無眾生見、無壽者見、無人見、無常見、無滅見是則名戒；於一切法不作不起是則名戒；心無所畏是則名戒；不依三界是則名戒；信無生法是則名戒；信解無生法忍是則名戒；不貪利養是則名戒；於諸法空心不驚畏，壞離諸相蠲除諸願是則名戒；心無所念是則名戒；不自高不輕彼是則名戒；不著諸入是則名戒；不起五欲是則名戒；了知諸陰同於法陰是則名戒；了知諸性同於法性是則名戒；樂無諍訟是則名戒；於善法中不捨勤行是則名戒；知一切法必寂滅相而以身證是則名戒。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！乃往古世過無量阿僧祇劫，有佛名淨明光王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。爾時有菩薩比丘，名金剛齊，得持戒力，行淨戒故常在閑處林中經行，欲具佛法故修習正行。修正行已作如是念：『不得一切法是則名戒；不貪一切法是則名戒；滅一切結是則名戒；觀身如鏡中像是則名戒；於諸言辭如呼聲響是則名戒；觀心相如幻是則名戒；善不善法無二無別是則名戒；為貪欲故觀身不淨是則名戒；為瞋恚故生於慈心是則名戒；以智慧破癡網是則名戒；不得貪恚本是則名戒；於法無觀無想分別是則名戒；無我見、無眾生見、無壽者見、無人見、無常見、無滅見是則名戒；於一切法不作不起是則名戒；心無所畏是則名戒；不依三界是則名戒；信無生法是則名戒；信解無生法忍是則名戒；不貪利養是則名戒；於諸法空心不驚畏，壞離諸相蠲除諸願是則名戒；心無所念是則名戒；不自高不輕彼是則名戒；不著諸入是則名戒；不起五欲是則名戒；了知諸陰同於法陰是則名戒；了知諸性同於法性是則名戒；樂無諍訟是則名戒；於善法中不捨勤行是則名戒；知一切法必寂滅相而以身證是則名戒。』

「自在王！金剛齊比丘如是安住於戒，修習聖法正念無倒。時有魔子名曰障礙，見金剛齊比丘如是持戒，修習聖法正念無倒，與八萬四千諸魔及其眷屬，貫鉀持兵來到其所，自隱其身，觀是比丘心在何行？千歲隨逐乃至不見一念心散可得惱壞。於是魔子及與眷屬現其魔身，執持刀鉾，在比丘前欲以相怖。比丘見魔大眾兵仗欲以相怖，作是誓言：『若我戒淨，習於聖法正行不倒，以是緣故，魔眾兵仗皆當變成青黃赤白雜色蓮華、須曼那華、婆梨師華、奇妙名華以為瓔珞，是時魔子與其眷屬，形色儀法皆如我身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！金剛齊比丘如是安住於戒，修習聖法正念無倒。時有魔子名曰障礙，見金剛齊比丘如是持戒，修習聖法正念無倒，與八萬四千諸魔及其眷屬，貫鉀持兵來到其所，自隱其身，觀是比丘心在何行？千歲隨逐乃至不見一念心散可得惱壞。於是魔子及與眷屬現其魔身，執持刀鉾，在比丘前欲以相怖。比丘見魔大眾兵仗欲以相怖，作是誓言：『若我戒淨，習於聖法正行不倒，以是緣故，魔眾兵仗皆當變成青黃赤白雜色蓮華、須曼那華、婆梨師華、奇妙名華以為瓔珞，是時魔子與其眷屬，形色儀法皆如我身。』

「自在王！金剛齊比丘說是語時，魔眾兵仗即皆變成妙色之華，殊妙香潔以為瓔珞。一切諸魔皆自見身如此比丘，剃除鬚髮著染袈裟。魔子見比丘現大神力，怪未曾有發希有心，與其眷屬俱禮其足，作如是言：『汝得何法乃有是力？』比丘言：『此力不從有所得生，亦不依於身口意及一切法生，是力不以住相故生，以無住處故。』魔言：『比丘！我於千歲求汝心行不能知處。』比丘言：『汝若以恒河沙劫求之，亦不能得。何以故？是心不在內不在外不在中，汝寧能得幻化人心所行處不？』答言：『幻化之人尚無有心，況心行處。』比丘言：『如來說一切法空皆如幻化，此中亦無心無思。』魔言：『若不得心、不得思，云何有來去、有言說？』比丘言：『幻人去來言說，我去來言說亦如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！金剛齊比丘說是語時，魔眾兵仗即皆變成妙色之華，殊妙香潔以為瓔珞。一切諸魔皆自見身如此比丘，剃除鬚髮著染袈裟。魔子見比丘現大神力，怪未曾有發希有心，與其眷屬俱禮其足，作如是言：『汝得何法乃有是力？』比丘言：『此力不從有所得生，亦不依於身口意及一切法生，是力不以住相故生，以無住處故。』魔言：『比丘！我於千歲求汝心行不能知處。』比丘言：『汝若以恒河沙劫求之，亦不能得。何以故？是心不在內不在外不在中，汝寧能得幻化人心所行處不？』答言：『幻化之人尚無有心，況心行處。』比丘言：『如來說一切法空皆如幻化，此中亦無心無思。』魔言：『若不得心、不得思，云何有來去、有言說？』比丘言：『幻人去來言說，我去來言說亦如是。』

「魔言：『汝以是進行住於持戒，修習聖法為何所趣？』比丘言：『趣無所趣。』魔言：『云何趣無所趣？』比丘言：『是中無先去、無今去、無當去，無所趣者，即是無作脫門。汝問：「以是進行安於戒修習聖法，何所趣？」者，我不趣色生、不趣色滅、不趣色住、不趣受想行識滅、不趣受想行識住，於一切法，亦不趣生、亦不趣滅、亦不趣住，是名正趣。魔子！正趣者名不取色，不取受想行識，無所見法是我所趣。我所趣者，不取色、不取受想行識，我所趣者是諸聖所趣。』魔言：『比丘！於是法中云何有趣？』比丘言：『諸凡夫法及諸佛法，同是一法無二無別；學法、阿羅漢法、辟支佛法、佛法，同是一切法無二無別；若過去法、若未來法、若現在法，同是一法無二無別；無出無生以等相故。不捨如是諸法等相者，欲以是法示眾生故而為說法，如是趣者名為正趣。魔子！夫正趣者，不趣欲界、不趣色界、不趣無色界。住等法者，於法實相不動不退，是名正趣。如如趣，一切法趣亦如是；如法性趣，一切法趣亦如是；如實際趣，一切法趣亦如是。求如是趣者，亦不念不著諸趣，是名正趣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔言：『汝以是進行住於持戒，修習聖法為何所趣？』比丘言：『趣無所趣。』魔言：『云何趣無所趣？』比丘言：『是中無先去、無今去、無當去，無所趣者，即是無作脫門。汝問：「以是進行安於戒修習聖法，何所趣？」者，我不趣色生、不趣色滅、不趣色住、不趣受想行識滅、不趣受想行識住，於一切法，亦不趣生、亦不趣滅、亦不趣住，是名正趣。魔子！正趣者名不取色，不取受想行識，無所見法是我所趣。我所趣者，不取色、不取受想行識，我所趣者是諸聖所趣。』魔言：『比丘！於是法中云何有趣？』比丘言：『諸凡夫法及諸佛法，同是一法無二無別；學法、阿羅漢法、辟支佛法、佛法，同是一切法無二無別；若過去法、若未來法、若現在法，同是一法無二無別；無出無生以等相故。不捨如是諸法等相者，欲以是法示眾生故而為說法，如是趣者名為正趣。魔子！夫正趣者，不趣欲界、不趣色界、不趣無色界。住等法者，於法實相不動不退，是名正趣。如如趣，一切法趣亦如是；如法性趣，一切法趣亦如是；如實際趣，一切法趣亦如是。求如是趣者，亦不念不著諸趣，是名正趣。』

「魔子語金剛齊比丘：『汝以是正行為得何法？』答言：『我以是正行得離諸法分別，以是無念無分別故，具足等相。汝問：「得何法？」者，是正行中無有得相，無增上慢，以是正行於法無所得，正行者即是無行義。』魔子問金剛齊比丘：『汝以此戒當得何法？』答言：『我以此戒當得阿耨多羅三藐三菩提，乃至小法不可得故。』魔子言：『云何得菩提？』比丘言：『色等則是得菩提，受想行識等則是得菩提，一切法等則是得菩提。』魔子言：『如是菩提於何處求？』比丘言：『當於我見性中求。』魔子言：『云何而求？』比丘言：『求時不起菩提見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔子語金剛齊比丘：『汝以是正行為得何法？』答言：『我以是正行得離諸法分別，以是無念無分別故，具足等相。汝問：「得何法？」者，是正行中無有得相，無增上慢，以是正行於法無所得，正行者即是無行義。』魔子問金剛齊比丘：『汝以此戒當得何法？』答言：『我以此戒當得阿耨多羅三藐三菩提，乃至小法不可得故。』魔子言：『云何得菩提？』比丘言：『色等則是得菩提，受想行識等則是得菩提，一切法等則是得菩提。』魔子言：『如是菩提於何處求？』比丘言：『當於我見性中求。』魔子言：『云何而求？』比丘言：『求時不起菩提見。』

「魔言：『比丘！汝師是誰？誰所教誨辯乃如是？』比丘言：『不壞我見性而得菩提，是則我師；不在垢不在淨，是則我師；若識不在有為不在無為，是則我師；若不從他聞於諸法，不住不捨能度諸流，是則我師；若遍知一切法而不至一切法，是則我師；若一切所說音聲言辭，於不可說諸法相中而不動轉，是則我師；若一切法不生不起不出，而能轉聖法輪，是則我師；不住此岸不在彼岸不在中流，是則我師；若一切法不生故生，是則我師；若一切法不滅故滅，是則我師。我隨如是師教，故辯如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔言：『比丘！汝師是誰？誰所教誨辯乃如是？』比丘言：『不壞我見性而得菩提，是則我師；不在垢不在淨，是則我師；若識不在有為不在無為，是則我師；若不從他聞於諸法，不住不捨能度諸流，是則我師；若遍知一切法而不至一切法，是則我師；若一切所說音聲言辭，於不可說諸法相中而不動轉，是則我師；若一切法不生不起不出，而能轉聖法輪，是則我師；不住此岸不在彼岸不在中流，是則我師；若一切法不生故生，是則我師；若一切法不滅故滅，是則我師。我隨如是師教，故辯如是。』

「魔子言：『如來以何而轉法輪？』答言：『如來於色不轉不還；色如、色法、色空、色無相、色無作、色滅、色離、色無生、色相、色性，亦不轉不還；受想行識不轉不還，識如、識法、識空、識無相、識無作、識滅、識離、識無生、識相、識性，亦不轉不還；如來以是一切法不轉故，轉於法輪。如是法輪若轉若不轉，於無量法性終不出過。若能解此轉法輪者，是人則能轉於法輪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔子言：『如來以何而轉法輪？』答言：『如來於色不轉不還；色如、色法、色空、色無相、色無作、色滅、色離、色無生、色相、色性，亦不轉不還；受想行識不轉不還，識如、識法、識空、識無相、識無作、識滅、識離、識無生、識相、識性，亦不轉不還；如來以是一切法不轉故，轉於法輪。如是法輪若轉若不轉，於無量法性終不出過。若能解此轉法輪者，是人則能轉於法輪。』

「爾時魔子及其眷屬，皆為金剛齊比丘作弟子，發是言：『我從今日歸依於師。』比丘言：『汝莫歸依我，當歸依淨明光王佛，我所說者是佛所教。』魔子言：『可共詣佛。』時金剛齊比丘，與魔子及八萬四千魔眾，俱詣淨明光王佛所，頭面禮佛足，合掌恭敬在一面立。淨明光王佛，因其淨戒及聖法行，為說如是法，皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時魔子及其眷屬，皆為金剛齊比丘作弟子，發是言：『我從今日歸依於師。』比丘言：『汝莫歸依我，當歸依淨明光王佛，我所說者是佛所教。』魔子言：『可共詣佛。』時金剛齊比丘，與魔子及八萬四千魔眾，俱詣淨明光王佛所，頭面禮佛足，合掌恭敬在一面立。淨明光王佛，因其淨戒及聖法行，為說如是法，皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。

「自在王！彼時金剛齊比丘豈異人乎？汝身是也。障礙魔子者，持地菩薩是。自在王！是名菩薩摩訶薩戒自在。菩薩得是戒自在者，能示眾生不思議願力，教化無量眾生於阿耨多羅三藐三菩提，亦能自降魔怨，疾成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！彼時金剛齊比丘豈異人乎？汝身是也。障礙魔子者，持地菩薩是。自在王！是名菩薩摩訶薩戒自在。菩薩得是戒自在者，能示眾生不思議願力，教化無量眾生於阿耨多羅三藐三菩提，亦能自降魔怨，疾成阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告自在王：「何謂菩薩摩訶薩神通自在？謂天眼、天耳、他心智、宿命智、如意足。自在王！何謂菩薩天眼自在也？若菩薩眼根不為牆壁山林須彌鐵圍，世界中間之所障礙，是名天眼自在。菩薩以是無礙眼根，見十方無量阿僧祇佛土，為一佛土。何以故？空相無別異故，而諸佛土彼此雖別而不合不異。又見諸佛大眾圍遶皆為一佛，以法性不壞相故。以見一佛淨故見一切佛淨，以一切佛淨故見自身淨，自身淨故見一切法淨，於自身淨諸淨之中不生二相。又見諸佛弟子，不異見佛淨，菩薩以見弟子正見見佛，以見佛正見見弟子。又菩薩於十方無量阿僧祇世界，所有眾生，若地獄、若畜生、若餓鬼、若人、若天，除無色界，即以天眼，悉皆能見生死所趣善惡之處，又知眾生行業及報。菩薩雖見眾生不取眾生相。何以故？信無我際故。雖見行業及報，而知一切法無業無報。菩薩以是天眼，見一切色皆無色相，信一切法無所有故，知諸形色皆是虛妄，本來不生故，是名菩薩天眼。菩薩得是天眼智力故，隨所能見，或見有數色，或見無數色，或無所不見，菩薩雖在百千萬種眾生之中，而能入於禪定背捨三昧，乃至不見有一眾生。何以故？菩薩達諸法無我如故。是菩薩於色界諸天淨妙形前，為現其身令諸天子見，而是菩薩亦見諸天身；菩薩又能令諸天見其身，而諸天不自見身；或令諸天自見其身，而不見菩薩身。自在王！是名菩薩天眼自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告自在王：「何謂菩薩摩訶薩神通自在？謂天眼、天耳、他心智、宿命智、如意足。自在王！何謂菩薩天眼自在也？若菩薩眼根不為牆壁山林須彌鐵圍，世界中間之所障礙，是名天眼自在。菩薩以是無礙眼根，見十方無量阿僧祇佛土，為一佛土。何以故？空相無別異故，而諸佛土彼此雖別而不合不異。又見諸佛大眾圍遶皆為一佛，以法性不壞相故。以見一佛淨故見一切佛淨，以一切佛淨故見自身淨，自身淨故見一切法淨，於自身淨諸淨之中不生二相。又見諸佛弟子，不異見佛淨，菩薩以見弟子正見見佛，以見佛正見見弟子。又菩薩於十方無量阿僧祇世界，所有眾生，若地獄、若畜生、若餓鬼、若人、若天，除無色界，即以天眼，悉皆能見生死所趣善惡之處，又知眾生行業及報。菩薩雖見眾生不取眾生相。何以故？信無我際故。雖見行業及報，而知一切法無業無報。菩薩以是天眼，見一切色皆無色相，信一切法無所有故，知諸形色皆是虛妄，本來不生故，是名菩薩天眼。菩薩得是天眼智力故，隨所能見，或見有數色，或見無數色，或無所不見，菩薩雖在百千萬種眾生之中，而能入於禪定背捨三昧，乃至不見有一眾生。何以故？菩薩達諸法無我如故。是菩薩於色界諸天淨妙形前，為現其身令諸天子見，而是菩薩亦見諸天身；菩薩又能令諸天見其身，而諸天不自見身；或令諸天自見其身，而不見菩薩身。自在王！是名菩薩天眼自在。

「自在王！何謂菩薩摩訶薩天耳自在？若菩薩得是天耳，於十方無量阿僧祇世界，所有諸聲，天聲、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人聲，悉皆得聞。聞是聲時，於諸聲中無所分別，信一切聲是不可說相。又聞是聲，不生我相、眾生相、及音聲相，達一切聲本來不可說相，信知是聲無有住時。菩薩耳性、耳識性無有礙故，聞是聲時解其實義者，一切聲不可說，是滅相故。以是實義，而依於義不依於聲，一切法無生相故。又聞十方無量阿僧祇現在諸佛之所說法，而無有礙，如所聞能持，持已不忘。何以故？菩薩乃至無有一句不知而滅。菩薩有所問法，若有漏若無漏、若有為若無為、若世法若出世法、若善若不善、若有罪若無罪、若聲聞乘、若辟支佛乘、若佛乘，能令是法入一性味，謂離自性，雖有所問不著六塵，雖復聞法不住諸相。菩薩貴法，依法不依非法。何等為法？法名離染、法名無相、法名無為、法名無歸處、法名無生無起無得、法名無比，於是法中以相分別，取捨戲論是名非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何謂菩薩摩訶薩天耳自在？若菩薩得是天耳，於十方無量阿僧祇世界，所有諸聲，天聲、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人聲，悉皆得聞。聞是聲時，於諸聲中無所分別，信一切聲是不可說相。又聞是聲，不生我相、眾生相、及音聲相，達一切聲本來不可說相，信知是聲無有住時。菩薩耳性、耳識性無有礙故，聞是聲時解其實義者，一切聲不可說，是滅相故。以是實義，而依於義不依於聲，一切法無生相故。又聞十方無量阿僧祇現在諸佛之所說法，而無有礙，如所聞能持，持已不忘。何以故？菩薩乃至無有一句不知而滅。菩薩有所問法，若有漏若無漏、若有為若無為、若世法若出世法、若善若不善、若有罪若無罪、若聲聞乘、若辟支佛乘、若佛乘，能令是法入一性味，謂離自性，雖有所問不著六塵，雖復聞法不住諸相。菩薩貴法，依法不依非法。何等為法？法名離染、法名無相、法名無為、法名無歸處、法名無生無起無得、法名無比，於是法中以相分別，取捨戲論是名非法。

「自在王！菩薩依於義不依語，不離語入義心聽法。云何名入義心？不墮空義見、無相義見、無作義見，是名入義心。菩薩以是入義心聽法，依於義，是義不可得，不可得亦不可得。又自在王！菩薩若能如是聽諸佛法，依了義經，不依不了義經。了義經者，一切諸經皆是了義。以依義故，一切法不可說故，菩薩如是名為依了義經。若人於一切經，不能如是依義，是名不了義。何故名不了？是人不了義故，行塵垢道常為所牽。為誰所牽？為聲所牽。了義者不隨於聲。何以故？其義不可說故，菩薩知一切法離諸邊非了相。自在王！依如是義趣法者，一切諸經皆是了義，不如是依者，一切諸經皆是不了義。又自在王！菩薩於諸佛所聽受法時，依於智不依識。何以故？菩薩知識虛妄，如幻離相，無性無色無形無對不可識，如是知識相即名為智，不名為識。菩薩依智故不隨識，知他識亦不是識，是故不著，識如故說智如。自在王！依智菩薩不住於識，能知他說而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩依於義不依語，不離語入義心聽法。云何名入義心？不墮空義見、無相義見、無作義見，是名入義心。菩薩以是入義心聽法，依於義，是義不可得，不可得亦不可得。又自在王！菩薩若能如是聽諸佛法，依了義經，不依不了義經。了義經者，一切諸經皆是了義。以依義故，一切法不可說故，菩薩如是名為依了義經。若人於一切經，不能如是依義，是名不了義。何故名不了？是人不了義故，行塵垢道常為所牽。為誰所牽？為聲所牽。了義者不隨於聲。何以故？其義不可說故，菩薩知一切法離諸邊非了相。自在王！依如是義趣法者，一切諸經皆是了義，不如是依者，一切諸經皆是不了義。又自在王！菩薩於諸佛所聽受法時，依於智不依識。何以故？菩薩知識虛妄，如幻離相，無性無色無形無對不可識，如是知識相即名為智，不名為識。菩薩依智故不隨識，知他識亦不是識，是故不著，識如故說智如。自在王！依智菩薩不住於識，能知他說而為說法。

「又自在王！菩薩說法時，雖說眾生名，而依於法不依眾生。何以故？若於我法中實有眾生者，終無淨無解。是故自在王！一切法畢竟無我無眾生，如來以世法故說有眾生，諸法實無眾生，是故菩薩依於法不依眾生。法者即是法性義，法性者是不生性義，不生者是畢竟不起不作義，義者是不可說義。何以故？以語說法，法不在語中。是故以語示義，有所示說皆非語非說。有所分別，有所說者，即非佛法；無分別無所說即是佛法，是故言無說是佛法。若人欲入佛法應如是入，而以語說眾生。若說法不應生見。若有二者不名佛語，無二無分別即是佛語。若有言聲即非佛法，若有論說亦非佛法，若無言聲亦無論說是名佛法。是故自在王！若菩薩入佛法中，則得如是天耳，以一切聲，隨諸法實相行，能得阿耨多羅三藐三菩提。自在王！是名菩薩天耳自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又自在王！菩薩說法時，雖說眾生名，而依於法不依眾生。何以故？若於我法中實有眾生者，終無淨無解。是故自在王！一切法畢竟無我無眾生，如來以世法故說有眾生，諸法實無眾生，是故菩薩依於法不依眾生。法者即是法性義，法性者是不生性義，不生者是畢竟不起不作義，義者是不可說義。何以故？以語說法，法不在語中。是故以語示義，有所示說皆非語非說。有所分別，有所說者，即非佛法；無分別無所說即是佛法，是故言無說是佛法。若人欲入佛法應如是入，而以語說眾生。若說法不應生見。若有二者不名佛語，無二無分別即是佛語。若有言聲即非佛法，若有論說亦非佛法，若無言聲亦無論說是名佛法。是故自在王！若菩薩入佛法中，則得如是天耳，以一切聲，隨諸法實相行，能得阿耨多羅三藐三菩提。自在王！是名菩薩天耳自在。

「自在王！何謂菩薩摩訶薩他心智自在？若菩薩得他心智自在者，以己心知他心，所至之處為眾說法先觀眾心，知是眾生有何深心，何行何因何相隨而為說。菩薩自心淨故，入一切眾生心淨。自在王！譬如明鏡照諸形色，相貌長短大小麁細，隨其本形皆有像現，不增不減鏡無分別，以明淨故能示諸像。菩薩亦如是，以自心淨法性照明故，眾生所起心心數法，皆能得知而無所礙。若是眾中有多欲者，能知其心，亦見離欲相。何以故？心相非染故。若眾中有多恚多癡，有能知其心，亦見離恚離癡相。何以故？心相非恚非癡故。若眾中有樂聲聞乘者，知其行道法性不作小；若眾中有樂辟支佛道者，知其行道法性不作中；若眾中有樂大乘者，知其行道法性不作大。菩薩隨知眾生心性，而為說法，不取心相，雖知諸乘而為說法，不壞法性，不壞法性故不壞一切性，而知眾生所行。菩薩自以心觀他心，自心他心無違無順，亦知眾生心相續生，又知心性即是法性。自在王！是名菩薩他心智自在，以是自在故，於天上人中無不知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何謂菩薩摩訶薩他心智自在？若菩薩得他心智自在者，以己心知他心，所至之處為眾說法先觀眾心，知是眾生有何深心，何行何因何相隨而為說。菩薩自心淨故，入一切眾生心淨。自在王！譬如明鏡照諸形色，相貌長短大小麁細，隨其本形皆有像現，不增不減鏡無分別，以明淨故能示諸像。菩薩亦如是，以自心淨法性照明故，眾生所起心心數法，皆能得知而無所礙。若是眾中有多欲者，能知其心，亦見離欲相。何以故？心相非染故。若眾中有多恚多癡，有能知其心，亦見離恚離癡相。何以故？心相非恚非癡故。若眾中有樂聲聞乘者，知其行道法性不作小；若眾中有樂辟支佛道者，知其行道法性不作中；若眾中有樂大乘者，知其行道法性不作大。菩薩隨知眾生心性，而為說法，不取心相，雖知諸乘而為說法，不壞法性，不壞法性故不壞一切性，而知眾生所行。菩薩自以心觀他心，自心他心無違無順，亦知眾生心相續生，又知心性即是法性。自在王！是名菩薩他心智自在，以是自在故，於天上人中無不知識。

「自在王！何謂菩薩摩訶薩宿命智自在？若菩薩得宿命智自在，以念力強故、定根利故，憶本所生自身他身恒沙劫事，而為他說，我於彼處如是種類姓名壽命，受如是苦樂。又知眾生宿世所種善根，有因力者，有緣力者，是人有聲聞因，是人有辟支佛因，是人有大乘因，知其先世所因，如是隨其所應而為說法。菩薩得是宿命智故，自知本生於諸佛所種諸善根，若先世有善根，而不迴向阿耨多羅三藐三菩提者，今當以是善根迴向。菩薩雖知宿命，亦知先世法無有來者，不見法從先世至後世，亦不見今世至先世，知一切法無所從來亦無所去。又念先際不生先見，亦不生後際中見邊見，知一切法無邊無中。菩薩雖念眾生宿命，亦知先際色離相，知先際受想行識離相，先際五陰離相即是後際五陰離相，後際離相即是現在離相。菩薩知先際一切法性空，知現在一切法性空，知後際一切法性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何謂菩薩摩訶薩宿命智自在？若菩薩得宿命智自在，以念力強故、定根利故，憶本所生自身他身恒沙劫事，而為他說，我於彼處如是種類姓名壽命，受如是苦樂。又知眾生宿世所種善根，有因力者，有緣力者，是人有聲聞因，是人有辟支佛因，是人有大乘因，知其先世所因，如是隨其所應而為說法。菩薩得是宿命智故，自知本生於諸佛所種諸善根，若先世有善根，而不迴向阿耨多羅三藐三菩提者，今當以是善根迴向。菩薩雖知宿命，亦知先世法無有來者，不見法從先世至後世，亦不見今世至先世，知一切法無所從來亦無所去。又念先際不生先見，亦不生後際中見邊見，知一切法無邊無中。菩薩雖念眾生宿命，亦知先際色離相，知先際受想行識離相，先際五陰離相即是後際五陰離相，後際離相即是現在離相。菩薩知先際一切法性空，知現在一切法性空，知後際一切法性空。

「自在王！菩薩如是知宿命時善根增長，先世罪業因緣滅盡。何以故？菩薩達一切法相無新無故，成如是智已，信解一切有為法皆空如夢。自在王！譬如夢中見生死苦樂，菩薩信解一切有為法亦如是。如是信解者，往來生死心不疲倦，於眾生中而生悲心，於一切法生假作相。菩薩作是念：『如我若干千萬億劫生死往來，皆虛妄無所有，一切眾生亦如是，生死往來虛妄不實，實名不起四大，四大是虛妄法。』自在王！菩薩見宿命時，諸有為法皆是虛妄。何以故？菩薩念先世轉輪王樂，皆悉無常變異之相；念帝釋樂，亦皆無常變異之相。亦見諸佛嚴淨世界，聲聞眾嚴淨，菩薩眾嚴淨，所用諸物嚴淨，亦念諸佛色身具足而轉法輪，皆悉無常變異之相。如是念時，於有為法無所貪惜。何以故？菩薩作是念：『如是淨土諸佛色身無常滅盡，況我所著。』即入無我無我所法中。依於無常變異之相，作如是念：『諸有為法皆悉無常，眾生於此而生常想。』即於眾生生大悲心，於一切法生放捨想。自在王！是為菩薩宿命智自在。菩薩得是自在，信一切法無常，而為成眾生故受身，為不受故受，為不取故取，但為教化一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！菩薩如是知宿命時善根增長，先世罪業因緣滅盡。何以故？菩薩達一切法相無新無故，成如是智已，信解一切有為法皆空如夢。自在王！譬如夢中見生死苦樂，菩薩信解一切有為法亦如是。如是信解者，往來生死心不疲倦，於眾生中而生悲心，於一切法生假作相。菩薩作是念：『如我若干千萬億劫生死往來，皆虛妄無所有，一切眾生亦如是，生死往來虛妄不實，實名不起四大，四大是虛妄法。』自在王！菩薩見宿命時，諸有為法皆是虛妄。何以故？菩薩念先世轉輪王樂，皆悉無常變異之相；念帝釋樂，亦皆無常變異之相。亦見諸佛嚴淨世界，聲聞眾嚴淨，菩薩眾嚴淨，所用諸物嚴淨，亦念諸佛色身具足而轉法輪，皆悉無常變異之相。如是念時，於有為法無所貪惜。何以故？菩薩作是念：『如是淨土諸佛色身無常滅盡，況我所著。』即入無我無我所法中。依於無常變異之相，作如是念：『諸有為法皆悉無常，眾生於此而生常想。』即於眾生生大悲心，於一切法生放捨想。自在王！是為菩薩宿命智自在。菩薩得是自在，信一切法無常，而為成眾生故受身，為不受故受，為不取故取，但為教化一切眾生故。

「自在王！何謂菩薩摩訶薩如意足自在？若菩薩心自在故，從聖相生如意足欲力、進力、斷行信解力，菩薩得是信解如意足，非作非起，若欲普至恒沙世界，一念之頃皆能得至，彼諸眾生皆見其來，而自於先本處不動，彼見說法而於此處說法不絕，自在王！是名菩薩如意足自在。菩薩以是如意足自在力，若有眾生應以如意足度者，以如意足度之。若諸天人著常相者，示其劫燒，是諸眾生見三千大千世界普皆燒盡，而是世界無所損減。若有眾生慢心自大，則作執金剛神，執火焰金剛杵而以示之，令生恐畏除其慢心自歸禮敬。若有眾生樂轉輪王形者，以轉輪王身而為說法；若有眾生樂釋提桓因形者，以釋提桓因身而為說法；若有眾生樂梵天王形者，以梵天王身而為說法；若有眾生樂魔王形者，以魔王身而為說法；若有眾生樂見佛身者，則現佛身而為說法；菩薩或為眾生住於空中結加趺坐，身放光明而為說法；或有眾生樂嚴淨世界者，則為莊嚴三千大千世界，懸繒幡蓋竪諸幢幡，以寶羅網遍覆其上，燒諸名香作眾伎樂，然後說法；或為眾生現三千大千世界為一海水，青紅赤白種種蓮華遍覆其上，於其水中現師子坐，身處其上而為說法；或為眾生自現其身，坐須彌山頂而為說法，聲至梵天；或為眾生不現其身，但以音聲而為說法；或為眾生現乾闥婆身，以眾樂音而為說法；或為眾生現龍王身，起雲雷震放大電光，又霔大雨而為說法；或有眾生飢渴逼切，則與天食身得充滿，具足悅樂而為說法；若有地獄眾生苦惱逼迫，而以神力滅地獄火，以天精氣令其毛孔皆得安樂而為說法；若有盲者，如意神力以天眼與，令得開明而為說法；若有聾者，如意神力與其耳根，令得聞聲而為說法；若有種種病，自以神力令其除愈而為說法；若有犯罪送至死處，如意神力化人代之，令得免罪心得安樂而為說法；若有眾生，刖足斬手刓截耳鼻形殘醜陋，常自愧恥而心退沒，如意神力皆令完具而為說法；若有眾生，在於胎中藏血屎尿不淨之處，如意神力化作寶臺樓閣令處其中，亦成意識而為說法；若其始生諸根未成，如意神力令其具足，堪任聽受而為說法。自在王！是名菩薩成如意足，以如是等種種不思議神力，而為說法。菩薩如意神力故，為度奉事日月眾生，以三千大千世界置其右掌遠擲他方無量世界，令諸人眾皆見其去，而此世界本處不動；又以恒河沙世界，入一毛孔舉至梵天，擲置他方無量世界，令諸眾生無去來想；若恒河沙無量世界劫盡火燒，能一吹令滅；或以兩手障蔽日月，身出光明照諸世界而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何謂菩薩摩訶薩如意足自在？若菩薩心自在故，從聖相生如意足欲力、進力、斷行信解力，菩薩得是信解如意足，非作非起，若欲普至恒沙世界，一念之頃皆能得至，彼諸眾生皆見其來，而自於先本處不動，彼見說法而於此處說法不絕，自在王！是名菩薩如意足自在。菩薩以是如意足自在力，若有眾生應以如意足度者，以如意足度之。若諸天人著常相者，示其劫燒，是諸眾生見三千大千世界普皆燒盡，而是世界無所損減。若有眾生慢心自大，則作執金剛神，執火焰金剛杵而以示之，令生恐畏除其慢心自歸禮敬。若有眾生樂轉輪王形者，以轉輪王身而為說法；若有眾生樂釋提桓因形者，以釋提桓因身而為說法；若有眾生樂梵天王形者，以梵天王身而為說法；若有眾生樂魔王形者，以魔王身而為說法；若有眾生樂見佛身者，則現佛身而為說法；菩薩或為眾生住於空中結加趺坐，身放光明而為說法；或有眾生樂嚴淨世界者，則為莊嚴三千大千世界，懸繒幡蓋竪諸幢幡，以寶羅網遍覆其上，燒諸名香作眾伎樂，然後說法；或為眾生現三千大千世界為一海水，青紅赤白種種蓮華遍覆其上，於其水中現師子坐，身處其上而為說法；或為眾生自現其身，坐須彌山頂而為說法，聲至梵天；或為眾生不現其身，但以音聲而為說法；或為眾生現乾闥婆身，以眾樂音而為說法；或為眾生現龍王身，起雲雷震放大電光，又霔大雨而為說法；或有眾生飢渴逼切，則與天食身得充滿，具足悅樂而為說法；若有地獄眾生苦惱逼迫，而以神力滅地獄火，以天精氣令其毛孔皆得安樂而為說法；若有盲者，如意神力以天眼與，令得開明而為說法；若有聾者，如意神力與其耳根，令得聞聲而為說法；若有種種病，自以神力令其除愈而為說法；若有犯罪送至死處，如意神力化人代之，令得免罪心得安樂而為說法；若有眾生，刖足斬手刓截耳鼻形殘醜陋，常自愧恥而心退沒，如意神力皆令完具而為說法；若有眾生，在於胎中藏血屎尿不淨之處，如意神力化作寶臺樓閣令處其中，亦成意識而為說法；若其始生諸根未成，如意神力令其具足，堪任聽受而為說法。自在王！是名菩薩成如意足，以如是等種種不思議神力，而為說法。菩薩如意神力故，為度奉事日月眾生，以三千大千世界置其右掌遠擲他方無量世界，令諸人眾皆見其去，而此世界本處不動；又以恒河沙世界，入一毛孔舉至梵天，擲置他方無量世界，令諸眾生無去來想；若恒河沙無量世界劫盡火燒，能一吹令滅；或以兩手障蔽日月，身出光明照諸世界而為說法。

「自在王！是菩薩或坐諸佛前，若欲供養佛，以一掬華如須彌山散佛身上，華至半身，又三千大千世界一切草木皆成為炬，遍滿世界火落如雨。自在王！是菩薩隨諸眾生所貴形色，皆悉為現，若釋若梵若聲聞形，若辟支佛形，是名菩薩神通自在。謂天眼見無礙故；得天耳聞無障故；得他心智達一切心心心法故；證宿命智憶過去無量阿僧祇劫故；得如意足於一切形色隨意示現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！是菩薩或坐諸佛前，若欲供養佛，以一掬華如須彌山散佛身上，華至半身，又三千大千世界一切草木皆成為炬，遍滿世界火落如雨。自在王！是菩薩隨諸眾生所貴形色，皆悉為現，若釋若梵若聲聞形，若辟支佛形，是名菩薩神通自在。謂天眼見無礙故；得天耳聞無障故；得他心智達一切心心心法故；證宿命智憶過去無量阿僧祇劫故；得如意足於一切形色隨意示現故。

「自在王！神通自在者，能以一切佛事示諸眾生，亦能了達分別眾生諸根利鈍，能以聲聞乘度眾生、辟支佛乘度眾生、大乘度眾生故，於生死中眾所知識；成眾生故眾所知識；於善法中出家行道故眾所知識；以方便力故眾所知識；檀波羅蜜迴向故眾所知識；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜迴向故眾所知識；降伏諸魔令種善根故，名為神通自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！神通自在者，能以一切佛事示諸眾生，亦能了達分別眾生諸根利鈍，能以聲聞乘度眾生、辟支佛乘度眾生、大乘度眾生故，於生死中眾所知識；成眾生故眾所知識；於善法中出家行道故眾所知識；以方便力故眾所知識；檀波羅蜜迴向故眾所知識；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜迴向故眾所知識；降伏諸魔令種善根故，名為神通自在。

「又自在王！菩薩得是神通自在故，色身之力、名聞稱讚、家姓財物、眷屬人民，普皆殊勝眾所知識，是故名為神通自在。又自在王！菩薩得是神通自在故眾所知識，謂諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、迦樓羅、摩睺羅伽、人非人、帝釋、梵王、諸護世者、諸佛正遍知者皆所知識，是故說名多識。自在王！菩薩以是神通不退本誓，而能示現一切眾事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又自在王！菩薩得是神通自在故，色身之力、名聞稱讚、家姓財物、眷屬人民，普皆殊勝眾所知識，是故名為神通自在。又自在王！菩薩得是神通自在故眾所知識，謂諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、迦樓羅、摩睺羅伽、人非人、帝釋、梵王、諸護世者、諸佛正遍知者皆所知識，是故說名多識。自在王！菩薩以是神通不退本誓，而能示現一切眾事。

「自在王！何謂菩薩摩訶薩智自在？謂陰智、性智、入智、因緣智、諦智。自在王！何謂陰智？色前際空，後際空，中亦空；受想行識前際空，後際空，中亦空；五陰畢竟空，是名陰智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何謂菩薩摩訶薩智自在？謂陰智、性智、入智、因緣智、諦智。自在王！何謂陰智？色前際空，後際空，中亦空；受想行識前際空，後際空，中亦空；五陰畢竟空，是名陰智。

「自在王！何謂性智？地性是法性，水性是法性，火性是法性，風性是法性。何以故？四性入於法性皆為一性，謂之空性。空性法性同一無性，此中無地性、無水性、無火性、無風性。何以故？不壞性是法性，無二性是法性，無生性是法性，無垢性是法性，無淨性是法性。如法性，壽性、眾生性、生死性，涅槃性亦如是。如涅槃性，欲性、色性、無色性、有為性、無為性亦如是；如是性智不隨他得，是名性智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何謂性智？地性是法性，水性是法性，火性是法性，風性是法性。何以故？四性入於法性皆為一性，謂之空性。空性法性同一無性，此中無地性、無水性、無火性、無風性。何以故？不壞性是法性，無二性是法性，無生性是法性，無垢性是法性，無淨性是法性。如法性，壽性、眾生性、生死性，涅槃性亦如是。如涅槃性，欲性、色性、無色性、有為性、無為性亦如是；如是性智不隨他得，是名性智。

「自在王！何謂入智？眼從本來，不生不起無有作者；耳鼻舌身意從本已來，不生不起無有作者。自在王！眼無有主，是中無有見者；耳無有主，是中無有聽者；鼻無有主，是中無有嗅者；舌無有主，是中無有甞者；身無有主，是中無有覺者；意無有主，是中無有識者。自在王！眼性不能見色，耳性不能聽聲，鼻性不能嗅香，舌性不能知味，身性不能覺觸，意性不能識法。何以故？眼無所作，與草木土石無異；耳鼻舌身意亦無所作，與草木土石無異。自在王！眼不染不離，耳鼻舌身意不染不離。何以故？眼從本來是離相，耳鼻舌身意從本已來是離相。自在王！若能如是知一切入則能離欲，是名入智。自在王！菩薩如是知諸陰性入不生不起，以畢竟滅，滅已而受生退沒，雖受陰性入，而不捨陰性入智，是名智自在。謂知陰性入，知陰性入相，而能不捨，現於三界而不住諸結，示有生滅而不生不滅，是名智自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何謂入智？眼從本來，不生不起無有作者；耳鼻舌身意從本已來，不生不起無有作者。自在王！眼無有主，是中無有見者；耳無有主，是中無有聽者；鼻無有主，是中無有嗅者；舌無有主，是中無有甞者；身無有主，是中無有覺者；意無有主，是中無有識者。自在王！眼性不能見色，耳性不能聽聲，鼻性不能嗅香，舌性不能知味，身性不能覺觸，意性不能識法。何以故？眼無所作，與草木土石無異；耳鼻舌身意亦無所作，與草木土石無異。自在王！眼不染不離，耳鼻舌身意不染不離。何以故？眼從本來是離相，耳鼻舌身意從本已來是離相。自在王！若能如是知一切入則能離欲，是名入智。自在王！菩薩如是知諸陰性入不生不起，以畢竟滅，滅已而受生退沒，雖受陰性入，而不捨陰性入智，是名智自在。謂知陰性入，知陰性入相，而能不捨，現於三界而不住諸結，示有生滅而不生不滅，是名智自在。

「自在王！何謂緣智？無明緣行，無明不作是念我起行；行緣識，行不作是念我起識；識緣名色，識不作是念我起名色；名色緣六入，名色不作是念我起六入；六入緣觸，六入不作是念我起觸；觸緣受，觸不作是念我起受；受緣愛，受不作是念我起愛；愛緣取，愛不作是念我起取；取緣有，取不作是念我起有；有緣生，有不作是念我起生；生緣老死，生不作是念我起老死；老死緣憂悲苦惱，老死不作是念我起憂悲苦惱。自在王！若菩薩能如是觀十二緣者，不墮諸見，若斷見、若常見。菩薩作是念：『法屬眾緣，推求眾緣則不可得。』即於十二緣而得真智。何謂真智？知十二緣生法同於無生，無生同空無相無作，空無相無作同眾緣生法，如來所用等得一切法，是法同十二緣生法。十二緣生法無有法生，是故說應見十二緣生無生，十二緣無生智即是十二緣生智。自在王！明無明無二，知如是者則知緣生法；行非行無二，知如是者則知緣生法；識非識無二，知如是者則知緣生法；名色非名色無二，知如是者則知緣生法；六入非六入無二，知如是者則知緣生法；觸非觸無二，知如是者則知緣生法；受非受無二，知如是者則知緣生法；愛非愛無二，知如是者則知緣生法；取非取無二，知如是者則知緣生法；有非有無二，知如是者則知緣生法；生非生無二，知如是者則知緣生法；老死非老死無二，知如是者則知緣生法。從緣生者無有是處，從緣生則是無我，則是空也，從緣生者則是無來無去，從緣生者則非真實，從緣生者則無一相，從緣生者則無所行，如是知者是名緣生智。見緣法者不見無明、不見行、不見識、不見名色、不見六入、不見觸、不見受、不見愛、不見取、不見有、不見生、不見老死，若不見如是法者，是名見緣生法，若見緣生法是名見法。云何見法？見離染法。云何離染？行者於一切法離染見故名為離染，是故說見離染法。云何為見不為增不為減？如是見如，不動不著；如是見如，不壞法性，亦不見合。如與法性不壞不合，如是見者不毀實際，如是見者亦不見，非以肉眼見，非以天眼見，非以慧眼見。何以故？肉眼無無作故不見，天眼作起相故不見無為法，慧眼無分別相，無分別故不見。自在王！若菩薩能如是見一切法，則能見佛。不以色故見，不以受想行識故見，不以諸相故見，不以法故見，不以戒故見，不以定、慧、解脫、知見故見，不以過去故見，不以未來現在故見，如是見者是名見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王！何謂緣智？無明緣行，無明不作是念我起行；行緣識，行不作是念我起識；識緣名色，識不作是念我起名色；名色緣六入，名色不作是念我起六入；六入緣觸，六入不作是念我起觸；觸緣受，觸不作是念我起受；受緣愛，受不作是念我起愛；愛緣取，愛不作是念我起取；取緣有，取不作是念我起有；有緣生，有不作是念我起生；生緣老死，生不作是念我起老死；老死緣憂悲苦惱，老死不作是念我起憂悲苦惱。自在王！若菩薩能如是觀十二緣者，不墮諸見，若斷見、若常見。菩薩作是念：『法屬眾緣，推求眾緣則不可得。』即於十二緣而得真智。何謂真智？知十二緣生法同於無生，無生同空無相無作，空無相無作同眾緣生法，如來所用等得一切法，是法同十二緣生法。十二緣生法無有法生，是故說應見十二緣生無生，十二緣無生智即是十二緣生智。自在王！明無明無二，知如是者則知緣生法；行非行無二，知如是者則知緣生法；識非識無二，知如是者則知緣生法；名色非名色無二，知如是者則知緣生法；六入非六入無二，知如是者則知緣生法；觸非觸無二，知如是者則知緣生法；受非受無二，知如是者則知緣生法；愛非愛無二，知如是者則知緣生法；取非取無二，知如是者則知緣生法；有非有無二，知如是者則知緣生法；生非生無二，知如是者則知緣生法；老死非老死無二，知如是者則知緣生法。從緣生者無有是處，從緣生則是無我，則是空也，從緣生者則是無來無去，從緣生者則非真實，從緣生者則無一相，從緣生者則無所行，如是知者是名緣生智。見緣法者不見無明、不見行、不見識、不見名色、不見六入、不見觸、不見受、不見愛、不見取、不見有、不見生、不見老死，若不見如是法者，是名見緣生法，若見緣生法是名見法。云何見法？見離染法。云何離染？行者於一切法離染見故名為離染，是故說見離染法。云何為見不為增不為減？如是見如，不動不著；如是見如，不壞法性，亦不見合。如與法性不壞不合，如是見者不毀實際，如是見者亦不見，非以肉眼見，非以天眼見，非以慧眼見。何以故？肉眼無無作故不見，天眼作起相故不見無為法，慧眼無分別相，無分別故不見。自在王！若菩薩能如是見一切法，則能見佛。不以色故見，不以受想行識故見，不以諸相故見，不以法故見，不以戒故見，不以定、慧、解脫、知見故見，不以過去故見，不以未來現在故見，如是見者是名見佛。」

自在王菩薩白佛言：「世尊！頗有所緣，菩薩見如是諸法，而能見佛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在王菩薩白佛言：「世尊！頗有所緣，菩薩見如是諸法，而能見佛耶？」

佛言：「有！何以故？色是盡相，性無生故，能見色如是，是名見如來；受想行識是盡相，性無生故，能見識如是，是名見如來；戒是無為無作無起相，能見戒如是，是名見如來；定慧解脫知見等亦如是，是名見如來。自在王！我於過去燃燈佛時，得見佛淨，我於爾時，見緣生法故見法，以見法故見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有！何以故？色是盡相，性無生故，能見色如是，是名見如來；受想行識是盡相，性無生故，能見識如是，是名見如來；戒是無為無作無起相，能見戒如是，是名見如來；定慧解脫知見等亦如是，是名見如來。自在王！我於過去燃燈佛時，得見佛淨，我於爾時，見緣生法故見法，以見法故見如來。」

自在王言：「於燃燈佛已前，云何見諸佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在王言：「於燃燈佛已前，云何見諸佛？」

佛言：「以色身相見故見，不以不二法身見故見。今為汝說。我從初發心未曾見佛。何以故？不以色相見故，名為見佛。是故自在王！若菩薩欲得見佛，應如我見燃燈佛，以諸法一相故。云何一相？如我身，燃燈佛身亦如是，如燃燈佛身，亦如是，一身故。以不二不別入一法相，是名見緣生法，以見緣生法名為見法，以見法故名為見佛。若菩薩能於一切念中，證滅而不實滅，生死不可得而以方便智故示，是名菩薩智自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以色身相見故見，不以不二法身見故見。今為汝說。我從初發心未曾見佛。何以故？不以色相見故，名為見佛。是故自在王！若菩薩欲得見佛，應如我見燃燈佛，以諸法一相故。云何一相？如我身，燃燈佛身亦如是，如燃燈佛身，亦如是，一身故。以不二不別入一法相，是名見緣生法，以見緣生法名為見法，以見法故名為見佛。若菩薩能於一切念中，證滅而不實滅，生死不可得而以方便智故示，是名菩薩智自在。