拔陂菩薩經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔陂菩薩經

僧祐錄云安公古典是般舟三昧經初異譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祐錄云安公古典是般舟三昧經初異譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

佛在羅悅祇竹園多鳥樹下，與眾弟子五百比丘俱，皆是阿羅漢，所著盡，無餘結，所作滿，所求具，皆已下重擔，悉至所願，已斷於故胎，從政化度，皆悉度八禪，除一凡比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在羅悅祇竹園多鳥樹下，與眾弟子五百比丘俱，皆是阿羅漢，所著盡，無餘結，所作滿，所求具，皆已下重擔，悉至所願，已斷於故胎，從政化度，皆悉度八禪，除一凡比丘。

爾時拔陂菩薩，與五百菩薩俱，皆白衣身受五戒，皆從如來欲受正法。拔陂菩薩便起前到佛所，為佛作禮，却坐一面。諸菩薩及諸比丘，悉以頭面禮佛，皆坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時拔陂菩薩，與五百菩薩俱，皆白衣身受五戒，皆從如來欲受正法。拔陂菩薩便起前到佛所，為佛作禮，却坐一面。諸菩薩及諸比丘，悉以頭面禮佛，皆坐一面。

佛爾時便取神足定意，使諸比丘在他郡國者，皆來會是竹園，悉為佛作禮。爾時過十餘萬眾比丘皆來會竹園。佛復取神足定意，使大德比丘尼等，從三萬餘比丘尼，皆來會竹園，為佛作禮，悉坐一面。佛復取神足定意，使羅檀迦簍菩薩從惟舍大國，及迦休頭菩薩從占波大國，及那達頭菩薩從波羅奈大國，及須深無菩薩從迦惟羅衛大國，及大大導眾菩薩及給孤獨迦羅越從舍衛大國，及尊達菩薩從拘暹大國，及謾論調菩薩從沙號大國，各從二萬八千人皆會竹園，悉以頭面禮佛足，悉坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時便取神足定意，使諸比丘在他郡國者，皆來會是竹園，悉為佛作禮。爾時過十餘萬眾比丘皆來會竹園。佛復取神足定意，使大德比丘尼等，從三萬餘比丘尼，皆來會竹園，為佛作禮，悉坐一面。佛復取神足定意，使羅檀迦簍菩薩從惟舍大國，及迦休頭菩薩從占波大國，及那達頭菩薩從波羅奈大國，及須深無菩薩從迦惟羅衛大國，及大大導眾菩薩及給孤獨迦羅越從舍衛大國，及尊達菩薩從拘暹大國，及謾論調菩薩從沙號大國，各從二萬八千人皆會竹園，悉以頭面禮佛足，悉坐一面。

爾時阿闍世王，與過十萬眾人俱，來到佛所，皆以頭面禮佛，悉坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿闍世王，與過十萬眾人俱，來到佛所，皆以頭面禮佛，悉坐一面。

爾時第一四天王，及忉利天王及梵天王，與無央數天眾，悉來到佛所，為佛作禮，悉坐一面。及諸遍淨天無央數眾，悉來到佛所，作禮，皆住一面。及四阿須倫王，從無央數阿須倫眾，皆來到佛所，作禮竟，悉住一面。及難頭和難龍王，及沙迦羅龍王，及摩奈師龍王，及阿耨達龍王，及伊羅鉢龍王，共與無央數眾龍俱，來到佛所，作禮竟，悉住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時第一四天王，及忉利天王及梵天王，與無央數天眾，悉來到佛所，為佛作禮，悉坐一面。及諸遍淨天無央數眾，悉來到佛所，作禮，皆住一面。及四阿須倫王，從無央數阿須倫眾，皆來到佛所，作禮竟，悉住一面。及難頭和難龍王，及沙迦羅龍王，及摩奈師龍王，及阿耨達龍王，及伊羅鉢龍王，共與無央數眾龍俱，來到佛所，作禮竟，悉住一面。

爾時是三千日月間，無有空無人者，皆大神妙天龍神及人非人，從下并梵天。拔陂菩薩便起坐，整衣服，右膝著地，向佛叉手便言：「今欲有所問，願佛演說，解我所難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時是三千日月間，無有空無人者，皆大神妙天龍神及人非人，從下并梵天。拔陂菩薩便起坐，整衣服，右膝著地，向佛叉手便言：「今欲有所問，願佛演說，解我所難。」

佛因言：「拔陂！恣意所問，如來今我悉能解汝所問，知汝意生滅形象。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛因言：「拔陂！恣意所問，如來今我悉能解汝所問，知汝意生滅形象。」

拔陂菩薩便言：「云何得菩薩定意，所聞如海多藏，所聞無有餘疑，不忘生念亦不退，亦不懈惰於無上之道至德正覺；為佛轉生，不落無法處，常識所從來生，未嘗離本願見如來，至便臥夢亦不離正；得形常端正可愛、見者喜，生於豪貴家，常持堅彊意，自裏所學疾、所知不忘，廣計慮意堅固慚羞，具了理奇，可多行慈，常有默覺，所對多威神，常精進不中悔；傳放義，常入法，常入止，常入觀，常入禪，常入定，空不入相，無形地法，不恐不懼；常樂說法，常樂受法，意所願生不復違其本願，本德多力、本意多力；本因緣彊，五根彊，所作常彊，呵止惡常彊，所觀常彊，於解所願常彊。難勝量譬如海，譬如月自具淨滿，譬如日稍盡陰冥，譬如火能現色，譬如虛空難可塗污無所著意已空，譬如明珠悉達正法，譬如石安住不動，譬如根難搖動，譬如𤞜及溥軟其意無所痏，譬如蜚鳥意以低伏，譬如乞兒不起，樂在縣國樂山谷，譬如麋鹿亦猴猿不親愛俗人。亦有學者常導眾復牽眾，無瞋恚在諸人，不復化悉諸魔隨次解度，諸法無教導自意解，於覺法在禪堅不緣邪，有大慈力難可嬈，所念常深不離正行，無能計其所得所念，得聞法數依墮淚，所忌常太，一切具佛所行思願，眾來欲採無數善念，願取海清淨信，增願淨潔，妬嫉瞋恚斷，常願明在，一切知至光內歡喜，行願以斷不信忌，為黠所洒，滿無數天願行，一切莊飾世斷綺可，便淨好行戒淨具為，能斷弟子因緣覺地，心所求願堅不轉，所作竟成所求常無造，於天人道善法行不饜事，悉於菩薩成滿具度不憂喜，一切於異學不傾邪，一切敬樂諸佛。悉見法光耀無能化壞，常悉會面於諸佛。譬如作幻人一切法非我，譬如化人未來於後法，譬如夢人過去當來現在事，譬如有光一切世悉見身，如雙日亦不行，亦無所止因緣法，譬如景於生死，以住無胎，已斷胎想過不取法，行遠棄已憂法器，菩薩意已無數，一切於世一切無能轉不墮，次近無所著，一切佛國界已度符節門，一切足解散善法，自上如法器，一切於諸佛，一切為如來所拜，以佛神住衣毛不動，能力如師子獨吼，常見敬一切，能飽滿世眾不亂誤，一切為諸佛所待知，如時覺行化，棄所疑，無彼受法，一切三世無不照知，一切黠慧說無窮，常行慈以得哀，不留事說經明不慧棄住，悉於諸人不兩隨，身意同生直，心為世眼三界明，悉三界無能輕易者，行非我，世所有展轉止，行不求眾樂，獨行信憶誠信，法不取不棄一切知演教，彼勸人住大學門，已至無恐怖，善說如來正法，一切卷句常行，求見者莫不喜，悉眾所從大樂得喜，在如來足下斷蓮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔陂菩薩便言：「云何得菩薩定意，所聞如海多藏，所聞無有餘疑，不忘生念亦不退，亦不懈惰於無上之道至德正覺；為佛轉生，不落無法處，常識所從來生，未嘗離本願見如來，至便臥夢亦不離正；得形常端正可愛、見者喜，生於豪貴家，常持堅彊意，自裏所學疾、所知不忘，廣計慮意堅固慚羞，具了理奇，可多行慈，常有默覺，所對多威神，常精進不中悔；傳放義，常入法，常入止，常入觀，常入禪，常入定，空不入相，無形地法，不恐不懼；常樂說法，常樂受法，意所願生不復違其本願，本德多力、本意多力；本因緣彊，五根彊，所作常彊，呵止惡常彊，所觀常彊，於解所願常彊。難勝量譬如海，譬如月自具淨滿，譬如日稍盡陰冥，譬如火能現色，譬如虛空難可塗污無所著意已空，譬如明珠悉達正法，譬如石安住不動，譬如根難搖動，譬如𤞜及溥軟其意無所痏，譬如蜚鳥意以低伏，譬如乞兒不起，樂在縣國樂山谷，譬如麋鹿亦猴猿不親愛俗人。亦有學者常導眾復牽眾，無瞋恚在諸人，不復化悉諸魔隨次解度，諸法無教導自意解，於覺法在禪堅不緣邪，有大慈力難可嬈，所念常深不離正行，無能計其所得所念，得聞法數依墮淚，所忌常太，一切具佛所行思願，眾來欲採無數善念，願取海清淨信，增願淨潔，妬嫉瞋恚斷，常願明在，一切知至光內歡喜，行願以斷不信忌，為黠所洒，滿無數天願行，一切莊飾世斷綺可，便淨好行戒淨具為，能斷弟子因緣覺地，心所求願堅不轉，所作竟成所求常無造，於天人道善法行不饜事，悉於菩薩成滿具度不憂喜，一切於異學不傾邪，一切敬樂諸佛。悉見法光耀無能化壞，常悉會面於諸佛。譬如作幻人一切法非我，譬如化人未來於後法，譬如夢人過去當來現在事，譬如有光一切世悉見身，如雙日亦不行，亦無所止因緣法，譬如景於生死，以住無胎，已斷胎想過不取法，行遠棄已憂法器，菩薩意已無數，一切於世一切無能轉不墮，次近無所著，一切佛國界已度符節門，一切足解散善法，自上如法器，一切於諸佛，一切為如來所拜，以佛神住衣毛不動，能力如師子獨吼，常見敬一切，能飽滿世眾不亂誤，一切為諸佛所待知，如時覺行化，棄所疑，無彼受法，一切三世無不照知，一切黠慧說無窮，常行慈以得哀，不留事說經明不慧棄住，悉於諸人不兩隨，身意同生直，心為世眼三界明，悉三界無能輕易者，行非我，世所有展轉止，行不求眾樂，獨行信憶誠信，法不取不棄一切知演教，彼勸人住大學門，已至無恐怖，善說如來正法，一切卷句常行，求見者莫不喜，悉眾所從大樂得喜，在如來足下斷蓮

，當樂善說一切佛法，樂行問不仇意著，於行於眾止所受恐怖斷，起力言行一切度轉，常直取所住不動，一切羸彼助說法坐師子座，數數有悉諸佛所知，一切在世無所墮，悉說行在入知常尊法，悉依諸佛行，常願法不倦解待愚，如來善交無處所行，在十方世常好行一切，為人棄罪成福，默為日增已得入法門，譬如天法身無形故常掔內人，為菩薩一切不斷諸佛諸行，不住止欲，具菩薩棄已被人鎧，雖多怨嫉欲勝一切，於佛數數願如來十種力地，一切想去已為知悉了，工校計知世聚散。一切行入生死，棄無所住亦不亂，已度於法海為藏貴寶，遍行於世一切已遠世。已習行大變化佛力足致無比，聚一意願見諸佛，棄不用一切世，所生生異界，如來有住在者，正覺無所著。遙見佛及其國界，聞其法，見其比丘僧，亦不五達，亦不六達，菩薩亦不從是世致彼聽視，猶故住是世耳。遙見正覺，亦聞明法，亦悉受行，譬如今面受奉行，令正等，使吾無疑，亦使如是，諸菩薩無懈怠，常面見佛善聽法，至夢傾意不為邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，當樂善說一切佛法，樂行問不仇意著，於行於眾止所受恐怖斷，起力言行一切度轉，常直取所住不動，一切羸彼助說法坐師子座，數數有悉諸佛所知，一切在世無所墮，悉說行在入知常尊法，悉依諸佛行，常願法不倦解待愚，如來善交無處所行，在十方世常好行一切，為人棄罪成福，默為日增已得入法門，譬如天法身無形故常掔內人，為菩薩一切不斷諸佛諸行，不住止欲，具菩薩棄已被人鎧，雖多怨嫉欲勝一切，於佛數數願如來十種力地，一切想去已為知悉了，工校計知世聚散。一切行入生死，棄無所住亦不亂，已度於法海為藏貴寶，遍行於世一切已遠世。已習行大變化佛力足致無比，聚一意願見諸佛，棄不用一切世，所生生異界，如來有住在者，正覺無所著。遙見佛及其國界，聞其法，見其比丘僧，亦不五達，亦不六達，菩薩亦不從是世致彼聽視，猶故住是世耳。遙見正覺，亦聞明法，亦悉受行，譬如今面受奉行，令正等，使吾無疑，亦使如是，諸菩薩無懈怠，常面見佛善聽法，至夢傾意不為邪？」

佛便謂拔陂菩薩言：「善哉善哉！拔陂！是為哀眾辭，求眾之安，愍念三世，見義見樂見安，於人天能以如是義問如來。先亦自有德，於過去佛已施眾善福，已待遇眾佛，坐法義座，願法無所願援，奉受梵行，少欲約可於無食，喜具戒，起諸菩薩、常勸成菩薩、常願尊菩薩，常願菩薩意大，願菩薩盛，願菩薩得，其所求常慈有大，依一切等心，於人制意度無極，見佛常度理如來語求佛意。譬如和夷鐵無稱量，悉人意所常善知覺於面行，是汝德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便謂拔陂菩薩言：「善哉善哉！拔陂！是為哀眾辭，求眾之安，愍念三世，見義見樂見安，於人天能以如是義問如來。先亦自有德，於過去佛已施眾善福，已待遇眾佛，坐法義座，願法無所願援，奉受梵行，少欲約可於無食，喜具戒，起諸菩薩、常勸成菩薩、常願尊菩薩，常願菩薩意大，願菩薩盛，願菩薩得，其所求常慈有大，依一切等心，於人制意度無極，見佛常度理如來語求佛意。譬如和夷鐵無稱量，悉人意所常善知覺於面行，是汝德。

「拔陂！吾已意具知，雖爾者有現在佛定，名為常住止，是定為定意，堅不墮，不失意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！吾已意具知，雖爾者有現在佛定，名為常住止，是定為定意，堅不墮，不失意。」

「下耳根眾不他怠，唯如來為我解說是定意，為眾學作先，使眾人得安。願愍是世，為人天世及諸菩薩大願者，皆當以是見光自照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「下耳根眾不他怠，唯如來為我解說是定意，為眾學作先，使眾人得安。願愍是世，為人天世及諸菩薩大願者，皆當以是見光自照。」

佛便告菩薩拔陂言：「常行一法，常作莫饜，奉行如上，多益作莫減。如作車成便乘，便可隨常所求。已具淨，已諦念，已具堅，本力作一切善法，自致踰過便以有。何等為一法，見在佛定意，名為止定住者？所謂因緣，佛意作念，意不邪冥不亂，已默得持精進，不跌無形有待遇，常興空厚睡臥，為劇怨且遠避眾會，身常隱避惡知識莫親，隨善政友可法道，直根莫妄占近饜，欲少食不願貪，好法衣，不願壽長，隨本命慧身無所愛，不顧其親屬，本所生國速棄去。已親慈心，已得哀意，已住喜意，已行護心，諸蓋已棄，諸禪已習，色想已分別，陰想不取，諸入不受，諸大不宥，意已不亂生，受不住不淨，已得一切舍，向一切脫人，一切於人如己身，一切人皆非我，一切法無所取，從戒無所願，常習欲定，多聞欲樂，戒陰不漏毀，定陰不動墮，於法無所復疑，與佛無諍，於法無所棄，於僧不誹謗。麁惡言以斷止，待遇於有道，過者常遠離，世音無樂不用，過世音常用愛樂，畜生音遠棄辟。六堅法已習，五度脫常當習，十惡作足已棄，十善作足親習，於九嬈能自解，於八無勢悉違捨，八精進常已習，九想行已行，八大人念為已得，諸禪莫取愛，莫以聞自大。理可綺，下耳聽，常重法，常欲法，色想已別自想身無所取，想人已悉捨，雖生不為可，陰想已分別，所有已不住，常求欲泥洹，願不用生死行。於生死恐懼想，於諸陰想如怨，於四大如蛇，於諸入已想空，想三界無所住，見泥洹而獨樂。世作不復用，捨世隨佛，令於人無諍，一切於世無所親，一切諸佛常得面，有是身如夢見向脫，常淨潔善作，常為求一切諸想，分別計三堅定，常著念一切諸佛，依怙著善本，常思願一切諸佛。自在欲定，不自願佛身相等，一切法不分別，計世知義不與諍，從受有能次第，隨如來住地利，得忍辱已下，入法身空身，為已知人身，不生不滅泥洹身，常以觀黠慧眼已為淨。一切法非我，願佛意不墮不踰，一切於佛一其行，不念知欲求到，為無數識申直意。於為業不為彼，隨佛智遇善友如見尊，一切於諸菩薩無異意，悉反魔所作。一切世所有如幻，一切諸佛如光，照見如來，常行求菩薩意，度無極悉等等，億誠信見諸佛一切等善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便告菩薩拔陂言：「常行一法，常作莫饜，奉行如上，多益作莫減。如作車成便乘，便可隨常所求。已具淨，已諦念，已具堅，本力作一切善法，自致踰過便以有。何等為一法，見在佛定意，名為止定住者？所謂因緣，佛意作念，意不邪冥不亂，已默得持精進，不跌無形有待遇，常興空厚睡臥，為劇怨且遠避眾會，身常隱避惡知識莫親，隨善政友可法道，直根莫妄占近饜，欲少食不願貪，好法衣，不願壽長，隨本命慧身無所愛，不顧其親屬，本所生國速棄去。已親慈心，已得哀意，已住喜意，已行護心，諸蓋已棄，諸禪已習，色想已分別，陰想不取，諸入不受，諸大不宥，意已不亂生，受不住不淨，已得一切舍，向一切脫人，一切於人如己身，一切人皆非我，一切法無所取，從戒無所願，常習欲定，多聞欲樂，戒陰不漏毀，定陰不動墮，於法無所復疑，與佛無諍，於法無所棄，於僧不誹謗。麁惡言以斷止，待遇於有道，過者常遠離，世音無樂不用，過世音常用愛樂，畜生音遠棄辟。六堅法已習，五度脫常當習，十惡作足已棄，十善作足親習，於九嬈能自解，於八無勢悉違捨，八精進常已習，九想行已行，八大人念為已得，諸禪莫取愛，莫以聞自大。理可綺，下耳聽，常重法，常欲法，色想已別自想身無所取，想人已悉捨，雖生不為可，陰想已分別，所有已不住，常求欲泥洹，願不用生死行。於生死恐懼想，於諸陰想如怨，於四大如蛇，於諸入已想空，想三界無所住，見泥洹而獨樂。世作不復用，捨世隨佛，令於人無諍，一切於世無所親，一切諸佛常得面，有是身如夢見向脫，常淨潔善作，常為求一切諸想，分別計三堅定，常著念一切諸佛，依怙著善本，常思願一切諸佛。自在欲定，不自願佛身相等，一切法不分別，計世知義不與諍，從受有能次第，隨如來住地利，得忍辱已下，入法身空身，為已知人身，不生不滅泥洹身，常以觀黠慧眼已為淨。一切法非我，願佛意不墮不踰，一切於佛一其行，不念知欲求到，為無數識申直意。於為業不為彼，隨佛智遇善友如見尊，一切於諸菩薩無異意，悉反魔所作。一切世所有如幻，一切諸佛如光，照見如來，常行求菩薩意，度無極悉等等，億誠信見諸佛一切等善法。

「拔陂！是為現在佛面住定意，亦用是法定意為具來。何等定意具將是法來？所謂現在。現在佛面住定意為何等？拔陂！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於戒常具足，常獨處不與眾，便起意念言：『阿彌陀佛為在何方常在說法？』如其所聞，便生念在西方。阿彌陀佛如來正覺所治也，去是佛國當過百千億佛界，名須摩提國，眾菩薩所聚，聽尊說法已不亂意，常當念是國地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！是為現在佛面住定意，亦用是法定意為具來。何等定意具將是法來？所謂現在。現在佛面住定意為何等？拔陂！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於戒常具足，常獨處不與眾，便起意念言：『阿彌陀佛為在何方常在說法？』如其所聞，便生念在西方。阿彌陀佛如來正覺所治也，去是佛國當過百千億佛界，名須摩提國，眾菩薩所聚，聽尊說法已不亂意，常當念是國地。

「拔陂！譬如人臥夢，見聚銀若金及眾寶，親友知識極愛親屬，常樂欲見不饜，便與共戲樂，至意親密談。至寤尚識其所見，如事為人說，便為墮淚念識其想。拔陂！亦如是，菩薩白衣者若學者，聞阿彌陀佛所在國，常當念其方，無毀漏於戒，於戒陰莫用亂意，淨心念一日一夜至七日七夜，如是七日七夜畢念，便可見阿彌陀佛，或在夢中如來阿彌陀佛如來當面自見。譬如上頭夢男子，自想為住在空，不想夜亦不想晝，其眼根不為壁牆所遮，不為陰冥所蔽。拔陂！菩薩亦爾，作意行如是，如是於佛界中間，雖有須彌山，有遮迦謗、摩呵遮迦謗山及餘黑山，不能遮其眼視，亦不能遮其意。菩薩亦未得天眼，視見阿彌陀佛；亦不得天耳，聽聞阿彌陀佛說經；亦未得神足，得往到阿彌陀佛國。菩薩亦不從是下世往生彼，但自故住是世，見阿彌陀佛如來，亦聞其說法如聞奉行，菩薩便從是定意，寤如所聞法，便為人廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！譬如人臥夢，見聚銀若金及眾寶，親友知識極愛親屬，常樂欲見不饜，便與共戲樂，至意親密談。至寤尚識其所見，如事為人說，便為墮淚念識其想。拔陂！亦如是，菩薩白衣者若學者，聞阿彌陀佛所在國，常當念其方，無毀漏於戒，於戒陰莫用亂意，淨心念一日一夜至七日七夜，如是七日七夜畢念，便可見阿彌陀佛，或在夢中如來阿彌陀佛如來當面自見。譬如上頭夢男子，自想為住在空，不想夜亦不想晝，其眼根不為壁牆所遮，不為陰冥所蔽。拔陂！菩薩亦爾，作意行如是，如是於佛界中間，雖有須彌山，有遮迦謗、摩呵遮迦謗山及餘黑山，不能遮其眼視，亦不能遮其意。菩薩亦未得天眼，視見阿彌陀佛；亦不得天耳，聽聞阿彌陀佛說經；亦未得神足，得往到阿彌陀佛國。菩薩亦不從是下世往生彼，但自故住是世，見阿彌陀佛如來，亦聞其說法如聞奉行，菩薩便從是定意，寤如所聞法，便為人廣說。

「拔陂！譬如人從隨沙離聞有好女字須聞，復有第二男子，聞有好女字阿凡和利，復有第三男子，聞有好女名為蓮華色，從聞展轉著污轉自作貪，是諸男子皆未見好女，但遙聞數數起意生念，便有婬起，從臥便夢見，便往到女處。是故羅閱祇城中男子，如是起意，如是便見，與共會合，便亂習婬法，曉竟便寤故，識如問如知。拔陂！為汝說如是，從是因緣如是法說，從是不還，受別於無上覺道，我復為其說，當來於後久遠，當名為善寤如來、無所著、正覺，其人但得恣意見想，如是正見。如是菩薩，拔陂！亦如是，住在是世間，彼有阿彌陀佛，已聞數數念，便見如來阿彌陀佛見在，佛面見住上定意，見便難問如來，從何法會菩薩得生是世？阿彌陀佛便為諸菩薩說言：『常念佛意善習不捨，常行幻作便得生是佛國。』何等常念佛？念如來法不忘。今是如來、無所著、正覺，身有三十二大人相，紫磨金色身，如淨明月水精珠身。譬如眾寶所瓔珞，在眾弟子中獨說法，如是為其誠說。何以無所壞故，何所不壞敗者，地水火風神天梵王，是皆不亡色痛想行識，如有念如來，因緣如空，空便為已得，是為念佛意，菩薩常寤已捨其定。拔陂！汝用是便到彼所，從到便說是事，從有是如是法說，可使受別，不復還墮於無上得正覺。拔陂！亦汝及摩呵迦葉，及因陀達菩薩，及須深天子，亦及餘，於是定意有得者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！譬如人從隨沙離聞有好女字須聞，復有第二男子，聞有好女字阿凡和利，復有第三男子，聞有好女名為蓮華色，從聞展轉著污轉自作貪，是諸男子皆未見好女，但遙聞數數起意生念，便有婬起，從臥便夢見，便往到女處。是故羅閱祇城中男子，如是起意，如是便見，與共會合，便亂習婬法，曉竟便寤故，識如問如知。拔陂！為汝說如是，從是因緣如是法說，從是不還，受別於無上覺道，我復為其說，當來於後久遠，當名為善寤如來、無所著、正覺，其人但得恣意見想，如是正見。如是菩薩，拔陂！亦如是，住在是世間，彼有阿彌陀佛，已聞數數念，便見如來阿彌陀佛見在，佛面見住上定意，見便難問如來，從何法會菩薩得生是世？阿彌陀佛便為諸菩薩說言：『常念佛意善習不捨，常行幻作便得生是佛國。』何等常念佛？念如來法不忘。今是如來、無所著、正覺，身有三十二大人相，紫磨金色身，如淨明月水精珠身。譬如眾寶所瓔珞，在眾弟子中獨說法，如是為其誠說。何以無所壞故，何所不壞敗者，地水火風神天梵王，是皆不亡色痛想行識，如有念如來，因緣如空，空便為已得，是為念佛意，菩薩常寤已捨其定。拔陂！汝用是便到彼所，從到便說是事，從有是如是法說，可使受別，不復還墮於無上得正覺。拔陂！亦汝及摩呵迦葉，及因陀達菩薩，及須深天子，亦及餘，於是定意有得者。

「拔陂！過去久遠有一男子，於曠野澤中便大飢復渴，於澤中便得臥，夢得好飯食，極意飽食，所飢渴便飽。適寤自意身飽滿，便自計是法。譬如夢食，其如是觀便忍受別，於佛法菩薩亦如是，居家或學，聞佛所在方，常至意當念其方，常願欲見佛，莫取想於胎，亦莫想自有身，常住空想，有想當想念佛，從以空想便以住，以能想念佛，淨如琉璃寶中尊，如是念便見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！過去久遠有一男子，於曠野澤中便大飢復渴，於澤中便得臥，夢得好飯食，極意飽食，所飢渴便飽。適寤自意身飽滿，便自計是法。譬如夢食，其如是觀便忍受別，於佛法菩薩亦如是，居家或學，聞佛所在方，常至意當念其方，常願欲見佛，莫取想於胎，亦莫想自有身，常住空想，有想當想念佛，從以空想便以住，以能想念佛，淨如琉璃寶中尊，如是念便見如來。

「拔陂！譬如人從本生國到他方，久久還念本所生國遊戲所見，樂臥便夢還故國，便遊戲，生想如故所到處，於國中恣意戲。寤便為親近及知識左右侍人說言，我往如是，我見如是，我所到到所作到如是。拔陂！菩薩亦如是，居家及學，聞佛所在方，常當念其方，願常欲見佛。如是念，菩薩會見如來，淨如琉璃寶中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！譬如人從本生國到他方，久久還念本所生國遊戲所見，樂臥便夢還故國，便遊戲，生想如故所到處，於國中恣意戲。寤便為親近及知識左右侍人說言，我往如是，我見如是，我所到到所作到如是。拔陂！菩薩亦如是，居家及學，聞佛所在方，常當念其方，願常欲見佛。如是念，菩薩會見如來，淨如琉璃寶中尊。

「拔陂！譬如觀污露比丘，取半壞敗色著其前，便見已，青黑亦見、壞亦見，空隨如烟，但見白骨在前，是骨從何來？誰持著是？誰所作是？皆意所作耳。拔陂！菩薩亦如是，持佛不歸他，住在是定意，所向方便願見佛，其方有佛者即見如來身。何以故？以倚著定故。復已持佛故，住在是定，以佛威神，復己定力，自復以宿功德作，三令悉見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！譬如觀污露比丘，取半壞敗色著其前，便見已，青黑亦見、壞亦見，空隨如烟，但見白骨在前，是骨從何來？誰持著是？誰所作是？皆意所作耳。拔陂！菩薩亦如是，持佛不歸他，住在是定意，所向方便願見佛，其方有佛者即見如來身。何以故？以倚著定故。復已持佛故，住在是定，以佛威神，復己定力，自復以宿功德作，三令悉見如來。

「拔陂！譬如人，年尚少，樂自抆拭淨器受麻油，淨器受清水新磨鏡，若於水精器自觀其身，悉於是中見其形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！譬如人，年尚少，樂自抆拭淨器受麻油，淨器受清水新磨鏡，若於水精器自觀其身，悉於是中見其形。

「拔陂！汝寧謂是人形入油水鏡水精器不？若已在其中耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！汝寧謂是人形入油水鏡水精器不？若已在其中耶？」

對言：「如來！不。我謂內不可得，及麻油水鏡水精悉見影住其前，亦不從光中來，亦不從身中出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對言：「如來！不。我謂內不可得，及麻油水鏡水精悉見影住其前，亦不從光中來，亦不從身中出。」

佛言：「善哉善哉！拔陂！實如是。以淨色已分別，諸菩薩欲見佛，易無難，見即能問，得問能對，所聞內喜，其復內爾：『是諸佛從何來？我到何所？是皆無從來，知如來無從去。云其自身其復生意爾，但意行是三界耳。我欲觀天，意即見天，以意作佛，亦以意見，但是我意；為佛如來但意耳，及我身意也。以意見佛，意不能見意，意不能知意，意想為無智，不想意為泥洹。』是法無堅，皆從自可起，自可悉空，求自可亦無有。拔陂！菩薩亦如是住在其定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！拔陂！實如是。以淨色已分別，諸菩薩欲見佛，易無難，見即能問，得問能對，所聞內喜，其復內爾：『是諸佛從何來？我到何所？是皆無從來，知如來無從去。云其自身其復生意爾，但意行是三界耳。我欲觀天，意即見天，以意作佛，亦以意見，但是我意；為佛如來但意耳，及我身意也。以意見佛，意不能見意，意不能知意，意想為無智，不想意為泥洹。』是法無堅，皆從自可起，自可悉空，求自可亦無有。拔陂！菩薩亦如是住在其定。

「拔陂！有四法菩薩疾得是定。何等為四？一為無央信，二為精進無能逮，三為黠不受彼教，四為親善友。拔陂！是為四法，菩薩用疾得是定。復有四法，菩薩疾得是定：常求見佛，常願聞法，計無所住，求佛意不忘。菩薩用是四法，疾得是定。復有四法。何等為四？不樂俗言、不樂有人識、不欲世樂、不到睡臥試，但除大小便及飯食時及經行。不識會四輩及餘眾，常以法布施轉增，不樂好色及待過利。是為四法，菩薩疾得是定。復有四法疾得是定：常作佛形像，次畫作其好；常持是定意，亦以意樂是定住久長止，亦書受奉行；是定起，棄綺可意無綺可法，便住無上獨尊道；常營護如來教令諦不忘。是為四法，菩薩用疾得是定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！有四法菩薩疾得是定。何等為四？一為無央信，二為精進無能逮，三為黠不受彼教，四為親善友。拔陂！是為四法，菩薩用疾得是定。復有四法，菩薩疾得是定：常求見佛，常願聞法，計無所住，求佛意不忘。菩薩用是四法，疾得是定。復有四法。何等為四？不樂俗言、不樂有人識、不欲世樂、不到睡臥試，但除大小便及飯食時及經行。不識會四輩及餘眾，常以法布施轉增，不樂好色及待過利。是為四法，菩薩疾得是定。復有四法疾得是定：常作佛形像，次畫作其好；常持是定意，亦以意樂是定住久長止，亦書受奉行；是定起，棄綺可意無綺可法，便住無上獨尊道；常營護如來教令諦不忘。是為四法，菩薩用疾得是定。」

佛爾時知是義，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時知是義，便說偈言：

「當生信於尊令， 莫畏法所空說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當生信於尊令， 莫畏法所空說，

行精進斷截臥， 滿三月當坐行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行精進斷截臥， 滿三月當坐行，

常說法尊所言， 偏教令演其功， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說法尊所言， 偏教令演其功，

莫樂著見待遇， 無所著得是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫樂著見待遇， 無所著得是法。

紫磨色相百福， 常作念佛在前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紫磨色相百福， 常作念佛在前，

歡喜光一切照， 形極好如金珠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜光一切照， 形極好如金珠，

過去佛及未來， 常當念叉手住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去佛及未來， 常當念叉手住，

亦見在人天尊， 悉恭敬善法念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦見在人天尊， 悉恭敬善法念。

常待遇於德王， 以華香散其形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常待遇於德王， 以華香散其形，

與飲食常淨心， 求是定當何難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與飲食常淨心， 求是定當何難，

鼓吹增及琴瑟， 常作樂無量象， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼓吹增及琴瑟， 常作樂無量象，

造喜悅無數喜， 常願求無極定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造喜悅無數喜， 常願求無極定。

常造作無比形， 好分別相具好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常造作無比形， 好分別相具好，

金色身禮清淨， 欲願定是何難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色身禮清淨， 欲願定是何難，

所念法常念作， 淨潔戒聞欲求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所念法常念作， 淨潔戒聞欲求，

偕事聚壞散棄， 於是定得不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偕事聚壞散棄， 於是定得不久。

莫生嬈於有形， 行慈心具依護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫生嬈於有形， 行慈心具依護，

且當觀欲善苦， 求是定得不久， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且當觀欲善苦， 求是定得不久，

生意喜於說法， 相侍尊常禮尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生意喜於說法， 相侍尊常禮尊，

莫綺可棄貪慳， 於法說莫疾弄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫綺可棄貪慳， 於法說莫疾弄。

如是令善可待， 所生滅如來說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是令善可待， 所生滅如來說，

無數佛悉所教， 所求定莫為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數佛悉所教， 所求定莫為難。

「拔陂！菩薩當於說法比丘恭敬，常當禮遇具作待如尊，於是定便為進。拔陂！菩薩有於說經比丘亂意，有念嫉怨恨無清淨心。拔陂！眾非義所載，令許菩薩得是定意，至德尊滿道，義終無是。拔陂！譬如有眼男子，淨夜無雲霧，於夜半時仰頭視上，便見無數星宿。拔陂！菩薩亦如是，受護佛法者觀於意，在東方見無數佛，無數百無數千無數萬無數億百千，求見甚易，眼精所觀見。拔陂！譬如來正覺眼，一切知一切見。菩薩亦如是，於是見在佛住正定意，從幻聞具行，從精進無偕具行，布施具行，戒度具行，忍辱具行，禪意具行，黠度定具行，得脫黠具行，度無上黠具行。」佛爾時解是義說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！菩薩當於說法比丘恭敬，常當禮遇具作待如尊，於是定便為進。拔陂！菩薩有於說經比丘亂意，有念嫉怨恨無清淨心。拔陂！眾非義所載，令許菩薩得是定意，至德尊滿道，義終無是。拔陂！譬如有眼男子，淨夜無雲霧，於夜半時仰頭視上，便見無數星宿。拔陂！菩薩亦如是，受護佛法者觀於意，在東方見無數佛，無數百無數千無數萬無數億百千，求見甚易，眼精所觀見。拔陂！譬如來正覺眼，一切知一切見。菩薩亦如是，於是見在佛住正定意，從幻聞具行，從精進無偕具行，布施具行，戒度具行，忍辱具行，禪意具行，黠度定具行，得脫黠具行，度無上黠具行。」佛爾時解是義說偈言：

「有眼觀上視空， 於淨月中夜起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有眼觀上視空， 於淨月中夜起，

見無數億千里， 雖曉明意在識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無數億千里， 雖曉明意在識，

定意爾菩薩得， 見無數千佛國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定意爾菩薩得， 見無數千佛國，

從定寤意故識， 亦於眾說國好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從定寤意故識， 亦於眾說國好。

定眼淨次覺視， 無蔽障觀十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定眼淨次覺視， 無蔽障觀十方，

勝可愛為覺眼， 是定淨用見尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝可愛為覺眼， 是定淨用見尊。

尊無時想觀世， 觀十方三世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊無時想觀世， 觀十方三世尊，

斷毒淨無胎相， 願聽善學上德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷毒淨無胎相， 願聽善學上德。

亦聽法快甚涼， 可疾念空止要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦聽法快甚涼， 可疾念空止要，

我是法願與俱， 安樂眾願為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我是法願與俱， 安樂眾願為佛。

如無量菩薩色， 見佛國億萬數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如無量菩薩色， 見佛國億萬數，

菩薩爾得定後， 見無央諸尊形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩爾得定後， 見無央諸尊形。

有意學遍慈仁， 從我聞悉持行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有意學遍慈仁， 從我聞悉持行，

是定爾菩薩得， 無數百法不持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是定爾菩薩得， 無數百法不持。

信羞慚生想愛， 悉遠棄世所可， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信羞慚生想愛， 悉遠棄世所可，

何不作世法施， 從是得淨止地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何不作世法施， 從是得淨止地。

「拔陂！菩薩得定意，當起定意生精進。譬如船滿中諸寶，已度大海粗及此岸，船近於岸邊沒，於是閻浮提人，當大舉聲稱怨，稱復悲哭：『我曹已貧眾不見好寶。』拔陂！於是定意可聞已遠，不復書不讀不諷不行，亦不求義，比丘、比丘尼及優婆塞、優婆夷，其國處悉諸天世皆大出聲稱怨，當復悲哭：『我曹悉已空貧，眾不見是法施，世已有是深妙定意，親佛所教，佛所稱譽，佛所尊說，聞已不書取，亦不諷受，亦不讀，復不行，亦不住，樂聽綺滿害智，不欲具聞，不取多智，雖聞不欲，亦不樂取是定。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！菩薩得定意，當起定意生精進。譬如船滿中諸寶，已度大海粗及此岸，船近於岸邊沒，於是閻浮提人，當大舉聲稱怨，稱復悲哭：『我曹已貧眾不見好寶。』拔陂！於是定意可聞已遠，不復書不讀不諷不行，亦不求義，比丘、比丘尼及優婆塞、優婆夷，其國處悉諸天世皆大出聲稱怨，當復悲哭：『我曹悉已空貧，眾不見是法施，世已有是深妙定意，親佛所教，佛所稱譽，佛所尊說，聞已不書取，亦不諷受，亦不讀，復不行，亦不住，樂聽綺滿害智，不欲具聞，不取多智，雖聞不欲，亦不樂取是定。』

「拔陂！譬如愚人少黠，若有人來，以栴檀授與之，癡人生不淨想，黠人便為其說：『是栴檀極好香，何為於是生不淨想？何不嗅之聞其好香？何不視之見其好色？』便自挾其鼻，不欲聞香故，閉其眼故，不欲視香色。說是定時亦如是，無戒者不樂欲遠，不樂受已習，無慧痛亡其智，到禪便猗著胎歸胎，是輩聞是定意，亦不信亦不用亦不隨，亦不生內喜，復出聲言，於眾便作願：『善哉！今學光明尚能爾，今世有高比丘，譬如阿難。是經譬如虞中大，去眾於屏處更說非諦，是經欲聞巧亂耳，是非佛所說。』拔陂！譬如賈人到愚冥人邊，出絕好摩尼珠以視癡人。是癡人問主：『是珠價直幾所？』其主言：『如是珠於夜作光，以寶滿其明處，則是珠於賈子曹。』便笑戲謿珠主，便度量摩尼珠，復言貨主：『是珠薄一牛寶，則當是其價耳。』拔陂！亦如是，於後有是菩薩定，如有比丘能持信堅多欲學，直於奉行慚於疑，欲求度多聞有黠，深念行慈得哀，是定自在處，說如是定為可久住。有癡者，於前過勝未甞有行，未甞有福德，自大多嫉、用利自取，欲作世名、少聞本無善學，是曹輩聞是定，亦不持亦不信亦不行亦不樂受，復出聲言：『甚可怪。是曹比丘，何一不慚？是比丘何一不解？聞是曹世巧言雅辭強說，言是佛所道。』拔陂！我已故為若重說，令汝明解及天人世。拔陂！若有人以是重三千日月，滿中七寶施與諸佛如來正覺，不聞是定者；若有菩薩聞是定意，已聞復言，是福獨多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拔陂！譬如愚人少黠，若有人來，以栴檀授與之，癡人生不淨想，黠人便為其說：『是栴檀極好香，何為於是生不淨想？何不嗅之聞其好香？何不視之見其好色？』便自挾其鼻，不欲聞香故，閉其眼故，不欲視香色。說是定時亦如是，無戒者不樂欲遠，不樂受已習，無慧痛亡其智，到禪便猗著胎歸胎，是輩聞是定意，亦不信亦不用亦不隨，亦不生內喜，復出聲言，於眾便作願：『善哉！今學光明尚能爾，今世有高比丘，譬如阿難。是經譬如虞中大，去眾於屏處更說非諦，是經欲聞巧亂耳，是非佛所說。』拔陂！譬如賈人到愚冥人邊，出絕好摩尼珠以視癡人。是癡人問主：『是珠價直幾所？』其主言：『如是珠於夜作光，以寶滿其明處，則是珠於賈子曹。』便笑戲謿珠主，便度量摩尼珠，復言貨主：『是珠薄一牛寶，則當是其價耳。』拔陂！亦如是，於後有是菩薩定，如有比丘能持信堅多欲學，直於奉行慚於疑，欲求度多聞有黠，深念行慈得哀，是定自在處，說如是定為可久住。有癡者，於前過勝未甞有行，未甞有福德，自大多嫉、用利自取，欲作世名、少聞本無善學，是曹輩聞是定，亦不持亦不信亦不行亦不樂受，復出聲言：『甚可怪。是曹比丘，何一不慚？是比丘何一不解？聞是曹世巧言雅辭強說，言是佛所道。』拔陂！我已故為若重說，令汝明解及天人世。拔陂！若有人以是重三千日月，滿中七寶施與諸佛如來正覺，不聞是定者；若有菩薩聞是定意，已聞復言，是福獨多。」

佛爾時解是義，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時解是義，便說偈言：

「一切是重三千， 悉施與滿中寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切是重三千， 悉施與滿中寶，

願作佛如是行， 常於世無雙二； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願作佛如是行， 常於世無雙二；

其能有得此經， 善定意佛所尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其能有得此經， 善定意佛所尊，

聞便信受奉行， 及福快獨極尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞便信受奉行， 及福快獨極尊。

佞調意常自是， 收意邪無定根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佞調意常自是， 收意邪無定根，

常求會惡知識， 轉相教不信是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常求會惡知識， 轉相教不信是，

漏無戒惡法具， 自可足堅住癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏無戒惡法具， 自可足堅住癡，

轉相蹡謂可脫， 敢壞敗勝所教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉相蹡謂可脫， 敢壞敗勝所教。

是經非佛所說， 法王亦無是言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是經非佛所說， 法王亦無是言，

敢出是惡聲說， 惡作具不撿意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敢出是惡聲說， 惡作具不撿意。

有當見大雄尊， 三世將光無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有當見大雄尊， 三世將光無量，

是義出為是輩， 是皆為持法學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是義出為是輩， 是皆為持法學。

已聞是深妙經， 聞便受內生喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已聞是深妙經， 聞便受內生喜，

是曹輩可莫疑， 不憂後不為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是曹輩可莫疑， 不憂後不為佛。

有戒具清淨行， 有信悉直無邪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有戒具清淨行， 有信悉直無邪，

口說法如海流， 我所說為是賢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口說法如海流， 我所說為是賢。」