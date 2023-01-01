般舟三昧經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧經卷下

後漢月氏三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月氏三藏支婁迦讖譯

請佛品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請佛品第十

跋陀和菩薩政衣服，長跪叉手白佛言：「我欲請佛及比丘僧明日於舍食，願佛哀受請。」佛及比丘僧默然悉受請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀和菩薩政衣服，長跪叉手白佛言：「我欲請佛及比丘僧明日於舍食，願佛哀受請。」佛及比丘僧默然悉受請。

跋陀和菩薩知佛已受請，起至摩訶波喻提比丘尼所，白比丘尼言：「願受我請，明日與比丘尼俱於舍小飯。」摩訶波喻提比丘尼即受請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀和菩薩知佛已受請，起至摩訶波喻提比丘尼所，白比丘尼言：「願受我請，明日與比丘尼俱於舍小飯。」摩訶波喻提比丘尼即受請。

跋陀和菩薩語羅隣那竭菩薩：「舍第！諸郡國其有新來人，悉請會佛所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀和菩薩語羅隣那竭菩薩：「舍第！諸郡國其有新來人，悉請會佛所。」

羅隣那竭菩薩前至佛所，為佛作禮，長跪叉手白佛言：「我兄請佛、所有新來人悉欲請於舍食，願哀受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅隣那竭菩薩前至佛所，為佛作禮，長跪叉手白佛言：「我兄請佛、所有新來人悉欲請於舍食，願哀受之。」

跋陀和菩薩、羅隣那竭菩薩、憍曰兜菩薩、那羅達菩薩、須深菩薩、摩訶須薩和菩薩、因坻達菩薩、和倫調菩薩悉與宗親俱前，以頭面著佛足，及為比丘僧作禮。作禮已竟從佛所去，歸到羅閱祇國，至跋陀和菩薩家，共相佐助作諸飯具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀和菩薩、羅隣那竭菩薩、憍曰兜菩薩、那羅達菩薩、須深菩薩、摩訶須薩和菩薩、因坻達菩薩、和倫調菩薩悉與宗親俱前，以頭面著佛足，及為比丘僧作禮。作禮已竟從佛所去，歸到羅閱祇國，至跋陀和菩薩家，共相佐助作諸飯具。

四天王、釋提桓因、梵三鉢皆共疾來，佐助跋陀和菩薩作眾飯具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王、釋提桓因、梵三鉢皆共疾來，佐助跋陀和菩薩作眾飯具。

爾時，跋陀和菩薩宗親共莊嚴羅閱祇國，持若干種雜繒帳覆一國中，其街巷市里皆懸繒幡，舉一國中悉散華、燒香，作百種味飯具，用佛故，比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷及諸貧窮乞匃者，其飯具適等。何以故？不有偏施，於人民及蜎飛蠕動之類悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，跋陀和菩薩宗親共莊嚴羅閱祇國，持若干種雜繒帳覆一國中，其街巷市里皆懸繒幡，舉一國中悉散華、燒香，作百種味飯具，用佛故，比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷及諸貧窮乞匃者，其飯具適等。何以故？不有偏施，於人民及蜎飛蠕動之類悉平等。

跋陀和與八菩薩與諸宗親，以飯時俱往詣佛前，以頭面著佛足，却白佛言：「飯食具以辦，願佛可行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀和與八菩薩與諸宗親，以飯時俱往詣佛前，以頭面著佛足，却白佛言：「飯食具以辦，願佛可行。」

時佛與比丘僧皆著衣持鉢，俱詣來會者皆隨行。佛入羅閱祇國中到跋陀和菩薩家。跋陀和菩薩作是念：「今佛威神故，令我舍極廣大，悉作琉璃，表裏悉相見——城外悉見我舍中，我舍中悉見城外。」佛即知跋陀和心所念，佛便放威神令跋陀和舍極廣大，舉一國中人民悉見於舍中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛與比丘僧皆著衣持鉢，俱詣來會者皆隨行。佛入羅閱祇國中到跋陀和菩薩家。跋陀和菩薩作是念：「今佛威神故，令我舍極廣大，悉作琉璃，表裏悉相見——城外悉見我舍中，我舍中悉見城外。」佛即知跋陀和心所念，佛便放威神令跋陀和舍極廣大，舉一國中人民悉見於舍中。

佛前入跋陀和菩薩家坐，比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷各各異部悉坐於舍中。跋陀和菩薩見佛、比丘僧坐已，自供養佛、比丘僧，若干百種飯手自斟酌。佛及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷皆已乃飯，諸貧窮者悉等與、悉各平足，皆持佛威神恩使之足。跋陀和菩薩見佛諸弟子悉飯已，前行澡水，畢竟持一小机，於佛前坐聽經。為跋陀和菩薩及四輩弟子說經，莫不歡喜者、莫不樂聞者、莫不欲聞者。佛以經請比丘僧及諸弟子，佛起與比丘僧俱去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛前入跋陀和菩薩家坐，比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷各各異部悉坐於舍中。跋陀和菩薩見佛、比丘僧坐已，自供養佛、比丘僧，若干百種飯手自斟酌。佛及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷皆已乃飯，諸貧窮者悉等與、悉各平足，皆持佛威神恩使之足。跋陀和菩薩見佛諸弟子悉飯已，前行澡水，畢竟持一小机，於佛前坐聽經。為跋陀和菩薩及四輩弟子說經，莫不歡喜者、莫不樂聞者、莫不欲聞者。佛以經請比丘僧及諸弟子，佛起與比丘僧俱去。

跋陀和菩薩飯已，與宗親俱出羅閱祇國到佛所，前為佛作禮，皆却坐一面。及羅隣那竭菩薩、橋曰兜菩薩、那羅達菩薩、須深菩薩、摩訶須薩和菩薩、因坻達菩薩、和倫調菩薩、跋陀和菩薩見人眾皆安坐已，前問佛：「菩薩用幾事得見現在佛悉在前立三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀和菩薩飯已，與宗親俱出羅閱祇國到佛所，前為佛作禮，皆却坐一面。及羅隣那竭菩薩、橋曰兜菩薩、那羅達菩薩、須深菩薩、摩訶須薩和菩薩、因坻達菩薩、和倫調菩薩、跋陀和菩薩見人眾皆安坐已，前問佛：「菩薩用幾事得見現在佛悉在前立三昧？」

佛告跋陀和菩薩：「菩薩有五事疾得見現在佛悉在前立三昧，學、持、諦行心不轉。何等為五？一者、樂於深經無有盡時，不可得極，悉脫於眾災變去、以脫諸垢中、以去冥入明，諸矇矓悉消盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和菩薩：「菩薩有五事疾得見現在佛悉在前立三昧，學、持、諦行心不轉。何等為五？一者、樂於深經無有盡時，不可得極，悉脫於眾災變去、以脫諸垢中、以去冥入明，諸矇矓悉消盡。」

佛告跋陀和：「是菩薩逮得無所從來生法樂、逮得是三昧。復次，跋陀和！不復樂所向生是為二；不復樂喜於餘道是為三；不復樂於愛欲中是為四；自守行無有極是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和：「是菩薩逮得無所從來生法樂、逮得是三昧。復次，跋陀和！不復樂所向生是為二；不復樂喜於餘道是為三；不復樂於愛欲中是為四；自守行無有極是為五。

「菩薩復有五事疾得是三昧。何等為五？一者、布施心不得悔、無所貪、無所惜，從是不得有所悕望，施人已後不復恨。復次，跋陀和！菩薩持經布施，為他人說經，所語者安諦無有疑、無所愛惜，說佛深語身自行立是中。復次，跋陀和！菩薩不嫉妬，所作無有疑，却睡臥、却五所欲、不自說身善、亦不說他人惡。若有罵者、若有刑者，亦不得恚、亦不得恨、亦不得懈。何以故？入空行故。復次，跋陀和！菩薩是三昧自學復教他人，書是經著好疋素上使久在。復次，跋陀和！菩薩所信多樂，敬長老及知識。於新學人若得所施，當念報恩、常有識信。受人小施念報大，何況於多者？菩薩常樂重於經，棄捐無反復之意，常念有反復，如是者得三昧疾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有五事疾得是三昧。何等為五？一者、布施心不得悔、無所貪、無所惜，從是不得有所悕望，施人已後不復恨。復次，跋陀和！菩薩持經布施，為他人說經，所語者安諦無有疑、無所愛惜，說佛深語身自行立是中。復次，跋陀和！菩薩不嫉妬，所作無有疑，却睡臥、却五所欲、不自說身善、亦不說他人惡。若有罵者、若有刑者，亦不得恚、亦不得恨、亦不得懈。何以故？入空行故。復次，跋陀和！菩薩是三昧自學復教他人，書是經著好疋素上使久在。復次，跋陀和！菩薩所信多樂，敬長老及知識。於新學人若得所施，當念報恩、常有識信。受人小施念報大，何況於多者？菩薩常樂重於經，棄捐無反復之意，常念有反復，如是者得三昧疾。」

佛爾時頌偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時頌偈言：

「常愛樂法在深解， 於諸習欲不貪生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常愛樂法在深解， 於諸習欲不貪生，

遊步五道無所著， 如是行者得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊步五道無所著， 如是行者得三昧。

好喜布施不想報， 所惠無著不追念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好喜布施不想報， 所惠無著不追念，

所與不見有受者， 唯欲得解佛深慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所與不見有受者， 唯欲得解佛深慧。

愍傷眾生行布施， 其心喜踊不悔恨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍傷眾生行布施， 其心喜踊不悔恨，

常立布施及戒忍， 精進一心智慧事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常立布施及戒忍， 精進一心智慧事。

具足六度攝一切， 慈悲喜護四等心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足六度攝一切， 慈悲喜護四等心，

善權方便濟眾生， 如是行者得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善權方便濟眾生， 如是行者得三昧。

若有興施除慳貪， 其心歡踊而授與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有興施除慳貪， 其心歡踊而授與，

既施之後恒欣喜， 如是行者得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既施之後恒欣喜， 如是行者得三昧。

曉知經法分別句， 聞深要義佛所教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉知經法分別句， 聞深要義佛所教，

講說微妙道德化， 如是行者得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講說微妙道德化， 如是行者得三昧。

其人學誦是三昧， 具足解慧為人說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人學誦是三昧， 具足解慧為人說，

令此經法得永存， 如是行者得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令此經法得永存， 如是行者得三昧。

常不祕奧佛經法， 不望供養乃為講， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常不祕奧佛經法， 不望供養乃為講，

唯求安隱佛道地， 如是行者得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯求安隱佛道地， 如是行者得三昧。

除去所著棄諸蓋， 捐去貢高及慢大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去所著棄諸蓋， 捐去貢高及慢大，

不自稱譽說彼短， 終不復起吾我想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不自稱譽說彼短， 終不復起吾我想。

其有寂定意不起， 便能解是道定慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有寂定意不起， 便能解是道定慧，

棄捐諛諂心清淨， 用是速逮不起忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捐諛諂心清淨， 用是速逮不起忍。

常行至誠無綺飾， 其願具足無缺減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行至誠無綺飾， 其願具足無缺減，

殖眾正德無邪行， 愛樂法者得道疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殖眾正德無邪行， 愛樂法者得道疾。

所誦習經常不忘， 常護禁戒清淨行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所誦習經常不忘， 常護禁戒清淨行，

如是行者得佛疾， 何況奉是寂三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行者得佛疾， 何況奉是寂三昧？」

佛告跋陀和菩薩：「往昔無數劫提和竭羅佛時，我於提和竭羅佛所聞是三昧，即受持是三昧，見十方無央數佛，悉從聞經、悉受持。爾時，諸佛悉語我言：『却後無央數劫，汝當作佛名釋迦文。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和菩薩：「往昔無數劫提和竭羅佛時，我於提和竭羅佛所聞是三昧，即受持是三昧，見十方無央數佛，悉從聞經、悉受持。爾時，諸佛悉語我言：『却後無央數劫，汝當作佛名釋迦文。』」

佛告跋陀和菩薩：「我故語汝，今自致作佛，是三昧若曹當學，為知內法第一眾所不能及，出眾想去，其有於是三昧中立者念得佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和菩薩：「我故語汝，今自致作佛，是三昧若曹當學，為知內法第一眾所不能及，出眾想去，其有於是三昧中立者念得佛道。」

佛爾時頌偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時頌偈言：

「憶念我昔定光佛， 於時逮得是三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憶念我昔定光佛， 於時逮得是三昧，

即見十方無數佛， 聞說尊法深妙義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即見十方無數佛， 聞說尊法深妙義。

譬有德人行採寶， 所望如願輒得之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬有德人行採寶， 所望如願輒得之，

菩薩大士亦如是， 經中求寶即得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩大士亦如是， 經中求寶即得佛。」

跋陀和菩薩白佛：「當云何守是三昧？天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀和菩薩白佛：「當云何守是三昧？天中天！」

佛告跋陀和菩薩：「色不當著、不當有所向生、當行空，是三昧當守。何等為三昧？當隨是法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和菩薩：「色不當著、不當有所向生、當行空，是三昧當守。何等為三昧？當隨是法行。

「復次，跋陀和！菩薩自觀身無身，亦無所觀、亦無所見、亦無所著。本亦無所盲、亦無所聾，如經中法，視住亦無所見、亦無所著，無所著為守道者。於法中無所疑，不疑者為見佛；見佛者為疑斷。諸法無所從來生。何以故？菩薩有法疑想便為著。何等為著？有人、有壽命、有德、有陰、有人、有對、有想、有根、有欲，是為著。何以故？菩薩見諸法無所著，是法亦不念、亦不見。何等為不見？譬如愚人學餘道自用，有人謂有身，菩薩不作是見。菩薩何等為見？譬如怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛、阿惟越致、辟支佛、阿羅漢所見，不喜、不憂；菩薩如是見，亦不喜，亦不憂；守是三昧者亦不喜、亦不憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，跋陀和！菩薩自觀身無身，亦無所觀、亦無所見、亦無所著。本亦無所盲、亦無所聾，如經中法，視住亦無所見、亦無所著，無所著為守道者。於法中無所疑，不疑者為見佛；見佛者為疑斷。諸法無所從來生。何以故？菩薩有法疑想便為著。何等為著？有人、有壽命、有德、有陰、有人、有對、有想、有根、有欲，是為著。何以故？菩薩見諸法無所著，是法亦不念、亦不見。何等為不見？譬如愚人學餘道自用，有人謂有身，菩薩不作是見。菩薩何等為見？譬如怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛、阿惟越致、辟支佛、阿羅漢所見，不喜、不憂；菩薩如是見，亦不喜，亦不憂；守是三昧者亦不喜、亦不憂。

「譬如虛空，無色、無想、清淨無瑕穢。菩薩見諸法如是，眼無所罣礙見諸法，用是故見諸佛。見諸佛如以明月珠持著琉璃上、如日初出時、如月十五日在眾星中央時、如遮迦越王與諸群臣相隨時、如忉利天王釋提桓因在諸天中央時、如梵天王在眾梵天中央最高坐、如炬火在高山頂燒、如醫王持藥行愈人病、如師子出獨步、如眾野鴈飛行虛空中前有導、如冬月高山上積雪四面皆見、如天地大界金剛山却臭穢、如下水持地、如風持水諸穢濁悉清淨、如虛空等、如須彌山上忉利天為莊嚴。諸佛如是，佛持戒、佛威神、佛功德，無央數國土悉極明。是菩薩見十方佛如是，聞經悉受得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如虛空，無色、無想、清淨無瑕穢。菩薩見諸法如是，眼無所罣礙見諸法，用是故見諸佛。見諸佛如以明月珠持著琉璃上、如日初出時、如月十五日在眾星中央時、如遮迦越王與諸群臣相隨時、如忉利天王釋提桓因在諸天中央時、如梵天王在眾梵天中央最高坐、如炬火在高山頂燒、如醫王持藥行愈人病、如師子出獨步、如眾野鴈飛行虛空中前有導、如冬月高山上積雪四面皆見、如天地大界金剛山却臭穢、如下水持地、如風持水諸穢濁悉清淨、如虛空等、如須彌山上忉利天為莊嚴。諸佛如是，佛持戒、佛威神、佛功德，無央數國土悉極明。是菩薩見十方佛如是，聞經悉受得。」

佛爾時頌偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時頌偈言：

「佛無垢穢離塵勞， 功德眾竟無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛無垢穢離塵勞， 功德眾竟無所著，

尊大神通妙音聲， 法鼓導義喻諸音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊大神通妙音聲， 法鼓導義喻諸音。

覺天中天脫諸慧， 種種香華以供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺天中天脫諸慧， 種種香華以供養，

以無數德奉舍利， 幡蓋雜香求三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無數德奉舍利， 幡蓋雜香求三昧。

聞法普妙學具足， 遠離顛倒喻滅度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法普妙學具足， 遠離顛倒喻滅度，

終不想著於空法， 當志解妙無礙慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不想著於空法， 當志解妙無礙慧。

清淨如月日出光、 譬如梵天立本宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨如月日出光、 譬如梵天立本宮，

常清淨心念世尊， 意無所著不相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常清淨心念世尊， 意無所著不相空。

譬如冬月高山雪、 若如國王人中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如冬月高山雪、 若如國王人中尊，

摩尼清淨超眾寶， 觀佛相好當如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼清淨超眾寶， 觀佛相好當如是。

如鴈王飛前有導， 虛空清淨無穢亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鴈王飛前有導， 虛空清淨無穢亂，

紫磨金色佛如是， 佛子念此供養尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紫磨金色佛如是， 佛子念此供養尊。

去諸幽冥除闇愚， 即悉速逮淨三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去諸幽冥除闇愚， 即悉速逮淨三昧，

捐捨一切諸想求， 無垢穢行得定意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捐捨一切諸想求， 無垢穢行得定意。

無有塵勞釋垢穢， 棄去瞋恚無愚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有塵勞釋垢穢， 棄去瞋恚無愚癡，

其目清淨自然明， 念佛功德無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其目清淨自然明， 念佛功德無罣礙。

思佛世尊清淨戒， 心無所著不相求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思佛世尊清淨戒， 心無所著不相求，

不見吾我及所有， 亦不起在諸色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見吾我及所有， 亦不起在諸色相。

捨離生死無眾見， 棄捨貢高慧清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離生死無眾見， 棄捨貢高慧清淨，

遠除憍慢不自大， 聞寂三昧離邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠除憍慢不自大， 聞寂三昧離邪見。

其有比丘佛子孫、 信比丘尼、清信士、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有比丘佛子孫、 信比丘尼、清信士、

除去貪欲清信女， 念精進學得是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去貪欲清信女， 念精進學得是法。」

無想品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無想品第十一

佛告跋陀和菩薩：「若有菩薩欲學是三昧、疾得是，當先斷色思想、當棄自貢高。已斷思想、已不自貢高，已却當學是三昧，不當諍。何等為諍？誹謗於空。是故，不當共諍，不當誹謗空却誦是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和菩薩：「若有菩薩欲學是三昧、疾得是，當先斷色思想、當棄自貢高。已斷思想、已不自貢高，已却當學是三昧，不當諍。何等為諍？誹謗於空。是故，不當共諍，不當誹謗空却誦是三昧。」

佛告跋陀和：「若有菩薩學誦是三昧者，有十事於其中立。何等為十？一者、其有他人若饋遺鉢、震越、衣服者不嫉妬；二者、悉當愛敬人，孝順於長老；三者、當有反復念報恩；四者、不妄語，遠離非法；五者、常行乞食，不受請；六者、當精進經行；七者、晝夜不得臥出；八者、常欲布施天上、天下無所惜、終不悔；九者、深入慧中無所著；十者、先當敬事善師視如佛；乃當却誦是三昧，是為十事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和：「若有菩薩學誦是三昧者，有十事於其中立。何等為十？一者、其有他人若饋遺鉢、震越、衣服者不嫉妬；二者、悉當愛敬人，孝順於長老；三者、當有反復念報恩；四者、不妄語，遠離非法；五者、常行乞食，不受請；六者、當精進經行；七者、晝夜不得臥出；八者、常欲布施天上、天下無所惜、終不悔；九者、深入慧中無所著；十者、先當敬事善師視如佛；乃當却誦是三昧，是為十事。

「當如法作是行者，便得八事。何等為八事？一者、於戒清淨至究竟；二者、不與餘道從事、出入智慧中；三者、於智慧中清淨，無所復貪生；四者、眼清淨，不復欲生死；五者、高明無所著；六者、清淨於精進自致得佛；七者、若有人供養者不用故喜；八者、正在阿耨多羅三藐三菩提不復動；是為八事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當如法作是行者，便得八事。何等為八事？一者、於戒清淨至究竟；二者、不與餘道從事、出入智慧中；三者、於智慧中清淨，無所復貪生；四者、眼清淨，不復欲生死；五者、高明無所著；六者、清淨於精進自致得佛；七者、若有人供養者不用故喜；八者、正在阿耨多羅三藐三菩提不復動；是為八事。」

佛爾時頌偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時頌偈言：

「有黠慧者不起想， 棄捐貢高及自大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有黠慧者不起想， 棄捐貢高及自大，

常行忍辱無麁漏， 爾乃為學是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行忍辱無麁漏， 爾乃為學是三昧。

智者心明不諍空， 無想寂定是滅度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者心明不諍空， 無想寂定是滅度，

不誹謗法莫諍佛， 如是行者得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不誹謗法莫諍佛， 如是行者得三昧。

明者於是無憍慢， 常念佛恩及法師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明者於是無憍慢， 常念佛恩及法師，

堅住淨信志不動， 爾時為學是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅住淨信志不動， 爾時為學是三昧。

心不懷嫉遠窈冥， 不起狐疑常有信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不懷嫉遠窈冥， 不起狐疑常有信，

當行精進不懈怠， 如是行者得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當行精進不懈怠， 如是行者得三昧。

比丘學是常分衛， 不行就請及聚會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘學是常分衛， 不行就請及聚會，

心無所著不畜積， 如是行者得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無所著不畜積， 如是行者得三昧。

設使手得斯法教， 及持奉行此經卷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設使手得斯法教， 及持奉行此經卷，

已具足意得如佛， 然後學誦是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已具足意得如佛， 然後學誦是三昧。

住是至德行誠信， 設有學誦三昧者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是至德行誠信， 設有學誦三昧者，

速逮疾得是八法， 清淨無垢諸佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速逮疾得是八法， 清淨無垢諸佛教。

其清淨戒有究竟， 三昧無瑕得等見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其清淨戒有究竟， 三昧無瑕得等見，

以為空淨於生死， 住於是法得具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為空淨於生死， 住於是法得具足。

智慧清淨無有餘， 無穢行者亦不著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧清淨無有餘， 無穢行者亦不著，

博聞採智捨唐捐， 得行如是為黠慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 博聞採智捨唐捐， 得行如是為黠慧。

志精進者無所失， 於供養利而不貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志精進者無所失， 於供養利而不貪，

疾得無上成佛道， 學如是德為明智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾得無上成佛道， 學如是德為明智。」

十八不共十種力品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共十種力品第十二

佛言：「得是上八事者便獲佛十八事。何等為十八事？一者、用某日得佛、用某日般泥洹，從初得佛日至般泥洹日佛無難；二者、無短；三者、無忘；四者、無不定時；五者、終無生法想言我所；六者、無有不能忍時；七者、無有不樂時；八者、無有不精進時；九者、無有不念時；十者、無有不三昧時；十一者、無有不知時；十二者、無有不脫見慧時；十三者、過去無央數世事，無有能止佛無所罣礙所見慧時；十四者、當來無央數世事，無有能止佛無所罣礙所見慧時；十五者、今現在十方無央數世事，無有能止佛無所罣礙所見慧時；十六者、身所行事智慧是本常與智慧俱；十七者、口所言事智慧是本常與智慧俱；十八者、心所念事智慧是本常與智慧俱；是為佛十八事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「得是上八事者便獲佛十八事。何等為十八事？一者、用某日得佛、用某日般泥洹，從初得佛日至般泥洹日佛無難；二者、無短；三者、無忘；四者、無不定時；五者、終無生法想言我所；六者、無有不能忍時；七者、無有不樂時；八者、無有不精進時；九者、無有不念時；十者、無有不三昧時；十一者、無有不知時；十二者、無有不脫見慧時；十三者、過去無央數世事，無有能止佛無所罣礙所見慧時；十四者、當來無央數世事，無有能止佛無所罣礙所見慧時；十五者、今現在十方無央數世事，無有能止佛無所罣礙所見慧時；十六者、身所行事智慧是本常與智慧俱；十七者、口所言事智慧是本常與智慧俱；十八者、心所念事智慧是本常與智慧俱；是為佛十八事。」

佛告跋陀和：「若有菩薩無所復著求法悉護，學是三昧者有十法護。何等為十法護？佛十種力。何等為十種力？一者、有限、無限悉知；二者、過去、當來、今現在本末悉知；三者、棄脫定清淨悉知；四者、諸根精進，種種各異所念悉知；五者、種種所信悉知；六者、若干種變無央數事悉知；七者、悉曉、悉了、悉知；八者、眼所視無所罣礙悉知；九者、本末無極悉知；十者、過去、當來、今現在悉平等，無所適著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和：「若有菩薩無所復著求法悉護，學是三昧者有十法護。何等為十法護？佛十種力。何等為十種力？一者、有限、無限悉知；二者、過去、當來、今現在本末悉知；三者、棄脫定清淨悉知；四者、諸根精進，種種各異所念悉知；五者、種種所信悉知；六者、若干種變無央數事悉知；七者、悉曉、悉了、悉知；八者、眼所視無所罣礙悉知；九者、本末無極悉知；十者、過去、當來、今現在悉平等，無所適著。」

佛告跋陀和：「若有菩薩無所從生法悉護，是菩薩得佛十種力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和：「若有菩薩無所從生法悉護，是菩薩得佛十種力。」

佛爾時頌偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時頌偈言：

「十八不共正覺法， 世尊之力現有十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十八不共正覺法， 世尊之力現有十，

設使奉行是三昧， 疾速逮此終不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設使奉行是三昧， 疾速逮此終不久。」

勸助品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸助品第十三

佛告跋陀和：「是菩薩持有四事，於是三昧中助其歡喜，過去佛時持是三昧助歡喜；學是經者自致阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，其智悉具足，我助歡喜如是。復次，跋陀和！當來諸佛，求菩薩道者於是三昧中助歡喜，學是三昧者自致阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，其智悉具足，其皆助歡喜如是。復次，跋陀和！今現在十方無央數佛，本求菩薩道時於是三昧中者助歡喜，學是三昧者自致得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，其智悉具足，其皆助歡喜福。令其與十方人民及蜎飛蠕動之類共得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，持是三昧助歡喜功德令其疾得是三昧，作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛得不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和：「是菩薩持有四事，於是三昧中助其歡喜，過去佛時持是三昧助歡喜；學是經者自致阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，其智悉具足，我助歡喜如是。復次，跋陀和！當來諸佛，求菩薩道者於是三昧中助歡喜，學是三昧者自致阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，其智悉具足，其皆助歡喜如是。復次，跋陀和！今現在十方無央數佛，本求菩薩道時於是三昧中者助歡喜，學是三昧者自致得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，其智悉具足，其皆助歡喜福。令其與十方人民及蜎飛蠕動之類共得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，持是三昧助歡喜功德令其疾得是三昧，作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛得不久。」

佛告跋陀和：「是菩薩功德於是三昧中四事助歡喜，我於是中說少所譬喻。譬如人壽百歲，墮地行至百歲無有休息時，其人行使過疾風，周匝四方上下。云何，跋陀和！寧有能計其道里者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和：「是菩薩功德於是三昧中四事助歡喜，我於是中說少所譬喻。譬如人壽百歲，墮地行至百歲無有休息時，其人行使過疾風，周匝四方上下。云何，跋陀和！寧有能計其道里者不？」

跋陀和言：「無有能計其道里者。天中天！獨佛弟子舍利弗羅、阿惟越致菩薩乃能計之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀和言：「無有能計其道里者。天中天！獨佛弟子舍利弗羅、阿惟越致菩薩乃能計之耳。」

佛告跋陀和：「我故語諸菩薩，若有善男子、善女人取是四方上下諸國土其人所行處滿中珍寶布施與佛，不如聞是三昧。若有菩薩聞是三昧，於是四事中助歡喜，其福出過布施佛者百倍、千倍、萬倍、億倍。若見不？跋陀和！是菩薩助歡喜，其福寧多不？用是故當知之，是菩薩助歡喜其福甚尊大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和：「我故語諸菩薩，若有善男子、善女人取是四方上下諸國土其人所行處滿中珍寶布施與佛，不如聞是三昧。若有菩薩聞是三昧，於是四事中助歡喜，其福出過布施佛者百倍、千倍、萬倍、億倍。若見不？跋陀和！是菩薩助歡喜，其福寧多不？用是故當知之，是菩薩助歡喜其福甚尊大。」

佛爾時頌偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時頌偈言：

「於是經教中， 持有四事歡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是經教中， 持有四事歡，

過去及當來、 現在諸世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去及當來、 現在諸世尊，

勸助功德行， 度脫諸十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸助功德行， 度脫諸十方，

蜎飛之蠕動， 悉逮平等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜎飛之蠕動， 悉逮平等覺。

譬如此周匝， 四方及上下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如此周匝， 四方及上下，

人生行百歲， 盡壽行不息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人生行百歲， 盡壽行不息。

欲有計道里， 其數難度量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲有計道里， 其數難度量，

獨佛弟子知， 不退轉菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨佛弟子知， 不退轉菩薩。

滿中珍寶施， 不如聞是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿中珍寶施， 不如聞是法，

四事之勸助， 其福出彼上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四事之勸助， 其福出彼上。

跋陀！且觀是， 四事之歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀！且觀是， 四事之歡喜，

布施億萬倍， 不與勸化等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施億萬倍， 不與勸化等。」

師子意佛品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子意佛品第十四

佛爾時告跋陀和：「乃去久遠世時，其劫阿僧祇不可計、不可數、不可量、不可極阿僧祇，乃爾時有佛名私訶摩提怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛——其威神無有與等者，安隱於世間，於經中之尊，天上天下號曰天中天——於是國土空閑之處。是閻浮利國土豐熟，人民熾盛樂。是時閻浮利內廣縱十八萬拘利那術踰旬。是時閻浮利內凡有六百四十萬國。爾時，閻浮利有大國名跋登加，其國中有六十億人。私訶摩提佛在是國中。有遮迦越王名惟斯芩王，往到私訶摩提佛所，為佛作禮却坐一面。時，私訶摩提佛即知其王心所念，便為說是三昧。其王聞是三昧助歡喜，即持珍寶散佛上，其心即念：『持是功德令十方人民皆安隱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時告跋陀和：「乃去久遠世時，其劫阿僧祇不可計、不可數、不可量、不可極阿僧祇，乃爾時有佛名私訶摩提怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛——其威神無有與等者，安隱於世間，於經中之尊，天上天下號曰天中天——於是國土空閑之處。是閻浮利國土豐熟，人民熾盛樂。是時閻浮利內廣縱十八萬拘利那術踰旬。是時閻浮利內凡有六百四十萬國。爾時，閻浮利有大國名跋登加，其國中有六十億人。私訶摩提佛在是國中。有遮迦越王名惟斯芩王，往到私訶摩提佛所，為佛作禮却坐一面。時，私訶摩提佛即知其王心所念，便為說是三昧。其王聞是三昧助歡喜，即持珍寶散佛上，其心即念：『持是功德令十方人民皆安隱。』

「時私訶摩提佛般泥洹後，惟斯芩遮迦越王其壽終已後還生王家作太子，名梵摩達。爾時，閻浮提有比丘高明名珍寶，是時為四部弟子——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——說是三昧。梵摩達太子聞是三昧助歡喜，心踊躍樂喜聞是經，持珍寶直百億散是比丘上，復持好衣供養之，以發意求佛道。時與千人俱，於是比丘所剃頭鬚作沙門，即於是比丘所從索學是三昧。與千比丘共承事師，八千歲不休懈，前後一反得聞是三昧。是比丘輩聞是三昧四事助歡喜，入高明之智。持是助歡喜功德，却後更見六萬八千佛，輒於一一佛所聞是三昧，自守、學、復教他人學。其人持是助歡喜功德其後得作佛，名坻羅惟是逮怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。時是千比丘從得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，皆名坻羅首羅欝沈怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，教不可計人民皆求佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時私訶摩提佛般泥洹後，惟斯芩遮迦越王其壽終已後還生王家作太子，名梵摩達。爾時，閻浮提有比丘高明名珍寶，是時為四部弟子——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——說是三昧。梵摩達太子聞是三昧助歡喜，心踊躍樂喜聞是經，持珍寶直百億散是比丘上，復持好衣供養之，以發意求佛道。時與千人俱，於是比丘所剃頭鬚作沙門，即於是比丘所從索學是三昧。與千比丘共承事師，八千歲不休懈，前後一反得聞是三昧。是比丘輩聞是三昧四事助歡喜，入高明之智。持是助歡喜功德，却後更見六萬八千佛，輒於一一佛所聞是三昧，自守、學、復教他人學。其人持是助歡喜功德其後得作佛，名坻羅惟是逮怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。時是千比丘從得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，皆名坻羅首羅欝沈怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，教不可計人民皆求佛道。」

佛告跋陀和：「何人聞是三昧不助歡喜者？何人不學者？何人不為他人說者？何人不守者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和：「何人聞是三昧不助歡喜者？何人不學者？何人不為他人說者？何人不守者？」

佛告跋陀和：「若有菩薩守是三昧者疾逮得佛。跋陀和！若有菩薩在四十里外聞有持是三昧者，菩薩聞之便當行求往到其所。但得聞知有是三昧常當求之，何況乃得聞學者？若去百里者、若遠四千里，聞有持是三昧者當行學到其所，但得聞知，何況乃得聞學者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀和：「若有菩薩守是三昧者疾逮得佛。跋陀和！若有菩薩在四十里外聞有持是三昧者，菩薩聞之便當行求往到其所。但得聞知有是三昧常當求之，何況乃得聞學者？若去百里者、若遠四千里，聞有持是三昧者當行學到其所，但得聞知，何況乃得聞學者？」

佛言：「去人遠者常當自行求，何況去人十里、二十里，聞有持是三昧者不行求學？跋陀和！若有菩薩聞是三昧，欲行至彼聞求是三昧者，當承事其師十歲、百歲，悉具足供養占視。是菩薩不得自用，當隨其師教，常當念師恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「去人遠者常當自行求，何況去人十里、二十里，聞有持是三昧者不行求學？跋陀和！若有菩薩聞是三昧，欲行至彼聞求是三昧者，當承事其師十歲、百歲，悉具足供養占視。是菩薩不得自用，當隨其師教，常當念師恩。」

佛言：「我故相為說之，若菩薩聞有是三昧處去四千里者欲往到其所，設不得聞是三昧者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我故相為說之，若菩薩聞有是三昧處去四千里者欲往到其所，設不得聞是三昧者。」

佛言：「我告若曹，其人用精進行求故終不復失佛道，會自致作佛。見不？跋陀和！菩薩聞是三昧，念欲求不離，其得利甚尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我告若曹，其人用精進行求故終不復失佛道，會自致作佛。見不？跋陀和！菩薩聞是三昧，念欲求不離，其得利甚尊。」

佛爾時頌偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時頌偈言：

「我念過去有如來， 人中尊號私訶末， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念過去有如來， 人中尊號私訶末，

爾時有王典主人， 至於彼佛聞三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有王典主人， 至於彼佛聞三昧。

至意黠慧聽此經， 心悅無量奉持法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至意黠慧聽此經， 心悅無量奉持法，

即以珍寶散其上， 供師子意人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以珍寶散其上， 供師子意人中尊。

心念如是而歎言： 『我身於此當來世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念如是而歎言： 『我身於此當來世，

奉行佛教不敢缺， 亦當逮得是三昧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉行佛教不敢缺， 亦當逮得是三昧。』

用是福願壽終後， 輒復來還生王家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用是福願壽終後， 輒復來還生王家，

爾時見尊大比丘， 號曰珍寶智博達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時見尊大比丘， 號曰珍寶智博達。

應時從聞是三昧， 踊躍歡喜即受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時從聞是三昧， 踊躍歡喜即受持，

供以好物若千億， 珍寶、妙衣用道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供以好物若千億， 珍寶、妙衣用道故。

即與千人除鬚髮， 來志樂求是三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即與千人除鬚髮， 來志樂求是三昧，

同時具足八千歲， 常隨比丘不捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同時具足八千歲， 常隨比丘不捨離。

一反得聞不復二， 是三昧者譬如海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一反得聞不復二， 是三昧者譬如海，

執持經卷諷誦說， 其所生處聞三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執持經卷諷誦說， 其所生處聞三昧。

用積累是功德故， 當見諸佛大神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用積累是功德故， 當見諸佛大神通，

其所具足八萬歲， 所見諸佛輒供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所具足八萬歲， 所見諸佛輒供養。

曾值諸佛六萬億， 加復供養六千尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾值諸佛六萬億， 加復供養六千尊，

聞所說法大歡喜， 然後得見師子佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞所說法大歡喜， 然後得見師子佛。

蒙此功德生王家， 見佛號曰堅精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙此功德生王家， 見佛號曰堅精進，

化無數億諸人民， 度脫一切生死惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化無數億諸人民， 度脫一切生死惱。

諷誦學是法以後， 便復見佛名堅勇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諷誦學是法以後， 便復見佛名堅勇，

天上世間誦其稱， 聞三昧聲得作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上世間誦其稱， 聞三昧聲得作佛。

何況受持誦說者？ 於眾世界無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況受持誦說者？ 於眾世界無所著，

廣宣分流是三昧， 未曾疑忘於佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣宣分流是三昧， 未曾疑忘於佛道。

此三昧經真佛語， 設聞遠方有是經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三昧經真佛語， 設聞遠方有是經，

用道法故往聽受， 一心諷誦不忘捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用道法故往聽受， 一心諷誦不忘捨。

假使往求不得聞， 其功德福不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使往求不得聞， 其功德福不可盡，

無能稱量其德義， 何況聞已即受持？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能稱量其德義， 何況聞已即受持？

設有欲求是三昧， 當念往時彼梵達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有欲求是三昧， 當念往時彼梵達，

教習奉行莫退轉， 比丘得經當如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教習奉行莫退轉， 比丘得經當如是。」

至誠佛品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至誠佛品第十五

佛言：「乃往昔時復有佛，名薩遮那摩怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。時有比丘名和輪，其佛般泥洹後，是比丘持是三昧。我爾時作國王剎利種，於夢中聞是三昧，覺已便行求持是三昧比丘，即從作沙門欲得。於是比丘所一反聞是三昧，承事師三萬六千歲，魔事數數起不得一反聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「乃往昔時復有佛，名薩遮那摩怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。時有比丘名和輪，其佛般泥洹後，是比丘持是三昧。我爾時作國王剎利種，於夢中聞是三昧，覺已便行求持是三昧比丘，即從作沙門欲得。於是比丘所一反聞是三昧，承事師三萬六千歲，魔事數數起不得一反聞。」

佛告比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷：「我故語若曹，若曹當疾取是三昧，無得忘失。善承事其師，持是三昧至一劫，若百劫、若千劫，莫得有懈惓，趣當得是三昧。守善師不離，若飲食、資用、衣被、床臥、千萬珍寶以用上師，供養於師無所愛惜；設無有者當行乞食給師，趣當得是三昧莫厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷：「我故語若曹，若曹當疾取是三昧，無得忘失。善承事其師，持是三昧至一劫，若百劫、若千劫，莫得有懈惓，趣當得是三昧。守善師不離，若飲食、資用、衣被、床臥、千萬珍寶以用上師，供養於師無所愛惜；設無有者當行乞食給師，趣當得是三昧莫厭。」

佛言：「置是所供養者，此不足言耳，常當自割其肌供養於善師，常不愛惜身，何況其餘？當承事善師如奴事大夫，求是三昧者當如是。得是三昧已當堅持，常當念師恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「置是所供養者，此不足言耳，常當自割其肌供養於善師，常不愛惜身，何況其餘？當承事善師如奴事大夫，求是三昧者當如是。得是三昧已當堅持，常當念師恩。」

佛言：「是三昧難得值，正使求是三昧至百億劫，但欲得聞其名聲不能得聞，何況得學者、轉復行教人？正使如恒邊沙佛剎，滿其中珍寶持用布施，其福寧多不？不如書是三昧持經卷者，其福極不可計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是三昧難得值，正使求是三昧至百億劫，但欲得聞其名聲不能得聞，何況得學者、轉復行教人？正使如恒邊沙佛剎，滿其中珍寶持用布施，其福寧多不？不如書是三昧持經卷者，其福極不可計。」

佛爾時頌偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時頌偈言：

「我自識念往世時， 其數具足六萬歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我自識念往世時， 其數具足六萬歲，

常隨法師不捨離， 初不得聞是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常隨法師不捨離， 初不得聞是三昧。

有佛號曰其至誠， 時知比丘名和輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛號曰其至誠， 時知比丘名和輪，

彼佛世尊泥曰後， 比丘常持是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛世尊泥曰後， 比丘常持是三昧。

我時為王君子種， 夢中逮聞是三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時為王君子種， 夢中逮聞是三昧，

和輪比丘有斯經， 王當從受此定意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和輪比丘有斯經， 王當從受此定意。

從夢覺已即往求， 輒見比丘持三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從夢覺已即往求， 輒見比丘持三昧，

即除鬚髮作沙門， 學八千歲一時聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即除鬚髮作沙門， 學八千歲一時聞。

其數具足八萬歲， 供養奉事此比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數具足八萬歲， 供養奉事此比丘，

時魔因緣數興起， 初未曾得一反聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔因緣數興起， 初未曾得一反聞。

是故，比丘、比丘尼、 及清信士、清信女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故，比丘、比丘尼、 及清信士、清信女，

持是經法囑汝等， 聞是三昧疾受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持是經法囑汝等， 聞是三昧疾受行。

常敬習持是法師， 具足一劫無得懈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常敬習持是法師， 具足一劫無得懈，

勿難千億用道故， 當得聞是法三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿難千億用道故， 當得聞是法三昧。

衣服、床臥若千億， 比丘家家行乞食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣服、床臥若千億， 比丘家家行乞食，

以用供養於法師， 精進如是得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以用供養於法師， 精進如是得三昧。

燈火、飲食所當得， 金、銀、珍寶供養具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈火、飲食所當得， 金、銀、珍寶供養具，

尚當自割其肌肉， 以用供養況飲食？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚當自割其肌肉， 以用供養況飲食？

明者得法疾持行， 受學經卷有反復， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明者得法疾持行， 受學經卷有反復，

是三昧者難得值， 億那術劫常當求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三昧者難得值， 億那術劫常當求。

所周旋處聞是法， 當普宣視諸學者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所周旋處聞是法， 當普宣視諸學者，

假使億千那術劫， 求是三昧難得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使億千那術劫， 求是三昧難得聞。

設令世界如恒沙， 滿中珍寶用布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設令世界如恒沙， 滿中珍寶用布施，

若有受是一偈說， 敬誦功德過於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有受是一偈說， 敬誦功德過於彼。」

佛印品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛印品第十六

佛於是語跋陀和：「若有菩薩聞是三昧，聞者當助歡喜、當學、得學者持佛威神使得學、當好書是三昧著素上、當得佛印印、當善供養。何等為佛印？所識不當行，無所貪、無所求、無所想、無所著、無所願、無所向生、無所適、無所生、無所有、無所取、無所顧、無所往、無所礙、無所有、無所結、所有盡、所欲盡、無所從生、無所滅、無所壞、無所敗。道要道本是印中，阿羅漢、辟支佛不能壞、不能敗、不能缺；愚癡者便疑是印，是印是為佛印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是語跋陀和：「若有菩薩聞是三昧，聞者當助歡喜、當學、得學者持佛威神使得學、當好書是三昧著素上、當得佛印印、當善供養。何等為佛印？所識不當行，無所貪、無所求、無所想、無所著、無所願、無所向生、無所適、無所生、無所有、無所取、無所顧、無所往、無所礙、無所有、無所結、所有盡、所欲盡、無所從生、無所滅、無所壞、無所敗。道要道本是印中，阿羅漢、辟支佛不能壞、不能敗、不能缺；愚癡者便疑是印，是印是為佛印。」

佛言：「今我說是三昧時，千八百億諸天、阿須輪、鬼神、龍、人民皆得須陀洹道；八百比丘皆得阿羅漢道；五百比丘尼皆得阿羅漢道；萬菩薩皆逮得是三昧、皆逮得無所從生法樂、於中立；萬二千菩薩不復還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「今我說是三昧時，千八百億諸天、阿須輪、鬼神、龍、人民皆得須陀洹道；八百比丘皆得阿羅漢道；五百比丘尼皆得阿羅漢道；萬菩薩皆逮得是三昧、皆逮得無所從生法樂、於中立；萬二千菩薩不復還。」

佛語舍利弗羅、摩目犍連、比丘阿難、跋陀和菩薩、羅隣那竭菩薩、憍曰兜菩薩、那羅達菩薩、須深菩薩、摩訶須薩和菩薩、因坻達菩薩、和輪調菩薩。佛言：「我從無央數劫求佛道以來，今以得作佛，持是經囑累若曹，學、誦、持守無得忘失。若有，跋陀和！菩薩學是三昧者，當具足安諦學。其欲聞者當具聞，為他人說者當具說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗羅、摩目犍連、比丘阿難、跋陀和菩薩、羅隣那竭菩薩、憍曰兜菩薩、那羅達菩薩、須深菩薩、摩訶須薩和菩薩、因坻達菩薩、和輪調菩薩。佛言：「我從無央數劫求佛道以來，今以得作佛，持是經囑累若曹，學、誦、持守無得忘失。若有，跋陀和！菩薩學是三昧者，當具足安諦學。其欲聞者當具聞，為他人說者當具說。」

佛說經已，跋陀和菩薩等，舍利弗羅、摩目犍連、比丘阿難等，諸天、阿須輪、龍、鬼神、人民皆大歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，跋陀和菩薩等，舍利弗羅、摩目犍連、比丘阿難等，諸天、阿須輪、龍、鬼神、人民皆大歡喜，前為佛作禮而去。