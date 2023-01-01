大乘大集經賢護分卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘大集經賢護分卷第五

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

現前三昧中十法品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前三昧中十法品第十三

爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！若有比丘樂欲修習此三昧者，先當思惟彼無相想；既思惟已，我慢不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！若有比丘樂欲修習此三昧者，先當思惟彼無相想；既思惟已，我慢不生。

「賢護！除慢高已，心意泰然，遠離眾相。爾時即應為他宣說如是三昧，不應起諍。是中云何名為諍也？所謂妄想、誹毀，即謗於空名為諍也。賢護！是故，彼比丘以無諍故，當能修學、為他宣說此三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！除慢高已，心意泰然，遠離眾相。爾時即應為他宣說如是三昧，不應起諍。是中云何名為諍也？所謂妄想、誹毀，即謗於空名為諍也。賢護！是故，彼比丘以無諍故，當能修學、為他宣說此三昧也。

「賢護！有諸善男子、善女人，若欲修學、為他解釋此三昧者，應當具足成就十法，然後為他解斯三昧。何等為十？所謂：一者、彼諸善男子、善女人先摧我慢，起恭敬心；二者、知恩不忘，心常念報；三者、心無倚著，亦無嫉妬；四者、除斷疑惑及諸障礙；五者、深信不壞，繫念思惟；六者、精進勤求，經行無倦；七者、常行乞食，不受別請；八者、少欲知足，調伏諸根；九者、正信甚深無生法忍；十者、常念：『誰所有是三昧？』即於彼師生諸佛想，然後修習如是三昧。賢護！是為彼善男子、善女人具足如上十種法已，應當修習如是三昧、亦令他人受持、讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！有諸善男子、善女人，若欲修學、為他解釋此三昧者，應當具足成就十法，然後為他解斯三昧。何等為十？所謂：一者、彼諸善男子、善女人先摧我慢，起恭敬心；二者、知恩不忘，心常念報；三者、心無倚著，亦無嫉妬；四者、除斷疑惑及諸障礙；五者、深信不壞，繫念思惟；六者、精進勤求，經行無倦；七者、常行乞食，不受別請；八者、少欲知足，調伏諸根；九者、正信甚深無生法忍；十者、常念：『誰所有是三昧？』即於彼師生諸佛想，然後修習如是三昧。賢護！是為彼善男子、善女人具足如上十種法已，應當修習如是三昧、亦令他人受持、讀誦。

「如是行者當得八事。何等為八？一者、畢竟清淨，於諸禁戒無毀犯故；二者、知見清淨，智慧和合，不與餘相應故；三者、智慧清淨，更不復受諸後有故；四者、施與清淨，不願一切諸行果報故；五者、多聞清淨，既聞法已畢竟不忘故；六者、精進清淨，於一切時求佛菩提故；七者、遠離清淨，於一切名利不染著故；八者、不退清淨，當得阿耨多羅三藐三菩提初不動搖故。賢護！是為彼善男子、善女人所獲八法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是行者當得八事。何等為八？一者、畢竟清淨，於諸禁戒無毀犯故；二者、知見清淨，智慧和合，不與餘相應故；三者、智慧清淨，更不復受諸後有故；四者、施與清淨，不願一切諸行果報故；五者、多聞清淨，既聞法已畢竟不忘故；六者、精進清淨，於一切時求佛菩提故；七者、遠離清淨，於一切名利不染著故；八者、不退清淨，當得阿耨多羅三藐三菩提初不動搖故。賢護！是為彼善男子、善女人所獲八法也。」

爾時，世尊為重明此義，以說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為重明此義，以說偈曰：

「智人不起有相想， 亦當除慢及我心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智人不起有相想， 亦當除慢及我心，

於深忍中無取著， 彼能速宣此三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於深忍中無取著， 彼能速宣此三昧；

空中本來滅諍根， 涅槃無相大寂定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中本來滅諍根， 涅槃無相大寂定，

於佛無嫌不謗法， 彼能速宣此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛無嫌不謗法， 彼能速宣此三昧。

智者不興妬嫉意， 念佛知恩及法、僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者不興妬嫉意， 念佛知恩及法、僧，

所生降伏無遷移， 如是寂靜持三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生降伏無遷移， 如是寂靜持三昧；

無有嫉妬亦無疑， 思惟深法真實信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有嫉妬亦無疑， 思惟深法真實信，

精進不懈離諸欲， 彼能如是得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進不懈離諸欲， 彼能如是得三昧。

常行比丘乞食法， 捨諸別請況求財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行比丘乞食法， 捨諸別請況求財，

斷除垢染證真如， 彼能如是得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除垢染證真如， 彼能如是得三昧。

誰能有此三摩提？ 我應聽受廣流布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰能有此三摩提？ 我應聽受廣流布，

於教師所起佛想， 彼能如是得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於教師所起佛想， 彼能如是得三昧。

若人修行此三昧， 當具功德超世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人修行此三昧， 當具功德超世間，

彼應速受八種法， 稱諸佛心淨無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼應速受八種法， 稱諸佛心淨無垢。

持戒清淨無有邊、 三昧菩提及勝見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒清淨無有邊、 三昧菩提及勝見，

彼能清淨諸有中、 住以最妙功德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼能清淨諸有中、 住以最妙功德聚。

智慧清淨不受有， 布施離垢入無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧清淨不受有， 布施離垢入無為，

得彼多聞未曾忘， 其為智人功德藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得彼多聞未曾忘， 其為智人功德藏。

勇猛精進得菩提， 於世名利不貪染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進得菩提， 於世名利不貪染，

若諸智者善行此， 彼入無上深妙禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸智者善行此， 彼入無上深妙禪。」

大集經賢護分不共功德品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經賢護分不共功德品第十四

爾時，世尊復告賢護菩薩摩訶薩言：「賢護！彼諸菩薩摩訶薩復當成就十八不共法。何等名為不共法也？所謂如來初成阿耨多羅三藐三菩提乃至般涅槃，於其中間如來所有三業智慧為首，一切身業隨智慧行、一切口業隨智慧行、一切意業隨智慧行；又，諸如來知見過去無有障礙、知見未來無有障礙、知見現在無有障礙；又，諸如來所為無有錯誤、言無漏失、意無忘念、無別異想、常在三昧、無不知已捨；又，諸如來意欲無減、精進無減、禪定無減、智慧無減、解脫無減、解脫知見無減。賢護！是為如來十八不共法，彼菩薩摩訶薩當應修習、具足成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告賢護菩薩摩訶薩言：「賢護！彼諸菩薩摩訶薩復當成就十八不共法。何等名為不共法也？所謂如來初成阿耨多羅三藐三菩提乃至般涅槃，於其中間如來所有三業智慧為首，一切身業隨智慧行、一切口業隨智慧行、一切意業隨智慧行；又，諸如來知見過去無有障礙、知見未來無有障礙、知見現在無有障礙；又，諸如來所為無有錯誤、言無漏失、意無忘念、無別異想、常在三昧、無不知已捨；又，諸如來意欲無減、精進無減、禪定無減、智慧無減、解脫無減、解脫知見無減。賢護！是為如來十八不共法，彼菩薩摩訶薩當應修習、具足成滿。

「復次，賢護！若菩薩摩訶薩成就具足甚深難見、攝受正法、即欲宣說是三昧者，應當更受十種勝法。何等為十？所謂如來十力。云何十力？賢護！是中如來是處非處力者，如來於諸處非處事，能以正智如實知故。賢護！如是，處非處事，如來能以正智如實知者，此則如來處非處力。如來得此力已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若有沙門、婆羅門，若天、若梵、若魔、若人，一切世間終無有能如是轉者。賢護！是為如來第一智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！若菩薩摩訶薩成就具足甚深難見、攝受正法、即欲宣說是三昧者，應當更受十種勝法。何等為十？所謂如來十力。云何十力？賢護！是中如來是處非處力者，如來於諸處非處事，能以正智如實知故。賢護！如是，處非處事，如來能以正智如實知者，此則如來處非處力。如來得此力已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若有沙門、婆羅門，若天、若梵、若魔、若人，一切世間終無有能如是轉者。賢護！是為如來第一智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。

「復次，賢護！是中如來一切至處道力者，如來於一切處道差別，皆以正智如實知故。賢護！如是，一切至處道事如來能以正智如實知者，此則如來至處道力也。如來得此力已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若諸世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能如是轉者。賢護！是為如來第二智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！是中如來一切至處道力者，如來於一切處道差別，皆以正智如實知故。賢護！如是，一切至處道事如來能以正智如實知者，此則如來至處道力也。如來得此力已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若諸世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能如是轉者。賢護！是為如來第二智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。

「復次，賢護！是中如來世間種種界力者，如來於世間種種諸界無量差別，能以正智如實知故。賢護！如是，世間種種界事如來皆以正智如實知者，此則如來世間界力也。如來得此力已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若諸世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能如斯轉者。賢護！是為如來第三智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！是中如來世間種種界力者，如來於世間種種諸界無量差別，能以正智如實知故。賢護！如是，世間種種界事如來皆以正智如實知者，此則如來世間界力也。如來得此力已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若諸世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能如斯轉者。賢護！是為如來第三智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。

「復次，賢護！是中如來心行力者，如來於諸眾生種種心行無量差別，皆以正智如實知故。賢護！如是，眾生種種心行無量差別如來能以正智如實知者，此則如來知心行力也。如來得此力已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若諸世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能如是轉者。賢護！是為如來第四智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！是中如來心行力者，如來於諸眾生種種心行無量差別，皆以正智如實知故。賢護！如是，眾生種種心行無量差別如來能以正智如實知者，此則如來知心行力也。如來得此力已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若諸世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能如是轉者。賢護！是為如來第四智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。

「復次，賢護！如來知眾生諸根差別力者，如來於眾生諸根種種差別皆以正智如實知故。賢護！如是，眾生諸根種種差別如來皆以正智如實知者，是則如來諸根差別力也。如來得此力已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若諸世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能如是轉者。賢護！是為如來第五智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！如來知眾生諸根差別力者，如來於眾生諸根種種差別皆以正智如實知故。賢護！如是，眾生諸根種種差別如來皆以正智如實知者，是則如來諸根差別力也。如來得此力已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若諸世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能如是轉者。賢護！是為如來第五智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。

「復次，賢護！是中如來禪定力者，如來於一切禪定解脫、三昧生起煩惱及以滅除，斯以正智如實知故。賢護！如是，一切禪定解脫、三摩跋提生起煩惱乃至清淨，如來皆以正智如實知者，是則如來禪定力也。如來得已知真正處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——先所未轉——若彼世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能如是轉者。賢護！是為如來第六智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！是中如來禪定力者，如來於一切禪定解脫、三昧生起煩惱及以滅除，斯以正智如實知故。賢護！如是，一切禪定解脫、三摩跋提生起煩惱乃至清淨，如來皆以正智如實知者，是則如來禪定力也。如來得已知真正處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——先所未轉——若彼世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能如是轉者。賢護！是為如來第六智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。

「復次，賢護！如來業力者，如來於彼一切諸業種種差別，及彼未來和合得報亦無量差別，如來斯以正智如實知故。賢護！如是諸業種種差別、未來得果亦復差別，如來皆以正智如實知者，斯則如來知業力也。如來得已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——先所未轉——若彼世間若沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能如斯轉者。賢護！是為如來第七業力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！如來業力者，如來於彼一切諸業種種差別，及彼未來和合得報亦無量差別，如來斯以正智如實知故。賢護！如是諸業種種差別、未來得果亦復差別，如來皆以正智如實知者，斯則如來知業力也。如來得已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——先所未轉——若彼世間若沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能如斯轉者。賢護！是為如來第七業力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。

「復次，賢護！如來天眼力者，如來常以清淨天眼過於人眼見彼未來諸眾生輩死此生彼，其所受身或美、或醜、或善、或惡，所得諸色或好、或惡、或妙、或麁，或生善道、或生惡趣，又見眾生所作諸業或善、或惡。有諸眾生具身惡業、具口惡業、具意惡業、訶罵聖人、誹謗正法、壞和合僧，具足如是諸惡業故，身壞命終生於惡道；又，諸眾生具身善業、具口善業、具意善業、恭敬聖人、尊重正法、供養眾僧，具行如是諸善業故，命終得生人天善趣；如是等事皆如實知。賢護！如來以淨天眼見諸眾生死此生彼，乃至命終生於天上，是則如來生死智力。得是力已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若彼世間若沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能若斯轉者。賢護！是為如來第八智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！如來天眼力者，如來常以清淨天眼過於人眼見彼未來諸眾生輩死此生彼，其所受身或美、或醜、或善、或惡，所得諸色或好、或惡、或妙、或麁，或生善道、或生惡趣，又見眾生所作諸業或善、或惡。有諸眾生具身惡業、具口惡業、具意惡業、訶罵聖人、誹謗正法、壞和合僧，具足如是諸惡業故，身壞命終生於惡道；又，諸眾生具身善業、具口善業、具意善業、恭敬聖人、尊重正法、供養眾僧，具行如是諸善業故，命終得生人天善趣；如是等事皆如實知。賢護！如來以淨天眼見諸眾生死此生彼，乃至命終生於天上，是則如來生死智力。得是力已知真實處，於大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若彼世間若沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能若斯轉者。賢護！是為如來第八智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。

「復次，賢護！如來宿命智力者，如來能以諸宿命智知於過去諸宿命事，所謂眾生生此死彼，或於一處初受一生，或二、或三、或五、或十、或百、或千，乃至或受無量百生、無量千生、無量百千生，如是，乃至無量轉劫、無量定劫、無量轉不轉劫等皆如實知。又，於彼所生趣如是處、如是家、如是種姓、如是名字、如是相貌、如是生中、如是服食、如是所作、如是善惡、如是憂喜、如是苦樂，乃至若干壽命等亦如實知。又，於某處捨彼身已復生某處、如是身相、如是所說、如是所經，乃至壽命諸過去事皆悉知故。賢護！如來能以種種無量諸宿命智知彼眾生宿命所經，始自一生及無量生，乃至壽命諸過去事如實知者，是則如來宿命智力也。得是力已，處大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若彼世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能若斯轉者。賢護！是為如來第九智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！如來宿命智力者，如來能以諸宿命智知於過去諸宿命事，所謂眾生生此死彼，或於一處初受一生，或二、或三、或五、或十、或百、或千，乃至或受無量百生、無量千生、無量百千生，如是，乃至無量轉劫、無量定劫、無量轉不轉劫等皆如實知。又，於彼所生趣如是處、如是家、如是種姓、如是名字、如是相貌、如是生中、如是服食、如是所作、如是善惡、如是憂喜、如是苦樂，乃至若干壽命等亦如實知。又，於某處捨彼身已復生某處、如是身相、如是所說、如是所經，乃至壽命諸過去事皆悉知故。賢護！如來能以種種無量諸宿命智知彼眾生宿命所經，始自一生及無量生，乃至壽命諸過去事如實知者，是則如來宿命智力也。得是力已，處大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若彼世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能若斯轉者。賢護！是為如來第九智力，菩薩摩訶薩應當修學、具足成滿。

「復次，賢護！如來漏盡力者，如來能盡一切諸有，無復諸漏。心慧解脫自覺法已，是故唱言：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。』賢護！如來如是能盡諸漏，心慧明脫自證知故，故言：『我生已盡，乃至不受後有。』如實知者，是則如來漏盡智力也。如來得已，處大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若彼世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能若斯轉者。賢護！是為如來第十智力，菩薩摩訶薩當應修學、具足成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！如來漏盡力者，如來能盡一切諸有，無復諸漏。心慧解脫自覺法已，是故唱言：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。』賢護！如來如是能盡諸漏，心慧明脫自證知故，故言：『我生已盡，乃至不受後有。』如實知者，是則如來漏盡智力也。如來得已，處大眾中作師子吼、轉大梵輪——昔所未轉——若彼世間沙門、婆羅門、若天、若梵、若魔、若人，終無有能若斯轉者。賢護！是為如來第十智力，菩薩摩訶薩當應修學、具足成滿。

「賢護！若諸菩薩摩訶薩讀誦、受持、思惟、修習是三昧者，則能攝受如來十力也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！若諸菩薩摩訶薩讀誦、受持、思惟、修習是三昧者，則能攝受如來十力也。」

爾時，世尊為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為重明此義，以偈頌曰：

「十八不共等覺法、 十力明智諸佛同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十八不共等覺法、 十力明智諸佛同，

菩薩修習此妙禪， 自然成就斯二種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修習此妙禪， 自然成就斯二種。」

大集經賢護分隨喜功德品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經賢護分隨喜功德品第十五

爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！若菩薩摩訶薩具足成就四隨喜故，即當得斯現前三昧，速疾成滿阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！若菩薩摩訶薩具足成就四隨喜故，即當得斯現前三昧，速疾成滿阿耨多羅三藐三菩提。

「何等名為四種隨喜也？所謂彼菩薩摩訶薩應作如是念：『如彼過去一切諸如來、應供、等正覺，各於往昔行菩薩時，皆因隨喜得是三昧，因三昧故具足多聞，由多聞故速疾成就阿耨多羅三藐三菩提；如我今日亦應如是，依因隨喜得是三昧，因三昧故具足多聞，由多聞故速得成就無上菩提。』賢護！是為菩薩摩訶薩第一隨喜功德聚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名為四種隨喜也？所謂彼菩薩摩訶薩應作如是念：『如彼過去一切諸如來、應供、等正覺，各於往昔行菩薩時，皆因隨喜得是三昧，因三昧故具足多聞，由多聞故速疾成就阿耨多羅三藐三菩提；如我今日亦應如是，依因隨喜得是三昧，因三昧故具足多聞，由多聞故速得成就無上菩提。』賢護！是為菩薩摩訶薩第一隨喜功德聚也。

「賢護！彼菩薩摩訶薩復應如是念：『如彼當來一切諸如來、應供、等正覺行菩薩時，皆因隨喜得是三昧，因此三昧故具足多聞，由多聞故速疾成就阿耨多羅三藐三菩提；如我今日亦應如是，當因隨喜得是三昧，歸憑三昧求滿多聞，由多聞故速疾成彼無上菩提。』賢護！是為菩薩摩訶薩第二隨喜功德聚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！彼菩薩摩訶薩復應如是念：『如彼當來一切諸如來、應供、等正覺行菩薩時，皆因隨喜得是三昧，因此三昧故具足多聞，由多聞故速疾成就阿耨多羅三藐三菩提；如我今日亦應如是，當因隨喜得是三昧，歸憑三昧求滿多聞，由多聞故速疾成彼無上菩提。』賢護！是為菩薩摩訶薩第二隨喜功德聚也。

「賢護！是菩薩摩訶薩復應如是念：『而今現在無量無邊阿僧祇諸世界中一切諸如來、應供、等正覺，各於往昔行菩薩時，亦因隨喜得是三昧，因是三昧具足多聞，由多聞故現皆得成無上菩提；然我今日亦應隨喜，乃至為欲速成無上菩提故。』賢護！是為菩薩第三隨喜功德聚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！是菩薩摩訶薩復應如是念：『而今現在無量無邊阿僧祇諸世界中一切諸如來、應供、等正覺，各於往昔行菩薩時，亦因隨喜得是三昧，因是三昧具足多聞，由多聞故現皆得成無上菩提；然我今日亦應隨喜，乃至為欲速成無上菩提故。』賢護！是為菩薩第三隨喜功德聚也。

「復次，賢護！彼菩薩摩訶薩復應如是念：『我今已得仰學三世一切諸如來本於過去行菩薩時，皆因隨喜得是三昧，皆因三昧具足多聞，皆由多聞而得成佛；今我以此隨喜功德願與一切眾生共之，同生隨喜、同獲三昧、同具多聞、同悉成就阿耨多羅三藐三菩提。』賢護！是為菩薩摩訶薩第四隨喜功德聚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！彼菩薩摩訶薩復應如是念：『我今已得仰學三世一切諸如來本於過去行菩薩時，皆因隨喜得是三昧，皆因三昧具足多聞，皆由多聞而得成佛；今我以此隨喜功德願與一切眾生共之，同生隨喜、同獲三昧、同具多聞、同悉成就阿耨多羅三藐三菩提。』賢護！是為菩薩摩訶薩第四隨喜功德聚也。

「復次，賢護！而彼菩薩既得成就如是隨喜、如是三昧、如是多聞、如是速疾成就菩提，以是功德悉與眾生，共同迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是功德難可稱量，我今為汝略開少分，汝宜諦聽，善思念之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！而彼菩薩既得成就如是隨喜、如是三昧、如是多聞、如是速疾成就菩提，以是功德悉與眾生，共同迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是功德難可稱量，我今為汝略開少分，汝宜諦聽，善思念之。

「賢護！譬如有人定壽百歲，身輕氣猛、行駿若飛。是人生已便即能行一世界，先行東方盡世界邊；如是次第行於南、西、北方、四維、上、下，周旋十方窮極地際。賢護！於意云何？假使有人聰明出世、善通算術，能計是人所行地界道路近遠、長短耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！譬如有人定壽百歲，身輕氣猛、行駿若飛。是人生已便即能行一世界，先行東方盡世界邊；如是次第行於南、西、北方、四維、上、下，周旋十方窮極地際。賢護！於意云何？假使有人聰明出世、善通算術，能計是人所行地界道路近遠、長短耶？」

賢護白言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢護白言：「不也。」

「又能稱量耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又能稱量耶？」

「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。」

「又能觀察耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又能觀察耶？」

「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。」

「亦能思惟耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦能思惟耶？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「賢護！且置初行。即使是人滿足百年，速疾往返遍至十方無量世界，彼明算人復能知否？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！且置初行。即使是人滿足百年，速疾往返遍至十方無量世界，彼明算人復能知否？」

賢護報言：「不也，世尊！彼明算人尚不能知初時所行地界近遠，云何能計是人一世盡力飛行周遍十方無數世界道路由旬其數多少？若欲的知，唯獨世尊及大弟子舍利弗與彼不退諸大菩薩等乃能知耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢護報言：「不也，世尊！彼明算人尚不能知初時所行地界近遠，云何能計是人一世盡力飛行周遍十方無數世界道路由旬其數多少？若欲的知，唯獨世尊及大弟子舍利弗與彼不退諸大菩薩等乃能知耳。」

佛告賢護：「如是如是。我今語汝，若有善男子、善女人起信敬心，於彼風行壯人所經世界盛滿珍寶持用奉獻十方諸佛，其所獲福雖曰極多，然尚不如隨喜三昧功德少分。何以故？賢護！由彼菩薩摩訶薩修此三昧、具足如上四大隨喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提，為求多聞成正覺故。賢護！以是因緣，持彼施福望前隨喜所獲功德，百分不及一、千分不及一、百千萬分不及一、億百千分不及一，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賢護：「如是如是。我今語汝，若有善男子、善女人起信敬心，於彼風行壯人所經世界盛滿珍寶持用奉獻十方諸佛，其所獲福雖曰極多，然尚不如隨喜三昧功德少分。何以故？賢護！由彼菩薩摩訶薩修此三昧、具足如上四大隨喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提，為求多聞成正覺故。賢護！以是因緣，持彼施福望前隨喜所獲功德，百分不及一、千分不及一、百千萬分不及一、億百千分不及一，乃至算數譬喻所不能及。

「賢護！汝今當知諸菩薩等隨喜迴向所得功德，是故，我今更為汝說菩薩隨喜功德少分，汝宜諦聽也。賢護！我念往昔過於無量無邊阿僧祇劫，爾時有佛號師子意如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。賢護！時此世界閻浮提中，人民熾盛，多饒財寶，豐樂安隱，甚可愛樂。賢護！爾時，此閻浮提其地弘廣，具足一萬八千由旬；其間城郭聚落乃有一萬八千，一切皆以七寶所成；其城縱廣十二由旬，於諸城內城別皆有九億民家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！汝今當知諸菩薩等隨喜迴向所得功德，是故，我今更為汝說菩薩隨喜功德少分，汝宜諦聽也。賢護！我念往昔過於無量無邊阿僧祇劫，爾時有佛號師子意如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。賢護！時此世界閻浮提中，人民熾盛，多饒財寶，豐樂安隱，甚可愛樂。賢護！爾時，此閻浮提其地弘廣，具足一萬八千由旬；其間城郭聚落乃有一萬八千，一切皆以七寶所成；其城縱廣十二由旬，於諸城內城別皆有九億民家。

「賢護！爾時大城名曰賢作，城中居民有六十億，彼城即是師子意如來現生處也。賢護！爾時，師子意如來初會說法，有九十億人證阿羅漢果；過七日已，於第二會復有九十億人得阿羅漢果；過第二會，第三會中復有九十億人得阿羅漢果；過三會已，復有九十億人咸從他方而來大集——悉是清淨諸菩薩眾——自後彼佛恒有無量阿僧祇諸聲聞眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！爾時大城名曰賢作，城中居民有六十億，彼城即是師子意如來現生處也。賢護！爾時，師子意如來初會說法，有九十億人證阿羅漢果；過七日已，於第二會復有九十億人得阿羅漢果；過第二會，第三會中復有九十億人得阿羅漢果；過三會已，復有九十億人咸從他方而來大集——悉是清淨諸菩薩眾——自後彼佛恒有無量阿僧祇諸聲聞眾。

「賢護！爾時，人民行十善業，如彼未來彌勒佛世教諸眾生具足成就十種業行。爾時，人壽八萬四千，如彌勒時人壽無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！爾時，人民行十善業，如彼未來彌勒佛世教諸眾生具足成就十種業行。爾時，人壽八萬四千，如彌勒時人壽無異。

「賢護！時彼大城有轉輪王名曰勝遊，如法治世，具足七寶——所謂金輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、女寶、長者寶、主兵寶，是為七寶——滿足千子，身相端嚴，成就威雄，降伏怨敵。彼王所統盡世界邊，不用刀兵，亦無威迫，無所稅斂，眾具自然。時勝遊王詣師子意如來、應供、等正覺所，頂禮尊足，然後退坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！時彼大城有轉輪王名曰勝遊，如法治世，具足七寶——所謂金輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、女寶、長者寶、主兵寶，是為七寶——滿足千子，身相端嚴，成就威雄，降伏怨敵。彼王所統盡世界邊，不用刀兵，亦無威迫，無所稅斂，眾具自然。時勝遊王詣師子意如來、應供、等正覺所，頂禮尊足，然後退坐。

「爾時，師子意如來知勝遊王渴仰心已，即為廣宣現前三昧。時彼王既聞如是三昧，深自慶幸，發隨喜心，以一把寶奉散佛上。彼王緣此隨喜善根，命終之後還生閻浮，為彼王子名曰梵德，復紹王位，如法治化。彼佛滅後，於正法中有一比丘其名曰寶，聰明精進，常為四眾宣揚廣說如是經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，師子意如來知勝遊王渴仰心已，即為廣宣現前三昧。時彼王既聞如是三昧，深自慶幸，發隨喜心，以一把寶奉散佛上。彼王緣此隨喜善根，命終之後還生閻浮，為彼王子名曰梵德，復紹王位，如法治化。彼佛滅後，於正法中有一比丘其名曰寶，聰明精進，常為四眾宣揚廣說如是經典。

「賢護！爾時，彼梵德王於比丘所聞三昧已，得深淨信、起隨喜心，持上妙衣——價直百千——覆比丘上。賢護！又，梵德王從比丘所聞三昧已，即發阿耨多羅三藐三菩提心，為愛法故，捨家出家，剃除鬚髮，被服袈裟。是時亦有百千人眾成就信心，即隨彼王法服出家，亦為如是三昧經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！爾時，彼梵德王於比丘所聞三昧已，得深淨信、起隨喜心，持上妙衣——價直百千——覆比丘上。賢護！又，梵德王從比丘所聞三昧已，即發阿耨多羅三藐三菩提心，為愛法故，捨家出家，剃除鬚髮，被服袈裟。是時亦有百千人眾成就信心，即隨彼王法服出家，亦為如是三昧經故。

「時彼梵德比丘與彼百千諸比丘眾，經八千歲供養承事彼寶比丘無有疲倦，終不能得如是三昧，唯除一聞。聞已隨喜，具以四種隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提，如初隨喜如是廣行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼梵德比丘與彼百千諸比丘眾，經八千歲供養承事彼寶比丘無有疲倦，終不能得如是三昧，唯除一聞。聞已隨喜，具以四種隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提，如初隨喜如是廣行。

「然後梵德比丘及百千眾，緣此善根尋得值遇六萬八千諸佛、世尊，凡所生處常得為眾頒宣廣說如是三昧。彼王比丘因彼善根，復更值遇六萬八千億數諸佛，如是次第種諸善根得此三昧，具足圓滿助菩提法已，尋得成就阿耨多羅三藐三菩提，號曰堅固精進如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。而彼百千諸比丘眾得此三昧，亦能成就助道法故，皆已成於阿耨多羅三藐三菩提，名曰堅勇如來、應供、等正覺，復令無量百千眾生住於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後梵德比丘及百千眾，緣此善根尋得值遇六萬八千諸佛、世尊，凡所生處常得為眾頒宣廣說如是三昧。彼王比丘因彼善根，復更值遇六萬八千億數諸佛，如是次第種諸善根得此三昧，具足圓滿助菩提法已，尋得成就阿耨多羅三藐三菩提，號曰堅固精進如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。而彼百千諸比丘眾得此三昧，亦能成就助道法故，皆已成於阿耨多羅三藐三菩提，名曰堅勇如來、應供、等正覺，復令無量百千眾生住於阿耨多羅三藐三菩提。

「賢護！彼但耳聞尚獲如是，何況菩薩聞受三昧，讀誦、憶持、為他廣說、復勤思行而不得也？賢護！以此義故，諸菩薩等聞是三昧，誰不隨喜？誰不讀誦？誰不受持？誰不修習？誰不廣說？何以故？賢護！以彼菩薩聞是三昧即得成就助道法等，速疾成於阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！彼但耳聞尚獲如是，何況菩薩聞受三昧，讀誦、憶持、為他廣說、復勤思行而不得也？賢護！以此義故，諸菩薩等聞是三昧，誰不隨喜？誰不讀誦？誰不受持？誰不修習？誰不廣說？何以故？賢護！以彼菩薩聞是三昧即得成就助道法等，速疾成於阿耨多羅三藐三菩提故。

「賢護！以是因緣，吾今語汝，若人正信淨心欲求阿耨多羅三藐三菩提者，要先至心求此三昧。菩薩若聞百由旬內有此甚深三昧經者，菩薩即應躬自往詣聽是經典；聞已，即應讀誦、受持、修習、思惟、為他廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！以是因緣，吾今語汝，若人正信淨心欲求阿耨多羅三藐三菩提者，要先至心求此三昧。菩薩若聞百由旬內有此甚深三昧經者，菩薩即應躬自往詣聽是經典；聞已，即應讀誦、受持、修習、思惟、為他廣說。

「賢護！且置百由旬內當往聽受，又彼菩薩若聞二百由旬、三百、四百、五百，乃至千由旬內有是三昧在某都城、某聚落所，菩薩即應躬往聽受、習誦、受持。何以故？賢護！以是菩薩清淨信心，為求成就阿耨多羅三藐三菩提故。是故，菩薩不應起懈怠心、生懶惰心、起散亂心，當更發精進心、發猛利心，應當為是三昧速至千由旬所，乃至但得聞是三昧，何況讀誦、受持、思惟、解說？何以故？賢護！以是三昧能攝一切助道法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！且置百由旬內當往聽受，又彼菩薩若聞二百由旬、三百、四百、五百，乃至千由旬內有是三昧在某都城、某聚落所，菩薩即應躬往聽受、習誦、受持。何以故？賢護！以是菩薩清淨信心，為求成就阿耨多羅三藐三菩提故。是故，菩薩不應起懈怠心、生懶惰心、起散亂心，當更發精進心、發猛利心，應當為是三昧速至千由旬所，乃至但得聞是三昧，何況讀誦、受持、思惟、解說？何以故？賢護！以是三昧能攝一切助道法故。

「復次，賢護！是中若有菩薩以純淨心為求菩提，應當往詣千由旬所。為聽如是三昧法時，菩薩應當承事供養彼說法師，一切眾具悉皆奉上，常當隨逐法師而行——或時一年、或復二年、或十、二十、或經百年，乃至盡壽隨逐法師，不得捨離——乃至但求聞是三昧，何況能得讀誦、受持、思惟義理、為他解釋？如是，菩薩隨法師時，當捨自心諸所為事，常當隨順彼阿闍梨法師意行，謹心承事不得違教，起尊敬心及重愛心，除捨一切無愛敬事，於法師所發善知識想，乃至當起如諸佛心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！是中若有菩薩以純淨心為求菩提，應當往詣千由旬所。為聽如是三昧法時，菩薩應當承事供養彼說法師，一切眾具悉皆奉上，常當隨逐法師而行——或時一年、或復二年、或十、二十、或經百年，乃至盡壽隨逐法師，不得捨離——乃至但求聞是三昧，何況能得讀誦、受持、思惟義理、為他解釋？如是，菩薩隨法師時，當捨自心諸所為事，常當隨順彼阿闍梨法師意行，謹心承事不得違教，起尊敬心及重愛心，除捨一切無愛敬事，於法師所發善知識想，乃至當起如諸佛心。

「賢護！彼菩薩於是法師阿闍梨所能生如是敬愛心已，若當不得讀誦、受持、思惟廣說，乃至聽聞是三昧者，終無是事——唯除往昔誹謗如是甚深經典，業時已熟，定墮惡道，業不淨耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！彼菩薩於是法師阿闍梨所能生如是敬愛心已，若當不得讀誦、受持、思惟廣說，乃至聽聞是三昧者，終無是事——唯除往昔誹謗如是甚深經典，業時已熟，定墮惡道，業不淨耳。

「復次，賢護！假彼菩薩或欲須離彼法師者，常當知恩、常當念恩、常當報恩。何以故？賢護！以是法師宣講因緣，令斯經典久住不沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！假彼菩薩或欲須離彼法師者，常當知恩、常當念恩、常當報恩。何以故？賢護！以是法師宣講因緣，令斯經典久住不沒。

「復次，賢護！若有菩薩為是三昧尚當應往千由旬處，況復隨近城都、國邑、聚落、空處或山野中而當不往聽受、讀誦、思惟義理、為他廣說也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！若有菩薩為是三昧尚當應往千由旬處，況復隨近城都、國邑、聚落、空處或山野中而當不往聽受、讀誦、思惟義理、為他廣說也？

「復次，賢護！我今語汝，若有菩薩為三昧故即能往至千由旬所乃至不得聞是三昧，而彼菩薩雖復不得聞是三昧，於是法中念求善根，當發精進，莫即懈惰。汝應當知，如是之人則為已得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，何況聽聞、受持、讀誦、思惟修習、為他廣宣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！我今語汝，若有菩薩為三昧故即能往至千由旬所乃至不得聞是三昧，而彼菩薩雖復不得聞是三昧，於是法中念求善根，當發精進，莫即懈惰。汝應當知，如是之人則為已得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，何況聽聞、受持、讀誦、思惟修習、為他廣宣？

「賢護！汝今當觀彼菩薩輩聞此三昧已而能受持、思惟、修行，即得爾許大功德聚；乃至求已不能得聞，亦當具足幾大善根。若聞不聞，皆為已住不退轉地，畢竟成就阿耨多羅三藐三菩提，何況聞已讀誦、受持、思惟修習、廣為他說，亦令多人聞已誦持、修習、思惟、熾然流布也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！汝今當觀彼菩薩輩聞此三昧已而能受持、思惟、修行，即得爾許大功德聚；乃至求已不能得聞，亦當具足幾大善根。若聞不聞，皆為已住不退轉地，畢竟成就阿耨多羅三藐三菩提，何況聞已讀誦、受持、思惟修習、廣為他說，亦令多人聞已誦持、修習、思惟、熾然流布也？」

爾時，世尊為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為重明此義，以偈頌曰：

「我念過去有如來， 號師子意人中上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念過去有如來， 號師子意人中上，

彼時有王為眾首， 親往詣佛求三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時有王為眾首， 親往詣佛求三昧。

時大智王得聞已， 歡喜遍滿不可宣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大智王得聞已， 歡喜遍滿不可宣，

以手持寶奉散之， 供養人尊師子意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以手持寶奉散之， 供養人尊師子意。

內心思惟發是言： 『我今歸依無上覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內心思惟發是言： 『我今歸依無上覺，

為諸世間作饒益， 唯願善說三摩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸世間作饒益， 唯願善說三摩提。』

時王興建此業已， 捨身還生於彼宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王興建此業已， 捨身還生於彼宮，

尋得值遇寶比丘， 大德名聞滿十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋得值遇寶比丘， 大德名聞滿十方。

彼聞比丘善說時， 心生歡喜無稱量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聞比丘善說時， 心生歡喜無稱量，

即以勝妙眾寶服， 答彼比丘為菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以勝妙眾寶服， 答彼比丘為菩提。

復與數千眾出家， 供養承事彼比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與數千眾出家， 供養承事彼比丘，

經歷滿於八千歲， 為求如是三昧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經歷滿於八千歲， 為求如是三昧故。

彼唯一說不再宣， 聞受深妙如大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼唯一說不再宣， 聞受深妙如大海，

爾時心智都無倦， 求此如實勝寂禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時心智都無倦， 求此如實勝寂禪。

彼輩如是修行已， 值遇諸佛大威雄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼輩如是修行已， 值遇諸佛大威雄，

具滿六萬有八千， 其間亦聞此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具滿六萬有八千， 其間亦聞此三昧。

餘世供養復承事， 六萬八千億世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘世供養復承事， 六萬八千億世尊，

所聞深妙悉隨喜， 斯由師子如來故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所聞深妙悉隨喜， 斯由師子如來故。

彼王如是具修行， 終得成佛號堅進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王如是具修行， 終得成佛號堅進，

教化眾生無量數， 所在生死皆遠塵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化眾生無量數， 所在生死皆遠塵；

從王出家數千眾， 亦同得佛名堅勇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從王出家數千眾， 亦同得佛名堅勇，

德聲遍滿於十方， 聞三昧名證大覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德聲遍滿於十方， 聞三昧名證大覺。

何況復能為他說， 不染著彼諸世界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況復能為他說， 不染著彼諸世界？

當更廣顯妙思惟， 若斯三昧諸佛演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當更廣顯妙思惟， 若斯三昧諸佛演。

若知三昧百由旬， 為求菩提詣彼聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知三昧百由旬， 為求菩提詣彼聽，

於言教中莫辭倦， 聞者功德不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於言教中莫辭倦， 聞者功德不可量。

若至於彼不得聞， 尚獲若干諸福聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若至於彼不得聞， 尚獲若干諸福聚，

何況聞已思說者？ 唯當速求此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況聞已思說者？ 唯當速求此三昧。

當念彼具梵德人， 親近承事勿生厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當念彼具梵德人， 親近承事勿生厭，

誰比丘所有此經， 即當詣彼修供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰比丘所有此經， 即當詣彼修供養。」

大集經賢護分覺寤品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經賢護分覺寤品第十六

爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！我念往昔過多無量阿僧祇劫有佛出世，名薩遮那摩如來、應供、等正覺，十號具足。時有比丘名曰和輪，於佛滅後稱揚廣說是三昧經。我於爾時為大國王，一心專求是妙三昧，即於夢中聞有告言是三昧處。既覺寤已，遂便躬詣比丘師所求是三昧，因請法師剃髮出家，為求聽受是三昧故。躬用承事和輪法師備經三萬有六千歲，天魔障蔽竟不得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告賢護菩薩言：「賢護！我念往昔過多無量阿僧祇劫有佛出世，名薩遮那摩如來、應供、等正覺，十號具足。時有比丘名曰和輪，於佛滅後稱揚廣說是三昧經。我於爾時為大國王，一心專求是妙三昧，即於夢中聞有告言是三昧處。既覺寤已，遂便躬詣比丘師所求是三昧，因請法師剃髮出家，為求聽受是三昧故。躬用承事和輪法師備經三萬有六千歲，天魔障蔽竟不得聞。」

時佛復告諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷言：「我今語汝，汝等當應急疾聽受是三昧王，無得賒遲、亦無忘失，善承事師，無令失所。求是三昧，以得為期，若經一劫乃至百千不生懈心，無不得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛復告諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷言：「我今語汝，汝等當應急疾聽受是三昧王，無得賒遲、亦無忘失，善承事師，無令失所。求是三昧，以得為期，若經一劫乃至百千不生懈心，無不得也。

「賢護！若人一心求是三昧，常隨逐師，不得遠離，當設供養——所謂湯藥、飲食、衣服、床敷、種種眾具、及以一切金、銀、珍寶，凡是資用盡奉於師，無所愛惜——如其自無，乞求而與，趣得三昧，勿生厭心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！若人一心求是三昧，常隨逐師，不得遠離，當設供養——所謂湯藥、飲食、衣服、床敷、種種眾具、及以一切金、銀、珍寶，凡是資用盡奉於師，無所愛惜——如其自無，乞求而與，趣得三昧，勿生厭心。

「賢護！且置如斯尋常供具。夫求法者，師若有須，乃至應當自割其身、肌膚、肢體供奉於師；師若須命尚無愛惜，況餘外物而不奉師？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！且置如斯尋常供具。夫求法者，師若有須，乃至應當自割其身、肌膚、肢體供奉於師；師若須命尚無愛惜，況餘外物而不奉師？

「賢護！其求法者，承事法師將護隨順，其事若此。又，承事師如奴隨主、如臣事君，事師亦爾。斯人如是疾得三昧，得三昧已當念憶持，常念師恩、恒思報答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！其求法者，承事法師將護隨順，其事若此。又，承事師如奴隨主、如臣事君，事師亦爾。斯人如是疾得三昧，得三昧已當念憶持，常念師恩、恒思報答。

「賢護！是三昧寶不易可聞，正使有人過百千劫但求聞名尚不得聞，何況聞已書寫、誦持、轉復為他分別說也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！是三昧寶不易可聞，正使有人過百千劫但求聞名尚不得聞，何況聞已書寫、誦持、轉復為他分別說也？

「賢護！假使恒河沙數諸佛世界盛滿珍寶，持以行檀，其福雖多，猶亦不如聞此經名、書寫一偈所獲功德無可校量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！假使恒河沙數諸佛世界盛滿珍寶，持以行檀，其福雖多，猶亦不如聞此經名、書寫一偈所獲功德無可校量。」

爾時，世尊為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為重明此義，以偈頌曰：

「我念過去無量時， 具足數滿六千歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念過去無量時， 具足數滿六千歲，

常隨法師不蹔捨， 初不聞是三昧名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常隨法師不蹔捨， 初不聞是三昧名。

有佛厥號為至誠， 時彼比丘名和輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛厥號為至誠， 時彼比丘名和輪，

其於世尊滅度後， 比丘廣說是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其於世尊滅度後， 比丘廣說是三昧。

我時為彼天下王， 夢中聞告三昧處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時為彼天下王， 夢中聞告三昧處，

和輪比丘常宣轉， 王當聽受是妙經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和輪比丘常宣轉， 王當聽受是妙經。

從夢寤已即推求， 躬詣比丘請三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從夢寤已即推求， 躬詣比丘請三昧，

遂捨王位而出家， 恭敬供養不暫休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遂捨王位而出家， 恭敬供養不暫休。

經歷三萬六千年， 但願得逢彼宣流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經歷三萬六千年， 但願得逢彼宣流，

常為天魔來固擾， 終竟未果一聽聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為天魔來固擾， 終竟未果一聽聞。

是故，比丘、比丘尼、 諸優婆塞、優婆夷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故，比丘、比丘尼、 諸優婆塞、優婆夷，

吾故誡汝此誠言： 汝當趣持是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾故誡汝此誠言： 汝當趣持是三昧。

其欲敬承彼法師， 若經一劫及多劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其欲敬承彼法師， 若經一劫及多劫，

備奉藥湯、諸妙膳， 求聞如是三昧經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 備奉藥湯、諸妙膳， 求聞如是三昧經；

又辦億數眾衣服、 床敷、燈燭及諸珍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又辦億數眾衣服、 床敷、燈燭及諸珍，

精勤如是不覺疲， 為聽如是妙三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精勤如是不覺疲， 為聽如是妙三昧。

比丘自無當乞奉， 乃至身命無悋情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘自無當乞奉， 乃至身命無悋情，

何況餘物有惜心？ 如是求者得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況餘物有惜心？ 如是求者得三昧。

受恩常念思報恩， 智人聞已應廣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受恩常念思報恩， 智人聞已應廣說，

億那由劫專精求， 斯妙三昧爾乃聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億那由劫專精求， 斯妙三昧爾乃聞。

假使恒沙諸世界， 盛滿珍寶用行檀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使恒沙諸世界， 盛滿珍寶用行檀，

能於是中說一偈， 此人功德過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於是中說一偈， 此人功德過於彼。

正言宣說一偈者， 過於諸劫那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正言宣說一偈者， 過於諸劫那由他，

何況聞已能廣傳？ 斯人功德不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況聞已能廣傳？ 斯人功德不可說。

若人樂行於菩提， 當為一切求是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人樂行於菩提， 當為一切求是法，

必能正覺無上道， 聞已安住斯定中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必能正覺無上道， 聞已安住斯定中。」

大集經賢護分囑累品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經賢護分囑累品第十七

爾時，世尊告賢護菩薩言：「賢護！是故，彼善男子有淨信者，常當精勤聽此三昧；既聞受已，讀誦、總持、思惟其義、廣為世間分別演說、宜善書寫安置藏中。所以者何？賢護！於我滅後當來之世，有諸菩薩摩訶薩輩淨信心者，為眾生故當求多聞；求多聞故當詣諸方聽受正法。賢護！是故，彼諸善男子有欲樂者、具足信心者、攝受正法者、愛樂正法者、總持修多羅者，為如是等廣宣說故、以如來力加持故，書寫如是大乘經典，以如來印印封之已，然後安置於匣藏中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告賢護菩薩言：「賢護！是故，彼善男子有淨信者，常當精勤聽此三昧；既聞受已，讀誦、總持、思惟其義、廣為世間分別演說、宜善書寫安置藏中。所以者何？賢護！於我滅後當來之世，有諸菩薩摩訶薩輩淨信心者，為眾生故當求多聞；求多聞故當詣諸方聽受正法。賢護！是故，彼諸善男子有欲樂者、具足信心者、攝受正法者、愛樂正法者、總持修多羅者，為如是等廣宣說故、以如來力加持故，書寫如是大乘經典，以如來印印封之已，然後安置於匣藏中。

「賢護！是中何等為如來印？所謂一切諸行無造、無作。無造作者，未曾有無為、無相、無想、無依、無攝、無取、無住。一切諸行盡，苦因盡；有盡，一切煩惱盡。無生、無滅，無道、無道果，一切諸聖無有覆藏，愚癡所毀、智者所稱、巧者能受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！是中何等為如來印？所謂一切諸行無造、無作。無造作者，未曾有無為、無相、無想、無依、無攝、無取、無住。一切諸行盡，苦因盡；有盡，一切煩惱盡。無生、無滅，無道、無道果，一切諸聖無有覆藏，愚癡所毀、智者所稱、巧者能受。」

如來、世尊說此經時，無量眾生皆於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根。彼恒河沙等諸佛世界有無量阿僧祇諸菩薩摩訶薩眾，皆從本國發來至此，咸為聽受是三昧者，彼輩皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來、世尊說此經時，無量眾生皆於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根。彼恒河沙等諸佛世界有無量阿僧祇諸菩薩摩訶薩眾，皆從本國發來至此，咸為聽受是三昧者，彼輩皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

時此三千大千世界一切大地六種震動——所謂動、大動、等遍動，涌、大涌、等遍涌，起、大起、等遍起，震、大震、等遍震，吼、大吼等、遍吼，覺、大覺、等遍覺——乃至邊涌中沒、中涌邊沒，時此世界如是大動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此三千大千世界一切大地六種震動——所謂動、大動、等遍動，涌、大涌、等遍涌，起、大起、等遍起，震、大震、等遍震，吼、大吼等、遍吼，覺、大覺、等遍覺——乃至邊涌中沒、中涌邊沒，時此世界如是大動。

爾時，世尊告尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗、尊者目揵連、尊者阿難，及賢護菩薩、寶德離車子、商主長者、星德長者子、偉德摩納、水天長者等五百人眾，并餘諸天、世人四部眾等言：「迦葉！我今以是三大阿僧祇劫修成阿耨多羅三藐三菩提法付囑汝等，如是等義一切世間所不能信。何以故？如來所說修多羅最勝微妙、第一甚深，於當來世能與一切眾生阿耨多羅三藐三菩提。是故，我今慇懃囑汝，汝當聽受、汝當讀誦、汝當憶持、汝當思惟、汝當修行、汝當開發、汝當廣宣、汝當解釋、汝當盡善、汝當流布勿令斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗、尊者目揵連、尊者阿難，及賢護菩薩、寶德離車子、商主長者、星德長者子、偉德摩納、水天長者等五百人眾，并餘諸天、世人四部眾等言：「迦葉！我今以是三大阿僧祇劫修成阿耨多羅三藐三菩提法付囑汝等，如是等義一切世間所不能信。何以故？如來所說修多羅最勝微妙、第一甚深，於當來世能與一切眾生阿耨多羅三藐三菩提。是故，我今慇懃囑汝，汝當聽受、汝當讀誦、汝當憶持、汝當思惟、汝當修行、汝當開發、汝當廣宣、汝當解釋、汝當盡善、汝當流布勿令斷絕。

「復次，阿難！若有諸善男子、善女人念欲修習此三昧經者、欲讀誦者、欲受持者、欲思惟者、欲開示者、欲廣說者，當應令他生正信故、令他讀誦故、令他受持故、令他思惟故、令他開示故、令他廣說故。我今為彼安住大乘諸善男子、善女人輩廣開發已，當如是學，常當念我如斯教勅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若有諸善男子、善女人念欲修習此三昧經者、欲讀誦者、欲受持者、欲思惟者、欲開示者、欲廣說者，當應令他生正信故、令他讀誦故、令他受持故、令他思惟故、令他開示故、令他廣說故。我今為彼安住大乘諸善男子、善女人輩廣開發已，當如是學，常當念我如斯教勅。」

爾時，世尊說是經已，尊者摩訶迦葉、舍利弗、大目揵連、阿難，自餘一切諸大聲聞，及彼賢護、寶德、善商主、星德、偉德、水天長者等五百優婆塞眾，及彼從十方他佛國土諸來菩薩摩訶薩眾，乃至一切天、龍、鬼神、人非人等，聞如來說，皆大歡喜，奉教修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是經已，尊者摩訶迦葉、舍利弗、大目揵連、阿難，自餘一切諸大聲聞，及彼賢護、寶德、善商主、星德、偉德、水天長者等五百優婆塞眾，及彼從十方他佛國土諸來菩薩摩訶薩眾，乃至一切天、龍、鬼神、人非人等，聞如來說，皆大歡喜，奉教修行。