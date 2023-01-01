大方等大集經賢護分卷第三隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大集經賢護分卷第三隋天竺三藏闍那崛多譯

觀察品第六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察品第六之二

「又，諸如來色無漏故，受亦無漏，乃至行、識亦無漏。又，諸如來戒亦無漏、所有三昧智慧亦無漏，乃至解脫、解脫知見亦無漏。如是，乃至諸如來、諸如來所有言說——已說、今說、當說——及一切法，斯皆無漏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，諸如來色無漏故，受亦無漏，乃至行、識亦無漏。又，諸如來戒亦無漏、所有三昧智慧亦無漏，乃至解脫、解脫知見亦無漏。如是，乃至諸如來、諸如來所有言說——已說、今說、當說——及一切法，斯皆無漏也。

「賢護！諸如是等一切佛法，智人能達、愚者莫知。彼若能作如是觀時，一切諸法悉不可得。云何不可得？所謂誰能證也不可得。云何證也亦不可得？何緣證也亦不可得。彼能作是觀已，如是入滅寂定，分別諸法、亦不分別諸法。何以故？諸法無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！諸如是等一切佛法，智人能達、愚者莫知。彼若能作如是觀時，一切諸法悉不可得。云何不可得？所謂誰能證也不可得。云何證也亦不可得？何緣證也亦不可得。彼能作是觀已，如是入滅寂定，分別諸法、亦不分別諸法。何以故？諸法無故。

「賢護！如火未生，或時有人發如是言：『我於今日先滅是火。』賢護！於意云何？彼人是語為誠實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！如火未生，或時有人發如是言：『我於今日先滅是火。』賢護！於意云何？彼人是語為誠實不？」

賢護答言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢護答言：「不也。世尊！」

佛告賢護：「如是，諸法從本以來畢竟無得，云何於今乃作斯說：『我能證知一切諸法、我能了達一切諸法、我能覺悟一切諸法、我能度脫一切眾生。』於生死中此非正言。所以者何？彼法界中本無諸法、亦無眾生。云何言度？但世諦中因緣度耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賢護：「如是，諸法從本以來畢竟無得，云何於今乃作斯說：『我能證知一切諸法、我能了達一切諸法、我能覺悟一切諸法、我能度脫一切眾生。』於生死中此非正言。所以者何？彼法界中本無諸法、亦無眾生。云何言度？但世諦中因緣度耳。

「賢護！於意云何？彼如是說得為實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！於意云何？彼如是說得為實不？」

賢護答言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢護答言：「不也。世尊！」

佛告賢護：「是故，彼諸善男子、善女人若欲成就無上菩提，乃至欲成緣覺菩提、聲聞菩提者，皆應如是觀一切法。作是觀時則入寂定，無有分別、非無分別。何以故？賢護！彼一切法無所有、不生。然彼定有分別即是一邊、定無分別復為一邊，然此二邊所有是無寂定、非無寂定，無思量處、無分別處、無證知處、無經營處、無聚集處、無思念處、無發起處。賢護！是名中道——所有數事處等但依世諦說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賢護：「是故，彼諸善男子、善女人若欲成就無上菩提，乃至欲成緣覺菩提、聲聞菩提者，皆應如是觀一切法。作是觀時則入寂定，無有分別、非無分別。何以故？賢護！彼一切法無所有、不生。然彼定有分別即是一邊、定無分別復為一邊，然此二邊所有是無寂定、非無寂定，無思量處、無分別處、無證知處、無經營處、無聚集處、無思念處、無發起處。賢護！是名中道——所有數事處等但依世諦說故。

「復次，賢護！於彼真實第一義中，若中、若邊皆不可得。何以故？賢護！一切諸法猶如虛空，本來寂滅，非斷、非常，無有積聚、無有住處、無可依止，無相、無為、無有算數。賢護！彼不可數，云何為有？不可數故，不入於數；不入數故，乃至無有智算名言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！於彼真實第一義中，若中、若邊皆不可得。何以故？賢護！一切諸法猶如虛空，本來寂滅，非斷、非常，無有積聚、無有住處、無可依止，無相、無為、無有算數。賢護！彼不可數，云何為有？不可數故，不入於數；不入數故，乃至無有智算名言也。

「賢護！彼菩薩摩訶薩如是觀察諸如來時，不可執著。何以故？一切法無執著故，以無處所而可執著、亦無根本是可斷絕，除滅根本故無依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！彼菩薩摩訶薩如是觀察諸如來時，不可執著。何以故？一切法無執著故，以無處所而可執著、亦無根本是可斷絕，除滅根本故無依處。

「賢護！彼菩薩摩訶薩當作如是思惟諸佛現前三昧，若如是見諸如來已，不應取著、不當執持。何以故？賢護！一切諸法不可執持——猶如虛空，體性寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！彼菩薩摩訶薩當作如是思惟諸佛現前三昧，若如是見諸如來已，不應取著、不當執持。何以故？賢護！一切諸法不可執持——猶如虛空，體性寂滅。

「賢護！譬如金鎚安置火中，善作鑪㰆，融消鍊冶，熾然毒熱。又如鐵丸新從火出，炎赫熾然，有智之人不應執觸。何以故？鐵流金熾，觸則熾然故。如是，賢護！菩薩觀佛不應取著，其事若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！譬如金鎚安置火中，善作鑪㰆，融消鍊冶，熾然毒熱。又如鐵丸新從火出，炎赫熾然，有智之人不應執觸。何以故？鐵流金熾，觸則熾然故。如是，賢護！菩薩觀佛不應取著，其事若此。

「是故，菩薩觀佛色時不應生著；如是，觀受乃至行、識不應生著。又，彼菩薩若觀戒時亦不應著；如是，觀定乃至智慧、解脫、解脫知見亦不應著。何以故？夫取著者，終不能離生死苦法，以是苦法皆由取著故。是故，菩薩觀察如是諸如來時不應生於取著之想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，菩薩觀佛色時不應生著；如是，觀受乃至行、識不應生著。又，彼菩薩若觀戒時亦不應著；如是，觀定乃至智慧、解脫、解脫知見亦不應著。何以故？夫取著者，終不能離生死苦法，以是苦法皆由取著故。是故，菩薩觀察如是諸如來時不應生於取著之想。

「賢護！雖無取著，然應懃求諸佛、世尊勝妙功德，所謂佛智、如來智、廣大智、自然智、自在智、不思議智、難稱量智、無等等智、一切智智。若欲求入如是智者，常當精勤思惟、觀察見佛三昧也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！雖無取著，然應懃求諸佛、世尊勝妙功德，所謂佛智、如來智、廣大智、自然智、自在智、不思議智、難稱量智、無等等智、一切智智。若欲求入如是智者，常當精勤思惟、觀察見佛三昧也。」

爾時，世尊為重明此義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為重明此義，以偈頌曰：

「譬如明鏡與油器， 女人莊飾曜其形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如明鏡與油器， 女人莊飾曜其形，

愚夫於是生染心， 處處馳騁為求欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫於是生染心， 處處馳騁為求欲。

彼於無中顛倒想， 不知是法虛妄生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於無中顛倒想， 不知是法虛妄生，

彼欲熾火之所燒， 斯婦起欲還自發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼欲熾火之所燒， 斯婦起欲還自發。

若有菩薩作是念： 『是名無智著我心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩作是念： 『是名無智著我心，

菩提甘露在當來， 我拔眾生出重苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提甘露在當來， 我拔眾生出重苦。』

第一義中無眾生， 世間獨有生、老、死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義中無眾生， 世間獨有生、老、死，

諸法無形如水月， 豈有菩提而可求？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無形如水月， 豈有菩提而可求？

眾色形貌若鏡像， 如幻、如炎、如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾色形貌若鏡像， 如幻、如炎、如虛空，

凡夫著想而受羈， 彼輩雖縛空無實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫著想而受羈， 彼輩雖縛空無實。

若斯智者諸菩薩， 知世顛倒故見真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若斯智者諸菩薩， 知世顛倒故見真，

了達無人誰受苦， 彼則當成無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達無人誰受苦， 彼則當成無上覺。

無意分別佛菩提， 其心本來自明淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無意分別佛菩提， 其心本來自明淨，

不見生、死諸滓濁， 彼證真實最勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見生、死諸滓濁， 彼證真實最勝尊。

一切色法諸無漏， 不可分別妄與空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切色法諸無漏， 不可分別妄與空，

滅除諸欲解脫心， 如是知者證三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除諸欲解脫心， 如是知者證三昧。

初念諸佛無相身、 後聞諸法本清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初念諸佛無相身、 後聞諸法本清淨，

如是思惟無餘念， 證此三昧誠非難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思惟無餘念， 證此三昧誠非難。

常作空相而思惟， 即能滅彼微塵聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常作空相而思惟， 即能滅彼微塵聚，

不分別成及與壞， 一切外道失於中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分別成及與壞， 一切外道失於中。

於一切色無分別， 其眼雖覩不累心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切色無分別， 其眼雖覩不累心，

彼見諸佛如日輪， 法界世間挺超出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼見諸佛如日輪， 法界世間挺超出。

其心清淨眼亦明， 雖勤精進常在定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心清淨眼亦明， 雖勤精進常在定，

彼得多聞不可說， 證此三昧真思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得多聞不可說， 證此三昧真思惟。

若以不見證三昧， 一切盲者應證知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以不見證三昧， 一切盲者應證知；

亦不以見非不見， 是中外道皆迷沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不以見非不見， 是中外道皆迷沒。

常離相想而思惟， 見彼諸佛清淨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常離相想而思惟， 見彼諸佛清淨心，

如是見已一切觀， 其人速成此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是見已一切觀， 其人速成此三昧。

彼無地、水、及火、風， 亦非空界現前住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無地、水、及火、風， 亦非空界現前住，

若欲觀察一切佛， 當想處座演妙音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲觀察一切佛， 當想處座演妙音。

如我今日宣妙法， 心樂法者覩我身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我今日宣妙法， 心樂法者覩我身，

彼應無復餘思惟， 唯當想佛說法事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼應無復餘思惟， 唯當想佛說法事。

如是專念莫他觀， 為求若斯多聞故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是專念莫他觀， 為求若斯多聞故，

一心觀我說此定， 總持諸佛之所宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心觀我說此定， 總持諸佛之所宣。

無有一佛在過去、 亦無現世及當來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有一佛在過去、 亦無現世及當來，

唯此清淨微妙禪， 彼不可言證能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯此清淨微妙禪， 彼不可言證能說。

我於三界無上尊， 為利世間故特出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於三界無上尊， 為利世間故特出，

念證諸佛菩提故， 宣此三昧無等倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念證諸佛菩提故， 宣此三昧無等倫。

若欲身樂及心樂， 求佛功德不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲身樂及心樂， 求佛功德不思議，

乃至證彼妙菩提， 要當修此勝三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至證彼妙菩提， 要當修此勝三昧。

欲淨深廣多聞海， 為眾生故常勤求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲淨深廣多聞海， 為眾生故常勤求，

彼應速去諸欲塵， 要當修此勝三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼應速去諸欲塵， 要當修此勝三昧。

若欲一生見多佛， 見已恭敬復諮詢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲一生見多佛， 見已恭敬復諮詢，

彼應速離勿生著， 要當觀此妙三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼應速離勿生著， 要當觀此妙三昧。

是處無欲復無瞋， 亦無愚癡與嫉妬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處無欲復無瞋， 亦無愚癡與嫉妬，

又無無明及疑網， 要當住此深寂禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又無無明及疑網， 要當住此深寂禪。」

大集經賢護分戒行具足品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經賢護分戒行具足品第七

爾時，賢護菩薩復白佛言：「希有，世尊！乃有如斯最勝三昧。世尊！若諸菩薩捨家出家、深心樂欲說此三昧、亦當思惟此三昧者，彼等應當安住何法而能宣說及思惟耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢護菩薩復白佛言：「希有，世尊！乃有如斯最勝三昧。世尊！若諸菩薩捨家出家、深心樂欲說此三昧、亦當思惟此三昧者，彼等應當安住何法而能宣說及思惟耶？」

佛告賢護言：「賢護！若有菩薩捨家出家、深樂廣宣、復欲思惟如是三昧者，彼出家菩薩當先護持清淨戒行、不缺戒行、不染戒行、不污戒行、不濁戒行、不著戒行、不動戒行、不被呵戒行、智者所讚戒行、聖所愛敬戒行，應當念知如是諸戒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賢護言：「賢護！若有菩薩捨家出家、深樂廣宣、復欲思惟如是三昧者，彼出家菩薩當先護持清淨戒行、不缺戒行、不染戒行、不污戒行、不濁戒行、不著戒行、不動戒行、不被呵戒行、智者所讚戒行、聖所愛敬戒行，應當念知如是諸戒也。

「賢護！彼出家菩薩云何當得清淨戒行，乃至云何當得聖所愛敬戒行也？賢護！彼出家菩薩應當依彼波羅提木叉成就威儀、成就眾行，乃至成就微塵數等戒行，見已驚怖，清淨活命。於諸戒中當念成就、應信甚深，不得著忍，於空、無相、無願諸法中聞說之時心不驚怖、無有悔沒。賢護！以是因緣，彼出家菩薩成就如是清淨戒行——不見戒行、不著戒行，乃至成就聖所愛敬戒行也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！彼出家菩薩云何當得清淨戒行，乃至云何當得聖所愛敬戒行也？賢護！彼出家菩薩應當依彼波羅提木叉成就威儀、成就眾行，乃至成就微塵數等戒行，見已驚怖，清淨活命。於諸戒中當念成就、應信甚深，不得著忍，於空、無相、無願諸法中聞說之時心不驚怖、無有悔沒。賢護！以是因緣，彼出家菩薩成就如是清淨戒行——不見戒行、不著戒行，乃至成就聖所愛敬戒行也。」

爾時，賢護菩薩復白佛言：「世尊！彼出家菩薩云何得有如是不清淨戒行、缺戒行、染著戒行、污戒行、依倚戒行、智所訶毀戒行、聖所不愛戒行也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢護菩薩復白佛言：「世尊！彼出家菩薩云何得有如是不清淨戒行、缺戒行、染著戒行、污戒行、依倚戒行、智所訶毀戒行、聖所不愛戒行也？」

佛告賢護菩薩言：「賢護！若有出家菩薩取著色，受持禁戒，修於梵行；如是，取著受、取著想、取著行、取著識，受持禁戒，修行梵行；修行已，作如是念：『我今如是持戒、如是苦行、如是修學、如是梵行，願我未來得生天上或生人間，自在有生受諸果報。』賢護！以是因緣，彼出家菩薩成就如是不清淨戒乃至聖者所不愛戒，是謂為求有故、為有生故、為受欲果故、為生處所故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賢護菩薩言：「賢護！若有出家菩薩取著色，受持禁戒，修於梵行；如是，取著受、取著想、取著行、取著識，受持禁戒，修行梵行；修行已，作如是念：『我今如是持戒、如是苦行、如是修學、如是梵行，願我未來得生天上或生人間，自在有生受諸果報。』賢護！以是因緣，彼出家菩薩成就如是不清淨戒乃至聖者所不愛戒，是謂為求有故、為有生故、為受欲果故、為生處所故。

「賢護！是故，彼出家菩薩念欲說此三昧、思此三昧者，要當先具清淨戒行乃至成就聖所愛戒，亦念常行檀波羅蜜——所謂最勝施、諸法施、上施、妙施、微妙施、精妙施、無上施——亦常勇猛精進不休、不捨重擔、不忘正念，常行一心，正信清淨，無有嫉妬，不著世間利養、名聞，如法索求以濟形命、恒行乞食不受別請，厭離人間、樂阿蘭若，尊崇聖種、敬事頭陀，息世語言但論出世，處眾靜默、假言不多，常敬於他不敢輕慢，於一切時常行慙愧，有恩必知、知恩必報，於善知識常念親近，諸師尊所謹事無違。若聞如是甚深經典，專心聽受終無疲厭，於法師所起慈父心、善知識心，乃至生於諸如來想，以為如是微妙法故、成就無上大菩提故、轉增愛敬尊重心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！是故，彼出家菩薩念欲說此三昧、思此三昧者，要當先具清淨戒行乃至成就聖所愛戒，亦念常行檀波羅蜜——所謂最勝施、諸法施、上施、妙施、微妙施、精妙施、無上施——亦常勇猛精進不休、不捨重擔、不忘正念，常行一心，正信清淨，無有嫉妬，不著世間利養、名聞，如法索求以濟形命、恒行乞食不受別請，厭離人間、樂阿蘭若，尊崇聖種、敬事頭陀，息世語言但論出世，處眾靜默、假言不多，常敬於他不敢輕慢，於一切時常行慙愧，有恩必知、知恩必報，於善知識常念親近，諸師尊所謹事無違。若聞如是甚深經典，專心聽受終無疲厭，於法師所起慈父心、善知識心，乃至生於諸如來想，以為如是微妙法故、成就無上大菩提故、轉增愛敬尊重心故。

「復次，賢護！若彼菩薩或時至於聲聞人所聞說如是甚深經法，彼法師所無愛敬心、無尊重心、不生慈父想、不生善知識想、不生諸佛想、不生教師想、不能親近承事供養，隨於何所聞是經典，當知是人不能聽受、書寫、解說、令法久住；如是之人若能聽受、若能書寫、若能解說、令法久住，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！若彼菩薩或時至於聲聞人所聞說如是甚深經法，彼法師所無愛敬心、無尊重心、不生慈父想、不生善知識想、不生諸佛想、不生教師想、不能親近承事供養，隨於何所聞是經典，當知是人不能聽受、書寫、解說、令法久住；如是之人若能聽受、若能書寫、若能解說、令法久住，無有是處。

「復次，賢護！若彼菩薩或復至於聲聞人所聞說如是增上妙法，不生愛敬心、不生尊重心，乃至不生諸佛想、不能盡心親近供養者，若能讀誦、若能受持、若能解說、令是經典不速滅者，無有是處。何以故？以不尊重是經典故，是故斯法不久必滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！若彼菩薩或復至於聲聞人所聞說如是增上妙法，不生愛敬心、不生尊重心，乃至不生諸佛想、不能盡心親近供養者，若能讀誦、若能受持、若能解說、令是經典不速滅者，無有是處。何以故？以不尊重是經典故，是故斯法不久必滅。

「復次，賢護！若彼菩薩或復至於聲聞人所聞說如是微妙經典，生愛敬心、生尊重心，及起教師想、諸如來想，親承供養即能聽受、亦能書寫、復能解說、能令是經久住利益，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！若彼菩薩或復至於聲聞人所聞說如是微妙經典，生愛敬心、生尊重心，及起教師想、諸如來想，親承供養即能聽受、亦能書寫、復能解說、能令是經久住利益，斯有是處。

「復次，賢護！若彼菩薩復於聲聞人所聞說如是微妙經典，即於彼所生尊重心、如諸佛想、親近承事、恭敬供養者，如是之人雖未修學如是經典即為修習、雖未解釋即為解說、令是妙法久住世間不毀、不滅，斯有是處。何以故？以能愛敬尊重法故，是故此經久住世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！若彼菩薩復於聲聞人所聞說如是微妙經典，即於彼所生尊重心、如諸佛想、親近承事、恭敬供養者，如是之人雖未修學如是經典即為修習、雖未解釋即為解說、令是妙法久住世間不毀、不滅，斯有是處。何以故？以能愛敬尊重法故，是故此經久住世間。

「賢護！以是因緣，吾今語汝，是人於是說法師所生愛樂心、生敬重心、生尊貴心，起善知識想、起教師想、起諸佛想，盡心承事、恭敬供養。賢護！若能如是，是則名為行我所行、受我教誡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！以是因緣，吾今語汝，是人於是說法師所生愛樂心、生敬重心、生尊貴心，起善知識想、起教師想、起諸佛想，盡心承事、恭敬供養。賢護！若能如是，是則名為行我所行、受我教誡也。

「復次，賢護！彼出家菩薩必欲解說如此三昧、復欲思惟此三昧者，常當樂行阿蘭若事，不得居處聚落、城邑，捨離朋黨多求之處，不貪衣食、不得貯聚穀米食具、不得受畜財物生資、不得貪求名聞利養，不惜重命、常念捨身，遠離貪著、恒修死想，常行慙愧、不造諸惡，攝受正法無有疑心，常念遠離、不取眾相，當修慈心、勿懷嫌怨，常起慈悲、無行瞋恚，安心喜捨、莫想愛憎，常當經行、破除睡蓋。賢護！出家菩薩若能安住如是法行，則能修學、解說、思惟如是念佛現前三昧也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，賢護！彼出家菩薩必欲解說如此三昧、復欲思惟此三昧者，常當樂行阿蘭若事，不得居處聚落、城邑，捨離朋黨多求之處，不貪衣食、不得貯聚穀米食具、不得受畜財物生資、不得貪求名聞利養，不惜重命、常念捨身，遠離貪著、恒修死想，常行慙愧、不造諸惡，攝受正法無有疑心，常念遠離、不取眾相，當修慈心、勿懷嫌怨，常起慈悲、無行瞋恚，安心喜捨、莫想愛憎，常當經行、破除睡蓋。賢護！出家菩薩若能安住如是法行，則能修學、解說、思惟如是念佛現前三昧也。」

爾時，賢護菩薩復白佛言：「希有，世尊！如來、應供、等正覺所說經典，甚深甚深、最勝微妙、不可思議。然彼未來諸菩薩等懈怠懶惰，雖聞如是深妙經典，生大恐怖、驚疑退沒、不發歡喜愛樂之心。彼等當復作如是念：『我今當應餘諸佛所乃可修習如是經典。所以者何？我今自知多諸障難，身遇病苦、氣力甚微，寧堪修行如是經典？』世尊！彼輩如是，於甚深法更生放捨、遠離之心，不能發勤勇猛精進、樂欲成就如是經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢護菩薩復白佛言：「希有，世尊！如來、應供、等正覺所說經典，甚深甚深、最勝微妙、不可思議。然彼未來諸菩薩等懈怠懶惰，雖聞如是深妙經典，生大恐怖、驚疑退沒、不發歡喜愛樂之心。彼等當復作如是念：『我今當應餘諸佛所乃可修習如是經典。所以者何？我今自知多諸障難，身遇病苦、氣力甚微，寧堪修行如是經典？』世尊！彼輩如是，於甚深法更生放捨、遠離之心，不能發勤勇猛精進、樂欲成就如是經典。

「世尊！爾時亦當有諸菩薩精進勤求專念之者，愛樂是法、勸持是法、攝受是法。若諸法師說是法者，於是法中如法行故，能捨身命，不著名聞、不求利養、不自宣說己身功能、不染衣鉢、不樂城邑，常趣空閑山林靜處。其或聞是微妙法故，生大歡喜，更當具足發勤精進聽受如是微妙法門，常讀誦故、常念持故、思惟義故、如說行故，彼等於未來世諸如來所，非徒直欲求彼多聞、亦無但求在於有處，唯為成就諸功德故，常念勤求精進勇猛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！爾時亦當有諸菩薩精進勤求專念之者，愛樂是法、勸持是法、攝受是法。若諸法師說是法者，於是法中如法行故，能捨身命，不著名聞、不求利養、不自宣說己身功能、不染衣鉢、不樂城邑，常趣空閑山林靜處。其或聞是微妙法故，生大歡喜，更當具足發勤精進聽受如是微妙法門，常讀誦故、常念持故、思惟義故、如說行故，彼等於未來世諸如來所，非徒直欲求彼多聞、亦無但求在於有處，唯為成就諸功德故，常念勤求精進勇猛。

「世尊！然復應有往昔己曾供養諸佛、宿種善根諸善男子、善女人輩發大精進，為聞如是微妙法故，更發如是大誓莊嚴：『願我當得乾渴肌膚、散骨消髓、熾然身心、苦行不息，必欲成就如是妙典，終無暫時懈怠懶惰而不聽聞微妙勝法，亦無不思甚深義理，復無捨他不為宣說，而常勇猛行大精進，但為攝受諸菩薩故，聽聞如來如是妙典。』聞已即便生歡喜心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！然復應有往昔己曾供養諸佛、宿種善根諸善男子、善女人輩發大精進，為聞如是微妙法故，更發如是大誓莊嚴：『願我當得乾渴肌膚、散骨消髓、熾然身心、苦行不息，必欲成就如是妙典，終無暫時懈怠懶惰而不聽聞微妙勝法，亦無不思甚深義理，復無捨他不為宣說，而常勇猛行大精進，但為攝受諸菩薩故，聽聞如來如是妙典。』聞已即便生歡喜心。」

爾時，世尊讚彼賢護菩薩言：「善哉善哉。賢護！如是如是，如汝所說，我今隨喜。賢護！我隨喜故，一切三世恒河沙等諸佛世尊，皆亦隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚彼賢護菩薩言：「善哉善哉。賢護！如是如是，如汝所說，我今隨喜。賢護！我隨喜故，一切三世恒河沙等諸佛世尊，皆亦隨喜。」

時彼賢護菩薩復白佛言：「若有在家菩薩處於世間聞是三昧，欲自思惟即為他說——乃至一日或經一夜——是人安住幾種行法，當得成就思惟三昧為他說也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼賢護菩薩復白佛言：「若有在家菩薩處於世間聞是三昧，欲自思惟即為他說——乃至一日或經一夜——是人安住幾種行法，當得成就思惟三昧為他說也？」

佛言：「賢護！彼在家菩薩處於世間，若欲修習、思惟三昧——或一日、一夜，乃至一𤛓牛乳時——者，吾今語汝，彼在家菩薩既居世間，當應正信、不起慳貪，常念行施、隨多少施，當一切施、不求果報，應歸依佛、又歸依法、亦歸依僧，不事天神、亦無禮拜，不生嫉妬、常念隨喜，當須清淨如法活命，不愛兒女、不著妻妾、不染居家、不躭財寶，常樂出家、念除鬚髮、修八關齋、恒住伽藍，常懷慙愧、發菩提心、不念餘乘，見有持戒清淨比丘、修梵行者，終無調戲、常行恭敬。從誰聞學如此三昧，當於師所生愛敬心、起尊重心、善知識想、生教師想、起諸佛想，一切眾具悉以奉之，常當識恩、恒思報德，以能教我微妙法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「賢護！彼在家菩薩處於世間，若欲修習、思惟三昧——或一日、一夜，乃至一𤛓牛乳時——者，吾今語汝，彼在家菩薩既居世間，當應正信、不起慳貪，常念行施、隨多少施，當一切施、不求果報，應歸依佛、又歸依法、亦歸依僧，不事天神、亦無禮拜，不生嫉妬、常念隨喜，當須清淨如法活命，不愛兒女、不著妻妾、不染居家、不躭財寶，常樂出家、念除鬚髮、修八關齋、恒住伽藍，常懷慙愧、發菩提心、不念餘乘，見有持戒清淨比丘、修梵行者，終無調戲、常行恭敬。從誰聞學如此三昧，當於師所生愛敬心、起尊重心、善知識想、生教師想、起諸佛想，一切眾具悉以奉之，常當識恩、恒思報德，以能教我微妙法故。

「賢護！彼在家菩薩處俗之時，應住如是諸法行已，然後教示如是三昧、如是思惟、如是修習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢護！彼在家菩薩處俗之時，應住如是諸法行已，然後教示如是三昧、如是思惟、如是修習。」

時彼賢護菩薩復白佛言：「希有，世尊！如來、應供、等正覺今乃為彼出家、在家諸菩薩輩、正信成就、樂深法者，宣說如是無上妙法，令住如是無量法行，然後當得思惟、解說如是三昧。世尊！如來滅後，如是三昧於閻浮提能廣行不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼賢護菩薩復白佛言：「希有，世尊！如來、應供、等正覺今乃為彼出家、在家諸菩薩輩、正信成就、樂深法者，宣說如是無上妙法，令住如是無量法行，然後當得思惟、解說如是三昧。世尊！如來滅後，如是三昧於閻浮提能廣行不？」

佛告賢護菩薩言：「賢護！我滅度後，此三昧經於閻浮提四十年中廣行於世，而後五百年末一百歲中——正法滅時、比丘行惡時、誹謗正法時、正法破壞時、持戒損減時、破戒熾盛時、諸國相伐時——當斯之際頗有眾生熾然善根，往昔已曾親近諸佛、供養修行、殖善種子，為彼諸丈夫輩得是經故，此三昧典復當流行於閻浮提，所謂佛威神故，故令彼等於我滅後、聞此經已，歡喜書寫、讀誦、受持、思惟其義、為他解釋、如說修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賢護菩薩言：「賢護！我滅度後，此三昧經於閻浮提四十年中廣行於世，而後五百年末一百歲中——正法滅時、比丘行惡時、誹謗正法時、正法破壞時、持戒損減時、破戒熾盛時、諸國相伐時——當斯之際頗有眾生熾然善根，往昔已曾親近諸佛、供養修行、殖善種子，為彼諸丈夫輩得是經故，此三昧典復當流行於閻浮提，所謂佛威神故，故令彼等於我滅後、聞此經已，歡喜書寫、讀誦、受持、思惟其義、為他解釋、如說修行。」

爾時，賢護菩薩及寶德離車子聞如來說正法滅時，悲泣雨淚，從座而起，整理衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我等當於如來滅後，後五百歲末百年中——沙門顛倒時、正法欲滅時、誹謗正法時、破壞正法時、持戒損減時、破戒增長時、正法護減時、非法護增時、眾生濁亂時、諸國相伐時——能於如來所說經典妙三昧中讀誦、受持、思惟義理、為他廣說。何以故？我心無厭，終不知足。是故，我於如來所說修多羅中能聽聞故、能書寫故、能讀誦故、能受持故、能思惟故、能修行故、能廣說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢護菩薩及寶德離車子聞如來說正法滅時，悲泣雨淚，從座而起，整理衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我等當於如來滅後，後五百歲末百年中——沙門顛倒時、正法欲滅時、誹謗正法時、破壞正法時、持戒損減時、破戒增長時、正法護減時、非法護增時、眾生濁亂時、諸國相伐時——能於如來所說經典妙三昧中讀誦、受持、思惟義理、為他廣說。何以故？我心無厭，終不知足。是故，我於如來所說修多羅中能聽聞故、能書寫故、能讀誦故、能受持故、能思惟故、能修行故、能廣說故。」

爾時，商主優婆塞伽訶岌多居士之子、那羅達多摩納等，聞如來說未來世中正法壞滅，為正法故悲哀泣淚，從坐而起，整理衣服，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌而白佛言：「世尊！我等能於如來所說妙修多羅，及能受持修多羅者，我皆攝護，令得增長。世尊！我今復為如來所說微妙經典作其加護，令得廣宣久住於世。何以故？以是經典能於無量阿僧祇劫多所成就阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，商主優婆塞伽訶岌多居士之子、那羅達多摩納等，聞如來說未來世中正法壞滅，為正法故悲哀泣淚，從坐而起，整理衣服，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌而白佛言：「世尊！我等能於如來所說妙修多羅，及能受持修多羅者，我皆攝護，令得增長。世尊！我今復為如來所說微妙經典作其加護，令得廣宣久住於世。何以故？以是經典能於無量阿僧祇劫多所成就阿耨多羅三藐三菩提故。

「世尊！我等得聞未曾有法，至心受持、思惟其義、為他解說、廣行流布。世尊！我今聞此甚深經法，一切世間無有信者，我先為其造善根器，然後為解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我等得聞未曾有法，至心受持、思惟其義、為他解說、廣行流布。世尊！我今聞此甚深經法，一切世間無有信者，我先為其造善根器，然後為解。」

爾時，眾中有五百比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四部眾等，聞如來說未來世中正法壞滅，為正法故悲泣雨淚，從坐而起，整持衣服，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌而白佛言：「世尊！我等受持如來正法，然諸大士、善丈夫輩爾時於我當作正依、當作覆護、為我經理，能令我等於如來所說如是甚深修多羅中取真實義、如法修行。唯願，世尊！付囑我等諸善丈夫分明立記。何以故？世尊！我及彼等皆能護持攝受正法及攝受者故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有五百比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四部眾等，聞如來說未來世中正法壞滅，為正法故悲泣雨淚，從坐而起，整持衣服，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌而白佛言：「世尊！我等受持如來正法，然諸大士、善丈夫輩爾時於我當作正依、當作覆護、為我經理，能令我等於如來所說如是甚深修多羅中取真實義、如法修行。唯願，世尊！付囑我等諸善丈夫分明立記。何以故？世尊！我及彼等皆能護持攝受正法及攝受者故。」

爾時，世尊即便微笑，放金色光，其明遍照十方世界諸佛國已還至佛所，右遶三匝從頂上沒。爾時，尊者阿難作如是念：「世尊昔來已多微笑，然於笑時必為異事，我今應問微笑因緣。」如是念已，即從坐起，整持衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛以偈白言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑，放金色光，其明遍照十方世界諸佛國已還至佛所，右遶三匝從頂上沒。爾時，尊者阿難作如是念：「世尊昔來已多微笑，然於笑時必為異事，我今應問微笑因緣。」如是念已，即從坐起，整持衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛以偈白言：

「其心清淨行無穢， 有大威德巨神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心清淨行無穢， 有大威德巨神通，

一切最尊世中上， 顯現無垢如明月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切最尊世中上， 顯現無垢如明月。

無礙聖智解脫心， 迦陵伽聲天中最， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙聖智解脫心， 迦陵伽聲天中最，

一切異論莫能動， 今忽微笑有何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切異論莫能動， 今忽微笑有何緣？

通達正真為我說， 能多利益兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達正真為我說， 能多利益兩足尊，

聞是如來微妙音， 一切皆當大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是如來微妙音， 一切皆當大歡喜。

諸佛、世尊豈虛笑？ 佛復放光有勝人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛、世尊豈虛笑？ 佛復放光有勝人。

誰於斯日獲大利？ 是故今應宣笑旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於斯日獲大利？ 是故今應宣笑旨。

誰於今日得證真？ 誰於今日受法王？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於今日得證真？ 誰於今日受法王？

誰於今日自灌頂？ 誰於今日登佛位？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於今日自灌頂？ 誰於今日登佛位？

誰於今日利世間？ 誰當總宣佛法藏？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於今日利世間？ 誰當總宣佛法藏？

誰於佛智得常住？ 以是尊應顯笑緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於佛智得常住？ 以是尊應顯笑緣。」

爾時，世尊即以偈告長老阿難曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以偈告長老阿難曰：

「阿難！汝見大集不？ 攝護五百從坐起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝見大集不？ 攝護五百從坐起，

身心歡喜發誠言： 『我輩當來獲斯法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心歡喜發誠言： 『我輩當來獲斯法。』

此等一心瞻察我： 『我於何時亦復然？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等一心瞻察我： 『我於何時亦復然？』

咸於我前興大誓： 『我輩當來證斯道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸於我前興大誓： 『我輩當來證斯道。』

復有八輩從坐起， 五百上首此為尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八輩從坐起， 五百上首此為尊，

彼於末世法壞時， 為世間法故宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於末世法壞時， 為世間法故宣說。

我今告汝如是言， 於此眾中無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今告汝如是言， 於此眾中無礙智，

是輩非於一佛所， 起立合掌敬諸尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是輩非於一佛所， 起立合掌敬諸尊。

我觀往昔無量世， 八萬諸佛皆現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀往昔無量世， 八萬諸佛皆現前，

八人為首從坐起， 還為護持是妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八人為首從坐起， 還為護持是妙法。

前此八萬億由他， 復值如是數諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前此八萬億由他， 復值如是數諸佛，

心得解脫大名稱， 彼時此輩已攝持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心得解脫大名稱， 彼時此輩已攝持。

今復於我勝法中， 能為攝護利益首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今復於我勝法中， 能為攝護利益首，

教化無量菩薩眾， 斷除嫉妬諸大人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化無量菩薩眾， 斷除嫉妬諸大人。

此等於我滅度時， 取我舍利興供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等於我滅度時， 取我舍利興供養，

善持我斯諸佛事， 安置篋笥遍十方； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善持我斯諸佛事， 安置篋笥遍十方；

平地造塔或在山， 付囑天、龍及金鳥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平地造塔或在山， 付囑天、龍及金鳥，

斯等依仗於此經， 壽終皆得生天上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等依仗於此經， 壽終皆得生天上；

後雖轉生於人間， 而常不離勝家姓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後雖轉生於人間， 而常不離勝家姓，

善持我斯菩提事， 還發大願隨本心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善持我斯菩提事， 還發大願隨本心。

或時為法至他國， 恒值如是深妙典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時為法至他國， 恒值如是深妙典，

得已轉授眾多人， 以歡喜心除嫉妬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得已轉授眾多人， 以歡喜心除嫉妬。

求法精誠無懈倦， 輕財、賤命，豈愛身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求法精誠無懈倦， 輕財、賤命，豈愛身？

降伏一切諸外論， 常以妙法惠施彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切諸外論， 常以妙法惠施彼。

時世無能受斯經、 亦無讀誦轉教人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世無能受斯經、 亦無讀誦轉教人，

唯有此輩五百賢， 今於我前從坐起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有此輩五百賢， 今於我前從坐起。

復此八士諸菩薩， 當來北天授斯法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復此八士諸菩薩， 當來北天授斯法，

樂恒廣宣多利益， 弘是甚深修多羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂恒廣宣多利益， 弘是甚深修多羅。

此八正士為上首， 彼五百數復無增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此八正士為上首， 彼五百數復無增，

遠離嫉妬棄名聞， 來世當授廣大法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離嫉妬棄名聞， 來世當授廣大法。

如是比丘及尼輩， 諸優婆塞、優婆夷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是比丘及尼輩， 諸優婆塞、優婆夷，

巧智無妬登法師， 當成正覺大威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧智無妬登法師， 當成正覺大威德。

彼不思議神德具， 百福之體相莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不思議神德具， 百福之體相莊嚴，

得微妙樂除眾苦， 長拔三毒煩惱根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得微妙樂除眾苦， 長拔三毒煩惱根。

此等從今捨命已， 終不受生惡道中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等從今捨命已， 終不受生惡道中，

一切生中常和合， 所遇菩提最勝事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切生中常和合， 所遇菩提最勝事。

既捨一切惡趣生， 亦能永離諸難處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既捨一切惡趣生， 亦能永離諸難處，

功德不可知邊際， 如是無量受多福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德不可知邊際， 如是無量受多福。

復當得見彌勒佛， 於彼常起和合心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復當得見彌勒佛， 於彼常起和合心，

恭敬供養利益他， 唯求無上菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬供養利益他， 唯求無上菩提故。

彼時此輩恒集會， 承事超世兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時此輩恒集會， 承事超世兩足尊，

為此諸佛妙菩提， 當度生死登彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此諸佛妙菩提， 當度生死登彼岸。

於後末世法壞時， 彼等亦常持此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後末世法壞時， 彼等亦常持此法，

如是所處恒修行， 遇彌勒世事若斯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所處恒修行， 遇彌勒世事若斯。

所可於此賢劫內， 廣為利益世間燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可於此賢劫內， 廣為利益世間燈，

彼一切處護是經， 安住三世無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一切處護是經， 安住三世無所畏。

將來億數多諸佛， 不可思議難得邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將來億數多諸佛， 不可思議難得邊，

斯皆供養廣修行， 常護如是勝佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯皆供養廣修行， 常護如是勝佛事。

其有在前成菩提， 彼彼咸同修供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有在前成菩提， 彼彼咸同修供養，

而或於先取滅度， 我住多世那由他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而或於先取滅度， 我住多世那由他。

今此賢護大菩薩， 及是寶得出眾珍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此賢護大菩薩， 及是寶得出眾珍，

商主岌多、伽摩那， 當見恒沙無數佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商主岌多、伽摩那， 當見恒沙無數佛。

於彼亦受無上經， 前已經歷多劫數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼亦受無上經， 前已經歷多劫數，

妙算不能盡其形， 無量億劫誰能知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙算不能盡其形， 無量億劫誰能知？

若有眾生得聞名， 或於覺時及睡夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生得聞名， 或於覺時及睡夢，

能發勇猛師子吼， 彼輩皆得天人尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能發勇猛師子吼， 彼輩皆得天人尊。

若有眾生但聞名， 直能信敬及隨喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生但聞名， 直能信敬及隨喜，

一切作佛無疑慮， 何況供養於彼身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切作佛無疑慮， 何況供養於彼身？

其所受法不思議， 壽命、住法亦無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所受法不思議， 壽命、住法亦無量，

利益廣大無窮盡， 功德、智慧不可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益廣大無窮盡， 功德、智慧不可知。

彼過去佛難思量， 清淨持戒恒沙數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼過去佛難思量， 清淨持戒恒沙數，

此輩於彼廣行施， 唯求無上佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此輩於彼廣行施， 唯求無上佛菩提。

彼諸功德不可數， 多劫宣說莫能窮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸功德不可數， 多劫宣說莫能窮，

於菩提中無增減， 常念護持是經法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於菩提中無增減， 常念護持是經法。

阿難！若人護此經， 書寫、讀誦、及憶念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！若人護此經， 書寫、讀誦、及憶念，

汝應決定興愛敬， 終不離是五百中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝應決定興愛敬， 終不離是五百中。

阿難！若人持此經， 自當勤心求堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！若人持此經， 自當勤心求堅固，

淨持禁戒捨睡眠， 決定得斯妙三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨持禁戒捨睡眠， 決定得斯妙三昧。

我毘尼處說木叉， 諸比丘學居蘭若， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我毘尼處說木叉， 諸比丘學居蘭若，

若能頭陀不捨離， 得此三昧定無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能頭陀不捨離， 得此三昧定無疑。

一切別請盡能捨、 凡是美味皆斷除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切別請盡能捨、 凡是美味皆斷除，

師所常起諸佛心， 誰云不證斯三昧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師所常起諸佛心， 誰云不證斯三昧？

貪、恚、癡患先覺知， 我慢、嫉妬咸遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪、恚、癡患先覺知， 我慢、嫉妬咸遠離，

情無垢著念無為， 讀誦、思惟勝三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 情無垢著念無為， 讀誦、思惟勝三昧。

清淨意處無可染， 調伏諸根息怨嫌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨意處無可染， 調伏諸根息怨嫌，

一心專念如來身， 讀誦、受持妙三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心專念如來身， 讀誦、受持妙三昧。

若有菩薩在居家， 心常堅住出家事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩在居家， 心常堅住出家事，

受持、讀誦口業成， 心常念學此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持、讀誦口業成， 心常念學此三昧。

恒應修持五種戒、 亦常數受八戒齋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒應修持五種戒、 亦常數受八戒齋，

常住寺廟捨資生， 讀誦、思惟此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住寺廟捨資生， 讀誦、思惟此三昧。

不當耽著眾婦妾、 勿愛兒女及珍財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不當耽著眾婦妾、 勿愛兒女及珍財，

住優婆塞行羞慚， 但當憶持此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住優婆塞行羞慚， 但當憶持此三昧。

莫於他所起害心， 唯思除去諸調戲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫於他所起害心， 唯思除去諸調戲，

無處可著住於忍， 但念思惟此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無處可著住於忍， 但念思惟此三昧。

莫於財物生執著， 花香、塗粉及諸鬘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫於財物生執著， 花香、塗粉及諸鬘，

無處染著安彼忍， 但當受持此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無處染著安彼忍， 但當受持此三昧。

若比丘尼求此經， 當勤歸敬除嫉妬、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼求此經， 當勤歸敬除嫉妬、

調戲、貢高及我慢， 證彼菩提亦不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調戲、貢高及我慢， 證彼菩提亦不難。

應發精進破睡眠， 一切諸求皆當斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應發精進破睡眠， 一切諸求皆當斷，

心愛樂法淨命存， 唯當讀誦此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心愛樂法淨命存， 唯當讀誦此三昧。

心常不共貪欲俱， 莫起恚恨無迫惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常不共貪欲俱， 莫起恚恨無迫惱，

不以魔縛繫眾生， 唯當受持此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以魔縛繫眾生， 唯當受持此三昧。

無以諂曲有所為， 勿貪好衣及塗薰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無以諂曲有所為， 勿貪好衣及塗薰，

莫行兩舌離別他， 唯當受持此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫行兩舌離別他， 唯當受持此三昧。

男女聲色不繫念， 寂絕無諸邪念事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女聲色不繫念， 寂絕無諸邪念事，

於教師所生佛想， 唯當受持此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於教師所生佛想， 唯當受持此三昧。

所生永離眾惡道， 於佛法中不空信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生永離眾惡道， 於佛法中不空信，

破除三有諸障難， 要當受是三摩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破除三有諸障難， 要當受是三摩提。」